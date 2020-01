Top Middle Tennessee commercial sales for December 2019

VOL. 44 | NO. 5 | Friday, January 31, 2020

Top commercial real estate sales, December 2019, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price 424 Church Nashville 37219 12/26 B9 NTN Office Owner LLC Fifth Third Center Subsidiary LLC $144,750,000 45 Vantage Nashville 37228 12/20 One Metrocenter Holdings LLC Metrocenter Apts E LLC; Metrocenter Apts F LLC; Metrocenter Apts G LLC; Metrocenter Apts W LLC; Metrocenter Apts X LLC; Metrocenter Apts Xi LLC $83,200,000 777 8th Nashville 37203 12/20 Nashville Gulch Owner LLC Broadstone South Gulch LLC $80,750,000 500, 520, 521 Harding Industrial Nashville 37211 12/19 Dogwood Propco TN LP Cam Realty LLC $32,000,000 1431 Vultee Nashville 37217 12/31 Utica Realty Nashville LLC Triumph Aerostructures LLC $25,200,000 909 Division Nashville 37203 12/11 909 Division LLC Gulch Storage Part $25,000,000 1111 Airport Center Nashville 37214 12/11 Dre Seco LLC Hotel 1111 Airport Center LP $24,063,332 2960 Armory Nashville 37204 12/23 Amazon.Com Services Inc JGC Food Co LLC $22,750,000 7343 Autumn Crossing, 6813, 6817 Charlotte, 1609 Crosswind, 2021 Hamilton Hill, 1212, 1216, 1218, 1220 Hillwood, 1200, 1202, 1206, 1208, 1224, 1226, 1230, 1238, 1240, 1242, 1244, 1245, 1246, 1246, 1247, 1248, 1248, 1249, 1251, 1253, 1257, 1259, 1261, 1265 Hillwood Private, 304 Masterpiece, 1056 Shire, 7416 Riverland, 8324 Ramstone Nashville 37209 12/16 SFR JV-1 Prop LLC CSH Prop One LLC $21,917,000 1117 Church, 134, 138 12th Nashville 37203 12/30 1117 Church St Prop Owner LLC Somera - 1117 Church Street LLC $21,062,558 805, 809 Division Nashville 37203 12/5 Aspire-Nashville Gulch LLC Crunk Connected Products $20,700,000 700 8th Nashville 37203 12/18 MTP Voorhees - 700 8th Ave South LLC Harmolio LLC $12,750,000 701 7th, 618, 620, 700 8th, 708 Fogg Nashville 37203 12/18 MTP Dev-620 8Th Ave South LLC Harmolio LLC $12,000,000 28 White Bridge Nashville 37205 12/26 Mll White Bridge LLC 28 Wbr Holdings LLC $11,500,000 900 Conference Goodlttsvlle 37072 12/31 Danefield LLC Woodmen of The World Life Insurance Society $10,100,000 610 Merritt Nashville 37203 12/20 Hcd Wedgewood Owner LLC Sixten Land Group LLC $9,450,000 365 Great Circle Nashville 37228 12/23 Grand Oak Great Circle LLC Ebon Falcon LLC $9,000,000 429 Houston Nashville 37203 12/18 Hcd Wedgewood 429 Houston LLC 429B Houston St LLC $7,950,000 1401 Gould Lavergne 37086 12/27 Rim Scott Heungrip Pioneer Nashville Ii LLC $7,500,000 0 Nolensville Nashville 37211 12/16 Accent Nolensville Pike LP LVH LLC $7,150,000 2165 Nolensville Nashville 37211 12/16 Accent Nolensville Pike LP LVH LLC $7,150,000 , 2730, 2750, 2728 Pennington Bend Nashville 37214 12/20 CRP/LPC Pennington Bend Owner LLC Park Holdings LLC $6,700,000 1236 Martin Nashville 37203 12/26 HCD Wedgewood Owner LLC LVH LLC $6,250,000 7118 Charlotte Nashville 37209 12/26 Front Street Partners LLC Westside Ventures LLC $5,300,000 606 8th Nashville 37203 12/18 MTP Antique - 606 8th Ave South LLC Harmolio LLC $5,250,000 1009 8th Nashville 37203 12/26 Legacy 8th Ave South LLC Asterisk Iv LLC $4,700,000 3708 Delaware, 522, 600, 602, 604 39th Nashville 37209 12/27 39th Ave Prop Owner LLC Luxeterra LLC $4,695,000 1030 16th Nashville 37212 12/12 Music Row 3 LLC Wachtler Family Rev Living Trust Agmt $3,983,607 331 Arena Nashville 37203 12/5 Murphy Avenue Gp RA Propco LLC $3,550,000 323 Cartwright Goodlttsvlle 37072 12/31 M6 Goodlettsville LLC G6 Hospitality Prop LLC $3,250,000 2331 White Nashville 37204 12/2 Resoto LLC Vertical Prop LLC $3,200,000 1224 2nd Nashville 37210 12/11 1224 2Nd Ave S LLC Bilt LLC $3,187,500 1022, 1024, 1026, 1028 16th Nashville 37212 12/12 Music Row 3 LLC 17 Family Land Trust $2,508,197 1308, 1314, 1322 Baptist World Center Nashville 37207 12/4 West Iris Realty LLC Calligan Family LP $2,400,000 0 Culbertson Antioch 37013 12/12 Regent Homes LLC OHB Land LLC $2,170,000 706 18th Nashville 37203 12/23 Chera Jane Sounds Perfect LLC $2,150,000 3808, 3810 Gallatin Nashville 37216 12/17 Ugc East Nashville LLC New Destiny Christian Fellowship Inc $2,025,000 1203 Pineview Nashville 37211 12/18 West End Builders Inc Woodlands Dev LLC $2,000,000 1045 28th Nashville 37208 12/31 Sunset Real Prop I LLC BF Nashville Inc $2,000,000 717 3rd Nashville 37201 12/9 Revelette Enterprises LLC Dahlroos Family Inv Services Trust; Dano Family Inv Services Trust $1,926,500 6001 Hillsboro Nashville 37215 12/3 6005 Hillsboro Road 2019 Revocable Trust Cumbee Tonya L; Rosenthal Kate $1,900,000 0 Murfreesboro Antioch 37013 12/4 Villages At Forest View LLC Cain John E III Trustee $1,900,000 2829, 2831 Columbine Nashville 37204 12/19 Columbine Place LLC Ronald P Lubovich LLC $1,800,000 1014 16th Nashville 37212 12/10 Harold & Owen LLC Griffith Kenneth W; Romeo Frances M $1,800,000 2004 21st Nashville 37212 12/31 Royer Prop LLC 1935 Partners $1,780,000 1108, 1110, 1114, 4th Nashville 37210 12/12 Red Clay Qozb LLC Dey James Ray; Dey Shirley P $1,700,000 628, 630 3rd Nashville 37210 12/16 Rutledge Flats LLC Linear Prop LLC $1,700,000 7009 Westbelt Nashville 37209 12/30 J3 Holdings LLC Limor Alexander; Limor Roberta S $1,600,000 1100, 1102 16th Nashville 37212 12/12 Ingram David B Wachtler Family Revocable Living Trust $1,500,000 916 Acklen Nashville 37203 12/19 Bockman Jason Mount Gilead Missionary Baptist Church $1,499,999 110 30th Nashville 37203 12/23 7G Vanderbilt LLC Euclid Retail Partners Gp $1,445,000 5821, 5823, 5825 Old Harding Nashville 37205 12/27 Old Harding Partners Gp Old Harding Investors $1,260,000 1111 Donelson Old Hickory 37138 12/30 Silver Bear LLC Oak Tree Partners LLC $1,150,000 508 Lea Nashville 37203 12/31 House At Sobro LLC Dickinson Cason A; Eatherly Barbara $1,125,000 1012 16th Nashville 37212 12/10 Harold & Owen LLC Burch Christopher $1,112,500 713 Melpark Nashville 37204 12/26 Shi Prop Rice Thomas A $1,100,000 1010 16th Nashville 37212 12/10 Harold & Owen LLC Mueller Trena J; Payne Trena E $1,065,000

Williamson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price 302 Innovation Franklin 37067 12/23 Fund XII Two Greenway LLC Crescent Greenway Venture LLC $43,500,000 115 Addison, 1015, 1088 Aenon, 2948 Americus, 528 Antebellum, 5005 Auny Nannies, 3137 Ballenger, 1818 Baslia, 1415 Bluegrass, 2216 Brookhaven, 2504 Broome, 1267 Buckingham, 6002 Burnett, 5001 Burtonwood, 3024, 3077 Canal, 1216 Chapmans retreat, 6005 Christmas, 2821 Cochran Trace, 7113, 7114, 7116 Colquitt, 1548 Copperstone, 757 Cowan, 1307, 1348 Creekside, 2610 Danbury, 500 Danta Ranch, 2251 Dewey, 2678 Douglas, 4007 Elsie, 1816, 1859 Erlinger, 429, 450 Essex Park, 3012 Feradach, 2013 Fiona, 1702, 1738 Freiburg, 3130 Friars Bridge, 3007 Gari Baldi, 2000, 2041 Glastonbury, 202 Harris, 2939 Hearthside, 3002 Helfrich, 1019 Hemlock, 2613 Hester, 117 Irvine, 106 Jill, 4758 Jobe, 2000, 2021 Keene, 205 Lancelot, 1902 Lawndale, 4068 Locerbie, 3161 Locust, 1807 Lowell, 1101 Lowestoft, 508 Mer Rouge, 2797 New Port Royal, 1811 Packard, 4977 Paddy, 2112 Parliment, 2608 Peabody, 7016, 9005 Penbrook, 601 Pendlebury Park, 3005, 3006 Pipkin Hills, 1932, 1940, 2004 Portman, 2083 Prescott, 1414 Red Oak, 3388 Redmon, 3021 Romain, 105 Saddlebridge, 4520, 4624, 4660 Sawmill, 2135 Sister, 3022 Sommette, 7520 Spicer, 1313 Summer Haven, 2501 Tisdale, 2014 Trenton, 2506 Underhill, 2020 Universe, 2076 Valley Brook, 4620 Van Leer, 3110 Vera Valley, 1012, 1016 Via Francesco, 2580 Westerham, 3041 Wilsot, 2205 Wimbledon, 1003 Wooden Gate, 1638 Zurich Nolensville 37135 12/16 SFR JV 1 Prop LLC SRP Sub LLC $37,270,250 2784 Aston Woods, 1654 Briarsliff, 2959 Burtonwood, 1302 Carmack, 2309 Carouth, 7100, 7101 Colquitt, 1379 Creekside, 2605 Douglas, 3031 Farmville, 2905 Haddox, 5006 Hancock, 2863 Iroquois, 4046, 4051 Locerbie, 2110 Long Meadow, 2933 Mercer, 2072 Morton, 1831 OReilly, 3009 Pipkin Hills, 2008 Prescott, 3039 Romain, 1347 Saybrook, 4029 Williford, 2943 Wills Multiple 37135 12/16 SFR JV 1 Prop LLC CSH Prop One LLC $7,573,750 1074, 1096, 1124 McEwen Franklin 37067 12/18 Smfkaf LLC Osborn Ent Inc II Inc $7,000,000 2020 Mallory Franklin 37067 12/5 Rgc Southeast Prop LLC Prefco Dix Neuf LLC; Prefco Nineteen Limited Part $5,815,000 1143 Columbia Franklin 37064 12/3 Warner Partners L P Village of Carters Court LLC $5,600,000 Tollgate Thompsons Station 37179 12/31 EP Dev LLC MBSC TN Homebuilder LLC $5,574,500 134 4th Franklin 37064 12/16 Engineering Futures LLC Bennett Kenneth R $3,600,000 710 Evans, 515 Church Franklin 37064 12/30 Arlington Nashville Re LLC Main Street Capital LLC $2,865,407 4404 Peytonsville Franklin 37064 12/31 Tri Star Energy LLC Petro Express Prop LLC $2,450,000 201 Seaboard Franklin 37067 12/3 Warner Partners LP 201 Seaboard LLC $1,750,000 1117 Murfreesboro Franklin 37064 12/30 1117 Murfreesboro Road LLC Chastain Doyle E Trust $1,510,700 128 Pewitt Brentwood 37027 12/20 Juice Bar LLC Eagle Inv Prop LLC $1,380,000 128 Pewitt Brentwood 37027 12/23 Richland South LLC Juice Bar LLC $1,380,000 3815 Mistico Franklin 37064 12/31 Sabatini Courtney; Sabatini Patrick Harmon Thomas; Harmon Vicki $1,299,999 3383 Southall Franklin 37064 12/5 Clark Kimberly C; Floyd John Clark III; Norris Alec L; Norris Virginia Hunter Floyd Ann McCullough $1,001,345

Rutherford County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price 1135 Mahogany, 130 Howard Woody, 907 Sky Valley, 3125 Chanda, 233 Meigs, 4942 Kingdom, 4822 Kingdom, 2541 Miranda, 2725 Elijah, 655 Holland Ridge, 2134 Academy, 1509 Teresa, 1211 Shannon, 2275 Cason, 1830 Holts, 935 Coolidge, 1316 Tonya, 1526 Amberwood, 1918 Kenmare, 1288 Dalmally, 1429 Factors, 1127 Woods Edge, 129 Mary Joe Martin, 4941 Kingdom, 4826 Kingdom, 213 Hunters Chase, 696 Holland Ridge, 2513 Miranda, 657 Holland Ridge, 7112 Beard, 2707 Sewanee, 821 Starglen, 4818 Kingdom, 4938 Kingdom, 3310 Perlino, 202 Quanah Parker, 3182 Winfield, 221 Titans, 2283 Cason, 106 Mary Joe Martin, 216 Elderberry, 253 Lake Forest, 1033 Tammy Sue, 4028 Effie Seward, 2171 Cason, 2257 Cason, 911 Red Feather, 3230 Oneida, 1916 Colyn, 4934 Kingdom, 4814 Kingdom, 622 Butternut, 2106 Tabasco, 1620 Antebellum, 926 Sky Valley, 1719 Antebellum, 4052 Margo, 241 Campfire, 3462 Hardwood, 2165 Cason, 1513 Barnsley, 4103 Effie Seward, 4111 Effie Seward, 2206 Cason, 437 Indian Park, 996 Tom Hailey, 1041 Cheryl, 4810 Kingdom, 4930 Kingdom, 1104 Geneil, 3050 Sherborne, 8820 Cole, 3222 Hardwood, 611 Glenties, 1605 Allston, 1138 Nahanee, 4803 Kingdom, 820 Chickamauga, 323 Sarna, 2650 Salem Glen, 4933 Kingdom, 2846 Wellington, 1505 John Lee, 9009 Macbeth, 2153 Cason, 1518 Killarney, 2703 Soaring Eagle, 1258 Tiree, 4929 Kingdom, 1867 Moonlight, 9021 Macbeth, 2281 Cason, 3464 Oval Hesson, 947 Lavergne, 1208 Starnes, 1208 Shannon, 4937 Kingdom, 4811 Kingdom, 303 Hunters Chase, 231 Mary Joe Martin, 147 Mary Joe Martin, 2245 Burnside, 2802 Waywood, 2151 Cason, 652 Blaze, 2744 Windwalker, 673 Mable, 1766 Lucille, 1415 Nir Shreibman, 2163 Cason, 2005 Penmar, 4032 Effie Seward, 4107 Effie Seward, 2175 Cason, 3719 Berryhill, 707 Willow Cove, 2305 Cason, 430 Indian Park, 307 Davids, 2277 Cason, 689 Hollandale, 4115 Effie Seward, 530 Elderberry, 505 Dunhill, 4868 Ark, 138 Mary Joe Martin, 3444 Tourmaline, 2169 Cason, 2271 Cason, 209 Gable, 725 General Barksdale, 1631 Teresa, 1644 Saint Andrews, 102 Natchez, 4409 Spring Cove, 410 Country Village, 4919 Ark, 2121 Montgomery, 2177 Cason, 1842 Warmingfield, 2269 Cason, 339 Sayre, 131 Mary Joe Martin, 4926 Kingdom, 2210 Burr, 4806 Kingdom, 362 Park, 1528 Beaconcrest, 3031 Wellington, 641 Rock Springs, 514 Gammon, 4127 Effie Seward Multiple 37130 12/16 SFR JV-1 Prop LLC CSH Prop One LLC $36,692,500 1414 Poplar M'boro 37129 12/6 Dominion Pv LLC DS Poplar Village Inc $10,400,000 1314 Dodd, 311 Fall Creek, 1528 Jeter, 1502 Waxman, 209 Reelfoot, 1737 Kinsale, 1121 Matheus, 4834 Beryl, 1366 Nicole, 713 Alisa, 108 Kiowa, 1022 Vince, 3025 Brookside, 818 Carmen, 4922 Ark, 1108 Matheus, 7013 Zither, 196 Suncrest, 906 Tom Hailey, 2330 Briar Bend, 632 Blake Moore, 112 Centennial, 3025 Brookside, 213 Natchez, 2010 Pearson, 246 Slow Waters, 231 Niagra, 1367 Tonya, 100 Slow Waters, 3322 Diamond Multiple 37128 12/10 Alto Asset Co 1 LLC; Srmz 4 Asset Co 1 LLC Mupr 3 Assets LLC $8,532,110 0 24 Off I-24 M'boro 37129 12/9 LDRV Acquisition Group of Nashville LLC Mitchell Charlie B Jr $4,920,500 Old Salem Rockvale 37153 12/23 Salem Land Co LLC Rucker Donnell Foundation; Rucker-Donnell Foundation; Rucker-Donnell Foundation The $4,025,200 2898 Church M'boro 37127 12/30 Innsbrooke Murfreesboro LLC B&E Prop; B&E Prop Trust; Elias Scott A $3,169,500 2027, 2031, 2025 George Buchanan, 320 Stewarts Landing, 4021, 4027 Cody, 3008, 3014, 3012 Rg Buchanan, 107 Lyndhurst, 317 Arapaho, 1021, 1005 Arlene La Vergne 37086 12/10 Alto Asset Co 1 LLC; Srmz 4 Asset Co 1 LLC EPH 2 Assets LLC $2,689,422 500 Waldron La Vergne 37086 12/10 Racetrac Petroleum Inc Young Timothy W $2,100,000 189 Lowry Smyrna 37167 12/4 Sharifi Jamshid Arc Hr5Stp1001 LLC $1,931,714 Salem Rockvale 37153 12/4 Cornerstone Dev LLC Donnell Rucker Foundation The $1,699,950 805 Osborne M'boro 37130 12/23 Amh TN Dev LLC Camp Allison Throneberry $1,357,000 1520 Memorial M'boro 37129 12/13 Mby Holdings LLC Memorial Place LLC $1,350,000 1984 Almaville Smyrna 37167 12/18 Church Rutherford County Baptist Community First Bank & Trust; Reliant Bank $1,300,000 1472 Kimbro M'boro 37128 12/23 Alcorn David Phillips John O; Vaught Stan $1,300,000 3840 Lakebrook M'boro 37130 12/12 Barrett Matthew O; Barrett Sharman M Hamby Patricia G $1,250,000

Sumner County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price 116 Summerlin, 1004 Abberley, 1027 Avery Trace, 91 Berry Hill, 155 Braxton, 106 Carlton, 130, 136 Cobbler, 105, 101 Crooked Creek, 106 Evian Springs, 1013 Flaxton, 1031, 1028 Fulman, 1003, 1023, 1009 Harmony, 112 Jameson, 1040 Merrick, 1038, 1026, 1033 Middleton, 771, 767 Nelms, 1027, 1021 Patmore, 1012 Pittman, 116 Rose Garden, 131 Ruland, 806 Sagewood, 113 Shadowhaven, 1016 Tower Hill, 375 Wendling, 1420 Wentworth, 114 Willow Crest Multiple 37066 12/16 SFR JV-1 Prop LLC SRP Sub LLC $11,746,250 3049 Cages Bend, 2044 Morgans Gallatin 37066 12/6 Alexander R Smith Str Trust; Carolyn J Smith Family Trust Comer Thomas Wickliffe Estate; Tw Comer Marital Trust $6,600,000 Carellton Gallatin 37066 12/27 Clayton Prop Group Inc Green Trails LLC $5,474,820 1786, 1790 Highway 31 Gallatin 37066 12/17 Paddock Holdings Alice T Wheeler Family Trust; Wheeler Charles Timothy $5,387,402 111 Bentree, 119 Bradford, 120 Cabin Branch, 127 Cedar Ridge, 113 Crooked Creek, 103 Eastridge, 112 Hackney, 1015 Harmony, 100 Havenwood, 104 Lindsey, 1011 Middleton, 271 Morris, 158 Northlake, 125 Rose Garden Multiple 37075 12/16 SFR JV-1 Prop LLC CSH Prop One LLC $4,286,750 Durham Farms Hendersonville 37075 12/30 NVR Inc; Ryan Homes Wfc Durham Holdings Vii LLC $2,600,000 52 Highway Portland 37148 12/19 Anderson Family Trust Turner Montgomery G Sr $1,417,800

Wilson County