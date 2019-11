Top Middle Tennessee residential sales for October 2019

VOL. 43 | NO. 46 | Friday, November 15, 2019

Top residential real estate sales, October 2019, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price Price Per Sq Ft 725 Westview 37205 10/18 Winton Bettie J Trustee Castle Cont LLC $3,250,000 $524 918 Waterswood 37220 10/7 Corvino Dina; Corvino Timothy F Green Daniel $2,600,000 $879 918 Evans 37204 10/28 Liepis Jay; Liepis Jennifer Focus Builders LLC $2,299,900 $788 4426 Wayland 37215 10/29 Amden Jessica Hope; Amden Jose JGLAC Nashville GP $2,195,000 $952 900 20th 37212 10/24 Ward Richard Duane Witherow Lindsie; Witherow Shane $2,100,000 $723 1027B Battery 37220 10/22 Koch Monty; Koch Sandra Pleon Boulevard Building Group LLC $2,000,000 NA 4911 Sewanee 37220 10/2 Bennett Bryan; Titlow Emily Brasser Carl E; Brasser Kathryn W $1,785,000 $376 6116 Bresslyn 37205 10/2 Homra Leslie; Williams Scott Helm Jenifer; Helm Jonathan $1,769,000 $795 612 Belle Meade 37205 10/4 Forbes Elizabeth C; Hardy Christopher D Hoover Eleanor Lois $1,700,000 $409 2510 Belmont 37212 10/8 Wilson Amanda; Wilson Phillip Shaw Anthony John; Shaw Timothy B $1,650,000 $876 5610C Granny White 37027 10/8 Kandada Trust Grant Ventures LLC $1,629,000 NA 101 Iroquois 37205 10/16 Bittles Mark A Sharbel Judy S; Sharbel Patrick J $1,575,000 $297 1013 Paris 37204 10/10 Barbara Todd 2017 Trust Shaw Anthony John; Shaw Timothy B $1,565,000 $1,088 4311 Prescott 37204 10/15 McMillan Franklin B; McMillan Leigh T Montijo Joint Trust $1,550,000 $1,279 100 Taggart 37205 10/7 Nation James; Nation Stephanie Cantrell Chris; Cantrell Philip; Province Builders LLC $1,550,000 $727 4002 Graybar 37215 10/17 Wright Qualified Spousal Trust Graymont Dev LLC $1,450,000 NA 6420 Worchester 37221 10/1 Maxwell Henry Todd; Maxwell Holly Karrer Nabors Marian R; Nabors Thomas W $1,437,500 $229 1127 Crater Hill 37215 10/31 Malanowski John S; Malanowski Susan B Coburn Barry; Coburn Ronell $1,400,000 $269 415 Church 37219 10/1 Ayers James Wesley; Ayers Janet Elizabeth Barggren Christine C $1,400,000 $1,132 2809 27th 37212 10/1 Looper Anastasia B; Looper James E 27Th Avenue LLC $1,395,195 NA 4208 Farrar 37215 10/29 Blow Matthew S; Blow Taylor L Corvino Dina; Corvino Timothy F $1,350,000 NA 922 Waterswood 37220 10/10 Schroeder Carly; Schroeder Ronald Allan Jr Dahlgren Alexander J $1,255,000 $298 530 Southgate 37203 10/28 Southgate Commons LLC Howse Donnell W $1,250,000 $4,006 3904 Valley 37205 10/7 Hayes Annie; Hayes Reed Delany Catherine Fisher; Delany James Edward $1,243,200 $315 1209 Linden 37212 10/24 Tannler Jon D; Tannler Kristen D Hyneman Cynthia H; Hyneman J Kevin; Lehman J Trent $1,200,000 $362 2402 Sterling 37215 10/29 New Life Trust Burlingame Trust $1,200,000 $413 3918 Vailwood 37215 10/9 Clark Caroline W; Clark David Grant Jr Schlamp Janelle Temple; Schlamp John E $1,172,000 $537 916D Gale 37204 10/17 Doyle Amy C Nashville Partners GP $1,150,000 NA 113 Westhampton 37205 10/4 Flynn Lia; Flynn Michael Graber Edith C; Graber Alan L $1,100,000 $314 515 Church 37219 10/22 Campbell David; Campbell Michelle Ann 505 Property LLC $1,100,000 NA 3412 Benham 37215 10/24 Piper Wilson Revocable Trust Aspen Const LLC $1,050,000 $419 1952 Edenbridge 37215 10/4 Atkinson Kimberly; Van Pelt Craig Ketchel Mary M; Ketchel Paul J III; Newman Lacey $1,050,000 $205 805 Riverside 37138 10/14 West Holley M; West Jonathan M Claudel Christopher D; Claudel Keri $1,050,000 $238 3512 Byron 37205 10/2 Bohren Merrill Strobel; Bohren Robert Edwin Jr Donaghey Beth; Hodges Keith D $1,025,000 $289 1928A Castleman 37215 10/14 Griffith Christine; Molnar Adam Carbine & Associates LLC $1,004,000 NA 1201A Sigler 37203 10/28 Calabrese Tiffany; Cantrell Matthew 1201 Sigler LLC $1,000,000 NA 2805 Delaware 37209 10/11 Duran Alex 2805 Delaware Avenue Unit 101 LLC $999,000 NA 900 20th 37212 10/11 Canavan Beth Owen Janie Anne Bell Living Trust $995,000 $544 1303 Stratton 37206 10/24 1303 Stratton Trust K&D Werks LLC $952,000 $473 515 Church 37219 10/30 Arnold Family Living Trust 505 Property LLC $950,000 NA 515 Church 37219 10/3 Stokes Edward D 505 Property LLC $950,000 NA 3504 Hopkins 37215 10/28 Chesnut Infill GP McClelland Andrew W; McClelland Gertrude H $950,000 $383 824B Clayton 37204 10/3 Ward Tyler Aerial Infill LLC $949,800 NA 1009 Bate 37204 10/17 Bostick Angela Fokakis; Bostick Jon Clayton Creekmore Hunter F; Creekmore Jacklene M $939,000 $967 1050 Granbery Park 37027 10/22 Latello Dominic; Latello Janese Campbell Turnberry Homes LLC $936,812 NA 3704A Woodmont 37215 10/24 Murphy Gregory Michael; Murphy Kyle M Bockman Jason $929,599 NA 3704 Woodmont 37215 10/14 Miller Sabrina Bockman Jason $928,514 $610 325 Walnut 37205 10/3 Walnut Drive Trust Zeitler Carol Miller $925,000 $393 1144 Glendale 37204 10/1 Harris Lara; Harris Matthew Robert Potter Brothers Const LLC $918,000 NA 504 Neilwood 37205 10/3 Maners Elizabeth; Maners James Nation James A Jr; Nation Stephanie S $895,000 $208 1449 Beddington 37215 10/2 Hagemeyer Evan Lowell; Hagemeyer Morgan P Dukes Vicki T; Vicki T Dukes Trust $890,000 $208 6719 Charlotte 37209 10/8 EL Const LLC Magnolia Prop $885,000 $240 937 Caldwell 37204 10/30 Atamian Joseph; Atamian Hilary Heath Daboo Ranee; Kopstain Eric $875,000 $258 1029 Granbery Park 37027 10/17 White Christian Blake; White Leighanne Marie Salute Bradley J; Salute Kim $875,000 NA 3722 Nevada 37209 10/16 Bird Amy Gray; Bird Tyler John Caine Tiffany; Caine Jeffery $870,000 $787 101 Bellebrook 37205 10/22 WCGRB LLC; WCGGC LLC Hart Elizabeth R; Hart L T Jr $870,000 $274 20 Rutledge 37210 10/4 Santonastaso Kevin; Santonastaso Kim Rutledge Dev LLC $870,000 NA 1104 Biltmore 37204 10/16 Austin Meredith; Austin Robert Gary Askew James Kennon; Askew John Kennon; Askew Stephanie L; Askew Stephanie Lee $860,000 NA 95 Glenrose 37210 10/18 95 Glenrose LLC New Level LLC $854,906 $1,103 1009B Woodmont 37204 10/15 Scinta Christopher John; Scinta Heather Pepper Ridgemont Homes LLC; Dattilo Kevin; Lynn Mark $854,100 NA 1830 Cromwell 37215 10/25 Wolf Christina Diane; Wolf Daniel William 1830 Cromwell Drive Trust $850,000 $236 1009A Woodmont 37204 10/21 William Joseph George Ridgemont Homes LLC $849,000 NA 119 Wentworth 37215 10/9 Kelleher David C; Kelleher Hale P Armistead Chelsea; Armistead James $838,000 $251 20 Rutledge 37210 10/10 Jenkins Brian Rutledge Dev LLC $832,500 NA 407 Scott 37206 10/8 Still Russell B Jr Southern Legacy Homes LLC $830,000 $387 5005 Wyoming 37209 10/23 Carlson Erik Biorn; Carlson Libby D Walker Carrie Dee; Walker Shiloh Levi $827,500 $512 309 54th 37209 10/1 Atkins Mary K Reigle Dan; Reigle Stacy; Reigle Steven; Reigle Tina $825,000 NA 2818B Kirkwood 37204 10/30 Beaverson Jody Build Nashville Db2 LLC $820,964 NA 1829 Primrose 37212 10/22 Cavarretta Samuel L; Cavarretta Tammy A Tate Phillips Group LLC $816,200 NA 920 Kirkwood 37204 10/31 Alexander Louise Anne Levitt Alexander J; Levitt Stephanie; Milne Stephanie M $811,700 NA 1100 Sigler 37203 10/15 Glattes Cheryl A; Glattes Rudolph C Maverick Sigler LLC $804,566 NA 1022 Granbery Park 37027 10/31 Tatge Crystal L; Tatge Jason G Turnberry Homes LLC $800,138 NA 1301 Wade 37212 10/10 Cashman Donald C Jr Animus Dev LLC $800,000 NA 944 Battery 37220 10/7 944B Battery Lane Trust Katrina Nicole Barnett Inheritance Trust $799,000 NA 1313 Wade 37212 10/24 Wetherbee Judy C; Wetherbee Harold B II Cumberland Holdings Co LLC $795,000 NA 3608 Bellwood 37205 10/1 Stinson Amber L; Stinson Lindall A Evans Charles Mark; Ferreri John F $790,000 $249 255 Cherokee 37205 10/16 Piedmont Natural Gas Co Inc Ikner Garrett Family Trust $785,000 $423 4008 Russellwood 37204 10/7 Nebel Joseph Patrick II; Nebel Anna Kathleen Jenkins Elise; Jenkins Zach; Reinfeldt Elise $777,500 $336 4415 Pecan Valley 37218 10/22 Bohnett Adam; Briggs Anne Dennis F Mangan And Delphine O Mangan Revocable Trust $775,000 $202 914 Waterswood 37220 10/23 Witherow Lindsie; Witherow Shane Rosenberger Mary Grace Parker; Rosenberger Peter $763,420 $352 1424 Ordway 37206 10/7 Michaels Brett David; Michaels Megan Enderle White Schmidt Hans P; Schmidt Tomianne M $759,900 $302 1603 Long 37206 10/28 Bostic Britany Hallworth Eric $750,000 $824 2809 Delaware 37209 10/28 Aw View At City Heights LLC 2809 Delaware Ave Unit 203 LLC $750,000 NA 2805 Delaware 37209 10/24 Conway Holdings LLC 2805 Delaware Ave Unit 103 LLC $750,000 NA 2809 Delaware 37209 10/29 2809 Delaware LLC 2809 Delaware Ave Unit 202 LLC $750,000 NA 1931 Kimbark 37215 10/17 Johnson Christopher; Johnson Mary Mason John T IV; Mason Dlanna J $750,000 NA 925 11th 37208 10/15 Hall Brandon Koehler Braden Dev LLC $750,000 NA 62 Revere 37205 10/8 Franklin Pike Holdings LLC Walter S Bearden Revocable Trust $743,000 $291 1212 Taggartwood 37027 10/2 Chierico Gary C Rankin Kanika Mehta; Rankin Timothy Mehta; Nyquist Kate $742,000 $147 1703 Glen Echo 37215 10/4 Fuda Joseph; Fuda Suzanne Laudato Andrew $735,000 NA 104 Alton 37205 10/11 Geismar Jacob Robertson Thomas Hunter; Vann Emory Judson V $720,000 $283 845A Dewees 37204 10/11 Cain Corey A; Cain Erin T White Pines Building Group LLC $719,900 NA 1212 Laurel 37203 10/31 Hartsell Linda; Hartsell Scott Caldwell Julia Alexandra $718,000 NA 5175 Granny White 37220 10/11 Lamanna Joseph A Bergfeld Brian J; Bergfeld Megan R $715,000 $281 3505 Ruland 37215 10/25 T&K Capital LLC 8Gco Revocable Living Trust $715,000 $317 1701 Blair 37212 10/31 Metrovitsch Timothy Stephan And Kathleen Rohacz Family Trust $715,000 NA 1106 Biltmore 37204 10/1 Farrell Brian; Farrell Emily Joyce Manda M; Joyce Matthew $710,000 $215 910 Tower 37204 10/9 Lee A Beaman 2016 Trust; Scott Natalie Beaman; Beaman Natalie Raine Naylor Caroline; Naylor Stuart $710,000 $459 3920 Dorcas 37215 10/10 Stone Oak Builders LLC Waldrop David Scott Jr; Wright Ted Richmond $710,000 $269 748 Darden 37205 10/29 Kingdom Builders of TN LLC Lancaster Leland J Jr $700,000 $230

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers SalePrice Price Per Sq Ft 1003 Main 37064 10/8 West Main Trust Marshall Andrew E; Marshall Jan $2,425,000 $1,632 501 Murfreesboro 37064 10/11 Hart Jack Steven; Hart Vicki Ellen Garden Gate Dev LLC $2,300,000 $718 1065 Vaughn Crest 37069 10/10 Kasakevics Shannon Murray; Kasakevics Stanley J Byers Lindsey P; Byers Scott B $2,058,000 $213 247 Governors 37027 10/1 Bailey Ray George B Living Trust Raplee Margaret; Raplee Robert Scott $2,050,000 $207 1013 Holly Tree Gap 37027 10/16 Smith Jennifer Vickery; Smith Martin Dickerson Glyna; Dickerson William G $1,990,000 $471 2017 Legends Ridge 37069 10/10 Mazzuca Family Revocable Living Trust Bertorello Michele; Bertorello Thomas $1,977,500 $234 403 Cornwall 37027 10/14 Taylor Donna R; Taylor Joel L Thurnau Emma Miller; Thurnau Jeremy A $1,950,000 $1,053 212 Emily 37064 10/21 Caudill Alicia Lynn; Caudill Max Tillman Flittner Gregory A; Smith Nancy R $1,884,000 $420 1031 Belle Terra 37027 10/3 Lee Amy Seung; Lee Jamie M Partners In Building of TN LLC $1,771,813 NA 3235 Kinnard Springs 37064 10/22 Hogg Kimberly Wren; Hogg Scott Osborn Charlita R; Osborn James W $1,700,000 $324 305 3rd 37064 10/24 Beck Raymond Clark Julia Lee; Clark Myra Faye (Estate of); Cook Damon Shawn; Gay Melissa Clark; Godwin Danette Cook $1,700,000 $352 1033 Holly Tree Gap 37027 10/7 Barnett Katrina Nicole Inheritance Trust Hillside Homes Inc $1,675,000 NA 6469 Penrose 37027 10/3 Pittman Elizabeth; Pittman Joshua Blake Montgomery Classic Const LLC $1,650,244 NA 1416 Newhaven 37027 10/14 Webster Julia L; Webster Michael S Schramer Robert; Schramer Tasha $1,650,000 NA 1714 Andrew Crockett 37027 10/29 Cole Richard W; Cole Susan Yetter Nashville Now Inv LLC $1,650,000 NA 9427 Weatherly 37027 10/8 Knickerbocker Douglas; Knickerbocker Jennifer J Rutherford Bill B; Rutherford Nancy S $1,617,500 $164 8535 Heirloom 37046 10/2 Beer David; Beer Kimberly J Harmon Camuel; Harmon Susan Kay $1,500,000 NA 1217 Echo 37069 10/28 Ho Dawn L; Ho Richard H Celebration Homes LLC $1,445,462 NA 8645 Belladonna 37046 10/3 Marshall Andy E; Marshall Janet C Southern Elite Custom Homes LLC $1,425,000 NA 8936 Calendula 37046 10/21 Hunter Jonathan; Hunter Stephanie Ford Mike Custom Builders LLC $1,380,569 NA 4033 Clovercroft 37067 10/11 Baker Jill R; Baker Patrick E Jr McGraw Anne B; McGraw Ryan P $1,375,000 NA 5182 Wildings 37046 10/2 Brady Robin M; Brady Tina H Lucas Robert K; Lucas Robin A $1,350,000 NA 6318 Ascot Close 37027 10/25 Arroyo Jessica Suzanne Moon Craig A; Moon Patricia D $1,325,000 $185 4955 Ash Hill 37174 10/25 Dickerson Glyna; Dickerson William G Billingsley Janice Susan $1,300,000 $1,067 6924 Owendale 37046 10/31 Owendale Lane Revocable Trust Fant Gary; Fant Margo $1,299,900 NA 1935 Parade 37027 10/3 Medine Donald A Jr; Medine Patricia Legacy Homes of TN LLC $1,295,000 NA 1958 Parade 37027 10/1 Fowler Lisa; Gut Alexander Aspen Const LLC $1,274,900 NA 6690 Hastings 37069 10/7 Smith Lauren W; Smith Robert D Sipple Homes LLC $1,250,000 NA 723 Glass 37064 10/25 Powell Matthew Stephen Winters Charles Sr $1,245,000 $219 1855 Pageantry 37027 10/22 Green Dawn; Green Nigel Drees Premier Homes Inc $1,229,000 NA 7392 Harlow 37046 10/22 Harlow Drive Trust Arrington Property Holdings LLC $1,200,000 NA 7004 Lanceleaf 37046 10/30 Broderick Phillip; Moyer AJ Abp Capital LLC $1,200,000 NA 6565 Stableford 37069 10/8 Bertorello Michele; Bertorello Thomas Morgan Teresa $1,200,000 NA 5000 Bentgrass 37069 10/24 Harbin Bethany L; Harbin Tracey B Broome Rochelle A; Evenchik Debbie L $1,195,000 $294 1499 Kellywood 37027 10/23 Martin Erica Lauren; Martin Kevin Charles Adams Travis R $1,185,000 NA 9617 Portofino 37027 10/29 Fuentes Merari Villatoro; Madriz Johan Bielski Renee; Bielski Sebastian $1,170,000 NA 1061 Firestone 37067 10/22 Shutt John W III Turnberry Homes LLC $1,168,735 NA 1006 Falling Leaf 37027 10/4 Jarnigan Nicholas Grant; Jarnigan Samantha Pennington Adrienne; Pennington Jay Tyler $1,153,500 $309 5212 Williamsburg 37027 10/21 Frankfather Robert Daniel Holling Christina; Holling Michael F $1,150,000 $372 1936 Parade 37027 10/11 Katz Amy; Katz Mark Andrew Drees Premier Homes Inc $1,137,580 NA 5103 Water Leaf 37064 10/2 Kelleher Maureen A; Kelleher Timothy G Carbine & Associates LLC $1,106,441 NA 1238 Monarch 37027 10/25 Hoos Richard T; Owens Barbara A Bolin Revocable Living Trust $1,089,000 $186 1744 Forsyth Park 37027 10/23 Nieset Christopher; Nieset Michelle Wood Danny B; Wood Jill $1,060,000 $288 420 Melba 37064 10/2 Rudd Jennifer Annette; Rudd John Daniel Latture David W; Latture Lara $1,055,000 NA 1555 Westhaven 37064 10/24 Hahn Raymond P Jr; Hahn Rebecca R Kopriva Kristi Moore; Kopriva Scott R $1,045,000 NA 461 Whistler 37067 10/2 Adams Lindsay Ford; Adams Stephens Porter Dierkes Janet; Dierkes John R $1,035,000 $212 220 Cavanaugh 37064 10/30 Geiger David N; Geiger Sandra H Murray Leanne M; Murray Timothy P $1,020,000 NA 6001 Blackwell 37064 10/21 Griffith Subik Beth Ann; Subik Christopher C Drees Premier Homes Inc $999,900 NA 105 Watertown 37135 10/28 Dawson Jarrett C; Dawson Jill Marie Barlow Builders LLC $997,900 NA 9632 Mitchell 37027 10/17 Persaud Kenneth Tribeni; Persaud Monica Leticia Deluca David A; Deluca Sherri L $995,000 $198 5374 Old 96 37064 10/15 Emons Michael Hudson Diana E; Hudson Scott C $985,000 $340 1132 McClellan 37135 10/4 Weldon Denise A; Weldon Robert L Achilles Custom Builders LLC $979,000 NA 1314 Championship 37064 10/25 Vevoda Ashley; Vevoda Kyle Ford Mike Custom Builders LLC $978,989 NA 206 Franklin 37064 10/9 Wilson Katherine N Liles Michael S; Liles Penni $970,000 NA 5474 Parker Branch 37064 10/9 Harper Living Trust Peila John; Peila Paula $968,000 $274 1533 Championship 37064 10/16 Howard Blanche M Thompson Alan Blake; Thompson Tanya J $965,000 NA 628 Stonewater 37064 10/16 Hawkins Andrew R; Hawkins Megan W Nashville Design Build Inc $950,000 $219 200 Meriwether 37221 10/30 Mason Dlanna J; Mason John T Iv Legend Homes LLC $949,900 NA 9166 Holstein 37135 10/30 Thompson Elizabeth; Thompson James III Turnberry Homes L L C $947,549 NA 1568 Westhaven 37064 10/23 Root Kenneth E Jr; Root Lynda Hahn Raymond P Jr; Hahn Rebecca R $925,000 NA 8112 Schweitzer 37014 10/28 Anderson Brian; Anderson Stephanie Defatta Custom Homes LLC $924,676 NA 1205 Signature 37064 10/22 Koenemann Jody L; Koenemann Lisa Williams Gregory L; Williams Rosemary $910,000 $178 9049 Berry Farms 37064 10/11 Eden James Dean; Thorne Stephanie Sue Ford Mike Custom Builders LLC $902,600 NA 2235 Dunblane 37069 10/16 Nabors Marian R; Nabors Thomas W Shear Carly Rose; Shear Jeffrey D $900,000 NA 3631 McEwen 37067 10/2 Hyde Gary D; Hyde Jeanne M Sexton; Sexton Hyde Jeanne M Sutton Judith L; Wollas George William; Wollas Judith $900,000 $205 3624 Ronstadt 37179 10/24 Neri Cynthia Ann; Neri Thomas Joseph Old South Const LLC $897,444 NA 7349 Harlow 37046 10/8 Sixstringdream Trust Arrington Property Holdings LLC $896,725 NA 5141 Walnut Park 37027 10/17 Paar James C; Paar Jody Weir Christopher; Weir Jennifer $895,000 $209 2624 Goose Creek 37064 10/23 Evans Hunter; Evans Michelle; Morris Philip E; Morris Tina R Gish Andrea Butler; Gish Judi R; Gish Lance Tyler $894,000 $229 801 Hunterboro 37027 10/7 Duke Family Trust Coleman Audrey L; Coleman Charles D $890,000 $243 124 Glenrock 37221 10/18 Payne Gina; Payne Phillip Dale Legend Homes LLC $889,900 NA 1702 Eliot 37064 10/22 Bugg Amy E; Bugg Konnor F Slc Homebuilding LLC $881,075 NA 1310 Choctaw 37027 10/16 Story Elizabeth; Story Roy 1310 Choctaw Trail Trust; Moore Roger D Sr (Tr) $875,000 $200 127 Rue De Grande 37027 10/4 Galyon Chris C; Galyon Ellis C Harrison Barton H Irrevocable Trust; Harrison Laura R Irrevocable Trust $875,000 $207 9218 Sydney 37027 10/4 DRB Preservation Trust Knickerbocker Jennifer J; Knickerbocker Neil $865,000 $167 1421 Westhaven 37064 10/29 Kopriva Kristi; Kopriva Scott R Jackson Jeanette Jobin; Jackson Joseph R $865,000 $272 4637 Majestic Meadows 37014 10/3 Knight Danielle Old South Const LLC $860,000 NA 425 Stephens Valley 37221 10/3 Byers Lindsey; Byers Lindsey Parrish; Byers Scott J&D GP $849,900 NA 2242 Brienz Valley 37064 10/15 Chaffin Amy N; Chaffin Mark E Grubbs Crystal; Grubbs Gary $840,000 NA 219 Gardenridge 37069 10/23 Waterman Jessica; Waterman John Douglas Smith Lauren West; Smith Robert Dale $840,000 $246 6829 Chatterton 37046 10/18 McWhorter Dustin; McWhorter Laura McDaniel Farms Partners LLC $839,752 NA 2870 Sanford 37135 10/7 Tolar Bill K; Tolar Stefanie B Clarke Matthew C; Clarke Susan N $825,000 $230 1032 October Park 37067 10/25 Winters Charles Sr Dalamar Homes LLC $815,000 NA 320 Hughes 37064 10/1 W&M Boggs Living Trust Celebration Homes LLC $800,710 NA 9411 Whittingham 37027 10/23 Digangi Caralyn; Digangi Kyle Stollenwerk Brittany; Stollenwerk David $800,000 $227 8351 Lochinver Park 37027 10/28 Koogler Holly; Koogler Nathan Ho Dawn Lindsey; Ho Richard H; Ho Ruth C $800,000 $188

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers SalePrice Price Per Sq Ft 4035 Yeargan 37128 10/25 Deloach William; Smith Sarah Bradley Kym S; Bradley Mark Roy $899,000 $218 1406 Avellino 37130 10/1 Lichaa Hady; Rabaa Lara Thompson Lyndi; Thompson Robert $825,000 NA 4603 Marymont Springs 37128 10/29 Ragheb Bishoy; Ragheb Melissa Smith Aaron T; Smith Lindsey M $799,900 NA 7243 Magnolia Valley 37060 10/2 Hitchcock Kimberly D; Hitchcock Thomas L Johnson Loretta; Johnson Scott $799,000 NA 1107 Julian 37128 10/4 Smith Doris G; Smith Gregg A McQuary Mary Geralyn $769,900 NA 1607 Fairhaven 37128 10/1 Morgan Angela Kristen; Morgan Timothy Charles Eisenga Henry; Eisenga Ila $765,000 $139 704 Lauderback 37167 10/24 Thompson Arthur Ryan; Thompson Dee D Lauderback George P II; Lauderback Tina L $760,000 NA 7607 Midland 37037 10/10 Johnson Loretta; Johnson Scott Strain Janet R; Strain Thomas S $700,000 NA 1479 Avellino 37130 10/21 Hardwick Bryan A Howerton John; Howerton John R; Howerton Shari; Howerton Shari L $665,000 $138 124 Glen Echo 37167 10/21 Whitworth Kirk W; Whitworth Lee A Parker Christopher Wood; Pugh Steve G Jr $627,500 $112 4323 Brazelton 37128 10/10 Harris Kirk V; Harris Lauren W Trendsetter Homes Inc $625,000 NA 684 Crescent 37128 10/1 Castranova Taylor M Peralta Debra; Peralta Michael; Peralta Michael Living Trust The $560,000 $340 8460 Gum 37127 10/23 Bates Craig L; Bates Terri L Jones Wende $549,900 $177 6239 Jasper Johnson 37127 10/29 Rini Patricia; Rini Robert Scott Livingston Eric; Livingston Sheila $540,000 NA 1105 Tiberius 37128 10/10 Myers Frank Matthew; Myers Kimberly Denise Venable Leanne P; Venable Travis C $525,000 NA 2225 Meadowcrest 37129 10/16 Pecoraro Sharon E Williams David; Williams Deanna $519,900 $155 2817 Wright Haven 37130 10/9 Copeland Chester M Patel Jyoti M; Patel Mahesh C $516,000 $130 5337 Sherrington 37128 10/17 Hayes Kathleen M; Hayes Russell A Thomas Melissa L; Thomas William Scott $514,900 $147 927 Deer Run 37128 10/1 Renegar Rama Harlan Janet Wehr; Harlan Kenneth Aaron $510,000 $202 3027 Beaulah 37128 10/28 Easterly Billy A; Easterly Linda J Excel Builders LLC $505,000 NA 5426 Sherrington 37128 10/15 Spitzmiller Sally A; Spitzmiller Terry L Gadsby-Tate Carolyn; Tate William $501,500 $121 427 Liberty 37167 10/3 Jansen Dana R; Jansen James M Fitzpatrick Angela Marie; Fitzpatrick Jeffrey L $500,000 $139 1651 Constellation 37129 10/1 Gill Julier Excel Builders LLC $499,950 NA 1811 Fairhaven 37128 10/22 Davidson Deborah; Davidson Steven W Wilburn Michael R; Wilburn Stephanie J $490,000 NA 7779 Brenda 37129 10/15 Siler Ashley; Siler Daniel R Comfort Design Homes LLC $489,900 NA 3356 Allen Barrett 37129 10/18 Joiner Christopher Todd Henke Gene G; Henke Pamela R $485,000 $157 3252 Potts 37086 10/3 Butler Amy Jo; Butler Benjamin Stansifer L&E Prop Dev & Cont Inc $459,900 NA 453 Scruggs Hollow 37153 10/7 Hamilton Brian K; Hamilton Deborah L Michaels Homes LLC $459,249 NA 1667 Constellation 37129 10/21 Parker Charlene A; Parker Robert A Su Jason; Su Wei Chi Chen $455,000 NA 1227 Paramount 37153 10/4 Hodges Whitney; Hodges William R III Blume Deborah L; Hamilton Brian K; Hamilton Deborah L $455,000 $137 501 Disley 37128 10/2 Wisterman Kristie Dawn; Wisterman Mark Ira Bmch TN LLC $451,559 NA 6895 Buffalo 37086 10/11 Ligon Barbara A; Ligon Ray D L&E Prop Dev & Cont Inc $450,000 NA 801 Sadie Ann 37167 10/29 Templeton Mary RHB LLC $440,000 NA 5091 Wayside 37037 10/16 Santoro Ashley R; Santoro Justin L Michaels Homes LLC $439,900 NA 1506 Augusta 37037 10/11 Curtiss Regina C; Curtiss Thomas G Excel Builders $439,900 NA 6089 Lee 37167 10/30 Bell Amanda T; Bell Jason R Taylor Christie; Taylor Matthew A $435,000 $242 1505 Rhonda 37037 10/30 Devar Addison B; Devar Whitney A Excel Builders LLC $435,000 NA 1302 Kaci 37167 10/9 Mahal Rahmal; Omar Abdulqader; Rahmal Mahal Prince LLC $434,900 NA 4108 Clint 37128 10/11 Hendrix Andrew Bryce; Wisterman Rebekah Dawn BMCH TN LLC $434,383 NA 809 Kirk 37128 10/7 Nardi Cortney E; Nardi John A Lennar Homes of TN LLC $433,000 NA 2009 Creekstone 37037 10/30 Watson Joshua; Watson Laurel K Loveless Lawrence David; Loveless Rebecca $429,900 $117 5075 Wayside 37037 10/3 Hickman Jennifer; Hickman Randy Michaels Homes LLC $429,900 NA 1217 Hensfield 37128 10/22 Hutson David Lucas; Hutson Sydney Brown Dayton $429,900 NA 963 Licinius 37128 10/18 Howell Jason; Howell Kimberly A Ole South Prop Inc $427,446 NA 130 Squire Jones 37020 10/28 Metzgar Steven; Metzgar Tammy Slayton Homes LLC $426,268 NA 2208 Delay 37085 10/7 Lewis Beth R; Lewis Michael J Nave Jerry W; Nave Victoria $425,000 $177 938 Covenant 37128 10/15 Mills David J; Mills Nanyamka A Lennar Homes of TN LLC $425,000 NA 707 Kirk 37128 10/10 Mikhaeil Ibrahim Lennar Homes of TN LLC $419,197 NA 703 Lauderback 37167 10/7 Wahidi Felicia; Wahidi Jamil Miller Melissa A; Miller Tanya $417,500 NA 2460 Janell 37128 10/29 Standley Megan Brooke; Standley Steven Matthew Emrick Scott A; Emrick Valerie R $417,000 $135 1102 Batbriar 37128 10/18 Stille Lisa Ann; Stille Richard Leonard Jr Paran Homes LLC $415,000 NA 7832 Brenda 37129 10/4 Biggs Christopher; Biggs Lindsey Comfort Design Homes LLC $415,000 NA 200 1St 37130 10/9 Pingicer Kelly; Pingicer Michael Thomas James $415,000 $171 2074 Trout 37129 10/28 Sevier Tesha B; Sevier William Rhea Jr Burke Steven Daryl $411,000 NA 1001 Laird 37135 10/8 Dewitt James R; Dewitt Suzanne C Slayden Lauren Ashley; Slayden Tyler R $410,000 $160 7006 Gum Puckett 37127 10/22 Spence Arlene; Spence Jason TN Outdoor Prop LLC $406,700 NA 3928 Runyan 37127 10/22 Wyman Donald P; Wyman Rebecca S Harney Homes LLC $405,638 NA 7023 Citation 37129 10/24 Boll Jeffrey Steven; Boll Jennifer Michelle Johnson Christopher Allan $405,000 $124 1320 Heather 37128 10/22 Nelson-Schrader Elaine; Schrader Elaine Nelson; Schrader Lars Cipriano Amy; Cipriano Joel $403,500 $124 4502 Red Tail 37167 10/18 Singleton Garrett L; Singlton Kim Dalamar Homes LLC $402,552 NA 3324 Hampton Turner 37128 10/29 Raitt Anna L; Raitt Bryan M Casteel Heather; Casteel Jason K $402,500 NA 6529 Burnt Knob 37129 10/22 Davis Kelly Renee; Davis Kevin Ray Bowman J Mitchell Jr $400,000 $173 5708 Shelton 37129 10/22 Wilhite Karen P Wyatt J Homes LLC $400,000 NA 1208 Stockwell 37128 10/14 Wyrick Brian J; Wyrick Cassandra L Herrington Arthurean; Wilkins Marquis $400,000 NA

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers SalePrice Price Per Sq Ft 114 Rose 37075 10/2 Johnson Christopher; Johnson Courtney Blake-Darrah Lorri A; Darrah Michael; Blake Lorri A $1,500,000 NA 159 Bay 37075 10/7 McClendon Stephanie; McClendon Troy Buck Christen L; Buck Christopher $1,350,000 $314 1090A Latimer 37075 10/17 Hamilton Jamie P; Hamilton Robert Allen Jr Flatt Kim L; Flatt Terry F $1,100,000 $210 1221 Plantation 37066 10/29 Fulps Steven L; Skillern David E Ernst Group LLC $985,013 NA 117 Hidden 37075 10/15 Fletcher Jennifer K; Fletcher Stephen C Thomas Corina D; Thomas James E Jr $926,000 $355 130 Clifftop 37075 10/7 Williams Deborah B; Williams Rockie M Monroe James W $840,000 $345 100 Dogwood Springs 37148 10/1 Ruskin Daniel R; Ruskin Tara L Moore Amanda J; Moore Steven S $725,000 $387 1147 Chloe 37066 10/7 Buck Christopher Hardwick Bryan A $718,500 $150 127 Countryside 37075 10/1 Whitehead Forest G; Whitehead Whitney R Pater Matthew C $695,000 $166 1035 Albatross 37066 10/21 Keith Connor Walker; Keith Elizabeth Paige Innovative Solutions Group Inc $688,000 NA 1620 Egret 37066 10/7 Bishard Linda J; Bishard Thomas G Smit Cynthia J; Smit John $680,000 NA 1405 Drakes Creek 37075 10/18 Reyes Carlos E; Reyes Peggy L Gragg Charles William; Gragg Mary Hester $669,000 $148 118 Bluegrass 37075 10/21 Padgett Kim D; Padgett John M Barnett Marsha; Barnett Richard $662,500 $117 1018 Gadwall 37075 10/18 Bessling Gwendolyn Andrea; Bessling Randolph Dean Childers Kevin T; Childers Mauri Danielle $640,000 $118 979 Franklin 37066 10/7 Layton Martin P; Layton Tracy E Wheat Don; Wheat Marsha Gail $640,000 $107 874 Fairington 37066 10/1 Lawson Chad A Vandiver Connie $619,900 NA 754 Plantation 37066 10/1 Swan Charles G; Swan Diane Y Payne Daniel M; Payne Mary K $610,000 NA 103 Flintshire 37075 10/4 Robertson Morgan Whitney; Robertson Ryan Lee Frank Batson Homes Inc $594,039 NA 1024 Club View 37066 10/11 Collins Judith R; Leatherwood Harold Ned Foxland Harbor Condos LLC $580,000 NA 1536 Drakes Creek 37075 10/17 Flatt Kimberly; Flatt Terry Bessling Gwendolyn Andrea; Bessling Randoph D $569,900 NA 1038 Bradley 37066 10/11 Monroe James W Madrigal Erin J; Madrigal Ivan Esteban; Stone Erin J $568,000 $121 103 Stonewall 37075 10/8 Rhodes Blain; Rhodes Leah Harmon Jean Ann; Harmon John Frank $567,000 $132 166 Flintshire 37066 10/23 Broander Christopher Thomas; Broander Kristi Halcomb Homes LLC $566,021 NA 345 Odoms Bend 37066 10/2 Hollinsworth Leonard C Ligon Leslie; Ligon Lisa $560,000 $189 122 Thornwood 37075 10/2 Rupert Julie; Rupert Kevin Gaines Home Building Corp $559,950 NA 216 Catalina 37075 10/30 Deyoung Rachel; Deyoung William J Crescent Homes Tn LLC $557,322 NA 149 Windmill Pointe 37075 10/23 Hemberger Kenneth D; Hemberger Rebecca Sue Williams Denise E; Williams Raymond E $552,500 NA 104 Chickamauga 37075 10/23 Stirling Caitlin Nicole; Stirling James Robert Delta Builders & Developers Inc $551,250 $177 124 Saranac 37075 10/3 Ullmann Ivan M; Ullmann Michelle L Cochran Caitlin M; Cochran Phillip M $539,900 $146 221 Woodlake 37066 10/7 McManus Adam; McManus Talysa D Smith Carol D; Smith Frank J $539,900 $130 1005 Fortrose 37066 10/30 Simkins Joshua A; Simkins Kelly C Holt Ingdia D; Holt Jermaine L $539,000 $147 1088 Albatross 37066 10/10 Gray Barry A; Gray Deborah E Sloan Ed; Sloan Wanda $535,000 NA 1655 Noah 37066 10/15 Helton James D Buschkotter Joseph A; Buschkotter Michele $533,000 NA 1015 Barry 37066 10/21 Higgins Lawrence III; Higgins Melissa Williams Mark Steven $532,000 $81 2010 Eagle View 37075 10/7 Bal Jacob Robert; Quezada Ross-Ann Manaog Eagle Homes LLC $529,900 NA 157 Ashington 37075 10/2 Kessler John Kurtis; Kessler Rachel Marie Drees Premier Homes Inc $525,000 NA 109 Kirk 37066 10/1 Miller Zachary T; Reynolds Theresa M Woodard Darryl W; Woodard Wendy G $522,000 $119 818 Dunbar 37072 10/1 Schifsky Kathleen R; Schifsky Ronald F Meritage Homes of TN Inc $521,223 NA 124 Lake Valley 37075 10/3 Cochran Caitlin Miller; Cochran Phillip Michael Hodge David L; Hodge Desiree L $520,000 $138 104 Flintshire 37075 10/7 Cantrell Anna; Cantrell Kevin Halcomb Homes LLC $520,000 NA 1012 Crutcher Station 37075 10/3 Swift Michel; White Donna Moquin Laurie J; Moquin Richard A $519,000 NA 133 Saranac 37075 10/23 Teller Pamela Barr Elizabeth A; Barr Rusty $515,000 $196 1027B Mount Olivet 37075 10/17 Colteryahn-Kiel Keylah E; Kiel David W Martin Cindy Renee; Martin Tommy Jr $508,000 $151 1316 Barnsdale 37066 10/4 Ballweber Jana Leigh; Ballweber Terrence James Elm Hill Homes Inc $496,880 NA 112 Harpeth 37072 10/4 Jones Darrell; Welch Lakesha N Meritage Homes of TN Inc $492,453 NA 905 Fairington 37066 10/17 Hayes Jeffery N; Hayes Kimberly Dawn Eldredge Danielle W; Eldredge Ryan A $490,000 NA 1055 Sugartree 37066 10/18 Jenkins Holli F; Jenkins Joshua B Pinkerton Sina Sue $485,000 $181 116 Misty 37075 10/10 Tittle Henry Joshua Weekley Homes LLC $484,444 NA 108 Vaughan 37066 10/10 Kolshi Labinot; Lika Ardiana Spring Creek Investment LLC $479,900 NA 208 Lotus 37075 10/28 Rucks Lee Skelton; Rucks Matthew James Towe Building Group LLC $479,900 NA 1002 Del Ray 37075 10/18 Ushman Alisa B; Ushman Christopher S Dever Robert; Meyers Terri $475,000 $136 104 Sperance 37066 10/24 Bowser Pheona M; Bowser Roger G Southeastern Building Corp $460,900 NA 111 Manor 37075 10/7 Schichtel John E; Schichtel Tamara M Capitol Homes Inc $460,713 NA 575 Nottingham 37075 10/1 Soderlund John Richard; Soderlund Stacy San Lennar Homes of TN LLC $459,990 NA 1010 Five Coves 37066 10/1 Melton Stephanie N; Melton Wesley A Carroll Jennifer R; Carroll William A Jr $459,900 NA 2028 Hawkwell 37075 10/4 Jewett Bryce T; Jewett Jennifer Leeann Creekside Homes LLC $457,050 NA 1008 Atchley 37075 10/29 Rodriguez Manuel R; Rodriguez Tiana N Baun Carissa; Baun Glenn III $455,000 NA 1018 Carolyn 37075 10/22 Monroe Arlan; Monroe Mary Ann Eaton Jerry; Eaton Julia $450,000 $111 435 Norman 37075 10/9 Mueller John S; Mueller Margaret A Pulte Homes TN Limited Partnership $444,396 NA 628 Penhurst 37075 10/3 Maxeiner Christopher; Maxeiner Elizabeth Weekley Homes LLC $443,602 NA 110 Little Bethel 37048 10/1 Chavis Brooke; Chavis Jamon Lee Samuels Donald Jr; Samuels Tawana $443,500 $144 553 Nottingham 37075 10/30 Hockenberry Craig R; Hockenberry Olga Y Lennar Homes of TN LLC $439,990 NA 224 The Hollows 37075 10/10 Summarell Devin Vestey; Summarell Mark Salmon Vivian W; Salmon William A $439,000 $141 516 Pee Dee Branch 37048 10/24 Martin Deanna W; Martin Mark A Ensley Erin M Wilson; Ensley Jacob L $435,000 NA 537 Nottingham 37075 10/24 Jett Charles C; Jett Shauna R Lennar Home of TN LLC $434,990 NA 435 Fieldstone 37188 10/4 Pickard Deanna Freeman; Pickard Raymond Lamar Aex Builders Inc $429,900 NA 111 Slate 37188 10/4 Sanchez Dena; Sanchez Lydia West Bobby L; West Patricia $429,900 $100 116 Alexander 37022 10/10 Parks Colby O; Parks Hollie N Vaughn Jeremy L; Vaughn Tabitha F $425,900 $134 814 Harris 37066 10/28 Donahue Jodi Lynn McGuire Andrea; McGuire Terrence $425,000 $122 162 Grandview 37066 10/3 Samuels Donald L Jr; Samuels Tawana L Hunt C Steven; Hunt Darla A $422,000 $127 102 Sperance 37066 10/17 Schlagenhaft Erica B; Schlagenhaft Sean Southeastern Building Corp $419,400 NA 1559 Hunt Club 37066 10/7 Pierce Crystal Bo; Pierce Jason C Cox Carrie; Cox John T $418,000 NA 805 Dunbar 37072 10/29 McDonald John D Meritage Homes of TN Inc $417,990 NA 750 Canter 37075 10/24 Timmie Charlene J; Timmie James D Clayton Prop Group Inc $413,460 NA 1020 Appaloosa 37066 10/8 Zullo Nicole D Southeastern Building Corp $410,650 NA 208 Pecan 37066 10/18 Adamopoulos Dimitrios; Adamopoulos Shelle Rawdon Judi S $410,000 $86 1004 Sweet Oak 37075 10/15 Lozano Andrew Cartwright Bernice Forrest $410,000 NA 117 Hattie 37075 10/16 Snodgrass Aaron; Snodgrass Michelle L Hepburn Graham; Hepburn Sarah $409,900 $121 1122 Jenkins 37075 10/16 Miller Alan; Miller Kristine Dearman Gerry C $406,000 $126 417 Norman 37075 10/8 Howell Deann M Pulte Homes TN Limited Partnership $404,525 NA 1597 Drakes Creek 37075 10/28 Wempe Whitney Lennar Homes of TN LLC $402,990 NA

Wilson County