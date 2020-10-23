Top Davidson County residential sales for September 2020

|710 Jackson
|Nashville
|37205
|9/16
|Four Tree Trust
|Johnston Lillias D; Johnston William P
|$5,250,000
|515 Church
|Nashville
|37219
|9/10
|Lester M Jackson Revocable Trust
|505 Property LLC
|$4,500,000
|200 Hillwood
|Nashville
|37205
|9/17
|Feltwell Trust
|Vickerman Catherine; Vickerman David
|$4,425,000
|4710 Sewanee
|Nashville
|37220
|9/1
|Nicastro Christopher R; Nicastro Linda Popovich
|Drew Bryce; Drew Tara
|$2,799,000
|2223 Belmont
|Nashville
|37212
|9/8
|Donahue Lucy E; Donahue Robert
|Potempa Patrick M; Snyder Catherine B; Synder Catherine B
|$2,645,000
|1609 Otter Creek
|Nashville
|37215
|9/22
|Harris Joshua Lee; Harris Meredith Ann
|Otter Creek Land Trust
|$2,595,000
|5 Whitehall
|Nashville
|37205
|9/1
|Johnston William P; Johnston Lillias Dale
|Spalding Mary; Spalding Michael J
|$2,500,000
|6035 River
|Nashville
|37218
|9/16
|Martins Rachel A; Turmon Mark H
|Krantz Carl Denver; Krantz Margaret K
|$2,350,000
|3737 West End
|Nashville
|37205
|9/11
|Holliday Ann B; Holliday Charles O
|Mike Ford Custom Builders LLC
|$2,256,078
|6124 Montcrest
|Nashville
|37215
|9/16
|Deboer April; Deboer David
|Imac Ventures Inc
|$2,250,000
|4609 Tara
|Nashville
|37215
|9/23
|4609 Tara Drive Land Trust; Alderson William Trustee
|913 Glendale LLC
|$2,230,000
|806 Glen Leven
|Nashville
|37204
|9/24
|Smolensky Arthur R; Smolensky Kirsten R
|Ralph Elizabeth W; Ralph William B Jr
|$2,190,000
|1011 Belle Meade
|Nashville
|37205
|9/29
|Hart Christopher F; Hart Eileen C
|Lovvorn Janice R
|$2,125,000
|3823 Trimble Rd
|Nashville
|37215
|9/17
|National Residential Nominee Services Inc
|Ferrell Nancy Jayne; Turner Anne Kristina
|$2,050,000
|515 Church
|Nashville
|37219
|9/21
|Lovvorn Harold N III; Lovvorn Suzanne M
|505 Property LLC
|$2,000,000
|1212 Laurel
|Nashville
|37203
|9/28
|Wohlers Chad
|Bennett Barbara Lyndsay
|$1,900,000
|1009 Glendale
|Nashville
|37204
|9/8
|Soul Trust
|Chapman William T IV; Scaggs Joint Revocable Trust
|$1,895,000
|3919 Dorcas
|Nashville
|37215
|9/25
|Warren Riker Stearns Trust
|Parker Bianca C; Parker John F
|$1,827,500
|1159 Gateway
|Nashville
|37220
|9/16
|Burton Melissa M; Burton William W III
|Friday Jack Michael; Friday Theresa McCloskey
|$1,812,500
|1212 Laurel
|Nashville
|37203
|9/4
|Frank Larry; Frank Marla M
|Kanan Joseph
|$1,790,000
|4502 Granny White
|Nashville
|37204
|9/8
|Brent A Yates Living Trust
|Blue Sky Horizon Gp
|$1,776,470
|811 Timber
|Nashville
|37215
|9/15
|Elam Anne T; Elam Roy O IV
|Lee Jordan; Peterson Jon
|$1,775,000
|951 Greerland
|Nashville
|37204
|9/28
|Renfro Alexander Thomas; Renfro Tiffany Marie
|Hr Properties of Tn
|$1,750,000
|1608 Tynewood
|Nashville
|37215
|9/11
|Harlan Family Trust
|Lasher Melissa; Lasher Stephen A Jr
|$1,725,000
|1130 Brookwood
|Nashville
|37220
|9/8
|Kline Benjamin; Kline Elisa
|Jonathan Jackson Conklin Revocable Trust
|$1,725,000
|6113 Elizabethan
|Nashville
|37205
|9/3
|SSSK Living Trust
|Miller Karen S; Miller Richard S
|$1,700,000
|101 Saint Regis
|Brentwood
|37027
|9/22
|Maliakkal Benedict; Maliakkal Meera
|Taylor Erica; Taylor Ryan
|$1,695,000
|8028 Quail Creek
|Nashville
|37221
|9/17
|James And Taren Rodabaugh Living Trust
|Kemp Cheryl D; Kemp Jerry R
|$1,650,000
|5623 Hillsboro
|Nashville
|37215
|9/24
|JDS Trust For MJS
|Tanya G Rivera-Tyler Revocable Trust
|$1,575,000
|5031 Hill Place
|Nashville
|37205
|9/17
|Helm Jenifer; Helm Jonathan
|Robert E Robeson 2012 Family Trust
|$1,550,000
|20 Rutledge
|Nashville
|37210
|9/1
|Metzler Cindy; Metzler Dennis
|Rutledge Dev LLC
|$1,500,000
|1132 Glenwood
|Nashville
|37204
|9/8
|Sacks Kenneth L; Sacks Mary Lisa Gaston
|Arons Jenny Gilliand; Arons Murray M
|$1,500,000
|3205 Lakeshore
|O Hickory
|37138
|9/18
|Boll Authur
|Thomas George Ellis Jr
|$1,450,000
|606 Lynnwood
|Nashville
|37205
|9/16
|Goldman Jessica; Goldman Scott
|Zettersten Rolf Birger Trustee
|$1,446,500
|1208 Paris
|Nashville
|37212
|9/8
|Scruggs Geoffrey S; Scruggs Kelly L
|Magness Group Inc
|$1,445,015
|2307 Warfield
|Nashville
|37215
|9/29
|Ford Andrew Bruce; Ford Tabitha
|French Bradley S; French Elizabeth
|$1,404,000
|6405 Worchester
|Nashville
|37221
|9/23
|Bivins Harold Allan Jr
|Neuser Elissa H; Neuser Michael D
|$1,395,000
|913 Halcyon
|Nashville
|37204
|9/22
|Hassberger Andrea; Hassberger Eric
|Roberts Anne; Roberts David
|$1,360,000
|4206 Hood
|Nashville
|37215
|9/1
|Scalf Michael
|Hartmann Robert Trustee; Hartmann Trust
|$1,359,999
|1200 Beddington
|Nashville
|37215
|9/18
|Kane Jeremy D; Kane Tracy D
|Johnson Arlene Vadnais
|$1,350,000
|2033 Castleman
|Nashville
|37215
|9/1
|Burroughs Joseph Dylan; Burroughs Lindsey Cloutier
|Menz Victoria
|$1,305,000
|4915 Sewanee
|Nashville
|37220
|9/17
|8Gco Revocable Living Trust
|Montgomery Kevin D; Saoud Isabel Cristina; Saoud Joseph J
|$1,300,000
|620 Enquirer
|Nashville
|37205
|9/8
|Griffin Family Trust
|Young Eugenia Pierce Estate; Bessette Andrea Y Executrix
|$1,300,000
|1707 Stokes
|Nashville
|37215
|9/29
|King Malisa Gail; Pierce Mark
|Gilbert Paul
|$1,275,000
|4027 Dorcas
|Nashville
|37215
|9/15
|Cadence Construction LLC
|Stavely Christy; Stavely Patrick; Stavely Christie
|$1,275,000
|4308 Esteswood
|Nashville
|37215
|9/1
|Clements Marvin
|Baker Galt; Baker Sara L
|$1,275,000
|2213 Castleman
|Nashville
|37215
|9/16
|Audrey O Aull Trust
|Harwell Aubrey B III; Harwell Katherine Lynn
|$1,235,000
|3915 Caylor
|Nashville
|37215
|9/29
|Whitby Charles C; Whitby Shari L
|Deschenes Lise D; Nicholl Michael P
|$1,215,000
|4605 Nevada
|Nashville
|37209
|9/1
|Pagliara Jennifer
|Thweatt Grace; Thweatt Johnson
|$1,215,000
|1312 Duncanwood
|Nashville
|37204
|9/28
|Gibbs James M; Gibbs Tammy G
|Hall David E; Hall Michelle; Arbogast Kaz
|$1,215,000
|3611 Central
|Nashville
|37205
|9/23
|Piliponis Heather M; Piliponis Richard D
|3611 Central Avenue Trust
|$1,160,000
|4000 West End
|Nashville
|37205
|9/28
|Angels Management Trust
|Hirshberg Sam H Estate
|$1,150,000
|108 West End Close
|Nashville
|37205
|9/18
|Johnson Arlene V
|Cooper Michael P; Cooper Sandra J
|$1,150,000
|1807 Stokes
|Nashville
|37215
|9/29
|Aday Aaron W; Wilkes Courtney E
|Wile Geoff E; Wile Laura H
|$1,150,000
|7747 Indian Springs
|Nashville
|37221
|9/16
|Armstrong Ginger C; Armstrong James M
|James Elisabeth Rose; James Thomas Richard; Wiatr Daniel Kris
|$1,150,000
|902 Waldkirch
|Nashville
|37204
|9/29
|Compas Brittany; Compas Colin
|Onufrey Nicole Suzanne; Rotondo Matthew Sean
|$1,149,250
|2609 Hawthorne
|Nashville
|37212
|9/1
|Ryan Gabrielle S; Ryan Timothy J
|Davidson Gillian Patrice; Davidson Jeffrey Neil
|$1,145,000
|199 Moultrie
|Nashville
|37205
|9/18
|Rolf And Johanna Zettersten Trust
|Webb Charles; Webb Lindsey R
|$1,141,500
|1917 Lombardy
|Nashville
|37215
|9/22
|Tate Jennifer Lynn
|NDO Development LLC
|$1,124,900
|1209 Paris
|Nashville
|37212
|9/28
|Lehman Jeremy Eskind
|Rector Benjamin E; Rector Hillary S
|$1,100,000
|120 Blackburn
|Nashville
|37205
|9/10
|Freeman Allison Byrd; Freeman Scott Alexander
|Carter Ana Francisca Garcia Cid; Carter John Cain
|$1,094,000
|1747 Hillmont
|Nashville
|37215
|9/2
|Harstine Brian David; Harstine Gerald Elmer
|Havlick Myria; Rhodes Jason
|$1,092,000
|4205 Nevada
|Nashville
|37209
|9/24
|Donald Christopher Ross; Donald Rebecca Rigel
|Bradley Nicholas; Bradley Christie
|$1,063,140
|201 Kensington
|Nashville
|37215
|9/21
|Kinser James P; Kinser Noelle C
|Genung Mary S; Urell Stephanie L
|$1,055,000
|4047 General Bate
|Nashville
|37204
|9/1
|Rash Christopher; Rash Emily
|Gendron Thomas A; Gendron Traci E
|$1,015,000
|6016 Hillsboro
|Nashville
|37215
|9/8
|True Craftsman Construction LLC
|Atkinson Ralph C III; Atkinson Rebecca; Atkinson Rebecca J
|$1,000,000
|1106 Nichol
|Nashville
|37205
|9/21
|Fulmer Hayden; Fulmer Joel A
|Proctor David Young III; Weber Louise Merrill Proctor
|$1,000,000
|4003 Woodmont
|Nashville
|37205
|9/28
|Owen Jonathan; Owen Juliette
|Patel Dharmesh; Patel Paresh; Patel Pareshkumar; Patel Praveen
|$999,000
|4509 Nevada
|Nashville
|37209
|9/15
|Choksi Yash Amit; Scoville Elizabeth Ann
|Kinser James P; Kinser Noelle C
|$995,000
|616 Madison
|Nashville
|37208
|9/11
|Carbone Jeffrey Michael; Trindade Anil Julius
|Mainland Germantown LLC
|$993,875
|911 Albert
|Nashville
|37204
|9/3
|Taylor Elliott Sikes; Taylor Thomas Brett
|Dabbs Kristen Daniel; Dabbs Trenton Kelly
|$991,000
|4109 Kimbark
|Nashville
|37215
|9/15
|Darter Ellen Gautier; Darter James
|Build Nashville Dbh LLC
|$990,869
|1214 Ordway
|Nashville
|37206
|9/1
|Poizner Alan J; Poizner Michaela D
|DCS LLC
|$989,000
|3614 Bellwood
|Nashville
|37205
|9/29
|Englert Sarah T; Englert William P
|Worley James C; Worley Nancy J
|$975,000
|113 Bellevue
|Nashville
|37205
|9/17
|Vintage South LLC
|Talbert Daniel; Talbert Jill
|$975,000
|6 Wyndham
|Nashville
|37215
|9/11
|Basden Jacob Hunter
|Bain Cleveland D; Bain Megan Ross
|$960,000
|4001 Skyline
|Nashville
|37215
|9/21
|Carney Martha Alice Smith; Carney Stephen Drew
|Everage Sarah E
|$960,000
|614 Monroe
|Nashville
|37208
|9/2
|Cohen Philip
|Gleaves John; Secord Cynthia N; Secord Gregory L
|$950,000
|3614 Saratoga
|Nashville
|37205
|9/28
|Jones Rebecca Anderson; Jones Bryan B
|Calk Holly M; Calk Jeffrey A
|$950,000
|813 Halcyon
|Nashville
|37204
|9/8
|Pearcy Meredith
|Scruggs Geoffrey S; Scruggs Kelly L
|$935,000
|1408 Woodmont
|Nashville
|37215
|9/2
|Batty James W; Batty Jessica L
|Ostendorf Jason Lee; Ostendorf Samantha Lee
|$933,000
|1020 Maxwell
|Nashville
|37206
|9/11
|Vaughn Emmabeth Parrish; Vaughn Kirkland Thomas
|Levesque Kelly; Walters Fraser
|$928,000
|6352 Bresslyn
|Nashville
|37205
|9/22
|King Jacqueline M; King William T Jr
|Seabolt Casey; Seabolt Parker
|$927,500
|6009 Ashland
|Nashville
|37215
|9/2
|Humphrey Amber Blackburn; Humphrey Jared
|Berry Timothy Earl; Bobo Jarred Franklin
|$925,000
|824 Old Hickory
|Brntwood
|37027
|9/10
|Lipsitz Alex
|Latham Carolyn E
|$920,000
|1315 Burton Valley
|Nashville
|37215
|9/14
|Sinor George Everett Jr
|Smith Caroline; Smith Ryan
|$915,000
|2000 Otter Valley
|Nashville
|37215
|9/4
|Clark Brian J; Clark Cenaida A
|Hackett Ann Rice; Hackett Evan Andrew; Rice Ann
|$900,000
|2907 Tyne
|Nashville
|37215
|9/14
|Jennings Jessica W; Jennings Stephen T
|White D Bergen
|$900,000
|505 Woodhurst
|Nashville
|37220
|9/25
|Stranix Christopher; Stranix Meaghan
|White Pines Building Group LLC
|$899,000
|507 Woodhurst
|Nashville
|37220
|9/10
|Harber Nathan; Harber Samantha
|White Pines Building Group LLC
|$899,000
|833 Crestridge
|Nashville
|37204
|9/2
|Piano Giancarlo; Piano Mariann
|Kas Venture Investments LLC
|$899,000
|1212 Laurel
|Nashville
|37203
|9/24
|Shermer Barry Scot
|Galloway Amy E; Galloway Gerald N III
|$890,000
|142 39th
|Nashville
|37209
|9/1
|Lankford Morgan Broussard; Lankford William David III
|39Th Avenue LLC
|$888,000
|4399 Soper
|Nashville
|37204
|9/28
|Finney Benjamin; Finney Brittany
|Pink Trust
|$886,500
|910 Douglas
|Nashville
|37204
|9/18
|Sehgal Uday Lakshman
|Courtney Brian A; Williams Bradley D
|$882,500
|614 Madison
|Nashville
|37208
|9/1
|Foehl Stewart Lewis; Swenson Steve
|Mainland Germantown LLC
|$876,333
|6400 Jocelyn Hollow
|Nashville
|37205
|9/4
|Stephens James E Jr; Stephens Sharon
|John & Martha Bates Revocable Trust
|$875,000
|4204 Park
|Nashville
|37209
|9/21
|Beutler Mallary; Beutler Samuel
|Kane Jeremy D; Kane Tracy D
|$875,000
|965 Draughon
|Nashville
|37204
|9/2
|Howell William B; Wanlim Jessica
|Webber Gerald; Webber Trey
|$873,819
|1212 Laurel
|Nashville
|37203
|9/28
|Nettles David Lee
|Hudson David R; Hudson Leslie H
|$870,000
|1105 Caldwell
|Nashville
|37204
|9/11
|Kraft Donald; Kraft Lauren
|Leeper Margaret Fraser; Leeper Matthew Kyle
|$865,000
|812 Knox
|Nashville
|37204
|9/25
|Talmi Matan Yeshayahu; Talmi Dafna
|Renfro Alexander T; Renfro James; Renfro Jill; Renfro Tiffany M
|$860,000
|3610 Woodmont
|Nashville
|37215
|9/3
|Encore Const LLC
|Justis Yvonne H
|$860,000
|702 Bowling
|Nashville
|37215
|9/1
|Morton Rhonda R
|King Robin C; King William B
|$860,000
|1212 Laurel
|Nashville
|37203
|9/28
|McCollum Craig; McCollum Gabrielle
|Evans Jennifer Dawn; Evans William S Jr
|$855,000
|1212 Laurel
|Nashville
|37203
|9/4
|Miller Michael Sean
|Shannon & Co LLC
|$855,000
|1410 Lillian
|Nashville
|37206
|9/23
|Turnbull Kathryn Elizabeth
|Hollingsworth Anna Katherine; Hollingsworth Timothy Eric
|$854,900
|6611 Fox Hollow
|Nashville
|37205
|9/24
|Morris Christopher J; Morris Madeline R
|Mignone Joseph; Mignone Margaret
|$853,500
|919 Evans
|Nashville
|37204
|9/15
|8GCO Revocable Living Trust; Church Stephen Trust
|HHW Ventures LLC
|$850,000
|3650 Mayflower
|Nashville
|37204
|9/16
|Norton Evan; Norton Lindsey
|MRB Dev LLC
|$850,000
|4420 Franklin
|Nashville
|37204
|9/23
|Franklin Pike Trust
|Rochester Mary Wiseman; Wiseman Sarah Emily; Wiseman Thomas A III
|$850,000
|1017 11th
|Nashville
|37203
|9/25
|1017 11Th Ave S LLC
|Archer Enterprises LLC
|$847,500
|945 Woodmont
|Nashville
|37204
|9/11
|Wilson Clayton R
|Whitfield Brad
|$839,000
|3304B Trevor
|Nashville
|37209
|9/28
|Molette Anna-Louise O
|Frank Stanton Dev LLC; RK Junior Contr Services LLC
|$835,000
|7601 Chipmunk
|Nashville
|37221
|9/22
|Evans Rebecca; Evans William David
|Johnson Judy A; Johnson Lewis D
|$830,000
|1414 Woodmont
|Nashville
|37215
|9/2
|Marfell Jason Thomas; Marfell Pamela Louise
|Mohammed Adeel; Sayed Azizuddin
|$830,000
|1104 Sigler
|Nashville
|37203
|9/16
|Didriksson Michael; Jessop Andrew
|Maverick Sigler LLC
|$828,500
|5547 Hillview
|Brntwood
|37027
|9/2
|Lusk Bradley M; Lusk Kristin G
|Simpson Kristin A; Simpson Zachary S; Simpson Zachary
|$820,000
|100 Lincoln
|Nashville
|37205
|9/25
|Garrison Jeanne L; Little Robert S
|Johnson Gust Edwin Jr; Johnson Karen Connor
|$815,000
|102 Lasalle
|Nashville
|37205
|9/2
|Innis Katherine Gwin Anderson; Innis Randall Dean
|Kelly Lori Jean McKee
|$815,000
|132 Blackburn
|Nashville
|37205
|9/28
|Smith Christina L; Smith Sean C
|Herrington Adelaide F; Herrington Frank C
|$813,000
|1513 Dallas
|Nashville
|37212
|9/11
|Parham Chris; Solomon Sophie
|Compas Brittany; Compas Colin
|$811,000
|1604 Tyne
|Nashville
|37215
|9/16
|Hollingsworth Timothy Eric; Hollingsworth Anna Katherine
|Fleming Julia Bucek
|$800,250
|925 Southside
|Nashville
|37203
|9/15
|Stonybrook LLC
|Peters Laura
|$800,000
|253 37th
|Nashville
|37209
|9/23
|Evans John Adam
|LAND Group LLC
|$800,000
|927 Southside
|Nashville
|37203
|9/15
|Jacarandas Properties Ltd
|Batman 927 LLC
|$800,000
|807 13th
|Nashville
|37206
|9/22
|Moore Michael J; Moore Sarah L
|Volunteer State Development LLC
|$795,000
|2213 11th
|Nashville
|37204
|9/25
|Gurman James R; Gurman Jessica M
|Histed Malorie; Histed Thomas B
|$795,000
|4226 Granny White
|Nashville
|37204
|9/4
|Robinson Anne Gilmore
|Jordan Dan Herbert
|$795,000
|1810 Warfield
|Nashville
|37215
|9/28
|Harrington Scott
|Fullerton Paul D; Fullerton Sarah; Metter Sarah
|$792,500
|1907 Kimbark
|Nashville
|37215
|9/9
|Slavin Sybilla T
|Rider Tyler Paige; Segura Ben W
|$785,000
|6123 Jocelyn Hollow
|Nashville
|37205
|9/11
|Fabc House Trust; Schott Carolyn W Trustee
|Sturdivant Frances L M; Sturdivant Gaines P II
|$785,000
|2404 Oakland
|Nashville
|37212
|9/16
|Cooper Meredith; Cooper Nicholas
|Shipp Jan L; Miller Jan L
|$785,000
|5555 Hillview
|Brntwood
|37027
|9/28
|Urbanowicz Holly Shepherd; Urbanowicz Jan
|Morrison Mitchell L; Morrison Patricia L
|$780,000
|122 Postwood
|Nashville
|37205
|9/29
|Ralph Elizabeth W; Ralph William B Jr
|Evelyn H Mulloy 2011 Living Trust
|$776,000
|5180 Regent
|Nashville
|37220
|9/15
|Graves Katie; Graves Matthew
|Willie Larussa Land Trust
|$775,000
|1108 Lenore
|Nashville
|37206
|9/28
|Shvartsman Mark Benjamin
|JRS Dev LLC
|$773,900
|1418 15th
|Nashville
|37212
|9/3
|Jasper David
|Lopez Todd Michael; Lorraine Deborah
|$770,000
|9424 Old Smyrna
|Brntwood
|37027
|9/16
|Phillips Amy J; Phillips Joshua L
|Woodall Dayne S; Woodall Marilyn
|$770,000
|3703 Princeton
|Nashville
|37205
|9/16
|Clay M Whitson Trust; Whitson Christopher C Trustee
|Cooper Michael P; Cooper Sandra J
|$762,000
|6132 Jocelyn Hollow
|Nashville
|37205
|9/14
|Encore Construction LLC
|Smith Christopher R
|$755,000
|333 Fann
|Nolnsvlle
|37135
|9/16
|Schey Kevin Lynn; Schey Sandi Jo
|Hall Bobby; Poteat Pamela
|$750,000
|1805 Stonehaven
|Nashville
|37215
|9/15
|Harrington Ryan F
|Keith Chris T; Keith Julie M
|$750,000
|903 Lynnwood
|Nashville
|37205
|9/24
|Province Builders LLC
|Nevin Brenda H
|$750,000
|38 Hill
|Nashville
|37210
|9/10
|Oliver Kimberly; Oliver Susan; Oliver Rick
|Allcustomhome LLC
|$750,000
|1810 Elliott
|Nashville
|37203
|9/16
|Clements Christopher; Kozlowski Laurel
|Kaplan Family Partners LLC
|$749,900
|2823 Erica
|Nashville
|37204
|9/11
|Super 98 Holdings LLC
|Annie Fay Brown Abusalem Revocable Living Trust
|$748,190
|1122 Glenview
|Nashville
|37206
|9/15
|Edwards Jillian
|Aerial Infill LLC
|$742,923
|10B Fern
|Nashville
|37207
|9/2
|Fickes Scot J
|Del Sur Hospitality LLC
|$735,000
|1217 Battlefield
|Nashville
|37215
|9/18
|Timblin Tara M
|Pardeshi Abhishek; Morgan Leah Michelle
|$735,000
|1122B Glenview
|Nashville
|37206
|9/17
|Hill Top Trust Nominee Trust Agreement
|Aerial Infill LLC
|$732,000
|2610 Woodlawn
|Nashville
|37212
|9/25
|Fowler Michael James; Leon Barbara Gisella Carranza
|Kuhs Johannes; Kuhs Krystle
|$730,000
|1707 5th
|Nashville
|37208
|9/29
|Van Epps Matthew Robert; Wrather Margaret
|Howard Chrystina M
|$730,000
|13B Westlawn
|Nashville
|37209
|9/10
|Keenan C McLaren Trust of 2004
|White Pines Building Group LLC
|$729,500
|600 12th
|Nashville
|37203
|9/14
|Sexton Thomas
|Keenan C McLaren Trust of 2004
|$728,000
|3804 Abbott Martin
|Nashville
|37215
|9/15
|Moreton Andrew C; Moreton Elizabeth W
|Griffin Jake; Lockhart Charles Daniel; Lockhart Lindsey D
|$725,000
|5625 Cloverland Park
|Brntwood
|37027
|9/3
|Murphy Susan
|Hilton Michelle W; Hilton Wayne E Jr
|$720,000
|1011 Preston
|Nashville
|37206
|9/3
|Nash Elizabeth
|White Pines Building Group LLC
|$720,000
|3311 Skyline
|Nashville
|37215
|9/9
|Province Builders LLC
|Nguyen Andy Trang
|$717,000
|799 Montrose
|Nashville
|37204
|9/3
|Wright Lauren
|Rash Christopher Martin; Rash Emily Ashworth
|$715,000
|169 Lelawood
|Nashville
|37209
|9/17
|Dickerson Raleigh Alexander; Joyce Ashley Elizabeth
|Lee Laurie S; Lee Thomas H
|$710,000
|1015 Lawrence
|Nashville
|37204
|9/11
|Helton Jerry J
|Premier PMC LLC
|$706,000
|1520 Kirkwood
|Nashville
|37212
|9/3
|Morris Tyler B
|Burroughs J Dylan; Burroughs Lindsey Cloutier
|$705,050
|1120 Duncanwood
|Nashville
|37204
|9/10
|Casey Elizabeth P; Casey Nathan O
|Boulware Chris; Boulware Erin H
|$700,000
|1813 Beech
|Nashville
|37203
|9/28
|Pearl Ryan
|Heiar Derek J
|$699,900
|959 Evans
|Nashville
|37204
|9/9
|White Pines Building Group LLC
|Joseph C Davis LLC
|$695,000
|955 Van Leer
|Nashville
|37220
|9/1
|Swearingen Aftin M; Swearingen Travis B
|Myers Jenny B
|$690,000
|1200 Brick Church
|Nashville
|37207
|9/9
|Turtle Lake Development LLC
|Bush Anthony Rayfield; Bush Sandra Renee
|$675,000
|3704 Estes
|Nashville
|37215
|9/16
|Michael Margaret Revell; Carroll Lucius W III
|Ingham-Johnsen Abigail Talmadge
|$670,270
|143 Kenner
|Nashville
|37205
|9/1
|May Lauren; May Phillip
|Hale Jennifer; Hale Walker
|$669,999
|5411 Kentucky
|Nashville
|37209
|9/23
|Powers Forrest A
|Kelleher Emily K; Kelleher Kyle C
|$660,000
|1811 Beechwood
|Nashville
|37212
|9/1
|Layton Homes 2 LLC
|Yates Carolyn Rambo; Yates Scott D
|$660,000
|1409 Lillian
|Nashville
|37206
|9/29
|Belkin Zoe Rebecca; Ramirez Marco Issac
|Hart Margaret; Hart Stephen T
|$660,000
|556 Harpeth Trace
|Nashville
|37221
|9/1
|Mobley Carol Ann
|Klausner Angela; Klausner Richard
|$658,000
|4199 Kirtland
|Nashville
|37215
|9/25
|Corbin Stephanie; Corbin Stephanie
|Gordon Jill; Gordon Robert E
|$657,500
|3915 Estes
|Nashville
|37215
|9/11
|Harris Charles N; Harris Myra Y
|Julia E Dorris Living Trust
|$655,000
|5605B Pennsylvania
|Nashville
|37209
|9/14
|Gamburg Courtney
|Ting Adam C; Ting Emily G
|$655,000
|1912 Overhill
|Nashville
|37215
|9/14
|Beeri Tom
|Ruark Anne J
|$650,000
|213 Paddock
|Nashville
|37205
|9/10
|Hancock Courtney Williams; Hancock Jerry Leonard Jr
|Belle Meade Real Estate LLC
|$650,000
|1110 Berwick
|Madison
|37115
|9/17
|Bordeaux Jeffrey Lawrence
|Pryor Lisa; Vestey Sydney Jr
|$650,000
|327 Gatewood
|Nashville
|37207
|9/24
|Rice Andrea J; Rice Ian P
|Meehan Shawn
|$649,000
|1814 Elliott
|Nashville
|37203
|9/3
|King Christopher; King Kelley
|Kaplan Family Partners LLC
|$647,000
|301 Demonbreun
|Nashville
|37201
|9/11
|Rider Terry
|Houchins Ira II; Houchins Maria M
|$645,000
|1814A 6th
|Nashville
|37208
|9/14
|Lamont Russell L
|Anderson Samuel F; Forrest David A; Forrest Caroline
|$645,000
|537 Hearthstone
|Brntwood
|37027
|9/10
|Schwarz Timothy C; Schwarz Julie A
|McClaugherty Ann; McClaugherty Robert C
|$645,000
|1010 Fairwin
|Nashville
|37216
|9/1
|Lane Brian; Lane Jennifer Rae
|Richardson Anna M; Richardson Chris L
|$640,000
|2423 Elliott
|Nashville
|37204
|9/16
|Roberts Diana L
|Fassio Matteo; Franco Fayne Henriquez; Lundberg Andrew; Lundberg Wendi
|$636,000
|1001 Willoughby
|Nashville
|37221
|9/25
|Kimmel Katherine Ryan; Meeks Brett Hamilton
|Ryan Heather N; Ryan Scott H
|$635,000
|647 Oakley
|Nashville
|37220
|9/15
|Mundy Simon C; Latham-Frisbie Amanda Kathrine
|Rudder James A; Rudder Sidney Helou
|$635,000
|500 Crieve
|Nashville
|37220
|9/4
|Huie Jason; Huie Lindsey
|Brons Brian S; Brons Carol
|$630,000
|4328 General Bate
|Nashville
|37204
|9/17
|Old South Construction of Tn LLC
|Foster Ruth M; Sagar Maureen F
|$630,000
|208 9th
|Nashville
|37206
|9/21
|Szitas Charles E
|VB Prop LLC
|$629,900
|407 Buchanan
|Nashville
|37208
|9/8
|EGLI Vicky C
|Fossick Lance; Wilkinson Jeremy; Wilkinson Melissa
|$629,000
|1500 Woodland
|Nashville
|37206
|9/2
|Marmande Burton Jr; Marmande Tracy
|Kotot-Hoppen Joanne
|$628,500
|7201 Natchez Pointe
|Nashville
|37221
|9/2
|Warner Susan E; Warner Timothy L
|Miller Tami Jo
|$627,900
|642 Rochelle
|Nashville
|37220
|9/1
|Brown Meredith A
|Alger Luke A; Alger Madeline C
|$625,000
|2218 Greenwood
|Nashville
|37206
|9/4
|Troope Christopher D; Troope Kenneth H
|Blackwell Christy; Blackwell John
|$619,900
|805C 45th
|Nashville
|37209
|9/1
|El-Nokrashy Hashem
|L&S Dev LLC
|$615,000
|6504 Pennywell
|Nashville
|37205
|9/8
|Improta Matthew P; Improta Courtney T McLaren
|Albridge Ulla J
|$611,000
|4808 Illinois
|Nashville
|37209
|9/8
|Self Paul Schoolfield
|Elliott Development LLC
|$610,000
|805C 45th
|Nashville
|37209
|9/2
|Dangerfield Peter John
|L&S Dev LLC
|$610,000
|600 12th
|Nashville
|37203
|9/29
|Sapka Jennifer; Sapka Michael P
|Mount Charles T; Mount Hannah Constance
|$610,000
|5315 Indiana
|Nashville
|37209
|9/18
|Horner Frank Hill; Horner Mary Mayer
|Claggett Phoebe Elliot; Means Margaret
|$610,000
|2100 Sheridan
|Nashville
|37206
|9/10
|Wright Adrianne; Wright Daniel
|Hamby Brent; Hamby Stephanie
|$609,000
|553 Hamilton
|Nashville
|37203
|9/14
|Hendrix Michael W; Hendrix Sarah R
|Slingluff Nathan
|$609,000
|5305A Elkins
|Nashville
|37209
|9/29
|Allen Natalie Rae; Gambill Thomas Keith Jr
|Hannon Mary Julia Bressman; Hannon William Murray
|$608,000
|1605 Elysian
|Brentwood
|37027
|9/10
|Luya Ginger; Luya Ian
|Pfister Kristen; Thompson Brooke
|$605,000
|2800 Acklen
|Nashville
|37212
|9/3
|Hutcheson William Lanier
|Hutcheson Katheryn Hay; Hutcheson Phillip E
|$600,000
|5400A Overton
|Nashville
|37220
|9/8
|Dietrich Michael A; Dietrich Paige M
|Cline Camille C; Cline Matthew H
|$600,000
|112 Kenner
|Nashville
|37205
|9/2
|Smith Neil; Smith Ruth
|Olson Robert P
|$600,000
|1404 Calvin
|Nashville
|37206
|9/15
|Panzer Casey Jonathan; Panzer Dennis L
|1404 Calvin Avenue Trust
|$600,000
|108 Lafayette
|Nashville
|37205
|9/4
|Mr And Mrs Smith Rentals LLC
|Douglass Amber; Douglass William
|$600,000