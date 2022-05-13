Top Davidson County residential sales for April 2022

|120 Meadowwood
|Nashville
|37205
|4/5
|Hofman Mara Trustee
|Moses John T Trustee
|$18,000,000
|1220 Chickering
|Nashville
|37215
|4/29
|Bellwether Trust
|Residential Tech LLC
|$8,600,000
|422 38th
|Nashville
|37209
|4/8
|Upward America Southeast Property Owner LP
|422 38Th LLC
|$5,130,000
|1907 Convent
|Nashville
|37212
|4/21
|Wind River Tennessee LLC
|Champion Hillsboro LLC
|$4,750,000
|1220 7th
|Nashville
|37208
|4/20
|Morning Glory Trust
|Locke Colleen B; Locke Kevin D
|$4,200,000
|4421 Forsythe
|Nashville
|37205
|4/18
|Scowden Family Trust
|Aiken Jennifer Lynne Randolph
|$4,200,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|4/22
|Top West LLC
|1600 West End Ave Part LLC
|$4,050,000
|4001 Copeland
|Nashville
|37215
|4/1
|Moore R L Trustee
|Dawson Shannon Trustee
|$4,000,000
|315 Walnut
|Nashville
|37205
|4/26
|Schickling Whitney Hart; Schickling Christopher Brian
|Rupert Kathryn Kissel; Rupert Timothy John
|$3,800,000
|758 Meade
|Nashville
|37205
|4/19
|Fry Christine; Fry Julian
|Nashville Const Co Inc
|$3,718,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|4/22
|Top West LLC
|1600 West End Partners LLC
|$3,709,000
|1709 Primrose
|Nashville
|37212
|4/29
|AJS + GKS Real Estate Trust
|Domestic Builders LLC
|$3,600,000
|1603 Windy Ridge
|Brentwood
|37027
|4/12
|Mondschein Leonard E; Mondschein Mavis R
|Castle Contractors LLC
|$3,500,000
|206 Lynnwood
|Nashville
|37205
|4/25
|Whitehair Ashley; Whitehair Jimmy
|Barnes Revocable Living Trust
|$3,300,000
|101 Bancroft
|Nashville
|37215
|4/29
|Tannehill Jean S; Tannehill Rocky D
|Slim Dunkin Trust
|$3,100,000
|6705 Greeley
|Nashville
|37205
|4/13
|Caroline Kaufman Living Trust
|Build Nashville Db2 LLC
|$2,823,925
|1616 West End
|Nashville
|37203
|4/21
|Top West LLC
|1600 West End Partners LLC
|$2,728,000
|6449 Fleetwood
|Nashville
|37209
|4/22
|Denton Kevin K
|Knock Out Properties LLC
|$2,701,450
|1616 West End
|Nashville
|37203
|4/21
|Top West LLC
|1600 West End Ave Part LLC
|$2,633,000
|134 Heady
|Nashville
|37205
|4/25
|134 Heady Drive Trust
|134 Heady LLC
|$2,620,678
|19 Inveraray
|Nashville
|37215
|4/6
|Hammond & Brandt Builders LLC
|Anchored Capital LLC
|$2,600,000
|115 Cheekwood
|Nashville
|37205
|4/11
|Hart Stephanie Anne; Matthews David Baxter
|Ferdowsi Reja
|$2,600,000
|721 Newberry
|Nashville
|37205
|4/1
|Fleischer Rachel
|Harris Properties LLC
|$2,600,000
|1514 Tyne
|Nashville
|37215
|4/13
|Fry Coleen Denise; Fry Daniel Lee
|Gonzalez Steven P; Nelson Dina T
|$2,575,000
|4100 Copeland
|Nashville
|37215
|4/20
|Iwanicki Patrick; Kamins Heather
|McDaniel Christopher; McDaniel Kelly
|$2,550,000
|1423 Stratton
|Nashville
|37206
|4/20
|Wardlaw Louise Tryphena Trustee
|Wilson Kortney M
|$2,520,000
|3918A Caylor
|Nashville
|37215
|4/13
|Mason Derrick
|V Square Nashville LLC
|$2,504,161
|6513 Radcliff
|Nashville
|37221
|4/14
|Werth Douglas W; Werth Sara C
|Radcliff Drive Nominee Trust Agreement
|$2,500,000
|405 Brook Hollow
|Nashville
|37205
|4/4
|Villalobos Laila
|405 Brook Hollow Road LLC
|$2,404,351
|423 Bonnawood
|Hermitage
|37076
|4/29
|Evans Grace Beer; Evans Tyler Matthew
|Walor Sarah Helen; Williams Robert Tyler
|$2,400,000
|913 Dorset
|Brentwood
|37027
|4/1
|Brown Michael W
|Nelson John Trustee
|$2,400,000
|4425 Sheppard
|Nashville
|37205
|4/8
|Jacobs Jennifer Beth; Legg Tolbert Wolcott
|Peters Ann M; Peters Karl E
|$2,365,000
|2013B Galbraith
|Nashville
|37215
|4/13
|A&M Properties LLC
|Yeatman Jonathon; Yeatman Shannon
|$2,325,000
|4628 Shys Hill
|Nashville
|37215
|4/12
|Sweetman Barn
|Dark Barry
|$2,300,000
|211B Page
|Nashville
|37205
|4/27
|Hartley Bryan; Hartley Stephanie
|Kirkwood Kent A; Kirkwood Katherine D
|$2,300,000
|433 Lynnwood
|Nashville
|37205
|4/29
|Ragan Family Trust
|Dieck Ryan; Schickling Christopher B; Schickling Whitney
|$2,250,000
|1522 Ferguson
|Nashville
|37212
|4/29
|Brandes Johann C; Brandes Mina
|Sasser Kathryn Hays
|$2,230,000
|3714 West End
|Nashville
|37205
|4/22
|McKennon John Patrick
|Shuler Robert G; Miller J Brandon
|$2,200,000
|101 Brook Hollow
|Nashville
|37205
|4/20
|Richards Robert
|Perry Betty H; Perry Ronald E
|$2,200,000
|1111 Batey
|Nashville
|37204
|4/7
|William B Skudder Revocable Living Trust
|Range Const LLC
|$2,150,000
|1004 Greenwich
|Nashville
|37215
|4/26
|Greenwich Park LLC
|King Carol A
|$2,070,000
|4308 Beekman
|Nashville
|37215
|4/29
|Stone Oak Builders LLC
|Hart Christopher F; Hart Eileen C
|$2,001,000
|1003 Gilmore
|Nashville
|37204
|4/7
|Larry Frank And Marla Meyer Frank Living Trust
|11:11 Trust
|$2,000,000
|1917 Overhill
|Nashville
|37215
|4/29
|Thomas Elizabeth M; Thomas Gordon B Jr
|Trujillo Jessalyn Joyce; Trujillo Mario Andres
|$2,000,000
|1017 Halcyon
|Nashville
|37204
|4/7
|Morgan A Harris Living Trust
|Hulsey Mary Elizabeth
|$1,975,000
|2811 Tyne
|Nashville
|37215
|4/4
|Larimore Mark A
|Palmer John G Jr
|$1,900,000
|1506 55th
|Nashville
|37209
|4/29
|Schneider Joint Revocable Trust
|Ligon Patricia
|$1,900,000
|3123 Parthenon
|Nashville
|37203
|4/20
|Garmendia Craig Alexander; Gonzalez Robert III
|King Neil B
|$1,845,000
|2376 Fairchild
|Nolensville
|37135
|4/6
|Purity LLC
|Bonds Charles Clifton III; Tilley Melissa Bonds
|$1,823,600
|921 Bradford
|Nashville
|37204
|4/6
|Broderick Michael; Commandatore Dana
|Harris Dennis V; Harris Joy H
|$1,800,000
|522 Paragon Mills
|Nashville
|37211
|4/4
|Paragon Mills LLC
|Samir Investments
|$1,800,000
|6411 Lansing
|Nashville
|37209
|4/14
|Fishburn Eric Conn; Lugo Marlen
|Clifford Jared Tucker; Clifford Melody
|$1,780,000
|29 Roehrig
|Old Hickory
|37138
|4/1
|McCarver Jerry S
|Drees Premier Homes Inc
|$1,737,255
|4117 Lone Oak
|Nashville
|37215
|4/19
|Potter Halie; Potter John M
|4117 Lone Oak Rd Partners LLC
|$1,735,500
|4117 Lone Oak
|Nashville
|37215
|4/13
|Sodhi
|4117 Lone Oak Rd Partners LLC
|$1,735,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|4/13
|Dean & Cheryl Rieger Living Trust
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,708,000
|4009B Woodmont
|Nashville
|37205
|4/14
|Bode Timothy D
|Patsiokas Dari A
|$1,700,000
|3916 Caylor
|Nashville
|37215
|4/21
|Bagwell Chris; Brown Mark T
|Diehl Patricia Ann; Pangle Mary Ann; Pangle Mary Ann T
|$1,700,000
|92 Victoria
|Nashville
|37205
|4/22
|Marten Esteban
|Presser Crystal Ming Lee; Presser Naftali
|$1,700,000
|832 Clayton
|Nashville
|37204
|4/6
|Schlichter Christopher; Wu Jie Ying
|Fitzgerald Brent M; Osborn Stephen
|$1,657,000
|1199 Otter Creek
|Nashville
|37220
|4/4
|Manning Maegan
|Francy David Andrew
|$1,650,000
|436 Lynnwood
|Nashville
|37205
|4/8
|Wiedman Christopher Blake
|Collins Benjamin L; Collins Stephanie
|$1,650,000
|2036 Castleman Dr
|Nashville
|37215
|4/25
|Lowenstern Mariano Eduardo; Lowenstern Angela Marie
|Morrison Ian; Morrison Vivianne E
|$1,620,000
|943 Caldwell
|Nashville
|37204
|4/5
|Imsai LLC
|Bars Hooper Holdings LLC
|$1,600,000
|3424 Stokesmont
|Nashville
|37215
|4/4
|Parkinson Houston
|White Pines Building Group LLC
|$1,600,000
|3600 Colewood
|Nashville
|37215
|4/7
|Reed Amani L; Reed Julie Wright
|Nutter William J
|$1,590,000
|2816 Blair
|Nashville
|37212
|4/29
|Lanning Jonathan Adam
|Bengson Darrell K; Bengson Linda K
|$1,570,000
|5605 Ottershaw
|Brentwood
|37027
|4/12
|Manzanares Amy J
|Moody Donald R
|$1,565,000
|198 Kenner
|Nashville
|37205
|4/20
|Jaunich Kyle Telford; Jaunich 2012 Irrevocable Grandchildrens Trust
|MacDonald Meg
|$1,550,000
|5101A Idaho
|Nashville
|37209
|4/25
|Goings Dolly Creekmore; Goings Hubert Wesley III
|Belville Aaron; Belville Jessica
|$1,500,000
|3701 Woodmont
|Nashville
|37215
|4/7
|McCarter Kathryn L
|Taylor Allison Jutras; Taylor David
|$1,500,000
|1904 Cromwell
|Nashville
|37215
|4/14
|Yetton Nathan J
|Painter Ashley; Painter Jason
|$1,500,000
|1601 Observatory
|Nashville
|37215
|4/29
|Green Hills Investors
|Lipscomb University
|$1,500,000
|263 Vaughns Gap
|Nashville
|37205
|4/13
|Rrt Living Trust
|Feldman Richard W Md
|$1,500,000
|515 Church
|Nashville
|37219
|4/14
|Hawk Todd S; Hawk Tracy L
|Knorr Angel; Knorr Daniel J
|$1,495,000
|407 Greenway
|Nashville
|37205
|4/12
|Mudumbi Sandhya; Yarlagadda Vidhush
|Eljack Custom Homes LLC
|$1,480,000
|1202 Parkview
|Nashville
|37204
|4/19
|Dapoz Lauren N; Dapoz Stephen T
|Caplin Drew M; Caplin Britni H
|$1,475,000
|4000 Harding
|Nashville
|37215
|4/12
|Ke Holdings LLC
|Palubicki Margaret Lane Johnson
|$1,460,000
|109 Chatsworth
|Nashville
|37215
|4/27
|Theoharis Jaclyn Katerina; Trahanas John Mantzouranis
|Isaacs Kathryn B; Isaacs Scott E
|$1,455,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|4/26
|Howell Jordan
|Chanandler Bong Trust
|$1,450,000
|104 Kennett
|Old Hickory
|37138
|4/14
|Cottle Gina R; Webster John A III
|Heritage Group Properties
|$1,445,000
|800 Foster
|Nashville
|37215
|4/19
|Fox Ashlee F
|Halter Cecilia A; Halter Michael; Overton Carolyn A
|$1,425,000
|204 Kensington
|Nashville
|37215
|4/14
|Leach Nancy
|Richards Denise; Richards Jerre
|$1,402,950
|117 32nd
|Nashville
|37212
|4/28
|Clark Philip M
|Corriveau Christopher M; Oftadeh Mohammad T
|$1,400,000
|800 Cerrito
|Old Hickory
|37138
|4/21
|Luciano Rachel; Zahm Matthew David
|Davis Renee; King Gary
|$1,400,000
|6201 Robin Hill
|Nashville
|37205
|4/18
|Tennessee2 GP
|Foote Lisa Bass
|$1,400,000
|117 32nd
|Nashville
|37212
|4/19
|Temple David; Temple Sabrina
|Corriveau Christopher M; Oftadeh Mohammad T
|$1,400,000
|2001 Kingsbury
|Nashville
|37215
|4/4
|Volpar Inc
|Equity Trust Co
|$1,400,000
|1504 4th
|Nashville
|37210
|4/18
|MTP
|Baker Wilma Shelton; Shelton Albert Harrison
|$1,400,000
|1902 Kimbark
|Nashville
|37215
|4/27
|Blandin Adam J; Granger Kristen L
|Fabbri Daniel; Watnick Caroline
|$1,400,000
|6620 Brookmont
|Nashville
|37205
|4/4
|Albert Andrew
|Jones James Jr
|$1,392,900
|123 39th
|Nashville
|37209
|4/29
|Cameron Beth; Cameron Jared
|Mikicki Barbara; Mikicki Miroslaw
|$1,390,000
|1849 Laurel Ridge
|Nashville
|37215
|4/12
|Werther John Robert
|Cook Shannon Knght Suc Trustee
|$1,380,100
|1914 Castleman
|Nashville
|37215
|4/21
|Wilson Kevin J; Wilson Tracy L
|Wayne Enterprises GP
|$1,375,000
|1815 Sevier
|Nashville
|37206
|4/12
|Taneja Randip
|Lux Ryan; MacMillan Cameron M; MacMillan Carly M
|$1,375,000
|922 Bowring
|Nashville
|37215
|4/13
|Blackburn Anne Ierardi; Blackburn Brent Daniel
|Bale Family Trust; Patricia Bale Revocable Trust
|$1,355,000
|4020 Skyline
|Nashville
|37215
|4/8
|Vintage South LLC
|Cubillo Caroline Hart; Jimenez Ronald Jesus Cubillo
|$1,350,000
|1312 Otter Creek
|Nashville
|37215
|4/22
|Dyar Robert H Jr; Kreysa Kaela
|Brooks Michael A
|$1,350,000
|1912 Warfield
|Nashville
|37215
|4/1
|Kanal Maneesh
|Fleischer Matthew
|$1,330,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|4/5
|Will Adam G
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,329,000
|300 54th
|Nashville
|37209
|4/7
|Buyer Accepted LLC
|Baker Janice Ashley; Pave Jeffrey William
|$1,310,000
|3803 Park
|Nashville
|37209
|4/4
|Brown Samuel Colton
|Brg LLC
|$1,309,999
|3801 Park
|Nashville
|37209
|4/12
|Skelton Melanie; Skelton Taylor
|Brg LLC
|$1,308,000
|3600 Pilcher
|Nashville
|37209
|4/8
|Conrad Frederick Larue III; Spore Caroline Dare
|Phillips James David; Phillips Julie Review
|$1,300,000
|4236 Jamesborough
|Nashville
|37215
|4/27
|Fedell Caroline; Fedell Russell A
|Blackburn Annie Ierardi; Blackburn Brent Daniel
|$1,300,000
|1493 Clairmont
|Nashville
|37215
|4/12
|Bowers Richard H
|Clark Elissa T Suc Trustee
|$1,300,000
|515 Church
|Nashville
|37219
|4/18
|Donald G Barder Jr Revocable Trust
|Fulling Mill Nashville Trust
|$1,300,000
|6320 Torrington
|Nashville
|37205
|4/11
|Harris Jordan; Wieck Hayden
|Rutledge Tammi; Rutledge Ted Lane
|$1,300,000
|600 12th
|Nashville
|37203
|4/27
|Friedman Donald A
|Oothout Kevin B
|$1,300,000
|4225 Central
|Hermitage
|37076
|4/29
|Beazer Homes LLC
|Mhk Ventures LLC
|$1,287,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|4/29
|Epstein Megan; Epstein Stephen
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,284,000
|1208 Sigler
|Nashville
|37203
|4/13
|Knox Jeanette E; Knox Walter E Jr
|Calipari Erin; Siciliano Cody
|$1,270,000
|943 Caldwell
|Nashville
|37204
|4/5
|Bars Hooper Holdings LLC
|Phillips Charles L
|$1,260,000
|1927 Kimbark
|Nashville
|37215
|4/7
|Johnson Nancy B; Johnson William Harry
|Novick Daniel M; Novick Inna
|$1,255,100
|4224 Granny White
|Nashville
|37204
|4/12
|Riverwood LLC
|Davis Deborah Frances Deckner; Deckner Leah Frances Herrman; Rothschild Jeffrey Jackel
|$1,250,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|4/6
|Howell Scott Alan
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,250,000
|5911 Post
|Nashville
|37205
|4/22
|Bohart Hayley Kirk; Hodgkins Harrison Kokka; Hodgkins John Scott
|Chatfield Hanna G; Chatfield Robert F
|$1,250,000
|1212 Laurel
|Nashville
|37203
|4/7
|Kohl John T
|Stewart Emily
|$1,250,000
|5846 Merrimac
|Nashville
|37215
|4/1
|Chilson Casey M
|Wardlaw Charles Cunningham Trustee
|$1,225,000
|407 Scott
|Nashville
|37206
|4/12
|Shvartsman Mark Benjamin
|Still Russell B Jr; West Jenny
|$1,225,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|4/22
|Joyce Aaron Joseph; Joyce Mary Katherine
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,224,000
|2309 Hobbs
|Nashville
|37215
|4/28
|Bagwell Const Co; Brown Mark
|Brackin Susan Diane B; Brinton David Lawrence; Trusty Janet Frances B
|$1,207,000
|2855 Wellesley
|Nashville
|37215
|4/5
|Hodges Elizabeth
|Simpson Lauren Sanders
|$1,205,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|4/21
|Shepard Bradley; Shepard Kimberly
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,202,000
|115 Tyne
|Nashville
|37205
|4/25
|Thallemer Leslie; Thallemer Mike
|Sloan Elizabeth Nelson; Sloan John Elliott III
|$1,201,010
|1213 Shelby
|Nashville
|37206
|4/1
|Dabir Cameron
|Sweeney Ann Boley
|$1,200,000
|416 Rosebank
|Nashville
|37206
|4/18
|Calvert Clark; Sansone Jennifer
|Achiever Dev LLC
|$1,200,000
|2805B Meadow Rose
|Nashville
|37206
|4/25
|Stone Kimberly; Wieland Adrian
|New Day Homes LLC
|$1,200,000
|1503 Electric
|Nashville
|37206
|4/19
|Cohen
|Easter Kelly A
|$1,200,000
|555 Church
|Nashville
|37219
|4/7
|Janko Abigail M Trustee
|Burkett Thomas R
|$1,200,000
|1624 Gartland
|Nashville
|37206
|4/14
|Oblock Maggie; Oblock Robert
|Bridges James Lee; Bridges Revocable Living Trust
|$1,200,000
|2200 18th
|Nashville
|37212
|4/19
|Thornton Eric; Wohlers Chad
|Proffitt Billy; Proffitt Todd
|$1,200,000
|806 13th
|Nashville
|37203
|4/19
|Sorin Elaine C; Sorin Brian D
|Dyer Randall F
|$1,199,000
|7715 Sawyer Brown
|Nashville
|37221
|4/18
|Coles Barry Wray; Coles Maribeth
|Poma David A; Poma Janice L
|$1,175,000
|900 20th
|Nashville
|37212
|4/28
|Ferguson Charles W
|Jones Laurie E; Jones Sydney L Jr
|$1,175,000
|929 Douglas
|Nashville
|37204
|4/7
|H5 Nashville LLC
|Stephen G Tomaso & Moira G Tomaso TN Comm Prop Trust
|$1,155,016
|600 12th
|Nashville
|37203
|4/1
|Bishop James Bradford
|600 12Th Ave S 1515 LLC
|$1,150,000
|416B Rosebank
|Nashville
|37206
|4/6
|Fox Ashley; Gayne Katelynn
|Achiever Dev LLC
|$1,150,000
|160 Charleston
|Nashville
|37205
|4/13
|Britt Amy Marie; Thompson Robert Clayton
|Vance Edward H; Vance Gayle D
|$1,150,000
|2805A Meadow Rose
|Nashville
|37206
|4/25
|Fusari Nicola
|New Day Homes LLC
|$1,150,000
|3210 Long
|Nashville
|37203
|4/25
|Fuxa Andrew; Fuxa Heather Marie Green
|Zach Tayyaba Atiya; Zach Thomas Scott
|$1,135,000
|515 Church
|Nashville
|37219
|4/7
|Villella Investments LLC
|Hill Christopher Brown
|$1,135,000
|1418 Gartland
|Nashville
|37206
|4/27
|Wilbanks Gracyn Garrett; Wilbanks James Leon III
|Wilson Peter Cyrus; Wilson Melani Welker
|$1,105,000
|415 Church
|Nashville
|37219
|4/25
|McGam LLC
|Leeming Thomas; Leeming Diane
|$1,100,000
|4102 Granny White
|Nashville
|37204
|4/22
|Leon Jorge
|Lipscomb University
|$1,100,000
|706 16th
|Nashville
|37206
|4/12
|Danakian Lusine
|Hanai Ramin; Hanai Yaghoob
|$1,099,000
|1212 Ordway
|Nashville
|37206
|4/7
|McGarry Mary Heather
|Metcalf Robert L
|$1,090,000
|1105 Winding Way
|Nashville
|37216
|4/18
|Lewis Bennett; Lewis Mary Kenson
|Renee Michelle
|$1,080,000
|600 12th
|Nashville
|37203
|4/1
|Perkins George R III
|Bishop Brad
|$1,080,000
|505 Wedgewood
|Nashville
|37203
|4/6
|Gooch Management LLC
|Jefferson Adam; Wiltz Brad; Wiltz Lisa
|$1,075,000
|15 Lexington
|Nashville
|37215
|4/20
|Buhl Michael
|McInurff Delores A Estate
|$1,071,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|4/22
|Jolly John H Jr
|1600 West End Ave Part LLC
|$1,067,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|4/6
|Dorfman Brian
|1600 West End Avenue LLC
|$1,052,000
|1121 Woodvale
|Nashville
|37204
|4/22
|Osborne Anthony P; Osborne Jennifer S
|Pope Kathryn S; Pope Kathryn Stephenson
|$1,050,251
|1003 Eastland
|Nashville
|37206
|4/27
|Ham Carla
|Husby Nancy; Mason Jared; Hubbard A Scott
|$1,050,000
|4238 Morriswood
|Nashville
|37204
|4/11
|Parsons Bradley
|Bamarni Patty Pershank; Steimer Adam L
|$1,050,000
|505K Wedgewood
|Nashville
|37203
|4/29
|Marcus Anna Marie
|Wilson Jared James
|$1,050,000
|713 Lena
|Nashville
|37208
|4/19
|Smith Thomas A; Edmonds Bradley F
|Jackson Jason Edward; McNeal Jarred
|$1,050,000
|1600 Green Hills
|Nashville
|37215
|4/29
|Green Hills Investors
|Lipscomb University
|$1,050,000
|1009 Caldwell
|Nashville
|37204
|4/20
|Forsgren Edith Asa; Wilson Liam D
|Hoehn Kimbra S; Wilson Littell E III
|$1,030,000
|812 13th
|Nashville
|37203
|4/13
|Mukhtar Hany
|Priestes Andrew Ryan; Priestes Jennifer Marie
|$1,015,000
|19 Bridlington
|Brentwood
|37027
|4/13
|Turner Jeffrey; Turner Karen
|Dieck Dinah; Dieck James; Dieck Ryan
|$1,011,000
|6570 Rolling Fork
|Nashville
|37205
|4/28
|Shay Matthew Edward
|Kelly Emmett James; Kelly Olivia Griffith
|$1,000,000
|4412 Westlawn
|Nashville
|37209
|4/13
|Frey Andrea N; House Tyler B
|Cannon Eric T; Cannon Katherine H
|$1,000,000
|2813 Kirkwood
|Nashville
|37204
|4/22
|Cady William T; Mascali Georgia Marshall
|Poston Ward III
|$1,000,000
|900 Villa
|Nashville
|37212
|4/19
|Adams Gregory J; Speckman Kaitlyn
|Valledejuli Anastasia; Valledejuli Morton
|$1,000,000
|420B Rosebank
|Nashville
|37206
|4/20
|Deleau Matthew Thomas; Weems Lindsay Rose
|Bethesda Const LLC
|$999,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|4/5
|Kemp Barry S
|1600 West End Ave Part LLC
|$999,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|4/13
|Stolarski Anthony M; Stolarski Tracy M
|1600 West End Ave Part LLC
|$995,000
|923 13th
|Nashville
|37212
|4/14
|Stamp Christine Contessa; Stamp Philip Robert
|Jones James Sutton; Jones Melissa Wisniewski; Wisniewski Gary; Wisniewski Nicholas
|$990,000
|532 Hillwood
|Nashville
|37205
|4/29
|Moore James C
|Ragan Family Trust
|$989,500
|105 Carnavon
|Nashville
|37205
|4/19
|Clinton Ryan; Crowson Michelle
|Adams Kerry; Adams William
|$980,000
|3508 Murphy
|Nashville
|37205
|4/20
|Nelson Pauline P
|Dieck Ryan; Hicklin Elizabeth H; Hicklin Garrett Tanner
|$975,000
|3104 Trevor
|Nashville
|37209
|4/28
|Snyder William F
|Trevor Street Dev LLC
|$975,000
|715 Bresslyn
|Nashville
|37205
|4/1
|Smith Robert L III
|Voecks Brian W
|$975,000
|1907 Richard Jones
|Nashville
|37215
|4/25
|Pizzolato Maria L; Pizzolato Salvatore F
|Dale Isabel; Ross Isabel; Dale William
|$970,000
|1804 Electric
|Nashville
|37206
|4/27
|Cassell Lauren Kristina; Castiglia Robert Patrick
|Safarian Armen
|$957,000
|3711 Oaklawn
|Nashville
|37215
|4/1
|Massad Majed
|Fivestar Building Group LLC
|$957,000
|1406 Ordway
|Nashville
|37206
|4/18
|Gargan Erin; Gargan John
|Tow Julie A; Tow Thomas
|$950,000
|5543 Knob
|Nashville
|37209
|4/4
|Chan Kai
|McCain Matthew D
|$950,000
|2001 Convent
|Nashville
|37212
|4/12
|D Andrade Lisa; Dandrade Riley A; Hill Mary Ann
|Haven Str LLC
|$950,000
|6240 Nolensville
|Nashville
|37211
|4/28
|Patel Janak
|Phillips Bobby L Estate
|$950,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|4/26
|Walker Robyn D; Walker William S
|1600 West End Ave Part LLC
|$949,000
|404 Arlington
|Nashville
|37221
|4/8
|McConnell Jason
|Bell Leora
|$940,000
|518 Brentview Hills
|Nashville
|37220
|4/27
|Longnecker Joy Boyd; Longnecker Maureen A; Longnecker Ryan Wayne; Longnecker Stephen W
|Guthrie John H; Guthrie Kathy C
|$937,040
|1616 West End
|Nashville
|37203
|4/12
|Shepard Scott D; Shepard Stacey A
|1600 West End Ave Part LLC
|$934,000
|742 Roycroft
|Nashville
|37203
|4/20
|Hartley Laura Raines; Hartley Todd Jefferson
|Kirkland Nancy A; Kingrey Shira
|$930,000
|3503 General Hood
|Nashville
|37204
|4/28
|Thompson Lisa Scheib
|Morton Landis Clay; Morton Kyle Lyn
|$925,000
|3509 Hillsdale
|Nashville
|37205
|4/29
|Jennifer Lynn Byrd Revocable Living Trust
|Flynn Ethan; Flynn Sarah
|$925,000
|847 Vibe
|Nashville
|37216
|4/14
|Indivest Properties LLC
|MacCauley Francie; MacCauley John III
|$920,000
|1504 Boscobel
|Nashville
|37206
|4/26
|Edminister James Jr; Edminister Stephanie
|Paul Kaushik; Paul Sarphonn
|$915,000
|3608 Westbrook
|Nashville
|37205
|4/6
|Traylor William
|Haggard J Marshall Jr
|$914,000
|1616 West End
|Nashville
|37203
|4/22
|Wolf Karen A; Wolf Richard A
|1600 West End Ave Part LLC
|$907,000
|4601 Dustin
|Nashville
|37220
|4/25
|Pierce Investment Co LP
|4601 Dustin Lane LLC
|$905,000
|927 Bradford
|Nashville
|37204
|4/22
|Almeida Trust; Flynn Erika; Miller Ronald Jr
|Murphy Cristina J; Murphy John P
|$905,000
|600 12th
|Nashville
|37203
|4/8
|Cough Joshua D
|Somers Diana; Somers Todd F
|$900,000
|3189 Parthenon
|Nashville
|37203
|4/25
|Peter T Coyle Trust
|Parthenon Trust
|$900,000