Top Middle Tennessee residential sales for March 2019

VOL. 43 | NO. 15 | Friday, April 12, 2019

Top residential real estate sales, March 2019, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 4414 Chickering 37215 3/6 Martin Charles N; Martin Shannon Hart H Rodes Jr; Hart Page $4,600,000 $3,363 911 Overton Lea 37220 3/19 Chandandler Bong Trust McWhorter Leigh Anne; McWhorter Stuart C $4,250,000 $464 698 Myatt 37115 3/11 Koorsen Prop II LLC Myatt Drive Prop LLC $3,520,000 NA 340 White Swans 37027 3/29 Cooke Diane; Cooke Michael G Carlton Timothy A; Carlton Toni E $2,950,000 $377 2315 Woodmont 37215 3/29 Duke & Duke LLC Lee Sue J; Wheatley Robert M $2,750,000 $349 1030 Overton Lea 37220 3/7 Pritchett Nancy Erin; Pritchett Thomas S McCalmon Revocable Trust $2,605,000 $250 808 Crestwood 37204 3/21 Davis Demario Antwan; Davis Tamela Gill 8Gco Revocable Living Trust $2,250,000 $1,044 115 Page 37205 3/12 Jemley Charles L; Jemley Sherri T Catalyst Prop LLC $2,237,817 $813 4421 Warner 37205 3/29 Schimmel Ruth See Williams Bradley V; Williams Kathleen C $1,945,000 $324 3612 Richland 37205 3/19 George Tracey Elizabeth; Guthrie Christopher Paul Mike Ford Custom Builders LLC $1,894,539 NA 6304 Jocelyn Hollow 37205 3/4 Boyd Quentine Timothy; Boyd Vickie W Warlick Gail A $1,890,000 $255 4621 Tara 37215 3/18 Mason David Clarence 913 Glendale LLC $1,835,000 $628 3821 West End 37205 3/29 Akers Eleanor M; Akers J Clark III Barton Barbara B; Barton Michael W $1,795,000 $440 3711 Dickerson 37207 3/29 Buffalo Trail LP Boyd Shirley Reasonover; King Judy Reasonover; Reasonover Mary $1,750,000 $594 125 Woodward Hills 37027 3/6 Hardman Clark Randall; Hardman Valerie Michelle Domus Partners LLC $1,675,000 NA 1219 Chickering 37215 3/18 Goodman Andrew; Goodman Lindsey Hilton Macon Winfree Estate; Macon Hilton Marital Trust $1,650,000 $258 3517 Woodmont 37215 3/6 Bushman Erinn; Bushman Wade Conk Christopher; Conk Karmyn $1,645,000 $271 1404 Linden 37212 3/4 Dinger Jason; Keely-Dinger Kristen Aspen Const LLC $1,645,000 $1,994 907 Halcyon 37204 3/22 Harris Elizabeth Irene; Harris Mark Magness Group Inc $1,480,205 $927 1212 Laurel 37203 3/1 Apperson Christina C; Apperson Michael W Jones Clayton Hellman $1,400,000 NA 3912 Caylor 37215 3/11 Caldwell David P III; Caldwell Michal Bbw Prop LLC $1,325,000 NA 1313 Duncanwood Ct 37204 3/12 Dunn Robin; Dunn Travis Goodman Andrew; Goodman Lindsey $1,280,000 NA 2 Agincourt 37027 3/28 Marrero Jose; Rey-Marrero Diana Tarquine Amy L; Tarquine Steven S $1,275,000 NA 515 Church 37219 3/12 Pao Victoria; Pao William 505 Property LLC $1,270,000 NA 821 Hillview 37204 3/4 Harlin Matthew R; Wilson Mary A Bynum Dudley S Jr $1,215,000 $1,201 309 31St 37203 3/13 St Joseph Prop LLC Thompson Investments LLC $1,205,000 NA 4416 Sheppard 37205 3/18 Cates Builders LLC Vandewater David T; Vandewater Phyllis B $1,199,000 $242 5950 Edmondson 37211 3/4 DRP TN 1 LLC Edmondson Landco LLC $1,171,500 $508 1308 Old Hickory 37027 3/19 Dragt Harold Jr; Dragt Julie Demoya Joseph; Demoya Lisa $1,150,000 $247 1913B Lombardy 37215 3/26 Goel Kashish; Gupta Nidhi Ndo Development LLC $1,140,000 NA 4117 Albert 37204 3/18 Lemkin Andrea Jacome; Lemkin Dan White Pines Building Group LLC $1,125,383 NA 515 Church 37219 3/18 Glowacki TN Comm Prop Trust 505 Property LLC $1,125,000 NA 2400 Sterling 37215 3/29 Baxter Nicole Johnson Jennifer L; Johnson Michael D $1,098,000 $404 5891 Fredricksburg 37215 3/19 Thorne Lacie; Thorne Neil 1111 St Marks LLC $1,084,000 $480 1750 Hillmont 37215 3/29 Livingston Elizabeth; Livingston Timothy S Shaffer Karen Doochin; Vingelen Brian P; Vingelen Karen D $1,060,000 $335 3627 Woodmont 37215 3/11 Pantin Jeremy M; Best Teresa L Harvey Timothy C $1,049,000 NA 1018 Granbery Park 37027 3/20 White Jean Evette; White Timothy Turnberry Homes LLC $1,022,458 NA 5654 Hillsboro 37215 3/25 Curtis Dana; Curtis David Pennington Austin $1,000,000 NA 4115 Colorado 37209 3/15 Cowan Christopher D; Cowan Kelli L Build Nashville Dbh LLC $975,000 NA 926 Gale 37204 3/14 Bruehl Stephen; Kaufman Sarah Build Nashville Db2 LLC $949,900 NA 4112 Baldwin Arbor 37215 3/29 Johnson Kevin B; Smith Robert P Jr Heim Bonnie; Heim William G $945,000 $256 900 20Th 37212 3/1 Falcon Michael; Falcon Susan Ahour Sina $942,000 $515 2104 12Th 37204 3/20 Flores Melissa A Sulpy David; Sulpy Elizabeth $940,000 NA 600 Lynnwood 37205 3/27 Jarecki Family Revocable Trust Simpson India A $925,000 $1,169 123 Clarendon 37205 3/13 Clarendon Trust; Sanders John William Chenault Trustee Johnson A Richard; Johnson Mary D $925,000 $383 6541 Radcliff 37221 3/25 Meeker Giacomo M; Meeker Monica C Bachschmidt Rebecca; Cheng Joseph S; Mobley Dora $915,000 $165 605 Green 37215 3/28 605 Green Park LLC Browne M Neil; Kubasek Nancy K $895,500 $214 1400 Ordway 37206 3/19 Liggett Jacob; Liggett Victoria Magness Devco 2 GP $874,992 NA 1513 Clayton 37212 3/28 Kiernan Colleen; Wegg Bryan Overbeeke Tara Marie; Scherer Tara Marie; Overbeeke Sean Arend $870,000 $314 3716 Benham 37215 3/14 McCarty Dale W; McCarty Joleen M Haury & Smith Cont Inc $860,000 NA 134 Prospect 37205 3/11 Johnson A Richard; Johnson Alfred; Johnson Mary D Brandon Rhonda H; Brandon William D $850,000 $199 1111 Brookmeade 37204 3/6 Dias Eduardo Coelho; Hermel Adriana Carolina Cynthia Brown Ronveaux Living Trust $850,000 $508 900 20th 37212 3/27 GMS Trust Agreement Adams Carl E Jr; Pinson Kaitlin Adams $835,000 $457 1255 Hickory Springs 37027 3/29 Magnauck Mallory; Magnauck Michael Hall Donald E; Hall Rickie E $825,000 $217 751 Rodney 37205 3/6 Bender Cody; Bender Liina Patrick Kelly Ford; Patrick Scott A $822,500 $240 909B Halcyon 37204 3/22 Gupta Duangtip; Gupta Nirant Southern Plantation Inv LLC $820,000 NA 1008 Waverly 37203 3/7 Oswandel Brenton M Province Builders LLC; Cantrell Christopher L $819,900 $1,786 1909 Warfield 37215 3/28 Trank Christine Quinn Patrick Michael; Patrick Michael S; Patrick Susan $801,000 NA 1009 Draughon 37204 3/28 Bowen Jan Bryan 1007 Draughon LLC $800,000 NA 909 Halcyon 37204 3/19 Gupta Duangtip; Gupta Nirant Southern Plantation Inv LLC $800,000 NA 110 31st 37203 3/20 Pierce Edgar H Jr; Pierce Sarah R Richard W Dreiling And Ellen F Dreiling Revocable Living Trust $797,000 NA 133 Woodmont 37205 3/19 Davis Nancy B; Erwin Chesley P Jr Cockerham Daniel; Etheridge Patty; Hill Vickie $788,000 $216 4305 Gray Oaks 37204 3/19 Hickson Gerald B; Hickson Rebekah S Harris Deborah Jane Shelton; Harris Tom Brooks III $780,000 $256 4107 Oriole 37215 3/25 Suess Kate Liff Suzy N; Suzy N Liff Trust $775,000 NA 110 Wentworth 37215 3/29 Sangalis Gregory T; Stiller Ann; Stiller Erik Peter Abell Carol G; Abell Harry S $775,000 $202 610 Linden 37215 3/19 Carey Edmund L Jr; Huff Margaret M Drew Homer W; Drew Janet D $773,000 $255 2607 Natchez 37212 3/7 Busterud Thomas Taylor Allison J; Taylor David Matthew $764,900 $454 821 Douglas 37204 3/25 MW Partners LLC Clayton Porter Prince 2016 Trust $760,000 $563 323 Whitworth 37205 3/6 J&B Realty Holdings LLC Booker Karen T; Foster Clarence E $760,000 $176 2816 Kirkwood 37204 3/18 Bandy Janice Jones; Jimmie Jones Irrevocable Trust Vision One Prop LLC $760,000 NA 1005 Granbery Park 37027 3/28 Streit Gary W; Streit Marla Turnberry Homes LLC $753,616 NA 3503 General Hood 37204 3/18 Beckett Katelynn Rae; Beckett William Wells III White Pines Building Group LLC $750,000 NA 834 Kirkwood 37204 3/5 Linda June Hart Trust; Joseph B Hart Trust Magnotte Leslie; Magnotte Mark $750,000 $299 2510 Sunset 37212 3/25 Wolfe Derek R; Wolfe Lisa Phillips Harry Johnson III; Corwin Minnie Lane $750,000 $438 1014 13th 37212 3/29 Bexon Patricia Marie; Bexon Simon J Libra Holdings LLC $745,000 NA 3813 Hilldale 37215 3/11 Schwinn Paul; Schwinn Penny Hardin Janet L; Hardin Matthew C $745,000 $226 909 Winston 37204 3/6 Shaw Peter; Shaw Whitney Aspen Development LLC $742,000 NA 807 Crestwood 37204 3/13 Dorris John R Jr; Dorris Sharon H Edmondson Debbie F $740,000 $368 206 Page 37205 3/1 Montgomery Emily Thomas; Montgomery Robert Andrew Sinclair Emily S; Sinclair Hunter B $735,000 $346 2416 9th 37204 3/25 Mascali David B Beckman Paula Ann $732,500 $255 4312 Lealand 37204 3/4 Borders Ashley; Borders Robert Duncan Jr Crow Danell R; Crow James Douglas; Thomas Danell $725,000 $196 75 Concord 37205 3/4 Pilon Bonita A; Smith Richard H Levine Sally M $725,000 $225 83 Concord 37205 3/11 Paddon James; Paddon Melanie Garrison Jeanne Little $725,000 $228 1107 Chickering Park 37215 3/12 Mesa Verde Assets LLC Finch Robert; Finch Valerie $725,000 $256 2403 Elliott 37204 3/8 Chase Brian; Chase Tonya Kw Prop LLC $710,000 NA 1021 15th 37212 3/6 Shephard Lee Ann; Shephard Ronald L Key City Prop LLC $709,000 NA 1302 7th 37208 3/8 Harrell Connor Franklin Frisbie Brent Keith $707,000 NA 1012 Tabitha 37138 3/25 Patel Dahyabhai; Patel Dimpal C; Patel Heetesh; Patel Kailas Oftadeah Mohammad T; Shahosseini Ali $704,691 NA 3141 Old Franklin 37013 3/25 Century Farms LLC Lee Amanda; Lee Doniel $700,000 $260

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 6449 Penrose 37027 3/15 Albright Richard J Revocable Trust Hidden Valley Homes LLC $2,900,000 NA 1046 Vaughn Crest 37069 3/14 Henry Sean; Henry Tracey Bostelman Monica L; Bostelman Steven R $2,222,897 $196 29 Governors 37027 3/5 Bender Thomas J; Osteen Debra K Morgan Barbee A; Morgan Edward A $2,097,000 $235 367 Jones 37027 3/29 Klaritch Darlene; Klaritch Thomas M Sr Darezzo Family Trust $2,050,000 $242 3390 Southall 37064 3/7 Kline Joshua; Kline Natalie Garner Kimberly; Garner Reggie M $1,940,000 NA 8212 Heirloom 37046 3/19 Huff Eddie Paul; Huff Teri Christine Stonegate Homes LLC $1,836,638 NA 655 Lysander 37027 3/26 Goklaney Anil; Goklaney Snehal P Wilson J Lynn; Wilson Janine E $1,656,200 $234 9532 Sanctuary 37027 3/4 Martin Jason; Martin Margaret Fisher M Hope; Fisher Peter L $1,600,000 $245 1422 Newhaven 37027 3/4 Jacobs Scott Douglas Ford Mike Custom Builders LLC $1,547,818 NA 8263 Heirloom 37046 3/1 Parks Bob; Parks Marie Slayden Audrey S; Slayden Gary F $1,500,000 NA 1513 Kimberleigh 37069 3/15 Sanchez Luis Cabrera Martin; Sandoval Ana Laura Gutierrez Bairnsfather Charley & Louise Living Trust; Bairnsfather Louise & Charley Living Trust $1,468,000 $212 8 Wentworth 37027 3/20 Eatherly Robert J Maxwell Mollie Trust $1,410,000 $198 321 Holcombe 37064 3/18 Mott Rodney B Jr Deer Creek Homes Inc $1,400,000 NA 557 Grand Oaks 37027 3/8 Benrok Trust Kazemi Essy M; Kazemi Narsin $1,400,000 $194 1039 Stockett 37221 3/22 Li Kang Revocable Trust McGimsey Jennifer J; McGimsey Randall B $1,375,000 NA 1315 Championship 37064 3/19 Erwin Abigail E; Erwin Jonathan D Montgomery Classic Const LLC $1,365,000 NA 804 Sawyer Bend 37069 3/12 Scaife Danielle G; Scaife Joe C Caldwell David P III; Caldwell Michal L $1,250,000 $345 1902 Chagford 37027 3/4 Jalem Shyam P; Peddada Sailaja R Drees Premier Homes Inc $1,209,694 NA 1020 Cartwright Close 37027 3/29 Tarr Ashley Tuscany Prop LLC $1,200,000 NA 1924 Campfire 37027 3/1 Marshall Angela; Marshall Troy Aspen Const LLC $1,189,900 NA 8501 Highland Rim 37046 3/19 Redmond Deanna L; Redmond Mark A Ford Mike Custom Builders LLC $1,156,822 NA 224 Chapelwood 37069 3/5 Stuart Andrea Elizabeth; Stuart Michael B Bridges Jeffrey W; Bridges Lisa H $1,150,000 $205 2408 Los Olivos 37069 3/28 Dongoski Julie; Dongoski Robert E Turnberry Homes LLC $1,083,152 NA 513 Sandcastle 37069 3/5 Ferguson Nicholas J Garrett Charlene G $1,080,000 $242 4007 Laurawood 37067 3/1 Holiday Revocable Trust Dehainaut Jeffrey A; Dehainaut Tabatha D $1,067,671 $247 310 Deerwood 37027 3/1 Westerman Marielle E; Westerman Matthew D Flowers Flavy C Jr; Flowers Shannon B $1,060,000 $239 685 Harrogate 37027 3/11 Murch Jennifer; Murch Raleigh Sanzo John; Sanzo Nataliia $1,050,000 NA 9423 Big Horn 37027 3/22 Maas Greg; Maas Stephanie Dauphin Brian K; Dauphin Karen B $1,010,000 NA 5027 Water Leaf 37064 3/15 Dehainaut Jeffrey A; Dehainaut Tabatha Carbine & Associates LLC $1,006,170 NA 9132 Saddlebow 37027 3/11 Webb Elizabeth; Webb Neil S Johnson Kevin B; Smith Robert P Jr $1,000,000 $219 2512 Santa Barbara 37069 3/22 Malakelis Bethany B; Malakelis James S Turnberry Homes LLC $998,846 NA 2020 Waterstone 37069 3/19 Horton Lauren Malpica; Horton Timothy Eldridge Kahl John E; Kahl Thalia $997,500 $253 1005 Evans 37064 3/1 Baker Jill; Baker Patrick E Harvey Julie A; Harvey Richard J $975,000 $292 9495 Wicklow 37027 3/13 Camarilla Site 1; Camarilla Slte 1 Cogswell Carmela; Cogswell Kevin C $975,000 NA 1484 Kellywood 37027 3/19 Belcher Ewa J; Belcher Norman R Adams Steve E $970,000 NA 1704 Knightsbridge Park Close 37027 3/21 College Grove Trust Lazarus Les $966,500 $166 812 Stonewater 37064 3/28 Godsil Raymond D III; Godsil Shannon Lynn Ford Mike Custom Builders LLC $940,010 NA 6229 Wild Heron 37046 3/13 National Residential Nominee Services Inc Sorgi Mark; Sorgi Stephanie $934,000 NA 719 Stonewater 37064 3/14 Warwick Brian A; Warwick Heather S Conrad Stacey; Conrad Vincent $904,900 NA 8234 Wikle 37027 3/15 Byrd Brittany; Byrd William III Schell Marcy Shelton; Schell P Edward; Shelton Marcy E $896,000 $164 4360 Arno 37064 3/1 Hendry Christopher J; Hendry Peggy Michele Tomlinson Jason S; Tomlinson Shelly K $895,000 $220 8200 Wikle 37027 3/4 Campbell Amanda; Campbell Brian A Hendry Chris J; Hendry Michele P $890,000 $280 9021 Chardonnay 37067 3/18 Stalcup Kelli; Stalcup Kelli Renee; Stalcup Matthew; Stalcup Matthew Thomas Kovach Natalie G; Kovach Stephen M $873,000 $168 4066 General Martin 37064 3/4 Wainner Beth Anne; Wainner Wendel M Celebration Homes LLC $858,155 NA 230 Chatfield 37067 3/13 Grippo Daniel A; Grippo Lindsey D Sole Cheryl L; Sole William A $857,905 $190 1836 Bronwyn 37027 3/1 Hart Ashley; Hart Gary Jr Capitani Melissa; Capitani Stephen $855,000 $181 301 Fitzgerald 37064 3/5 Champlin Carolee; Champlin Thad Yrigoyen Janet; Yrigoyen Michael $855,000 NA 9308 Glengarry 37027 3/18 Dyer Sarah; Dyer Terry Gallagher David A; Gallagher Jane A $852,000 $205 507 Granny White 37027 3/27 Boura Sadiqa; Kamal Khalid Kalil Rosemarie C $850,000 $136 1610 Championship 37064 3/1 Smith Andrea K; Smith Harold B Bauerly James W; Bauerly M Kathryne; Bauerly Mary Kathryne $850,000 $195 9444 Avalon 37027 3/4 Farmer Don Investment Service Trust; Pursuit of Happiness Investment Services Trust Hardy Edward T; Hardy Kim S $850,000 $167 810 Blackberry 37221 3/5 KHD Revocable Living Trust Proctor Daniel Anthony; Proctor Dee Anne $849,900 $212 6885 Walnut Hills 37027 3/20 Hoppe James Michael; Hoppe Monique Hendricks John C Jr; Hendricks Laurie N $839,000 $125 1012 General Martin 37064 3/8 Berry Basket Trust Celebration Homes LLC $838,802 NA 1432 Championship 37064 3/14 Garges Amy J; Garges Robert B Ford Mike Custom Builders LLC $837,060 NA 5004 Buds Farm 37064 3/4 Arnold Kurt; Arnold Tara Collins Christy Noelle; Collins Gregory Scott $835,000 NA 628 Jasper 37064 3/28 Foxhedge Realty LLC Ford Mike Custom Builders LLC $831,810 NA 515 Turtle Creek 37027 3/21 Fultz Kevin; Fultz Vanessa Tunnicliffe Laura Guinn; Tunnicliffe Thomas Andrus $830,000 $245 13 Innis Brook 37027 3/15 Williams Elizabeth; Williams Jonathan M National Residential Nominee Services Inc $830,000 $188 2327 Harts Landmark 37069 3/1 Mosier Joyce Ann; Mosier Leslie Harold Turnberry Homes LLC $826,799 NA 604 McCain 37064 3/7 Pitt Justin D Burchfield Susan G; Burchfield Walter H Jr $817,000 NA 1116 Haverhill 37027 3/7 Smith Jacqueline; Smith Michael Hackett Jeffrey D; Hackett Lauren E $813,000 $205 120 Asher Downs 37135 3/21 Jaworski David James; Jaworski Susan C Drees Premier Homes Inc $807,832 NA 625 Stonewater 37064 3/11 Garner Reggie Petrunak David; Petrunak Denise G $802,000 $210 4103 Old Light 37014 3/18 Johnson Jennifer; Johnson Robert Helms Ashley N; Helms Nicholas F $800,000 NA 5464 Parker Branch 37064 3/18 Smith Angela M; Smith Nathan S Keedy David P; Keedy Vicki L $795,600 $225 431 Mealer 37067 3/19 Gallegos Jose Juan Garcia; Garcia Maria Teresa Sileshi Bantayehu; Sileshi Yemisirach $795,000 NA 4139 Old Light 37014 3/5 Fancher Christine S National Residential Nominee Services Inc $790,000 NA 3609 Ronstadt 37179 3/28 Wood Elizabeth; Wood Matthew Arnold Homes LLC $783,273 NA 153 Timberline 37069 3/26 Wright Adam; Wright Aileen Faragalli Christine D; Faragalli Victor A $780,000 $173 9649 Brunswick 37027 3/19 Davies Dusti; Davies Gareth M Santoro Frank L; Santoro Susan O $775,000 $154 215 Waterbury 37067 3/18 Buchanan Allen; Buchanan Donna Peyton Leslie Wayne; Peyton Mary C $770,000 $174 6629 Flushing 37046 3/1 Purdue Julie; Purdue Scott McDaniel Farms Part LLC $769,562 NA 1081 Blue Heron 37221 3/27 Ray Shelby; Ray William B Smith C Stephen; Smith Kathy Brooks $765,000 $183 633 Stonewater 37064 3/25 Robb Jeremy Michael; Robb Jessica Hart Topping Judy $759,000 $198 3566 Robbins Nest 37179 3/11 Devries Wendell; Hailey Melanie T Our Redeemer Trust $758,500 NA 3700 Ronstadt 37179 3/8 Ford Sharon L; Ford Thomas J Shaw Enterprises Inc $755,760 NA 4139 Old Light 37014 3/5 National Res Nominee Svcs Inc Genise Rosanne; Genise Vincent $755,500 NA 9604 Rittenberry 37027 3/29 Caputo Karin Elizabeth Luce; Caputo Michael David Dickison Michelle Denise; Dickison Paul Franklin II $750,000 $175 233 Meriwether 37221 3/27 Smith C Stephen; Smith Kathy Brooks Celebration Homes LLC $749,900 NA 5011 Jackson 37027 3/26 Oglesby Abner Collins; Oglesby Celestial Reep Fultz Kevin; Fultz Vanessa V $749,900 $187 425 Oldenburg 37135 3/21 McLeod Jessica Leeanne; McLeod Wesley Cody Hidden Valley Homes LLC $747,400 NA 6212 Burnt Leaf 37027 3/1 Harlan Family Trust Frey Christine A; Schmitt John F $745,000 $205 1909 Harpeth River 37027 3/4 Scotella Jennifer; Scotella Marco Stone Laura; Stone Robert H $742,500 $228 164 Telfair 37135 3/27 Camp Joseph R; Camp Wendeline Drees Premier Homes Inc $740,063 NA 9224 Chickasaw 37027 3/18 Harris Andrew H; Harris Courtney M Petty Ian D; Petty Jessica $740,000 $171 804 Blackberry 37221 3/1 Sanchez Samuel Eugene Nacarato Jennifer; Nacarato John C $740,000 $141 6232 Arno 37064 3/28 Beeckman Andrew D; Thomson Brooke F Adams Mark; Adams Teresa J $740,000 $190 8179 Horton 37046 3/14 Wolf Gary J; Wolf Rosalind G Cothran Elizabeth Baines; Cothran William Lewis Jr $739,000 $189 3546 Creamery Bridge 37179 3/15 Blake Daril Anne; Blake Jason Paul Artisan Custom Homes LLC $736,500 NA 2239 Avery Valley 37067 3/13 Lindley Jeffery; Lindley Stacia Stansberry Liberty Justine; Stansberry Matthew $735,000 $235 9171 Keats 37064 3/4 Peterson Kyle A Silon Jordon; Silon Robin L $735,000 NA 413 Sandcastle 37069 3/8 Toman Trust Wooldridge Tyree S $733,000 $176 623 Firefox 37027 3/27 Senior Jae K; Senior Jeffrey Kacynski David & Elizabeth Living Trust; Kacynski Elizabeth & David Living Trust $730,000 $176 806 Fountainhead 37027 3/4 Bridges Jeffrey W; Bridges Lisa H Corrigan Lynda Dyann $727,000 $247 9008 Clovercroft Preserve 37067 3/28 Williams Atif D Sr; Williams Tereon R Nvr Inc; Ryan Homes $725,133 NA 500 Sandcastle 37069 3/1 Maxcey Ashleigh; Woodman Geoffrey Swindell Nancy Lynne; Swindell Robert G Jr $724,500 $186 3688 Ronstadt 37179 3/27 Kacynski David & Elizabeth Living Trust; Kacynski Elizabeth & David Living Trust Shaw Enterprises Inc $723,630 NA 151 Bertrand 37064 3/14 Belleville David; Belleville Laurie Burnswick Const Inc $715,000 NA 9695 Sapphire 37027 3/13 Templeton Laura; Templeton Zachary Marshall Angela Marie; Marshall Troy David $713,000 $164 9514 Wicklow 37027 3/1 Tucker James H Jr; Tucker Sherri R McClendon Marietta; McClendon Richard $710,000 $174 413 Lena 37067 3/25 Nuessle Anna M; Nuessle William R Tracy Dawn D; Tracy Matthew A $710,000 $205 1075 Memorial 37064 3/11 Chang Aimee; Chang Ryan Brenley Crossing Partners LLC $708,690 NA 805 Kathridge 37027 3/22 Michaelson Robins Meredith; Robins Joshua; Robins Meredith Michaelson Sullivan Deborah; Sullivan Lance $703,200 $176 6913 Fence Post 37046 3/11 Passman Paul G; Passman Susan A Jones Co of TN LLC $700,505 NA 803 Blackberry 37221 3/29 Thigpen Christina A; Thigpen Richard N Wright Anastasia; Wright Seth W $700,000 $157 7092 Lanceleaf 37046 3/8 Wilson James W Trust Crane Ben; Crane Heather $700,000 NA

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 2264 Oak Leigh 37129 3/7 Carol J Strawn Lieberman Bridget C; Lieberman Wayne R $750,000 $174 7346 Magnolia Valley 37060 3/13 Horne Katherine Blakenship; Horne Katherine Blankenship; Horne Michael Harrison Darren; Harrison Sharon Ann $739,000 NA 3411 Compton 37130 3/6 Harrington Craig M; Harrington Shannon E Hackney Melanie; Hackney Terry W $635,000 $139 7920 Powells Chapel 37129 3/12 Davis Christy L; Davis Thomas H II Luidhardt Brian W; Luidhardt Cynthia $600,000 $179 4326 Brazelton 37128 3/7 Cotton Daneise; Cotton Darryl Southern Lifestyle Homes LLC $596,790 NA 3403 Compton 37130 3/1 Kneussle Kimberly J; Kneussle Shawn K Matthews Gregory; Matthews Mia S $588,000 NA 1847 Stewart Creek 37129 3/13 Uphus Richard Excel Builders LLC $568,300 NA 629 Stone Mill 37130 3/22 Groce Carrie; Groce Chris Horton Michael $533,500 NA 8017 Shelly Plum 37128 3/15 Taylor Crystal Leann; Taylor William Dustin Albrecht Derc; Albrecht Stephanie $527,500 NA 114 Deer Run 37128 3/6 Schowalter Teresa P; Schowalter William A Nikkin Const LLC $519,900 NA 5327 Blackman 37129 3/25 Moore Brian N; Moore Lesli J Stroud Jerry Justin $515,000 $169 2054 Alexander 37130 3/4 Clonan Chandra G; Clonan Richard L Bies Alexander John; Bies Rebecca Edeltraud $515,000 $134 1932 Fairhaven 37128 3/25 Lee Joshua Reed; Lee Kelly Looper Perry Alicia; Perry Carlton K $509,700 $114 163 Dobson Knob 37135 3/1 Brigmond Jeffery; Brigmond Teresa Michaels Homes LLC $504,891 NA 120 Stonewood 37167 3/15 Wilson Christine C Russell Earl D; Tantular Naftalia S $490,000 $136 7022 Silver Fox 37167 3/19 Scott Kenyatta Jabari; Scott Miaschia Bryanna Prince Prop LLC $484,900 NA 193 Knoxleigh 37129 3/1 Jones Lauren; Jones Zachary Heritage Custom Homes Inc $484,900 NA 3107 Maddie Kate 37128 3/25 Jones Christina; Jones Jonathan Black Mountain Builders LLC $481,065 NA 2828 Battleground 37129 3/28 Thompson Lyndi M; Thompson Robert L Smithson Susan L $470,000 NA 1918 Mosaic 37130 3/15 Burk Caitlin K; Burk John C Vera Brucene; Vera Juan $469,900 $131 7316 Couchville 37122 3/20 Petrella Annie; Walker Jordan Johnson Brian Daniel $462,000 NA 1511 Shagbark 37130 3/15 Jones Kristina Rena; Jones Scott Lac Investments LLC $460,000 $152 7824 Brenda 37129 3/22 Martin Christon; Martin Toby Taylor Home Builders Inc $451,916 NA 7002 Harriswood 37129 3/15 Zido Andrew M; Zido Kerry L Paran Homes LLC $450,500 NA 833 Stone Mill 37130 3/20 Park Hanna Clark Jeannine Louise; Gerik Justin $445,000 NA 5729 Iverson 37127 3/26 De Brito Lucas; De Brito Melissa Martin James S; Martin Karen L $439,785 NA 2106 Higgins 37130 3/11 Barber Damion S; Barber Jamie D Spranklin Susanne G $435,000 $135 1614 Buckingham 37129 3/4 Culbreth Charles Andrew; Culbreth Chelsea Spaulding Jabbour Rebecca Wistine; Self James E; Self Wistine J $430,000 $117 2303 Lionheart 37130 3/1 Stephens Craig A; Stephens Kimberly A Michaels Homes $430,000 NA 1723 Jose 37130 3/7 Parker Christy; Parker Michael W Excel Builders $429,000 NA 432 Old Orchard 37085 3/29 Park Crystal S; Park Daniel W Harmon Home Co LLC $427,000 NA 1302 Benley 37130 3/13 Hwang Ammie; Thai Khanh-Long McInturff Andy; McInturff Brian $425,000 NA 1407 Shagbark 37130 3/8 Copeland Kimberly Francine; Gorbett Mark A Neal Sandra M; Neal William F $425,000 $104 217 McGreevy 37086 3/5 Wester Jerome E Butler Justin Homes LLC $424,900 NA 207 Leconte 37128 3/21 Davis Donna J; Davis Terry D Winn Kimberly L; Winn Richard $420,000 $124 2036 Swamp Leanna 37129 3/27 Superior Constructors LLC Smotherman Brad $419,000 $312 7005 Harriswood 37129 3/21 Nicholson Darrin; Nicholson Susan Harney Homes LLC $417,900 NA 3306 Chinoe 37129 3/5 Hurst Eric; Hurst Eric A; Hurst Lynn Crescent Homes TN LLC $415,990 NA 1009 Bridgegarden 37129 3/1 Ihmeidan Jacob Lee; Sanders Mary Alice Marcus Crawford $415,000 NA 4017 Gilreath 37127 3/8 Martin Dawn Shameka; Martin Donte Maurice Summit Builders Corp $414,900 NA 1116 Proprietors 37128 3/1 Neale Adrienne Elizabeth; Neale Andrew William Celebration Homes LLC $412,900 NA 6418 Hickory Bell 37128 3/26 Nguyen Ky H; Nguyen Tien DR Horton Inc $412,035 NA 1412 Burrows 37129 3/12 Amling Craig; Amling Tarah Lennar Homes of TN LLC $411,852 NA 1016 Webbs Retreat 37128 3/13 Hardage Ashley E; Hardage Charles III DR Horton Inc $410,385 NA 3912 Merryman 37127 3/22 Wainwright Laurin M; Wainwright Mackenzie Caywood Builders LLC $410,000 NA 512 College 37130 3/22 Castello Lindsey M Trust Lynch Eric B; Lynch Michelle A; West Linda Lynch $405,000 $263 2305 Almaville 37167 3/21 Knott James L. Goyo Prop LLC $403,980 $148 1113 Stockwell 37128 3/21 Williams George; Williams James Noyes James A; Noyes Lisa M $402,500 NA

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 792 Plantation 37066 3/26 792 Plantation Way Trust Gregory Famly Trust $1,800,000 $500 825 Plantation 37066 3/18 Lange Justin P; Lange Sarah V Diane & Charles Barr Living Trust $1,580,000 $540 134 Cages 37075 3/27 Mupr 3 Assets LLC Barnes Michael $1,075,000 NA 1198 Potter 37066 3/14 Pacwa Dale V; Pacwa Sandra Ernst Group LLC $975,000 NA 164 Clifftop 37075 3/28 Harris Jennifer Jane; Harris Michael Paul Denham Tommy; Jackson Randee $955,000 $262 2574 Cages Bend 37066 3/4 Sheldon Alexandra Stansell Blake; Stansell Lynda $900,000 $199 2228C Highway 25 37048 3/19 Holt Kyle Russell; Holt Terri Jeans Jr Builders LLC $899,900 NA 146 Bella Vista 37072 3/18 Peeler Jon C; Peeler Vickie Merry Jeffrey Wayne; Merry Tami Sue $855,137 NA 202 Woodlake 37066 3/27 Farino Michael; Farino Pamela Meikle Donald R; Meikle Linda N $829,900 $206 213 Higginson 37066 3/6 Hlavin Justin; Hlavin Ashley Stone Heather; Stone Marc $730,000 NA 131 Cumberland Shores 37075 3/4 Perry Samuel; Rice Harlan Grant Arbuckle Jonathan $650,000 $339 138 Ashington 37075 3/19 Reyburn Barbara; Reyburn Robert Weekley Homes LLC $633,696 NA 864 Douglas Bend 37066 3/29 Higdon Kendra; Higdon Nathan C Ballou Const Co; Ballou Leonard W $629,950 NA 1047 Gadwall 37075 3/21 Schwartz Sheryl L; Schwartz William L Ennis Family Revocable Living Trust $602,000 NA 1024 Club View 37066 3/18 Humphrey Pamela H; Rollins Jean-Marc Foxland Harbor Condos LLC $594,944 NA 221 Carellton 37066 3/28 Frisbie Teresa M Williams Alan E; Williams Vicki Lynn $584,900 NA 1447 Dickerson Bay 37066 3/4 Brewer Barry A; Brewer Lana G Ledbetter Freda R Estate $550,000 $313 1211 Bayview 37066 3/13 Bearden Laura M; Bearden Stephen M Badger Monica McIntyre $549,900 NA 1721 Boardwalk 37066 3/18 Costello Cristy Meritage Homes of TN Inc $548,030 NA 1064 Lock 4 37066 3/28 Freeman Angela D; Freeman Douglas Allen Twin Team LLC $535,000 $428 589 Harris 37066 3/15 Emanuel John L; Marchese Frank Disney Daniel F; Disney Karen L $530,000 $178 1004 Westbrook 37066 3/22 Feehan Doug; Feehan Sue Frank Batson Homes Unc $510,737 NA 822 Plantation 37066 3/13 Philbrick Hope; Philbrick Richard Jr Thoke Christine A; Thoke Steven R $510,000 NA 409 Archer 37075 3/11 Adams Charles Daniel; Adams Sarah Nicole Morgan Homes Inc $490,000 NA 107 Championship 37075 3/22 Bryant Cortney Michele; Collier Kevin Dale Weekley Homes LLC $485,000 NA 849 Plantation 37066 3/28 Yon Patti L; Yon William A Jr Tripp Heather S; Tripp Norman S $479,000 $136 1240 Overton 37066 3/5 Sartipi Kimberly A; Sartipi Mahmoud A Pacwa Dale V; Pacwa Sandra Y $471,000 NA 1192 Adelicia Hayes 37066 3/19 Reed Amber; Reed William Justin Downey Harriet $470,000 $92 1077 Mansker Farm 37075 3/26 Patino Anastacia; Patino Nestor Adolfo Boyer Kevin D; Boyer Rebecca $470,000 $108 190 Ashington 37075 3/19 Peek Stacie Lynn; Peek William Celebration Homes LLC $469,568 NA 2019 Hawkwell 37075 3/13 Douglas Cheryl; Douglas James Creekside Homes LLC $468,910 NA 2023 Hawkwell 37075 3/27 Wilson Kristen L; Wilson Mark D Creekside Homes LLC $467,359 NA 414 Archer 37075 3/13 Kiger Tessa; Winnick Zachary Towe Building Group LLC $460,000 NA 121 Worcesters 37075 3/11 Miller Gail G; Miller Kenneth E; Miller Mark A Roger Batey Const Co $459,950 NA 378 Nichols 37066 3/21 Baldwin Carol; Baldwin Timothy Lober Kenneth M $459,900 NA 1007 Heritage Woods 37075 3/14 McDonald Phillip A C; McDonald Salli E McComb Lois D Estate $455,000 $160 456 Abington 37075 3/15 Johnson Ryan N; Johnson Virginia Christian Weekley Homes LLC $454,725 NA 111 Circle 37075 3/19 Cannon David Anderson James C $450,000 $477 164 Wynbrooke 37075 3/4 Rust Christine Ann; Rust David William Mesa Verde Assets LLC $450,000 $133 2258 Highway 25 37048 3/29 Coyne Patrick; Soranno Jennifer Lennon John Robert; Lennon Rachal M $449,900 $140 102 Governors 37075 3/26 Bohannon Whitney Opendoor Property W26 LLC $449,900 $149 399 Quarry 37066 3/20 Harris Barbara A; Harris Patricia J Clayton Prop Group Inc $443,331 NA 1030 Harness 37066 3/26 Buche Connie Penick Donna J; Penick Gary W $442,000 $149 194 Lindsey Hollow 37066 3/18 Williams Debbie; Williams Rockie Gregory John F; Gregory Kaytlin E $440,000 NA 410 Archer 37075 3/12 Machado Joao Manoel Pereira; Muchado Fernanda Galante Morgan Homes Inc $437,500 NA 107 Carly Close 37075 3/18 Goski Daniel; Goski Kristi Burnside Stephen B; Wang Zhihui $437,000 NA 1110 Claire 37066 3/18 Phillips Danny Dean Southeastern Building Corp $435,900 NA 1013 Vinings 37066 3/11 Talmadge Todd; Talmadge Marina Parker Christy; Parker Michael W $435,000 NA 446 Carriage House 37075 3/13 McFadden Kieran S; McFadden Lexie L Barnes Kayla; Barnes Matthew $432,000 NA 1734 Stop 30 37075 3/22 Burch Joseph R; Fines Michelle Cross Lesa; Cross Martin; Durham Lesa J $430,000 $92 107 Greenfield 37031 3/5 Harrington Clint F; Harrington Kristin E Walters Jesse; Walters Karen $425,000 $115 526 Rock Springs 37031 3/29 Kemp Sonya; Kemp Ted; Kemp Theodore Williamson Elise Swift $425,000 $89 1005 Tower Hill 37075 3/26 Fitzsimmons Devin Patrick Southeastern Building Corp $424,000 NA 1007 Peck 37075 3/11 Barnett Marsha; Barnett Richard Barbara A Briggs Revocable Living Trust $420,000 $174 218 Crooked Creek 37075 3/18 Gonzalez Richard; Gonzalez Soledad E Yakosky Jennifer L; Yakovsky Michael R $415,900 NA 514 Corinth 37148 3/20 Columbus Matthew; Columbus Samantha Boyd Darek $415,500 NA 154 Monarchos 37066 3/12 Wilczek Nannette H Clayton Prop Group Inc $412,542 NA 1017 Robert Lee 37066 3/25 Russo Nicholas; Russo Trisha Petit Christopher Wayne; Smith-Pettit Bethany $412,000 NA 104 Whistler 37075 3/4 Gaches April Marie Scanlon; Gaches Steven W Southeastern Building Corp $411,900 NA 145 Ervin 37075 3/21 Cody Meredith; Cody William R Dalamar Homes LLC $409,823 NA 1005 Carlyle 37075 3/15 Clinton John W; Clinton Crystal H McDonald Phillip; McDonald Salli Evonne $402,000 $136 171 River Chase 37075 3/6 Sarco Wade Donald E Estate; Wade Donald Edward Estate; Wade Lorraine $400,000 $159

Wilson County