Top Davidson County commercial sales for October 2021

|0 Athens
|Nashville
|37228
|10/13
|Williams Portfolio 23 LLC
|Athens Way Nashville LLC
|$119,915,000
|4001 Charlotte
|Nashville
|37209
|10/11
|Velocis Station 40 Spe LLC
|Bes Station 40 Fund XII LLC; Bes Station 40 Fund XIII LLC
|$71,750,000
|7228 Centennial
|Nashville
|37209
|10/28
|7228 Centennial Blvd LLC
|Ford Motor Co
|$54,000,000
|116, 112 16th, 1525 Church, 1500, 1502, 1508, 1511, 1512, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1523 Hayes
|Nashville
|37203
|10/19
|Reed District Landco Partners LLC
|Good Horse LLC
|$32,000,000
|162 3rd
|Nashville
|37201
|10/21
|Vortex Lfg LLC
|Tac 200 Broadway LLC
|$24,500,000
|2200 Rosa L Parks
|Nashville
|37228
|10/6
|Nashville Lakefront Campus Owner LLC
|United Methodist Publishing House
|$24,500,000
|2300 Elm Hill
|Nashville
|37214
|10/4
|Kre Hip Res Nashville Airport Owner LLC
|IHP Nashville Tn Owner LLC
|$21,137,000
|380 Harding
|Nashville
|37211
|10/11
|Harding Place Multifamily Partners LLC
|380 Harding LLC
|$17,280,000
|810 Broadway
|Nashville
|37203
|10/29
|Magnolia 810 Broadway Part LP
|BRP 810 Broadway LLC
|$16,500,000
|825 3rd
|Nashville
|37210
|10/15
|Ps Southeast One Inc
|Arep Natchez Sobro Storage LLC
|$14,800,000
|1116, 1125 Polk
|Nashville
|37210
|10/1
|Propco 1116 Polk LLC
|McDaver Properties
|$13,750,000
|5 City
|Nashville
|37209
|10/11
|Oc Nashville LP
|Nashcam LP
|$11,700,000
|2803 12th
|Nashville
|37204
|10/6
|Titan Dev Co LLC
|Twentieth Century Real Estate Corp
|$10,600,000
|330 Wallace
|Nashville
|37211
|10/18
|Nashville Wallace Mob LLC
|330 Wallace Partners LLC
|$8,650,000
|4005 Lebanon
|Franklin
|37067
|10/28
|Sista And Sons LLC
|Watts Retail LLC
|$8,509,000
|1010, 1020 16th
|Nashville
|37212
|10/7
|Trio Music Row LLC
|Shearon David; Shearon David M
|$8,000,000
|531 Donelson
|Nashville
|37214
|10/15
|Hotelology LLC
|CPLG Prop LLC; Bre/LQ Prop LLC
|$8,000,000
|322 22nd
|Nashville
|37203
|10/14
|Murphy Ave GP
|322 22nd Ave Assoc LLC
|$8,000,000
|1935 21st
|Nashville
|37212
|10/26
|Park Center Inc
|Ecg 21St Ave LP
|$7,000,000
|322 22nd
|Nashville
|37203
|10/7
|322 22Nd Ave Assoc LLC
|Carter Antonia M; Carter Jeffrey B
|$6,500,000
|700, 710 Massman
|Nashville
|37210
|10/1
|Pmudo Nashville LLC
|Pmd Branch Re LLC
|$5,900,000
|240 5th
|Nashville
|37219
|10/22
|Walton_240 N 5th Ave-Nashville LLC
|Dabit Abraham
|$5,000,000
|301, 307, 311 15th, 1500 Hayes, 302, 306, 308 McMillan
|Nashville
|37203
|10/1
|Q & A Holdings GP
|Wilder Jack C
|$5,000,000
|1641, 1643 Patterson
|Nashville
|37203
|10/29
|Patterson Street Part LLC
|Beau LLC
|$4,750,000
|0 Crossings
|Antioch
|37013
|10/19
|Crossings Boulevard MF Holdings LLC
|V2 Capital LLC
|$4,525,230
|1908 Acklen
|Nashville
|37212
|10/8
|Mainland Acklen LLC
|Beverstein Patricia F Hamilton; Hamilton William Grayson; Hays Karee L Hamilton
|$4,250,000
|214 Louise
|Nashville
|37203
|10/12
|State Street Flats LLC
|216 Louise LLC; State & Louise LLC
|$4,100,000
|730, 1001, 1317 8th
|Nashville
|37203
|10/1
|Crowell Capital Partners GP
|Bourbeau Mary Margaret Crowell; Crowell J Frank III; Crowell Mary Margaret
|$3,906,667
|100 State Auto
|Goodlttsvll
|37072
|10/26
|Cd 100 Holdings LLC
|518 Property Management & Leasing LLC
|$3,800,000
|1641, 1643 Patterson
|Nashville
|37203
|10/29
|Beau LLC
|Taylor Lisa H Trustee
|$3,750,000
|2309, 2315 Clifton
|Nashville
|37209
|10/14
|Cacp Building LLC
|Univar Solutions Usa Inc; Univar Usa Inc
|$2,750,000
|870 Murfreesboro
|Nashville
|37217
|10/15
|C O T Nash LLC
|Solley Family Part II Ltd
|$2,448,000
|1009, 1013 Dickerson
|Nashville
|37207
|10/25
|Dickerson Oz LLC
|TN Turn Key Inv LLC
|$2,350,000
|2515, 2517 Lebanon
|Nashville
|37214
|10/6
|Main Street Land Trust
|FCMG Prop LLC
|$2,300,000
|131 Caden
|Nashville
|37210
|10/26
|131 Caden Partners LLC
|131 Camden LLC
|$2,100,000
|1009, 1013 Dickerson
|Nashville
|37207
|10/21
|TN Turn Key Inv LLC
|Patel Manju; Patel Nanu T
|$2,000,000
|709 Drexel
|Nashville
|37203
|10/27
|Room In The Inn Inc
|Warner Partners LP
|$2,000,000
|5748 Pettus
|Antioch
|37013
|10/13
|Sdh Nashville LLC
|Green Trails LLC
|$1,890,000
|27 Music
|Nashville
|37203
|10/29
|Creed David Jr
|Del/Dane III LLC
|$1,850,000
|929, 931 Lebanon, 110 Rucker
|Nashville
|37210
|10/15
|Octane Partners Lebfess LLC
|Jmj Enterprises Inc
|$1,850,000
|5101 Illinois
|Nashville
|37209
|10/13
|Devier Charles W IV; Devier Margaret T
|Alexandroni Kevin Y; Alexandroni Theresa N
|$1,730,000
|1440 Robinson
|Old Hickory
|37138
|10/19
|Kbai Inc
|Kwik Sak Real Estate Holdings LLC
|$1,600,000
|2826 Dogwood
|Nashville
|37204
|10/20
|Bouffard Marie-Joe; Mbertlay Sylvain
|Morgan Dennis W
|$1,541,000
|2716 Westwood
|Nashville
|37204
|10/22
|How And Why Real Estate LLC
|Rose Tatia Josephine Trustee
|$1,425,000
|921, 925 Lebanon
|Nashville
|37210
|10/15
|Octane Partners Lebfess LLC
|Maruti Corp
|$1,400,000
|2700, 2706 Whites Creek
|Nashville
|37207
|10/22
|Whites Creek Properties LLC
|Pande LLC
|$1,250,000
|125 Spence
|Nashville
|37210
|10/15
|Babylon Holdings LLC
|Ware Michael Scott
|$1,150,000
|8012 McCrory
|Nashville
|37221
|10/5
|Grow & Learn Vi LLC
|Branstetter Family Partners; Branstetter Legacy Partners LLC
|$1,139,532
|3282 Ezell
|Nashville
|37211
|10/15
|3282 Ezell Pike Partners
|J D P Properties LP
|$1,133,000
|7515 Old Charlotte
|Nashville
|37209
|10/26
|Leloup Joshua Curtis
|Jetton Mary Paty Lynn
|$1,000,010
|1901 Hayes
|Nashville
|37203
|10/22
|Las Palmas Enterprises Part
|1901 Hayes LLC
|$1,000,000
|1088 12th
|Nashville
|37203
|10/29
|Hayden 501 LLC
|Dc Nashville Real Estate II LLC
|$974,790
|1206 Phillips
|Nashville
|37208
|10/15
|Craiova LLC
|Tyner Lawrence
|$850,000
|0 Hamilton Crossings
|Antioch
|37013
|10/29
|Century Communities of TN LLC
|Malsal LLC
|$846,000
|0 Trinity
|Nashville
|37218
|10/12
|D&M Dev LLC
|Hill Doss; Hill Ernest Doss; Ringemann Amon; Ringemann Amon Dedrick; Ringemann Anna; Ringemann Anna Frederick
|$825,000
|117 Lyle
|Nashville
|37210
|10/27
|Solomon Michael A
|Ziady George M
|$825,000
|541 Neelys Bend
|Madison
|37115
|10/27
|Wilke Kristen
|Winnington Therese Elizabeth
|$770,000
|5621 Lenox
|Nashville
|37209
|10/29
|Larence Ritter Properties LLC
|Payne Robert E
|$750,000
|2827 Columbine
|Nashville
|37204
|10/14
|Acdc Commercial Holdings LLC
|Columbine Place
|$745,000
|0 Hobson
|Hermitage
|37076
|10/4
|Gomez Simona; Rodriguez Samuel
|Stephens Christopher N; Stephens Suzanne Elizabeth
|$720,000
|710 Hill
|Nashville
|37210
|10/6
|710 Hill Partners GP; Riverside Park GP
|Dorris Charles William Estate
|$690,000
|613, 615, 617, 619 Castlegate
|Nashville
|37217
|10/12
|Crane Brian; Crane Heather
|Woodward Debra; Woodward Mark
|$660,000
|2910 Poston
|Nashville
|37203
|10/22
|Osborne Kyle Sumner
|Mason Ave LLC
|$646,500
|1303 16th
|Nashville
|37212
|10/21
|Morris Seth Keith
|McLoughlin Margaret
|$590,000
|908 Harpeth Valley
|Nashville
|37221
|10/7
|Lefkovitz And Lefkovitz Pllc
|Yuchnitz Margie Marie
|$542,500
|4130 Lebanon
|Hermitage
|37076
|10/25
|Hamzapour Suleyman; Pirouti Azar Shahri
|Anchored Capital LLC
|$515,000
|0 Brick Church
|Nashville
|37207
|10/1
|Apg Rentals LLC
|Fesmire Inv LP; Fesmire Inv
|$500,000
|718 Seven Mile
|Nashville
|37211
|10/19
|Abdelrahman Hala; Desso Rod
|Turner Kacy
|$395,000
|4205 Gallatin
|Nashville
|37216
|10/1
|Beck Carson W
|Beck Robert B Sr Estate; Beck Robert B Estate; Beck Robert Beryl Sr Estate
|$365,400
|17 Perkins
|Nashville
|37210
|10/18
|Pinkard Ebonee S
|Affordable Housing Resources Inc
|$350,000
|3015 Ambrose
|Nashville
|37207
|10/4
|East Trinity Partners LLC
|Guest John
|$350,000
|303 Criddle
|Nashville
|37219
|10/20
|Rowcliffe Christian
|McLanahan Arminta Lou
|$336,000
|1107 Trinity
|Nashville
|37218
|10/12
|D&M Dev LLC
|Allingham Donna Lynn; Breedlove Randy Earl; Breedlove Ricky Eugene; Gregory Aubrey Earl; Gregory Harry Randall Jr; Gregory Harry Randall Sr; Gregory Kimberly Kay; Gregory Steven Earl; Howard Tracey Terry; Jarrett Jaclyn; Jarrett Jeryn; Jarrett Joslyn; Johnson Kelli Rae; Wynns Tamela Renee; Breedlove Iris Belinha; Garrett Harry Randall Sr; Gregory Kimberly K; Howard Tracey G
|$320,000
|1431 Robinson
|Old Hickory
|37138
|10/1
|Bright Future Inv LLC
|Ritz Don; Ritz Yun Tok
|$300,000
|0 Donelson
|Old Hickory
|37138
|10/29
|Witherington Patrick D Trustee
|Village Green of Old Hickory LLC
|$275,000
|4552 Bull Run
|Ashland City
|37015
|10/1
|Hooper Lindley; Hooper Travis
|Rayner Andrew J
|$260,000
|300 Trinity
|Nashville
|37207
|10/12
|Top R And A Dev LLC
|Murphy Richard III
|$250,000
|0 Highway 100
|Nashville
|37221
|10/20
|JMJ Enterprises Inc
|Alviri Faranak D; Alviri Reza M
|$250,000
|1025 Hitt
|Goodlttsvll
|37072
|10/15
|T & D Epoxy Coatings Inc
|Dile Catherine; Greer Lisa Dawn
|$250,000
|611 Brandywine Village
|Old Hickory
|37138
|10/27
|Hayes Darrell L
|Crown Group of Co Inc
|$240,000
|1208 Westridge
|Antioch
|37013
|10/25
|Martin David Wayne
|Hamrick Margaret Joan
|$223,000
|3008 Mossdale
|Antioch
|37013
|10/25
|Khalil Fady
|Acevedo Elmer
|$220,200
|0 Highway 70
|Nashville
|37221
|10/21
|Series B of Pinnacle Home Prop LLC
|Huettig Jonathan E
|$210,000
|2636 Pennington Bend
|Nashville
|37214
|10/4
|Main Street Land Trust
|Walsh Michael F
|$200,000
|807 Churchill
|Madison
|37115
|10/18
|Reed Jennifer N
|Mircea Emil; Mircea Valentina D
|$185,000
|317 Summit Ridge
|Nashville
|37215
|10/4
|Victor Hope Capital LLC
|Turney & Jeanne Stevens Family Trust
|$182,000
|2134 Fairfax
|Nashville
|37212
|10/1
|Walden Rachel Lane
|Mooers Family Revocable Living Trust Agreement; Philip F Mooers Family Credit Shelter Trust
|$179,000
|4012 Indiana
|Nashville
|37209
|10/28
|Pruitt Monica
|McQuiddy Velma
|$160,000
|0 Hunters
|Nashville
|37207
|10/13
|Patton Allison Yvette; Patton William
|Clayton Prop Group Inc
|$150,088
|270 Tampa
|Nashville
|37211
|10/25
|Brown Jane R; Brown Roger Phillip
|Jin Whenzen
|$125,000
|270 Tampa
|Nashville
|37211
|10/4
|Housing Quick Fix Assoc LLC
|Jin Wenzhen
|$110,000
|0 Hicks
|Nashville
|37221
|10/7
|Dalamar Homes LLC
|Merko Inv LLC
|$105,000
|14446 Old Hickory
|Antioch
|37013
|10/5
|Jones David L
|Jones Jay P
|$100,000
|515 Basswood
|Nashville
|37209
|10/21
|Visnoski Beatrice; Visnoski Danny Allen
|Davis Wilda
|$100,000