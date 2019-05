Top Middle Tennessee residential sales for April 2019

VOL. 43 | NO. 20 | Friday, May 17, 2019

Top residential real estate sales, April 2019, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 266 Ensworth 37205 4/3 266 Ensworth Place Trust Jan Bryan Bowen Revocable Living Trust $3,322,023 $678 4727 Post 37205 4/17 Post Road Trust Anne Caldwell Parsons 2012 Irrevocable Trust $2,900,000 $495 5206 Granny White 37220 4/9 Baron Carolyn; Baron Marc-Oliver Rogers Frank M V; Rogers Jessica $2,800,000 $493 3918 Dorcas 37215 4/24 3918 Dorcas Drive Trust Elaine Callaway McWilliams TN Marital Trust; Martin Sandra L; McWilliams Scott Douglas $2,691,500 $367 5400 Stanford 37215 4/3 Meyer William T; Sund-Meyer Kerstin Spengler Cynthia N; Spengler Dan M $2,350,000 $441 828 Belle Meade 37205 4/4 Owen Jeffery Carl; Owen Meghan Montgomery Scott & Karen McKean Living Trust $2,350,000 $434 417 Westview 37205 4/15 417 Westview Trust Adkisson Jeffrey K; Adkisson Sharon B $2,275,000 $4,550 5895 Willshire Dr 37215 4/26 LCL Land Trust Allen Revocable Living Trust $2,225,000 $947 147 Robin Hill 37205 4/16 Rinne Pekka Headden Real Estate LLC $2,200,000 NA 870 Robertson Academy 37220 4/25 Lucky Dog Trust McCloud Andrew P; McCloud Rachel G $2,150,000 $898 3000 Poston 37203 4/5 3000 Poston Ave #501 Nashville TN 37203 Revocable Trust Bar J Farms GP $2,150,000 NA 2831 Kenway 37215 4/3 Vingelen Brian P; Vingelen Karen D ELB Prop LLC $2,030,000 $871 230 Robin Hill 37205 4/12 Robin Hill Trust MacDonald Meg; Sharp Maia $1,850,000 $1,035 403 Brookfield 37205 4/15 Brunger John Aldrink; Brunger Pamela Legacy Homes of TN $1,796,496 $807 4401 Georgian 37215 4/30 Barker Colin M; Barker Emily C Brown Edward; Brown Vivian $1,750,000 $359 3024 23rd 37215 4/22 Cruse Carlie C; Cruse Todd R Stone Oak Builders LLC $1,675,000 $725 958 Greerland 37204 4/22 Amin Chirag J; Amin Sapna T 8Gco Revocable Living Trust; Church Stephen Trustee $1,675,000 $1,178 600 12th 37203 4/1 Earl Lee Dev LLC Wright Gerald A $1,612,500 $1,712 1715 Sweetbriar 37212 4/16 Turner Justin H; Werthman Jennifer Stone Oak Builders LLC $1,600,000 $1,043 620 Monroe 37208 4/30 Eckhard Felix M; Lappe Kathleen England Seth $1,575,000 NA 5453 Camelot 37027 4/29 Tucker Tanya D Cox Debbie; Cox Michael $1,510,000 $189 804 Montrose 37204 4/17 Smith Andrea Aileen; Smith Matthew Thompson Connie Sweeney $1,500,000 NA 4615 Churchwood 37220 4/10 Whitmore Bradford T; Whitmore Mary Ann Rootdev LLC $1,500,000 $827 913 Cantrell 37215 4/4 Lovell Paula HR Prop of TN $1,500,000 NA 4005 Skyline 37215 4/5 Little Meghan M; Indenture of Trust of Robert McKinley Holliman Jr Byarlay Matthew Starr Estate; Matthew Star Byarlay Family Trust $1,425,000 $291 4000 West End 37205 4/23 Heird Jane R; Heird William C Barnette Janet W $1,400,000 $423 2710 Brightwood 37212 4/3 Goodwin Jeffrey G; Link Brian J Province Builders LLC $1,399,993 $621 68 Old Club 37215 4/12 Sanghani Neil Deborah F Eller 2013 Trust $1,387,500 $224 913 Gilmore 37204 4/4 Cochran Brooks; Gaughan Kathleen Shaffer Home Services LLC $1,375,000 $779 3804 Whitland 37205 4/3 Palmer Erin N; Polly Benjamin J Clark Trust $1,350,000 $376 210 Leonard 37205 4/17 Haggard James M; Haggard Lynn S Andrews Wildwood LLC $1,350,000 $1,084 805 Alder 37220 4/16 Ciavarra Christopher A; Daniel Amanda L Price Chad; Price Joey $1,340,000 $268 2470 Abbott Martin 37215 4/1 De Andrade Joao A; Harang Donald F III Magnolia Trace Prop LLC $1,305,000 NA 4005 Sneed 37215 4/17 Grant Andrew A; Grant Stephanie C Folk Benjamin H; Folk Laura S $1,300,000 $282 1013 Greenwich 37215 4/1 Hemmings Terry A Kemp Lynn; Kemp Timothy V $1,290,000 $299 3622 Knollwood 37215 4/22 Soper Paul F; Soper Stephanie Tipton Jones Patricia H $1,261,000 $273 927 Montrose 37204 4/29 Moniodes Adriana; Moniodes Christopher Gerber Charles; Gerber Hayley $1,250,000 $856 2900 Snowden 37204 4/1 Nye Benjamin; Nye Kelly Logan Barbara G; Logan Fielding L III $1,225,000 $606 535 Close 37205 4/8 Close Lane Revocable Trust Agreement Strobel Frederick G; Strobel Monica J $1,221,350 $244 515 Church 37219 4/18 William Huger Hardie III Separate Prop Trust Agmt Ware Don H; Ware Linda H $1,175,000 NA 112 Allendale 37205 4/30 Aunt Snooze Revocable Living Trust Nashville Now Inv LLC $1,159,150 $832 2602 Essex 37212 4/23 Helm Joseph; Helm Marie K&D Werks LLC $1,155,000 $666 1833 24th Ave S 37212 4/26 Zieher Andrea; Zieher Scott Boyce Mindy L; Boyce Robert H $1,145,000 NA 1000 Southside 37203 4/26 Uzomah Christopher Mikolinski Elisa; Mikolinski James A Sr $1,140,000 $982 6705 Darden 37205 4/10 Tidmore Abbie Y; Tidmore Jerry J Morris Steve $1,075,000 $440 6006 Hill Circle 37209 4/29 Yekrangi-Tajvidi Arash Mitchell Designs LLC $1,075,000 NA 3614A West End 37205 4/29 Acra Jihan; Acra Sari Mike Ford Custom Builders LLC $1,071,417 NA 939 Battery 37220 4/2 Penley Holden McCallie; Vick Erica Bell Cyrus Billy Ray; Cyrus Tish; Sussman Charles $1,065,000 $468 3713 Whitland 37205 4/25 Bell Gardner; Tipps Jean Anne Tabor Karen D; Tabor Michael P $1,050,000 $280 206 Concord 37205 4/3 Spengler Cynthia N; Spengler Dan Coleman Sammy Lynn; Paul John F; Paul Mary Anne E $1,050,000 $336 900 20th 37212 4/29 Gokhale Hemalatha Ehrenfeld Jesse M $1,025,000 $494 3610C West End 37205 4/23 Cain Roy M; Cain Ryan M Mike Ford Custom Builders LLC $1,010,155 NA 2020 Earlington 37215 4/23 Clauer Ann Claire; Johnson Garrett Soper Paul F; Soper Stephanie Tipton $1,000,000 $296 2411 Crestmoor 37215 4/4 McKean Karen D Lovell Paula $995,000 NA 1922A Castleman 37215 4/8 Presley Lauren; Presley Michael Jr Noble Prop Inc $982,000 NA 214 Cantrell 37205 4/3 Wiseman Betsy; Wiseman Thomas Lang Moore Melody Ann Woolwine; Moore Robert Ernest $975,000 $314 1221 Old Hickory 37027 4/29 Grace Community Church of Nashville Ernst Nicholas C $960,000 $1,290 1104 Paris 37204 4/22 Roudi Rod; Roudi Helen Adelman Gowan Robert E $960,000 $362 1710 Hillmont 37215 4/11 Brink Patricia B; Brink Stephen P Denny J William $950,000 NA 4127 General Bate Dr 37204 4/18 Horncastle Court R; Horncastle Holly Han Ellie; Han Euiho $940,000 NA 4106 Idaho 37209 4/29 Conley Christopher 114 Property LLC $925,000 $966 2708 Hawthorne 37212 4/2 Johnsen Niels V; Johnsen Sarah T Goodwin Jeffery G; Goodwin Jeffrey G; Link Brian J $920,000 NA 105 Page 37205 4/15 Miller Alastair; Miller Lauren Moran Melanie; Moran Sam Houston $910,000 NA 2037 Overhill 37215 4/23 Claypool T Alan; Maynard H Brian Harvey Timothy C $900,000 NA 515 Church 37219 4/26 Carter Family Revocable Family Trust 505 Property LLC $895,000 NA 2217B 11th 37204 4/22 Pierce Andrew J; Pierce Emma S Bhatia Aashim; Pina-Bhatia Marissa $895,000 NA 4022 Woodmont 37205 4/29 McWhorter Randy Bacon Renee M; Bacon Renee McClain $865,000 $287 3323 Orleans 37212 4/16 Silva Brad A MDMBA LLC $860,000 NA 1509 Ashwood 37212 4/24 Altamirano Eduardo; Mulberg Suki Erin Michele Investor Nation LLC $840,000 $632 4124 Lealand 37204 4/2 McVickers Ashley M; McVickers Robert Lathan Bass Cody C; Bass Kari L $835,000 NA 1929 Warfield 37215 4/15 Turner Jason; Turner Jason L BR Group LLC $835,000 NA 616 Croley 37209 4/22 Becanni LLC Bianucci Barbara A; Deford Edward D; Bianucci Gary W $825,000 $1,172 1007 Draughon 37204 4/3 Turberfield Jennifer A; Turberfield Mark A White Pines Building Group LLC $819,000 NA 4406 Elkins 37209 4/12 Teague Alyson J; Teague David M Potter Brothers Const LLC $819,000 $800 945 Southside 37203 4/5 Freedman Joseph David; Freedman Joseph White Edwin Dean III; White Lisa P $815,000 NA 933 Travelers 37220 4/1 Smith William Gerald Abumrad Nada; Abumrad Naji N $815,000 $181 1108 Maplehurst 37204 4/15 Lipscomb University Rer2 Part $800,000 $396 2019 Greenwood 37206 4/9 Garrison Lance Miles; Hartline John Brock Chace Arnold; Chace Charline; Besnier Charline $799,900 $340 700 Buchanan 37208 4/15 Hill Craig; Hill Marshia C Zeitlin Jeffrey A $799,000 $732 521 Hobbs 37215 4/26 Keel Joseph M Haury & Smith Cont Inc $799,000 NA 16 Compton 37215 4/25 Leeds Danny Blaine; Leeds Jolie M Friedman Daniel L; Friedman Kay S $794,000 $203 138 Buckingham 37072 4/2 2220 Gallatin Partners Chm Rivergate LLC $790,000 $697 1433 Electric 37206 4/17 Carroll Margaret Tilghman; Whitacre Jonathan A Aerial Infill LLC $790,000 $918 533 Robards 37138 4/17 Lomascolo David; Lomascolo Luisa Herrera Phillip R $785,000 $151 107 Lasalle 37205 4/15 Williamson Chelsea; Williamson John Hearn Miller Alastair; Miller Lauren $785,000 $618 2935 Primrose 37212 4/15 Armstrong Laura; Barger Keane Simmons Barton; Simmons Hayley $785,000 NA 42 Green 37205 4/18 Brown Patsy; Brown William G Susan Berk-Seligson Living Trust $780,000 $155 1710 Stokes 37215 4/1 Sanders Barbara; Waide John Bickell Richard Thomas; Bickell Sara B $775,000 $272 5900 River Oaks 37027 4/24 Pennock Place LLC 1114 Revocable Living Trust $775,000 $307 1943 Kimbark 37215 4/17 Sears Brittany Volunteer Builders LLC $769,000 $527 4112B Oriole 37215 4/17 Bill S Gough LLC Medlin Thomas R III $769,000 NA 908 15th 37212 4/3 Beau Lieu Homes LLC Chen Wei Wei; Zhang Ning $765,000 NA 4324 Estes 37215 4/23 Simmons Barton; Simmons Hayley Munn Rebecca Whitehead $760,000 $243 312 33rd 37209 4/9 Chen Weiwei; Zhang Ning Bill & Peg LLC $755,000 $708 1517B Kirkwood 37212 4/1 Kirkwood LLC Wilson Amy; Wilson Kevin; Sorensen Makeysha $754,600 NA 940 Archer 37203 4/30 Archer Trust; Taylor Lou Trustee Neuman Cara; Neuman Michael $752,000 $712 5820 Robert E Lee 37215 4/2 Waller Brian D Rudd David D; Rudd Sandra S $752,000 $214 2212 Grantland 37204 4/18 Fuller Jeffrey; Fuller Mori Taylor Made Dev LLC $750,000 NA 2212 Grantland 37204 4/12 Cloyd Edith Ellen; Silverstein Kathryn Warner Taylor Made Dev LLC $750,000 NA 120 Wentworth 37215 4/16 Folk Benjamin H; Folk Laura Barnett Diane B; Barnett Robert B $747,905 $207 818 Meridian 37207 4/29 Tt Worldwide Enterprises LLC Taylor Anthony $747,000 NA 3000 Poston 37203 4/1 Sherman Julie; Sherman Neil Poston At The Park LLC $746,500 NA 1707 Blair 37212 4/1 Davis Douglas Shepard; Rescigno Tracy Lynn Pilkington Richard $742,000 NA 4322 Lealand 37204 4/23 Sanders Nathan; Sanders Rachel Soper Daddario Jane B; Daddario John J $740,000 $347 6004 Robertson 37209 4/17 Graves Real Estate Part Ltd 2015 Wendy And Jerry Baker Revocable Trust $735,000 $487 1017 Granbery Park 37027 4/15 Hill Allison Marie; Hill John Bradford Turnberry Homes LLC $733,444 NA 2912 Primrose 37212 4/24 Wiegand Jane G; Wiegand Martin T Trank Christine Quinn $730,000 $662 1413 Edgehill 37212 4/10 Cason Jared M; Cason Trisha Green Daniel R $725,000 NA 3624 Bowlingate 37215 4/29 Mesa Verde Assets LLC Wadlington Anna V Estate $725,000 $234 6670 Clearbrook 37205 4/9 6670 Clearbrook Trust; Wiles Dwight P Trustee Daniel K Billingsley Revocable Living Trust Agreement $724,950 $288 510 12Th 37206 4/5 Miller Benjamin M; Latifi Amanda K&D Werks LLC $720,000 $769 1023 10Th 37208 4/10 Sperko Ryan Shaw Jdg Inv LLC $720,000 NA 1115 Greenwood 37206 4/8 Debow Family Trust Greenwood Homes LLC $720,000 NA 1401 Sigler 37203 4/17 Joseph Joshua Eric; Joseph Tara Beth Jacobs Andrew S; Jacobs Jennifer; Legg Tolbert Wolcott $715,000 NA 1240 Cliftee 37027 4/29 Gardner Michael Andrew; Gardner Virginia Sinclair Dobbs Amy M; Dobbs Michael T $715,000 $140 1021B 15Th 37212 4/3 Girard Charles H Key City Prop LLC $715,000 NA 4197 Kirtland 37215 4/11 Shoop Maura S; Shoop Robert H III Harvey Timothy C $713,500 NA 2403B Elliott 37204 4/16 Anderson Terri Douglas Kathryn $707,500 NA

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 9273 Exton 37027 4/11 Chrisley Julie Marie Ribeiro Mike T; Williams Tammy $3,375,000 NA 1504 Starlight 37069 4/10 Nix Kathryn Ann; Nix Warren Scott Zoller Aspasia D; Zoller Henry E IV $2,125,000 $328 4219 Two Rivers 37069 4/26 Carr Brian Craig; Carr Kelli Glass Adkins Daniel; Adkins Karen $2,003,000 $317 2127 Hillsboro Valley 37027 4/22 Hillsboro Valley Trust Hart Patricia I $2,000,000 $4,808 1465 Willowbrooke 37069 4/2 Steiner Carolyn M; Steiner Solomon S Thompson Mark; Thompson Mary Ellen $1,745,000 $231 3620 Leipers Valley 37064 4/1 Kilpatrick Andrew; Kilpatrick Ashley Diez Dustin; Diez Stephanie E $1,740,000 NA 1419 Amesbury 37069 4/16 Nava Daniel; Nava Rachel Bloemer Bernie Custom Homes LLC $1,726,000 NA 9235 Lehigh 37027 4/23 Sole Cheryl And William 2000 Trust Ford Mike Custom Builders LLC $1,714,972 NA 850 Windstone 37027 4/16 Williams Janet & Phil Living Trust Baldwin Robert L; Baldwin Sandra N $1,665,000 NA 8516 Heirloom 37046 4/16 Boll Randall S Stonegate Homes LLC $1,650,752 NA 7020 Krusell Dunn 37046 4/30 Boyce Mindy; Boyce Robert Anderson Brooke M; Montgomery David Russell (Estate Of); Montgomery Derek Ryan; Montgomery Drew Michael $1,623,050 $332 115 Guineveres Retreat 37067 4/8 Kingsbridge Revocable Trust Albright Richard J Revocable Trust $1,600,000 NA 801 Legends Glen 37069 4/8 Winchester Trust Poulsen Johnny Peder Living Trust $1,550,000 $193 514 Legends Ridge 37069 4/11 Fraser Grant; Fraser Yvette American Const & Dev Inc $1,522,200 NA 684 Legends Crest 37069 4/18 Bossi Caroline; Bossi Douglas R Brown G William; Brown Patsy W $1,473,000 $193 8642 Belladonna 37046 4/30 Christophe Andre L Jr; Christophe Aureluce Z Stonegate Homes LLC $1,465,713 NA 7321 Harlow 37046 4/3 Chase Kelly; Chase Raelynn Aspen Const LLC $1,458,600 NA 3510 Prominence 37174 4/16 Estep Jonathan Seth; Estep Robin H A&N Inv LLC $1,450,000 NA 9557 Hampton Reserve 37027 4/29 Jung Kwang H; Lee Ji Y Ruta Stanley L; Ruta Suzan M $1,399,000 $151 5 Vellano 37027 4/15 Quarles Derek V; Quarles Tonya Monique Wheelwright Irene; Wheelwright Roger $1,250,000 $259 1031 Stockett 37221 4/12 Drescher Clifford Thomas Superior Remodeling LLC $1,249,000 NA 1003 Blakefield 37027 4/15 Davis Angela Leigh Knott Barbara And Kevin Joint Revocable Trust; Knott Kevin And Barbara Joint Revocable Trust $1,210,000 $215 1871 Charity 37027 4/2 Hamilton Lisa W; Hamilton Michael W Drees Premier Homes Inc $1,208,919 NA 8537 Highland Rim 37046 4/17 Price Camillia A; Price Roger L Ford Mike Custom Builders LLC $1,190,000 NA 1207 State 37064 4/15 Bacon Ray; Sinkys Catherine E Logan Ruth A $1,185,000 $276 610 Prince Valiant 37067 4/23 Placido Andrew; Placido Natasha Luckey Darsow Douglas Anthony; Longtin Brent $1,180,000 NA 5745 Pinewood 37064 4/18 Thompson Mandi; Thompson Stephen Freeman Karen Y; Freeman Mark S $1,150,000 $262 1589 Westhaven 37064 4/26 Elliott Karen L; Elliott Robert C Stonegate Homes LLC $1,144,900 NA 9200 Bradbury 37027 4/30 Kovach Natalie Turnberry Homes LLC $1,144,293 NA 5000 Weatherford 37064 4/22 Surati Hemel Ramesh; Surati Sonika Hemel Drees Premier Homes Inc $1,135,000 NA 28 Missionary 37027 4/15 Campbell Dennis; Campbell Teresa Turberfield Jennifer A; Turberfield Mark A $1,120,000 $288 819 Legends Glen 37069 4/12 Parkey Catherine M; Parkey Mark A Campbell Marsha C; Campbell Tommy L $1,115,000 $205 1873 Charity 37027 4/22 Stephens Anita; Stephens William Drees Premier Homes Inc $1,108,754 NA 9407 Arthur 37027 4/29 Seifu Elizah; Seifu Misgana Ambissa Drees Premier Homes Inc $1,098,909 NA 6012 Pelican 37046 4/24 Alexander Melanie L Revocable Trust Nebel Jonathan; Nebel Laurie $1,090,000 NA 712 Azalea 37064 4/8 Siegienski James; Siegienski Michelle Murrell James A; Murrell Stephenie $1,060,000 $194 8660 Belladonna 37046 4/18 Bowden Gregory; Bowden Kathleen B TVG TN LLC $1,048,725 NA 4640 Peytonsville 37064 4/1 Buzzell Berenda K; Buzzell Steven E Buechler Laura P; Buechler William F Jr $1,035,000 $168 800 Singleton 37027 4/29 Kuntz Family Trust Turnberry Homes LLC $1,030,158 NA 24 Colonel Winstead 37027 4/4 Zhen Li Ying Hansell Charles E; Yocum Stephanie W $1,017,500 $224 226 Cavanaugh 37064 4/1 Schwegman Adam J; Schwegman Erynn B Ford Mike Builders LLC $1,005,000 NA 4316 Columbia 37064 4/30 Henderson Corina Fatima; Henderson James Allan Jr Mays Greg; Mays Vicki A $1,005,000 $197 6417 High Top 37067 4/12 Sawant Sandeep J; Sawant Savita Partners In Building of TN LLC $1,004,997 NA 9616 Stonebluff 37027 4/1 Bulloch David Jon; Bulloch Rachel Turnberry Homes LLC $1,002,400 NA 215 Franklin 37064 4/8 Jenkins Emily Pouzar; Jenkins William Christopher Adamson Anthony Blair; Adamson Karen Marie $995,000 $246 1509 Beckham 37027 4/15 Brown Nolan M; Koerner Pamela Larrick Turnberry Homes LLC $990,000 NA 2133 Southern Preserve 37064 4/18 Hardison Aaron; Hardison Richard Alan Carbine & Assoc LLC $985,000 NA 105 Alpine 37069 4/8 Markel Lara; Markel Ryan Brookfield Relocation Inc $981,000 $223 105 Alpine 37069 4/8 Brookfield Relocation Inc Tully James R; Tully Rebecca M $981,000 $223 4318 Kings Camp 37014 4/17 Du Plessis Liza; Du Plessis Petri Gregg And Rains Building Group LLC $980,000 NA 1885 Barnstaple 37027 4/9 Mongell Megan; Mongell Robert Turnberry Homes LLC $979,900 NA 109 Hadley Reserve 37135 4/9 Hammonds Brian; Hammonds Carrie Legacy Homes of TN LLC $968,721 NA 6626 Valley 37027 4/22 Sobie Michael; Sobie Vida Sale Anne L; Sale Richard T IV $967,000 $221 4310 Kings Camp 37014 4/2 Pool Christopher; Pool Kimberly Hartshorn Brian T; Hartshorn Kristin L $964,000 NA 600 Rieves 37064 4/8 Ortiz Linette; Simeone Thomas Ford Mike Custom Builders LLC $953,839 NA 2138 Southern Preserve 37064 4/8 Mullaney Andria S; Mullaney Jason Cadence Const LLC $949,281 NA 2324 Harts Landmark 37069 4/29 Irwin Living Trust Turnberry Homes LLC $938,749 NA 1311 State 37064 4/1 Padgett Larry L; Padgett Lenora B Mercier Deirdre E; Mercier Mark E $936,500 $236 1903 Townsend 37064 4/11 Tubre Joel Cleveland James Estill IV; Cleveland Paige $931,475 $207 2420 Los Olivos 37069 4/8 Vitti Julio Cesar Clemente Turnberry Homes LLC $923,420 NA 4304 Warren 37067 4/12 Au Kevin Doerr Thomas A $905,000 $217 653 Post Oak 37027 4/24 Kingman Brett; Kingman Lauren Wyse Dawn Rodgers; Wyse Eric Lee $900,000 $264 6306 Turkey Foot 37067 4/11 Denning Moira; Ehrlinspiel Jason Partners In Building of TN LLC $900,000 NA 1533 Championship 37064 4/11 Dewberry Jason Gerwin Carolyn K; Gerwin Joseph K $893,000 NA 9134 Concord Hunt 37027 4/23 Martin Emily Walker; Martin Lowell F III Hastaba Lori C; Hastaba Paul A $889,900 $197 655 Central 37064 4/29 Corbett Danna L; Corbett Steven W Jones Company of TN LLC $887,455 NA 9538 Elgin 37027 4/1 Block Kenneth; Block Marisa Buisson Benjamin James; Buisson Laura C $880,000 NA 3644 Ronstadt 37179 4/8 Horrace Family Trust Legacy Homes of TN LLC $879,967 NA 9602 Stonebluff 37027 4/30 Srivastava Gitanjali Turnberry Homes LLC $879,900 NA 2285 Mark 37067 4/15 Kaye Heidi; Kaye Walter Sykes Christy; Sykes Dan $875,000 $230 640 Jasper 37064 4/16 Al Sherri Amenah Ahmad; Aoudi Wael Zeid; Sherri Amenah Ahmad Al Ford Mike Custom Builders LLC $830,115 NA 500 Cheltenham 37064 4/25 Lienhart Laura; Lienhart Mark Nunn Kimberly K; Nunn Troy A $830,000 $225 9054 Land Grant 37027 4/29 Jones Jacob; Jones Katherine Shin Byung Ho; Shin Inkyoung $828,000 $203 3532 Creamery Bridge 37179 4/10 Goff Elicia; Goff Jeffrey P Lucas Christopher J; Lucas Kaitlyn $824,500 NA 1796 MacAllan 37027 4/10 Johnson Kelly Louis; Johnson Rhonda Cobb Kuchta Betsy M; Kuchta Stacy M $822,000 NA 615 Stonewater 37064 4/4 Brown Stephen P; Clark Vicki A Small Darren; Small Kim $820,000 $231 1146 Warrior 37064 4/16 Wright Mindy R Farrow Amy S; Farrow Scott E $820,000 $215 6537 Windmill 37046 4/3 Clark Kelly Gordon; Clark Russell L Jr McDaniel Farms Partners LLC $815,530 NA 1553 Championship 37064 4/3 Halle David; Halle Toni Slotnik Lee R $815,000 $221 5116 Herschel Spears 37027 4/1 Fox Nona W Winters Lori A; Winters Scott D $814,300 $196 151 Asher Downs 37135 4/23 Platt Gregory; Platt Jeri Drees Premier Homes Inc $802,645 NA 3822 Pulpmill 37179 4/18 Koch Jon Matthew; Koch Julie Ann Legacy Homes of TN LLC $799,537 NA 1527 Puryear 37027 4/2 Gartner Jeffrey Allen; Gartner Katherine Da Silveria Paulo; Silveria Ana; Silveria Paulo Da $798,900 $289 1866 Longmoore 37027 4/1 Donoho Charles A; Donoho Deana Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Part $798,065 NA 1804 Benziger 37027 4/2 MacDonell Courtney E; MacDonell Steven D Spehek David; Spehek David P; Spehek Dori; Spehek Dori L $790,000 $184 1199 Retreat 37027 4/15 Liu Chaoguang Hakimov Zarif $790,000 $173 1708 Grassmere 37064 4/16 Perry Lindsey Renee; Perry Taylor C Ford Mike Custom Builders LLC $788,000 NA 637 Central 37064 4/29 Bennett Adrienne Bishop; Bennett Brian Jones Company of TN LLC $785,503 NA 14 Daniels 37064 4/2 Maxwell Elizabeth Smith; Maxwell Michael Lee Ansel Mary A; Ansel Michael L $779,500 $289 468 Wiregrass 37064 4/4 Voigt T A Family Irrevocable Trust Roddy Elizabeth B; Roddy Joseph G $778,000 $258 108 Asher Downs 37135 4/9 Hermann Michelle P; Hermann Winston H Jr Drees Premier Homes Inc $774,000 NA 320 Liberty 37064 4/11 Dambach Karen S; Dambach Stephen E Burbage Kenneth R; Burbage Sharon P $770,000 $262 322 Conoga 37135 4/25 Josiah Albert Benjamin; Josiah Dinah A Defatta Custom Homes LLC $770,000 NA 300 Belle Vista 37064 4/12 Murrell James A; Murrell Stephenie L Deer Creek Homes Inc $769,000 NA 9400 Atherton 37027 4/2 Rose Lior Keeler Joann Romano; Keeler Raymond M; Romano Keeler Joann $765,100 $178 1611 Valle Verde 37027 4/2 Pugliese Joseph A; Williams Heather Valle Verde Lifetime Access Trust $765,000 $215 232 Meriweather 37221 4/4 Helsley Natalie Brooke; Helsley Raymond Lester III Defatta Custom Homes LLC $764,900 NA 1817 Grey Pointe 37027 4/22 Mueller Janelle; Mueller Kurt Stephens Anita F; Stephens William J $762,650 $182 1124 Haverhill 37027 4/2 Sanders Adelaide Maria; Sanders Randall Wesley Jr Eddleman Donald; Eddleman Jan Lynn $757,500 $207 1606 Eliot 37064 4/18 Huff Terri Linn; Huff Walter William Slc Homebuilding LLC $754,900 NA 208 Belgian 37135 4/24 Parabakaran Sripriya; Thirumalaisubbu Pravin Hidden Valley Homes LLC $754,900 NA 1202 Championship 37064 4/1 Calvert Pamela Ford Mike Custom Builders LLC $750,770 NA 1211 Carnton 37064 4/2 Kane George William IV; Kane Victoria Creamer Schwartz Nancy Nichols Revocable Trust $750,000 $234 4100 Mirrasou 37067 4/23 Price Beth; Price David Nicholls Jeffrey N; Nicholls Tammy M $750,000 $204 245 Gillette 37069 4/12 Kinzig Brett D; Kinzig Dennis; Kinzig Emily E Stokes William A $750,000 $166 4310 Gosey Hill 37064 4/3 Jacobs David; Jacobs Elizabeth Bradley David I; Bradley Velma K $750,000 $234 3021 Hathaway 37064 4/17 Martel Henry Joseph; Martel Maribeth Alexander Ford Mike Custom Builders LLC $749,999 NA 515 Leanne 37069 4/17 Santangelo David L; Santangelo Tracy M Fuller Jeffrey D; Fuller Mori H $749,000 $187 1519 Knox Valley 37027 4/16 Timm Joshua A; Timm Sarah S Calderwood Susan A; Calderwood Terry W $740,000 $214 5908 Pinewood 37064 4/10 Scarbrough Lorene K; Scarbrough Timothy L Willow Branch Partners LLC $739,900 NA 3684 Ronstadt 37179 4/16 King Harry F; King Mary A Shaw Enterprises Inc $736,335 NA 1255 Championship 37064 4/16 Bode Timothy D SLC Homebuilding LLC $734,949 NA 136 Asher Downs 37135 4/2 Pritchett Charles; Pritchett Karen Drees Premier Homes Inc $734,722 NA 713 Aylesford 37069 4/15 Riddle Dawn L; Riddle Jason K Jones Jeffrey A $730,000 $178 6914 Comstock 37174 4/1 Brownfield Nicole L; Brownfield Patrick J Maines John; Maines Stephanie $730,000 $203 111 Everbright 37064 4/4 Jones Brett Thayer; Jones Christina Anne Chambers Whitney; Woods Bradley V $725,000 $310 1047 General Martin 37064 4/3 Harke Gwyne; McCain Grace Celebration Homes LLC $724,632 NA 5162 Donovan 37064 4/9 Pollard David A; Pollard Kelly S Thomson Margaret R; Thomson Timothy N $720,000 NA 3680 Ronstadt 37179 4/25 Jordan Alicia C; Jordan Derek C Shaw Enterprises Inc $717,190 NA 3683 Ronstadt 37179 4/5 Potter Eric; Potter Jennifer Shaw Enterprises Inc $715,890 NA 1529 Hillwood 37027 4/15 Kodali Sunita; Veeramachineni Hemanth Kumar Link Frank W II; Link Julia Ann $715,000 NA 1025 Cumberland Valley 37064 4/24 McCalmon Miriam A; McCalmon Rodgar C II Jones Company of TN LLC $713,343 NA 3070 Allenwood 37179 4/23 Hickman Heather; Hickman Jonathan Todd Hankins Kelli M; Hankins Michael L $710,000 NA 1522 Adobe 37027 4/30 Malone Crystal Nicole; Malone Jeffrey Adam Sarubbi Jeffrey S $705,000 NA 1808 Championship 37064 4/1 Russ Gail M; Russ Karl Roberts Amy Marie; Roberts David Blanding $700,000 NA

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 2763 Oxford Hall 37128 4/8 Richland South LLC Jones Tina M $1,625,000 $1,138 1471 Avellino 37130 4/22 Haley Brian; Haley Lesley Dudley Deborah S; Dudley Robert E $1,120,000 $182 2910 Cherry Blossom 37129 4/3 Ferry Edwin E; Ferry Joy L Patrick Doug; Patrick Tammy $775,000 $153 1152 Compton 37130 4/3 Clark Bryce C; Clark Sarah M McInturff Brian; McInturff Robin $635,000 NA 5211 Florence 37129 4/9 Jenkins Wesley; Tinkham John Scott McNally Tammy; Wyckhouse Karen Van $595,000 $227 120 Fontana 37128 4/5 Maness Christopher; Maness Gina Burks John B; Burks Shawn N $570,000 NA 5245 Mankin McKnight 37127 4/22 Barrett Ashton L; Barrett Jason S Austin Doug Jay $564,500 NA 311 Minerva 37086 4/5 Howland Bridget R; Howland Timothy H Garrett Joe; Garrett Tammy; Garrett Tammy L $535,000 $175 7031 Springwater 37167 4/12 Hooper Jeffrey C Southern Classic Homes LLC $512,294 NA 726 Dallas 37130 4/12 Jenkins Charles E; Jenkins Jessica J Laurel Brook Homes Inc $509,900 NA 1914 Mosaic 37130 4/25 Malen Christine T; Malen Raymond T Malpass John James III; Malpass Lisa Ann $509,000 $129 13376 Halls Hill 37118 4/16 Johnson Deanna J; Johnson Richard W Hansard Larry Dean; Hansard Mary Frances; Hansard Mary Frances Panettiere $505,000 $190 9526 Link 37037 4/24 Sykes Kristi; Sykes Richard N Sergent Tamara M; Sergent William T $500,000 $206 3415 Meadowcrest 37129 4/12 Bernardo Gerry; Moore Tricia Hicks Jack R; Hicks Pamela C $495,000 $142 192 Knoxleigh 37129 4/26 Robinson Arlene Nicole; Robinson Shaun Tyre Richardson Group LLC The $491,900 NA 628 Main 37130 4/5 Sood Bhavna; Sood Jaideep Gregg Amy; Gregg Don Lamar $480,000 $131 197 Knoxleigh 37129 4/22 Shepard Dustin John; Shepard Lindsey M Richardson Group LLC The $479,900 NA 188 Knoxleigh 37129 4/29 Penny Katherine; Penny Ty R Richardson Group LLC The $479,900 NA 179 Knoxleigh 37129 4/5 Crabtree Richard V; Crabtree Sandra Y Heritage Custom Homes Inc $473,165 NA 2826 Craythorne 37129 4/1 Morgan Eleanor T; Morgan Jeremy S Morris Beth Kemper; Morris Danny Alan $470,000 NA 1615 Greenway 37129 4/15 Gatlin Matthew; Gatlin Vickie Yoo Jung Soon; Yoo Sung $467,000 $115 312 Jade Creek 37135 4/1 Ekwugha Ernest I; Ekwugha Eucharia Michaels Homes LLC $461,734 NA 737 Stone Mill 37130 4/22 Joyner Tinesha; Matthews Lamont Chissler Joanne; Chissler Michael J $460,000 $139 1005 Webbs Retreat 37128 4/2 Frazier Charlayne W; Frazier Charles Edward Jr DR Horton Inc $456,085 NA 3848 Lascassas 37130 4/2 Davis Hollie L; Davis Jason L Connors Kevin J; Connors Sherry L $452,000 $117 3104 Maddie Kte 37130 4/1 Fancher Chelsea K Black Mountain Builders LLC $451,492 NA 3150 Memorial 37129 4/4 Phay Angela C Dunaway Enterprises LLC $450,000 $159 602 River Birch 37130 4/3 Robinson Joshua Dale; Robinson Selena Desantis Ferry Revocable Living Trust The $450,000 NA 2409 Verona 37130 4/3 Gunter Christopher; Gunter Rebekah Hewitt John K; Hewitt Julie $448,000 $132 2706 Wynthrope Hall 37129 4/12 Long Kyle Matthew; Soumpholphakdy Pathoumphone Michaels Homes LLC $445,000 NA 660 Twin View 37128 4/1 Massengill Garry Alan Jr; Massengill Shaquanta Tenee McProperty Mgmt LLC $445,000 NA 7109 Springwater 37167 4/23 Forester Michael; Forester Robin Dalamar Homes LLC $444,227 NA 4404 Maryweather 37128 4/18 Harvey Daffey G; Harvey James S Zamudio Julie A; Zamudio Louis G $439,900 NA 1608 Side 37130 4/25 Freeland Caroline M; Kirk Graham Andrew Anderson Sam Const Inc $439,900 NA 2083 Trout 37128 4/9 McCoy Brandon M; McCoy Erica Holmes By Design LLC $439,900 NA 6617 Maple Tree 37128 4/29 Griffin Brock P D R Horton Inc $435,335 NA 1404 Stewart Creek 37129 4/1 Anderson Sam Const Inc Baker Darrell T; Baker Diane C $435,000 NA 196 Sparrow Gap 37086 4/29 Whitten Cole; Whitten Stephanie Gilliland Christopher H $432,500 NA 3108 Maddie Kate 37128 4/29 Corum Kaitlyn T; Corum Nathaniel D Black Mountain Builders LLC $432,280 NA 12231 Windrow 37153 4/5 Newman Sharon S; Newman Tom Williams Brenda J; Williams Steven H $432,000 $165 582 Jim Cedar 37128 4/29 Krueger Ashley; Krueger Ryan McKnight Builders LLC $429,900 NA 224 McGreevy 37086 4/1 Burns Timothy A; Burns Yarcheka Michaels Homes LLC $429,068 NA 3204 Monmouth 37086 4/15 Russell Alisha; Russell Ron Quarles Derek; Quarles Tonya $425,000 $143 909 Covenant 37128 4/2 Baker Darrell Timothy; Baker Diane Carol Lennar Homes of TN LLC $420,770 NA 2425 Robin 37130 4/1 Alltop Jennifer Lynn; Alltop Michael Charles Michaels Homes LLC $420,736 NA 1206 Proprietors 37128 4/24 Leatherman Edward; Leatherman Korsha Celebration Homes LLC $420,000 NA 1732 Side 37130 4/22 Payton Allison C; Payton Jeffrey Allen Masterson Homes Inc $419,900 NA 348 Rockcastle 37128 4/26 Henry James P; Henry Kelly Harney Homes LLC $415,000 NA 815 Covenant 37128 4/9 Millhouse Latrice Nicole; Millhouse Robert Eugene Jr Lennar Homes of TN LLC $412,683 NA 4021 Jacobcrest 37128 4/1 Rodgers Edward Lee; Rodgers Jennifer Lee Bmch TN LLC $412,113 NA 1819 Mosaic 37130 4/1 Lun Elizabeth Chhom; Lun Johnathan Boran Reuter Rogina $410,000 $119 929 Sapphire 37128 4/9 Simpson Carolyn Sue; Simpson Jerry Lee Lennar Homes of TN LLC $408,297 NA 1126 Bayard 37130 4/25 Sliger Kenneth; Sliger Leslie Bauer Chris L; Bauer Donita M $402,200 $120 808 Maple 37130 4/29 Telford Angela Carleen; Telford Scott Alexander Blue Sky Const Inc $401,900 NA 1719 Jose 37130 4/24 Cushingham Andrew J; Cushingham Anna G Josiah Albert B; Josiah Dinah A $401,250 NA 909 Paislee Raine 37167 4/23 Camarillo Herman Manuel; Dominguez Maria Judith Rhb LLC $400,000 NA

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 109 Bella Vista 37072 4/1 Gaines James A; Gaines Rebecca K Price Michael T; Price Shannon S $1,275,000 $153 126 Clifftop 37075 4/17 Colandrea Bonnie G; Colandrea Richard J Jr Mercer Kimberly M; Mercer Scott $975,000 $237 1585 Boardwalk 37066 4/8 Blazier Danny; Blazier Jennifer Walker Elizabeth B; Walker Mark C $975,000 NA 1189 Chloe 37066 4/11 Werner Irene E; Werner Kenneth H McLaughlin Steven; McLaughlin Vickie Keen $925,000 $152 1547 Foxland 37066 4/5 Bond Debora; Bond Joshua Drees Premier Homes Inc $790,000 NA 203 Higginson 37066 4/29 Peters Paul V Wheeler Const Co $714,950 NA 120 Nogs 37066 4/9 Belt Louie; Belt Nancy Ballou Leonard W $690,041 NA 566 Forest Retreat 37075 4/18 Baggott Alcy B IV; Baggott Miranda Schmidle Bridgette L; Schmidle Robert M $685,000 $168 1123 Sunset 37066 4/22 Bilyeu Scott; Bilyeu Sharon Walker Cheryl; Walker John J $650,000 $408 1250 Windsor 37066 4/10 Canaan Juliana L; Stagg Claude Leopold Jr Robertson Helen Marie Estate $649,900 $127 110 Nogs 37066 4/15 Mercer Kimberly M; Mercer Scott A Ballou Const Co; Ballou Leonard W $639,950 NA 1395 Center Point 37075 4/8 Montgomery Mekesha; Montgomery Ruben Creekside Homes LLC $635,900 NA 980 Vinings 37066 4/29 Mesecher Christopher T; Mesecher Kimberly D Drees Premier Homes Inc $633,644 NA 266 Lake Terrace 37075 4/15 142 Riviera Drive LLC Hayes Ada Dorothy Estate; Lefkow Jessica; Venn Noreen $625,000 $338 1077 Montrose 37066 4/17 Cornelius Breaann; Cornelius Mark Drees Premier Homes Inc $624,862 NA 207 Saint Blaise 37066 4/1 Otagawa Myrna; Otagawa Takaaki; Victor Christi Fletcher Donna; Fletcher Scott $610,000 $144 120 Caudill 37075 4/18 Ward Barry Norman; Ward Patricia Boyd Frederick Thomas Venhoff & Paula J Venhoff Revocable Living Trust $579,000 NA 102 Gaston 37066 4/9 Oakey Jeffrey L; Sneddon Laura M Carrier Gary; Carrier Michele $575,000 $145 1125 Luxborough 37075 4/24 Clough-Johnston Jill; Johnston Jeff Creekside Homes LLC $564,430 NA 111 Turning Leaf 37075 4/22 Johnson Dawn Nicole; Johnson Richard Wilcox Joanna T; Wilcox Walter B $561,500 $153 1673 Foxland 37066 4/15 Walker Elizabeth B; Walker Mark C Martinez Misti; Martinez Miguel $556,000 NA 1026 Brighton 37066 4/1 Galicki Amber; Galicki Christopher Drees Premier Homes Inc $555,620 NA 1046 Heathrow 37075 4/11 Cornelio Vareena W McLaughlin Maria C L; McLaughlin Patrick D $555,500 NA 529 Bay Point 37066 4/3 Roland L Tittle Revocable Trust; Tittle Roland L Tr Stevison Lisa; Stevison Sean $555,000 $111 1272 Overton 37066 4/22 Meikle Donald; Meikle Linda William B Butler Revocable Living Trust $527,000 NA 145 Flintshire 37075 4/9 Geyer David George; Geyer Hope Frances Frank Batson Homes Inc $524,673 NA 1653 Noah 37066 4/17 Johnson Gary D; Johnson Linda S Higdon Kendra; Higdon Nathan $521,000 NA 1702 Noah 37066 4/26 Vigeant Janet E; Vigeant Michael P Hardaway Debbie H; Hardaway Stanley H $515,000 $140 1017 Brighton 37066 4/5 Daum Joel M; Daum Mary F Eastland Const Inc $514,900 NA 709 Shute 37075 4/23 Head Don K III; Head Giselle Ranee Creekside Homes LLC $514,400 NA 1566 Drakes Creek 37075 4/15 Baxter Melissa Harmon; Baxter Scott Wayne Celebration Homes LLC $512,100 NA 1115 Louisville 37072 4/3 ANA Property LLC Zaborowki Mary C; Zaborowski James; Zaborowski Mary C $510,000 $1,266 115 Copper Creek 37072 4/15 Person Angel D Dalamar Homes LLC $502,960 NA 138 Choctaw 37075 4/2 McCann Philip; McCann Stephanie Marino Baxter Bryan C $500,000 $241 107 Thornwood 37075 4/12 Manning Mary O; Smith James E II Snyder Cindy A; Snyder Larry D $500,000 NA 108 Melanie 37075 4/23 Stark Brett; Stark Cinnamon Drees Premier Homes Inc $499,900 NA 106 Doral 37075 4/2 McSwain Tyron Joy Carolyn J; Perry Henry Lee $499,900 $120 1032 Somerset Downs 37075 4/3 Derryberry Eddie W; Derryberry Teresa J Bui Doanchinh $497,500 $102 1350 Anderson 37075 4/12 Parrish Jason G Sustainable Sandbox LLC $495,000 $131 1038 Sierra Gorda 37066 4/22 Tracy Bradley; Tracy Raechel Riverwood Homes Inc $492,558 $176 207 Catalina 37075 4/17 Jones Christopher G; Jones Salimah N Crescent Homes TN LLC $479,990 NA 412 Abington 37075 4/2 Tead Guadalupe; Teat John Weekley Homes LLC $477,328 NA 108 Drayton Downs 37066 4/4 Atchison Jeffrey A Cleveland Jeffrey A; Cleveland Kira R $470,000 $120 1315 Barnsdale 37066 4/25 Roberts Alyssa Kay Riverwood Homes Inc $469,950 NA 1067 Tower Hill 37075 4/11 Krall Krysta M; Krall Matthew M Harlan Const Co Inc $469,950 NA 107 Hartsville 37066 4/22 Martin Cindy Hall Mary B; Hall Thomas R $468,900 $119 112 Hattie 37075 4/16 Bloch Doreen E; Bloch Steven J Lilienthal Jeffrey Charles; Lilienthal Ronda Joyce $462,000 $117 112 Misty 37075 4/2 Garcia Derrick; Garica Deborah Carol Weekley Homes LLC $459,990 NA 428 Abington 37075 4/11 Williamson Derek; Williamson Jessica Weekley Homes LLC $455,195 NA 281 Dink Rut 37148 4/22 Vanhemert Michele; Vanhemert Paul A Biggs Daniel Joshua; Biggs Jessica McGuffie $455,000 $149

