Top Davidson County residential sales for April 2021

|309 Lynnwood
|Nashville
|37205
|4/30
|Bert C Hensley Family Trust
|Carol M Mastrapasqua Testamentary Trust
|$3,350,000
|4436 Tyne
|Nashville
|37215
|4/5
|Edlyn Residential Trust
|Cochran Anita K
|$3,350,000
|1210 Nichol
|Nashville
|37205
|4/23
|Lane William W
|Province Builders LLC
|$3,350,000
|1284 Hitt
|Goodlttsvlle
|37072
|4/8
|Wallace Revocable Family Trust
|Peace Mary Jane; Peace Thomas Frederick
|$3,045,000
|621 Westview
|Nashville
|37205
|4/14
|Murfree Blaire M; Murfree Paul Davis
|McRae Adrienne; McRae Richard D III
|$2,970,000
|309 Westview
|Nashville
|37205
|4/13
|Sandy Cornelius Living Trust
|Nashville Design Build Inc
|$2,900,000
|300 White Swans
|Brentwood
|37027
|4/20
|Lockney Dennis Timothy; Lockney Natalie Ausborn
|Matthews Tammy
|$2,879,000
|4530 Beacon
|Nashville
|37215
|4/5
|Bard Nathan; Bard Tiffany
|KE Holdings LLC
|$2,705,000
|6125 Montcrest
|Nashville
|37215
|4/22
|Seedig Landry; Seedig Jamie
|Volpar Inc
|$2,663,189
|3910 Wallace
|Nashville
|37215
|4/12
|Beem Brian Jr; Beem Lauren Kay
|Carraher Kevin
|$2,600,000
|808 Crestwood
|Nashville
|37204
|4/1
|Burry 2003 Revocable Trust
|Davis Demario Antwan; Davis Tamila Gill; Davis Tamela Gill
|$2,550,000
|808 Lynnwood
|Nashville
|37205
|4/21
|Sonnenschein Trust
|Chandelier Dev Inc
|$2,500,000
|4013 Dorcas
|Nashville
|37215
|4/27
|Bowers Damon; Bowers Lisa
|8Gco Revocable Living Trust
|$2,495,000
|106 Brookfield
|Nashville
|37205
|4/6
|Steakley Jamie Gordon; Steakley Joseph Nathan Jr
|Vintage South LLC
|$2,455,000
|1138 Tyne
|Nashville
|37220
|4/12
|Jones L Gregory; Jones Susan P
|Chase Elizabeth R; Chase Randall C
|$2,400,000
|3737 West End
|Nashville
|37205
|4/21
|Time Is Short Trust
|3538 Richland Ave Land Trust
|$2,395,000
|6016 Ashland
|Nashville
|37215
|4/26
|Dombrowski Dave; Ross Karie
|Chandelier Dev Inc
|$2,361,542
|1021 Norfleet
|Nashville
|37220
|4/16
|Trew Glen Allen Jr
|Becker David
|$2,327,500
|135 Alton
|Nashville
|37205
|4/14
|Binkley Christopher; Binkley Laura
|Alton 2.0 LLC
|$2,297,146
|4617 Chalmers
|Nashville
|37215
|4/27
|Krupin Zena
|8Gco Revocable Living Trust
|$2,200,000
|3504 Hopkins
|Nashville
|37215
|4/20
|Adamiak Brittany; Adamiak Marek
|Chesnut Infill GP
|$2,152,000
|1124 Safety Harbor
|Old Hickory
|37138
|4/30
|Louis Sheryl
|Darlene E Frazier Revocable Living Trust
|$2,000,000
|1138 Brookmeade
|Nashville
|37204
|4/1
|Cristofalo Carina; Cristofalo Mark T
|Shaffer Homes Services LLC
|$2,000,000
|3 Buckland Abbey
|Nashville
|37215
|4/16
|Harris Doralyn
|Burns Gregory L; Burns Barbara
|$1,995,000
|915 Glendale
|Nashville
|37204
|4/13
|Bennett Earl B; Bennett Rekeshia S
|Chandelier Dev LLC Inc
|$1,950,000
|515 Church
|Nashville
|37219
|4/12
|McKinney William Wesley
|505 Property LLC
|$1,925,000
|413 Lynnwood
|Nashville
|37205
|4/26
|Cammack Julia
|Van Mol Derek; Van Mol Marcie
|$1,912,000
|4516 Shys Hill
|Nashville
|37215
|4/16
|Shore Brian D; Shore Rachel W
|Ewing Anthony E
|$1,900,000
|817 Belton
|Nashville
|37205
|4/27
|Goodwin Erin R; Goodwin Jacob
|Hunt Amy; Hunt Cameron
|$1,894,547
|2409 Fairfax
|Nashville
|37212
|4/14
|Hebenstreit Laura
|Keith W Merrill Living Trust
|$1,890,000
|6230 Robin Hill
|Nashville
|37205
|4/20
|Idrees Kamran; Mufti Hina
|6230 Robin Hill LLC
|$1,825,000
|2811 Oakland
|Nashville
|37212
|4/19
|Worcester Anne Person; Worcester Thomas Allan
|T&K Capital LLC
|$1,800,000
|1027C Battery
|Nashville
|37220
|4/23
|Roger E Mick Revocable Trust; Barbara D Mick Revocable Trust
|Boulevard Building Group LLC
|$1,798,900
|1001 Greenwich
|Nashville
|37215
|4/28
|Dutton Darlene; Dutton William P
|Blank Peaches Gunter
|$1,650,000
|4411A Soper
|Nashville
|37204
|4/20
|Patel Nitesh; Patel Shilpa
|Chesnut Infill GP
|$1,600,000
|211B Page
|Nashville
|37205
|4/6
|Kirkwood Katherine D; Kirkwood Kent A
|Page Gen X LLC
|$1,599,900
|937 Travelers
|Nashville
|37220
|4/9
|Aubery Jeffrey Scott; Aubery Patricia Mitchell
|Glover Gary A; Glover Robin H; Morgan Karen
|$1,595,000
|107 Abbottsford
|Nashville
|37215
|4/22
|Gilley Gregory A; Gilley Terasa
|Edwards Janis; Koch Randy
|$1,585,000
|4311 Esteswood
|Nashville
|37215
|4/7
|Bearden Michelle Sharp; Bearden Robert Core
|Lane Catherine Wiley; Lane William Walter
|$1,550,000
|116 Mockingbird
|Nashville
|37205
|4/5
|Ryan Jessica; Ryan Whitney
|Douglas & Kimberly Linfert Revocable Trust
|$1,545,000
|4513 Beacon
|Nashville
|37215
|4/6
|David W Adams Living Trust
|Hobbs Bryan D; Hobbs Kelly J
|$1,525,000
|14 Middleton Park
|Nashville
|37215
|4/26
|Hobbs Bryan D; Hobbs Kelly J
|Hulme Dayna A; Hulme Thomas W
|$1,500,000
|1002 Battery
|Nashville
|37220
|4/5
|Roush Brooke O; Roush Lukas M
|Millar Cecil Rowan
|$1,500,000
|1209 Linden
|Nashville
|37212
|4/9
|Nutmeg Bandits LLC
|Tannler Jon David; Tannler Kristen Dianne
|$1,500,000
|2705 Hawthorne
|Nashville
|37212
|4/29
|Hawthorne Homes Project
|Dunlap Erin; Dunlap Scot H; Nashjohn LLC
|$1,499,992
|1108 Nichol
|Nashville
|37205
|4/21
|1108 Nichol LLC
|Richardson Gregory Paul; Richardson Virginia
|$1,475,000
|836 Bradford
|Nashville
|37204
|4/12
|Wildes Christina; Andersson Johan
|Glenn Stephanie; Popadic Mark S
|$1,475,000
|510 Park Hill
|Nashville
|37205
|4/19
|Blue Sky Properties LLC
|Hassell Michael D; Hassell Susan S
|$1,465,000
|3916 Abbott Martin
|Nashville
|37215
|4/1
|Ward Christy; Ward William M
|Rhinobird Holding GP
|$1,465,000
|3209 Granny White
|Nashville
|37204
|4/20
|Raih David M; Raih Lauren S
|Aspen Const LLC
|$1,465,000
|4401 Farriswood
|Nashville
|37204
|4/8
|Heslin Shane Riley; Heslin Timothy Michael II
|JB Partners
|$1,425,000
|4411B Soper
|Nashville
|37204
|4/12
|Zamec Curtis J II; Zamec Jane E
|Chesnut Infill GP
|$1,399,000
|2030 Castleman
|Nashville
|37215
|4/6
|Roman Eric R; Roman Stacy A Harrison
|Steakley Jamie Gordon; Steakley Joseph Nathan Jr
|$1,390,000
|6411 Lansing
|Nashville
|37209
|4/1
|Clifford Jared Tucker; Clifford Melody
|Windsor Homes LLC
|$1,355,000
|7236 Old Burkitt
|Antioch
|37013
|4/6
|Shoppes At Old Burkitt LLC
|Brentwood United Methodist Church; Village Church Nashville
|$1,350,000
|3605 Knollwood
|Nashville
|37215
|4/27
|Williams Jean Ann; Williams Matthew
|Andrews Frances McWhirter; Carpenter Clare Brunson; Carpenter William F III; Carpenter Clare D Estate; Gray Haley Anne
|$1,350,000
|2024 Overhill
|Nashville
|37215
|4/1
|Michael Mimbs Griffin & Alice Williams Griffin Revocable Living Trust
|Mudter George E Jr; Smith Aleah; Smith Craig K
|$1,350,000
|6021 Robert E Lee
|Nashville
|37215
|4/7
|Sisk John L III
|Bearden Michelle S; Bearden Robert C
|$1,300,000
|1412 Villa
|Nashville
|37212
|4/27
|Sapp Debra R; Sapp Michael C
|Wade Sydney J
|$1,300,000
|417 Park
|Nashville
|37205
|4/5
|Ruof Nicholas Nury
|Fuller Theresa L; Laws Robert P
|$1,300,000
|1328 Duncanwood
|Nashville
|37204
|4/15
|Timmons Tyler A; Timmons Whitney
|Middendorf Sharon
|$1,247,500
|900 20th
|Nashville
|37212
|4/6
|Odell Carol; Odell Richard Hal
|Cheek William T III
|$1,200,000
|2026 Overhill
|Nashville
|37215
|4/15
|Springer Joslyn M; Springer Ryan D
|Idrees Kamran; Mufti Hina
|$1,185,000
|1220 5th
|Nashville
|37208
|4/14
|Fifth Avenue North LLC
|Butler Ashlee J; Butler Matthew D
|$1,173,000
|3614 Pilcher
|Nashville
|37209
|4/22
|Tyndal Chandler V; Tyndal Charles M III
|Janowiecki Christopher R; Taylor Leigh B
|$1,151,000
|114 Dunham Springs
|Nashville
|37205
|4/5
|Hoffman Colman Brodsky; Hoffman Jan Jacobs
|McLaren Dan; McLaren Virginia
|$1,140,000
|1108 Douglas
|Nashville
|37204
|4/16
|Herndon Alison
|Pointer Properties LLC
|$1,120,000
|1731 Glen Echo
|Nashville
|37215
|4/9
|Hadjifrangiskou Maria; Meyer Adam
|Zouaoui Cigdem; Zouaoui Faker
|$1,110,000
|408 Shackleford
|Nashville
|37215
|4/13
|Hacienda Del Sur Trust
|Stroud Laura P
|$1,100,000
|3939 Pin Hook
|Antioch
|37013
|4/22
|Affinity Dev LLC
|Wahidi Const LLC
|$1,100,000
|200 Leake
|Nashville
|37205
|4/5
|Delaney Brian; Delaney Meghan Conaty
|Phillips James C Jr; Phillips Yuliya; Stabell Nancy Wood
|$1,085,000
|725 Templeton
|Nashville
|37205
|4/5
|Holzapfel Sarah Morgan; Jaskowski Bryce
|Schanbaum Susan
|$1,075,000
|6013 Andover
|Nashville
|37215
|4/12
|Bahil Benjamin; Bahil Denise
|Ke Holdings LLC
|$1,071,108
|8651 McCrory
|Nashville
|37221
|4/28
|Mathy Brian; Wiens Jennifer
|Somerville Angela; Somerville Nathan
|$1,066,900
|319 Lauderdale
|Nashville
|37205
|4/14
|Chadwick Ashley; Chadwick Nicholson Stephen
|Williams David Y
|$1,052,000
|4405 Westlawn
|Nashville
|37209
|4/30
|Flynn Brenton Thomas; Flynn Hilary Lauren
|Cua Ashley G Decker; Cua Maxx A
|$1,050,000
|16 Compton
|Nashville
|37215
|4/27
|Word Lori Kelley
|Leeds Danny Blaine; Leeds Jolie M; Drumwright J Carlton
|$1,050,000
|6 Whitehall
|Nashville
|37205
|4/23
|Breggin Linda K; Vandenbergh Michael P
|Radic Tanya; Radic Zeljko
|$1,050,000
|1307 Eastland
|Nashville
|37206
|4/1
|Clauss David; Clauss Laura
|Feldstein Benjamin J; Feldstein Karen Louise
|$1,030,000
|910 Montrose
|Nashville
|37204
|4/21
|Mariucci Stephen R II; Dilday Devin Nicole
|Ferdowsi Imaan
|$1,015,000
|1929 Greenwood
|Nashville
|37206
|4/15
|Smith Alice; Smith Spencer III
|Rogers David E; Rogers Linda P
|$1,010,000
|3048 Lebanon
|Nashville
|37214
|4/29
|Hurd Alta Vista LLC
|Charlie R Smith & Marlene J Smith Revocable Trust
|$1,000,000
|4009A Woodmont
|Nashville
|37205
|4/22
|Branch Phillip T; Lowe Lacey
|Patel Dharmesh; Patel Paresh; Patel Pareshkumar S; Patel Praveen
|$999,000
|3319 Park
|Nashville
|37209
|4/14
|Grimson Allan S; Grimson Jennifer Ives
|Ridgemont Homes LLC
|$995,000
|1302 Clayton
|Nashville
|37212
|4/6
|Warrix Chadwick; Warrix Lora
|Pellegrini 2006 Family Trust; Sheriff Brett
|$984,180
|3617 Rainbow
|Nashville
|37204
|4/19
|Dove Kimi; Dove Thomas
|Finnin Joi E
|$981,000
|6002 Elizabethan
|Nashville
|37205
|4/19
|Woodruff Banks Franklin; Woodruff Melissa Neal
|Neal Frank E III
|$975,000
|106 Savoy
|Nashville
|37205
|4/1
|Davogustto Giovanni E; Chavez Mariana I
|Philip Roseman 2012 Irrevocable Gift Trust
|$975,000
|505 Sandy
|Old Hickory
|37138
|4/5
|Ison Nellie; Ison Kevin
|Helton Cathey L; Helton Donald H
|$970,000
|1015 12th
|Nashville
|37203
|4/5
|Navo Elliot B
|DC Nashville Real Estate II LLC
|$965,000
|610 Lynnbrook
|Nashville
|37215
|4/8
|Eley James Howard; Eley Pattie Leigh Gunn
|Smith Andrew H; Smith Renee M
|$952,500
|1104 Lenore
|Nashville
|37206
|4/28
|Joseph Balla & Pamela Balla Joint Living Trust
|Buckley Daniel M; French Andy L II
|$950,000
|402 Page
|Nashville
|37205
|4/26
|Moore Mary Ramsey; Moore William Lloyd III
|Head Jared A; Spidalieri Alexandria M
|$943,000
|1210 Cliftee
|Brentwood
|37027
|4/21
|Douglas Cynthia A
|Thiele Katherine C; Thiele Roger S
|$940,000
|810 Powers
|Nashville
|37206
|4/5
|Wilkinson Barry O; Wilkinson Tricia L
|Brite Solutions Inc
|$939,700
|3131C Parthenon
|Nashville
|37203
|4/15
|Foster Mark Edward
|R2I LLC
|$936,000
|2002 Long
|Nashville
|37206
|4/13
|Wilson Jason
|Burkett Homes Inc
|$925,900
|4111 Wyoming
|Nashville
|37209
|4/19
|Kmita Sarah A G; Kmita Travis R
|Allurant Homes LLC
|$925,000
|6 Castlewood
|Nashville
|37215
|4/1
|Lee Jonathan
|Chitra Mukherji Revocable Trust
|$925,000
|71 Brookwood
|Nashville
|37205
|4/16
|Iglesia Edward Gerard Abano; Kim Hanna Paik
|Michaeli David; Michaeli Jennifer L
|$925,000
|4312 Glen Eden
|Nashville
|37205
|4/1
|Wellborn Walter Evans Jr
|Deschenes Lise; Nicholl Michael P
|$915,000
|4811 Nevada
|Nashville
|37209
|4/12
|Rogers Caroline Kerrins; White Michael Hunter
|Melanies Real Estate & Trust Account LLC
|$905,000
|334 Harvard
|Nashville
|37205
|4/12
|Powers Fran J; Powers William S
|Phillips Brittany; Phillips Charles L
|$900,000
|129 Brighton Close
|Nashville
|37205
|4/15
|Marrow Lance M
|Crane David F; Crane Patricia K
|$900,000
|8410 Sycamore Creek
|Joelton
|37080
|4/5
|Odum Paul R
|Lewis Kelley Cole
|$900,000
|3507 Central
|Nashville
|37205
|4/28
|Jrade Cathy L; Jrade Ramon
|Jrade Rachel; Rice Jonathan
|$900,000
|1007 11th
|Nashville
|37206
|4/21
|1007 11th Ave S LLC
|Seibels Mary Katherine; Seibels Ryan
|$885,000
|5407 Bradfield
|Nashville
|37220
|4/1
|Garza Elizabeth Anthony; Alanis Arturo Alfredo Garza
|Zd Management LLC
|$881,500
|5405 Bradfield
|Nashville
|37220
|4/5
|Izzi Kristine Deanna; Izzi Nicolas Joseph
|Zd Management LLC
|$881,500
|408 Powder Mill
|Nashville
|37205
|4/13
|Goggin Danielle; Goggin Shea
|Treemont Properties LLC
|$875,500
|2810 Belmont
|Nashville
|37212
|4/5
|Millar Cecil Rowan
|Carter Adam J; Noser Kelly A
|$875,000
|2241 Castleman
|Nashville
|37215
|4/8
|Khan Aimal
|Brick Michael John Trustee; Karen Brick Werthan Living Trust
|$871,000
|1007 9th
|Nashville
|37203
|4/12
|Hollister Jacob
|Durham Elizabeth; Durham Linda J; James Lindsay
|$870,000
|1809 Old Hickory
|Brentwood
|37027
|4/30
|Chestnut Infill GP
|Zadick Deanna S; Zadick Mike
|$870,000
|225 Craighead
|Nashville
|37205
|4/30
|Stafford Andrea Harris; Stafford Timothy R
|Harkey John B Jr; Harkey Kathleen E
|$867,500
|913 15th
|Nashville
|37212
|4/19
|McNeil Irrevocable Gift Trust
|Helling Danielle H; Helling Errol W
|$865,000
|1626 19th
|Nashville
|37212
|4/20
|Serene Place Holdings LLC
|Gremada Re LLC
|$864,900
|2524 Sunset
|Nashville
|37212
|4/9
|Breckenridge Investments Tn LLC
|Roberts Mitchell Lynn; Roberts Pamela R
|$859,000
|1212 Laurel
|Nashville
|37203
|4/14
|Lizette Vale MGG Revocable Trust
|Bizzari Laetizia
|$855,000
|2707 Westwood
|Nashville
|37212
|4/16
|Dubois Rachel Dawn; Montgomery Gerald Wesley II
|Goodwin Erin R; Goodwin Jacob W; Rebele Erin C
|$854,000
|1101 Montrose
|Nashville
|37204
|4/5
|Coyle Hardie Family Foundation LLC
|McEachern David Todd
|$851,000
|507 32nd
|Nashville
|37212
|4/6
|Fast Megan; Fast Nathan
|Barret James; Crooks Sarah J
|$850,000
|2910 Felicia
|Nashville
|37209
|4/5
|Up Partnership GP
|Rudy at City Heights LLC
|$850,000
|1773 Tyne
|Nashville
|37215
|4/27
|Holets William; Ragan Elizabeth Claire
|Brodie Robert Allen
|$850,000
|980 Youngs
|Nashville
|37207
|4/5
|Up Partnership GP
|Westvue Dev LLC
|$850,000
|504 Wilson
|Nashville
|37215
|4/12
|Fort Capital LLC
|Carver C Mark Trustee
|$850,000
|3011 Medial
|Nashville
|37215
|4/23
|Barahimi Behnaz; Sulkowski Behnaz Barahimi; Sulkowski James
|Bentley Mary Pinson; Bentley Mary Young; Pinson Mary Young
|$850,000
|121 Fern
|Nashville
|37207
|4/22
|Eme Ijagha; Lynes Maria
|Therrien Stephen M
|$849,000
|4001 Vailwood
|Nashville
|37215
|4/30
|Chesnut Infill GP
|Royse Barbara W; Royse Charles B
|$845,000
|2508 10th
|Nashville
|37204
|4/8
|Fisher Julianne
|Gelfand Todd Trustee; Montrose Trust
|$840,000
|1715 Hillmont
|Nashville
|37215
|4/9
|Jaaron Investment Partners 2 LLC
|Manis Lisa Karen
|$840,000
|3700 Park
|Nashville
|37209
|4/7
|Ramsden Matthew Stephen
|Cole James Irwin
|$838,000
|2114 Golf Club
|Nashville
|37215
|4/12
|Warren Elliott; Warren Mary
|Mildred F Adams 2008 Revocable Trust
|$835,000
|116 Brighton Close
|Nashville
|37205
|4/26
|Hassell Michael D; Hassell Susan S
|Donna Barber Living Trust
|$830,000
|3623 Westbrook
|Nashville
|37205
|4/19
|Diehl Alina Danielle; Whitson John Morford
|Brush Clinton Edward Hunter; Brush Jessica
|$825,000
|515 Church
|Nashville
|37219
|4/12
|Johnston Benjamin; Johnston Jinnifer
|505 Property LLC
|$825,000
|1213 Taggartwood
|Brentwood
|37027
|4/6
|Munro John Robert
|Gift Daniel T; Gift Daniel Thomas Jr
|$820,000
|1113 Wade
|Nashville
|37203
|4/15
|Northspoon Properties LLC
|Pierce Dev Group LLC
|$813,000
|500 18th
|Nashville
|37206
|4/22
|Navarro Ruben; Nealon Ray
|Shurkin Janet W; Shurkin Peter
|$811,700
|1315 Pillow
|Nashville
|37203
|4/7
|Richmond John II
|Bachta Kate Ashby; Bachta Michael; Chiles Kate Ashby
|$810,000
|835 Battery
|Nashville
|37220
|4/19
|Basile Kent Tyler
|Maples Klane
|$810,000
|609 Rudolph
|Nashville
|37206
|4/30
|Kuratek Patricia M; Kuratek Raymond L
|Austin Alexandra; Austin Brian Joseph; Austin Brain Joseph
|$810,000
|1212 Laurel
|Nashville
|37203
|4/7
|Norment Jeffrey A; Norment Susan A
|Jerry Don Moore & Connie Sue Moore Revocable Trust
|$805,000
|1509 Woodmont
|Nashville
|37215
|4/28
|Cream City Dev LLC
|John & Leigh Ann Braswell Trust
|$800,000