Top Davidson County residential sales for January 2021

|1209 Chickering
|Nashville
|37215
|1/15
|North Chickering Road Trust
|1209 Chickering Road Trust
|$7,762,000
|2281 Old Hickory
|Nashville
|37215
|1/19
|TSTM LLC
|Dunn Janine M; Dunn Ronnie G
|$6,399,000
|660 Belle Park
|Nashville
|37205
|1/22
|Bovender Barbara T; Bovender Jack O Jr
|McLain Jane; McLain Mike; Fridrich Steve G
|$5,350,000
|1043 Tyne
|Nashville
|37220
|1/19
|McDermott Revocable Living Trust
|Foley Kevin; Foley Susan M
|$5,050,000
|4606 Shys Hill
|Nashville
|37215
|1/5
|William Huger Hardie III Separate Property Trust
|Norris Brad
|$3,275,000
|2 Saint James
|Nashville
|37215
|1/22
|Byrd &rew W Jr; Williams Ashley M
|Akers T Clark; Akers William Matthew; Lequire &ree Lejeune Akers; Linton Kelly Akers; Mudter George E Jr
|$2,825,000
|2900 Tyne
|Nashville
|37215
|1/7
|Mary Elizabeth Franklin Revocable Trust
|Crouch Doris F; Crouch Hubert A III
|$2,500,000
|1212 Laurel
|Nashville
|37203
|1/27
|Geringer Family Trust
|Blackstock Narvel
|$2,400,000
|4822 Post
|Nashville
|37205
|1/21
|Silverberg Al; Silverberg Kimberly Ann
|Hamilton Eddie; Hamilton Arnetta
|$2,325,000
|1309 Lone Oak
|Nashville
|37215
|1/12
|1309 Lone Oak Circle Trust
|Jnbw Properties LLC
|$2,310,000
|417 Westview
|Nashville
|37205
|1/15
|GCS Revocable Trust
|417 Westview Trust
|$2,275,000
|1306 Lone Oak
|Nashville
|37215
|1/13
|Havens Hunter; Havens Julia
|Chandler Joint Revocable Trust
|$1,935,000
|1025 Tyne
|Nashville
|37220
|1/8
|8GC0 Recovable Living Trust
|Akin Judith B; Overton Judith L; Overton Wilson
|$1,850,000
|907 Tower
|Nashville
|37204
|1/5
|Murrell Tracy; Nantel Kelly
|Bahil Benjamin; Bahil Denise
|$1,839,000
|4208 Arundel
|Nashville
|37215
|1/12
|Hulme Thomas W
|Brinkley Charles W Jr; Brinkley Sherry L
|$1,770,000
|2405 Belmont
|Nashville
|37212
|1/5
|Burch Elizabeth; Burch Matthew
|Goldberg Benjamin; Goldberg Tara Tocco; Goldberg Benjamin R; Tocco Tara Marie
|$1,725,000
|5034 Franklin
|Nashville
|37220
|1/22
|Robinson Caleb
|Paxson Nicole L
|$1,715,000
|2104 Elderton
|Brentwood
|37027
|1/28
|Laird David A; Laird Mary V
|Weissmann Page A; Weissman Brian P
|$1,695,000
|4025 Graybar
|Nashville
|37215
|1/12
|Derek B Mason & Leighnne Mason Trust
|Graymont Dev LLC
|$1,650,000
|3612A End
|Nashville
|37205
|1/14
|Kristine N Crawford Revocable Trust Agmt
|Mike Ford Custom Builders LLC
|$1,613,802
|919 Coral
|Nashville
|37204
|1/28
|Copeland Christopher; Copeland Lauren
|Clawson Nicolle A; Clawson Rodney D; Farris Kella
|$1,600,000
|2002 Eastland
|Nashville
|37206
|1/26
|Pure Noise Holdings LLC
|2002 Eastland GP
|$1,600,000
|4507 Granny White
|Nashville
|37204
|1/19
|Hamilton Arnetta D; Hamilton Eddie
|Hughes Anthony Patrick Jr; Hughes Kristin Allen
|$1,545,000
|2809 Hillside
|Nashville
|37212
|1/27
|Pottswinn LLC
|Pennington Brent E; Pennington Kathleen; Emerson Kathleen
|$1,500,000
|2800 Valley Brook
|Nashville
|37215
|1/11
|Frantz Lee; Frantz Paul
|Cap Inv LLC
|$1,499,000
|3223 Lakeshore
|Old Hickory
|37138
|1/7
|Glezer Carmen; Glezer Jeffrey
|FVJV Ltd
|$1,475,000
|1732 Glen Echo
|Nashville
|37215
|1/29
|Griffin John M; Griffin Laurie A
|Glen Echo Partners LLC
|$1,410,000
|3408B Trimble
|Nashville
|37215
|1/26
|Habeeb Keith
|Blue Sky Horizon GP
|$1,400,000
|515 Church
|Nashville
|37219
|1/12
|Johnson Jason
|Archie Crystal; Archie Michael L
|$1,380,000
|110 Mockingbird
|Nashville
|37205
|1/15
|Carson Amber Leigh; Carson Kevin Michael
|Pendarvis Margo D; Pendarvis Raymond P
|$1,375,000
|4509 Price Circle
|Nashville
|37205
|1/28
|Kimball Carroll; Kimball Gary
|Lawrence Carolyn; Lawrence Doug
|$1,375,000
|5922 Cane Ridge
|Antioch
|37013
|1/5
|Miera Emma; Miera Leonard S Jr
|Dawson Bryan A; Dawson Shelly A
|$1,290,000
|1734 Glen Echo
|Nashville
|37215
|1/12
|Kunin Lukas
|Glen Echo Partners LLC
|$1,275,000
|3497 Grayswood
|Nashville
|37215
|1/27
|Yungton Sabina L
|Charlette Kay Hummel Trust
|$1,255,000
|2006 Overhill
|Nashville
|37215
|1/19
|Scott Bryan A; Scott Falon Veit
|Harris Family Living Trust
|$1,250,000
|3219 Lakeshore
|Old Hickory
|37138
|1/25
|McNeil Johannah; Vogt Jason R
|Dixon Stephanie; Robinson Brian Kelly; Robinson Charles Stanley Jr; Payne Mildred Sue Robinson Estate; Robinson Phillip T Estate
|$1,250,000
|3610 Bellwood
|Nashville
|37205
|1/11
|Whitworth Pat W III; Yoo Elsia J
|Early Kimberlee M; Early Robert L
|$1,210,000
|1819 Sweetbriar
|Nashville
|37212
|1/14
|Kalams Spyros A; Mendes Lisa A
|Chico Capital LLC
|$1,200,000
|1833 Green Hills
|Nashville
|37215
|1/13
|Mallon Michelle Elizabeth; Statzer Nicholas James
|Blue Sky Horizon GP
|$1,200,000
|21B Fern
|Nashville
|37207
|1/20
|North River Apartments LLC
|Mathews Jeffrey; Reynolds Madelyn
|$1,150,000
|1780 Tyne
|Nashville
|37215
|1/19
|Burks Barney B IV; Burks Bree Leslie
|Wolters Martha Jane; Wolters Timothy James
|$1,125,000
|103 West End Close
|Nashville
|37205
|1/29
|Gardner Matthew T
|Carol Ann Ritchie Trust
|$1,100,000
|4412 Georgian
|Nashville
|37215
|1/19
|Segers Deborah G; Segers Joseph W
|Bass James O Estate
|$1,100,000
|20 Rutledge
|Nashville
|37210
|1/21
|Agee John; Young Laurie
|Hammer Richard D; Hammer Vicki L
|$1,100,000
|201 Channelkirk
|Nashville
|37215
|1/19
|Baker Katherine; Baker Scott
|Hargis Matthew; Shroff Divya
|$1,070,000
|900 20th
|Nashville
|37212
|1/25
|IME Living Trust
|Gokhale Hemalatha; Gokhale Sanjiv
|$1,061,625
|5890 Ashland
|Nashville
|37215
|1/15
|Heller Jaime Rebecca
|Gillory Lauren; Hermann Daniel
|$1,032,500
|211 13th
|Nashville
|37206
|1/19
|Bush Carolyn Marie; Cronin Matthew John
|Bethesda Const LLC
|$1,029,000
|144 Vaughns Gap
|Nashville
|37205
|1/12
|Korn Stephanie B; Korn Stephen L
|Demery Christopher; Demery Elizabeth
|$990,000
|4515 Granny White
|Nashville
|37204
|1/21
|Bars Bradley J
|Daniels Brinn
|$980,900
|1127 Archer
|Nashville
|37203
|1/5
|Rosemont Holdings LLC
|1127 Archer LLC
|$975,000
|506 Hobbs Creek
|Nashville
|37215
|1/12
|Brinkley Sherry Lynn
|Haury & Smith Cont Inc
|$975,000
|841 Clematis
|Nashville
|37205
|1/25
|Amos Earl Brunelle; Amos Lisa Melora
|Terry Patrick W; Terry Robert J
|$975,000
|4103B Lone Oak
|Nashville
|37215
|1/25
|Gunville Brittany; Topf Michael Charles
|Mellen Jason J; Mellen Kelli A
|$950,000
|8638 Poplar Creek
|Nashville
|37221
|1/29
|Cartwright Jennifer M; Staub James E
|Hardin Connie B; Hardin William A
|$950,000
|3131D Parthenon
|Nashville
|37203
|1/25
|Fisher Glynis; Fisher Michael
|R2I LLC
|$949,900
|2207 Hobbs
|Nashville
|37215
|1/11
|Bartley Victor
|Garnett Paul D; Lane Donna G
|$949,000
|8146 Charlotte
|Nashville
|37221
|1/14
|Pacheco Angela
|MC Creative LLC
|$931,000
|840 Woodmont
|Nashville
|37204
|1/12
|Silvers Bernie; Silvers Jodie
|Mattson Karen H; Mattson Mark D
|$924,000
|1231 Carl Seyfert
|Brentwood
|37027
|1/12
|Daniels Jason L; Daniels Negar S
|Udoji Felicia O
|$900,000
|5825 Robert E Lee
|Nashville
|37215
|1/29
|Van Ness John; Van Ness Kristin
|Fridrich Steve G; Spruill Robert Leigh; Spruill Susalee Cain
|$900,000
|2803 Hazelwood
|Nashville
|37212
|1/6
|Bennett Jason Ryan; Collins Kelly Ann
|Burks Barney IV; Burks Bree
|$895,000
|403 Wilson
|Nashville
|37205
|1/14
|Lanaux Ashley
|Donnellan Alexa Nicole; Donnellan William B; Jefferson Adam
|$875,000
|5000 Dakota
|Nashville
|37209
|1/8
|Grisham Home Builders LLC
|Lambert Mark; Pratt Richard A Estate
|$875,000
|1701 Long
|Nashville
|37206
|1/19
|Howe Rebecca Hackel; Howe Wesley Shay
|Selsor Karen; Selsor Richard
|$865,000
|1501B Woodmont
|Nashville
|37215
|1/12
|Case Audrey Kay; Shell Connor Alton
|Dmeza Stephanie R
|$862,000
|129 Brighton Close
|Nashville
|37205
|1/7
|Crane David F; Crane Patricia K
|Richards Jane B; Richards Robert Stephen
|$850,000
|236 Burlington
|Nashville
|37215
|1/19
|Webber David B; Webber Karen Bailey
|Witt Jon
|$845,000
|1101 Douglas
|Nashville
|37204
|1/28
|Thompson Lindsey
|Hyneman John
|$840,000
|106 Craighead
|Nashville
|37205
|1/21
|Hamilton Ashlin; Titus Creighton
|West Catherine Ann
|$839,690
|5412 Stone Box
|Brentwood
|37027
|1/7
|Waters Patrick R; Waters Stefanie Cole
|Howard Jane E; Howard Laurence Obryan Branch III
|$835,000
|4000 Brush Hill
|Nashville
|37216
|1/25
|Nave Beau; Nave Suzanne
|Zelasko Mark A; Zelasko Sonja R Pollack
|$825,000
|4619 Belmont Park
|Nashville
|37215
|1/5
|Volpar Inc
|Baskin James Blake; Compton Antonio
|$820,000
|4644 Tara
|Nashville
|37215
|1/21
|508 Investors LLC
|Bailey Elizabeth L; Galloway Deborah J; Pate Betty Jean Estate; Pate Timothy T
|$815,000
|919B Woodmont
|Nashville
|37204
|1/26
|Hamilton Laken A; Mabry Brian R
|Nikkin Const LLC
|$809,900
|205 Leake
|Nashville
|37205
|1/5
|Laurilo LLC- Belle Parke Series
|Freemon Frank R; Freemon Linda
|$800,000
|213 Burlington
|Nashville
|37215
|1/19
|Okeefe Julia R; Okeefe Rush Jr
|Oldfield Jean Ward
|$799,000
|847B Dewees
|Nashville
|37204
|1/5
|Fielder Kathryn Elizabeth; Willis Joseph Mark
|Diem Anneke; Moretz Natalie
|$795,000
|965 9th
|Nashville
|37203
|1/14
|Liceaga Brian C
|Reese Niki
|$795,000
|728 Richfield
|Nashville
|37205
|1/20
|Sucher Chanin; Sucher Steven
|Keeton Julie; Ready Jeffrey
|$790,000
|1502 Kirkwood
|Nashville
|37212
|1/26
|De Brigard Richard
|Tudor Beth Ball; Tudor David M
|$786,000
|1016A 13th
|Nashville
|37212
|1/21
|Dmd Hospitality Oz Fund LLC
|Burton Daniel
|$775,000
|612 Monroe
|Nashville
|37208
|1/19
|Fullerton Alan; Fullerton Virginia M
|Means Margaret; Williams Anthony Wayne; Williams Karin
|$763,000
|519 Chesterfield
|Nashville
|37212
|1/29
|Chesterfield 5 LLC
|Jmz Trust
|$760,000
|6212 Hickory Valley
|Nashville
|37205
|1/19
|6212 Hickory Valley Road LLC
|Couch Marion P; Rose Barbara
|$750,000
|4000 Sneed
|Nashville
|37215
|1/15
|Grisham Home Builders LLC
|Martin Jenna Marie; Martin Thomas Y III
|$750,000
|1035A Scovel
|Nashville
|37208
|1/29
|Antos Timothy
|1037 Scovel LLC
|$749,000
|5417 Bradfield
|Nashville
|37220
|1/15
|Cummings Spencer; Edwards Emily
|Ray Michael L; Ray Peggy A
|$740,000
|1035B Scovel
|Nashville
|37208
|1/25
|Shields Joseph John Iv
|1037 Scovel LLC
|$739,000
|114 9th
|Nashville
|37203
|1/19
|Dmd Hospitality Oz Fund LLC
|Jones Stephen L
|$732,500
|225 Leonard
|Nashville
|37205
|1/12
|Dvorak Douglas; Dvorak Wendi
|Covington Charlotte M
|$731,000
|757 Meade
|Nashville
|37205
|1/12
|Kirkpatrick Erin; Mathis Stephan
|Builder Bustle LLC
|$729,900
|702 Shelby
|Nashville
|37206
|1/28
|Collins Deaver Hiatt; Collins Elizabeth Seward
|Hodge Robert Lee; Qubain Hibah Edward
|$726,000
|1105A 8th
|Nashville
|37207
|1/28
|Wilfand Alex Ross
|Spoolstra Stephanie N
|$720,000
|1037E Scovel
|Nashville
|37208
|1/28
|Ching Dyan; Ching Jason
|1037 Scovel LLC
|$714,800
|1212 Laurel
|Nashville
|37203
|1/11
|Smith Debbie; Smith Travis
|Petty Elle Rose; Petty Sean C
|$710,000
|1212 Laurel
|Nashville
|37203
|1/6
|Lacava Justin M
|Matthews George Wheeler III; Matthews Kimberly F
|$710,000
|1035D Scovel
|Nashville
|37208
|1/28
|Ching Dyan; Ching Jason
|1037 Scovel LLC
|$699,800
|862 Kirkwood
|Nashville
|37204
|1/20
|Martin Chad
|Cornelius Birgit M; Cornelius Jeff; Kingrey Shira
|$689,000
|5845 Beauregard
|Nashville
|37215
|1/26
|Francisco & Lisa Ortega Family Trust
|Robbins Colby Russell
|$689,000
|2812 Columbine
|Nashville
|37204
|1/8
|Carson D Todd
|Stewart Edward
|$680,000
|1916 18th
|Nashville
|37212
|1/29
|James Chad David; Sims Patrick D
|Haggard Nell Frosh; Haggard John H
|$680,000
|3404 Moonlight
|Nashville
|37207
|1/12
|Urban Dwell Homes GP
|Hyde E J
|$680,000
|1113 Batey
|Nashville
|37204
|1/29
|Range Const LLC
|Lambert Darrell T; Lambert Deborah H; Lambert Allison E
|$675,000
|110 31st
|Nashville
|37203
|1/19
|Landefeld Family Trust
|Nashville Land Equities LLC
|$675,000
|301 Demonbreun
|Nashville
|37201
|1/14
|Huynh Chi Le; Liu Luis Francisco
|Palmer Susan M; Palmer Timothy Alan
|$675,000
|824 Cherry Laurel
|Nashville
|37215
|1/7
|Hu Shya-Ling
|McCutcheon Carrie; McCutcheon Ryan
|$670,000
|905 Lane
|Brentwood
|37027
|1/27
|Cocklin Jordan; Cocklin Kelsey Mays
|Neiger Carol; Neiger David
|$670,000
|3504 Farrier
|Nashville
|37211
|1/5
|Nisar Abdul; Shahzadi Kiran
|Beazer Homes LLC
|$663,287
|1210 Shelby
|Nashville
|37206
|1/15
|Madan Olivia
|Hobby Caroline; Hobby Michael
|$660,000
|112 Fern
|Nashville
|37207
|1/15
|Hollister Cody Stuart
|Herndon Kelly
|$660,000
|217 Rolling Fork
|Nashville
|37205
|1/25
|Hall Joshua S; Hall Lauren
|Shoemaker Daniel C; Shoemaker Jennifer B
|$655,000
|105 Leake
|Nashville
|37205
|1/8
|Wills Irene Jackson; Wills William Ridley II
|Cct Holdings LLC
|$650,000
|5712 Tennessee
|Nashville
|37209
|1/5
|Reinhardt Kay
|5710 Tennessee LLC
|$640,900
|925 Russell
|Nashville
|37206
|1/19
|St Pierre Anita
|Woodland Street Partners LLC
|$639,900
|516 27th
|Nashville
|37209
|1/6
|Blain Allan; Blain Nicole
|RSD 27th Ave LLC
|$635,000
|1428 Greenwood
|Nashville
|37206
|1/7
|Hodskins Logan McKenzie; Hodskins Robert T; Hodskins Stephanie; Vasquez Ricardo
|Vestal Heidi; Vestal Jarrod
|$632,500
|1619 Villa
|Nashville
|37212
|1/7
|Hooper Christopher W; Miller Jasmine Y
|Hooper Christy R; Hooper William H
|$630,000
|2301B Carter
|Nashville
|37206
|1/20
|Disser Steven P
|Forrest Rebecca; Forrest Terry; Pederson Ryan
|$629,900
|516 27th
|Nashville
|37209
|1/28
|Broda Brandon G
|RSD 27th Ave LLC
|$625,406
|417 Rolling Mill
|Old Hickory
|37138
|1/11
|Gatlin Patrick Laddell
|Levis Juanita
|$625,000
|516 27th
|Nashville
|37209
|1/26
|Axis27-23 LLC
|RSD 27th Ave LLC
|$620,000
|1307 Clifton
|Nashville
|37215
|1/19
|Cal Max Prop LP
|Pollack Revocable Living Trust
|$620,000
|6015 Obrien
|Nashville
|37209
|1/11
|Overcup Oak LLC
|Music City Holdings LLC
|$620,000
|516 27th
|Nashville
|37209
|1/11
|Axis27-26 LLC
|RSD 27th Ave LLC
|$620,000
|5104 Wilmar
|Nashville
|37220
|1/4
|Purifoy James Thomas Jr; Purifoy Margaret
|Kern Ian I; Kern June E
|$620,000
|2702 Delaware
|Nashville
|37209
|1/19
|Lamb Richard James; Stewart Emily Ann
|RSD 27th Ave LLC
|$620,000
|422A 37th
|Nashville
|37209
|1/6
|Stubblefield Alexis C; Stufflefield Alfred Gary Jr
|Moore Daniel C; Moore Stephanie M
|$618,300
|5008 Michigan
|Nashville
|37209
|1/7
|McGuinness Brian
|L&S Dev LLC
|$617,500
|1029 Tabitha
|Old Hickory
|37138
|1/8
|Shah Jayraj C; Shah Rita J
|Bow Kristina; Dulin Christopher
|$615,000
|1314 Lillian
|Nashville
|37206
|1/7
|Stefanski Douglas Lawrence; Stefanski Katherine MacKenzie
|Collins Kelly
|$614,978
|4808 Kentucky
|Nashville
|37209
|1/28
|Burns Jane; Johnson Elizabeth A
|Pearson James David
|$614,900
|1240 2nd
|Nashville
|37210
|1/5
|McLarty Tony L
|Genesis Nash One LLC
|$610,000
|301 Demonbreun
|Nashville
|37201
|1/8
|Alfrey Mary Julia
|Farris Dawn L; Farris Scott D
|$607,500
|304 Bournemouth
|Hermitage
|37076
|1/12
|Cason Parker; Cason Chelsey
|Pung Larry J; Pung Teri A
|$607,000
|3504 Park
|Nashville
|37209
|1/5
|Behroozi Patrick
|Morgan Sumner; Smith Brian; Smith Sumner
|$605,000
|4811 Overcrest
|Nashville
|37211
|1/12
|Jodway Kierstin; Jodway Allyson Clair A
|Gresh LLC
|$605,000
|168 Carnavon
|Nashville
|37205
|1/28
|Chico Capital
|Marion A Katz Living Trust
|$602,000
|5307 Louisiana
|Nashville
|37209
|1/20
|Oneil Margaret; Oneil Trevor
|Oak Property LLC
|$601,000
|7335 Old Charlotte
|Nashville
|37209
|1/8
|VT Enterprises GP
|Denning Debbie; Denning Phillip
|$600,000
|3610 Chalmette
|Nashville
|37215
|1/20
|Anderson Kaissling; Anderson Max G
|Buchanan Beth M; Buchanan George S
|$600,000