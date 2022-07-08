Top Davidson County residential sales for June 2022

|5863 Fredricksburg
|Nashville
|37215
|6/3
|Hazelwood Mark A
|McKennon J Patrick
|$7,700,000
|1 Webster
|Nashville
|37205
|6/10
|305 Trust
|Wachtler Family Revocable Living Trust Agreement
|$6,500,000
|903 Battery
|Nashville
|37220
|6/3
|Gardner Daniel
|Focus Builders LLC
|$6,500,000
|1018 Stonewall
|Nashville
|37220
|6/7
|Tubergen Luke
|Korettz Elizabeth; Koretz David
|$6,500,000
|1024 Gateway
|Nashville
|37220
|6/10
|Lambert Harrel J Jr; Lambert Julia S
|Maynard Jason; Maynard Joelle
|$6,399,999
|4505 Wayland
|Nashville
|37215
|6/2
|Wilfork Rory Trustee
|Baird Graham Co LLC
|$5,500,000
|4816 Post
|Nashville
|37205
|6/14
|John N Vidalakis Revocable Trust
|Dettwiller Kathryn
|$4,900,000
|3612A Woodmont
|Nashville
|37215
|6/8
|Kennedy Carly; Kennedy Christopher M
|Jmtn Properties LLC
|$4,200,000
|1420 Richland Woods
|Brentwood
|37027
|6/10
|Lawi Neil A
|Bartholomew Shellly Trustee
|$4,125,000
|7623 River Road
|Nashville
|37209
|6/3
|Bellack Bruce L Trustee
|Tant Kristin J Trustee
|$3,900,000
|6133 Robin Hill
|Nashville
|37205
|6/27
|Saros Juuse
|Nashville Design Build Inc
|$3,850,000
|108 Bancroft
|Nashville
|37215
|6/23
|Chappell Amanda A; Chappell Ernest F
|Williams James Hunter; Williams Jennifer
|$3,765,000
|32 Northumberland
|Nashville
|37215
|6/27
|Cutsforth Dustin; Cutsforth Tamara
|Davenport Mary Estate; Mary McGee Davenport Revocable Trust
|$3,750,000
|160 2nd
|Nashville
|37201
|6/10
|Tennessee Holdings LLC
|151 Nashville Project LP
|$3,690,000
|959 Greerland
|Nashville
|37204
|6/16
|Frasure Jesse; Frasure Stevie
|8Gco Revocable Living Trust
|$3,500,000
|3004 Belmont
|Nashville
|37212
|6/29
|Fulimare LLC
|Double Happy Living Trust
|$3,399,900
|155 Brookfield
|Nashville
|37205
|6/17
|Hoogland Jessica Jacqueline Wood; Hoogland Keith M
|Brunson Elizabeth S; Brunson Stuart T
|$3,250,000
|226 Jones
|Brentwood
|37027
|6/3
|Singer Jack L III
|Tozer Dean E
|$3,250,000
|600 Georgetown
|Nashville
|37205
|6/14
|Boyce Lauren Gardes; Boyce Robert McNutt Jr
|Bivens Carlee; Bivens Shaun Michael
|$3,175,000
|2510 Oakland
|Nashville
|37212
|6/10
|Talerico Anna Elizabeth; Talerico Justin Frederick
|LH2 Investments LLC
|$3,070,000
|740 Georgetown
|Nashville
|37205
|6/2
|Ness Matthew
|Graham Built LLC
|$2,975,000
|504 Wilson
|Nashville
|37215
|6/2
|Leclere Lance E Trustee
|Fort Capital LLC
|$2,953,482
|2 Morningside
|Nashville
|37215
|6/17
|Conlon Edward D
|Rogers Michael G; Stefek William R
|$2,800,000
|2025 Kingsbury
|Nashville
|37215
|6/2
|Jones Russell R
|Ah Projects LLC
|$2,750,000
|1708 Graybar
|Nashville
|37215
|6/29
|Ginsberg Erik A; Hardiman Elizabeth G
|Graybar Trust; McNey Greg Trustee
|$2,750,000
|6613 Sussex
|Nashville
|37205
|6/29
|A And M Properties LLC
|Robertson Marriage Trust
|$2,740,000
|1007 Tower
|Nashville
|37204
|6/6
|Jaques Colby; Jaques Hayden
|Ness Adelaide; Ness Matthew
|$2,600,000
|4406 Iroquois
|Nashville
|37205
|6/15
|Lankford Brenton; Lankford Jennifer
|Carpenter Stephanie J Trustee; Sj Carpenter Revocable Trust
|$2,550,000
|3414 Golf Club
|Nashville
|37215
|6/17
|3414 Golf Club Lane Revocable Trust
|Todd Aimee; Todd Henry Frank
|$2,530,000
|3416 Golf Club
|Nashville
|37215
|6/7
|Gupta Ajay
|Kluwe Christien; Lou Dianne
|$2,460,000
|1238 Hickory Springs
|Brentwood
|37027
|6/10
|Butera Barry Jr; Butera Sabrina
|Bell John A Jr; King Karen Jane
|$2,400,000
|3917 Trimble
|Nashville
|37215
|6/14
|Helfrich Anita; Helfrich Austen
|Gallagher Hilary; Gallagher Ryan
|$2,350,000
|1016B 9th
|Nashville
|37203
|6/7
|Porter Joseph D
|Blue Sky Horizon GP
|$2,202,000
|160 2nd
|Nashville
|37201
|6/10
|Nashville Holdings LLC
|151 Nashville Project LP
|$2,155,000
|1212 Laurel
|Nashville
|37203
|6/29
|Lenoir Scot
|Liddle Tim; Mercy Joy Moore
|$2,150,000
|2402 Sterling
|Nashville
|37215
|6/16
|Dunn Rebecca; Dunn William B
|New Life Trust
|$2,150,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|6/29
|Hall Michael; Hall Valarie
|Bennett Angela; Bennett Bruce
|$2,100,000
|3701 Whitland
|Nashville
|37205
|6/22
|Pennington Kathryn H; Pennington Thomas T
|Alexander Andrew Franklin Estate; Alexander Andrew Estate
|$2,100,000
|211 Hillwood
|Nashville
|37205
|6/22
|Lyell Susan Trustee; New Life Revocable Living Trust
|Clayton Daniel L; Clayton Stacy E
|$2,100,000
|108 High Estes
|Nashville
|37215
|6/2
|Arrieta Dominique
|Tichenor Daniel
|$2,100,000
|930 Chancery
|Nashville
|37205
|6/27
|Gallagher Cathleen
|Duse Mario; Sheldon Krista
|$2,090,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|6/17
|1600 West End Ave LLC
|1600 West End Ave Part LLC
|$2,080,750
|701 Lynnwood
|Nashville
|37205
|6/8
|Fort Belvedere LLC
|Harper James Robert Sr; Harper Julia Whittington
|$2,000,000
|10 Bancroft
|Nashville
|37215
|6/24
|Davis Properties Of Tn LLC
|Fehr Clint; Fehr Linda; Fehr Cliint
|$2,000,000
|4023 Graybar
|Nashville
|37215
|6/2
|Heller Daniel; Heller Olivia
|Camden Chambers Trust
|$2,000,000
|3418B Hopkins
|Nashville
|37215
|6/3
|McKennon Kathryn Caldwell
|Local Family Trust
|$1,950,000
|2209 20th
|Nashville
|37212
|6/16
|Phelps Patrick W; Phelps Sarah D
|John Premi; John Roy
|$1,950,000
|3905 Cambridge
|Nashville
|37205
|6/9
|Caplan Dina Bagrak; Caplan Matthew Andrew
|Fa John; Fa Lindsay W
|$1,942,000
|160 2nd
|Nashville
|37201
|6/10
|Scott Garney B III
|151 Nashville Project LP
|$1,930,000
|1212 Laurel
|Nashville
|37203
|6/3
|Depaoli Robert M
|Frank Larry Trustee
|$1,930,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|6/29
|King Kenneth
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,918,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|6/13
|Slavik Lisa; Slavik Michael
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,903,000
|1917 Old Hickory
|Brentwood
|37027
|6/2
|Chandler Ventures LLC
|Schmittou Larry L
|$1,900,000
|4212 Estes
|Nashville
|37215
|6/2
|Sellers Marty Thomas
|Schroeder David M
|$1,900,000
|213 Vaughns Gap
|Nashville
|37205
|6/1
|Crowell Carrie K; Knobler Daniel C
|Depippa Meghan Walls; Depippa Michael
|$1,850,000
|4316 Colorado
|Nashville
|37209
|6/10
|Salow Christopher A; Salow Stacey L
|Barlowe Kristin G; Clauer James S
|$1,850,000
|4704 Dakota
|Nashville
|37209
|6/13
|Austin Landon
|Build Nashville LLC
|$1,850,000
|4303A Utah
|Nashville
|37209
|6/2
|Dejong Gene Alan
|Richland Building Partners LLC
|$1,850,000
|160 2nd
|Nashville
|37201
|6/10
|Hall Thomas
|151 Nashville Project LP
|$1,850,000
|1211 Paris
|Nashville
|37212
|6/21
|Crawford Kandace; Crawford Matthew
|Larry Frank And Marla Meyer Frank Living Trust
|$1,825,000
|4406B Lealand
|Nashville
|37204
|6/8
|Bullock Nancy S; Thrailkill Eric W
|MJH Ventures LLC
|$1,805,000
|2025B Castleman
|Nashville
|37215
|6/1
|McKinney Duncan
|Campbell Cole Thomas
|$1,801,000
|118 Clydelan
|Nashville
|37205
|6/9
|Baskin Stefan
|Schlanger Linda F
|$1,800,000
|4506 Dakota
|Nashville
|37209
|6/21
|Fabc House Trust
|Stafford Andrea; Stafford Timothy
|$1,800,000
|140 46th
|Nashville
|37209
|6/27
|Seven Camille; Seven Michael
|Alfrey John Reed; Alfrey Samuel A Jr
|$1,800,000
|6733 Currywood
|Nashville
|37205
|6/24
|Moresco Lynda; Moresco Scott
|White Melanie D; White Shelby H
|$1,800,000
|4301 Wyoming
|Nashville
|37209
|6/28
|Blaha Craig E; Blaha Cynthia O
|Thomason Kelsey; Thomasson Frank
|$1,775,000
|973 Greerland
|Nashville
|37204
|6/8
|Cooper Michael; Cooper Nadalie
|Stallard Brian K; Stallard Wendy
|$1,750,000
|221 Bowling
|Nashville
|37205
|6/16
|3704 Whitland Avenue LLC
|Cigarran Chris; Cigarran Katherine
|$1,750,000
|4303B Utah
|Nashville
|37209
|6/16
|Struble Lisa; Struble Mark
|Richland Building Partners LLC
|$1,750,000
|3914 Cambridge
|Nashville
|37205
|6/14
|Lindley Jacob R; Lindley Kathryn J
|Copeland Darden H; Copeland Natalie R
|$1,750,000
|5612 Stanford
|Nashville
|37215
|6/3
|Banks Joanne W Trustee
|Coke William G
|$1,746,000
|2018 10TH
|Nashville
|37204
|6/29
|Fleming Magnus
|Aylward Richard
|$1,745,000
|4406A Lealand
|Nashville
|37204
|6/10
|Morrell Stephen W
|Mjh Ventures LLC
|$1,705,000
|919 Montrose
|Nashville
|37204
|6/14
|Bell Alissa Marie; Sharmat Samuel Lawrence
|Wicks Gabriel D; Wicks Megan
|$1,700,000
|4217 Morriswood
|Nashville
|37204
|6/15
|Rosenthal Brandon; Rosenthal Lindsey
|Friesch Kelly; Friesch Michael
|$1,700,000
|536 Brentview Hills
|Nashville
|37220
|6/24
|Hubbard Charles Joseph; Hubbard Emily
|Jonathan Murrell Irrevocable Trust; Murrell Jonathan Trustee
|$1,690,000
|1016 Glendale
|Nashville
|37204
|6/17
|Jones James Sutton; Jones Melissa
|Lowe Gretchen; Lowe John
|$1,650,000
|28 Fox Vale
|Nashville
|37221
|6/28
|Henry William T; Throneberry Christi
|Chaffin Jane B; Chaffin John P
|$1,635,000
|2805 Tyne
|Nashville
|37215
|6/1
|Chandelier Development
|Jones Lorraine Dennison Estate; Thompson Robin Jones
|$1,625,000
|1005 Trinity
|Nashville
|37218
|6/27
|West Trinity LLC
|Wiley Rosie L; Wiley Winston
|$1,600,000
|6104 Hickory Valley
|Nashville
|37205
|6/28
|Two Lines LLC
|Std Properties LLC
|$1,600,000
|1003 Bate
|Nashville
|37204
|6/2
|Coleman Catherine A Trustee
|Murray Michael F
|$1,600,000
|818 Dewees
|Nashville
|37204
|6/1
|Dickerson Sarah Kathryn; Winter Gavin Lee
|Mitchell Brian Davidson; Mitchell Laura Frances
|$1,585,000
|2613B Kirkwood
|Nashville
|37204
|6/15
|Ybarra Jennifer Wallace; Ybarra Richardo Val
|Grant Ventures LLC
|$1,575,000
|4034 Crestridge
|Nashville
|37204
|6/7
|Esposito Laurence; Esposito Sarah
|Gordon Abigail; Gordon Abigail Smith; Gordon David Franklin
|$1,525,000
|906 Knox
|Nashville
|37204
|6/14
|Trotz Barry
|Tilden Daniel
|$1,500,000
|1 Foxhall Close
|Nashville
|37215
|6/16
|Dunn Andrew; Jumper Nicole
|Thetford John Mark; Thetford Martha A; Thetford William B
|$1,500,000
|2004 Kingsbury
|Nashville
|37215
|6/14
|Bmack Enterprises LLC
|Robertson Kenneth J; Robertson Renee D
|$1,500,000
|5824 Fredricksburg
|Nashville
|37215
|6/27
|Kavoosifar Caitlin; Kavoosifar Cameron
|Harris Deborah J; Harris Deborah S
|$1,500,000
|904 Bradford
|Nashville
|37204
|6/2
|Knell Family Properties LLC
|Gilley Gregory A
|$1,500,000
|636 Royal Oaks
|Nashville
|37205
|6/8
|Farrell Allison Abide; Farrell Derek A
|Thompson Caroline Hall; Thompson Michael P Jr
|$1,500,000
|1110 Biltmore
|Nashville
|37204
|6/16
|Wise Stephanie Kristen
|Drake Daniel; Drake Heidi
|$1,500,000
|4100 Kimbark
|Nashville
|37215
|6/17
|Gao Payton; Gao Xiaoyu
|Heller Daniel; Heller Olivia
|$1,477,500
|3624 Brush Hill
|Nashville
|37216
|6/14
|Eagle Justin; Eagle Samantha
|Rammer Peggy; Rammer Steve
|$1,450,000
|4636 Mountain View
|Nashville
|37215
|6/29
|Bucchi Paul
|Stephenson Lawrence C; Stephenson Ruth Steele
|$1,425,000
|3634 Valley Vista
|Nashville
|37205
|6/10
|Grones Elizabeth Erin; Grones Thomas
|Tyska Matthew
|$1,425,000
|2500C Linden
|Nashville
|37212
|6/17
|Davis John; Davis Stacy
|Jones Matthew; Wright Rachel P; Wright Rachel
|$1,421,500
|113 Pembroke
|Nashville
|37205
|6/27
|Orr Edee
|Evans Charles K; Evans Emily N
|$1,420,000
|3503 General Bate
|Nashville
|37204
|6/28
|Tozer Dean E
|C&J Builders LLC
|$1,408,540
|1616 West End
|Nashville
|37203
|6/29
|Culotta Michael J
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,404,000
|730 Hill
|Brentwood
|37027
|6/24
|Crosby Emily S; Crosby Seth H
|Bishop Patricia A; Harwood Kerri Lynn
|$1,402,000
|3716 Cedarwood
|Nashville
|37216
|6/29
|Joyce John Jay
|Carter Claude E
|$1,400,000
|3824 Brick Church
|Nashville
|37207
|6/6
|Rocky Top Bnb LLC
|Bowman Patsy; Bowman Paul D
|$1,400,000
|221 Bowling
|Nashville
|37205
|6/14
|Cigarran Chris; Cigarran Katherine
|Barden Brenda
|$1,400,000
|1712 Green Hills
|Nashville
|37215
|6/7
|1712 Green Hills Drive Trust
|Munyan Ben; Munyan Teyanna
|$1,400,000
|813 Saussy
|Nashville
|37205
|6/10
|Decker James John
|Merkelz Kurt
|$1,385,000
|3426 Golf Club
|Nashville
|37215
|6/8
|Whitehead Ashley Viquez; Whitehead Richard Colby
|Wigington Robert R; Wigington Kandace P
|$1,375,000
|2504 Brittany
|Nashville
|37206
|6/2
|Tavel Donelle Louise
|Pierce Dev Group LLC
|$1,375,000
|125 Westover
|Nashville
|37205
|6/6
|McKernan Jason T; McKernan Lindsey
|Casey Kevin M
|$1,369,900
|147 Kenner
|Nashville
|37205
|6/15
|Choe Jennifer; Choe Jonathan
|Mauldin Anne Ingram; Osborne Keaton Harrison
|$1,360,000
|1058 Granbery Park
|Brentwood
|37027
|6/21
|Kwakye Adonteng A
|Kaliher Susan; Kaliher Timothy P; Patterson Gerald G
|$1,350,000
|2004 Overhill
|Nashville
|37215
|6/8
|Montgomery William Scott
|Davis W Kirby Jr
|$1,350,000
|615 Belle Meade
|Nashville
|37205
|6/9
|Carver Mark Trustee
|Lebrun Gillian D
|$1,350,000
|770 Saussy
|Nashville
|37205
|6/6
|Danziger Lindsey; Danziger Michael
|Kaye Michael Jon; Putman Angel
|$1,350,000
|301 Demonbreun
|Nashville
|37201
|6/9
|Hinterglemm LLC
|Dunn Paula T; Dunn Timothy Casey
|$1,350,000
|714 12th
|Nashville
|37206
|6/15
|Farrelly Stephen
|Gill Bruce; Turner James; Turner James D
|$1,342,868
|1212 Laurel
|Nashville
|37203
|6/10
|Daniels Evan
|Maloney Amy L; Maloney Martin Michael Jr
|$1,325,000
|841B Dewees
|Nashville
|37204
|6/24
|Bahrani Eman; Jan Taha A
|Sanders Anna E; Sanders Tyler S
|$1,325,000
|1606 Russell
|Nashville
|37206
|6/1
|Murphy Rhoda Jaffin
|Eagle Justin; Eagle Samantha
|$1,325,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|6/13
|Aldean Broadwest LLC
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,324,000
|900 20th
|Nashville
|37212
|6/28
|Ahbal Trust
|Hannah Street Assoc LLC
|$1,320,000
|929 Clayton
|Nashville
|37204
|6/14
|Veyhl Elizabeth P; Veyhl John R
|Buyer Accepted LLC
|$1,309,350
|180 9th
|Nashville
|37203
|6/3
|Meyer Amy
|Bulgarino Nicole E
|$1,300,000
|5009 Nevada
|Nashville
|37209
|6/15
|Herberg-Waldron Meredith; Sanders Alisha
|Rollings Matthew C; Rollings Paloma Cain
|$1,300,000
|5528 Saddlewood
|Brentwood
|37027
|6/28
|Hill Stephanie A
|Craven Alyson H; Craven Richard O
|$1,300,000
|1172 Safety Harbor
|Old Hickory
|37138
|6/21
|Wheeler Dale
|Bynum Dennis T
|$1,292,500
|929 Clayton
|Nashville
|37204
|6/6
|Buyer Accepted LLC
|Coates Sherri R Trustee; Sherri R Coates Trust
|$1,290,000
|1007B Grandview
|Nashville
|37204
|6/1
|Haycraft James; Hoffman Christine
|Thompson Dale
|$1,285,000
|1014 13th
|Nashville
|37212
|6/16
|Bymaster Eric
|Bexon Patricia Marie; Bexon Simon J
|$1,279,000
|6035 Hill
|Nashville
|37209
|6/22
|Skyline Studios LP
|Gardwill LLC; Goza James
|$1,275,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|6/29
|Lutz Charleton M T Trustee
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,265,705
|893 Lakemont
|Nashville
|37220
|6/2
|Everage Sarah
|Butera Barry
|$1,265,000
|1020 Villa
|Nashville
|37212
|6/23
|Spencer Lana; Spencer Randy
|Cremer Sarah; Warner Jeremy; Warner Sarah
|$1,260,000
|1004A Caldwell
|Nashville
|37204
|6/13
|Margaret F Whitlock Revocable Trust Agreement
|Scout Opportunity Fund LLC
|$1,260,000
|3101 Vanderbilt
|Nashville
|37212
|6/2
|Powers John
|Abi Investments LLC
|$1,260,000
|1401 Lillian
|Nashville
|37206
|6/29
|Mitchell Matthew
|Bergmann Mia Isabelle; Hansen Jennifer
|$1,250,000
|831 Crestridge
|Nashville
|37204
|6/14
|Pennington Abra L; Pennington Jefferson C III
|Tweed Enterprises LLC
|$1,250,000
|6508 Cornwall
|Nashville
|37205
|6/27
|Francy David Andrew
|Laurie Sandra D
|$1,250,000
|506 Fairfax
|Nashville
|37212
|6/6
|Rowe George D III
|Bonczar Thaddeus; Evans Lea Helen
|$1,250,000
|6120 Bresslyn
|Nashville
|37205
|6/27
|W Development LLC
|Honsberger Janice N; Honsberger Peter N
|$1,250,000
|263B Riverside
|Nashville
|37206
|6/7
|Robinson Hannah Beth; Robinson Richard
|Ls-Tg Home Fund LLC
|$1,225,000
|5309 Forest Acres
|Nashville
|37220
|6/2
|Aiken Jennifer Lynne Randolph
|Duley Caroline Victoria Trustee
|$1,210,000
|2621 Barclay
|Nashville
|37206
|6/7
|Harper Trust; Johnson Timothy M Trustee
|Iannone Anthony Joseph
|$1,200,000
|4032 Outer
|Nashville
|37204
|6/13
|Boon Anna; Boon Robert
|Reich Family Trust
|$1,200,000
|4112 Outer
|Nashville
|37204
|6/13
|Lankford Elizabeth P; Lankford Timothy
|Kona Key Revocable Trust
|$1,200,000
|505 Wedgewood
|Nashville
|37203
|6/17
|Sky Team 4 LLC
|Hegarty Rory
|$1,200,000
|263A Riverside
|Nashville
|37206
|6/2
|Abdelqader Fadia
|LS-TG Home Fund LLC
|$1,200,000
|4201 Farrar
|Nashville
|37215
|6/29
|Bars Hooper Holdings LLC
|Pendelton Zita C; Pendleton Bradley F
|$1,200,000
|163 Charleston
|Nashville
|37205
|6/29
|Wood Barrett R; Wood Ryan McLaughlin
|Haun Family Trust
|$1,200,000
|5018 Timberhill
|Nashville
|37211
|6/1
|McDaniel Helen Beckner; McDaniel John
|Johnson Danielle Bennett; Johnson Rick Thomas
|$1,200,000
|904 Fireside
|Brentwood
|37027
|6/28
|Flores Helen; Flores Jason; Flores Lorenzo Larry Jr
|Schmid Julian Christopher; Schmid Lauren Parkerson
|$1,200,000
|925 Kirkwood
|Nashville
|37204
|6/29
|Pyles Steven Craig Trustee
|Iffert John P
|$1,200,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|6/16
|Ac Johnson Properties LLC
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,194,655
|924 Montrose
|Nashville
|37204
|6/17
|Mawn Louise A
|Smith Daniel; Smith Lucile
|$1,175,000
|208 Gentry
|Nashville
|37206
|6/9
|Sterling Alexandra; Sterling Andrew
|Brixton Holdings LLC
|$1,170,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|6/8
|Heyer Vern M
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,167,000
|1212 Laurel
|Nashville
|37203
|6/21
|Glaus William D Sr; Kumar Nita Shamine
|Depaoli Robert
|$1,165,000
|1913 Shelby
|Nashville
|37206
|6/17
|Correll Ashley; Lopiano Gabrielle
|Kerrigan Autumn; Kerrigan Martin
|$1,160,000
|160 2nd
|Nashville
|37201
|6/29
|Carter Bobbie Y; Carter Robert A
|151 Nashville Project LP
|$1,153,800
|1007A Grandview
|Nashville
|37204
|6/7
|Smith Eleanor A
|Thompson Dale
|$1,150,000
|3529 Nebraska
|Nashville
|37209
|6/6
|Poe Lauren M
|Savell Brady; Savell Mary Dessie
|$1,150,000
|305 Saint James
|Nashville
|37215
|6/17
|Burns Daniela; Burns Terrence
|Bird Richard D Estate
|$1,150,000
|3209 Acklen
|Nashville
|37212
|6/8
|Kalani Marc; Procaccini Francesca
|Blair Abby Elizabeth; Blair Shawn William
|$1,150,000
|1128 Duncanwood
|Nashville
|37204
|6/1
|Trujillo Jessalyn Traylor; Trujillo Mario Andres
|Kruspe Michael; Kruspe Sarah
|$1,150,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|6/3
|Big Spring Properties LLC
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,143,905
|1616 West End
|Nashville
|37203
|6/3
|Cowart Richard Glenn
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,137,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|6/1
|Davis Bradley Scott
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,122,000
|402 Rudolph
|Nashville
|37206
|6/17
|Ronk Allison; Ronk Matthew Michael
|Sorrels Michael W; Sorrels Whitney L
|$1,115,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|6/29
|Stewart Emily
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,112,000
|1011A Douglas
|Nashville
|37204
|6/9
|Reavis Amy Spalding
|McQuaig Heather; McQuaig James Moody
|$1,110,000
|3623 Wilbur
|Nashville
|37204
|6/6
|Thomi Aria; Graf Miguel
|Marks Kathleen; Marks Morgan Joseph
|$1,108,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|6/16
|Oteam Family Trust
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,107,000
|847 Dewees
|Nashville
|37204
|6/2
|ShaLLCross Anthony
|Dougherty Shaun
|$1,105,000
|4045 Outer
|Nashville
|37204
|6/27
|8Gco Revocable Living Trust
|White Pines Building Group LLC
|$1,100,000
|1915 18th
|Nashville
|37212
|6/10
|Goodwin Cody Ray; Koran Mary Ellen
|Kirk Revocable Trust
|$1,100,000
|2517 Blair
|Nashville
|37212
|6/7
|Dean Laura Closson; Grimaldi Carmine Boon
|Ghanem Jennifer S; Peetz Allan; Peetz Mehgan
|$1,100,000
|2913 Vaulx
|Nashville
|37204
|6/6
|Chapman Christina C
|Condon John; Condon Lori D
|$1,100,000
|4120 Outer
|Nashville
|37204
|6/29
|Mjh Ventures LLC
|Fisher June S
|$1,100,000
|4040 Outer
|Nashville
|37204
|6/28
|8Gco Revocable Living Trust
|White Pines Building Group LLC
|$1,100,000
|6534 Melinda
|Nashville
|37205
|6/29
|Tasker Cassandra Ruth
|Parsons Blake
|$1,100,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|6/13
|Basrai Margaret
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,095,000
|3000 Poston
|Nashville
|37203
|6/1
|Spada Christina; Wright Mark Theron
|Xin Family 2019 Long Term Irrevocable Trust
|$1,080,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|6/3
|Hargett Charles
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,075,000
|889 Lakemont
|Nashville
|37220
|6/29
|Delong Chris A; Delong Karol Ann
|Garber Heidi V; Garber Stuart A
|$1,075,000
|3808 Central
|Nashville
|37205
|6/24
|Cobb Michelle Balaklaw; Cobb Tyler
|Dahlman Kimberly Brown; Dahlman Roger Albert
|$1,065,000
|2472 Abbott Martin
|Nashville
|37215
|6/14
|White Pines Building Group LLC
|Richardson Walter III
|$1,060,000
|4304B2 Dakota
|Nashville
|37209
|6/27
|Singer Jeffrey R; Singer Julie S
|Coryell Edward J; Hyman Karen M
|$1,051,000
|720 Southmeade
|Nashville
|37204
|6/23
|720 Southmeade LLC
|Luton Sadie Estate
|$1,050,000
|176 Charleston
|Nashville
|37205
|6/24
|Reedy Karlyn
|Norman Seth Walker
|$1,050,000
|1102 5th
|Nashville
|37207
|6/3
|Marinkov Ty
|LS-TG Home Fund LLC
|$1,050,000
|370 Wallace
|Nashville
|37211
|6/28
|Domestic Builders LLC
|Hall Adrianne May; Hall Robert Michael II
|$1,050,000
|521 Hobson Chapel
|Nashville
|37206
|6/29
|Carroll Colleen; Fortner Margaret
|Eastwood Village Tn LLC
|$1,035,000
|505 Wedgewood
|Nashville
|37203
|6/15
|Umipig Cynthia; Umipig Federico
|Aho David; Riley Jeffrey
|$1,025,000
|20 Belcaro
|Nashville
|37215
|6/2
|Fritch Barbara Ann
|Horne Treva C Trustee
|$1,015,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|6/2
|Cibic Vida; Oconnor John Joseph
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,009,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|6/16
|Greg And Elizabeth Allen Family 2011 Trust
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,007,000
|3712 McConnell
|Nashville
|37204
|6/13
|Kiani Sanaz
|Threadgill Dorothy P Estate
|$1,000,050
|5810 Vine Ridge
|Nashville
|37205
|6/22
|Palmer Jeremiah Jonathan
|Werthan Anthony L; Werthan Cathy T
|$1,000,000
|2095 Graybar
|Nashville
|37215
|6/14
|Harwell Christopher F Trustee
|Ennis Brenda; Ennis Bryan
|$1,000,000
|616A Stockell
|Nashville
|37207
|6/2
|Gillespie James C II
|Capital Invest LLC
|$1,000,000
|6508 Melinda
|Nashville
|37205
|6/15
|Range Construction LLC
|White James P Jr; White Tina Marie
|$1,000,000
|5809 Petersburg
|Brentwood
|37027
|6/13
|Andersen Emily Ralls; Andersen Jonathan Carter; Ralls Douglas J; Ralls Patricia S
|Boon Anna C; Boon Robert D II
|$1,000,000
|616B Stockell
|Nashville
|37207
|6/2
|Gillespie James C II
|Capital Invest LLC
|$1,000,000
|6718 Duquaine
|Nashville
|37205
|6/21
|Ball Tyler
|Tucker Charles K Estate; Tucker Elizabeth; Tucker Jonathan Lee; Tucker Kenneth W; Tucker Martha M Estate; Tucker Patrick Steven
|$1,000,000
|501 Fairfax
|Nashville
|37212
|6/24
|Martino Jake; Ramage Eliana C
|Holt Nicholas Perkins Jr; Holt Richard Michael; Sykes Mary Ann Holt
|$1,000,000
|6037 Hill
|Nashville
|37209
|6/17
|Green Lawrence Scott; Green Beverly Ann
|Gardwill LLC; Goza James
|$998,066
|1616 West End
|Nashville
|37203
|6/1
|Limestone Real Estate Holdings LLC
|1600 West End Ave Part LLC
|$987,000
|2411 Crestmoor
|Nashville
|37215
|6/28
|Shivers Harriette H; Shivers Ralph D
|Oglesby Barbara
|$985,000
|1107 Seymour
|Nashville
|37206
|6/21
|Schauer Jordan A
|Harlow Summer Brooke
|$985,000
|4016 Aberdeen
|Nashville
|37205
|6/16
|Brown Amy Elaine; Brown Travis Richard
|Hill Jennifer A
|$985,000
|1101 Caldwell
|Nashville
|37204
|6/28
|Sable Amanda; Sable Delbert Jr
|Hollier John D; Hollier Laura Martin
|$982,000
|82 Ravenwood Hills
|Nashville
|37215
|6/2
|Moise Anna Christian Trustee
|Matthews Margaret Anne Trustee
|$980,250
|517 Hobson Chapel
|Nashville
|37206
|6/13
|One For The Table LLC
|Eastwood Village Tn LLC
|$977,500
|1302 7th
|Nashville
|37208
|6/3
|Henwood Christopher
|Harrell Connor Franklin
|$975,000
|809 Sylvan
|Nashville
|37206
|6/1
|Cavaleri Gregory
|Trinity Rock Ventures LLC
|$975,000
|1109 Village Spring
|Nashville
|37207
|6/23
|Blackwell Properties LLC
|Crowne Property Acquisitions LLC
|$968,640
|2007 Lombardy
|Nashville
|37215
|6/17
|Joondeph Kimberly Springer
|Gaglione William J
|$960,000
|4026 MURPHY
|Nashville
|37209
|6/7
|Reilly Joseph; Reilly Margaret Garrett
|Henley David R Jr
|$952,500
|425 Landon
|Nashville
|37220
|6/16
|Anderson-Decorte LLC
|Johnson Jennifer; Johnson Josiah
|$950,000
|519 Hobson Chapel
|Nashville
|37206
|6/23
|Dhar Nalina Vanessa; Gulati Girish
|Eastwood Village Tn LLC
|$950,000
|922 Douglas
|Nashville
|37204
|6/28
|Schmidt Lori
|Nguyen Minh; Nguyen Minh Van; Omar Ashwaq Bakari
|$950,000
|1212 Laurel
|Nashville
|37203
|6/23
|Khalife Elio
|Daniels Evan
|$950,000
|4015 Murphy
|Nashville
|37209
|6/28
|Mandy Dev LLC
|Bars Hooper Holdings LLC
|$950,000
|3508 Hillsdale
|Nashville
|37205
|6/6
|Russell M Flaum Trust
|Brown Amy; Brown Travis
|$950,000
|970 Youngs
|Nashville
|37207
|6/14
|970 J Youngs Lane LLC
|Up Infinite LLC
|$950,000
|2221A Carter
|Nashville
|37206
|6/24
|Shubert Erin; Thompson David
|Perry Allen
|$950,000
|1810 5th
|Nashville
|37208
|6/13
|Young Christopher S; Young Jennifer A
|Farrell Allison Abide; Farrell Allison Clere; Farrell Derek A
|$949,000
|3118 Trevor
|Nashville
|37209
|6/29
|Bowling Robert S; Bowling Tracy Ann
|Johnston Thomas M
|$949,000
|1001 Draughon
|Nashville
|37204
|6/2
|Levin Anita
|Gibson Rebecca L
|$948,000
|116 Pineywood Acres
|Madison
|37115
|6/23
|Raymond Heather; Raymond Marc
|Demaree Christa L; Demaree Edward Matthew
|$945,000
|4609 Elkins
|Nashville
|37209
|6/10
|Walters Jonathan; Walters Kelli
|Lawrence Meredith Johnson; Scully Patrick Dylan
|$940,000
|1028 Chicamauga
|Nashville
|37206
|6/22
|Turner Brianna Elizabeth Bartelsmeyer; Turner David Harrison
|Farfel Shaina; Kaufman Andrew
|$936,400
|1003 52nd
|Nashville
|37209
|6/14
|Jackson Leslie Anne; Jackson Robert Lee
|Johnson Whitney Lane
|$935,000
|1004 Southside
|Nashville
|37203
|6/21
|Hinds Jennifer; Hinds Michael
|Salters Trust
|$935,000
|6714 Darden
|Nashville
|37205
|6/14
|Royal Jessica Diane; Royal Caroline Spencer
|Connolly Sarah Yahner
|$930,000
|8135 Cloverland
|Nashville
|37211
|6/22
|White Melanie D; White Shelby H
|Shaw Janette F; Shaw Michael D
|$929,000
|930 Battery
|Nashville
|37220
|6/7
|Eps Homes LLC
|Purdom John Thomas II
|$927,000
|3917 Moss Rose
|Nashville
|37216
|6/14
|Hedrick Eric Michael; Holland Anika
|Rader Nela
|$925,000
|5567 Hill
|Brentwood
|37027
|6/2
|Bandyopadhyay Susanta
|Tetz Kevin Alan
|$925,000
|116 Newton Nook
|Brentwood
|37027
|6/22
|Al-Mohammad Fidda; El-Hulu Asad
|Merkh Jonathan M; Merkh Rebecca
|$925,000
|409 Hillwood
|Nashville
|37205
|6/17
|2K Dev LLC
|James And Flodine Duke Trust
|$920,000
|409 Wayside
|Nashville
|37205
|6/16
|Bullpen Properties Inc
|Music City Holdings LLC
|$917,550
|510 Brentview Hills
|Nashville
|37220
|6/2
|Petro Kathleen
|Montgomery Richard
|$915,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|6/15
|Cuneo James B; Cuneo Mary Evans
|Revelette Mason R
|$909,000
|232 Leonard
|Nashville
|37205
|6/27
|Andrew M Eccher And Susan G Eccher Revocable Trust
|Paulus Max; Paulus Victoria; Hunter Joshua
|$905,000
|7935 Buffalo
|Nashville
|37221
|6/3
|Vorbrich Nola Trustee
|Price Michael J
|$901,000
|2207 Pennington Bend
|Nashville
|37214
|6/10
|Martino Katrina Marie
|Salerno Kathryn; Urban Brent John
|$900,000
|652 Vernon
|Nashville
|37209
|6/24
|Barnes Cecelia
|Pearson J David
|$900,000
|5812 Petersburg
|Brentwood
|37027
|6/13
|Heater Brendan W; Heater Erin N
|Guizani Nicole Chaput; Guizani Zied
|$900,000
|1600 Observatory
|Nashville
|37215
|6/9
|Drees Premier Homes Inc
|Lipscomb University
|$900,000
|5542 Knob
|Nashville
|37209
|6/8
|Grove Julianne; Grove Steven Ryan
|Mattice Kevin; Mattice Rory; Moore R L
|$900,000