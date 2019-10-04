Top Middle Tennessee commercial sales for August 2019

|304, 306, 310, 316 4th
|Nashville
|37201
|8/6
|Hin B Owner LLC; Jemals Nashville Owner LLC; NH Nashville Fee LLC; TCG Nashville Holdings I LLC
|Nashville Hotel Prop Corp
|$101,544,424
|2613 West End
|Nashville
|37203
|8/2
|West Trace LLC
|Natchez West LLC
|$75,643,151
|2005 21st, 2115 Portland
|Nashville
|37212
|8/23
|Hayes House Apts LLC
|NIC Hillsboro Village LLC
|$51,300,000
|0 State Asylum
|Nashville
|37217
|8/7
|US Postal Service
|Skyhawk Business Park LLC
|$44,200,000
|144, 148 5th
|Nashville
|37219
|8/9
|L&C Garage Owner II LLC; L&C Garage Owner LLC
|ECG Nashville Garage LLC
|$17,000,000
|2609, 2611 West End
|Nashville
|37203
|8/2
|Vanderbilt University
|Natchez West II LLC
|$13,800,000
|3419 Murphy
|Nashville
|37203
|8/5
|Parke West Inv Part LLC
|Fifth Third Bank
|$7,175,000
|623, 639, 641, 643 Wade
|Gdlttsvlle
|37072
|8/9
|Laxmi 55 LLC
|Banker Vishal A; Patel Kalpesh R; Gopal Divyesh R; Patel Tejal; Patel Tijal S
|$6,100,001
|1208, 1010, 1212, 1214, 1216 17th
|Nashville
|37212
|8/21
|Super 98 Holdings LLC
|Ragsdale H Ray; Ragsdale Harold R
|$6,000,000
|515, 516 Foster
|Nashville
|37207
|8/16
|Foster Street Part LLC
|Foster Real Estate Holdings LLC
|$6,000,000
|3939 Hillsboro
|Nashville
|37215
|8/5
|Green Hills Center Prop LLC
|SMV Nashville LLC
|$5,800,000
|937, 939, 941 6th
|Nashville
|37203
|8/30
|Nashville Oz Propco III LLC
|Dambach Karen; Dambach Stephen
|$4,000,000
|2190 Nolensville, 337 Vivelle
|Nashville
|37211
|8/5
|Nolensville Pike GP
|Donelson Pike Restaurant Part
|$3,900,000
|741 Myatt
|Madison
|37115
|8/20
|Z Kaz 2015 Trust; Artunian Diana; Artunian Family Trust 1979; Artunian Trust
|Jwav-M LLC
|$3,570,000
|7000 Westbelt
|Nashville
|37209
|8/29
|WTC Westbelt LLC
|Westbelt Prop
|$3,450,000
|176 Thompson
|Nashville
|37211
|8/23
|B Squared LLC
|Victor Hope Capital LLC
|$3,300,000
|3410 End
|Nashville
|37203
|8/5
|Parke West Inv Part LLC
|Gtom 3410 LLC
|$1,935,000
|0 Pettus
|Antioch
|37013
|8/1
|Green Trails LLC
|Cook Shelley Ruth; Hill Benjamin Franklin III; Nichols Suzanne Hill; Cook Shelley Hill
|$1,854,000
|336 Trinity
|Nashville
|37207
|8/15
|Strive Inv Inc
|Moreland Synthia Lee
|$1,847,000
|319 Harrison, 3500 Nolensville
|Nashville
|37211
|8/5
|Mag Inv LLC
|Seagate Inv Inc
|$1,700,000
|1000 Capital Funds
|Nashville
|37217
|8/29
|DSJB III LLC
|Mary L Hamilton Legacy Trust
|$1,617,000
|2601 Pennington Bend
|Nashville
|37214
|8/9
|American Homes Invs LLC
|Stevenson W P
|$1,495,000
|4099 Brick Church
|Whites Cr
|37189
|8/28
|Regional Holdings LLC
|Bell Owen Carl; Bell Marla Sue
|$1,420,000
|6600 Ellwood, 205 Baskin
|Nashville
|37205
|8/2
|Beatty Living Trust
|W Allen Cargile Family Trust; Cargile W Allen Estate
|$1,350,000
|1002 Trinity
|Nashville
|37218
|8/13
|Jones John C III
|Crow Norma
|$1,315,000
|4104 Hillsboro
|Nashville
|37215
|8/30
|Bae Cindy J; Bae Dae Sung
|Hostettler William R; Mad Props LLC; Hostettler Monice M
|$1,200,000
|1229 Martin
|Nashville
|37203
|8/20
|1229 Martin Street LLC
|Orrall Christine; Orrall Robert
|$1,100,000
|1800 Dickerson
|Nashville
|37207
|8/12
|Dickerson Pike Invs LLC
|Big Ms LLC
|$1,100,000
|763 Argule, 1800 8th
|Nashville
|37203
|8/30
|Province Builders LLC
|Norman Valerie; Sanders Valerie; Sanders John
|$1,075,000
|2505 Merry Oaks
|Nashville
|37214
|8/2
|Anderson Chapman Invs LLC
|SEG Invs LP
|$1,000,000
|325 Plus Park
|Nashville
|37217
|8/29
|Universal Inc
|Volunteer Taxi Inc
|$980,000
|Whites Creek
|Nashville
|37207
|8/7
|Allwaste Onsite LLC
|Coombs Harvey W
|$948,000
|1404 Dickerson
|Nashville
|37207
|8/7
|Howdy Hospitality LLC
|Nashville Hotel LLC
|$873,000
|2725 Lebanon
|Nashville
|37214
|8/23
|HG Hill Realty Co LLC
|Goliath LLC
|$850,000
|705, 707 40th
|Nashville
|37209
|8/30
|Oz615 LLC
|McQuiddy Bobby L; McQuiddy Marie F
|$825,000
|3528 Central
|Hermitage
|37076
|8/5
|Little Learners LLC
|Marsland Evangeline; Marsland Stephen
|$800,000
|2711 Greystone
|Nashville
|37204
|8/14
|Ncc Real Estate LLC
|Shepherd Linda M
|$772,500
|6411 Charlotte Road
|Nashville
|37209
|8/13
|Craighead Part LLC
|Greer Wayne
|$750,000
|0 Merritt
|Nashville
|37203
|8/13
|Weho Qoz 1 LLC
|Thomas C McEwen Revocable Living Trust
|$750,000
|426 Murfreesboro
|Nashville
|37210
|8/22
|Sai Ram 70 LLC
|Lee Motel LLC
|$720,001
|5502 New York
|Nashville
|37209
|8/21
|Cerminara Prop LLC
|Wade Prop LLC
|$700,100
|0 Old Hickory
|Antioch
|37013
|8/8
|McAdams Richard
|Craig Corey W; Smith Randall B
|$688,000
|345 Harrison
|Nashville
|37219
|8/30
|Christenson Trans Inc
|Greene Holdings LLC
|$630,000
|3526 Pin Hook Rd
|Antioch
|
|8/27
|Ole South Prop Inc
|Amber Lane Development LLC
|$600,977
|1520 16th
|Nashville
|37212
|8/14
|1520 16Th Avenue South LLC
|Triumph Mineral Co Inc; Triumph Land Co Inc
|$599,713
|3080 Freeman Hollow
|Gdlttsvill
|37072
|8/19
|Khan Mono K; Khan Suzanne Y
|Downard David C Estate
|$523,000
|4287 Little Marrowbone
|Joelton
|37080
|8/28
|Williams-Felder Valerie
|Brown James E
|$500,000
|1520 16th
|Nashville
|37212
|8/14
|1520 16th Avenue South LLC
|Triumph Land Co Inc; Triumph Mineral Co Inc
|$480,995
|2406 Eugenia
|Nashville
|37211
|8/1
|N&B Prop LLC
|Boensch Richard E; Boensch Richard Edmond
|$440,500
|622 Iris
|Nashville
|37204
|8/15
|Charette Mary K; Charette Michael H
|Cherry Robert Scot
|$440,000
|206 Connell
|Gdlttsvill
|37072
|8/26
|McMichen Bernist Leon III
|Arthur Douglas B; Arthur Shannon
|$432,829
|4007 Marydale
|Nashville
|37207
|8/1
|Jin Jinhua; Jin Nanzhu; Jin Xin
|Rahimi Zobair
|$410,000
|0 Westboro
|Nashville
|37209
|8/1
|Bown Corey W; Bown Julie A; Bown William P
|Hodges Doris L; Hodges Jimmie Howard; Hodges Jim H
|$385,000
|1314 Gallatin
|Madison
|37115
|8/27
|Hafez Samer A
|Badel Sabah; Suleiman Ibrahim
|$382,500
|2450 Morris Gentry
|Antioch
|37013
|8/5
|2013-B Pedigo Trust
|Christian Education Inc; Ezell-Harding Christian School
|$350,000
|1125 Granada
|Nashville
|37206
|8/5
|Forward Motion Prop LLC
|Music City Financial LLC
|$294,000
|3544 Dickerson
|Nashville
|37207
|8/7
|Davachi Fairborz Jon
|Horst Lucille; Horst Phillip
|$280,000
|5250, 5258 Ashland City, 4161 Murfreesboro
|Nashville
|37218
|8/2
|Ray Crystal M; Ray Ricky E
|Beard Betsy H; Beard William Hayes; Lovelace Denise; Beard Betsy
|$280,000
|1160 Tulip Grove
|Hermitage
|37076
|8/16
|LAND Group LLC
|Davis Jo Ann
|$272,000
|1208 Graycroft
|Madison
|37115
|8/15
|Kendig Jeff
|HF Dental Mgm Inc
|$265,000
|1109 Dickerson
|Nashville
|37207
|8/29
|Urban Gate Prop LLC
|1109 Dickerson Pike Trust
|$230,000
|414 Gay
|Nashville
|37201
|8/26
|Walker Barry L
|Metro Nashville Electric Power Board
|$222,000
|7159 Whites Creek
|Joelton
|37080
|8/2
|Boykin Ashley
|Burke Debra K; Burke Norman P
|$215,000
|378, 380 Ewing
|Nashville
|37207
|8/26
|Zad Payman
|Hughes Mark Stephen
|$214,000
|1021, 1023 Regents Park
|Antioch
|37013
|8/28
|Siddiqi Mukhtar A
|E&L Smith Family Trust
|$210,000
|3210 Gallatin
|Nashville
|37216
|8/5
|Fatheddin Abolghassem
|Rider Emma Louise
|$200,000
|5 Garden
|Nashville
|37210
|8/15
|Jones Shane W
|Woodbine Community Organization Wco Inc
|$197,000
|2525 Delk
|Nashville
|37208
|8/23
|Braden Sharon D
|Woodbine Community Organization Wco Inc
|$197,000
|1126, 1128 Apple Valley
|Madison
|37115
|8/14
|Discover Tn Realty LLC
|Dalton Lloyd B; Dalton Victoria L
|$190,000
|1208 Massman
|Nashville
|37217
|8/19
|Reeder Boyd M II
|Moore Kelsey; Schwertfeger Sharon
|$173,000
|1520 16th
|Nashville
|37212
|8/14
|1520 16th Avenue South LLC
|Triumph Mineral Co Inc; Triumph Land Co Inc
|$171,221
|509, 511, 513, 515 Cedarmont
|Antioch
|37013
|8/8
|Ma Shuailei; Zheng Rui
|Amico Anthony; Amico Julianne
|$154,125
|13830 Old Hickory
|Antioch
|37013
|8/20
|Reyes Jesus S Morales
|Henson Alfred G; Henson Susan G
|$140,000
|6680 Charlotte
|Nashville
|37209
|8/23
|Armistead Jamie
|Russo Lisbeth Wilson
|$134,000
|4421 Whites Creek
|Whites Creek
|37189
|8/20
|Nashville realty group .Com LLC
|Goobers Roadhouse LLC
|$128,888
|0 Brick Church
|Gdlttsvill
|37072
|8/29
|Glasgow Richard A
|Smith Jane W; Waggoner Donald L
|$110,000