Top Middle Tennessee commercial sales for August 2019

VOL. 43 | NO. 40 | Friday, October 4, 2019

Top commercial real estate sales, August 2019, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address City Zip Filing date Buyers Sellers Price 304, 306, 310, 316 4th Nashville 37201 8/6 Hin B Owner LLC; Jemals Nashville Owner LLC; NH Nashville Fee LLC; TCG Nashville Holdings I LLC Nashville Hotel Prop Corp $101,544,424 2613 West End Nashville 37203 8/2 West Trace LLC Natchez West LLC $75,643,151 2005 21st, 2115 Portland Nashville 37212 8/23 Hayes House Apts LLC NIC Hillsboro Village LLC $51,300,000 0 State Asylum Nashville 37217 8/7 US Postal Service Skyhawk Business Park LLC $44,200,000 144, 148 5th Nashville 37219 8/9 L&C Garage Owner II LLC; L&C Garage Owner LLC ECG Nashville Garage LLC $17,000,000 2609, 2611 West End Nashville 37203 8/2 Vanderbilt University Natchez West II LLC $13,800,000 3419 Murphy Nashville 37203 8/5 Parke West Inv Part LLC Fifth Third Bank $7,175,000 623, 639, 641, 643 Wade Gdlttsvlle 37072 8/9 Laxmi 55 LLC Banker Vishal A; Patel Kalpesh R; Gopal Divyesh R; Patel Tejal; Patel Tijal S $6,100,001 1208, 1010, 1212, 1214, 1216 17th Nashville 37212 8/21 Super 98 Holdings LLC Ragsdale H Ray; Ragsdale Harold R $6,000,000 515, 516 Foster Nashville 37207 8/16 Foster Street Part LLC Foster Real Estate Holdings LLC $6,000,000 3939 Hillsboro Nashville 37215 8/5 Green Hills Center Prop LLC SMV Nashville LLC $5,800,000 937, 939, 941 6th Nashville 37203 8/30 Nashville Oz Propco III LLC Dambach Karen; Dambach Stephen $4,000,000 2190 Nolensville, 337 Vivelle Nashville 37211 8/5 Nolensville Pike GP Donelson Pike Restaurant Part $3,900,000 741 Myatt Madison 37115 8/20 Z Kaz 2015 Trust; Artunian Diana; Artunian Family Trust 1979; Artunian Trust Jwav-M LLC $3,570,000 7000 Westbelt Nashville 37209 8/29 WTC Westbelt LLC Westbelt Prop $3,450,000 176 Thompson Nashville 37211 8/23 B Squared LLC Victor Hope Capital LLC $3,300,000 3410 End Nashville 37203 8/5 Parke West Inv Part LLC Gtom 3410 LLC $1,935,000 0 Pettus Antioch 37013 8/1 Green Trails LLC Cook Shelley Ruth; Hill Benjamin Franklin III; Nichols Suzanne Hill; Cook Shelley Hill $1,854,000 336 Trinity Nashville 37207 8/15 Strive Inv Inc Moreland Synthia Lee $1,847,000 319 Harrison, 3500 Nolensville Nashville 37211 8/5 Mag Inv LLC Seagate Inv Inc $1,700,000 1000 Capital Funds Nashville 37217 8/29 DSJB III LLC Mary L Hamilton Legacy Trust $1,617,000 2601 Pennington Bend Nashville 37214 8/9 American Homes Invs LLC Stevenson W P $1,495,000 4099 Brick Church Whites Cr 37189 8/28 Regional Holdings LLC Bell Owen Carl; Bell Marla Sue $1,420,000 6600 Ellwood, 205 Baskin Nashville 37205 8/2 Beatty Living Trust W Allen Cargile Family Trust; Cargile W Allen Estate $1,350,000 1002 Trinity Nashville 37218 8/13 Jones John C III Crow Norma $1,315,000 4104 Hillsboro Nashville 37215 8/30 Bae Cindy J; Bae Dae Sung Hostettler William R; Mad Props LLC; Hostettler Monice M $1,200,000 1229 Martin Nashville 37203 8/20 1229 Martin Street LLC Orrall Christine; Orrall Robert $1,100,000 1800 Dickerson Nashville 37207 8/12 Dickerson Pike Invs LLC Big Ms LLC $1,100,000 763 Argule, 1800 8th Nashville 37203 8/30 Province Builders LLC Norman Valerie; Sanders Valerie; Sanders John $1,075,000 2505 Merry Oaks Nashville 37214 8/2 Anderson Chapman Invs LLC SEG Invs LP $1,000,000 325 Plus Park Nashville 37217 8/29 Universal Inc Volunteer Taxi Inc $980,000 Whites Creek Nashville 37207 8/7 Allwaste Onsite LLC Coombs Harvey W $948,000 1404 Dickerson Nashville 37207 8/7 Howdy Hospitality LLC Nashville Hotel LLC $873,000 2725 Lebanon Nashville 37214 8/23 HG Hill Realty Co LLC Goliath LLC $850,000 705, 707 40th Nashville 37209 8/30 Oz615 LLC McQuiddy Bobby L; McQuiddy Marie F $825,000 3528 Central Hermitage 37076 8/5 Little Learners LLC Marsland Evangeline; Marsland Stephen $800,000 2711 Greystone Nashville 37204 8/14 Ncc Real Estate LLC Shepherd Linda M $772,500 6411 Charlotte Road Nashville 37209 8/13 Craighead Part LLC Greer Wayne $750,000 0 Merritt Nashville 37203 8/13 Weho Qoz 1 LLC Thomas C McEwen Revocable Living Trust $750,000 426 Murfreesboro Nashville 37210 8/22 Sai Ram 70 LLC Lee Motel LLC $720,001 5502 New York Nashville 37209 8/21 Cerminara Prop LLC Wade Prop LLC $700,100 0 Old Hickory Antioch 37013 8/8 McAdams Richard Craig Corey W; Smith Randall B $688,000 345 Harrison Nashville 37219 8/30 Christenson Trans Inc Greene Holdings LLC $630,000 3526 Pin Hook Rd Antioch 8/27 Ole South Prop Inc Amber Lane Development LLC $600,977 1520 16th Nashville 37212 8/14 1520 16Th Avenue South LLC Triumph Mineral Co Inc; Triumph Land Co Inc $599,713 3080 Freeman Hollow Gdlttsvill 37072 8/19 Khan Mono K; Khan Suzanne Y Downard David C Estate $523,000 4287 Little Marrowbone Joelton 37080 8/28 Williams-Felder Valerie Brown James E $500,000 1520 16th Nashville 37212 8/14 1520 16th Avenue South LLC Triumph Land Co Inc; Triumph Mineral Co Inc $480,995 2406 Eugenia Nashville 37211 8/1 N&B Prop LLC Boensch Richard E; Boensch Richard Edmond $440,500 622 Iris Nashville 37204 8/15 Charette Mary K; Charette Michael H Cherry Robert Scot $440,000 206 Connell Gdlttsvill 37072 8/26 McMichen Bernist Leon III Arthur Douglas B; Arthur Shannon $432,829 4007 Marydale Nashville 37207 8/1 Jin Jinhua; Jin Nanzhu; Jin Xin Rahimi Zobair $410,000 0 Westboro Nashville 37209 8/1 Bown Corey W; Bown Julie A; Bown William P Hodges Doris L; Hodges Jimmie Howard; Hodges Jim H $385,000 1314 Gallatin Madison 37115 8/27 Hafez Samer A Badel Sabah; Suleiman Ibrahim $382,500 2450 Morris Gentry Antioch 37013 8/5 2013-B Pedigo Trust Christian Education Inc; Ezell-Harding Christian School $350,000 1125 Granada Nashville 37206 8/5 Forward Motion Prop LLC Music City Financial LLC $294,000 3544 Dickerson Nashville 37207 8/7 Davachi Fairborz Jon Horst Lucille; Horst Phillip $280,000 5250, 5258 Ashland City, 4161 Murfreesboro Nashville 37218 8/2 Ray Crystal M; Ray Ricky E Beard Betsy H; Beard William Hayes; Lovelace Denise; Beard Betsy $280,000 1160 Tulip Grove Hermitage 37076 8/16 LAND Group LLC Davis Jo Ann $272,000 1208 Graycroft Madison 37115 8/15 Kendig Jeff HF Dental Mgm Inc $265,000 1109 Dickerson Nashville 37207 8/29 Urban Gate Prop LLC 1109 Dickerson Pike Trust $230,000 414 Gay Nashville 37201 8/26 Walker Barry L Metro Nashville Electric Power Board $222,000 7159 Whites Creek Joelton 37080 8/2 Boykin Ashley Burke Debra K; Burke Norman P $215,000 378, 380 Ewing Nashville 37207 8/26 Zad Payman Hughes Mark Stephen $214,000 1021, 1023 Regents Park Antioch 37013 8/28 Siddiqi Mukhtar A E&L Smith Family Trust $210,000 3210 Gallatin Nashville 37216 8/5 Fatheddin Abolghassem Rider Emma Louise $200,000 5 Garden Nashville 37210 8/15 Jones Shane W Woodbine Community Organization Wco Inc $197,000 2525 Delk Nashville 37208 8/23 Braden Sharon D Woodbine Community Organization Wco Inc $197,000 1126, 1128 Apple Valley Madison 37115 8/14 Discover Tn Realty LLC Dalton Lloyd B; Dalton Victoria L $190,000 1208 Massman Nashville 37217 8/19 Reeder Boyd M II Moore Kelsey; Schwertfeger Sharon $173,000 1520 16th Nashville 37212 8/14 1520 16th Avenue South LLC Triumph Mineral Co Inc; Triumph Land Co Inc $171,221 509, 511, 513, 515 Cedarmont Antioch 37013 8/8 Ma Shuailei; Zheng Rui Amico Anthony; Amico Julianne $154,125 13830 Old Hickory Antioch 37013 8/20 Reyes Jesus S Morales Henson Alfred G; Henson Susan G $140,000 6680 Charlotte Nashville 37209 8/23 Armistead Jamie Russo Lisbeth Wilson $134,000 4421 Whites Creek Whites Creek 37189 8/20 Nashville realty group .Com LLC Goobers Roadhouse LLC $128,888 0 Brick Church Gdlttsvill 37072 8/29 Glasgow Richard A Smith Jane W; Waggoner Donald L $110,000

Williamson County

Address City Zip Filing date Buyers Sellers Price 427 Nichol Mill Brentwood 37027 8/27 IMT Capital V Galleria LLC Nichol Mill Joint Venture LLC $88,000,000 0 Carothers Franklin 37064 8/30 Lockwood Glen Apts LLC Crescent Lockwood MF LLC $68,500,000 570 Bakers Bridge Franklin 37067 8/6 Bakers Bridge Invs LLC Carr Thomas Joseph Jr (MD); Franklin Land Part $6,400,000 6 Carothers Franklin 37067 8/16 Blue Holdings LLC SS McEwen LLC $4,600,000 4726 Bethesda Thompsons St 37179 8/7 Bethesda Road LLC Bond Rachel Warren; Davis Lynn L $3,549,196 328 Southgate Brentwood 37027 8/1 Airo LLC Akin Bimmer Works LLC $1,500,000 4104 Clovercroft Franklin 37067 8/5 Stokes Aaron L; Stokes Lydia Marie Holly Holy LLC $1,500,000 3435 Sweeney Hollow Franklin 37064 8/29 Vesterman James T Corum Eric R $1,420,000 4015 Old Hillsboro Franklin 37064 8/14 Schaedle Robert G III Emery William H $1,300,000 1425 Highway 96 Fairview 37062 8/21 Flash Market LLC Flash Market Inc $1,270,000 1101, 1105 Elliston Thompsons St 37179 8/6 Evansville Teachers Federal Credit Union MBSC TN Homebuilder LLC $1,185,000 1026 Holly Tree Gap Brentwood 37027 8/22 Perez Ricardo Lovier John; Lovier Lindalu $1,000,000 0 Big East Fork Franklin 37064 8/27 Big East Fork Heritage Trust Obrien Lee $750,000 3766 Bear Creek Thompsons St 37179 8/5 Heflin Steve; Heflin Tricia Bruce Beverly Diane; Schnakenberg Beverly Diane $615,000 2505, 2519 Fly Nolensville 37135 8/29 Teasley Nicolas Cunningham Barbara Fay; Cunningham Barbara Faye; Cunningham Ronald Caryl; Cunningham Todd Allen; Simmons Kimberly Kaye; Whitwell Mary Elise (Will Of) $450,000 0 Long Franklin 37064 8/13 Refuge Center For Counseling Inc Bennett Denise C; Bennett Michael E $430,000 Thompson Station Thompsons St 37179 8/29 Wheeler Ashley; Wheeler Cody Crutcher John C (Estate of); Kincaid Linda; Miller Christin Rebecca; Miller Deborah Louise (Estate Of); Miller Jeremy Adam $375,000 0 Drury Franklin 37064 8/28 Frein Elizabeth G; Frein James F Drury James Warren; Drury Lynne Frederika $295,000 0 Drury Franklin 37064 8/28 Drury James Warren Drury Harry Thomas III; Scott James C; Scott Linda Louise $295,000 109 Holiday Franklin 37067 8/2 Summers Aura Lee; Summers William P Cutting Edge Const Inc $254,000 0 Flat Creek College Gr 37046 8/30 Kraft Joanne K; Kraft Paul R Potts James; Potts Karen Ann Vaughn; Vaughn James Anthony $247,850 6524 Arno College Grove College Gr 37046 8/1 Williamson County Pewitt Shelby Ann (Estate of); Pewitt Shelby Ann Testamentary Trust $165,000

Rutherford County

Address City Zip Filing date Buyers Sellers Price 1205 Bridgestone La Vergne 37086 8/15 Old Dominion Freight Line Inc 1205 Bridgestone Parthip; Wolcott Randy J $6,800,000 1010 Haley M'boro 37129 8/5 Pitts Prop Inc Black Box Network Services Inc $5,000,000 Vaughn M'boro 37128 8/8 Togrye Anthony Hord Charles W Estate; Hord Joy Pratt; McCullough David Carter; McCullough Howard Allen Jr; McCullough Scott Henry; McCullough Thomas Hord $2,700,000 4536, 4546 Veterans M'boro 37128 8/20 Veterans Plaza LLC Reed Thomas L Jr $1,300,000 200 Easy La Vergne 37086 8/23 Kyle Holdings LLC Campbell Peggy J $1,200,000 1636 New Salem M'boro 37128 8/14 Salem Inv Part Dharas Corporation $1,150,000 6015 Highway 99 Rockvale 37153 8/19 Salem Prop Inc Womick Jan H; Womick Richard B $950,000 6766 Rocky Fork Smyrna 37167 8/2 Neas Bradley; Neas Leah Southern Classic Homes LLC $825,865 Lascassas M'boro 37130 8/8 805 NW Broad LLC 2050 Lascassas Pike LLC $700,000 1310 Rutledge M'boro 37129 8/2 Mid-South Prop Acquisitions Barra Holdings LLC $700,000 Manson M'boro 37130 8/6 Rebeiro Egbert Smotherman Charles Randy; Smotherman Jeffrey L $550,000 1850 Almaville Smyrna 37167 8/19 Krw Holdings LLC Macs Convenience Stores LLC $535,000 5146 Midland Christiana 37037 8/6 Capper Laurie; Capper Samuel Francis Fred Builders LP; Francis Management Co Inc The $485,000 255 Lowry Smyrna 37167 8/14 Basta Atef; Rezk Remon Emery Edith Bastian; Emery Eric $399,000 140 Northfield M'boro 37130 8/21 Assi Anthony Zeller Clayton C; Zeller Susan M $398,000 1437 Benley M'boro 37130 8/27 Satter Bryan Beech Stan $382,500 701 President Smyrna 37167 8/6 Bennett & Bennett Ent LLC Bennett Gregory W; Dagen & Bennett Enterprises; Dagen David D $365,000 1893 Lascassas M'boro 37130 8/13 Tanvi-Tanya Inc 508 Investors LLC $350,000 745 Church M'boro 37130 8/21 Gilleland Kim C; Hopkins David Martin Gershom Medical Prop LLC $346,500 Old Nashville M'boro 37129 8/7 Wat Lao Buddharam Bruce Donald L Revocable Living Trust Etc $340,000 Plainview Christiana 37037 8/1 Good Shepherd Childrens Home The Bruce Donald L Revocable Living Trust Third Amendment & Restatement of The Declartion of Trust $305,000 9132 Panther Creek Christiana 37037 8/20 Garcia Gutierrez Antonio; Gutierrez Antonio Garcia; Mendoza Alberto Carlton Melissa Ann; Keith Carolyn A Estate; Keith Carolyn S Estate; Keith Kenneth R $284,900 1945 Southpointe M'boro 37130 8/22 Del Rocio Murillo Ma; Murillo Ma Del Rocio; Rocio Murillo Ma Del Haynes James J; Haynes Sonia $265,000 501 Broad M'boro 37130 8/9 S&G Prop LLC Haynes James J; Haynes Sonia A $251,096 Elrod McElroy Milton 37118 8/6 Bowman Georgia Lynnette; Bowman Pamela Ann; Gutierrez Javier Vaughn Hollis L Estate; Vaughn Vivian D $230,000 Cedar Grove M'boro 37130 8/13 Montes Adelina; Montes Roger Todd Bruce; Vaught Stan $225,000 1623 Beasie M'boro 37130 8/5 Momentum Media; Y Group LLC The Robins Nest LLC $220,000 2327 Cranor M'boro 37130 8/2 Blankenship Donald Steve Gray Iris Z Estate $210,000 8853 Christiana Hoovers Gap Christiana 37037 8/30 Pickell Kimberly A; Pickell Ryan A Struck Chong Y $204,000 1783 Pitts M'boro 37130 8/7 Ellaron Prop Group LLC Brown Kay Pitts; Green Kim Pitts; Pitts Bobby Lee; Pitts Jay A; Pitts John Lewis $200,000 Newton Rockvale 37153 8/7 Bivens Byron; Bivens Kelley Lamb Marcia S $196,555 Cobb Christiana 37037 8/30 Kennedy Ralph Marshall II; Kennedy Tracy Marshall Perez Alfonzo $175,000 5327 Elam Mill M'boro 37127 8/20 Ellsworth Edward L; Ellsworth Kimberly Parker Bobby; Parker Linda $172,500 2617 Merchants M'boro 37128 8/16 Jones Greg; Porterfield Shane Wallace Daniel T $165,000 2099 Floration Readyville 37149 8/14 Calva Pedro E Reyes; Deleon Alma D Orozco; Reyes Pedro Prime Invs LLC $154,900 3002 Richland M'boro 37130 8/21 Creagar Daniel R; Eveland Rita Hernandez Lorena; Hernandez Timoteo $150,000 3173 Jefferson Lascassas 37085 8/6 Warner Chelsea Brooke; Warner Lindsay C Harrison Steven W $125,000 Woodfin Christiana 37037 8/7 Mahmoud Zakaria; Taalab Fathey West William Hunter $125,000 Rocky Hill Lascassas 37085 8/7 McCreery Ida R; McCreery James G Boleyjack Kelly; Boleyjack Randall $120,000 Woodfin Christiana 37037 8/2 Sweeney Chad E; Sweeney Tonya West William Hunter $113,000 320 Old Nashville La Vergne 37086 8/26 320 Old Nashville Highway Trust Nichols Kathy Louise; Towe Charles Irvin $105,000 Woodfin Christiana 37037 8/2 Sweeney Prop LLC West William Hunter $102,000 1533 Stewart Creek M'boro 37129 8/23 Dickey Jason L; Dickey Rebecca J Dickey Jerry D; Dickey Joyce M $100,000

Sumner County

Address City Zip Filing date Buyers Sellers Price 104 Challenger Portland 37148 8/15 Monroe 104 Challenger Owner LLC IPX Nashville 104 Challenger LLC $8,000,000 309 Indian Lake Hndrsnvlle 37075 8/2 Lamont Jeffrey G Morris Dale C $2,750,000 1009 Village Green Gallatin 37066 8/12 Benson 2013 Joint Revocable Trust Village Green II L P $1,750,000 133 Indian Lake Hndrsnvlle 37075 8/1 Ellis Truitt C; Pennington Brent Ernst-Western Prop $1,527,750 557 Main Hndrsnvlle 37075 8/28 Sandlin Real Estate Invs LLC Sinks Inv Group LLC $1,404,800 835 Douglas Bend Gallatin 37066 8/12 Scott Amy; Scott Jeremy Brewer Barry A; Brewer Lana G $1,199,900 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 Foxland Gallatin 37066 8/20 SDH Nashville LLC Green Trails LLC $1,170,000 891A-B, 115, 174 Lauderdale Main Hndrsnvlle 37075 8/30 P&D Inv LLC 5 Stones LLC $1,015,000 Upper Station Camp Creek Gallatin 37066 8/13 Greene Elizabeth; Greene Wesley Carman Katie Marie; Carman Ray Wilson $443,000 Buck Graves Wstmorlnd 37186 8/13 Little Harlan Britton; Little Heather Leann Perry Isaiah M $430,000 1839 Highway 25 Gallatin 37066 8/6 Kielbasa Daniel; Kielbasa Renata Robison Chasity; Robison Matthew P $417,900 545 Old Gallatin Portland 37148 8/14 Simmons Michele Cowan Carrie E; Cowan Robert Brandon $350,000 1099 Troutt Bethpage 37022 8/26 Jackson Anthony H; Jackson Deborah D Gavami Alan Michael; Gavami Melanie C $312,000 4230 Bledsoe Wstmorlnd 37186 8/28 Kneedler Diana; Kneedler Greg Durham Georgia $275,000 2952 Highway 31 Bethpage 37022 8/14 Boucher Aaron Mathiew; Boucher Jennifer Moore Seth T; Moore Sharon Lynn $260,000 1430 Dutch Creek Wstmorlnd 37186 8/23 Vancise Cassandra Sue Hall Connie; Hall Richard $237,850 Upper Station Camp Creek Gallatin 37066 8/27 Miller Anmarie T; Miller Fred J Carman Katie Marie; Carman Ray Wilson $227,900 Upper Station Camp Creek Gallatin 37066 8/16 TNT Home Buyers LLC Carman Katie Marie; Carman Ray Wilson $220,000 259 Highway Portland 37148 8/15 Ausbrooks Brent Somerville Steve D $220,000 Roberts Portland 37148 8/12 Dickens Derrick; Dickens Wendy Denning Linda C $214,450 Harper Portland 37148 8/26 Kirby Kelly D; Kirby Steven J; Kirby Steven K Bowman Nancy A $200,000 1821 Rock Bridge Gallatin 37066 8/26 Thompson David Lee Madden Laura J $190,000 1357 Water Gallatin 37066 8/16 Gregory Charles H; Gregory Martha F Sisemore Norma M $185,000 Tom Mabrey Castalian Spr 37031 8/29 Burmeister Brock; Burmeister Jessica Charitable Remainder Unitrust With Joseph M Swanson $185,000 Pee Dee Branch Cottontown 37048 8/30 Noblit Christina C; Noblit William M Spurlock Naoma W $180,000 697 Jackson Portland 37148 8/20 Culbreath Fred Nasg TN North 1 LLC $177,055 115 Russell Portland 37148 8/2 Russell Jaska; Thompson Megann Victory Assembly Church $170,000 Pee Dee Branch Cottontown 37048 8/27 Graves James Kent; Graves Nancy Wynn Spurlock Naoma W $167,900 Highway 52 Wstmorlnd 37186 8/29 Graves Bonnie S; Graves Richard D Herald Ashley $160,000 1135 Wrights Gallatin 37066 8/5 Wright Frank Awali Gus $160,000 262 Dorris Portland 37148 8/12 Fordyce Mikal Damaen; Fordyce Stephanie Michelle Tuck Maliea; Williams Christopher; Williams Malia; Williams Maliea $159,500 Roberts Portland 37148 8/9 Head Lewis; Head Mary Lee Denning Linda C $156,550 Hester Cottontown 37048 8/9 Rosner Timothy Lee Durham Susan Delana; Knowles Janet Lynn $153,520 660B Harve Brown Bethpage 37022 8/30 Hurst Stephen Neal; Hurst Tammi M Hurst Teresa C $150,000 Highway 76 Cottontown 37048 8/9 Osaile Kenneth; Osaile Patricia Taylor Sara Faye $145,440 328 Eastover Gallatin 37066 8/1 Holloway Invs LLC Newman Nicole D $144,000 Roberts Portland 37148 8/12 Helson Robert C; Hurst Danny Denning Linda C $141,400 Highway 76 Cottontown 37048 8/14 Suiter Missy L; Suiter Richard L Taylor Sara Faye $135,340 115 Franklin Gallatin 37066 8/8 Public Square LLC Bradley Linda C $125,000 Hester Cottontown 37048 8/14 Sureda Roberto Jr Durham Susan Delana; Knowles Janet Lynn $123,220 Hester Cottontown 37048 8/9 Lanius Gene; Lanius Shelia Durham Susan Delana; Knowles Janet Lynn $120,190 429 Halltown Portland 37148 8/7 Bryner Benjamin A; Bryner Wendy M Mundy Harriet D $116,300 2505A Scotty Parker Portland 37148 8/9 King Bradley J United States Sec of Housing & Urban Development $115,000 Jackson Portland 37148 8/20 Culbreath Fred Cook Ralph $108,640 Hester Cottontown 37048 8/2 Marcum Mcall; Marcum William Durham Susan Delana; Knowles Janet Lynn $106,050 Hester Cottontown 37048 8/9 Heinrich Robert N Durham Susan Delana; Knowles Janet Lynn $101,000 Highway 31 Bethpage 37022 8/28 Milliken Tara Renee; Milliken Tony Robert Jr Dickens Derrick; Dickens Wendy $100,000

Wilson County