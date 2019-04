Top Middle Tennessee commercial sales for March 2019

VOL. 43 | NO. 16 | Friday, April 19, 2019

Top commercial real estate sales, March 2019, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 300 Union Nashville 37201 3/7 Nashville CBD LP 315 Deaderick Owners LLC $135,000,000 414 Union Nashville 37219 3/1 WSL-Philips Plaza LLC LCP Nashville LLC $111,500,000 220 6th, 511 Union Nashville 37219 3/11 CPVF III NCC LLC 511 Union Nashville LLC $105,250,000 2131 Elm Hill Nashville 37210 3/1 1400 Elizabeth Cedars LLC; Cedars Gardens LP; Riederman Cedars LLC; Simcha Cedars LLC; E 181 Cedars LLC Cedars At Elm Hill LLC $50,500,000 425, 426 Chestnut, 500, 510 Houston, 1214, 1216, 1218, 1220 Martin Nashville 37203 3/12 Nashville Phase I Property Holder LLC May Hosiery Parthip LLC $40,975,328 150 2nd Nashville 37201 3/5 151 Nashville Project LP Market Street Apts Ltd $27,707,075 1131 4th Nashville 37210 3/12 Nashville Phase II Property Holder LLC Outpost Nashville Owner LLC $25,000,000 488 Lemont Nashville 37216 3/15 KWA/PB LLC DS Point Breeze Inc $23,616,000 44 Vantage Nashville 37228 3/4 Titanville TT LP Beach Vantage Nashville LLC; TDC Vantage LLC; VP Invs LLC $20,200,000 3038 Sidco Nashville 37204 3/22 ZE Sidco TN Realty LLC Ocharleys LLC $13,950,000 1701, 1707 Grand, 1007 17th Nashville 37212 3/22 17th & Grand LLC Ragsdale H Ray $8,554,700 210 Rudy Nashville 37214 3/28 Laxmi 37 LLC Laxmi Invs $6,700,001 44 Vantage Nashville 37228 3/4 Titanville Ll LP Beach Vantage Nashville LLC; TDC Vantage LLC; VP Invs LLC $6,275,000 151 1st Nashville 37201 3/5 151 Nashville Project LP Hamilton Lolita; May Jacob Jack $6,000,000 212 3rd Nashville 37201 3/14 Tri Stone Prop LLC 203 2nd Ave LLC $5,375,000 0 Bell Antioch 37013 3/15 Little Ryan; Montgomery Dean; Pirtle Family LP AF PB2 LLC $5,200,000 5700 California, 1601 57th Nashville 37209 3/15 Thrive California LLC Renaissance Stone Cutting LLC $5,000,000 1309 Brown Nashville 37203 3/11 Nashville Phase I Property Holder LLC LVH LLC $3,350,000 1605 21st Nashville 37212 3/18 1605 21st Avenue Owner LLC ARC HR5STP2001 LLC $3,202,191 1705 21st Nashville 37212 3/13 Bill Gaston Inc Hearthstone Ventures Inc $2,625,000 1209, 1211 Martin Nashville 37203 3/11 Nashville Phase I Property Holder LLC Province Builders LLC $2,525,000 2406 Vanderbilt Nashville 37212 3/29 Vanderbilt University TN Baptist Mission Board $2,300,000 43, 47 Brookwood Nashville 37205 3/25 Kim Soo Y; Lee Jung; Lee Sue Y LCG Brookwood Terrace LLC $2,050,000 4000 Granny White Nashville 37204 3/4 Lipscomb University Mattin Debra S; Mattin Raouf S $2,000,000 1826 Lebanon Nashville 37210 3/25 1826 Lebanon Pike Part LLC Veliciu Doina $1,900,000 1252, 1264, 1268, 1270 Lewis Nashville 37210 3/29 Fay Tiffany L; Fay William Z Pearson Tony $1,800,000 5809 Nolensville Nashville 37211 3/1 10-C Prop LLC 5809 Nashville LLC $1,632,000 529 4th Nashville 37210 3/15 Metropolitan Wine Inc E40 Downtown LLC $1,600,000 1009, 1011 17th Nashville 37212 3/22 17th & Grand LLC Chester Burton Atkins Family Trust $1,592,657 150 2nd Nashville 37201 3/5 151 Nashville Project LP Jones Mary Loventhal $1,442,925 3201 End Nashville 37203 3/5 Gf Office LLC 32 Part $1,325,000 517 Basswood Nashville 37209 3/27 Western Express Inc Lee Elizabeth; Lee Michael; Chester Brian $1,175,000 818, 820, 822, 824, 826 Cherokee Nashville 37207 3/4 Cherokee Dev Part LP Garafola Prop LLC $1,125,000 108, 110, 112, 114 Oceola Nashville 37209 3/22 Oceola Park LLC 265 White Bridge Road Parthip $1,100,000 101, 103 Hamblen, 104, 106, 108, 109, 110 Park Old Hickory 37138 3/29 Jacksons Old Hickory CC LLC Temple Baptist Church; Temple Baptist Church of Old Hickory $1,030,000 815 Park Terrace Nashville 37204 3/14 Southpoint Marketplace Inv Part LLC Hill David Roy $1,028,000 313 31st Nashville 37203 3/13 St Joseph Prop LLC LKJ Prop LLC $995,000 1308 Dickerson Nashville 37207 3/1 Urban Dev LLC Bunch Brenda; Slate Jason; Slate Jason M $950,000 6887, 6891 Burkitt Antioch 37013 3/22 Regent Homes LLC Pearl Amy Yazdian; Spielman Rachel Yazdian; Y&H GP; Y&H TN Parthip; Yazdian Amy $900,000 2729 Murfreesboro Antioch 37013 3/29 C&F Inv LLC Wileczek Andrew J; Wileczek Mary Annette $876,000 517 Dr Db Todd Jr Nashville 37203 3/29 Albarati Jamal Saif; Hauter Nagi Hamied Carter Lisa; Perry Joseph L; Williams Jannie Carter $875,000 1013 17th Nashville 37212 3/22 17th & Grand LLC Chester Burton Atkins Family Trust; Sivek Nina Trustee $852,643 2829 Bransford Nashville 37204 3/1 NH Dental Part PLLC Nally Family Living Trust B $825,000 1429 Cowan Nashville 37207 3/11 1429 Cowan Part LLC Wilson Jay B Jr; Wilson Michelle L $810,000 1175 Murfreesboro Nashville 37217 3/11 1175 Murfreesboro LLC Mary Garner Robinson Management Trust; William Texas Garner Management Trust $800,000 2214, 2216 Whites Creek Nashville 37207 3/11 Province Builders LLC Dennis James Sr $700,000 4815 Drakes Branch Nashville 37218 3/28 Davis Charles Patrick; Davis Daniel Alfred Davis Mildred Estate; Davis Mildred Woodroof Estate; Mildred Woodroof Davis Testamentary Trust $700,000 320 Campbell Madison 37115 3/28 Greater Love Kingdom Building Church Campbell Road Church of Christ $695,000 4833 Nolensville Nashville 37211 3/18 805 Nw Broad LLC Rigsby Brenda K $675,000 1014 4th Nashville 37210 3/8 Participant Prop LLC White Goat Holdings LLC $605,000 946 Seymour Nashville 37206 3/21 Eisen Elizabeth; Eisen Jonathan J Cardinal Invs Re LLC $600,000 3027 Nolensville Nashville 37211 3/5 BA Holdings LLC Johnson Rabon W; Toliver Gary A $600,000 301 Demonbreun Nashville 37201 3/6 Walters Amy Lynn Dropp; Walters Paul Ttbon LLC $575,000 4815 Drakes Branch Nashville 37218 3/28 Testamentary Trust of Mildred Woodroof Davis Davis Charles Patrick; Davis Daniel Alfred; Davis Mildred Estate; Davis Mildred Woodroof Estate; Mildred Woodroof Davis Testamentary Trust $550,600 2829 Bransford Nashville 37204 3/1 Chyme Prop LLC Nally Family Living Trust B $544,228 4040 Armory Oaks Nashville 37204 3/27 Hill Southeast Office LLC Hill Revolver LLC $518,680 200 Connell Goodlttsvlle 37072 3/28 McMichen Bernist Leon III Food Equipment Inc $504,000 181 Thompson Nashville 37211 3/11 Jones Allison J; Jones Charles S Jessup Jeffrey C $500,000 3708 Nolensville Nashville 37211 3/27 Maya Investors LLC Elberta Express Inc $455,000 5606B Pennsylvania Nashville 37209 3/28 Marks Demi; Schwartz Lorne Gillian Kevin $455,000 4011 Dickerson Nashville 37207 3/11 Myatt Drive Prop LLC Koorsen Prop II LLC $450,000 308 Van Buren Nashville 37208 3/4 Rowland Sarah Hall; Rowland William Frederick Martucci Christopher J; Pape Elizabeth $447,000 1706 Antioch Antioch 37013 3/4 Heidari Kambiz Swindell Nancy L; Swindell Robert G Jr; Swindell Robert G $420,000 455 Bell Nashville 37217 3/22 Ibex Mini Mart LLC Rdm3 of TN LLC $420,000 4117 Lavergne Couchville Antioch 37013 3/19 Nir Homes Inc Lyle Dan R; Lyle Thomas B; Malone Amber L; Wiedman Patti; Lyle Carolyn June Estate; Lyle June A Estate $400,000 0 Gallatin Madison 37115 3/6 Grand Prix LLC 1212 Broadway Part $350,000 2408 Prairie Hill Antioch 37013 3/6 Delgadillo Roberto; Micsak Peter Meritage Homes of TN Inc $349,990 212 Westchase Nashville 37205 3/20 Carson Laura McBride Megan Elizabeth; McBride Patrick $348,000 303 Criddle Nashville 37219 3/27 Jones Dean; Jones Patricia Martin McDonald Jacquelyn S; McDonald James Dallas $319,500 0 Oakwood Nashville 37207 3/7 J Core Prop LLC Oakwood Investors LLC $315,000 332 Wilhagan Nashville 37217 3/7 Montes Isaac Southside Towing & Recovery Inc $300,000 1708 Knowles Nashville 37208 3/29 Dillard Flora M Woodbine Community Org WCO Inc $185,000 909, 911 Anderson Madison 37115 3/5 Sigma Prop LLC Gruita Lazar; Gruita Maria $180,000 436 Flintlock Nashville 37217 3/21 Garcia Orlando; Hernandez Ines Maria Smith Randall B; Smith Sonya R $178,900 5722 Hickory Nashville 37211 3/22 Mora Edubina Arce Karshenas Nader $175,500 0 Big East Fork Franklin 37064 3/25 Little East Fork Part Cleveland M Jane $175,000 1818 Dr Db Todd Jr Nashville 37208 3/1 Dimuzio David Moss Invs Inc $170,000 2934 Elm Hill Nashville 37214 3/29 Davis Matthew W Powell Randy; Powell Shelia $163,000 0 Old Hickory Antioch 37013 3/15 Ferrusi Steven Smith Elsie C; Smith Emory H $150,000 119 Moncrief Goodlttsvlle 37072 3/29 Reeder Daniel Morton Patricia; Morton Randy $132,500 217 Bridgeway Old Hickory 37138 3/26 926 Gallatin Part Abdalla Samia M; Kamel Gamil K; Abadalla Samia; Abadalla Samia M; Abdalla Samia $125,000 1018 40th Nashville 37209 3/1 4M Capital LLC; Jackson Builders LLC Nearside Profit Sharing Plan; Full Service Restoration Inc Money Purchase Pension Plan $120,000 2830 Clifton Nashville 37209 3/13 Jms Property Group LLC Jones Brandi $110,000

Williamson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 1620, 1624 Westgate Brentwood 37027 3/27 Ss Westgate LLC Faussner Robert E; Stein David M Declaration of Trust; Westgate Commons Owners LLC $10,400,000 1577 Moran Franklin 37069 3/12 Levine S Robert Revocable 2009 Trust Spooner John C; Tankersley Dianne E $7,400,000 1780 Dean Thomp St 37179 3/19 Axe Josh L; Morton Kristopher C; Ram Ventures; Rubin Jordan S; Varney William P Pewitt James Alston $3,500,000 Knoll Top Franklin 37067 3/21 PHG Franklin II LLC SS Knoll Top LLC $2,500,000 97 Seaboard Brentwood 37027 3/1 97 Seaboard Lane Investors ATP Invs LLC $1,300,000 1620, 1624 Westgate Brentwood 37027 3/27 Faussner Robert E; Stein David M Declaration of Trust Westgate Commons Owners LLC $1,272,856 6621 Pinkston College Gr 37046 3/26 Burns David E; Burns Paula W Coburn Ian; Coburn Stephanie $875,000 0 Pinewood Franklin 37064 3/4 Knight Danielle; Knight Stephen Pigg Gail P $750,000 9495 Crockett Brentwood 37027 3/21 Bethlehem Missionary Church FCC Family Community Church $750,000 1853 Fairview Fairview 37062 3/28 Godwin Vivian Carol Keller Katherine; Pomy Katherine Keller $695,000 4821 Main Spring Hill 37174 3/29 Cameron Don R III Buckwheat LLC $620,000 7001 City Center Fairview 37062 3/21 Family Advantage Federal Credit Union Bowie Commons LLC $575,000 130 Seaboard Franklin 37067 3/14 Zoo Growth Trust Gawrys Steven P Sr; Shelden C Hunter $500,000 1894 General George Patton Franklin 37067 3/5 Reddy Neelima Hulett Randy L; Stansbury Michael W $435,000 1411 Main Franklin 37064 3/28 1411 West Main LLC Patel Ketankumar N; Patel Narendra B $420,000 6800 Lane College Gr 37046 3/1 Edwards Jaclyn M Jones; Edwards James P Poole Diana; Poole William A Jr $402,000 3981 Casparis Columbia 38401 3/28 Westmoreland Charles Daryl Kelley Cory; Kelley Katherine $400,000 7945 Oscar Green Franklin 37064 3/11 Smotherman Brad Evans James A; Piper Melissa Allison $378,000 7329, 7333, 7341, 7345 Taylor Fairview 37062 3/15 Regent Homes LLC Otter Creek Holdings LLC $280,000 0 Shoals Branch Primm Spr 38047 3/29 Morrison Lauren F; Morrison William J Cape Lighthouse LLC $220,000 6795 Giles Hill College Gr 37046 3/22 Fritscher Hall Susan; Hall Susan Fritscher Sweitzer Erin $120,000

Rutherford County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 3239 Memorial M'boro 37129 3/12 Parc at Murfreesboro LLC Little Ryan E; Montgomery Dean S; Pirtle Family Limited Parthip $4,667,000 Veterans M'boro 37128 3/20 Oscar Prop LLC RHB LLC $4,600,000 1855 Church M'boro 37130 3/14 U&B LLC A&V LLC $3,900,000 2243 Medical Center M'boro 37129 3/21 W Murfreesboro LLC 30Aip Murfreesboro LLC $3,788,600 New Paul La Vergne 37086 3/15 Amerco Real Estate Company C&M Leasing LLC; Nacarato Michael J Jr; Patriot LLC $2,875,000 100 G Smyrna 37167 3/15 B&D Property Dev LLC Hodges Prop Management LLC $2,000,000 Manchester M'boro 37127 3/28 Belle Meade Title And Escrow Corp Yearwood Bill W; Yearwood Billy W $1,567,000 Parkway Office M'boro 37129 3/20 Genesis Kc Dev LLC Pirtle Mark Gateway LLC $1,379,980 805, 807, 811 Broad M'boro 37129 3/8 805 Nw Broad LLC Shams Prop LLC $1,300,000 915 Thompson M'boro 37129 3/15 HDF Real Estate Holding LLC Haynes Kenneth; S & L Prop; Scarlett Darrell L $1,300,000 2334 Southpark M'boro 37128 3/4 Tab Enterprises LLC Spencer Prop $1,225,000 1318, 1352 Kimbro M'boro 37128 3/4 Greenland Part LLC Snell Fred Clark Jr $1,050,000 562 Brandies M'boro 37128 3/29 Mt Oread Prop LLC Cason Square LLC $966,250 Thompson M'boro 37129 3/18 Church New Vision Baptist of Murfreesboro Murfreesboro City of $773,500 1118 Memorial M'boro 37129 3/15 Cho Kyong Ran; Kim Chong Duk Chamblee Daren E $727,500 Florence M'boro 37128 3/28 Prime Time LLC Chaudhury Group LLC The $600,000 151 Charter La Vergne 37086 3/28 Nacarato Michael J Jr DBN Leasing LLC $544,175 1125 Coleman M'boro 37127 3/1 Price Bradley; Price Katie Patrick James David; Patrick Jana Y $540,000 2707 Coleman Hill Rockvale 37153 3/15 Duncan Cathy N; Duncan Joseph C II Kizer Anna Gaynell; Kizer Kenneth Kay $500,000 9310, 9320 Franklin M'boro 37128 3/5 Green Ventures LLC Gds Preservation Trust; Stuart Kellye Tr $480,000 536 Broad M'boro 37130 3/4 Faour MHD L; Loleh Samer Sain Kelli; Thomas Gentry Dene; Thomas Gentry Dene; Thomas Michael Lynn; Thomas Paul L Residuary Trust; Troster Mark Alan; Troster Neika Thomas Estate $400,000 116 Cottonwood M'boro 37128 3/12 Herbert Bryant A; Herbert Charla E Herbert Catherine D; Herbert Joseph L $380,000 8000 Highway 99 Rockvale 37153 3/27 APIF-TN LLC FDI Postal Prop II Inc $371,250 10460 New Zion Christiana 37037 3/1 Bowman Jeffrey K Bowman Jeffrey K; Smith Marion; Smith Mary $330,000 1136 Lowry Smyrna 37167 3/25 Aleman Irma Y; Membreno Irma Yolanda Aleman Yan Ray; Yan Rebecca $325,000 1301 Plaza Smyrna 37167 3/29 Smyrna Town of The Carmike Cinemas LLC $315,000 420 Squire Hall Shelbyville 37160 3/4 Collier Julia Lorraine; Collier Terry Lynn Smith Amanda; Smith Glenn E $299,900 8954 Arnold Christiana 37037 3/21 Francis Fred Builders L P Babson Jennifer J; Badgley Jennifer J; Trout Billy J $285,000 5611 Wayside Christiana 37037 3/22 Bayhi Waraporn; Wilson David Smith Ashleigh D; Worley Ashleigh D; Worley Joseph D Jr $275,000 136 Lowry Smyrna 37167 3/6 Urban Place Prop LLC Hayes William P Jr $245,000 Midland Fosterville Bell Buckle 37020 3/1 Connor Elizabeth Ellen; Connor Mark Benjamin Dowd Glenn M; Dowd Jacquelyn M $240,000 Burnt Knob M'boro 37129 3/15 Altmyer Logan Lester Barbara; McElroy Jeff; Mcelroy Jordan E Estate; McElroy Jordan Earthman Estate $230,000 511 Enon Springs Smyrna 37167 3/15 Stevens Robert S George Lydia B; George Phillip M $223,000 Off Rd M'boro 37130 3/28 Thompson Lyndi M; Thompson Robert L Houston Michael Joshua; Houston Tanya Michelle $220,000 5603 Broad M'boro 37129 3/7 Alzabet Ahmad Tomberlain Ray Estate $216,000 1132 Dow M'boro 37130 3/4 Viers Catherine Capelli; Viers Jeffrey Wayne Clark S Kathleen Md $200,000 2882 Central Valley M'boro 37129 3/11 Rhinehart Casey Jacobs; Rhinehart William Thomas Jacobs Billy Lee; Jacobs Billy Owen Estate; Jacobs Charles Estate; Jacobs Robert Melvin; Porter Crissy; Rhinehart Casey $200,000 908 Willowview La Vergne 37086 3/12 Abbott Stephen Shultz Saundra M $179,500 5485 Broiles Christiana 37037 3/13 Vongsiharath Angela; Vongsiharath Peter Bowman Becky Marie Lowe $178,000 River Barfield M'boro 37128 3/29 Daniels Tracy; Pigg Brian Harrison James T; Harrison James Taylor; Harrison James Taylor Sr And Peggy Ann Revocable Living Trust; Harrison Peggy Ann $160,000 7158 Couchville Mt Juliet 37122 3/20 Glascock Robin W Garland Grant Montgomery; Garland Virgilia Preyanoot $160,000 9227 Rockvale Rockvale 37153 3/21 Eveland Rita A; Eveland Scott E Finley Danny Lynn; Finley Patricia $155,000 1864 Rigsby Eagleville 37060 3/19 Paxton Donald E; Paxton Heather M Armstrong Emma C; Armstrong Maurice L $150,000 Polly Thicket Bell Buckle 37020 3/5 Servin Javier Olvera; Vega Miriam Arreola Kiker Hugh G; Kiker Teresa A $150,000 3642 Lascassas M'boro 37130 3/15 Simmons Builders Inc Mullen Craig E; Mullen Paula J $130,000 7978 Shelbyville Christiana 37037 3/5 Willis Stanley Eugene Minter Wilma $130,000 Lascassas Milton 37118 3/8 Parsons Linda C; Parsons William Tony McKay Jason; McKay Yolena $125,000 2638 Merchants M'boro 37128 3/14 Vidura Holdings LLC Charlton Keith G; Charlton Rachel $120,400 203 Hanby M'boro 37130 3/15 Sarkar Moinuddin M; Sarkar Nahar S Street Justin Chad $120,000 7521 Dunaway Chapel Lascassas 37085 3/19 Goff Mark; Goff Sarah Bartlett Matthew; Castillo Josue $117,000 9090 Horton College Gr 37046 3/18 Douglas John Alan; Douglas Kacey H Brown Dayton $105,000

Sumner County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 1050 Lowes Hndrsnville 37075 3/14 MDC Coast 7 LLC RVT Hndrsnville TN LLC $16,057,500 162 Indian Lake Hndrsnville 37075 3/25 SH1 Hickory Hills LLC Hndrsnville Care Group LLC $10,549,000 350 Old Shackle Island Hndrsnville 37075 3/27 Bridge-Sumner LLC Wessington House Apts Limited Parthip $7,000,000 350 Old Shackle Island Hndrsnville 37075 3/27 Bridge-Sumner LLC Wessington House Associates II Ltd $5,600,000 400 Belvedere Gallatin 37066 3/14 Belvedere Holdings LLC Joseph E Newgarden Jr Testamentary Trust; Newgarden Joseph Edgar Jr Estate; Newgarden Leta M $1,500,000 410 Belvedere Gallatin 37066 3/14 Belvedere Holdings LLC Joseph E Newgarden Jr Testamentary Trust; Newgarden Joseph Edgar Jr Estate $1,400,000 615 Nashville Gallatin 37066 3/22 Wnr13-Gallatin 2-Nashville Pike LLC Volunteer State Bank $750,000 113 Walnut Crest Gallatin 37066 3/5 Harrison Trudy Lynn; Helson Robert C; Milliken Taylor Dorris Anna Lorre; Dorris Davis Ray; Dorris Lorre; Dorris Ray $658,000 443 Main Gallatin 37066 3/18 Burns Ben Tr; James C Burns Jr Revocable Trust Suntrust Bank $600,000 105 Tennessee Hndrsnville 37075 3/13 Mercury Realty LLC Jost LLC $475,000 205 Broadway Portland 37148 3/18 Collins Wanda; Russell Jaska Lewis Brian; Lewis Emily $250,000 3050 Business Park Goodlttsvlle 37072 3/25 Trestles LLC Williams Robert H Jr $245,000 109 Hollywood Gallatin 37066 3/4 Chaney Rachel; Chaney William Ashley Bandy David; Bandy Derrick; Bandy Dustin $217,900 806 Corinth Portland 37148 3/20 Pentecost Daniel; Pentecost Megan Mooneyhan Cathy L; Mooneyhan Tony M $195,000 211 Dusty Cottontown 37048 3/1 Parker Mitchell G; Parker Sarah L Hamilton Brittany Guidicy; Hamilton Ryan Thomas $114,000

Wilson County