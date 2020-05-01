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The Ledger - EST. 1978 - Nashville Edition
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VOL. 44 | NO. 18 | Friday, May 1, 2020

Top Davidson County residential sales for March 2020

Updated 1:26PM
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Top residential real estate sales, March 2020, for Davidson County, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersPrice
207 3rd Avenue N. Nashville 37201 3/16 Alexander R Smith Str Trust Megale John A $3,400,000
3700 Woodlawn Nashville 37215 3/5 Volunteer Builders LLC Pennington Phyllis Thorp Estate $2,500,000
1317 Chickering Nashville 37215 3/10 Prince Justin Chapman; Prince Rachel Brooke Wilt Betsy; Wilt Toby S Jr $2,425,000
2404 Belmont Nashville 37212 3/17 Leedle Ben R Jr; Leedle Elizabeth D Baskin Roger S $2,400,000
20 Rutledge Nashville 37210 3/2 Avoca LLC Rutledge Dev LLC $2,386,250
4221 Lindawood Nashville 37215 3/2 Bartholomew Mary Liza; Bartholomew William Allentown Inv LLC $2,200,000
145 Montgomery Bell Nashville 37205 3/30 145 Montgomery Bell LLC Bolton Bryan; Bolton Rachel; Harris Jonathan $2,200,000
601 Carmel Madison 37115 3/10 Molter Amanda; Molter Brady 4501 Alcott LLC $2,050,000
4517 Alcott Nashville 37215 3/18 Wilson Adam; Wilson Julie Hammond Revocable Living Trust $2,000,000
227 2nd Nashville 37201 3/16 Rock On Royalty Nashville LLC 227 2Nd Avenue N LLC $1,985,000
2609 Hemingway Nashville 37215 3/24 Wilson Mary; Wilson Paul Wilson Gary L; Wilson Mary Beth $1,925,000
4016 General Bate Nashville 37204 3/10 Adams Preston Davis Garland Dev LLC $1,750,000
2811 Wimbledon Nashville 37215 3/19 Levine Mike John; Levine Sherrie Russ Halloran Inv Prop LLC $1,675,000
4312 Lindawood Nashville 37215 3/9 McKnight Lucia Crenshaw Talbert Daniel; Talbert Jill $1,675,000
601 Georgetown Nashville 37205 3/2 Good Amanda D; Good Peter C Bivens Inv LLC $1,660,000
2809 Oakland Nashville 37212 3/10 Chief Holdings Trust Lineker Bonita Belle; Lineker Lawrence John $1,650,000
2116 19th Nashville 37212 3/27 Clayton Jenifer; Clayton John Stone Oak Builders LLC $1,595,000
3807 Brighton Nashville 37205 3/20 Stahl Michael Z; Stahl Rochelle R Chandelier Dev Inc $1,550,000
1101 Woodvale Nashville 37204 3/31 Ford Brent A; Ford Katherine Grace Old South Const of TN LLC $1,500,780
113 Cheekwood Nashville 37205 3/16 Tubre Joel Michael Fair Lane Prop LLC $1,495,000
2519 Fairfax Nashville 37212 3/25 Peel Cinthia T Henderson Cynthia; Henderson Richard $1,475,000
3606D West End Nashville 37205 3/18 Schiftan Harriet; Schiftan Mark Mike Ford Custom Builders LLC $1,446,442
4517 Belmont Park Nashville 37215 3/26 Henderson Karen; Henderson Roberto Santiago Otoya Liepis Jay; Liepis Jennifer $1,375,000
2807 White Oak Nashville 37215 3/25 Edwards Amber M; Edwards Amber Melvin; Edwards Andrew Burlison Jared S; Burlison Nancy E $1,375,000
1808 Castleman Nashville 37215 3/13 Dawes Dustin; Siegrist Kara Castleman Partners LLC $1,365,000
2802 Valley Brook Nashville 37215 3/9 Fortune David S; Fortune Mary Ellen Halloran Inv Prop LLC $1,340,000
2013B Galbraith Nashville 37215 3/31 Yeatman Jonathan; Yeatman Shannon Galbraith Mash TN LLC $1,325,000
2012 Castleman Nashville 37215 3/5 Parker Justin Warren Michael Dean Andres Revocable Trust; Connie Marie Andres Revocable Trust $1,300,000
4410 Iroquois Nashville 37205 3/2 CSC Prop Trust Nashville Design Build Inc $1,285,000
713B Cantrell Nashville 37215 3/18 Zimmerman Sarah; Zimmerman Walker HR Prop of TN $1,275,000
4354 Chickering Nashville 37215 3/16 Noel Edie Caroline; Noel Lee F Jr Christians Paul J; Margaret Dale Christians Living Trust; Scruggs Robert L $1,275,000
7446 River Road Nashville 37209 3/25 Bonds Julie; Bonds Thomas Holton Catherine; Holton Michael $1,250,000
1518 Clayton Nashville 37212 3/10 Mosley Brent Timothy II; Mosley Jennifer Michelle Dowd Keith D; Dowd Michelle R $1,250,000
6103 Robin Hill Nashville 37205 3/26 Grant John R III; Grant Mary H Dilullo Jeffrey J; Dilullo Linda K $1,250,000
820 Old Due West Madison 37115 3/27 LDG Land Holdings LLC Sherrod John R III $1,242,500
2008 Natchez Nashville 37212 3/10 Koster Kimberly Natchez Partnership $1,225,000
621 Royal Oaks Nashville 37205 3/27 Meadors Graham Barton; Meadors Marvin Porter IV Zeglarski Megan Joyce; Zeglarski Robert $1,212,500
157 Haverford Nashville 37205 3/17 Bacchetta Matthew; Ruman Jane 155 Haverford Homes LLC $1,200,000
2468 Abbott Martin Nashville 37215 3/6 Best David Anthony; White John Moyers Jr Magnolia Trace Prop LLC $1,195,000
3912 Abbott Martin Nashville 37215 3/19 Timmons Megan; Timmons Trenton Griffith Mark; Griffith Patricia A $1,174,000
3606B West End Nashville 37205 3/24 Hamilton-Williams Latisha; Williams James R; Williams Latisha Mike Ford Custom Builders LLC $1,113,298
1130 Glendale Nashville 37204 3/30 Arnold Geoffrey Charles; Arnold Melanie Murphy Potter Brothers Const LLC $1,100,000
1501 South Nashville 37212 3/6 Bennett Kathy Jo Quarles Stephen L; Quarles Abbe Jackson $1,085,000
900 20th Nashville 37212 3/24 Eric D Humes & Marcy W Humes Joint Trust Jackson Camilla S; Jackson Larry $1,071,000
3427 Stokesmont Nashville 37215 3/2 Misra Amit; Misra Sumathi K ZD Management LLC $1,067,500
7656 Charlotte Nashville 37209 3/10 Vollet Joshua; Vollet Mylinda Drees Premier Homes Inc $1,060,780
3411A Benham Nashville 37215 3/9 Green Nikolas J; Williams Dorcas M Aspen Dev LLC $1,055,000
4017 Utah Nashville 37209 3/24 Stork Travis L Brg LLC $1,049,000
808 Old Due West Madison 37115 3/27 Ldg Land Holdings LLC McKay Melissa P; McKay Timothy J $1,040,000
1200 Parkview Nashville 37204 3/27 Bryant Paul William; Bryant Robin Gayle Carbine & Associates LLC $1,020,600
4021 Colorado Nashville 37209 3/13 Bahrami Laleh; Sittig Mark Ke Holdings LLC $1,015,000
4101 Utah Nashville 37209 3/24 Spears Gordon B; Spears Kelly; Spears Michael Lawrence Shields Angela $1,000,000
4407 Harding Nashville 37205 3/27 Bridges Trisha T Murphy Carl D; Murphy Mary Britt Nichols; White Memorie K $999,000
4209 Idaho Nashville 37209 3/24 Chew Joshua; Frost Patricia Build Nashville LLC $987,957
319 51st Nashville 37209 3/18 Sawyer Aaron; Sawyer Natalie Build Nashville Db2 LLC $987,110
305 Scott Nashville 37206 3/17 Konieczny Christine L; Konieczny Jeffrey M Hunter Joshua Lewis; Hunter Kiel G; Gross Kiel Arin $984,000
3904 Hobbs Nashville 37215 3/17 Zoller Holland S; Zoller Lee K Sandler Andrew B; Sandler Gaye Grissom $982,500
4213A Farrar Nashville 37215 3/5 Scott Elizabeth Clark; Scott William Edward III Uptown Builders I LLC $980,000
4800 Lealand Nashville 37220 3/25 Green Daniel R Ezell Mark V; Ezell Martha N $975,000
312 Allen Nashville 37205 3/11 Patikas Kimberly H Vaughn Billie J; Vaughn Steven B $975,000
4213B Farrar Nashville 37215 3/16 Gaw Kathryn E; Gaw Randy A Uptown Builders I LLC $974,513
220 Burlington Nashville 37215 3/5 Kreisberg Andrew L; Wang Jennifer Jones Elliott; Jones Marilyn Lee $965,000
218 Woodmont Nashville 37205 3/2 King Allison K; King Rockland W III Nelson Christopher T; Nelson Kristen L $965,000
3804 Princeton Nashville 37205 3/4 Lonas Keeli Cole Ryan; Gooding Margaret $955,000
1128 Sparta Nashville 37205 3/27 Reddington Erin Cristin; Reddington Neil M Eljack Custon Homes LLC $949,900
113 Bellevue Nashville 37205 3/20 Talbert Daniel; Talbert Jill Borop Niles A III; Borop Stephanie A $925,000
4019 Colorado Nashville 37209 3/9 Zeitlin Bruce KE Holdings LLC $925,000
913 Russell Nashville 37206 3/25 Chapman Joshua; Rexhammar Maria Moelius Peter $909,000
3489 Granny White Nashville 37204 3/25 Heinz Desiree Danielle; Heinz Justin Lee Ford Brent A; Ford Katherine Grace $889,000
204 Sheffield Nashville 37215 3/24 Soskin Catherine; Soskin Ryan Welch Derek Christopher; Welch Leslie Marnett $875,000
168 Lelawood Nashville 37209 3/18 Young Jason Frederick; Young Jesselyn Jade Watkins Jacqueline A; Watkins Thaddeus H $875,000
1212 Laurel Nashville 37203 3/10 Patel Minal; Patel Miten Hubbard Emily; Hubbard Jason $875,000
913 Caruthers Nashville 37204 3/4 Helling Danielle; Helling Errol King Allison K; King Rocklan W III $865,000
901 Van Leer Nashville 37220 3/6 Stone Oak Builders LLC Bowling Joshua S; Bowling Wendy S $855,000
944B Glendale Nashville 37204 3/30 Saig Reagan; Saig Joseph Baird Ed H $850,000
1212 Laurel Nashville 37203 3/25 Rodamaker MacKenzie Henderson Karen; Henderson Roberto Santiago Otoya $845,000
1495B Woodmont Nashville 37215 3/2 Moseley Dayna Curtis; Moseley James Robert III Barlow Builders LLC $839,900
107 Gilman Nashville 37205 3/2 Eldridge Caitlin Conaty; Eldridge Douglas Joseph Jacques Anna Mayo; Jacques Matthew Berry $825,000
4016 Westlawn Nashville 37209 3/16 Horwitz Daniel A; Krugman Celeste Page Ekeberg Chris; Tonini Sergio; Mitchell Laura; Tonini Pamela $820,000
3308 Trevor Nashville 37209 3/17 Nagy Colleen Morgan; Nagy Roger Carl James Molette Lee $815,000
148B Kenner Nashville 37205 3/10 Gillespie Albert R; Gillespie Erin Womer Christin Demetros; Womer Scott $814,800
1410B Woodmont Nashville 37215 3/2 Hopkins Donald F Jr; Hopkins Tamara A Cadence Const LLC $810,000
329 Whitworth Nashville 37205 3/31 England Elissa; England James Philbin Robert J; Woeppel Charles Edward; Woeppel Jacqueline R $810,000
1212 Linden Nashville 37212 3/13 Connolly Roseann Hillis; Connolly Stephen James Knox Heather Chambers $805,000
900 Robertson Academy Nashville 37220 3/24 Yarbrough Michael; Yarbrough Sarah Churchill Shelley Cheek; Gross Peter Joseph $800,000
614 McFerrin Nashville 37206 3/13 Brandenburg Kirk Covington Weisman Daniel Morgan $800,000
717 Starlit Nashville 37205 3/12 Halford Kelsey W; Halford Stephen Speyer Karen $800,000
1824 10th Nashville 37203 3/4 Stewart Emily; Stewart Kevin Robertson Audra; Robertson Mark; Davis Audra $799,000
3620 Doge Nashville 37204 3/17 Cooper Natalia Prada-Rey; Cooper Seth David Medlin Thomas R III $795,000
1929 Kimbark Nashville 37215 3/27 Turney Bradley C; Turney Dayna O Chadwell Emily; Chadwell Seth $795,000
3618 Doge Nashville 37204 3/20 Taylor Lauren Medlin Thomas R III $795,000
6028 Sherwood Nashville 37215 3/26 Gilder Laura; Gray John Randall Peacock Eric; Peacock Erin $775,000
231 Carden Nashville 37205 3/9 Herod Julianna G; Tiesler James D Sherrill Prudence; Sherrill Thomas $775,000
420 Van Buren Nashville 37208 3/20 Weaver Robert; Weaver Susan Smith Carolyn R; Smith Casey S $775,000
701 Taylor Nashville 37208 3/31 Tellock Michelle Maria 7Th & Taylor LLC $775,000
108 Adams Nashville 37205 3/27 Davidson Ben M; Davidson Nancy H Crocker Katherine S; Crocker Samuel K $775,000
1419 Woodland Nashville 37206 3/25 Miller Scott Durant Tonya R; Fuller Jonathan M $765,000
4536 Carlton Nashville 37215 3/2 Cornelius Jon Stone Oak Builders LLC $757,500
522 Huckleberry Nashville 37205 3/30 Carell Jennifer; Carell Michael Saig Joseph D; Saig Reagan M $750,000
4505 Wayland Nashville 37215 3/24 Baird Graham Co LLC Patikas Kimberly $750,000
100 Bellevue Nashville 37205 3/25 Lyons Joel T; Lyons Lindsay R Atteberry Nancy Elaine Bumpous; Bumpous Elizabeth Porter; Bumpous William Harold Sr Estate $750,000
141 Lincoln Nashville 37205 3/18 Waldo Alexandra Price; Waldo Mark Titus Yeagle Isabelle Marie Stringer; Yeagle Jeremy Arthur $745,000
1705 Glen Echo Nashville 37215 3/16 Cannon James R; Cannon Perkie B Whitmore Mallory; Whitmore Tyler A; Whitmore Tyler $740,000
1408 Edgehill Nashville 37212 3/30 Andrew Liou And Marie Vida Living Trust Green Daniel R $739,900
1438 Electric Nashville 37206 3/9 Wedell John C; Wedell Jordan J Longcrier Christian $737,000
101 13th Avenue Nashville 37212 3/23 Cookeville Commons Lp Zhang Lin $735,000
3906 Elkins Nashville 37209 3/18 Pagano Lindsay M Siegrist Kara K; Dawes Dustin $730,000
1339 Otter Creek Nashville 37215 3/16 Striegel Laine Evans; Striegel Timothy Kent Evans Kaye D; Evans Winston S $730,000
142 Brighton Close Nashville 37205 3/16 Balk Pamela Pepper Dixie Louise $727,600
852 Pasadena Nashville 37204 3/9 Nolte Alexander R; Nolte Audrey B Hyde Paul G $725,000
6125 Montcrest Nashville 37215 3/11 Caroline Jenkins Sep Ira; Equity Trust Co Francis Richard M; Francis Virginia J $720,000
522 Acklen Park Nashville 37205 3/30 Wiley Susan Neal Williams; Wiley Zachary Jeong Jack S; Jeong Lindsey M; Morris Lindsey A $718,900
4612 Villa Green Nashville 37215 3/19 Ashby Misty Marie; Ashby Nathan Plummer Michael D; Plummer Sara F $700,000
727 Greeley Nashville 37205 3/31 Anckner James A; Scott Patricia L EL Const LLC $700,000
327 Lauderdale Nashville 37205 3/13 Farr Justin Bruce; Farr Kelly Marie Litvinov Elena; Litvinov Yevgueni $700,000
1213 Shelby Nashville 37206 3/27 Spear Michael Dennis; Sweeney Ann Boley Konieczny Christie; Konieczny Christine; Konieczny Jeffrey $700,000
161 Vaughns Gap Nashville 37205 3/17 Grissom Family Revocable Living Trust Panter Samuel L; Speitel Richard A $700,000
5101 Nevada Nashville 37209 3/20 Hamilton Hayley Fields; Shell Rob Chew Joshua D; Frost Patricia A $700,000
1041 14th Nashville 37212 3/24 Bergeron Corinne C; Bergeron Jason M Bockman Jason $699,900
408B 33rd Nashville 37209 3/16 Rodgers Michael Melling Stacey $699,900
948 Greenwood Nashville 37206 3/12 Perry Nicole Kristen; Yang Andrew Mason Brandon Clay $699,900
1300 Burton Valley Nashville 37215 3/25 Hammond Elizabeth; Hammond Richard Moore R L; Ratliff Amy L; Ratliff James P $699,000
1052B 2nd Nashville 37210 3/24 Curran George Music City Developers LLC $696,000
892 Oak Valley Nashville 37220 3/13 Laden Brian P; Laden Nancy B Grohovsky Robert E; Wallace Teresa Tanzanya $685,000
4306 Dakota Nashville 37209 3/16 Charlene G Garrett Revocable Trust Bolton Keith $678,000
1413 Gartland Nashville 37206 3/13 Ellsworth Cynthia J; Ellsworth David E Bernell Anna; Bernell Michael; Reding Anna $676,650
600 12th Nashville 37203 3/30 Latourette Camra Grimm Russ; Grimm Russell $675,000
4224 Jamesborough Nashville 37215 3/11 Thompson Alan Marshall; Highfield Cara Elizabeth; Thompson John M Henley David R; Henley Tina M $675,000
147 Kenner Nashville 37205 3/25 Mauldin Anne Ingram; Osborne Keaton Harrison Gillespie A Ritchie; Gillespie Erin; Malone Erin $672,500
819 Benton Nashville 37204 3/16 Brinkman Michael Develin LLC $670,000
4114 Legend Hall Nashville 37215 3/23 Morehead Angela; Morehead John Norman Barbara $668,000
404 Van Buren Nashville 37208 3/10 Goodmanson Family Trust Bogach Lewis $665,000
600 Harpeth Trace Nashville 37221 3/31 Cate Molly Hummell Arthur R; Hummell Madalyn $665,000
1718A 6th Nashville 37208 3/17 Sellers Ashley; Sellers Grant Murphy Adam; Murphy Ann $655,000
6133 Robin Hill Nashville 37205 3/18 Nashville Design Build Inc Hunter Jennifer Schildt; Hunter Larry $650,000
1506 56th Nashville 37209 3/16 Tinnin Dawn; Tinnin Shane Ewr Partners LLC $645,000
1514B Kirkwood Nashville 37212 3/23 Makinen Wendy Sue; Zoltie Alan Mark Cushman Prop LLC $642,000
1514A Kirkwood Nashville 37212 3/23 Zoltie Alan Mark; Markinen Wendy Sue Cushman Prop LLC $642,000
301 Demonbreun Nashville 37201 3/16 Siracusa Anthony; Siracusa Francesca A Hamby Bryant; Hamby Makenzi; Hamby Makenzi V $640,000
716 Estes Nashville 37215 3/12 White Pines Building Group LLC Purdy Anne K; Purdy Rob R $630,500
900 Huntington Nashville 37215 3/31 Williams Shireen Akrawi; Williams Timothy Braden Jefferson Adam; Phan Phuoc Vinh; Pham Nancy Ngoc $630,000
5817 Fredricksburg Nashville 37215 3/6 J & B Realty Holdings LLC Tobin Mark G $625,000
2008 Eastland Nashville 37206 3/4 Johnson Charles; Windley Shea Chain Amanda; Fair Kerry L $625,000
512 31st Nashville 37209 3/13 Bisaha Jerry Myra Hospitality LLC $625,000
146 Kenner Nashville 37205 3/25 Rowland Robert Allan; Rowland Tamara Hearon Haynes Sean; Haynes Tonya $625,000
47 Jones O. Hickory 37138 3/2 Bird Amy; Bird Bradley Bypass Trust $625,000
528 Harpeth Trace Nashville 37221 3/27 Priest Charles L; Priest Jenna S Czischke Arzu; Czischke Jeffrey $625,000
124B Fern Nashville 37207 3/16 Jk Hunter LLC Paramount Group LLC $625,000
128 Woodmont Nashville 37205 3/31 Skinner Mary Baker Sarah Susan $620,000
1109 Greenland Nashville 37216 3/20 Zobrist Jacob E Harms Timothy; Harms Kelsy $620,000
1024A Monroe Nashville 37208 3/4 Hall Joseph C; Slate Jessie A Build Nashville Db2 LLC $619,900
609 14th Nashville 37206 3/18 Phillips Meghan Dougherty; Phillips Taylor Joseph Backman Chelsea; Backman Joshua $610,000
963 Draughon Nashville 37204 3/10 Smith Katherine K; Smith Warren D IV Yarbrough Michael; Yarbrough Sarah $605,500
3285 Pugh Hermitage 37076 3/10 Freedom Partners Trust Repas Hannelore; Repas Laszlo $605,000
1527 Dugger Nashville 37206 3/9 Davis Jackilyn Anne; Davis Jordan Jackson Valley Land Partners LLC $602,000
1350 Burton Valley Nashville 37215 3/10 Bivens Inv LLC Foth Kerry $600,000
312 53rd Nashville 37209 3/20 Suh James Bartlett Emily S $600,000
708 Village Nashville 37206 3/23 Cox Lynne C; Cox Natalie E; Sucher Richard M Pugh Angela C; Pugh Anthony W; Jordan Joyce $600,000
129 43rd Nashville 37209 3/27 Bars Holdings LLC Brady Josh $600,000
4629 Shys Hill Nashville 37215 3/20 Lupo John Jeffrey Ch&Ch LLC $599,900
609 Maplewood Nashville 37216 3/4 Hall Toni L Chabot Rebecca; Larocca Francis $599,000
2008 Sheridan Nashville 37206 3/12 Bullock Justin; Levine Stacey Jackson Valley Land Partners LLC $591,350
1162 Sewanee Nashville 37220 3/26 Wade Frank Darrell; Wade Sondra Denise Williams Allison Read; Williams Kyle Lynn $590,000
303 16th Nashville 37206 3/18 Lanquist Lindsey Marie; McNicholas Judith; Okane Darragh Patrick Mcnicholas Presley Lauren D; Presley Michael H Jr $589,900
814 Huntington Nashville 37215 3/2 Atkinson Rebecca J Dale Carroll Hinshaw; Eagleton Becky H; Hinshaw Linda Anne; Hinshaw Stephen; Nail Carroll H; Nail Clyde Jess Jr; Eagleton Rebecca Hinshaw $589,000
2010 Sheridan Nashville 37206 3/10 Gardner Jackson Kevin; Gardner Megan Jackson Valley Land Partners LLC $585,000
6212 Banbury Brentwood 37027 3/4 Owens Julie L Cotthoff Deanne L; Stumbo Scott $585,000
2509 Sunset Nashville 37212 3/27 Wells John A IV; Wells Margaret Womble Wiley Susan Neal Williams; Williams Susan Neal; Wiley Zachary $585,000
2134 Golf Club Nashville 37215 3/10 Fisher Julie Lucio Francisco Miguel III; Lucio Schulyer Moore; Moore Richard T Jr $580,000
4113 Utah Nashville 37209 3/17 Khouri Amanda; Khouri Benjamin Zimmerman Margaret M; Zimmerman Walker D $575,000
515 Church Nashville 37219 3/16 Gentry Amy Joyce; Gentry Matthew Tyrone 505 Property LLC $575,000
1027 31st Nashville 37209 3/18 Barrett Diane Manivong; Barrett Randall Lee Dimuzio David Michael $575,000
2114 Pontotoc Nashville 37206 3/24 Guthrie Desiree L; Guthrie Matthew Alexander Huemmer Eric J Jr; Huemmer Michelle $575,000
920 South Nashville 37203 3/4 Kao Cyrus Illume Nashville LLC $572,000
3604 Bowlingate Nashville 37215 3/9 Morgado Anna C Thompson Martha C; Werts Dorothy Fonde Thompson $570,000
1320 Pillow Nashville 37203 3/23 Davies Kathleen Marie Hidden Valley Homes LLC $569,900
92 Vaughns Gap Nashville 37205 3/30 Winkler Emily M; Winkler Tony J Strickmaker Ann Marie; Strickmaker Kurtis O $567,500
1300 Harding Nashville 37215 3/27 508 Investors LLC Bryant Paul W; Bryant Robin G $567,400
100B Oceola Nashville 37209 3/6 Bartholomew Caroline St Clair Retire Early Prop LLC; Tzunami Holdings LLC $565,000
4508A Illinois Nashville 37209 3/6 Delahoussaye Emily; Delahoussaye Stephen Anthony L&S Dev LLC $565,000
4108 Legend Hall Nashville 37215 3/9 Manning Suzanne S; Manning William Gary Hall Katherine S $565,000
4615 Kentucky Nashville 37209 3/23 Fanelli Katherine Tyndal Chandler Victoria; Tyndal Charles M III $560,000
2619 Gallatin Nashville 37216 3/11 McDermott Tomas Andre Aho David $556,000
1632 Alayna Nashville 37221 3/24 Smith Cathryn; Smith Robert Jones Co of TN LLC $554,902
6660 Clearbrook Nashville 37205 3/12 Emberson Holly; Emberson Thomas Rittenberg Barbara; Rittenberg Edward L; Rittenberg Jay L $551,000
1115 Lischey Nashville 37207 3/13 Eddy Ryan; Obrien-Eddy Rachel Black Chandelier Prop LLC $551,000
1902 Elliott Nashville 37204 3/19 Frank Gregory J; Frank Heather C Music City Holdings LLC $550,000
6575 Holt Nashville 37211 3/10 Sayni Gahdar Benson Buford Oneal Jr; Benson Buford Oneal Sr Estate $550,000
1408 Beech Hollow Nashville 37211 3/26 Latour Austin; Latour Stephanie Sanders Brittney; Sanders Justin A; Rector Brittney $550,000
1905A Seminole Nashville 37211 3/30 Munson Matthew Tyrone Tower LLC $549,900
794 Saussy Nashville 37205 3/24 Schildt Jennifer Lynn Day Brian; Powers Nathan; Royce Suzanne $542,000
1716B Nassau Nashville 37208 3/16 Beniest Bridget; Montz Morgan 77 Securities LLC $540,000
527A Moore Nashville 37203 3/10 Rogers David John; Rogers Jill Elizabeth MC2 Group Inc $539,900
2700 Bronte Nashville 37216 3/18 Miller Justin T; Miller Veronica J Dy Const Inc $529,000
5549 Kendall Nashville 37209 3/4 Anna C Crunk 2014 Trust; Crunk John T Jr Trustee Mushaney Brian; Mushaney Torrie $529,000
1902 Elliott Nashville 37204 3/19 Music City Holdings LLC Chapman Lady Corder; Corder Curry Clinton; Corder Kimberly; Corder Leon Jr; Corder Michael Lewis; Corder Ronald James; Corder Timothy; Frelix Frances Corder; Rucker Gwendolyn Corder; Walton Gloria; Corder John Willie $527,500
1515 Hayden Nashville 37206 3/27 Summers Heidi Lynn; Summers Randall William Waldo Mark; Waldo Mark Titus; Waldo Alexandra $525,000
4001 Elkins Nashville 37209 3/2 Mudumbi Sandhya; Yarlagadda Vidhush Morris Alfred E; Richburg Tiffany M $525,000
840 Highland Crest Nashville 37205 3/2 Mountain Heartland LLC Tudor Betty; Tudor Mike $525,000
1517 Russell Nashville 37206 3/26 Dooley Elisa Mignon Camp; Dooley Thomas A Price Gavin R $525,000
6121B Louisiana Nashville 37209 3/17 Payne Ania Warczyk Premo Kenneth $524,900
6123A Louisiana Nashville 37209 3/13 Mkla Real Estate LLC Premo Kenneth $524,900
2816 Eastland Nashville 37206 3/27 Mayer Amy M; Mayer Hans K Winer Donna R; Winer Gary S; Rosenthal Kate $520,000
1611 Shelby Nashville 37206 3/19 Atyia Dean Bagga Sudhir; Schull Lawrence G Jr; Schull Lawrence Grady Jr $517,000
6215B2 New York Nashville 37209 3/26 Bouldin Brook West Nations LLC $516,000
1704 Bernard Nashville 37212 3/17 Burkett Thomas; Pribbenow Pennington Harding Reana; Harding Rena; Lehning Cheroyl; Ward Lana Kay $515,000
6215A New York Nashville 37209 3/25 Tang Alan W; Tang Khammouane West Nations LLC $515,000
634 Devon Nashville 37220 3/4 Johnson Austin Burke; McMahon Kylin Marie Raines Rachel W; Rains Dennis; Rains Rachel W $515,000
810 Melpark Nashville 37204 3/26 Eaton Amanda Gilreath; Eaton Danny Lee A Beaman 2016 Irrevocable Trust $515,000
4904 Maywood Nashville 37211 3/20 Scott Nathaniel Hawken; Scott Sarah Wheeler Berkeley Cara $515,000
1406 Pillow Nashville 37203 3/5 Choo Annie Yeonjoo; Kim Charles Lee Highfield Cara E $515,000
1118 6th Nashville 37207 3/4 Floyd Justin; Floyd Tara New Day Homes LLC $511,481
6224 Williams Grove Brentwood 37027 3/17 Crutcher Bryan Timothy; Crutcher Rebecca SPH Property One LLC $510,000
108 Shepards Nashville 37211 3/2 Phillips Gary; Phillips Margaret Taylor Cheryl L $509,900
1441 Huffine Nashville 37216 3/18 Tran Han; Vo Huy Guerrier Dev LLC $509,350
4295 Stone Hall Hermitage 37076 3/26 McNelley Robert II Meritage Homes of TN Inc $507,900
2229 Ridgecrest Nashville 37216 3/16 McEntyre Blake; McEntyre Leeanna Garner Prj14 LLC $507,000
1801 Sevier Nashville 37206 3/30 Dachille Benjamin; Dachille Victoria Senters Katherine $500,000
1712 Ordway Nashville 37206 3/30 Bush Ian Laseter Bush John J; Bush John Jay $500,000
748 Richfield Nashville 37205 3/10 Garland Dev LLC Kantz-Ferguson Kelly Trustee; Wk2 Irrevocable Trust $500,000
2404 Blair Nashville 37212 3/17 J & C Turney Family Trust Abdulla Faye M $500,000
1416 Norvel Nashville 37216 3/5 Eisenberg Liron Lovelace Pamela $500,000

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MARRIAGE LICENSES 0 0 0