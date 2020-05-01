Top Davidson County residential sales for March 2020

|207 3rd Avenue N.
|Nashville
|37201
|3/16
|Alexander R Smith Str Trust
|Megale John A
|$3,400,000
|3700 Woodlawn
|Nashville
|37215
|3/5
|Volunteer Builders LLC
|Pennington Phyllis Thorp Estate
|$2,500,000
|1317 Chickering
|Nashville
|37215
|3/10
|Prince Justin Chapman; Prince Rachel Brooke
|Wilt Betsy; Wilt Toby S Jr
|$2,425,000
|2404 Belmont
|Nashville
|37212
|3/17
|Leedle Ben R Jr; Leedle Elizabeth D
|Baskin Roger S
|$2,400,000
|20 Rutledge
|Nashville
|37210
|3/2
|Avoca LLC
|Rutledge Dev LLC
|$2,386,250
|4221 Lindawood
|Nashville
|37215
|3/2
|Bartholomew Mary Liza; Bartholomew William
|Allentown Inv LLC
|$2,200,000
|145 Montgomery Bell
|Nashville
|37205
|3/30
|145 Montgomery Bell LLC
|Bolton Bryan; Bolton Rachel; Harris Jonathan
|$2,200,000
|601 Carmel
|Madison
|37115
|3/10
|Molter Amanda; Molter Brady
|4501 Alcott LLC
|$2,050,000
|4517 Alcott
|Nashville
|37215
|3/18
|Wilson Adam; Wilson Julie
|Hammond Revocable Living Trust
|$2,000,000
|227 2nd
|Nashville
|37201
|3/16
|Rock On Royalty Nashville LLC
|227 2Nd Avenue N LLC
|$1,985,000
|2609 Hemingway
|Nashville
|37215
|3/24
|Wilson Mary; Wilson Paul
|Wilson Gary L; Wilson Mary Beth
|$1,925,000
|4016 General Bate
|Nashville
|37204
|3/10
|Adams Preston Davis
|Garland Dev LLC
|$1,750,000
|2811 Wimbledon
|Nashville
|37215
|3/19
|Levine Mike John; Levine Sherrie Russ
|Halloran Inv Prop LLC
|$1,675,000
|4312 Lindawood
|Nashville
|37215
|3/9
|McKnight Lucia Crenshaw
|Talbert Daniel; Talbert Jill
|$1,675,000
|601 Georgetown
|Nashville
|37205
|3/2
|Good Amanda D; Good Peter C
|Bivens Inv LLC
|$1,660,000
|2809 Oakland
|Nashville
|37212
|3/10
|Chief Holdings Trust
|Lineker Bonita Belle; Lineker Lawrence John
|$1,650,000
|2116 19th
|Nashville
|37212
|3/27
|Clayton Jenifer; Clayton John
|Stone Oak Builders LLC
|$1,595,000
|3807 Brighton
|Nashville
|37205
|3/20
|Stahl Michael Z; Stahl Rochelle R
|Chandelier Dev Inc
|$1,550,000
|1101 Woodvale
|Nashville
|37204
|3/31
|Ford Brent A; Ford Katherine Grace
|Old South Const of TN LLC
|$1,500,780
|113 Cheekwood
|Nashville
|37205
|3/16
|Tubre Joel Michael
|Fair Lane Prop LLC
|$1,495,000
|2519 Fairfax
|Nashville
|37212
|3/25
|Peel Cinthia T
|Henderson Cynthia; Henderson Richard
|$1,475,000
|3606D West End
|Nashville
|37205
|3/18
|Schiftan Harriet; Schiftan Mark
|Mike Ford Custom Builders LLC
|$1,446,442
|4517 Belmont Park
|Nashville
|37215
|3/26
|Henderson Karen; Henderson Roberto Santiago Otoya
|Liepis Jay; Liepis Jennifer
|$1,375,000
|2807 White Oak
|Nashville
|37215
|3/25
|Edwards Amber M; Edwards Amber Melvin; Edwards Andrew
|Burlison Jared S; Burlison Nancy E
|$1,375,000
|1808 Castleman
|Nashville
|37215
|3/13
|Dawes Dustin; Siegrist Kara
|Castleman Partners LLC
|$1,365,000
|2802 Valley Brook
|Nashville
|37215
|3/9
|Fortune David S; Fortune Mary Ellen
|Halloran Inv Prop LLC
|$1,340,000
|2013B Galbraith
|Nashville
|37215
|3/31
|Yeatman Jonathan; Yeatman Shannon
|Galbraith Mash TN LLC
|$1,325,000
|2012 Castleman
|Nashville
|37215
|3/5
|Parker Justin Warren
|Michael Dean Andres Revocable Trust; Connie Marie Andres Revocable Trust
|$1,300,000
|4410 Iroquois
|Nashville
|37205
|3/2
|CSC Prop Trust
|Nashville Design Build Inc
|$1,285,000
|713B Cantrell
|Nashville
|37215
|3/18
|Zimmerman Sarah; Zimmerman Walker
|HR Prop of TN
|$1,275,000
|4354 Chickering
|Nashville
|37215
|3/16
|Noel Edie Caroline; Noel Lee F Jr
|Christians Paul J; Margaret Dale Christians Living Trust; Scruggs Robert L
|$1,275,000
|7446 River Road
|Nashville
|37209
|3/25
|Bonds Julie; Bonds Thomas
|Holton Catherine; Holton Michael
|$1,250,000
|1518 Clayton
|Nashville
|37212
|3/10
|Mosley Brent Timothy II; Mosley Jennifer Michelle
|Dowd Keith D; Dowd Michelle R
|$1,250,000
|6103 Robin Hill
|Nashville
|37205
|3/26
|Grant John R III; Grant Mary H
|Dilullo Jeffrey J; Dilullo Linda K
|$1,250,000
|820 Old Due West
|Madison
|37115
|3/27
|LDG Land Holdings LLC
|Sherrod John R III
|$1,242,500
|2008 Natchez
|Nashville
|37212
|3/10
|Koster Kimberly
|Natchez Partnership
|$1,225,000
|621 Royal Oaks
|Nashville
|37205
|3/27
|Meadors Graham Barton; Meadors Marvin Porter IV
|Zeglarski Megan Joyce; Zeglarski Robert
|$1,212,500
|157 Haverford
|Nashville
|37205
|3/17
|Bacchetta Matthew; Ruman Jane
|155 Haverford Homes LLC
|$1,200,000
|2468 Abbott Martin
|Nashville
|37215
|3/6
|Best David Anthony; White John Moyers Jr
|Magnolia Trace Prop LLC
|$1,195,000
|3912 Abbott Martin
|Nashville
|37215
|3/19
|Timmons Megan; Timmons Trenton
|Griffith Mark; Griffith Patricia A
|$1,174,000
|3606B West End
|Nashville
|37205
|3/24
|Hamilton-Williams Latisha; Williams James R; Williams Latisha
|Mike Ford Custom Builders LLC
|$1,113,298
|1130 Glendale
|Nashville
|37204
|3/30
|Arnold Geoffrey Charles; Arnold Melanie Murphy
|Potter Brothers Const LLC
|$1,100,000
|1501 South
|Nashville
|37212
|3/6
|Bennett Kathy Jo
|Quarles Stephen L; Quarles Abbe Jackson
|$1,085,000
|900 20th
|Nashville
|37212
|3/24
|Eric D Humes & Marcy W Humes Joint Trust
|Jackson Camilla S; Jackson Larry
|$1,071,000
|3427 Stokesmont
|Nashville
|37215
|3/2
|Misra Amit; Misra Sumathi K
|ZD Management LLC
|$1,067,500
|7656 Charlotte
|Nashville
|37209
|3/10
|Vollet Joshua; Vollet Mylinda
|Drees Premier Homes Inc
|$1,060,780
|3411A Benham
|Nashville
|37215
|3/9
|Green Nikolas J; Williams Dorcas M
|Aspen Dev LLC
|$1,055,000
|4017 Utah
|Nashville
|37209
|3/24
|Stork Travis L
|Brg LLC
|$1,049,000
|808 Old Due West
|Madison
|37115
|3/27
|Ldg Land Holdings LLC
|McKay Melissa P; McKay Timothy J
|$1,040,000
|1200 Parkview
|Nashville
|37204
|3/27
|Bryant Paul William; Bryant Robin Gayle
|Carbine & Associates LLC
|$1,020,600
|4021 Colorado
|Nashville
|37209
|3/13
|Bahrami Laleh; Sittig Mark
|Ke Holdings LLC
|$1,015,000
|4101 Utah
|Nashville
|37209
|3/24
|Spears Gordon B; Spears Kelly; Spears Michael Lawrence
|Shields Angela
|$1,000,000
|4407 Harding
|Nashville
|37205
|3/27
|Bridges Trisha T
|Murphy Carl D; Murphy Mary Britt Nichols; White Memorie K
|$999,000
|4209 Idaho
|Nashville
|37209
|3/24
|Chew Joshua; Frost Patricia
|Build Nashville LLC
|$987,957
|319 51st
|Nashville
|37209
|3/18
|Sawyer Aaron; Sawyer Natalie
|Build Nashville Db2 LLC
|$987,110
|305 Scott
|Nashville
|37206
|3/17
|Konieczny Christine L; Konieczny Jeffrey M
|Hunter Joshua Lewis; Hunter Kiel G; Gross Kiel Arin
|$984,000
|3904 Hobbs
|Nashville
|37215
|3/17
|Zoller Holland S; Zoller Lee K
|Sandler Andrew B; Sandler Gaye Grissom
|$982,500
|4213A Farrar
|Nashville
|37215
|3/5
|Scott Elizabeth Clark; Scott William Edward III
|Uptown Builders I LLC
|$980,000
|4800 Lealand
|Nashville
|37220
|3/25
|Green Daniel R
|Ezell Mark V; Ezell Martha N
|$975,000
|312 Allen
|Nashville
|37205
|3/11
|Patikas Kimberly H
|Vaughn Billie J; Vaughn Steven B
|$975,000
|4213B Farrar
|Nashville
|37215
|3/16
|Gaw Kathryn E; Gaw Randy A
|Uptown Builders I LLC
|$974,513
|220 Burlington
|Nashville
|37215
|3/5
|Kreisberg Andrew L; Wang Jennifer
|Jones Elliott; Jones Marilyn Lee
|$965,000
|218 Woodmont
|Nashville
|37205
|3/2
|King Allison K; King Rockland W III
|Nelson Christopher T; Nelson Kristen L
|$965,000
|3804 Princeton
|Nashville
|37205
|3/4
|Lonas Keeli
|Cole Ryan; Gooding Margaret
|$955,000
|1128 Sparta
|Nashville
|37205
|3/27
|Reddington Erin Cristin; Reddington Neil M
|Eljack Custon Homes LLC
|$949,900
|113 Bellevue
|Nashville
|37205
|3/20
|Talbert Daniel; Talbert Jill
|Borop Niles A III; Borop Stephanie A
|$925,000
|4019 Colorado
|Nashville
|37209
|3/9
|Zeitlin Bruce
|KE Holdings LLC
|$925,000
|913 Russell
|Nashville
|37206
|3/25
|Chapman Joshua; Rexhammar Maria
|Moelius Peter
|$909,000
|3489 Granny White
|Nashville
|37204
|3/25
|Heinz Desiree Danielle; Heinz Justin Lee
|Ford Brent A; Ford Katherine Grace
|$889,000
|204 Sheffield
|Nashville
|37215
|3/24
|Soskin Catherine; Soskin Ryan
|Welch Derek Christopher; Welch Leslie Marnett
|$875,000
|168 Lelawood
|Nashville
|37209
|3/18
|Young Jason Frederick; Young Jesselyn Jade
|Watkins Jacqueline A; Watkins Thaddeus H
|$875,000
|1212 Laurel
|Nashville
|37203
|3/10
|Patel Minal; Patel Miten
|Hubbard Emily; Hubbard Jason
|$875,000
|913 Caruthers
|Nashville
|37204
|3/4
|Helling Danielle; Helling Errol
|King Allison K; King Rocklan W III
|$865,000
|901 Van Leer
|Nashville
|37220
|3/6
|Stone Oak Builders LLC
|Bowling Joshua S; Bowling Wendy S
|$855,000
|944B Glendale
|Nashville
|37204
|3/30
|Saig Reagan; Saig Joseph
|Baird Ed H
|$850,000
|1212 Laurel
|Nashville
|37203
|3/25
|Rodamaker MacKenzie
|Henderson Karen; Henderson Roberto Santiago Otoya
|$845,000
|1495B Woodmont
|Nashville
|37215
|3/2
|Moseley Dayna Curtis; Moseley James Robert III
|Barlow Builders LLC
|$839,900
|107 Gilman
|Nashville
|37205
|3/2
|Eldridge Caitlin Conaty; Eldridge Douglas Joseph
|Jacques Anna Mayo; Jacques Matthew Berry
|$825,000
|4016 Westlawn
|Nashville
|37209
|3/16
|Horwitz Daniel A; Krugman Celeste Page
|Ekeberg Chris; Tonini Sergio; Mitchell Laura; Tonini Pamela
|$820,000
|3308 Trevor
|Nashville
|37209
|3/17
|Nagy Colleen Morgan; Nagy Roger Carl James
|Molette Lee
|$815,000
|148B Kenner
|Nashville
|37205
|3/10
|Gillespie Albert R; Gillespie Erin
|Womer Christin Demetros; Womer Scott
|$814,800
|1410B Woodmont
|Nashville
|37215
|3/2
|Hopkins Donald F Jr; Hopkins Tamara A
|Cadence Const LLC
|$810,000
|329 Whitworth
|Nashville
|37205
|3/31
|England Elissa; England James
|Philbin Robert J; Woeppel Charles Edward; Woeppel Jacqueline R
|$810,000
|1212 Linden
|Nashville
|37212
|3/13
|Connolly Roseann Hillis; Connolly Stephen James
|Knox Heather Chambers
|$805,000
|900 Robertson Academy
|Nashville
|37220
|3/24
|Yarbrough Michael; Yarbrough Sarah
|Churchill Shelley Cheek; Gross Peter Joseph
|$800,000
|614 McFerrin
|Nashville
|37206
|3/13
|Brandenburg Kirk Covington
|Weisman Daniel Morgan
|$800,000
|717 Starlit
|Nashville
|37205
|3/12
|Halford Kelsey W; Halford Stephen
|Speyer Karen
|$800,000
|1824 10th
|Nashville
|37203
|3/4
|Stewart Emily; Stewart Kevin
|Robertson Audra; Robertson Mark; Davis Audra
|$799,000
|3620 Doge
|Nashville
|37204
|3/17
|Cooper Natalia Prada-Rey; Cooper Seth David
|Medlin Thomas R III
|$795,000
|1929 Kimbark
|Nashville
|37215
|3/27
|Turney Bradley C; Turney Dayna O
|Chadwell Emily; Chadwell Seth
|$795,000
|3618 Doge
|Nashville
|37204
|3/20
|Taylor Lauren
|Medlin Thomas R III
|$795,000
|6028 Sherwood
|Nashville
|37215
|3/26
|Gilder Laura; Gray John Randall
|Peacock Eric; Peacock Erin
|$775,000
|231 Carden
|Nashville
|37205
|3/9
|Herod Julianna G; Tiesler James D
|Sherrill Prudence; Sherrill Thomas
|$775,000
|420 Van Buren
|Nashville
|37208
|3/20
|Weaver Robert; Weaver Susan
|Smith Carolyn R; Smith Casey S
|$775,000
|701 Taylor
|Nashville
|37208
|3/31
|Tellock Michelle Maria
|7Th & Taylor LLC
|$775,000
|108 Adams
|Nashville
|37205
|3/27
|Davidson Ben M; Davidson Nancy H
|Crocker Katherine S; Crocker Samuel K
|$775,000
|1419 Woodland
|Nashville
|37206
|3/25
|Miller Scott
|Durant Tonya R; Fuller Jonathan M
|$765,000
|4536 Carlton
|Nashville
|37215
|3/2
|Cornelius Jon
|Stone Oak Builders LLC
|$757,500
|522 Huckleberry
|Nashville
|37205
|3/30
|Carell Jennifer; Carell Michael
|Saig Joseph D; Saig Reagan M
|$750,000
|4505 Wayland
|Nashville
|37215
|3/24
|Baird Graham Co LLC
|Patikas Kimberly
|$750,000
|100 Bellevue
|Nashville
|37205
|3/25
|Lyons Joel T; Lyons Lindsay R
|Atteberry Nancy Elaine Bumpous; Bumpous Elizabeth Porter; Bumpous William Harold Sr Estate
|$750,000
|141 Lincoln
|Nashville
|37205
|3/18
|Waldo Alexandra Price; Waldo Mark Titus
|Yeagle Isabelle Marie Stringer; Yeagle Jeremy Arthur
|$745,000
|1705 Glen Echo
|Nashville
|37215
|3/16
|Cannon James R; Cannon Perkie B
|Whitmore Mallory; Whitmore Tyler A; Whitmore Tyler
|$740,000
|1408 Edgehill
|Nashville
|37212
|3/30
|Andrew Liou And Marie Vida Living Trust
|Green Daniel R
|$739,900
|1438 Electric
|Nashville
|37206
|3/9
|Wedell John C; Wedell Jordan J
|Longcrier Christian
|$737,000
|101 13th Avenue
|Nashville
|37212
|3/23
|Cookeville Commons Lp
|Zhang Lin
|$735,000
|3906 Elkins
|Nashville
|37209
|3/18
|Pagano Lindsay M
|Siegrist Kara K; Dawes Dustin
|$730,000
|1339 Otter Creek
|Nashville
|37215
|3/16
|Striegel Laine Evans; Striegel Timothy Kent
|Evans Kaye D; Evans Winston S
|$730,000
|142 Brighton Close
|Nashville
|37205
|3/16
|Balk Pamela
|Pepper Dixie Louise
|$727,600
|852 Pasadena
|Nashville
|37204
|3/9
|Nolte Alexander R; Nolte Audrey B
|Hyde Paul G
|$725,000
|6125 Montcrest
|Nashville
|37215
|3/11
|Caroline Jenkins Sep Ira; Equity Trust Co
|Francis Richard M; Francis Virginia J
|$720,000
|522 Acklen Park
|Nashville
|37205
|3/30
|Wiley Susan Neal Williams; Wiley Zachary
|Jeong Jack S; Jeong Lindsey M; Morris Lindsey A
|$718,900
|4612 Villa Green
|Nashville
|37215
|3/19
|Ashby Misty Marie; Ashby Nathan
|Plummer Michael D; Plummer Sara F
|$700,000
|727 Greeley
|Nashville
|37205
|3/31
|Anckner James A; Scott Patricia L
|EL Const LLC
|$700,000
|327 Lauderdale
|Nashville
|37205
|3/13
|Farr Justin Bruce; Farr Kelly Marie
|Litvinov Elena; Litvinov Yevgueni
|$700,000
|1213 Shelby
|Nashville
|37206
|3/27
|Spear Michael Dennis; Sweeney Ann Boley
|Konieczny Christie; Konieczny Christine; Konieczny Jeffrey
|$700,000
|161 Vaughns Gap
|Nashville
|37205
|3/17
|Grissom Family Revocable Living Trust
|Panter Samuel L; Speitel Richard A
|$700,000
|5101 Nevada
|Nashville
|37209
|3/20
|Hamilton Hayley Fields; Shell Rob
|Chew Joshua D; Frost Patricia A
|$700,000
|1041 14th
|Nashville
|37212
|3/24
|Bergeron Corinne C; Bergeron Jason M
|Bockman Jason
|$699,900
|408B 33rd
|Nashville
|37209
|3/16
|Rodgers Michael
|Melling Stacey
|$699,900
|948 Greenwood
|Nashville
|37206
|3/12
|Perry Nicole Kristen; Yang Andrew
|Mason Brandon Clay
|$699,900
|1300 Burton Valley
|Nashville
|37215
|3/25
|Hammond Elizabeth; Hammond Richard
|Moore R L; Ratliff Amy L; Ratliff James P
|$699,000
|1052B 2nd
|Nashville
|37210
|3/24
|Curran George
|Music City Developers LLC
|$696,000
|892 Oak Valley
|Nashville
|37220
|3/13
|Laden Brian P; Laden Nancy B
|Grohovsky Robert E; Wallace Teresa Tanzanya
|$685,000
|4306 Dakota
|Nashville
|37209
|3/16
|Charlene G Garrett Revocable Trust
|Bolton Keith
|$678,000
|1413 Gartland
|Nashville
|37206
|3/13
|Ellsworth Cynthia J; Ellsworth David E
|Bernell Anna; Bernell Michael; Reding Anna
|$676,650
|600 12th
|Nashville
|37203
|3/30
|Latourette Camra
|Grimm Russ; Grimm Russell
|$675,000
|4224 Jamesborough
|Nashville
|37215
|3/11
|Thompson Alan Marshall; Highfield Cara Elizabeth; Thompson John M
|Henley David R; Henley Tina M
|$675,000
|147 Kenner
|Nashville
|37205
|3/25
|Mauldin Anne Ingram; Osborne Keaton Harrison
|Gillespie A Ritchie; Gillespie Erin; Malone Erin
|$672,500
|819 Benton
|Nashville
|37204
|3/16
|Brinkman Michael
|Develin LLC
|$670,000
|4114 Legend Hall
|Nashville
|37215
|3/23
|Morehead Angela; Morehead John
|Norman Barbara
|$668,000
|404 Van Buren
|Nashville
|37208
|3/10
|Goodmanson Family Trust
|Bogach Lewis
|$665,000
|600 Harpeth Trace
|Nashville
|37221
|3/31
|Cate Molly
|Hummell Arthur R; Hummell Madalyn
|$665,000
|1718A 6th
|Nashville
|37208
|3/17
|Sellers Ashley; Sellers Grant
|Murphy Adam; Murphy Ann
|$655,000
|6133 Robin Hill
|Nashville
|37205
|3/18
|Nashville Design Build Inc
|Hunter Jennifer Schildt; Hunter Larry
|$650,000
|1506 56th
|Nashville
|37209
|3/16
|Tinnin Dawn; Tinnin Shane
|Ewr Partners LLC
|$645,000
|1514B Kirkwood
|Nashville
|37212
|3/23
|Makinen Wendy Sue; Zoltie Alan Mark
|Cushman Prop LLC
|$642,000
|1514A Kirkwood
|Nashville
|37212
|3/23
|Zoltie Alan Mark; Markinen Wendy Sue
|Cushman Prop LLC
|$642,000
|301 Demonbreun
|Nashville
|37201
|3/16
|Siracusa Anthony; Siracusa Francesca A
|Hamby Bryant; Hamby Makenzi; Hamby Makenzi V
|$640,000
|716 Estes
|Nashville
|37215
|3/12
|White Pines Building Group LLC
|Purdy Anne K; Purdy Rob R
|$630,500
|900 Huntington
|Nashville
|37215
|3/31
|Williams Shireen Akrawi; Williams Timothy Braden
|Jefferson Adam; Phan Phuoc Vinh; Pham Nancy Ngoc
|$630,000
|5817 Fredricksburg
|Nashville
|37215
|3/6
|J & B Realty Holdings LLC
|Tobin Mark G
|$625,000
|2008 Eastland
|Nashville
|37206
|3/4
|Johnson Charles; Windley Shea
|Chain Amanda; Fair Kerry L
|$625,000
|512 31st
|Nashville
|37209
|3/13
|Bisaha Jerry
|Myra Hospitality LLC
|$625,000
|146 Kenner
|Nashville
|37205
|3/25
|Rowland Robert Allan; Rowland Tamara Hearon
|Haynes Sean; Haynes Tonya
|$625,000
|47 Jones
|O. Hickory
|37138
|3/2
|Bird Amy; Bird Bradley
|Bypass Trust
|$625,000
|528 Harpeth Trace
|Nashville
|37221
|3/27
|Priest Charles L; Priest Jenna S
|Czischke Arzu; Czischke Jeffrey
|$625,000
|124B Fern
|Nashville
|37207
|3/16
|Jk Hunter LLC
|Paramount Group LLC
|$625,000
|128 Woodmont
|Nashville
|37205
|3/31
|Skinner Mary
|Baker Sarah Susan
|$620,000
|1109 Greenland
|Nashville
|37216
|3/20
|Zobrist Jacob E
|Harms Timothy; Harms Kelsy
|$620,000
|1024A Monroe
|Nashville
|37208
|3/4
|Hall Joseph C; Slate Jessie A
|Build Nashville Db2 LLC
|$619,900
|609 14th
|Nashville
|37206
|3/18
|Phillips Meghan Dougherty; Phillips Taylor Joseph
|Backman Chelsea; Backman Joshua
|$610,000
|963 Draughon
|Nashville
|37204
|3/10
|Smith Katherine K; Smith Warren D IV
|Yarbrough Michael; Yarbrough Sarah
|$605,500
|3285 Pugh
|Hermitage
|37076
|3/10
|Freedom Partners Trust
|Repas Hannelore; Repas Laszlo
|$605,000
|1527 Dugger
|Nashville
|37206
|3/9
|Davis Jackilyn Anne; Davis Jordan
|Jackson Valley Land Partners LLC
|$602,000
|1350 Burton Valley
|Nashville
|37215
|3/10
|Bivens Inv LLC
|Foth Kerry
|$600,000
|312 53rd
|Nashville
|37209
|3/20
|Suh James
|Bartlett Emily S
|$600,000
|708 Village
|Nashville
|37206
|3/23
|Cox Lynne C; Cox Natalie E; Sucher Richard M
|Pugh Angela C; Pugh Anthony W; Jordan Joyce
|$600,000
|129 43rd
|Nashville
|37209
|3/27
|Bars Holdings LLC
|Brady Josh
|$600,000
|4629 Shys Hill
|Nashville
|37215
|3/20
|Lupo John Jeffrey
|Ch&Ch LLC
|$599,900
|609 Maplewood
|Nashville
|37216
|3/4
|Hall Toni L
|Chabot Rebecca; Larocca Francis
|$599,000
|2008 Sheridan
|Nashville
|37206
|3/12
|Bullock Justin; Levine Stacey
|Jackson Valley Land Partners LLC
|$591,350
|1162 Sewanee
|Nashville
|37220
|3/26
|Wade Frank Darrell; Wade Sondra Denise
|Williams Allison Read; Williams Kyle Lynn
|$590,000
|303 16th
|Nashville
|37206
|3/18
|Lanquist Lindsey Marie; McNicholas Judith; Okane Darragh Patrick Mcnicholas
|Presley Lauren D; Presley Michael H Jr
|$589,900
|814 Huntington
|Nashville
|37215
|3/2
|Atkinson Rebecca J
|Dale Carroll Hinshaw; Eagleton Becky H; Hinshaw Linda Anne; Hinshaw Stephen; Nail Carroll H; Nail Clyde Jess Jr; Eagleton Rebecca Hinshaw
|$589,000
|2010 Sheridan
|Nashville
|37206
|3/10
|Gardner Jackson Kevin; Gardner Megan
|Jackson Valley Land Partners LLC
|$585,000
|6212 Banbury
|Brentwood
|37027
|3/4
|Owens Julie L
|Cotthoff Deanne L; Stumbo Scott
|$585,000
|2509 Sunset
|Nashville
|37212
|3/27
|Wells John A IV; Wells Margaret Womble
|Wiley Susan Neal Williams; Williams Susan Neal; Wiley Zachary
|$585,000
|2134 Golf Club
|Nashville
|37215
|3/10
|Fisher Julie
|Lucio Francisco Miguel III; Lucio Schulyer Moore; Moore Richard T Jr
|$580,000
|4113 Utah
|Nashville
|37209
|3/17
|Khouri Amanda; Khouri Benjamin
|Zimmerman Margaret M; Zimmerman Walker D
|$575,000
|515 Church
|Nashville
|37219
|3/16
|Gentry Amy Joyce; Gentry Matthew Tyrone
|505 Property LLC
|$575,000
|1027 31st
|Nashville
|37209
|3/18
|Barrett Diane Manivong; Barrett Randall Lee
|Dimuzio David Michael
|$575,000
|2114 Pontotoc
|Nashville
|37206
|3/24
|Guthrie Desiree L; Guthrie Matthew Alexander
|Huemmer Eric J Jr; Huemmer Michelle
|$575,000
|920 South
|Nashville
|37203
|3/4
|Kao Cyrus
|Illume Nashville LLC
|$572,000
|3604 Bowlingate
|Nashville
|37215
|3/9
|Morgado Anna C
|Thompson Martha C; Werts Dorothy Fonde Thompson
|$570,000
|1320 Pillow
|Nashville
|37203
|3/23
|Davies Kathleen Marie
|Hidden Valley Homes LLC
|$569,900
|92 Vaughns Gap
|Nashville
|37205
|3/30
|Winkler Emily M; Winkler Tony J
|Strickmaker Ann Marie; Strickmaker Kurtis O
|$567,500
|1300 Harding
|Nashville
|37215
|3/27
|508 Investors LLC
|Bryant Paul W; Bryant Robin G
|$567,400
|100B Oceola
|Nashville
|37209
|3/6
|Bartholomew Caroline St Clair
|Retire Early Prop LLC; Tzunami Holdings LLC
|$565,000
|4508A Illinois
|Nashville
|37209
|3/6
|Delahoussaye Emily; Delahoussaye Stephen Anthony
|L&S Dev LLC
|$565,000
|4108 Legend Hall
|Nashville
|37215
|3/9
|Manning Suzanne S; Manning William Gary
|Hall Katherine S
|$565,000
|4615 Kentucky
|Nashville
|37209
|3/23
|Fanelli Katherine
|Tyndal Chandler Victoria; Tyndal Charles M III
|$560,000
|2619 Gallatin
|Nashville
|37216
|3/11
|McDermott Tomas Andre
|Aho David
|$556,000
|1632 Alayna
|Nashville
|37221
|3/24
|Smith Cathryn; Smith Robert
|Jones Co of TN LLC
|$554,902
|6660 Clearbrook
|Nashville
|37205
|3/12
|Emberson Holly; Emberson Thomas
|Rittenberg Barbara; Rittenberg Edward L; Rittenberg Jay L
|$551,000
|1115 Lischey
|Nashville
|37207
|3/13
|Eddy Ryan; Obrien-Eddy Rachel
|Black Chandelier Prop LLC
|$551,000
|1902 Elliott
|Nashville
|37204
|3/19
|Frank Gregory J; Frank Heather C
|Music City Holdings LLC
|$550,000
|6575 Holt
|Nashville
|37211
|3/10
|Sayni Gahdar
|Benson Buford Oneal Jr; Benson Buford Oneal Sr Estate
|$550,000
|1408 Beech Hollow
|Nashville
|37211
|3/26
|Latour Austin; Latour Stephanie
|Sanders Brittney; Sanders Justin A; Rector Brittney
|$550,000
|1905A Seminole
|Nashville
|37211
|3/30
|Munson Matthew
|Tyrone Tower LLC
|$549,900
|794 Saussy
|Nashville
|37205
|3/24
|Schildt Jennifer Lynn
|Day Brian; Powers Nathan; Royce Suzanne
|$542,000
|1716B Nassau
|Nashville
|37208
|3/16
|Beniest Bridget; Montz Morgan
|77 Securities LLC
|$540,000
|527A Moore
|Nashville
|37203
|3/10
|Rogers David John; Rogers Jill Elizabeth
|MC2 Group Inc
|$539,900
|2700 Bronte
|Nashville
|37216
|3/18
|Miller Justin T; Miller Veronica J
|Dy Const Inc
|$529,000
|5549 Kendall
|Nashville
|37209
|3/4
|Anna C Crunk 2014 Trust; Crunk John T Jr Trustee
|Mushaney Brian; Mushaney Torrie
|$529,000
|1902 Elliott
|Nashville
|37204
|3/19
|Music City Holdings LLC
|Chapman Lady Corder; Corder Curry Clinton; Corder Kimberly; Corder Leon Jr; Corder Michael Lewis; Corder Ronald James; Corder Timothy; Frelix Frances Corder; Rucker Gwendolyn Corder; Walton Gloria; Corder John Willie
|$527,500
|1515 Hayden
|Nashville
|37206
|3/27
|Summers Heidi Lynn; Summers Randall William
|Waldo Mark; Waldo Mark Titus; Waldo Alexandra
|$525,000
|4001 Elkins
|Nashville
|37209
|3/2
|Mudumbi Sandhya; Yarlagadda Vidhush
|Morris Alfred E; Richburg Tiffany M
|$525,000
|840 Highland Crest
|Nashville
|37205
|3/2
|Mountain Heartland LLC
|Tudor Betty; Tudor Mike
|$525,000
|1517 Russell
|Nashville
|37206
|3/26
|Dooley Elisa Mignon Camp; Dooley Thomas A
|Price Gavin R
|$525,000
|6121B Louisiana
|Nashville
|37209
|3/17
|Payne Ania Warczyk
|Premo Kenneth
|$524,900
|6123A Louisiana
|Nashville
|37209
|3/13
|Mkla Real Estate LLC
|Premo Kenneth
|$524,900
|2816 Eastland
|Nashville
|37206
|3/27
|Mayer Amy M; Mayer Hans K
|Winer Donna R; Winer Gary S; Rosenthal Kate
|$520,000
|1611 Shelby
|Nashville
|37206
|3/19
|Atyia Dean
|Bagga Sudhir; Schull Lawrence G Jr; Schull Lawrence Grady Jr
|$517,000
|6215B2 New York
|Nashville
|37209
|3/26
|Bouldin Brook
|West Nations LLC
|$516,000
|1704 Bernard
|Nashville
|37212
|3/17
|Burkett Thomas; Pribbenow Pennington
|Harding Reana; Harding Rena; Lehning Cheroyl; Ward Lana Kay
|$515,000
|6215A New York
|Nashville
|37209
|3/25
|Tang Alan W; Tang Khammouane
|West Nations LLC
|$515,000
|634 Devon
|Nashville
|37220
|3/4
|Johnson Austin Burke; McMahon Kylin Marie
|Raines Rachel W; Rains Dennis; Rains Rachel W
|$515,000
|810 Melpark
|Nashville
|37204
|3/26
|Eaton Amanda Gilreath; Eaton Danny
|Lee A Beaman 2016 Irrevocable Trust
|$515,000
|4904 Maywood
|Nashville
|37211
|3/20
|Scott Nathaniel Hawken; Scott Sarah Wheeler
|Berkeley Cara
|$515,000
|1406 Pillow
|Nashville
|37203
|3/5
|Choo Annie Yeonjoo; Kim Charles Lee
|Highfield Cara E
|$515,000
|1118 6th
|Nashville
|37207
|3/4
|Floyd Justin; Floyd Tara
|New Day Homes LLC
|$511,481
|6224 Williams Grove
|Brentwood
|37027
|3/17
|Crutcher Bryan Timothy; Crutcher Rebecca
|SPH Property One LLC
|$510,000
|108 Shepards
|Nashville
|37211
|3/2
|Phillips Gary; Phillips Margaret
|Taylor Cheryl L
|$509,900
|1441 Huffine
|Nashville
|37216
|3/18
|Tran Han; Vo Huy
|Guerrier Dev LLC
|$509,350
|4295 Stone Hall
|Hermitage
|37076
|3/26
|McNelley Robert II
|Meritage Homes of TN Inc
|$507,900
|2229 Ridgecrest
|Nashville
|37216
|3/16
|McEntyre Blake; McEntyre Leeanna Garner
|Prj14 LLC
|$507,000
|1801 Sevier
|Nashville
|37206
|3/30
|Dachille Benjamin; Dachille Victoria
|Senters Katherine
|$500,000
|1712 Ordway
|Nashville
|37206
|3/30
|Bush Ian Laseter
|Bush John J; Bush John Jay
|$500,000
|748 Richfield
|Nashville
|37205
|3/10
|Garland Dev LLC
|Kantz-Ferguson Kelly Trustee; Wk2 Irrevocable Trust
|$500,000
|2404 Blair
|Nashville
|37212
|3/17
|J & C Turney Family Trust
|Abdulla Faye M
|$500,000
|1416 Norvel
|Nashville
|37216
|3/5
|Eisenberg Liron
|Lovelace Pamela
|$500,000