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The Ledger - EST. 1978 - Nashville Edition
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VOL. 46 | NO. 19 | Friday, May 13, 2022

Top Davidson County residential sales for April 2022

Updated 3:50PM
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Top residential real estate sales, April 2022, for Davidson County, as compiled by the Nashville Ledger.

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersSale Price
120 Meadowwood Nashville 37205 4/5 Hofman Mara Trustee Moses John T Trustee $18,000,000
1220 Chickering Nashville 37215 4/29 Bellwether Trust Residential Tech LLC $8,600,000
422 38th Nashville 37209 4/8 Upward America Southeast Property Owner LP 422 38Th LLC $5,130,000
1907 Convent Nashville 37212 4/21 Wind River Tennessee LLC Champion Hillsboro LLC $4,750,000
1220 7th Nashville 37208 4/20 Morning Glory Trust Locke Colleen B; Locke Kevin D $4,200,000
4421 Forsythe Nashville 37205 4/18 Scowden Family Trust Aiken Jennifer Lynne Randolph $4,200,000
1616 West End Nashville 37203 4/22 Top West LLC 1600 West End Ave Part LLC $4,050,000
4001 Copeland Nashville 37215 4/1 Moore R L Trustee Dawson Shannon Trustee $4,000,000
315 Walnut Nashville 37205 4/26 Schickling Whitney Hart; Schickling Christopher Brian Rupert Kathryn Kissel; Rupert Timothy John $3,800,000
758 Meade Nashville 37205 4/19 Fry Christine; Fry Julian Nashville Const Co Inc $3,718,000
1616 West End Nashville 37203 4/22 Top West LLC 1600 West End Partners LLC $3,709,000
1709 Primrose Nashville 37212 4/29 AJS + GKS Real Estate Trust Domestic Builders LLC $3,600,000
1603 Windy Ridge Brentwood 37027 4/12 Mondschein Leonard E; Mondschein Mavis R Castle Contractors LLC $3,500,000
206 Lynnwood Nashville 37205 4/25 Whitehair Ashley; Whitehair Jimmy Barnes Revocable Living Trust $3,300,000
101 Bancroft Nashville 37215 4/29 Tannehill Jean S; Tannehill Rocky D Slim Dunkin Trust $3,100,000
6705 Greeley Nashville 37205 4/13 Caroline Kaufman Living Trust Build Nashville Db2 LLC $2,823,925
1616 West End Nashville 37203 4/21 Top West LLC 1600 West End Partners LLC $2,728,000
6449 Fleetwood Nashville 37209 4/22 Denton Kevin K Knock Out Properties LLC $2,701,450
1616 West End Nashville 37203 4/21 Top West LLC 1600 West End Ave Part LLC $2,633,000
134 Heady Nashville 37205 4/25 134 Heady Drive Trust 134 Heady LLC $2,620,678
19 Inveraray Nashville 37215 4/6 Hammond & Brandt Builders LLC Anchored Capital LLC $2,600,000
115 Cheekwood Nashville 37205 4/11 Hart Stephanie Anne; Matthews David Baxter Ferdowsi Reja $2,600,000
721 Newberry Nashville 37205 4/1 Fleischer Rachel Harris Properties LLC $2,600,000
1514 Tyne Nashville 37215 4/13 Fry Coleen Denise; Fry Daniel Lee Gonzalez Steven P; Nelson Dina T $2,575,000
4100 Copeland Nashville 37215 4/20 Iwanicki Patrick; Kamins Heather McDaniel Christopher; McDaniel Kelly $2,550,000
1423 Stratton Nashville 37206 4/20 Wardlaw Louise Tryphena Trustee Wilson Kortney M $2,520,000
3918A Caylor Nashville 37215 4/13 Mason Derrick V Square Nashville LLC $2,504,161
6513 Radcliff Nashville 37221 4/14 Werth Douglas W; Werth Sara C Radcliff Drive Nominee Trust Agreement $2,500,000
405 Brook Hollow Nashville 37205 4/4 Villalobos Laila 405 Brook Hollow Road LLC $2,404,351
423 Bonnawood Hermitage 37076 4/29 Evans Grace Beer; Evans Tyler Matthew Walor Sarah Helen; Williams Robert Tyler $2,400,000
913 Dorset Brentwood 37027 4/1 Brown Michael W Nelson John Trustee $2,400,000
4425 Sheppard Nashville 37205 4/8 Jacobs Jennifer Beth; Legg Tolbert Wolcott Peters Ann M; Peters Karl E $2,365,000
2013B Galbraith Nashville 37215 4/13 A&M Properties LLC Yeatman Jonathon; Yeatman Shannon $2,325,000
4628 Shys Hill Nashville 37215 4/12 Sweetman Barn Dark Barry $2,300,000
211B Page Nashville 37205 4/27 Hartley Bryan; Hartley Stephanie Kirkwood Kent A; Kirkwood Katherine D $2,300,000
433 Lynnwood Nashville 37205 4/29 Ragan Family Trust Dieck Ryan; Schickling Christopher B; Schickling Whitney $2,250,000
1522 Ferguson Nashville 37212 4/29 Brandes Johann C; Brandes Mina Sasser Kathryn Hays $2,230,000
3714 West End Nashville 37205 4/22 McKennon John Patrick Shuler Robert G; Miller J Brandon $2,200,000
101 Brook Hollow Nashville 37205 4/20 Richards Robert Perry Betty H; Perry Ronald E $2,200,000
1111 Batey Nashville 37204 4/7 William B Skudder Revocable Living Trust Range Const LLC $2,150,000
1004 Greenwich Nashville 37215 4/26 Greenwich Park LLC King Carol A $2,070,000
4308 Beekman Nashville 37215 4/29 Stone Oak Builders LLC Hart Christopher F; Hart Eileen C $2,001,000
1003 Gilmore Nashville 37204 4/7 Larry Frank And Marla Meyer Frank Living Trust 11:11 Trust $2,000,000
1917 Overhill Nashville 37215 4/29 Thomas Elizabeth M; Thomas Gordon B Jr Trujillo Jessalyn Joyce; Trujillo Mario Andres $2,000,000
1017 Halcyon Nashville 37204 4/7 Morgan A Harris Living Trust Hulsey Mary Elizabeth $1,975,000
2811 Tyne Nashville 37215 4/4 Larimore Mark A Palmer John G Jr $1,900,000
1506 55th Nashville 37209 4/29 Schneider Joint Revocable Trust Ligon Patricia $1,900,000
3123 Parthenon Nashville 37203 4/20 Garmendia Craig Alexander; Gonzalez Robert III King Neil B $1,845,000
2376 Fairchild Nolensville 37135 4/6 Purity LLC Bonds Charles Clifton III; Tilley Melissa Bonds $1,823,600
921 Bradford Nashville 37204 4/6 Broderick Michael; Commandatore Dana Harris Dennis V; Harris Joy H $1,800,000
522 Paragon Mills Nashville 37211 4/4 Paragon Mills LLC Samir Investments $1,800,000
6411 Lansing Nashville 37209 4/14 Fishburn Eric Conn; Lugo Marlen Clifford Jared Tucker; Clifford Melody $1,780,000
29 Roehrig Old Hickory 37138 4/1 McCarver Jerry S Drees Premier Homes Inc $1,737,255
4117 Lone Oak Nashville 37215 4/19 Potter Halie; Potter John M 4117 Lone Oak Rd Partners LLC $1,735,500
4117 Lone Oak Nashville 37215 4/13 Sodhi 4117 Lone Oak Rd Partners LLC $1,735,000
1616 West End Nashville 37203 4/13 Dean & Cheryl Rieger Living Trust 1600 West End Ave Part LLC $1,708,000
4009B Woodmont Nashville 37205 4/14 Bode Timothy D Patsiokas Dari A $1,700,000
3916 Caylor Nashville 37215 4/21 Bagwell Chris; Brown Mark T Diehl Patricia Ann; Pangle Mary Ann; Pangle Mary Ann T $1,700,000
92 Victoria Nashville 37205 4/22 Marten Esteban Presser Crystal Ming Lee; Presser Naftali $1,700,000
832 Clayton Nashville 37204 4/6 Schlichter Christopher; Wu Jie Ying Fitzgerald Brent M; Osborn Stephen $1,657,000
1199 Otter Creek Nashville 37220 4/4 Manning Maegan Francy David Andrew $1,650,000
436 Lynnwood Nashville 37205 4/8 Wiedman Christopher Blake Collins Benjamin L; Collins Stephanie $1,650,000
2036 Castleman Dr Nashville 37215 4/25 Lowenstern Mariano Eduardo; Lowenstern Angela Marie Morrison Ian; Morrison Vivianne E $1,620,000
943 Caldwell Nashville 37204 4/5 Imsai LLC Bars Hooper Holdings LLC $1,600,000
3424 Stokesmont Nashville 37215 4/4 Parkinson Houston White Pines Building Group LLC $1,600,000
3600 Colewood Nashville 37215 4/7 Reed Amani L; Reed Julie Wright Nutter William J $1,590,000
2816 Blair Nashville 37212 4/29 Lanning Jonathan Adam Bengson Darrell K; Bengson Linda K $1,570,000
5605 Ottershaw Brentwood 37027 4/12 Manzanares Amy J Moody Donald R $1,565,000
198 Kenner Nashville 37205 4/20 Jaunich Kyle Telford; Jaunich 2012 Irrevocable Grandchildrens Trust MacDonald Meg $1,550,000
5101A Idaho Nashville 37209 4/25 Goings Dolly Creekmore; Goings Hubert Wesley III Belville Aaron; Belville Jessica $1,500,000
3701 Woodmont Nashville 37215 4/7 McCarter Kathryn L Taylor Allison Jutras; Taylor David $1,500,000
1904 Cromwell Nashville 37215 4/14 Yetton Nathan J Painter Ashley; Painter Jason $1,500,000
1601 Observatory Nashville 37215 4/29 Green Hills Investors Lipscomb University $1,500,000
263 Vaughns Gap Nashville 37205 4/13 Rrt Living Trust Feldman Richard W Md $1,500,000
515 Church Nashville 37219 4/14 Hawk Todd S; Hawk Tracy L Knorr Angel; Knorr Daniel J $1,495,000
407 Greenway Nashville 37205 4/12 Mudumbi Sandhya; Yarlagadda Vidhush Eljack Custom Homes LLC $1,480,000
1202 Parkview Nashville 37204 4/19 Dapoz Lauren N; Dapoz Stephen T Caplin Drew M; Caplin Britni H $1,475,000
4000 Harding Nashville 37215 4/12 Ke Holdings LLC Palubicki Margaret Lane Johnson $1,460,000
109 Chatsworth Nashville 37215 4/27 Theoharis Jaclyn Katerina; Trahanas John Mantzouranis Isaacs Kathryn B; Isaacs Scott E $1,455,000
1616 West End Nashville 37203 4/26 Howell Jordan Chanandler Bong Trust $1,450,000
104 Kennett Old Hickory 37138 4/14 Cottle Gina R; Webster John A III Heritage Group Properties $1,445,000
800 Foster Nashville 37215 4/19 Fox Ashlee F Halter Cecilia A; Halter Michael; Overton Carolyn A $1,425,000
204 Kensington Nashville 37215 4/14 Leach Nancy Richards Denise; Richards Jerre $1,402,950
117 32nd Nashville 37212 4/28 Clark Philip M Corriveau Christopher M; Oftadeh Mohammad T $1,400,000
800 Cerrito Old Hickory 37138 4/21 Luciano Rachel; Zahm Matthew David Davis Renee; King Gary $1,400,000
6201 Robin Hill Nashville 37205 4/18 Tennessee2 GP Foote Lisa Bass $1,400,000
117 32nd Nashville 37212 4/19 Temple David; Temple Sabrina Corriveau Christopher M; Oftadeh Mohammad T $1,400,000
2001 Kingsbury Nashville 37215 4/4 Volpar Inc Equity Trust Co $1,400,000
1504 4th Nashville 37210 4/18 MTP Baker Wilma Shelton; Shelton Albert Harrison $1,400,000
1902 Kimbark Nashville 37215 4/27 Blandin Adam J; Granger Kristen L Fabbri Daniel; Watnick Caroline $1,400,000
6620 Brookmont Nashville 37205 4/4 Albert Andrew Jones James Jr $1,392,900
123 39th Nashville 37209 4/29 Cameron Beth; Cameron Jared Mikicki Barbara; Mikicki Miroslaw $1,390,000
1849 Laurel Ridge Nashville 37215 4/12 Werther John Robert Cook Shannon Knght Suc Trustee $1,380,100
1914 Castleman Nashville 37215 4/21 Wilson Kevin J; Wilson Tracy L Wayne Enterprises GP $1,375,000
1815 Sevier Nashville 37206 4/12 Taneja Randip Lux Ryan; MacMillan Cameron M; MacMillan Carly M $1,375,000
922 Bowring Nashville 37215 4/13 Blackburn Anne Ierardi; Blackburn Brent Daniel Bale Family Trust; Patricia Bale Revocable Trust $1,355,000
4020 Skyline Nashville 37215 4/8 Vintage South LLC Cubillo Caroline Hart; Jimenez Ronald Jesus Cubillo $1,350,000
1312 Otter Creek Nashville 37215 4/22 Dyar Robert H Jr; Kreysa Kaela Brooks Michael A $1,350,000
1912 Warfield Nashville 37215 4/1 Kanal Maneesh Fleischer Matthew $1,330,000
1616 West End Nashville 37203 4/5 Will Adam G 1600 West End Ave Part LLC $1,329,000
300 54th Nashville 37209 4/7 Buyer Accepted LLC Baker Janice Ashley; Pave Jeffrey William $1,310,000
3803 Park Nashville 37209 4/4 Brown Samuel Colton Brg LLC $1,309,999
3801 Park Nashville 37209 4/12 Skelton Melanie; Skelton Taylor Brg LLC $1,308,000
3600 Pilcher Nashville 37209 4/8 Conrad Frederick Larue III; Spore Caroline Dare Phillips James David; Phillips Julie Review $1,300,000
4236 Jamesborough Nashville 37215 4/27 Fedell Caroline; Fedell Russell A Blackburn Annie Ierardi; Blackburn Brent Daniel $1,300,000
1493 Clairmont Nashville 37215 4/12 Bowers Richard H Clark Elissa T Suc Trustee $1,300,000
515 Church Nashville 37219 4/18 Donald G Barder Jr Revocable Trust Fulling Mill Nashville Trust $1,300,000
6320 Torrington Nashville 37205 4/11 Harris Jordan; Wieck Hayden Rutledge Tammi; Rutledge Ted Lane $1,300,000
600 12th Nashville 37203 4/27 Friedman Donald A Oothout Kevin B $1,300,000
4225 Central Hermitage 37076 4/29 Beazer Homes LLC Mhk Ventures LLC $1,287,000
1616 West End Nashville 37203 4/29 Epstein Megan; Epstein Stephen 1600 West End Ave Part LLC $1,284,000
1208 Sigler Nashville 37203 4/13 Knox Jeanette E; Knox Walter E Jr Calipari Erin; Siciliano Cody $1,270,000
943 Caldwell Nashville 37204 4/5 Bars Hooper Holdings LLC Phillips Charles L $1,260,000
1927 Kimbark Nashville 37215 4/7 Johnson Nancy B; Johnson William Harry Novick Daniel M; Novick Inna $1,255,100
4224 Granny White Nashville 37204 4/12 Riverwood LLC Davis Deborah Frances Deckner; Deckner Leah Frances Herrman; Rothschild Jeffrey Jackel $1,250,000
1616 West End Nashville 37203 4/6 Howell Scott Alan 1600 West End Ave Part LLC $1,250,000
5911 Post Nashville 37205 4/22 Bohart Hayley Kirk; Hodgkins Harrison Kokka; Hodgkins John Scott Chatfield Hanna G; Chatfield Robert F $1,250,000
1212 Laurel Nashville 37203 4/7 Kohl John T Stewart Emily $1,250,000
5846 Merrimac Nashville 37215 4/1 Chilson Casey M Wardlaw Charles Cunningham Trustee $1,225,000
407 Scott Nashville 37206 4/12 Shvartsman Mark Benjamin Still Russell B Jr; West Jenny $1,225,000
1616 West End Nashville 37203 4/22 Joyce Aaron Joseph; Joyce Mary Katherine 1600 West End Ave Part LLC $1,224,000
2309 Hobbs Nashville 37215 4/28 Bagwell Const Co; Brown Mark Brackin Susan Diane B; Brinton David Lawrence; Trusty Janet Frances B $1,207,000
2855 Wellesley Nashville 37215 4/5 Hodges Elizabeth Simpson Lauren Sanders $1,205,000
1616 West End Nashville 37203 4/21 Shepard Bradley; Shepard Kimberly 1600 West End Ave Part LLC $1,202,000
115 Tyne Nashville 37205 4/25 Thallemer Leslie; Thallemer Mike Sloan Elizabeth Nelson; Sloan John Elliott III $1,201,010
1213 Shelby Nashville 37206 4/1 Dabir Cameron Sweeney Ann Boley $1,200,000
416 Rosebank Nashville 37206 4/18 Calvert Clark; Sansone Jennifer Achiever Dev LLC $1,200,000
2805B Meadow Rose Nashville 37206 4/25 Stone Kimberly; Wieland Adrian New Day Homes LLC $1,200,000
1503 Electric Nashville 37206 4/19 Cohen Easter Kelly A $1,200,000
555 Church Nashville 37219 4/7 Janko Abigail M Trustee Burkett Thomas R $1,200,000
1624 Gartland Nashville 37206 4/14 Oblock Maggie; Oblock Robert Bridges James Lee; Bridges Revocable Living Trust $1,200,000
2200 18th Nashville 37212 4/19 Thornton Eric; Wohlers Chad Proffitt Billy; Proffitt Todd $1,200,000
806 13th Nashville 37203 4/19 Sorin Elaine C; Sorin Brian D Dyer Randall F $1,199,000
7715 Sawyer Brown Nashville 37221 4/18 Coles Barry Wray; Coles Maribeth Poma David A; Poma Janice L $1,175,000
900 20th Nashville 37212 4/28 Ferguson Charles W Jones Laurie E; Jones Sydney L Jr $1,175,000
929 Douglas Nashville 37204 4/7 H5 Nashville LLC Stephen G Tomaso & Moira G Tomaso TN Comm Prop Trust $1,155,016
600 12th Nashville 37203 4/1 Bishop James Bradford 600 12Th Ave S 1515 LLC $1,150,000
416B Rosebank Nashville 37206 4/6 Fox Ashley; Gayne Katelynn Achiever Dev LLC $1,150,000
160 Charleston Nashville 37205 4/13 Britt Amy Marie; Thompson Robert Clayton Vance Edward H; Vance Gayle D $1,150,000
2805A Meadow Rose Nashville 37206 4/25 Fusari Nicola New Day Homes LLC $1,150,000
3210 Long Nashville 37203 4/25 Fuxa Andrew; Fuxa Heather Marie Green Zach Tayyaba Atiya; Zach Thomas Scott $1,135,000
515 Church Nashville 37219 4/7 Villella Investments LLC Hill Christopher Brown $1,135,000
1418 Gartland Nashville 37206 4/27 Wilbanks Gracyn Garrett; Wilbanks James Leon III Wilson Peter Cyrus; Wilson Melani Welker $1,105,000
415 Church Nashville 37219 4/25 McGam LLC Leeming Thomas; Leeming Diane $1,100,000
4102 Granny White Nashville 37204 4/22 Leon Jorge Lipscomb University $1,100,000
706 16th Nashville 37206 4/12 Danakian Lusine Hanai Ramin; Hanai Yaghoob $1,099,000
1212 Ordway Nashville 37206 4/7 McGarry Mary Heather Metcalf Robert L $1,090,000
1105 Winding Way Nashville 37216 4/18 Lewis Bennett; Lewis Mary Kenson Renee Michelle $1,080,000
600 12th Nashville 37203 4/1 Perkins George R III Bishop Brad $1,080,000
505 Wedgewood Nashville 37203 4/6 Gooch Management LLC Jefferson Adam; Wiltz Brad; Wiltz Lisa $1,075,000
15 Lexington Nashville 37215 4/20 Buhl Michael McInurff Delores A Estate $1,071,000
1616 West End Nashville 37203 4/22 Jolly John H Jr 1600 West End Ave Part LLC $1,067,000
1616 West End Nashville 37203 4/6 Dorfman Brian 1600 West End Avenue LLC $1,052,000
1121 Woodvale Nashville 37204 4/22 Osborne Anthony P; Osborne Jennifer S Pope Kathryn S; Pope Kathryn Stephenson $1,050,251
1003 Eastland Nashville 37206 4/27 Ham Carla Husby Nancy; Mason Jared; Hubbard A Scott $1,050,000
4238 Morriswood Nashville 37204 4/11 Parsons Bradley Bamarni Patty Pershank; Steimer Adam L $1,050,000
505K Wedgewood Nashville 37203 4/29 Marcus Anna Marie Wilson Jared James $1,050,000
713 Lena Nashville 37208 4/19 Smith Thomas A; Edmonds Bradley F Jackson Jason Edward; McNeal Jarred $1,050,000
1600 Green Hills Nashville 37215 4/29 Green Hills Investors Lipscomb University $1,050,000
1009 Caldwell Nashville 37204 4/20 Forsgren Edith Asa; Wilson Liam D Hoehn Kimbra S; Wilson Littell E III $1,030,000
812 13th Nashville 37203 4/13 Mukhtar Hany Priestes Andrew Ryan; Priestes Jennifer Marie $1,015,000
19 Bridlington Brentwood 37027 4/13 Turner Jeffrey; Turner Karen Dieck Dinah; Dieck James; Dieck Ryan $1,011,000
6570 Rolling Fork Nashville 37205 4/28 Shay Matthew Edward Kelly Emmett James; Kelly Olivia Griffith $1,000,000
4412 Westlawn Nashville 37209 4/13 Frey Andrea N; House Tyler B Cannon Eric T; Cannon Katherine H $1,000,000
2813 Kirkwood Nashville 37204 4/22 Cady William T; Mascali Georgia Marshall Poston Ward III $1,000,000
900 Villa Nashville 37212 4/19 Adams Gregory J; Speckman Kaitlyn Valledejuli Anastasia; Valledejuli Morton $1,000,000
420B Rosebank Nashville 37206 4/20 Deleau Matthew Thomas; Weems Lindsay Rose Bethesda Const LLC $999,000
1616 West End Nashville 37203 4/5 Kemp Barry S 1600 West End Ave Part LLC $999,000
1616 West End Nashville 37203 4/13 Stolarski Anthony M; Stolarski Tracy M 1600 West End Ave Part LLC $995,000
923 13th Nashville 37212 4/14 Stamp Christine Contessa; Stamp Philip Robert Jones James Sutton; Jones Melissa Wisniewski; Wisniewski Gary; Wisniewski Nicholas $990,000
532 Hillwood Nashville 37205 4/29 Moore James C Ragan Family Trust $989,500
105 Carnavon Nashville 37205 4/19 Clinton Ryan; Crowson Michelle Adams Kerry; Adams William $980,000
3508 Murphy Nashville 37205 4/20 Nelson Pauline P Dieck Ryan; Hicklin Elizabeth H; Hicklin Garrett Tanner $975,000
3104 Trevor Nashville 37209 4/28 Snyder William F Trevor Street Dev LLC $975,000
715 Bresslyn Nashville 37205 4/1 Smith Robert L III Voecks Brian W $975,000
1907 Richard Jones Nashville 37215 4/25 Pizzolato Maria L; Pizzolato Salvatore F Dale Isabel; Ross Isabel; Dale William $970,000
1804 Electric Nashville 37206 4/27 Cassell Lauren Kristina; Castiglia Robert Patrick Safarian Armen $957,000
3711 Oaklawn Nashville 37215 4/1 Massad Majed Fivestar Building Group LLC $957,000
1406 Ordway Nashville 37206 4/18 Gargan Erin; Gargan John Tow Julie A; Tow Thomas $950,000
5543 Knob Nashville 37209 4/4 Chan Kai McCain Matthew D $950,000
2001 Convent Nashville 37212 4/12 D Andrade Lisa; Dandrade Riley A; Hill Mary Ann Haven Str LLC $950,000
6240 Nolensville Nashville 37211 4/28 Patel Janak Phillips Bobby L Estate $950,000
1616 West End Nashville 37203 4/26 Walker Robyn D; Walker William S 1600 West End Ave Part LLC $949,000
404 Arlington Nashville 37221 4/8 McConnell Jason Bell Leora $940,000
518 Brentview Hills Nashville 37220 4/27 Longnecker Joy Boyd; Longnecker Maureen A; Longnecker Ryan Wayne; Longnecker Stephen W Guthrie John H; Guthrie Kathy C $937,040
1616 West End Nashville 37203 4/12 Shepard Scott D; Shepard Stacey A 1600 West End Ave Part LLC $934,000
742 Roycroft Nashville 37203 4/20 Hartley Laura Raines; Hartley Todd Jefferson Kirkland Nancy A; Kingrey Shira $930,000
3503 General Hood Nashville 37204 4/28 Thompson Lisa Scheib Morton Landis Clay; Morton Kyle Lyn $925,000
3509 Hillsdale Nashville 37205 4/29 Jennifer Lynn Byrd Revocable Living Trust Flynn Ethan; Flynn Sarah $925,000
847 Vibe Nashville 37216 4/14 Indivest Properties LLC MacCauley Francie; MacCauley John III $920,000
1504 Boscobel Nashville 37206 4/26 Edminister James Jr; Edminister Stephanie Paul Kaushik; Paul Sarphonn $915,000
3608 Westbrook Nashville 37205 4/6 Traylor William Haggard J Marshall Jr $914,000
1616 West End Nashville 37203 4/22 Wolf Karen A; Wolf Richard A 1600 West End Ave Part LLC $907,000
4601 Dustin Nashville 37220 4/25 Pierce Investment Co LP 4601 Dustin Lane LLC $905,000
927 Bradford Nashville 37204 4/22 Almeida Trust; Flynn Erika; Miller Ronald Jr Murphy Cristina J; Murphy John P $905,000
600 12th Nashville 37203 4/8 Cough Joshua D Somers Diana; Somers Todd F $900,000
3189 Parthenon Nashville 37203 4/25 Peter T Coyle Trust Parthenon Trust $900,000

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TNLedger.com Knoxville Editon
RECORD TOTALS DAY WEEK YEAR
PROPERTY SALES 0 0 0
MORTGAGES 0 0 0
FORECLOSURE NOTICES 0 0 0
BUILDING PERMITS 0 0 0
BANKRUPTCIES 0 0 0
BUSINESS LICENSES 0 0 0
UTILITY CONNECTIONS 0 0 0
MARRIAGE LICENSES 0 0 0