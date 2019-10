Top Middle Tennessee residential sales for September 2019

VOL. 43 | NO. 42 | Friday, October 18, 2019

Top residential real estate sales, September 2019, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price Price Per Sq Ft 4739 Post 37205 9/25 Preston Trust Estes Kathleen Jackson; Frances Jackson Ambrose Qsst Trust; Harold Edward Jackson III Qsst Trust; Jackson Harold Edward III; Kathleen Jackson Estes Qsst Trust; Ambrose Frances Jackson $2,655,000 $400 3501 Trimble 37215 9/30 Heinrichs Brian; Heinrichs Joy Hauco LLC $2,200,000 $1,046 4232 Wallace 37215 9/9 Albany Road Property Trust 4501 Alcott LLC $2,200,000 $1,027 1150 Travelers Ridge 37220 9/24 Reese James; Reese Niki Blackstock Narvel W $2,189,000 $370 4024 Sneed 37215 9/17 DW Family Trust JGLAC Nashville GP $2,169,000 $1,082 5032 High Valley 37027 9/3 Saadeh Dennis E; Sulic-Saadeh Tina M Bleiweis Paul B; Brown Debra K $2,000,000 $256 212 Deer Park 37205 9/4 Schools Tara C; Schools Timothy K Ledbetter Bureon E; Ledbetter Harriet B $1,995,000 $401 907 Pasadena 37204 9/20 Fink Michael; Fink Molly DSRM LLC $1,878,100 $1,550 4502 Yancey 37215 9/26 Mayes Blake; Mayes Taylor Ingram David B; Ingram Sarah L $1,856,000 $644 215 La Vista 37215 9/18 Insel Carl W; Insel Elisabeth L Thrive Signature Homes LLC $1,795,000 NA 4511 Price Circle 37205 9/25 Davidson Gillian Patrice; Davidson Jeffrey Neil Tudor Building Group $1,653,000 $844 731 Omandale 37204 9/26 Anderson Justin 8Gco Revocable Living Trust $1,637,500 $1,202 2709 Brightwood 37212 9/16 Hughes Dana N; Grissom Jason Andrew Stone Oak Builders LLC $1,607,500 $1,439 737 Vosswood 37205 9/9 Dowell Connie Vinita; Miller Stephen Paul Rinne Pekka P $1,600,000 $306 114 Cheek 37205 9/5 Landsberg Anthony J; Landsberg Hayley Jenkins Family Living Trust $1,550,000 $357 1213 Nichol 37205 9/5 Creekmore Hunter; Creekmore Jacklene Neff Lisa C; Neff Thomas L $1,500,000 $389 3303 Hobbs 37215 9/18 Gedney Elizabeth; Polk Daniel Williams Build Nashville Dbh LLC $1,499,000 NA 432 Glen West 37215 9/12 Bauer Cynthia Mathews; Bauer Gregory Allen Barlow Builders LLC $1,458,183 NA 3301 Hobbs 37215 9/25 Scarlett Andrew; Scarlett Jenny Build Nashville Dbh LLC $1,450,000 $660 2500 White 37204 9/16 Progressive Dev LLC Smallman William $1,285,000 $581 6202 Hickory Valley 37205 9/9 Danny Lee McLaren Declaration of Trust Songstad Brent; Songstad Ynell $1,250,000 $250 326 Walnut 37205 9/4 Gibson Charles Thomas; Gibson Katherine Harwell Lovvorn Harold Newton III; Lovvorn Suzanne M $1,227,500 $298 1702 Rosewood 37212 9/16 Birdee Daljit K; Birdee Gurjeet S Russell Carrie; Russell Jonathan $1,210,000 $361 506 32nd 37212 9/6 Lin Chris Cheyih; Lin Julia Mefford JRG Prop LLC $1,199,800 NA 514 Monroe 37208 9/17 Hedley Thomas Powell JGLAC Nashville GP $1,199,000 NA 516 Monroe 37208 9/13 Turner Jessica; Turner Malcolm JGLAC Nashville GP $1,199,000 NA 117 Ransom 37205 9/10 Brown Ashley May; Brown Gregory Scott Pennington Austin B $1,190,000 NA 1007 Greenwich 37215 9/5 Anderson Arthur Newton III; Anderson Kimberly K Karole B Pinson Bypass Trust $1,188,800 $232 3417B Benham 37215 9/18 Garza Pedro Yzagurri; Garza Samieh Badh Potter Brothers Const LLC $1,175,500 NA 2011B Overhill 37215 9/16 Maddalena Alexandrea; Maddalena Michael Colclasure Co LLC $1,150,000 NA 4628 Shys Hill 37215 9/11 Dark Barry Nashville Redefined LLC $1,150,000 $266 712 Belle Meade 37205 9/10 Clifford Broderick Davis Revocable Trust Agreement of Peter E Rumsey $1,144,000 $353 407 Hillwood 37205 9/30 Beaver Nathaniel Nelson Kooi Suzanne Mintz; Mintz Philip G $1,120,000 $398 5609 Ottershaw 37027 9/3 Ainlay Charles; Ainlay Joanne Hoffman Sara G; Hoffman T Scott $1,100,300 $225 807 Brook Hollow 37205 9/9 Rice Joseph G; Rice Tara A Larence & Davis Prop LLC $1,100,000 $663 3610A West End 37205 9/27 Dilts Kelly Marie; Vaclavik Brian Thomas Mike Ford Custom Builders LLC $1,097,885 NA 20 Rutledge 37210 9/4 Panther Creek Trust Rutledge Dev LLC $1,090,900 NA 4337 Beekman 37215 9/26 Bowen Carrie; Bowen Jeffrey S Vise Doris B Estate $1,090,000 $252 1210 Nichol 37205 9/9 Province Builders LLC Phillips Turner Jr Revocable Living Trust $1,075,000 $539 900 20th 37212 9/19 Hanson Mishthi Grace Harris Jonathan B; Tramuto Donato J $1,050,000 $526 823 Forest Acres 37220 9/3 Armstrong Hilary; Armstrong Todd P Cooke Jennifer K $1,045,000 $252 1806 Ashwood 37212 9/3 Kelly Kathleen; Pettitt Stephen Lassiter Brian A; Lassiter Kristel W $1,015,000 $426 6150 Jocelyn Hollow 37205 9/4 Strickmaker Kurt; Strickmaker Ann Marie Neuman Douglas C $1,000,000 $230 1739 Glen Echo 37215 9/5 Ramprasad Asha; Ramprasad Mittur N Powless Connie Jo $995,000 $267 4303B Dale 37204 9/10 Pham Nancy Ngoc; Phan Phuoc Vinh Elizondo Family Living Trust $985,000 NA 2025B Castleman 37215 9/10 Campbell Cole Thomas Jones Larry Dean $985,000 NA 3300 Nevada 37209 9/23 Gerrity Peter F Arbogast Kaz; Pins Theodore $970,000 $708 4132 Outer 37204 9/11 Herbold John K; Herbold Walker White Dorris John R Jr; Dorris Sharon H $969,900 NA 1212 Laurel 37203 9/10 Evans David; Evans Tamara Englert Stephen; Kachnic Lisa A; Nyquist Kate $959,000 NA 1928B Castleman 37215 9/25 Alford William Beau Carbine & Associates LLC $956,000 NA 506 Monroe 37208 9/20 Sbarra Katherine A Sbarra Susan S; Sbarra Joint Revocable Trust $950,000 $436 515 Church 37219 9/23 Romano Jeffrey F; Shayer Stanley 505 Property LLC $950,000 NA 53 Wyn Oak 37205 9/16 Wells Christopher A; Wells Elizabeth A B Smith Constance A $937,500 $203 20 Rutledge 37210 9/5 Stettler Amy Elizabeth Rutledge Dev LLC $909,900 NA 28 Bosley Oaks 37205 9/6 Morphett Jonathan G; Morphett Mary C Birchfield Edwin B; Birchfield Rebecca R $894,200 $214 5310 Elkins 37209 9/23 Wilson David Key Jr; Wilson Elizabeth Lucas BR Group LLC $885,000 $844 4004 Wallace 37215 9/9 Hall Dwight Currey; Hall Haylee Haroldson Thomas E; Hildebrand Kirsten J $885,000 $326 118 Chatsworth 37215 9/19 Pittman Cindy M; Pittman Dwight A Rice Mark John; Deitte Lori Ann; Rosenthal Kate $875,000 $215 20 Rutledge 37210 9/3 Kaiser Dan; Kaiser Daniel Walter Rutledge Dev LLC $875,000 NA 905 Noelton 37204 9/16 McCray Jordyn M; Quillin Timothy M Delpozzo Luciano; Zanetti Benedetta $875,000 NA 1838 Laurel Ridge 37215 9/30 More Kalan; More Robert Jr Banks Jared $871,250 $258 914 Gale 37204 9/4 Williams Donald C; Williams Susan Z National Residential Nominee Services Inc $865,000 $268 1703 Villa 37212 9/12 Jahangir Eiman; Solivan Amber Elizabeth NTG Prop LLC $865,000 $460 5550 Granny White 37027 9/3 Lee Catherine Baker; Lee Charles Baxter Barnett Jason; Kenney Kristin; Rosenthal Kate $852,000 $218 5211 Granny White 37220 9/23 Hickerson James; Hickerson Mariko Chamness Cynthia Kay; Chamness Jay Nelson $850,000 $288 1002B Southside 37203 9/16 Thompson Douglas Lindquist Peter $850,000 NA 20 Rutledge 37210 9/24 Evans Mark F; Evans Family Partners Rutledge Dev LLC $850,000 NA 5449 San Marcos 37220 9/5 Garrett Sarah Eppel; Garrett William Brett Morris Brent; Watson Marissa $850,000 NA 887 Robertson Academy 37220 9/16 Hardin Jonathan; Wu Grace Y Materazzi Laura A; Materazzi Stephen J; Materazzi Stephen Jr $850,000 $265 50 Wyn Oak 37205 9/16 Smith Concetta C; Smith William T Brumm Jason R; Brumm Sherri A $842,900 $263 1007 Paris 37204 9/3 Kent David Blevins Aretha M $840,000 $376 1019 Grove 37203 9/18 McGrath Melissa Dowd Dev & Design LLC $829,900 NA 4000 End 37205 9/4 Dalton Jack H; Dalton Jeanette H Yurdin Donna B $825,000 $362 1043 Greenwood 37206 9/25 Wilson Kevin E Buckley Daniel Martin; French Andy Lee II $825,000 $195 4236 Jamesborough 37215 9/27 Blackburn Annie Ierardi; Blackburn Brent Daniel Dodd Andrew J; Dodd Laurie N $825,000 $246 1902 11th 37203 9/10 Bertelli Alex; Hoff Alexia C Dowd Dev & Design LLC $820,000 NA 2857 Wellesley 37215 9/4 Taylor & Taylor Inc McGahey Linda J $810,000 $267 3712 Woodmont 37215 9/23 Mori Brittany; Mori John K Gaver Jeffrey R; Gaver Olinda Renee $807,000 NA 6130 Bresslyn 37205 9/18 Bennett Diane B; Bennett Micah K Wells Christopher A; Wells Elizabeth $799,900 $263 1 Breckenridge 37215 9/11 Harris Kate; Harris Robert III Suntrust Bank $784,400 $147 405 Charlesgate 37215 9/13 Ackerman Gail; Ackerman Paul Jr Thornton Hazel; Willis Colin; Thornton Hazel; Willis Colin $780,000 $247 841 Gale 37204 9/4 Hillman Jessica E; Hillman John M Jr Gale Trust; Taylor Jenny $780,000 NA 1004 Argyle 37203 9/5 Wilson Daniel Ray Hyde Const Group LLC $775,000 NA 122B Lincoln 37205 9/30 Dale Andrew H Presley Martha K; Tran Danny $770,000 NA 805 Templeton 37205 9/3 Murphy Daniel; Murphy Melanie Dunbar Meredith Potts; Dunbar Samuel Cuyler $769,000 $511 1006 Waverly 37203 9/4 Lee Irene T; Robinson Brett E Province Builders LLC $765,000 $638 1904 Beech 37203 9/10 Martin Jane Hope; Martin Larry B Ortkiese Sarah Ann $759,000 $251 4111 Murphy 37209 9/24 Ranz Lee R; Sauvageau Mitchel J Bell Carl D; Bell Shannon S $751,750 $319 2340 Spring Branch 37115 9/11 Hernandez Maria Beatriz; Hernandez Ulises Mendoza Branch Nikki; Harrison Donna L; Harrison Duane E $750,000 $500 1015 Southside 37203 9/13 Hallman Mesman Trust Midtown Realty LLC $745,000 NA 1706 Warfield 37215 9/6 Milosevski Logan; Milosevski Steven Lee Catherine B; Lee Charles B $741,000 $413 110 31st 37203 9/10 Evans William; Relling Mary Conder Stephanie L; Conder William M $737,840 $295 1212 Laurel 37203 9/30 Baker Alison Elizabeth; Baker Lawrence Jason Bomar Jean C; Bomar Steven D $735,000 NA 115 Lincoln 37205 9/18 Knutson Dale; Knutson Jesse Claiborne Jeffrey; Claiborne Morgan S $728,000 $318 5209 Shenandoah 37220 9/12 Materazzi Laura A; Materazzi Stephen J Omalley Vivian Vinson $720,000 $212 802 Huntington 37215 9/27 Molinar Amanda; Molinar Michael Gokey Danny; Gokey Leyicet; Self Stephanie Mundy $719,900 $200 2800 Valley 37215 9/11 Adams Alan D Adams Don; Adams Lynne $715,000 NA 1014 Graybar 37204 9/4 Ing Christopher J; Ing Holly Jacobs Scott Douglas $707,000 $229 1611 Tyne 37215 9/17 Level Prop LLC Stephanides Michael; Moharreri Bella Michelle $707,000 $164 6104 Hickory Valley 37205 9/5 STD Prop LLC Decker William S III; Decker William S IV; Williams Emily Blair $706,000 $233 2035 Overhill 37215 9/30 Budhwani Hina Williams Summer $705,000 NA 237 Cherokee 37205 9/13 Anderson Christian Vaughan; Anderson Clinton James Link Charles Bryan; Link Leanne J; Link Charles Bryan; Link Leanne J $701,525 $286 5067 Rawlings 37080 9/10 Sweatt Jason C; Sweatt Melinda M Gifford Christy B; Gifford William L $700,000 $187 117 Taggart 37205 9/13 Kohrmann Kathy; Kohrmann Kevin Blaess Kristine A; Blaess Michael A; Blaess Kristine A; Blaess Michael A $700,000 $346

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price Price Per Sq Ft 8419 Crockett 37046 9/3 Cassidy Renee V Trust; Cassidy Shane M Trust Daniels Michael $4,750,000 $543 1747 Old Natchez 37069 9/10 Oakwood Natchez LLC Hedley Thomas Powell $2,650,000 $913 9243 Lehigh 37027 9/4 1295 Trust Stonegate Homes LLC $2,597,000 NA 9279 Wardley Park 37027 9/26 Jones Robert C; Robb Carlyn H Walker Donna Gail; Walker Martin C $2,199,900 $355 488 Jones 37027 9/16 Swindle Amy; Swindle Patrick David Wegner Dean D; Wegner Kelly Quinn $2,150,000 $264 903 Main 37064 9/23 Haarbauer Jennifer H; Haarbauer John Michael III Perry Tatum M; Perry William C $1,850,000 $394 450 Wild Elm 37064 9/23 Wierok Prop LLC Mosley Celi; Mosley Seth $1,600,000 NA 4033 Grace Creek Valley 37179 9/11 Caniglia Kelli; Dehoog Susan Moore Daniel $1,582,000 NA 1850 Pageantry 37027 9/13 ODonnell Erin; ODonnell James Bradley Old South Const LLC $1,580,030 NA 5006 Mountview 37027 9/13 Hassenpflug Andrea Dawn; Hassenpflug Doug Harris Carden Gary M; Carden Lynn A $1,575,000 $209 8251 Heirloom 37046 9/4 Yount Debra R; Yount Donald K Legend Homes LLC $1,549,900 NA 9559 Hampton Reserve 37027 9/6 Flynt Kimberly S; Flynt Steven G Cardello David R; Cardello Margherita $1,524,000 NA 4420 Russem 37064 9/9 Still Bettina M; Still Jonathan; Still Stephanie Armour James T; Armour Shamela $1,480,000 $317 4225 Carrolton 37064 9/24 Cournoyer Christopher Brian; Cournoyer Megan Davis Amy; Davis John E $1,450,000 $210 7 Winged Foot 37027 9/10 Williams Trust Larsen Kelly E Irrevocable Trust $1,420,000 NA 6085 Lookaway 37067 9/4 Tracy Corina; Tracy Jeffrey A Partners In Building of TN LLC $1,404,970 NA 641 Legends Crest 37069 9/3 Freckleton Jennifer; Freckleton Jeremiah Alexander Angela; Alexander Shane $1,350,000 NA 9611 Portofino 37027 9/26 Owens Brian; Owens Courtney Artisan Custom Homes LLC $1,346,982 NA 1713 Championship 37064 9/11 Dilworth James K; Dilworth Margo M Daley Christine; Hilty John L $1,329,000 $200 6041 Native Pony 37046 9/23 Latture David William; Latture Lara Prestwood Canary Ventures Trust $1,320,000 NA 9555 Sanctuary 37027 9/20 Johnson Brenda J; Johnson Norman R Kasakevics Shannon M; Kasakevics Stanley J $1,310,000 $217 2 Camel Back 37027 9/4 Pearcy Timothy E Pennington Hal N; Pennington Peggy S $1,305,384 $253 801 Stonewater 37064 9/25 Hansen Erik; Hansen Oksana Carbine & Associates LLC $1,292,152 NA 6092 Lookaway 37067 9/27 Nichols Jennifer; Nichols Lane Partners In Building of TN LLC $1,257,510 NA 1937 Parade 37027 9/3 Ozburn Benton M Residence Trust Legacy Homes of Tn $1,241,000 NA 1824 Acadia Cove 37027 9/27 Mitchell Kevin W; Mitchell Lisa B Barlow Builders LLC $1,232,241 NA 658 Post Oak 37027 9/27 Reynolds Kelly Anne; Reynolds Phillip M Jr Weitkamp Asli Revocable Trust; Weitkamp Hendrik Revocable Trust $1,200,000 $262 1934 Parade 37027 9/30 Engel Kenneth John; Engel Lori Ann Drees Premier Homes Inc $1,194,690 NA 9202 Bradbury 37027 9/16 Stevens Debra; Stevens Leon Turnberry Homes LLC $1,188,114 NA 1207 Franklin 37027 9/19 Dalgarn Jay Jr; Dalgarn Molly Bilyeu Martha Frances Womack (Estate of) $1,175,000 $301 5117 Walnut Park 37027 9/12 Schutt Andrew J; Schutt Kristie M Duncan Chantelle; Duncan Christopher $1,150,000 $171 1034 Benelli Park 37064 9/3 Dilenschneider John; Dilenschneider Monica Majors Const LLC $1,140,000 NA 7392 Harlow 37046 9/11 Arrington Property Holdings LLC Abp Capital LLC $1,130,771 NA 1013 Firestone 37067 9/4 Hamby Cary Turnberry Homes LLC $1,119,900 NA 1307 State 37064 9/17 Martin Kimberly Jackson & William Draper Martin Revocable Trust Howard Jerry Lee II; Howard Kelly Marie $1,059,000 $247 227 Ennismore 37027 9/26 Fairbrother Erin Leann; Fairbrother Samuel Walton Jones Robert C; Robb Carlyn H $1,055,000 $232 828 Woodburn 37027 9/30 Jensen Douglas; Jensen Jessica Beddingfield Donald B; Beddingfield Julie $1,040,000 $177 9612 Romano 37027 9/16 Hauser Michelle; Hauser Raymond Kershaw David S; Kershaw Shelley J $1,010,000 NA 325 Holcombe 37064 9/16 Houglum Karl; Houglum Mary Carter Karol J; Francoeur David E $1,000,000 NA 6323 Canterbury Close 37027 9/3 Norton David Wallstedt Andre; Wallstedt Bruce Alan $999,500 $218 2008 Ivy Crest 37027 9/6 Mustapha Melissa; Mustapha Taopheeq A Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Part $995,680 NA 9005 Gasserway 37027 9/10 Grant Ellen; Grant Joseph Jr Hensley Dana; Hensley Rinne $983,300 $182 2709 Eglington 37069 9/19 Grieco Jason M; Shiels Courtney M Turnberry Homes LLC $982,899 NA 509 Lake Valley 37069 9/12 Herald Cynthia; Herald John Boster Kenneth Barry Jr; Boster Lori A $980,000 $245 1765 Evergreen 37179 9/17 Hightower Donta Markham Justin; Markham Justin W; Markham Tracy; Markham Tracy L $975,000 NA 220 Chatfield 37067 9/18 Jarmoluk Carey Phillips; Jarmoluk David Lawrence Hartman Beth C; Hartman Enoch Ellerson III $972,000 $177 7001 Crews 37027 9/24 Kinder David M; Pewitt Julia A Oman Dev LLC $970,000 NA 7221 Wildings 37046 9/30 Cowart Louis E; Cowart Nancy Y Brady Robin Michael; Brady Tina Huettemann $965,000 NA 431 Mayfield 37027 9/25 Parrott Scarlett Corky; Parrott Scarlett Corley; Parrott Zachary Michael Hargens Stephanie A Strahl; Hargens Tanner J; Strahl Hargens Stephanie A $960,000 $239 641 Jasper 37064 9/18 Huelsbusch Jennifer Lynn Ford Mike Custom Builders LLC $955,818 NA 3636 Ronstadt 37179 9/16 Dusche Judy; Dusche Nichole R; Dusche Peter Gp Luxury LLC $952,651 NA 7330 Harpeth 37064 9/13 Deciccio Marco; Nicewarner Robert Jason Clark Lela C Revocable Living Trust; Clark Raymond L Revocable Living Trust $950,000 $189 2109 Southern Preserve 37064 9/12 Kerr Joshua P Knight Danielle; Knight Stephen $924,900 NA 104 Glenrock 37221 9/24 Chamness Cynthia K; Chamness Jay N Defatta Custom Homes LLC $902,729 NA 2025 Orange Leaf 37067 9/4 Rosenberge Karen Sue; Rosenberger Steven Bradley Dalamar Homes LLC $902,197 NA 6409 Waterford 37027 9/3 Murray Andrew; Murray Megan Corley James Hunter; Hemmert Kelly Raei $900,000 $205 450 Acadia 37064 9/10 Miller Michael A; Miller Tedra L Sipe Emily; Sipe Eric $899,900 $205 1062 Carlisle 37064 9/20 Hamada Louis B Domus Builders LLC $899,900 NA 1115 Lusitano 37135 9/30 Mogan James Matthew; Mogan Mary Martin Gp Luxury LLC $898,150 NA 904 Oxford 37027 9/4 Smithson John Laird III; Smithson Sydney Patterson Jasper Elizabeth; Jasper Stephen $895,000 $224 481 Sandcastle 37069 9/30 Deshazo Holly McLaurin; Deshazo Matthew Denson More Kalan A; More Robert Jr $893,500 $169 6339 Johnson Chapel 37027 9/30 Burykin Andrey; Burykin Milana Weaver Donovan A; Weaver Kimberly $889,900 $136 93 Governors 37027 9/12 Butcher Jane C; Butcher Steven W Elliott Andrea S; Elliott Ian M $887,500 $199 6414 Waterford 37027 9/9 Hurd Byron Zachary; Hurd Jourdan Breann Russell Donald; Russell Karen K $884,000 $266 4581 Majestic Meadows 37014 9/4 Matherly Joanna Grace; Matherly Todd Robert Drees Premier Homes Inc $882,059 NA 1030 General Martin 37064 9/13 Hudson Diana E; Hudson Scott C Ford Mike Custom Builders LLC $878,675 NA 1120 Lusitano 37135 9/3 Flavin Bevan; Flavin Linda GP Luxury LLC $876,512 NA 140 Asher Downs 37135 9/27 Boyle Kevin M; Click Lisa L Drees Premier Homes Inc $874,953 NA 317 Conoga 37135 9/10 Lunsford Matthew Raymond; Victory Margaret Elaine Provenzano Bethany K; Provenzano Daniel M $870,000 NA 366 Tulley 37135 9/13 St Clair Robert L; St Clair Sarah E Drees Premier Homes Inc $869,300 NA 9497 Wicklow 37027 9/4 Bolinger Paul F; Fisher Renee N Fons Kersten E; Fons Philip C $862,500 $186 1116 Lusitano 37135 9/3 Duke Aaron M; Duke Tara D GP Luxury LLC $862,467 NA 5124 Herschel Spears 37027 9/24 Riggs Allan Christopher; Riggs Connie Lynn Greve Edgar E; Greve Kay S $860,000 $291 5010 Woodland Hills 37027 9/23 Mayes Brooke Simmons; Mayes Kyle Nolan Simmons David M; Simmons Teresa $850,000 $266 1832 Barnstaple 37027 9/10 King Sally M; King Stephen P Tracy Corina; Tracy Jeffrey A $850,000 NA 1319 Devens 37027 9/23 McClinton Justin T; McClinton Kate A Willis Camille Harlin; Willis Harold L Jr $850,000 $205 9536 Midlothian 37027 9/26 Bwoodtn LLC Reynolds Janet G; Reynolds Robert S Sr $850,000 $157 1173 Pin Oak 37027 9/4 Miller Danene K; Miller Troy L Schneider John & Julie Living Trust $840,000 $164 6409 Westbourne 37027 9/23 Wille Brian; Wille Shannon Deshazo Holly McLaurin; Deshazo Matthew Denson $836,000 $260 7144 Tullamore 37067 9/27 Ellis Helen Marie Robbins; Ellis Jeffrey R; Robbins Ellis Helen Marie Stevenson Nick Anthony & Sherri Lynn Stevenson Revocable Living Trust $836,000 $164 3821 Pulp 37179 9/30 Brandstater Haley; Brandstater Thomas K GP Luxury LLC $835,000 NA 6603 Windmill 37046 9/25 Caruana Natasha; Caruana Paul J McDaniel Farms Partners LLC $832,999 NA 100 Glenrock 37221 9/17 Reynolds Carla Renee; Reynolds Randall Keith Celebration Homes LLC $828,021 NA 809 Wilson 37027 9/23 Perera Champa; Perera Jeewananda Janbakhsh Hosein; Janbakhsh Mark; Janbakhsh Soudabeh $820,000 NA 7014 Crews 37027 9/24 Walker Benjamin; Walker Jamie Oman Dev LLC $819,650 NA 1018 Cumberland Valley 37064 9/3 Krug Keith Lynn; Krug Regina Jones Co of TN LLC $818,629 NA 8009 Burning Tree Farms 37014 9/19 Clarke Matt; Clarke Susan Defatta Custom Homes LLC $813,000 NA 1775 Masters 37064 9/3 Dutton Rachel; Dutton Timothy England David H; England Liza A $811,000 $204 230 Temple Crest 37069 9/12 Francisco Lisa; Francisco Mike Smith Dianne Lynne; Smith Earnest $808,500 $215 1119 Lusitano 37135 9/23 German Andrew; German Kelly GP Luxury LLC $799,696 NA 9644 Brunswick 37027 9/10 Read Laura Grant Ellen P; Grant Joseph D $785,000 $197 1784 MacAllan 37027 9/17 Polepalli Rajeev Kumar; Polepalli Swathi Krishna Dulaney Richard T; Dulaney Sheridan A $785,000 NA 3589 Robbins Nest 37179 9/24 Llarena Myrna Marina Mendoza; Martinez Eduardo Zavala Tillman Opal Glenn; Tillman Stephanie $785,000 NA 3004 Paper Mill Bridge 37179 9/6 Beasley Charleen M; Beasley Charles T Scott Angela; Scott Bruce $779,000 $177 9072 Chardonnay 37067 9/3 Inglis Anthony M; Inglis Lauren Schrader Gerald L; Schrader Kerry E $775,000 $180 3413 Stagecoach 37067 9/6 Robbins Jared M; Robbins Stacy L Bibeau Lezlie Dee; Bibeau Thomas L $770,000 NA 1045 Beech Grove 37027 9/11 Harrigan Robert Thomas Bales Diana K; Bales James A $765,500 $215 6821 Flower Hill 37046 9/11 Davenport Jerry; Davenport Stefanie Jones Co of TN LLC $765,020 NA 3500 Creamery Bridge 37179 9/16 Bender Cody; Bender Jessica Defatta Custom Homes LLC $760,000 NA 352 Snowden 37064 9/17 Joo Hyunji; Joo Ihnhwan Davenport Jeremy M; Davenport Kelly E $755,000 NA 110 Fitzgerald 37064 9/4 Abbott Gary; Abbott Gary Michael; Abbott Kerri Hunter Revocable Living Trust $747,500 $222 1068 Lewisburg 37064 9/19 Mason Megan C; Mason Michael L Edman Cathrine Renee; Edman John Drew $742,500 $198 2522 Saint James 37064 9/3 Van Weelden Codi Jo; Van Weelden Nicholas Paul Jackson Valley Land Partners LLC $740,000 $216 155 Telfair 37135 9/4 Burnson Michael Andrew; Burnson Shannon Marie Drees Premier Homes Inc $737,000 NA 6599 Windmill 37046 9/25 Cannon Christopher Alan; Cannon Elizabeth Parsons McDaniel Farms Partners LLC $728,200 NA 4035 Old Light 37014 9/17 Schinelli Bruce G; Schinelli Jacqueline S Schmid Julian; Schmid Lauren $726,500 NA 9710 Amethyst 37027 9/10 Creamer Frederic John Jr; Creamer Natalie Roquemore Jeffrey W; Roquemore Julie D $725,000 $184 6563 Windmill 37046 9/24 Cruger Jennifer Elyse; Cruger Matthew Anthony McDaniel Farms Partners LLC $723,628 NA 1109 Beckwith 37064 9/20 Nebel Jonathan R; Nebel Laurie Ford Mike Custom Builders LLC $716,910 NA 131 Telfair 37135 9/25 Grassell Joseph O; Grassell Tessa P Avenue Homes LLC $715,582 NA 2017 Garfield 37221 9/30 Smith Perry Hamilton; Smith Rebecca Hopkins Celebration Homes LLC $715,000 NA 315 Courfield 37064 9/20 Murdock Aaron; Murdock Jessica Ford Mike Custom Builders LLC $711,145 NA 9521 Wexcroft 37027 9/13 Roberts Anna E ODonnell Erin M; Odonnell James B $708,500 NA 3008 Coral Bell 37067 9/3 Mann Jason; Mann Lesley M Farris Robby J $705,000 $131 9373 Smithson 37027 9/25 Lindholm Christopher; Lindholm Katie Boyle James M; Boyle Sherdene S $702,500 $142 6226 Bridlewood 37027 9/16 Hallmark Brian K; Hallmark Elizabeth F Miles Gail M; Miles Richard A II $700,000 $255

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price Price Per Sq Ft 3602 Shelbyville 37127 9/27 Five Star Joint Venture Dales Douglas M $899,000 $571 872 Allen 37129 9/9 Boles Darrell R; Boles Jamie E Gentry Phyllis Elizabeth; Reed John William; Reed Phyllis Elizabeth $753,500 $246 2934 Stewart Creek 37129 9/13 Ramsey Carol J; Ramsey Craig Excel Builders LLC $693,520 NA 1111 Julian 37128 9/10 Poss Brandon W; Poss Shannon A Godwin Jeremy $690,000 NA 7161 Del Thomas 37167 9/23 Barrera Jose; Morales Nallely Del Valle Manahan Nancy W $640,000 $190 5201 Mankin McKnight 37127 9/20 Camacho Bryan J Homes For Our Troops Inc $586,101 NA 1002 Glastonbury 37129 9/23 Blaess Kristine A; Blaess Michael A Thomas Lani Steven; Thomas Sabrina $575,000 NA 2102 Greenland 37130 9/6 Patton Hugh L; Patton Nataliya N Abernathy J Paul; Abernathy James Paul; Abernathy Sandra B $558,800 $115 4317 Seascape 37128 9/5 Southern Lifestyle Homes LLC Lilly Deborah S; Lilly Mitchell K $557,500 NA 2305 River Terrace 37129 9/16 Cleveland Justin R; Cleveland Traci J Gillispie Devon D; Gillispie Manuel G III $556,700 NA 1627 Fairhaven 37128 9/13 Adams Jordyn M; Adams Jordyn Michelle; Adams Walter S; Adams Walter Shane Alexander Sandra; Alexander Christopher $540,000 NA 8975 Big Springs 37037 9/23 Batson Jamie Yvonne; Batson Roy Samuel Blackwell Ralph $539,900 $223 3207 Folcroft 37130 9/25 Hauser Nicole M; Hauser Thomas J Barney Brent; Barney Sheral; Wray Judith L $535,000 NA 122 Ridgebend 37128 9/12 Galvin Joan E; Galvin Ronald A Hoke Ann; Hoke Ann H; Hoke David; Hoke David A $531,800 NA 1722 McKinley 37130 9/12 Garrett Joe E III; Garrett Tammy L Harris Judy; Harris Tim $528,650 $127 124 Wyndham 37129 9/3 West Cynthia; West Thomas C Jackson Jerry B III; Jackson Priscilla B $525,000 $115 7813 Brenda 37129 9/26 Bowman Gina; Bowman James T Summit Builders Corp $521,197 NA 1716 Fairhaven 37128 9/23 Rachaphoumy Allen; Rachaphoumy Jennifer Pinkowski Shelley A; Pinkowski Timothy J $515,000 NA 8303 Pleasant View 37085 9/10 Harrell Amanda B; Harrell Corey W Hochstetler Kevin William; Hochstetler Shellie M $513,000 NA 105 Rockingham 37129 9/9 Fox Rachel; Wilson Clint Terry Robert W Jr; Terry Toni $505,000 $142 4451 Veterans 37060 9/16 Long Long & Strawn LLC Chanthaboun Sivieng; Chanthaboun Song $500,000 $229 3334 Chinoe 37129 9/27 Ozdegirmenci Hasan Crescent Homes Tn LLC $494,533 NA 9142 Link 37037 9/6 White James William; White Jenna Westbrooks John Walter Jr; Westbrooks Sharon $494,000 NA 160 Lakepointe 37086 9/6 Horton Terra Nicole; Horton Willie Jerome Aalexander Nicholette; Alexander George F $493,000 $118 2505 Landis 37128 9/17 Nunley Roth Alden Harmon Home Company LLC $487,500 NA 9590 Mona 37129 9/16 Maguire Christopher Blair; Maguire Jessica Renee Nelson Angela Brooke; Nelson Kenyon Collins $482,900 NA 4328 Seascape 37128 9/3 Donnelly Angela L; Donnelly Brian P Lane Kristi McCarter $477,500 NA 2107 Higgins 37130 9/9 Clark John G; Clark Susan N Seaman James A; Seaman Sabrina A $475,000 $139 2015 Watercolor 37128 9/20 Oguin Don III Stephens Family Trust $475,000 NA 7801 Brenda 37129 9/6 Puglisi Alan; Puglisi Allison Elliott Project LLC The $474,900 NA 2329 River Terrace 37129 9/5 Latham Dean Scott; Latham Kendra Kilgore Davis David C Jr $469,800 NA 1404 Stewart Creek 37129 9/6 Francis Rodney James; Francis Sheree Nicole Anderson Sam Const Inc $469,000 NA 325 Leconte 37128 9/26 Gist Sara; Townsend Theodore R IV Atkinson Michelle; Atkinson Shane $465,000 $127 3019 Beaulah 37128 9/17 Kahle Eugene Hutchinson; Kahle Kimberly Adra Ann Black Mountain Builders LLC $463,100 NA 113 Laurel Grove 37129 9/4 Roach Kristopher Kyle; Roach Lauren C Wotkiewicz Sheree C $459,900 $147 1627 Wexford 37129 9/3 Yang Deborah C; Yang Julian P White Marty A; White Wendy L $455,000 $126 7117 Springwater 37167 9/16 Reid Jeremy K; Reid Sara S Dalamar Homes LLC $451,158 NA 7025 Harriswood 37129 9/24 Witt Eric; Witt Lindsey M Harney Homes LLC $450,140 NA 128 Stonewood 37167 9/17 Waller Jamie Lynn; Welch Kimberly Anne Evins Joseph L II $450,000 $145 1535 Charleston 37130 9/4 Bailiff David K Vance Nancy C; Vance Nancy F; Vance Thomas D $450,000 $145 1304 Twin View 37128 9/3 Stefanski Gail; Stefanski John L McPherson Letonya; McPherson Marie Estate; Moss Anthony R $450,000 NA 4612 Red Tail 37167 9/10 Easley Keecal H; Easley Marisa M Dalamar Homes LLC $450,000 NA 5221 King Tucks 37129 9/5 Penate Juan C Bailey Bernice A; Bailey James C $445,000 $211 7819 Brenda 37129 9/16 Burgess Barry; Jones Morgan Taylor Home Builders Inc $443,900 NA 523 Liberty 37167 9/12 Whitehouse Crystal D Russell Brandon W; Russell Jodi G $440,000 $126 731 Kirk 37128 9/13 Wright Tabetha J Lennar Homes of TN LLC $439,990 NA 3418 Lawncrest 37129 9/3 Gilliam Amanda C; Gilliam Justin L Josovitz Billie; King Gary; Seibert James $439,900 $149 9610 Mona 37129 9/11 Craig Hannah; Craig Luther Akers Amanda; Akers Jeffrey $439,900 NA 10359 Manchester 37037 9/17 Seagroves Jessie J Smith Nyla R; Smith Ronnie A $435,900 $240 1506 Emily Rae 37037 9/23 Wendell Anne T; Wendell William C LDL Const Inc $434,900 NA 1558 Northside 37130 9/25 Fernandors Michael; Fernandors Stephanie Comfort Design Homes LLC $432,000 NA 1118 Webbs Retreat 37128 9/11 Hirt Melanie Duncan; Hirt Samuel W D R Horton Inc $431,075 NA 4112 Clint 37128 9/3 Hawkins Dwayne Lavell; Hawkins Melissa BMCH TN LLC $430,334 NA 6615 Floral 37128 9/23 King Donald P D R Horton Inc $429,940 NA 2808 Earline 37128 9/25 Garza Juliet M; Garza Michael Comfort Design Homes LLC $429,900 NA 4220 Puckett Creek 37128 9/27 Compean Johnny; Compean Kayla Myers Frank; Myers Kim $429,900 NA 407 Annadel 37128 9/16 Ready Joshua; Ready Renee Coleman Donna R M $429,900 $149 1519 Van Cleve 37129 9/26 Daconto Cynthia; Oneill Rory Apex Building Solutions LLC $429,735 NA 2681 Almaville 37167 9/9 Rhea Lisa M; Rhea Robert E Horn Martie J; Horn Martin K $429,000 $150 3565 Rock Springs 37167 9/12 Hicks Kevin D Bowlin Kathryn; Santoro Stephen $428,000 NA 3812 Berryhill 37127 9/3 Osborne David S; Osborne Kelly R Stephens Callie Ann; Stephens Gary Dylan $425,000 NA 2143 Alexander 37130 9/11 Ferguson Glynn; Ferguson Takisha Pennington Karah E $424,900 NA 6627 Floral 37128 9/9 Swoveland Claudia Mejia; Swoveland Michael Lewis D R Horton Inc $424,030 NA 6997 Buffalo 37086 9/16 Jackson Ronald; Thomas Michelle Schmidt Jacquelyn; Schmidt Jacquelyn Marie $423,900 $111 404 Old Orchard 37085 9/3 Watson Emily Ruth; Watson Kurt Russell Johnson Amanda; Johnson David $420,000 NA 4502 Lancaster 37167 9/13 Griffin Randolph Ray; Griffin Roxana Iris Celebration Homes LLC $419,900 NA 1033 Webbs Retreat 37128 9/17 Glaser Michael V D R Horton Inc $419,000 NA 3671 Almaville 37167 9/19 Nguyen Thao U Gulotta Angelique; Gulotta Brian $418,000 NA 1035 Tiberius 37128 9/10 Seabow LLC Butchko Shannon; Poss Brandon; Poss Shannon $418,000 NA 1019 Breezing 37128 9/5 Mohammed Eslam; Muhammed Rondik; Namad Jasem Harris Serena; Harris Shallum $415,000 NA 2610 Ritz 37130 9/13 Warren Britney D; Warren James R III Elliott Project LLC The $415,000 NA 223 Sparrow Gap 37086 9/20 Patton Angela; Patton Eric D Opendoor Property J LLC $415,000 NA 6899 Potts 37086 9/18 Douglass Clayton Featherston; Douglass Vickie Fields Benson James H $414,900 NA 100 Camilla 37129 9/19 McKenzie Christina; Wethington Jennifer Mingus Mallory; Moorehead William Michael $414,700 NA 1233 Alex Walker 37037 9/24 Landis Cassis Jule; Landis Robert Michael Devault Homes Inc $409,900 NA 1208 Piper Glen 37167 9/17 Hatter Byron; Hatter Chandra RHB LLC $409,900 NA 3507 Shellmans 37129 9/16 Bates Mandy C; Bates Robert A Elliott Project LLC The $409,900 NA 3268 Potts 37086 9/10 Thompson Joseph C; Thompson Mandy N L & E Prop Developers & Contractors Inc $409,500 NA 806 Licinius 37128 9/20 Caldwell Dan R; Caldwell Katrina M Waldron Charles K $408,610 NA 1459 Ansley Kay 37037 9/17 Aaron David L; Aaron Pamela Hill Chelsea; Hill Joe $408,000 NA 1309 Saint Ives 37128 9/18 Wallace Jessica M; Wallace Jonathan Ray Mooney Daniel Jason; Mooney Ginny Browning $407,000 $127 2219 Clays Mill 37129 9/5 Trout David; Trout Laura Scruggs Kenneth Brian; Scruggs Lindsey Brooke $405,900 NA 3425 Pershing 37129 9/4 Kavaji Farnoush; Niknejad Farokh Wyatt J Homes LLC $405,000 NA 2211 Garrison 37130 9/3 Fox Dean; Jacobsen Carla Wisemen Investments Group Inc $400,000 $111

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price Price Per Sq Ft 1134 Landing Private 37066 9/3 Morris-Simon Teresa; Simon Scott T Yount Debra B; Yount Debra R; Yount Donald K $1,515,000 $396 200 Cherokee 37075 9/24 Miller Shannon D; Miller William Burkett Homes Inc $1,395,000 $700 121 Bella Vista 37072 9/11 Lenz Gordon N; Lenz Trudy C Beasley Charleen M; Beasley Charles T $1,145,000 $213 1195 Chloe 37066 9/25 1980 Muffin Trust Huseby Christina; Huseby Robert $893,000 $185 132 Maple Row 37075 9/11 T&L Prop of TN LLC Maple Investment Partners $814,050 NA 590 Forest Retreat 37075 9/23 Campbell Tammy H; Campbell Tory L Robertson Kimberly L; Robertson Randy W $799,900 NA 1234 Potter 37066 9/26 Hale Sandra L; Hale Timothy A Boocher Family Investments LLC $750,000 $177 1011 Harlequin 37075 9/27 Bell Kelly L; Bell Chad M Mary Carol Roth Revocable Trust $700,000 $110 1068 Gadwall 37075 9/16 Bratcher Brett W; Bratcher Terry L; Murphy Kelly Price Angela T; Price Vernon D $700,000 $141 944 Vinings 37066 9/5 Thomas Lori P; Thomas Robert A Darden Chris Ryan; Darden Stephanie Victoria $670,000 NA 106 Pembroke 37075 9/4 Richardson Erin F; Richardson Gavin E Jackson Charles A; Jackson Susanne E $640,000 $135 1112 Forestpointe 37075 9/12 Dunn James; Lee Jessica Speight Alison; Walters Mike $635,000 $202 103 Cherry Hill 37075 9/11 Samaroo Keith A; Vetrano Kim Alford Chance; Alford Krista $630,000 $216 186 Cherokee 37075 9/18 Harbin Brandon Scott Maddox Gregory D; Maddox Kathlyn A $620,000 $227 2007 Morgans 37066 9/24 Zaepfel Alice Deborah; Zaepfel George Andrew Stiffler David; Stiffler Stephanie $617,500 $209 1024 Club View 37066 9/13 Garrett-Stephens Leslie A Foxland Harbor Condos LLC $611,598 NA 1016 Kidron 37075 9/11 Mikkelsen Glenn S; Mikkelsen Sheryll A Canter Betsy; Canter Steven D $588,000 $163 103 Glen Leven 37075 9/23 Chambliss Jeffrey Wayne Dillman David J; Dillman Patricia J $585,000 $148 970 Vinings 37066 9/9 Derosa-Fedor Diane; Fedor Glenn Jr Mayszak Michael Thomas; Mayszak Nancy Ann $575,000 NA 661 Starpoint 37066 9/5 Newton Kelly Marie Daniels Robert; Daniels Stephani $573,974 $154 146 Ashington 37075 9/17 Brian J St Germain Trust; James P Draper Trust Weekley Homes LLC $570,272 NA 1040 Kendras 37066 9/26 Baggett Clayton; Baggett Tawana Lynn Williams Bobby; Williams Susan $569,900 $121 993 Westbrook 37066 9/3 Akinyele Emmanuel O; Akinyele Kimberly M Frank Batson Homes Inc $567,448 NA 140 Ashington 37075 9/27 Linkous Blair; Linkous Jake Drees Premier Homes Inc $566,575 NA 705 Shute 37075 9/25 Averett Jason; McMasters Todd Creekside Homes LLC $559,900 NA 1544 Drakes Creek 37075 9/11 Russo Misty M; Russo Scott J Davis Brian J; Davis Lisa R $551,500 NA 1002 Five Coves 37066 9/23 Fariss William Travis Heichelbech Dan $549,000 $99 1020 Vinings 37066 9/24 Strader Brittany J; Strader Joseph A Baggett Clayton A; Baggett Tawanna $549,000 NA 98 Pilot Knob 37075 9/6 Jackson Charles A; Jackson Susanne E Bush James Allen; Bush Laura L $540,000 NA 137 Ashington 37075 9/17 Sarapa Bitao; Sarapa Nenad Weekley Homes LLC $535,567 NA 1126 Payton 37066 9/9 Claybon Joseph D Elm Hill Homes Inc $535,070 NA 123 Windham 37075 9/23 Bahrenburg Holly M; Bahrenburg John C Rowe Marcus E; Rowe Melissa S $530,900 $128 119 Championship 37075 9/3 Lisa Esselstyn Kato Trust Weekley Homes LLC $529,000 NA 2007 Hawkwell 37075 9/12 Howald Nicholas Michael; Redenius Rachell Ann Creekside Homes LLC $523,520 NA 341 Crooked Creek 37075 9/11 Parker Chelsea; Parker Robert J Johnson Leticia; Johnson Randy $516,000 NA 1013 Heritage Woods 37075 9/10 Baker-Monk Mitchie; Monk Stamler Altizer Leaann; Altizer Tim $510,000 $128 1562 Drakes Creek 37075 9/4 Megibben Arthur Eugene; Megibben Helen Christine Celebration Homes LLC $505,675 NA 908 Cynthia 37072 9/25 Manning Dale Charles; Manning Jennifer Johnson Margaret A; Johnson Steven A $505,000 $220 1030 Parsons Private 37075 9/17 Speight Alison; Walters Mike Carter Catherine Estate $500,000 $135 1048 Hillview 37075 9/9 McKenzie Bradley; McKenzie Toni Kennedy Mary D; Svendsen Louis $500,000 $159 159 Ervin 37075 9/12 Parker Maria C; Parker Michael J Jr Pulliza Frank; Ringham Amber Renee $500,000 NA 120 High Cliff 37075 9/12 Huffine Robert G; Huffine Shannon Hayes Jeffery Nelson; Hayes Kimberly Dawn $495,000 $135 120 Championship 37075 9/13 Colcol Ronald P Jr; Ely Randall K Weekley Homes LLC $490,990 NA 103 Downing 37075 9/19 Johnson Michael Graham Laveta Suzette $490,000 $158 2090 Hawkwell 37075 9/25 Goodwin Julianne; Goodwin Spencer Creekside Homes LLC $485,355 NA 103 Championship 37075 9/17 Herrick Lydia; Herrick Martin Weekley Homes LLC $484,990 NA 111 Saranac 37075 9/24 Shepherd Dustin James; Shepherd Jessica Blake Supon Daniel D; Supon Lisa Marie $476,000 NA 306 Bedrock 37188 9/9 Hales Derek; Hales Rebecca Conger Jesse; Conger Richard Jr $475,000 NA 137 Spy Glass 37075 9/3 Walter E & Gari J Miller Trust Jones William P $475,000 $116 312 Tartan 37075 9/12 Jantz Christine N; Jantz James E Kidd Garrett S; Kidd Sarah Suzanne $473,000 NA 2011 Hawkwell 37075 9/5 Bruce Beverley A; Bruce David W Creekside Homes LLC $459,260 NA 978 Westbrook 37066 9/27 Martyna Julie; Martyna Stephen Frank Batson Homes Inc $456,078 NA 727 Canter 37075 9/3 Smith Deanna L; Smith Zachery S Clayton Prop Group Inc $455,585 NA 576 Nottingham 37075 9/3 Bomgaars Lyssa; Max Evan Davis Lennar Homes of TN LLC $454,990 NA 1557 Hunt Club 37066 9/5 Miller Daniel L; Miller Valerie F Thomas Lori P; Thomas Robert A $447,500 NA 1079 Dorset 37075 9/26 Nealy Chanitta; Nealy Kenneth H Creekside Homes LLC $441,750 NA 795 Vasser 37066 9/13 Frech Robert J; Frech Sheena M West Homes of Tn LLC $440,000 NA 126 Ballentrae 37075 9/27 Wilkins Candice; Wilkins James Matthew Harris Debra A; Harris Neal T $440,000 $137 1585 Drakes Creek 37075 9/17 Leeman Robert; Nelson Chase Leeman Sonya $440,000 NA 103 Sperance 37066 9/17 Spurr Rebecca S; Spurr Thomas W Southeastern Building Corp $439,900 NA 1040 Heathrow 37075 9/10 Owens Candace H; Owens Johnny C Jr Clough-Johnston Jill; Johnston Jeffrey S $435,900 $125 1004 Darwood 37075 9/3 Smotherman Donnie M; Smotherman Trina M Patel Arvind Mohanlal; Patel Bhadrika Arvind; Patel Alex $435,000 $98 105 Shawnee 37072 9/10 Miller Alice Dawn; Miller Ryan William Freeman Jennifer Brea; Freeman Jonathan Ray $435,000 $120 1015 Fenner 37066 9/3 Jordan Julia Louise; Jordan Robert Jeremiah III Meritage Homes of TN Inc $434,990 NA 128 Branham Mill 37066 9/17 Horton Debra; Horton James Brooks Nancy; Brooks Steve $434,900 NA 715 Canter 37075 9/6 Hall Amanda L; Hall Benjamin Clayton Prop Group Inc $432,735 NA 108 Kinwood 37075 9/3 Peterson Melissa; Peterson William Hord Lee Sr $429,000 NA 102 Governors Point 37075 9/17 Hood Angela Mary; Hood Jordin Richard Reinke Belinda Diann; Reinke Gary William $428,500 $116 106 Danwood 37075 9/9 Aboueidah Hegazi Talbot Andy G; Talbot Sherry L $427,000 $135 1064 Baxter 37066 9/5 Davis John W Jr; Davis Sara R Rhodes Blain; Rhodes Leah $425,000 NA 588 Lingering 37075 9/19 Newsome Gregory Todd; Newsome Jennifer Ann Clayton Prop Group Inc $422,515 NA 429 Norman 37075 9/5 White Angela R; White Dustin Pulte Homes of TN Limited Partnership $421,446 NA 535 Fall Creek 37072 9/3 Barrettsmith Juleah; Jeffers Chris J Meritage Homes of TN Inc $421,322 NA 425 Norman 37075 9/3 King Erin M Pulte Homes TN $421,272 NA 1115 Vinings 37066 9/26 Holley Joseph Kyle III; Holley Mary Alice Schimitsch Michelle $410,000 NA 1027 Del Ray 37075 9/12 Lewallen Hayley; Lewallen Paul Vincent Brit Anthony; Vincent Lacey Anne $409,900 NA 579 Nottingham 37075 9/10 Gawthrop Samantha M; Gress Cynthia A Lennar Homes of TN LLC $408,477 NA 1057 Pittman 37066 9/12 Timmie Jacob A; Timmie Kristen L Black Lauren J; Black Ryan $406,000 $109 1004 Brixton 37075 9/11 Miller Leslie M; Murphy Lawrence Mason Bethany Luker; Mason Quinn Gregory $405,000 NA 1055 Five Coves 37066 9/26 Ribbon Home Spv I LLC Wilkins Candice M; Wilkins James M $404,900 NA 567 Nottingham 37075 9/10 Menke Kate J; Tinsley Ryan D Lennar Homes of TN LLC $402,490 NA 1009 Vinings 37066 9/17 Stiffler Jonathan P; Stiffler Roxanne S Blackburn Edward G; Blackman Edward G; Welling-Blackburn Carol M; Welling-Blackman Carol M $402,450 NA 1072 Lillian 37066 9/12 Peacock Jamey B Nadolski Kristine M; Nadolski Steven J $400,000 NA

Wilson County