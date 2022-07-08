Memphis Daily News Chandler Reports Nashville Ledger
» Subscribe Today!
The Power of Information
Home
The Ledger - EST. 1978 - Nashville Edition
X
Skip Navigation LinksHome > Article
VOL. 46 | NO. 27 | Friday, July 8, 2022

Top Davidson County residential sales for June 2022

Updated 2:25PM
Print | Front Page | Email this story

Top residential real estate sales, June 2022, for Davidson County, as compiled by the Nashville Ledger.

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersSale Price
5863 Fredricksburg Nashville 37215 6/3 Hazelwood Mark A McKennon J Patrick $7,700,000
1 Webster Nashville 37205 6/10 305 Trust Wachtler Family Revocable Living Trust Agreement $6,500,000
903 Battery Nashville 37220 6/3 Gardner Daniel Focus Builders LLC $6,500,000
1018 Stonewall Nashville 37220 6/7 Tubergen Luke Korettz Elizabeth; Koretz David $6,500,000
1024 Gateway Nashville 37220 6/10 Lambert Harrel J Jr; Lambert Julia S Maynard Jason; Maynard Joelle $6,399,999
4505 Wayland Nashville 37215 6/2 Wilfork Rory Trustee Baird Graham Co LLC $5,500,000
4816 Post Nashville 37205 6/14 John N Vidalakis Revocable Trust Dettwiller Kathryn $4,900,000
3612A Woodmont Nashville 37215 6/8 Kennedy Carly; Kennedy Christopher M Jmtn Properties LLC $4,200,000
1420 Richland Woods Brentwood 37027 6/10 Lawi Neil A Bartholomew Shellly Trustee $4,125,000
7623 River Road Nashville 37209 6/3 Bellack Bruce L Trustee Tant Kristin J Trustee $3,900,000
6133 Robin Hill Nashville 37205 6/27 Saros Juuse Nashville Design Build Inc $3,850,000
108 Bancroft Nashville 37215 6/23 Chappell Amanda A; Chappell Ernest F Williams James Hunter; Williams Jennifer $3,765,000
32 Northumberland Nashville 37215 6/27 Cutsforth Dustin; Cutsforth Tamara Davenport Mary Estate; Mary McGee Davenport Revocable Trust $3,750,000
160 2nd Nashville 37201 6/10 Tennessee Holdings LLC 151 Nashville Project LP $3,690,000
959 Greerland Nashville 37204 6/16 Frasure Jesse; Frasure Stevie 8Gco Revocable Living Trust $3,500,000
3004 Belmont Nashville 37212 6/29 Fulimare LLC Double Happy Living Trust $3,399,900
155 Brookfield Nashville 37205 6/17 Hoogland Jessica Jacqueline Wood; Hoogland Keith M Brunson Elizabeth S; Brunson Stuart T $3,250,000
226 Jones Brentwood 37027 6/3 Singer Jack L III Tozer Dean E $3,250,000
600 Georgetown Nashville 37205 6/14 Boyce Lauren Gardes; Boyce Robert McNutt Jr Bivens Carlee; Bivens Shaun Michael $3,175,000
2510 Oakland Nashville 37212 6/10 Talerico Anna Elizabeth; Talerico Justin Frederick LH2 Investments LLC $3,070,000
740 Georgetown Nashville 37205 6/2 Ness Matthew Graham Built LLC $2,975,000
504 Wilson Nashville 37215 6/2 Leclere Lance E Trustee Fort Capital LLC $2,953,482
2 Morningside Nashville 37215 6/17 Conlon Edward D Rogers Michael G; Stefek William R $2,800,000
2025 Kingsbury Nashville 37215 6/2 Jones Russell R Ah Projects LLC $2,750,000
1708 Graybar Nashville 37215 6/29 Ginsberg Erik A; Hardiman Elizabeth G Graybar Trust; McNey Greg Trustee $2,750,000
6613 Sussex Nashville 37205 6/29 A And M Properties LLC Robertson Marriage Trust $2,740,000
1007 Tower Nashville 37204 6/6 Jaques Colby; Jaques Hayden Ness Adelaide; Ness Matthew $2,600,000
4406 Iroquois Nashville 37205 6/15 Lankford Brenton; Lankford Jennifer Carpenter Stephanie J Trustee; Sj Carpenter Revocable Trust $2,550,000
3414 Golf Club Nashville 37215 6/17 3414 Golf Club Lane Revocable Trust Todd Aimee; Todd Henry Frank $2,530,000
3416 Golf Club Nashville 37215 6/7 Gupta Ajay Kluwe Christien; Lou Dianne $2,460,000
1238 Hickory Springs Brentwood 37027 6/10 Butera Barry Jr; Butera Sabrina Bell John A Jr; King Karen Jane $2,400,000
3917 Trimble Nashville 37215 6/14 Helfrich Anita; Helfrich Austen Gallagher Hilary; Gallagher Ryan $2,350,000
1016B 9th Nashville 37203 6/7 Porter Joseph D Blue Sky Horizon GP $2,202,000
160 2nd Nashville 37201 6/10 Nashville Holdings LLC 151 Nashville Project LP $2,155,000
1212 Laurel Nashville 37203 6/29 Lenoir Scot Liddle Tim; Mercy Joy Moore $2,150,000
2402 Sterling Nashville 37215 6/16 Dunn Rebecca; Dunn William B New Life Trust $2,150,000
1616 West End Nashville 37203 6/29 Hall Michael; Hall Valarie Bennett Angela; Bennett Bruce $2,100,000
3701 Whitland Nashville 37205 6/22 Pennington Kathryn H; Pennington Thomas T Alexander Andrew Franklin Estate; Alexander Andrew Estate $2,100,000
211 Hillwood Nashville 37205 6/22 Lyell Susan Trustee; New Life Revocable Living Trust Clayton Daniel L; Clayton Stacy E $2,100,000
108 High Estes Nashville 37215 6/2 Arrieta Dominique Tichenor Daniel $2,100,000
930 Chancery Nashville 37205 6/27 Gallagher Cathleen Duse Mario; Sheldon Krista $2,090,000
1616 West End Nashville 37203 6/17 1600 West End Ave LLC 1600 West End Ave Part LLC $2,080,750
701 Lynnwood Nashville 37205 6/8 Fort Belvedere LLC Harper James Robert Sr; Harper Julia Whittington $2,000,000
10 Bancroft Nashville 37215 6/24 Davis Properties Of Tn LLC Fehr Clint; Fehr Linda; Fehr Cliint $2,000,000
4023 Graybar Nashville 37215 6/2 Heller Daniel; Heller Olivia Camden Chambers Trust $2,000,000
3418B Hopkins Nashville 37215 6/3 McKennon Kathryn Caldwell Local Family Trust $1,950,000
2209 20th Nashville 37212 6/16 Phelps Patrick W; Phelps Sarah D John Premi; John Roy $1,950,000
3905 Cambridge Nashville 37205 6/9 Caplan Dina Bagrak; Caplan Matthew Andrew Fa John; Fa Lindsay W $1,942,000
160 2nd Nashville 37201 6/10 Scott Garney B III 151 Nashville Project LP $1,930,000
1212 Laurel Nashville 37203 6/3 Depaoli Robert M Frank Larry Trustee $1,930,000
1616 West End Nashville 37203 6/29 King Kenneth 1600 West End Ave Part LLC $1,918,000
1616 West End Nashville 37203 6/13 Slavik Lisa; Slavik Michael 1600 West End Ave Part LLC $1,903,000
1917 Old Hickory Brentwood 37027 6/2 Chandler Ventures LLC Schmittou Larry L $1,900,000
4212 Estes Nashville 37215 6/2 Sellers Marty Thomas Schroeder David M $1,900,000
213 Vaughns Gap Nashville 37205 6/1 Crowell Carrie K; Knobler Daniel C Depippa Meghan Walls; Depippa Michael $1,850,000
4316 Colorado Nashville 37209 6/10 Salow Christopher A; Salow Stacey L Barlowe Kristin G; Clauer James S $1,850,000
4704 Dakota Nashville 37209 6/13 Austin Landon Build Nashville LLC $1,850,000
4303A Utah Nashville 37209 6/2 Dejong Gene Alan Richland Building Partners LLC $1,850,000
160 2nd Nashville 37201 6/10 Hall Thomas 151 Nashville Project LP $1,850,000
1211 Paris Nashville 37212 6/21 Crawford Kandace; Crawford Matthew Larry Frank And Marla Meyer Frank Living Trust $1,825,000
4406B Lealand Nashville 37204 6/8 Bullock Nancy S; Thrailkill Eric W MJH Ventures LLC $1,805,000
2025B Castleman Nashville 37215 6/1 McKinney Duncan Campbell Cole Thomas $1,801,000
118 Clydelan Nashville 37205 6/9 Baskin Stefan Schlanger Linda F $1,800,000
4506 Dakota Nashville 37209 6/21 Fabc House Trust Stafford Andrea; Stafford Timothy $1,800,000
140 46th Nashville 37209 6/27 Seven Camille; Seven Michael Alfrey John Reed; Alfrey Samuel A Jr $1,800,000
6733 Currywood Nashville 37205 6/24 Moresco Lynda; Moresco Scott White Melanie D; White Shelby H $1,800,000
4301 Wyoming Nashville 37209 6/28 Blaha Craig E; Blaha Cynthia O Thomason Kelsey; Thomasson Frank $1,775,000
973 Greerland Nashville 37204 6/8 Cooper Michael; Cooper Nadalie Stallard Brian K; Stallard Wendy $1,750,000
221 Bowling Nashville 37205 6/16 3704 Whitland Avenue LLC Cigarran Chris; Cigarran Katherine $1,750,000
4303B Utah Nashville 37209 6/16 Struble Lisa; Struble Mark Richland Building Partners LLC $1,750,000
3914 Cambridge Nashville 37205 6/14 Lindley Jacob R; Lindley Kathryn J Copeland Darden H; Copeland Natalie R $1,750,000
5612 Stanford Nashville 37215 6/3 Banks Joanne W Trustee Coke William G $1,746,000
2018 10TH Nashville 37204 6/29 Fleming Magnus Aylward Richard $1,745,000
4406A Lealand Nashville 37204 6/10 Morrell Stephen W Mjh Ventures LLC $1,705,000
919 Montrose Nashville 37204 6/14 Bell Alissa Marie; Sharmat Samuel Lawrence Wicks Gabriel D; Wicks Megan $1,700,000
4217 Morriswood Nashville 37204 6/15 Rosenthal Brandon; Rosenthal Lindsey Friesch Kelly; Friesch Michael $1,700,000
536 Brentview Hills Nashville 37220 6/24 Hubbard Charles Joseph; Hubbard Emily Jonathan Murrell Irrevocable Trust; Murrell Jonathan Trustee $1,690,000
1016 Glendale Nashville 37204 6/17 Jones James Sutton; Jones Melissa Lowe Gretchen; Lowe John $1,650,000
28 Fox Vale Nashville 37221 6/28 Henry William T; Throneberry Christi Chaffin Jane B; Chaffin John P $1,635,000
2805 Tyne Nashville 37215 6/1 Chandelier Development Jones Lorraine Dennison Estate; Thompson Robin Jones $1,625,000
1005 Trinity Nashville 37218 6/27 West Trinity LLC Wiley Rosie L; Wiley Winston $1,600,000
6104 Hickory Valley Nashville 37205 6/28 Two Lines LLC Std Properties LLC $1,600,000
1003 Bate Nashville 37204 6/2 Coleman Catherine A Trustee Murray Michael F $1,600,000
818 Dewees Nashville 37204 6/1 Dickerson Sarah Kathryn; Winter Gavin Lee Mitchell Brian Davidson; Mitchell Laura Frances $1,585,000
2613B Kirkwood Nashville 37204 6/15 Ybarra Jennifer Wallace; Ybarra Richardo Val Grant Ventures LLC $1,575,000
4034 Crestridge Nashville 37204 6/7 Esposito Laurence; Esposito Sarah Gordon Abigail; Gordon Abigail Smith; Gordon David Franklin $1,525,000
906 Knox Nashville 37204 6/14 Trotz Barry Tilden Daniel $1,500,000
1 Foxhall Close Nashville 37215 6/16 Dunn Andrew; Jumper Nicole Thetford John Mark; Thetford Martha A; Thetford William B $1,500,000
2004 Kingsbury Nashville 37215 6/14 Bmack Enterprises LLC Robertson Kenneth J; Robertson Renee D $1,500,000
5824 Fredricksburg Nashville 37215 6/27 Kavoosifar Caitlin; Kavoosifar Cameron Harris Deborah J; Harris Deborah S $1,500,000
904 Bradford Nashville 37204 6/2 Knell Family Properties LLC Gilley Gregory A $1,500,000
636 Royal Oaks Nashville 37205 6/8 Farrell Allison Abide; Farrell Derek A Thompson Caroline Hall; Thompson Michael P Jr $1,500,000
1110 Biltmore Nashville 37204 6/16 Wise Stephanie Kristen Drake Daniel; Drake Heidi $1,500,000
4100 Kimbark Nashville 37215 6/17 Gao Payton; Gao Xiaoyu Heller Daniel; Heller Olivia $1,477,500
3624 Brush Hill Nashville 37216 6/14 Eagle Justin; Eagle Samantha Rammer Peggy; Rammer Steve $1,450,000
4636 Mountain View Nashville 37215 6/29 Bucchi Paul Stephenson Lawrence C; Stephenson Ruth Steele $1,425,000
3634 Valley Vista Nashville 37205 6/10 Grones Elizabeth Erin; Grones Thomas Tyska Matthew $1,425,000
2500C Linden Nashville 37212 6/17 Davis John; Davis Stacy Jones Matthew; Wright Rachel P; Wright Rachel $1,421,500
113 Pembroke Nashville 37205 6/27 Orr Edee Evans Charles K; Evans Emily N $1,420,000
3503 General Bate Nashville 37204 6/28 Tozer Dean E C&J Builders LLC $1,408,540
1616 West End Nashville 37203 6/29 Culotta Michael J 1600 West End Ave Part LLC $1,404,000
730 Hill Brentwood 37027 6/24 Crosby Emily S; Crosby Seth H Bishop Patricia A; Harwood Kerri Lynn $1,402,000
3716 Cedarwood Nashville 37216 6/29 Joyce John Jay Carter Claude E $1,400,000
3824 Brick Church Nashville 37207 6/6 Rocky Top Bnb LLC Bowman Patsy; Bowman Paul D $1,400,000
221 Bowling Nashville 37205 6/14 Cigarran Chris; Cigarran Katherine Barden Brenda $1,400,000
1712 Green Hills Nashville 37215 6/7 1712 Green Hills Drive Trust Munyan Ben; Munyan Teyanna $1,400,000
813 Saussy Nashville 37205 6/10 Decker James John Merkelz Kurt $1,385,000
3426 Golf Club Nashville 37215 6/8 Whitehead Ashley Viquez; Whitehead Richard Colby Wigington Robert R; Wigington Kandace P $1,375,000
2504 Brittany Nashville 37206 6/2 Tavel Donelle Louise Pierce Dev Group LLC $1,375,000
125 Westover Nashville 37205 6/6 McKernan Jason T; McKernan Lindsey Casey Kevin M $1,369,900
147 Kenner Nashville 37205 6/15 Choe Jennifer; Choe Jonathan Mauldin Anne Ingram; Osborne Keaton Harrison $1,360,000
1058 Granbery Park Brentwood 37027 6/21 Kwakye Adonteng A Kaliher Susan; Kaliher Timothy P; Patterson Gerald G $1,350,000
2004 Overhill Nashville 37215 6/8 Montgomery William Scott Davis W Kirby Jr $1,350,000
615 Belle Meade Nashville 37205 6/9 Carver Mark Trustee Lebrun Gillian D $1,350,000
770 Saussy Nashville 37205 6/6 Danziger Lindsey; Danziger Michael Kaye Michael Jon; Putman Angel $1,350,000
301 Demonbreun Nashville 37201 6/9 Hinterglemm LLC Dunn Paula T; Dunn Timothy Casey $1,350,000
714 12th Nashville 37206 6/15 Farrelly Stephen Gill Bruce; Turner James; Turner James D $1,342,868
1212 Laurel Nashville 37203 6/10 Daniels Evan Maloney Amy L; Maloney Martin Michael Jr $1,325,000
841B Dewees Nashville 37204 6/24 Bahrani Eman; Jan Taha A Sanders Anna E; Sanders Tyler S $1,325,000
1606 Russell Nashville 37206 6/1 Murphy Rhoda Jaffin Eagle Justin; Eagle Samantha $1,325,000
1616 West End Nashville 37203 6/13 Aldean Broadwest LLC 1600 West End Ave Part LLC $1,324,000
900 20th Nashville 37212 6/28 Ahbal Trust Hannah Street Assoc LLC $1,320,000
929 Clayton Nashville 37204 6/14 Veyhl Elizabeth P; Veyhl John R Buyer Accepted LLC $1,309,350
180 9th Nashville 37203 6/3 Meyer Amy Bulgarino Nicole E $1,300,000
5009 Nevada Nashville 37209 6/15 Herberg-Waldron Meredith; Sanders Alisha Rollings Matthew C; Rollings Paloma Cain $1,300,000
5528 Saddlewood Brentwood 37027 6/28 Hill Stephanie A Craven Alyson H; Craven Richard O $1,300,000
1172 Safety Harbor Old Hickory 37138 6/21 Wheeler Dale Bynum Dennis T $1,292,500
929 Clayton Nashville 37204 6/6 Buyer Accepted LLC Coates Sherri R Trustee; Sherri R Coates Trust $1,290,000
1007B Grandview Nashville 37204 6/1 Haycraft James; Hoffman Christine Thompson Dale $1,285,000
1014 13th Nashville 37212 6/16 Bymaster Eric Bexon Patricia Marie; Bexon Simon J $1,279,000
6035 Hill Nashville 37209 6/22 Skyline Studios LP Gardwill LLC; Goza James $1,275,000
1616 West End Nashville 37203 6/29 Lutz Charleton M T Trustee 1600 West End Ave Part LLC $1,265,705
893 Lakemont Nashville 37220 6/2 Everage Sarah Butera Barry $1,265,000
1020 Villa Nashville 37212 6/23 Spencer Lana; Spencer Randy Cremer Sarah; Warner Jeremy; Warner Sarah $1,260,000
1004A Caldwell Nashville 37204 6/13 Margaret F Whitlock Revocable Trust Agreement Scout Opportunity Fund LLC $1,260,000
3101 Vanderbilt Nashville 37212 6/2 Powers John Abi Investments LLC $1,260,000
1401 Lillian Nashville 37206 6/29 Mitchell Matthew Bergmann Mia Isabelle; Hansen Jennifer $1,250,000
831 Crestridge Nashville 37204 6/14 Pennington Abra L; Pennington Jefferson C III Tweed Enterprises LLC $1,250,000
6508 Cornwall Nashville 37205 6/27 Francy David Andrew Laurie Sandra D $1,250,000
506 Fairfax Nashville 37212 6/6 Rowe George D III Bonczar Thaddeus; Evans Lea Helen $1,250,000
6120 Bresslyn Nashville 37205 6/27 W Development LLC Honsberger Janice N; Honsberger Peter N $1,250,000
263B Riverside Nashville 37206 6/7 Robinson Hannah Beth; Robinson Richard Ls-Tg Home Fund LLC $1,225,000
5309 Forest Acres Nashville 37220 6/2 Aiken Jennifer Lynne Randolph Duley Caroline Victoria Trustee $1,210,000
2621 Barclay Nashville 37206 6/7 Harper Trust; Johnson Timothy M Trustee Iannone Anthony Joseph $1,200,000
4032 Outer Nashville 37204 6/13 Boon Anna; Boon Robert Reich Family Trust $1,200,000
4112 Outer Nashville 37204 6/13 Lankford Elizabeth P; Lankford Timothy Kona Key Revocable Trust $1,200,000
505 Wedgewood Nashville 37203 6/17 Sky Team 4 LLC Hegarty Rory $1,200,000
263A Riverside Nashville 37206 6/2 Abdelqader Fadia LS-TG Home Fund LLC $1,200,000
4201 Farrar Nashville 37215 6/29 Bars Hooper Holdings LLC Pendelton Zita C; Pendleton Bradley F $1,200,000
163 Charleston Nashville 37205 6/29 Wood Barrett R; Wood Ryan McLaughlin Haun Family Trust $1,200,000
5018 Timberhill Nashville 37211 6/1 McDaniel Helen Beckner; McDaniel John Johnson Danielle Bennett; Johnson Rick Thomas $1,200,000
904 Fireside Brentwood 37027 6/28 Flores Helen; Flores Jason; Flores Lorenzo Larry Jr Schmid Julian Christopher; Schmid Lauren Parkerson $1,200,000
925 Kirkwood Nashville 37204 6/29 Pyles Steven Craig Trustee Iffert John P $1,200,000
1616 West End Nashville 37203 6/16 Ac Johnson Properties LLC 1600 West End Ave Part LLC $1,194,655
924 Montrose Nashville 37204 6/17 Mawn Louise A Smith Daniel; Smith Lucile $1,175,000
208 Gentry Nashville 37206 6/9 Sterling Alexandra; Sterling Andrew Brixton Holdings LLC $1,170,000
1616 West End Nashville 37203 6/8 Heyer Vern M 1600 West End Ave Part LLC $1,167,000
1212 Laurel Nashville 37203 6/21 Glaus William D Sr; Kumar Nita Shamine Depaoli Robert $1,165,000
1913 Shelby Nashville 37206 6/17 Correll Ashley; Lopiano Gabrielle Kerrigan Autumn; Kerrigan Martin $1,160,000
160 2nd Nashville 37201 6/29 Carter Bobbie Y; Carter Robert A 151 Nashville Project LP $1,153,800
1007A Grandview Nashville 37204 6/7 Smith Eleanor A Thompson Dale $1,150,000
3529 Nebraska Nashville 37209 6/6 Poe Lauren M Savell Brady; Savell Mary Dessie $1,150,000
305 Saint James Nashville 37215 6/17 Burns Daniela; Burns Terrence Bird Richard D Estate $1,150,000
3209 Acklen Nashville 37212 6/8 Kalani Marc; Procaccini Francesca Blair Abby Elizabeth; Blair Shawn William $1,150,000
1128 Duncanwood Nashville 37204 6/1 Trujillo Jessalyn Traylor; Trujillo Mario Andres Kruspe Michael; Kruspe Sarah $1,150,000
1616 West End Nashville 37203 6/3 Big Spring Properties LLC 1600 West End Ave Part LLC $1,143,905
1616 West End Nashville 37203 6/3 Cowart Richard Glenn 1600 West End Ave Part LLC $1,137,000
1616 West End Nashville 37203 6/1 Davis Bradley Scott 1600 West End Ave Part LLC $1,122,000
402 Rudolph Nashville 37206 6/17 Ronk Allison; Ronk Matthew Michael Sorrels Michael W; Sorrels Whitney L $1,115,000
1616 West End Nashville 37203 6/29 Stewart Emily 1600 West End Ave Part LLC $1,112,000
1011A Douglas Nashville 37204 6/9 Reavis Amy Spalding McQuaig Heather; McQuaig James Moody $1,110,000
3623 Wilbur Nashville 37204 6/6 Thomi Aria; Graf Miguel Marks Kathleen; Marks Morgan Joseph $1,108,000
1616 West End Nashville 37203 6/16 Oteam Family Trust 1600 West End Ave Part LLC $1,107,000
847 Dewees Nashville 37204 6/2 ShaLLCross Anthony Dougherty Shaun $1,105,000
4045 Outer Nashville 37204 6/27 8Gco Revocable Living Trust White Pines Building Group LLC $1,100,000
1915 18th Nashville 37212 6/10 Goodwin Cody Ray; Koran Mary Ellen Kirk Revocable Trust $1,100,000
2517 Blair Nashville 37212 6/7 Dean Laura Closson; Grimaldi Carmine Boon Ghanem Jennifer S; Peetz Allan; Peetz Mehgan $1,100,000
2913 Vaulx Nashville 37204 6/6 Chapman Christina C Condon John; Condon Lori D $1,100,000
4120 Outer Nashville 37204 6/29 Mjh Ventures LLC Fisher June S $1,100,000
4040 Outer Nashville 37204 6/28 8Gco Revocable Living Trust White Pines Building Group LLC $1,100,000
6534 Melinda Nashville 37205 6/29 Tasker Cassandra Ruth Parsons Blake $1,100,000
1616 West End Nashville 37203 6/13 Basrai Margaret 1600 West End Ave Part LLC $1,095,000
3000 Poston Nashville 37203 6/1 Spada Christina; Wright Mark Theron Xin Family 2019 Long Term Irrevocable Trust $1,080,000
1616 West End Nashville 37203 6/3 Hargett Charles 1600 West End Ave Part LLC $1,075,000
889 Lakemont Nashville 37220 6/29 Delong Chris A; Delong Karol Ann Garber Heidi V; Garber Stuart A $1,075,000
3808 Central Nashville 37205 6/24 Cobb Michelle Balaklaw; Cobb Tyler Dahlman Kimberly Brown; Dahlman Roger Albert $1,065,000
2472 Abbott Martin Nashville 37215 6/14 White Pines Building Group LLC Richardson Walter III $1,060,000
4304B2 Dakota Nashville 37209 6/27 Singer Jeffrey R; Singer Julie S Coryell Edward J; Hyman Karen M $1,051,000
720 Southmeade Nashville 37204 6/23 720 Southmeade LLC Luton Sadie Estate $1,050,000
176 Charleston Nashville 37205 6/24 Reedy Karlyn Norman Seth Walker $1,050,000
1102 5th Nashville 37207 6/3 Marinkov Ty LS-TG Home Fund LLC $1,050,000
370 Wallace Nashville 37211 6/28 Domestic Builders LLC Hall Adrianne May; Hall Robert Michael II $1,050,000
521 Hobson Chapel Nashville 37206 6/29 Carroll Colleen; Fortner Margaret Eastwood Village Tn LLC $1,035,000
505 Wedgewood Nashville 37203 6/15 Umipig Cynthia; Umipig Federico Aho David; Riley Jeffrey $1,025,000
20 Belcaro Nashville 37215 6/2 Fritch Barbara Ann Horne Treva C Trustee $1,015,000
1616 West End Nashville 37203 6/2 Cibic Vida; Oconnor John Joseph 1600 West End Ave Part LLC $1,009,000
1616 West End Nashville 37203 6/16 Greg And Elizabeth Allen Family 2011 Trust 1600 West End Ave Part LLC $1,007,000
3712 McConnell Nashville 37204 6/13 Kiani Sanaz Threadgill Dorothy P Estate $1,000,050
5810 Vine Ridge Nashville 37205 6/22 Palmer Jeremiah Jonathan Werthan Anthony L; Werthan Cathy T $1,000,000
2095 Graybar Nashville 37215 6/14 Harwell Christopher F Trustee Ennis Brenda; Ennis Bryan $1,000,000
616A Stockell Nashville 37207 6/2 Gillespie James C II Capital Invest LLC $1,000,000
6508 Melinda Nashville 37205 6/15 Range Construction LLC White James P Jr; White Tina Marie $1,000,000
5809 Petersburg Brentwood 37027 6/13 Andersen Emily Ralls; Andersen Jonathan Carter; Ralls Douglas J; Ralls Patricia S Boon Anna C; Boon Robert D II $1,000,000
616B Stockell Nashville 37207 6/2 Gillespie James C II Capital Invest LLC $1,000,000
6718 Duquaine Nashville 37205 6/21 Ball Tyler Tucker Charles K Estate; Tucker Elizabeth; Tucker Jonathan Lee; Tucker Kenneth W; Tucker Martha M Estate; Tucker Patrick Steven $1,000,000
501 Fairfax Nashville 37212 6/24 Martino Jake; Ramage Eliana C Holt Nicholas Perkins Jr; Holt Richard Michael; Sykes Mary Ann Holt $1,000,000
6037 Hill Nashville 37209 6/17 Green Lawrence Scott; Green Beverly Ann Gardwill LLC; Goza James $998,066
1616 West End Nashville 37203 6/1 Limestone Real Estate Holdings LLC 1600 West End Ave Part LLC $987,000
2411 Crestmoor Nashville 37215 6/28 Shivers Harriette H; Shivers Ralph D Oglesby Barbara $985,000
1107 Seymour Nashville 37206 6/21 Schauer Jordan A Harlow Summer Brooke $985,000
4016 Aberdeen Nashville 37205 6/16 Brown Amy Elaine; Brown Travis Richard Hill Jennifer A $985,000
1101 Caldwell Nashville 37204 6/28 Sable Amanda; Sable Delbert Jr Hollier John D; Hollier Laura Martin $982,000
82 Ravenwood Hills Nashville 37215 6/2 Moise Anna Christian Trustee Matthews Margaret Anne Trustee $980,250
517 Hobson Chapel Nashville 37206 6/13 One For The Table LLC Eastwood Village Tn LLC $977,500
1302 7th Nashville 37208 6/3 Henwood Christopher Harrell Connor Franklin $975,000
809 Sylvan Nashville 37206 6/1 Cavaleri Gregory Trinity Rock Ventures LLC $975,000
1109 Village Spring Nashville 37207 6/23 Blackwell Properties LLC Crowne Property Acquisitions LLC $968,640
2007 Lombardy Nashville 37215 6/17 Joondeph Kimberly Springer Gaglione William J $960,000
4026 MURPHY Nashville 37209 6/7 Reilly Joseph; Reilly Margaret Garrett Henley David R Jr $952,500
425 Landon Nashville 37220 6/16 Anderson-Decorte LLC Johnson Jennifer; Johnson Josiah $950,000
519 Hobson Chapel Nashville 37206 6/23 Dhar Nalina Vanessa; Gulati Girish Eastwood Village Tn LLC $950,000
922 Douglas Nashville 37204 6/28 Schmidt Lori Nguyen Minh; Nguyen Minh Van; Omar Ashwaq Bakari $950,000
1212 Laurel Nashville 37203 6/23 Khalife Elio Daniels Evan $950,000
4015 Murphy Nashville 37209 6/28 Mandy Dev LLC Bars Hooper Holdings LLC $950,000
3508 Hillsdale Nashville 37205 6/6 Russell M Flaum Trust Brown Amy; Brown Travis $950,000
970 Youngs Nashville 37207 6/14 970 J Youngs Lane LLC Up Infinite LLC $950,000
2221A Carter Nashville 37206 6/24 Shubert Erin; Thompson David Perry Allen $950,000
1810 5th Nashville 37208 6/13 Young Christopher S; Young Jennifer A Farrell Allison Abide; Farrell Allison Clere; Farrell Derek A $949,000
3118 Trevor Nashville 37209 6/29 Bowling Robert S; Bowling Tracy Ann Johnston Thomas M $949,000
1001 Draughon Nashville 37204 6/2 Levin Anita Gibson Rebecca L $948,000
116 Pineywood Acres Madison 37115 6/23 Raymond Heather; Raymond Marc Demaree Christa L; Demaree Edward Matthew $945,000
4609 Elkins Nashville 37209 6/10 Walters Jonathan; Walters Kelli Lawrence Meredith Johnson; Scully Patrick Dylan $940,000
1028 Chicamauga Nashville 37206 6/22 Turner Brianna Elizabeth Bartelsmeyer; Turner David Harrison Farfel Shaina; Kaufman Andrew $936,400
1003 52nd Nashville 37209 6/14 Jackson Leslie Anne; Jackson Robert Lee Johnson Whitney Lane $935,000
1004 Southside Nashville 37203 6/21 Hinds Jennifer; Hinds Michael Salters Trust $935,000
6714 Darden Nashville 37205 6/14 Royal Jessica Diane; Royal Caroline Spencer Connolly Sarah Yahner $930,000
8135 Cloverland Nashville 37211 6/22 White Melanie D; White Shelby H Shaw Janette F; Shaw Michael D $929,000
930 Battery Nashville 37220 6/7 Eps Homes LLC Purdom John Thomas II $927,000
3917 Moss Rose Nashville 37216 6/14 Hedrick Eric Michael; Holland Anika Rader Nela $925,000
5567 Hill Brentwood 37027 6/2 Bandyopadhyay Susanta Tetz Kevin Alan $925,000
116 Newton Nook Brentwood 37027 6/22 Al-Mohammad Fidda; El-Hulu Asad Merkh Jonathan M; Merkh Rebecca $925,000
409 Hillwood Nashville 37205 6/17 2K Dev LLC James And Flodine Duke Trust $920,000
409 Wayside Nashville 37205 6/16 Bullpen Properties Inc Music City Holdings LLC $917,550
510 Brentview Hills Nashville 37220 6/2 Petro Kathleen Montgomery Richard $915,000
1616 West End Nashville 37203 6/15 Cuneo James B; Cuneo Mary Evans Revelette Mason R $909,000
232 Leonard Nashville 37205 6/27 Andrew M Eccher And Susan G Eccher Revocable Trust Paulus Max; Paulus Victoria; Hunter Joshua $905,000
7935 Buffalo Nashville 37221 6/3 Vorbrich Nola Trustee Price Michael J $901,000
2207 Pennington Bend Nashville 37214 6/10 Martino Katrina Marie Salerno Kathryn; Urban Brent John $900,000
652 Vernon Nashville 37209 6/24 Barnes Cecelia Pearson J David $900,000
5812 Petersburg Brentwood 37027 6/13 Heater Brendan W; Heater Erin N Guizani Nicole Chaput; Guizani Zied $900,000
1600 Observatory Nashville 37215 6/9 Drees Premier Homes Inc Lipscomb University $900,000
5542 Knob Nashville 37209 6/8 Grove Julianne; Grove Steven Ryan Mattice Kevin; Mattice Rory; Moore R L $900,000

Follow us on Facebook, Twitter & RSS:
Sign-Up For Our FREE email edition
Get the news first with our free weekly email
Name
Email  
TNLedger.com Knoxville Editon
RECORD TOTALS DAY WEEK YEAR
PROPERTY SALES 0 0 0
MORTGAGES 0 0 0
FORECLOSURE NOTICES 0 0 0
BUILDING PERMITS 0 0 0
BANKRUPTCIES 0 0 0
BUSINESS LICENSES 0 0 0
UTILITY CONNECTIONS 0 0 0
MARRIAGE LICENSES 0 0 0