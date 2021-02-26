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The Ledger - EST. 1978 - Nashville Edition
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VOL. 45 | NO. 9 | Friday, February 26, 2021

Top Davidson County residential sales for January 2021

Updated 10:41AM
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Top residential real estate sales, January 2021, for Davidson County, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

AddressCityZipDateBuyersSellersSale Price
1209 Chickering Nashville 37215 1/15 North Chickering Road Trust 1209 Chickering Road Trust $7,762,000
2281 Old Hickory Nashville 37215 1/19 TSTM LLC Dunn Janine M; Dunn Ronnie G $6,399,000
660 Belle Park Nashville 37205 1/22 Bovender Barbara T; Bovender Jack O Jr McLain Jane; McLain Mike; Fridrich Steve G $5,350,000
1043 Tyne Nashville 37220 1/19 McDermott Revocable Living Trust Foley Kevin; Foley Susan M $5,050,000
4606 Shys Hill Nashville 37215 1/5 William Huger Hardie III Separate Property Trust Norris Brad $3,275,000
2 Saint James Nashville 37215 1/22 Byrd &rew W Jr; Williams Ashley M Akers T Clark; Akers William Matthew; Lequire &ree Lejeune Akers; Linton Kelly Akers; Mudter George E Jr $2,825,000
2900 Tyne Nashville 37215 1/7 Mary Elizabeth Franklin Revocable Trust Crouch Doris F; Crouch Hubert A III $2,500,000
1212 Laurel Nashville 37203 1/27 Geringer Family Trust Blackstock Narvel $2,400,000
4822 Post Nashville 37205 1/21 Silverberg Al; Silverberg Kimberly Ann Hamilton Eddie; Hamilton Arnetta $2,325,000
1309 Lone Oak Nashville 37215 1/12 1309 Lone Oak Circle Trust Jnbw Properties LLC $2,310,000
417 Westview Nashville 37205 1/15 GCS Revocable Trust 417 Westview Trust $2,275,000
1306 Lone Oak Nashville 37215 1/13 Havens Hunter; Havens Julia Chandler Joint Revocable Trust $1,935,000
1025 Tyne Nashville 37220 1/8 8GC0 Recovable Living Trust Akin Judith B; Overton Judith L; Overton Wilson $1,850,000
907 Tower Nashville 37204 1/5 Murrell Tracy; Nantel Kelly Bahil Benjamin; Bahil Denise $1,839,000
4208 Arundel Nashville 37215 1/12 Hulme Thomas W Brinkley Charles W Jr; Brinkley Sherry L $1,770,000
2405 Belmont Nashville 37212 1/5 Burch Elizabeth; Burch Matthew Goldberg Benjamin; Goldberg Tara Tocco; Goldberg Benjamin R; Tocco Tara Marie $1,725,000
5034 Franklin Nashville 37220 1/22 Robinson Caleb Paxson Nicole L $1,715,000
2104 Elderton Brentwood 37027 1/28 Laird David A; Laird Mary V Weissmann Page A; Weissman Brian P $1,695,000
4025 Graybar Nashville 37215 1/12 Derek B Mason & Leighnne Mason Trust Graymont Dev LLC $1,650,000
3612A End Nashville 37205 1/14 Kristine N Crawford Revocable Trust Agmt Mike Ford Custom Builders LLC $1,613,802
919 Coral Nashville 37204 1/28 Copeland Christopher; Copeland Lauren Clawson Nicolle A; Clawson Rodney D; Farris Kella $1,600,000
2002 Eastland Nashville 37206 1/26 Pure Noise Holdings LLC 2002 Eastland GP $1,600,000
4507 Granny White Nashville 37204 1/19 Hamilton Arnetta D; Hamilton Eddie Hughes Anthony Patrick Jr; Hughes Kristin Allen $1,545,000
2809 Hillside Nashville 37212 1/27 Pottswinn LLC Pennington Brent E; Pennington Kathleen; Emerson Kathleen $1,500,000
2800 Valley Brook Nashville 37215 1/11 Frantz Lee; Frantz Paul Cap Inv LLC $1,499,000
3223 Lakeshore Old Hickory 37138 1/7 Glezer Carmen; Glezer Jeffrey FVJV Ltd $1,475,000
1732 Glen Echo Nashville 37215 1/29 Griffin John M; Griffin Laurie A Glen Echo Partners LLC $1,410,000
3408B Trimble Nashville 37215 1/26 Habeeb Keith Blue Sky Horizon GP $1,400,000
515 Church Nashville 37219 1/12 Johnson Jason Archie Crystal; Archie Michael L $1,380,000
110 Mockingbird Nashville 37205 1/15 Carson Amber Leigh; Carson Kevin Michael Pendarvis Margo D; Pendarvis Raymond P $1,375,000
4509 Price Circle Nashville 37205 1/28 Kimball Carroll; Kimball Gary Lawrence Carolyn; Lawrence Doug $1,375,000
5922 Cane Ridge Antioch 37013 1/5 Miera Emma; Miera Leonard S Jr Dawson Bryan A; Dawson Shelly A $1,290,000
1734 Glen Echo Nashville 37215 1/12 Kunin Lukas Glen Echo Partners LLC $1,275,000
3497 Grayswood Nashville 37215 1/27 Yungton Sabina L Charlette Kay Hummel Trust $1,255,000
2006 Overhill Nashville 37215 1/19 Scott Bryan A; Scott Falon Veit Harris Family Living Trust $1,250,000
3219 Lakeshore Old Hickory 37138 1/25 McNeil Johannah; Vogt Jason R Dixon Stephanie; Robinson Brian Kelly; Robinson Charles Stanley Jr; Payne Mildred Sue Robinson Estate; Robinson Phillip T Estate $1,250,000
3610 Bellwood Nashville 37205 1/11 Whitworth Pat W III; Yoo Elsia J Early Kimberlee M; Early Robert L $1,210,000
1819 Sweetbriar Nashville 37212 1/14 Kalams Spyros A; Mendes Lisa A Chico Capital LLC $1,200,000
1833 Green Hills Nashville 37215 1/13 Mallon Michelle Elizabeth; Statzer Nicholas James Blue Sky Horizon GP $1,200,000
21B Fern Nashville 37207 1/20 North River Apartments LLC Mathews Jeffrey; Reynolds Madelyn $1,150,000
1780 Tyne Nashville 37215 1/19 Burks Barney B IV; Burks Bree Leslie Wolters Martha Jane; Wolters Timothy James $1,125,000
103 West End Close Nashville 37205 1/29 Gardner Matthew T Carol Ann Ritchie Trust $1,100,000
4412 Georgian Nashville 37215 1/19 Segers Deborah G; Segers Joseph W Bass James O Estate $1,100,000
20 Rutledge Nashville 37210 1/21 Agee John; Young Laurie Hammer Richard D; Hammer Vicki L $1,100,000
201 Channelkirk Nashville 37215 1/19 Baker Katherine; Baker Scott Hargis Matthew; Shroff Divya $1,070,000
900 20th Nashville 37212 1/25 IME Living Trust Gokhale Hemalatha; Gokhale Sanjiv $1,061,625
5890 Ashland Nashville 37215 1/15 Heller Jaime Rebecca Gillory Lauren; Hermann Daniel $1,032,500
211 13th Nashville 37206 1/19 Bush Carolyn Marie; Cronin Matthew John Bethesda Const LLC $1,029,000
144 Vaughns Gap Nashville 37205 1/12 Korn Stephanie B; Korn Stephen L Demery Christopher; Demery Elizabeth $990,000
4515 Granny White Nashville 37204 1/21 Bars Bradley J Daniels Brinn $980,900
1127 Archer Nashville 37203 1/5 Rosemont Holdings LLC 1127 Archer LLC $975,000
506 Hobbs Creek Nashville 37215 1/12 Brinkley Sherry Lynn Haury & Smith Cont Inc $975,000
841 Clematis Nashville 37205 1/25 Amos Earl Brunelle; Amos Lisa Melora Terry Patrick W; Terry Robert J $975,000
4103B Lone Oak Nashville 37215 1/25 Gunville Brittany; Topf Michael Charles Mellen Jason J; Mellen Kelli A $950,000
8638 Poplar Creek Nashville 37221 1/29 Cartwright Jennifer M; Staub James E Hardin Connie B; Hardin William A $950,000
3131D Parthenon Nashville 37203 1/25 Fisher Glynis; Fisher Michael R2I LLC $949,900
2207 Hobbs Nashville 37215 1/11 Bartley Victor Garnett Paul D; Lane Donna G $949,000
8146 Charlotte Nashville 37221 1/14 Pacheco Angela MC Creative LLC $931,000
840 Woodmont Nashville 37204 1/12 Silvers Bernie; Silvers Jodie Mattson Karen H; Mattson Mark D $924,000
1231 Carl Seyfert Brentwood 37027 1/12 Daniels Jason L; Daniels Negar S Udoji Felicia O $900,000
5825 Robert E Lee Nashville 37215 1/29 Van Ness John; Van Ness Kristin Fridrich Steve G; Spruill Robert Leigh; Spruill Susalee Cain $900,000
2803 Hazelwood Nashville 37212 1/6 Bennett Jason Ryan; Collins Kelly Ann Burks Barney IV; Burks Bree $895,000
403 Wilson Nashville 37205 1/14 Lanaux Ashley Donnellan Alexa Nicole; Donnellan William B; Jefferson Adam $875,000
5000 Dakota Nashville 37209 1/8 Grisham Home Builders LLC Lambert Mark; Pratt Richard A Estate $875,000
1701 Long Nashville 37206 1/19 Howe Rebecca Hackel; Howe Wesley Shay Selsor Karen; Selsor Richard $865,000
1501B Woodmont Nashville 37215 1/12 Case Audrey Kay; Shell Connor Alton Dmeza Stephanie R $862,000
129 Brighton Close Nashville 37205 1/7 Crane David F; Crane Patricia K Richards Jane B; Richards Robert Stephen $850,000
236 Burlington Nashville 37215 1/19 Webber David B; Webber Karen Bailey Witt Jon $845,000
1101 Douglas Nashville 37204 1/28 Thompson Lindsey Hyneman John $840,000
106 Craighead Nashville 37205 1/21 Hamilton Ashlin; Titus Creighton West Catherine Ann $839,690
5412 Stone Box Brentwood 37027 1/7 Waters Patrick R; Waters Stefanie Cole Howard Jane E; Howard Laurence Obryan Branch III $835,000
4000 Brush Hill Nashville 37216 1/25 Nave Beau; Nave Suzanne Zelasko Mark A; Zelasko Sonja R Pollack $825,000
4619 Belmont Park Nashville 37215 1/5 Volpar Inc Baskin James Blake; Compton Antonio $820,000
4644 Tara Nashville 37215 1/21 508 Investors LLC Bailey Elizabeth L; Galloway Deborah J; Pate Betty Jean Estate; Pate Timothy T $815,000
919B Woodmont Nashville 37204 1/26 Hamilton Laken A; Mabry Brian R Nikkin Const LLC $809,900
205 Leake Nashville 37205 1/5 Laurilo LLC- Belle Parke Series Freemon Frank R; Freemon Linda $800,000
213 Burlington Nashville 37215 1/19 Okeefe Julia R; Okeefe Rush Jr Oldfield Jean Ward $799,000
847B Dewees Nashville 37204 1/5 Fielder Kathryn Elizabeth; Willis Joseph Mark Diem Anneke; Moretz Natalie $795,000
965 9th Nashville 37203 1/14 Liceaga Brian C Reese Niki $795,000
728 Richfield Nashville 37205 1/20 Sucher Chanin; Sucher Steven Keeton Julie; Ready Jeffrey $790,000
1502 Kirkwood Nashville 37212 1/26 De Brigard Richard Tudor Beth Ball; Tudor David M $786,000
1016A 13th Nashville 37212 1/21 Dmd Hospitality Oz Fund LLC Burton Daniel $775,000
612 Monroe Nashville 37208 1/19 Fullerton Alan; Fullerton Virginia M Means Margaret; Williams Anthony Wayne; Williams Karin $763,000
519 Chesterfield Nashville 37212 1/29 Chesterfield 5 LLC Jmz Trust $760,000
6212 Hickory Valley Nashville 37205 1/19 6212 Hickory Valley Road LLC Couch Marion P; Rose Barbara $750,000
4000 Sneed Nashville 37215 1/15 Grisham Home Builders LLC Martin Jenna Marie; Martin Thomas Y III $750,000
1035A Scovel Nashville 37208 1/29 Antos Timothy 1037 Scovel LLC $749,000
5417 Bradfield Nashville 37220 1/15 Cummings Spencer; Edwards Emily Ray Michael L; Ray Peggy A $740,000
1035B Scovel Nashville 37208 1/25 Shields Joseph John Iv 1037 Scovel LLC $739,000
114 9th Nashville 37203 1/19 Dmd Hospitality Oz Fund LLC Jones Stephen L $732,500
225 Leonard Nashville 37205 1/12 Dvorak Douglas; Dvorak Wendi Covington Charlotte M $731,000
757 Meade Nashville 37205 1/12 Kirkpatrick Erin; Mathis Stephan Builder Bustle LLC $729,900
702 Shelby Nashville 37206 1/28 Collins Deaver Hiatt; Collins Elizabeth Seward Hodge Robert Lee; Qubain Hibah Edward $726,000
1105A 8th Nashville 37207 1/28 Wilfand Alex Ross Spoolstra Stephanie N $720,000
1037E Scovel Nashville 37208 1/28 Ching Dyan; Ching Jason 1037 Scovel LLC $714,800
1212 Laurel Nashville 37203 1/11 Smith Debbie; Smith Travis Petty Elle Rose; Petty Sean C $710,000
1212 Laurel Nashville 37203 1/6 Lacava Justin M Matthews George Wheeler III; Matthews Kimberly F $710,000
1035D Scovel Nashville 37208 1/28 Ching Dyan; Ching Jason 1037 Scovel LLC $699,800
862 Kirkwood Nashville 37204 1/20 Martin Chad Cornelius Birgit M; Cornelius Jeff; Kingrey Shira $689,000
5845 Beauregard Nashville 37215 1/26 Francisco & Lisa Ortega Family Trust Robbins Colby Russell $689,000
2812 Columbine Nashville 37204 1/8 Carson D Todd Stewart Edward $680,000
1916 18th Nashville 37212 1/29 James Chad David; Sims Patrick D Haggard Nell Frosh; Haggard John H $680,000
3404 Moonlight Nashville 37207 1/12 Urban Dwell Homes GP Hyde E J $680,000
1113 Batey Nashville 37204 1/29 Range Const LLC Lambert Darrell T; Lambert Deborah H; Lambert Allison E $675,000
110 31st Nashville 37203 1/19 Landefeld Family Trust Nashville Land Equities LLC $675,000
301 Demonbreun Nashville 37201 1/14 Huynh Chi Le; Liu Luis Francisco Palmer Susan M; Palmer Timothy Alan $675,000
824 Cherry Laurel Nashville 37215 1/7 Hu Shya-Ling McCutcheon Carrie; McCutcheon Ryan $670,000
905 Lane Brentwood 37027 1/27 Cocklin Jordan; Cocklin Kelsey Mays Neiger Carol; Neiger David $670,000
3504 Farrier Nashville 37211 1/5 Nisar Abdul; Shahzadi Kiran Beazer Homes LLC $663,287
1210 Shelby Nashville 37206 1/15 Madan Olivia Hobby Caroline; Hobby Michael $660,000
112 Fern Nashville 37207 1/15 Hollister Cody Stuart Herndon Kelly $660,000
217 Rolling Fork Nashville 37205 1/25 Hall Joshua S; Hall Lauren Shoemaker Daniel C; Shoemaker Jennifer B $655,000
105 Leake Nashville 37205 1/8 Wills Irene Jackson; Wills William Ridley II Cct Holdings LLC $650,000
5712 Tennessee Nashville 37209 1/5 Reinhardt Kay 5710 Tennessee LLC $640,900
925 Russell Nashville 37206 1/19 St Pierre Anita Woodland Street Partners LLC $639,900
516 27th Nashville 37209 1/6 Blain Allan; Blain Nicole RSD 27th Ave LLC $635,000
1428 Greenwood Nashville 37206 1/7 Hodskins Logan McKenzie; Hodskins Robert T; Hodskins Stephanie; Vasquez Ricardo Vestal Heidi; Vestal Jarrod $632,500
1619 Villa Nashville 37212 1/7 Hooper Christopher W; Miller Jasmine Y Hooper Christy R; Hooper William H $630,000
2301B Carter Nashville 37206 1/20 Disser Steven P Forrest Rebecca; Forrest Terry; Pederson Ryan $629,900
516 27th Nashville 37209 1/28 Broda Brandon G RSD 27th Ave LLC $625,406
417 Rolling Mill Old Hickory 37138 1/11 Gatlin Patrick Laddell Levis Juanita $625,000
516 27th Nashville 37209 1/26 Axis27-23 LLC RSD 27th Ave LLC $620,000
1307 Clifton Nashville 37215 1/19 Cal Max Prop LP Pollack Revocable Living Trust $620,000
6015 Obrien Nashville 37209 1/11 Overcup Oak LLC Music City Holdings LLC $620,000
516 27th Nashville 37209 1/11 Axis27-26 LLC RSD 27th Ave LLC $620,000
5104 Wilmar Nashville 37220 1/4 Purifoy James Thomas Jr; Purifoy Margaret Kern Ian I; Kern June E $620,000
2702 Delaware Nashville 37209 1/19 Lamb Richard James; Stewart Emily Ann RSD 27th Ave LLC $620,000
422A 37th Nashville 37209 1/6 Stubblefield Alexis C; Stufflefield Alfred Gary Jr Moore Daniel C; Moore Stephanie M $618,300
5008 Michigan Nashville 37209 1/7 McGuinness Brian L&S Dev LLC $617,500
1029 Tabitha Old Hickory 37138 1/8 Shah Jayraj C; Shah Rita J Bow Kristina; Dulin Christopher $615,000
1314 Lillian Nashville 37206 1/7 Stefanski Douglas Lawrence; Stefanski Katherine MacKenzie Collins Kelly $614,978
4808 Kentucky Nashville 37209 1/28 Burns Jane; Johnson Elizabeth A Pearson James David $614,900
1240 2nd Nashville 37210 1/5 McLarty Tony L Genesis Nash One LLC $610,000
301 Demonbreun Nashville 37201 1/8 Alfrey Mary Julia Farris Dawn L; Farris Scott D $607,500
304 Bournemouth Hermitage 37076 1/12 Cason Parker; Cason Chelsey Pung Larry J; Pung Teri A $607,000
3504 Park Nashville 37209 1/5 Behroozi Patrick Morgan Sumner; Smith Brian; Smith Sumner $605,000
4811 Overcrest Nashville 37211 1/12 Jodway Kierstin; Jodway Allyson Clair A Gresh LLC $605,000
168 Carnavon Nashville 37205 1/28 Chico Capital Marion A Katz Living Trust $602,000
5307 Louisiana Nashville 37209 1/20 Oneil Margaret; Oneil Trevor Oak Property LLC $601,000
7335 Old Charlotte Nashville 37209 1/8 VT Enterprises GP Denning Debbie; Denning Phillip $600,000
3610 Chalmette Nashville 37215 1/20 Anderson Kaissling; Anderson Max G Buchanan Beth M; Buchanan George S $600,000

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