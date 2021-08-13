Top Davidson County residential sales for July 2021

|4410 Howell
|Nashville
|37205
|7/28
|4410 Howell Place LLC
|Crawford Linda T; Crawford Mac
|$8,750,000
|24 Inveraray
|Nashville
|37215
|7/2
|Lisa Marie Debartolo Revocable Trust Agreement
|Fridenstine Jason Suc Trustee
|$5,255,000
|5004 Hill Place
|Nashville
|37205
|7/27
|Nuchow Trust
|Rueff Andrew; Rueff Elizabeth
|$5,075,000
|2323 Woodmont
|Nashville
|37215
|7/1
|Omalley Kimberly; Omalley Todd
|Locale Lilly Family Trust
|$3,660,000
|931 Forest Acres
|Nashville
|37220
|7/27
|Bowers Damon; Bowers Lisa
|Gasper Christine
|$3,525,000
|4444 Tyne
|Nashville
|37215
|7/15
|4444 Tyne LLC
|Glassford David M Jr; Glassford Elizabeth Corley
|$3,500,000
|4915 Lealand
|Nashville
|37220
|7/21
|Lea Allison Jo; Lea Clark Dowell Jr
|Hammond Emily D; Hammond Michael P Jr
|$3,500,000
|5833 Nolensville
|Nashville
|37211
|7/20
|Vintage Edge Owner LLC
|Henry Family Trust; Henry Marital Trust
|$3,400,000
|918 Waterswood
|Nashville
|37220
|7/12
|918 Waterswood LLC
|Corvino Family Trust
|$3,400,000
|1804 Writers
|Brentwood
|37027
|7/13
|Project Juno LLC
|Kinsley Carrie A; Kinsley Tristan K
|$3,300,000
|4017 Sunnybrook
|Nashville
|37205
|7/12
|Jamie And Rebecca Hartman Family Trust
|Jason And Melissa Jodway Revocable Trust
|$3,100,000
|4320 Lindawood
|Nashville
|37215
|7/16
|Green Living Trust
|Schaufele Catherine Allison; Schaufele Fraser George III
|$3,100,000
|2706 Belmont
|Nashville
|37212
|7/20
|Larson Bethany Lanier; Larson Tyler Scott
|Caissa Douwes 2020 Gst-Exempt Family Trust
|$2,850,000
|4013 Dorcas
|Nashville
|37215
|7/22
|Morris Barbara; Morris John Timothy
|Bowers Damon; Bowers Lisa
|$2,790,000
|3520 Trimble
|Nashville
|37215
|7/13
|3520 Trimble Road Trust
|Pohlman Amelia; Pohlman Scott
|$2,785,000
|5024 Franklin
|Nashville
|37220
|7/1
|Cochran Chantelle; Cochran David P
|Stacker Cheryl L; Stacker Samuel C
|$2,750,000
|506 31st
|Nashville
|37209
|7/27
|Moreno Erik; Moreno Sara
|Nashville Growth I LLC
|$2,675,000
|4320 Wallace
|Nashville
|37215
|7/16
|Mehrlich Richard W Trustee
|Traut Christopher D Trustee
|$2,617,302
|1132 Duncanwood
|Nashville
|37204
|7/1
|Watson Cory; Watson Mary Jennifer
|True Dev LLC
|$2,600,000
|900 20th
|Nashville
|37212
|7/19
|Adelicia Inv II LLC
|Cheek James H III; Weaver Nancy Johnson
|$2,525,000
|5013 Villa Crest
|Nashville
|37220
|7/13
|Million Dollar View LLC
|Ross Daren
|$2,525,000
|6432 Worchester
|Nashville
|37221
|7/8
|Chrisley Savannah Faith
|Viars Kristin M; Viars Michael L
|$2,450,000
|4600 Granny White
|Nashville
|37220
|7/12
|Sybo Bao Truc Gia; Sybo Brian Henry
|Light Stephen C; Massey Angel O
|$2,400,000
|125 Woodward Hills
|Brentwood
|37027
|7/19
|Pohlman Amelia; Pohlman Scott
|Kelly Dennis A; Kelly Jerianna R
|$2,400,000
|831 Tyne Valley
|Nashville
|37220
|7/22
|Elizabeth W Slocum Revocable Trust; Michael J Slocum Revocable Trust
|Nordstrom Gregory G; Nordstrom Steven G; Nordstrom Tiffany Hope; Nordstrom Victoria A
|$2,400,000
|2814 Hillside
|Nashville
|37212
|7/6
|Moll Charles; Moll Lynn Kramer
|Hardy Christopher F; Wente-Hardy Susan
|$2,400,000
|6051 Robin Hill
|Nashville
|37205
|7/22
|Singer Beth
|Nashville Design Build Inc
|$2,300,000
|3561 Crestridge
|Nashville
|37204
|7/29
|Gentry Marty; Clark Ted Brently
|Ridgemont Homes LLC
|$2,259,000
|6040 Jocelyn Hollow
|Nashville
|37205
|7/22
|9Th Avenue Trust
|White Family Revocable Living Trust Agreement
|$2,200,000
|6712 Darden
|Nashville
|37205
|7/1
|Turberfield Jennifer Ann; Turberfield Mark Andrew
|Build Nashville Db2 LLC
|$2,100,000
|1602 Windy Ridge
|Brentwood
|37027
|7/1
|Weinman Andrew; Wienman Kristen
|Ginic Martin Antonio Espinosa; Pradella Silvia Daniela Potenziani
|$2,100,000
|2843 Sugar Tree
|Nashville
|37215
|7/12
|Augusty Michelle; Augusty Tyler
|Henderson Robin Lyles; Leanna Julie Nicole
|$2,061,000
|6722 Fleetwood
|Nashville
|37205
|7/19
|Durst Elizabeth; Durst Ryan
|Broyles Forrest D
|$2,012,030
|1148 Radnor Glen
|Brentwood
|37027
|7/7
|Adair Marisa Adams; Adair William Omara
|Willett Alan J
|$2,000,000
|3 Morningside
|Nashville
|37215
|7/16
|Grace Land TN LLC
|Dai Mei Li; Powers Nathan L
|$2,000,000
|935 Glendale
|Nashville
|37204
|7/12
|Kczm Holdings LLC
|Montgomery Kevin D; Soreq Adva; Soreq Avigal
|$1,990,000
|770 Brook Hollow
|Nashville
|37205
|7/7
|Zuckerman Autumn Dawn; Zuckerman Scott Lawrence
|Southern Spaces LLC
|$1,960,000
|5629 Hillview
|Brentwood
|37027
|7/27
|Song Jihyun; Song Young
|Dunbar Brad; Dunbar Traci
|$1,950,000
|400 Sunnyside
|Nashville
|37205
|7/13
|Oldacre Mary D; Oldacre William H
|Stribling C Eugene; Stribling Frances S Estate
|$1,895,000
|4500 Everett
|Nashville
|37215
|7/8
|Warner Alison B; Warner Charles D G
|Perryman Keith; Perryman Libby
|$1,889,476
|5026 High Valley
|Brentwood
|37027
|7/20
|Kattine Albert Anthony
|Caprioli Christine G; Caprioli Richard M
|$1,872,500
|5921 River Oaks
|Brentwood
|37027
|7/13
|Dinning Laura L; Dinning Ronald B
|5921 River Oaks Trust; Kelley James R
|$1,869,900
|903 Caruthers
|Nashville
|37204
|7/27
|Hicks Rebecca; Hicks Zachary
|Shaw Anthony John; Shaw Timothy B
|$1,850,000
|4123 Wallace
|Nashville
|37215
|7/19
|Jeffries Joseph K; Jeffries Pamela R
|Donald E Milner 2004 Trust; Robert R Henderson 2004 Trust
|$1,850,000
|1138 Glenwood
|Nashville
|37204
|7/13
|Moscardelli Richard; Usher Kimberly E
|Deruelle Dennis P; Deruelle Erin Martin
|$1,798,550
|1037 Battery
|Nashville
|37220
|7/1
|Thompson Charissa Jean
|Knight James L
|$1,785,000
|2029 Castleman
|Nashville
|37215
|7/2
|Garrick Shea Ralph; Garrick Thomas S
|Cooke Sabrina T
|$1,770,000
|809 Horner
|Nashville
|37204
|7/6
|Sdnashville Real Estate Group LLC
|Potter Brothers Construction LLC
|$1,698,000
|2413 Vaulx
|Nashville
|37204
|7/21
|Fox Jonah; Fox Rachel
|Faiella Devon Anais; Faiella Todd Michael; Hinman Paul
|$1,680,000
|1101 Grandview
|Nashville
|37204
|7/14
|Bostelman Jerry D
|Curwen Richard John; Magliochetti Laura
|$1,600,000
|4112 Baldwin Arbor
|Nashville
|37215
|7/21
|Hirt Douglas; Hirt Melanie
|Johnson Kevin B; Smith Robert P Jr
|$1,600,000
|931 Glendale
|Nashville
|37204
|7/14
|Michaelson Gordon; Michaelson Isana
|White Pines Building Group LLC
|$1,599,000
|11 Middleton Park
|Nashville
|37215
|7/6
|Bueschen Anton J; Bueschen Norma Jean
|Barbee Kathryn Todd; Barbee Philip; Barbee Philip Neal
|$1,550,000
|5107 Franklin
|Nashville
|37220
|7/22
|Stuart James Edgar; Stuart Renee Nicole
|Franklin Pike Holdings LLC
|$1,547,000
|2204 Castleman
|Nashville
|37215
|7/14
|Vessio Jennifer
|Duvall Daniel P; Duvall Paula A
|$1,525,000
|121 Bellevue
|Nashville
|37205
|7/21
|McCulty Eleanor
|Barbara B Wallace Living Trust
|$1,525,000
|4141 Outer
|Nashville
|37204
|7/23
|Petty David Z; Van Tuinen Kimberly
|Schumacher Keith
|$1,500,000
|626 Davidson
|Nashville
|37205
|7/27
|Mathis Eva M
|Hejlesen Michael; Rueda Viviana M
|$1,475,000
|2910 Felicia
|Nashville
|37209
|7/7
|Felicia LLC
|Rudy At City Heights LLC
|$1,470,000
|1014A Noelton
|Nashville
|37204
|7/13
|Hammond Michael Paul Jr
|Vreeland James E Trustee
|$1,450,000
|119 47th
|Nashville
|37209
|7/14
|Norton Allison E; Norton Jeff
|Clark Ted B; Gentry Marvin
|$1,450,000
|3427 Valley Brook
|Nashville
|37215
|7/21
|BRG LLC
|Alexander Robert P Sr; Harris Nathaniel Jr
|$1,415,000
|3136 Parthenon
|Nashville
|37203
|7/12
|Volunteer Builders LLC
|Tenir LLC
|$1,412,268
|2903A Compton
|Nashville
|37215
|7/28
|Wilhelm Chad; Wilhelm Wendy Oakes
|White Pines Building Group LLC
|$1,400,000
|4000 West End
|Nashville
|37205
|7/13
|Roth Ethel Adie; Roth H Daniel
|Heird Jane R; Heird William C
|$1,400,000
|2501 Ashwood
|Nashville
|37212
|7/2
|Chan Li Han
|Durst Elizabeth R; Durst Ryan M
|$1,396,000
|1714 5th
|Nashville
|37208
|7/19
|Collins Scott Lee; Gould Edward Robert
|Lakehouse Properties-Germantown 1714 LLC
|$1,350,000
|714 Hillwood
|Nashville
|37205
|7/13
|Khalili Frances; Khalili Maisam
|Luxury Club LLC
|$1,350,000
|900 20th
|Nashville
|37212
|7/27
|Dong Han
|Andrew Bettis Investment Services Trust
|$1,325,000
|3812 Elkins
|Nashville
|37209
|7/21
|Sandler Joshua
|Benson Abby; Clark Dennis W
|$1,325,000
|3521 Trimble
|Nashville
|37215
|7/23
|Gomes Nicholas; Manwaring Catherine
|Upender Dhruti; Upender Raghu P
|$1,325,000
|1014 Glendale
|Nashville
|37204
|7/22
|Brockmiller Thomas Allen; Johnson Robin Joann
|Millhorn Eric C; Millhorn Stacey
|$1,320,000
|1807 Russell
|Nashville
|37206
|7/8
|Magid Drew L
|Apg Rentals LLC
|$1,310,000
|117A 46th
|Nashville
|37209
|7/16
|Kanan Joseph
|Barnhizer Christopher
|$1,300,000
|115 Chatsworth
|Nashville
|37215
|7/21
|Dunn Janine; Dunn Ronnie
|McCulty Eleanor Grams; McCulty Evan J
|$1,300,000
|2703 Woodlawn
|Nashville
|37212
|7/15
|Bruce Lisa
|Archer Eight LLC
|$1,295,000
|118 Cheek
|Nashville
|37205
|7/22
|Whalen Kathryn Joan; Whalen William James Jr
|Jackson Clay T Jr; Jackson Minnette B
|$1,275,575
|4705 Nebraska
|Nashville
|37209
|7/28
|Brouwer Matthew; Harquail Andrea
|Brill Beth; Brill Paul
|$1,275,000
|1014 Argyle
|Nashville
|37203
|7/7
|Porter Joseph D
|Elder Lauren; Wisniewski Nicholas
|$1,275,000
|1405B Sigler
|Nashville
|37203
|7/30
|McElrath Ryan; McElrath Tobie
|Wrenco 18 LLC
|$1,274,900
|4011 Nebraska
|Nashville
|37209
|7/27
|Ellen B Skudder Revocable Living Trust; William B Skudder Revocable Living Trust
|BRG LLC
|$1,269,000
|2201 Chickering
|Nashville
|37215
|7/8
|KE Holdings LLC
|Kresge Madelyn Lundin; Kresge Stewart F
|$1,265,000
|515 Church
|Nashville
|37219
|7/19
|Gst Exempt Timothy E Pearcy 2020 Irrevocable Trust B
|Ansel Mary; Ansel Michael L
|$1,262,500
|4007 General Bate
|Nashville
|37204
|7/12
|Norfleet Herman Edwin III; Norfleet Julie Irene
|Woodley Dacia; Woodley Keith
|$1,262,500
|2217 11th
|Nashville
|37204
|7/30
|Palmer Justin Wayne
|Pierce Andrew J
|$1,250,000
|1136 Brookmeade
|Nashville
|37204
|7/1
|Richardson Sam H; Richardson Sarah
|Archer Kaylee; Gilbert Kaylee; Gilbert Zachary
|$1,250,000
|22 Inveraray
|Nashville
|37215
|7/2
|Lisa Marie Debartolo Revocable Trust Agreement
|Fridenstine Jason Suc Trustee
|$1,250,000
|2613 Tyne
|Nashville
|37215
|7/22
|Kiger Robert J; Peters Jennifer C
|Brons Carol
|$1,250,000
|1222 Jefferson Davis
|Brentwood
|37027
|7/7
|Meador Andrew; Meador Katherine T
|Meyer Elizabeth R; Meyer James A Jr
|$1,250,000
|4504 Belmont Park
|Nashville
|37215
|7/8
|Rheney Clarke; Rheney Susan
|Parsons Ralph Dale
|$1,250,000
|4712 Clendenin
|Nashville
|37220
|7/2
|Burridge Charles Marshall; Burridge Marcy Stringfield
|Schultz Mark M; Celauro Kathryn Pierce
|$1,250,000
|149 Vaughns Gap
|Nashville
|37205
|7/16
|Creed Cori; Creed Timothy J
|Hagey Margaret F; Hagey Philip T
|$1,250,000
|1301 Saxon
|Nashville
|37215
|7/6
|Godsey Ashley Marie; Tummins Trever Chase
|Swift Margie U Estate
|$1,235,000
|1139 McAlpine
|Nashville
|37216
|7/28
|Scibilia Marc; Scibilia Mindy; Scibilia Jeannine
|Stratton Angela P; Stratton Shane
|$1,230,000
|3805 Trimble
|Nashville
|37215
|7/13
|Allgood Jane; Allgood John
|Ross Linda A
|$1,226,500
|1312 6th
|Nashville
|37208
|7/23
|Babbington Family Trust
|Lowrie Real Estate LLC
|$1,212,500
|941 Russell
|Nashville
|37206
|7/29
|Richard G Galgano Declaration of Trust
|Adcock William A; Napier C Nathan
|$1,200,000
|4514 Yancey
|Nashville
|37215
|7/16
|HR Properties of TN
|Carpenter Martha Brown
|$1,200,000
|2007 Overhill
|Nashville
|37215
|7/30
|Vannilam Robin
|Douglas Earl M
|$1,200,000
|5010 Dakota
|Nashville
|37209
|7/1
|Aaron-Lyle Anne E
|Bowers Jennifer Anne; Stevens Charles T III; Stevens Jennifer Bowers
|$1,189,741
|834 Clayton
|Nashville
|37204
|7/22
|Russell John Hackett IV; Russell Laura Noelle
|834 Clayton Ave LLC
|$1,175,000
|518 10th
|Nashville
|37206
|7/8
|Lilienstern Robert Clayton
|Mindful Home Solutions LLC
|$1,175,000
|1016 Paris
|Nashville
|37204
|7/7
|Hazen John S
|Peck Benji A; Peck Katherine V
|$1,150,000
|1101 Ozark
|Nashville
|37206
|7/22
|Gardner Kathrine McKinnon
|Eldridge Lynn
|$1,140,000
|202 Moultrie
|Nashville
|37205
|7/29
|Knight James L Sr
|Bass Edith McBride Estate
|$1,125,000
|3302 Nevada
|Nashville
|37209
|7/19
|Steamer Jewell; Steamer-Christopher Ryan
|Toenail Trust
|$1,120,000
|321 Greenway
|Nashville
|37205
|7/1
|Zelman Joshua D; Zelman Mary A
|Thomsen Isaac P; Thomsen Kelly F
|$1,107,500
|151 Windsor
|Nashville
|37205
|7/27
|Harding Academy Property Holdings LLC
|LZDL Properties LLC
|$1,100,000
|1101 Argyle
|Nashville
|37203
|7/15
|Dunn Drew McConville
|City Wide Inv Group LLC
|$1,100,000
|1908 Bakers Grove
|Hermitage
|37076
|7/7
|Helfer Ray E Jr
|McClure John; McClure Ann C J
|$1,100,000
|6627 Burkitt
|Antioch
|37013
|7/23
|Vanston Mark J; Vanston Susan W
|Clemento Anthony; Clemento Rebecca; Wald Rebecca
|$1,100,000
|3117 Belwood
|Nashville
|37203
|7/29
|Ten 10 Partners LLC
|Finlay Judy; Finlay Stephen R
|$1,089,000
|2619 Essex
|Nashville
|37212
|7/29
|Shaba Casey; Shaba Steven
|Ballard Anne T
|$1,050,000
|935 South
|Nashville
|37203
|7/2
|935 South LLC
|Johnson Jamie; Johnson Randy; Newman James
|$1,050,000
|1003B Monroe
|Nashville
|37208
|7/27
|Jordan James Edward; Jordan Tiffanie Smith
|NTN General Inv LLC
|$1,050,000
|1003A Monroe
|Nashville
|37208
|7/7
|Zentz Catherine M; Zentz Thomas K
|NTN General Inv LLC
|$1,044,000
|1005A Monroe
|Nashville
|37208
|7/21
|Issler Kristin M
|NTN General Inv LLC
|$1,004,900
|1015 11th
|Nashville
|37203
|7/2
|1015 11th Ave South LLC
|Dhillon Mindy; Dhillon Vinnie
|$1,000,000
|501 Wilson
|Nashville
|37205
|7/7
|501 Wilson Trust
|Lyman Edward P; Lyman Julie B
|$1,000,000
|1103 Archer
|Nashville
|37203
|7/1
|1103 Archer St LLC
|1103 Archer Street LLC
|$1,000,000
|1620 Ordway
|Nashville
|37206
|7/26
|Garwood Megan; Spielberg Benjamin Lindner
|Jubalee Properties Ltd
|$1,000,000
|4644 Tara
|Nashville
|37215
|7/22
|Herman Gabriella Francesca M; Herman Michael James
|508 Investors LLC
|$1,000,000
|3616 Mayflower
|Nashville
|37204
|7/26
|Carollo Robert R; Roosevelt Elizabeth K
|Wardwell Cyrenia
|$994,900
|3000 Poston
|Nashville
|37203
|7/16
|Collie Dale L; Collie Pamela D
|Johnson Jon M; Johnson Linda H
|$982,450
|3801 Nebraska
|Nashville
|37209
|7/2
|Hawthorne Jennifer L; Hawthorne Scot P
|Ahlert Daniel Charles; Ahlert Patricia A
|$975,000
|1318 Hildreth
|Nashville
|37215
|7/29
|Roti Anthony; Roti Margaret Ryan
|Ed Penney Family Trust
|$975,000
|1005B Monroe
|Nashville
|37208
|7/20
|Daugs Faron La; Daugs Julie B
|NTN General Inv LLC
|$975,000
|1024 Wedgewood
|Nashville
|37203
|7/20
|Wingate Brian M; Wingate Lindsay M
|Wedge Properties
|$975,000
|3644 Mayflower
|Nashville
|37204
|7/14
|Sarelakos Christina
|White Nicola Clare
|$975,000
|4500 Granny White
|Nashville
|37204
|7/30
|Ramanna Sujatha; Ramanna Surendra
|White Susan; White Taylor
|$970,000
|2922 Westmoreland
|Nashville
|37212
|7/2
|Marganoff Phyllis
|2922 Westmoreland Drive LLC
|$965,000
|900 20th
|Nashville
|37212
|7/12
|Barry Keith McDonald; Blakley Alston Elizabeth
|Santonastaso Kevin; Santonastaso Kim
|$953,000
|1914 Warfield
|Nashville
|37215
|7/22
|Brown Matthew G; Brown Paige
|Wondem Henok; Wondem Nadine
|$950,000
|407 Prestwick
|Nashville
|37205
|7/13
|McDaniel James A; McDaniel Nancy S
|Hutto Nancy S; Hutto Terrell Don
|$950,000
|567 Little Channing
|Nashville
|37212
|7/9
|Florek Cathy A
|Linden Row Residential LLC
|$935,000
|2035 Linden
|Nashville
|37212
|7/2
|Strahan Catherine; Strahan Michael
|Linden Row Residential LLC
|$930,000
|4016 Russellwood
|Nashville
|37204
|7/27
|Dillingham Charles; Dillingham Lindsay
|York Brian D; York Catherine C
|$930,000
|195 Moultrie
|Nashville
|37205
|7/13
|Pitts Keith B; Pitts Deborah K
|Waugh Julie E
|$925,000
|1013 12th
|Nashville
|37203
|7/23
|Ceramic Decorating Co LLC
|1013 12Th Ave So LLC
|$925,000
|3706 Ackerman
|Nashville
|37204
|7/2
|Horn Carly; Horn Joseph
|Tendall Properties LLC
|$925,000
|2221 Hobbs
|Nashville
|37215
|7/2
|Keech Daisy; Yerger Michael
|2221 Hobbs Road LLC
|$925,000
|35 Belcaro
|Nashville
|37215
|7/15
|Grillos John Murdick; Grillos Patricia Ann
|Campbell Anastasia P; Campbell William L Jr
|$920,000
|2112 Linden
|Nashville
|37212
|7/15
|Boughton Mark; Dodd Cecilia Lynn
|Turbett Mary Jane; Wright David A
|$916,000
|1205 Noelton
|Nashville
|37215
|7/15
|Tibbs Brian; Tibbs Felicia
|Riley Charlene; Riley Wayne Joseph; Riley Charlene Dewey
|$912,500
|1114 14th
|Nashville
|37206
|7/13
|Hudlow Kaitlyn; Hudlow Levi
|Barnett Robert K; Barnett Kelly Klier
|$912,000
|459 Patina
|Nashville
|37209
|7/7
|Love Dana D
|Miller Dana L; Miller Taddeus J
|$910,000
|515 Church
|Nashville
|37219
|7/13
|Greater Point Homes LLC
|505 Property LLC
|$900,000
|935 Battery
|Nashville
|37220
|7/7
|Perkins Management LLC
|Clawson Nicolle A; Clawson Rodney D; Mitchell Amanda
|$900,000
|613 Southgate
|Nashville
|37203
|7/30
|Bakhtiari Andrew; Bakhtiari Eric
|Harris Rich; Quin Ke
|$900,000