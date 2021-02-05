Top Davidson County residential sales for fourth quarter 2020

|200 Jackson
|Nashville
|37205
|12/21
|200 Jackson Boulevard Trust
|Cates Lyn; Cates Steven G
|$6,825,000
|425 Jackson
|Nashville
|37205
|12/4
|425 Jackson Boulevard Trust
|Coakley Kimberly W
|$6,500,000
|4405 Sheppard
|Nashville
|37205
|11/4
|4405 Shepard Place Trust
|Ehrig Brian J; Ehrig Brian Jason; Ehrig Sheetal M; Ehrig Sheetal Modi
|$5,180,000
|1500 Chickering
|Nashville
|37215
|12/18
|Hillsong Trust
|Maxwell G Patrick; Maxwell Stephanie
|$4,950,000
|2046 Fransworth
|Nashville
|37205
|11/20
|202 Real Estate Trust
|Fransworth Land Trust
|$4,450,000
|3601 Brighton
|Nashville
|37205
|12/23
|Morris Sondra
|Carver C Mark Trustee
|$3,500,000
|266 Ensworth
|Nashville
|37205
|10/19
|Church Amanda; Gueikian Cesar
|266 Ensworth Place Trust
|$3,500,000
|6033 Fire Tower
|Nashville
|37221
|11/4
|Peasy LLC
|Jiff Johnson Trust; Mountain View Trust
|$3,400,000
|607 Belle Meade
|Nashville
|37205
|12/22
|Payne Joshua; Payne Erika
|607 Bmb LLC
|$3,400,000
|601 Brook Hollow
|Nashville
|37205
|11/3
|Wonderview Trust of 1997
|West Nations LLC
|$3,149,000
|1855 Laurel Ridge
|Nashville
|37215
|11/9
|Shivamber Leon; Jones Leslie
|Wallace Tennessee Community Property Trust
|$3,100,000
|20 Rutledge
|Nashville
|37210
|10/8
|Beatty Deborah S; Beatty John M
|Avoca LLC
|$2,950,000
|505 Park Center
|Nashville
|37205
|11/4
|Puricelli Anne; Puricelli Steve
|Marvel Jeffrey Blaine; Marvel Patty Milner
|$2,925,000
|903 Estes
|Nashville
|37215
|12/23
|Parker Deanna; Parker Steve M Jr
|Zachary Boca Trust
|$2,900,000
|5001 High Valley
|Brentwood
|37027
|12/11
|High Valley Cc LLC
|Price Roger L
|$2,800,000
|336 White Swans
|Brentwood
|37027
|10/28
|Campbell Wesley E; Campbell Tracy L
|Dewey Charlene M; Riley Wayne J
|$2,775,000
|3811 Harding
|Nashville
|37215
|11/5
|Wisniewski Family Trust
|Naisbitt Keith; Naisbitt Maria
|$2,725,000
|4004 Harding
|Nashville
|37215
|11/25
|Lipp Michael J; Max Lauren M
|Hand Charles W Jr; Hand Kailey
|$2,720,000
|831 Tyne
|Nashville
|37220
|12/16
|Kurz Donald A
|Reynolds Tim
|$2,687,500
|1 Agincourt
|Brentwood
|37027
|12/22
|1 Agincourt Way Trust
|Ozgener Arnita; Ozgener Murat
|$2,675,000
|6420 Jocelyn Hollow
|Nashville
|37205
|12/21
|Love House Trust
|Right Road Capital Management Inc
|$2,650,000
|240 GOTZIAN
|Madison
|37115
|12/17
|Esmaeili Farnaz
|Kuhlo Ernest C
|$2,550,000
|402 Ellendale
|Nashville
|37205
|12/10
|Sontag Michael D Trustee
|Alford David Tanley Trustee
|$2,505,000
|4002 Wallace
|Nashville
|37215
|12/23
|Wallace Land Trust
|Chesnut Infill GP
|$2,500,000
|259 Vaughns Gap
|Nashville
|37205
|11/19
|Porterfield Amy; Porterfield Hobert G
|Mac LLC
|$2,495,000
|2715 Hemingway
|Nashville
|37215
|12/23
|Dawn & Jae Goodman Revocable Trust
|Barneson Victoria J; Benoit Brian T
|$2,460,000
|504 Westview
|Nashville
|37205
|11/13
|Griffin Benjamin D; Griffin Katherine P
|Cook Emily; Cook Matthew
|$2,450,000
|1209 Sweetbriar
|Nashville
|37212
|12/31
|Quinn Zachary
|KE Holdings LLC
|$2,440,000
|3920 Dorcas
|Nashville
|37215
|11/16
|Countess Julie; Gibson Russell
|Stone Oak Builders LLC
|$2,425,000
|909 Oak Valley
|Nashville
|37220
|11/4
|Rmb-Manna 2014 Trust
|Krafft Ann R
|$2,355,000
|1105 Glenwood
|Nashville
|37204
|10/8
|John Nicole Trust
|Shaffer Amelia Y; Shaffer Vance Bryan
|$2,350,000
|4803 Belmont Park
|Nashville
|37215
|11/3
|Riley Charlene Dewey; Riley Wayne J
|8Cgo Living Trust
|$2,350,000
|2205 Woodmont
|Nashville
|37215
|11/6
|2205 Woodmont Boulevard Trust
|Neal Judith A; Ohagan Paul A P
|$2,350,000
|7035 Highway 70
|Nashville
|37221
|10/22
|Lutzak Dianne Elizabeth Trustee
|BSM Hicks LLC
|$2,350,000
|724 Brownlee
|Nashville
|37205
|11/17
|Rossitto Erica Lee; Seidenberg Joshua Scott
|Helm Jenifer; Helm Jonathan
|$2,350,000
|3536 Trimble
|Nashville
|37215
|12/11
|Sontag Michael Trustee
|Providence Builders LLC
|$2,330,000
|4417B Granny White
|Nashville
|37204
|12/14
|Nicole K Vidalakis Revocable Trust
|Gw Partners GP
|$2,320,000
|4417A Granny White
|Nashville
|37204
|12/14
|John N Vidalakis Revocable Trust
|Gw Partners GP
|$2,312,800
|3800 Estes
|Nashville
|37215
|11/20
|Dustin S Sjuts Revocable Trust
|Baskin Roger; Baskin Stefan; Baskin Trevor Scott
|$2,300,000
|900 20th
|Nashville
|37212
|11/23
|Helfer Ray E Jr; Helfer Sara A
|Holliday Ann B
|$2,300,000
|1608 Otter Creek
|Nashville
|37215
|10/28
|Oconnor Tom
|Hauco LLC
|$2,285,000
|807 Crestwood
|Nashville
|37204
|10/30
|Hunter Joshua; Hunter Kiel
|Dorris John R Jr; Dorris Sharon H
|$2,270,000
|1141 Glendale
|Nashville
|37204
|11/5
|1141 Glendale Trust
|Blue Sky Horizon GP
|$2,244,788
|1308 Lone Oak
|Nashville
|37215
|11/16
|Bendell Johanna C; Bendell William E
|Chesnut Infill GP
|$2,203,850
|4621 Tara
|Nashville
|37215
|12/11
|Caplin Ellen; Caplin Robert
|Mason David Clarence; Mason Farrell
|$2,185,000
|1122 Crater Hill
|Nashville
|37215
|10/9
|Crouch Hubert A III
|Gass James Ric Estate; Gass J Ric Estate
|$2,180,000
|1012 Iverson
|Nashville
|37216
|10/16
|Main Street Land Trust
|Carpenter Richard W Sr
|$2,050,000
|3506 Hopkins
|Nashville
|37215
|12/16
|Uhles Jonathan Phillip
|Chesnut Infill GP
|$2,049,000
|4315 Sneed
|Nashville
|37215
|12/9
|Cooper Michael; Cooper Sandra
|Neal James E
|$2,015,000
|769 Darden
|Nashville
|37205
|11/5
|Std Properties LLC
|Joseph C Davis LLC
|$2,015,000
|612 Cantrell
|Nashville
|37215
|12/8
|612 Cantrell Avenue Trust
|Callahan Mary C; Young Richard
|$2,000,000
|4811 Granny White
|Nashville
|37220
|12/8
|Bussman Courtney
|Ke Holdings LLC
|$1,975,000
|1800 Primrose
|Nashville
|37212
|12/17
|1800 Primrose Avenue Revocable Trust
|Primrose Dev LLC
|$1,950,000
|1310 7th
|Nashville
|37208
|10/12
|Light Stephen C; Massey Angel O
|Sacks Kenneth L; Sacks Lisa G
|$1,950,000
|5360 Hillsboro
|Nashville
|37215
|11/9
|East Andrew Dean; East Shawn Johnson
|Watson Alan E; Watson Francis G Estate
|$1,900,000
|5427 Granny White
|Brentwood
|37027
|11/23
|Anderson Kimberly L; Anderson Robert G Jr
|Ta Properties LLC
|$1,900,000
|125 Page
|Nashville
|37205
|10/21
|Talbert Daniel
|Puricelli Steven J
|$1,900,000
|5013 Villa Crest
|Nashville
|37220
|11/9
|Ross Daren
|Fuchs Douglas H; Fuchs Lynn S
|$1,895,000
|814 Westview
|Nashville
|37205
|10/2
|Clayton Grace O; Young Marie
|Bird Dog Land Revocable Trust
|$1,895,000
|814 Wilson
|Nashville
|37215
|12/18
|814 South Wilson Boulevard Trust
|HR Properties of TN
|$1,895,000
|3614 Hampton
|Nashville
|37215
|12/3
|Rotondo Matthew
|Woodlief Phillip K
|$1,862,500
|4309 Sneed
|Nashville
|37215
|10/22
|Fox Megan M
|Lehman-Grimes Shawn
|$1,850,000
|1025B Battery
|Nashville
|37220
|12/14
|Bulgarino Anthony Todd; Bulgarino Nicole Allen
|Beata Mary; Beata Matthew
|$1,850,000
|902 Dorset
|Brentwood
|37027
|11/12
|Burnstein Julie; Burnstein Matthew
|Elefante Coni; Elefante Dino
|$1,840,000
|2411 Oakland
|Nashville
|37212
|12/4
|Do Nhu Lap; Li Claire
|Bailey David A; Bailey Stephanie
|$1,825,000
|7037 Highway 70
|Nashville
|37221
|11/9
|Caspian Court LLC; Caspian Rgga LLC
|Bsm Hicks LLC
|$1,825,000
|5754 River
|Nashville
|37209
|10/8
|Sage Run Dev LLC
|5754 River Road LLC
|$1,825,000
|4017 Wallace
|Nashville
|37215
|12/11
|Gabriel Melissa
|Baugh Mark A
|$1,800,000
|4502 Granny White
|Nashville
|37204
|12/4
|Chandler Brie A; Chandler Michael E
|Blue Sky Horizon GP
|$1,800,000
|6400 Bresslyn
|Nashville
|37205
|12/30
|Smith Caitlin Heaton; Smith David Anthony
|Garland Dev LLC
|$1,800,000
|214 Deer Park
|Nashville
|37205
|10/9
|Kearney Allison Fitts
|McCloud Andrew; McCloud Rachel
|$1,800,000
|5144 Stanford
|Nashville
|37215
|10/15
|Davis Elizabeth; McKnight Colin
|Pisano Alfred F III; Pisano Jean B
|$1,800,000
|736 Greeley
|Nashville
|37205
|12/9
|Handelsman George B; Handelsman Joan Ellenbogen; Handelsman Michelle
|Johnson Darla J; Johnson Scott B
|$1,795,000
|2715 Brightwood
|Nashville
|37212
|12/2
|Smith Sally Amanda; Albenesius Ian J
|Bonino Lauren; Bonino Nicholas L; Mudter George E Jr
|$1,795,000
|600 12th
|Nashville
|37203
|12/1
|Daisy Wolf Trust
|Mark E Nicol Family Trust
|$1,775,000
|4002 Lealand
|Nashville
|37204
|11/16
|White Elizabeth; White Lee
|Bendell Bill; Bendell Johanna
|$1,760,000
|3819 Harding
|Nashville
|37215
|11/19
|Cantwell Quinn; Cantwell Robert
|Coleman Chris G; Williams Holly A; Williamson Angela Y
|$1,753,750
|14 Agincourt
|Brentwood
|37027
|11/23
|14 Agincourt LLC
|Proctor Michelle W; Proctor Stephen T
|$1,750,000
|701 Jackson
|Nashville
|37205
|12/4
|Love James Madison II; Love Laura Magee
|Hardcastle Frances K
|$1,750,000
|60 Old Club
|Nashville
|37215
|10/22
|Wright Pamela J
|Davis Amy R; Davis Daniel A
|$1,750,000
|1021 Lynnwood
|Nashville
|37215
|11/17
|Denbo Family Revocable Trust
|Myers Blair S; Myers Kelli D
|$1,750,000
|2904 Tyne
|Nashville
|37215
|10/6
|McGee Jennifer Miller; McGee Milton Stephen III
|Aaronson Oran S; Aaronson Sara C
|$1,750,000
|3040 Ned Shelton
|Nashville
|37217
|12/3
|Johnsen Niels Vass
|Bowie Philip Glen
|$1,729,000
|3003 Hobbs
|Nashville
|37215
|12/21
|Rice James Donald Jr
|Nashville Construction Co Inc
|$1,700,000
|937 Glendale
|Nashville
|37204
|10/21
|Boehm Armin; Boehm Esra
|Soreq Avigal; Yehiav Adva
|$1,699,900
|1809 Graybar
|Nashville
|37215
|10/1
|Jayram Brooke; Jayram Gautam
|Allen Revocable Living Trust
|$1,695,000
|1005 Sutton Hill
|Nashville
|37204
|12/3
|Brown Matthew Collin
|Azali Nathaniel T Sr
|$1,682,000
|1716 Warfield
|Nashville
|37215
|12/11
|Jensen Holly; Jensen Jason
|8Gco Revocable Living Trust
|$1,675,750
|4008 Dorcas
|Nashville
|37215
|12/16
|Dorcas Bb3 Land Trust
|Drake Damon W; Drake Kimberly L
|$1,675,000
|301 Demonbreun
|Nashville
|37201
|12/28
|Neap LLC
|Vallett Jeff
|$1,670,000
|730 Vosswood
|Nashville
|37205
|10/20
|Shah Bhavesh; Shah Kristin
|Ochsenreiter Donald C; Ochsenreiter Kelly W
|$1,645,000
|4101 Kimbark
|Nashville
|37215
|12/8
|Klindt Rebecca S
|Build Nashville Dbh LLC
|$1,621,359
|4427 Lealand
|Nashville
|37204
|10/2
|Kelly Elizabeth Larsen Irrevocable Trust
|Province Builders LLC
|$1,619,956
|209 Craighead
|Nashville
|37205
|10/2
|Brandes George Lewis; Moffit Teresa Joan
|Lott Robert Lee Jr Estate; Residual Trust
|$1,600,000
|5813 Vine Ridge
|Nashville
|37205
|12/17
|CMC 401K PSP
|Landon Dev Group LLC
|$1,600,000
|1103 Montrose
|Nashville
|37204
|11/24
|Adeline W Graham Trust; Graham Douglas C
|Graham Alyssa; Graham Douglas
|$1,580,000
|49 Annandale
|Nashville
|37215
|10/13
|Sharifi Jamshid; Talbott Mahsa Sharifi; Vafai Parvin
|Aliabadi Reza; Kholghi Sima
|$1,575,000
|921 Waldkirch
|Nashville
|37204
|11/25
|Waldkirch Trust
|Edwards Bryan; Edwards Jessica
|$1,575,000
|3529 Crestridge
|Nashville
|37204
|10/15
|Boyd Ladonna Y
|Province Builders LLC
|$1,571,800
|2214 Sharondale
|Nashville
|37215
|11/17
|Andrews Stephen; Dishman Elizabeth
|Cleo Trust; Kam Trust
|$1,560,000
|154A Cheek
|Nashville
|37205
|10/8
|Luplow Rolland; Luplow Andrea
|Hendrix Catherine Van Wyck; Hendrix Stephen G
|$1,535,000
|3608A West End
|Nashville
|37205
|11/10
|Kimbrell Betty L
|Gibson Russell
|$1,530,000
|2010 Linden
|Nashville
|37212
|12/3
|King Casey Nathaniel; King Margaret Riley
|Michael Glenn Tiedemann 2010 Delaware Trust Agreement
|$1,525,000
|4405 Sunnybrook
|Nashville
|37205
|11/30
|Sawyer Claire; Sawyer Robert
|Cohn Christina McCoy; Cohn George S; McCoy Christina A
|$1,520,000
|708 Millstone
|Nashville
|37205
|10/12
|Harris Laurie A
|Ellis Arian; Ellis Donald
|$1,500,000
|947 Windrowe
|Nashville
|37205
|11/17
|Tompkins Destin M; Tompkins Kristen C
|Nashville Construction Co Inc
|$1,500,000
|3533 Central
|Nashville
|37205
|10/19
|Paine Daniel Thompson; Paine Georgiann Dusseau Dealey
|Averbuch Jessica; Averbuch Sam
|$1,500,000
|929 South
|Nashville
|37203
|11/4
|Ajayi Olaide; Ajayi Bukunola Olabisi
|Susan J Mallett-Rodgers Trust
|$1,500,000
|1514 Cedar
|Nashville
|37212
|12/17
|Gerber Robert B Jr
|Claire Properties GP
|$1,500,000
|2908 Tyne
|Nashville
|37215
|12/11
|Stone Bryan
|Griffin Benjamin D
|$1,485,000
|301 Galloway
|Nashville
|37204
|11/10
|Smith Brian C; Smith Mary C
|Hamilton Kimm S; Hamilton Rodney M
|$1,472,500
|5033 High Valley
|Brentwood
|37027
|12/9
|Debora A Lassiter Revocable Trust
|Hogan Phyllis G
|$1,455,000
|853 Glendale
|Nashville
|37204
|12/21
|Stejskal Jean; Stejskal William R III
|Clinard Cynthia; Clinard Thomas Michael
|$1,455,000
|3606C West End
|Nashville
|37205
|10/21
|McIntyre Lisa Lyn
|Mike Ford Custom Builders LLC
|$1,451,460
|4 Buckland Abbey
|Nashville
|37215
|12/18
|Goldsmith Herbert Marshall; Goldsmith Lyda G
|Orbison Roy K Jr; Pyle Edwin S
|$1,450,000
|3308 Hobbs
|Nashville
|37215
|11/20
|Borowiecki Mark T; Borowiecki Tara C
|Oftadeh Mohammad T; Corriveau Christopher M
|$1,445,000
|1100 Lipscomb
|Nashville
|37204
|11/16
|House Ashlee Autumn; Tallant Shane
|Build Nashville Db2 LLC
|$1,440,970
|22 Compton
|Nashville
|37215
|10/15
|Strader Amy Lynn; Strader Stephen Douglas
|Shannon B Snyder Family Trust
|$1,425,000
|1141 Crater Hill
|Nashville
|37215
|11/9
|Bars Alexandria; Bars Bradley Joseph
|1141 Crater Hill Msr Group LLC
|$1,425,000
|20 Rutledge
|Nashville
|37210
|10/12
|Carol G Parrillo Revocable Trust
|Prr Patel Properties LLC
|$1,425,000
|1719 Glen Echo
|Nashville
|37215
|12/16
|Patel Parag R
|Leedle Ben R Jr; Leedle Elizabeth D
|$1,425,000
|3310 Hobbs
|Nashville
|37215
|12/16
|Harstine Aaron Joseph; Harstine Gerlad Elmer
|Corriveau Christopher M; Oftadeh Mohammad
|$1,418,000
|2003 Lombardy
|Nashville
|37215
|11/20
|Haumschilt Brandon
|Walton Adrian Corcoran; Walton Michael Frank
|$1,414,000
|5134 Stanford
|Nashville
|37215
|12/15
|Alley E Roberts Jr
|Tuck Nancy Trustee
|$1,400,000
|888 Lakemont
|Nashville
|37220
|12/4
|Drinnon Jennifer C Hagale; Drinnon Randall Earl II
|Taylor Celeata Edwards; Taylor Eugene Howard III
|$1,400,000
|1900 Randolph
|Nashville
|37215
|10/8
|Aaronson Oran
|Dsrm LLC
|$1,399,000
|5608 Ottershaw
|Brentwood
|37027
|10/5
|Howard Jane E; Howard Laurence Branch III
|Juliana M Morris 2012 Family Trust
|$1,395,000
|500 Wilson
|Nashville
|37205
|12/3
|Frederiksen David E; Frederiksen Renee B
|Carver C Mark Trustee
|$1,395,000
|3925 Kimpalong
|Nashville
|37205
|12/4
|Ingram Orrin Henry III
|Talbott Jennifer W; Talbott Robert
|$1,395,000
|1206 Nichol
|Nashville
|37205
|10/15
|Russell James G McLean Living Trust
|Hensler Kindy K; Hensler Raymond A
|$1,392,000
|1102 Lipscomb
|Nashville
|37204
|12/2
|Sutton Jasher
|Build Nashville Db2 LLC
|$1,388,694
|0 Harding
|Nashville
|37205
|12/10
|Rogers Roseann Belinda; Shah Aashish Kiran
|Sidwell K Thomas
|$1,383,356
|6003 Cargile
|Nashville
|37205
|10/9
|Taylor & Halter Revocable Living Trust
|Garner Laura L
|$1,379,000
|4009 Sneed
|Nashville
|37215
|10/2
|Martin Callen C; Martin Michael G
|Crawford Terrie D; Crawford W Morgan
|$1,375,000
|28 Whitworth
|Nashville
|37205
|10/22
|Heird Jane R; Heird William C
|Lewter Suzanne T; Perkins Jenny
|$1,375,000
|1811 Castleman
|Nashville
|37215
|10/15
|Kamal Kristen; Kamal Samer
|Michaelson Gordon; Michaelson Isana
|$1,370,000
|1868 Laurel Ridge
|Nashville
|37215
|11/30
|Heard Jonathan Andrew; Heard Katherine Coe
|Kelton John A; Kelton Melisa A
|$1,357,000
|4004 Graybar
|Nashville
|37215
|12/22
|Godfrey Jonathan; Godfrey Leslie
|Graymont Dev LLC
|$1,355,259
|6611 Fleetwood
|Nashville
|37209
|10/15
|Wilson Julie F; Wilson Thomas R Jr
|Joseph C Davis LLC
|$1,340,000
|117 Ransom
|Nashville
|37205
|11/23
|Craig Albert Revocable 2006 Trust
|Brown Ashley May; Brown Gregory Scott
|$1,330,000
|916A Gale
|Nashville
|37204
|12/7
|Vival Properties LLC
|Sansiveri Adam
|$1,325,000
|4305B Lone Oak
|Nashville
|37215
|11/25
|Donovan Susanne; Donovan Timothy M
|Blue Sky Horizon GP
|$1,323,350
|615 Estes
|Nashville
|37215
|11/24
|Sypolt Living Trust
|Jdmc LLC
|$1,320,000
|4113 Albert
|Nashville
|37204
|11/4
|Lira Gabriela; Sjogren Jonas Erik
|Build Nashville LLC
|$1,314,693
|2907 Woodlawn
|Nashville
|37215
|10/16
|Averbuch Jessica M; Averbuch Samuel J
|Depriest Gregory L; Depriest Rebecca C; Depriest Greg L
|$1,310,000
|109 42nd
|Nashville
|37209
|12/2
|Field Wendy
|Will Adam
|$1,310,000
|1619 Otter Creek
|Nashville
|37215
|11/3
|Lowenfels Henry; Lowenfels Toby
|Meffe Christopher; Meffe Colleen
|$1,310,000
|1516 Ferguson
|Nashville
|37212
|10/28
|Hoagland John W; McElroy Ann Elizabeth
|Feltwell Trust Agreement
|$1,310,000
|4115 Albert
|Nashville
|37204
|10/19
|Daughrity Brenton; Daughrity Frances
|Build Nashville LLC
|$1,305,579
|3910 Harding
|Nashville
|37215
|10/29
|Harding Place LLC
|Harlan Family Trust
|$1,300,000
|4018B Lealand
|Nashville
|37204
|11/30
|Derrick Mason Revocable Living Trust
|Combs Hospitality Inc
|$1,300,000
|3605 Westbrook
|Nashville
|37205
|12/28
|Toline Eric; Toline Sheena
|Render Ventures LLC
|$1,299,900
|907 Douglas
|Nashville
|37204
|11/12
|Kochen Brandon J
|Rwa/Rcr Ventures LLC
|$1,299,000
|7704 Scenic River
|Nashville
|37221
|11/12
|James E Rossi Trust
|Highland Gary D; Luedtke Lael M
|$1,298,000
|2615 Sunset
|Nashville
|37212
|10/20
|Goldberg Seth M; Neuman Marc A
|White Sandra; White Torne; White Sandra; White Torne; White Sandra; White Torne
|$1,297,500
|1611 18th
|Nashville
|37212
|11/5
|Drolet Brian C; Maclin Margaret V
|Jackson Gregory Brian Smith; Moore Roger E
|$1,295,500
|425 Glen West
|Nashville
|37215
|10/20
|Easterlin Leeann; Easterlin Michael
|Decker Courtenay E; Decker William S III
|$1,291,670
|3412 Benham
|Nashville
|37215
|12/31
|Kennedy Michelle
|Jones Brandon K
|$1,280,000
|19 Wynstone
|Nashville
|37215
|11/4
|Dorros Eben Tal; Dorros Elizabeth
|Palet Lisa Andrea; Williams Ernest B IV
|$1,279,000
|1304 Duncanwood
|Nashville
|37204
|12/8
|Driver Lynn Ware; Howard Jeffrey L
|Burton Melissa M; Burton William W III
|$1,275,000
|20 Rutledge
|Nashville
|37210
|11/6
|William G Parrillo Revocable Trust
|Revelette Mason
|$1,275,000
|3714 Princeton
|Nashville
|37205
|11/12
|Neal Judith A
|Maher Dianna L; Soper Paul F
|$1,275,000
|2509 Oakland
|Nashville
|37212
|10/14
|Potempa Patrick M; Snyder Catherine B
|Wuerth Ingrid B; Wuerth Julian M
|$1,267,500
|4034 Sneed
|Nashville
|37215
|10/5
|Gibb Samantha; Landin Paul A
|Pinhal Ann Marie; Pinhal Joseph Lee II
|$1,265,000
|4310 Idaho
|Nashville
|37209
|12/4
|Gifford Cassidy E; Wierda Benjamin Craig
|Open Door Properties LLC
|$1,260,000
|4890 Lealand
|Nashville
|37220
|10/12
|Schledwitz Karl
|Green Daniel R
|$1,260,000
|4503 Belmont Park
|Nashville
|37215
|11/4
|Dilfer Cassandra; Dilfer Trent
|Cmrtr Holdings LLC
|$1,259,900
|4406 Harding
|Nashville
|37205
|10/28
|Dac Properties LLC
|Feltwell Trust
|$1,250,000
|900 20th
|Nashville
|37212
|11/12
|Oliver David; Oliver Kelly
|Coomes Revocable Trust
|$1,250,000
|516 Sandy
|Old Hickory
|37138
|12/22
|Schmitt Steven T
|Bellman Cheryl L; Williams Donald E
|$1,250,000
|2137 Ashwood
|Nashville
|37212
|10/9
|Modi Sheetal Lalikant
|Ashwood Avenue LLC
|$1,249,000
|807 Brook Hollow
|Nashville
|37205
|12/14
|Haskell John
|Rice Joseph G; Rice Tara A
|$1,240,000
|2020 10th
|Nashville
|37204
|11/10
|Toops Casey Allen; Toops Jenna Leigh
|Magness Group Inc
|$1,239,900
|4324 Estes
|Nashville
|37215
|12/9
|McCostlin Ryan Forbes
|Simmons Barton
|$1,233,000
|1518 Sweetbriar
|Nashville
|37212
|11/25
|Robinson Stephen M
|Gourley Jeremy; Lee Carla
|$1,230,000
|3518 Hampton
|Nashville
|37215
|12/4
|Tally Earl Burton III; Tally Sarah Lodge
|Wright Sally S; Rutland Jeanie
|$1,228,000
|904 Montrose
|Nashville
|37204
|12/3
|Talbot Charles C; Talbot Margaret A
|Oaks Samantha S
|$1,226,000
|276 Harding
|Nashville
|37205
|10/19
|Page Ann McNabb; Page Harry Lee III
|Abtahi Morgan Elizabeth; Abtahi Amir Michael
|$1,215,000
|3612B West End
|Nashville
|37205
|10/23
|Harwood Kelley; Harwood Allatia
|Mike Ford Custom Builders LLC
|$1,212,271
|2307 Valley Brook
|Nashville
|37215
|11/12
|Johnston Kristin Noel; Johnston Walter Lee
|Kaminski Dorothy Jean; Kaminski Michael J
|$1,200,000
|1222 Villa
|Nashville
|37212
|12/30
|Wsmlegal PLLC
|Dant Ginny B; Dant John W III
|$1,200,000
|1077 Lynnwood
|Nashville
|37215
|12/18
|Freedman Jane E; Iafrati Mark D
|Julie T Stein Living Trust
|$1,200,000
|1080 Archer
|Nashville
|37203
|11/17
|Elliott Clint
|D&M Dev LLC
|$1,200,000
|3724 Cedarwood
|Nashville
|37216
|11/4
|3724 Cedarwood Drive Trust
|Craven Karen S
|$1,200,000
|1078 Archer
|Nashville
|37203
|12/8
|Elliott Clint T
|D&M Dev LLC
|$1,200,000
|3404 Love
|Nashville
|37212
|11/6
|Birch Adolpho A III
|Geromes Ariana Beck; Geromes Marcus
|$1,200,000
|4632 Tara
|Nashville
|37215
|12/23
|Stringer Elizabeth Ann
|Agnew Michael J Jr; Nunn Paula S
|$1,200,000