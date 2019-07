Top Middle Tennessee commercial sales for June 2019

VOL. 43 | NO. 28 | Friday, July 12, 2019

Top commercial real estate sales, June 2019, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 131, 145 12th, 1201, 1215 Church, 131, 132, 136, 140 George L Davis Nashville 37203 6/21 CPUS Gossett LP PSREG Church Street Owner LLC $101,502,500 244 Twin Oaks, 3150 Glencliff, 100 Antioch Nashville 37211 6/12 South Oaks Apt Owner LLC Hawthorne-Midway Twin Oaks LLC; C&C Twin Oaks LLC $50,050,000 1001 Church Nashville 37203 6/27 SWVP-NY P4/5 Tower One LLC Uptown Property Holdings LLC $34,200,000 1520 Elm Hill Nashville 37210 6/14 Fondren Hill Apts LLC 46th Street Investors $14,100,000 0 Hobson Antioch 37013 6/12 Antioch 3754 Medical Prop LLC Antioch-Mosaic Inv LLC $13,025,057 908 Division Nashville 37203 6/6 Gulch LLC Crowell Capital Part Gp $10,000,000 520 Hagan, 640 Merritt Nashville 37203 6/19 Weho Qoz 1 LLC Swayze Prop LLC $8,765,000 3425 Knight Whites Cr 37189 6/13 Whites Creek Realty Group LLC Whites Creek Property Inv LLC $8,000,000 320 Plus Park Nashville 37217 6/4 Launchpad Dev Two Nashville LLC Ca Nashville 320 PPB LLC $7,064,843 315 31st, 3100 Long Nashville 37203 6/10 Parthenon Inv LLC Leigh-Land Stables LLC; Mildred Hudgins Realty LLC $6,650,000 713, 719 Rivergate Goodlttsvlle 37072 6/7 Sroa 719 Rivergate TN LLC 191 III Cube Goodlettsville II Sub Gp $6,635,000 131 2nd Nashville 37201 6/24 131 Second Ave Part LLC Nvs Prop LLC $6,292,600 3 Music Nashville 37212 6/26 SP 1001 Music Row Project LLC Belmont Church $5,100,000 316 Martingale Old Hickory 37138 6/7 SROA 316 Martingale TN LLC 191 III Cube Old Hickory Sub LLC $4,881,000 700 Hamilton Nashville 37203 6/14 Weho Qoz 2 LLC Tennessee Concrete Association $4,500,000 915, 919 5th Nashville 37203 6/17 Nashville Oz Propco I LLC Pomeroy Dave Glenn Sr Estate $4,125,000 2025 Richard Jones Nashville 37215 6/14 GTOM Gh-2 LLC Metropolitan Government of Nashville $4,000,000 305 Main Goodlttsvlle 37072 6/6 SROA 307 S Main TN LLC 191 III Cube Goodlettsville I Sub Gp $3,601,000 1314 5th Nashville 37208 6/6 1320 5Th Avenue North LLC Forty Rutledge Street $3,325,000 2518 Gallatin Nashville 37206 6/11 2518 Gallatin Part LLC Eastside Church of Christ $3,000,000 1010, 1012, 1014 18th Nashville 37212 6/10 1010 18 Avenue South LLC Neon Sky Prop $3,000,000 1106, 1108 Woodland Nashville 37206 6/24 Paro South LLC MacFadyen Gilbert L III $2,500,000 212 White Bridge Nashville 37209 6/24 Budslick Paul Peters Karl E $2,380,000 104, 106 Duluth, 6214 Laredo Nashville 37209 6/10 Tee Line LLC Ajh Holding LLC $2,200,000 3614 Richland Nashville 37205 6/18 Finley Sara J Mike Ford Custom Builders LLC $2,187,408 2620 Locust Nashville 37207 6/28 B&E Capital LLC Smith H Larry; Smith Kelli R $2,175,000 2201 Murphy Nashville 37203 6/19 Nashville Growth I LLC Del Part $1,997,700 116 20th Nashville 37203 6/20 Vanderbilt University 20Th Realty $1,800,000 4040 Marydale Nashville 37207 6/7 East Side Church of Christ LLC Beacon Baptist Church Inc $1,729,350 450 Atlas Nashville 37211 6/27 Double Par Prop LLC 450 Atlas Gp $1,600,000 1004 4th Nashville 37210 6/4 Sobro Prop LLC Brasfield Mark Thomas $1,400,000 432 Murfreesboro Nashville 37210 6/13 WCO Elm Hill Flats LLC Phoenix Inv Group LLC $1,400,000 7285 Stringfellow Nashville 37209 6/20 Hill Song Trust Anderson Pamela; Sullivan James William; Sullivan Patrick Stephen $1,350,000 0 Buena Vista Nashville 37218 6/17 Summit Dev Inc Civil Constructors LLC $1,335,000 98 Wallace Nashville 37211 6/17 Tm Inv LLC FEA Wings LLC $1,100,000 829, 835 Dickerson Nashville 37207 6/4 Dickerson Road Inv LLC Strategic Options Intl LLC $1,100,000 750, 754 Douglas, 4807, 4811 Lebanon, 828, 830, 832, 834 McKennie Hermitage 37076 6/27 Imagine Rental LLC Hermitage Rentals $1,100,000 1142 Antioch Nashville 37211 6/13 Stafford Thurman Part LP Burnett Russell $1,070,000 1510 Lebanon Nashville 37210 6/14 Supreme-Om 1 LLC Bodenhamer Florida Prop LLC; Rouse 1999 Revocable Trust $1,060,000 915, 922 5th Nashville 37203 6/17 Nashville Oz Propco II LLC Pomeroy Dave Glenn Sr Estate $1,000,000 450 Atlas Nashville 37211 6/6 450 Atlas Gp Claiborne Lodge No 293 F&Am $1,000,000 2609 Gallatin Nashville 37216 6/7 Gallatin Pike Gp Kim Sun Y $915,000 432 Murfreesboro Nashville 37210 6/12 Phoenix Inv Group LLC Bradford Jason Lewis 2011 Property Trust; Lewis Hilda M; Lewis James A $875,000 4303 Gallatin Nashville 37216 6/24 Most Bruce William Gallatin Pike Part Iv LLC $702,563 1707, 1709, 1711 9th, 901 Buchanan Nashville 37208 6/19 901 Buchanan Part LLC Talton Williams 1997 Marital Trust; Venture Prop $700,000 2109 Bluejay, 4201, 4205 Central Hermitage 37076 6/5 New Beginning International Ministry Inc William Edward Mims & Sandra Austin Mims Joint Revocable Living Trust $600,000 179 Belle Forest Nashville 37221 6/26 Craig Coleman LLC TMI Prop LLC $505,000 324 Plus Park Nashville 37217 6/19 Tulsi Narayan Hospitality LLC Black Patch Rock LLC $501,000 6100 New York Nashville 37209 6/28 LMI Dev Group LLC Rise Dev LLC $470,000 1320 Gallatin Madison 37115 6/11 Hafez Samer A Badel Sabah; Suleiman Ibrahim $450,000 467 Bell Nashville 37217 6/11 Charlton Margaret Ann Charlton Marjorie Joyce $450,000 556 Rosedale Nashville 37211 6/17 Build Nashville Db2 LLC Build Nashville LLC $447,000 4515 Trousdale Nashville 37204 6/5 Alhambra Prop LLC 4515 Trousdale LLC $410,000 2535 Dickerson Nashville 37207 6/14 Nashadelphia LLC Callis James D $390,000 2101 14th Nashville 37208 6/10 Scales Joshua; Strait William Harris Robert $360,000 2898 Elm Hill Nashville 37214 6/3 Beretta Prop LLC Mark Stevens Realty Group LLC $359,000 4329 Central Hermitage 37076 6/12 Dominion Real Estate LLC Lah LLC $350,000 515, 517, 519 Kathy, 2409 Old Hickory Goodlttsvlle 37072 6/19 More Light LLC Christie Allen T; Christie Rachel R $300,000 1404 Walsh Nashville 37208 6/5 King Michael John A Bates Lyndon $246,000 917 Harpeth Valley Nashville 37221 6/24 PBNJ Mgmt LLC Fields Linda J; Fields Timothy James $215,000 1130 Old Hickory Nashville 37207 6/20 Crown Tower Farm LLC Vertical Bridge Am II LLC $200,000 2617 Herman Nashville 37208 6/7 Chatman Donald C Woodbine Community Organization Wco Inc $197,000 2158 Una Antioch Antioch 37013 6/5 Eryan Fahim Meadows Pamela R $182,000 643 Myatt Madison 37115 6/5 Rabiei Mojtaba Envirotest Corp $175,000 4011 Clarksville Nashville 37218 6/6 Rhythm Homes And Dev LLC Ryans Nancy $175,000 1012 Buchanan Nashville 37208 6/21 Rhythm Homes And Dev LLC Music City Center For Spiritual Living $160,000 2258 Lebanon Nashville 37214 6/3 Tanga Emi Hoxhaj Beraldo $153,000 2258 Lebanon Nashville 37214 6/6 Potka Gentian; Potka Maria Wymer Margaret E; Wymer Roger L Jr $145,000 432 Murfreesboro Nashville 37210 6/12 Oz615 LLC Bradford Jason Lewis 2011 Property Trust; Lewis Hilda M; Lewis James A $125,000 167 Old Hermitage Nashville 37210 6/18 LNWH Inv Limited Liability Co LLC Northern Lyda Kelly $120,000 0 Anderson Antioch 37013 6/25 Hanna Magdi; Said Sammy Hall Dorothy Carolyn $108,000

Williamson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 5409 Maryland Brentwood 37027 6/7 Gateway Plaza I Property Owner LLC Albany Road G P LLC $21,012,500 108 Werthan Franklin 37064 6/6 MSP Franklin LLC Franklin Columbia Ave Self Storage LLC $12,750,000 1343 Huffine Ridge Franklin 37067 6/20 Legacy Cool Springs LLC Carothers Gladys O; Kinnard Richmond E; Kinnard Timothy; Kinnard Vivian F $12,000,000 115 Eastpark Brentwood 37027 6/7 Maryland Park Center Prop Owner LLC Albany Road Mpc LLC $10,812,500 2200 Edward Curd Franklin 37067 6/28 Carothers Parkway LLC Porter Family Limited Parthip; Rivergate J D Land Trust; Swaim Mark Grooms; Swaim Michael Greg; Swaim Roger Alan; Swaim Ronnell Carey; Swaim Ronnell Van Irrevocable Trust $10,000,000 0 Streamside Franklin 37064 6/28 Epoch Stream Valley Apts LLC Stream Valley Franklin LLC $7,200,000 9015, 9017 Overlook Brentwood 37027 6/27 3 Oaks Holdings Trust EFC Systems Inc $5,920,000 1269, 1271, 1287 Main, 427 Natchez Franklin 37064 6/27 Franklin Realty Group LLC Franklin Property Inv LLC $5,490,800 340 Kinnie Franklin 37069 6/28 Kinnie Real Estate Trust Ware Brent J Revocable Trust; Ware Judy Valle Revocable Trust $5,000,000 1710 Lawrence Franklin 37069 6/28 Matthews Alanna S; Matthews Kyle B Dobberpuhl Holly F S; Dobberpuhl Joel E $4,750,000 4040 Carothers Franklin 37067 6/11 Wessington House Apts Limited Parthip Mary Brooke Iv LLC $2,200,000 2875 Sawyer Bend Franklin 37069 6/12 Gorley Ashley Glenn Miller Lisa Marie; Miller Mark A $1,975,413 1103 Tulloss Franklin 37067 6/24 Walling Family Parthip L P Walling Ann B $1,825,000 4704 Murfreesboro Franklin 37067 6/25 Barnes Terri Barnes Glen Raymond (Estate Of); Barnes Terri $1,440,000 210 2nd Franklin 37064 6/6 Goodyear Brown Forrest B; Goodyear Brown Paris N Hargis Richard F II; Hargis Susan P $1,300,000 214 Bridge Franklin 37064 6/7 RES Prop LLC Alcott Prop II LLC; Alcott Routon Prop II; Routon Prop II LLC $1,230,000 Spanntown Arrington 37014 6/7 Waterman Leslie R McMurray Mary Ann Living Trust $1,110,000 1200 Lula Franklin 37064 6/20 Franklin Hill Part LLC Lewis Sara Louise (Estate Of) $1,100,000 1007 Holly Tree Gap Brentwood 37027 6/10 Pennington Adrienne N; Pennington Tyler Sawyer Virginia A; Sawyer Virginia Amos Brock $1,025,000 4493 Carothers Franklin 37064 6/26 Mizell Jody; Mizell Troy Stewart Roy Douglas $1,000,000 0 Columbia Thompsons St 6/17 Anson Holly A; Anson Philip J Sr Darby James Richard; Darby T Douglass; Darby William Jefferson III $1,000,000 6020 Serene Valley Pvt Franklin 37064 6/19 Warden Diana B; Warden Steven G Leathers Betty; Leathers Eric $840,000 5297 Old Harding Franklin 37064 6/25 Martin Christina H; Martin Christopher T Davis Jean Cope & Taft L Davis Revocable Living Trust $833,575 2300 Fairview Fairview 37062 6/24 Hulan Lee Ann; Hulan Thomas O Jr Carwash Connection Inc $751,672 1890 Fairview Fairview 37062 6/3 Dwaraka Farms LLC Jenkins Andra; Jenkins Montez B $750,000 307 Fitzgerald Franklin 37064 6/28 Audin Ellen M; Audin Kevin J Guiling Jennie L; Guiling Justin H $690,000 232 3rd Franklin 37064 6/5 232 Third Avenue Part Gp Brown Forrest B Goodyear; Brown Paris N Goodyear $687,000 4847 Main Spring Hill 37174 6/10 Hanhar LLC Maloof Kristine $625,000 7760 Smith Primm Spr 38476 6/6 Smith Douglas Alan Smith Imogene Revocable Trust $600,000 3400 Floyd Franklin 37064 6/28 Alexanian Kathie Hise; Alexanian Lucas; Hise Alexanian Kathie Goldston Charlotte; Goldston Michael $595,000 Ash Hill Spring Hill 37174 6/13 Lay Carl Brandon; Lay Rebecca Nicole Van Slyke Dennis $549,000 0 Flat Creek College Grove 37046 6/19 Bingham Kirklin R; Bingham Leslie Mefford Charles D $507,990 0 Harpeth-Peyt Thompsons St 37179 6/17 Spain Jane Kathryn; Spain Michael Jeffrey Harpeth Peytonsville Farm Prop L P; White David Richard; White Doris Carolyn $463,200 Palmore Hollow Nolensville 37135 6/6 Steinke Brian K; Steinke Donna M Todd Deborah P; Todd Tony C $450,000 Fairview Fairview 37062 6/6 West Way Apts L P Lazy H Prop LLC $325,000 4227 Peytonsville Trinity Franklin 37064 6/3 Polk Christopher Brandon; Polk Shannon Marlin Barker Norma Jean (Estate Of); Elliott Joan; Floyd Kim; Harwell Jaxie; Polk Shelia $250,000 Snow Mangrum Fairview 37062 6/10 Butler Robert MacDonald Kimberly M $245,000 6008 Pelican College Grove 37046 6/28 McFarland Shane Const LLC Leer Group LLC $231,000 3981 Casparis Columbia 38401 6/10 Murphy John Jedco Prop LLC $220,000 7174 Dice Lampley, 7402 Lake Dice Lampley Fairview 37062 6/13 Mangrum Keith William; Taylor Becky Ann Mangrum Jacob Eli $175,000 Highway 96 Franklin 37064 6/25 Becky Lane Trust Fink Rebecca Jean; Smallbone David T; Smallbone Helena; Smallbone Rebecca Jean $155,000

Rutherford County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 300 River Rock M'boro 37128 6/10 Broadstone VW Tennessee LLC NGNL Murfreesboro LLC $30,589,200 2365 Church M'boro 37130 6/7 SROA 2365 S. Church TN LLC 191 III Cube Murfreesboro Sub LLC $6,533,000 740 Broad M'boro 37129 6/7 Anson Arbor LLC Morgan J P Chase Commerical Mortgage Securities Trust 2007-Ldp11 Etc $3,000,000 1696 Middle Tennessee M'boro 37130 6/11 Inv Riverstone Cole Ek Murfreesboro TN LLC; Vereit Real Estate GP LLC; Vereit Real Estate LP $2,200,000 225 Thompson M'boro 37129 6/4 North Thompson Lane Eat LLC Allen Brad; Allen Jimmy; R&B Parthip $1,900,000 123 College M'boro 37130 6/28 705 4th Ave S Holding Company LLC; Onicx Inv Oec LLC Murfreesboro City of $1,800,000 623 Waldron La Vergne 37086 6/28 Waldron 623 LLC HMS Acquistion LLC-Series Lavergne $1,750,000 415 Golden Bear M'boro 37128 6/21 Pinnacle Prop Murfreesboro LLC Daymar Prop of Murfreesboro LLC $1,540,032 623 Waldron La Vergne 37086 6/28 HMS Associates Acquisitions LLC Lavergne Apts LTD; Maco Mgmt Co Inc $1,471,266 1434 Main M'boro 37130 6/14 Staysail Prop LLC Dougherty Inga Amended & Restated Trust The $1,407,500 2204 Broad M'boro 37129 6/11 Rigsby Brenda Kay Broadstreet Realty LLC $1,400,000 Almaville Smyrna 37167 6/26 Southern Cornerstone Inc Parks Bob $1,310,000 5658 Halls Hill M'boro 37130 6/26 Blankenship Donald; Blankenship Donald S Bratcher John A W Clerk & Master; Bratcher John A W Special Commissioner; Netherland Braden; Netherland Daniel; Netherland Edward H Irrevocable Trust; Netherland India; Netherland Madison $1,237,128 2414 J D Todd M'boro 37129 6/20 Hollingshead Land LLC McKee Erik Andrew; McKee Marie Yvette Testamentary Trust; Ray Linda Susan $1,200,000 155F Jones La Vergne 37086 6/20 Wwr Group LLC Knestrick Prop Holdings LLC $1,016,528 2194 Rob Taylor Lascassas 37085 6/26 Johnson David Thomas; Johnson Leanne Davis Bratcher John A W Clerk & Master; Bratcher John A W Special Commissioner; Netherland Braden; Netherland Daniel; Netherland Edward H Irrevocable Trust; Netherland India; Netherland Madison $1,003,200 2976 Church M'boro 37127 6/12 Valvoline LLC Jones Financial LLC $785,000 6627 Couchville Mt Juliet 37122 6/3 Williams Robert Schultz Deborah Louise; Zapp David $725,000 211 Uptown M'boro 37129 6/25 Godwin Enterprises LLC Ses Commercial LLC $680,000 Veterans M'boro 37128 6/5 Harney Homes LLC Cornerstone Dev LLC $660,000 Lascassas Lascassas 37085 6/10 Wallis Barbara J; Wallis Lee D Vaught Stanley P; Vaught Terri H $650,000 2315 Southpark M'boro 37128 6/13 Smith Blake J Pts Holdings LLC $590,000 2371 North M'boro 37128 6/27 Denison Cayce D; Denison Douglas R Klingensmith Joseph R; Klingensmith Toni L $549,000 5720 Epps Mill Christiana 37037 6/5 Patel Kalpana Farrer Charles R Parthip; Golddust LLC $531,915 9515 Windrow Rockvale 37153 6/17 Turner Greg Watts Irena; Watts Kenneth $400,000 Cedar Grove M'boro 37127 6/25 Frost Jeremy; Frost Lora Reed Nicole Stacey Irrevocable Trust; Sain Kelli; Stacey Kelli Michelle Irrevocable Trust; Thomas Christopher Nathen Irrevocable Trust; Thomas Cody Travor Irrevocable Trust; Troster Neika Thomas Estate; Watson Brittany Danielle Irrevocable Trust; Thomas Michael Lynn; Thomas Paul Jacob Irrevocable Trust; Thomas Wilma D Estate; Troster Mark Alan; Thomas Gentry Dene; Thomas Jada Lee Revocable Trust; Thomas Joshua Lynn Irrevocable Trust; Thomas Marguerite Ann Irrevocable Trust $333,260 Cedar Grove M'boro 37130 6/26 Ogle Bonnie L; Ogle Thomas W Reed Nicole Stacey Irrevocable Trust; Sain Kelli; Stacey Kelli Michelle Irrevocable Trust; Thomas Christopher Nathen Irrevocable Trust; Thomas Cody Travor Irrevocable Trust; Troster Neika Thomas Estate; Watson Brittany Danielle Irrevocable Trust; Thomas Michael Lynn; Thomas Paul Jacob Irrevocable Trust; Thomas Wilma D Estate; Troster Mark Alan; Thomas Gentry Dene; Thomas Jada Lee Revocable Trust; Thomas Joshua Lynn Irrevocable Trust; Thomas Marguerite Ann Irrevocable Trust $330,740 2325 Newman Rockvale 37153 6/7 Anderson Jesse K; Anderson Letha M Berry David W; Berry Twila $300,000 Woodfin Christiana 37037 6/20 West William Hunter Thomas Charles Jr; Thomas Martha; Thomas Martha Faye $282,900 Woodfin Christiana 37037 6/20 Hurd Christopher Norman; Hurd Stacy Leanne Thomas Charles Jr; Thomas Martha Faye $268,985 1003 Vine, 115 1St M'boro 37130 6/19 Baker And Frizzell Dillon Polly Ann Estate; Ridley James A Estate; Ridley James A IV Testamentary Trust The; Ridley Read W $266,200 15091 Manchester Christiana 37037 6/24 Weibert Justin M Mason Phillip $265,000 14131 Halls Hill Milton 37118 6/25 McCabe Kathleen M; McCabe Leslie E Timbs Martha E; Timbs Robert J $260,000 3000 Rocky Fork Smyrna 37167 6/4 Alcorn Prop LLC Towns Ben; Towns Pam Alcorn $250,000 806 Ewing M'boro 37130 6/18 Phay Angela Hardy Ronald G $235,000 3303 Watson Rockvale 37153 6/4 Smitty M A Leathers Aaden Lee; Leathers Kristi Leighann $225,000 1177 Lawrence M'boro 37128 6/26 Keith Eric; Keith Lindsay Burns Frank V $224,000 1535 Northfield M'boro 37129 6/21 Higgins John; Vaught Stanley P Parks Bob $200,000 29 Southpointe M'boro 37130 6/24 Brownstone LLC Vulcan Holdings LLC $199,900 109 Murfreesboro M'boro 37127 6/5 McBee Kyle D Todd Rob $172,900 Cedar Grove M'boro 37130 6/26 Todd Bruce; Vaught Stan Reed Nicole Stacey Irrevocable Trust; Sain Kelli; Stacey Kelli Michelle Irrevocable Trust; Thomas Christopher Nathen Irrevocable Trust; Thomas Cody Travor Irrevocable Trust; Troster Neika Thomas Estate; Watson Brittany Danielle Irrevocable Trust; Thomas Michael Lynn; Thomas Paul Jacob Irrevocable Trust; Thomas Wilma D Estate; Troster Mark Alan; Thomas Gentry Dene; Thomas Jada Lee Revocable Trust; Thomas Joshua Lynn Irrevocable Trust; Thomas Marguerite Ann Irrevocable Trust $167,160 2051 George Buchanan La Vergne 37086 6/7 Mattis Faith Galloway Emily $160,000 Jackson Ridge Rockvale 37153 6/28 Reeves Robert Daniel Carlyle Cheryl; Freeman Paul; Freeman Roy Kelton; Freeman Tae Sook; Hamock Angela; Koralewski Kimberly Cunningham; Koralewski Kimberly Haynes; Pinegar Scott $155,000 6236 Robert Haston M'boro 37129 6/27 King Catherine; King Kyle Hannah Brandy N $154,900 Woodfin Christiana 37037 6/11 Estrella Victor; Perez Maria Del Carmen Thomas Charles Jr; Thomas Martha Faye $152,500 5297 Cedar Grove M'boro 37127 6/26 Julian Emily Reed Nicole Stacey Irrevocable Trust; Sain Kelli; Stacey Kelli Michelle Irrevocable Trust; Thomas Christopher Nathen Irrevocable Trust; Thomas Cody Travor Irrevocable Trust; Troster Neika Thomas Estate; Watson Brittany Danielle Irrevocable Trust; Thomas Michael Lynn; Thomas Paul Jacob Irrevocable Trust; Thomas Wilma D Estate; Troster Mark Alan; Thomas Gentry Dene; Thomas Jada Lee Revocable Trust; Thomas Joshua Lynn Irrevocable Trust; Thomas Marguerite Ann Irrevocable Trust $150,000 319 Bell, 505 Courtland M'boro 37130 6/20 Wysocki Charles John; Wysocki Charles Thomas Ridley James A IV Testamentary Trust; Ridley Read W $148,500 Bottom Rd M'boro 37129 6/6 Nailed It Inv LLC Frantz Bryan R $140,000 Shelbyville M'boro 37127 6/21 Fetah Murad Baird Mary R Waldron; Waldron Joseph M Estate; Waldron-Baird Mary R $120,560 Woodfin Christiana 37037 6/11 Byrnes John M Thomas Charles Jr; Thomas Martha Faye $120,320 6 Greenwood Acres Eagleville 37060 6/20 Cain Aubrey Michelle; Cain Lincon Gerrard R&C Const Co Inc $119,900 5 Greenwood Acres Eagleville 37060 6/20 Alford John Aubrey Jr; Alford Merrie Melodie R&C Const Co Inc $119,900 Veterans M'boro 37128 6/19 Smith Raymond D; Smith Roger E III Robinson Lisa L; Robinson Randall Jr $112,000 Allisona Eagleville 37060 6/12 Edmonson Jacob Wettig Everett $110,000 Woodfin Christiana 37037 6/11 Kennedy Melissa L; Kennedy William C Thomas Charles Jr; Thomas Martha Faye $108,895 Shelbyville M'boro 37127 6/20 Duhoky Amir Baird Mary R Waldron; Waldron Joseph M Estate; Waldron-Baird Mary R $100,155

Sumner County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 1590 Airport Gallatin 37066 6/3 Hallmark Chapel Ridge Gallatin LLC Gallatin Housing Assoc Limited Parthip $18,600,000 0 Lewis Millersville 37072 6/6 100 Lewis Drive LLC 300 Judge Gh LLC; Cpgh LLC; Pc Green Haven LLC; Q-6 Gh LLC $17,700,000 108 Cinema Hndrsnville 37075 6/21 Lmda Prop LLC Kept Enterprises LLC $4,500,000 162, 164, 166, 168 Main, 130 Cherokee Hndrsnville 37075 6/26 Drakes Creek Holdings LLC Martins Oak Family LLC $4,270,000 123 Big Station Camp Gallatin 37066 6/6 Barking Spot LLC Hairy-Hannah Enterprises Inc $1,250,000 Fountain Brooke Hndrsnville 37075 6/3 Amh TN Dev LLC Fountain Brooke LLC $1,025,000 79 New Shackle Island, 600 Long Hollow Hndrsnville 37075 6/3 Double Star Inc Keystop Real Estate Inc $850,000 Happy Hollow Goodlttsvlle 37072 6/17 Johnson Darwin D; Johnson Paula C Mitchell Wallace $740,000 1124 New Highway 52 Westmrlnd 37186 6/13 Hope Familey Health Services Sumner Regional Medical Center LLC $725,000 337 Allen Goodlttsvlle 37072 6/7 Ribbon Home Spv I LLC Miller Heather; Miller Thomas $685,000 1039 Lavergne Hndrsnville 37075 6/28 Jojos Clubhouse LLC Abernathy Gary A; Abernathy Tama $600,000 52 Highway Westmrlnd 37186 6/26 Holleman Morris Brown Alma; Brown Dixie; Brown Roger T $572,500 2144 Nashville Gallatin 37066 6/24 Reostone LLC Hancock Carl H; Hancock Roberta $530,000 703 Harris Gallatin 37066 6/10 Tucker Ashley; Tucker Justin Conley Pamela J; Conley Shawn L $525,000 Womack Portland 37148 6/17 Helson Robert C Elm Tree Part LLC; West Tommy Allen $460,000 212 Absher Portland 37148 6/25 Bolton Odis D Hall Hazel; Hall James Larry $456,000 545 Old Gallatin Portland 37148 6/3 Crafton John P; Crafton Sara Ann Wilkes John B Jr $455,000 132 Powell Hndrsnville 37075 6/12 Tyner Vicki; Tyner William H Ganbury Dev LLC $400,000 0 Fowler Ford Portland 37148 6/7 Russell Jacob; Russell Joel; Russell Johnny; Russell Joshua Rogers Pamela Kay; Vanhooser Michael Thomas; Vanhooser Teresa B $385,000 1034 Mount Vernon Bethpage 37022 6/25 Graham Lara M; Graham Timothy J Crook Ariel; Crook Jesse $334,900 1139 Highway 25 Gallatin 37066 6/4 Hackert Mandy; Hackert Shane; Landry Daniel Joseph; Landry Rhona S Landry Daniel Joseph; Landry Edwin M; Landry Janet L; Landry Rhona S; Plowman Donna; Plowman Russell J $328,000 316 Woodcrest Gallatin 37066 6/5 Adcock Jacob Howell Fred $325,000 240 Main Gallatin 37066 6/14 North Lake Automotive LLC Colby Julie Carson; Colby Katherine Julie $305,000 0 52 Hwy Portland 37148 6/7 Somerville Steve Reid Bruce M $285,000 322 Jim Courtney Portland 37148 6/7 Russell Josh Poole Waneeda $280,000 104 Wyncrest Hndrsnville 37075 6/11 Takacs McGinnis Professional Prop LLC Phat Pharm Part LLC $275,000 805, 805B Jackson Portland 37148 6/10 Yoeckel Douglas; Yoeckel Pamela Baker Randy; Baker Randy Exec; Baker Vickie Rena; Hall Aimee Denise; Hall Clyde Estate $270,500 138 Trivett Portland 37148 6/6 Miller Michael D; Miller Patricia L Johnson Michael M Sr; Johnson Patricia A $265,000 Kirk Gallatin 37066 6/26 Troutt Kyle; Troutt Megan Ezzell Stephane M Adm; Ezzell Stephanie M; Hutchins Deborah T; Hutchins Deborah T Adm; Todd Mary Pauline Estate $249,372 657 Portland Portland 37148 6/6 Thompson Judith; Thompson Russell Martinez Vicente $219,900 415 Nubia Westmrlnd 37186 6/20 Adams Jacob Todd Adams Janet; Adams Todd $205,000 31E Highway Westmrlnd 37186 6/7 Carroll Johnna; Carroll Scotty Sircar Glenn Ashok; Sircar Glenn S $200,000 400 Mutton Hollow Hill Bethpage 37022 6/28 Knott Patrick Glenn; Knotts Sherri Lynn Forrest Shirley A $195,000 Weeping Willow Hndrsnville 37075 6/3 Russell Angela; Russell Michael R Green Troy; Lunsford Joan L Estate; Lytle Betty R; Sumner County Clerk & Master; Wasill Michelle; Bowker Ary B; Green Chuck; Green Daniel; Green Randy; Green Shriley Estate $193,000 1175 Payne Portland 37148 6/3 Dosara 3 LLC Crafton John Paul Jr; Crafton Sara Ann $175,000 460 Clark Hollow Westmrlnd 37186 6/4 Hensley Dellis Dion; Hensley Patricia Wirgau Jon Henry; Wirgau Julie $164,000 154 Pedigo Westmrlnd 37186 6/4 Thompson Sherry J Riley Kelly; Thompson Jamie; Thompson Jerry; Thompson Sherry; Thompson Terry $156,500 Mutton Hollow Hill Bethpage 37022 6/3 Crone Carol; Crone Kevin Manning Charlie W; Manning Donna $150,000 Keen Portland 37148 6/7 Johnson Eric D; Johnson Tiffany F Collins Jeff; Collins Robyn; Russell Jaska; Russell Johnny $145,000 119 Main Gallatin 37066 6/5 Moser R Kirkland Carter Foster Estate; Erickson Stacey $105,000

Wilson County