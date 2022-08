Top Davidson County commercial sales for July 2022

118 8th Nashville 37203 7/20 Sonoran Nashville LLC FC Nashville LLC $93,500,000

15180 Old Hickory Nashville 37211 7/5 Sreit Hickory Point Nashville LLC Nashville Hickory Point LLC $91,005,722

300 Hickory Hollow Antioch 37013 7/5 300 Hickory Apartments LLC Pc Hickory LLC $51,500,000

1748 Gallatin Madison 37115 7/15 TCB-McHenry Conscious Capital/McHenry Center LLC; Harbour Glen McHenry LLC; McHenry-Sapient Partners LLC $30,400,000

128 2nd Nashville 37201 7/6 Tac 128 2Nd Avenue LLC 128 Second Prop Owner LLC $28,500,000

4701 Lebanon Hermitage 37076 7/22 QPG Lebanon Pike Apts LLC; Summit Hermitage Ventures LLC Hermitage Partners Ltd $26,650,000

1522, 1524, 1528 Demonbreun Nashville 37203 7/5 HC D Hill Retail LLC Arora Pcs LLC $25,848,018

814 Church Nashville 37203 7/6 Nashville Metropolitan LLC SP Church Project LLC $25,500,000

5360 Edmondson Nashville 37211 7/27 Keystone Farms Apts LLC Breit Steadfast MF Keystone TN LLC $24,600,000

4307 Alabama Nashville 37209 7/11 Hgit Nashville Self Storage LLC SS Alabama Avenue LLC $21,250,000

1420 Adams Nashville 37208 7/7 Germantown Phase Ii Jv LLC Baugh & Pardue Prop LLC $20,000,000

1529, 1531, 1533 McGavock, 112 16th Nashville 37203 7/5 HC D Hill Parking LLC Arora Pcs LLC $17,029,207

2500, 2504, 2508 Bransford Nashville 37204 7/19 CRP/AR Berry Hill Owner LLC Ggg Dsd & Associates Inc; Ggg Dsd Realty Inc; Funfer Kenneth D; Grissom & Associates Inc; Mrs Grissoms Salads Realty Inc; Sylvia G Funger Family Trust - Tennessee Marital Share $16,100,000

704 Berry Nashville 37204 7/21 708 Berry LLC Silmar Inv Group LLC $14,150,000

118 16th, 1530 Demonbreun Nashville 37203 7/5 HD Hill Office LLC Arora Pcs LLC $13,122,776

2345 Atrium Nashville 37214 7/12 Hotel Nashville LLC Cavalier St Aggregate Propco LP $13,000,000

1904, 1906, 1908, 1910, 1912, 1912, 1916, 1918 Hayes Nashville 37203 7/5 Local Nashville Hayes LLC Simmons Joan $12,900,000

2600, 2604 Dickerson, 2404 Plum Dickerson Nashville 37207 7/18 Dickerson Nashville Owner LP Hastings Bobbie Sue Estate; Bobbie Sue Hastings Qualified Marital Trust; Frank L Hastings Family Trust $7,125,000

4th & Hume Nashville 37208 7/21 Ffn4H LLC Cornerstone Inv Inc; Pennwall Prop LLC $6,950,000

1809, 1811 Church Nashville 37203 7/6 19th Church Street LLC CDS Inv LLC $5,490,000

1809, 1817 Lebanon Nashville 37210 7/21 Velocity Dealership Acquisition LLC Sierra Denali LLC $5,200,000

2120 Crestmoor Nashville 37215 7/27 2120 Crestmoor Partners LLC Hunter James Ronald Estate; JHH Trust; Khoury Nuhad $5,000,000

1815 Church Nashville 37203 7/6 19th Church Street LLC Walton_1815 Church-Nashville LLC $4,600,000

1071 Firestone Lavergne 37086 7/15 Johnson Charles M Price Real Estate LLC $4,128,090

739 Fesslers Nashville 37210 7/18 Gws Tool LLC Hearn Nancy Peterson; Peterson Nancy S; Peterson Ent Part; Peterson Family Trust $4,000,000

200 Gleaves Madison 37115 7/19 Metrocenter Rental LLC MPA Nashville Mob LLC $3,800,000

1805, 1807 Church Nashville 37203 7/6 19Th Church Street LLC Church Street Partnership $3,660,000

501 Craighead, 2405 Craighead Nashville 37204 7/8 Crowell Capital Partners GP Envirotest Corp $2,950,000

2701, 2703, 2705 Larmon Nashville 37204 7/13 Alley-Casetty Co Inc Ashley Sarah Whitney Jones; Jones Sarah S; Jones Whitney; Sasser Susan Elizabeth Jones $2,900,000

4233, 4245 Hurricane Creek Antioch 37013 7/15 Tmi Kentucky Holdings LLC Johnson Charles Michael $2,800,000

0 Old Hickory Antioch 37013 7/15 TKM Group LLC E&W Prop LLC $2,688,000

3539 Dickerson Nashville 37207 7/6 3539 Dickerson Pike LLC Chalky Nesuan Naif $2,350,000

4201 Sidco, 4248, 4352, 4356 Kemilwood Nashville 37204 7/19 Judd Inv Two LLC Design Team Sign Co LLC $2,350,000

2506 Grandview Nashville 37211 7/21 Oklaholics LLC Bulldog Holdings LLC $2,200,000

4243, 4301 Hermitage O Hickory 37138 7/28 Patel Sanjay PMFS H-View I LLC $2,200,000

2817 Bransford Nashville 37204 7/7 Limitless Road LLC Bck Inv Prop LLC $2,166,000

5320 Charlotte Nashville 37209 7/1 ECG Richland Creek LP Regions Bank $2,000,000

2111, 2115 Summitt Nashville 37218 7/7 Pulte Homes Tennessee LP Comcast of Nashville I LLC; Broadband Nashville I LLC; Comcast Cablevision of Nashville I LLC $2,000,000

219 2nd Nashville 37201 7/1 Fehr Clint; Fehr Linda Niewold Laura Goodall $1,950,000

519 Bell Antioch 37013 7/25 Saad Prop LLC Pape Joseph $1,860,000

216 Shady Grove Nashville 37214 7/1 MRMR Prop LLC Selley Thomas William $1,400,000

0 Rural Hill Antioch 37013 7/13 Green Trails LLC Starwood Prop Five LLC $1,380,000

5520 Crossings Antioch 37013 7/21 Cambria Dc Holdings LLC Fr3 LLC; Freeland Realty 3 LLC $1,375,000

2829 Dogwood Nashville 37204 7/7 MJB & ST Inv LLC Kerr John A III; Maxcy John Lee $1,235,000

2500 Buena Vista Nashville 37218 7/6 Arg Inv GP W E Legacy Trust; Wilkinson Carlton Frederick; Wilkinson Kathleen Lois; Dawn Mari Wilkinson Trust; Wilkinson Delois J Estate $1,217,500

195, 197 Little Green Nashville 37210 7/11 Ingram Prop Inv LLC Campbell Mary Jane $1,200,000

3634 Clarksville Nashville 37218 7/7 Jenkins Prop LLC Church of Jesus Christ of The Apostolic Faith Inc $1,110,000

2803, 2807 Columbine Nashville 37204 7/14 East Iris - Columbine LLC Clyde M Cole & Dorothy M Cole Revocable Living Trust $1,100,000

1390 Old Hickory Nashville 37207 7/5 Church of Jesus Christ of The Apostolic Faith-Nashville Calvary Church of Christ; Calvary Pentecostal Church of Christ $1,000,000

2713 Murfreesboro Antioch 37013 7/8 Joseph Prop LLC La Mattina Nicola La; Lamattina Nicola $900,000

2411 Crestmoor Nashville 37215 7/1 Baruzzini Deborah Nunn; Sanders Richard J Crouch Ruth R; Crouch Walter H $895,000

2537 Dickerson Nashville 37207 7/25 Tn Auto Sale Inc Botany Nawzad; Botany Srwa $875,000

2620 Franklin Nashville 37204 7/11 Mohammadi Bassi; Mohammadi Hussein Charron & Williams LLC $850,000

2317 Dickerson Nashville 37207 7/6 Gallatin Food Valu Inc Webb James Murray $850,000

49, 51 Wharf Nashville 37210 7/20 Sorrells Caryl; Sorrells George Wallace Jr Cmc Dev LLC $850,000

315 Main Goodlttsvlle 37072 7/7 Om Sai Ram Dfp Inc Riana Hospitality Inc $760,000

5989 Kolz Joelton 37080 7/25 Kelly Sean Revision Homes LLC $750,000

2913 Berry Hill Nashville 37204 7/21 Hunter Joshua L Husband Agnes; Husband Jay $700,000

1031 Garland Hollow Pegram 37143 7/19 Blake Else Shadowens Charle J; Shadowens Dustin $665,000

0 Pleasant Hill Nashville 37214 7/28 Johnathan Kayne LLC Walker D W; Walker Dorris Wayne; Walker Janie L $650,000

0 Franklin Limestone Nashville 37217 7/8 Jones Bros Contractors LLC Hickory MC Inv GP $645,000

4317 Nolensville Nashville 37211 7/7 Hassanzadeh Shohreh Ghadimi Zahra; Namjoupanah Baba $607,500

301 Criddle Nashville 37219 7/18 Henry & Lisa Wiehebrink Living Trust Alsup Thomas C $430,000

2126 Burns Nashville 37216 7/5 Lester Malisa; De Souza Jonas Neal Jamar D $400,000

3755 Bear Hollow Joelton 37080 7/18 Bledsoe James M Jr; Crossman Lee Ann Bledsoe James M Sr; Bledsoe Sandra; Miller Sandra Kaye $385,000

902, 904 Douglas Nashville 37206 7/18 Boiler Inv Group LLC Oneill Michael W $360,000

0 Old Charlotte Nashville 37209 7/5 Meadows Kenneth Ryan Watson Mark E $355,000

1016 Gallatin Madison 37115 7/11 Runion Jonathan D; Voland Randall Mitchell Wallace $350,000

636 Gallatin Madison 37115 7/13 Iodice James; Kamake Rizgar Srinivas Naveen $330,000

5332 Old Hickory Nashville 37218 7/21 Kestner Jennifer; Kestner Jason Elliot Sutton Rita L; Sutton William T $300,000

1808 State Nashville 37203 7/6 Humphrey Bryce Roberts Suzanne $290,000

212 Summit Ridge Nashville 37215 7/5 Dysart William O Kilarski Douglas K $290,000

900 19th Nashville 37212 7/11 Kaplowitz Craig; Kaplowitz Emily Alsup Tom C $275,000

4391 Stenberg Whites Cr 37189 7/29 Schick James Reed Pitts Jacob $255,000

3966 Couchville Hermitage 37076 7/28 Liles John Daniel; Liles Lisa Pardue Cathy; Pardue Chris $253,540

360 Clearwater Nashville 37217 7/27 Dzyuba Viktoriya Colvin Dennis N; Colvin Matthew E $251,000

0 Burkitt Antioch 37013 7/28 Facilities Dev Group LLC McPeak Moonyene K; McPeak Ronald Barry $250,000

3482 Hamilton Church Antioch 37013 7/12 Brothers Shotcrete LLC Harris Clemantine; Harris Clematine $250,000

3600 Hillsboro Nashville 37215 7/14 Donald James Saucier Irrevocable Trust; Saucier Donald James Trustee Thomas E Ervin Revocable Living Trust $225,000

515 Basswood Nashville 37209 7/27 Williams Grant; Williams Jillian Carter Lisa $194,000

1724 Nubell Nashville 37208 7/6 Collins Martinzie L Collins Albert; Collins Jamila $175,000

0 Natchez Trace Nashville 37221 7/19 Goldbeck Christopher Dean; Goldbeck Geal Schuster Montgomery Kevin D; Montgomery Trina $166,400

211 Donelson Nashville 37214 7/1 Nash Law PLLC Melton V A Jr; Mombo Inv $155,000

555 Dupont Madison 37115 7/13 Quinonez Charity; Quinonez Jeremy Quiram Eric M; Quiram Jason A $140,000

5535 Clarksville Joelton 37080 7/12 Old Stone Dev LLC Jones Tristan D $125,000