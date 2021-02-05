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The Ledger - EST. 1978 - Nashville Edition
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VOL. 45 | NO. 6 | Friday, February 5, 2021

Top Davidson County residential sales for fourth quarter 2020

Updated 6:58AM
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Top residential real estate sales, fourth quarter 2020, for Davidson County, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersSale Price
200 Jackson Nashville 37205 12/21 200 Jackson Boulevard Trust Cates Lyn; Cates Steven G $6,825,000
425 Jackson Nashville 37205 12/4 425 Jackson Boulevard Trust Coakley Kimberly W $6,500,000
4405 Sheppard Nashville 37205 11/4 4405 Shepard Place Trust Ehrig Brian J; Ehrig Brian Jason; Ehrig Sheetal M; Ehrig Sheetal Modi $5,180,000
1500 Chickering Nashville 37215 12/18 Hillsong Trust Maxwell G Patrick; Maxwell Stephanie $4,950,000
2046 Fransworth Nashville 37205 11/20 202 Real Estate Trust Fransworth Land Trust $4,450,000
3601 Brighton Nashville 37205 12/23 Morris Sondra Carver C Mark Trustee $3,500,000
266 Ensworth Nashville 37205 10/19 Church Amanda; Gueikian Cesar 266 Ensworth Place Trust $3,500,000
6033 Fire Tower Nashville 37221 11/4 Peasy LLC Jiff Johnson Trust; Mountain View Trust $3,400,000
607 Belle Meade Nashville 37205 12/22 Payne Joshua; Payne Erika 607 Bmb LLC $3,400,000
601 Brook Hollow Nashville 37205 11/3 Wonderview Trust of 1997 West Nations LLC $3,149,000
1855 Laurel Ridge Nashville 37215 11/9 Shivamber Leon; Jones Leslie Wallace Tennessee Community Property Trust $3,100,000
20 Rutledge Nashville 37210 10/8 Beatty Deborah S; Beatty John M Avoca LLC $2,950,000
505 Park Center Nashville 37205 11/4 Puricelli Anne; Puricelli Steve Marvel Jeffrey Blaine; Marvel Patty Milner $2,925,000
903 Estes Nashville 37215 12/23 Parker Deanna; Parker Steve M Jr Zachary Boca Trust $2,900,000
5001 High Valley Brentwood 37027 12/11 High Valley Cc LLC Price Roger L $2,800,000
336 White Swans Brentwood 37027 10/28 Campbell Wesley E; Campbell Tracy L Dewey Charlene M; Riley Wayne J $2,775,000
3811 Harding Nashville 37215 11/5 Wisniewski Family Trust Naisbitt Keith; Naisbitt Maria $2,725,000
4004 Harding Nashville 37215 11/25 Lipp Michael J; Max Lauren M Hand Charles W Jr; Hand Kailey $2,720,000
831 Tyne Nashville 37220 12/16 Kurz Donald A Reynolds Tim $2,687,500
1 Agincourt Brentwood 37027 12/22 1 Agincourt Way Trust Ozgener Arnita; Ozgener Murat $2,675,000
6420 Jocelyn Hollow Nashville 37205 12/21 Love House Trust Right Road Capital Management Inc $2,650,000
240 GOTZIAN Madison 37115 12/17 Esmaeili Farnaz Kuhlo Ernest C $2,550,000
402 Ellendale Nashville 37205 12/10 Sontag Michael D Trustee Alford David Tanley Trustee $2,505,000
4002 Wallace Nashville 37215 12/23 Wallace Land Trust Chesnut Infill GP $2,500,000
259 Vaughns Gap Nashville 37205 11/19 Porterfield Amy; Porterfield Hobert G Mac LLC $2,495,000
2715 Hemingway Nashville 37215 12/23 Dawn & Jae Goodman Revocable Trust Barneson Victoria J; Benoit Brian T $2,460,000
504 Westview Nashville 37205 11/13 Griffin Benjamin D; Griffin Katherine P Cook Emily; Cook Matthew $2,450,000
1209 Sweetbriar Nashville 37212 12/31 Quinn Zachary KE Holdings LLC $2,440,000
3920 Dorcas Nashville 37215 11/16 Countess Julie; Gibson Russell Stone Oak Builders LLC $2,425,000
909 Oak Valley Nashville 37220 11/4 Rmb-Manna 2014 Trust Krafft Ann R $2,355,000
1105 Glenwood Nashville 37204 10/8 John Nicole Trust Shaffer Amelia Y; Shaffer Vance Bryan $2,350,000
4803 Belmont Park Nashville 37215 11/3 Riley Charlene Dewey; Riley Wayne J 8Cgo Living Trust $2,350,000
2205 Woodmont Nashville 37215 11/6 2205 Woodmont Boulevard Trust Neal Judith A; Ohagan Paul A P $2,350,000
7035 Highway 70 Nashville 37221 10/22 Lutzak Dianne Elizabeth Trustee BSM Hicks LLC $2,350,000
724 Brownlee Nashville 37205 11/17 Rossitto Erica Lee; Seidenberg Joshua Scott Helm Jenifer; Helm Jonathan $2,350,000
3536 Trimble Nashville 37215 12/11 Sontag Michael Trustee Providence Builders LLC $2,330,000
4417B Granny White Nashville 37204 12/14 Nicole K Vidalakis Revocable Trust Gw Partners GP $2,320,000
4417A Granny White Nashville 37204 12/14 John N Vidalakis Revocable Trust Gw Partners GP $2,312,800
3800 Estes Nashville 37215 11/20 Dustin S Sjuts Revocable Trust Baskin Roger; Baskin Stefan; Baskin Trevor Scott $2,300,000
900 20th Nashville 37212 11/23 Helfer Ray E Jr; Helfer Sara A Holliday Ann B $2,300,000
1608 Otter Creek Nashville 37215 10/28 Oconnor Tom Hauco LLC $2,285,000
807 Crestwood Nashville 37204 10/30 Hunter Joshua; Hunter Kiel Dorris John R Jr; Dorris Sharon H $2,270,000
1141 Glendale Nashville 37204 11/5 1141 Glendale Trust Blue Sky Horizon GP $2,244,788
1308 Lone Oak Nashville 37215 11/16 Bendell Johanna C; Bendell William E Chesnut Infill GP $2,203,850
4621 Tara Nashville 37215 12/11 Caplin Ellen; Caplin Robert Mason David Clarence; Mason Farrell $2,185,000
1122 Crater Hill Nashville 37215 10/9 Crouch Hubert A III Gass James Ric Estate; Gass J Ric Estate $2,180,000
1012 Iverson Nashville 37216 10/16 Main Street Land Trust Carpenter Richard W Sr $2,050,000
3506 Hopkins Nashville 37215 12/16 Uhles Jonathan Phillip Chesnut Infill GP $2,049,000
4315 Sneed Nashville 37215 12/9 Cooper Michael; Cooper Sandra Neal James E $2,015,000
769 Darden Nashville 37205 11/5 Std Properties LLC Joseph C Davis LLC $2,015,000
612 Cantrell Nashville 37215 12/8 612 Cantrell Avenue Trust Callahan Mary C; Young Richard $2,000,000
4811 Granny White Nashville 37220 12/8 Bussman Courtney Ke Holdings LLC $1,975,000
1800 Primrose Nashville 37212 12/17 1800 Primrose Avenue Revocable Trust Primrose Dev LLC $1,950,000
1310 7th Nashville 37208 10/12 Light Stephen C; Massey Angel O Sacks Kenneth L; Sacks Lisa G $1,950,000
5360 Hillsboro Nashville 37215 11/9 East Andrew Dean; East Shawn Johnson Watson Alan E; Watson Francis G Estate $1,900,000
5427 Granny White Brentwood 37027 11/23 Anderson Kimberly L; Anderson Robert G Jr Ta Properties LLC $1,900,000
125 Page Nashville 37205 10/21 Talbert Daniel Puricelli Steven J $1,900,000
5013 Villa Crest Nashville 37220 11/9 Ross Daren Fuchs Douglas H; Fuchs Lynn S $1,895,000
814 Westview Nashville 37205 10/2 Clayton Grace O; Young Marie Bird Dog Land Revocable Trust $1,895,000
814 Wilson Nashville 37215 12/18 814 South Wilson Boulevard Trust HR Properties of TN $1,895,000
3614 Hampton Nashville 37215 12/3 Rotondo Matthew Woodlief Phillip K $1,862,500
4309 Sneed Nashville 37215 10/22 Fox Megan M Lehman-Grimes Shawn $1,850,000
1025B Battery Nashville 37220 12/14 Bulgarino Anthony Todd; Bulgarino Nicole Allen Beata Mary; Beata Matthew $1,850,000
902 Dorset Brentwood 37027 11/12 Burnstein Julie; Burnstein Matthew Elefante Coni; Elefante Dino $1,840,000
2411 Oakland Nashville 37212 12/4 Do Nhu Lap; Li Claire Bailey David A; Bailey Stephanie $1,825,000
7037 Highway 70 Nashville 37221 11/9 Caspian Court LLC; Caspian Rgga LLC Bsm Hicks LLC $1,825,000
5754 River Nashville 37209 10/8 Sage Run Dev LLC 5754 River Road LLC $1,825,000
4017 Wallace Nashville 37215 12/11 Gabriel Melissa Baugh Mark A $1,800,000
4502 Granny White Nashville 37204 12/4 Chandler Brie A; Chandler Michael E Blue Sky Horizon GP $1,800,000
6400 Bresslyn Nashville 37205 12/30 Smith Caitlin Heaton; Smith David Anthony Garland Dev LLC $1,800,000
214 Deer Park Nashville 37205 10/9 Kearney Allison Fitts McCloud Andrew; McCloud Rachel $1,800,000
5144 Stanford Nashville 37215 10/15 Davis Elizabeth; McKnight Colin Pisano Alfred F III; Pisano Jean B $1,800,000
736 Greeley Nashville 37205 12/9 Handelsman George B; Handelsman Joan Ellenbogen; Handelsman Michelle Johnson Darla J; Johnson Scott B $1,795,000
2715 Brightwood Nashville 37212 12/2 Smith Sally Amanda; Albenesius Ian J Bonino Lauren; Bonino Nicholas L; Mudter George E Jr $1,795,000
600 12th Nashville 37203 12/1 Daisy Wolf Trust Mark E Nicol Family Trust $1,775,000
4002 Lealand Nashville 37204 11/16 White Elizabeth; White Lee Bendell Bill; Bendell Johanna $1,760,000
3819 Harding Nashville 37215 11/19 Cantwell Quinn; Cantwell Robert Coleman Chris G; Williams Holly A; Williamson Angela Y $1,753,750
14 Agincourt Brentwood 37027 11/23 14 Agincourt LLC Proctor Michelle W; Proctor Stephen T $1,750,000
701 Jackson Nashville 37205 12/4 Love James Madison II; Love Laura Magee Hardcastle Frances K $1,750,000
60 Old Club Nashville 37215 10/22 Wright Pamela J Davis Amy R; Davis Daniel A $1,750,000
1021 Lynnwood Nashville 37215 11/17 Denbo Family Revocable Trust Myers Blair S; Myers Kelli D $1,750,000
2904 Tyne Nashville 37215 10/6 McGee Jennifer Miller; McGee Milton Stephen III Aaronson Oran S; Aaronson Sara C $1,750,000
3040 Ned Shelton Nashville 37217 12/3 Johnsen Niels Vass Bowie Philip Glen $1,729,000
3003 Hobbs Nashville 37215 12/21 Rice James Donald Jr Nashville Construction Co Inc $1,700,000
937 Glendale Nashville 37204 10/21 Boehm Armin; Boehm Esra Soreq Avigal; Yehiav Adva $1,699,900
1809 Graybar Nashville 37215 10/1 Jayram Brooke; Jayram Gautam Allen Revocable Living Trust $1,695,000
1005 Sutton Hill Nashville 37204 12/3 Brown Matthew Collin Azali Nathaniel T Sr $1,682,000
1716 Warfield Nashville 37215 12/11 Jensen Holly; Jensen Jason 8Gco Revocable Living Trust $1,675,750
4008 Dorcas Nashville 37215 12/16 Dorcas Bb3 Land Trust Drake Damon W; Drake Kimberly L $1,675,000
301 Demonbreun Nashville 37201 12/28 Neap LLC Vallett Jeff $1,670,000
730 Vosswood Nashville 37205 10/20 Shah Bhavesh; Shah Kristin Ochsenreiter Donald C; Ochsenreiter Kelly W $1,645,000
4101 Kimbark Nashville 37215 12/8 Klindt Rebecca S Build Nashville Dbh LLC $1,621,359
4427 Lealand Nashville 37204 10/2 Kelly Elizabeth Larsen Irrevocable Trust Province Builders LLC $1,619,956
209 Craighead Nashville 37205 10/2 Brandes George Lewis; Moffit Teresa Joan Lott Robert Lee Jr Estate; Residual Trust $1,600,000
5813 Vine Ridge Nashville 37205 12/17 CMC 401K PSP Landon Dev Group LLC $1,600,000
1103 Montrose Nashville 37204 11/24 Adeline W Graham Trust; Graham Douglas C Graham Alyssa; Graham Douglas $1,580,000
49 Annandale Nashville 37215 10/13 Sharifi Jamshid; Talbott Mahsa Sharifi; Vafai Parvin Aliabadi Reza; Kholghi Sima $1,575,000
921 Waldkirch Nashville 37204 11/25 Waldkirch Trust Edwards Bryan; Edwards Jessica $1,575,000
3529 Crestridge Nashville 37204 10/15 Boyd Ladonna Y Province Builders LLC $1,571,800
2214 Sharondale Nashville 37215 11/17 Andrews Stephen; Dishman Elizabeth Cleo Trust; Kam Trust $1,560,000
154A Cheek Nashville 37205 10/8 Luplow Rolland; Luplow Andrea Hendrix Catherine Van Wyck; Hendrix Stephen G $1,535,000
3608A West End Nashville 37205 11/10 Kimbrell Betty L Gibson Russell $1,530,000
2010 Linden Nashville 37212 12/3 King Casey Nathaniel; King Margaret Riley Michael Glenn Tiedemann 2010 Delaware Trust Agreement $1,525,000
4405 Sunnybrook Nashville 37205 11/30 Sawyer Claire; Sawyer Robert Cohn Christina McCoy; Cohn George S; McCoy Christina A $1,520,000
708 Millstone Nashville 37205 10/12 Harris Laurie A Ellis Arian; Ellis Donald $1,500,000
947 Windrowe Nashville 37205 11/17 Tompkins Destin M; Tompkins Kristen C Nashville Construction Co Inc $1,500,000
3533 Central Nashville 37205 10/19 Paine Daniel Thompson; Paine Georgiann Dusseau Dealey Averbuch Jessica; Averbuch Sam $1,500,000
929 South Nashville 37203 11/4 Ajayi Olaide; Ajayi Bukunola Olabisi Susan J Mallett-Rodgers Trust $1,500,000
1514 Cedar Nashville 37212 12/17 Gerber Robert B Jr Claire Properties GP $1,500,000
2908 Tyne Nashville 37215 12/11 Stone Bryan Griffin Benjamin D $1,485,000
301 Galloway Nashville 37204 11/10 Smith Brian C; Smith Mary C Hamilton Kimm S; Hamilton Rodney M $1,472,500
5033 High Valley Brentwood 37027 12/9 Debora A Lassiter Revocable Trust Hogan Phyllis G $1,455,000
853 Glendale Nashville 37204 12/21 Stejskal Jean; Stejskal William R III Clinard Cynthia; Clinard Thomas Michael $1,455,000
3606C West End Nashville 37205 10/21 McIntyre Lisa Lyn Mike Ford Custom Builders LLC $1,451,460
4 Buckland Abbey Nashville 37215 12/18 Goldsmith Herbert Marshall; Goldsmith Lyda G Orbison Roy K Jr; Pyle Edwin S $1,450,000
3308 Hobbs Nashville 37215 11/20 Borowiecki Mark T; Borowiecki Tara C Oftadeh Mohammad T; Corriveau Christopher M $1,445,000
1100 Lipscomb Nashville 37204 11/16 House Ashlee Autumn; Tallant Shane Build Nashville Db2 LLC $1,440,970
22 Compton Nashville 37215 10/15 Strader Amy Lynn; Strader Stephen Douglas Shannon B Snyder Family Trust $1,425,000
1141 Crater Hill Nashville 37215 11/9 Bars Alexandria; Bars Bradley Joseph 1141 Crater Hill Msr Group LLC $1,425,000
20 Rutledge Nashville 37210 10/12 Carol G Parrillo Revocable Trust Prr Patel Properties LLC $1,425,000
1719 Glen Echo Nashville 37215 12/16 Patel Parag R Leedle Ben R Jr; Leedle Elizabeth D $1,425,000
3310 Hobbs Nashville 37215 12/16 Harstine Aaron Joseph; Harstine Gerlad Elmer Corriveau Christopher M; Oftadeh Mohammad $1,418,000
2003 Lombardy Nashville 37215 11/20 Haumschilt Brandon Walton Adrian Corcoran; Walton Michael Frank $1,414,000
5134 Stanford Nashville 37215 12/15 Alley E Roberts Jr Tuck Nancy Trustee $1,400,000
888 Lakemont Nashville 37220 12/4 Drinnon Jennifer C Hagale; Drinnon Randall Earl II Taylor Celeata Edwards; Taylor Eugene Howard III $1,400,000
1900 Randolph Nashville 37215 10/8 Aaronson Oran Dsrm LLC $1,399,000
5608 Ottershaw Brentwood 37027 10/5 Howard Jane E; Howard Laurence Branch III Juliana M Morris 2012 Family Trust $1,395,000
500 Wilson Nashville 37205 12/3 Frederiksen David E; Frederiksen Renee B Carver C Mark Trustee $1,395,000
3925 Kimpalong Nashville 37205 12/4 Ingram Orrin Henry III Talbott Jennifer W; Talbott Robert $1,395,000
1206 Nichol Nashville 37205 10/15 Russell James G McLean Living Trust Hensler Kindy K; Hensler Raymond A $1,392,000
1102 Lipscomb Nashville 37204 12/2 Sutton Jasher Build Nashville Db2 LLC $1,388,694
0 Harding Nashville 37205 12/10 Rogers Roseann Belinda; Shah Aashish Kiran Sidwell K Thomas $1,383,356
6003 Cargile Nashville 37205 10/9 Taylor & Halter Revocable Living Trust Garner Laura L $1,379,000
4009 Sneed Nashville 37215 10/2 Martin Callen C; Martin Michael G Crawford Terrie D; Crawford W Morgan $1,375,000
28 Whitworth Nashville 37205 10/22 Heird Jane R; Heird William C Lewter Suzanne T; Perkins Jenny $1,375,000
1811 Castleman Nashville 37215 10/15 Kamal Kristen; Kamal Samer Michaelson Gordon; Michaelson Isana $1,370,000
1868 Laurel Ridge Nashville 37215 11/30 Heard Jonathan Andrew; Heard Katherine Coe Kelton John A; Kelton Melisa A $1,357,000
4004 Graybar Nashville 37215 12/22 Godfrey Jonathan; Godfrey Leslie Graymont Dev LLC $1,355,259
6611 Fleetwood Nashville 37209 10/15 Wilson Julie F; Wilson Thomas R Jr Joseph C Davis LLC $1,340,000
117 Ransom Nashville 37205 11/23 Craig Albert Revocable 2006 Trust Brown Ashley May; Brown Gregory Scott $1,330,000
916A Gale Nashville 37204 12/7 Vival Properties LLC Sansiveri Adam $1,325,000
4305B Lone Oak Nashville 37215 11/25 Donovan Susanne; Donovan Timothy M Blue Sky Horizon GP $1,323,350
615 Estes Nashville 37215 11/24 Sypolt Living Trust Jdmc LLC $1,320,000
4113 Albert Nashville 37204 11/4 Lira Gabriela; Sjogren Jonas Erik Build Nashville LLC $1,314,693
2907 Woodlawn Nashville 37215 10/16 Averbuch Jessica M; Averbuch Samuel J Depriest Gregory L; Depriest Rebecca C; Depriest Greg L $1,310,000
109 42nd Nashville 37209 12/2 Field Wendy Will Adam $1,310,000
1619 Otter Creek Nashville 37215 11/3 Lowenfels Henry; Lowenfels Toby Meffe Christopher; Meffe Colleen $1,310,000
1516 Ferguson Nashville 37212 10/28 Hoagland John W; McElroy Ann Elizabeth Feltwell Trust Agreement $1,310,000
4115 Albert Nashville 37204 10/19 Daughrity Brenton; Daughrity Frances Build Nashville LLC $1,305,579
3910 Harding Nashville 37215 10/29 Harding Place LLC Harlan Family Trust $1,300,000
4018B Lealand Nashville 37204 11/30 Derrick Mason Revocable Living Trust Combs Hospitality Inc $1,300,000
3605 Westbrook Nashville 37205 12/28 Toline Eric; Toline Sheena Render Ventures LLC $1,299,900
907 Douglas Nashville 37204 11/12 Kochen Brandon J Rwa/Rcr Ventures LLC $1,299,000
7704 Scenic River Nashville 37221 11/12 James E Rossi Trust Highland Gary D; Luedtke Lael M $1,298,000
2615 Sunset Nashville 37212 10/20 Goldberg Seth M; Neuman Marc A White Sandra; White Torne; White Sandra; White Torne; White Sandra; White Torne $1,297,500
1611 18th Nashville 37212 11/5 Drolet Brian C; Maclin Margaret V Jackson Gregory Brian Smith; Moore Roger E $1,295,500
425 Glen West Nashville 37215 10/20 Easterlin Leeann; Easterlin Michael Decker Courtenay E; Decker William S III $1,291,670
3412 Benham Nashville 37215 12/31 Kennedy Michelle Jones Brandon K $1,280,000
19 Wynstone Nashville 37215 11/4 Dorros Eben Tal; Dorros Elizabeth Palet Lisa Andrea; Williams Ernest B IV $1,279,000
1304 Duncanwood Nashville 37204 12/8 Driver Lynn Ware; Howard Jeffrey L Burton Melissa M; Burton William W III $1,275,000
20 Rutledge Nashville 37210 11/6 William G Parrillo Revocable Trust Revelette Mason $1,275,000
3714 Princeton Nashville 37205 11/12 Neal Judith A Maher Dianna L; Soper Paul F $1,275,000
2509 Oakland Nashville 37212 10/14 Potempa Patrick M; Snyder Catherine B Wuerth Ingrid B; Wuerth Julian M $1,267,500
4034 Sneed Nashville 37215 10/5 Gibb Samantha; Landin Paul A Pinhal Ann Marie; Pinhal Joseph Lee II $1,265,000
4310 Idaho Nashville 37209 12/4 Gifford Cassidy E; Wierda Benjamin Craig Open Door Properties LLC $1,260,000
4890 Lealand Nashville 37220 10/12 Schledwitz Karl Green Daniel R $1,260,000
4503 Belmont Park Nashville 37215 11/4 Dilfer Cassandra; Dilfer Trent Cmrtr Holdings LLC $1,259,900
4406 Harding Nashville 37205 10/28 Dac Properties LLC Feltwell Trust $1,250,000
900 20th Nashville 37212 11/12 Oliver David; Oliver Kelly Coomes Revocable Trust $1,250,000
516 Sandy Old Hickory 37138 12/22 Schmitt Steven T Bellman Cheryl L; Williams Donald E $1,250,000
2137 Ashwood Nashville 37212 10/9 Modi Sheetal Lalikant Ashwood Avenue LLC $1,249,000
807 Brook Hollow Nashville 37205 12/14 Haskell John Rice Joseph G; Rice Tara A $1,240,000
2020 10th Nashville 37204 11/10 Toops Casey Allen; Toops Jenna Leigh Magness Group Inc $1,239,900
4324 Estes Nashville 37215 12/9 McCostlin Ryan Forbes Simmons Barton $1,233,000
1518 Sweetbriar Nashville 37212 11/25 Robinson Stephen M Gourley Jeremy; Lee Carla $1,230,000
3518 Hampton Nashville 37215 12/4 Tally Earl Burton III; Tally Sarah Lodge Wright Sally S; Rutland Jeanie $1,228,000
904 Montrose Nashville 37204 12/3 Talbot Charles C; Talbot Margaret A Oaks Samantha S $1,226,000
276 Harding Nashville 37205 10/19 Page Ann McNabb; Page Harry Lee III Abtahi Morgan Elizabeth; Abtahi Amir Michael $1,215,000
3612B West End Nashville 37205 10/23 Harwood Kelley; Harwood Allatia Mike Ford Custom Builders LLC $1,212,271
2307 Valley Brook Nashville 37215 11/12 Johnston Kristin Noel; Johnston Walter Lee Kaminski Dorothy Jean; Kaminski Michael J $1,200,000
1222 Villa Nashville 37212 12/30 Wsmlegal PLLC Dant Ginny B; Dant John W III $1,200,000
1077 Lynnwood Nashville 37215 12/18 Freedman Jane E; Iafrati Mark D Julie T Stein Living Trust $1,200,000
1080 Archer Nashville 37203 11/17 Elliott Clint D&M Dev LLC $1,200,000
3724 Cedarwood Nashville 37216 11/4 3724 Cedarwood Drive Trust Craven Karen S $1,200,000
1078 Archer Nashville 37203 12/8 Elliott Clint T D&M Dev LLC $1,200,000
3404 Love Nashville 37212 11/6 Birch Adolpho A III Geromes Ariana Beck; Geromes Marcus $1,200,000
4632 Tara Nashville 37215 12/23 Stringer Elizabeth Ann Agnew Michael J Jr; Nunn Paula S $1,200,000

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TNLedger.com Knoxville Editon
RECORD TOTALS DAY WEEK YEAR
PROPERTY SALES 0 0 0
MORTGAGES 0 0 0
FORECLOSURE NOTICES 0 0 0
BUILDING PERMITS 0 0 0
BANKRUPTCIES 0 0 0
BUSINESS LICENSES 0 0 0
UTILITY CONNECTIONS 0 0 0
MARRIAGE LICENSES 0 0 0