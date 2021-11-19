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The Ledger - EST. 1978 - Nashville Edition
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VOL. 45 | NO. 47 | Friday, November 19, 2021

Top Davidson County commercial sales for October 2021

Updated 9:40AM
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Top commercial real estate sales, October 2021, for Davidson County, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersPrice
0 Athens Nashville 37228 10/13 Williams Portfolio 23 LLC Athens Way Nashville LLC $119,915,000
4001 Charlotte Nashville 37209 10/11 Velocis Station 40 Spe LLC Bes Station 40 Fund XII LLC; Bes Station 40 Fund XIII LLC $71,750,000
7228 Centennial Nashville 37209 10/28 7228 Centennial Blvd LLC Ford Motor Co $54,000,000
116, 112 16th, 1525 Church, 1500, 1502, 1508, 1511, 1512, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1523 Hayes Nashville 37203 10/19 Reed District Landco Partners LLC Good Horse LLC $32,000,000
162 3rd Nashville 37201 10/21 Vortex Lfg LLC Tac 200 Broadway LLC $24,500,000
2200 Rosa L Parks Nashville 37228 10/6 Nashville Lakefront Campus Owner LLC United Methodist Publishing House $24,500,000
2300 Elm Hill Nashville 37214 10/4 Kre Hip Res Nashville Airport Owner LLC IHP Nashville Tn Owner LLC $21,137,000
380 Harding Nashville 37211 10/11 Harding Place Multifamily Partners LLC 380 Harding LLC $17,280,000
810 Broadway Nashville 37203 10/29 Magnolia 810 Broadway Part LP BRP 810 Broadway LLC $16,500,000
825 3rd Nashville 37210 10/15 Ps Southeast One Inc Arep Natchez Sobro Storage LLC $14,800,000
1116, 1125 Polk Nashville 37210 10/1 Propco 1116 Polk LLC McDaver Properties $13,750,000
5 City Nashville 37209 10/11 Oc Nashville LP Nashcam LP $11,700,000
2803 12th Nashville 37204 10/6 Titan Dev Co LLC Twentieth Century Real Estate Corp $10,600,000
330 Wallace Nashville 37211 10/18 Nashville Wallace Mob LLC 330 Wallace Partners LLC $8,650,000
4005 Lebanon Franklin 37067 10/28 Sista And Sons LLC Watts Retail LLC $8,509,000
1010, 1020 16th Nashville 37212 10/7 Trio Music Row LLC Shearon David; Shearon David M $8,000,000
531 Donelson Nashville 37214 10/15 Hotelology LLC CPLG Prop LLC; Bre/LQ Prop LLC $8,000,000
322 22nd Nashville 37203 10/14 Murphy Ave GP 322 22nd Ave Assoc LLC $8,000,000
1935 21st Nashville 37212 10/26 Park Center Inc Ecg 21St Ave LP $7,000,000
322 22nd Nashville 37203 10/7 322 22Nd Ave Assoc LLC Carter Antonia M; Carter Jeffrey B $6,500,000
700, 710 Massman Nashville 37210 10/1 Pmudo Nashville LLC Pmd Branch Re LLC $5,900,000
240 5th Nashville 37219 10/22 Walton_240 N 5th Ave-Nashville LLC Dabit Abraham $5,000,000
301, 307, 311 15th, 1500 Hayes, 302, 306, 308 McMillan Nashville 37203 10/1 Q & A Holdings GP Wilder Jack C $5,000,000
1641, 1643 Patterson Nashville 37203 10/29 Patterson Street Part LLC Beau LLC $4,750,000
0 Crossings Antioch 37013 10/19 Crossings Boulevard MF Holdings LLC V2 Capital LLC $4,525,230
1908 Acklen Nashville 37212 10/8 Mainland Acklen LLC Beverstein Patricia F Hamilton; Hamilton William Grayson; Hays Karee L Hamilton $4,250,000
214 Louise Nashville 37203 10/12 State Street Flats LLC 216 Louise LLC; State & Louise LLC $4,100,000
730, 1001, 1317 8th Nashville 37203 10/1 Crowell Capital Partners GP Bourbeau Mary Margaret Crowell; Crowell J Frank III; Crowell Mary Margaret $3,906,667
100 State Auto Goodlttsvll 37072 10/26 Cd 100 Holdings LLC 518 Property Management & Leasing LLC $3,800,000
1641, 1643 Patterson Nashville 37203 10/29 Beau LLC Taylor Lisa H Trustee $3,750,000
2309, 2315 Clifton Nashville 37209 10/14 Cacp Building LLC Univar Solutions Usa Inc; Univar Usa Inc $2,750,000
870 Murfreesboro Nashville 37217 10/15 C O T Nash LLC Solley Family Part II Ltd $2,448,000
1009, 1013 Dickerson Nashville 37207 10/25 Dickerson Oz LLC TN Turn Key Inv LLC $2,350,000
2515, 2517 Lebanon Nashville 37214 10/6 Main Street Land Trust FCMG Prop LLC $2,300,000
131 Caden Nashville 37210 10/26 131 Caden Partners LLC 131 Camden LLC $2,100,000
1009, 1013 Dickerson Nashville 37207 10/21 TN Turn Key Inv LLC Patel Manju; Patel Nanu T $2,000,000
709 Drexel Nashville 37203 10/27 Room In The Inn Inc Warner Partners LP $2,000,000
5748 Pettus Antioch 37013 10/13 Sdh Nashville LLC Green Trails LLC $1,890,000
27 Music Nashville 37203 10/29 Creed David Jr Del/Dane III LLC $1,850,000
929, 931 Lebanon, 110 Rucker Nashville 37210 10/15 Octane Partners Lebfess LLC Jmj Enterprises Inc $1,850,000
5101 Illinois Nashville 37209 10/13 Devier Charles W IV; Devier Margaret T Alexandroni Kevin Y; Alexandroni Theresa N $1,730,000
1440 Robinson Old Hickory 37138 10/19 Kbai Inc Kwik Sak Real Estate Holdings LLC $1,600,000
2826 Dogwood Nashville 37204 10/20 Bouffard Marie-Joe; Mbertlay Sylvain Morgan Dennis W $1,541,000
2716 Westwood Nashville 37204 10/22 How And Why Real Estate LLC Rose Tatia Josephine Trustee $1,425,000
921, 925 Lebanon Nashville 37210 10/15 Octane Partners Lebfess LLC Maruti Corp $1,400,000
2700, 2706 Whites Creek Nashville 37207 10/22 Whites Creek Properties LLC Pande LLC $1,250,000
125 Spence Nashville 37210 10/15 Babylon Holdings LLC Ware Michael Scott $1,150,000
8012 McCrory Nashville 37221 10/5 Grow & Learn Vi LLC Branstetter Family Partners; Branstetter Legacy Partners LLC $1,139,532
3282 Ezell Nashville 37211 10/15 3282 Ezell Pike Partners J D P Properties LP $1,133,000
7515 Old Charlotte Nashville 37209 10/26 Leloup Joshua Curtis Jetton Mary Paty Lynn $1,000,010
1901 Hayes Nashville 37203 10/22 Las Palmas Enterprises Part 1901 Hayes LLC $1,000,000
1088 12th Nashville 37203 10/29 Hayden 501 LLC Dc Nashville Real Estate II LLC $974,790
1206 Phillips Nashville 37208 10/15 Craiova LLC Tyner Lawrence $850,000
0 Hamilton Crossings Antioch 37013 10/29 Century Communities of TN LLC Malsal LLC $846,000
0 Trinity Nashville 37218 10/12 D&M Dev LLC Hill Doss; Hill Ernest Doss; Ringemann Amon; Ringemann Amon Dedrick; Ringemann Anna; Ringemann Anna Frederick $825,000
117 Lyle Nashville 37210 10/27 Solomon Michael A Ziady George M $825,000
541 Neelys Bend Madison 37115 10/27 Wilke Kristen Winnington Therese Elizabeth $770,000
5621 Lenox Nashville 37209 10/29 Larence Ritter Properties LLC Payne Robert E $750,000
2827 Columbine Nashville 37204 10/14 Acdc Commercial Holdings LLC Columbine Place $745,000
0 Hobson Hermitage 37076 10/4 Gomez Simona; Rodriguez Samuel Stephens Christopher N; Stephens Suzanne Elizabeth $720,000
710 Hill Nashville 37210 10/6 710 Hill Partners GP; Riverside Park GP Dorris Charles William Estate $690,000
613, 615, 617, 619 Castlegate Nashville 37217 10/12 Crane Brian; Crane Heather Woodward Debra; Woodward Mark $660,000
2910 Poston Nashville 37203 10/22 Osborne Kyle Sumner Mason Ave LLC $646,500
1303 16th Nashville 37212 10/21 Morris Seth Keith McLoughlin Margaret $590,000
908 Harpeth Valley Nashville 37221 10/7 Lefkovitz And Lefkovitz Pllc Yuchnitz Margie Marie $542,500
4130 Lebanon Hermitage 37076 10/25 Hamzapour Suleyman; Pirouti Azar Shahri Anchored Capital LLC $515,000
0 Brick Church Nashville 37207 10/1 Apg Rentals LLC Fesmire Inv LP; Fesmire Inv $500,000
718 Seven Mile Nashville 37211 10/19 Abdelrahman Hala; Desso Rod Turner Kacy $395,000
4205 Gallatin Nashville 37216 10/1 Beck Carson W Beck Robert B Sr Estate; Beck Robert B Estate; Beck Robert Beryl Sr Estate $365,400
17 Perkins Nashville 37210 10/18 Pinkard Ebonee S Affordable Housing Resources Inc $350,000
3015 Ambrose Nashville 37207 10/4 East Trinity Partners LLC Guest John $350,000
303 Criddle Nashville 37219 10/20 Rowcliffe Christian McLanahan Arminta Lou $336,000
1107 Trinity Nashville 37218 10/12 D&M Dev LLC Allingham Donna Lynn; Breedlove Randy Earl; Breedlove Ricky Eugene; Gregory Aubrey Earl; Gregory Harry Randall Jr; Gregory Harry Randall Sr; Gregory Kimberly Kay; Gregory Steven Earl; Howard Tracey Terry; Jarrett Jaclyn; Jarrett Jeryn; Jarrett Joslyn; Johnson Kelli Rae; Wynns Tamela Renee; Breedlove Iris Belinha; Garrett Harry Randall Sr; Gregory Kimberly K; Howard Tracey G $320,000
1431 Robinson Old Hickory 37138 10/1 Bright Future Inv LLC Ritz Don; Ritz Yun Tok $300,000
0 Donelson Old Hickory 37138 10/29 Witherington Patrick D Trustee Village Green of Old Hickory LLC $275,000
4552 Bull Run Ashland City 37015 10/1 Hooper Lindley; Hooper Travis Rayner Andrew J $260,000
300 Trinity Nashville 37207 10/12 Top R And A Dev LLC Murphy Richard III $250,000
0 Highway 100 Nashville 37221 10/20 JMJ Enterprises Inc Alviri Faranak D; Alviri Reza M $250,000
1025 Hitt Goodlttsvll 37072 10/15 T & D Epoxy Coatings Inc Dile Catherine; Greer Lisa Dawn $250,000
611 Brandywine Village Old Hickory 37138 10/27 Hayes Darrell L Crown Group of Co Inc $240,000
1208 Westridge Antioch 37013 10/25 Martin David Wayne Hamrick Margaret Joan $223,000
3008 Mossdale Antioch 37013 10/25 Khalil Fady Acevedo Elmer $220,200
0 Highway 70 Nashville 37221 10/21 Series B of Pinnacle Home Prop LLC Huettig Jonathan E $210,000
2636 Pennington Bend Nashville 37214 10/4 Main Street Land Trust Walsh Michael F $200,000
807 Churchill Madison 37115 10/18 Reed Jennifer N Mircea Emil; Mircea Valentina D $185,000
317 Summit Ridge Nashville 37215 10/4 Victor Hope Capital LLC Turney & Jeanne Stevens Family Trust $182,000
2134 Fairfax Nashville 37212 10/1 Walden Rachel Lane Mooers Family Revocable Living Trust Agreement; Philip F Mooers Family Credit Shelter Trust $179,000
4012 Indiana Nashville 37209 10/28 Pruitt Monica McQuiddy Velma $160,000
0 Hunters Nashville 37207 10/13 Patton Allison Yvette; Patton William Clayton Prop Group Inc $150,088
270 Tampa Nashville 37211 10/25 Brown Jane R; Brown Roger Phillip Jin Whenzen $125,000
270 Tampa Nashville 37211 10/4 Housing Quick Fix Assoc LLC Jin Wenzhen $110,000
0 Hicks Nashville 37221 10/7 Dalamar Homes LLC Merko Inv LLC $105,000
14446 Old Hickory Antioch 37013 10/5 Jones David L Jones Jay P $100,000
515 Basswood Nashville 37209 10/21 Visnoski Beatrice; Visnoski Danny Allen Davis Wilda $100,000

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