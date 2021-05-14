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The Ledger - EST. 1978 - Nashville Edition
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VOL. 45 | NO. 20 | Friday, May 14, 2021

Top Davidson County residential sales for April 2021

Updated 1:37PM
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Top residential real estate sales, March 2021, for Davidson County, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersSale Price
309 Lynnwood Nashville 37205 4/30 Bert C Hensley Family Trust Carol M Mastrapasqua Testamentary Trust $3,350,000
4436 Tyne Nashville 37215 4/5 Edlyn Residential Trust Cochran Anita K $3,350,000
1210 Nichol Nashville 37205 4/23 Lane William W Province Builders LLC $3,350,000
1284 Hitt Goodlttsvlle 37072 4/8 Wallace Revocable Family Trust Peace Mary Jane; Peace Thomas Frederick $3,045,000
621 Westview Nashville 37205 4/14 Murfree Blaire M; Murfree Paul Davis McRae Adrienne; McRae Richard D III $2,970,000
309 Westview Nashville 37205 4/13 Sandy Cornelius Living Trust Nashville Design Build Inc $2,900,000
300 White Swans Brentwood 37027 4/20 Lockney Dennis Timothy; Lockney Natalie Ausborn Matthews Tammy $2,879,000
4530 Beacon Nashville 37215 4/5 Bard Nathan; Bard Tiffany KE Holdings LLC $2,705,000
6125 Montcrest Nashville 37215 4/22 Seedig Landry; Seedig Jamie Volpar Inc $2,663,189
3910 Wallace Nashville 37215 4/12 Beem Brian Jr; Beem Lauren Kay Carraher Kevin $2,600,000
808 Crestwood Nashville 37204 4/1 Burry 2003 Revocable Trust Davis Demario Antwan; Davis Tamila Gill; Davis Tamela Gill $2,550,000
808 Lynnwood Nashville 37205 4/21 Sonnenschein Trust Chandelier Dev Inc $2,500,000
4013 Dorcas Nashville 37215 4/27 Bowers Damon; Bowers Lisa 8Gco Revocable Living Trust $2,495,000
106 Brookfield Nashville 37205 4/6 Steakley Jamie Gordon; Steakley Joseph Nathan Jr Vintage South LLC $2,455,000
1138 Tyne Nashville 37220 4/12 Jones L Gregory; Jones Susan P Chase Elizabeth R; Chase Randall C $2,400,000
3737 West End Nashville 37205 4/21 Time Is Short Trust 3538 Richland Ave Land Trust $2,395,000
6016 Ashland Nashville 37215 4/26 Dombrowski Dave; Ross Karie Chandelier Dev Inc $2,361,542
1021 Norfleet Nashville 37220 4/16 Trew Glen Allen Jr Becker David $2,327,500
135 Alton Nashville 37205 4/14 Binkley Christopher; Binkley Laura Alton 2.0 LLC $2,297,146
4617 Chalmers Nashville 37215 4/27 Krupin Zena 8Gco Revocable Living Trust $2,200,000
3504 Hopkins Nashville 37215 4/20 Adamiak Brittany; Adamiak Marek Chesnut Infill GP $2,152,000
1124 Safety Harbor Old Hickory 37138 4/30 Louis Sheryl Darlene E Frazier Revocable Living Trust $2,000,000
1138 Brookmeade Nashville 37204 4/1 Cristofalo Carina; Cristofalo Mark T Shaffer Homes Services LLC $2,000,000
3 Buckland Abbey Nashville 37215 4/16 Harris Doralyn Burns Gregory L; Burns Barbara $1,995,000
915 Glendale Nashville 37204 4/13 Bennett Earl B; Bennett Rekeshia S Chandelier Dev LLC Inc $1,950,000
515 Church Nashville 37219 4/12 McKinney William Wesley 505 Property LLC $1,925,000
413 Lynnwood Nashville 37205 4/26 Cammack Julia Van Mol Derek; Van Mol Marcie $1,912,000
4516 Shys Hill Nashville 37215 4/16 Shore Brian D; Shore Rachel W Ewing Anthony E $1,900,000
817 Belton Nashville 37205 4/27 Goodwin Erin R; Goodwin Jacob Hunt Amy; Hunt Cameron $1,894,547
2409 Fairfax Nashville 37212 4/14 Hebenstreit Laura Keith W Merrill Living Trust $1,890,000
6230 Robin Hill Nashville 37205 4/20 Idrees Kamran; Mufti Hina 6230 Robin Hill LLC $1,825,000
2811 Oakland Nashville 37212 4/19 Worcester Anne Person; Worcester Thomas Allan T&K Capital LLC $1,800,000
1027C Battery Nashville 37220 4/23 Roger E Mick Revocable Trust; Barbara D Mick Revocable Trust Boulevard Building Group LLC $1,798,900
1001 Greenwich Nashville 37215 4/28 Dutton Darlene; Dutton William P Blank Peaches Gunter $1,650,000
4411A Soper Nashville 37204 4/20 Patel Nitesh; Patel Shilpa Chesnut Infill GP $1,600,000
211B Page Nashville 37205 4/6 Kirkwood Katherine D; Kirkwood Kent A Page Gen X LLC $1,599,900
937 Travelers Nashville 37220 4/9 Aubery Jeffrey Scott; Aubery Patricia Mitchell Glover Gary A; Glover Robin H; Morgan Karen $1,595,000
107 Abbottsford Nashville 37215 4/22 Gilley Gregory A; Gilley Terasa Edwards Janis; Koch Randy $1,585,000
4311 Esteswood Nashville 37215 4/7 Bearden Michelle Sharp; Bearden Robert Core Lane Catherine Wiley; Lane William Walter $1,550,000
116 Mockingbird Nashville 37205 4/5 Ryan Jessica; Ryan Whitney Douglas & Kimberly Linfert Revocable Trust $1,545,000
4513 Beacon Nashville 37215 4/6 David W Adams Living Trust Hobbs Bryan D; Hobbs Kelly J $1,525,000
14 Middleton Park Nashville 37215 4/26 Hobbs Bryan D; Hobbs Kelly J Hulme Dayna A; Hulme Thomas W $1,500,000
1002 Battery Nashville 37220 4/5 Roush Brooke O; Roush Lukas M Millar Cecil Rowan $1,500,000
1209 Linden Nashville 37212 4/9 Nutmeg Bandits LLC Tannler Jon David; Tannler Kristen Dianne $1,500,000
2705 Hawthorne Nashville 37212 4/29 Hawthorne Homes Project Dunlap Erin; Dunlap Scot H; Nashjohn LLC $1,499,992
1108 Nichol Nashville 37205 4/21 1108 Nichol LLC Richardson Gregory Paul; Richardson Virginia $1,475,000
836 Bradford Nashville 37204 4/12 Wildes Christina; Andersson Johan Glenn Stephanie; Popadic Mark S $1,475,000
510 Park Hill Nashville 37205 4/19 Blue Sky Properties LLC Hassell Michael D; Hassell Susan S $1,465,000
3916 Abbott Martin Nashville 37215 4/1 Ward Christy; Ward William M Rhinobird Holding GP $1,465,000
3209 Granny White Nashville 37204 4/20 Raih David M; Raih Lauren S Aspen Const LLC $1,465,000
4401 Farriswood Nashville 37204 4/8 Heslin Shane Riley; Heslin Timothy Michael II JB Partners $1,425,000
4411B Soper Nashville 37204 4/12 Zamec Curtis J II; Zamec Jane E Chesnut Infill GP $1,399,000
2030 Castleman Nashville 37215 4/6 Roman Eric R; Roman Stacy A Harrison Steakley Jamie Gordon; Steakley Joseph Nathan Jr $1,390,000
6411 Lansing Nashville 37209 4/1 Clifford Jared Tucker; Clifford Melody Windsor Homes LLC $1,355,000
7236 Old Burkitt Antioch 37013 4/6 Shoppes At Old Burkitt LLC Brentwood United Methodist Church; Village Church Nashville $1,350,000
3605 Knollwood Nashville 37215 4/27 Williams Jean Ann; Williams Matthew Andrews Frances McWhirter; Carpenter Clare Brunson; Carpenter William F III; Carpenter Clare D Estate; Gray Haley Anne $1,350,000
2024 Overhill Nashville 37215 4/1 Michael Mimbs Griffin & Alice Williams Griffin Revocable Living Trust Mudter George E Jr; Smith Aleah; Smith Craig K $1,350,000
6021 Robert E Lee Nashville 37215 4/7 Sisk John L III Bearden Michelle S; Bearden Robert C $1,300,000
1412 Villa Nashville 37212 4/27 Sapp Debra R; Sapp Michael C Wade Sydney J $1,300,000
417 Park Nashville 37205 4/5 Ruof Nicholas Nury Fuller Theresa L; Laws Robert P $1,300,000
1328 Duncanwood Nashville 37204 4/15 Timmons Tyler A; Timmons Whitney Middendorf Sharon $1,247,500
900 20th Nashville 37212 4/6 Odell Carol; Odell Richard Hal Cheek William T III $1,200,000
2026 Overhill Nashville 37215 4/15 Springer Joslyn M; Springer Ryan D Idrees Kamran; Mufti Hina $1,185,000
1220 5th Nashville 37208 4/14 Fifth Avenue North LLC Butler Ashlee J; Butler Matthew D $1,173,000
3614 Pilcher Nashville 37209 4/22 Tyndal Chandler V; Tyndal Charles M III Janowiecki Christopher R; Taylor Leigh B $1,151,000
114 Dunham Springs Nashville 37205 4/5 Hoffman Colman Brodsky; Hoffman Jan Jacobs McLaren Dan; McLaren Virginia $1,140,000
1108 Douglas Nashville 37204 4/16 Herndon Alison Pointer Properties LLC $1,120,000
1731 Glen Echo Nashville 37215 4/9 Hadjifrangiskou Maria; Meyer Adam Zouaoui Cigdem; Zouaoui Faker $1,110,000
408 Shackleford Nashville 37215 4/13 Hacienda Del Sur Trust Stroud Laura P $1,100,000
3939 Pin Hook Antioch 37013 4/22 Affinity Dev LLC Wahidi Const LLC $1,100,000
200 Leake Nashville 37205 4/5 Delaney Brian; Delaney Meghan Conaty Phillips James C Jr; Phillips Yuliya; Stabell Nancy Wood $1,085,000
725 Templeton Nashville 37205 4/5 Holzapfel Sarah Morgan; Jaskowski Bryce Schanbaum Susan $1,075,000
6013 Andover Nashville 37215 4/12 Bahil Benjamin; Bahil Denise Ke Holdings LLC $1,071,108
8651 McCrory Nashville 37221 4/28 Mathy Brian; Wiens Jennifer Somerville Angela; Somerville Nathan $1,066,900
319 Lauderdale Nashville 37205 4/14 Chadwick Ashley; Chadwick Nicholson Stephen Williams David Y $1,052,000
4405 Westlawn Nashville 37209 4/30 Flynn Brenton Thomas; Flynn Hilary Lauren Cua Ashley G Decker; Cua Maxx A $1,050,000
16 Compton Nashville 37215 4/27 Word Lori Kelley Leeds Danny Blaine; Leeds Jolie M; Drumwright J Carlton $1,050,000
6 Whitehall Nashville 37205 4/23 Breggin Linda K; Vandenbergh Michael P Radic Tanya; Radic Zeljko $1,050,000
1307 Eastland Nashville 37206 4/1 Clauss David; Clauss Laura Feldstein Benjamin J; Feldstein Karen Louise $1,030,000
910 Montrose Nashville 37204 4/21 Mariucci Stephen R II; Dilday Devin Nicole Ferdowsi Imaan $1,015,000
1929 Greenwood Nashville 37206 4/15 Smith Alice; Smith Spencer III Rogers David E; Rogers Linda P $1,010,000
3048 Lebanon Nashville 37214 4/29 Hurd Alta Vista LLC Charlie R Smith & Marlene J Smith Revocable Trust $1,000,000
4009A Woodmont Nashville 37205 4/22 Branch Phillip T; Lowe Lacey Patel Dharmesh; Patel Paresh; Patel Pareshkumar S; Patel Praveen $999,000
3319 Park Nashville 37209 4/14 Grimson Allan S; Grimson Jennifer Ives Ridgemont Homes LLC $995,000
1302 Clayton Nashville 37212 4/6 Warrix Chadwick; Warrix Lora Pellegrini 2006 Family Trust; Sheriff Brett $984,180
3617 Rainbow Nashville 37204 4/19 Dove Kimi; Dove Thomas Finnin Joi E $981,000
6002 Elizabethan Nashville 37205 4/19 Woodruff Banks Franklin; Woodruff Melissa Neal Neal Frank E III $975,000
106 Savoy Nashville 37205 4/1 Davogustto Giovanni E; Chavez Mariana I Philip Roseman 2012 Irrevocable Gift Trust $975,000
505 Sandy Old Hickory 37138 4/5 Ison Nellie; Ison Kevin Helton Cathey L; Helton Donald H $970,000
1015 12th Nashville 37203 4/5 Navo Elliot B DC Nashville Real Estate II LLC $965,000
610 Lynnbrook Nashville 37215 4/8 Eley James Howard; Eley Pattie Leigh Gunn Smith Andrew H; Smith Renee M $952,500
1104 Lenore Nashville 37206 4/28 Joseph Balla & Pamela Balla Joint Living Trust Buckley Daniel M; French Andy L II $950,000
402 Page Nashville 37205 4/26 Moore Mary Ramsey; Moore William Lloyd III Head Jared A; Spidalieri Alexandria M $943,000
1210 Cliftee Brentwood 37027 4/21 Douglas Cynthia A Thiele Katherine C; Thiele Roger S $940,000
810 Powers Nashville 37206 4/5 Wilkinson Barry O; Wilkinson Tricia L Brite Solutions Inc $939,700
3131C Parthenon Nashville 37203 4/15 Foster Mark Edward R2I LLC $936,000
2002 Long Nashville 37206 4/13 Wilson Jason Burkett Homes Inc $925,900
4111 Wyoming Nashville 37209 4/19 Kmita Sarah A G; Kmita Travis R Allurant Homes LLC $925,000
6 Castlewood Nashville 37215 4/1 Lee Jonathan Chitra Mukherji Revocable Trust $925,000
71 Brookwood Nashville 37205 4/16 Iglesia Edward Gerard Abano; Kim Hanna Paik Michaeli David; Michaeli Jennifer L $925,000
4312 Glen Eden Nashville 37205 4/1 Wellborn Walter Evans Jr Deschenes Lise; Nicholl Michael P $915,000
4811 Nevada Nashville 37209 4/12 Rogers Caroline Kerrins; White Michael Hunter Melanies Real Estate & Trust Account LLC $905,000
334 Harvard Nashville 37205 4/12 Powers Fran J; Powers William S Phillips Brittany; Phillips Charles L $900,000
129 Brighton Close Nashville 37205 4/15 Marrow Lance M Crane David F; Crane Patricia K $900,000
8410 Sycamore Creek Joelton 37080 4/5 Odum Paul R Lewis Kelley Cole $900,000
3507 Central Nashville 37205 4/28 Jrade Cathy L; Jrade Ramon Jrade Rachel; Rice Jonathan $900,000
1007 11th Nashville 37206 4/21 1007 11th Ave S LLC Seibels Mary Katherine; Seibels Ryan $885,000
5407 Bradfield Nashville 37220 4/1 Garza Elizabeth Anthony; Alanis Arturo Alfredo Garza Zd Management LLC $881,500
5405 Bradfield Nashville 37220 4/5 Izzi Kristine Deanna; Izzi Nicolas Joseph Zd Management LLC $881,500
408 Powder Mill Nashville 37205 4/13 Goggin Danielle; Goggin Shea Treemont Properties LLC $875,500
2810 Belmont Nashville 37212 4/5 Millar Cecil Rowan Carter Adam J; Noser Kelly A $875,000
2241 Castleman Nashville 37215 4/8 Khan Aimal Brick Michael John Trustee; Karen Brick Werthan Living Trust $871,000
1007 9th Nashville 37203 4/12 Hollister Jacob Durham Elizabeth; Durham Linda J; James Lindsay $870,000
1809 Old Hickory Brentwood 37027 4/30 Chestnut Infill GP Zadick Deanna S; Zadick Mike $870,000
225 Craighead Nashville 37205 4/30 Stafford Andrea Harris; Stafford Timothy R Harkey John B Jr; Harkey Kathleen E $867,500
913 15th Nashville 37212 4/19 McNeil Irrevocable Gift Trust Helling Danielle H; Helling Errol W $865,000
1626 19th Nashville 37212 4/20 Serene Place Holdings LLC Gremada Re LLC $864,900
2524 Sunset Nashville 37212 4/9 Breckenridge Investments Tn LLC Roberts Mitchell Lynn; Roberts Pamela R $859,000
1212 Laurel Nashville 37203 4/14 Lizette Vale MGG Revocable Trust Bizzari Laetizia $855,000
2707 Westwood Nashville 37212 4/16 Dubois Rachel Dawn; Montgomery Gerald Wesley II Goodwin Erin R; Goodwin Jacob W; Rebele Erin C $854,000
1101 Montrose Nashville 37204 4/5 Coyle Hardie Family Foundation LLC McEachern David Todd $851,000
507 32nd Nashville 37212 4/6 Fast Megan; Fast Nathan Barret James; Crooks Sarah J $850,000
2910 Felicia Nashville 37209 4/5 Up Partnership GP Rudy at City Heights LLC $850,000
1773 Tyne Nashville 37215 4/27 Holets William; Ragan Elizabeth Claire Brodie Robert Allen $850,000
980 Youngs Nashville 37207 4/5 Up Partnership GP Westvue Dev LLC $850,000
504 Wilson Nashville 37215 4/12 Fort Capital LLC Carver C Mark Trustee $850,000
3011 Medial Nashville 37215 4/23 Barahimi Behnaz; Sulkowski Behnaz Barahimi; Sulkowski James Bentley Mary Pinson; Bentley Mary Young; Pinson Mary Young $850,000
121 Fern Nashville 37207 4/22 Eme Ijagha; Lynes Maria Therrien Stephen M $849,000
4001 Vailwood Nashville 37215 4/30 Chesnut Infill GP Royse Barbara W; Royse Charles B $845,000
2508 10th Nashville 37204 4/8 Fisher Julianne Gelfand Todd Trustee; Montrose Trust $840,000
1715 Hillmont Nashville 37215 4/9 Jaaron Investment Partners 2 LLC Manis Lisa Karen $840,000
3700 Park Nashville 37209 4/7 Ramsden Matthew Stephen Cole James Irwin $838,000
2114 Golf Club Nashville 37215 4/12 Warren Elliott; Warren Mary Mildred F Adams 2008 Revocable Trust $835,000
116 Brighton Close Nashville 37205 4/26 Hassell Michael D; Hassell Susan S Donna Barber Living Trust $830,000
3623 Westbrook Nashville 37205 4/19 Diehl Alina Danielle; Whitson John Morford Brush Clinton Edward Hunter; Brush Jessica $825,000
515 Church Nashville 37219 4/12 Johnston Benjamin; Johnston Jinnifer 505 Property LLC $825,000
1213 Taggartwood Brentwood 37027 4/6 Munro John Robert Gift Daniel T; Gift Daniel Thomas Jr $820,000
1113 Wade Nashville 37203 4/15 Northspoon Properties LLC Pierce Dev Group LLC $813,000
500 18th Nashville 37206 4/22 Navarro Ruben; Nealon Ray Shurkin Janet W; Shurkin Peter $811,700
1315 Pillow Nashville 37203 4/7 Richmond John II Bachta Kate Ashby; Bachta Michael; Chiles Kate Ashby $810,000
835 Battery Nashville 37220 4/19 Basile Kent Tyler Maples Klane $810,000
609 Rudolph Nashville 37206 4/30 Kuratek Patricia M; Kuratek Raymond L Austin Alexandra; Austin Brian Joseph; Austin Brain Joseph $810,000
1212 Laurel Nashville 37203 4/7 Norment Jeffrey A; Norment Susan A Jerry Don Moore & Connie Sue Moore Revocable Trust $805,000
1509 Woodmont Nashville 37215 4/28 Cream City Dev LLC John & Leigh Ann Braswell Trust $800,000

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UTILITY CONNECTIONS 0 0 0
MARRIAGE LICENSES 0 0 0