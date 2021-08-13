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The Ledger - EST. 1978 - Nashville Edition
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VOL. 45 | NO. 33 | Friday, August 13, 2021

Top Davidson County residential sales for July 2021

Updated 9:34AM
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Top residential real estate sales, July 2021, for Davidson County, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersSale Price
4410 Howell Nashville 37205 7/28 4410 Howell Place LLC Crawford Linda T; Crawford Mac $8,750,000
24 Inveraray Nashville 37215 7/2 Lisa Marie Debartolo Revocable Trust Agreement Fridenstine Jason Suc Trustee $5,255,000
5004 Hill Place Nashville 37205 7/27 Nuchow Trust Rueff Andrew; Rueff Elizabeth $5,075,000
2323 Woodmont Nashville 37215 7/1 Omalley Kimberly; Omalley Todd Locale Lilly Family Trust $3,660,000
931 Forest Acres Nashville 37220 7/27 Bowers Damon; Bowers Lisa Gasper Christine $3,525,000
4444 Tyne Nashville 37215 7/15 4444 Tyne LLC Glassford David M Jr; Glassford Elizabeth Corley $3,500,000
4915 Lealand Nashville 37220 7/21 Lea Allison Jo; Lea Clark Dowell Jr Hammond Emily D; Hammond Michael P Jr $3,500,000
5833 Nolensville Nashville 37211 7/20 Vintage Edge Owner LLC Henry Family Trust; Henry Marital Trust $3,400,000
918 Waterswood Nashville 37220 7/12 918 Waterswood LLC Corvino Family Trust $3,400,000
1804 Writers Brentwood 37027 7/13 Project Juno LLC Kinsley Carrie A; Kinsley Tristan K $3,300,000
4017 Sunnybrook Nashville 37205 7/12 Jamie And Rebecca Hartman Family Trust Jason And Melissa Jodway Revocable Trust $3,100,000
4320 Lindawood Nashville 37215 7/16 Green Living Trust Schaufele Catherine Allison; Schaufele Fraser George III $3,100,000
2706 Belmont Nashville 37212 7/20 Larson Bethany Lanier; Larson Tyler Scott Caissa Douwes 2020 Gst-Exempt Family Trust $2,850,000
4013 Dorcas Nashville 37215 7/22 Morris Barbara; Morris John Timothy Bowers Damon; Bowers Lisa $2,790,000
3520 Trimble Nashville 37215 7/13 3520 Trimble Road Trust Pohlman Amelia; Pohlman Scott $2,785,000
5024 Franklin Nashville 37220 7/1 Cochran Chantelle; Cochran David P Stacker Cheryl L; Stacker Samuel C $2,750,000
506 31st Nashville 37209 7/27 Moreno Erik; Moreno Sara Nashville Growth I LLC $2,675,000
4320 Wallace Nashville 37215 7/16 Mehrlich Richard W Trustee Traut Christopher D Trustee $2,617,302
1132 Duncanwood Nashville 37204 7/1 Watson Cory; Watson Mary Jennifer True Dev LLC $2,600,000
900 20th Nashville 37212 7/19 Adelicia Inv II LLC Cheek James H III; Weaver Nancy Johnson $2,525,000
5013 Villa Crest Nashville 37220 7/13 Million Dollar View LLC Ross Daren $2,525,000
6432 Worchester Nashville 37221 7/8 Chrisley Savannah Faith Viars Kristin M; Viars Michael L $2,450,000
4600 Granny White Nashville 37220 7/12 Sybo Bao Truc Gia; Sybo Brian Henry Light Stephen C; Massey Angel O $2,400,000
125 Woodward Hills Brentwood 37027 7/19 Pohlman Amelia; Pohlman Scott Kelly Dennis A; Kelly Jerianna R $2,400,000
831 Tyne Valley Nashville 37220 7/22 Elizabeth W Slocum Revocable Trust; Michael J Slocum Revocable Trust Nordstrom Gregory G; Nordstrom Steven G; Nordstrom Tiffany Hope; Nordstrom Victoria A $2,400,000
2814 Hillside Nashville 37212 7/6 Moll Charles; Moll Lynn Kramer Hardy Christopher F; Wente-Hardy Susan $2,400,000
6051 Robin Hill Nashville 37205 7/22 Singer Beth Nashville Design Build Inc $2,300,000
3561 Crestridge Nashville 37204 7/29 Gentry Marty; Clark Ted Brently Ridgemont Homes LLC $2,259,000
6040 Jocelyn Hollow Nashville 37205 7/22 9Th Avenue Trust White Family Revocable Living Trust Agreement $2,200,000
6712 Darden Nashville 37205 7/1 Turberfield Jennifer Ann; Turberfield Mark Andrew Build Nashville Db2 LLC $2,100,000
1602 Windy Ridge Brentwood 37027 7/1 Weinman Andrew; Wienman Kristen Ginic Martin Antonio Espinosa; Pradella Silvia Daniela Potenziani $2,100,000
2843 Sugar Tree Nashville 37215 7/12 Augusty Michelle; Augusty Tyler Henderson Robin Lyles; Leanna Julie Nicole $2,061,000
6722 Fleetwood Nashville 37205 7/19 Durst Elizabeth; Durst Ryan Broyles Forrest D $2,012,030
1148 Radnor Glen Brentwood 37027 7/7 Adair Marisa Adams; Adair William Omara Willett Alan J $2,000,000
3 Morningside Nashville 37215 7/16 Grace Land TN LLC Dai Mei Li; Powers Nathan L $2,000,000
935 Glendale Nashville 37204 7/12 Kczm Holdings LLC Montgomery Kevin D; Soreq Adva; Soreq Avigal $1,990,000
770 Brook Hollow Nashville 37205 7/7 Zuckerman Autumn Dawn; Zuckerman Scott Lawrence Southern Spaces LLC $1,960,000
5629 Hillview Brentwood 37027 7/27 Song Jihyun; Song Young Dunbar Brad; Dunbar Traci $1,950,000
400 Sunnyside Nashville 37205 7/13 Oldacre Mary D; Oldacre William H Stribling C Eugene; Stribling Frances S Estate $1,895,000
4500 Everett Nashville 37215 7/8 Warner Alison B; Warner Charles D G Perryman Keith; Perryman Libby $1,889,476
5026 High Valley Brentwood 37027 7/20 Kattine Albert Anthony Caprioli Christine G; Caprioli Richard M $1,872,500
5921 River Oaks Brentwood 37027 7/13 Dinning Laura L; Dinning Ronald B 5921 River Oaks Trust; Kelley James R $1,869,900
903 Caruthers Nashville 37204 7/27 Hicks Rebecca; Hicks Zachary Shaw Anthony John; Shaw Timothy B $1,850,000
4123 Wallace Nashville 37215 7/19 Jeffries Joseph K; Jeffries Pamela R Donald E Milner 2004 Trust; Robert R Henderson 2004 Trust $1,850,000
1138 Glenwood Nashville 37204 7/13 Moscardelli Richard; Usher Kimberly E Deruelle Dennis P; Deruelle Erin Martin $1,798,550
1037 Battery Nashville 37220 7/1 Thompson Charissa Jean Knight James L $1,785,000
2029 Castleman Nashville 37215 7/2 Garrick Shea Ralph; Garrick Thomas S Cooke Sabrina T $1,770,000
809 Horner Nashville 37204 7/6 Sdnashville Real Estate Group LLC Potter Brothers Construction LLC $1,698,000
2413 Vaulx Nashville 37204 7/21 Fox Jonah; Fox Rachel Faiella Devon Anais; Faiella Todd Michael; Hinman Paul $1,680,000
1101 Grandview Nashville 37204 7/14 Bostelman Jerry D Curwen Richard John; Magliochetti Laura $1,600,000
4112 Baldwin Arbor Nashville 37215 7/21 Hirt Douglas; Hirt Melanie Johnson Kevin B; Smith Robert P Jr $1,600,000
931 Glendale Nashville 37204 7/14 Michaelson Gordon; Michaelson Isana White Pines Building Group LLC $1,599,000
11 Middleton Park Nashville 37215 7/6 Bueschen Anton J; Bueschen Norma Jean Barbee Kathryn Todd; Barbee Philip; Barbee Philip Neal $1,550,000
5107 Franklin Nashville 37220 7/22 Stuart James Edgar; Stuart Renee Nicole Franklin Pike Holdings LLC $1,547,000
2204 Castleman Nashville 37215 7/14 Vessio Jennifer Duvall Daniel P; Duvall Paula A $1,525,000
121 Bellevue Nashville 37205 7/21 McCulty Eleanor Barbara B Wallace Living Trust $1,525,000
4141 Outer Nashville 37204 7/23 Petty David Z; Van Tuinen Kimberly Schumacher Keith $1,500,000
626 Davidson Nashville 37205 7/27 Mathis Eva M Hejlesen Michael; Rueda Viviana M $1,475,000
2910 Felicia Nashville 37209 7/7 Felicia LLC Rudy At City Heights LLC $1,470,000
1014A Noelton Nashville 37204 7/13 Hammond Michael Paul Jr Vreeland James E Trustee $1,450,000
119 47th Nashville 37209 7/14 Norton Allison E; Norton Jeff Clark Ted B; Gentry Marvin $1,450,000
3427 Valley Brook Nashville 37215 7/21 BRG LLC Alexander Robert P Sr; Harris Nathaniel Jr $1,415,000
3136 Parthenon Nashville 37203 7/12 Volunteer Builders LLC Tenir LLC $1,412,268
2903A Compton Nashville 37215 7/28 Wilhelm Chad; Wilhelm Wendy Oakes White Pines Building Group LLC $1,400,000
4000 West End Nashville 37205 7/13 Roth Ethel Adie; Roth H Daniel Heird Jane R; Heird William C $1,400,000
2501 Ashwood Nashville 37212 7/2 Chan Li Han Durst Elizabeth R; Durst Ryan M $1,396,000
1714 5th Nashville 37208 7/19 Collins Scott Lee; Gould Edward Robert Lakehouse Properties-Germantown 1714 LLC $1,350,000
714 Hillwood Nashville 37205 7/13 Khalili Frances; Khalili Maisam Luxury Club LLC $1,350,000
900 20th Nashville 37212 7/27 Dong Han Andrew Bettis Investment Services Trust $1,325,000
3812 Elkins Nashville 37209 7/21 Sandler Joshua Benson Abby; Clark Dennis W $1,325,000
3521 Trimble Nashville 37215 7/23 Gomes Nicholas; Manwaring Catherine Upender Dhruti; Upender Raghu P $1,325,000
1014 Glendale Nashville 37204 7/22 Brockmiller Thomas Allen; Johnson Robin Joann Millhorn Eric C; Millhorn Stacey $1,320,000
1807 Russell Nashville 37206 7/8 Magid Drew L Apg Rentals LLC $1,310,000
117A 46th Nashville 37209 7/16 Kanan Joseph Barnhizer Christopher $1,300,000
115 Chatsworth Nashville 37215 7/21 Dunn Janine; Dunn Ronnie McCulty Eleanor Grams; McCulty Evan J $1,300,000
2703 Woodlawn Nashville 37212 7/15 Bruce Lisa Archer Eight LLC $1,295,000
118 Cheek Nashville 37205 7/22 Whalen Kathryn Joan; Whalen William James Jr Jackson Clay T Jr; Jackson Minnette B $1,275,575
4705 Nebraska Nashville 37209 7/28 Brouwer Matthew; Harquail Andrea Brill Beth; Brill Paul $1,275,000
1014 Argyle Nashville 37203 7/7 Porter Joseph D Elder Lauren; Wisniewski Nicholas $1,275,000
1405B Sigler Nashville 37203 7/30 McElrath Ryan; McElrath Tobie Wrenco 18 LLC $1,274,900
4011 Nebraska Nashville 37209 7/27 Ellen B Skudder Revocable Living Trust; William B Skudder Revocable Living Trust BRG LLC $1,269,000
2201 Chickering Nashville 37215 7/8 KE Holdings LLC Kresge Madelyn Lundin; Kresge Stewart F $1,265,000
515 Church Nashville 37219 7/19 Gst Exempt Timothy E Pearcy 2020 Irrevocable Trust B Ansel Mary; Ansel Michael L $1,262,500
4007 General Bate Nashville 37204 7/12 Norfleet Herman Edwin III; Norfleet Julie Irene Woodley Dacia; Woodley Keith $1,262,500
2217 11th Nashville 37204 7/30 Palmer Justin Wayne Pierce Andrew J $1,250,000
1136 Brookmeade Nashville 37204 7/1 Richardson Sam H; Richardson Sarah Archer Kaylee; Gilbert Kaylee; Gilbert Zachary $1,250,000
22 Inveraray Nashville 37215 7/2 Lisa Marie Debartolo Revocable Trust Agreement Fridenstine Jason Suc Trustee $1,250,000
2613 Tyne Nashville 37215 7/22 Kiger Robert J; Peters Jennifer C Brons Carol $1,250,000
1222 Jefferson Davis Brentwood 37027 7/7 Meador Andrew; Meador Katherine T Meyer Elizabeth R; Meyer James A Jr $1,250,000
4504 Belmont Park Nashville 37215 7/8 Rheney Clarke; Rheney Susan Parsons Ralph Dale $1,250,000
4712 Clendenin Nashville 37220 7/2 Burridge Charles Marshall; Burridge Marcy Stringfield Schultz Mark M; Celauro Kathryn Pierce $1,250,000
149 Vaughns Gap Nashville 37205 7/16 Creed Cori; Creed Timothy J Hagey Margaret F; Hagey Philip T $1,250,000
1301 Saxon Nashville 37215 7/6 Godsey Ashley Marie; Tummins Trever Chase Swift Margie U Estate $1,235,000
1139 McAlpine Nashville 37216 7/28 Scibilia Marc; Scibilia Mindy; Scibilia Jeannine Stratton Angela P; Stratton Shane $1,230,000
3805 Trimble Nashville 37215 7/13 Allgood Jane; Allgood John Ross Linda A $1,226,500
1312 6th Nashville 37208 7/23 Babbington Family Trust Lowrie Real Estate LLC $1,212,500
941 Russell Nashville 37206 7/29 Richard G Galgano Declaration of Trust Adcock William A; Napier C Nathan $1,200,000
4514 Yancey Nashville 37215 7/16 HR Properties of TN Carpenter Martha Brown $1,200,000
2007 Overhill Nashville 37215 7/30 Vannilam Robin Douglas Earl M $1,200,000
5010 Dakota Nashville 37209 7/1 Aaron-Lyle Anne E Bowers Jennifer Anne; Stevens Charles T III; Stevens Jennifer Bowers $1,189,741
834 Clayton Nashville 37204 7/22 Russell John Hackett IV; Russell Laura Noelle 834 Clayton Ave LLC $1,175,000
518 10th Nashville 37206 7/8 Lilienstern Robert Clayton Mindful Home Solutions LLC $1,175,000
1016 Paris Nashville 37204 7/7 Hazen John S Peck Benji A; Peck Katherine V $1,150,000
1101 Ozark Nashville 37206 7/22 Gardner Kathrine McKinnon Eldridge Lynn $1,140,000
202 Moultrie Nashville 37205 7/29 Knight James L Sr Bass Edith McBride Estate $1,125,000
3302 Nevada Nashville 37209 7/19 Steamer Jewell; Steamer-Christopher Ryan Toenail Trust $1,120,000
321 Greenway Nashville 37205 7/1 Zelman Joshua D; Zelman Mary A Thomsen Isaac P; Thomsen Kelly F $1,107,500
151 Windsor Nashville 37205 7/27 Harding Academy Property Holdings LLC LZDL Properties LLC $1,100,000
1101 Argyle Nashville 37203 7/15 Dunn Drew McConville City Wide Inv Group LLC $1,100,000
1908 Bakers Grove Hermitage 37076 7/7 Helfer Ray E Jr McClure John; McClure Ann C J $1,100,000
6627 Burkitt Antioch 37013 7/23 Vanston Mark J; Vanston Susan W Clemento Anthony; Clemento Rebecca; Wald Rebecca $1,100,000
3117 Belwood Nashville 37203 7/29 Ten 10 Partners LLC Finlay Judy; Finlay Stephen R $1,089,000
2619 Essex Nashville 37212 7/29 Shaba Casey; Shaba Steven Ballard Anne T $1,050,000
935 South Nashville 37203 7/2 935 South LLC Johnson Jamie; Johnson Randy; Newman James $1,050,000
1003B Monroe Nashville 37208 7/27 Jordan James Edward; Jordan Tiffanie Smith NTN General Inv LLC $1,050,000
1003A Monroe Nashville 37208 7/7 Zentz Catherine M; Zentz Thomas K NTN General Inv LLC $1,044,000
1005A Monroe Nashville 37208 7/21 Issler Kristin M NTN General Inv LLC $1,004,900
1015 11th Nashville 37203 7/2 1015 11th Ave South LLC Dhillon Mindy; Dhillon Vinnie $1,000,000
501 Wilson Nashville 37205 7/7 501 Wilson Trust Lyman Edward P; Lyman Julie B $1,000,000
1103 Archer Nashville 37203 7/1 1103 Archer St LLC 1103 Archer Street LLC $1,000,000
1620 Ordway Nashville 37206 7/26 Garwood Megan; Spielberg Benjamin Lindner Jubalee Properties Ltd $1,000,000
4644 Tara Nashville 37215 7/22 Herman Gabriella Francesca M; Herman Michael James 508 Investors LLC $1,000,000
3616 Mayflower Nashville 37204 7/26 Carollo Robert R; Roosevelt Elizabeth K Wardwell Cyrenia $994,900
3000 Poston Nashville 37203 7/16 Collie Dale L; Collie Pamela D Johnson Jon M; Johnson Linda H $982,450
3801 Nebraska Nashville 37209 7/2 Hawthorne Jennifer L; Hawthorne Scot P Ahlert Daniel Charles; Ahlert Patricia A $975,000
1318 Hildreth Nashville 37215 7/29 Roti Anthony; Roti Margaret Ryan Ed Penney Family Trust $975,000
1005B Monroe Nashville 37208 7/20 Daugs Faron La; Daugs Julie B NTN General Inv LLC $975,000
1024 Wedgewood Nashville 37203 7/20 Wingate Brian M; Wingate Lindsay M Wedge Properties $975,000
3644 Mayflower Nashville 37204 7/14 Sarelakos Christina White Nicola Clare $975,000
4500 Granny White Nashville 37204 7/30 Ramanna Sujatha; Ramanna Surendra White Susan; White Taylor $970,000
2922 Westmoreland Nashville 37212 7/2 Marganoff Phyllis 2922 Westmoreland Drive LLC $965,000
900 20th Nashville 37212 7/12 Barry Keith McDonald; Blakley Alston Elizabeth Santonastaso Kevin; Santonastaso Kim $953,000
1914 Warfield Nashville 37215 7/22 Brown Matthew G; Brown Paige Wondem Henok; Wondem Nadine $950,000
407 Prestwick Nashville 37205 7/13 McDaniel James A; McDaniel Nancy S Hutto Nancy S; Hutto Terrell Don $950,000
567 Little Channing Nashville 37212 7/9 Florek Cathy A Linden Row Residential LLC $935,000
2035 Linden Nashville 37212 7/2 Strahan Catherine; Strahan Michael Linden Row Residential LLC $930,000
4016 Russellwood Nashville 37204 7/27 Dillingham Charles; Dillingham Lindsay York Brian D; York Catherine C $930,000
195 Moultrie Nashville 37205 7/13 Pitts Keith B; Pitts Deborah K Waugh Julie E $925,000
1013 12th Nashville 37203 7/23 Ceramic Decorating Co LLC 1013 12Th Ave So LLC $925,000
3706 Ackerman Nashville 37204 7/2 Horn Carly; Horn Joseph Tendall Properties LLC $925,000
2221 Hobbs Nashville 37215 7/2 Keech Daisy; Yerger Michael 2221 Hobbs Road LLC $925,000
35 Belcaro Nashville 37215 7/15 Grillos John Murdick; Grillos Patricia Ann Campbell Anastasia P; Campbell William L Jr $920,000
2112 Linden Nashville 37212 7/15 Boughton Mark; Dodd Cecilia Lynn Turbett Mary Jane; Wright David A $916,000
1205 Noelton Nashville 37215 7/15 Tibbs Brian; Tibbs Felicia Riley Charlene; Riley Wayne Joseph; Riley Charlene Dewey $912,500
1114 14th Nashville 37206 7/13 Hudlow Kaitlyn; Hudlow Levi Barnett Robert K; Barnett Kelly Klier $912,000
459 Patina Nashville 37209 7/7 Love Dana D Miller Dana L; Miller Taddeus J $910,000
515 Church Nashville 37219 7/13 Greater Point Homes LLC 505 Property LLC $900,000
935 Battery Nashville 37220 7/7 Perkins Management LLC Clawson Nicolle A; Clawson Rodney D; Mitchell Amanda $900,000
613 Southgate Nashville 37203 7/30 Bakhtiari Andrew; Bakhtiari Eric Harris Rich; Quin Ke $900,000

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MARRIAGE LICENSES 0 0 0