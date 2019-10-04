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The Ledger - EST. 1978 - Nashville Edition
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VOL. 43 | NO. 40 | Friday, October 4, 2019

Top Middle Tennessee commercial sales for August 2019

Updated 9:59AM
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Top commercial real estate sales, August 2019, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

AddressCityZipFiling dateBuyersSellersPrice
304, 306, 310, 316 4th Nashville 37201 8/6 Hin B Owner LLC; Jemals Nashville Owner LLC; NH Nashville Fee LLC; TCG Nashville Holdings I LLC Nashville Hotel Prop Corp $101,544,424
2613 West End Nashville 37203 8/2 West Trace LLC Natchez West LLC $75,643,151
2005 21st, 2115 Portland Nashville 37212 8/23 Hayes House Apts LLC NIC Hillsboro Village LLC $51,300,000
0 State Asylum Nashville 37217 8/7 US Postal Service Skyhawk Business Park LLC $44,200,000
144, 148 5th Nashville 37219 8/9 L&C Garage Owner II LLC; L&C Garage Owner LLC ECG Nashville Garage LLC $17,000,000
2609, 2611 West End Nashville 37203 8/2 Vanderbilt University Natchez West II LLC $13,800,000
3419 Murphy Nashville 37203 8/5 Parke West Inv Part LLC Fifth Third Bank $7,175,000
623, 639, 641, 643 Wade Gdlttsvlle 37072 8/9 Laxmi 55 LLC Banker Vishal A; Patel Kalpesh R; Gopal Divyesh R; Patel Tejal; Patel Tijal S $6,100,001
1208, 1010, 1212, 1214, 1216 17th Nashville 37212 8/21 Super 98 Holdings LLC Ragsdale H Ray; Ragsdale Harold R $6,000,000
515, 516 Foster Nashville 37207 8/16 Foster Street Part LLC Foster Real Estate Holdings LLC $6,000,000
3939 Hillsboro Nashville 37215 8/5 Green Hills Center Prop LLC SMV Nashville LLC $5,800,000
937, 939, 941 6th Nashville 37203 8/30 Nashville Oz Propco III LLC Dambach Karen; Dambach Stephen $4,000,000
2190 Nolensville, 337 Vivelle Nashville 37211 8/5 Nolensville Pike GP Donelson Pike Restaurant Part $3,900,000
741 Myatt Madison 37115 8/20 Z Kaz 2015 Trust; Artunian Diana; Artunian Family Trust 1979; Artunian Trust Jwav-M LLC $3,570,000
7000 Westbelt Nashville 37209 8/29 WTC Westbelt LLC Westbelt Prop $3,450,000
176 Thompson Nashville 37211 8/23 B Squared LLC Victor Hope Capital LLC $3,300,000
3410 End Nashville 37203 8/5 Parke West Inv Part LLC Gtom 3410 LLC $1,935,000
0 Pettus Antioch 37013 8/1 Green Trails LLC Cook Shelley Ruth; Hill Benjamin Franklin III; Nichols Suzanne Hill; Cook Shelley Hill $1,854,000
336 Trinity Nashville 37207 8/15 Strive Inv Inc Moreland Synthia Lee $1,847,000
319 Harrison, 3500 Nolensville Nashville 37211 8/5 Mag Inv LLC Seagate Inv Inc $1,700,000
1000 Capital Funds Nashville 37217 8/29 DSJB III LLC Mary L Hamilton Legacy Trust $1,617,000
2601 Pennington Bend Nashville 37214 8/9 American Homes Invs LLC Stevenson W P $1,495,000
4099 Brick Church Whites Cr 37189 8/28 Regional Holdings LLC Bell Owen Carl; Bell Marla Sue $1,420,000
6600 Ellwood, 205 Baskin Nashville 37205 8/2 Beatty Living Trust W Allen Cargile Family Trust; Cargile W Allen Estate $1,350,000
1002 Trinity Nashville 37218 8/13 Jones John C III Crow Norma $1,315,000
4104 Hillsboro Nashville 37215 8/30 Bae Cindy J; Bae Dae Sung Hostettler William R; Mad Props LLC; Hostettler Monice M $1,200,000
1229 Martin Nashville 37203 8/20 1229 Martin Street LLC Orrall Christine; Orrall Robert $1,100,000
1800 Dickerson Nashville 37207 8/12 Dickerson Pike Invs LLC Big Ms LLC $1,100,000
763 Argule, 1800 8th Nashville 37203 8/30 Province Builders LLC Norman Valerie; Sanders Valerie; Sanders John $1,075,000
2505 Merry Oaks Nashville 37214 8/2 Anderson Chapman Invs LLC SEG Invs LP $1,000,000
325 Plus Park Nashville 37217 8/29 Universal Inc Volunteer Taxi Inc $980,000
Whites Creek Nashville 37207 8/7 Allwaste Onsite LLC Coombs Harvey W $948,000
1404 Dickerson Nashville 37207 8/7 Howdy Hospitality LLC Nashville Hotel LLC $873,000
2725 Lebanon Nashville 37214 8/23 HG Hill Realty Co LLC Goliath LLC $850,000
705, 707 40th Nashville 37209 8/30 Oz615 LLC McQuiddy Bobby L; McQuiddy Marie F $825,000
3528 Central Hermitage 37076 8/5 Little Learners LLC Marsland Evangeline; Marsland Stephen $800,000
2711 Greystone Nashville 37204 8/14 Ncc Real Estate LLC Shepherd Linda M $772,500
6411 Charlotte Road Nashville 37209 8/13 Craighead Part LLC Greer Wayne $750,000
0 Merritt Nashville 37203 8/13 Weho Qoz 1 LLC Thomas C McEwen Revocable Living Trust $750,000
426 Murfreesboro Nashville 37210 8/22 Sai Ram 70 LLC Lee Motel LLC $720,001
5502 New York Nashville 37209 8/21 Cerminara Prop LLC Wade Prop LLC $700,100
0 Old Hickory Antioch 37013 8/8 McAdams Richard Craig Corey W; Smith Randall B $688,000
345 Harrison Nashville 37219 8/30 Christenson Trans Inc Greene Holdings LLC $630,000
3526 Pin Hook Rd Antioch   8/27 Ole South Prop Inc Amber Lane Development LLC $600,977
1520 16th Nashville 37212 8/14 1520 16Th Avenue South LLC Triumph Mineral Co Inc; Triumph Land Co Inc $599,713
3080 Freeman Hollow Gdlttsvill 37072 8/19 Khan Mono K; Khan Suzanne Y Downard David C Estate $523,000
4287 Little Marrowbone Joelton 37080 8/28 Williams-Felder Valerie Brown James E $500,000
1520 16th Nashville 37212 8/14 1520 16th Avenue South LLC Triumph Land Co Inc; Triumph Mineral Co Inc $480,995
2406 Eugenia Nashville 37211 8/1 N&B Prop LLC Boensch Richard E; Boensch Richard Edmond $440,500
622 Iris Nashville 37204 8/15 Charette Mary K; Charette Michael H Cherry Robert Scot $440,000
206 Connell Gdlttsvill 37072 8/26 McMichen Bernist Leon III Arthur Douglas B; Arthur Shannon $432,829
4007 Marydale Nashville 37207 8/1 Jin Jinhua; Jin Nanzhu; Jin Xin Rahimi Zobair $410,000
0 Westboro Nashville 37209 8/1 Bown Corey W; Bown Julie A; Bown William P Hodges Doris L; Hodges Jimmie Howard; Hodges Jim H $385,000
1314 Gallatin Madison 37115 8/27 Hafez Samer A Badel Sabah; Suleiman Ibrahim $382,500
2450 Morris Gentry Antioch 37013 8/5 2013-B Pedigo Trust Christian Education Inc; Ezell-Harding Christian School $350,000
1125 Granada Nashville 37206 8/5 Forward Motion Prop LLC Music City Financial LLC $294,000
3544 Dickerson Nashville 37207 8/7 Davachi Fairborz Jon Horst Lucille; Horst Phillip $280,000
5250, 5258 Ashland City, 4161 Murfreesboro Nashville 37218 8/2 Ray Crystal M; Ray Ricky E Beard Betsy H; Beard William Hayes; Lovelace Denise; Beard Betsy $280,000
1160 Tulip Grove Hermitage 37076 8/16 LAND Group LLC Davis Jo Ann $272,000
1208 Graycroft Madison 37115 8/15 Kendig Jeff HF Dental Mgm Inc $265,000
1109 Dickerson Nashville 37207 8/29 Urban Gate Prop LLC 1109 Dickerson Pike Trust $230,000
414 Gay Nashville 37201 8/26 Walker Barry L Metro Nashville Electric Power Board $222,000
7159 Whites Creek Joelton 37080 8/2 Boykin Ashley Burke Debra K; Burke Norman P $215,000
378, 380 Ewing Nashville 37207 8/26 Zad Payman Hughes Mark Stephen $214,000
1021, 1023 Regents Park Antioch 37013 8/28 Siddiqi Mukhtar A E&L Smith Family Trust $210,000
3210 Gallatin Nashville 37216 8/5 Fatheddin Abolghassem Rider Emma Louise $200,000
5 Garden Nashville 37210 8/15 Jones Shane W Woodbine Community Organization Wco Inc $197,000
2525 Delk Nashville 37208 8/23 Braden Sharon D Woodbine Community Organization Wco Inc $197,000
1126, 1128 Apple Valley Madison 37115 8/14 Discover Tn Realty LLC Dalton Lloyd B; Dalton Victoria L $190,000
1208 Massman Nashville 37217 8/19 Reeder Boyd M II Moore Kelsey; Schwertfeger Sharon $173,000
1520 16th Nashville 37212 8/14 1520 16th Avenue South LLC Triumph Mineral Co Inc; Triumph Land Co Inc $171,221
509, 511, 513, 515 Cedarmont Antioch 37013 8/8 Ma Shuailei; Zheng Rui Amico Anthony; Amico Julianne $154,125
13830 Old Hickory Antioch 37013 8/20 Reyes Jesus S Morales Henson Alfred G; Henson Susan G $140,000
6680 Charlotte Nashville 37209 8/23 Armistead Jamie Russo Lisbeth Wilson $134,000
4421 Whites Creek Whites Creek 37189 8/20 Nashville realty group .Com LLC Goobers Roadhouse LLC $128,888
0 Brick Church Gdlttsvill 37072 8/29 Glasgow Richard A Smith Jane W; Waggoner Donald L $110,000

Williamson County

AddressCityZipFiling dateBuyersSellersPrice
427 Nichol Mill Brentwood 37027 8/27 IMT Capital V Galleria LLC Nichol Mill Joint Venture LLC $88,000,000
0 Carothers Franklin 37064 8/30 Lockwood Glen Apts LLC Crescent Lockwood MF LLC $68,500,000
570 Bakers Bridge Franklin 37067 8/6 Bakers Bridge Invs LLC Carr Thomas Joseph Jr (MD); Franklin Land Part $6,400,000
6 Carothers Franklin 37067 8/16 Blue Holdings LLC SS McEwen LLC $4,600,000
4726 Bethesda Thompsons St 37179 8/7 Bethesda Road LLC Bond Rachel Warren; Davis Lynn L $3,549,196
328 Southgate Brentwood 37027 8/1 Airo LLC Akin Bimmer Works LLC $1,500,000
4104 Clovercroft Franklin 37067 8/5 Stokes Aaron L; Stokes Lydia Marie Holly Holy LLC $1,500,000
3435 Sweeney Hollow Franklin 37064 8/29 Vesterman James T Corum Eric R $1,420,000
4015 Old Hillsboro Franklin 37064 8/14 Schaedle Robert G III Emery William H $1,300,000
1425 Highway 96 Fairview 37062 8/21 Flash Market LLC Flash Market Inc $1,270,000
1101, 1105 Elliston Thompsons St 37179 8/6 Evansville Teachers Federal Credit Union MBSC TN Homebuilder LLC $1,185,000
1026 Holly Tree Gap Brentwood 37027 8/22 Perez Ricardo Lovier John; Lovier Lindalu $1,000,000
0 Big East Fork Franklin 37064 8/27 Big East Fork Heritage Trust Obrien Lee $750,000
3766 Bear Creek Thompsons St 37179 8/5 Heflin Steve; Heflin Tricia Bruce Beverly Diane; Schnakenberg Beverly Diane $615,000
2505, 2519 Fly Nolensville 37135 8/29 Teasley Nicolas Cunningham Barbara Fay; Cunningham Barbara Faye; Cunningham Ronald Caryl; Cunningham Todd Allen; Simmons Kimberly Kaye; Whitwell Mary Elise (Will Of) $450,000
0 Long Franklin 37064 8/13 Refuge Center For Counseling Inc Bennett Denise C; Bennett Michael E $430,000
Thompson Station Thompsons St 37179 8/29 Wheeler Ashley; Wheeler Cody Crutcher John C (Estate of); Kincaid Linda; Miller Christin Rebecca; Miller Deborah Louise (Estate Of); Miller Jeremy Adam $375,000
0 Drury Franklin 37064 8/28 Frein Elizabeth G; Frein James F Drury James Warren; Drury Lynne Frederika $295,000
0 Drury Franklin 37064 8/28 Drury James Warren Drury Harry Thomas III; Scott James C; Scott Linda Louise $295,000
109 Holiday Franklin 37067 8/2 Summers Aura Lee; Summers William P Cutting Edge Const Inc $254,000
0 Flat Creek College Gr 37046 8/30 Kraft Joanne K; Kraft Paul R Potts James; Potts Karen Ann Vaughn; Vaughn James Anthony $247,850
6524 Arno College Grove College Gr 37046 8/1 Williamson County Pewitt Shelby Ann (Estate of); Pewitt Shelby Ann Testamentary Trust $165,000

Rutherford County

AddressCityZipFiling dateBuyersSellersPrice
1205 Bridgestone La Vergne 37086 8/15 Old Dominion Freight Line Inc 1205 Bridgestone Parthip; Wolcott Randy J $6,800,000
1010 Haley M'boro 37129 8/5 Pitts Prop Inc Black Box Network Services Inc $5,000,000
Vaughn M'boro 37128 8/8 Togrye Anthony Hord Charles W Estate; Hord Joy Pratt; McCullough David Carter; McCullough Howard Allen Jr; McCullough Scott Henry; McCullough Thomas Hord $2,700,000
4536, 4546 Veterans M'boro 37128 8/20 Veterans Plaza LLC Reed Thomas L Jr $1,300,000
200 Easy La Vergne 37086 8/23 Kyle Holdings LLC Campbell Peggy J $1,200,000
1636 New Salem M'boro 37128 8/14 Salem Inv Part Dharas Corporation $1,150,000
6015 Highway 99 Rockvale 37153 8/19 Salem Prop Inc Womick Jan H; Womick Richard B $950,000
6766 Rocky Fork Smyrna 37167 8/2 Neas Bradley; Neas Leah Southern Classic Homes LLC $825,865
Lascassas M'boro 37130 8/8 805 NW Broad LLC 2050 Lascassas Pike LLC $700,000
1310 Rutledge M'boro 37129 8/2 Mid-South Prop Acquisitions Barra Holdings LLC $700,000
Manson M'boro 37130 8/6 Rebeiro Egbert Smotherman Charles Randy; Smotherman Jeffrey L $550,000
1850 Almaville Smyrna 37167 8/19 Krw Holdings LLC Macs Convenience Stores LLC $535,000
5146 Midland Christiana 37037 8/6 Capper Laurie; Capper Samuel Francis Fred Builders LP; Francis Management Co Inc The $485,000
255 Lowry Smyrna 37167 8/14 Basta Atef; Rezk Remon Emery Edith Bastian; Emery Eric $399,000
140 Northfield M'boro 37130 8/21 Assi Anthony Zeller Clayton C; Zeller Susan M $398,000
1437 Benley M'boro 37130 8/27 Satter Bryan Beech Stan $382,500
701 President Smyrna 37167 8/6 Bennett & Bennett Ent LLC Bennett Gregory W; Dagen & Bennett Enterprises; Dagen David D $365,000
1893 Lascassas M'boro 37130 8/13 Tanvi-Tanya Inc 508 Investors LLC $350,000
745 Church M'boro 37130 8/21 Gilleland Kim C; Hopkins David Martin Gershom Medical Prop LLC $346,500
Old Nashville M'boro 37129 8/7 Wat Lao Buddharam Bruce Donald L Revocable Living Trust Etc $340,000
Plainview Christiana 37037 8/1 Good Shepherd Childrens Home The Bruce Donald L Revocable Living Trust Third Amendment & Restatement of The Declartion of Trust $305,000
9132 Panther Creek Christiana 37037 8/20 Garcia Gutierrez Antonio; Gutierrez Antonio Garcia; Mendoza Alberto Carlton Melissa Ann; Keith Carolyn A Estate; Keith Carolyn S Estate; Keith Kenneth R $284,900
1945 Southpointe M'boro 37130 8/22 Del Rocio Murillo Ma; Murillo Ma Del Rocio; Rocio Murillo Ma Del Haynes James J; Haynes Sonia $265,000
501 Broad M'boro 37130 8/9 S&G Prop LLC Haynes James J; Haynes Sonia A $251,096
Elrod McElroy Milton 37118 8/6 Bowman Georgia Lynnette; Bowman Pamela Ann; Gutierrez Javier Vaughn Hollis L Estate; Vaughn Vivian D $230,000
Cedar Grove M'boro 37130 8/13 Montes Adelina; Montes Roger Todd Bruce; Vaught Stan $225,000
1623 Beasie M'boro 37130 8/5 Momentum Media; Y Group LLC The Robins Nest LLC $220,000
2327 Cranor M'boro 37130 8/2 Blankenship Donald Steve Gray Iris Z Estate $210,000
8853 Christiana Hoovers Gap Christiana 37037 8/30 Pickell Kimberly A; Pickell Ryan A Struck Chong Y $204,000
1783 Pitts M'boro 37130 8/7 Ellaron Prop Group LLC Brown Kay Pitts; Green Kim Pitts; Pitts Bobby Lee; Pitts Jay A; Pitts John Lewis $200,000
Newton Rockvale 37153 8/7 Bivens Byron; Bivens Kelley Lamb Marcia S $196,555
Cobb Christiana 37037 8/30 Kennedy Ralph Marshall II; Kennedy Tracy Marshall Perez Alfonzo $175,000
5327 Elam Mill M'boro 37127 8/20 Ellsworth Edward L; Ellsworth Kimberly Parker Bobby; Parker Linda $172,500
2617 Merchants M'boro 37128 8/16 Jones Greg; Porterfield Shane Wallace Daniel T $165,000
2099 Floration Readyville 37149 8/14 Calva Pedro E Reyes; Deleon Alma D Orozco; Reyes Pedro Prime Invs LLC $154,900
3002 Richland M'boro 37130 8/21 Creagar Daniel R; Eveland Rita Hernandez Lorena; Hernandez Timoteo $150,000
3173 Jefferson Lascassas 37085 8/6 Warner Chelsea Brooke; Warner Lindsay C Harrison Steven W $125,000
Woodfin Christiana 37037 8/7 Mahmoud Zakaria; Taalab Fathey West William Hunter $125,000
Rocky Hill Lascassas 37085 8/7 McCreery Ida R; McCreery James G Boleyjack Kelly; Boleyjack Randall $120,000
Woodfin Christiana 37037 8/2 Sweeney Chad E; Sweeney Tonya West William Hunter $113,000
320 Old Nashville La Vergne 37086 8/26 320 Old Nashville Highway Trust Nichols Kathy Louise; Towe Charles Irvin $105,000
Woodfin Christiana 37037 8/2 Sweeney Prop LLC West William Hunter $102,000
1533 Stewart Creek M'boro 37129 8/23 Dickey Jason L; Dickey Rebecca J Dickey Jerry D; Dickey Joyce M $100,000

Sumner County

AddressCityZipFiling dateBuyersSellersPrice
104 Challenger Portland 37148 8/15 Monroe 104 Challenger Owner LLC IPX Nashville 104 Challenger LLC $8,000,000
309 Indian Lake Hndrsnvlle 37075 8/2 Lamont Jeffrey G Morris Dale C $2,750,000
1009 Village Green Gallatin 37066 8/12 Benson 2013 Joint Revocable Trust Village Green II L P $1,750,000
133 Indian Lake Hndrsnvlle 37075 8/1 Ellis Truitt C; Pennington Brent Ernst-Western Prop $1,527,750
557 Main Hndrsnvlle 37075 8/28 Sandlin Real Estate Invs LLC Sinks Inv Group LLC $1,404,800
835 Douglas Bend Gallatin 37066 8/12 Scott Amy; Scott Jeremy Brewer Barry A; Brewer Lana G $1,199,900
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 Foxland Gallatin 37066 8/20 SDH Nashville LLC Green Trails LLC $1,170,000
891A-B, 115, 174 Lauderdale Main Hndrsnvlle 37075 8/30 P&D Inv LLC 5 Stones LLC $1,015,000
Upper Station Camp Creek Gallatin 37066 8/13 Greene Elizabeth; Greene Wesley Carman Katie Marie; Carman Ray Wilson $443,000
Buck Graves Wstmorlnd 37186 8/13 Little Harlan Britton; Little Heather Leann Perry Isaiah M $430,000
1839 Highway 25 Gallatin 37066 8/6 Kielbasa Daniel; Kielbasa Renata Robison Chasity; Robison Matthew P $417,900
545 Old Gallatin Portland 37148 8/14 Simmons Michele Cowan Carrie E; Cowan Robert Brandon $350,000
1099 Troutt Bethpage 37022 8/26 Jackson Anthony H; Jackson Deborah D Gavami Alan Michael; Gavami Melanie C $312,000
4230 Bledsoe Wstmorlnd 37186 8/28 Kneedler Diana; Kneedler Greg Durham Georgia $275,000
2952 Highway 31 Bethpage 37022 8/14 Boucher Aaron Mathiew; Boucher Jennifer Moore Seth T; Moore Sharon Lynn $260,000
1430 Dutch Creek Wstmorlnd 37186 8/23 Vancise Cassandra Sue Hall Connie; Hall Richard $237,850
Upper Station Camp Creek Gallatin 37066 8/27 Miller Anmarie T; Miller Fred J Carman Katie Marie; Carman Ray Wilson $227,900
Upper Station Camp Creek Gallatin 37066 8/16 TNT Home Buyers LLC Carman Katie Marie; Carman Ray Wilson $220,000
259 Highway Portland 37148 8/15 Ausbrooks Brent Somerville Steve D $220,000
Roberts Portland 37148 8/12 Dickens Derrick; Dickens Wendy Denning Linda C $214,450
Harper Portland 37148 8/26 Kirby Kelly D; Kirby Steven J; Kirby Steven K Bowman Nancy A $200,000
1821 Rock Bridge Gallatin 37066 8/26 Thompson David Lee Madden Laura J $190,000
1357 Water Gallatin 37066 8/16 Gregory Charles H; Gregory Martha F Sisemore Norma M $185,000
Tom Mabrey Castalian Spr 37031 8/29 Burmeister Brock; Burmeister Jessica Charitable Remainder Unitrust With Joseph M Swanson $185,000
Pee Dee Branch Cottontown 37048 8/30 Noblit Christina C; Noblit William M Spurlock Naoma W $180,000
697 Jackson Portland 37148 8/20 Culbreath Fred Nasg TN North 1 LLC $177,055
115 Russell Portland 37148 8/2 Russell Jaska; Thompson Megann Victory Assembly Church $170,000
Pee Dee Branch Cottontown 37048 8/27 Graves James Kent; Graves Nancy Wynn Spurlock Naoma W $167,900
Highway 52 Wstmorlnd 37186 8/29 Graves Bonnie S; Graves Richard D Herald Ashley $160,000
1135 Wrights Gallatin 37066 8/5 Wright Frank Awali Gus $160,000
262 Dorris Portland 37148 8/12 Fordyce Mikal Damaen; Fordyce Stephanie Michelle Tuck Maliea; Williams Christopher; Williams Malia; Williams Maliea $159,500
Roberts Portland 37148 8/9 Head Lewis; Head Mary Lee Denning Linda C $156,550
Hester Cottontown 37048 8/9 Rosner Timothy Lee Durham Susan Delana; Knowles Janet Lynn $153,520
660B Harve Brown Bethpage 37022 8/30 Hurst Stephen Neal; Hurst Tammi M Hurst Teresa C $150,000
Highway 76 Cottontown 37048 8/9 Osaile Kenneth; Osaile Patricia Taylor Sara Faye $145,440
328 Eastover Gallatin 37066 8/1 Holloway Invs LLC Newman Nicole D $144,000
Roberts Portland 37148 8/12 Helson Robert C; Hurst Danny Denning Linda C $141,400
Highway 76 Cottontown 37048 8/14 Suiter Missy L; Suiter Richard L Taylor Sara Faye $135,340
115 Franklin Gallatin 37066 8/8 Public Square LLC Bradley Linda C $125,000
Hester Cottontown 37048 8/14 Sureda Roberto Jr Durham Susan Delana; Knowles Janet Lynn $123,220
Hester Cottontown 37048 8/9 Lanius Gene; Lanius Shelia Durham Susan Delana; Knowles Janet Lynn $120,190
429 Halltown Portland 37148 8/7 Bryner Benjamin A; Bryner Wendy M Mundy Harriet D $116,300
2505A Scotty Parker Portland 37148 8/9 King Bradley J United States Sec of Housing & Urban Development $115,000
Jackson Portland 37148 8/20 Culbreath Fred Cook Ralph $108,640
Hester Cottontown 37048 8/2 Marcum Mcall; Marcum William Durham Susan Delana; Knowles Janet Lynn $106,050
Hester Cottontown 37048 8/9 Heinrich Robert N Durham Susan Delana; Knowles Janet Lynn $101,000
Highway 31 Bethpage 37022 8/28 Milliken Tara Renee; Milliken Tony Robert Jr Dickens Derrick; Dickens Wendy $100,000

Wilson County

AddressCityZipFiling dateBuyersSellersPrice
920 Leeville Lebanon 37090 8/5 TKM Real Estate LLC Ritchie Bros Prop Inc $4,680,200
0 Murfreesboro Lebanon   8/2 Lebanon Nassim LLC; Lebanon Realty LLC Prime Outlets Acquisition Company LLC Gen Partner; Prime Outlets at Lebanon Limited Parthip $4,500,000
1414 Baddour Lebanon 37087 8/1 Vanderbilt University Medical Center Lebanon HMA Surgery Center LLC $3,800,000
130 Mt Juliet Mt Juliet 37122 8/15 CFT NV Dev LLC White Castle System Inc $1,760,000
1417 Main Lebanon 37087 8/20 Chris More Inc Four Anne LLC $1,000,000
3210 Highway 109 Lebanon 37090 8/22 LTB Holdings LLC Bryant Frank A $968,000
653 Flippen Lebanon 37087 8/27 Smith Chip Trust Henning Harold Edward Trust; Henning Joint Revocable Living Trust; Metscher Annelise Dita Trust $900,000
5373 Tater Peeler Lebanon 37090 8/9 Randolph Burdett Jr; Randolph Kellye R Dykes Joseph C; Dykes Kellye S $815,000
25 Palmer Lebanon 37090 8/1 NADG LP River Oaks of Lebanon LLC Gen Partner; River Oaks of Lebanon LP $750,000
0 Hunting Hills Mt Juliet 37122 8/19 Allison Anthony Brian; Allison Jennifer Joyce Taylor Diane; Taylor Floyd $740,000
0 Lebanon     8/29 Persimmon Grove LLC Mt Juliet Church of Christ $725,000
Old Pleasant Grove Mt Juliet   8/12 Hunt Russ LLC; Russ Hunt LLC Paddocks at Mt Juliet LLC Gen Partner; Paddocks Dev LP $725,000
1695 Coles Ferry Lebanon 37087 8/1 Davidson Homes Group LLC; Davidson Homes LLC Continental Plumbing Inc $603,000
0 Eastgate Lebanon   8/9 G5 Land Part LLC Bryant Frank A $545,000
760 Fite Watertown 37184 8/20 Cassetty Marsha; Cassetty Richard Fite Charles Reed; Fite Nancy E $465,000
7677 Carthage Lebanon 37087 8/14 Mid State Invs LLC Reinoehl Ryan; Reinoehl Samantha $415,000
Bailey     8/15 Redditt Diane M; Redditt John B III Lane Cheryl Farmer; Lane James Larry $408,000
1933-B Chicken Lebanon 37090 8/2 Rouse Andrew D; Rouse Celia Stewart Slocum Rebekah S; Slocum William K $380,000
1695 Coles Ferry Lebanon 37087 8/2 Davidson Homes LLC Continental Plumbing Inc $335,000
730 Swindell Hollow Lebanon 37090 8/13 Hillis Michael S Sr; Hillis Pamela Marie Harris John W Estate; Harris John William Estate; Harris Sue Exec $320,120
990 Greenwood Lebanon 37090 8/14 Baskins Louis; Baskins Sheila; Word Jamie Cozart James; Cozart James R; Cozart James Robert $320,000
2646 Hickory Ridge Lebanon 37087 8/7 Cornerstone Homes Inc McClure Const Co LLC Gen Partner; McClure Tim Member; Vision Dev Part GP $280,000
1055 Chatsworth Old Hickory 37138 8/7 Lankford Darrell A Jr Lenain Tiffany J; Wilson Patrick R; Wilson Tiffany L $262,000
1055 Chatsworth Old Hickory 37138 8/20 Hutchison Derek A McClung Mack H Member; Vastland Northcrest Dev LLC $252,100
1055 Chatsworth Old Hickory 37138 8/22 Romeo Amy B; Romeo Robert E McClung Mack H Member; Vastland Northcrest Dev LLC $246,900
3141 Kennedy Creek     8/29 Wilcox James F II Tyson Virginia Cawley $240,755
0 Signature Lebanon 37087 8/28 Drury Craig William; Drury Robin W LKLB LLC $232,900
100 Villa Lebanon 37090 8/12 Keen Violet Blackwell John S $224,900
0 Signature Lebanon 37087 8/19 Henderson Briley LKLB LLC $222,500
0 Armsrong Lebanon   8/19 Hughes Patricia K Barber Angela; Barber William Larry Sr $219,000
0 Rutland     8/1 Corbell Anita Saint; Corbell Christopher Gene Newman Angela; Newman Matthew $214,900
0 Signature Lebanon 37087 8/14 Steger Jarad A LKLB LLC $214,900
119 Tarver Lebanon 37087 8/1 Lancaster John R Dyer Marie W $213,000
731 Castle Heights Lebanon 37087 8/5 Lebanon Center Prop LLC Smv Lebanon LLC $200,000
Linwood     8/8 Mullican Jonathan W Garcia Maria Elva $196,500
0 Sparta Pk Watertown   8/9 Palm Dev Part Shults Revocable Living Trust $175,000
0 Vesta Lebanon   8/14 Sheril A Living Trust Williams Michelle L; Williams Randall S $170,000
111 Oak Lebanon 37087 8/26 Dockins Deborah; Dockins John Harris Family Trust $151,000
0 Mires Mt Juliet   8/7 Mdd Southeast LLC Pearson Erica Powell; Powell James W Estate; Powell James W Testamentary Trust; Powell Kimberly $140,000
2446 Lone Oak Mt Juliet 37122 8/28 Burnette Amanda J; Burnette Matthew Fleming Homes LLC; Fleming Jordan R Member $117,000

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FORECLOSURE NOTICES 0 0 0
BUILDING PERMITS 0 0 0
BANKRUPTCIES 0 0 0
BUSINESS LICENSES 0 0 0
UTILITY CONNECTIONS 0 0 0
MARRIAGE LICENSES 0 0 0