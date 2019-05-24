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The Ledger - EST. 1978 - Nashville Edition
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VOL. 43 | NO. 21 | Friday, May 24, 2019

Top Middle Tennessee commercial sales for April 2019

Updated 4:02PM
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Top commercial real estate sales, April 2019, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersPrice
865 Bellevue Nashville 37221 4/3 CF Bellevue Multifamily Dst CCP IV Knollwood LLC $56,650,000
210 Athens Nashville 37228 4/30 Nashville TN I SGF LLC Albany Road-Metrocenter Plaza LLC $36,000,000
595 Hicks Nashville 37221 4/3 AVR Post Ridge LLC; BJ Tramway Post Ridge LLC; De High Resort Post Ridge LLC; HZF Post Ridge LLC; Lam Post Ridge LLC; MWR Post Ridge LLC; SNT Post Ridge LLC Post Ridge Assoc Ltd LP $23,500,000
2200 Murfreesboro Nashville 37217 4/17 DCM Hampton LLC Sterling Hampton Chase LLC $20,750,000
200 Broadway Nashville 37201 4/11 TAC 200 Broadway LLC Scott Sales Co Inc $18,500,000
641 Division Nashville 37203 4/23 Haven at the Gulch LLC Highpoint Division Partners $13,500,000
2424 Atrium Nashville 37214 4/2 Nashville Airport Hotel I Inv LLC Nashville Ventures LLC $13,433,335
1414 4Th Nashville 37210 4/23 MTP-1414 4th Avenue South LLC 4th Ave South Ventures PG $9,250,000
1200 49Th Nashville 37209 4/1 EVG 49TN LLC Jackson Masonry LLC $5,500,000
6737 Centennial Nashville 37209 4/1 Sentinel of Light LLC First Light-Centennial LLC $4,900,000
931 Robinson Old Hickory 37138 4/23 Lifetime Holdings Group TN LLC DWC Nashville LLC $4,100,000
0 Old Franklin Antioch 37013 4/18 Cane Ridge Apts LLC Freeman Florida Venture Ltd $3,900,000
2409, 2411 Kline, 8120 Sawyer Brown Nashville 37211 4/22 Simple Cremation & Funeral LLC Big Sandy Group Inc; Murphy Stephen Ray $3,500,000
1004 Forrest, 1012 Main Nashville 37206 4/3 1012 Main Street En LLC Sunny Meadows LP $3,245,000
2806 Dickerson Nashville 37207 4/9 MCF Prop PG Tri-State Enterprises LLC $3,100,000
1105 Fatherland Nashville 37206 4/12 Glengarry Partners Martin William L Jr Estate $2,451,050
377 Athens Nashville 37228 4/17 AH Nashville Dev LLC Kelly Lot Dev Inc $2,360,000
2972 Sidco Nashville 37204 4/2 Lee Phil Morehead Enterprises LLC $2,000,000
609 Merritt Nashville 37203 4/17 Grout Chad M Moolman Chris; Moolman Karin $1,850,000
810 Jefferson Nashville 37208 4/24 810 Jefferson Street LLC Kochtitzky Rodney Morse $1,750,000
702 18Th Nashville 37203 4/18 Chera Jane Bro-A-Sis LLC $1,740,000
265 Old Hickory Madison 37115 4/3 265 E Old Hickory LLC Jorgensen Family Trust $1,600,000
1603 Harpeth Kingston Spr 37082 4/8 Kingston Partners LLC Adcock Steven M; Rodgers Joe L; Valiquette John D $1,535,468
0 Ned Shelton Nashville 37217 4/15 Hamilton Creek Dev Co LLC George T Hicks Family Trust; Hicks George T; Hicks George T Sr Estate; Vaughan Theodore G $1,521,600
6088 Old Hickory Whites Cr 37189 4/24 Four Wheelin Farm Trust Old Hickory Cabin Trust II $1,500,000
5828 Nolensville Nashville 37211 4/3 Imo Us South LLC Nolensville Pike Carwash Partnership $1,413,730
2606 Lebanon Nashville 37214 4/12 Spiva/Hill Mgmt & Inv LLC Wong Ah-Shew $1,250,000
2738, 2740 Elm Hill, 11 Music Square E. Nashville 37214 4/30 CFT NV Devs LLC First TN Bank Na $1,250,000
646 Iris Nashville 37204 4/26 ACDC Commercial Holdings LLC Frizsell Daniel M; Frizsell Susan $1,140,000
3608D End Nashville 37205 4/22 Hart Charles Fredrick; Hart Cindy Nora Mike Ford Custom Builders LLC $1,100,385
1105 Fatherland Nashville 37206 4/12 Glengarry Partners William L Martin Jr Revocable Trust $1,048,950
0 Bluff Brentwood 37027 4/25 LIG Assets Prop LLC Allen Sarah McKee; Pharr Edna Lunette; Pharr Lunette Allen $1,000,000
0 Old Hickory Antioch 37013 4/5 Hdp1 LLC Evergreen Hills PG $994,000
916 Main Nashville 37206 4/22 916 Main Street En LLC Resha Betty Jo; Resha Frank Louis Jr $975,000
9560 Highway 96 Franklin 37064 4/24 Lorinc Julius; Lorinc Zuzana Hickman Lillian Toline; Miller Gail Toline; Toline Eric McPherson; Toline Pamela L $950,000
2700, 2706 Whites Creek Nashville 37207 4/16 Pande LLC Omar Timage A $900,000
720 Rivergate Goodlttsvlle 37072 4/2 Nofal Zaidoun Shaar Forero Prop Inc $830,000
2713 Greystone Nashville 37204 4/9 Brush Beth; Brush Stephen Adex Partners PG $800,000
4021, 4033 Mill Mill Hermitage 37076 4/8 Swami-Shreeji Hermitage LLC Laxmi Plaza LLC $800,000
2822 Erica Nashville 37204 4/17 HP3 PG Mabey Greg Alan; Mabey Greg $800,000
3863, 3869 Pin Hook Antioch 37013 4/11 Iglesia De Cristo Su Gran Alabanza Golden Gate Apostolic Church Inc $748,000
2605 Lebanon Nashville 37214 4/3 Pearson Tony Litsey Building Partners $675,000
2817 Columbine Nashville 37204 4/30 Saunders Bill D; Saunders Linda A Naylor Prop LLC $650,000
4820 Sulphur Creek Nashville 37218 4/22 Bowles Christopher Andrew; Bowles Melissa Lefton Senik Troy $640,000
345 Harrison Nashville 37219 4/15 Greene Holdings LLC Drake Jordan T; Drake Lorie Lynn $590,000
4595 Dry Fork Whites Cr 37189 4/5 Leonardo Dominick Joseph Pamela L Dugas Home Trust; W Foster Dugas Jr Revocable Trust $585,000
4761 Ashland City Nashville 37218 4/30 Huffstutter Alex Harlan; Huffstutter Meghan A Hicks David Paul; Hicks Deborah Charlene Wittenmeier $580,000
3608 Old Hickory Old Hickory 37138 4/18 Stonehorse Real Estate Holdings LLC Lineberry Prop Inc $550,000
2793 Couchville Nashville 37217 4/16 Hamilton Creek Dev Co LLC Garner Cheril Lin; Garner Gregg Allan; Garner Isaac R; Mansolino Cheril Lin $500,000
3914 Gallatin Nashville 37216 4/25 Inglewood LLC Finegood Family Trust $500,000
556 Rosedale Nashville 37211 4/8 Build Nashville LLC Phillips Audrey; Phillips Benjamin $450,000
554 Bell Antioch 37013 4/10 Benyamin & Erini Ebrahim LLC Long Shari; Long Sherrie; Wilkes Shari Long $450,000
3780 Bear Hollow Joelton 37080 4/2 Graham Ehrica; Graham Spencer Philip Maddelein Amanda; Maddelein Robert A $430,000
203 Cedar Goodlttsvlle 37072 4/12 McWhirter Mary Broussard Cherri Executrix; Carver Amy Dyer Executrix; Carver Timothy S Estate $425,000
500 Trinity Nashville 37207 4/15 J Word Prop LLC Trinity Partners PG $420,000
1310, 1314 Lewis Nashville 37210 4/23 Participant Prop LLC Luken Family LP $420,000
8858 Hester Beasley Nashville 37221 4/29 Russell Jeff F Dirksen Hilda M; Dirksen Willem J $400,000
312 McCall Nashville 37211 4/1 Molina Ana L GMAT Holdings PG $382,500
334 White Bridge Nashville 37209 4/17 Huggins William A Alterman Sally Schwartz; Barish Dina; Barish Sylvia Rose Estate; Burns Marla; Cohen Rachel; Fondiller Jill H; Jaffe Barbara; Katz Susan Lapidus; Lapidus Douglas; Newsome Arlene; Prince Frances; Simmons Constance Lapidus; Sloan Steven; Small Bonnie; Barish David Estate; Gryll Madelon Jaffe; Morrison Stuart E $332,000
0 River Road Nashville 37209 4/4 Lee Carla Stokes; Lee John Austin III Angel Anne Marie; Cleveland M Jane $285,000
113 Cedar Goodlttsvlle 37072 4/8 Rion Teresa C; Rion William E Cordell Jeffrey L; Cordell Lori $252,098
7009 Lenox Village Nashville 37211 4/3 Moore Danita Michelle Skinner; Moore Marc Montgomery Jayson $225,000
2208, 2210 Elliot, 1508 Pineview Old Hickory 37138 4/12 Dillard James W; Roark Danny C Minton Elaine; Minton Steven M $215,000
222 Berry Nashville 37207 4/29 Lapsley Shannon Manwaring Karah A $205,000
1613 17Th Nashville 37208 4/26 Williams Deirdre Woodbine Community Organization Wco Inc $185,000
2405 Old Hickory Old Hickory 37138 4/30 5 Dogs Prop LLC Sharp Patricia C; Sharp Thomas Wayne $180,000
416 Leisure Antioch 37013 4/9 Tulis Josiah E Pickens Gary K; Pickens Jennifer B $174,900
4428 Trace Old Hickory 37138 4/2 McMillan William C Rowley Ewellonda R $165,000
926 Hammack Nashville 37214 4/9 Samiee Saman Ammons Family Trust $156,225
3620 Anderson Nashville 37217 4/12 Feldman Kevin Ameris Bank $155,000
4644 Old Hickory Old Hickory 37138 4/8 Morrison James R Morrison Linda; Morrison Terry K $125,000

Williamson County

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersPrice
377 Royal Oaks Franklin 37064 4/4 Cornerstone Childcare Project LLC Grow & Learn IV LLC $4,700,000
0 Old Natchez Franklin 37069 4/18 Danner Raymond L Jr Nusz Terri L; Nusz Thomas B $4,050,000
4255 Old Hillsboro Franklin 37064 4/5 Leapers Fork Ranch LLC Foxhedge Farm LLC $3,100,000
5475 Parker Branch Franklin 37064 4/22 Cava Jeffrey M Salas Levi; Salas Sarah A $1,400,000
7118 Loblolly Pine Fairview 37062 4/4 Tiger Imports LLC Tenn Tex LLC $1,233,500
2080 Fairview Fairview 37062 4/3 Murphy Group LLC Chappell Family Realty Partnership; Chappell James Phillip $1,100,000
2281 Osburn Arrington 37014 4/12 Day Thomas Wayne; Day Wendy S Benson Jonathan D; Benson Sarah M $1,097,900
7263 Nolensville Nolensville 37135 4/8 Goff Holdings LLC McCanless McCord Joint Venture $980,000
6232 Meeks Franklin 37064 4/30 Sunnybrook Inv Co LLC Smithson William Herman Jr $912,500
6461 Peytonsville Arno College Gr 37046 4/15 Cornerstone Building Inv LLC Dewey Dakota; Emler Colton; Smithson Charles A; Smithson Charles Reece (Will Of); Smithson Matthew; Smithson Michael E; Varney Virgina Abbigale; Varney Virginia Abbigale $775,000
5029 Lone Oak Pvt Franklin 37064 4/29 Graham Baird Co LLC Polk Patti L $675,000
6014 Serene Valley Franklin 37064 4/16 Graham Baird Co LLC Owens Anthony Porter; Owens Cheryl Ann $663,000
0 Flat Creek College Gr 37046 4/26 Jones John R Sr; Jones Wendy M Bergman Leigh Mefford; Bergman Race Phillip $575,000
7952 Daugherty Capley Primm Spr 38476 4/2 Krekel Courtney; Krekel Devin Swanner Gregory L; Swanner Kimberly A $510,000
2401 Fairview Fairview 37062 4/17 Gps Hospitality Huts LLC Bullock Jeffery; Bullock Scott Dev $441,720
0 Horn Tavern Fairview 37062 4/22 Hunt Jessy J; Hunt Ross White Janet M $405,000
5120 Virginia Brentwood 37027 4/1 Schmitt Steven T (Dmd) Thomas Timothy R (Dr) $325,000
Old Highway 96 Franklin 37064 4/25 Gonzalez Gilberto Gorgone Gregory P; Gorgone Nancy C $290,000
Byrd College Gr 37046 4/26 Case Melanie Denise; Case Ronald Ray Perry Dewayne; Perry Teresa; Perry Teresa Gayle $274,000
8573 Taliaferro Eagleville 37060 4/4 Greene Chad R; Greene Lauren M Ostebo Brittany L; Ostebo Daniel R $268,800
4421, 4431 Gosey Hill Franklin 37064 4/1 Tenpenny Kayla B; Tenpenny William T Locke Teresa W $266,720
Green Chapel Franklin 37064 4/29 Reker Karl S; Reker Wendy D Traceland LLC $258,000
0 Deer Ridge Fairview 37062 4/4 McBroom Brian; McBroom Jennifer Sullivan Ewing L (estate of); Sullivan Kelvin B; Sullivan Mark A; Sullivan Ronnie W $240,000
Parker Hollow Nolensville 37135 4/29 Deering Mark G; Deering Rachel D Kanne William $225,000
2911 Spantown Arrington 37014 4/16 Sage Const LLC Turner Group PG; Turner Mark; Turner Prop PG $202,500
0 Loblolly Pine Fairview 37062 4/25 Grisham Ralph Eric; Grisham Tanya R Ficken Jackie P; Ficken Junae B; Ficken Luke R; Ficken Susan L; Killingsworth Patti L; Killingsworth Alan W $129,500
0 Cox Arrington 37014 4/11 Vaden Robert D Jdv L P; Rittenberry Anne V; Vaden Robert D $120,000

Rutherford County

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersPrice
261 Barfield Crescent M'boro 37128 4/1 Parke Partners LLC BW Parkside Owner LLC $37,500,000
419-457 Sam Ridley Smyrna 37167 4/25 Garden Grove Bb LLC Sun Life Assurance Co of Canada $5,250,000
8319, 8575 Rocky Fork Almaville Smyrna 37167 4/12 Jandim Realty LLC Fork Rocky Partners G P; Palmer John Gray III $3,000,000
1322 Hazelwood Smyrna 37167 4/9 Arab Akbar K County Village LLC $2,600,000
1773 Highway 99 M'boro 37128 4/15 New Salem Land Dev LLC Rowland James C; Rowland Rhonda $2,500,000
109 Enterprise La Vergne 37086 4/23 Mitali Hotels LLC Village Hospitality LLC $2,350,000
3 Rose Robert M'boro 37128 4/8 Pinnacle Bank North Church LLC $2,037,048
9 Robert Rose M'boro 37128 4/4 Andalusia Prop Inc North Church LLC $1,900,000
Irongate M'boro 37129 4/23 D3 Memorial LLC Haynes James B Family Real Estate Partnership; Haynes James Brevard; Haynes Sam Miller $1,532,876
5084 Sledge Christiana 37037 4/16 H Global Inv LP Deas JM Jr; Kilgore Robert F; Tan Oak Farms $1,500,000
693 College Grove Eagleville 37060 4/11 Kzo Franklin Prop LLC Goodgame John Thomas Jr $1,100,000
8634 Gum M'boro 37127 4/23 Fortier Danielle L; Fortier Scott Michael Barrett Brandy Sue; Barrett Chris $835,000
3493 Shores M'boro 37128 4/3 Johnson Amy Harris Deborah S; Harris Jerry Keith $709,500
11187 Windrow Rockvale 37153 4/26 Holmes Flossie M; Holmes Stephen L Gibson Dana R; Gibson Robert B Jr $685,000
6815 Halls Hill M'boro 37130 4/1 Blankenship Donald Steve PNB Holding Co 2 Inc $385,000
879 Seven Oaks Smyrna 37167 4/16 TNT Carpet Clean Inc Seven Oaks Inv LLC $380,000
Middle Tennessee M'boro 37129 4/1 Twin Oaks LLC Moody George Jefferson; Moody Tammy L $345,000
1344 Lowry Smyrna 37167 4/23 Mukahal Ahmad Azmi Wolford Jean G; Wolford Leroy H $250,000
715 Church M'boro 37130 4/11 Beach Joseph C; Beach Paula A Young Roy E $245,000
237F Castlewood M'boro 37129 4/9 Mid TN Inv Prop Titshaw Johnny L Jr; Titshaw Susan $186,000
Richland Richardson M'boro 37130 4/16 Luthringer Chad; Luthringer Rebecca Wilson Tony Wayne $165,000
River Barfield M'boro 37128 4/8 Hulsey Gary L Harrison James T; Harrison James Taylor Sr And Peggy Ann Revocable Living Trust Agreement; Harrison Peggy A $160,000
Liberty Bell Buckle 37020 4/2 Harris Kelly; Harris Marshall Hurst Jacob; Hurst Sydney $151,087
533 River Rock M'boro 37128 4/8 Zheng Guanping Frost Diane A $130,000
1 Coleman M'boro 37127 4/10 Ammerman Andrew; Ammerman Kristynn Fox Arlan E; Fox Chelsea L $105,000
814 Lee M'boro 37130 4/24 Carter Realty Inv Becker Elizabeth Dotson; Becker Elizabeth Dotson Co-Executrix; Dotson Ben; Dotson Greg; Dotson Guy R Jr; Dotson Guy R Sr Estate; Dotson Von Mitchell $104,500

Sumner County

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersPrice
393 Main Hendrsnville 37075 4/24 Hazel Path Partners MCG Hazel Path LLC; VCP Hv Sears LLC $5,400,000
0 Greenlea Gallatin 37066 4/29 Barnfield Billy R Jr Goodview Prop LLC $2,600,000
0 Old Douglas Gallatin 37066 4/1 Clayton Prop Group Inc Ima F Langford Reocable Trust; Jack L Langford Recvocable Trust $2,144,124
0 Rozella Gallatin 37066 4/5 Gregory Family Trust Collier Kevin M; Collier L Paige $2,075,000
212 Indian Lake Hendrsnville 37075 4/12 D3 Hendersonville LLC OCharleys LLC $1,600,000
170 Main Gallatin 37066 4/23 Hendersonville 2872 Partners MSCI 2007-IQ16 East Main Street LLC $1,391,250
1720 Pleasant Grove Westmorlnd 37186 4/1 Clayton Supply Inc Swords Group LLC $1,100,000
109, 110, 119 Mason Portland 37148 4/11 Howell Fred Jr Country Hills 109 M Trust; Country Hills 110 M Trust; Country Hills 112 M Trust $1,005,000
1398 Gateway Gallatin 37066 4/18 Archer Data Centers Spe1 LLC City of Gallatin $999,705
200 Trigg Gallatin 37066 4/17 Drasey Inv Partners LLC Lanco Exchange Inc $955,000
1333 Hogans Branch Hendrsnville 37075 4/2 Diamond Anchor LLC Brassell Jere T $950,000
301 Broadway Portland 37148 4/15 Gps Hospitality Huts LLC Bullock-Scott Dev $753,523
1822 Highway 31 White House 37188 4/2 Leeson Jeremy Upchurch Jimmy $385,000
108 Powell Hendrsnville 37075 4/17 Payne Dale R; Payne Jennifer D Laviola Marlene $350,000
700 Broadway Portland 37148 4/11 R H S Management LLC Littell Management Family Limited Partnership $330,000
427 Dorris Portland 37148 4/8 Elledge Chris; Elledge Shannon Morgan Laura E $269,250
100 Reed Portland 37148 4/8 Hester Allison; Hester Eric W Aubrooks Bonnie G; Ausbrooks Bobby $262,000
Duffer Hollow Bethpage 37022 4/11 Holder Barbara Perry La Donna; Perry Michael $245,000
Anderson Hendrsnville 37075 4/5 Norman W Scott Jennings Robert L $242,800
440 Ben Albert Cottontown 37048 4/15 Johns Jacob A; Ragland Kimberly G Ragland Joe W; Ragland Lisa A $226,250
435 Main Gallatin 37066 4/8 B&C Land Dev LLC Caldwell Linda Bell $225,000
989 Franklin Gallatin 37066 4/16 McCaffrey Joan Phelps John W; Phelps Martha M $219,900
Goshentown Hendrsnville 37075 4/22 Dorsey Alexander; Dorsey Yolanda Fuentes Javier $198,000
3980 Highway 31 Bethpage 37022 4/16 Covingtons Collision Center LLC Taylor Brenda J; Taylor William R $175,000
Fairfield Westmorlnd 37186 4/22 Fuller Amanda Kepley; Fuller Nathan A Kepley John G $171,000
236 Switchboard Portland 37148 4/25 Bruce Johnny Wayne Wandrey Joy Lee; Wandrey Mark H $169,900
0 Robert Simmons Westmorlnd 37186 4/9 Wink Breanna; Wink Dakota Duncan Angela; Duncan Kurt $149,000
Douglas Gallatin 37066 4/9 Carrier Gary; Carrier Michele Finney Andrew; Finney Audrey $139,900
120 Main Portland 37148 4/16 Shifflett Diane L; Shifflett G Clark III Baggett Craig A $137,500
6371 Old Highway 31 Bethpage 37022 4/9 Pedigo Keith; Pedigo Tracie Richardson Susan Carrie; Richardson Thomas Dale $129,900
5215 Austin Peay Westmorlnd 37186 4/29 Equity Trust Co Home Capital LLC $123,000
314 Hester Cottontown 37048 4/22 Garris Ashley Adams Tammy; Adams Teddy $120,000
52E Highway Westmorlnd 37186 4/4 Herald Adam; Herald Ashley Clark Bobby Joe; Davis Gaylen W $100,000

Wilson County

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersPrice
Lebanon Lebanon 37087 4/8 Meritage Homes of TN Inc Eakes Carolyn C; Huff Billy C; Piercey Stephen D; Sutton Harold $1,200,000
405 Industrial Mt Juliet 37122 4/15 Rackley Roofing Co Inc Donelson Roofing Co Inc $775,000
5626, 6530 Cainsville Lebanon 37090 4/11 Cunningham Joseph; Cunningham Stacy Bradley James R; Bradley James Robert; Bradley Lodema G; Bradley Lodema Gayle $760,000
0 Vesta Lebanon   4/26 Sheril A Living Trust Williams Michelle L; Williams Randall Scott $663,500
1530 Cairo Bend Lebanon 37087 4/22 G Team; The G Team Holman Bonnie B; Holman Lucas A $575,100
2502 Philadelphia Lebanon 37087 4/1 Brown Brian Keith; Brown Heather Renee Knowles Stewart Const Inc $524,600
Old Murfreesboro Lebanon 37090 4/9 Mayo Brittany Aaron Fleming Homes LLC; Fleming Jordan R Member $465,000
414 Clemmons Lebanon 37090 4/29 Stults Betty Gean Revocable Living Trust; Trust B Gipson Howard Dean; Gipson Rebecca $438,000
283 Salem Lebanon 37090 4/24 Holman Bonnie B; Holman Lucas A Dye Annette Smotherman Estate; Pulley William Gregory $393,787
9200 Murfreesboro Lebanon 37090 4/1 Williams Clarence W Jr; Williams Wanda F Gannon Helen $385,000
4950 Sparta Watertown 37184 4/16 Patel Dahyabhai; Patel Kavin; Patel Sejal Essex Convenience Corporation $350,000
511 Pin Oak Mt Juliet 37122 4/18 Odum Jo Ann Revocable Living Trust; Odum Paul R Revocable Living Trust Judd Brenda; Judd Paul $350,000
145 Linwood Watertown 37184 4/22 Ruis Stuart Lee Speciality Converting Services Inc $304,000
107-111 Cumberland Lebanon   4/9 Hodge Sheila L; Tramel Jerry T; Tramel Tracy Darst Madeline Hagan; Hagan Anthony Ensley Jr; Hagan Madeline M; Porter Melinda Hagan $295,000
104 Public Lebanon 37087 4/4 Sw Holdings LLC Alvis Jimmy T; Alvis Virginia Darlene $255,000
0 Armsrong Lebanon   4/1 Midgett Family Trust Barnes Jeff; Barnes Tim; Hayes Joni B; Hilliard Pam; Minchey Barbara $253,900
1003 Main Lebanon 37087 4/2 Gray Kathleen; Gray Mike Chaffin Family Trust $250,000
Beasleys Bend Lebanon 37087 4/15 Oaks Amanda Lee; Oaks James Allen Hilliard Danny; Hilliard Pam $248,500
1055 Chatsworth Old Hickory 37138 4/12 Hornjak Boris; Hornjak Martina J McClung Mack H Member; Vastland Northcrest Dev LLC $242,819
1055 Chatsworth Old Hickory 37138 4/11 Boshaw Doris Champion Kathryn Lynn $235,000
1055 Chatsworth Old Hickory 37138 4/12 French Sarah Ashley Vastland Northcrest Dev LLC $232,900
100 Villa Lebanon 37090 4/29 Lewis Anna Marie Fetner Rebecca A $210,000
0 Rutland Mt Juliet 37122 4/5 Bogner Hanna Brown Brittany A $207,000
2924 Sparta Lebanon 37090 4/8 Mitchell Rodger Prop LLC Dugdale Jonathan G $201,145
236 Market Lebanon 37087 4/12 Walker James Christopher Forbes Mike $200,000
122 Castlewood Lebanon 37087 4/23 Schmitt Peter R Harrelson Rita E; Miller Christopher $195,000
139 Quita Lebanon 37087 4/11 Smith Michael S; Smith Pamela D Gibbs Beverly Hurd; Gibbs Rodney W $190,000
2924 Sparta Lebanon 37090 4/8 Turner Dairy LLC Dugdale Jonathan G $166,848
408 Main Lebanon 37087 4/1 Gramling Thomas M Cpa; Thomas M Gramling Cpa Taylor Glenda; Taylor Jerry $160,000
Holloway Lebanon 37090 4/22 Sharp Adam; Sharp Jennifer Howell Ellen; Howell Timothy $150,000
122 Castlewood Lebanon 37087 4/1 Williams Billy Morris Jr Williams Billy $148,500
Lovers Lebanon 37087 4/4 Baadsgaard Christie Marie; Kirk Ian Offenbacher Olivia Rose; West Penelope Louise $130,000
555 Lindsley Lebanon 37090 4/29 Hidden Trail Prop LLC Cowan Beverly Sue Estate; Cowan Daniel Lee; Cowan David Lynn; Cowan Donald Wayne $125,000
0 Mt Juliet   37122 4/1 Vintage Station North Owner LLC City of Mt Juliet TN $120,000
283 Salem Lebanon 37090 4/24 Holman Bonnie B; Holman Lucas A Dye Annette Smotherman Estate; Pulley William G $106,213

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TNLedger.com Knoxville Editon
RECORD TOTALS DAY WEEK YEAR
PROPERTY SALES 0 0 0
MORTGAGES 0 0 0
FORECLOSURE NOTICES 0 0 0
BUILDING PERMITS 0 0 0
BANKRUPTCIES 0 0 0
BUSINESS LICENSES 0 0 0
UTILITY CONNECTIONS 0 0 0
MARRIAGE LICENSES 0 0 0