Top Middle Tennessee commercial sales for April 2019

Friday, May 24, 2019

Top commercial real estate sales, April 2019, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Davidson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 865 Bellevue Nashville 37221 4/3 CF Bellevue Multifamily Dst CCP IV Knollwood LLC $56,650,000 210 Athens Nashville 37228 4/30 Nashville TN I SGF LLC Albany Road-Metrocenter Plaza LLC $36,000,000 595 Hicks Nashville 37221 4/3 AVR Post Ridge LLC; BJ Tramway Post Ridge LLC; De High Resort Post Ridge LLC; HZF Post Ridge LLC; Lam Post Ridge LLC; MWR Post Ridge LLC; SNT Post Ridge LLC Post Ridge Assoc Ltd LP $23,500,000 2200 Murfreesboro Nashville 37217 4/17 DCM Hampton LLC Sterling Hampton Chase LLC $20,750,000 200 Broadway Nashville 37201 4/11 TAC 200 Broadway LLC Scott Sales Co Inc $18,500,000 641 Division Nashville 37203 4/23 Haven at the Gulch LLC Highpoint Division Partners $13,500,000 2424 Atrium Nashville 37214 4/2 Nashville Airport Hotel I Inv LLC Nashville Ventures LLC $13,433,335 1414 4Th Nashville 37210 4/23 MTP-1414 4th Avenue South LLC 4th Ave South Ventures PG $9,250,000 1200 49Th Nashville 37209 4/1 EVG 49TN LLC Jackson Masonry LLC $5,500,000 6737 Centennial Nashville 37209 4/1 Sentinel of Light LLC First Light-Centennial LLC $4,900,000 931 Robinson Old Hickory 37138 4/23 Lifetime Holdings Group TN LLC DWC Nashville LLC $4,100,000 0 Old Franklin Antioch 37013 4/18 Cane Ridge Apts LLC Freeman Florida Venture Ltd $3,900,000 2409, 2411 Kline, 8120 Sawyer Brown Nashville 37211 4/22 Simple Cremation & Funeral LLC Big Sandy Group Inc; Murphy Stephen Ray $3,500,000 1004 Forrest, 1012 Main Nashville 37206 4/3 1012 Main Street En LLC Sunny Meadows LP $3,245,000 2806 Dickerson Nashville 37207 4/9 MCF Prop PG Tri-State Enterprises LLC $3,100,000 1105 Fatherland Nashville 37206 4/12 Glengarry Partners Martin William L Jr Estate $2,451,050 377 Athens Nashville 37228 4/17 AH Nashville Dev LLC Kelly Lot Dev Inc $2,360,000 2972 Sidco Nashville 37204 4/2 Lee Phil Morehead Enterprises LLC $2,000,000 609 Merritt Nashville 37203 4/17 Grout Chad M Moolman Chris; Moolman Karin $1,850,000 810 Jefferson Nashville 37208 4/24 810 Jefferson Street LLC Kochtitzky Rodney Morse $1,750,000 702 18Th Nashville 37203 4/18 Chera Jane Bro-A-Sis LLC $1,740,000 265 Old Hickory Madison 37115 4/3 265 E Old Hickory LLC Jorgensen Family Trust $1,600,000 1603 Harpeth Kingston Spr 37082 4/8 Kingston Partners LLC Adcock Steven M; Rodgers Joe L; Valiquette John D $1,535,468 0 Ned Shelton Nashville 37217 4/15 Hamilton Creek Dev Co LLC George T Hicks Family Trust; Hicks George T; Hicks George T Sr Estate; Vaughan Theodore G $1,521,600 6088 Old Hickory Whites Cr 37189 4/24 Four Wheelin Farm Trust Old Hickory Cabin Trust II $1,500,000 5828 Nolensville Nashville 37211 4/3 Imo Us South LLC Nolensville Pike Carwash Partnership $1,413,730 2606 Lebanon Nashville 37214 4/12 Spiva/Hill Mgmt & Inv LLC Wong Ah-Shew $1,250,000 2738, 2740 Elm Hill, 11 Music Square E. Nashville 37214 4/30 CFT NV Devs LLC First TN Bank Na $1,250,000 646 Iris Nashville 37204 4/26 ACDC Commercial Holdings LLC Frizsell Daniel M; Frizsell Susan $1,140,000 3608D End Nashville 37205 4/22 Hart Charles Fredrick; Hart Cindy Nora Mike Ford Custom Builders LLC $1,100,385 1105 Fatherland Nashville 37206 4/12 Glengarry Partners William L Martin Jr Revocable Trust $1,048,950 0 Bluff Brentwood 37027 4/25 LIG Assets Prop LLC Allen Sarah McKee; Pharr Edna Lunette; Pharr Lunette Allen $1,000,000 0 Old Hickory Antioch 37013 4/5 Hdp1 LLC Evergreen Hills PG $994,000 916 Main Nashville 37206 4/22 916 Main Street En LLC Resha Betty Jo; Resha Frank Louis Jr $975,000 9560 Highway 96 Franklin 37064 4/24 Lorinc Julius; Lorinc Zuzana Hickman Lillian Toline; Miller Gail Toline; Toline Eric McPherson; Toline Pamela L $950,000 2700, 2706 Whites Creek Nashville 37207 4/16 Pande LLC Omar Timage A $900,000 720 Rivergate Goodlttsvlle 37072 4/2 Nofal Zaidoun Shaar Forero Prop Inc $830,000 2713 Greystone Nashville 37204 4/9 Brush Beth; Brush Stephen Adex Partners PG $800,000 4021, 4033 Mill Mill Hermitage 37076 4/8 Swami-Shreeji Hermitage LLC Laxmi Plaza LLC $800,000 2822 Erica Nashville 37204 4/17 HP3 PG Mabey Greg Alan; Mabey Greg $800,000 3863, 3869 Pin Hook Antioch 37013 4/11 Iglesia De Cristo Su Gran Alabanza Golden Gate Apostolic Church Inc $748,000 2605 Lebanon Nashville 37214 4/3 Pearson Tony Litsey Building Partners $675,000 2817 Columbine Nashville 37204 4/30 Saunders Bill D; Saunders Linda A Naylor Prop LLC $650,000 4820 Sulphur Creek Nashville 37218 4/22 Bowles Christopher Andrew; Bowles Melissa Lefton Senik Troy $640,000 345 Harrison Nashville 37219 4/15 Greene Holdings LLC Drake Jordan T; Drake Lorie Lynn $590,000 4595 Dry Fork Whites Cr 37189 4/5 Leonardo Dominick Joseph Pamela L Dugas Home Trust; W Foster Dugas Jr Revocable Trust $585,000 4761 Ashland City Nashville 37218 4/30 Huffstutter Alex Harlan; Huffstutter Meghan A Hicks David Paul; Hicks Deborah Charlene Wittenmeier $580,000 3608 Old Hickory Old Hickory 37138 4/18 Stonehorse Real Estate Holdings LLC Lineberry Prop Inc $550,000 2793 Couchville Nashville 37217 4/16 Hamilton Creek Dev Co LLC Garner Cheril Lin; Garner Gregg Allan; Garner Isaac R; Mansolino Cheril Lin $500,000 3914 Gallatin Nashville 37216 4/25 Inglewood LLC Finegood Family Trust $500,000 556 Rosedale Nashville 37211 4/8 Build Nashville LLC Phillips Audrey; Phillips Benjamin $450,000 554 Bell Antioch 37013 4/10 Benyamin & Erini Ebrahim LLC Long Shari; Long Sherrie; Wilkes Shari Long $450,000 3780 Bear Hollow Joelton 37080 4/2 Graham Ehrica; Graham Spencer Philip Maddelein Amanda; Maddelein Robert A $430,000 203 Cedar Goodlttsvlle 37072 4/12 McWhirter Mary Broussard Cherri Executrix; Carver Amy Dyer Executrix; Carver Timothy S Estate $425,000 500 Trinity Nashville 37207 4/15 J Word Prop LLC Trinity Partners PG $420,000 1310, 1314 Lewis Nashville 37210 4/23 Participant Prop LLC Luken Family LP $420,000 8858 Hester Beasley Nashville 37221 4/29 Russell Jeff F Dirksen Hilda M; Dirksen Willem J $400,000 312 McCall Nashville 37211 4/1 Molina Ana L GMAT Holdings PG $382,500 334 White Bridge Nashville 37209 4/17 Huggins William A Alterman Sally Schwartz; Barish Dina; Barish Sylvia Rose Estate; Burns Marla; Cohen Rachel; Fondiller Jill H; Jaffe Barbara; Katz Susan Lapidus; Lapidus Douglas; Newsome Arlene; Prince Frances; Simmons Constance Lapidus; Sloan Steven; Small Bonnie; Barish David Estate; Gryll Madelon Jaffe; Morrison Stuart E $332,000 0 River Road Nashville 37209 4/4 Lee Carla Stokes; Lee John Austin III Angel Anne Marie; Cleveland M Jane $285,000 113 Cedar Goodlttsvlle 37072 4/8 Rion Teresa C; Rion William E Cordell Jeffrey L; Cordell Lori $252,098 7009 Lenox Village Nashville 37211 4/3 Moore Danita Michelle Skinner; Moore Marc Montgomery Jayson $225,000 2208, 2210 Elliot, 1508 Pineview Old Hickory 37138 4/12 Dillard James W; Roark Danny C Minton Elaine; Minton Steven M $215,000 222 Berry Nashville 37207 4/29 Lapsley Shannon Manwaring Karah A $205,000 1613 17Th Nashville 37208 4/26 Williams Deirdre Woodbine Community Organization Wco Inc $185,000 2405 Old Hickory Old Hickory 37138 4/30 5 Dogs Prop LLC Sharp Patricia C; Sharp Thomas Wayne $180,000 416 Leisure Antioch 37013 4/9 Tulis Josiah E Pickens Gary K; Pickens Jennifer B $174,900 4428 Trace Old Hickory 37138 4/2 McMillan William C Rowley Ewellonda R $165,000 926 Hammack Nashville 37214 4/9 Samiee Saman Ammons Family Trust $156,225 3620 Anderson Nashville 37217 4/12 Feldman Kevin Ameris Bank $155,000 4644 Old Hickory Old Hickory 37138 4/8 Morrison James R Morrison Linda; Morrison Terry K $125,000

Williamson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 377 Royal Oaks Franklin 37064 4/4 Cornerstone Childcare Project LLC Grow & Learn IV LLC $4,700,000 0 Old Natchez Franklin 37069 4/18 Danner Raymond L Jr Nusz Terri L; Nusz Thomas B $4,050,000 4255 Old Hillsboro Franklin 37064 4/5 Leapers Fork Ranch LLC Foxhedge Farm LLC $3,100,000 5475 Parker Branch Franklin 37064 4/22 Cava Jeffrey M Salas Levi; Salas Sarah A $1,400,000 7118 Loblolly Pine Fairview 37062 4/4 Tiger Imports LLC Tenn Tex LLC $1,233,500 2080 Fairview Fairview 37062 4/3 Murphy Group LLC Chappell Family Realty Partnership; Chappell James Phillip $1,100,000 2281 Osburn Arrington 37014 4/12 Day Thomas Wayne; Day Wendy S Benson Jonathan D; Benson Sarah M $1,097,900 7263 Nolensville Nolensville 37135 4/8 Goff Holdings LLC McCanless McCord Joint Venture $980,000 6232 Meeks Franklin 37064 4/30 Sunnybrook Inv Co LLC Smithson William Herman Jr $912,500 6461 Peytonsville Arno College Gr 37046 4/15 Cornerstone Building Inv LLC Dewey Dakota; Emler Colton; Smithson Charles A; Smithson Charles Reece (Will Of); Smithson Matthew; Smithson Michael E; Varney Virgina Abbigale; Varney Virginia Abbigale $775,000 5029 Lone Oak Pvt Franklin 37064 4/29 Graham Baird Co LLC Polk Patti L $675,000 6014 Serene Valley Franklin 37064 4/16 Graham Baird Co LLC Owens Anthony Porter; Owens Cheryl Ann $663,000 0 Flat Creek College Gr 37046 4/26 Jones John R Sr; Jones Wendy M Bergman Leigh Mefford; Bergman Race Phillip $575,000 7952 Daugherty Capley Primm Spr 38476 4/2 Krekel Courtney; Krekel Devin Swanner Gregory L; Swanner Kimberly A $510,000 2401 Fairview Fairview 37062 4/17 Gps Hospitality Huts LLC Bullock Jeffery; Bullock Scott Dev $441,720 0 Horn Tavern Fairview 37062 4/22 Hunt Jessy J; Hunt Ross White Janet M $405,000 5120 Virginia Brentwood 37027 4/1 Schmitt Steven T (Dmd) Thomas Timothy R (Dr) $325,000 Old Highway 96 Franklin 37064 4/25 Gonzalez Gilberto Gorgone Gregory P; Gorgone Nancy C $290,000 Byrd College Gr 37046 4/26 Case Melanie Denise; Case Ronald Ray Perry Dewayne; Perry Teresa; Perry Teresa Gayle $274,000 8573 Taliaferro Eagleville 37060 4/4 Greene Chad R; Greene Lauren M Ostebo Brittany L; Ostebo Daniel R $268,800 4421, 4431 Gosey Hill Franklin 37064 4/1 Tenpenny Kayla B; Tenpenny William T Locke Teresa W $266,720 Green Chapel Franklin 37064 4/29 Reker Karl S; Reker Wendy D Traceland LLC $258,000 0 Deer Ridge Fairview 37062 4/4 McBroom Brian; McBroom Jennifer Sullivan Ewing L (estate of); Sullivan Kelvin B; Sullivan Mark A; Sullivan Ronnie W $240,000 Parker Hollow Nolensville 37135 4/29 Deering Mark G; Deering Rachel D Kanne William $225,000 2911 Spantown Arrington 37014 4/16 Sage Const LLC Turner Group PG; Turner Mark; Turner Prop PG $202,500 0 Loblolly Pine Fairview 37062 4/25 Grisham Ralph Eric; Grisham Tanya R Ficken Jackie P; Ficken Junae B; Ficken Luke R; Ficken Susan L; Killingsworth Patti L; Killingsworth Alan W $129,500 0 Cox Arrington 37014 4/11 Vaden Robert D Jdv L P; Rittenberry Anne V; Vaden Robert D $120,000

Rutherford County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 261 Barfield Crescent M'boro 37128 4/1 Parke Partners LLC BW Parkside Owner LLC $37,500,000 419-457 Sam Ridley Smyrna 37167 4/25 Garden Grove Bb LLC Sun Life Assurance Co of Canada $5,250,000 8319, 8575 Rocky Fork Almaville Smyrna 37167 4/12 Jandim Realty LLC Fork Rocky Partners G P; Palmer John Gray III $3,000,000 1322 Hazelwood Smyrna 37167 4/9 Arab Akbar K County Village LLC $2,600,000 1773 Highway 99 M'boro 37128 4/15 New Salem Land Dev LLC Rowland James C; Rowland Rhonda $2,500,000 109 Enterprise La Vergne 37086 4/23 Mitali Hotels LLC Village Hospitality LLC $2,350,000 3 Rose Robert M'boro 37128 4/8 Pinnacle Bank North Church LLC $2,037,048 9 Robert Rose M'boro 37128 4/4 Andalusia Prop Inc North Church LLC $1,900,000 Irongate M'boro 37129 4/23 D3 Memorial LLC Haynes James B Family Real Estate Partnership; Haynes James Brevard; Haynes Sam Miller $1,532,876 5084 Sledge Christiana 37037 4/16 H Global Inv LP Deas JM Jr; Kilgore Robert F; Tan Oak Farms $1,500,000 693 College Grove Eagleville 37060 4/11 Kzo Franklin Prop LLC Goodgame John Thomas Jr $1,100,000 8634 Gum M'boro 37127 4/23 Fortier Danielle L; Fortier Scott Michael Barrett Brandy Sue; Barrett Chris $835,000 3493 Shores M'boro 37128 4/3 Johnson Amy Harris Deborah S; Harris Jerry Keith $709,500 11187 Windrow Rockvale 37153 4/26 Holmes Flossie M; Holmes Stephen L Gibson Dana R; Gibson Robert B Jr $685,000 6815 Halls Hill M'boro 37130 4/1 Blankenship Donald Steve PNB Holding Co 2 Inc $385,000 879 Seven Oaks Smyrna 37167 4/16 TNT Carpet Clean Inc Seven Oaks Inv LLC $380,000 Middle Tennessee M'boro 37129 4/1 Twin Oaks LLC Moody George Jefferson; Moody Tammy L $345,000 1344 Lowry Smyrna 37167 4/23 Mukahal Ahmad Azmi Wolford Jean G; Wolford Leroy H $250,000 715 Church M'boro 37130 4/11 Beach Joseph C; Beach Paula A Young Roy E $245,000 237F Castlewood M'boro 37129 4/9 Mid TN Inv Prop Titshaw Johnny L Jr; Titshaw Susan $186,000 Richland Richardson M'boro 37130 4/16 Luthringer Chad; Luthringer Rebecca Wilson Tony Wayne $165,000 River Barfield M'boro 37128 4/8 Hulsey Gary L Harrison James T; Harrison James Taylor Sr And Peggy Ann Revocable Living Trust Agreement; Harrison Peggy A $160,000 Liberty Bell Buckle 37020 4/2 Harris Kelly; Harris Marshall Hurst Jacob; Hurst Sydney $151,087 533 River Rock M'boro 37128 4/8 Zheng Guanping Frost Diane A $130,000 1 Coleman M'boro 37127 4/10 Ammerman Andrew; Ammerman Kristynn Fox Arlan E; Fox Chelsea L $105,000 814 Lee M'boro 37130 4/24 Carter Realty Inv Becker Elizabeth Dotson; Becker Elizabeth Dotson Co-Executrix; Dotson Ben; Dotson Greg; Dotson Guy R Jr; Dotson Guy R Sr Estate; Dotson Von Mitchell $104,500

Sumner County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 393 Main Hendrsnville 37075 4/24 Hazel Path Partners MCG Hazel Path LLC; VCP Hv Sears LLC $5,400,000 0 Greenlea Gallatin 37066 4/29 Barnfield Billy R Jr Goodview Prop LLC $2,600,000 0 Old Douglas Gallatin 37066 4/1 Clayton Prop Group Inc Ima F Langford Reocable Trust; Jack L Langford Recvocable Trust $2,144,124 0 Rozella Gallatin 37066 4/5 Gregory Family Trust Collier Kevin M; Collier L Paige $2,075,000 212 Indian Lake Hendrsnville 37075 4/12 D3 Hendersonville LLC OCharleys LLC $1,600,000 170 Main Gallatin 37066 4/23 Hendersonville 2872 Partners MSCI 2007-IQ16 East Main Street LLC $1,391,250 1720 Pleasant Grove Westmorlnd 37186 4/1 Clayton Supply Inc Swords Group LLC $1,100,000 109, 110, 119 Mason Portland 37148 4/11 Howell Fred Jr Country Hills 109 M Trust; Country Hills 110 M Trust; Country Hills 112 M Trust $1,005,000 1398 Gateway Gallatin 37066 4/18 Archer Data Centers Spe1 LLC City of Gallatin $999,705 200 Trigg Gallatin 37066 4/17 Drasey Inv Partners LLC Lanco Exchange Inc $955,000 1333 Hogans Branch Hendrsnville 37075 4/2 Diamond Anchor LLC Brassell Jere T $950,000 301 Broadway Portland 37148 4/15 Gps Hospitality Huts LLC Bullock-Scott Dev $753,523 1822 Highway 31 White House 37188 4/2 Leeson Jeremy Upchurch Jimmy $385,000 108 Powell Hendrsnville 37075 4/17 Payne Dale R; Payne Jennifer D Laviola Marlene $350,000 700 Broadway Portland 37148 4/11 R H S Management LLC Littell Management Family Limited Partnership $330,000 427 Dorris Portland 37148 4/8 Elledge Chris; Elledge Shannon Morgan Laura E $269,250 100 Reed Portland 37148 4/8 Hester Allison; Hester Eric W Aubrooks Bonnie G; Ausbrooks Bobby $262,000 Duffer Hollow Bethpage 37022 4/11 Holder Barbara Perry La Donna; Perry Michael $245,000 Anderson Hendrsnville 37075 4/5 Norman W Scott Jennings Robert L $242,800 440 Ben Albert Cottontown 37048 4/15 Johns Jacob A; Ragland Kimberly G Ragland Joe W; Ragland Lisa A $226,250 435 Main Gallatin 37066 4/8 B&C Land Dev LLC Caldwell Linda Bell $225,000 989 Franklin Gallatin 37066 4/16 McCaffrey Joan Phelps John W; Phelps Martha M $219,900 Goshentown Hendrsnville 37075 4/22 Dorsey Alexander; Dorsey Yolanda Fuentes Javier $198,000 3980 Highway 31 Bethpage 37022 4/16 Covingtons Collision Center LLC Taylor Brenda J; Taylor William R $175,000 Fairfield Westmorlnd 37186 4/22 Fuller Amanda Kepley; Fuller Nathan A Kepley John G $171,000 236 Switchboard Portland 37148 4/25 Bruce Johnny Wayne Wandrey Joy Lee; Wandrey Mark H $169,900 0 Robert Simmons Westmorlnd 37186 4/9 Wink Breanna; Wink Dakota Duncan Angela; Duncan Kurt $149,000 Douglas Gallatin 37066 4/9 Carrier Gary; Carrier Michele Finney Andrew; Finney Audrey $139,900 120 Main Portland 37148 4/16 Shifflett Diane L; Shifflett G Clark III Baggett Craig A $137,500 6371 Old Highway 31 Bethpage 37022 4/9 Pedigo Keith; Pedigo Tracie Richardson Susan Carrie; Richardson Thomas Dale $129,900 5215 Austin Peay Westmorlnd 37186 4/29 Equity Trust Co Home Capital LLC $123,000 314 Hester Cottontown 37048 4/22 Garris Ashley Adams Tammy; Adams Teddy $120,000 52E Highway Westmorlnd 37186 4/4 Herald Adam; Herald Ashley Clark Bobby Joe; Davis Gaylen W $100,000

