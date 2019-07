Top Middle Tennessee residential sales for June 2019

VOL. 43 | NO. 28 | Friday, July 12, 2019

Top residential real estate sales, June 2019, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1103 Belle Meade 37205 6/25 BMB Land Trust Alexee Allen Saunders Trust $4,062,500 $579 315 Walnut 37205 6/21 Rupert Kathryn Kissel; Rupert Timothy John 315 Walnut Drive Trust $3,000,000 $640 5028 Franklin 37220 6/12 Griffey Christina Michelle; Miller Allen B Jr Stacey Jennifer Dunlap Trustee $2,900,000 NA 900 20th 37212 6/20 Nashville Condo LLC Woodmont Trust $2,600,000 $918 851 Curtiswood 37204 6/12 Allen Revocable Living Trust Dogwood Trust $2,500,000 $602 1034 13th 37212 6/27 Nashville Rental Partners GP Courtney Brian A; Williams Bradley D $2,400,000 NA 109 Lynnwood 37205 6/7 Lovvorn Jennie Garth; Lowe Robert W Jr Colleen Conway-Welch Living Trust $2,073,282 $383 3609 Richland 37205 6/18 Berman April Y; Berman Michael L Mike Ford Custom Builders LLC $1,999,000 NA 2841 Kenway 37215 6/13 Crudele Angela N; Wetherill Daniel K Jglac Nashville GP $1,990,000 $615 4210 Sneed 37215 6/4 Pamela Elliott Gannon Trust Focus Builders LLC $1,985,000 NA 3524 Trimble 37215 6/10 3524 Trimble Rd Land Trust Harris Kathy; Hedley Thomas Powell $1,950,000 NA 905 Alder 37220 6/25 Tumbling Creek Trust Jeske Courtney A; Jeske Ryan M; Benz Jeff $1,890,000 $720 2037 Fransworth 37205 6/25 MCM Prop Holding LLC Parker James Dudley; Parker Page N $1,875,000 $289 4340 Beekman 37215 6/19 Drummond Franklin J Owen Jeffrey Carl; Owen Meghan M $1,775,000 $267 59 Old Club 37215 6/26 Jackson Grace; Jackson Vincent Vintage South LLC $1,725,000 NA 824 Redwood 37220 6/4 Carpenter Harold Ray; Carpenter Leslie Ingrassia John A $1,717,500 $271 4025 Wallace 37215 6/3 Poole Amy; Poole Christopher Lyons Lauren; Lyons Nathan W $1,625,000 $1,347 2406 Barton 37212 6/5 Cashmer Janene M; Cashmer Jeffrey R Edwards Kathie; Edwards Ted; Hubbard A Scott $1,625,000 $926 3938 Cross Creek 37215 6/27 3938 Cross Creek Trust Agmt Province Builders LLC $1,599,999 $1,091 125 Laird 37205 6/24 John Travis Womble Revocable Trust HR Prop of TN $1,595,000 $985 4107 Dorcas 37215 6/12 Balsara Keki R Soffer Michael; Soffer Alexandra $1,549,000 NA 4629 Tara 37215 6/10 Voith Adam; Voith Malory J Marlatte Acra Jihan Beydoun; Acra Sari $1,535,000 $378 3614D West End 37205 6/20 Greenberg Jo Ann; Greenberg Robert S Mike Ford Custom Builders LLC $1,531,594 NA 1402 Linden 37212 6/4 Scruggs Living Trust Bennett Austin; Bennett Hanna $1,525,000 $467 4020 Russellwood 37204 6/24 LCII LLC Phillips Joshua; Phillips Katharine Elizabeth $1,515,000 $936 20 Rutledge 37210 6/21 Ellis George W; Ellis Sheila K Rutledge Dev LLC $1,469,000 NA 901 Gilmore 37204 6/4 Walor Sarah Helen; Williams Robert Tyler Simmons Angela Malone; Simmons Kyle William $1,450,000 $1,013 110 Middleton 37215 6/20 Shanks Eugene B Jr; Shanks Susan B Parrish Randy O $1,430,000 $272 1005 Sutton Hill 37204 6/17 Azali Elicia L; Azali Nathaniel T Sr 8Gco Revocable Living Trust; Hardeman Greg $1,395,000 $941 4023 Graybar 37215 6/26 Hoffman Living Trust Graymont Dev LLC $1,395,000 NA 1901C Meridian 37207 6/18 HDT Prop I LLC Meridian Eight LLC $1,390,000 NA 506 Hillwood 37205 6/25 Hoover Ernest Grant Ventures LLC $1,335,000 $345 4206 Hood 37215 6/14 Hartmann Trust Gregg & Rains Building Group LLC $1,315,000 NA 119 Bowling 37205 6/10 Shelton Andrea; Shelton Joseph Paxson Nicole $1,300,000 $589 515 Church 37219 6/10 Cooke Beth Elaine; Cooke Dennis Charles 505 Property LLC $1,275,000 NA 515 Church 37219 6/7 Catalano Steven D 505 Property LLC $1,265,000 NA 2004 Linden 37212 6/19 Hill Revocable Living Trust Mann Janene D $1,250,000 $1,049 1717 Sweetbriar 37212 6/5 Hart Bradley L; Hart Elizabeth Ethridge John K Jr; Ethridge Tina D $1,200,000 $362 1811 Castleman 37215 6/4 Michaelson Gordon; Michaelson Isana Dsrm LLC $1,200,000 NA 4231 Franklin 37204 6/18 Dac Prop LLC Fox Greeta; Fox Ray Russell $1,150,000 $407 4915 Sewanee 37220 6/7 Saoud Isabel Cristina; Saoud Joseph J Edmondson Debbie; Edmondson T Larry $1,145,000 $299 3413B Benham 37215 6/6 Thompson Edward J; Thompson Ellen W Gilco-Woodwell Prop LLC $1,125,000 NA 515 Church 37219 6/3 Georgiou Panagiotis; Georgiou Vasili 505 Property LLC $1,115,000 NA 515 Church 37219 6/18 Knorr Angel; Knorr Daniel J 505 Property LLC $1,110,000 NA 3412 Benham 37215 6/6 Jones Brandon K Aspen Const LLC $1,100,000 NA 1616 19th 37212 6/19 Gremada Re LLC Ray Kathleen W Estate $1,100,000 NA 3718 West End 37205 6/20 Hl Family Land Trust Warner Treglown Patton $1,076,000 $417 20 Rutledge 37210 6/10 Amended And Restated Jeff Lynn Rothenberger Revocable Trust Rutledge Dev LLC $1,076,000 NA 4408 Dakota 37209 6/18 Samara Revocable Trust Grisham Home Builders LLC $1,075,000 $974 900 20th 37212 6/6 Cheek William T III Nashville Real Prop LLC $1,075,000 $588 205 Concord 37205 6/25 Kaiser Ann P Counihan Peter F; Counihan Rhonwyn; Rafoth Ryan $1,049,000 $224 515 Church 37219 6/7 Remus Family Living Trust 505 Property LLC $1,010,000 NA 1919 Castleman 37215 6/5 Bay Margaret Leslie; Bay Raymond Dale Gala LLC; Gala LLC; Gala LLC $1,000,000 NA 515 Church 37219 6/3 Fulling Mill Nashville Trust 505 Property LLC $1,000,000 NA 709 Turner 37138 6/25 Edwards Brandon R; Edwards Kara M Goodman Judy Lynn $1,000,000 $190 1700 19th 37212 6/19 Gremada Re LLC Gilchrist Margaret B $1,000,000 $468 904 Bradford 37204 6/20 Gilley Gregory A; Gilley Terasa L Schallenberger Kaitlyn; Schallenberger Mark A; Kiley Kaitlyn G $1,000,000 $410 1618 19th 37212 6/19 Gremada Re LLC Jayathilake Karu; Pallavaram Srivatsan; Sheridon Jon B; Chanda Ranjan; Gleaves John $1,000,000 $500 104 Ransom 37205 6/10 Jin Jennifer; Middleton Clark Cain Roy M; Cain Ryan M $982,500 NA 515 Church 37219 6/10 Hill Christopher Brown 505 Property LLC $980,000 NA 3815A Woodmont 37215 6/11 Mellinger David; Mellinger Karlene Encore Const LLC $979,460 NA 323 Whitworth 37205 6/11 Howe Christopher J; Howe Clair M J&B Realty Holdings LLC $975,000 $225 1973 Tinnin 37072 6/18 Stevison Lisa M; Stevison Sean M Rowlett Richard H $960,000 NA 511 14th 37206 6/4 Udellbythesea LLC Scalise Justin Thomas; Scalise Melissa $960,000 $1,000 5100 Boxcroft 37205 6/18 WCGGC Inc; WCGBR Inc C&C Residential Prop Inc $960,000 $275 47 Concord 37205 6/4 Clark Trust Miller Elizabeth Thomas; Miller Benjamen Parker $955,000 $218 515 Church 37219 6/28 Hatcher Charlotte A; Hatcher Joe David 505 Property LLC $950,000 NA 1915 Overhill 37215 6/28 Smith Jeanne L; Smith Jeffrey Otto Davis John; Davis Stacy; Grones Will $947,000 $518 900 20th 37212 6/18 Baker Houston A; Pierce-Baker Charlotte Eleven Home Trust $945,000 $517 20 Rutledge 37210 6/6 Bryant Hattie; Camber Bruce Rutledge Dev LLC $931,000 NA 4217 Morriswood 37204 6/17 Friesch Kelly; Friesch Michael Little Karen B; Little Ryan E $930,000 $336 110 Bonaventure 37205 6/18 McCormack Ann A; McCormack Mark S; McCormack Caroline H Shofner Audrey Carr; Shofner Robert Stewart; Rosenthal Kate $925,000 $187 20 Rutledge 37210 6/14 GKC Irrevocable Trust Rutledge Dev LLC $915,000 NA 20 Rutledge 37210 6/4 Hart Jennifer; Hart Michael Rutledge Dev LLC $905,000 NA 20 Rutledge 37210 6/6 Rubright Donald G; Rubright Linda K Rutledge Dev LLC $902,000 NA

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 28 Governors 37027 6/24 Distinctive Design Homes Inc Estate of Matthews Jerry Allen $3,400,000 $231 5318 Parker Branch 37064 6/13 Schmucker Brian; Schmucker Julie Drazan Chris; Drazan Gina $2,800,000 $435 9233 Old Smyrna 37027 6/3 Jones Elizabeth P; Jones Janay S Ferguson Gary Baird; Ferguson Tina Maree $2,650,000 $353 4230 Carrolton 37064 6/17 Hoefling Holly A; Hoefling Kenneth J Kryscynski Mark; Kryscynski Natalie $2,600,000 NA 1295 Hunters Trail 37069 6/12 Britt Kelly; Britt Shannon Pirolo John S Revocable Residence Trust $1,900,000 $324 513 Doubleday 37027 6/5 Smith Douglas Legend Homes LLC $1,890,000 NA 843 Windstone 37027 6/4 Sirva Relocation Credit LLC Shackell Ali; Shackell Nick $1,869,000 $317 843 Windstone 37027 6/4 Tietgens Laurie; Tietgens Mark Sirva Relocation Credit LLC $1,857,000 $315 526 Rochester Close 37064 6/11 M5 Rochester Close LLC Garner Christina Walker; Garner Phillip Doyle $1,750,000 NA 8547 Heirloom 37046 6/24 Burrow Family Trust Lee David J; Lee Jeanette $1,625,000 NA 508 Excalibur 37067 6/18 Sharp Phyllis M Christensen Jon; Christensen Tara $1,625,000 $268 2974 Spantown 37014 6/5 Smith Scott Alan Myburgh Sonette Preservation Trust $1,580,000 NA 1008 Monroe 37027 6/20 Eckes Chad; Emon Deette M Bostick Jerry C $1,400,000 $205 2652 McLemore 37064 6/6 Erwin Amanda; Erwin Andrew Watermark Homes LLC $1,363,670 NA 4648 Haislip 37064 6/21 Dudney Barbara A; Dudney Kenneth L Chatham Family Revocable Living Trust $1,350,000 $199 5173 Remington 37027 6/11 East Chelsie L; East Jeffrey D Mackelprang Family Trust $1,330,000 $231 6205 Tall Timbers 37067 6/17 Jmc Trust Partners In Building of TN LLC $1,322,545 NA 6015 Moss Rose 37027 6/14 Sciortino Chris Anne; Sciortino David Allen Holman Laura A; Holman Russell L $1,311,930 $395 1000 Blakefield 37027 6/19 Salerno Ann Marie; Salerno Robert Patterson Eura P; Patterson Theodore $1,270,000 $161 3005 Jubilee Ridge 37069 6/27 Roberts Leslie J; Roberts Russell B Lang Gary J; Lang Wanda Gould $1,250,000 NA 104 Vaughn 37221 6/18 Case Margot Clark; Case Paul Wesley Alexander Beth C; Alexander Dave Almon $1,250,000 $254 6034 Blackwell 37064 6/18 Gosselin Lisa; Gosselin Michael Drees Premier Homes Inc $1,232,261 NA 1249 Saddle Springs 37179 6/14 Campbell Mark S; Campbell Virginia C Weaver Amber G; Weaver William E Jr $1,232,000 $265 1496 Stephanie 37027 6/27 Anderson Brittany; Anderson Chadwick M Smith Michael Gaven $1,225,000 NA 1028 Benelli Park 37064 6/5 Poole Edward J III; Poole Kimberly N Seery Susan Acton; Seery Thomas Jay $1,215,000 NA 1012 Chapel Lake 37069 6/24 Saunders Jerri L; Saunders William C Horn Richard L; Story Virginia Lee $1,210,000 NA 1402 Championship 37064 6/19 Reeves Claire Vech; Reeves Lee Brian Jr Stonegate Homes LLC $1,207,217 NA 1932 Parade 37027 6/27 Pray Cheryl; Pray John I Jr Drees Premier Homes Inc $1,195,268 NA 118 Chatfield 37067 6/4 Alkandari Mohammad McCarthy Jean; McCarthy John D $1,189,900 $252 1406 Willowbrooke 37069 6/13 Page Caitlyn Whitney; Page Kevin Anthony Britt Kelly; Britt Shannon $1,180,000 $214 106 Mayberry 37064 6/27 Henderson Alan G; Henderson Kimberly R Stewart Robert J Trust; Stewart Virginia G Trust $1,175,000 $284 1221 Echo 37069 6/3 Jones Milisa I; Jones William Bruce Jr Moore James H; Moore Melissa A $1,150,000 NA 5194 Wildings 37046 6/11 Walker David F Revocable Trust; Walker Gwendolyn L B Revocable Trust Ton Barbara P; Ton Gregory A $1,125,000 NA 9010 Carnival 37027 6/27 E&E Family Trust Celebration Homes LLC $1,104,683 NA 5458 Leipers Creek 37064 6/14 Johnson David H; Johnson Lisa C Daisybully Investments L P; Robbins Amy S; Robbins Jason B $1,100,001 $353 5212 Meadowlake 37027 6/11 Brown Mary E; Brown Scott H East Chelsie; East Jeffrey $1,100,000 $616 245 Meriwether 37221 6/7 Cherrington Alan; Cherrington Deborah Sipple Homes LLC $1,100,000 NA 123 Guineveres Retreat 37067 6/3 Dobbs Brian M; Dobbs Laura A Lyles Jerry L; Lyles Shirlene T $1,100,000 $214 1902 Tradtions 37027 6/20 Zlatkov Ashley; Zlatkov Radoslav Drees Premier Homes Inc $1,099,900 NA 6022 Blackwell 37064 6/3 Mancha Christian; Naughton Sean C Drees Premier Homes Inc $1,099,900 NA 5003 Jackson 37027 6/20 Wilson Barbara H; Wilson Steven L Woodcock Anna Katherine; Woodcock William C Jr $1,081,000 $287 7076 Lanceleaf 37046 6/20 Big Horns Dev LLC Gaffney Nicole; Gaffney Thomas $1,080,000 NA 8344 Lochinver Park 37027 6/7 Bahr Elizabeth P; Bahr Oliver Marc Nwofia John C; Nwofia Lorraine $1,066,000 $167 9208 Duncaster 37027 6/17 Fink Joshua Turnberry Homes LLC $1,065,000 NA 104 Glass Springs 37064 6/7 Garner Christina; Garner Phillip Johnson Derek; Johnson Donna $1,055,000 $225 1933 Parade 37027 6/13 Gopalan Radhika; Palanisamy Pradeep Drees Premier Homes Inc $1,053,584 NA 6609 Hastings 37069 6/17 Fleming Jonathan; Fleming Kimberly Ann Heaston Elizabeth J; Heaston Philip S $1,050,000 NA 2598 York 37135 6/10 Riggs Jennings Scott; Riggs Tara Ellen Channell Michael T; Nguyen Thuy Linh; Vo Hoa Van $1,050,000 NA 546 Turtle Creek 37027 6/20 Bowton Erica; Eldridge Cory Rile Angela R $1,040,000 $216 1850 Wadebridge 37027 6/24 Collins Catherine Paige; Collins John Parker Fraser Grant E; Fraser Yvette M $1,027,500 NA 2021 Tabitha 37064 6/11 Whitmer Angela M; Whitmer Richard H Harris Frank W; Harris Gail C $1,027,000 $237 6350 Shadow Ridge 37027 6/21 Moore John Davis; Moore Kara Jeanine Ekrem Martin R; Ekrem Myra J $1,025,000 $185 10 Angel 37027 6/3 White Katrina; White Kevin Brecker Marcella Ann $1,025,000 $242 1105 Montpier 37069 6/21 Caughman David C; Caughman Mary Benton Hermann Christy A; Hermann John R $1,010,500 $224 8924 Calendula 37046 6/26 Mosley Anne T; Mosley David H Gutting Judy; Gutting Louis $1,010,000 NA 5250 McGavock 37027 6/17 Blackmon Jamie; Blackmon Samuel J Bear H R Trust $1,000,000 $250 2462 Durham Manor 37064 6/21 Graham Jaclyn Michelle; Loscalzo Michael M Greene Gregory; Greene Kimberly $999,990 $243 205 Waterbury 37067 6/6 Quest Michael E; Quest Sharlin L Cyr Carey Ann $995,000 $253 6222 Belle Rive 37027 6/24 Ward Analee; Ward Tyler Benefield Revocable Living Trust $995,000 $233 1261 Championship 37064 6/10 Malinin Krista G; Malinin Michael T Zurich Homes Group LLC $994,143 NA 9166 Hunterboro 37027 6/14 Curry Lauren Zehr; Curry Spence Louis Degati Joseph M; Degati Valerie $992,000 $244 6261 Meeks 37064 6/19 Hunt Jennifer Nicole; Hunt Michael Dillon Cheryl; Dillon Michael $990,000 $214 6 Angel 37027 6/3 Knight Deborah B; Knight Timothy W Hazlitt Haley M; Hazlitt Van R $985,000 $233 9704 Clovercroft 37135 6/26 Shanly Jeremy; Shanly Kelly A Lonergan Daniel F; Lonergan Katie L $985,000 $240 1925 Championship 37064 6/7 Short Bridget M; Short James E Ford Mike Custom Builders LLC $974,068 NA 33 Colonel Winstead 37027 6/10 Titinger Jorge L Stefanski John $970,000 $223 1858 Burland 37027 6/26 Schneider Jennifer H; Schneider John H Jackson Grace; Jackson Vincent E $965,000 NA 112 Glenrock 37221 6/12 Brown Brooks; Brown Deron Sipple Homes LLC $959,659 NA 8212 Victory 37027 6/27 Schultz Lindsay; Shultz Donald B Jr Cason Donald L; Cason Nancy F $951,500 $235 808 Wonderland 37069 6/19 Dorff Stephen H Living Trust Tufano Michele; Tufano Neil $950,000 $210 6117 Pleasant Water 37027 6/20 Hogan Phyllis G Grisham Cheryl; Grisham Douglas Mac Trust $950,000 $289 6579 Windmill 37046 6/20 Rymal James A; Rymal Sherolyn McDaniel Farms Partners LLC $944,793 NA 5512 Hawks Landing 37014 6/3 Sargeant Charles K; Sargeant Kimberly Luttio Lyon Francine; Lyon Ralph M $925,000 $211 307 Canton Stone 37067 6/13 Hensely Rinne N; Hensley Dana S Miles David $916,000 $230 5500 Hawks Landing 37014 6/14 Hadaway David; Marcone Danielle Kittrell Dev LLC $900,000 $175

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 5624 Franklin 37128 6/26 Volunteer State Bank Jones D Glenn; Jones Pamela O $960,000 $837 1020 Caitlin 37167 6/4 Anderson John H; Anderson Karen C Hall Alissa W; Hall Bryan $853,800 $155 1100 Allen 37129 6/12 Bollinger Robert Jr; Roberts Deborah McKenzie Brenda L; McKenzie Terry L $802,500 $184 1421 Greenwood 37046 6/4 Puckett Jonathan C; Puckett Whitney C Cannon Pendrell; Cannon Steven $740,000 $152 3070 Floyd 37060 6/10 Jones John C III; Sewell Craig Null Lois; Null Lois C; Null Richard; Null Richard L $704,000 $309 1923 Rolling Creek 37128 6/3 Olivares Lisa E Kramer Emily; Kramer Eric W $680,000 NA 129 Rockingham 37129 6/4 Brock Marie Elizbeth; Brock Matthew Ryan Fuqua April Dawn; Fuqua Richard Monte $650,000 NA 1627 Broad 37130 6/25 Gutting Judy; Gutting Louis Bouldin Granville S R Jr; Bouldin Ruth J $625,000 $142 1607 Broad 37130 6/21 Faulkner Richard; Lynch Keikilanipulama Mariah Hatcliff Mary T; Hatcliff William P $610,000 $107 3111 Stephanie 37128 6/11 Patel Jigna; Patel Prajesh Excel Builders LLC $600,000 NA 123 Ridgebend 37128 6/4 Burns Diana Benson; Burns Nathan V Devault Tracy; Devault Trent $599,900 NA 1406 Broadlands 37130 6/11 Latchford Elizabeth A; Latchford Robert J Creech James W; Creech Mary P $595,000 $111 3679 Hill 37060 6/5 Thomas David E; Thomas Sharon M Johnson Joann; Johnson Joanne $590,000 $228 2921 Pendarvis 37130 6/5 Pitts Joseph; Pitts Kimberly Sofinowski Delaney; Sofinowski Troy M $585,000 $123 8861 Lascassas 37085 6/11 Campagni Sara L; Holmes Christopher C Adair Kenneth Reed Jr Estate; Adair Shelly M Lorenz Estate; Fisher Esther Lorenz; Lorenz Ed; Lorenz-Adair Shelly M Estate; Lorenz-Fischer Esther $580,000 NA 2329 Irby 37127 6/25 Beverly Pamela Gebert Kaylene A $575,000 $222 5313 Franklin 37128 6/26 Findlay Scott Swanson Devs L P $556,160 NA 4322 Brazelton 37128 6/4 Whitfield April L Trendsetter Const Inc $554,900 NA 2807 Saint Johns 37129 6/19 Moore Karla; Moore Shawn Capps Wendell $525,000 $141 3229 Chinoe 37129 6/28 Bare James K Jr; Bare Marcy J Crescent Homes TN LLC $515,172 NA 2826 Bertram 37129 6/19 Murphy Donna A; Murphy Michael J Woodridge Prop LLC $500,525 NA 735 Orange Blossom 37130 6/4 Kelley Amy; Kelley Patrick Alcorn Jeremy W; Alcorn Kandice R $500,000 NA 11098 Rockvale 37153 6/27 McLeary Leslie; McLeary Marty L Retter Stuart; Retter Susan M $499,900 NA 2718 Crowne Pointe 37130 6/3 Hagler Allen M; Hagler Danielle L Steward Jon Thomas; Steward Karla D $493,000 $131 622 Stone Mill 37130 6/17 Burriss Jamie; Burriss Justin Smith Gordon $492,000 NA 130 Wyndham 37129 6/28 Knowles Daniel; Knowles Julianne Shepherd James Lee; Shepherd Leigh S $490,000 NA 4412 Attleboro 37128 6/28 Burton Evan; Burton Jennifer Laurel Brook Homes Inc $488,150 NA 109 Nutcracker 37060 6/6 Menjivar Diana E; Menjivar Nery A Palmer J Todd; Palmer Kristy L $485,000 NA 2010 Prestwick 37130 6/26 Abuzahra Yaser; Yousef Susan Shain Jennifer; Shain Robert Benjamin $485,000 $124 1828 Mosaic 37130 6/25 Shelley Michael; Shelley Shannon Franklin Wright Amy Ragsdale; Wright Cliff Calvin Jr $483,000 $143 5514 Cavendish 37128 6/5 McFadden John W; McFadden Ruth A Drake Debra $481,250 $143 7816 Brenda 37129 6/14 Raiders Heidi; Raiders Jeffrey Michael Taylor Home Builders Inc $476,334 NA 7768 Gum Puckett 37127 6/6 Provo Christina; Provo Floyd Davis Kathy M $475,000 $170 1237 Paramount 37153 6/25 McCurry Alex W; McCurry Brie A Hunt Hillary Haynes; Hunt Kevin Matthew $475,000 $147 2915 Beulah 37128 6/3 Evans Clifford; Evans Denise Black Mountain Builders LLC $471,000 NA 2014 Watercolor 37128 6/4 Davis Kathleen M Evans Clifford; Evans Denise $470,000 NA 1018 Rhonda 37037 6/18 Favia James A; Favia Rose Burns John Const Inc $468,000 NA 302 Katherine Grace 37167 6/24 Dillingham Joshua Dennis; Dillingham Lindsay Leanne Johns A F Residential LLC $466,900 NA 7238 Couchville 37122 6/14 Savage David M; Savage Pamela A; Travis Kristen Amber Hickerson & Son Const LLC $461,900 NA 1422 Charleston 37130 6/10 Dodd David T II; Dodd Sonya G Dodd Nancy S Living Trust The; Dodd Nancy S Estate $460,000 $148 3440 Betty Ford 37130 6/25 Hatchell J W Jenkins Raymond Lewis Estate; Wilson Judy; Wilson Judy D $455,000 $175 2708 Hatteras 37129 6/11 Peasley Kristin; Peasley Michael C Clark Ann M; Clark James B $454,000 NA 113 Nutcracker 37060 6/18 Christopher John C; Christopher Mei Ling Palmer Jeanette; Palmer Jeannette; Palmer John $451,000 NA 2014 Red Mile 37127 6/11 Rowland Barbara; Rowland Larry; Stephens Daniel; Stephens Lorene Rascoe William S $450,000 $197 4309 Puckett Creek 37128 6/20 Burnett Sara; Burnett Tyler Jenkins Percy Lansdan Jr $450,000 NA

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 846 Pickwick 37066 6/24 Heinz Jeanette Boone Ryan Glen; Boone Sharon K $1,933,000 $424 1695 Jacobs 37066 6/3 Patterson James M; Patterson Margaret Zoller Holland S; Zoller Lee K $1,150,000 $189 162 Hidden Cove 37066 6/14 Dugger Crystal Michelle; Dugger Jeffery Brown Stikeleather Leaann; Stikeleather Thomas $1,050,000 $214 224 Ettington 37066 6/26 Peyton Jennifer Jalynn; Peyton Joshua Brooks Achiever Dev LLC $900,000 NA 1179 Chloe 37066 6/19 Anderson Heather Beazley Michelle L; Beazley Ted; Cook Michelle L $735,000 $151 1569 Jacobs 37066 6/26 Miles Adam; Miles Angela Hunt Darrell L; Hunt Ravonne L $635,000 $123 142 Ashington 37075 6/13 Hernandez Kellee C Drees Premier Homes Inc $628,370 NA 164 Biggs 37048 6/26 Jackson Ronda; Jackson Timothy Place Dana A; Place Tricia R $620,000 $172 150 Tanasi 37066 6/4 Palla Dennia A; Palla Jerri L Mimms Kimberly M; Mimms Terry L $598,750 $291 282 Lee 37048 6/6 Christner Melissa Sue; Christner Norman Dalton Leftwich Beth; Leftwich Gary $585,900 $116 1024 Club View 37066 6/19 Henderson Angela Foxland Harbor Condos LLC $577,600 NA 933 Bluejay 37066 6/18 Waldron James Vincent III Patton Joseph Patrick II; Patton Laura $564,000 NA 1018 Brighton 37066 6/3 Brown Philip J Drees Premier Homes Inc $551,260 NA 1142 Highway 25 37066 6/17 Tenn Prop Cumberland Point GP Gibbons Darci Ann $550,000 $192 266 Wendling 37066 6/13 George Ashley; George Trevor Jim Striebich John; Striebich Susan $545,000 NA 119 Flintshire 37075 6/3 Bare Amirah Rose Frank Batson Homes Inc $544,096 NA 215 Malayna 37075 6/10 Purvis Heather A; Purvis Kevin M Drees Premier Homes Inc $540,000 NA 211 Vantrease 37048 6/4 Moyer Curt; Moyer Kyberly Keim Nancy P; Keim Richard J Jr $540,000 $268 195 Ashington 37075 6/13 Van Horn Scott; Van Horn Pamela Weekley Homes LLC $538,990 NA 128 Thornwood 37075 6/17 Campbell Brent; Dancer Rebecca Gaines Home Building Corp $534,950 NA 554 Cumberland Hills 37075 6/19 Tharp Phillip M; Tharp Sondra K McGill Aaron; McGill Katie $530,000 $148 1073 Vinings 37066 6/11 Loeb David; Loeb Julie Ann Haseotes Kelly D $529,000 NA 1144 Chloe 37066 6/6 Turnbow James G; Turnbow Patsy V Gager Calvin D; Gager Deloris C $527,500 $127 1021 Brighton 37066 6/14 Geronzin Holly R; Geronzin William M Cornerstone Homes Inc $524,900 NA 371 Old Stone 37072 6/21 Beyer Stephanie A Meritage Homes of TN Inc $521,411 NA 1040 Montrose 37066 6/14 Alford Jonathan E; Alford Kristen L Cornerstone Homes Inc $519,900 NA 1694 Noah 37066 6/17 Potter Clifton Scott; Potter Daphne Clemens Family Revocable Living Trust $518,000 NA 1071 Luxborough 37075 6/17 Roedig Jason Joseph; Roedig Lucy Allen Brown John; Brown Meggen $515,000 NA 1499 Foxland 37066 6/28 Bowen Amy; Bowen Brad Truitt Derrick B; Truitt Kathryn E $510,000 NA 115 Nogs 37066 6/20 Tucci Anna S; Tucci Jacob P Brown Elizabeth L; Brown George D III $500,000 $159 1564 Drakes Creek 37075 6/25 Elston Group LLC Celebration Homes LLC $497,900 NA 112 Sundown 37066 6/6 Hicks M Christine; Hicks Vince J Halcomb Homes LLC $495,950 NA 1028 Luxborough 37075 6/7 Newbern Denise L; Newbern Sedrik R TR&D Homes Inc $490,000 NA 111 Merrimac 37075 6/11 Clark Corey J; Clark Karen Klockner Bonnie Sue; Klockner Mark Stanley Estate $490,000 $149 1935 Shell 37075 6/21 Gulotta Andrew P; Gulotta Jennifer A Ben The Builder LLC $489,900 NA 201 Hidden Lake 37075 6/17 Wilkening Janelle; Wilkiening Douglas Jenkins James T; Jenkins Teresa S $482,800 $143 1046 Laffite 37066 6/5 Gismondi Donald; Gismondi Jean Hunter Susan $480,000 NA 1312 Barnsdale 37066 6/4 Payne Jennifer R; Payne Joseph Lee Riverwood Homes Inc $478,650 NA 1010 Whispering Wind 37075 6/4 Wyrick Brad; Wyrick Rosalind Sakowicz Daniel L; Winters-Sakowicz Amy M $477,000 $144 117 Manor 37075 6/28 Wyenandt Amber Grace; Wyenandt Matthew Ryan; Wyenandt Raymond E; Wyenandt Rebecca A Capitol Homes Inc $475,878 NA 627 Penhurst 37075 6/5 Trussell John K; Trussell Sara Ann Weekley Homes LLC $474,751 NA 107 Misty 37075 6/19 Roedel Blair E; Roedel Cody B Weekley Homes LLC $469,990 NA 2072 Rodman 37066 6/5 Carnahan James Timothy; Carnahan Melissa Renee Head Diane F; Head Ronald L $465,000 $112 1055 Dorset 37075 6/24 McCarty Billy Randel; McCarty Darlene Walker Sutton Kevin B; Sutton Kimberly R $465,000 $106 559 Cumberland Hills 37075 6/3 Sperko Constance Michelle; Sperko Jason L Anderson Sheldon; Anderson Victoria $460,000 $129 107 Beacon Light 37075 6/5 Kurtzman Jessica; Kurtzman Joshua Scaggs Jessica Elise; Scaggs Ross Jr $460,000 NA 1102 Luxborough 37075 6/12 Smith Brenda L; Smith Randall L Creekside Homes LLC $459,693 NA 525 Saint Blaise 37066 6/20 Ayers Blaine; Ayers Brooke Rumley Jessica R; Rumley Michael R $455,000 $237 1120 Stirlingshire 37075 6/27 Lux Charles R; Lux Jennifer E Voeks Priscilla C; Walter L Voeks Family Trust $450,000 $148

Wilson County