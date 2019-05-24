Top Middle Tennessee commercial sales for April 2019

|865 Bellevue
|Nashville
|37221
|4/3
|CF Bellevue Multifamily Dst
|CCP IV Knollwood LLC
|$56,650,000
|210 Athens
|Nashville
|37228
|4/30
|Nashville TN I SGF LLC
|Albany Road-Metrocenter Plaza LLC
|$36,000,000
|595 Hicks
|Nashville
|37221
|4/3
|AVR Post Ridge LLC; BJ Tramway Post Ridge LLC; De High Resort Post Ridge LLC; HZF Post Ridge LLC; Lam Post Ridge LLC; MWR Post Ridge LLC; SNT Post Ridge LLC
|Post Ridge Assoc Ltd LP
|$23,500,000
|2200 Murfreesboro
|Nashville
|37217
|4/17
|DCM Hampton LLC
|Sterling Hampton Chase LLC
|$20,750,000
|200 Broadway
|Nashville
|37201
|4/11
|TAC 200 Broadway LLC
|Scott Sales Co Inc
|$18,500,000
|641 Division
|Nashville
|37203
|4/23
|Haven at the Gulch LLC
|Highpoint Division Partners
|$13,500,000
|2424 Atrium
|Nashville
|37214
|4/2
|Nashville Airport Hotel I Inv LLC
|Nashville Ventures LLC
|$13,433,335
|1414 4Th
|Nashville
|37210
|4/23
|MTP-1414 4th Avenue South LLC
|4th Ave South Ventures PG
|$9,250,000
|1200 49Th
|Nashville
|37209
|4/1
|EVG 49TN LLC
|Jackson Masonry LLC
|$5,500,000
|6737 Centennial
|Nashville
|37209
|4/1
|Sentinel of Light LLC
|First Light-Centennial LLC
|$4,900,000
|931 Robinson
|Old Hickory
|37138
|4/23
|Lifetime Holdings Group TN LLC
|DWC Nashville LLC
|$4,100,000
|0 Old Franklin
|Antioch
|37013
|4/18
|Cane Ridge Apts LLC
|Freeman Florida Venture Ltd
|$3,900,000
|2409, 2411 Kline, 8120 Sawyer Brown
|Nashville
|37211
|4/22
|Simple Cremation & Funeral LLC
|Big Sandy Group Inc; Murphy Stephen Ray
|$3,500,000
|1004 Forrest, 1012 Main
|Nashville
|37206
|4/3
|1012 Main Street En LLC
|Sunny Meadows LP
|$3,245,000
|2806 Dickerson
|Nashville
|37207
|4/9
|MCF Prop PG
|Tri-State Enterprises LLC
|$3,100,000
|1105 Fatherland
|Nashville
|37206
|4/12
|Glengarry Partners
|Martin William L Jr Estate
|$2,451,050
|377 Athens
|Nashville
|37228
|4/17
|AH Nashville Dev LLC
|Kelly Lot Dev Inc
|$2,360,000
|2972 Sidco
|Nashville
|37204
|4/2
|Lee Phil
|Morehead Enterprises LLC
|$2,000,000
|609 Merritt
|Nashville
|37203
|4/17
|Grout Chad M
|Moolman Chris; Moolman Karin
|$1,850,000
|810 Jefferson
|Nashville
|37208
|4/24
|810 Jefferson Street LLC
|Kochtitzky Rodney Morse
|$1,750,000
|702 18Th
|Nashville
|37203
|4/18
|Chera Jane
|Bro-A-Sis LLC
|$1,740,000
|265 Old Hickory
|Madison
|37115
|4/3
|265 E Old Hickory LLC
|Jorgensen Family Trust
|$1,600,000
|1603 Harpeth
|Kingston Spr
|37082
|4/8
|Kingston Partners LLC
|Adcock Steven M; Rodgers Joe L; Valiquette John D
|$1,535,468
|0 Ned Shelton
|Nashville
|37217
|4/15
|Hamilton Creek Dev Co LLC
|George T Hicks Family Trust; Hicks George T; Hicks George T Sr Estate; Vaughan Theodore G
|$1,521,600
|6088 Old Hickory
|Whites Cr
|37189
|4/24
|Four Wheelin Farm Trust
|Old Hickory Cabin Trust II
|$1,500,000
|5828 Nolensville
|Nashville
|37211
|4/3
|Imo Us South LLC
|Nolensville Pike Carwash Partnership
|$1,413,730
|2606 Lebanon
|Nashville
|37214
|4/12
|Spiva/Hill Mgmt & Inv LLC
|Wong Ah-Shew
|$1,250,000
|2738, 2740 Elm Hill, 11 Music Square E.
|Nashville
|37214
|4/30
|CFT NV Devs LLC
|First TN Bank Na
|$1,250,000
|646 Iris
|Nashville
|37204
|4/26
|ACDC Commercial Holdings LLC
|Frizsell Daniel M; Frizsell Susan
|$1,140,000
|3608D End
|Nashville
|37205
|4/22
|Hart Charles Fredrick; Hart Cindy Nora
|Mike Ford Custom Builders LLC
|$1,100,385
|1105 Fatherland
|Nashville
|37206
|4/12
|Glengarry Partners
|William L Martin Jr Revocable Trust
|$1,048,950
|0 Bluff
|Brentwood
|37027
|4/25
|LIG Assets Prop LLC
|Allen Sarah McKee; Pharr Edna Lunette; Pharr Lunette Allen
|$1,000,000
|0 Old Hickory
|Antioch
|37013
|4/5
|Hdp1 LLC
|Evergreen Hills PG
|$994,000
|916 Main
|Nashville
|37206
|4/22
|916 Main Street En LLC
|Resha Betty Jo; Resha Frank Louis Jr
|$975,000
|9560 Highway 96
|Franklin
|37064
|4/24
|Lorinc Julius; Lorinc Zuzana
|Hickman Lillian Toline; Miller Gail Toline; Toline Eric McPherson; Toline Pamela L
|$950,000
|2700, 2706 Whites Creek
|Nashville
|37207
|4/16
|Pande LLC
|Omar Timage A
|$900,000
|720 Rivergate
|Goodlttsvlle
|37072
|4/2
|Nofal Zaidoun
|Shaar Forero Prop Inc
|$830,000
|2713 Greystone
|Nashville
|37204
|4/9
|Brush Beth; Brush Stephen
|Adex Partners PG
|$800,000
|4021, 4033 Mill Mill
|Hermitage
|37076
|4/8
|Swami-Shreeji Hermitage LLC
|Laxmi Plaza LLC
|$800,000
|2822 Erica
|Nashville
|37204
|4/17
|HP3 PG
|Mabey Greg Alan; Mabey Greg
|$800,000
|3863, 3869 Pin Hook
|Antioch
|37013
|4/11
|Iglesia De Cristo Su Gran Alabanza
|Golden Gate Apostolic Church Inc
|$748,000
|2605 Lebanon
|Nashville
|37214
|4/3
|Pearson Tony
|Litsey Building Partners
|$675,000
|2817 Columbine
|Nashville
|37204
|4/30
|Saunders Bill D; Saunders Linda A
|Naylor Prop LLC
|$650,000
|4820 Sulphur Creek
|Nashville
|37218
|4/22
|Bowles Christopher Andrew; Bowles Melissa Lefton
|Senik Troy
|$640,000
|345 Harrison
|Nashville
|37219
|4/15
|Greene Holdings LLC
|Drake Jordan T; Drake Lorie Lynn
|$590,000
|4595 Dry Fork
|Whites Cr
|37189
|4/5
|Leonardo Dominick Joseph
|Pamela L Dugas Home Trust; W Foster Dugas Jr Revocable Trust
|$585,000
|4761 Ashland City
|Nashville
|37218
|4/30
|Huffstutter Alex Harlan; Huffstutter Meghan A
|Hicks David Paul; Hicks Deborah Charlene Wittenmeier
|$580,000
|3608 Old Hickory
|Old Hickory
|37138
|4/18
|Stonehorse Real Estate Holdings LLC
|Lineberry Prop Inc
|$550,000
|2793 Couchville
|Nashville
|37217
|4/16
|Hamilton Creek Dev Co LLC
|Garner Cheril Lin; Garner Gregg Allan; Garner Isaac R; Mansolino Cheril Lin
|$500,000
|3914 Gallatin
|Nashville
|37216
|4/25
|Inglewood LLC
|Finegood Family Trust
|$500,000
|556 Rosedale
|Nashville
|37211
|4/8
|Build Nashville LLC
|Phillips Audrey; Phillips Benjamin
|$450,000
|554 Bell
|Antioch
|37013
|4/10
|Benyamin & Erini Ebrahim LLC
|Long Shari; Long Sherrie; Wilkes Shari Long
|$450,000
|3780 Bear Hollow
|Joelton
|37080
|4/2
|Graham Ehrica; Graham Spencer Philip
|Maddelein Amanda; Maddelein Robert A
|$430,000
|203 Cedar
|Goodlttsvlle
|37072
|4/12
|McWhirter Mary
|Broussard Cherri Executrix; Carver Amy Dyer Executrix; Carver Timothy S Estate
|$425,000
|500 Trinity
|Nashville
|37207
|4/15
|J Word Prop LLC
|Trinity Partners PG
|$420,000
|1310, 1314 Lewis
|Nashville
|37210
|4/23
|Participant Prop LLC
|Luken Family LP
|$420,000
|8858 Hester Beasley
|Nashville
|37221
|4/29
|Russell Jeff F
|Dirksen Hilda M; Dirksen Willem J
|$400,000
|312 McCall
|Nashville
|37211
|4/1
|Molina Ana L
|GMAT Holdings PG
|$382,500
|334 White Bridge
|Nashville
|37209
|4/17
|Huggins William A
|Alterman Sally Schwartz; Barish Dina; Barish Sylvia Rose Estate; Burns Marla; Cohen Rachel; Fondiller Jill H; Jaffe Barbara; Katz Susan Lapidus; Lapidus Douglas; Newsome Arlene; Prince Frances; Simmons Constance Lapidus; Sloan Steven; Small Bonnie; Barish David Estate; Gryll Madelon Jaffe; Morrison Stuart E
|$332,000
|0 River Road
|Nashville
|37209
|4/4
|Lee Carla Stokes; Lee John Austin III
|Angel Anne Marie; Cleveland M Jane
|$285,000
|113 Cedar
|Goodlttsvlle
|37072
|4/8
|Rion Teresa C; Rion William E
|Cordell Jeffrey L; Cordell Lori
|$252,098
|7009 Lenox Village
|Nashville
|37211
|4/3
|Moore Danita Michelle Skinner; Moore Marc
|Montgomery Jayson
|$225,000
|2208, 2210 Elliot, 1508 Pineview
|Old Hickory
|37138
|4/12
|Dillard James W; Roark Danny C
|Minton Elaine; Minton Steven M
|$215,000
|222 Berry
|Nashville
|37207
|4/29
|Lapsley Shannon
|Manwaring Karah A
|$205,000
|1613 17Th
|Nashville
|37208
|4/26
|Williams Deirdre
|Woodbine Community Organization Wco Inc
|$185,000
|2405 Old Hickory
|Old Hickory
|37138
|4/30
|5 Dogs Prop LLC
|Sharp Patricia C; Sharp Thomas Wayne
|$180,000
|416 Leisure
|Antioch
|37013
|4/9
|Tulis Josiah E
|Pickens Gary K; Pickens Jennifer B
|$174,900
|4428 Trace
|Old Hickory
|37138
|4/2
|McMillan William C
|Rowley Ewellonda R
|$165,000
|926 Hammack
|Nashville
|37214
|4/9
|Samiee Saman
|Ammons Family Trust
|$156,225
|3620 Anderson
|Nashville
|37217
|4/12
|Feldman Kevin
|Ameris Bank
|$155,000
|4644 Old Hickory
|Old Hickory
|37138
|4/8
|Morrison James R
|Morrison Linda; Morrison Terry K
|$125,000