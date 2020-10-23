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The Ledger - EST. 1978 - Nashville Edition
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VOL. 44 | NO. 43 | Friday, October 23, 2020

Top Davidson County residential sales for September 2020

Updated 9:37AM
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Top residential real estate sales, September 2020, for Davidson County, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersSale Price
710 Jackson Nashville 37205 9/16 Four Tree Trust Johnston Lillias D; Johnston William P $5,250,000
515 Church Nashville 37219 9/10 Lester M Jackson Revocable Trust 505 Property LLC $4,500,000
200 Hillwood Nashville 37205 9/17 Feltwell Trust Vickerman Catherine; Vickerman David $4,425,000
4710 Sewanee Nashville 37220 9/1 Nicastro Christopher R; Nicastro Linda Popovich Drew Bryce; Drew Tara $2,799,000
2223 Belmont Nashville 37212 9/8 Donahue Lucy E; Donahue Robert Potempa Patrick M; Snyder Catherine B; Synder Catherine B $2,645,000
1609 Otter Creek Nashville 37215 9/22 Harris Joshua Lee; Harris Meredith Ann Otter Creek Land Trust $2,595,000
5 Whitehall Nashville 37205 9/1 Johnston William P; Johnston Lillias Dale Spalding Mary; Spalding Michael J $2,500,000
6035 River Nashville 37218 9/16 Martins Rachel A; Turmon Mark H Krantz Carl Denver; Krantz Margaret K $2,350,000
3737 West End Nashville 37205 9/11 Holliday Ann B; Holliday Charles O Mike Ford Custom Builders LLC $2,256,078
6124 Montcrest Nashville 37215 9/16 Deboer April; Deboer David Imac Ventures Inc $2,250,000
4609 Tara Nashville 37215 9/23 4609 Tara Drive Land Trust; Alderson William Trustee 913 Glendale LLC $2,230,000
806 Glen Leven Nashville 37204 9/24 Smolensky Arthur R; Smolensky Kirsten R Ralph Elizabeth W; Ralph William B Jr $2,190,000
1011 Belle Meade Nashville 37205 9/29 Hart Christopher F; Hart Eileen C Lovvorn Janice R $2,125,000
3823 Trimble Rd Nashville 37215 9/17 National Residential Nominee Services Inc Ferrell Nancy Jayne; Turner Anne Kristina $2,050,000
515 Church Nashville 37219 9/21 Lovvorn Harold N III; Lovvorn Suzanne M 505 Property LLC $2,000,000
1212 Laurel Nashville 37203 9/28 Wohlers Chad Bennett Barbara Lyndsay $1,900,000
1009 Glendale Nashville 37204 9/8 Soul Trust Chapman William T IV; Scaggs Joint Revocable Trust $1,895,000
3919 Dorcas Nashville 37215 9/25 Warren Riker Stearns Trust Parker Bianca C; Parker John F $1,827,500
1159 Gateway Nashville 37220 9/16 Burton Melissa M; Burton William W III Friday Jack Michael; Friday Theresa McCloskey $1,812,500
1212 Laurel Nashville 37203 9/4 Frank Larry; Frank Marla M Kanan Joseph $1,790,000
4502 Granny White Nashville 37204 9/8 Brent A Yates Living Trust Blue Sky Horizon Gp $1,776,470
811 Timber Nashville 37215 9/15 Elam Anne T; Elam Roy O IV Lee Jordan; Peterson Jon $1,775,000
951 Greerland Nashville 37204 9/28 Renfro Alexander Thomas; Renfro Tiffany Marie Hr Properties of Tn $1,750,000
1608 Tynewood Nashville 37215 9/11 Harlan Family Trust Lasher Melissa; Lasher Stephen A Jr $1,725,000
1130 Brookwood Nashville 37220 9/8 Kline Benjamin; Kline Elisa Jonathan Jackson Conklin Revocable Trust $1,725,000
6113 Elizabethan Nashville 37205 9/3 SSSK Living Trust Miller Karen S; Miller Richard S $1,700,000
101 Saint Regis Brentwood 37027 9/22 Maliakkal Benedict; Maliakkal Meera Taylor Erica; Taylor Ryan $1,695,000
8028 Quail Creek Nashville 37221 9/17 James And Taren Rodabaugh Living Trust Kemp Cheryl D; Kemp Jerry R $1,650,000
5623 Hillsboro Nashville 37215 9/24 JDS Trust For MJS Tanya G Rivera-Tyler Revocable Trust $1,575,000
5031 Hill Place Nashville 37205 9/17 Helm Jenifer; Helm Jonathan Robert E Robeson 2012 Family Trust $1,550,000
20 Rutledge Nashville 37210 9/1 Metzler Cindy; Metzler Dennis Rutledge Dev LLC $1,500,000
1132 Glenwood Nashville 37204 9/8 Sacks Kenneth L; Sacks Mary Lisa Gaston Arons Jenny Gilliand; Arons Murray M $1,500,000
3205 Lakeshore O Hickory 37138 9/18 Boll Authur Thomas George Ellis Jr $1,450,000
606 Lynnwood Nashville 37205 9/16 Goldman Jessica; Goldman Scott Zettersten Rolf Birger Trustee $1,446,500
1208 Paris Nashville 37212 9/8 Scruggs Geoffrey S; Scruggs Kelly L Magness Group Inc $1,445,015
2307 Warfield Nashville 37215 9/29 Ford Andrew Bruce; Ford Tabitha French Bradley S; French Elizabeth $1,404,000
6405 Worchester Nashville 37221 9/23 Bivins Harold Allan Jr Neuser Elissa H; Neuser Michael D $1,395,000
913 Halcyon Nashville 37204 9/22 Hassberger Andrea; Hassberger Eric Roberts Anne; Roberts David $1,360,000
4206 Hood Nashville 37215 9/1 Scalf Michael Hartmann Robert Trustee; Hartmann Trust $1,359,999
1200 Beddington Nashville 37215 9/18 Kane Jeremy D; Kane Tracy D Johnson Arlene Vadnais $1,350,000
2033 Castleman Nashville 37215 9/1 Burroughs Joseph Dylan; Burroughs Lindsey Cloutier Menz Victoria $1,305,000
4915 Sewanee Nashville 37220 9/17 8Gco Revocable Living Trust Montgomery Kevin D; Saoud Isabel Cristina; Saoud Joseph J $1,300,000
620 Enquirer Nashville 37205 9/8 Griffin Family Trust Young Eugenia Pierce Estate; Bessette Andrea Y Executrix $1,300,000
1707 Stokes Nashville 37215 9/29 King Malisa Gail; Pierce Mark Gilbert Paul $1,275,000
4027 Dorcas Nashville 37215 9/15 Cadence Construction LLC Stavely Christy; Stavely Patrick; Stavely Christie $1,275,000
4308 Esteswood Nashville 37215 9/1 Clements Marvin Baker Galt; Baker Sara L $1,275,000
2213 Castleman Nashville 37215 9/16 Audrey O Aull Trust Harwell Aubrey B III; Harwell Katherine Lynn $1,235,000
3915 Caylor Nashville 37215 9/29 Whitby Charles C; Whitby Shari L Deschenes Lise D; Nicholl Michael P $1,215,000
4605 Nevada Nashville 37209 9/1 Pagliara Jennifer Thweatt Grace; Thweatt Johnson $1,215,000
1312 Duncanwood Nashville 37204 9/28 Gibbs James M; Gibbs Tammy G Hall David E; Hall Michelle; Arbogast Kaz $1,215,000
3611 Central Nashville 37205 9/23 Piliponis Heather M; Piliponis Richard D 3611 Central Avenue Trust $1,160,000
4000 West End Nashville 37205 9/28 Angels Management Trust Hirshberg Sam H Estate $1,150,000
108 West End Close Nashville 37205 9/18 Johnson Arlene V Cooper Michael P; Cooper Sandra J $1,150,000
1807 Stokes Nashville 37215 9/29 Aday Aaron W; Wilkes Courtney E Wile Geoff E; Wile Laura H $1,150,000
7747 Indian Springs Nashville 37221 9/16 Armstrong Ginger C; Armstrong James M James Elisabeth Rose; James Thomas Richard; Wiatr Daniel Kris $1,150,000
902 Waldkirch Nashville 37204 9/29 Compas Brittany; Compas Colin Onufrey Nicole Suzanne; Rotondo Matthew Sean $1,149,250
2609 Hawthorne Nashville 37212 9/1 Ryan Gabrielle S; Ryan Timothy J Davidson Gillian Patrice; Davidson Jeffrey Neil $1,145,000
199 Moultrie Nashville 37205 9/18 Rolf And Johanna Zettersten Trust Webb Charles; Webb Lindsey R $1,141,500
1917 Lombardy Nashville 37215 9/22 Tate Jennifer Lynn NDO Development LLC $1,124,900
1209 Paris Nashville 37212 9/28 Lehman Jeremy Eskind Rector Benjamin E; Rector Hillary S $1,100,000
120 Blackburn Nashville 37205 9/10 Freeman Allison Byrd; Freeman Scott Alexander Carter Ana Francisca Garcia Cid; Carter John Cain $1,094,000
1747 Hillmont Nashville 37215 9/2 Harstine Brian David; Harstine Gerald Elmer Havlick Myria; Rhodes Jason $1,092,000
4205 Nevada Nashville 37209 9/24 Donald Christopher Ross; Donald Rebecca Rigel Bradley Nicholas; Bradley Christie $1,063,140
201 Kensington Nashville 37215 9/21 Kinser James P; Kinser Noelle C Genung Mary S; Urell Stephanie L $1,055,000
4047 General Bate Nashville 37204 9/1 Rash Christopher; Rash Emily Gendron Thomas A; Gendron Traci E $1,015,000
6016 Hillsboro Nashville 37215 9/8 True Craftsman Construction LLC Atkinson Ralph C III; Atkinson Rebecca; Atkinson Rebecca J $1,000,000
1106 Nichol Nashville 37205 9/21 Fulmer Hayden; Fulmer Joel A Proctor David Young III; Weber Louise Merrill Proctor $1,000,000
4003 Woodmont Nashville 37205 9/28 Owen Jonathan; Owen Juliette Patel Dharmesh; Patel Paresh; Patel Pareshkumar; Patel Praveen $999,000
4509 Nevada Nashville 37209 9/15 Choksi Yash Amit; Scoville Elizabeth Ann Kinser James P; Kinser Noelle C $995,000
616 Madison Nashville 37208 9/11 Carbone Jeffrey Michael; Trindade Anil Julius Mainland Germantown LLC $993,875
911 Albert Nashville 37204 9/3 Taylor Elliott Sikes; Taylor Thomas Brett Dabbs Kristen Daniel; Dabbs Trenton Kelly $991,000
4109 Kimbark Nashville 37215 9/15 Darter Ellen Gautier; Darter James Build Nashville Dbh LLC $990,869
1214 Ordway Nashville 37206 9/1 Poizner Alan J; Poizner Michaela D DCS LLC $989,000
3614 Bellwood Nashville 37205 9/29 Englert Sarah T; Englert William P Worley James C; Worley Nancy J $975,000
113 Bellevue Nashville 37205 9/17 Vintage South LLC Talbert Daniel; Talbert Jill $975,000
6 Wyndham Nashville 37215 9/11 Basden Jacob Hunter Bain Cleveland D; Bain Megan Ross $960,000
4001 Skyline Nashville 37215 9/21 Carney Martha Alice Smith; Carney Stephen Drew Everage Sarah E $960,000
614 Monroe Nashville 37208 9/2 Cohen Philip Gleaves John; Secord Cynthia N; Secord Gregory L $950,000
3614 Saratoga Nashville 37205 9/28 Jones Rebecca Anderson; Jones Bryan B Calk Holly M; Calk Jeffrey A $950,000
813 Halcyon Nashville 37204 9/8 Pearcy Meredith Scruggs Geoffrey S; Scruggs Kelly L $935,000
1408 Woodmont Nashville 37215 9/2 Batty James W; Batty Jessica L Ostendorf Jason Lee; Ostendorf Samantha Lee $933,000
1020 Maxwell Nashville 37206 9/11 Vaughn Emmabeth Parrish; Vaughn Kirkland Thomas Levesque Kelly; Walters Fraser $928,000
6352 Bresslyn Nashville 37205 9/22 King Jacqueline M; King William T Jr Seabolt Casey; Seabolt Parker $927,500
6009 Ashland Nashville 37215 9/2 Humphrey Amber Blackburn; Humphrey Jared Berry Timothy Earl; Bobo Jarred Franklin $925,000
824 Old Hickory Brntwood 37027 9/10 Lipsitz Alex Latham Carolyn E $920,000
1315 Burton Valley Nashville 37215 9/14 Sinor George Everett Jr Smith Caroline; Smith Ryan $915,000
2000 Otter Valley Nashville 37215 9/4 Clark Brian J; Clark Cenaida A Hackett Ann Rice; Hackett Evan Andrew; Rice Ann $900,000
2907 Tyne Nashville 37215 9/14 Jennings Jessica W; Jennings Stephen T White D Bergen $900,000
505 Woodhurst Nashville 37220 9/25 Stranix Christopher; Stranix Meaghan White Pines Building Group LLC $899,000
507 Woodhurst Nashville 37220 9/10 Harber Nathan; Harber Samantha White Pines Building Group LLC $899,000
833 Crestridge Nashville 37204 9/2 Piano Giancarlo; Piano Mariann Kas Venture Investments LLC $899,000
1212 Laurel Nashville 37203 9/24 Shermer Barry Scot Galloway Amy E; Galloway Gerald N III $890,000
142 39th Nashville 37209 9/1 Lankford Morgan Broussard; Lankford William David III 39Th Avenue LLC $888,000
4399 Soper Nashville 37204 9/28 Finney Benjamin; Finney Brittany Pink Trust $886,500
910 Douglas Nashville 37204 9/18 Sehgal Uday Lakshman Courtney Brian A; Williams Bradley D $882,500
614 Madison Nashville 37208 9/1 Foehl Stewart Lewis; Swenson Steve Mainland Germantown LLC $876,333
6400 Jocelyn Hollow Nashville 37205 9/4 Stephens James E Jr; Stephens Sharon John & Martha Bates Revocable Trust $875,000
4204 Park Nashville 37209 9/21 Beutler Mallary; Beutler Samuel Kane Jeremy D; Kane Tracy D $875,000
965 Draughon Nashville 37204 9/2 Howell William B; Wanlim Jessica Webber Gerald; Webber Trey $873,819
1212 Laurel Nashville 37203 9/28 Nettles David Lee Hudson David R; Hudson Leslie H $870,000
1105 Caldwell Nashville 37204 9/11 Kraft Donald; Kraft Lauren Leeper Margaret Fraser; Leeper Matthew Kyle $865,000
812 Knox Nashville 37204 9/25 Talmi Matan Yeshayahu; Talmi Dafna Renfro Alexander T; Renfro James; Renfro Jill; Renfro Tiffany M $860,000
3610 Woodmont Nashville 37215 9/3 Encore Const LLC Justis Yvonne H $860,000
702 Bowling Nashville 37215 9/1 Morton Rhonda R King Robin C; King William B $860,000
1212 Laurel Nashville 37203 9/28 McCollum Craig; McCollum Gabrielle Evans Jennifer Dawn; Evans William S Jr $855,000
1212 Laurel Nashville 37203 9/4 Miller Michael Sean Shannon & Co LLC $855,000
1410 Lillian Nashville 37206 9/23 Turnbull Kathryn Elizabeth Hollingsworth Anna Katherine; Hollingsworth Timothy Eric $854,900
6611 Fox Hollow Nashville 37205 9/24 Morris Christopher J; Morris Madeline R Mignone Joseph; Mignone Margaret $853,500
919 Evans Nashville 37204 9/15 8GCO Revocable Living Trust; Church Stephen Trust HHW Ventures LLC $850,000
3650 Mayflower Nashville 37204 9/16 Norton Evan; Norton Lindsey MRB Dev LLC $850,000
4420 Franklin Nashville 37204 9/23 Franklin Pike Trust Rochester Mary Wiseman; Wiseman Sarah Emily; Wiseman Thomas A III $850,000
1017 11th Nashville 37203 9/25 1017 11Th Ave S LLC Archer Enterprises LLC $847,500
945 Woodmont Nashville 37204 9/11 Wilson Clayton R Whitfield Brad $839,000
3304B Trevor Nashville 37209 9/28 Molette Anna-Louise O Frank Stanton Dev LLC; RK Junior Contr Services LLC $835,000
7601 Chipmunk Nashville 37221 9/22 Evans Rebecca; Evans William David Johnson Judy A; Johnson Lewis D $830,000
1414 Woodmont Nashville 37215 9/2 Marfell Jason Thomas; Marfell Pamela Louise Mohammed Adeel; Sayed Azizuddin $830,000
1104 Sigler Nashville 37203 9/16 Didriksson Michael; Jessop Andrew Maverick Sigler LLC $828,500
5547 Hillview Brntwood 37027 9/2 Lusk Bradley M; Lusk Kristin G Simpson Kristin A; Simpson Zachary S; Simpson Zachary $820,000
100 Lincoln Nashville 37205 9/25 Garrison Jeanne L; Little Robert S Johnson Gust Edwin Jr; Johnson Karen Connor $815,000
102 Lasalle Nashville 37205 9/2 Innis Katherine Gwin Anderson; Innis Randall Dean Kelly Lori Jean McKee $815,000
132 Blackburn Nashville 37205 9/28 Smith Christina L; Smith Sean C Herrington Adelaide F; Herrington Frank C $813,000
1513 Dallas Nashville 37212 9/11 Parham Chris; Solomon Sophie Compas Brittany; Compas Colin $811,000
1604 Tyne Nashville 37215 9/16 Hollingsworth Timothy Eric; Hollingsworth Anna Katherine Fleming Julia Bucek $800,250
925 Southside Nashville 37203 9/15 Stonybrook LLC Peters Laura $800,000
253 37th Nashville 37209 9/23 Evans John Adam LAND Group LLC $800,000
927 Southside Nashville 37203 9/15 Jacarandas Properties Ltd Batman 927 LLC $800,000
807 13th Nashville 37206 9/22 Moore Michael J; Moore Sarah L Volunteer State Development LLC $795,000
2213 11th Nashville 37204 9/25 Gurman James R; Gurman Jessica M Histed Malorie; Histed Thomas B $795,000
4226 Granny White Nashville 37204 9/4 Robinson Anne Gilmore Jordan Dan Herbert $795,000
1810 Warfield Nashville 37215 9/28 Harrington Scott Fullerton Paul D; Fullerton Sarah; Metter Sarah $792,500
1907 Kimbark Nashville 37215 9/9 Slavin Sybilla T Rider Tyler Paige; Segura Ben W $785,000
6123 Jocelyn Hollow Nashville 37205 9/11 Fabc House Trust; Schott Carolyn W Trustee Sturdivant Frances L M; Sturdivant Gaines P II $785,000
2404 Oakland Nashville 37212 9/16 Cooper Meredith; Cooper Nicholas Shipp Jan L; Miller Jan L $785,000
5555 Hillview Brntwood 37027 9/28 Urbanowicz Holly Shepherd; Urbanowicz Jan Morrison Mitchell L; Morrison Patricia L $780,000
122 Postwood Nashville 37205 9/29 Ralph Elizabeth W; Ralph William B Jr Evelyn H Mulloy 2011 Living Trust $776,000
5180 Regent Nashville 37220 9/15 Graves Katie; Graves Matthew Willie Larussa Land Trust $775,000
1108 Lenore Nashville 37206 9/28 Shvartsman Mark Benjamin JRS Dev LLC $773,900
1418 15th Nashville 37212 9/3 Jasper David Lopez Todd Michael; Lorraine Deborah $770,000
9424 Old Smyrna Brntwood 37027 9/16 Phillips Amy J; Phillips Joshua L Woodall Dayne S; Woodall Marilyn $770,000
3703 Princeton Nashville 37205 9/16 Clay M Whitson Trust; Whitson Christopher C Trustee Cooper Michael P; Cooper Sandra J $762,000
6132 Jocelyn Hollow Nashville 37205 9/14 Encore Construction LLC Smith Christopher R $755,000
333 Fann Nolnsvlle 37135 9/16 Schey Kevin Lynn; Schey Sandi Jo Hall Bobby; Poteat Pamela $750,000
1805 Stonehaven Nashville 37215 9/15 Harrington Ryan F Keith Chris T; Keith Julie M $750,000
903 Lynnwood Nashville 37205 9/24 Province Builders LLC Nevin Brenda H $750,000
38 Hill Nashville 37210 9/10 Oliver Kimberly; Oliver Susan; Oliver Rick Allcustomhome LLC $750,000
1810 Elliott Nashville 37203 9/16 Clements Christopher; Kozlowski Laurel Kaplan Family Partners LLC $749,900
2823 Erica Nashville 37204 9/11 Super 98 Holdings LLC Annie Fay Brown Abusalem Revocable Living Trust $748,190
1122 Glenview Nashville 37206 9/15 Edwards Jillian Aerial Infill LLC $742,923
10B Fern Nashville 37207 9/2 Fickes Scot J Del Sur Hospitality LLC $735,000
1217 Battlefield Nashville 37215 9/18 Timblin Tara M Pardeshi Abhishek; Morgan Leah Michelle $735,000
1122B Glenview Nashville 37206 9/17 Hill Top Trust Nominee Trust Agreement Aerial Infill LLC $732,000
2610 Woodlawn Nashville 37212 9/25 Fowler Michael James; Leon Barbara Gisella Carranza Kuhs Johannes; Kuhs Krystle $730,000
1707 5th Nashville 37208 9/29 Van Epps Matthew Robert; Wrather Margaret Howard Chrystina M $730,000
13B Westlawn Nashville 37209 9/10 Keenan C McLaren Trust of 2004 White Pines Building Group LLC $729,500
600 12th Nashville 37203 9/14 Sexton Thomas Keenan C McLaren Trust of 2004 $728,000
3804 Abbott Martin Nashville 37215 9/15 Moreton Andrew C; Moreton Elizabeth W Griffin Jake; Lockhart Charles Daniel; Lockhart Lindsey D $725,000
5625 Cloverland Park Brntwood 37027 9/3 Murphy Susan Hilton Michelle W; Hilton Wayne E Jr $720,000
1011 Preston Nashville 37206 9/3 Nash Elizabeth White Pines Building Group LLC $720,000
3311 Skyline Nashville 37215 9/9 Province Builders LLC Nguyen Andy Trang $717,000
799 Montrose Nashville 37204 9/3 Wright Lauren Rash Christopher Martin; Rash Emily Ashworth $715,000
169 Lelawood Nashville 37209 9/17 Dickerson Raleigh Alexander; Joyce Ashley Elizabeth Lee Laurie S; Lee Thomas H $710,000
1015 Lawrence Nashville 37204 9/11 Helton Jerry J Premier PMC LLC $706,000
1520 Kirkwood Nashville 37212 9/3 Morris Tyler B Burroughs J Dylan; Burroughs Lindsey Cloutier $705,050
1120 Duncanwood Nashville 37204 9/10 Casey Elizabeth P; Casey Nathan O Boulware Chris; Boulware Erin H $700,000
1813 Beech Nashville 37203 9/28 Pearl Ryan Heiar Derek J $699,900
959 Evans Nashville 37204 9/9 White Pines Building Group LLC Joseph C Davis LLC $695,000
955 Van Leer Nashville 37220 9/1 Swearingen Aftin M; Swearingen Travis B Myers Jenny B $690,000
1200 Brick Church Nashville 37207 9/9 Turtle Lake Development LLC Bush Anthony Rayfield; Bush Sandra Renee $675,000
3704 Estes Nashville 37215 9/16 Michael Margaret Revell; Carroll Lucius W III Ingham-Johnsen Abigail Talmadge $670,270
143 Kenner Nashville 37205 9/1 May Lauren; May Phillip Hale Jennifer; Hale Walker $669,999
5411 Kentucky Nashville 37209 9/23 Powers Forrest A Kelleher Emily K; Kelleher Kyle C $660,000
1811 Beechwood Nashville 37212 9/1 Layton Homes 2 LLC Yates Carolyn Rambo; Yates Scott D $660,000
1409 Lillian Nashville 37206 9/29 Belkin Zoe Rebecca; Ramirez Marco Issac Hart Margaret; Hart Stephen T $660,000
556 Harpeth Trace Nashville 37221 9/1 Mobley Carol Ann Klausner Angela; Klausner Richard $658,000
4199 Kirtland Nashville 37215 9/25 Corbin Stephanie; Corbin Stephanie Gordon Jill; Gordon Robert E $657,500
3915 Estes Nashville 37215 9/11 Harris Charles N; Harris Myra Y Julia E Dorris Living Trust $655,000
5605B Pennsylvania Nashville 37209 9/14 Gamburg Courtney Ting Adam C; Ting Emily G $655,000
1912 Overhill Nashville 37215 9/14 Beeri Tom Ruark Anne J $650,000
213 Paddock Nashville 37205 9/10 Hancock Courtney Williams; Hancock Jerry Leonard Jr Belle Meade Real Estate LLC $650,000
1110 Berwick Madison 37115 9/17 Bordeaux Jeffrey Lawrence Pryor Lisa; Vestey Sydney Jr $650,000
327 Gatewood Nashville 37207 9/24 Rice Andrea J; Rice Ian P Meehan Shawn $649,000
1814 Elliott Nashville 37203 9/3 King Christopher; King Kelley Kaplan Family Partners LLC $647,000
301 Demonbreun Nashville 37201 9/11 Rider Terry Houchins Ira II; Houchins Maria M $645,000
1814A 6th Nashville 37208 9/14 Lamont Russell L Anderson Samuel F; Forrest David A; Forrest Caroline $645,000
537 Hearthstone Brntwood 37027 9/10 Schwarz Timothy C; Schwarz Julie A McClaugherty Ann; McClaugherty Robert C $645,000
1010 Fairwin Nashville 37216 9/1 Lane Brian; Lane Jennifer Rae Richardson Anna M; Richardson Chris L $640,000
2423 Elliott Nashville 37204 9/16 Roberts Diana L Fassio Matteo; Franco Fayne Henriquez; Lundberg Andrew; Lundberg Wendi $636,000
1001 Willoughby Nashville 37221 9/25 Kimmel Katherine Ryan; Meeks Brett Hamilton Ryan Heather N; Ryan Scott H $635,000
647 Oakley Nashville 37220 9/15 Mundy Simon C; Latham-Frisbie Amanda Kathrine Rudder James A; Rudder Sidney Helou $635,000
500 Crieve Nashville 37220 9/4 Huie Jason; Huie Lindsey Brons Brian S; Brons Carol $630,000
4328 General Bate Nashville 37204 9/17 Old South Construction of Tn LLC Foster Ruth M; Sagar Maureen F $630,000
208 9th Nashville 37206 9/21 Szitas Charles E VB Prop LLC $629,900
407 Buchanan Nashville 37208 9/8 EGLI Vicky C Fossick Lance; Wilkinson Jeremy; Wilkinson Melissa $629,000
1500 Woodland Nashville 37206 9/2 Marmande Burton Jr; Marmande Tracy Kotot-Hoppen Joanne $628,500
7201 Natchez Pointe Nashville 37221 9/2 Warner Susan E; Warner Timothy L Miller Tami Jo $627,900
642 Rochelle Nashville 37220 9/1 Brown Meredith A Alger Luke A; Alger Madeline C $625,000
2218 Greenwood Nashville 37206 9/4 Troope Christopher D; Troope Kenneth H Blackwell Christy; Blackwell John $619,900
805C 45th Nashville 37209 9/1 El-Nokrashy Hashem L&S Dev LLC $615,000
6504 Pennywell Nashville 37205 9/8 Improta Matthew P; Improta Courtney T McLaren Albridge Ulla J $611,000
4808 Illinois Nashville 37209 9/8 Self Paul Schoolfield Elliott Development LLC $610,000
805C 45th Nashville 37209 9/2 Dangerfield Peter John L&S Dev LLC $610,000
600 12th Nashville 37203 9/29 Sapka Jennifer; Sapka Michael P Mount Charles T; Mount Hannah Constance $610,000
5315 Indiana Nashville 37209 9/18 Horner Frank Hill; Horner Mary Mayer Claggett Phoebe Elliot; Means Margaret $610,000
2100 Sheridan Nashville 37206 9/10 Wright Adrianne; Wright Daniel Hamby Brent; Hamby Stephanie $609,000
553 Hamilton Nashville 37203 9/14 Hendrix Michael W; Hendrix Sarah R Slingluff Nathan $609,000
5305A Elkins Nashville 37209 9/29 Allen Natalie Rae; Gambill Thomas Keith Jr Hannon Mary Julia Bressman; Hannon William Murray $608,000
1605 Elysian Brentwood 37027 9/10 Luya Ginger; Luya Ian Pfister Kristen; Thompson Brooke $605,000
2800 Acklen Nashville 37212 9/3 Hutcheson William Lanier Hutcheson Katheryn Hay; Hutcheson Phillip E $600,000
5400A Overton Nashville 37220 9/8 Dietrich Michael A; Dietrich Paige M Cline Camille C; Cline Matthew H $600,000
112 Kenner Nashville 37205 9/2 Smith Neil; Smith Ruth Olson Robert P $600,000
1404 Calvin Nashville 37206 9/15 Panzer Casey Jonathan; Panzer Dennis L 1404 Calvin Avenue Trust $600,000
108 Lafayette Nashville 37205 9/4 Mr And Mrs Smith Rentals LLC Douglass Amber; Douglass William $600,000

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TNLedger.com Knoxville Editon
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MORTGAGES 0 0 0
FORECLOSURE NOTICES 0 0 0
BUILDING PERMITS 0 0 0
BANKRUPTCIES 0 0 0
BUSINESS LICENSES 0 0 0
UTILITY CONNECTIONS 0 0 0
MARRIAGE LICENSES 0 0 0