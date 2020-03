Top Middle Tennessee commercial sales for February 2020

VOL. 44 | NO. 12 | Friday, March 20, 2020

Top commercial real estate sales, February 2020, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Davidson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price 222 2nd S.

Nashville 37201 2/21 SREIT 222 Second Avenue LLC 222 Second Avenue LLC $264,100,000 235 3rd, 315 Union Nashville 37201 2/14 TN Printers Hotel Owner LLC TN Union Owner LLC $54,290,000 3562 Pin Hook Antioch 37013 2/7 418 Central De LLC; Oakleigh CGC LLC; Pch Bay 1031 LLC; SBDT Nashville LLC Reserve at Oakleigh LLC $47,360,613 3818 Logistics Antioch 37013 2/24 PR Nashville Interchange Phase I LLC Ch Realty VII-DRG Nashville Interchange Center Phase I LLC $40,500,000 6767 Brookmont Nashville 37205 2/14 BKD Belle Meade LLC CNL Retirement-Am/TN LP; HCP-AM/TN LLC $22,613,185 4905, 4907, 4909, 4911, 5003 Louisiana, 4908, 4910, 4912 5010 Tennessee Nashville 37209 2/4 LC Nations LLC Moore Charles S $9,038,876 1601 57th, 5700 California Nashville 37209 2/14 Toll Southeast LP Co Inc Thrive California LLC $8,595,049 2 11th Nashville 37203 2/7 Highwoods Realty LP Caden Group 4 LLC $6,000,000 225 Woodland, 110 Interstate Nashville 37213 2/26 Dayal Raman G Woodland Partners LP $5,406,863 336 Hill Nashville 37210 2/12 Hill Avenue Prop GP Ebon Falcon LLC $5,302,500 3130 Clarksville Nashville 37218 2/18 CP WSB-20 LLC Walgreen Co $5,267,898 1935 21st Nashville 37212 2/10 ECG 21St Avenue LP 1935 Partners $5,150,000 231 3rd Nashville 37201 2/14 TN Printers Hotel Owner LLC TN Annex LLC $5,000,000 309 Edith, 1808, 1810 Lischey, 1707, 1711, 1901 Meridian Nashville 37207 2/27 Pep Meridian Park LLC 1801 Meridian Partners $4,650,000 5818 Crossings Antioch 37013 2/5 MPI Nashville LLC Corporate Inv Part III LLC $3,750,000 1500 2nd Nashville 37208 2/13 Toll Southeast LP Co Inc Thrive Van Buren LLC $3,735,917 1451 Elm Hill Nashville 37210 2/27 Stroud Jill Park Elm Plaza LLC $3,500,000 0 Wedgewood Nashville 37203 2/12 RH Wedgewood LLC Aerial Global LLC $3,200,000 2945 Foster Creighton Nashville 37204 2/14 Higgins/Shipp Real Estate Inv LLC Langley Prop LLC $3,100,000 424 Hickoryview, 1541 Gallatin Nashville 37211 2/28 Spirit Master Funding X LLC SVCN 4 LLC; Spirit Master Funding VI LLC $2,835,799 521, 527 Hagan Nashville 37203 2/24 HCD Wedgewood 525 Hagan LLC Green Legacy III Part $2,750,000 4915, 5001 Louisiana Nashville 37209 2/4 LC Nations LLC 5001 Prop LLC $2,745,374 7130, 7166 Cockrill Bend Nashville 37209 2/28 MK Industries LLC Concrete Form Erectors Inc $2,407,100 701 Lena, 2706 Clifton Nashville 37208 2/3 Thrive at City Heights LLC E3 Const Services LLC $2,364,494 1801 Lebanon Nashville 37210 2/13 Poindexter Prop LLC Reading Midwest Dist LLC $2,200,000 12619, 12623, 12721 Old Hickory Antioch 37013 2/3 Hawkeegan Prop LLC Patsy A Pence Revocable Living Trust; Rhino Realty LLC $2,100,000 2323 Crestmoor Nashville 37215 2/19 Middle TN Imaging LLC Cunningham Anthony; Cunningham Brian; Cunningham Sarah M $2,100,000 6311, 6313, 6228 Robertson Nashville 37209 2/28 Budslick Paul Blair Jerry W; Blair Joy S $2,000,000 405 Thompson Nashville 37211 2/4 Kam Enterprises LLC Lyzon Partners GP $2,000,000 5611 Lenox Nashville 37209 2/27 Eyecare Real Estate LLC P&M Investment Co LLC $2,000,000 100 Interstate Nashville 37213 2/26 Dayal Raman G GH Interstate LLC $1,975,950 114 20th Nashville 37203 2/20 Vanderbilt University Voncolln Fred $1,900,000 403, 407 Murfreesboro Nashville 37210 2/18 Otey John H Jr Young Farrah Dione $1,900,000 5300 Hickory Hollow Antioch 37013 2/20 CFT NV Devs LLC Hickory Hollow Lane LLC $1,850,000 2723 Murfreesboro Antioch 37013 2/27 Hzkial Magdy; Lewis Medhat Munjal Ashok $1,800,000 3427 Lebanon Hermitage 37076 2/19 Lutz Holdings LLC TN Re Acquisition Co LLC $1,790,908 914 Jefferson Nashville 37208 2/28 Spirit Master Funding X LLC SVCN 1 LLC; Spirit Master Funding LLC $1,685,971 3400, 3402 Old Hickory O Hickory 37138 2/19 Cook Land Dev LLC; Stonehorse Real Estate Holdings LLC Oatsvall Revocable Living Trust $1,340,000 2315 Felicia Nashville 37209 2/26 Cottage Partners LLC Psg 82 LLC $1,250,000 1188 Murfreesboro Nashville 37217 2/28 Spirit Master Funding X LLC SVCN 1 LLC; Spirit Master Funding LLC $1,219,289 12605 Old Hickory Antioch 37013 2/28 Old Hickory Industrial I LLC Johnson Betty J; Johnson Michael R; Mosley Ima W; Mosley Robert R Jr $1,200,000 612, 614, 616 Garfield Nashville 37208 2/4 Local Distro LLC Norman Robert K $1,200,000 81 Trimble Nashville 37210 2/19 81 Trimble Street LLC American Consts Inc $1,100,000 234 Thompson Nashville 37211 2/4 Habib Baheg; Hanna Nihal Awash Zeleke $1,000,000 4901, 4903 Louisiana Nashville 37209 2/4 LC Nations LLC Satterfield James Allan; Satterfield Laurel G $1,000,000 4207, 4211, 4227 Murfreesboro Lavergne 37086 2/7 Flats At Hickory Woods LP Bonds Willie H Jr; Carlton Beverly Bonds; Wall Joyce Bonds; Bonds Donald M Sr $975,000 5948 Pasquo, 8423 Hwy. 100 Nashville 37221 2/4 Stephens Valley West LLC Stephens W E Jr Estate; Stephens Christian Trust $972,196 5003 Louisiana Nashville 37209 2/4 Moore Charles S McGowan Family Inv LLC $950,000 711 Hart Nashville 37216 2/18 Hartland & Co Simmons Elizabeth Anne; Simmons Wayne $915,000 307 Carney, 1500, 1502 4th Nashville 37210 2/26 Propco - 1500 4th Avenue South LLC Davis Michael Lee; Morgan Willam Allen $853,479 806 Halcyon Nashville 37204 2/3 Russotto Peter J; Russotto Susanne S Progressive Dev LLC $800,000 4309 Gallatin Nashville 37216 2/4 Blue Sky Const Inc E3 Const Services LLC $800,000 0 New Hope Hermitage 37076 2/28 AMH TN Dev LLC Hagar Larry Houston; Hagar Ronald E; Hix Sylvia E $713,000 2604 Nolensville Nashville 37211 2/7 La Tierra Prometida LLC Sarfehjoo Mohsen; Sarfehjoo Janis C $650,000 422 38th Nashville 37209 2/13 422 38th LLC 422 38th Avenue North Partners $650,000 0 Old Hickory O Hickory 37138 2/18 Butler William L Levog $650,000 2315 Felicia Nashville 37209 2/26 Psg 82 LLC Mid Atlantic Corps LLC $625,000 903 14th Nashville 37206 2/18 Urhausen Bradley; Urhausen Jennifer Teesdale Prop LLC $608,000 409 35th Nashville 37209 2/25 Anthony Joshua Ray Orlowski Daniel $599,900 341 Hill Nashville 37210 2/12 341 Hill Ave LLC Ebon Falcon LLC $525,000 7378 George E Horn Nashville 37221 2/25 Seven Hills LLC West Nashville Living LLC $511,501 610 21st Nashville 37203 2/27 Belle Meade Title & Escrow Corp Trustee 1865 Condominiums LLC $434,000 1212 Graycroft Madison 37115 2/5 Graycroft Devs LLC Aphesis House Inc $407,500 303 Carney Nashville 37210 2/26 Propco - 303 Carney Street LLC Davis Michael Lee; Morgan Willam Allen $401,521 516, 518 2nd Nashville 37207 2/5 McKeever Reginald Exum Chapel Cme Church $360,000 4728 Nolensville Nashville 37211 2/25 Jimenez Jose Scensny Marilyn; Scensny Paul F $360,000 816 1st Nashville 37201 2/26 Morse Neal Ohlmann Kenneth W; Ohlmann Patrice $300,000 4103, 4109 Old Hickory O Hickory 37138 2/24 Garner Gregg St John Chrysostom Romanian Orthodox Church $235,000 3209 Old Hickory O Hickory 37138 2/3 Dill Lester J; Dill Mary T Lively Cheryl; Michael Craig Bone Testamentary Trust $216,464 320 Welch Nashville 37211 2/5 Wang Yihan; Xia Fen A&A Financing Inc $189,000 4958 Edmondson Nashville 37211 2/25 Cooper Anna; Cooper Donald Roy Susan G; Roy-Sabourin Susan G $132,500

Williamson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price 2007 Knoll Top Franklin 37067 2/14 Cool Springs Acquisition LLC Gateway Mosby Cool Springs LLC $82,849,900 2880 Commonwealth Spring Hill 37174 2/20 CGJ Commonwealth LLC; CRS Amesbury Commonwealth LLC; HZ Embarcadero Willows Commonwealth LLC; JWC Commonwealth LLC; Pam Commonwealth LLC; Rubino Commonwealth LLC; WCG Willows Commonwealth LLC Commonwealth Capital Partners; Ring Tyler; Smith Joel A $53,320,000 5200, 5250 Virginia Brentwood 37027 2/26 VRE NRE Maryland Farms Venture Northern Mutual Life Ins Co $50,365,000 722 Columbia Franklin 37064 2/5 Franklin Synergy Bank FSBTN001 LLC $37,000,000 5500 Maryland Brentwood 37027 2/26 VRE NRE Maryland Farms Venture Northwestern Mutual Life Ins Co $30,000,000 302 Royal Oaks Franklin 37064 2/20 Tmmp Franklin LP Royal Oaks Partners LLC $7,915,344 239 Bedford Franklin 37064 2/20 Tmmp Franklin LP Royal Oaks Partners LLC $7,915,344 0 Old Franklin 37064 2/3 Leipers Land Trust Robeson Genette; Robeson Gerald $6,700,000 5747 Garrison Franklin 37064 2/6 Lineker Bonita Revocable Trust; Lineker Lawrence J Revocable Trust Graddy Greg L; Graddy Kimberely A $5,725,000 1313 Murfreesboro Franklin 37064 2/12 Rimi Enterprieses TN Re Aquisition Co LLC $1,978,439 5770 Lick Creek Franklin 37064 2/3 Headwater Farm LLC Warf Michael; Warf Ricky $1,500,000 8116 Horton Arrington 37014 2/28 Everest Inv G P Cothran Charles Michael; Cothran John Steven $1,475,000 3920 Boston Theta Columbia 38401 2/4 Love Allison Skelley; Love William Drew Wright Ronald S Jr $1,400,000 202 5th Franklin 37064 2/18 Lee Dennis Gregg Alex; Rains Elliott $1,375,000 7002 Crews Brentwood 37027 2/25 Hillside Homes Inc Oman Dev LLC $1,265,000 4410 Peytonsville Franklin 37064 2/11 Warner Partners L P Veterinary Specialty Prop LLC $975,000 4445 Buchanan Franklin 37064 2/21 Const Consulting Of TN LLC Alpert Prop LLC $875,000 203 2nd Franklin 37064 2/5 Christian Dianne D; Daniel Thomas Matthew Reynolds Clarence E III $827,500 3925 Perkins Thomp St 37179 2/21 Hatcliff Mary T; Hatcliff William P Talley Charles William $600,000 0 Wilson Franklin 37067 2/3 Miller Amy; Miller Joseph S & G Prop LLC $460,000 Long Franklin 37064 2/28 Burrows Edward; Messerschmidt Karen Iskowe Deanna Susan Living Trust $425,000 256 Seaboard Franklin 37067 2/27 Dickinson Cason A; Eatherly Barbara L Law Ventures LLC $395,000 0 Spedale Spring Hill 37174 2/20 Collective Property Group LLC Perry Laura $275,000 0 Waller Brentwood 37027 2/24 PVR LLC Whitaker Jeff D; Whitaker Karen B; Whiteaker Jeff D; Whiteaker Karen $255,000

Rutherford County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price 3263 Elam Farms M'Boro 37127 2/7 Uscif Elam Farms Dc LLC Western A Midwest TN LLC $33,200,000 2123 Academy, 3042 Ace Wintermeyer, 128 Berele Shepsele, 1217 Catawba, 1511 Clayton, 705 Clear, 1634 Colyn, 241 Conquest, 3326 Cotswold, 813 Creek Oak, 1629 Damascus, 393 Davids, 696 Hollandale, 1555 James Gafford, 310 Janie, 3218 Mapleside, 122 Mary Joe Martin, 5084 Morgan Taylor, 9017 Mutual, 1733 North, 446 NYU, 1935 Odessa, 1312 Owasa, 2805 Painted Pony, 1120 Phelissa, 3732 Precious, 332 Sarna, 2713 Sewanee, 3051 Sherborne, 1403 Teresa, 1355 Tonya, 1428 Tuffnell, 8029 Valencia, 1821 Warminfield, 2301 Weber M'Boro 37129 2/25 Progress Residential Borrower 13 LLC Progress Nashville LLC $8,434,300 111 JOYNER Smyrna 37167 2/14 Smyrna Partners LLC Compton Jerry D; Compton Theresa P $7,800,000 Joe B Jackson M'Boro 37127 2/18 Prologis L P Dunavant Enterprises Inc $5,047,900 5222 Broad M'Boro 37129 2/28 Metro Trailer Leasing Inc Sunset Plaza Ent LLC $4,000,000 2329 Highway 99 M'Boro 37128 2/19 Obrien Loyd Venture Waite Caroline A $2,500,000 11093, 11137, 11171 Threet Christiana 37037 2/18 Cox Terry & Becki Living Trust Wood Revocable Trust $2,000,000 810 Nissan Smyrna 37167 2/4 Smyrna Commercial Prop LLC New 1969 Prop LLC $1,950,000 635 Medical Center M'Boro 37129 2/5 Gordon Bart; Gordon Leslie Pirtle Family Limited Part; Pirtle Mark A $1,765,000 304 Lowry Smyrna 37167 2/6 Nrs Inv LLC Akbari Fariborz; Ashkazari David; Mobarakbad Siamak $900,000 1021 Sarget Asbury Hawn Smyrna 37167 2/21 FS Smyrna (Tn) LLC Togrye Anthony R $875,000 1093 John Windrow Eagleville 37060 2/19 Linden Jason M; Linden Laurel J Moates Craig B; Moates Deborah $695,000 474 Main Eagleville 37060 2/4 McCord Jon E; McCord Jon Edmund McCord Joel E $633,333 1600 Memorial M'Boro 37129 2/27 Abdelsayed Zakaria; Mourkous Manal; Zakaria Maryann; Zakaria Michael Agnihotri Pradeep; Agnihotri Ranjna $630,000 Lufkin Lascassas 37085 2/10 Blackstone Const LLC Lufkin Larry Jay; Lufkin Walter Edward $475,000 Allen Barrett M'Boro 37129 2/4 RHB LLC Alcott Bonnie Claire Barrett; Alcott Shelby O $456,500 Irby M'Boro 37127 2/6 Barrett Donna; Barrett Ronnie MacGregor Lynn S; MacGregor Robert S $430,000 6720 Plainview Christiana 37037 2/4 Edwards Beverly Robinson Angela J; Robinson Daniel W $422,500 Manchester Christiana 37037 2/12 Trageser Carrie B; Trageser Jerry L Matherne Rhonda G; Matherne Robert J $360,000 435 Cut-off M'Boro 37129 2/24 Greer Ana Sophia; Greer Joshua Dwight Goad Brenda K; Woodlee Brenda K; Woodlee K Dwight; Woodlee Karl Dwight $354,500 1609 Memorial M'Boro 37129 2/5 Shakibaei Milad Dempsey Percy E III; Memorial Boulevard Enterprises $335,000 Allisona Eagleville 37060 2/21 Harrison Darren Pasco Maria Angelina $318,000 872 Midland Fosterville Bell Buckle 37020 2/12 Carter Brittany N; Carter Clinton W Lytle Mattie B; Webb Robbie $306,000 15091 Manchester Christiana 37037 2/12 Guzman Belkis; Guzman Jose A Mason Phillip $290,000 910 Campground Bell Buckle 37020 2/7 Bushey Megan Lee; Bushey Robert Adam Meadows Arthur W; Meadows Jill L $285,000 8136 Bradyville M'Boro 37127 2/3 Fults Cindy; Fults Wayne Fults Donna Faye; Fults Roy Hoover Jr; Fults Wayne Lle; Gregory Donna Faye Fults; Patterson Bobbie Jean Fults $281,600 6941 Gum M'Boro 37127 2/7 Holton Barbara; Holton Thomas Messick Jerry $250,000 5252 Murfreesboro La Vergne 37086 2/11 Shreibman Amnon Alabady Qesma; Altamimi Aziz $245,000 8136 Bradyville M'Boro 37127 2/3 Porterfield Shane Fults Roy Hoover Jr; Fults Wayne Lee; Gregory Donna; Patterson Bobbie $242,000 3110 Stewart Creek M'Boro 37129 2/10 Olsen Megan E; Olsen William M Nicholson Donald G; Nicholson Peggy E $235,000 Lebanon M'Boro 37129 2/24 Akmal Muhammad M Wright Bob $230,000 2827 Rockdale Fellowship Mt Juliet 37122 2/5 Brantley Mark J; Brantley Taylor R Widuch Marcus G $229,000 King Milton 37118 2/18 Wisniewski Chad; Wisniewski Lindsey James Steffron $225,000 730 Middle Tennessee M'Boro 37129 2/25 Thibodeaux Joshua; Thibodeaux Reasa Watts Linda; Watts Martin $225,000 9958 Taylor Rockvale 37153 2/14 Lyda Charity Ann; Lyda Robert Gregory Jones Donnie C $205,000 6396 Woodfin Christiana 37037 2/14 Luithle Agnes; Luithle Christy Ann; Luithle Steven Scott Noble Daniel S $204,000 102 Lowry Smyrna 37167 2/11 ALH LLC Mohamad Araz; Mohamad Nora $200,000 4492 Murray Kittrell Readyville 37149 2/3 Martin Bradley Fults Margaret A Estate; Fults Roy Hoover Jr; Fults Wayne Lee; Gregory Donna; Patterson Bobbie $198,000 608 Waldron La Vergne 37086 2/12 Romero Juan Francisco Ahmed Omer $198,000 1528 Memorial M'Boro 37129 2/27 Abdelsayed Zakaria; Mourkous Manal; Zakaria Maryann; Zakaria Michael Atool LLC $190,000 9 Chapel Hill Pike Eagleville 37060 2/3 Radcliff Property Group LLC Drone Phillip; Moore Gary $158,000 Trimble Milton 37118 2/12 Sourek Jackie; Sourek Peter Bruce Donald L Living Trust Etc; Bruce Donald L Tr $157,000 Old Woodbury Readyville 37149 2/26 Pereda Raymundo Jr Harrelson Wellons Betts; Nixon Betts $123,200 1521 Nuview La Vergne 37086 2/24 Pryor James E Drivas Suzanne; Pryor Jason $105,000 Trimble Milton 37118 2/10 Crumley Deborah; Crumley James Bruce Donald L Living Trust Agreement; Bruce Donald L Revocable Living Trust The $103,000 8730 Webb Eagleville 37060 2/28 Allen James; Threet Christopher Messer Bobby Lee; Messer Kathleen L $100,000

Sumner County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price 927 Nashville Gallatin 37066 2/18 VF Nashville Pike LLC TN Re Acquisition Co LLC $2,657,758 400 Hancock Bethpage 37022 2/3 BKD Gallatin LLC National Health Inv Inc $2,649,200 1118 Cages Bend Gallatin 37066 2/13 Holloway Henry Wayne III; Meredith Erica D Loper Daniel; Loper Jennifer $1,550,000 625 Main Hndrsnvlle 37075 2/3 Holman/Tomolya Holdings LLC Foster Amanda Renea; Foster Ronald Scott $1,350,000 2716 Highway 52 Bethpage 37022 2/28 Bethpage Property LLC Island Bound Inv LLC $970,000 93 Busby Hollow Hndrsnvlle 37075 2/3 Heiss Charles Edward; Heiss Danielle E Lane James M; Lane Shannon L $700,000 199 Tyree Hollow Hndrsnvlle 37075 2/25 Bright Eric; Sholar D Todd Armstrong Misty; Brewington Brenda; Brewington Donnie $700,000 426 MAPLE Gallatin 37066 2/3 Southeastern Veterinary Prop LLC McMillan Linda M $650,000 130, 147 Brush Hill Gallatin 37066 2/24 Foxwood Prop LLC Larizadeh Jennifer Lynn $470,000 0 Fleming Portland 37148 2/14 Freeman Joan; Freeman Joe; Freeman Stephen West Wilma F $456,000 700 Main Hndrsnvlle 37075 2/25 Rawls Darlene McCloud; Rawls Michael Thomson & Thomson L P $350,000 198A Kepley Portland 37148 2/4 Carter Thomas E Jr Hall Doyle G; Hall Jeanette E $344,900 155 Flat Ridge Goodlttsvlle 37072 2/4 Fredrickson Amy; Wilson Ronald O Christian Marie E; Christian Melvin L $215,000 145, 147 Compton Gallatin 37066 2/25 Southeastern Building Corp HCR Partners $180,000 Butler Mill Hollow Bethpage 37022 2/3 Davis Angela D; Davis Steven H Carman Ann; Carman Darrell $140,000 109 Broadway Portland 37148 2/4 Nuckols George PMG Acquisition Corp $118,900 Weeping Willow Hndrsnvlle 37075 2/20 Newberry Andrew; Newberry Barbara Frost Ashley; Frost Joshua $110,000

