Top Middle Tennessee commercial sales for second quarter 2019

VOL. 43 | NO. 29 | Friday, July 19, 2019

Top commercial real estate sales, second quarter 2019, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Davidson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 131, 145 12th, 1201, 1215 Church, 131, 132, 136, 140 George L Davis Nashville 37203 6/21 CPUS Gossett LP PSREG Church Street Owner LLC $101,502,500 865 Bellevue Nashville 37221 4/3 CF Bellevue Multifamily Dst CCP IV Knollwood LLC $56,650,000 244 Twin Oaks, 3150 Glencliff, 100 Antioch Nashville 37211 6/12 South Oaks Apt Owner LLC Hawthorne-Midway Twin Oaks LLC; C&C Twin Oaks LLC $50,050,000 210 Athens Nashville 37228 4/30 Nashville TN I SGF LLC Albany Road-Metrocenter Plaza LLC $36,000,000 1001 Church Nashville 37203 6/27 SWVP-NY P4/5 Tower One LLC Uptown Property Holdings LLC $34,200,000 3969 Apache Antioch 37013 5/30 Mallards Landing Apts Owner LLC Towers On Western LLC $27,150,000 1324, 1402 2nd Nashville 37208 5/29 Neuhoff Acquisition LLC Germantown Creative Lp $26,250,000 595 Hicks Nashville 37221 4/3 AVR Post Ridge LLC; BJ Tramway Post Ridge LLC; De High Resort Post Ridge LLC; HZF Post Ridge LLC; Lam Post Ridge LLC; MWR Post Ridge LLC; SNT Post Ridge LLC Post Ridge Assoc Ltd LP $23,500,000 2200 Murfreesboro Nashville 37217 4/17 DCM Hampton LLC Sterling Hampton Chase LLC $20,750,000 200 Broadway Nashville 37201 4/11 TAC 200 Broadway LLC Scott Sales Co Inc $18,500,000 415 27th Nashville 37209 5/21 Charlotte Ave Storage LLC Charlotte Pike Storage LLC $16,100,000 1520 Elm Hill Nashville 37210 6/14 Fondren Hill Apts LLC 46th Street Investors $14,100,000 380 Harding Nashville 37211 5/15 380 Harding LLC; 380 Harding Apts Pacific Harding LLC $13,850,000 641 Division Nashville 37203 4/23 Haven at the Gulch LLC Highpoint Division Partners $13,500,000 2424 Atrium Nashville 37214 4/2 Nashville Airport Hotel I Inv LLC Nashville Ventures LLC $13,433,335 0 Hobson Antioch 37013 6/12 Antioch 3754 Medical Prop LLC Antioch-Mosaic Inv LLC $13,025,057 908 Division Nashville 37203 6/6 Gulch LLC Crowell Capital Part Gp $10,000,000 1414 4Th Nashville 37210 4/23 MTP-1414 4th Avenue South LLC 4th Ave South Ventures PG $9,250,000 520 Hagan, 640 Merritt Nashville 37203 6/19 Weho Qoz 1 LLC Swayze Prop LLC $8,765,000 707 Spence Nashville 37217 5/2 707 Spence Lane LLC 46Th Street Inv $8,370,000 1601 Elm Hill Nashville 37210 5/31 OLP Nashville TN LLC Lrf1 Nashville Logistics 1 LLC $8,000,000 3425 Knight Whites Cr 37189 6/13 Whites Creek Realty Group LLC Whites Creek Property Inv LLC $8,000,000 435 Swinging Bridge, 351 Hillman Old Hickory 37138 5/8 DP 112 LLC Baurle Eric J; Budslick Paul; Crossman Jim; Ellis Truitt C; Pennington Brent; Peters Karl $7,700,000 320 Plus Park Nashville 37217 6/4 Launchpad Dev Two Nashville LLC Ca Nashville 320 PPB LLC $7,064,843 315 31st, 3100 Long Nashville 37203 6/10 Parthenon Inv LLC Leigh-Land Stables LLC; Mildred Hudgins Realty LLC $6,650,000 713, 719 Rivergate Goodlttsvlle 37072 6/7 Sroa 719 Rivergate TN LLC 191 III Cube Goodlettsville II Sub Gp $6,635,000 131 2nd Nashville 37201 6/24 131 Second Ave Part LLC Nvs Prop LLC $6,292,600 1200 49Th Nashville 37209 4/1 EVG 49TN LLC Jackson Masonry LLC $5,500,000 1402 2nd Nashville 37208 5/31 Neuhoff Acquisition II LLC Neuhoff Acquisition LLC $5,250,000 3 Music Nashville 37212 6/26 SP 1001 Music Row Project LLC Belmont Church $5,100,000 1212, 1214, 1218 McGavock Nashville 37203 5/1 McGavock Health Care Inc Hale Jewell M; Kirby Robert L $4,925,000 6737 Centennial Nashville 37209 4/1 Sentinel of Light LLC First Light-Centennial LLC $4,900,000 316 Martingale Old Hickory 37138 6/7 SROA 316 Martingale TN LLC 191 III Cube Old Hickory Sub LLC $4,881,000 3811 Hillsboro Nashville 37215 5/10 Gtom Gh-1 LLC Suntrust Bank $4,650,000 700 Hamilton Nashville 37203 6/14 Weho Qoz 2 LLC Tennessee Concrete Association $4,500,000 311 Trinity Nashville 37207 5/21 311 W Trinity Inv LLC Shriji Hospitality Inc $4,300,000 915, 919 5th Nashville 37203 6/17 Nashville Oz Propco I LLC Pomeroy Dave Glenn Sr Estate $4,125,000 931 Robinson Old Hickory 37138 4/23 Lifetime Holdings Group TN LLC DWC Nashville LLC $4,100,000 1015 Davidson Nashville 37209 5/22 Joe C Davis Foundation Metropolitan Government of Nashville $4,100,000 2025 Richard Jones Nashville 37215 6/14 GTOM Gh-2 LLC Metropolitan Government of Nashville $4,000,000 0 Old Franklin Antioch 37013 4/18 Cane Ridge Apts LLC Freeman Florida Venture Ltd $3,900,000 8234 Highway 100 Nashville 37221 5/31 Bellevue Il-Al Inv LLC Daugherty Vernon C Estate $3,900,000 305 Main Goodlttsvlle 37072 6/6 SROA 307 S Main TN LLC 191 III Cube Goodlettsville I Sub Gp $3,601,000 2409, 2411 Kline, 8120 Sawyer Brown Nashville 37211 4/22 Simple Cremation & Funeral LLC Big Sandy Group Inc; Murphy Stephen Ray $3,500,000 321 Broadway Nashville 37201 5/9 Smith Edward L; Smith Karen D Sweet Lufay Anderson II $3,500,000 1314 5th Nashville 37208 6/6 1320 5Th Avenue North LLC Forty Rutledge Street $3,325,000 1004 Forrest, 1012 Main Nashville 37206 4/3 1012 Main Street En LLC Sunny Meadows LP $3,245,000 531, 533 4th Nashville 37210 5/23 Pizzuti 4th Ave South LLC Sobro Prop LLC $3,200,000 2806 Dickerson Nashville 37207 4/9 MCF Prop PG Tri-State Enterprises LLC $3,100,000 2518 Gallatin Nashville 37206 6/11 2518 Gallatin Part LLC Eastside Church of Christ $3,000,000 1010, 1012, 1014 18th Nashville 37212 6/10 1010 18 Avenue South LLC Neon Sky Prop $3,000,000 525 40th, 4007 Delaware 40th Nashville 37209 5/14 40th Ave GP Lighthouse Holding Corp $2,867,000 8456 Highway 100 Nashville 37221 5/6 Natchez Trace Partners LLC Royal City LLC $2,700,000 623, 625, 627 2nd Nashville 37210 5/1 L&L Nashville LLC Larry Roberts Real Estate Trust; Roberts Larry L $2,625,000 420 Metroplex Nashville 37211 5/2 Somatel Hotel LLC Par Invs $2,530,000 1106, 1108 Woodland Nashville 37206 6/24 Paro South LLC MacFadyen Gilbert L III $2,500,000 1105 Fatherland Nashville 37206 4/12 Glengarry Partners Martin William L Jr Estate $2,451,050 212 White Bridge Nashville 37209 6/24 Budslick Paul Peters Karl E $2,380,000 377 Athens Nashville 37228 4/17 AH Nashville Dev LLC Kelly Lot Dev Inc $2,360,000 4310 Nolensville Nashville 37211 5/16 3NB LLC Arc Hr5Stp3001 LLC; Inland American St Portfolio Jp3 LLC $2,327,792 1501 Stewarts Nashville 37218 5/6 Wildflower Partners LLC Causey Betty Faye Richards; Ellis Dorothy Jean Richards; Richards Bobby Earl; Richards Gus Jr; Fielder Peggy Jo Richards; Richards Judy; Richards Roger Dale $2,300,000 104, 106 Duluth, 6214 Laredo Nashville 37209 6/10 Tee Line LLC Ajh Holding LLC $2,200,000 3614 Richland Nashville 37205 6/18 Finley Sara J Mike Ford Custom Builders LLC $2,187,408 2620 Locust Nashville 37207 6/28 B&E Capital LLC Smith H Larry; Smith Kelli R $2,175,000 2972 Sidco Nashville 37204 4/2 Lee Phil Morehead Enterprises LLC $2,000,000 2201 Murphy Nashville 37203 6/19 Nashville Growth I LLC Del Part $1,997,700 1101 17th Nashville 37212 5/13 Music Row Dev LLC Murphy Kelly D; Murphy Robert P $1,975,000 609 Merritt Nashville 37203 4/17 Grout Chad M Moolman Chris; Moolman Karin $1,850,000 116 20th Nashville 37203 6/20 Vanderbilt University 20Th Realty $1,800,000 810 Jefferson Nashville 37208 4/24 810 Jefferson Street LLC Kochtitzky Rodney Morse $1,750,000 702 18Th Nashville 37203 4/18 Chera Jane Bro-A-Sis LLC $1,740,000 4040 Marydale Nashville 37207 6/7 East Side Church of Christ LLC Beacon Baptist Church Inc $1,729,350 201 Thompson Nashville 37211 5/17 Oak Holdings LLC Mehran & Roushi LLC $1,700,000 1103 17th Nashville 37212 5/13 Music Row Dev LLC MH Synergy LLC $1,695,000 265 Old Hickory Madison 37115 4/3 265 E Old Hickory LLC Jorgensen Family Trust $1,600,000 614, 700 18th Nashville 37203 5/7 614-700 18th Ave N Nash LLC Horton Shane S $1,600,000 450 Atlas Nashville 37211 6/27 Double Par Prop LLC 450 Atlas Gp $1,600,000 1603 Harpeth Kingston Spr 37082 4/8 Kingston Partners LLC Adcock Steven M; Rodgers Joe L; Valiquette John D $1,535,468 0 Ned Shelton Nashville 37217 4/15 Hamilton Creek Dev Co LLC George T Hicks Family Trust; Hicks George T; Hicks George T Sr Estate; Vaughan Theodore G $1,521,600 6088 Old Hickory Whites Cr 37189 4/24 Four Wheelin Farm Trust Old Hickory Cabin Trust II $1,500,000 9646, 9650 Harpeth Nashville 37221 5/13 Davis Lisa Ann; Davis Thomas Patrick Johnson Catherine Gail; Johnson James M $1,500,000 1105 17th Nashville 37212 5/29 Jones Mary Loventhal Wiseman Craig M; Wiseman Kimberly K $1,500,000 6200 Charlotte Nashville 37209 5/22 Dubya G LLC Edry B&K-6 GP $1,450,000 1031 17th Nashville 37212 5/13 Music Row Dev LLC TN Ind Colleges & Univ Assoc $1,440,000 910 Rivergate Goodlttsvlle 37072 5/17 Norman Clark Lp ACV Watkins Portfolio I $1,426,000 5828 Nolensville Nashville 37211 4/3 Imo Us South LLC Nolensville Pike Carwash Partnership $1,413,730 1202 Gallatin Nashville 37206 5/24 1206 Gallatin Ave LLC Disser Enterprises Inc $1,400,000 1004 4th Nashville 37210 6/4 Sobro Prop LLC Brasfield Mark Thomas $1,400,000 432 Murfreesboro Nashville 37210 6/13 WCO Elm Hill Flats LLC Phoenix Inv Group LLC $1,400,000 9606 Highway 96 Nashville 37221 5/6 Ernest Todd W Howington Randy G Jr; Howington Samantha $1,350,000 2800 Clifton Nashville 37209 5/15 Ira Innovations LLC; Max Khazanov Ira E3 Construction Services LLC $1,350,000 7285 Stringfellow Nashville 37209 6/20 Hill Song Trust Anderson Pamela; Sullivan James William; Sullivan Patrick Stephen $1,350,000 510 Collins Park Antioch 37013 5/8 NBH Partnership Trimurti Partnership $1,349,000 0 Buena Vista Nashville 37218 6/17 Summit Dev Inc Civil Constructors LLC $1,335,000 3451 Lebanon Hermitage 37076 5/29 Tisano Realty Inc Huh Bok Nam; Huh Mike Gang $1,300,000 1714 Seifried Nashville 37208 5/15 Urban Housing Solutions Inc Millennium Apts Lp $1,300,000 2606 Lebanon Nashville 37214 4/12 Spiva/Hill Mgmt & Inv LLC Wong Ah-Shew $1,250,000 2738, 2740 Elm Hill, 11 Music Square E. Nashville 37214 4/30 CFT NV Devs LLC First TN Bank Na $1,250,000 646 Iris Nashville 37204 4/26 ACDC Commercial Holdings LLC Frizsell Daniel M; Frizsell Susan $1,140,000 3608D End Nashville 37205 4/22 Hart Charles Fredrick; Hart Cindy Nora Mike Ford Custom Builders LLC $1,100,385 1328 Vashti Nashville 37207 5/1 Sunday School Publishing Board Inc Trnc Prop LLC $1,100,000 98 Wallace Nashville 37211 6/17 Tm Inv LLC FEA Wings LLC $1,100,000 829, 835 Dickerson Nashville 37207 6/4 Dickerson Road Inv LLC Strategic Options Intl LLC $1,100,000 750, 754 Douglas, 4807, 4811 Lebanon, 828, 830, 832, 834 McKennie Hermitage 37076 6/27 Imagine Rental LLC Hermitage Rentals $1,100,000 9184 Hester Beasley Nashville 37221 5/21 Hill Iila D; Hill Stacy J Farro Jenna; Farro Josh $1,080,000 1142 Antioch Nashville 37211 6/13 Stafford Thurman Part LP Burnett Russell $1,070,000 1510 Lebanon Nashville 37210 6/14 Supreme-Om 1 LLC Bodenhamer Florida Prop LLC; Rouse 1999 Revocable Trust $1,060,000 1105 Fatherland Nashville 37206 4/12 Glengarry Partners William L Martin Jr Revocable Trust $1,048,950 630, 632 Benton Nashville 37204 5/2 Gaskins Gigi; Gaskins Gigi; Gaskins Gigi Cottage Cove Co; Cottage Cove Co; Cottage Cove Co $1,045,000 714, 716 Gallatin Nashville 37206 5/21 Higgins James S; Piliponis Richard D Brock Jeffrey S $1,020,000 0 Bluff Brentwood 37027 4/25 LIG Assets Prop LLC Allen Sarah McKee; Pharr Edna Lunette; Pharr Lunette Allen $1,000,000 915, 922 5th Nashville 37203 6/17 Nashville Oz Propco II LLC Pomeroy Dave Glenn Sr Estate $1,000,000 450 Atlas Nashville 37211 6/6 450 Atlas Gp Claiborne Lodge No 293 F&Am $1,000,000

Williamson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 5409 Maryland Brentwood 37027 6/7 Gateway Plaza I Property Owner LLC Albany Road G P LLC $21,012,500 108 Werthan Franklin 37064 6/6 MSP Franklin LLC Franklin Columbia Ave Self Storage LLC $12,750,000 1343 Huffine Ridge Franklin 37067 6/20 Legacy Cool Springs LLC Carothers Gladys O; Kinnard Richmond E; Kinnard Timothy; Kinnard Vivian F $12,000,000 115 Eastpark Brentwood 37027 6/7 Maryland Park Center Prop Owner LLC Albany Road Mpc LLC $10,812,500 2200 Edward Curd Franklin 37067 6/28 Carothers Parkway LLC Porter Family Limited Parthip; Rivergate J D Land Trust; Swaim Mark Grooms; Swaim Michael Greg; Swaim Roger Alan; Swaim Ronnell Carey; Swaim Ronnell Van Irrevocable Trust $10,000,000 1000 Park Village Fairview 37062 5/8 Hallmark Legacy Fairview TN LLC Park Village Partners; Powell Gregory L $9,200,000 2429 Rocky Fork Nolensville 37135 5/8 Ccd Oldsmith Henry LLC Henry Everett Parman Trust $8,083,166 0 Streamside Franklin 37064 6/28 Epoch Stream Valley Apts LLC Stream Valley Franklin LLC $7,200,000 9015, 9017 Overlook Brentwood 37027 6/27 3 Oaks Holdings Trust EFC Systems Inc $5,920,000 1269, 1271, 1287 Main, 427 Natchez Franklin 37064 6/27 Franklin Realty Group LLC Franklin Property Inv LLC $5,490,800 1734 General George Patton Brentwood 37027 5/17 Richland South LLC 1734 LLC $5,200,000 340 Kinnie Franklin 37069 6/28 Kinnie Real Estate Trust Ware Brent J Revocable Trust; Ware Judy Valle Revocable Trust $5,000,000 2970 Del Rio Franklin 37069 5/9 Clayton Prop Group Inc Reese Gordon Owen (Estate Of) $4,836,700 1710 Lawrence Franklin 37069 6/28 Matthews Alanna S; Matthews Kyle B Dobberpuhl Holly F S; Dobberpuhl Joel E $4,750,000 377 Royal Oaks Franklin 37064 4/4 Cornerstone Childcare Project LLC Grow & Learn IV LLC $4,700,000 0 Old Natchez Franklin 37069 4/18 Danner Raymond L Jr Nusz Terri L; Nusz Thomas B $4,050,000 0 Ragsdale Brentwood 37027 5/1 Hillside Dev Inc Raintree Capital LLC $3,650,000 5495 Big East Fork Franklin 37064 5/3 Avi Prop LLC East Fork Farms LLC $3,400,000 2230 Broadway Nolensville 37135 5/9 Turnberry Homes LLC Ccd Oldsmith Henry LLC $3,400,000 4255 Old Hillsboro Franklin 37064 4/5 Leapers Fork Ranch LLC Foxhedge Farm LLC $3,100,000 145 Parkway Franklin 37064 5/1 Nutritional Support Services L P 145 Sep LLC $2,794,928 617 Bradley Franklin 37067 5/17 Request Prop JWG Inc $2,300,000 4040 Carothers Franklin 37067 6/11 Wessington House Apts Limited Parthip Mary Brooke Iv LLC $2,200,000 5195 Old Harding Franklin 37064 5/29 Bynum Chigger J; Bynum David L Stetax LLC $2,150,000 3180 Carl Franklin 37064 5/17 3180 Carl Road Trust Wyse February L; Wyse Steven Jason $2,150,000 6475 Peytonsville Arno Coll Grove 37046 5/10 Lone Oak Trust Kole Diane L; Kole Gerald M Jr $2,000,000 2875 Sawyer Bend Franklin 37069 6/12 Gorley Ashley Glenn Miller Lisa Marie; Miller Mark A $1,975,413 1103 Tulloss Franklin 37067 6/24 Walling Family Parthip L P Walling Ann B $1,825,000 5660 Old 96 Franklin 37064 5/15 Hartselle Lynn; Hartselle Richard L Williams Bill D $1,685,000 Old Harding Franklin 37064 5/24 Natures Way Living LLC Buck Ronald D $1,500,000 4704 Murfreesboro Franklin 37067 6/25 Barnes Terri Barnes Glen Raymond (Estate Of); Barnes Terri $1,440,000 5475 Parker Branch Franklin 37064 4/22 Cava Jeffrey M Salas Levi; Salas Sarah A $1,400,000 5755 Lick Creek Franklin 37064 5/10 Coley Billy; Coley Clair Billyville LLC $1,400,000 210 2nd Franklin 37064 6/6 Goodyear Brown Forrest B; Goodyear Brown Paris N Hargis Richard F II; Hargis Susan P $1,300,000 7118 Loblolly Pine Fairview 37062 4/4 Tiger Imports LLC Tenn Tex LLC $1,233,500 214 Bridge Franklin 37064 6/7 RES Prop LLC Alcott Prop II LLC; Alcott Routon Prop II; Routon Prop II LLC $1,230,000 Spanntown Arrington 37014 6/7 Waterman Leslie R McMurray Mary Ann Living Trust $1,110,000 2080 Fairview Fairview 37062 4/3 Murphy Group LLC Chappell Family Realty Partnership; Chappell James Phillip $1,100,000 1200 Lula Franklin 37064 6/20 Franklin Hill Part LLC Lewis Sara Louise (Estate Of) $1,100,000 2281 Osburn Arrington 37014 4/12 Day Thomas Wayne; Day Wendy S Benson Jonathan D; Benson Sarah M $1,097,900 1007 Holly Tree Gap Brentwood 37027 6/10 Pennington Adrienne N; Pennington Tyler Sawyer Virginia A; Sawyer Virginia Amos Brock $1,025,000 4493 Carothers Franklin 37064 6/26 Mizell Jody; Mizell Troy Stewart Roy Douglas $1,000,000 0 Columbia Thompsons St 6/17 Anson Holly A; Anson Philip J Sr Darby James Richard; Darby T Douglass; Darby William Jefferson III $1,000,000 5780 Greenbriar Franklin 37064 5/28 Williams Angela R; Williams J Winston Hatcher Amy Collins Sullivan; Hatcher Steven Cary $995,000 7263 Nolensville Nolensville 37135 4/8 Goff Holdings LLC McCanless McCord Joint Venture $980,000 6232 Meeks Franklin 37064 4/30 Sunnybrook Inv Co LLC Smithson William Herman Jr $912,500 5895 Old 96 Franklin 37064 5/2 Carell Jennifer; Carell Michael Jordan Brenda D; Jordan John C $860,000 6020 Serene Valley Pvt Franklin 37064 6/19 Warden Diana B; Warden Steven G Leathers Betty; Leathers Eric $840,000 5297 Old Harding Franklin 37064 6/25 Martin Christina H; Martin Christopher T Davis Jean Cope & Taft L Davis Revocable Living Trust $833,575 6990 Giles Hill Coll Grove 37046 5/13 Williamson County Carlisi Sabrina; Lorusso Vincenzo $785,000 6461 Peytonsville Arno College Gr 37046 4/15 Cornerstone Building Inv LLC Dewey Dakota; Emler Colton; Smithson Charles A; Smithson Charles Reece (Will Of); Smithson Matthew; Smithson Michael E; Varney Virgina Abbigale; Varney Virginia Abbigale $775,000 2300 Fairview Fairview 37062 6/24 Hulan Lee Ann; Hulan Thomas O Jr Carwash Connection Inc $751,672 1890 Fairview Fairview 37062 6/3 Dwaraka Farms LLC Jenkins Andra; Jenkins Montez B $750,000 0 Main Spring Hill 37174 5/13 S&S Dev Group V LLC Harvey Edmund $700,000 307 Fitzgerald Franklin 37064 6/28 Audin Ellen M; Audin Kevin J Guiling Jennie L; Guiling Justin H $690,000 232 3rd Franklin 37064 6/5 232 Third Avenue Part Gp Brown Forrest B Goodyear; Brown Paris N Goodyear $687,000 5029 Lone Oak Pvt Franklin 37064 4/29 Graham Baird Co LLC Polk Patti L $675,000 6014 Serene Valley Franklin 37064 4/16 Graham Baird Co LLC Owens Anthony Porter; Owens Cheryl Ann $663,000 5705 Hopewell Ridge Franklin 37064 5/8 Sonnenberg Diane; Sonnenberg Gary Dorman John; Dorman Pamela $625,000 4847 Main Spring Hill 37174 6/10 Hanhar LLC Maloof Kristine $625,000 308 Century Franklin 37064 5/17 Slee Christopher; Slee Marie Dorflinger Jaramillo Onesimo $600,000 7760 Smith Primm Spr 38476 6/6 Smith Douglas Alan Smith Imogene Revocable Trust $600,000

Rutherford County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 261 Barfield Crescent M'boro 37128 4/1 Parke Partners LLC BW Parkside Owner LLC $37,500,000 300 River Rock M'boro 37128 6/10 Broadstone VW Tennessee LLC NGNL Murfreesboro LLC $30,589,200 7030 Alon Babayan Arch, 1005, 1021, 1024, 1059 Arlene, 4017, 4019, 4021, 4025, 4027, 4031 Cody, 6001, 6030, 6058 Cullen, 696, 973 Evie Ann, 2019, 2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 3003, 3020, 4003 George Buchanan, 703 Holland Ridge, 8008, 8016 Logan, 3037 London View, 8027 Mickey Katz, 9014 Nathaniel, 132 Oak Valley, 906, 916, 936 Patty, 3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3010, 3012, 3014, 3016 Various Various 5/1 EPH 2 Assets LLC MTP Prop LLC $6,658,700 2365 Church M'boro 37130 6/7 SROA 2365 S. Church TN LLC 191 III Cube Murfreesboro Sub LLC $6,533,000 2612 Apostle, 3413 Axelwood, 1311 Azure, 3223 Bilbrey, 2711 Comer, 326 Ella, 1127 Geneil, 3330 Hamberton, 3150 Holsted, 1241 LaSalle, 1572 Laurel Ledge, 833 LaVergne, 670 Mable, 3003 Potts, 236 Quiet, 705 Riata, 317 Rosemary, 401 St. Francis, 2627 Sewanee, 1008, 1028 Tammy Sue, 1614 Teresa, 417 Titan, 3012 Wellington Various Various 5/8 Progress Residential Borrower 8 LLC Progress Residential Borrower 7 LLC $5,583,900 419-457 Sam Ridley Smyrna 37167 4/25 Garden Grove Bb LLC Sun Life Assurance Co of Canada $5,250,000 561, 610 Sam Ridley Smyrna 37167 5/21 Finkel Lorrie BR Smyrna TN Owner LLC $3,450,000 8319, 8575 Rocky Fork Almaville Smyrna 37167 4/12 Jandim Realty LLC Fork Rocky Partners G P; Palmer John Gray III $3,000,000 740 Broad M'boro 37129 6/7 Anson Arbor LLC Morgan J P Chase Commerical Mortgage Securities Trust 2007-Ldp11 Etc $3,000,000 1322 Hazelwood Smyrna 37167 4/9 Arab Akbar K County Village LLC $2,600,000 1773 Highway 99 M'boro 37128 4/15 New Salem Land Dev LLC Rowland James C; Rowland Rhonda $2,500,000 109 Enterprise La Vergne 37086 4/23 Mitali Hotels LLC Village Hospitality LLC $2,350,000 1696 Middle Tennessee M'boro 37130 6/11 Inv Riverstone Cole Ek Murfreesboro TN LLC; Vereit Real Estate GP LLC; Vereit Real Estate LP $2,200,000 3 Rose Robert M'boro 37128 4/8 Pinnacle Bank North Church LLC $2,037,048 9 Robert Rose M'boro 37128 4/4 Andalusia Prop Inc North Church LLC $1,900,000 225 Thompson M'boro 37129 6/4 North Thompson Lane Eat LLC Allen Brad; Allen Jimmy; R&B Parthip $1,900,000 123 College M'boro 37130 6/28 705 4th Ave S Holding Company LLC; Onicx Inv Oec LLC Murfreesboro City of $1,800,000 623 Waldron La Vergne 37086 6/28 Waldron 623 LLC HMS Acquistion LLC-Series Lavergne $1,750,000 2923 Old Fort M'boro 37128 5/16 Southern Cornerstone Inc Tire World of M'boro Inc $1,700,000 319 Lokey M'boro 37130 5/2 319 Invs LLC Spangler Larry $1,700,000 415 Golden Bear M'boro 37128 6/21 Pinnacle Prop Murfreesboro LLC Daymar Prop of Murfreesboro LLC $1,540,032 Irongate M'boro 37129 4/23 D3 Memorial LLC Haynes James B Family Real Estate Partnership; Haynes James Brevard; Haynes Sam Miller $1,532,876 5084 Sledge Christiana 37037 4/16 H Global Inv LP Deas JM Jr; Kilgore Robert F; Tan Oak Farms $1,500,000 623 Waldron La Vergne 37086 6/28 HMS Associates Acquisitions LLC Lavergne Apts LTD; Maco Mgmt Co Inc $1,471,266 1434 Main M'boro 37130 6/14 Staysail Prop LLC Dougherty Inga Amended & Restated Trust The $1,407,500 2204 Broad M'boro 37129 6/11 Rigsby Brenda Kay Broadstreet Realty LLC $1,400,000 Almaville Smyrna 37167 6/26 Southern Cornerstone Inc Parks Bob $1,310,000 5658 Halls Hill M'boro 37130 6/26 Blankenship Donald; Blankenship Donald S Bratcher John A W Clerk & Master; Bratcher John A W Special Commissioner; Netherland Braden; Netherland Daniel; Netherland Edward H Irrevocable Trust; Netherland India; Netherland Madison $1,237,128 2414 J D Todd M'boro 37129 6/20 Hollingshead Land LLC McKee Erik Andrew; McKee Marie Yvette Testamentary Trust; Ray Linda Susan $1,200,000 693 College Grove Eagleville 37060 4/11 Kzo Franklin Prop LLC Goodgame John Thomas Jr $1,100,000 155F Jones La Vergne 37086 6/20 Wwr Group LLC Knestrick Prop Holdings LLC $1,016,528 2194 Rob Taylor Lascassas 37085 6/26 Johnson David Thomas; Johnson Leanne Davis Bratcher John A W Clerk & Master; Bratcher John A W Special Commissioner; Netherland Braden; Netherland Daniel; Netherland Edward H Irrevocable Trust; Netherland India; Netherland Madison $1,003,200 909 Old Fort M'boro 37129 5/17 Stokes Aaron; Stokes Lydia Marie Halle Prop LLC $1,000,000 Veterans M'boro 37128 5/6 Harney Homes LLC Cornerstone Dev LLC $990,000 129 Lowry Smyrna 37167 5/2 805 Nw Broad LLC Tinkham John S Sr $845,000 8634 Gum M'boro 37127 4/23 Fortier Danielle L; Fortier Scott Michael Barrett Brandy Sue; Barrett Chris $835,000 2976 Church M'boro 37127 6/12 Valvoline LLC Jones Financial LLC $785,000 12273 Manchester Christiana 37037 5/3 Lester Donald; Lester Misty C Brooks Kelly R $762,000 6627 Couchville Mt Juliet 37122 6/3 Williams Robert Schultz Deborah Louise; Zapp David $725,000 3493 Shores M'boro 37128 4/3 Johnson Amy Harris Deborah S; Harris Jerry Keith $709,500 2124 Stonecrest Smyrna 37167 5/16 Om Namah Shivay LLC 1917 LLC $700,000 5068 Murfreesboro La Vergne 37086 5/23 Mahalaxmi 15242 Partners Gath Janice K Revocable Trust; Gordon Tiffany Susan $700,000 11187 Windrow Rockvale 37153 4/26 Holmes Flossie M; Holmes Stephen L Gibson Dana R; Gibson Robert B Jr $685,000 211 Uptown M'boro 37129 6/25 Godwin Enterprises LLC Ses Commercial LLC $680,000 Barfield M'boro 37128 5/29 New Salem Land Dev LLC Benefield Evelyn; Benefield Jerry $660,000 Veterans M'boro 37128 5/21 Harney Homes LLC Cornerstone Dev LLC $660,000 Veterans M'boro 37128 6/5 Harney Homes LLC Cornerstone Dev LLC $660,000 9185 Arnold Christiana 37037 5/23 Del Rosso Peter Freeman Leigh Ann; Freeman Rodney $650,000 Lascassas Lascassas 37085 6/10 Wallis Barbara J; Wallis Lee D Vaught Stanley P; Vaught Terri H $650,000 2315 Southpark M'boro 37128 6/13 Smith Blake J Pts Holdings LLC $590,000 Richland Richardson M'boro 37130 5/29 Guarantano James Puckett Joy E $562,500 2371 North M'boro 37128 6/27 Denison Cayce D; Denison Douglas R Klingensmith Joseph R; Klingensmith Toni L $549,000 Hutchinson M'boro 37130 5/17 Hollingshead Land LLC Sain Kelli; Thomas Gentry Dene; Thomas Michael Lynn; Thomas Wilma D Estate; Troster Neika Thomas Estate $536,150 5720 Epps Mill Christiana 37037 6/5 Patel Kalpana Farrer Charles R Parthip; Golddust LLC $531,915 5518 Batey M'boro 37129 5/1 Lauer Karen Butler Chad Allen; Butler Kelley Maureen; Holmes Andrew T $530,000

Sumner County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 1590 Airport Gallatin 37066 6/3 Hallmark Chapel Ridge Gallatin LLC Gallatin Housing Assoc Limited Parthip $18,600,000 0 Lewis Millersville 37072 6/6 100 Lewis Drive LLC 300 Judge Gh LLC; Cpgh LLC; Pc Green Haven LLC; Q-6 Gh LLC $17,700,000 393 Main Hndrsnville 37075 4/24 Hazel Path Partners MCG Hazel Path LLC; VCP Hv Sears LLC $5,400,000 108 Cinema Hndrsnville 37075 6/21 Lmda Prop LLC Kept Enterprises LLC $4,500,000 162, 164, 166, 168 Main, 130 Cherokee Hndrsnville 37075 6/26 Drakes Creek Holdings LLC Martins Oak Family LLC $4,270,000 0 Greenlea Gallatin 37066 4/29 Barnfield Billy R Jr Goodview Prop LLC $2,600,000 731 Water Gallatin 37066 5/29 731 Water TN LLC Bandy David; Bandy Derrick; Bandy Dustin $2,400,000 0 Old Douglas Gallatin 37066 4/1 Clayton Prop Group Inc Ima F Langford Reocable Trust; Jack L Langford Recvocable Trust $2,144,124 0 Rozella Gallatin 37066 4/5 Gregory Family Trust Collier Kevin M; Collier L Paige $2,075,000 212 Indian Lake Hndrsnville 37075 4/12 D3 Hendersonville LLC OCharleys LLC $1,600,000 170 Main Gallatin 37066 4/23 Hendersonville 2872 Partners MSCI 2007-IQ16 East Main Street LLC $1,391,250 123 Big Station Camp Gallatin 37066 6/6 Barking Spot LLC Hairy-Hannah Enterprises Inc $1,250,000 1720 Pleasant Grove Westmrlnd 37186 4/1 Clayton Supply Inc Swords Group LLC $1,100,000 Fountain Brooke Hndrsnville 37075 6/3 Amh TN Dev LLC Fountain Brooke LLC $1,025,000 109, 110, 119 Mason Portland 37148 4/11 Howell Fred Jr Country Hills 109 M Trust; Country Hills 110 M Trust; Country Hills 112 M Trust $1,005,000 1398 Gateway Gallatin 37066 4/18 Archer Data Centers Spe1 LLC City of Gallatin $999,705 200 Trigg Gallatin 37066 4/17 Drasey Inv Partners LLC Lanco Exchange Inc $955,000 1333 Hogans Branch Hndrsnville 37075 4/2 Diamond Anchor LLC Brassell Jere T $950,000 136 Center Point Hndrsnville 37075 5/6 Flatt Kimberly L; Flatt Terry F Pearce Kevin E $925,000 79 New Shackle Island, 600 Long Hollow Hndrsnville 37075 6/3 Double Star Inc Keystop Real Estate Inc $850,000 301 Broadway Portland 37148 4/15 Gps Hospitality Huts LLC Bullock-Scott Dev $753,523 Happy Hollow Goodlttsvlle 37072 6/17 Johnson Darwin D; Johnson Paula C Mitchell Wallace $740,000 1077 Main Hndrsnville 37075 5/29 Racetrac Petroleum Inc Walter & Janet Sill Living Trust $725,000 1124 New Highway 52 Westmrlnd 37186 6/13 Hope Familey Health Services Sumner Regional Medical Center LLC $725,000 1366 Broadway Gallatin 37066 5/16 1366 E Broadway LLC Hurst Danny; Hurst Sarah $700,000 197, 199, 201 John Davis Wstmorlnd 37186 5/30 Lencioni Debra Ann; Lencioni Richard Carl Davis Renee M $690,000 337 Allen Goodlttsvlle 37072 6/7 Ribbon Home Spv I LLC Miller Heather; Miller Thomas $685,000 31E Highway Wstmorlnd 37186 5/24 Perry Isaiah M Butler Patsy; Butler Robert R $600,000 1039 Lavergne Hndrsnville 37075 6/28 Jojos Clubhouse LLC Abernathy Gary A; Abernathy Tama $600,000 Center Point Hndrsnville 37075 5/10 Milliken Taylor Douglas Flatt Kimberlly L; Flatt Terry F $575,000 52 Highway Westmrlnd 37186 6/26 Holleman Morris Brown Alma; Brown Dixie; Brown Roger T $572,500 Highway 31E Hndrsnville 37075 5/29 Racetrac Petroleum Inc Frank Richard Messinger Living Trust $570,432 31E Highway Wstmorlnd 37186 5/3 Henderson Janwynella K; Moore Joshua; Moore Leah Carroll Johnna H; Carroll Scotty D $556,900 1125 Smith Thompson Bethpage 37022 5/21 Iacob Andrei Graves Frederick D; Graves Janice M $531,000 2144 Nashville Gallatin 37066 6/24 Reostone LLC Hancock Carl H; Hancock Roberta $530,000 703 Harris Gallatin 37066 6/10 Tucker Ashley; Tucker Justin Conley Pamela J; Conley Shawn L $525,000 316 Walton Ferry Hndrsnville 37075 5/13 Larry Roberts Real Estate Trust; Roberts John S Tr Appalachian Pipeline Resources LLC $462,500 Womack Portland 37148 6/17 Helson Robert C Elm Tree Part LLC; West Tommy Allen $460,000 212 Absher Portland 37148 6/25 Bolton Odis D Hall Hazel; Hall James Larry $456,000 545 Old Gallatin Portland 37148 6/3 Crafton John P; Crafton Sara Ann Wilkes John B Jr $455,000 Weeping Willow Hndrsnville 37075 5/23 Holder Barbara Green Shirley June Estate; Lunsford Joan L Estate; Sumner County Clerk & Master $426,811 132 Powell Hndrsnville 37075 6/12 Tyner Vicki; Tyner William H Ganbury Dev LLC $400,000 220 Rock House Hollow Pvt Bethpage 37022 5/30 Wick Curt Richard; Wick Katherine Tina Rumley Pamela M; Rumley Ronald L $399,995 1822 Highway 31 White House 37188 4/2 Leeson Jeremy Upchurch Jimmy $385,000 0 Fowler Ford Portland 37148 6/7 Russell Jacob; Russell Joel; Russell Johnny; Russell Joshua Rogers Pamela Kay; Vanhooser Michael Thomas; Vanhooser Teresa B $385,000 108 Powell Hndrsnville 37075 4/17 Payne Dale R; Payne Jennifer D Laviola Marlene $350,000 247 Meadows Portland 37148 5/29 Alderman David; Alderman Jenifer Wright Ronald Lefevre Jr $348,000 1034 Mount Vernon Bethpage 37022 6/25 Graham Lara M; Graham Timothy J Crook Ariel; Crook Jesse $334,900 700 Broadway Portland 37148 4/11 R H S Management LLC Littell Management Family Limited Partnership $330,000 1139 Highway 25 Gallatin 37066 6/4 Hackert Mandy; Hackert Shane; Landry Daniel Joseph; Landry Rhona S Landry Daniel Joseph; Landry Edwin M; Landry Janet L; Landry Rhona S; Plowman Donna; Plowman Russell J $328,000 174 Saundersville Hndrsnville 37075 5/20 Luisi Richard C Ernst Western Prop $325,000 316 Woodcrest Gallatin 37066 6/5 Adcock Jacob Howell Fred $325,000 240 Main Gallatin 37066 6/14 North Lake Automotive LLC Colby Julie Carson; Colby Katherine Julie $305,000 0 31E Hwy Wstmorlnd 37186 5/20 Manion Henry; Manion Nancy Shrum Barry; Shrum Bobby Dwayne $300,000

Wilson County