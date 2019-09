Top Middle Tennessee residential sales for August 2019

VOL. 43 | NO. 39 | Friday, September 27, 2019

Top residential real estate sales, August 2019, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 5879 Fredricksburg 37215 8/5 Fredericksburg Holdings LLC Turner H Calister III; Turner Jennifer $5,000,000 $679 540 Belle Meade 37205 8/22 Ashley Bart; Ashley Laurie Robinson Margaret Ann Craig Estate $4,400,000 $3,630 1901 Edenbridge, 1641 Otter Creek 37215 8/27 Smith Alex Southard Property Trust $3,295,000 $611 2232 Chickering 37215 8/28 Marsh Trust Murray Demarco $3,000,700 $0 4309 Esteswood 37215 8/9 Elzen Ethan Cox; Elzen Jennifer Duncan E Townes; Duncan Ellen M $2,650,000 $378 910 Cadillac 37204 8/14 Kitchen Charles A; Kitchen Shelton P Miller Jami A; Miller Ryan Anthony $2,000,000 $941 214 Deer Park 37205 8/1 Fuller Barbara Campbell; Saltzman Jeffrey Matthew Lovvorn Jennie Garth; Lowe Robert W Jr $1,900,000 $465 108 Westhampton 37205 8/7 Harris Gary Conner; Harris Mildred K Allen Lawson C; Allen Mary Lauren $1,700,000 $308 3000 Poston 37203 8/28 Patterson James W Poston At The Park LLC $1,653,500 $0 3308 Lealand 37204 8/16 Baler Inv Services Trust Jb Partners $1,650,000 $737 20 Rutledge 37210 8/27 Porter Jeffrey S; Tramuto Donato J Rutledge Dev LLC $1,650,000 $0 2812 Oakland 37212 8/27 Chambless Lola Blackwell McShane Travis Joseph; Smith Hillary Monroe $1,625,000 $530 4823 Apollo 37013 8/30 4943 Tyne Ridge Court Land Trust Lunsford Christine G; Lunsford Todd D $1,600,000 $1,362 1907 Lombardy 37215 8/6 Chang Tony; Tasaka Chelsea Catignani Linus D; Oconnor Christina; Oconnor Michael $1,499,000 $2,602 6136 Hillsboro 37215 8/1 Weaver Jesse; Weaver Jolene Swindle Amy; Swindle Patrick David; Swindle Amy Elizabeth; Swindle Patrick $1,484,100 $296 1212 Laurel 37203 8/19 Kanan Joseph Clark Malcolm Jr; Clark Sherrie $1,420,000 $0 5034 Franklin 37220 8/15 Paxson Nicole L Montgomery Kevin D; Montgomery Trina M $1,408,000 $225 4508 Belmont Park 37215 8/16 Poston Ward III; Wood Melissa Linn Laird Beth; Laird Luke $1,400,000 $0 20 Rutledge 37210 8/26 Margeson Nancy Sellers Rutledge Dev LLC $1,360,000 $0 214 Scotland 37205 8/22 Zempel Brian W; Zempel Jill John Burgess Brunner III Irrevocable Trust $1,350,000 $404 4007 Estes 37215 8/14 Collins John McLean; Collins Meredith Edwards Edwards Suzanne Knight $1,350,000 $315 1320 DUNCANWOOD CT 37204 8/23 Clark Dennis W Mock Family Trust; Mock George Edward; Mock Kathleen Mary $1,335,000 $0 762 Brownlee 37205 8/2 Adams Alfred T III; Adams Jennifer McPherson Spivey Cynthia Hunter; Spivey John M $1,333,000 $592 2013A Galbraith 37215 8/21 Buckley Brian; Marchetti Katherine Miles Galbraith Mash Tn LLC $1,300,000 $0 1512 Tyne 37215 8/20 Peoples Donna; Peoples Robert White Pines Building Group LLC $1,290,000 $0 918 Halcyon 37204 8/6 Williams Jason Puthottile; Williams Joyce Alencherril Eyre Bruce A; Eyre Noreen D $1,250,000 $0 5 Carriage 37205 8/27 Bruns Elizabeth B; Bruns Robert J Hill Benjamin H; Hill Evelyn McKinney $1,200,000 $403 930A Kirkwood 37204 8/15 Bailey David; Bailey Emily Formby Chance P; Formby Rhonda M $1,200,000 $0 1800 Beechwood 37212 8/5 Cahill Matthew J Paul William S; Surawicz Tanya S $1,200,000 $346 1135 Sewanee 37220 8/12 Ilic Suzan Campbell Mark S; Campbell Virginia $1,190,000 $437 916A Gale 37204 8/14 Sansiveri Adam Nashville Partners Gp $1,176,000 $0 2415 Valley Brook 37215 8/16 Keane Andrew B; Keane Brooke Barringer Josephine Davenport $1,175,000 $280 916B Gale 37204 8/27 Diane May Revocable Trust Nashville Partners Gp $1,150,000 $0 3426A Hopkins 37215 8/23 Tanner Christine Achola; Tanner Spencer Dawson Ainlay Charles; Ainlay Joanne $1,145,000 $0 884 Robertson Academy 37220 8/30 Lord Stephanie; Lord Thomas Stewart Jessica Alexander; Stewart Jessica $1,144,500 $317 831 Tyne 37220 8/16 Reynolds Tim Shirley B Gillespie Living Trust $1,125,000 $199 1106 Paris 37204 8/22 De La Huerta Ignacio; De La Huerta Irina Greenwood Melissa; Greenwood Scott Alexander $1,125,000 $0 2250 Castleman 37215 8/22 Byrd Hy Fitzgerald; Byrd Morgan Marie Wailes Living Trust $1,120,000 $0 1916 Holly 37206 8/23 Marks David Looper Anastasia Blair; Looper James Eugene Jr $1,112,500 $233 1155 Sewanee 37220 8/30 Dent Grace Barlow; Dent Paul Harrington Moore Edith Shipley $1,100,000 $280 2002 Castleman 37215 8/30 Thompson Genevieve; Thompson Tyler Cornerstone Invs Inc $1,080,000 $0 3608C End 37205 8/9 Moore Crescent E; Moore James L Mike Ford Custom Builders LLC $1,077,000 $0 920 Kirkwood 37204 8/23 Gilbertson Meredith Clayton; Hatch Robert Casey Young Amanda; Young Charles William IV $1,070,000 $0 1104 Kirkwood 37204 8/2 Cummings Erin; Cummings Stephen Aspen Const LLC $1,053,150 $0 1601 Observatory 37215 8/12 Lipscomb University Dubose Benjamin; Dubose Emily $1,050,000 $414 4211 Utah 37209 8/21 Nacario Andrew; Nacario Katherine Aspen Const LLC $1,044,000 $588 4300 Nevada 37209 8/15 Lefevre Cassandra M; Lefevre Ryan J Copeland Brad; Copeland Molly Mitchell $1,030,000 $1,234 2219 Hobbs 37215 8/14 Obryan Alicia L; Obryan Robert T Jr Leonard Furman Group Inc $1,015,000 $566 1110 Biltmore 37204 8/1 Sturdivant Lynn H Weaver Jesse; Weaver Jolene $1,009,280 $0 5625 Ottershaw 37027 8/16 Song Yi Bolin Patricia W; Bolin Marion $1,005,000 $243 20 Rutledge 37210 8/1 Constance A Thompson Revocable Trust Rutledge Dev LLC $1,000,000 $0 4311 Lealand 37204 8/15 Owen Natalie; Owen William Pilkington Whitney T; Pilkington Nicolas C $1,000,000 $314 4000 Nebraska 37209 8/21 Jenkins Billy J; Jenkins Erin C Jenkins Dev Co LLC $999,999 $722 20 Rutledge 37210 8/5 Revelette Mason Rutledge Dev LLC $999,000 $0 3737 End 37205 8/29 Gau Susan C; Gau William E; Thompson Jordan Lisle C Hooper Revocable Trust $999,000 $292 1216 Harding 37215 8/1 Lipscomb University Jorge Andre De Araujo; Morello Michael $983,136 $339 815 Foster 37215 8/12 Duncan E Townes; Duncan Ellen M Thomas McCrystal & Diane McCrystal Living Trust $975,000 $176 20 Rutledge 37210 8/15 Hammer Richard D; Hammer Vicki L Rutledge Dev LLC $974,900 $0 1252 Saxon 37215 8/5 Frazer Ivy; Frazer Thomas Roe II Douglass Julia E B; Douglass Larry E $968,000 $254 248 Cargile 37205 8/16 Kilburn Christina M Johnston Alastair; Ridding Claire; Johnston Claire $961,000 $273 1616 Ash Valley 37215 8/21 Corrigan Chad; Corrigan Laura Painter Ashley B; Painter Jason W $955,000 $258 5511 Granny White 37027 8/15 Upadhyaya Vijay Kumar Snider Lisa J; Snider Michael S $950,000 $219 1903 Electric 37206 8/27 S A Habib Revocable Living Trust Hancock Inv Prop LLC $940,000 $728 1146 Glendale 37204 8/19 Rachmaninoff Jeanpierre; Rachmaninoff Vanessa Potter Brothers Const LLC $906,550 $0 941 Southside 37203 8/12 Jones Christopher; Jones Jenica Schroll Austin Gregory $899,000 $646 20 Rutledge 37210 8/14 Nock LLC Rutledge Dev LLC $892,500 $0 124 Blackburn 37205 8/5 Russell Rachel D; Russell Stephen M Evans John; Evans Meredith $892,500 $282 106 Lexington 37215 8/2 Klever James R; Klever Mary R Linda Lipscomb Hummell Revocable Trust $888,000 $227 1515 Bernard 37212 8/16 Belmont Real Estate Holdings II LLC Hill Evelyn V $885,000 $506 1113 Holly 37206 8/7 Ambler Bruce Crowder; Kipp Daniel William Quaranta Vito $885,000 $291 1038 Granbery Park 37027 8/28 Chi Michelle Tzue-E; Zajac Nathan John Turnberry Homes LLC $882,574 $0 927 Acklen 37203 8/23 Colaianni Erinn; Colaianni Ryan Maas Gregory W; Maas Stephanie E $876,000 $265 6035 Hillsboro 37215 8/13 Truex Hugh Harrison; Truex Katherine N Akin Whitney B; Akin William C $875,000 $154 3807 Richland 37205 8/23 Whitson Clay M; Whitson Clay M Jr; Whitson Jeannette J Palmer Erin N; Polly Ben $875,000 $313 1002 Woodmont 37204 8/26 Jain Vikas St Clair Robert; St Clair Sarah $864,000 $0 4209 Utah 37209 8/26 Sullivan Abigail Katherine; Sullivan Bernard James IV Aspen Const LLC $860,000 $0 240 Burlington 37215 8/1 Dale Laura Harrington Joseph Lawrence; Quigley Lisa L $850,000 $240 3404 Benham 37215 8/5 Stotts Brandon P Siragusa Marie B; Siragusa Tif W $850,000 $230 1342 Otter Creek 37215 8/27 Peattie Crystal; Peattie Jonathan Blake Linda M Shepherd Revocable Living Trust $850,000 $338 2600 Linden 37212 8/22 Kestner Hannah; Kestner Seph Colin J Carnahan Revocable Living Trust Agreement $850,000 $391 5025 Hillsboro 37215 8/28 Kim Tae Kon; Park Hye Jin Haury & Smith Cont Inc $840,000 $729 1501A Woodmont 37215 8/19 Grado Adam C; Rushton Amy J Barlow Builders LLC $839,000 $0 2908 Snowden 37204 8/6 Meador Benjamin D; Meador Gretchen S Owen Natalie N; Owen William Blake $835,000 $277 941A Gale 37204 8/9 941A Gale Lane Prop LLC Bockman Erica; Bockman Jason $827,000 $0 20 Rutledge 37210 8/9 Scott James C; Scott Louise P Rutledge Dev LLC $820,000 $0 6024 Jocelyn Hollow 37205 8/16 Bandstra Jessica; Bandstra Steven Mark Merritt Kenneth R; Merritt Kenneth R Jr; Tucker Samuel Mark $812,000 $212 920 Kirkwood 37204 8/7 Kraft Jeffrey E; Kraft Kelly K Jackson Kelly Jean Marie; Stotts Brandon P $811,000 $0 1002 Grandview 37204 8/30 Anderson David; Anderson Emma Justice Angela; Smith Hillary Monroe $800,000 $0 2005 Kingsbury 37215 8/19 Bell Carl D; Bell Shannon S Doty Melinda J $800,000 $178

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 234 4th 37064 8/30 Geraughty James K; Geraughty Mary Charlotte Boyle Revocable Trust $2,300,000 $584 756 Steadman 37027 8/26 Mack Bryan C; Mack Heather Arnold Homes LLC $2,260,027 $0 8732 Wolfsbane 37046 8/20 Acama Real Estate Trust McConnell Francesca; McConnell James J $1,925,000 $0 5256 Lysander 37027 8/26 Fernandez Blake M; Fernandez Paula C Bussard Lisa J; Bussard Michael J $1,895,000 $264 1531 Amesbury 37069 8/9 Alexander Angela; Alexander Shane Davis Prop of TN LLC $1,862,887 $0 37 Colonel Winstead 37027 8/6 Santoni Sueli Sukorski; Santoni Thomas Evenzio Schmidt Kari $1,800,000 $191 8209 Penn Way 37064 8/9 Gall Family Trust Mathus Karen C; Mathus Robert W $1,765,000 $152 5214 Meadowlake 37027 8/9 Fitz Ashley; Fitz Michael Pantheon Dev LLC $1,739,000 $734 33 Governors 37027 8/12 Brannon Kimberly; Brannon Todd Bishop Gary; Bishop Maria V $1,700,000 $210 9224 Lehigh 37027 8/9 Saffold Asia & Rodger P Saffold III Revocable Trust Ford Mike Custom Builders LLC $1,668,000 $0 6314 Panorama 37027 8/2 Jones Nancy S; Jones Peter Kim Olsen Douglas; Olsen Kathleen; Olsen Kathleen R $1,655,000 $233 5108 Seward 37027 8/13 Jenkins Elise Marie; Jenkins Zachary T Meadows Kenneth R $1,600,000 $697 8291 Haley 37046 8/27 York Bernadean; York James Jeffrey Gran Family Revocable Trust $1,575,000 $316 6210 Murray 37027 8/13 Berryman Tracy McMillen Christopher L; McMillen Tanya A $1,499,900 $330 1035 Belle Terra 37027 8/27 Zahn Eric; Zahn Sara Kate Partners In Building of TN LLC $1,450,000 $0 1525 Amesbury 37069 8/26 Yancey John R; Yancey Sandra A Carvelli Kristin; Carvelli Stephen P $1,450,000 $0 2061 Lynnwood 37069 8/2 Wethington Ashley N; Wethington Noah L Amh Roman Two Tn LLC $1,425,000 $1,215 51 Governors 37027 8/1 Hardewig Gregory Charles; Hardewig Karen Elizabeth Cartwright Revocable Living Trust $1,410,000 $0 133 Alpine 37069 8/29 Whitehead Brandy; Whitehead Darren Smith Family Revocable Living Trust $1,400,000 $263 1938 Parade 37027 8/29 Ruehl Brooke D; Ruehl Ryan Drees Premier Homes Inc $1,362,815 $0 106 Chatfield 37067 8/22 Hudson Joseph William; Hudson Tondee Mathis Stacy Angela Ellin; Stacy William S $1,300,000 $207 7047 Asberry 37221 8/20 Farley Andrew; Farley Chris Anne Gilbert Elizabeth B; Larkin Thomas $1,290,000 $0 661 Legends Crest 37069 8/26 Anderson Steven R; Anderson Veronica L Geuther Christine; Geuther Troy $1,290,000 $0 1508 Cayce Creek 37179 8/20 Schrimpf Revocable Trust Klarner David; Klarner Jennifer $1,280,000 $259 1231 Championship 37064 8/1 Carroll Brian; Carroll Jennifer W Legend Homes LLC $1,269,389 $0 1019 Firestone 37067 8/20 Jolly Angela Davis Turnberry Homes LLC $1,261,124 $0 1826 Stryker 37027 8/26 Rufrano Wilson Marie; Wilson Marie Rufrano; Wilson Phillip W Seaman J Carryl III; Seaman Mary Ann $1,250,000 $0 9233 Carrisbrook 37027 8/20 Cmc 2017 Trust Britt Amy M; Thompson Robert C $1,246,500 $0 318 Haddon 37067 8/9 Heard Cynthia L; Heard Scott Harris Cheryl S (Tr) $1,245,000 $231 1862 Charity 37027 8/20 Gaudin Alyson Staser; Gaudin John Brady Old South Const LLC $1,215,247 $0 4844 Byrd 37046 8/14 Bt 4844 Byrd Lane LLC Flack Franklin D; Flack Rebecca A $1,215,000 $344 5 Medalist 37027 8/14 5 Medalist Court LLC Brannon Kimberly H; Brannon Todd C $1,200,000 $230 217 Pelham 37027 8/2 Culbreath Jeffrey L; Culbreath Lillian R Hays John W; Hays Karee $1,200,000 $291 6041 Native Pony 37046 8/2 Canary Ventures Trust Pyle Keith; Pyle Samantha O $1,190,000 $0 1887 Barnstaple 37027 8/9 Riffle Luke; Riffle Michele Kothen Erik $1,190,000 $0 9523 Nottaway 37027 8/16 James Edward William; James Jennifer Z Barlow Builders LLC $1,180,000 $0 1960 Parade 37027 8/2 Nash Andrew; Nash Erin Aspen Const LLC $1,164,669 $0 8921 Calendula 37046 8/29 Gordon Arthur K Survivirs Trust Ford Mike Custom Builders LLC $1,152,205 $0 9649 Masonwood 37027 8/21 Manley Jon; Manley Shanna Finkelstein Mark $1,150,000 $207 1726 Ravello 37027 8/6 Mandrell Benjamin; Mandrell Lynley Jolly Marcia G; Jolly Stuart A $1,130,000 $0 2530 Snowbird Hollow 37064 8/16 Hartmann Shelby; Hartmann Thomas K Dennis Amy M; Dennis Andrew K $1,125,000 $0 1731 Championship 37064 8/21 TPFT Trust Reinkoester Paige; Reinkoester Ward $1,121,000 $249 2713 Eglington 37069 8/27 Cross Gina Turnberry Homes LLC $1,120,764 $0 1401 Newhaven 37027 8/16 Batson Ashley; Batson Hunter C Turnberry Homes LLC $1,108,727 $0 6313 Turkey Foot 37067 8/2 Schmidt Kari Lynn Partners In Building of TN LLC $1,100,000 $0 3009 Flagstone 37069 8/23 Decker Emily; Decker William S IV Henry Sean; Henry Tracey $1,045,000 $207 9868 Sam Donald 37135 8/14 Pattee Brandi; Pattee Nolan James Behar Julia Glenda; Behar Ted Adam $1,031,500 $189 436 Boyd Mill 37064 8/20 Kent Cynthia C; Kent William D Cheney Elena; Cheney James Allen III $1,025,000 $477 647 Jasper 37064 8/30 Camaione Dorothy; Camaione John P Ford Mike Custom Builders LLC $1,019,690 $0 9106 Heritage 37027 8/12 Stone Cynthia; Stone Jonathan D Jones Nancy S; Jones Nancy S Revocable Trust; Jones Peter K Revocable Trust $1,010,000 $179 6001 Belle Rive 37027 8/23 Kelly Jill Sauser; Kelly John Michael Hamada Omar L; Hamada Tara N $990,000 $1,941 405 Oakvale 37027 8/28 Marshall Richard Leo Jr; Marshall Ruth Anne Braun Speyer Karen Emerson $990,000 $370 1807 Ivy Crest 37027 8/1 Poltorak Henry; Poltorak Rina Berman April Y; Berman Michael L $975,000 $202 1036 Wynfield Village 37064 8/19 Klarner David; Klarner Jennifer Barlow Builders LLC $965,900 $0 1226 Adams 37064 8/16 Kyle Deborah Suzette; Kyle Donald Keith 2050 Revocable Trust $950,000 $1,060 2658 Sanford 37135 8/14 Park Soyoung Defatta Custom Homes LLC $939,990 $0 8018 Burning Tree Farms 37014 8/16 Cole Karen B; Cole Ronald E Defatta Custom Homes LLC $927,962 $0 4309 Gallant Ridge 37064 8/6 Cole Carrie Anne; Cole Jonathan David Gray Jody D; Gray Zachariah $920,000 $0 3655 Ronstadt 37179 8/16 Chase Jennifer Baucum; Chase Timothy Lee Legacy Homes Of Tn LLC $915,557 $0 533 Midway 37027 8/12 Meadows Kenneth R Gray Doris & Mack Living Trust; Gray Mack & Doris Living Trust $900,000 $194 658 Jasper 37064 8/30 Anderson Gwynne & Jeffrey Family Trust Ford Mike Custom Builders LLC $898,216 $0 5210 Old Harding 37064 8/26 3799 LLC Lohmann Michael; Lohmann Michael R; Lohmann Tsianina $890,000 $0 1476 Coleman 37064 8/8 Martin Amanda T; Martin Justin Lemax Griffin Dan H; Griffin Peggy A $889,400 $167 306 Haddon 37067 8/7 Hendrix Robyn Carter; Hendrix Venard Richard Mustapha Melissa; Mustapha Taopheeq A $883,000 $146 5003 Country Club 37027 8/13 5003 Country Club Land Trust Bexon Patricia; Bexon Simon $875,000 $208 1501 Starlight 37069 8/5 Farhat Carrie; Farhat Ryan Barnes Desiree B; Barnes Robert K $872,275 $0 528 Midway 37027 8/12 Christopher Christy L; Christopher Martin L Moynihan Carla T; Moynihan John C $869,000 $196 379 Childe Harolds 37027 8/30 Owens Susan; Owens William Jr James Susan V; Wilkens Ken $860,000 $134 9141 Holstein 37135 8/23 Mueller Janet Turnberry Homes LLC $850,083 $0 1956 Championship 37064 8/6 Boone John M Jr; Boone Kim A Hostler 2011 Revocable Trust $850,000 $0 3643 Ronstadt 37179 8/2 Smith John; Smith Tabitha Gp Luxury LLC $847,206 $0 1096 Beckwith 37064 8/30 Thomas Bryan R; Thomas Emily Slc Homebuilding LLC $842,533 $0 126 Richards Glen 37067 8/19 Boyer Landon D; Boyer Rachael Stubblefield Laura C; Stubblefield Mark Jason $840,000 $232 2022 Orange Leaf 37067 8/23 Gersten Michael; Oster Meghan Dalamar Homes LLC $836,841 $0 364 Lake Valley 37069 8/14 Willmore Leslie; Willmore Nicholas Daughtry Joann W Living Trust; Edgar Tuere Ayana (Co Tr) $830,000 $146 147 Asher Downs 37135 8/7 Zimmerman Crystal; Zimmerman Robert Drees Premier Homes Inc $829,395 $0 1438 Kittrell 37064 8/13 Pezza Ernest; Pezza Michele Vincent Jannelle B; Vincent Van S $828,000 $277 1053 Lawson 37135 8/28 Smith Jessica Howell; Smith Roger L Jr Turnberry Homes LLC $826,034 $0 1237 Kilrush 37069 8/1 Ayre Ian Bein Deann; Bein Steve $826,000 $189 600 Jackson Falls 37221 8/30 Crosson Frances Marie; Crosson Jay Standley Defatta Custom Homes LLC $825,407 $0 4454 Chapel 37067 8/2 Watkins Charlotte; Watkins David Hartley Sarah Jane; Wheeley Sarah Jane $825,000 $374 1828 Lewisburg 37064 8/6 Bedford Farm Irrevocable Trust Reifschneider Darrel E Revocable Living Trust $823,650 $0 1810 Legacy Cove 37027 8/21 Guerra Amelia Danette; Guerra Carlos Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Part $823,175 $0 1141 McClellan 37135 8/7 Petrunger Candice; Petrunger Joshua Achilles Custom Builders LLC $820,000 $0 652 Jasper 37064 8/30 Schuffenhauer Michael; Schuffenhauer Tracy Adolph Ford Mike Custom Builders LLC $819,500 $0 1112 Lusitano 37135 8/5 Westerfield Andrea N; Westerfield Charles Gp Luxury LLC $819,477 $0 512 Wilson 37027 8/12 Baggett Gary Wayne Jr; Baggett Tracy Tyree; Tyree Ben Edward; Tyree Susan Buzzell Berenda K; Buzzell Steven E $819,000 $209 1626 Championship 37064 8/14 Sacramento Jason Dorsten Jenny Harden; Dorsten Randall Lee $815,000 $203 344 Mealer 37067 8/9 Delong Kelly Jo; Delong Trevor Martin Boggs Melinda Lee; Boggs William Gregory $814,017 $0 928 Belden 37221 8/30 Knapp Jennifer; Knapp Peter Tomichek Brittainy W; Tomichek Jason E $810,000 $177 6636 Flushing 37046 8/27 Meadors Jody E; Meadors Michael Creamer Ashley; Creamer Kyle $810,000 $0 4621 Majestic Meadows 37014 8/15 Patel Mayank; Patel Priscilla Old South Const LLC $809,000 $0 4568 Majestic Meadows 37014 8/1 Olsen Douglas Ole; Olsen Kathleen Ruth Drees Premier Homes Inc $804,187 $0 5129 Herschel Spears 37027 8/27 Collignon James Oliver Jr; Collignon Kaitlin Rae Fain Jennifer C; Fain John N Jr $800,000 $265

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 2806 Windsong 37129 8/29 Barrett Brandy Sue; Barrett Christopher Gene Barrett Matthew O; Barrett Sharman M $1,500,000 $203 3511 Oak Leigh 37129 8/27 Thomas Lani Steven; Thomas Sabrina Poarch Martin E; Poarch Melissa P $1,250,000 $184 1522 Bear Branch 37130 8/30 Anderton Gary P; Anderton Joy P Benedict Mark J; Benedict Sallie $936,000 $132 1502 Avellino 37130 8/1 Jarrett Marcie; Jarrett Marco Stark Amy M; Stark Dennis D $865,000 $145 2285 Allisona 37060 8/28 Allen Brian M; Allen Sherri K Drees Premier Homes Inc $693,955 $0 7047 Beverly 37037 8/28 Embry Daniel A; Embry Jacqueline E Livesay Prop Inc $689,999 $0 6376 Franklin 37128 8/7 Church Cumberland Hills Baptist; Cumberland Hills Baptist Church Goodman Janet L $649,000 $375 1222 Paramount 37153 8/7 Harris Alison M; Harris Charlton A Callahan James M; Callahan Michele L $635,000 $138 4200 Morton 37167 8/1 Sc2 Prop LLC; Scollins2 Prop LLC McClamroch Jim W $625,000 $334 6702 Williams 37037 8/30 Graves Chad E; Graves Jamie M Thompson Anthony; Thompson Bonnie $595,000 $137 1014 Julian 37128 8/23 McWilliams David; McWilliams Kathleen Mary Mitchell David; Mitchell Victoria A $590,000 $0 8960 Del Thomas 37167 8/21 Williams Cedric; Williams Jennifer Johnson Greta G; Johnson Timothy L $580,000 $0 3466 Manchester 37127 8/19 Wilson Kenneth E; Wilson Sharon Johnson Sarah L Jones; Jones Roger H Trust; Jones-Johnson Sarah L $572,700 $193 7510 Gum Puckett 37127 8/16 Gregory Kasey; Gregory Mark Joshua; Gregory Terri Dawn; Gregory Terry Wayne Greenwood Bridget J; Greenwood Robert J $554,145 $155 2111 White Poplar 37130 8/16 Bagge Jayne M; Bagge Ronn Robert Southern Lifestyle Homes LLC $547,000 $0 624 Gardenia 37130 8/12 Mingus Mallory Lynn; Moorehead William Michael Nix Toya; Nix Tyrone $545,000 $0 2824 Battleground 37129 8/7 Buckley Heidi; Buckley Neil Simmons Builders Inc $536,500 $0 133 Dobson Knob 37135 8/29 Mounivong Jayson Nam; Mounivong Santi Hancock Glenn Edward Jr; Hancock Yuri Latrice $535,000 $0 427 Creekview 37128 8/30 Pardue Christa; Pardue William Pearson Charity L; Pearson Ezra E $534,000 $159 302 Old Orchard 37085 8/16 Johnson Amanda J; Johnson David M Harrison John; Harrison Rose $517,500 $0 3315 Valleywood 37129 8/6 Stafford Jason; Stafford Lindsay C Darling Suzanne; Darling William Brian $500,000 $188 2522 Landis 37128 8/6 Richards Arthur G III; Richards Heather N Harmon Home Company LLC $500,000 $0 4276 Central Valley 37129 8/27 Hoffert Kori Rae Donnell Kristen M; Donnell Walter D II $500,000 $194 1015 Licinius 37128 8/9 Jenkins Percy Lansdan Jr Ole South Prop Inc $495,900 $0 3013 Robinwood 37128 8/20 Felton Eamon Avery; Felton Ogonna Anthonia Walker Scott $495,000 $0 3510 Courtney 37129 8/16 Turner Amanda G; Turner Robert E Taylor Home Builders Inc $494,900 $0 2011 Watercolor 37128 8/27 Demonbreum Cynthia Renee Laurel Brook Homes Inc $493,200 $0 159 Dobson Knob 37135 8/13 Beard Angela; Beard Jerrell Sr Mather Charmaine; Mather Gary J $485,000 $0 1303 Batbriar 37128 8/28 Erickson Daniel; Erickson Deena Celebration Homes LLC $484,155 $0 213 Sweet Maple 37135 8/16 Gamble Donald E; Gamble Lisa Pope Gary; Pope Melissa $477,000 $0 7578 Manchester 37127 8/5 Crocket Jason Bradley; Crocket Rebekah Lynn McPherson Lenee $475,000 $226 110 Queenstown 37167 8/22 Carter Latasha; Carter Terry Mason Jimmy R; Mason Maggie D $460,000 $0 6901 Dismal Hollow 37037 8/12 Taylor Christie Lynn; Taylor Matthew A Parker Glenn; Parker Jennifer $455,000 $271 5320 Rucker Christiana 37037 8/29 Bell Jennifer Garlick; Bell Michael L; Garlick-Bell Jennifer Meyer Tracy; Meyer William E III $454,500 $172 7017 Venetian 37129 8/2 Ramsey Kristina Anne; Ramsey Richard Lee Roberts Carl; Roberts Loretta $452,000 $0 6618 Floral 37128 8/30 Whitehurst Marlene K; Whitehurst Thomas M Horton Dr Inc $451,510 $0 156 Volunteer 37128 8/9 Walker Scott Robinette Chad Burchett; Robinette Emily Carol $450,000 $134 1041 Rhonda 37037 8/12 Krieb Beverly Excel Builders LLC $450,000 $0 1004 Dayclear 37129 8/6 Jacobs Robert M; Jacobs Tiera S Stafford Courtney; Stafford Jason $449,900 $131 2825 Earline 37128 8/7 Garrett Donald R Jr; Garrett Jama N Excel Builders LLC $449,900 $0 314 Beverly Randolph 37129 8/26 Ortisi Frank; Ortisi Lisa Gough Gena; Gough Randall S $449,900 $156 2510 Landis 37128 8/29 Moss Letonya Ribbon Home Spv I LLC $445,000 $0 501 Kilton 37135 8/26 Hunter Correy; Hunter Devonna Tn Homes LLC; Wahba Medhat $444,000 $0 8058 Vineyard 37086 8/20 Watson Charlandra C; Watson Michael Glover Kristi; Glover Nathenial $440,000 $0 1209 Alex Walker 37037 8/20 Davis Steven; Davis Wendy Devault Homes Inc $439,900 $0 433 Brinkley 37128 8/1 Hawkins Donald R; Hawkins Ronda K Veach Clarence W; Veach Linda E $437,000 $151 3025 Robinwood 37128 8/23 Mercado Glenn; Mercado Marian Excel Builders $436,400 $0 8320 Rocky Fork Almaville 37167 8/19 Decker Yvonne; Hardison Lexi Scollins2 Prop LLC $435,000 $148 637 Gardenia 37130 8/29 Partain Bryan L; Partain Tammy Greenfield Clayton M; Greenfield Tandra $435,000 $0 3365 Clovercroft 37130 8/20 Mutter Rhonda; Mutter Robert Catron Anthony J; Catron Sarah A $435,000 $116 9502 Link 37037 8/23 Schweighardt Amanda; Schweighardt Timothy Habel Eric L $434,900 $187 921 Walton 37130 8/16 Hornsby Taylor; Hornsby Trevor W Burk Allan G; Burk Sonja R $430,900 $146 1115 Ben Hill 37135 8/29 Nelson Wendy M; Zimmer Donald J Cunningham Kenneth; Cunningham Mary $430,000 $145 3030 Landview 37128 8/7 Case Deborah P; Case Mark S Carter Kristina; Carter Paul M $429,900 $0 1627 Burrows 37129 8/20 Atkinson Tamara; Atkinson Timothy J Lennar Homes of TN LLC $428,134 $0 1607 Burrows 37129 8/26 Cooks Carlos J; Cooks Shade Danielle Lennar Homes of TN LLC $427,215 $0 436 Old Orchard 37085 8/12 Messer Katherine Anne; Messer William Harmon Home Company LLC $427,000 $0 7724 Cainsville 37085 8/1 Pearson Charity; Pearson Ezra Carver Travis A $425,000 $183 6613 Maple Tree 37128 8/1 Bellar Cinthia J Horton Dr Inc $424,990 $0 1205 Corina 37128 8/14 Greer Tereda Lynn; Lawson Charles E Esquivel Rosales Jaime Alonso; Mejia Maria Del Pilar Banda $422,000 $0 7113 Highway 99 37153 8/26 King Camala; King Donald Wayne Jr Miichaels Homes LLC $420,000 $0 2123 Higgins 37130 8/9 Goodson Derek S; Goodson Sharon Michelle Richardson Carla D; Richardson Jeffrey W $420,000 $124 1003 Licinius 37128 8/29 Acosta Brian; Acosta Christine Ole South Prop Inc $419,761 $0 2705 Jim Houston 37129 8/9 Hill Charles E IV; Hill Jennifer Bernstein Stuart; Crooks Catherine E $419,250 $130 668 Twin View 37128 8/26 Ledet Conrad J; Ledet Mischelle B Gauthier Gloria J; Gauthier Robert J $419,000 $0 108 Brent Gayle 37085 8/1 Campbell Adam F; Campbell Jeana L Tomac Edmund F III; Tomac Laurel P $415,000 $159 4222 Cortez 37128 8/13 McBride Herbert L; McBride Latoya Beard Angela M; Beard Jerrell T $414,900 $130 6607 Floral 37128 8/28 Hogan Zane D R Horton Inc; Dr Horton Inc; Horton D R Inc; Horton Dr Inc $409,990 $0 5246 Starnes 37128 8/15 Booker Shenall D; Herring Lenwardo D Paran Homes LLC $407,000 $0 4326 Whirlaway 37127 8/5 Sandefur Jason R; Sandefur Melissa L Rucker James; Rucker Jamie $404,500 $0 6401 Mottled Duck 37128 8/12 Abbott Heather; Abbott Jonathan P Celebration Homes LLC $403,057 $0 4519 Smitty 37128 8/30 Cisneros April L; Wagner Ryan D 2016 Diaz Family Trust The $403,000 $0 1035 Licinius 37128 8/29 Martin Jill Amy; Martin Kevin Thomas Ole South Prop Inc $402,977 $0 5304 Starnes 37129 8/29 Abshire Jeremy R; Abshire Kristine J Paran Homes LLC $402,800 $0 910 Contessa 37128 8/2 Bass Dee Ann Warner Jessica B; Warner Whitman K $402,000 $0 3012 Beaufort 37127 8/30 West Joel Peter; West Stacy Lynn Brownlow Drew; Brownlow Katherine R $400,000 $145 6992 Gum Puckett 37127 8/30 Ribbon Home Spv I LLC TN Outdoor Prop LLC $400,000 $0 5213 Robert James 37129 8/26 England Crystal Lynn; England James Robert Jacobs Christopher; Kemp Megan $400,000 $0

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1389 Rozella 37066 8/5 Ali Invs LLC Steen Monty K; Steen Susan L $1,525,000 $0 1024 Club View 37066 8/27 Sloan Edward A Sr; Sloan Wanda Foxland Harbor Condos LLC $1,062,102 $0 1343 Dickerson Bay 37066 8/16 Caudill Flora; Caudill Michael Dobson Francine $950,000 $197 113 Breakwater 37075 8/12 House Cynthia Winesett; Rachal Shawn Neville McCormick Stephen A; McCormick Zareenah Z $795,000 $198 1000 Shimmering 37066 8/30 Rowland Farms Trust; Rowland Caroline Sue Tr Morrow Robin B; Yeanoplos Paul T $775,000 $0 1024 Club View 37066 8/16 Maxey Family Limited Part Foxland Harbor Condos LLC $675,192 $0 3125 New Hope 37075 8/1 Kathleen R Stupar Trust; Sampler Ronald Busch Lawrence; Vanderham Jennie $674,900 $157 364 Lindsey Hollow 37066 8/13 Rohrbeck Margaret M; Rohrbeck Thomas G Morel Amanda; Morel Patrick $665,000 $180 113 Higginson 37066 8/8 Molloy Lawrence T P Reynolds Angela K; Reynolds Brian T $652,000 $0 370 Douglas 37066 8/29 Stone Mark; Stone Myra Daye Craig; Daye Kathleen $650,000 $252 1011 Calebs 37072 8/21 Cavalli David Michael; Cavalli Julie Piper Sonya S; Piper Wirt $649,000 $116 953 Vinings 37066 8/30 Medam Guru P; Polana Lavanya Bond Debbie J; Bond Joshua A $644,900 $0 1022 Brighton 37066 8/8 Schaffer Eric; Schaffer Stephanie Drees Premier Homes Inc $625,981 $0 667A Harris 37066 8/8 Tucker Judith A; Tucker Martin H Gregory Andrea W; Gregory Kevin A $625,000 $116 102 Rose Point 37075 8/27 Wiesehan Fred W; Wiesehan Mary Kay Bh Partners $625,000 $0 161 Hidden Cove 37066 8/5 Fix Colleen; Thomson Maureen Boucher Darold; Boucher Elise $620,600 $183 1156 Nashville 37066 8/8 SMJT Prop 1156 Joint Venture $584,000 $307 101 Championship 37075 8/1 Nicoline Deborah L Weekley Homes LLC $575,518 $0 1086 Latimer 37075 8/8 Jones Kristi L Cox Jill H; Cox Stephen M $575,000 $145 1008 Heathrow 37075 8/1 Baker Robert Josh; Baker Sabrina Jenee Martin Mahalinda W $574,900 $104 102 Ashland 37075 8/30 Betts Gene Lowell Lincoln Curtis M; Lincoln Sharonne R $560,000 $117 950 Plantation 37066 8/29 McCoy John R; McCoy Julie M Clune Shannon; Clune Stephen A $559,000 $117 1091 Luxborough 37075 8/21 Hutson Michael J; Hutson Roger Neal Creekside Homes LLC $555,265 $0 848 Plantation 37066 8/30 Margaret St Peters Declaration Of Trust Collins Christine P; Collins John S $555,000 $152 162 Ashington 37075 8/21 Brown Keith A; Brown Tiffany M Weekley Homes LLC $548,283 $0 210 Malayna 37075 8/15 Hutchison Jason; Hutchison Lori Drees Premier Homes Inc $546,933 $0 406 Corum Hill 37031 8/28 Bell Marla S Tr; Marla S Bell Living Trust Sanborn Derek C; Sanborn Janeane $543,500 $141 1279 Twelve Stones 37072 8/9 Kollnig Olivia; Lloyd Benjamin Roy McClure Joan M; McClure Robert T $540,000 $179 109 Worcesters 37075 8/9 Gillis Esperanza; Gillis James Worth Roger Batey Const Co $539,950 $0 116 Flintshire 37075 8/5 Pearson Brandi P; Pearson Matthew D Halcomb Homes LLC $539,000 $0 1069 Vinings 37066 8/2 Carlson Catherine M; Carlson Eric Christopher Den Herder Cyndie; Den Herder Justin; Herder Cyndie Den; Herder Justin Den $538,500 $0 113 Worcesters 37075 8/7 Huff James; Huff Margaret Roger Batey Construct Co $534,500 $0 1148 Stirlingshire 37075 8/27 Moran Angela S; Moran James Scott Nuss Brett C; Nuss Jodi L $530,000 $145 100 Governors Point 37075 8/19 Shoaf Katie; Shoaf Matthew McCoy John R; McCoy Julie M $529,900 $151 1016 Grassland Chase 37066 8/20 Alexander Joanne M; Otts David R Pojedinec Emma M; Pojedinec William G $524,900 $188 143 Waterview 37075 8/7 Borowski Craig Davenport Drew; Davenport Elsbeth $514,900 $383 102 Melanie 37075 8/2 Ribbon Home Spv I LLC Lewis Angela; Lewis Stephen F $510,000 $0 1016 Westbrook 37066 8/7 Devlin Breanna L; Devlin Michael B Halcomb Homes LLC $502,000 $0 1717 Boardwalk 37066 8/28 Perkins Kevin Arthur Meritage Homes of TN Inc $498,490 $0 1503 Boardwalk 37066 8/26 Priddy Pamela; Priddy Steven B Plencer Kim Marvin $485,000 $0 1033 Jarman 37066 8/1 Stanfill Cynthia L; Stanfill Laurie J Casey Daisy $485,000 $0 161 Clifftop 37075 8/8 Davis John Timothy; Davis Mary Nell Moore Elizabeth R $483,000 $160 2028 Crencor 37072 8/22 Freeman Jennifer; Freeman Jonathan Smith Damon Alexander; Smith Melanie Marie $480,000 $168 1031 Tower Hill 37075 8/23 Sisler Christopher; Sisler Elizabeth Hylton Norma E; Hylton Trevor M $479,000 $112 107 Sundown 37066 8/26 Yazzie Bruce Nicholas; Yazzie Shelby Page Frank Batson Homes Inc $475,280 $0 4 Lock 1068 37066 8/23 Callahan Conrad; Callahan Karla Barry Robert $475,000 $371 109 Manor 37075 8/9 Battino Alanna; Battino Brian Capitol Homes Inc $472,471 $0 114 Misty 37075 8/22 Brown Amanda M; Brown Brandon E Weekley Homes LLC $471,450 $0 587 Nottingham 37075 8/29 Czymoch Wendy; Czymoch Robert Lennar Homes of TN LLC $469,000 $0 101 Stoney Brook 37075 8/28 Lance Wilma D; Roberts David S Sly Frederick D; Sly Laraine A $465,000 $117 1092 Luxborough 37075 8/14 Swindle Nicole D; Swindle Terry W Creekside Homes LLC $455,100 $0 427 Norman 37075 8/20 Taubin Lacey; Taubin Mitchell L Pulte Homes TN Limited Part $454,564 $0 719 Canter 37075 8/29 Williams Alan E; Williams Vicki Clayton Prop Group Inc $453,937 $0 1009 Somerset Downs 37075 8/13 Ramsden James Andrew; Ramsden Jennifer Yi Rutherford Kirk S; Rutherford Sandra $450,000 $124 541 Nottingham 37075 8/13 Blunda Michael John; Blunda Tricia Dawn Lennar Homes of TN LLC $449,990 $0 117 Deerwood 37075 8/7 Boyd-Massey Renelda; Massey Gregory Dales Diane M; Dales Gary D $449,900 $176 568 Nottingham 37075 8/6 White Jordan R; White Stephanie Michelle Lennar Homes of TN LLC $444,990 $0 105 Stoddard 37066 8/13 Ubaldini Michael John; Ubaldini Shannon L Lee Catherina Jean; Lee Michael K $441,000 $100 1585 Drakes Creek 37075 8/6 Leeman Sonya Deyoung Rachel Ann; Deyoung William J $440,000 $0 118 Collinwood 37066 8/1 Moore Seth Thomas; Moore Sharon Lynn Brown Kevin Michael; Brown Lauren Michele $439,900 $0 515 Jones 37075 8/28 Moody Jeffrey L; Moody Sunny L Longbrake John; Longbrake Melissa $438,900 $130 101 Sperance 37066 8/22 Aversa Living Trust; Aversa Jeffrey Tr; Aversa Karen S Tr Southeastern Building Corp $438,900 $0 143 Circle 37075 8/6 Buckner Christina T; Mendenhall Michael A Creekside Homes LLC $436,150 $0 104 Walden 37075 8/12 Adkins Erica; Adkins Mark Reynolds Misty; Reynolds Richard Del $436,000 $0 127 Country Club 37075 8/23 Phillips Ashlee; Phillips Kedrick Opendoor Property N LLC $431,000 $124 124 Shorecrest 37075 8/8 Sanders Pamela Yang Linda A; Yang Xiaowei $430,000 $108 104 Hickory 37188 8/2 Blackmore James C; Fernandez Darla B Cooper Lewis Scott; Cooper Misty Cobb $430,000 $105 196 Roberta 37075 8/23 Ray Chad Smith Jeremy; Smith Rachel $425,000 $293 112 Vaughan 37066 8/1 Daniel Maggie; Daniel Michael Agnew Jeffery A; Chambon Trisha L $425,000 $0 1324 Barnsdale 37066 8/12 Cockerham Courtney; Cockerham Daniel A Jr Southeastern Building Corp $422,900 $0 1308 Barnsdale 37066 8/19 Patel Kaminiben V; Patel Vipulkumar B Southeastern Building Corp $422,900 $0 462 Gibbs 37066 8/2 Tobin Cristina; Tobin Michael G Daniella Tiboca Living Trust; Tiboca Daniella Tr $420,500 $131 545 Nottingham 37075 8/14 Roger & Pamela Willis Family Trust Lennar Homes of TN LLC $420,000 $0 112 Myrtlewood 37075 8/20 Duncan Sandra Michelle; Duncan Stephen; Sexton Sandra Luckey David J $419,900 $151 214 Spring Valley 37048 8/1 Schnur Laura E; Schnur Michael A Cirrincione Family Revovcable Living Trust $415,000 $225 1020 Brixton 37075 8/15 Davis Ashley; Davis Tiffany Burger Deborah A; Burger Theodor H $415,000 $138 116 Vaughan 37066 8/29 Bolby Sharon K; Bolby Timothy J Shirley Gary L; Shirley Rebecca $413,000 $0 743 Canter 37075 8/20 Henderson Kenitha B; Henderson Theodore T Clayton Prop Group Inc $410,820 $0 160 Branham Mill 37066 8/2 Barczykowski Cynthia; Barczykowski Michael Green Chris $408,000 $0 115 Manor 37075 8/1 Fetzer Donald Tanis; Fetzer Lisa Kay Capitol Homes Inc $406,039 $0 233 Lake Terrace 37075 8/28 Garcia Luis Roberto; Mullen Lorraine Thames Brantley A; Thames Heather B $406,000 $248 112 Dames 37066 8/13 Mimms Kimberly M; Mimms Terry L Molloy Lawrence T P $405,400 $141 129 Cedar Ridge 37075 8/12 Watts Jason O; Watts Lisa Ausland Loran P $402,000 $121

