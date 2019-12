Top Middle Tennessee residential sales for the 2010s

VOL. 43 | NO. 52 | Friday, December 27, 2019

Top residential real estate sales during the 2010s for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information.

Davidson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price 540 Jackson Nashville 37205 3/1/13 Chapman William T IV Trustee Yinger Michael D Trustee $7,200,000 511 Belle Meade Nashville 37205 3/2/18 Peds Trust Cates Lyn W; Cates Steven G $6,350,000 4410 Gerald Nashville 37205 5/9/12 Hooper John M III; Hooper Leslie T Lawrence Gaylon M Jr; Lawrence Lisa L $5,994,000 4409 Chickering Nashville 37215 4/20/18 Lennochmore LLC Robinson Bailey P III; Robinson Laura S $5,500,000 515 Church Nashville 37219 10/17/18 Giarrantana Anthony D; Giarrantana Lisa R 505 Property LLC $5,500,000 39 Bancroft Nashville 37215 1/31/12 Lentz Allen D Trustee Sheer Jason M; Sheer Elizabeth B $5,300,000 1220 Chickering Nashville 37215 12/5/16 Residential Tech LLC Briggs Frances Currey $5,250,000 4333 Glen Eden Nashville 37205 5/23/19 4333 Glen Eden Trust Wilson Caroline Cooke; Wilson William M $5,250,000 1303 Chickering Nashville 37215 9/7/16 1303 Chickering Trust Anderson Candace A; Anderson Allen F $5,000,000 5879 Fredricksburg Nashville 37215 8/5/19 Fredericksburg Holdings LLC Turner H Calister III; Turner Jennifer $5,000,000 308 White Swans Brentwood 37027 11/21/17 Sanfilippo Angelina J Trustee; Sanfilippo Anthon M Trustee; Sanfilippo Family Trust Clinton S Higham Living Trust; Tuck Nancy Lee $5,000,000 515 Church Nashville 37219 3/7/18 Sable LLC 505 Property LLC $5,000,000 4405 Iroquois Nashville 37205 1/31/18 Silva Mary McEniry McFerrin Vandewater Phyllis B; Vandewater David T $4,853,990 21 Northumberland Nashville 37215 11/5/13 Lyle Finley Revocable Trust Agreement Ericson Eric; Ericson Tricia $4,800,000 600 12th Nashville 37203 5/2/18 C Webb Edwards & Cathy J Edwards Revocable Trust 600 12th Ave Trust $4,710,000 4414 Chickering Nashville 37215 3/6/19 Martin Charles N; Martin Shannon Hart H Rodes Jr; Hart Page $4,600,000 4403 Honeywood Nashville 37205 10/23/17 Bless Her Heart LLC; Bless Her Heart LLC Melinda Owen Bass Revocable Living Trust Agreement; Melinda Owen Bass Revocable Living Trust Agreement $4,600,000 6123 Hillsboro Nashville 37215 9/2/15 Bollinger Christopher; Bollinger Pamela McCord David H; Rice Janice $4,500,000 874 Curtiswood Nashville 37204 5/8/15 Cicotte Gregory P 874 S Curtiswood Lane Trust $4,450,000 540 Belle Meade Nashville 37205 8/22/19 Ashley Bart; Ashley Laurie Robinson Margaret Ann Craig Estate $4,400,000 21 Northumberland Nashville 37215 6/29/18 Nashville Nrthmbrlnd Trust 21 Nrthmbrlnd Trust $4,300,000 0 Overton Lea Nashville 37220 12/11/19 Hand Charles W Jr; Hand Kailey E Adams Gerrye Nan Goins $4,300,000 605 Belle Meade Nashville 37205 5/2/14 Davis Jana Joustra Revocable Trust Agreement Of Lyle Finley $4,300,000 413 Ellendale Nashville 37205 12/13/19 Tach 629 LLC Bruns Elizabeth B; Bruns Robert J $4,275,000 911 Overton Lea Nashville 37220 3/19/19 Chandandler Bong Trust McWhorter Leigh Anne; McWhorter Stuart C $4,250,000 4431 Tyne Nashville 37215 10/2/13 Fridrich Phyllis Sloan; Fridrich Steve G Massey Alyne Queener Estate; Mobley Jeffrey; Bustead Frank $4,114,000 1103 Belle Meade Nashville 37205 6/25/19 BMB Land Trust Alexee Allen Saunders Trust $4,062,500 502 Park Hill Nashville 37205 9/5/17 Park Hill Drive Land Trust Simons Susan W Trustee $4,000,000 1311 Chickering Nashville 37215 1/10/14 McCluggage Dewitt Kerry; McCluggage Victoria Laughlin Massey Alyne Queener Estate; Massey Alyne Q Estate $4,000,000 226 3Rd Nashville 37201 4/18/18 Fed LLC Chambers Scott C; Choi Kyong S; Choi Won S $4,000,000 834 Tyne Valley Nashville 37220 12/15/17 Dec Katherine Stephans; Dec William Monico Lyn E Sohr Personal Residence Trust - 1997; Scott T Sohr Personal Residence Trust - 1997 $3,900,000 700 Belle Meade Nashville 37205 5/28/19 Wilson Caroline Cooke Spalding Mary C; Spalding Michael J $3,900,000 4400 Franklin Nashville 37204 9/27/17 Johansen Ryan B Lewis James D; Lewis Kimberly $3,850,000 1019 Stonewall Nashville 37220 10/4/18 Terry Falon H; Terry Shannon B Dogwood Trust $3,810,000 411 Ellendale Nashville 37205 7/16/18 Greyswood Trust Gus & Gunvor Trust $3,760,000 413 Hillwood Nashville 37205 6/29/11 Griffin David B; Griffin Roxanna Eskind Amy Schulman $3,750,000 101 Bancroft Nashville 37215 10/20/14 Slim Dunkin Trust; Dunkin Slim Trust Bennett Martin P; Bennett Linda L $3,735,000 4410 Truxton Nashville 37205 11/4/13 Myy Revocable Trust Simmons D Mark; Simmons Martha D $3,650,000 1907 Convent Nashville 37212 9/23/15 Champion Hillsboro LLC Convent Place Partners LLC $3,625,000 428 Westview Nashville 37205 8/2/18 Robert Douglas Trust Wendell Earl W; Wendell Janice W $3,600,000 1109 Belle Meade Nashville 37205 11/1/19 1109 Belle Meade Boulevard Trust Davidson Dallas; Davidson Natalia $3,534,000 121 Westhampton Nashville 37205 12/2/15 Crumbo Kevin W; Crumbo Catherine L McNeilly Bette Sue; McNeilly Robert E Jr $3,500,000 408 Brookfield Nashville 37205 5/17/18 Reynolds Hadley; Reynolds Timothy L Bennett Ernest D III; Plowman Family 2008 Trust $3,500,000 305 Belle Meade Nashville 37205 9/25/12 Bovender Sara; Bovender Richard Stack Sally J; Stack Edward A $3,500,000 1645 Tyne Nashville 37215 10/2/18 No Bad Days LLC Landman Jeff; Landman Mary $3,500,000 1024 Tyne Nashville 37220 6/19/15 Clayton Gregory Scott; Clayton Pamula Gilbert David; Gilbert Connie $3,499,000 5879 Fredricksburg Nashville 37215 7/15/10 Kaalberg Aaron R Trustee McLaren Jeffrey L; McLaren Carrie C $3,450,000 412 Jackson Nashville 37205 11/12/19 Flynn Kaitlin James; Flynn William Chapman William T IV Trustee $3,425,000 2323 Woodmont Nashville 37215 8/8/17 Locale Lilly Family Trust Baskin Roger S $3,400,000 939 Tyne Nashville 37220 2/8/17 Soma Trust Luckett Roy Winn; Luckett Patricia Ann F $3,400,000 115 McArthur Ridge Nashville 37220 1/20/16 Holden Christopher A; Holden Carla J Pereira Timothy; Pereira Carissa M $3,400,000 600 12Th Nashville 37203 11/5/19 Wendy A Galgano Declaration of Trust Earl Lee LLC $3,350,000 705 Westview Nashville 37205 9/30/15 Mark E Nicol Family Trust Baker Stephen C Trustee $3,325,000 266 Ensworth Nashville 37205 4/3/19 266 Ensworth Place Trust Bowen Jan Bryan Trustee; Jan Bryan Bowen Revocable Living Trust $3,322,023 1019 Stonewall Nashville 37220 4/14/14 Dogwood Trust Terry Shannon B $3,300,000 410 Saint Edmunds Brentwood 37027 6/12/17 Trigui Nizar; Trigui Hend Baugh Laura; Baugh Wendell P III $3,300,000 874 Curtiswood Nashville 37204 1/13/12 874 South Curtiswood Lane Trust Oreck Thomas A; Oreck Toni; Montgomery Kevin D $3,300,000 4334 Chickering Nashville 37215 7/2/19 Tressler Todd A II Trustee Entrekin Hugh W Trustee $3,300,000 1641 Otter Creek Nashville 37215 8/27/19 Smith Alex Southard Property Trust $3,295,000 194 Fransworth Nashville 37205 11/26/19 Lehman-Grimes Mayra; Lehman-Grimes Shawn Estes Kathleen Jackson; Jackson Harold Edward III; Ambrose Frances J; H G Hill & F H Caldwell Consolidated For Anne Caldwell Parsons; H G Hill & F H Caldwell Consolidated For Wentworth Caldwell $3,255,000 725 Westview Nashville 37205 10/18/19 Winton Bettie J Trustee Castle Cont LLC $3,250,000 401 Belle Meade Nashville 37205 8/29/11 Orr Jefferson C; Orr Lori S Grimstad Carl A; Grimstad Jessica; Mudter George E Jr $3,250,000 4816 Post Nashville 37205 7/13/16 Dettwiller Fred; Dettwiller Kathryn Pandey Aneel M; Pandey Belinda B $3,250,000 1039 Lynnwood Nashville 37215 2/6/14 Chapman William T IV Trustee Henderson Richard W; Henderson Cynthia M $3,249,500 617 Westview Nashville 37205 4/21/17 Arnholt David F; Arnholt Cynthia H Cox Thomas F; Cox Nan Burrus $3,200,000 1103 Belle Meade Nashville 37205 5/3/17 Alexee Allen Saunders Trust Arnholt David F; Arnholt Cynthia $3,145,000 408 Brookfield Nashville 37205 2/3/14 Plowman Family 2008 Trust Sims Robert; Sims Laura $3,112,000 224 Ensworth Nashville 37205 12/9/13 CTG Family Trust Pruett Charles Robert; Pruett Charles R $3,085,000 1212 Laurel Nashville 37203 10/2/15 Hughes Wendy McLaren John; McLaren Arlene $3,075,000 5508 Stanford Nashville 37215 10/21/10 Scruggs Robert L Trustee Show House LLC $3,035,000 2232 Chickering Nashville 37215 8/28/19 Marsh Trust Murray Demarco $3,000,700 4715 Sewanee Nashville 37220 8/7/18 Newell Julie M; Newell Robert J 8Gco Revocable Living Trust; Church Stephen Trustee $3,000,000 533 Jackson Nashville 37205 7/29/14 Denton Pat Walton Jr; Denton Alice Williamson CSP Trust $3,000,000 4121 Franklin Nashville 37204 11/7/17 Baskin Roger Epstein & Underwood LLC $3,000,000 6 Inveraray Nashville 37215 11/16/17 Bloom Lance Bloom Debra F; Bloom Mark J $3,000,000 15 Inveraray Nashville 37215 10/31/18 Piper Mark; Piper Tina Cato Joanne G $3,000,000 1308 Page Nashville 37205 12/4/17 Oglesby Diana H Minkoff Elizabeth Berryman; Minkoff William T $3,000,000 2046 Fransworth Nashville 37205 6/4/18 Fransworth Land Trust Montgomery Kevin D Trustee $3,000,000 315 Walnut Nashville 37205 6/21/19 Rupert Kathryn Kissel; Rupert Timothy John 315 Walnut Drive Trust $3,000,000 1216 Canterbury Nashville 37205 2/16/16 Frist William Harrison Jr; Frist Ashley Gluck Daniel; Gluck Amanda $3,000,000 1002 Tyne Nashville 37220 4/4/16 Jason Wayne Owen Revocable Trust Tallent Garry; Tallent Tammy $3,000,000 900 20Th Nashville 37212 12/30/14 Holliday Ann B Palomitas Properties LLC $3,000,000

Williamson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price 1301 Moran Franklin 37069 5/28/10 Johnson Reba J & Willis J Revocable Trust Jackson Alan E;Jackson Denise J $28,000,000 55 Governors Brentwood 37027 5/18/12 Vogel Denise M; Vogel George T Cicchelli Aaron; Cicchelli Laura $5,700,000 2410 Hidden River Brentwood 37069 8/21/13 Ahave Family Land Trust Ware Scot K; Ware Sharon S $5,000,000 8419 Crockett College Gr 37046 9/3/19 Cassidy Renee V Trust; Cassidy Shane M Trust Daniels Michael $4,750,000 1324 Old Hillsboro Franklin 37069 8/30/17 BFF LLC Brown Charles H; Brown Mary E $4,500,000 1224 Waterstone Franklin 37069 2/3/14 Furlong Jenna; Furlong Kent Beckwith Jamie Courtney $4,250,000 5005 Lilly Valley Franklin 37064 4/6/18 Lentz Allen D (Tr) Pearson Dorene Jean; Pearson Stephen L; Williams Dorene Jean $4,230,000 512 King Richards Franklin 37067 3/9/12 Scruggs Robert L (Tr) 5909 Hillsboro Road Real Estate Trust $4,100,000 5102 Pickney Brentwood 37027 6/28/18 Puzder Andrew F & Deanna D Puzder Family Trust Snodgrass David J; Snodgrass Melody $3,750,000 5223 Lysander Brentwood 37027 5/20/19 Decamillo Aimee Rochelle; Decamillo Vincent Santo Lytle Moe; Lytle Naomi $3,700,000 6409 Johnson Chapel Brentwood 37027 5/2/19 D&C Revocable Trust Jenkins Brandon K; Jenkins Caroline C $3,700,000 202 Emily Franklin 37064 7/17/19 Widows Peak Pictures LLC Ennis Carol; Ennis Michael $3,700,000 1037 Vaughn Crest Franklin 37069 6/9/10 T&T Properties Ford Mike Custom Builders LLC $3,675,000 1451 Witherspoon Brentwood 37027 1/9/18 Witherspoon Trust Barlow Builders LLC $3,510,000 2875 Sawyer Bend Franklin 37069 6/6/16 Gorley Ashley Glenn Miller Lisa Marie Knight; Miller Mark A $3,500,000 1037 Vaughn Crest Franklin 37069 7/9/13 Metz P Darren T&T Properties $3,500,000 9273 Exton Brentwood 37027 8/19/14 Ribeiro Mike T; Williams Tammy Gp Luxury LLC $3,500,000 1004 Liberty Church Brentwood 37027 7/18/17 Reed Familly Trust Anderson Amy J; Anderson J William $3,500,000 2442 Old Natchez Franklin 37069 11/6/14 Schaedle Robert G III Collins Robin; Collins Stephen Reed $3,400,000 28 Governors Brentwood 37027 6/24/19 Distinctive Design Homes Inc Matthews Jerry Allen (Estate Of) $3,400,000 9273 Exton Brentwood 37027 4/11/19 Chrisley Julie Marie Ribeiro Mike T; Williams Tammy $3,375,000 17 Oxmoor Brentwood 37027 3/28/16 Cucci Joanne M Living Trust Schumacher Homes LLC $3,346,000 1049 Vaughn Crest Franklin 37069 11/19/18 Batsuk Alexander B Sr; Batsuk Svetlana L Gwin David; Gwin Lynn $3,337,000 1636 Whispering Hills Franklin 37069 1/3/12 Beckwith Larry Meystedt Barbara C; Meystedt James A $3,331,600 1208 Round Grove Brentwood 37027 7/2/19 McMillen Christopher L; McMillen Tanya A Trace Construction Inc $3,330,000 2509 Iron Gate Franklin 37069 2/25/13 Snedeker Brandt N Revocable Living Trust Irongate Trust $3,300,000 834 Windstone Brentwood 37027 4/24/15 834 Windstone Boulevard Revocable Living Trust Classic Design Contr Inc $3,261,852 836 Windstone Brentwood 37027 11/10/16 Sandfort Anita E Investment Services Trust; Sandfort Gregory A Investment Services Trust Classic Design Contr Inc $3,260,000 1809 Pace Franklin 37069 6/1/16 Baier David D; Baier Lucinda M Shallcross Kimberly G; Shallcross Richard $3,250,000 2509 Iron Gate Franklin 37069 6/20/11 Irongate Trust Carr Brian C; Carr Carol H $3,227,700 1049 Vaughn Crest Franklin 37069 2/12/15 Gwin David; Gwin Lynn Simoneaux John R; Simoneaux Marsha J $3,225,000 2460 Hidden River Franklin 37069 8/7/18 Smyth Ryan A B; Smyth Stacey Dawn Meandering Meadows LLC; Mott Rodney B Sr Revocable Trust; Mott Vicki L Revocable Trust $3,225,000 1454 Witherspoon Brentwood 37027 12/29/17 Thompson James S Ford Mike Custom Builders LLC $3,219,653 1020 Vaughn Crest Franklin 37069 9/20/18 Hope Christopher P 2017 Revocable Property Trust Orozco Alina R; Orozco Jose $3,190,000 0 Long Franklin 37064 6/16/10 Parthenon Investment Partners LLC Franklin Land Banc LLC $3,163,706 1468 Witherspoon Brentwood 37027 9/28/18 Cozart Revocable Living Trust Stonegate Homes LLC $3,136,091 19 Colonel Winstead Brentwood 37027 3/27/17 Asberry Part LLC Schumacher Homes LLC $3,100,000 9571 Liberty Church Brentwood 37027 12/17/18 Market David Patrick; Market Katherine Crank Finkelstein Mark S $3,100,000 2451 Hidden River Franklin 37069 8/14/18 Golden Yogi Trust Hamilton Scott S; Hamilton Tracie R $3,100,000 299 Jones Brentwood 37027 10/28/16 Jumble Land Trust Sharp Bennie R; Sharp Michele L $3,075,000 9250 Carrisbrook Brentwood 37027 5/14/19 Smith Christina L; Smith Sean C McNamara Kevin; McNamara Mary Beth $3,050,000 129 Steeplechase Nashville 37221 8/21/18 David James Scaife Danielle; Scaife Joe Carlos $3,000,000 6411 Johnson Chapel Brentwood 37027 3/14/18 Jones Amy Smith Christopher Glenn Irrevocable Trust $3,000,000

Rutherford County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price 3923 Lakebrook M'boro 37130 3/28/18 Thure Brian D; Thure Julie M Hamlin A Vernon; Hamlin Carole S $1,636,200 2806 Windsong M'boro 37129 8/29/19 Barrett Brandy Sue; Barrett Christopher Gene Barrett Matthew O; Barrett Sharman M $1,500,000 151 Rucker M'boro 37128 1/8/16 Togrye Anthony Hutson Barbara G $1,350,000 2806 Windsong M'boro 37129 7/25/14 Barrett Matthew O Jones William S $1,330,000 450 Main M'boro 37130 6/14/18 McCarter Gilbert Wayne Jr Hutson Arthur Curtis Jr $1,250,000 3511 Oak Leigh M'boro 37129 8/27/19 Thomas Lani Steven; Thomas Sabrina Poarch Martin E; Poarch Melissa P $1,250,000 1420 Avellino M'boro 37130 8/16/16 Lange Jennifer Wood; Lange William E Arnold Michelle G; Arnold Randy $1,249,900 2261 Oak Leigh M'boro 37129 12/1/15 Zubkus John; Zubkus Julie Allen Bradley D; Allen Elizabeth J $1,200,000 3510 Oakleigh M'boro 37129 1/16/15 Houck Caroline B; Houck Ward V Waite William A $1,175,000 1471 Avellino M'boro 37130 4/22/19 Haley Brian; Haley Lesley Dudley Deborah S; Dudley Robert E $1,120,000 2127 Lovelace M'boro 37130 7/2/18 Dodson Jennifer S; Dodson John W Coleman Donald C; Coleman Lisa W $1,075,000 1523 Mirabella M'boro 37130 7/16/19 Abernathy Paul; Abernathy Sandra Mioton Guy Britton; Mioton Janise S $1,050,000 1447 Avellino M'boro 37130 4/23/14 Jackson Chad; Jackson Jamie Moore Kathryn M; Nobles G Wayne; Nobles Kathryn M $1,050,000 1131 Julian M'boro 37128 11/7/16 Sinquefield Jess; Sinquefield Stacey Ole South Prop Inc $1,040,232 1534 Bear Branch M'boro 37130 2/17/16 Gallimore D Crawford; Gallimore Nancy M Ryan Kathy A $1,000,000 3867 Asbury M'boro 37129 11/21/17 Gamble Keith Jacks; Gamble Laura Jacks Marsteiner Deborah; Watson David; Watson Jennifer $1,000,000 1423 Avellino M'boro 37130 7/21/17 Allison James; Allison Susan B Quesenberry Larry C; Quesenberry Susan M $995,000 1466 Avellino M'boro 37130 7/21/17 Paquette-Strong Louise; Strong Kelly; Strong Louise Paquette Lee David J; Lee Jeanette M $990,000 4533 Shores M'boro 37128 7/2/18 Colyott David A; Colyott Sue A Stowell Maranee L; Stowell Michael S $989,000 2273 Oak Leigh M'boro 37129 1/10/18 Converse Elisa Jill; Converse George M Zacharoudis Aris; Zacharoudis Melissa $981,000 3944 Leanna M'boro 37129 5/23/17 Simpson Chad M; Simpson Jessica McDaniel Peggy Joan Sweeney; Sweeney Peggy J $955,000 1411 Avellino M'boro 37130 11/18/16 Tucker Caroline N; Tucker John R Clark Carol; Clark Jeff $950,000 1847 Sanctuary M'boro 37128 10/19/16 Burt Michael J; Burt Natalie Lifestyle Building Group LLC $950,000 2273 Oak Leigh M'boro 37129 7/7/15 Zacharoudis Aris; Zacharoudis Melissa Provow Charles T; Provow Sandra Burns $950,000 1546 Bear Branch M'boro 37130 8/3/18 Larson Heather; Larson Justin Arnold Homes LLC $943,359 1737 Twelve Oaks M'boro 37127 10/17/17 Attoussi Said; Attoussi Stephanie Brown Debra O; Brown Mark William $940,000 2127 Lovelace M'boro 37130 8/31/15 Coleman Donald C; Coleman Lisa W Jackson Construction LLC $939,900 1455 Avellino M'boro 37130 3/7/16 Rhim Edward D; Rhim Wendy L Arnold Homes LLC $939,745 1522 Bear Branch M'boro 37130 8/30/19 Anderton Gary P; Anderton Joy P Benedict Mark J; Benedict Sallie $936,000 1501 Avellino M'boro 37130 7/5/19 Hooper Robbie M; Hooper Thomas L Curry Jay Chadwick; Curry Suzanne E $930,000 1020 Caitlin Smyrna 37167 9/4/14 Hall Alissa W; Hall Bryan Helton Melissa M; Helton Thomas M $925,000 1315 Old Lascassas M'boro 37130 8/3/12 Clontz Brian K; Clontz Jessica L Excel Properties LLC $925,000 3867 Asbury M'boro 37129 3/2/15 Marsteiner Deborah; Watson David; Watson Jennifer Lamb James Alan; Lamb Wanda Gail $900,000 1454 Avellino M'boro 37130 7/9/19 Tessmer Michael; Tessmer Tiffany Shoaf Timothy; Shoaf Tonya $900,000

Sumner County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price 1041 Kendras Run 8/24/11 Nutter David R Davis Kendall J; Davis Robin R $3,100,000 123 Summit Hndrsonvlle 37075 10/22/12 Sontag Michael D Tr Luckey David J; Luckey Kimberly M $2,860,000 176 Caudill Hndrsonvlle 37075 11/25/14 Caudill Property LLC Stuart Connie Smith; Stuart Constance J; Stuart J Marty; Stuart John M $2,750,000 1662 Jacobs Gallatin 37066 2/19/14 Mary V Slawek Declaration Of Trust Peyton Theresa Mary $2,300,000 1402 Rozella Gallatin 37066 10/13/17 Solon Dean Brauer Charlotte F; Brauer Jeffrey L $2,250,000 1722 Jacobs Gallatin 37066 4/26/10 Bush Debbie S; Bush Peter L Beasley Charleen M; Beasley Charles T $2,162,000 885 Plantation Gallatin 37066 7/18/18 Adams Michael L; Adams Pauletta D Botsko Builders Inc $2,075,000 1549 Boardwalk Gallatin 37066 5/20/19 Elizondo Miguel A; Elizondo Trista S Kellogg Lisa; Kellogg Michael $2,000,000 743 Plantation Gallatin 37066 10/4/18 Ct-Anaqua Hill Country Texas LP Deboer April; Deboer David K $1,950,000 846 Pickwick Gallatin 37066 6/24/19 Heinz Jeanette Boone Ryan Glen; Boone Sharon K $1,933,000 1476 Rozella Gallatin 37066 6/23/17 Solon Dean Leverett Reagan R; Leverett Shontay $1,925,000 1429 Boardwalk Gallatin 37066 10/10/17 Jones Paula A; Jones Robert Houston Harris Brian M; Harris Rhonda C $1,900,000 1264 Wavecrest Gallatin 37066 1/18/17 Solon Dean Hughes Charles A; Hughes Janice $1,875,000 859 Plantation Gallatin 37066 6/20/18 Duerksen Charlotte; Duerksen E William St Peters Jeffrey V; St Peters Margaret P $1,874,000 563 Main Hndrsonvlle 11/29/11 CBA Hendersonville LLC Main Carr Dev LLC Series VIII $1,828,000 792 Plantation Gallatin 37066 3/26/19 792 Plantation Way Trust Gregory Famly Trust $1,800,000 272 Bluegrass Hndrsonvlle 37075 3/22/10 Hall Gary; Hall Jami Sharp J Gary; Sharp Joyce E $1,785,000 739 Plantation Gallatin 37066 7/31/12 McCluskey Angela; McCluskey Patrick Van Dyke Cecelia R $1,785,000 1065 Sir Francis Gallatin 37066 2/9/17 Blosser Kendall C; Blosser Michael W Clemens Family Revocable Living Trust $1,750,000 112 Bell Hndrsonvlle 37075 10/24/18 Oreilly Calajan P; Oreilly Terra Brian Harris Homes LLC $1,699,000 743 Plantation Gallatin 37066 2/21/13 Deboer David K Louallen Kenneth H Sr; Louallen Vicki A $1,665,000 419 Main Hndrsonvlle 12/30/10 Hearth At Hendersonville LLC Madison Invs LLC $1,644,000 940 Memory Gallatin 37066 11/21/14 Woods Commons Inc Parker Bonita B; Steve M Parker Family Trust $1,600,000 792 Plantation Gallatin 37066 9/1/16 Gregory Family Trust Linner Paul J $1,600,000 825 Plantation Gallatin 37066 3/18/19 Lange Justin P; Lange Sarah V Diane & Charles Barr Living Trust $1,580,000 1039 Kendras Gallatin 37066 1/16/15 Crunk Susan W; Crunk Tommy H Davis Kendall J; Davis Robin R $1,570,000 1140 Landing Private Gallatin 37066 11/5/18 Wise Alan Richard Blanton Joseph M; Blanton Leeandra $1,539,000 1134 Landing Private Gallatin 37066 9/3/19 Morris-Simon Teresa; Simon Scott T Yount Debra B; Yount Debra R; Yount Donald K $1,515,000 114 Rose Hndrsonvlle 37075 10/2/19 Johnson Christopher; Johnson Courtney Blake-Darrah Lorri A; Darrah Michael; Blake Lorri A $1,500,000 890 Plantation Gallatin 37066 6/9/16 Nelson Serena; Nelson Trent W Elitebuilds.Com LLC $1,490,000 1469 Boardwalk Gallatin 37066 2/14/17 Milleman Jeffery Lee; Milleman Kimberly Ruth Charles & Nancie Read Trust $1,485,000 899 Plantation Gallatin 37066 10/19/15 Rodriguez Imelda P; Rodriguez Orlando C Frey Jay; MacLeod Valerie R $1,475,000 175 Snug Harbor Hndrsonvlle 37075 7/27/15 Budden Keith Nigel; Budden Marilynne Anne Bruce Don Cantrell; Bruce Joan W $1,450,000 1389 Rozella Gallatin 37066 1/10/18 Steen Monty K; Steen Susan L Rodden Keith D; Rodden Lockey H $1,450,000 1644 Jacobs Gallatin 37066 11/19/13 Duke Kristin G; Duke Zachary T Cook Michelle L; Cook Paul D $1,449,000 1463 Rozella Gallatin 37066 8/21/15 McFarlane Blair; McFarlane Melody A Jones Larry D Sr; Jones Nancy L $1,430,000 1134 Landing Gallatin 2/2/10 Yount Debra B; Yount Donald K Botsko Builders Inc $1,425,000 1644 Jacobs Gallatin 37066 12/27/11 Cook Michelle L; Cook Paul D Godfrey Connie M; Godfrey Joseph P $1,420,000 871 Plantation Gallatin 37066 12/9/11 Harriman Lawrence Manning III Earp Tina M Tr $1,415,000 240 Lake Terrace Hndrsonvlle 37075 9/23/15 St Amour Mark C; St Amour Meredith Porter Aaron J $1,400,000 1531 Hunt Club Gallatin 37066 2/12/10 Bank of Camden Parks-Harney Invs L L C $1,400,000

