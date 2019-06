Top Middle Tennessee residential sales for May 2019

VOL. 43 | NO. 25 | Friday, June 21, 2019

Top residential real estate sales, May 2019, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 4333 Glen Eden 37205 5/23 4333 Glen Eden Trust Wilson Caroline Cooke; Wilson William M $5,250,000 $477 700 Belle Meade 37205 5/28 Wilson Caroline Cooke Spalding Mary C; Spalding Michael J $3,900,000 $704 2232 Chickering 37215 5/28 Murray, Demarco Encore Const LLC $2,795,704 NA 3910 Wayland 37215 5/6 BNA Holdings LLC Myers Angela; Myers Chase $2,600,000 $1,184 6129 Hillsboro 37215 5/16 6129 Hillsboro LLC Coleman Christopher G; Williams Holly A $2,600,000 $418 1101 Lynnwood 37215 5/30 Anderson Family Trust; Anderson Allen F Estate Anderson Candace A $2,599,365 $384 2303 Hampton 37215 5/9 Barbieri Damon M; Barbieri McLean J Conrad David; Conrad Karen $2,495,000 $410 407 Brookfield 37205 5/1 WCGRB LLC Yappen Darrin E; Yappen Melanie P $2,355,000 $451 4517 Harpeth Hills 37215 5/14 Mitchell Binder Living Trust Mac LLC $2,250,000 $1,197 4006 Dorcas 37215 5/29 Cooper Cynthia C; Cooper Joe R Jglac Nashville Gp $2,199,000 NA 421 Sunnyside 37205 5/2 Stoddard Kori Cameron Isaac; Stoddard Wesley Joseph Andreen Craig; Andreen Kathryn $2,100,000 $363 4624 Belmont Park 37215 5/1 Duke Traci; Glotzer Cary I Shaffer Home Services LLC $2,010,000 $957 873 Robertson Acad 37220 5/2 Burns Emily R; Burns James Jeremy Baird Graham Co LLC; Baird Graham Co LLC; Baird Graham Co LLC $2,003,800 $647 3703 Richland 37205 5/21 Gardner Anthony W; May Teresa M Mike Ford Custom Builders LLC $1,951,294 NA 409 Wilsonia 37205 5/15 Hermann Christy; Hermann John Barker Brenda M; Barker Jimmy A $1,800,000 $471 221 Evelyn 37205 5/15 Millette Amy; Millette Vaughn Cheek James H IV; Cheek Lisa B $1,800,000 $411 1910 Linden 37212 5/28 Linley David A K; Linley Frances B Steinmetz Susan; Steinmetz Jan Philip $1,683,000 NA 213 La Vista 37215 5/6 Krilanovich Katherine Riley; Krilanovich Shaun Anton Thrive Signature Homes LLC $1,652,000 NA 215 Jackson 37205 5/8 Yappen Darrin; Yappen Melanie P Schimmel Ruth See; Schimmel Ruth See; Schimmel Ruth See $1,650,000 $445 1703 Beechwood 37212 5/9 Collier Family Trust 1703 Beechwood Avenue Trust $1,650,000 $1,034 211 La Vista 37215 5/9 Hurley Paula; Park Ben Thrive Signature Homes LLC $1,650,000 NA 3416 Richards 37215 5/21 Williams Eugenia Facada; Williams Herman J JNBW Properties LLC $1,622,500 NA 916 Neartop 37205 5/13 Hill Kelly; Small Ryan Graham Built LLC $1,600,000 $821 4405 Howell 37205 5/17 Brueggen Lauren; Brueggen Mark C Leipers Creek Revocable Trust $1,600,000 $365 4017 Sunnybrook 37205 5/2 Gerber Charles Cole Jr; Gerber Hayley Stoddard Kori I; Stoddard Wesley J $1,585,000 $691 1018 Kirkwood 37204 5/28 Clinton Chelsea; Clinton Ryan Aspen Const LLC $1,559,191 $871 4020 Sneed 37215 5/2 Ahmed Atia; Ahmed Mushtaq; Ahmed Syeda Minara Fiona Whelan Prine Family Trust; John Prine Family Trust; Fiona Whelan Prine Family Trust $1,525,000 $288 3510 Rainbow 37204 5/2 Grimm Barry; Grimm Mary C Nashville Const Co Inc $1,495,000 $1,088 1005 Gilmore 37204 5/28 1005 Gilmore Avenue Trust Structurecraft LLC $1,495,000 $1,149 715 Belle Meade 37205 5/22 Free James C Currie Brad; Currie Crit $1,450,000 $613 942 Evans 37204 5/17 Graves Amy Johnson; Graves John Andrew Lewis Ryan D $1,450,000 $1,237 3728 West End 37205 5/7 Ball Gina D Hundley Franklin Y Jr; Rumore Della C $1,450,000 $366 6001 Cargile 37205 5/10 Edwards Suzanne Knight; Hodges William Jeffrey McClure Janet H; McClure Samuel F $1,425,000 $272 3608A West End 37205 5/8 Countess Julie; Gibson Russell Mike Ford Custom Builders LLC $1,401,830 NA 904 Estes 37215 5/14 Green Elizabeth Wade; Green Louis Anderson IV Cook Emily; Cook Matthew $1,400,000 $278 1010 Lawrence 37204 5/24 Reis Franck Costa; Werner Sara Coleman Christopher G; Williams Holly A $1,395,000 $987 3511 Granny White 37204 5/31 Rothenberger Allie; Rothenberger Travis Ke Holdings LLC $1,390,000 $491 111 Lynnwood 37205 5/7 Kerrigan Deborah; Kerrigan Jimmy Jones Katie N $1,375,000 $350 805 Hillwood 37205 5/28 Brown Alaina Joelle; Brown Justin Garrett Larence And Davis Properties LLC $1,365,000 $687 3601 Central 37205 5/2 Brannick Toni R; Brannick William Jeffrey Jacques Richard; Jacques Richard; Jacques Richard $1,330,000 $292 807 Horner 37204 5/29 Sdnashville Real Estate Group LLC T&T Development LLC $1,327,500 $1,577 4720 Chalmers 37215 5/20 Maple Ericka Brooke; Maple Paul Hargett Settle Cecile M; Settle Lathan E $1,325,000 $281 2211 Old Hickory 37215 5/3 Johnson Tracy McDaniel Melanie R $1,315,000 $286 4506B Belmont Park 37215 5/7 Seppa Joseph Gabhart Kevin; Jones William Bruce Jr; Urban Dev Group LLC $1,300,000 NA 4506A Belmont Park 37215 5/2 Eng Cathy; Eng Cathy; Eng Cathy Gabhart Kevin; Jones William Bruce Jr; Urban Development Group LLC $1,300,000 NA 1701 Cedar 37212 5/20 Henderson Bruce Griffin; Henderson Meghan Lalumia Rita; Mahoney Edward H Jr $1,295,000 $320 420 Page 37205 5/13 Hood Carrie M Barnes Glen R Estate; Barnes Terri $1,250,000 $1,302 5 Wyndham 37215 5/13 Li Chaohui Tang; Li Cunxi Groom Steven E; Groom Natasha Blesinger $1,250,000 $188 15 Middleton Park 37215 5/31 Lodge Amy W; Lodge Christopher Brockway Jr Brown Brooks; Brown Deron $1,215,000 $284 2033B Castleman 37215 5/28 Blandford Sharon W; Blandford William P Pantheon Development LLC $1,189,000 NA 6103 Robin Hill 37205 5/21 Dilullo Jeffrey J; Dilullo Linda K James Adam W; James Patricia A $1,160,000 $258 1209 Linden 37212 5/13 Hyneman J Kevin Gooch Karen; Gooch Perry B $1,150,000 $347 224 Wilsonia 37205 5/21 Wright Donald E; Wright Mona F Greenberg David; Greenberg Mary $1,150,000 $386 4021 Graybar 37215 5/3 Farris John Michael Graymont Development LLC $1,139,000 NA 17C Fern 37207 5/3 Mason Franklin Cowan; Mason Janet Diana Rhow Properties LLC $1,120,000 NA 4214 Sneed 37215 5/8 Ford Leslie M; Ford John H Jr Gay James C; Pierce Elizabeth P; Gay James C; Pierce Elizabeth P; Gay James C; Pierce Elizabeth P $1,115,000 $230 515 Church 37219 5/6 Wolinski David J 505 Property LLC $1,105,000 NA 404 Glen West 37215 5/15 Axelrod Lana; Perlman Alan Williams Eugenia; Williams Herman J $1,100,000 $255 6429 Worchester 37221 5/30 Waller Brian Cochran John; Cochran Lucy $1,100,000 $206 2012 Sunset Hills 37215 5/16 Cushman Trey Ligon David G; Hawkins David G $1,075,000 NA 4307 Franklin 37204 5/16 Adkisson Jeffrey K; Adkisson Sharon B Rogers Alfred Tate Jr; Rogers Trust $1,075,000 $501 3614B West End 37205 5/7 Jacques Anna; Jacques Richard Kevin Mike Ford Custom Builders LLC $1,069,764 NA 3614C West End 37205 5/14 Chaum Edward; Shaw Patricia S Mike Ford Custom Builders LLC $1,059,256 NA 4406 Idaho 37209 5/14 Cannon Benjamin H; Phillips Amanda Urban Core Homes II LLC $1,050,000 $597 4809 Belmont Park 37215 5/14 Brennan Karen; Brennan Michael Davis G William III $1,050,000 $241 1006 Caldwell 37204 5/21 Dinapoli Andrea; Dinapoli Jeffrey M Hill Kelly; Small Ryan $1,050,000 $1,563 609 Belle Meade 37205 5/2 Kaminsky Sean; Kaminsky Sean; Kaminsky Sean 607 Bmb LLC; 607 Bmb LLC; 607 Bmb LLC $1,050,000 NA 1009 Villa 37212 5/6 Watkins Jaclyn; Zaragoza-Watkins Matthew Flatt Wayne; Trahern Sarah $1,049,000 $739 921B Gale 37204 5/13 Putt Wilbert; Thornburg Jessica Jeff Estepp LLC $1,035,000 NA 301 Wilson 37205 5/14 Johnson Jamey Van Brace Douglas A; Brace Lisa C $1,030,000 $279 214 Deer Park 37205 5/6 McCloud Andrew; McCloud Rachel Waddey Virginia G $1,028,500 $341 1503 Paris 37212 5/16 ODonnell Kristy Lee; ODonnell Patrick Brennan Dunlap Charles III; Dunlap Kelly Cottingham $1,027,500 $460 1727 Kingsbury 37215 5/13 Cavallaro Denise L; Crawford Vicente P Van Dyke Jeffrey A; Van Dyke Susan B $995,000 $243 1804 Ashwood 37212 5/24 Thomas John Bailey; Thomas Tara Davis Apthorp Catherine Anne Luton; Apthorp Lawrence Henry Eric $984,000 $406 3000 Vanderbilt 37212 5/13 Music Row Developments LLC Ragsdale Harold R $950,000 $928 3815B Woodmont 37215 5/6 Peluse Ashley L; Peluse Daniel J Encore Const LLC $950,000 NA 926 Gale 37204 5/6 926A Gale Lane Trust Build Nashville Db2 LLC $949,900 NA 4312 Colorado 37209 5/28 Cardin Dana Backlund; Cardin William S Jackson Diana; Jackson Orsorio $945,000 $328 3406 Love 37212 5/17 Richie Sarah D Mdmba LLC $945,000 NA 946A Glendale 37204 5/31 Kittle Claire; Kittle George Schumacher Keith $940,000 NA 4313 Lindawood 37215 5/3 Oliver Ann R; Oliver Jeremy A Rachmaninoff Jeanpierre; Rachmaninoff Vanessa $930,000 $260 1490B Clairmont 37215 5/30 Sheldon John Blandford Sharon W; Blandford William P $929,000 NA 1204B Clifton 37215 5/29 Ray Amy Theresa; Ray Joshua Samuel White Pines Building Group LLC $928,848 NA 1204A Clifton 37215 5/29 Flores Allison; Flores Javier L White Pines Building Group LLC $926,245 NA 1058 Granbery Park 37027 5/1 Kaliher Susan; Kaliher Timothy P Turnberry Homes LLC $904,811 NA 20 Rutledge 37210 5/14 Steve Shirley Business Trust Rutledge Development LLC $900,000 NA 20 Rutledge 37210 5/29 Biffen Christopher John; Biffen Siobhain Maureen Rutledge Development LLC $900,000 NA 2704 Belmont 37212 5/3 Bannen Kelleigh; Grossman Jeffrey A Dorris David; Dorris Emily $900,000 NA

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 6409 Johnson Chapel 37027 5/2 D & C Revocable Trust Jenkins Brandon K; Jenkins Caroline C $3,700,000 NA 5223 Lysander 37027 5/20 DeCamillo Aimee Rochelle; DeCamillo Vincent Santo Lytle Moe; Lytle Naomi $3,700,000 NA 9250 Carrisbrook 37027 5/14 Smith Christina L; Smith Sean C McNamara Kevin; McNamara Mary Beth $3,050,000 $388 1200 Round Grove 37027 5/10 Ribeiro Mike T; Williams Tammy Trace Const Inc $2,774,900 NA 862 Windstone 37027 5/2 Blackman Jennifer S; Blackman Scott G Duke Traci D; Glotzer Cary I $2,750,000 $332 8905 Palmer 37027 5/30 Austermiller Penny S; Austermiller Roger S Arnold Homes LLC $2,335,000 NA 2304 Firefly 37069 5/1 Torkelson Richard Wade Dubois Charles C; Dubois Shanna $2,292,400 $372 5 Tradition 37027 5/28 Martin Pamela B; Martin William A Sr Arnold Homes LLC $2,200,000 NA 8809 Drosera 37046 5/21 Biesinger Natasha E; Groom Steven E Bratten Jack R; Bratten Louise $1,735,000 NA 4205 Two Rivers 37069 5/10 Helmle Wade & Rachel Trust Jenkins Emily Pouzar; Jenkins William C $1,725,000 $322 7329 Harlow 37046 5/23 Thirty Two Trust Aspen Const LLC $1,700,000 NA 1508 Kimberleigh 37069 5/21 Behmand Patricia And Ramin Family Trust Ard Devan Jr; Ard Karen $1,700,000 $286 9539 Sanctuary 37027 5/15 Khurana Anjali; Mishra Ashish Walker Joseph Warren III Trust; Walker Stephanie Hale Trust $1,700,000 $161 8508 Heirloom 37046 5/17 Fachner Daniel And Julie Revocable Trust Hatcliff Const LLC $1,685,000 NA 1391 Highway 96 37062 5/31 Ludovici Building Twelve Inc Turner Montgomery G Sr $1,665,000 $2,168 6485 Peytonsville Arno 37046 5/8 Stephens Callie; Stephens Gary Dylan Cornerstone Const Co of TN LLC $1,590,000 NA 205 Thornhill 37027 5/3 Gonzales Alberto R; Gonzales Rebecca Turner Shackell Alison; Shackell Nicholas J $1,575,000 $233 525 Excalibur 37067 5/31 Edleson Jan T; Edleson Michael Dawson Jeffrey D; Dawson Kristen E $1,532,000 $214 309 Morning Mist 37064 5/1 Ruggles Kathryn; Ruggles Robert Turner Deneen; Turner Mark R $1,505,000 $209 100 Church 37064 5/10 Hostler 2011 Revocable Trust Mitchell Mary Jane $1,500,000 $290 2 Missionary 37027 5/15 Swarr Elizabeth C; Swarr Peter J Kim Park Melanie A; Park Melanie A Kim; Park Peter W $1,494,000 $192 104 Earlham 37067 5/16 Fox Family Trust Thomas Marguerite; Thomas Rork $1,450,000 NA 1494 Willowbrooke 37069 5/31 Dupuy David H; Dupuy Kimberly R Willowbrook Investment Trust $1,437,500 $219 1052 Buena Vista 37069 5/31 Muto Danielle; Muto Jeffrey J Artisan Custom Homes LLC $1,386,358 NA 5158 Remington 37027 5/15 Pazona Joseph Binhlam John Q (Dr) $1,375,000 $216 689 Legends Crest 37069 5/31 Spencer Neal D Revocable Trust Hopkins Kellie $1,350,000 $159 922 Calloway 37027 5/3 Turner Peter James; Turner Sarah L Shirley George Michael; Shirley Sharon Ward $1,350,000 $182 9609 Mitchell 37027 5/24 Vallone John E; Vallone Melissa Campbell Cindy M; Campbell Kent M $1,345,000 $173 1120 Adams 37064 5/29 Raplee Margaret Jean; Raplee Robert Scott Hidden Valley Homes LLC $1,341,888 $1,015 9581 Liberty Church 37027 5/10 Bentley Charles H III; Bentley Lindsay L Motheral Robert Chad $1,327,600 $290 6003 Lookaway 37067 5/29 Henry Traci L Partners In Building of TN LLC $1,300,990 NA 13 Crooked Stick 37027 5/6 Asgarian Bridget; Asgarian Sam Bell Group Holdings LLC $1,300,000 $212 1620 Ragsdale 37027 5/31 Dagostino Kristin E Living Trust Pruitt Barbara; Senseney Barbara H $1,300,000 $200 9950 Maxwell 37027 5/29 McAdams Richard Jones Loretta Davis; Robinson Darius Amareon; Robinson Kaylen Brianna; Robinson Trevonte Edward $1,300,000 NA 8649 Belladonna 37046 5/2 Coleman Joseph Brent Atkins & Assoc Homebuilders Inc $1,285,000 NA 1825 Acadia Cove 37027 5/13 Bracht David; Bracht Taffie Francis; Francis Bracht Taffie Barlow Builders LLC $1,278,900 NA 7555 Whiskey 37046 5/24 Discovery Land Enterprises LLC Arrington Property Holdings LLC $1,275,000 NA 9108 Raindrop 37027 5/2 9108 Raindrop Circle Trust Legacy Homes of TN LLC $1,241,547 NA 1011 Blakefield 37027 5/28 Turner Elizabeth; Turner George William Playle Angela; Playle Darin $1,225,000 $194 23 Tradition 37027 5/7 Jiwani Mohsin; Jiwani Zahra Krilanovich Katherine Riley; Krilanovich Shaun Anton $1,200,000 NA 224 Ennismore 37027 5/6 Frohlich Karen; Frohlich Kenneth Yao Gina Jie $1,200,000 $240 4029 Ayleworth 37221 5/14 Hill Elisha; Hill Jason Ward James Joseph; Ward Louise S $1,200,000 $233 116 Chatfield 37067 5/1 Calhoun John Emile; Holt Morgan Huber Keith; Huber Shelly $1,160,000 $267 622 Stonewater 37064 5/3 Dubois Charles C Smith Jennifer; Smith Randall E $1,150,000 $211 1005 Buckworth 37064 5/9 Seibert John W; Seibert Shannon L Chudacoff Kay Ellen; Chudacoff Richard Harris $1,150,000 $364 6395 Chartwell 37027 5/8 Yates Elizabeth D Sheriff Investment Group LLC $1,140,000 $164 213 Cavanaugh 37064 5/1 Rivera Monica Zurich Homes Group LLC $1,139,500 NA 1224 Adams 37064 5/16 Smith Randall Garden Gate Homes Inc $1,135,000 NA 7559 Whiskey 37046 5/30 Abp Capital LLC Arrington Property Holdings LLC $1,125,000 NA 9600 Brunswick 37027 5/1 Moskie Joseph P; Spitaleri Rosemarie B Palmer James M; Palmer Lucinda A $1,125,000 $174 1605 Bernini 37027 5/28 Roquemore Jeffrey; Roquemore Julie D McWeeney Dennis; McWeeney Heather Ann $1,125,000 NA 2507 Santa Barbara 37069 5/29 Murias Heather; Murias Manuel Onelio Turnberry Homes L L C $1,123,174 NA 225 Ennismore 37027 5/17 Krauthamer Scott M; Romolo Diana Louise Gonzales Alberto R; Gonzales Rebecca Turner $1,120,000 $255 232 Cavanaugh 37064 5/30 Latulip Gary M; Latulip Kathleen A Ford Mike Custom Builders LLC $1,080,500 NA 901 Evans 37064 5/22 Garner Suzanne M Walker Danielle L; Walker Ryan M $1,080,000 $379 1839 Burland 37027 5/23 For The Love EBMB TN Tenancy By The Entirety Trust Carnley Christopher Craig; Carnley Courtney Dianne $1,075,000 NA 714 Sinclair 37027 5/21 Hawkins Charles Patrick; Hawkins Kelly Ann Shuster John L; Shuster Susan D $1,050,000 $236 809 Singleton 37027 5/29 Cincinelli Jennifer; Cincinelli Korey Rittberg Michael S; Rittberg Tami B $1,042,000 NA 664 Jasper 37064 5/10 McGettigan Brook; McGettigan Patrick Stonegate Homes LLC $1,032,341 NA 1005 Blakefield 37027 5/20 Reidy Gregory D; Reidy Tara Stanley Gregg; Stanley Kelly Poag $1,010,000 $180 243 Chatfield 37067 5/13 Tardy Betsy; Tardy Joel Overby Andrea G; Overby Charles L $1,004,000 $197 8214 Holly 37027 5/3 Silveira Ana Caroline; Silveira Paulo Essenmacher Jenny M; Essenmacher Kurt M $1,000,000 $205 6074 Pelican 37046 5/21 Parsons Brad; Parsons Susan Hidden Valley Homes LLC $999,900 NA 108 Glenrock 37221 5/31 Maggies Dog House Trust Legend Homes LLC $979,900 NA 21 Missionary 37027 5/14 Ackerman Allison; Ackerman Jerrad Lee Swarr Elizabeth C; Swarr Peter J $970,000 $234 203 Waterbury 37067 5/21 Wright Elizabeth Lane; Wright Leonard A Burrus Jane M; Burrus Swan III $945,000 $230 207 Lewisburg 37064 5/21 Lawrence Peggy W Koetje Carolyn Family Trust $942,500 $342 894 Arlington Heights 37027 5/31 Belmont Sarah Jones Elizabeth Parden; Jones Janay S $940,000 $213 4201 Carrolton 37064 5/24 Smolanovich Family Trust Leeth Kenneth L; Leeth Valerie $940,000 $183 401 Eddy 37064 5/30 Sparks Benjamin J; Sparks Blake E Slayden Gary F $935,000 NA 721 Jones 37027 5/2 Khan Kelly Michelle; Khan Mohammed Abdul Mubeen Thomas Lorrie A; Thomas Timothy R $930,000 $233 6209 Belle Rive 37027 5/1 Szeremeta Angela; Szeremeta Brian Chatterjee Jay S Family (Credit Shelter) Trust $926,000 $195 4240 Warren 37067 5/21 Grawe Clive Stanley; Grawe Virginia Lee Humphrey Roald; Humphrey Teresa D $925,000 $243 6025 Martingale 37027 5/13 Knight Brent S; Knight Michele Henshall Williams Janet & Phil Living Trust $925,000 $213 874 Arlington Heights 37027 5/20 Ming Jun Trading Ltd Pillard Cynthia; Pillard Sean M $922,000 $212 109 Watertown 37135 5/16 Holton Adam; Holton Jennifer Barlow Builders LLC $921,900 NA 110 Mealer 37067 5/22 Aukerman Craig Alan; Aukerman Summer Marie Donat Brad D; Donat Greta R; Hosford Greta R $920,000 $186 997 State 37064 5/23 Hetzel Constance T; Hetzel David G Scarboro Alan M; Scarboro Sherry L $920,000 NA 2227 Grey Cliff 37064 5/29 Bailey Lynette M; Bailey Richard C Hallquist Allan E; Hallquist Brenda L $915,000 $195 7049 Lanceleaf 37046 5/10 McBroom Jennifer; McBroom Mark Weekley Homes LLC $914,529 NA 9162 Holstein 37135 5/31 Johnson Jesse M; Johnson Kylie A Turnberry Homes L L C $913,379 NA 3656 Ronstadt 37179 5/24 Welborn Franklin W II; Welborn Sharon H Gp Luxury LLC $910,200 NA 1745 Charity 37027 5/28 Pannell Rhonda; Pannell Steve Knox Marcia N; Knox Timothy J $910,000 $203 2117 Southern Preserve 37064 5/15 Flores Kristin Denver; Flores Ruben Gabriel Carbine & Associates LLC $909,965 NA 9037 Berry Farms 37064 5/7 Scott Angelitta; Scott Thomas Celebration Homes LLC $909,900 NA 1308 Championship 37064 5/21 Ayres Bradley J; Ayres Jennifer N Ford Mike Custom Builders LLC $908,020 NA

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1411 Avellino 37130 5/1 Huber Keith M; Huber Shelly L Tucker Caroline N; Tucker John R $1,375,000 NA 107 Big Sandia 37128 5/24 Cales Amber; Cales Christina Materese Andrea D; Young Jay E $750,000 $209 1139 Bella Vida 37129 5/15 Church Tracy; Rogers Melissa Simmons Builders Inc $749,000 NA 3451 Betty Ford 37130 5/28 Dearden Jerri; Dearden Robert L Alexander Melanie L Revocable Living Trust $686,500 $208 4775 Bass 37129 5/9 Parker Allen T; Parker Jean A Salinas Cesar A; Salinas Wendy R $650,000 $169 12149 Pate 37153 5/6 Agent Philip Harold; Agent Yvonnda Lynn Case Melanie Denise; Case Ronald Ray $631,000 $254 104 Brent Gayle 37085 5/21 Gregory Laramy T; Gregory Lois A Carver Steven $625,000 NA 6310 Wade Springs 37130 5/1 Tibitoski Daniel R; Tibitoski Maranda Bauer Diana; Bauer Frank J $600,000 $129 5182 Cedar Grove 37127 5/6 Harney Justin; Harney Rebekah Hoke April E; Hoke David Ryan $600,000 NA 2913 Pendarvis 37130 5/21 Shepherd Clara Leigh; Shepherd James Lee Farringer John A; Farringer Syble M $579,900 $141 3437 Autumn Oakes 37129 5/2 Kenndy Rochelle M; Kennedy Micah B Laforte Amanda; Laforte Jason $547,000 $152 7035 Springwater 37167 5/28 McMillen Kristi; Tuccinardi Jason Southern Classic Homes LLC $535,927 NA 309 Jade Creek 37135 5/13 Readus Flavel; Readus Tamelar Michaels Homes LLC $533,760 NA 1855 Stewart Creek 37129 5/6 Nelson Brian Carl; Nelson Sarah Excel Builders LLC $530,297 NA 2210 Memorial 37129 5/20 Leech Jeffrey S McKnight James Edward $517,500 $358 1430 Northwoods 37130 5/10 Webb Charles Barrett; Webb Jacquelyn McCullough Hubert L Jr $493,500 $112 167 Dobson Knob 37135 5/3 Brown Anthony; Hoover Alexandra M Michaels Homes LLC $490,000 NA 7823 Brenda 37129 5/20 Welch Kristin; Welch Ryan Thomas Comfort Design Homes LLC $489,900 NA 1610 Constellation 37129 5/20 Christian Andria; Roberts Jason Garcia Jorge A Luna; Luna Capri L; Luna Jorge A Garcia $485,000 NA 7815 Brenda 37129 5/14 Garner Corey; Garner Katie Leanna Investment LLC $482,500 NA 656 Twin View 37128 5/13 Inthavong Keri N; Inthavong Kongchai C Signature Designs Group LLC $480,000 NA 9701 McKee 37085 5/6 Wallace Cayce T; Wallace Devon E Tede Carole Lynn; Tede Randy $479,900 NA 2160 Alexander 37130 5/15 Voorhees Judy Lynn; Voorhees Stephen Elliott Andrew C; Elliott Emily $474,900 $140 1609 Ansley Kay 37037 5/24 Hill Elizabeth Anne; Hill Randy Excel Builders $469,900 NA 1217 Piper Glen 37167 5/30 Clemons Adrianna; Clemons Jonathan RHB LLC $465,000 NA 1911 Estes 37130 5/15 McCrary Susan Gregory Laramy T; Gregory Lois A $465,000 $151 196 Knoxleigh 37129 5/30 Bland Brianna; Bland Glen H II Richardson Group LLC The $459,900 NA 1213 Ben Hill 37135 5/1 Roller Jason L; Roller Kalii S Seifu Elizah; Seifu Misgana $458,000 NA 2420 Joplin 37130 5/16 Fletcher Lisa M; Fletcher Richard Bruce Truitt Susan $456,000 NA 707 Orange Blossom 37130 5/30 Rbn Flagstone Properties LLC Celebration Homes LLC $454,900 NA 3429 Chinoe 37129 5/10 Newman Carol Ann; Yates Linda G Crescent Homes TN LLC $451,388 NA 1505 Ansley Kay 37037 5/10 Fransioli Christopher W; Fransioli Michelle M Devault Homes Inc $449,900 NA 10436 Valley View 37085 5/1 Markham Amanda; Markham Matthew J Thomas Michael W $449,900 NA 4115 Avalon 37128 5/23 Brannom Ashley L; Brannom Leonard Douglas Blair Barbara C $449,900 $180 1106 Kittywood 37129 5/6 Hoke April; Hoke David Ryan Harney Homes LLC $448,624 NA 1001 Green Meadow 37167 5/28 Botrous David; Botrous Diana Bmch TN LLC $445,000 NA 7019 Citation 37129 5/8 Counts Francis Brady Jr; Counts Melanie Deel Nolen Julie; Nolen Stephen A $445,000 $136 7809 Brenda 37129 5/17 Harris Christopher; Harris Seanna Comfort Design Homes LLC $444,900 NA 5705 Iverson 37127 5/29 Carlton Joshua S; Carlton Ronda F Summit Builders Corp Inc $437,000 NA 502 Beverly Randolph 37129 5/20 Stonecipher Andrew Joseph; Stonecipher Stephanie Michele Touger Barbara K Mgmt Trust; Touger Ellesa M $435,000 $153 6612 Maple Tree 37128 5/6 Gruhn Kelly N; Gruhn Michael S DR Horton Inc $433,000 NA 1907 Somerset 37129 5/30 McDaniel Nathan G; Moyers Shanda Cavallo Kimberly; Goad Ryan; Ogles Kimberly; Ogles Kimberly Carr $430,000 $133 205 Eaglecrest 37060 5/22 Huff Jordyn K; Huff Timothy W Underwood Const And Excavating LLC $429,900 NA 8025 Vineyard 37086 5/3 Mousa Bishoy Bradley Carol Jane $429,000 $122 5784 Napa Valley 37167 5/16 Labelle Bonnie L; Stafford Rebecca L Celebration Homes LLC $427,109 NA 1510 Augusta 37037 5/8 Hollis-Wood Laura Q; Wood Jason; Wood Laura Q Hollis Excel Builders LLC $426,500 NA 116 New Dawn 37153 5/6 Wright Elijah J; Wright Melissa G Hudson Kara Rebecca; Hudson Roger Dale Jr $425,000 $160 5341 Saint Ives 37128 5/21 Woods Daniel; Woods Victoria Mendez Margaret A; Mendez Raul A $424,900 $146 4517 Garcia 37128 5/24 Wilson Ashlan; Wilson Isaac Berrio Matthew; Berrio Megan $423,500 NA 934 Covenant 37128 5/28 Hendrix Cole Everette; Hendrix Hailey Brooke Lennar Homes of TN LLC $421,069 NA 1215 Piper Glen 37167 5/15 Jones Andrea; Jones Michael RHB LLC $420,000 NA 1201 Jefferson 37130 5/16 Blake Alexander; Blake Valeri Baker Robert Scott $420,000 $177 3912 Runyan 37127 5/6 Benson Sheena K; Benson Steven E Harney Homes LLC $419,990 NA 1202 Frinton 37167 5/13 Saffold Joseph L; Saffold Shameka Nelson Brian; Nelson Sarah E $419,900 NA 211 Leconte 37128 5/3 Geanes Cory; Geanes Heather Patel Bansari; Patel Niravkumar B $417,000 NA 507 Council Bluff 37127 5/15 Ho Lynh Ngoc; Le Nhan Quy Layman Lisa $415,000 $122 914 Covenant 37128 5/6 Embry Jerome Irving; Embry Marlana Marie Lennar Homes of TN LLC $411,718 NA 5312 Starnes 37128 5/20 Lewis Travis Tyrone; Norman Misty Michelle Paran Homes LLC $410,250 NA 712 Church 37130 5/28 Kates Jennifer Wachtel; Wachtel Sharon K Stewart Anna; Stewart Gregory $409,900 $135 1142 Batbriar 37128 5/17 Kurnick Charles; Kurnick Lindsey M Paran Homes LLC $409,900 NA 3531 Cortona 37129 5/1 Onks Jane Lauren Landmark Homes of TN Inc $409,125 NA 1021 Webbs Retreat 37128 5/23 Landtroop Brian H; Landtroop Stephanie L DR Horton Inc $407,165 NA 1550 Side 37130 5/23 Edwards Brooke; Edwards Joseph A Elliott Project LLC The $404,000 NA 611 Inez 37167 5/2 Holmes Kenneth; Holmes Renee BMCH TN LLC $400,000 NA

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1549 Boardwalk 37066 5/20 Elizondo Miguel A; Elizondo Trista S Kellogg Lisa; Kellogg Michael $2,000,000 NA 1483 Boardwalk 37066 5/13 Brooks Michael; Brooks Tina Phillips Harry Jason; Phillips Leslie K $1,300,000 NA 2151 Centerpoint 37075 5/13 Goss Brenda; Goss Michael Cameron Hill Elisha; Hill Jason C $1,185,800 NA 920 Plantation 37066 5/21 Kellogg Lisa Songco; Kellogg Michael S Gittens Kevin J; Gittens Kimberly A $975,000 $163 1020 Lake Rise Overlook 37066 5/10 Sts Assets 1 LLC Mesa Verde Assets LLC $778,431 $240 108 Stonehollow 37075 5/10 STS Assets 1 LLC Mesa Verde Assets LLC $778,431 $247 130 Nogs 37066 5/2 Tomic John; Tomic Maria C Smith Carolyn R; Smith E Eugene $750,000 $214 1249 Sandy Valley 37075 5/13 Fabio Marcos; Sinaise-Fabio Lanzi Rick Troutt Builders LLC $678,000 NA 1024 Franklin 37066 5/30 Fields Abigayle; Fields Paul White Jennifer L; White Robin W $650,000 NA 504 Falcon 37066 5/28 Rupert Phillip Said Connie F; Said Samuel E $650,000 $1,178 1470 Boardwalk 37066 5/10 Ziols Barbara A; Ziols Gregory J Marsh Kevin R; Marsh Tammy L $647,000 NA 1031 Franklin 37066 5/15 Halliman Daniel T; Halliman Tami Jo Wilson Sandra Kay $646,000 $126 1006 Regency 37066 5/28 Davidson Doris J; Davidson Erie E Jay W Frey & Valerie R MacLeod Revocable Living Trust $640,000 $157 178 Riverchase 37075 5/15 Pospisil Bob; Pospisil Lori Patterson Dorothy L; Patterson Harry L $635,000 $286 1005 Trails End 37066 5/20 Pieri James A; Pieri Sharon A Pyle Jeffrey C; Pyle Misty L $614,900 $172 711 Shute 37075 5/10 Barnes Joseph; Bergeman Christine Creekside Homes LLC $612,500 NA 1024 Club View 37066 5/24 Ballou Angela Kay; Ballou Paul W Foxland Harbor Condos LLC $610,000 NA 982 Westbrook 37066 5/15 Rippy Beverly Lynn; Rippy Donald Andrew Frank Batson Homes Inc $605,188 NA 930 Plantation 37066 5/2 Vic G & Vickie K Flanigan Living Trust Cassell Julie; Cassell Robert $600,000 $153 1584 Drakes Creek 37075 5/7 Sullivan Michael; Sullivan Rebecca Celebration Homes LLC $592,429 NA 101 Ashington 37075 5/22 Griswold Abbey; Griswold Christopher Weekley Homes LLC $590,000 NA 100 Beaumont 37075 5/23 Sprout Kimberly Havens; Sprout Troy Pate Jeffrey; Pate Tami $558,000 $133 1029 Brighton 37066 5/10 Corbitt Andrea M; Corbitt Kenneth D Cornerstone Homes Inc $554,900 NA 1014 Brighton 37066 5/14 Baethe Jennifer Kennair; Baethe Troye Bradley Drees Premier Homes Inc $551,600 NA 1080 Vinings 37066 5/22 Marcouiller Natalie; Webster Michael D Daughtry Karen Scott; Daughtry Ronald Ervin Jr $549,500 NA 1036 Montrose 37066 5/22 Reniker David A; Reniker Racquel Eastland Const Inc $544,900 NA 1509 Boardwalk 37066 5/23 Baltasar George Paul Charles & Nancie Read Trust $529,000 NA 107 Windham 37075 5/10 Tapia Christopher; Tapia Jennifer Nakum Hiren R; Sharma Purnima $525,000 $100 123 Manor 37075 5/10 Carter Benjamin M Jr Crescent Homes TN LLC $519,990 NA 1017 Laffite 37066 5/2 Graves Catherine A; Graves Jeffery P Sentieri Elisabeth A; Sentieri Gary L $515,000 NA 203 Malayna 37075 5/6 Rooney James; Rooney Janet; Rooney Kevin Lewis Angela; Lewis Stephen F $514,000 NA 2097 Hawkwell 37075 5/9 Peterson Darren M; Peterson Marisa Creekside Homes LLC $505,556 NA 137 Flintshire 37075 5/16 Murphey Deborah Jean; Murphey Michael Alan Frank Batson Homes Inc $502,703 NA 920 Red River 37066 5/9 Douglas Dillard; Douglas Regina Gonzalez Melissa Romero; Romero Samuel Popoca $500,000 $430 85 Blue Ridge 37075 5/10 Roberts Louis Slautterback Connie L; Slautterback E G $490,000 $134 101 Catalina 37075 5/24 Simmons Alex J; Simmons Samantha N Crescent Homes TN LLC $489,990 NA 1665 Boardwalk 37066 5/24 Barkey Sean M; Barkey Sherrill A Meritage Homes of TN Inc $481,048 NA 164 Branham Mill 37066 5/21 Green Joshua L; Green Morgan Green Chris $480,000 NA 106 Melanie 37075 5/14 Hall Christopher Eugene; Hall Jennifer Layne Drees Premier Homes Inc $475,000 NA 1048 Baxter 37066 5/7 Chretien Roland; Chretien Tracy Tapia Louis $469,000 NA 611 Concord 37066 5/14 Desai Mona; Desai Saurabh Surati Hamel R; Surati Sonika H $465,000 NA 1084 Luxborough 37075 5/24 Polishchuk Kateryna; Polishchuk Serhiy Creekside Homes LLC $462,900 NA 119 Saranac 37075 5/1 Altizer Timothy D Burch Sandra L $457,000 $129 1715 Foxland Blvd 37066 5/17 Strong Lois J; Strong Paul J Wardlow Chelsea; Wardlow Daniel $455,000 NA 103 Sophie 37075 5/8 Miller David Lee; Miller Jacquelyne Elizabeth Singh Phoolmattie; Singh Sherlock R $454,900 $110 619 Penhurst 37075 5/22 Payne David B Weekley Homes LLC $449,990 NA 1207 Galloway 37066 5/2 Spannuth Jennifer; Spannuth Wesley Southeastern Building Corp $449,700 NA 1697 Boardwalk 37066 5/8 Varnado Douglas Wilson; Varnado Linda Gray Meritage Homes of TN Inc $446,328 NA 615 Penhurst 37075 5/15 Burke Elizabeth Louise; Burke Jason Allen Weekley Homes LLC $443,000 NA 104 Donna 37075 5/29 Schickowski Rachel; Schickowski Shane Gregory Carolyn B; Gregory James E Jr $440,000 $400 2027 Hawkwell 37075 5/29 Hirth Andrea; Hirth Tyler Creekside Homes LLC $439,460 NA 411 Norman 37075 5/20 Smith Kenneth Justin Pulte Homes TN $438,779 NA 2575 Highway 31 37066 5/22 Holmes Nathan S; Marinello Nicole L Woodard Candace; Woodard David $430,000 $128 564A Thompson 37148 5/2 Allen James C; Allen Tabbatha L Hall Heather; Hall Ken $429,000 $185 385 Quarry 37066 5/21 Corbett Amy A; Jamel Calvin C Clayton Properties Group Inc $428,961 NA 1050 Franklin 37066 5/6 Mitchell Norris K; Mitchell Stacey R Lindsey Donald T; Lindsey Erin L $428,000 $169 1022 Harness 37066 5/2 Cain Amy K; Cain Chad S Calloway Thelma Darlene; Carter Carl T; Carter Larry W; Mitchell Fredia Carol Estate $425,000 $146 181 Monarchos 37066 5/6 Stidham Betty Clayton Properties Group Inc $423,018 NA 239 Hidden Lake 37075 5/9 Thorland Lynda T; Thorland Rodney H Graves Family Trust Agreement $422,500 $159 1204 Galloway 37066 5/1 Diep Khanh-Vy Thi; Nguyen Thao T Southeastern Building Corp $420,900 NA 520 Carolyn 37066 5/9 Prichard Nathan Robert; Prichard Shana Marie Messmer Gary; Messmer Jolene Ann $420,000 $139 104 Coachman 37075 5/16 Stevens Jeremy; Stevens Karissa McCann Philip; McCann Stephanie $419,900 $100 1681 Boardwalk 37066 5/29 McVey Etolia R Meritage Homes of TN Inc $418,820 NA 1003 Pittman 37066 5/8 Owens Amber R; Owens Stephen M Keorner Denise T; Lowder Denise Talley; Lowder Robert III $416,900 $104 1320 Barnsdale 37066 5/1 Zappacosta John Anthony III; Zappzcosta Andrea Elizabeth Southeastern Building Corp $414,046 NA 1053 Mansker Farm 37075 5/6 Hilgenkamp Daniel D; Hilgenkamp Linda C Kodali Amita; Kodali Venkatasiva P $412,500 $106 747 Canter 37075 5/10 Russ Tiffany H; Russ Tramel J Clayton Properties Group Inc $411,000 NA 1009 Shoreside 37075 5/6 Schmidt Angela Gail; Schmidt Joseph William III Ousley Linda; Smith Ed; Smith Edward Charles $410,000 $180 139 Blue Ridge 37075 5/13 Figus Michael; Figus Tammy Reyes Carlos $410,000 $131 118 Jefferson 37075 5/30 Dixon Jodi; Dixon Roydon Brooks Cearley John Edward; Cearley Mary Margaret $405,000 $126 739 Canter 37075 5/28 Castleberry Kenneth Lamar; Castleberry Susan True Clayton Properties Group Inc $404,125 NA 1684 Foxland 37066 5/2 Cardi Ginny Rebekah; Cardi Vincent Thomas Meritage Homes of TN Inc $400,995 NA 1024 Appaloosa 37066 5/29 Howell Chelsea L; Howell Logan D Southeastern Building Corp $400,900 NA 1196 Adelicia Hayes 37066 5/8 Harris Brian M Curtis John Addison Jr; Curtis Susan Marie $400,000 $106 3177 Highway 76 37148 5/15 Grubbs Joseph; Grubbs Kelly Showalter Const Inc $400,000 NA

Wilson County