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The Ledger - EST. 1978 - Nashville Edition
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VOL. 45 | NO. 29 | Friday, July 16, 2021

Top Davidson County residential sales for second quarter 2021

Updated 10:21AM
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Top residential real estate sales, second quarter 2021, for Davidson County, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersSale Price
116 Jackson Nashville 37205 6/24 Hoogland Keith A Perkins InvGroup Lp $7,000,000
109 Westhampton Nashville 37205 6/8 109 Westhampton Place Trust Fulcher John G; Tinghitella Anthony $6,800,000
5026 Franklin Nashville 37220 6/17 Hazel Dev LLC Brymak & Associates Inc $6,750,000
2325 Golf Club Nashville 37215 6/18 Lhcampbell LLC Golf Club Lane Trust $5,995,000
4914 Lealand Nashville 37220 5/25 Yagemann Revocable Trust Schock Janet; Schock William D $5,915,373
2421 Bear Nashville 37215 6/16 Brett Bartman & Alison Bartman Family Trust Edwards Marriage Trust $4,900,000
5021 Hill Place Nashville 37205 6/8 George N Vidalakis Revocable Trust Turner Barbara Bird; Turner James Frederick Jr $4,800,000
4301 Forsythe Nashville 37205 5/5 Altick Kelly; Altick Scott William Huger Hardie III Separate Property Trust $3,995,000
4917 Granny White Nashville 37220 5/18 Knuth Kent; Knuth Sarah Sulak Casey; Sulak Lindsay $3,922,000
515 Church Nashville 37219 6/14 Dols Scott; Dols Vicki 505 Property LLC $3,850,000
425 Royal Oaks Nashville 37205 6/8 Lechleiter Allison; Lechleiter Daniel Dashiff Melissa H; Dashiff Michael D $3,840,000
4411 Chickering Nashville 37215 5/3 Chickering Lane Trust Calhoun Jack K; Calhoun Janet S $3,800,000
1229 Nichol Nashville 37205 6/28 Curleigh Jackie; Curleigh James Diskin Hilary G $3,610,000
4527 Beacon Nashville 37215 6/24 Clark Roger Duane Trustee Talerico Justin Frederick $3,550,000
813 Deercrossing Nashville 37220 5/11 813 Rose LLC Schilling Ross $3,400,000
1210 Nichol Nashville 37205 4/23 Lane William W Province Builders LLC $3,350,000
309 Lynnwood Nashville 37205 4/30 Bert C Hensley Family Trust Carol M Mastrapasqua Testamentary Trust $3,350,000
4436 Tyne Nashville 37215 4/5 Edlyn Residential Trust Cochran Anita K $3,350,000
3954 Dodson Chapel Hermitage 37076 6/3 2021 Ventures LLC Dodson Chapel Investors LLC $3,250,000
1512 Chickering Nashville 37215 5/4 Robert Waggener & Elizabeth Waggener Revocable Trust 2018B Residential Trust $3,225,000
901 Van Leer Nashville 37220 5/6 Schock Janet R; Schock William D Stone Oak Builders LLC $3,150,000
4515 Yancey Nashville 37215 6/25 Johnson Hilary R; Johnson Timothy P Manning April; Manning Brian $3,100,000
1284 Hitt Goodlettsville 37072 4/8 Wallace Revocable Family Trust Peace Mary Jane; Peace Thomas Frederick $3,045,000
115 Westhampton Nashville 37205 5/19 Hammond Elizabeth; Hammond Kenneth Flynn Lia; Flynn Michael $3,025,124
1005 Norfleet Nashville 37220 6/18 LMNO Trust Beavers Family Revocable Living Trust Agreement $3,000,000
621 Westview Nashville 37205 4/14 Murfree Blaire M; Murfree Paul Davis McRae Adrienne; McRae Richard D III $2,970,000
834 Redwood Nashville 37220 6/9 Mihaescu Diana G; Mollov Todor I Alexander G Edward; Alexander Rene J $2,954,902
112 Belle Meade Nashville 37205 5/18 Rzasnicki Revocable Living Trust; Simeone Albers Sharon E; Chari Ravi S $2,946,999
309 Westview Nashville 37205 4/13 Sandy Cornelius Living Trust Nashville Design Build Inc $2,900,000
4656 Tara Nashville 37215 5/14 Steele Family Living Trust Chesnut Infill Gp $2,899,000
300 White Swans Brentwood 37027 4/20 Lockney Dennis Timothy; Lockney Natalie Ausborn Matthews Tammy $2,879,000
1216 Belle Meade Nashville 37205 6/4 McAlister Emily D; McAlister Harry Hill McCarley Susan Macmillan Estate $2,810,000
1091 Lynnwood Nashville 37215 5/11 Bookends Trust Babat Jacqueline B; Babat Lawrence B $2,762,500
2208 Eastland Nashville 37206 6/21 Eastland Ventures LLC Main Street Land Trust $2,750,000
1 Strawberry Nashville 37215 6/11 1 Strawberry Hill Trust Bird Michael; Bird Nicole $2,750,000
1401 Douglas Nashville 37206 6/16 Edwards Marriage Trust Level Properties LLC $2,709,270
4530 Beacon Nashville 37215 4/5 Bard Nathan; Bard Tiffany Ke Holdings LLC $2,705,000
6100 Chickering Nashville 37215 5/3 6100 Chickering Trust Belanger Bradley; Belanger Monica $2,700,000
6125 Montcrest Nashville 37215 4/22 Seedig Landry; Seedig Jamie Volpar Inc $2,663,189
6321 Valley Nashville 37205 6/10 Clifford Revocable Trust Agreement Bastone Elina; Bastone Paul $2,640,000
3910 Wallace Nashville 37215 4/12 Beem Brian Jr; Beem Lauren Kay Carraher Kevin $2,600,000
731 Summerly Nashville 37209 6/7 Rouland Christopher J; Rouland Rebecca I Lulu Monroe LLC $2,600,000
4410 Sunnybrook Nashville 37205 5/26 Savino Daliah L; Weingarten Michael David Beech & Natalya Moskalyova Living Trust $2,595,000
409 Saint Edmunds Brentwood 37027 5/5 Berti Jeffrey; Berti Toula Nicholas & Pamela Paul Living Trust $2,580,000
1308 Lone Oak Nashville 37215 6/11 Ryan M & Sarah S Schader Family Trust Bendell Johanna C; Bendell William E; Hardeman J Greg $2,555,000
3617 Central Nashville 37205 5/11 Zoldos Living Trust Agreement Graves Mary Eliza; Graves Thomas J; Graves Mary Eliza Thompson; Graves Thomas Jason $2,551,800
808 Crestwood Nashville 37204 4/1 Burry Anh Davis Demario Antwan; Davis Tamila Gill; Davis Tamela Gill $2,550,000
2847 Sugar Tree Nashville 37215 5/12 Ross Jessica Kuess; Ross Matthew D Kaplan Ventures LLC $2,530,989
4017 Estes Nashville 37215 6/2 Charman Crawford; Charman Mary Taylor Grande Anthony L; Grande Mary Belle $2,500,000
1900 Forrest Nashville 37206 5/13 Kindt Devin Erin Compton Delores; Compton Sam; Compton Walter R; Peggy J Crosby Living Trust $2,500,000
3524 Trimble Nashville 37215 5/26 Adams David F; Adams Kristen 3524 Trimble Rd Land Trust $2,500,000
808 Lynnwood Nashville 37205 4/21 Sonnenschein Trust Chandelier Dev Inc $2,500,000
153 Alton Nashville 37205 6/21 Eisaman Alexis C; Eisaman Rege S Chesnut Infill Gp $2,499,000
4013 Dorcas Nashville 37215 4/27 Bowers Damon; Bowers Lisa 8Gco Revocable Living Trust $2,495,000
106 Brookfield Nashville 37205 4/6 Steakley Jamie Gordon; Steakley Joseph Nathan Jr Vintage South LLC $2,455,000
604 Wilson Nashville 37215 5/12 Shine In His Name Trust Oxford Blues LLC $2,400,000
4510 Yancey Nashville 37215 5/10 Tregarthen Carolyn; Vercoe Robert Hr Properties of Tn $2,400,000
1138 Tyne Nashville 37220 4/12 Jones L Gregory; Jones Susan P Chase Elizabeth R; Chase Randall C $2,400,000
3737 West End Nashville 37205 4/21 Time Is Short Trust 3538 Richland Ave Land Trust $2,395,000
4500 Alcott Nashville 37215 5/18 Bays Erin Kay Cornelius Sandy Trustee $2,375,000
6016 Ashland Nashville 37215 4/26 Dombrowski Dave; Ross Karie Chandelier Dev Inc $2,361,542
126 Gilman Nashville 37205 5/4 Mayo Family Revocable Living Trust Langan Justin; Langan Leslie $2,350,000
1350 Burton Valley Nashville 37215 5/20 Phillips Catherine Hawley; Phillips John Gary Chandelier Dev Inc $2,342,000
1021 Norfleet Nashville 37220 4/16 Trew Glen Allen Jr Becker David $2,327,500
2211 Hampton Nashville 37215 6/17 Advani Moni; Advani Stacey Fitzpatrick TN Community Property Trust $2,300,000
135 Alton Nashville 37205 4/14 Binkley Christopher; Binkley Laura Alton 2.0 LLC $2,297,146
4529 Wayland Nashville 37215 6/4 Mitchell Jason Greenberg Jo Ann B; Greenberg Robert S $2,200,000
4104 Skyline Nashville 37215 6/29 In God We Trust Glattes Cheryl A; Glattes Rudolph C $2,200,000
4617 Chalmers Nashville 37215 4/27 Krupin Zena 8Gco Revocable Living Trust $2,200,000
3504 Hopkins Nashville 37215 4/20 Adamiak Brittany; Adamiak Marek Chesnut Infill Gp $2,152,000
200 Ensworth Nashville 37205 6/17 Slipkovich Daniel; Slipkovich Lisa Bolton Bryan; Bolton Rachel $2,125,000
2400 Bear Nashville 37215 6/1 Breckenridge Investments TN LLC Strode Family Trust $2,075,000
6232 Hillsboro Nashville 37215 5/20 Debettencourt Victoria; Sturgeon Brick Wendell Jr Christopher & Deanna Homrich Revocable Trust $2,050,000
2311 Hampton Nashville 37215 5/18 Martin Lauren B; Martin William Patikas Demetri; Patikas Louise Green; Patikas Panagiotis Takis $2,050,000
6212 Robin Hill Nashville 37205 5/13 Doan Evan M Taylor David A; Whitley $2,048,000
600 12th Nashville 37203 5/20 Basile Anthony; Schiff Anat Jarrells Family Trust Agreement $2,012,500
777 Newberry Nashville 37205 6/25 777 Newberry Trust Crocker Johnathan; Knabe Scott; Volunteer State Dev LLC $2,003,462
1138 Brookmeade Nashville 37204 4/1 Cristofalo Carina; Cristofalo Mark T Shaffer Homes Services LLC $2,000,000
4408 Lindawood Nashville 37215 6/29 Wylly Mary Brette; Wylly Thomas Cook III Warner James Read Executor; Warner Joyce W Estate; Wilkins Ellen Warner Executor $2,000,000
213 Bowling Nashville 37205 6/4 Hatfield Cyrus R Knestrick William E $2,000,000
6255 Hillsboro Nashville 37215 5/19 Margolis Brad Ivan; Margolis Lindsey Glueckert Hardeman J Greg; Hardeman Linda H $2,000,000
1124 Safety Harbor Old Hickory 37138 4/30 Louis Sheryl Darlene E Frazier Revocable Living Trust $2,000,000
3 Buckland Abbey Nashville 37215 4/16 Harris Doralyn Burns Gregory L; Burns Barbara $1,995,000
915 Glendale Nashville 37204 4/13 Bennett Earl B; Bennett Rekeshia S Chandelier Dev LLC Inc $1,950,000
3442 Golf Club Nashville 37215 5/28 Craig Jarrod F; Craig Kaylin Fawcett Charles W; Fawcett Charles W III; Fawcett Dorothea R $1,925,000
515 Church Nashville 37219 4/12 McKinney William Wesley 505 Property LLC $1,925,000
413 Lynnwood Nashville 37205 4/26 Cammack Julia Van Mol Derek; Van Mol Marcie $1,912,000
4020B Lealand Nashville 37204 6/7 4020B Lealand Lane Land Trust PFOX LLC $1,900,000
4516 Shys Hill Nashville 37215 4/16 Shore Brian D; Shore Rachel W Ewing Anthony E $1,900,000
817 Belton Nashville 37205 4/27 Goodwin Erin R; Goodwin Jacob Hunt Amy; Hunt Cameron $1,894,547
2409 Fairfax Nashville 37212 4/14 Hebenstreit Laura Keith W Merrill Living Trust $1,890,000
2705 Valley Brook Nashville 37215 6/21 Tyner Eddie; Tyner Elizabeth Knox Sandra L $1,880,000
8170 Charlotte Nashville 37221 4/26 Finley Claire Marie; Finley Patrick W Harris Kenneth $1,875,000
151 Haverford Nashville 37205 6/24 Stark Alexander; Stark Lauren Blaire Achiever Dev LLC $1,850,000
5836 Beauregard Nashville 37215 5/6 Matkosky Jesse Thomas; Matkosky Ali Tigh 5836 Beauregard Dr Trust $1,850,000
919 Waldkirch Nashville 37204 6/2 Copeland Darden Hunter; Copeland Natalie Rebecca Dycus Casey; Dycus Graden $1,840,000
125 Keyway Nashville 37205 5/7 Larson Erik; Larson Sheila Owens Jerry Wayne $1,835,000
5900 River Oaks Brentwood 37027 6/15 McCluskey Nichole; McCluskey Ryan Edward Pennock Place LLC $1,825,000
1105 Radnor Glen Brentwood 37027 6/18 Morrison David Christopher; Morrison Valerie Suzanne Santi Cynthia S; Santi Stephen F; Santi Steve $1,825,000
6230 Robin Hill Nashville 37205 4/20 Idrees Kamran; Mufti Hina 6230 Robin Hill LLC $1,825,000
4020A Lealand Nashville 37204 5/24 Garland Revocable Trust PFOX LLC $1,824,000
131 Page Nashville 37205 5/17 Carlson David Richard; Carlson Lauren Sims Kohrmann Kathy L; Kohrmann Kevin M $1,800,000
1035 Battery Nashville 37220 6/30 Irrevocable Trust of Elizabeth Wo Knight James L $1,800,000
3509 Ruland Nashville 37215 6/15 Freedman Courtney Sapire; Freedman Joseph David White Pines Building Group LLC $1,800,000
2811 Oakland Nashville 37212 4/19 Worcester Anne Person; Worcester Thomas Allan T&K Capital LLC $1,800,000
1514 Ferguson Nashville 37212 6/8 Gonzales Lauren Murphy; Gonzales William Ferguson Ave Dev LLC $1,800,000
536 Hillwood Nashville 37205 6/1 Nickels Kelly J; Nickels William S McGinn Kevin $1,799,000
1027C Battery Nashville 37220 4/23 Roger E Mick Revocable Trust; Barbara D Mick Revocable Trust Boulevard Building Group LLC $1,798,900
112 Taggart Nashville 37205 6/11 Hawes Liana E Bone Karen Knapp $1,775,000
1709 Castleman Nashville 37215 6/17 Kenney Battle Rodes Whisenhunt Alice O; Whisenhunt Kenneth Moore $1,765,000
5620 Stanford Nashville 37215 6/4 Morris Jennifer; Morris Marvin Wayne French Richard B Jr $1,750,000
14 Bancroft Nashville 37215 5/7 Gonzalez Crane David F; Crane Patricia K $1,750,000
1600 Tynewood Nashville 37215 5/10 McCarron Family Trust Simmons D Mark; Simmons Martha D $1,750,000
112 Lynnwood Nashville 37205 5/17 Sisk Albert Wilson Jr Pennington Austin B $1,725,000
3834 Pin Hook Antioch 37013 5/14 Century Communities of TN LLC Blueprint Houses LLC $1,720,000
118 Brook Hollow Nashville 37205 5/10 Byrd Kimberley A; Byrd Stephen Charles Alexander David; Alexander Diane $1,711,000
1236 5th Nashville 37208 6/11 Merriman Gregory E; Merriman Tammy D Earl Mark J; Earl Shannon K $1,700,000
1212 Laurel Nashville 37203 5/10 Trustees of The Sapphire Holdings Trust Chaput Mary A; Chaput Robert L $1,690,000
118 Keyway Nashville 37205 6/29 Hollowell Matt Houseright Abigail; Houseright Jacob M $1,675,000
611 Georgetown Nashville 37205 6/28 Seiler Michael Joseph; White Nicola Clare Hayes John Coleman III $1,660,000
107 Adams Nashville 37205 5/28 Crossman Olivia M; Crossman William C Gibbons Amy M; Gibbons John J $1,655,000
834 Lynnbrook Nashville 37215 5/24 French Richard B Jr Thompson Mark F; Thompson Mary Ellen $1,653,000
3610 End Nashville 37205 5/24 Jds Three LLC Kirby Bonnie L; Kirby Jeff R $1,650,000
3822 Harding Nashville 37215 5/28 Davis Andie Rice; Davis Robert W Harwell Chris; Harwell Leah $1,650,000
5420 Stanford Nashville 37215 5/5 Baskin Stefan McDaniel T J Jr $1,650,000
113 Cheekwood Nashville 37205 6/3 Frank Christy Lin; Frank Robert William Tubre Joel Michael $1,650,000
245 Ensworth Nashville 37205 5/12 Tolbert Amanda; Tolbert Brian Brown Kathryn Carell $1,650,000
1001 Greenwich Nashville 37215 4/28 Dutton Darlene; Dutton William P Blank Peaches Gunter $1,650,000
221 Leonard Nashville 37205 6/18 Kelman Attila; Kelman Naomi Ivester Martha Leanne; Ivester Richard Gavin; Moore R L $1,636,000
3123 Parthenon Nashville 37203 5/19 King Neil B Estes Timothy W; Tradler $1,625,000
4321 Sneed Nashville 37215 6/11 Cherry Charles Calvert; Cherry Kathleen May Morrison David Christopher; Morrison Valerie Suzanne $1,620,000
1711 Linden Nashville 37212 6/3 Popplewell Angela; Popplewell Ty Justin York Taylor B $1,610,000
4411A Soper Nashville 37204 4/20 Patel Nitesh; Patel Shilpa Chesnut Infill Gp $1,600,000
3615 Hoods Hill Nashville 37215 5/21 Twyford Justin; Watson Natalie McCullar Eddie W; McCullar Laura T $1,600,000
211B Page Nashville 37205 4/6 Kirkwood Katherine D; Kirkwood Kent A Page Gen X LLC $1,599,900
937 Travelers Nashville 37220 4/9 Aubery Jeffrey Scott; Aubery Patricia Mitchell Glover Gary A; Glover Robin H; Morgan Karen $1,595,000
107 Abbottsford Nashville 37215 4/22 Gilley Gregory A; Gilley Terasa Edwards Janis; Koch Randy $1,585,000
3413A Benham Nashville 37215 5/17 Acheatel Joshua; Aiello Alexis Sash Douglas Earl; Sash Julie $1,575,000
4311 Esteswood Nashville 37215 4/7 Bearden Michelle Sharp; Bearden Robert Core Lane Catherine Wiley; Lane William Walter $1,550,000
2121 Sharondale Nashville 37215 5/24 Kilgore Stacy; Kilgore Tara Kilkelly Jill; Kilkelly Shannon Robert $1,549,000
116 Mockingbird Nashville 37205 4/5 Ryan Jessica; Ryan Whitney Douglas & Kimberly Linfert Revocable Trust $1,545,000
3803 Harding Nashville 37215 5/17 McGrotha Brannon; McGrotha Stella Barber Janet L; Barber W Craig $1,540,000
4112 Utah Nashville 37209 6/21 Coy Lauren Dagley; Coy Scott Fenske Gregory William; Fenske Emily Biendenharn $1,530,000
1706A Stokes Nashville 37215 5/6 Miller Lindsay Ann; Miller Michael Raymond Chandelier Dev Inc $1,529,000
4513 Beacon Nashville 37215 4/6 David W Adams Living Trust Hobbs Bryan D; Hobbs Kelly J $1,525,000
1212 Laurel Nashville 37203 4/29 Palko Betsy L; Palko Steffen E Gilbert David Chase; Hart Shay Nichole $1,525,000
1212 Laurel Nashville 37203 6/1 Wiechart Michael A Laurel Property 1902 LLC $1,525,000
3907 Estes Nashville 37215 5/17 Lowe Julia Fort; Lowe Robert W Jr Holshouser J Thomas; Holshouser Sandra J $1,525,000
39 Annandale Nashville 37215 5/6 Howey Paul Douglas Jr; Howey Stephanie Lee Ansley Donald B; Ansley Emily C; Hinman Paul $1,510,000
1213 Goodloe Nashville 37215 5/28 Marlo David; Marlo Mary Michael Sturgeon Brick W Jr; Sturgeon Victoria $1,507,000
3505 Ruland Nashville 37215 5/4 Lopez Monica; Lyn T&K Capital LLC $1,501,900
1207 Canterbury Nashville 37205 6/4 Canterbury Trust Dewitt Martha Bess; Dewitt Michael J $1,500,000
1147 Crater Hill Nashville 37215 6/21 Millworks LLC Ghanem Elie J $1,500,000
202 Wilsonia Nashville 37205 6/22 James A Fraser & Annie O Fraser Family Trust Nixon Melinda; Nixon Michael $1,500,000
1209 Linden Nashville 37212 4/9 Nutmeg Bandits LLC Tannler Jon David; Tannler Kristen Dianne $1,500,000
1002 Battery Nashville 37220 4/5 Roush Brooke O; Roush Lukas M Millar Cecil Rowan $1,500,000
14 Middleton Park Nashville 37215 4/26 Hobbs Bryan D; Hobbs Kelly J Hulme Dayna A; Hulme Thomas W $1,500,000
5451 Granny White Brentwood 37027 5/18 Sulak Casey; Sulak Lindsay Hunt Beck Bruce A; Beck M Joy $1,500,000
2705 Hawthorne Nashville 37212 4/29 Hawthorne Homes Project Dunlap Erin; Dunlap Scot H; Nashjohn LLC $1,499,992
836 Bradford Nashville 37204 4/12 Wildes Christina; Andersson Johan Glenn Stephanie; Popadic Mark S $1,475,000
4215 Harding Nashville 37205 5/11 Cobb Alice; Cobb Angela; Cobb Frank White Donald J; White Marcia J $1,475,000
1108 Nichol Nashville 37205 4/21 1108 Nichol LLC Richardson Gregory Paul; Richardson Virginia $1,475,000
1022B 9th Nashville 37203 5/24 James Neal Revocable Agreement of Trust White Matthew $1,475,000
3916 Abbott Martin Nashville 37215 4/1 Ward Christy; Ward William M Rhinobird Holding Gp $1,465,000
4513A Granny White Nashville 37204 5/13 Ellison Trust Hyde Const Group LLC $1,465,000
510 Park Hill Nashville 37205 4/19 Blue Sky Properties LLC Hassell Michael D; Hassell Susan S $1,465,000
3209 Granny White Nashville 37204 4/20 Raih David M; Raih Lauren S Aspen Const LLC $1,465,000
3425 Trimble Nashville 37215 6/10 Rowbottom Graham; Wong Josephine Santora Beata; Santora Frank; Santora Frank Joseph $1,450,000
7741 Indian Springs Nashville 37221 6/8 Espensen Daniel Scott; Miller Sarah B Herring Jane W $1,450,000
4513B Granny White Nashville 37204 4/28 Dodge Krissy; Dodge Sean Wilfred Hyde Const Group LLC $1,450,000
864 Battery Nashville 37220 5/6 Hamilton Ashley; Hamilton Travis Boulevard Building Group LLC $1,449,975
2455 Old Hickory Nashville 37221 5/17 Stout Janis H Alison L Dexter Trust; Dexter Alison L Trustee $1,440,000
123 Blackburn Nashville 37205 6/28 Payne Ashley; Payne James Stephen Daniell Cassandra Burke; Daniell James F $1,430,000
3438A Stokesmont Nashville 37215 6/17 Harris Morgan Filos Veronica; Saltaformaggio Blake $1,429,000
2 Middleton Park Nashville 37215 6/8 Maher Abbi Elizabeth; Maher John Campbell Jr Oglesby Barbara R $1,425,000
4401 Farriswood Nashville 37204 4/8 Heslin Shane Riley; Heslin Timothy Michael II JB Partners $1,425,000
516 Monroe Nashville 37208 6/18 Bevere John Paul; Bevere Lisa Turner Jessica; Turner Malcolm K; Turner Malcom $1,425,000
123 Clarendon Nashville 37205 5/24 Laurilo LLC Clarendon Trust $1,410,000
305 Westview Nashville 37205 5/5 Rolling River Revocable Living Trust Nelson Family Limited Partnership $1,400,000
2903B Compton Nashville 37215 6/30 Joseph D Kahn Trust White Pines Building Group LLC $1,400,000
3738 Whitland Nashville 37205 6/23 Reid Andrew St John; Reid Jean Prentice Breggin Linda K; Vandenbergh Michael P $1,400,000
3136 Parthenon Nashville 37203 6/7 Tenir LLC Ira Innovations LLC; Two Dogs Dev LLC; Account #2101309; Account #2602852 $1,400,000
3621 Woodmont Nashville 37215 5/4 Laubscher Kelsey Stocker Daine; Stocker Luke $1,400,000
1002 Lawrence Nashville 37204 4/28 Ruark Allen C; Ruark Deborah Middleton Tyler L $1,400,000
4411B Soper Nashville 37204 4/12 Zamec Curtis J II; Zamec Jane E Chesnut Infill Gp $1,399,000
2030 Castleman Nashville 37215 4/6 Roman Eric R; Roman Stacy A Harrison Steakley Jamie Gordon; Steakley Joseph Nathan Jr $1,390,000
3509 Ruland Nashville 37215 5/3 Miles Paul Michael; Wellenraiter T&K Capital LLC $1,390,000
3505 Foxhall Nashville 37215 5/3 Kuck Claire; Kuck David Menees James; Menees Shaila $1,385,000
1139 Duncanwood Nashville 37204 5/11 Wakefield Daniel Victor; Wakefield Amber Markham Moreno Andrew J; Moreno Sophie $1,375,000
6411 Lansing Nashville 37209 4/1 Clifford Jared Tucker; Clifford Melody Windsor Homes LLC $1,355,000
211 Mayfair Nashville 37205 6/11 Warfield Andrew T; Warfield Maryemma Kingrey Shira; McPheeters Melissa Lynn; Navarre J Richard II $1,350,000
3605 Knollwood Nashville 37215 4/27 Williams Jean Ann; Williams Matthew Andrews Frances McWhirter; Carpenter Clare Brunson; Carpenter William F III; Carpenter Clare D Estate; Gray Haley Anne $1,350,000
2301 Chickering Nashville 37215 6/2 Jones Leigh Ann; Jones Morgan Whitten Lisa N; Whitten Michael J $1,350,000
2250 Castleman Nashville 37215 5/5 Inman Shaun Byrd Hy Fitzgerald; Byrd Morgan Marie $1,350,000
7236 Old Burkitt Antioch 37013 4/6 Shoppes At Old Burkitt LLC Brentwood United Methodist Church; Village Church Nashville $1,350,000
3013 New Natchez Nashville 37215 6/29 Byerly Michael; Moore Margaret Anne Wylly Cook; Wylly Mary Brette $1,350,000
1218 5th Nashville 37208 5/25 Rudolph John Eckert Brian; Eckert Nancy $1,350,000
2024 Overhill Nashville 37215 4/1 Michael Mimbs Griffin & Alice Williams Griffin Revocable Living Trust Mudter George E Jr; Smith Aleah; Smith Craig K $1,350,000
4502 Idaho Nashville 37209 6/22 Whitten David Gene Legacy Homes of TN LLC $1,349,228
4411 Lone Oak Nashville 37215 4/29 SS InvTrust I Am Damon Trust $1,340,000
110 Myrtle Nashville 37206 5/17 MN9 LLC JNBW Properties LLC $1,334,000
916B Gale Nashville 37204 6/4 Delaureal Elizabeth G; Delaureal Henry David Diane Johnson May Revocable Trust $1,325,000
1300 Edgehill Nashville 37212 6/16 Prestige PMC LLC Leonard Randall $1,325,000
1010 Caldwell Nashville 37204 5/14 Cherry Jon Robert; Morello Carol L Attarian Kyle; Attarian Stephanie $1,325,000
203 36th Nashville 37209 6/11 Holmes Courtney; Holmes Tyler Binkley Christopher; Binkley Laura $1,325,000
6610 Fleetwood Nashville 37209 5/3 McGinley Mark; McGinley Skye Livingston Jeffrey L; Livingston Jennifer $1,320,000
614 Hume Nashville 37208 5/25 Marconcini Glen; Marconcini Kimberley Barrett Kenneth E $1,312,500
4114 Idaho Nashville 37209 6/1 Lester Michael; Lester Shannon Allison Michael $1,311,500
1409 Villa Nashville 37212 5/17 Christie Matthew; Larson Courtney Shaub Rachel; Shaub Jonathan $1,310,000
1727 Kingsbury Nashville 37215 5/18 Dowson Christopher; Dowson Rumi L Cavallaro Denise L; Crawford Vincente P $1,305,000
1412 Villa Nashville 37212 4/27 Sapp Debra R; Sapp Michael C Wade Sydney J $1,300,000
417 Park Nashville 37205 4/5 Ruof Nicholas Nury Fuller Theresa L; Laws Robert P $1,300,000
6021 Robert E Lee Nashville 37215 4/7 Sisk John L III Bearden Michelle S; Bearden Robert C $1,300,000
118 Cheekwood Nashville 37205 6/2 Livingston Andrew Edward Weber Yannick $1,300,000
612 Hume Nashville 37208 5/14 Bing Amy Rachelle; Bing David Matthew Dauchot Joint Revocable Living Trust $1,300,000
2828 Sugar Tree Nashville 37215 5/18 Rowe Mary Virginia; Rodzewicz Christopher John Coker Properties Inc; Coker Properties LLC $1,300,000
121 Lincoln Nashville 37205 6/3 Wilson Edward Damrell Emily Cathleen; Mosley Emily Cathleen; Mosley Jason Michael; Qualkenbush Sasha $1,300,000
1711 Sevier Nashville 37206 6/1 Upender Dhruti; Upender Raghu Hinman Paul; Hrudicka John; Hrudicka Krista $1,300,000
315 Lauderdale Nashville 37205 5/25 Bowlin Jeffery Bradford; Jayo Alicia Anne Love James Madison II; Love Laura Magee $1,300,000
4121 Westlawn Nashville 37209 6/25 Smith Alan Bradley Skoldberg Erik Robert; Skoldberg Kylie Erin $1,300,000
1111A Biltmore Nashville 37204 6/28 Colamarino Gerald J; Colamarino Lee P Hogue Eric D; Hogue Kathryn G $1,300,000
922 Russell Nashville 37206 5/26 Shoeny Amy Carroll; Shoeny Michael Edward White Peach Dev LLC $1,300,000
226 Lauderdale Nashville 37205 6/30 Rachmel Nir; Tepley Allison B Osborn Kristyn $1,299,997
216 Carden Nashville 37205 6/4 Thomsen Isaac; Thomsen Kelly Fair Benson Abby; Levy Brooklyn R; Levy William T $1,291,500
611 Estes Nashville 37215 6/23 Krauss Adam Michael; Lancaster Lydia Anne Mayo Family Revocable Living Trust $1,290,000
1405A Sigler Nashville 37203 5/26 Turner Family Trust Wrenco 18 LLC $1,289,000
6236 Hillsboro Nashville 37215 6/24 Kirk Russell; Sutherland Ann Beatty Blanding; Beatty N Lane W $1,285,000
920 Acklen Nashville 37203 5/24 Marks Bradley; Marks Jennifer Bockman Jason $1,283,903
418 Hillwood Nashville 37205 5/21 Jarred Earl; Jarred Sandra Amended & Restated West Meade Trust $1,275,000
1108B Biltmore Nashville 37204 6/3 Kleinhenz McKenzie Erin; Kleinhenz Nicholas Fischer Jake W; Fischer Theresa R $1,275,000
1049 Overton Lea Nashville 37220 6/8 L1049 Trust Agreement Karzon Family Trust; Karzon Allaire Estate; Karzon Allaire Urban Estate $1,275,000
5864 Cane Ridge Antioch 37013 6/16 Small Amy I; Small Eric T Vonhopffgarten Peter; Vonhopffgarten Sandra $1,275,000
114 Lasalle Nashville 37205 6/7 Davis Jennifer G; Davis Robert L Deloach Shannon; Godsey Ashley; Tummins Trever Chase; Tummins Trever $1,265,000
1121 Glenwood Nashville 37204 6/8 Skinner Diana O; Skinner Jesse K Kristine M West Revocable Living Trust Agreement $1,260,000
1315 Burton Valley Nashville 37215 6/8 Swann Sarah Williamson; Swann Stephen Sinor George Everett Jr $1,253,000
421 Avoca Nashville 37203 6/15 Karrie Shroyer Revocable Trust Linda T Lindsley Revocable Trust $1,250,000
408 Donelson Nashville 37214 5/17 Old Hickory Credit Union Foster Emma K $1,250,000
2256 Castleman Nashville 37215 5/27 Smith Dee Anna Malkofsky $1,250,000
1408 Sigler Nashville 37203 5/6 Shockley Christopher Paul; Swanson Lauren Elaine Raven of Chota Trust $1,250,000
1328 Duncanwood Nashville 37204 4/15 Timmons Tyler A; Timmons Whitney Middendorf Sharon $1,247,500
6204 Gardendale Nashville 37215 5/3 Titlow Beverly Price; Titlow Charles Alan Ingraham Erin; Rogus Erin Ingraham; Rogus Kevin $1,246,500
1912 Lombardy Nashville 37215 5/3 Reagan Colbey B; Reagan Sibyl B Fishburn Claudette Smith; Fishburn Mark J $1,224,000
900 20th Nashville 37212 6/28 Diva Living Trust Porter Joe $1,212,000
3600 Bellwood Nashville 37205 6/23 Hoffman Daniel B; Hoffman Eliezah B Williams Heather N; Williams Tyler N $1,200,000
4605 Granny White Nashville 37220 6/23 Mjh Ventures LLC Folsom Matt Thomas $1,200,000
6177 Old Forest Antioch 37013 5/20 Schell Living Trust Hardcastle Emily; Hardcastle MacDonald $1,200,000
900 20th Nashville 37212 4/6 Odell Carol; Odell Richard Hal Cheek William T III $1,200,000
3600 Nebraska Nashville 37209 6/22 Smith Jacqueline N; Smith William W Rhinobird Holding Gp $1,200,000
18 Harbor Cove Old Hickory 37138 6/18 Kennedy Darren Hartman Campbell Charles Jr; Chalmers Patrick L; Chambers Patrick L $1,200,000
4520 Post Nashville 37205 5/13 Berry Brian; Berry Dianne Palacios Joy; Palacios Miguel $1,200,000
6122 Hill Circle Nashville 37209 6/18 Lemon Rock Investments LLC Scalise Justin Thomas; Shields Angela Delight $1,195,000
3136 Parthenon Nashville 37203 6/7 Ira Innovations LLC; Two Dogs Dev LLC; Account No 2101309; Account No 2602852 Smith Ralph Lynn $1,188,888
109 End Close Nashville 37205 5/7 Renteria Lucas Drewes Matthew Scott; Jones Margaret $1,185,000
2026 Overhill Nashville 37215 4/15 Springer Joslyn M; Springer Ryan D Idrees Kamran; Mufti Hina $1,185,000
17A Fern Nashville 37207 5/24 Visbeen Adam James Rhow Properties LLC $1,180,000
515 Church Nashville 37219 6/21 Puchalski Judith A Darren Thomas Shirley Business Trust; Shirley Darren $1,175,000
1123 Draughon Nashville 37204 6/11 Murray Benjamin N; Murray Melissa L Patterson Gerald G; Vernich Connie L; Vernich David M $1,175,000
1220 5th Nashville 37208 4/14 Fifth Avenue North LLC Butler Ashlee J; Butler Matthew D $1,173,000
1007 Draughon Nashville 37204 5/25 Lempert Nathaniel; Thomas Kristen Turberfield Jennifer A; Turberfield Mark A $1,165,000
1703 Hillmont Nashville 37215 6/2 Hyde David Andrew Bulloch Hadley Edmund Dabney III; Hadley Margaret Bumpus $1,163,000
3100 Woodlawn Nashville 37215 5/11 Frazer Louise Eve Carlson David Richard; Carlson Lauren Sims $1,156,500
3614 Pilcher Nashville 37209 4/22 Tyndal Chandler V; Tyndal Charles M III Janowiecki Christopher R; Taylor Leigh B $1,151,000
3205 Long Nashville 37203 5/5 Jbt Const LLC Music City Holdings LLC $1,150,000
824 Belton Nashville 37205 5/3 Lovell Reece E; Lovell Sarah A Winnett Douglas Alan $1,150,000
2 Whitehall Nashville 37205 6/3 Spalding Mary; Spalding Michael Griffin Virginia Harper $1,150,000
3423 Valley Brook Nashville 37215 5/26 Thorne Daniel Rather II; Thorne Mary Scott B Baldwin David M $1,150,000
500 Sandy Old Hickory 37138 6/7 Rousseau John; Rousseau Kimberley Hyers D Dale; Hyers Linda $1,150,000
857 Lakemont Nashville 37220 5/10 Holladay Evan; Lamata Jined Andrady Autumn $1,150,000
144 39th Nashville 37209 6/9 Alexander Bruce Neal; Oldham Jennifer Lynn Watts Dorraine Day; Watts Kent Ellis $1,150,000
3607 Westbrook Nashville 37205 6/7 Tashman Monika A Bibby Grant $1,149,900
114 Dunham Springs Nashville 37205 4/5 Hoffman Colman Brodsky; Hoffman Jan Jacobs McLaren Dan; McLaren Virginia $1,140,000
416 Van Buren Nashville 37208 6/15 Vickers Dana Felicia; Vickers Marvin Haber III Marconcini Glen; Marconcini Kimberley $1,137,000
3826 Bedford Nashville 37215 5/19 Hood Janice T; Hood Robert K Chazen Barbara $1,130,000
1000A 9th Nashville 37203 4/28 Bennatan Alexander; Bennatan Timothy Wrenco 18 LLC $1,130,000
4613 Belmont Park Nashville 37215 6/25 Peach Lauren Elizabeth; Wolff William Oscar Burridge Charles Marshall; Burridge Marcy Stringfield $1,130,000
7976 Saddle Ridge Nashville 37221 6/24 H&H Family Trust; Klein Brandon Trustee Buchanan Deborah Estate $1,130,000
6006 Sherwood Nashville 37215 6/25 Hamby Jonathan; Hamby Katelyn Charles Edward McCabe Irrev Tua $1,127,625
177B Woodmont Nashville 37205 6/15 Li Christopher Miao; Li Lei Meehan Dennis $1,125,000
1220 17th Nashville 37212 6/3 Midtown Realty LLC Aylward Dorothy Elizabeth; Cumberland University; Evans Thomas M Jr; Glenn James K; Hillsboro Presbyterian Church; Minatra Mary Beth; Primm John; Smith Lynda; Whittle Barbara; Wilkes Terry Eugene; Wimpy Rita Primm; Lynnville First Presbyterian Church; Wilkes Joe Norman; Winfrey Mary Ann $1,125,000
177A Woodmont Nashville 37205 5/20 Rungwerth Brett; Rungwerth Candace Meehan Dennis $1,125,000
841B Battlefield Nashville 37204 6/23 Dethmers Brett Edward; Roska Rabecca Lynn Stephanie Renee Dmeza Revocable Trust $1,120,000
1108 Douglas Nashville 37204 4/16 Herndon Alison Pointer Properties LLC $1,120,000
115 Abbottsford Nashville 37215 6/22 MacDonald Perry; MacDonald Sandra Echols Judith A Trustee; Judith A Echols Revocable Living Trust $1,119,000
1731 Glen Echo Nashville 37215 4/9 Hadjifrangiskou Maria; Meyer Adam Zouaoui Cigdem; Zouaoui Faker $1,110,000
512 Hobbs Creek Nashville 37215 6/1 Ralphs Realty Trust Haury & Smith Contractors Inc $1,102,799
4702 Wyoming Nashville 37209 6/29 Hewitt Kelly C; Pendleton Jeffrey Robert Kynes James Matthew; Kynes Ansley Dreadin $1,102,000
4603 Lealand Nashville 37220 6/17 McAdams Kimberly; Torna Anthony Fogaros John; Fogaros Melissa $1,100,000
1116 Balbade Nashville 37215 5/5 John J Jacobson Family Trust Evans Katherine Garner $1,100,000
503 Huckleberry Nashville 37205 5/7 Bennett George; Bennett Karina Lester James K; Lester Jill S $1,100,000
933 Caldwell Nashville 37204 5/11 Andrady Autumn Real Estate Rentals LLC $1,100,000
2814 Kenway Nashville 37215 6/1 Breckenridge Inv TN LLC Bryan Elaine; Miller Deborah $1,100,000
1402 Woodmont Nashville 37215 6/1 Grande Mary Belle Keen Madeline; Keen Taylor $1,100,000
952 Van Leer Nashville 37220 6/3 8Gco Trust Apple Rachel; Apple Richard $1,100,000
218 Maplewood Nashville 37207 6/11 At1 Maple Grove LLC Todd Realty LLC $1,100,000
3939 Pin Hook Antioch 37013 4/22 Affinity Dev LLC Wahidi Const LLC $1,100,000
408 Shackleford Nashville 37215 4/13 Hacienda Del Sur Trust Stroud Laura P $1,100,000
2314 Cisco Nashville 37204 5/3 Carpenter John; Carpenter Mary Cisco LLC $1,100,000
5519 Granny White Brentwood 37027 5/14 Lewis Amy Leanne; Lewis Todd Emerson Hopkins Hircle David; Hopkins Kameil S $1,100,000
2008 Sweetbriar Nashville 37212 6/9 Yock Adam Wood Kent $1,100,000
856 Brook Hollow Nashville 37205 6/1 Ekstrand Thaddeus; Evans Morgan Apg Rentals LLC $1,100,000
6239 Bresslyn Nashville 37205 6/11 Master Lauren; Zager Adam Handelsman Michelle $1,095,000
2008 Galbraith Nashville 37215 5/10 Fishburn Mark J; Smith Johnson Michelle A; Cho Mary; Johnson Kevin $1,095,000
207 Page Nashville 37205 6/2 Polivka Jonathan Walter; Polivka Kathleen Marie Garrison Johnny; Garrison Lindsay $1,085,000
200 Leake Nashville 37205 4/5 Delaney Brian; Delaney Meghan Conaty Phillips James C Jr; Phillips Yuliya; Stabell Nancy Wood $1,085,000
117 48th Nashville 37209 5/20 Laffer Arthur Betz Jr Good David J; Good Sandra J $1,082,000
725 Templeton Nashville 37205 4/5 Holzapfel Sarah Morgan; Jaskowski Bryce Schanbaum Susan $1,075,000
5041 Kingsview Nashville 37220 5/18 Shurkin Jane Weir; Shurkin Peter Bowden Bonnie Dee; Fertita Dean A $1,075,000
653 Brook Hollow Nashville 37205 6/28 Malloy Revocable Living Trust Thomas Brande Griffith; Thomas Lee Kevin $1,075,000
6013 Andover Nashville 37215 4/12 Bahil Benjamin; Bahil Denise Ke Holdings LLC $1,071,108
1717 Greenwood Nashville 37206 6/28 Bauman Cecil Davis; Bauman Jennifer Donnelly Israel Erin Latham; Israel Chandler $1,070,000
2406 Oakland Nashville 37212 6/16 Lh2 Investments LLC Myrhum Catherine; Myrhum Mark C; Opay Mary Sue Myrhum; Stott Pamela M; Whitman Robert S Estate $1,070,000
8651 McCrory Nashville 37221 4/28 Mathy Brian; Wiens Jennifer Somerville Angela; Somerville Nathan $1,066,900
945 Southside Nashville 37203 6/4 Keane Angelynn; Keane Ryan Freedman Courtney; Freedman Joseph David; Freedman Jsoeph $1,058,000
163 Charleston Nashville 37205 6/2 Haun Family Trust Kaminsky Kristi; Kaminsky Sean B $1,057,500
319 Lauderdale Nashville 37205 4/14 Chadwick Ashley; Chadwick Nicholson Stephen Williams David Y $1,052,000
1404 Caldwell Nashville 37212 5/25 Belmont Real Estate Holdings II LLC Baugher Homes 105 LLC $1,050,000
16 Compton Nashville 37215 4/27 Word Lori Kelley Leeds Danny Blaine; Leeds Jolie M; Drumwright J Carlton $1,050,000
845 Otter Creek Nashville 37220 5/3 Burns Brent; Hurd Tyler Rabinowitz Carole Anne; Rabinowitz Jonah $1,050,000
6 Whitehall Nashville 37205 4/23 Breggin Linda K; Vandenbergh Michael P Radic Tanya; Radic Zeljko $1,050,000
4405 Westlawn Nashville 37209 4/30 Flynn Brenton Thomas; Flynn Hilary Lauren Cua Ashley G Decker; Cua Maxx A $1,050,000
314 Whitworth Nashville 37205 5/27 Susan P Holmes Revocable Living Trust Ayers Janet E Trustee; Janet E Ayers Living Trust $1,043,889
488 Broadwell Nashville 37220 5/7 Lundeen Susan; Lundeen Thomas Heffington Paul; Heffington Shannon P $1,038,000
3826 Bedford Nashville 37215 5/4 Japanese Maple LLC Beasley Farideh S $1,037,500
1307 Eastland Nashville 37206 4/1 Clauss David; Clauss Laura Feldstein Benjamin J; Feldstein Karen Louise $1,030,000
4407 Westlawn Nashville 37209 6/9 Tolnar Jeffery J; Tolnar Kimberly M Westminster II LLC $1,025,000
1403 Woodland Nashville 37206 6/15 Helfand Jessica Gayle; Winter William Reino Humes Sara Marie; Humes Stephen Matthew $1,025,000
1947B Kimbark Nashville 37215 6/30 Hulsey Mary Elizabeth Volunteer Builders LLC $1,021,100
4111 Lone Oak Nashville 37215 5/7 Martin & Loraine Caratan Family Trust Eileen McCallum Dixon Revocable Trust $1,020,000
910 Montrose Nashville 37204 4/21 Mariucci Stephen R II; Dilday Devin Nicole Ferdowsi Imaan $1,015,000
1929 Greenwood Nashville 37206 4/15 Smith Alice; Smith Spencer III Rogers David E; Rogers Linda P $1,010,000
205 Mockingbird Nashville 37205 6/11 3704 Whitland Ave LLC Kimball Matthew William $1,010,000
1947 Kimbark Nashville 37215 6/8 Kagenski Robert M Sr Volunteer Builders LLC $1,006,228
4115 Kimbark Nashville 37215 5/25 Loh Katherine; Luo Leo Yao Build Nashville Dbh LLC $1,002,555
6513 Jocelyn Hollow Nashville 37205 5/21 Macara Ian G Hall Amy; Lane Amy Hall; Lane Greg $1,000,000
3940 Woodlawn Nashville 37205 5/24 Higgins Roger; Shipp Ann M Ellen C Lawson Revocable Living Trust $1,000,000
1216 Saxon Nashville 37215 6/10 Peterson Kimberly B; Peterson Kirk H White John $1,000,000
3048 Lebanon Nashville 37214 4/29 Hurd Alta Vista LLC Charlie R Smith & Marlene J Smith Revocable Trust $1,000,000
108 End Close Nashville 37205 6/21 Dashiff Maichael D; Dashiff Melissa 6212 Hickory Valley Road LLC $1,000,000
4532 Alcott Nashville 37215 5/3 HR Properties of TN Jackson Charles E III; Jackson Jennifer $1,000,000
2708 Oakland Nashville 37212 6/18 Helton Elizabeth Heins Buppert Linda K $1,000,000
1234 5th Nashville 37208 5/24 Arkin Karen; Arkin Richard Bui Bryan; Smith Mariah $1,000,000
3807 Central Nashville 37205 6/3 Kurzweg Stephanie B Bauman Cecil Davis; Bauman Jennifer Donnelly $1,000,000
1209 Otter Creek Nashville 37215 6/9 Stone Oak Builders LLC Wood Robert E Executor; Wood Marjorie W Estate $1,000,000

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MARRIAGE LICENSES 0 0 0