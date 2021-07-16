Top Davidson County residential sales for second quarter 2021

|116 Jackson
|Nashville
|37205
|6/24
|Hoogland Keith A
|Perkins InvGroup Lp
|$7,000,000
|109 Westhampton
|Nashville
|37205
|6/8
|109 Westhampton Place Trust
|Fulcher John G; Tinghitella Anthony
|$6,800,000
|5026 Franklin
|Nashville
|37220
|6/17
|Hazel Dev LLC
|Brymak & Associates Inc
|$6,750,000
|2325 Golf Club
|Nashville
|37215
|6/18
|Lhcampbell LLC
|Golf Club Lane Trust
|$5,995,000
|4914 Lealand
|Nashville
|37220
|5/25
|Yagemann Revocable Trust
|Schock Janet; Schock William D
|$5,915,373
|2421 Bear
|Nashville
|37215
|6/16
|Brett Bartman & Alison Bartman Family Trust
|Edwards Marriage Trust
|$4,900,000
|5021 Hill Place
|Nashville
|37205
|6/8
|George N Vidalakis Revocable Trust
|Turner Barbara Bird; Turner James Frederick Jr
|$4,800,000
|4301 Forsythe
|Nashville
|37205
|5/5
|Altick Kelly; Altick Scott
|William Huger Hardie III Separate Property Trust
|$3,995,000
|4917 Granny White
|Nashville
|37220
|5/18
|Knuth Kent; Knuth Sarah
|Sulak Casey; Sulak Lindsay
|$3,922,000
|515 Church
|Nashville
|37219
|6/14
|Dols Scott; Dols Vicki
|505 Property LLC
|$3,850,000
|425 Royal Oaks
|Nashville
|37205
|6/8
|Lechleiter Allison; Lechleiter Daniel
|Dashiff Melissa H; Dashiff Michael D
|$3,840,000
|4411 Chickering
|Nashville
|37215
|5/3
|Chickering Lane Trust
|Calhoun Jack K; Calhoun Janet S
|$3,800,000
|1229 Nichol
|Nashville
|37205
|6/28
|Curleigh Jackie; Curleigh James
|Diskin Hilary G
|$3,610,000
|4527 Beacon
|Nashville
|37215
|6/24
|Clark Roger Duane Trustee
|Talerico Justin Frederick
|$3,550,000
|813 Deercrossing
|Nashville
|37220
|5/11
|813 Rose LLC
|Schilling Ross
|$3,400,000
|1210 Nichol
|Nashville
|37205
|4/23
|Lane William W
|Province Builders LLC
|$3,350,000
|309 Lynnwood
|Nashville
|37205
|4/30
|Bert C Hensley Family Trust
|Carol M Mastrapasqua Testamentary Trust
|$3,350,000
|4436 Tyne
|Nashville
|37215
|4/5
|Edlyn Residential Trust
|Cochran Anita K
|$3,350,000
|3954 Dodson Chapel
|Hermitage
|37076
|6/3
|2021 Ventures LLC
|Dodson Chapel Investors LLC
|$3,250,000
|1512 Chickering
|Nashville
|37215
|5/4
|Robert Waggener & Elizabeth Waggener Revocable Trust
|2018B Residential Trust
|$3,225,000
|901 Van Leer
|Nashville
|37220
|5/6
|Schock Janet R; Schock William D
|Stone Oak Builders LLC
|$3,150,000
|4515 Yancey
|Nashville
|37215
|6/25
|Johnson Hilary R; Johnson Timothy P
|Manning April; Manning Brian
|$3,100,000
|1284 Hitt
|Goodlettsville
|37072
|4/8
|Wallace Revocable Family Trust
|Peace Mary Jane; Peace Thomas Frederick
|$3,045,000
|115 Westhampton
|Nashville
|37205
|5/19
|Hammond Elizabeth; Hammond Kenneth
|Flynn Lia; Flynn Michael
|$3,025,124
|1005 Norfleet
|Nashville
|37220
|6/18
|LMNO Trust
|Beavers Family Revocable Living Trust Agreement
|$3,000,000
|621 Westview
|Nashville
|37205
|4/14
|Murfree Blaire M; Murfree Paul Davis
|McRae Adrienne; McRae Richard D III
|$2,970,000
|834 Redwood
|Nashville
|37220
|6/9
|Mihaescu Diana G; Mollov Todor I
|Alexander G Edward; Alexander Rene J
|$2,954,902
|112 Belle Meade
|Nashville
|37205
|5/18
|Rzasnicki Revocable Living Trust; Simeone
|Albers Sharon E; Chari Ravi S
|$2,946,999
|309 Westview
|Nashville
|37205
|4/13
|Sandy Cornelius Living Trust
|Nashville Design Build Inc
|$2,900,000
|4656 Tara
|Nashville
|37215
|5/14
|Steele Family Living Trust
|Chesnut Infill Gp
|$2,899,000
|300 White Swans
|Brentwood
|37027
|4/20
|Lockney Dennis Timothy; Lockney Natalie Ausborn
|Matthews Tammy
|$2,879,000
|1216 Belle Meade
|Nashville
|37205
|6/4
|McAlister Emily D; McAlister Harry Hill
|McCarley Susan Macmillan Estate
|$2,810,000
|1091 Lynnwood
|Nashville
|37215
|5/11
|Bookends Trust
|Babat Jacqueline B; Babat Lawrence B
|$2,762,500
|2208 Eastland
|Nashville
|37206
|6/21
|Eastland Ventures LLC
|Main Street Land Trust
|$2,750,000
|1 Strawberry
|Nashville
|37215
|6/11
|1 Strawberry Hill Trust
|Bird Michael; Bird Nicole
|$2,750,000
|1401 Douglas
|Nashville
|37206
|6/16
|Edwards Marriage Trust
|Level Properties LLC
|$2,709,270
|4530 Beacon
|Nashville
|37215
|4/5
|Bard Nathan; Bard Tiffany
|Ke Holdings LLC
|$2,705,000
|6100 Chickering
|Nashville
|37215
|5/3
|6100 Chickering Trust
|Belanger Bradley; Belanger Monica
|$2,700,000
|6125 Montcrest
|Nashville
|37215
|4/22
|Seedig Landry; Seedig Jamie
|Volpar Inc
|$2,663,189
|6321 Valley
|Nashville
|37205
|6/10
|Clifford Revocable Trust Agreement
|Bastone Elina; Bastone Paul
|$2,640,000
|3910 Wallace
|Nashville
|37215
|4/12
|Beem Brian Jr; Beem Lauren Kay
|Carraher Kevin
|$2,600,000
|731 Summerly
|Nashville
|37209
|6/7
|Rouland Christopher J; Rouland Rebecca I
|Lulu Monroe LLC
|$2,600,000
|4410 Sunnybrook
|Nashville
|37205
|5/26
|Savino Daliah L; Weingarten Michael
|David Beech & Natalya Moskalyova Living Trust
|$2,595,000
|409 Saint Edmunds
|Brentwood
|37027
|5/5
|Berti Jeffrey; Berti Toula
|Nicholas & Pamela Paul Living Trust
|$2,580,000
|1308 Lone Oak
|Nashville
|37215
|6/11
|Ryan M & Sarah S Schader Family Trust
|Bendell Johanna C; Bendell William E; Hardeman J Greg
|$2,555,000
|3617 Central
|Nashville
|37205
|5/11
|Zoldos Living Trust Agreement
|Graves Mary Eliza; Graves Thomas J; Graves Mary Eliza Thompson; Graves Thomas Jason
|$2,551,800
|808 Crestwood
|Nashville
|37204
|4/1
|Burry Anh
|Davis Demario Antwan; Davis Tamila Gill; Davis Tamela Gill
|$2,550,000
|2847 Sugar Tree
|Nashville
|37215
|5/12
|Ross Jessica Kuess; Ross Matthew D
|Kaplan Ventures LLC
|$2,530,989
|4017 Estes
|Nashville
|37215
|6/2
|Charman Crawford; Charman Mary Taylor
|Grande Anthony L; Grande Mary Belle
|$2,500,000
|1900 Forrest
|Nashville
|37206
|5/13
|Kindt Devin Erin
|Compton Delores; Compton Sam; Compton Walter R; Peggy J Crosby Living Trust
|$2,500,000
|3524 Trimble
|Nashville
|37215
|5/26
|Adams David F; Adams Kristen
|3524 Trimble Rd Land Trust
|$2,500,000
|808 Lynnwood
|Nashville
|37205
|4/21
|Sonnenschein Trust
|Chandelier Dev Inc
|$2,500,000
|153 Alton
|Nashville
|37205
|6/21
|Eisaman Alexis C; Eisaman Rege S
|Chesnut Infill Gp
|$2,499,000
|4013 Dorcas
|Nashville
|37215
|4/27
|Bowers Damon; Bowers Lisa
|8Gco Revocable Living Trust
|$2,495,000
|106 Brookfield
|Nashville
|37205
|4/6
|Steakley Jamie Gordon; Steakley Joseph Nathan Jr
|Vintage South LLC
|$2,455,000
|604 Wilson
|Nashville
|37215
|5/12
|Shine In His Name Trust
|Oxford Blues LLC
|$2,400,000
|4510 Yancey
|Nashville
|37215
|5/10
|Tregarthen Carolyn; Vercoe Robert
|Hr Properties of Tn
|$2,400,000
|1138 Tyne
|Nashville
|37220
|4/12
|Jones L Gregory; Jones Susan P
|Chase Elizabeth R; Chase Randall C
|$2,400,000
|3737 West End
|Nashville
|37205
|4/21
|Time Is Short Trust
|3538 Richland Ave Land Trust
|$2,395,000
|4500 Alcott
|Nashville
|37215
|5/18
|Bays Erin Kay
|Cornelius Sandy Trustee
|$2,375,000
|6016 Ashland
|Nashville
|37215
|4/26
|Dombrowski Dave; Ross Karie
|Chandelier Dev Inc
|$2,361,542
|126 Gilman
|Nashville
|37205
|5/4
|Mayo Family Revocable Living Trust
|Langan Justin; Langan Leslie
|$2,350,000
|1350 Burton Valley
|Nashville
|37215
|5/20
|Phillips Catherine Hawley; Phillips John Gary
|Chandelier Dev Inc
|$2,342,000
|1021 Norfleet
|Nashville
|37220
|4/16
|Trew Glen Allen Jr
|Becker David
|$2,327,500
|2211 Hampton
|Nashville
|37215
|6/17
|Advani Moni; Advani Stacey
|Fitzpatrick TN Community Property Trust
|$2,300,000
|135 Alton
|Nashville
|37205
|4/14
|Binkley Christopher; Binkley Laura
|Alton 2.0 LLC
|$2,297,146
|4529 Wayland
|Nashville
|37215
|6/4
|Mitchell Jason
|Greenberg Jo Ann B; Greenberg Robert S
|$2,200,000
|4104 Skyline
|Nashville
|37215
|6/29
|In God We Trust
|Glattes Cheryl A; Glattes Rudolph C
|$2,200,000
|4617 Chalmers
|Nashville
|37215
|4/27
|Krupin Zena
|8Gco Revocable Living Trust
|$2,200,000
|3504 Hopkins
|Nashville
|37215
|4/20
|Adamiak Brittany; Adamiak Marek
|Chesnut Infill Gp
|$2,152,000
|200 Ensworth
|Nashville
|37205
|6/17
|Slipkovich Daniel; Slipkovich Lisa
|Bolton Bryan; Bolton Rachel
|$2,125,000
|2400 Bear
|Nashville
|37215
|6/1
|Breckenridge Investments TN LLC
|Strode Family Trust
|$2,075,000
|6232 Hillsboro
|Nashville
|37215
|5/20
|Debettencourt Victoria; Sturgeon Brick Wendell Jr
|Christopher & Deanna Homrich Revocable Trust
|$2,050,000
|2311 Hampton
|Nashville
|37215
|5/18
|Martin Lauren B; Martin William
|Patikas Demetri; Patikas Louise Green; Patikas Panagiotis Takis
|$2,050,000
|6212 Robin Hill
|Nashville
|37205
|5/13
|Doan Evan M
|Taylor David A; Whitley
|$2,048,000
|600 12th
|Nashville
|37203
|5/20
|Basile Anthony; Schiff Anat
|Jarrells Family Trust Agreement
|$2,012,500
|777 Newberry
|Nashville
|37205
|6/25
|777 Newberry Trust
|Crocker Johnathan; Knabe Scott; Volunteer State Dev LLC
|$2,003,462
|1138 Brookmeade
|Nashville
|37204
|4/1
|Cristofalo Carina; Cristofalo Mark T
|Shaffer Homes Services LLC
|$2,000,000
|4408 Lindawood
|Nashville
|37215
|6/29
|Wylly Mary Brette; Wylly Thomas Cook III
|Warner James Read Executor; Warner Joyce W Estate; Wilkins Ellen Warner Executor
|$2,000,000
|213 Bowling
|Nashville
|37205
|6/4
|Hatfield Cyrus R
|Knestrick William E
|$2,000,000
|6255 Hillsboro
|Nashville
|37215
|5/19
|Margolis Brad Ivan; Margolis Lindsey Glueckert
|Hardeman J Greg; Hardeman Linda H
|$2,000,000
|1124 Safety Harbor
|Old Hickory
|37138
|4/30
|Louis Sheryl
|Darlene E Frazier Revocable Living Trust
|$2,000,000
|3 Buckland Abbey
|Nashville
|37215
|4/16
|Harris Doralyn
|Burns Gregory L; Burns Barbara
|$1,995,000
|915 Glendale
|Nashville
|37204
|4/13
|Bennett Earl B; Bennett Rekeshia S
|Chandelier Dev LLC Inc
|$1,950,000
|3442 Golf Club
|Nashville
|37215
|5/28
|Craig Jarrod F; Craig Kaylin
|Fawcett Charles W; Fawcett Charles W III; Fawcett Dorothea R
|$1,925,000
|515 Church
|Nashville
|37219
|4/12
|McKinney William Wesley
|505 Property LLC
|$1,925,000
|413 Lynnwood
|Nashville
|37205
|4/26
|Cammack Julia
|Van Mol Derek; Van Mol Marcie
|$1,912,000
|4020B Lealand
|Nashville
|37204
|6/7
|4020B Lealand Lane Land Trust
|PFOX LLC
|$1,900,000
|4516 Shys Hill
|Nashville
|37215
|4/16
|Shore Brian D; Shore Rachel W
|Ewing Anthony E
|$1,900,000
|817 Belton
|Nashville
|37205
|4/27
|Goodwin Erin R; Goodwin Jacob
|Hunt Amy; Hunt Cameron
|$1,894,547
|2409 Fairfax
|Nashville
|37212
|4/14
|Hebenstreit Laura
|Keith W Merrill Living Trust
|$1,890,000
|2705 Valley Brook
|Nashville
|37215
|6/21
|Tyner Eddie; Tyner Elizabeth
|Knox Sandra L
|$1,880,000
|8170 Charlotte
|Nashville
|37221
|4/26
|Finley Claire Marie; Finley Patrick W
|Harris Kenneth
|$1,875,000
|151 Haverford
|Nashville
|37205
|6/24
|Stark Alexander; Stark Lauren Blaire
|Achiever Dev LLC
|$1,850,000
|5836 Beauregard
|Nashville
|37215
|5/6
|Matkosky Jesse Thomas; Matkosky Ali Tigh
|5836 Beauregard Dr Trust
|$1,850,000
|919 Waldkirch
|Nashville
|37204
|6/2
|Copeland Darden Hunter; Copeland Natalie Rebecca
|Dycus Casey; Dycus Graden
|$1,840,000
|125 Keyway
|Nashville
|37205
|5/7
|Larson Erik; Larson Sheila
|Owens Jerry Wayne
|$1,835,000
|5900 River Oaks
|Brentwood
|37027
|6/15
|McCluskey Nichole; McCluskey Ryan Edward
|Pennock Place LLC
|$1,825,000
|1105 Radnor Glen
|Brentwood
|37027
|6/18
|Morrison David Christopher; Morrison Valerie Suzanne
|Santi Cynthia S; Santi Stephen F; Santi Steve
|$1,825,000
|6230 Robin Hill
|Nashville
|37205
|4/20
|Idrees Kamran; Mufti Hina
|6230 Robin Hill LLC
|$1,825,000
|4020A Lealand
|Nashville
|37204
|5/24
|Garland Revocable Trust
|PFOX LLC
|$1,824,000
|131 Page
|Nashville
|37205
|5/17
|Carlson David Richard; Carlson Lauren Sims
|Kohrmann Kathy L; Kohrmann Kevin M
|$1,800,000
|1035 Battery
|Nashville
|37220
|6/30
|Irrevocable Trust of Elizabeth Wo
|Knight James L
|$1,800,000
|3509 Ruland
|Nashville
|37215
|6/15
|Freedman Courtney Sapire; Freedman Joseph David
|White Pines Building Group LLC
|$1,800,000
|2811 Oakland
|Nashville
|37212
|4/19
|Worcester Anne Person; Worcester Thomas Allan
|T&K Capital LLC
|$1,800,000
|1514 Ferguson
|Nashville
|37212
|6/8
|Gonzales Lauren Murphy; Gonzales William
|Ferguson Ave Dev LLC
|$1,800,000
|536 Hillwood
|Nashville
|37205
|6/1
|Nickels Kelly J; Nickels William S
|McGinn Kevin
|$1,799,000
|1027C Battery
|Nashville
|37220
|4/23
|Roger E Mick Revocable Trust; Barbara D Mick Revocable Trust
|Boulevard Building Group LLC
|$1,798,900
|112 Taggart
|Nashville
|37205
|6/11
|Hawes Liana E
|Bone Karen Knapp
|$1,775,000
|1709 Castleman
|Nashville
|37215
|6/17
|Kenney Battle Rodes
|Whisenhunt Alice O; Whisenhunt Kenneth Moore
|$1,765,000
|5620 Stanford
|Nashville
|37215
|6/4
|Morris Jennifer; Morris Marvin Wayne
|French Richard B Jr
|$1,750,000
|14 Bancroft
|Nashville
|37215
|5/7
|Gonzalez
|Crane David F; Crane Patricia K
|$1,750,000
|1600 Tynewood
|Nashville
|37215
|5/10
|McCarron Family Trust
|Simmons D Mark; Simmons Martha D
|$1,750,000
|112 Lynnwood
|Nashville
|37205
|5/17
|Sisk Albert Wilson Jr
|Pennington Austin B
|$1,725,000
|3834 Pin Hook
|Antioch
|37013
|5/14
|Century Communities of TN LLC
|Blueprint Houses LLC
|$1,720,000
|118 Brook Hollow
|Nashville
|37205
|5/10
|Byrd Kimberley A; Byrd Stephen Charles
|Alexander David; Alexander Diane
|$1,711,000
|1236 5th
|Nashville
|37208
|6/11
|Merriman Gregory E; Merriman Tammy D
|Earl Mark J; Earl Shannon K
|$1,700,000
|1212 Laurel
|Nashville
|37203
|5/10
|Trustees of The Sapphire Holdings Trust
|Chaput Mary A; Chaput Robert L
|$1,690,000
|118 Keyway
|Nashville
|37205
|6/29
|Hollowell Matt
|Houseright Abigail; Houseright Jacob M
|$1,675,000
|611 Georgetown
|Nashville
|37205
|6/28
|Seiler Michael Joseph; White Nicola Clare
|Hayes John Coleman III
|$1,660,000
|107 Adams
|Nashville
|37205
|5/28
|Crossman Olivia M; Crossman William C
|Gibbons Amy M; Gibbons John J
|$1,655,000
|834 Lynnbrook
|Nashville
|37215
|5/24
|French Richard B Jr
|Thompson Mark F; Thompson Mary Ellen
|$1,653,000
|3610 End
|Nashville
|37205
|5/24
|Jds Three LLC
|Kirby Bonnie L; Kirby Jeff R
|$1,650,000
|3822 Harding
|Nashville
|37215
|5/28
|Davis Andie Rice; Davis Robert W
|Harwell Chris; Harwell Leah
|$1,650,000
|5420 Stanford
|Nashville
|37215
|5/5
|Baskin Stefan
|McDaniel T J Jr
|$1,650,000
|113 Cheekwood
|Nashville
|37205
|6/3
|Frank Christy Lin; Frank Robert William
|Tubre Joel Michael
|$1,650,000
|245 Ensworth
|Nashville
|37205
|5/12
|Tolbert Amanda; Tolbert Brian
|Brown Kathryn Carell
|$1,650,000
|1001 Greenwich
|Nashville
|37215
|4/28
|Dutton Darlene; Dutton William P
|Blank Peaches Gunter
|$1,650,000
|221 Leonard
|Nashville
|37205
|6/18
|Kelman Attila; Kelman Naomi
|Ivester Martha Leanne; Ivester Richard Gavin; Moore R L
|$1,636,000
|3123 Parthenon
|Nashville
|37203
|5/19
|King Neil B
|Estes Timothy W; Tradler
|$1,625,000
|4321 Sneed
|Nashville
|37215
|6/11
|Cherry Charles Calvert; Cherry Kathleen May
|Morrison David Christopher; Morrison Valerie Suzanne
|$1,620,000
|1711 Linden
|Nashville
|37212
|6/3
|Popplewell Angela; Popplewell Ty Justin
|York Taylor B
|$1,610,000
|4411A Soper
|Nashville
|37204
|4/20
|Patel Nitesh; Patel Shilpa
|Chesnut Infill Gp
|$1,600,000
|3615 Hoods Hill
|Nashville
|37215
|5/21
|Twyford Justin; Watson Natalie
|McCullar Eddie W; McCullar Laura T
|$1,600,000
|211B Page
|Nashville
|37205
|4/6
|Kirkwood Katherine D; Kirkwood Kent A
|Page Gen X LLC
|$1,599,900
|937 Travelers
|Nashville
|37220
|4/9
|Aubery Jeffrey Scott; Aubery Patricia Mitchell
|Glover Gary A; Glover Robin H; Morgan Karen
|$1,595,000
|107 Abbottsford
|Nashville
|37215
|4/22
|Gilley Gregory A; Gilley Terasa
|Edwards Janis; Koch Randy
|$1,585,000
|3413A Benham
|Nashville
|37215
|5/17
|Acheatel Joshua; Aiello Alexis
|Sash Douglas Earl; Sash Julie
|$1,575,000
|4311 Esteswood
|Nashville
|37215
|4/7
|Bearden Michelle Sharp; Bearden Robert Core
|Lane Catherine Wiley; Lane William Walter
|$1,550,000
|2121 Sharondale
|Nashville
|37215
|5/24
|Kilgore Stacy; Kilgore Tara
|Kilkelly Jill; Kilkelly Shannon Robert
|$1,549,000
|116 Mockingbird
|Nashville
|37205
|4/5
|Ryan Jessica; Ryan Whitney
|Douglas & Kimberly Linfert Revocable Trust
|$1,545,000
|3803 Harding
|Nashville
|37215
|5/17
|McGrotha Brannon; McGrotha Stella
|Barber Janet L; Barber W Craig
|$1,540,000
|4112 Utah
|Nashville
|37209
|6/21
|Coy Lauren Dagley; Coy Scott
|Fenske Gregory William; Fenske Emily Biendenharn
|$1,530,000
|1706A Stokes
|Nashville
|37215
|5/6
|Miller Lindsay Ann; Miller Michael Raymond
|Chandelier Dev Inc
|$1,529,000
|4513 Beacon
|Nashville
|37215
|4/6
|David W Adams Living Trust
|Hobbs Bryan D; Hobbs Kelly J
|$1,525,000
|1212 Laurel
|Nashville
|37203
|4/29
|Palko Betsy L; Palko Steffen E
|Gilbert David Chase; Hart Shay Nichole
|$1,525,000
|1212 Laurel
|Nashville
|37203
|6/1
|Wiechart Michael A
|Laurel Property 1902 LLC
|$1,525,000
|3907 Estes
|Nashville
|37215
|5/17
|Lowe Julia Fort; Lowe Robert W Jr
|Holshouser J Thomas; Holshouser Sandra J
|$1,525,000
|39 Annandale
|Nashville
|37215
|5/6
|Howey Paul Douglas Jr; Howey Stephanie Lee
|Ansley Donald B; Ansley Emily C; Hinman Paul
|$1,510,000
|1213 Goodloe
|Nashville
|37215
|5/28
|Marlo David; Marlo Mary Michael
|Sturgeon Brick W Jr; Sturgeon Victoria
|$1,507,000
|3505 Ruland
|Nashville
|37215
|5/4
|Lopez Monica; Lyn
|T&K Capital LLC
|$1,501,900
|1207 Canterbury
|Nashville
|37205
|6/4
|Canterbury Trust
|Dewitt Martha Bess; Dewitt Michael J
|$1,500,000
|1147 Crater Hill
|Nashville
|37215
|6/21
|Millworks LLC
|Ghanem Elie J
|$1,500,000
|202 Wilsonia
|Nashville
|37205
|6/22
|James A Fraser & Annie O Fraser Family Trust
|Nixon Melinda; Nixon Michael
|$1,500,000
|1209 Linden
|Nashville
|37212
|4/9
|Nutmeg Bandits LLC
|Tannler Jon David; Tannler Kristen Dianne
|$1,500,000
|1002 Battery
|Nashville
|37220
|4/5
|Roush Brooke O; Roush Lukas M
|Millar Cecil Rowan
|$1,500,000
|14 Middleton Park
|Nashville
|37215
|4/26
|Hobbs Bryan D; Hobbs Kelly J
|Hulme Dayna A; Hulme Thomas W
|$1,500,000
|5451 Granny White
|Brentwood
|37027
|5/18
|Sulak Casey; Sulak Lindsay Hunt
|Beck Bruce A; Beck M Joy
|$1,500,000
|2705 Hawthorne
|Nashville
|37212
|4/29
|Hawthorne Homes Project
|Dunlap Erin; Dunlap Scot H; Nashjohn LLC
|$1,499,992
|836 Bradford
|Nashville
|37204
|4/12
|Wildes Christina; Andersson Johan
|Glenn Stephanie; Popadic Mark S
|$1,475,000
|4215 Harding
|Nashville
|37205
|5/11
|Cobb Alice; Cobb Angela; Cobb Frank
|White Donald J; White Marcia J
|$1,475,000
|1108 Nichol
|Nashville
|37205
|4/21
|1108 Nichol LLC
|Richardson Gregory Paul; Richardson Virginia
|$1,475,000
|1022B 9th
|Nashville
|37203
|5/24
|James Neal Revocable Agreement of Trust
|White Matthew
|$1,475,000
|3916 Abbott Martin
|Nashville
|37215
|4/1
|Ward Christy; Ward William M
|Rhinobird Holding Gp
|$1,465,000
|4513A Granny White
|Nashville
|37204
|5/13
|Ellison Trust
|Hyde Const Group LLC
|$1,465,000
|510 Park Hill
|Nashville
|37205
|4/19
|Blue Sky Properties LLC
|Hassell Michael D; Hassell Susan S
|$1,465,000
|3209 Granny White
|Nashville
|37204
|4/20
|Raih David M; Raih Lauren S
|Aspen Const LLC
|$1,465,000
|3425 Trimble
|Nashville
|37215
|6/10
|Rowbottom Graham; Wong Josephine
|Santora Beata; Santora Frank; Santora Frank Joseph
|$1,450,000
|7741 Indian Springs
|Nashville
|37221
|6/8
|Espensen Daniel Scott; Miller Sarah B
|Herring Jane W
|$1,450,000
|4513B Granny White
|Nashville
|37204
|4/28
|Dodge Krissy; Dodge Sean Wilfred
|Hyde Const Group LLC
|$1,450,000
|864 Battery
|Nashville
|37220
|5/6
|Hamilton Ashley; Hamilton Travis
|Boulevard Building Group LLC
|$1,449,975
|2455 Old Hickory
|Nashville
|37221
|5/17
|Stout Janis H
|Alison L Dexter Trust; Dexter Alison L Trustee
|$1,440,000
|123 Blackburn
|Nashville
|37205
|6/28
|Payne Ashley; Payne James Stephen
|Daniell Cassandra Burke; Daniell James F
|$1,430,000
|3438A Stokesmont
|Nashville
|37215
|6/17
|Harris Morgan
|Filos Veronica; Saltaformaggio Blake
|$1,429,000
|2 Middleton Park
|Nashville
|37215
|6/8
|Maher Abbi Elizabeth; Maher John Campbell Jr
|Oglesby Barbara R
|$1,425,000
|4401 Farriswood
|Nashville
|37204
|4/8
|Heslin Shane Riley; Heslin Timothy Michael II
|JB Partners
|$1,425,000
|516 Monroe
|Nashville
|37208
|6/18
|Bevere John Paul; Bevere Lisa
|Turner Jessica; Turner Malcolm K; Turner Malcom
|$1,425,000
|123 Clarendon
|Nashville
|37205
|5/24
|Laurilo LLC
|Clarendon Trust
|$1,410,000
|305 Westview
|Nashville
|37205
|5/5
|Rolling River Revocable Living Trust
|Nelson Family Limited Partnership
|$1,400,000
|2903B Compton
|Nashville
|37215
|6/30
|Joseph D Kahn Trust
|White Pines Building Group LLC
|$1,400,000
|3738 Whitland
|Nashville
|37205
|6/23
|Reid Andrew St John; Reid Jean Prentice
|Breggin Linda K; Vandenbergh Michael P
|$1,400,000
|3136 Parthenon
|Nashville
|37203
|6/7
|Tenir LLC
|Ira Innovations LLC; Two Dogs Dev LLC; Account #2101309; Account #2602852
|$1,400,000
|3621 Woodmont
|Nashville
|37215
|5/4
|Laubscher Kelsey
|Stocker Daine; Stocker Luke
|$1,400,000
|1002 Lawrence
|Nashville
|37204
|4/28
|Ruark Allen C; Ruark Deborah
|Middleton Tyler L
|$1,400,000
|4411B Soper
|Nashville
|37204
|4/12
|Zamec Curtis J II; Zamec Jane E
|Chesnut Infill Gp
|$1,399,000
|2030 Castleman
|Nashville
|37215
|4/6
|Roman Eric R; Roman Stacy A Harrison
|Steakley Jamie Gordon; Steakley Joseph Nathan Jr
|$1,390,000
|3509 Ruland
|Nashville
|37215
|5/3
|Miles Paul Michael; Wellenraiter
|T&K Capital LLC
|$1,390,000
|3505 Foxhall
|Nashville
|37215
|5/3
|Kuck Claire; Kuck David
|Menees James; Menees Shaila
|$1,385,000
|1139 Duncanwood
|Nashville
|37204
|5/11
|Wakefield Daniel Victor; Wakefield Amber Markham
|Moreno Andrew J; Moreno Sophie
|$1,375,000
|6411 Lansing
|Nashville
|37209
|4/1
|Clifford Jared Tucker; Clifford Melody
|Windsor Homes LLC
|$1,355,000
|211 Mayfair
|Nashville
|37205
|6/11
|Warfield Andrew T; Warfield Maryemma
|Kingrey Shira; McPheeters Melissa Lynn; Navarre J Richard II
|$1,350,000
|3605 Knollwood
|Nashville
|37215
|4/27
|Williams Jean Ann; Williams Matthew
|Andrews Frances McWhirter; Carpenter Clare Brunson; Carpenter William F III; Carpenter Clare D Estate; Gray Haley Anne
|$1,350,000
|2301 Chickering
|Nashville
|37215
|6/2
|Jones Leigh Ann; Jones Morgan
|Whitten Lisa N; Whitten Michael J
|$1,350,000
|2250 Castleman
|Nashville
|37215
|5/5
|Inman Shaun
|Byrd Hy Fitzgerald; Byrd Morgan Marie
|$1,350,000
|7236 Old Burkitt
|Antioch
|37013
|4/6
|Shoppes At Old Burkitt LLC
|Brentwood United Methodist Church; Village Church Nashville
|$1,350,000
|3013 New Natchez
|Nashville
|37215
|6/29
|Byerly Michael; Moore Margaret Anne
|Wylly Cook; Wylly Mary Brette
|$1,350,000
|1218 5th
|Nashville
|37208
|5/25
|Rudolph John
|Eckert Brian; Eckert Nancy
|$1,350,000
|2024 Overhill
|Nashville
|37215
|4/1
|Michael Mimbs Griffin & Alice Williams Griffin Revocable Living Trust
|Mudter George E Jr; Smith Aleah; Smith Craig K
|$1,350,000
|4502 Idaho
|Nashville
|37209
|6/22
|Whitten David Gene
|Legacy Homes of TN LLC
|$1,349,228
|4411 Lone Oak
|Nashville
|37215
|4/29
|SS InvTrust
|I Am Damon Trust
|$1,340,000
|110 Myrtle
|Nashville
|37206
|5/17
|MN9 LLC
|JNBW Properties LLC
|$1,334,000
|916B Gale
|Nashville
|37204
|6/4
|Delaureal Elizabeth G; Delaureal Henry David
|Diane Johnson May Revocable Trust
|$1,325,000
|1300 Edgehill
|Nashville
|37212
|6/16
|Prestige PMC LLC
|Leonard Randall
|$1,325,000
|1010 Caldwell
|Nashville
|37204
|5/14
|Cherry Jon Robert; Morello Carol L
|Attarian Kyle; Attarian Stephanie
|$1,325,000
|203 36th
|Nashville
|37209
|6/11
|Holmes Courtney; Holmes Tyler
|Binkley Christopher; Binkley Laura
|$1,325,000
|6610 Fleetwood
|Nashville
|37209
|5/3
|McGinley Mark; McGinley Skye
|Livingston Jeffrey L; Livingston Jennifer
|$1,320,000
|614 Hume
|Nashville
|37208
|5/25
|Marconcini Glen; Marconcini Kimberley
|Barrett Kenneth E
|$1,312,500
|4114 Idaho
|Nashville
|37209
|6/1
|Lester Michael; Lester Shannon
|Allison Michael
|$1,311,500
|1409 Villa
|Nashville
|37212
|5/17
|Christie Matthew; Larson Courtney
|Shaub Rachel; Shaub Jonathan
|$1,310,000
|1727 Kingsbury
|Nashville
|37215
|5/18
|Dowson Christopher; Dowson Rumi L
|Cavallaro Denise L; Crawford Vincente P
|$1,305,000
|1412 Villa
|Nashville
|37212
|4/27
|Sapp Debra R; Sapp Michael C
|Wade Sydney J
|$1,300,000
|417 Park
|Nashville
|37205
|4/5
|Ruof Nicholas Nury
|Fuller Theresa L; Laws Robert P
|$1,300,000
|6021 Robert E Lee
|Nashville
|37215
|4/7
|Sisk John L III
|Bearden Michelle S; Bearden Robert C
|$1,300,000
|118 Cheekwood
|Nashville
|37205
|6/2
|Livingston Andrew Edward
|Weber Yannick
|$1,300,000
|612 Hume
|Nashville
|37208
|5/14
|Bing Amy Rachelle; Bing David Matthew
|Dauchot Joint Revocable Living Trust
|$1,300,000
|2828 Sugar Tree
|Nashville
|37215
|5/18
|Rowe Mary Virginia; Rodzewicz Christopher John
|Coker Properties Inc; Coker Properties LLC
|$1,300,000
|121 Lincoln
|Nashville
|37205
|6/3
|Wilson Edward
|Damrell Emily Cathleen; Mosley Emily Cathleen; Mosley Jason Michael; Qualkenbush Sasha
|$1,300,000
|1711 Sevier
|Nashville
|37206
|6/1
|Upender Dhruti; Upender Raghu
|Hinman Paul; Hrudicka John; Hrudicka Krista
|$1,300,000
|315 Lauderdale
|Nashville
|37205
|5/25
|Bowlin Jeffery Bradford; Jayo Alicia Anne
|Love James Madison II; Love Laura Magee
|$1,300,000
|4121 Westlawn
|Nashville
|37209
|6/25
|Smith Alan Bradley
|Skoldberg Erik Robert; Skoldberg Kylie Erin
|$1,300,000
|1111A Biltmore
|Nashville
|37204
|6/28
|Colamarino Gerald J; Colamarino Lee P
|Hogue Eric D; Hogue Kathryn G
|$1,300,000
|922 Russell
|Nashville
|37206
|5/26
|Shoeny Amy Carroll; Shoeny Michael Edward
|White Peach Dev LLC
|$1,300,000
|226 Lauderdale
|Nashville
|37205
|6/30
|Rachmel Nir; Tepley Allison B
|Osborn Kristyn
|$1,299,997
|216 Carden
|Nashville
|37205
|6/4
|Thomsen Isaac; Thomsen Kelly Fair
|Benson Abby; Levy Brooklyn R; Levy William T
|$1,291,500
|611 Estes
|Nashville
|37215
|6/23
|Krauss Adam Michael; Lancaster Lydia Anne
|Mayo Family Revocable Living Trust
|$1,290,000
|1405A Sigler
|Nashville
|37203
|5/26
|Turner Family Trust
|Wrenco 18 LLC
|$1,289,000
|6236 Hillsboro
|Nashville
|37215
|6/24
|Kirk Russell; Sutherland Ann
|Beatty Blanding; Beatty N Lane W
|$1,285,000
|920 Acklen
|Nashville
|37203
|5/24
|Marks Bradley; Marks Jennifer
|Bockman Jason
|$1,283,903
|418 Hillwood
|Nashville
|37205
|5/21
|Jarred Earl; Jarred Sandra
|Amended & Restated West Meade Trust
|$1,275,000
|1108B Biltmore
|Nashville
|37204
|6/3
|Kleinhenz McKenzie Erin; Kleinhenz Nicholas
|Fischer Jake W; Fischer Theresa R
|$1,275,000
|1049 Overton Lea
|Nashville
|37220
|6/8
|L1049 Trust Agreement
|Karzon Family Trust; Karzon Allaire Estate; Karzon Allaire Urban Estate
|$1,275,000
|5864 Cane Ridge
|Antioch
|37013
|6/16
|Small Amy I; Small Eric T
|Vonhopffgarten Peter; Vonhopffgarten Sandra
|$1,275,000
|114 Lasalle
|Nashville
|37205
|6/7
|Davis Jennifer G; Davis Robert L
|Deloach Shannon; Godsey Ashley; Tummins Trever Chase; Tummins Trever
|$1,265,000
|1121 Glenwood
|Nashville
|37204
|6/8
|Skinner Diana O; Skinner Jesse K
|Kristine M West Revocable Living Trust Agreement
|$1,260,000
|1315 Burton Valley
|Nashville
|37215
|6/8
|Swann Sarah Williamson; Swann Stephen
|Sinor George Everett Jr
|$1,253,000
|421 Avoca
|Nashville
|37203
|6/15
|Karrie Shroyer Revocable Trust
|Linda T Lindsley Revocable Trust
|$1,250,000
|408 Donelson
|Nashville
|37214
|5/17
|Old Hickory Credit Union
|Foster Emma K
|$1,250,000
|2256 Castleman
|Nashville
|37215
|5/27
|Smith Dee Anna
|Malkofsky
|$1,250,000
|1408 Sigler
|Nashville
|37203
|5/6
|Shockley Christopher Paul; Swanson Lauren Elaine
|Raven of Chota Trust
|$1,250,000
|1328 Duncanwood
|Nashville
|37204
|4/15
|Timmons Tyler A; Timmons Whitney
|Middendorf Sharon
|$1,247,500
|6204 Gardendale
|Nashville
|37215
|5/3
|Titlow Beverly Price; Titlow Charles Alan
|Ingraham Erin; Rogus Erin Ingraham; Rogus Kevin
|$1,246,500
|1912 Lombardy
|Nashville
|37215
|5/3
|Reagan Colbey B; Reagan Sibyl B
|Fishburn Claudette Smith; Fishburn Mark J
|$1,224,000
|900 20th
|Nashville
|37212
|6/28
|Diva Living Trust
|Porter Joe
|$1,212,000
|3600 Bellwood
|Nashville
|37205
|6/23
|Hoffman Daniel B; Hoffman Eliezah B
|Williams Heather N; Williams Tyler N
|$1,200,000
|4605 Granny White
|Nashville
|37220
|6/23
|Mjh Ventures LLC
|Folsom Matt Thomas
|$1,200,000
|6177 Old Forest
|Antioch
|37013
|5/20
|Schell Living Trust
|Hardcastle Emily; Hardcastle MacDonald
|$1,200,000
|900 20th
|Nashville
|37212
|4/6
|Odell Carol; Odell Richard Hal
|Cheek William T III
|$1,200,000
|3600 Nebraska
|Nashville
|37209
|6/22
|Smith Jacqueline N; Smith William W
|Rhinobird Holding Gp
|$1,200,000
|18 Harbor Cove
|Old Hickory
|37138
|6/18
|Kennedy Darren Hartman
|Campbell Charles Jr; Chalmers Patrick L; Chambers Patrick L
|$1,200,000
|4520 Post
|Nashville
|37205
|5/13
|Berry Brian; Berry Dianne
|Palacios Joy; Palacios Miguel
|$1,200,000
|6122 Hill Circle
|Nashville
|37209
|6/18
|Lemon Rock Investments LLC
|Scalise Justin Thomas; Shields Angela Delight
|$1,195,000
|3136 Parthenon
|Nashville
|37203
|6/7
|Ira Innovations LLC; Two Dogs Dev LLC; Account No 2101309; Account No 2602852
|Smith Ralph Lynn
|$1,188,888
|109 End Close
|Nashville
|37205
|5/7
|Renteria Lucas
|Drewes Matthew Scott; Jones Margaret
|$1,185,000
|2026 Overhill
|Nashville
|37215
|4/15
|Springer Joslyn M; Springer Ryan D
|Idrees Kamran; Mufti Hina
|$1,185,000
|17A Fern
|Nashville
|37207
|5/24
|Visbeen Adam James
|Rhow Properties LLC
|$1,180,000
|515 Church
|Nashville
|37219
|6/21
|Puchalski Judith A
|Darren Thomas Shirley Business Trust; Shirley Darren
|$1,175,000
|1123 Draughon
|Nashville
|37204
|6/11
|Murray Benjamin N; Murray Melissa L
|Patterson Gerald G; Vernich Connie L; Vernich David M
|$1,175,000
|1220 5th
|Nashville
|37208
|4/14
|Fifth Avenue North LLC
|Butler Ashlee J; Butler Matthew D
|$1,173,000
|1007 Draughon
|Nashville
|37204
|5/25
|Lempert Nathaniel; Thomas Kristen
|Turberfield Jennifer A; Turberfield Mark A
|$1,165,000
|1703 Hillmont
|Nashville
|37215
|6/2
|Hyde David Andrew Bulloch
|Hadley Edmund Dabney III; Hadley Margaret Bumpus
|$1,163,000
|3100 Woodlawn
|Nashville
|37215
|5/11
|Frazer Louise Eve
|Carlson David Richard; Carlson Lauren Sims
|$1,156,500
|3614 Pilcher
|Nashville
|37209
|4/22
|Tyndal Chandler V; Tyndal Charles M III
|Janowiecki Christopher R; Taylor Leigh B
|$1,151,000
|3205 Long
|Nashville
|37203
|5/5
|Jbt Const LLC
|Music City Holdings LLC
|$1,150,000
|824 Belton
|Nashville
|37205
|5/3
|Lovell Reece E; Lovell Sarah A
|Winnett Douglas Alan
|$1,150,000
|2 Whitehall
|Nashville
|37205
|6/3
|Spalding Mary; Spalding Michael
|Griffin Virginia Harper
|$1,150,000
|3423 Valley Brook
|Nashville
|37215
|5/26
|Thorne Daniel Rather II; Thorne Mary Scott B
|Baldwin David M
|$1,150,000
|500 Sandy
|Old Hickory
|37138
|6/7
|Rousseau John; Rousseau Kimberley
|Hyers D Dale; Hyers Linda
|$1,150,000
|857 Lakemont
|Nashville
|37220
|5/10
|Holladay Evan; Lamata Jined
|Andrady Autumn
|$1,150,000
|144 39th
|Nashville
|37209
|6/9
|Alexander Bruce Neal; Oldham Jennifer Lynn
|Watts Dorraine Day; Watts Kent Ellis
|$1,150,000
|3607 Westbrook
|Nashville
|37205
|6/7
|Tashman Monika A
|Bibby Grant
|$1,149,900
|114 Dunham Springs
|Nashville
|37205
|4/5
|Hoffman Colman Brodsky; Hoffman Jan Jacobs
|McLaren Dan; McLaren Virginia
|$1,140,000
|416 Van Buren
|Nashville
|37208
|6/15
|Vickers Dana Felicia; Vickers Marvin Haber III
|Marconcini Glen; Marconcini Kimberley
|$1,137,000
|3826 Bedford
|Nashville
|37215
|5/19
|Hood Janice T; Hood Robert K
|Chazen Barbara
|$1,130,000
|1000A 9th
|Nashville
|37203
|4/28
|Bennatan Alexander; Bennatan Timothy
|Wrenco 18 LLC
|$1,130,000
|4613 Belmont Park
|Nashville
|37215
|6/25
|Peach Lauren Elizabeth; Wolff William Oscar
|Burridge Charles Marshall; Burridge Marcy Stringfield
|$1,130,000
|7976 Saddle Ridge
|Nashville
|37221
|6/24
|H&H Family Trust; Klein Brandon Trustee
|Buchanan Deborah Estate
|$1,130,000
|6006 Sherwood
|Nashville
|37215
|6/25
|Hamby Jonathan; Hamby Katelyn
|Charles Edward McCabe Irrev Tua
|$1,127,625
|177B Woodmont
|Nashville
|37205
|6/15
|Li Christopher Miao; Li Lei
|Meehan Dennis
|$1,125,000
|1220 17th
|Nashville
|37212
|6/3
|Midtown Realty LLC
|Aylward Dorothy Elizabeth; Cumberland University; Evans Thomas M Jr; Glenn James K; Hillsboro Presbyterian Church; Minatra Mary Beth; Primm John; Smith Lynda; Whittle Barbara; Wilkes Terry Eugene; Wimpy Rita Primm; Lynnville First Presbyterian Church; Wilkes Joe Norman; Winfrey Mary Ann
|$1,125,000
|177A Woodmont
|Nashville
|37205
|5/20
|Rungwerth Brett; Rungwerth Candace
|Meehan Dennis
|$1,125,000
|841B Battlefield
|Nashville
|37204
|6/23
|Dethmers Brett Edward; Roska Rabecca Lynn
|Stephanie Renee Dmeza Revocable Trust
|$1,120,000
|1108 Douglas
|Nashville
|37204
|4/16
|Herndon Alison
|Pointer Properties LLC
|$1,120,000
|115 Abbottsford
|Nashville
|37215
|6/22
|MacDonald Perry; MacDonald Sandra
|Echols Judith A Trustee; Judith A Echols Revocable Living Trust
|$1,119,000
|1731 Glen Echo
|Nashville
|37215
|4/9
|Hadjifrangiskou Maria; Meyer Adam
|Zouaoui Cigdem; Zouaoui Faker
|$1,110,000
|512 Hobbs Creek
|Nashville
|37215
|6/1
|Ralphs Realty Trust
|Haury & Smith Contractors Inc
|$1,102,799
|4702 Wyoming
|Nashville
|37209
|6/29
|Hewitt Kelly C; Pendleton Jeffrey Robert
|Kynes James Matthew; Kynes Ansley Dreadin
|$1,102,000
|4603 Lealand
|Nashville
|37220
|6/17
|McAdams Kimberly; Torna Anthony
|Fogaros John; Fogaros Melissa
|$1,100,000
|1116 Balbade
|Nashville
|37215
|5/5
|John J Jacobson Family Trust
|Evans Katherine Garner
|$1,100,000
|503 Huckleberry
|Nashville
|37205
|5/7
|Bennett George; Bennett Karina
|Lester James K; Lester Jill S
|$1,100,000
|933 Caldwell
|Nashville
|37204
|5/11
|Andrady Autumn
|Real Estate Rentals LLC
|$1,100,000
|2814 Kenway
|Nashville
|37215
|6/1
|Breckenridge Inv TN LLC
|Bryan Elaine; Miller Deborah
|$1,100,000
|1402 Woodmont
|Nashville
|37215
|6/1
|Grande Mary Belle
|Keen Madeline; Keen Taylor
|$1,100,000
|952 Van Leer
|Nashville
|37220
|6/3
|8Gco Trust
|Apple Rachel; Apple Richard
|$1,100,000
|218 Maplewood
|Nashville
|37207
|6/11
|At1 Maple Grove LLC
|Todd Realty LLC
|$1,100,000
|3939 Pin Hook
|Antioch
|37013
|4/22
|Affinity Dev LLC
|Wahidi Const LLC
|$1,100,000
|408 Shackleford
|Nashville
|37215
|4/13
|Hacienda Del Sur Trust
|Stroud Laura P
|$1,100,000
|2314 Cisco
|Nashville
|37204
|5/3
|Carpenter John; Carpenter Mary
|Cisco LLC
|$1,100,000
|5519 Granny White
|Brentwood
|37027
|5/14
|Lewis Amy Leanne; Lewis Todd Emerson
|Hopkins Hircle David; Hopkins Kameil S
|$1,100,000
|2008 Sweetbriar
|Nashville
|37212
|6/9
|Yock Adam
|Wood Kent
|$1,100,000
|856 Brook Hollow
|Nashville
|37205
|6/1
|Ekstrand Thaddeus; Evans Morgan
|Apg Rentals LLC
|$1,100,000
|6239 Bresslyn
|Nashville
|37205
|6/11
|Master Lauren; Zager Adam
|Handelsman Michelle
|$1,095,000
|2008 Galbraith
|Nashville
|37215
|5/10
|Fishburn Mark J; Smith
|Johnson Michelle A; Cho Mary; Johnson Kevin
|$1,095,000
|207 Page
|Nashville
|37205
|6/2
|Polivka Jonathan Walter; Polivka Kathleen Marie
|Garrison Johnny; Garrison Lindsay
|$1,085,000
|200 Leake
|Nashville
|37205
|4/5
|Delaney Brian; Delaney Meghan Conaty
|Phillips James C Jr; Phillips Yuliya; Stabell Nancy Wood
|$1,085,000
|117 48th
|Nashville
|37209
|5/20
|Laffer Arthur Betz Jr
|Good David J; Good Sandra J
|$1,082,000
|725 Templeton
|Nashville
|37205
|4/5
|Holzapfel Sarah Morgan; Jaskowski Bryce
|Schanbaum Susan
|$1,075,000
|5041 Kingsview
|Nashville
|37220
|5/18
|Shurkin Jane Weir; Shurkin Peter
|Bowden Bonnie Dee; Fertita Dean A
|$1,075,000
|653 Brook Hollow
|Nashville
|37205
|6/28
|Malloy Revocable Living Trust
|Thomas Brande Griffith; Thomas Lee Kevin
|$1,075,000
|6013 Andover
|Nashville
|37215
|4/12
|Bahil Benjamin; Bahil Denise
|Ke Holdings LLC
|$1,071,108
|1717 Greenwood
|Nashville
|37206
|6/28
|Bauman Cecil Davis; Bauman Jennifer Donnelly
|Israel Erin Latham; Israel Chandler
|$1,070,000
|2406 Oakland
|Nashville
|37212
|6/16
|Lh2 Investments LLC
|Myrhum Catherine; Myrhum Mark C; Opay Mary Sue Myrhum; Stott Pamela M; Whitman Robert S Estate
|$1,070,000
|8651 McCrory
|Nashville
|37221
|4/28
|Mathy Brian; Wiens Jennifer
|Somerville Angela; Somerville Nathan
|$1,066,900
|945 Southside
|Nashville
|37203
|6/4
|Keane Angelynn; Keane Ryan
|Freedman Courtney; Freedman Joseph David; Freedman Jsoeph
|$1,058,000
|163 Charleston
|Nashville
|37205
|6/2
|Haun Family Trust
|Kaminsky Kristi; Kaminsky Sean B
|$1,057,500
|319 Lauderdale
|Nashville
|37205
|4/14
|Chadwick Ashley; Chadwick Nicholson Stephen
|Williams David Y
|$1,052,000
|1404 Caldwell
|Nashville
|37212
|5/25
|Belmont Real Estate Holdings II LLC
|Baugher Homes 105 LLC
|$1,050,000
|16 Compton
|Nashville
|37215
|4/27
|Word Lori Kelley
|Leeds Danny Blaine; Leeds Jolie M; Drumwright J Carlton
|$1,050,000
|845 Otter Creek
|Nashville
|37220
|5/3
|Burns Brent; Hurd Tyler
|Rabinowitz Carole Anne; Rabinowitz Jonah
|$1,050,000
|6 Whitehall
|Nashville
|37205
|4/23
|Breggin Linda K; Vandenbergh Michael P
|Radic Tanya; Radic Zeljko
|$1,050,000
|4405 Westlawn
|Nashville
|37209
|4/30
|Flynn Brenton Thomas; Flynn Hilary Lauren
|Cua Ashley G Decker; Cua Maxx A
|$1,050,000
|314 Whitworth
|Nashville
|37205
|5/27
|Susan P Holmes Revocable Living Trust
|Ayers Janet E Trustee; Janet E Ayers Living Trust
|$1,043,889
|488 Broadwell
|Nashville
|37220
|5/7
|Lundeen Susan; Lundeen Thomas
|Heffington Paul; Heffington Shannon P
|$1,038,000
|3826 Bedford
|Nashville
|37215
|5/4
|Japanese Maple LLC
|Beasley Farideh S
|$1,037,500
|1307 Eastland
|Nashville
|37206
|4/1
|Clauss David; Clauss Laura
|Feldstein Benjamin J; Feldstein Karen Louise
|$1,030,000
|4407 Westlawn
|Nashville
|37209
|6/9
|Tolnar Jeffery J; Tolnar Kimberly M
|Westminster II LLC
|$1,025,000
|1403 Woodland
|Nashville
|37206
|6/15
|Helfand Jessica Gayle; Winter William Reino
|Humes Sara Marie; Humes Stephen Matthew
|$1,025,000
|1947B Kimbark
|Nashville
|37215
|6/30
|Hulsey Mary Elizabeth
|Volunteer Builders LLC
|$1,021,100
|4111 Lone Oak
|Nashville
|37215
|5/7
|Martin & Loraine Caratan Family Trust
|Eileen McCallum Dixon Revocable Trust
|$1,020,000
|910 Montrose
|Nashville
|37204
|4/21
|Mariucci Stephen R II; Dilday Devin Nicole
|Ferdowsi Imaan
|$1,015,000
|1929 Greenwood
|Nashville
|37206
|4/15
|Smith Alice; Smith Spencer III
|Rogers David E; Rogers Linda P
|$1,010,000
|205 Mockingbird
|Nashville
|37205
|6/11
|3704 Whitland Ave LLC
|Kimball Matthew William
|$1,010,000
|1947 Kimbark
|Nashville
|37215
|6/8
|Kagenski Robert M Sr
|Volunteer Builders LLC
|$1,006,228
|4115 Kimbark
|Nashville
|37215
|5/25
|Loh Katherine; Luo Leo Yao
|Build Nashville Dbh LLC
|$1,002,555
|6513 Jocelyn Hollow
|Nashville
|37205
|5/21
|Macara Ian G
|Hall Amy; Lane Amy Hall; Lane Greg
|$1,000,000
|3940 Woodlawn
|Nashville
|37205
|5/24
|Higgins Roger; Shipp Ann M
|Ellen C Lawson Revocable Living Trust
|$1,000,000
|1216 Saxon
|Nashville
|37215
|6/10
|Peterson Kimberly B; Peterson Kirk H
|White John
|$1,000,000
|3048 Lebanon
|Nashville
|37214
|4/29
|Hurd Alta Vista LLC
|Charlie R Smith & Marlene J Smith Revocable Trust
|$1,000,000
|108 End Close
|Nashville
|37205
|6/21
|Dashiff Maichael D; Dashiff Melissa
|6212 Hickory Valley Road LLC
|$1,000,000
|4532 Alcott
|Nashville
|37215
|5/3
|HR Properties of TN
|Jackson Charles E III; Jackson Jennifer
|$1,000,000
|2708 Oakland
|Nashville
|37212
|6/18
|Helton Elizabeth Heins
|Buppert Linda K
|$1,000,000
|1234 5th
|Nashville
|37208
|5/24
|Arkin Karen; Arkin Richard
|Bui Bryan; Smith Mariah
|$1,000,000
|3807 Central
|Nashville
|37205
|6/3
|Kurzweg Stephanie B
|Bauman Cecil Davis; Bauman Jennifer Donnelly
|$1,000,000
|1209 Otter Creek
|Nashville
|37215
|6/9
|Stone Oak Builders LLC
|Wood Robert E Executor; Wood Marjorie W Estate
|$1,000,000