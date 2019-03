Top Middle Tennessee residential sales for February 2019

VOL. 43 | NO. 11 | Friday, March 15, 2019

Top residential real estate sales, February 2019, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 4032 Overbrook 37204 2/25 4032 Overbrook Court Trust 4032 Overbrook Court Nominee Trust $2,375,000 $1,058 3120 Forrest Park 37215 2/12 Hickok Andrea R; Hickok Benjamin L Edgar Carl Johnson Rev Trust; Mary Lou Hill Johnson Rev Trust $2,204,640 $368 1212 Laurel 37203 2/28 2307 Laurel LLC Murdock John E III Trustee $2,125,000 NA 313 Maybelle 37205 2/8 Ginsberg Andrew L; Ginsberg Jessica L Lacher Brit; Lacher Micah A $1,750,000 NA 4316 Signal Hill 37205 2/21 Savage Marion; Savage Samuel Ozburn Christopher; Ozburn Natalie $1,500,000 $340 154 Cheek 37205 2/26 Hopp Robin; Hopp Stan G 154 Cheek Road LLC $1,495,000 NA 4527 Yancey 37215 2/25 4527 Yancey Drive Trust Weber Bailey; Weber Shea $1,425,000 $202 704 Millstone 37205 2/15 Conrad Karen S; Conrad Walter D Jacob Tracy G; Jacob William R $1,399,900 $355 180 Woodmont 37205 2/28 Tolbert Amanda M; Tolbert Brian W Kelly Joy; Kelly William A Jr $1,389,000 NA 1148 Safety Harbor 37138 2/13 Wilson Lerry Charles England Cynthia J; England Steven M $1,298,000 $205 926 Evans 37204 2/22 Lillicrap Lionel; Lillicrap Sharon Duke Karen L; Duke Tracy W $1,250,000 $225 5960 Edmondson 37211 2/28 Drp TN 1 LLC Hyman Family Trust $1,200,000 $328 1913 Lombardy 37215 2/14 Berg Benjamin; Harris Rachel Ndo Dev LLC $1,130,000 NA 421 Ellendale 37205 2/15 Farrar Geoffrey David; Dunn Mary-Katharine Holland Heller Richard M; Heller Toni W $1,125,000 $337 3400 Lealand 37204 2/13 Williams Ann S; Williams Joseph P Jr Chance Bryan; Chance Randy $1,050,000 NA 4022 Lealand 37204 2/5 Gowan Robert RMN Dev LLC $1,050,000 NA 108 Bellevue 37205 2/28 Richard Andrew; Richard Ashleigh H Murphy Daniel; Murphy Sara $1,035,000 $441 957 Southside 37203 2/19 Gautsch Michele M; Gautsch Thomas L Land Dev.Com Inc $1,031,382 NA 1401 Paris 37212 2/22 Burke Timothy Levine Valery $1,025,000 $1,023 2805 27th 37212 2/19 Ali Al-Muntaser Abu; Kharabsheh Luma 27th Avenue LLC $1,025,000 NA 1917 Castleman 37215 2/25 Ruch David Bowman; Ruch Judith Leigh Gala LLC $1,000,000 NA 1505 Bernard 37212 2/11 Belmont University Fite Julian T; Fite Ramona Ward $975,000 NA 3737 West End 37205 2/13 Johnson Edgar Carl; Johnson Mary Lou Davis Ames; Davis Mary F $972,500 $284 104 West End Close 37205 2/14 Haughie Alan James; Haughie Debra L Hildreth Jonathan Pierce $970,000 $320 3737 West End 37205 2/13 Lisle C Hooper Rev Trust Dezevallos George C $960,000 $281 1333 7th 37208 2/21 Jones Clayton H 7th And Taylor LLC $950,000 NA 2126 Golf Club 37215 2/7 Roth Ronald; Stofan James Edward Bird Michael J; Bird Nicole L $945,000 $190 1012 Monroe 37208 2/22 Thompson Karen Pfox LLC $940,000 NA 959 9th 37203 2/21 Gautsch Lydia Michele; Gautsch Thomas L Land Dev.Com Inc $908,618 NA 626 Davidson 37205 2/13 Hejlesen Michael; Rueda Viviana M Alfrey Samuel A Jr $885,000 $455 1749 Glen Echo 37215 2/27 Smith Oscar Ray; Thomson-Smith Clare Engelberg Arnold R; Freedman Leslie E $875,000 $265 1042 Granbery Park 37027 2/11 Milewski Thomas A Turnberry Homes LLC $874,070 NA 6120 Hill Circle 37209 2/19 Ribieras Jean Michael Stonehouse Const LLC $870,000 NA 1906 Bernard 37212 2/11 Izabal Lori J; Rafatjoo Ali Land Dev.Com Inc $865,000 NA 1019 Paris 37204 2/5 Nicholson Nathan T Phelps Marilyn Derden; Phelps Thomas F; Phelps Thomas $860,000 $341 4024 Westlawn 37209 2/28 Doherty Kevin Michael; Wiel Cynthia N New Day Homes LLC $825,000 NA 1121 Archer 37203 2/11 Condor Sound LLC Heath Tonna; Manning Kristen M; Manning Scott J $815,000 NA 4211 Farrar 37215 2/25 Tortorice Brandon; Tortorice Brandon Thomas Allen; Tortorice Mary Craig Law Janice C; Ng Wee S $810,000 $215 502 Belgrave 37215 2/25 Hallemann Terry L Chapman Will; Hallemann Frederick A $800,000 $202 134 Meghana 37189 2/5 Wood Maxine; Wood Scott Jones Misty S; Jones Wayne A Jr $800,000 $211 119 30th 37212 2/5 Castro Bryan; Castro Julee Six Sisters Trust $789,500 NA 4102 Kimbark 37215 2/14 Billings Michael Alexander; Robinson Mika Volunteer Builders LLC $779,500 NA 1013 Granbery Park 37027 2/5 Mauer Henry W; Mauer Sandra L Turnberry Homes LLC $770,251 NA 221 Scott 37206 2/28 Goldman David; Wirth Taylor Burgevin Michael; Fazio Frank $770,000 $488 925 Kirkwood 37204 2/13 Iffert John P; Iffert Kymberlie Williams Ann S; Williams Joseph Patrick Jr $760,000 NA 745 Vosswood 37205 2/25 Daddario Jane B; Daddario John J Elliot LLC $750,000 $243 118B Fern 37207 2/1 Coble Melissa Heithcock Const LLC $749,000 NA 105 Sheffield 37215 2/19 Callaway Carolyn I; Callaway Michael D Osburn Belinda; Osburn Robert H $746,000 $157 118 Fern 37027 2/22 Galuszka James; Galuszka Sharon Heithcock Const LLC $742,500 NA 2815 Tyne 37215 2/5 Palmer Christine C; Palmer John G Jr Cole Louis Bush Jr $737,500 $178 1602 Eastside 37206 2/19 Vesely Jon R Magness Clayton B $735,000 $486 629 27th 37209 2/15 Ackerly Brooke A; Zinke William S Up Parthip Gp $725,000 NA 1708 15th 37212 2/1 Lauber Alana S; Lauber Robert T Jenkins Deron $725,000 NA 917 South 37203 2/6 Serra Steven J Aspen Dev LLC $725,000 NA 519 Acklen Park 37205 2/25 Romero Johnathon R; Romero Rachel Aspen Const LLC $724,900 NA 1935 KIMBARK DR 37215 2/26 Smith Amanda; Smith Matthew R Tortorice Brandon T; Tortorice Mary Craig $719,900 NA 3118 Long 37203 2/26 Webb Lauren; Webb Ryan Zmx Inc $719,500 NA 511 Fairfax 37212 2/12 Delevante Ann; Delevante Robert Jr Gervais Daniel; Nicholas Vera; Nicholas-Gervais Vera; Rosenthal Kate $710,000 $1,614 4628 Belmont Park 37215 2/8 King Johanna Barde; King Kevin Paul Goldstein Robert A; Palet Lisa Andrea; Goldstein Lisa P $699,900 $203 1903 Wildwood 37212 2/5 Karakas Erkan; Karakas Ozlem Guinsburg Mark $690,000 $244 1204 Saxon 37215 2/8 Wendi Lowery Dalby Trust Seezen Karen R; Seezen Hans J $680,000 $231 4314 Sunnybrook 37205 2/28 Cope Michael Paul; Cope Sanya Louisa Doherty Kevin M $675,000 $244 1514 Dallas 37212 2/25 Stengel Morgan Lenz Krystina S; Lenz Robert S Jr $664,000 $408 5539 Knob 37209 2/15 Ostrowski Elizabeth; Ostrowski Patrick Old South Const of TN LLC $660,988 $305 1421 15th 37212 2/26 Robinson Aaron; Robinson Jocelyn Progressive Dev LLC $660,000 $399 6124 Montcrest 37215 2/26 IMAC Ventures Inc Corbitt Kathleen Wolfington; Wenzler Kathleen $655,000 $250 5621 Hillview 37027 2/15 Stinson Nathaniel O; Stinson Rachel Barry Stacy Jayson $652,500 $168 2430 Eastland 37206 2/21 Selby John B Jr; Selby Lynda W Rooker Chris L; Rooker Teresa A $650,000 $150 1300 Pennock 37207 2/5 RSC LLC Cumberland Advisory Group LLC $650,000 $430 1411 Forrest 37206 2/13 Baer Sarah Spicer Joseph; Spicer Juanita $649,900 $903

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1465 Witherspoon 37027 2/22 LCCM Trust Schumacher Keith $2,725,000 NA 1204 Round Grove 37027 2/4 Drazan Christopher; Drazan Gina 1204 Round Grove Court Trust $2,300,000 NA 507 Rochester Close 37064 2/25 Watson Holly R; Watson William Kevin Montgomery Classic Const LLC $1,639,949 NA 8512 Heirloom 37046 2/19 Merrell David S; Merrell Holly R College Grove Trust $1,537,450 NA 9225 Lehigh 37027 2/20 Massaro Kelli Ann; Massaro Michael Matthew Ford Mike Custom Builders LLC $1,485,994 NA 1321 Championship 37064 2/1 Thompson Deborah W Rev Living Trust Stonegate Homes LLC $1,427,951 NA 4034 Grace Creek Valley 37179 2/20 Vernaglia Betsy; Vernaglia Kip Moore Daniel C $1,410,274 NA 672 Legends Crest 37069 2/13 Sullivan Deborah Dionne Trust Romagna David; Romagna Kerri L $1,393,000 $211 3206 Boyd Mill 37064 2/28 Turnberry Homes L L C Trace Const Inc $1,350,000 $1,541 3519 Bailey 37064 2/26 Propheter Glenda; Propheter James Hart Bridget M; Hart Thomas S $1,343,000 $246 6661 Hastings 37069 2/8 Nozko Gloria; Nozko Henry W Jr Rochford Realty & Const Co Inc $1,267,000 NA 315 Ledgelawn 37064 2/21 Atkins Jeffrey M; Atkins Kathy H Ullrich Cheryl L; Ullrich Jeffrey F $1,250,000 NA 1900 Chagford 37027 2/27 Richert April M; Richert Bart W Drees Premier Homes Inc $1,245,187 NA 1861 Burland 37027 2/22 Meyers Sarah A; Scannell Kenneth Encore Const LLC $1,208,355 NA 4496 Gosey Hill 37064 2/19 Moriarty Andy; Moriarty Lynda Fioravanti Dennis; Fioravanti Kayla $1,200,000 $228 3000 Strickland 37221 2/5 Sissons Brian; Sissons Kimberly Arnold Homes LLC $1,195,000 NA 1922 Campfire 37027 2/28 Parlier Kyle; Parlier Trisha Aspen Const LLC $1,180,000 NA 1954 Parade 37027 2/21 Hart Geoffrey; Hart Susan Lambert Aspen Const LLC $1,166,715 NA 812 Singleton 37027 2/1 Baek Miyeon; Baek Yeongsu Turnberry Homes L L C $1,111,684 NA 2212 Hartland 37069 2/26 Mangum Kenneth Lamar II; Mangum Pamela Wall Trace Const Inc $1,084,000 NA 9214 Holstein 37135 2/27 Goldstein Nikki L; Swingholm Jeffrey H Turnberry Homes L L C $1,061,704 NA 101 Watertown 37135 2/19 Rumley Carolina; Rumley Jason Robert Barlow Builders LLC $1,045,938 NA 3208 Boxley Valley 37064 2/27 Rowles Jennifer; Rowles Shaun Iskra Jennifer A; Iskra Michael S $1,040,000 $247 1745 Ravello 37027 2/19 Elder Linda S Declaration of Trust Porter Aaron $1,000,000 NA 901 Evans 37064 2/5 Walker Danielle L; Walker Ryan M Fine Daniel Y $1,000,000 $351 1861 Longmoore 37027 2/25 Leblanc Kristin; Leblanc Robert A Jr Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Part $952,410 NA 729 Jones 37027 2/22 Roberts Anthony; Roberts Ellen Obrien Lee Anne F $945,000 $146 2134 Southern Preserve 37064 2/6 Brothers Jill; Brothers Rex Cadence Const LLC $898,782 NA 3616 Ronstadt 37179 2/27 Schneeweis Michelle; Schneeweis Richard Gp Luxury LLC $892,950 NA 2516 Santa Barbara 37069 2/15 Stevens Charles Turney III; Stevens Jennifer Bowers Turnberry Homes L L C $880,970 NA 2454 Durham Manor 37064 2/21 Keffaber Anthony J; Keffaber Constance Hall Guice Chandler Chauvin; Guice Griffin Andrew $877,500 $200 2114 Southern Preserve 37064 2/15 Murray Amelia G; Murray Bryan J Carbine & Associates LLC $876,000 NA 3663 Ronstadt 37179 2/25 Pippin Jennifer; Porteous Grant Gp Luxury LLC $873,104 NA 3608 Ronstadt 37179 2/25 Nagle Cari Michelle; Nagle John Loyal Arnold Homes LLC $858,669 NA 9643 Brunswick 37027 2/14 Hobbs Angela; Hobbs Darrin Clay Shinar Andrew A; Shinar Lisa $850,000 $145 4159 Old Hillsboro 37064 2/28 Mann Chyrl A Mosley; Mosley Linda S; Mosley Mann Chyrl A Pinewood Road LLC $850,000 $491 126 Brooksbank 37135 2/1 Galardi Anthony S; Galardi Kimberly R Jones Company of TN LLC $847,910 NA 2 Portrush 37027 2/25 Lanier David L; Lanier Yerusalem Abebe Mangrum Dawn R $830,000 $172 8019 Burning Tree Farms 37014 2/6 Thepthongsay Justin; Thepthongsay Tonya Defatta Custom Homes LLC $820,893 NA 103 Governors 37027 2/4 Adams Sean Christopher Kim Jin Hee; Sim Jeon $820,000 $175 1833 Kettering 37027 2/6 Walker David Kenneth; Walker Renee Ann Villalva Celso; Villalva Mara Regina Sant Anna $815,000 $177 2492 Old Natchez 37069 2/27 Schaech And Solomon Family Trust McGuire Donald; McGuire Reba Rambo $805,555 $163 6101 Foxland 37027 2/8 Sanders Angela C; Sanders Christopher W Londot Lars; Vasilenko Linsey A $800,000 $251 5304 Old Harding 37064 2/8 Reeves Loni Johnson Bison Home Builders Inc $799,000 NA 1450 Bernard 37067 2/4 Johnson Patricia A; Johnson Paul R; Johnson Robert E Montag Courtney L; Montag Matthew Richard $790,000 $191 28 Colonel Winstead 37027 2/11 Branyan Jill Renee; French Robert Jordan Arlp Securitization Trust Series 2014-2 $775,000 $129 456 Pearre Springs 37064 2/11 Gilbert Sidney L Jr; Kelly Kathleen Morkel Gael $775,000 $204 1124 McClellan 37135 2/27 Cappellini George Jr Achilles Custom Builders LLC $773,000 NA 3550 Creamery Bridge 37179 2/26 Thorpe Andrea; Thorpe Mark Phillip Cornerstone Const Company of TN LLC $755,000 NA 4900 Buds Farm 37064 2/5 Grueber Matthew Edwin Hawkersmith David Leon Rev Trust; Hawkersmith Valeria Alejandra Rev Trust $750,000 $205 1104 Chelsey 37027 2/21 Glasscock Ashton; Glasscock Kaitlyn J&B Realty Holdings LLC $750,000 $353 6501 Windmill 37046 2/8 Kimbro Cindy L; Kimbro James P McDaniel Farms Part LLC $739,998 NA 2121 Summer Hill 37064 2/4 Rhodes Khari; Rhodes Steven Webster Marti K $736,000 $174 229 Meriwether 37221 2/20 Nozko Henry Walter III; Nozko Sage Celebration Homes LLC $735,000 NA 216 Belvedere 37135 2/13 Pan Zhenfeng Dalamar Homes LLC $729,900 NA 3521 Creamery Bridge 37179 2/19 Wiltshire Kimberly Ann; Wiltshire Matthew Shane Defatta Custom Homes LLC $725,000 NA 343 Childe Harolds 37027 2/1 Matthews Dixon Schreur Kevin $718,000 $149 9502 Peebles 37027 2/26 Minnie Angela; Minnie Shaun Cloud Katharine R $717,000 $159 2016 Memorial 37064 2/25 Crocket Nathan; Crockett Christy Brenley Crossing Part LLC $711,608 NA 5904 Pinewood 37064 2/19 Bray Lisa L; Bray Michael G Willow Branch Part $710,000 NA 6409 Westbourne 37027 2/12 Deshazo Holly McLaurin; Deshazo Matthew Denson Soltman Rondald P Trust $707,500 $220 2705 Cabin Run Bridge 37179 2/22 Thornton Ollie D; Thornton Veronica G Welch Nancy; Welch William Perry $705,000 NA 1120 Osprey 37221 2/19 Hackney Joseph B; Hackney Svetlana Fayermark Smith Barry Joe; Smith Jacqueline Ann $699,900 $176 9430 Smithson 37027 2/5 Santilli Krista Adams; Santilli Stefano Maniscalco Erica; Maniscalco Gregory $697,000 $209 4272 Warren 37067 2/20 Paddock Jessica A Gregus Joseph A; Gregus Judith R $692,500 $370 112 Sandlin 37064 2/15 Harrison Anita N; Harrison Frederick Brenley Crossing Part LLC $692,268 NA 140 Telfair 37135 2/20 Gilbo Jamie; Gilbo John Avenue Homes LLC $689,900 NA 1098 Memorial 37064 2/25 Ahmed Baseer; Jabeen Salma Brenley Crossing Part LLC $684,792 NA 2021 Belsford 37135 2/26 Eguakun Kehinde; Eguakun Osayomore Osawe; Osawe Eguakun Osayomore Drees Premier Homes Inc $681,536 NA 9635 Brunswick 37027 2/11 Lafalette James Theodore; Lafalette Laura Michelle Schofield And Sovereign Family Rev Living Trust $681,500 $199 9306 Navaho 37027 2/6 Huang Jinjie; Zhu He Guier Cynthia; Guier Russell D $680,000 $194 6993 Tartan 37027 2/1 Davis Kason G; Davis Shannon Baldwin Cadence Const LLC $675,000 NA 1606 Martha 37027 2/22 Carpenter Clayton J; Carpenter Laurie G Kizer Jared And Lezlie Joint Rev Trust $675,000 $221 113 Telfair 37135 2/19 Schuck Eric J; Schuck Stacy L Avenue Homes LLC $672,999 NA 136 Telfair 37135 2/22 Thompson Brandon D; Thompson Brittney Avenue Homes LLC $669,999 NA 107 Sandlin 37064 2/8 Johnson Jerry M; Johnson Melanie Brenley Crossing Part LLC $669,686 NA 2196 Capistrano 37135 2/26 Bisaha Gerald M Jr; Bisaha Sally J D R Horton Inc; Horton D R Inc $667,000 NA 3670 Martins Mill 37179 2/28 Noel Carrie; Noel Charles Crescent Homes TN LLC $659,542 NA 5712 Hopewell Ridge 37064 2/28 Brown Alison N; Brown Richard Allen Jr Keffaber Anthony James; Keffaber Constance $655,000 NA 302 Hughes 37064 2/28 Poteet Jason E; Poteet Susan K Ford Mike Custom Builders LLC $652,616 NA 3676 Ronstadt 37179 2/4 Strupp Linda Georgina; Strupp Thomas John Shaw Enterprises Inc $650,000 NA

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1546 Georgetown 37129 2/13 James Gregory Tidwell; Tidwell Dierdre K Cadence Const LLC $760,000 $228 614 Stone Mill 37130 2/1 Bunton Arthur W Rev Trust Kizer Jared And Lezlie Joint Rev Trust $700,000 $193 613 Gardenia 37130 2/1 Bunton Arthur W Rev Trust Avenue Homes LLC $700,000 NA 2569 Pitts 37130 2/21 Lyons-Murry Nikita Ann; Murry Stanford Jr Avenue Homes LLC $659,900 NA 5825 Halls Hill 37130 2/21 Mayfield Jake; Mayfield Sarah Brenley Crossing Part LLC $599,900 NA 2722 Compton 37130 2/7 Hartman Chad Louis; Hartman Jessica D R Horton Inc; Horton D R Inc $595,000 NA 4309 Seascape 37128 2/5 Maechler Bonnie Lee Crescent Homes TN LLC $530,000 NA 118 Annadel 37128 2/1 Giroux Christopher John; Giroux Lindsey H Keffaber Anthony James; Keffaber Constance $523,000 $120 2821 Bertram 37129 2/21 Allie Adam; Allie Evan Hawkins Ford Mike Custom Builders LLC $517,900 NA 2834 Bertram 37129 2/1 Castle Amanda; Castle Joseph Shaw Enterprises Inc $501,379 NA 1004 Rosemont 37167 2/19 Doable LLC $500,000 $150 1004 Rosemont 37167 2/19 Doable LLC Fancher Christine S $500,000 $150 105 Lexham 37128 2/19 Eisenga Henry; Eisenga Ila Nedrow John E $490,000 NA 1110 Kittywood 37129 2/19 Yun Kristyn Michelle; Yun Michael Paul Nedrow John E $479,900 NA 7032 Springwater 37167 2/27 Griggs Bobby Jr; Griggs Erica Simmons Builders Inc $478,300 NA 810 Bradyville 37130 2/4 K&B Inv Part LLC Simmons Builders Inc $475,000 $44 2833 Battleground 37129 2/19 Aguilera Valerie C Superior Const LLC $474,900 NA 305 Jade Creek 37135 2/22 West Denise L; West Joshua M Harvey Daffey G; Harvey James S $471,583 NA 183 Knoxleigh 37129 2/1 McReynolds Christopher Lancaster James C; Lancaster Wendy S $469,900 NA 139 Park 37130 2/20 Julien Lisa Woodridge Homes LLC; Woodridge Properties LLC $460,000 $117 7820 Brenda 37129 2/19 Bayless Ben G; Bayless Nina M Celebration Homes LLC $459,900 NA 520 Sydney 37130 2/4 Martin Pamela L; Martin William T Gaw Andrea B $455,000 $131 3762 Rockdale Fellowship 37122 2/26 Goad Jonathan Dewayne Gaw Andrea B $455,000 $175 7220 Burnt Knob 37167 2/11 Long Allison Marie; Long Justin Travis Pasca Corina; Pasca Titus $450,000 $194 8328 Sims 37037 2/12 Lam Giau T; Nguyen Vu Anh Harney Homes LLC $440,000 $170 3226 Folcroft 37130 2/21 Abram Matthew; Abram Nanako Kingdom Const LLC $429,900 $107 431 Old Orchard 37085 2/27 Williams Ashley; Williams Jordan M Khurana Mipal $427,500 NA 1310 Mullberry 37130 2/20 Kristinus Rainer C Davidson Homes LLC $427,000 $121 426 Westwood 37167 2/26 Collins Glen Allen Michaels Homes LLC $420,000 $118 1416 Burrows 37128 2/12 Craig Joshua Michael; Craig Zsuzsanna Heritage Custom Homes Inc $419,591 NA 1203 Batbriar 37128 2/11 Hargett John Morgan; Hargett Kathryn Teresa Lines John K; Lines Maday $410,185 NA 11613 Highway 99 37153 2/15 Magnuson Emily A Taylor Home Builders Inc $408,000 NA 5308 Starnes 37128 2/1 Sloan Stephanie Delgado Brooke; Delgado Jason Corey $406,966 NA 125 Oak Knoll 37127 2/19 Farmer Jay; Farmer Melissa Ritter Donna J; Ritter William A $400,000 $165 3031 Weston 37128 2/12 Klemm Darlita A; Klemm Steven E Carlton-Laseter Lezlie; Laseter Charles T Jr; Laseter Lezlie Carlton $399,999 $124 2616 Rocking Horse 37130 2/4 Cotton Beverly; Cotton Darrell Talley Charles A And Beverly F Rev Living Trust $399,900 NA 824 Promise 37128 2/11 Lerma Kenneth Kyle; Lerma Tamela Chance Angelina; Chance Mark $396,000 NA 906 Stovers 37128 2/13 Wathen Brandon James; Wathen Tajee S Harmon Home Company LLC $395,600 NA 1143 Lila 37128 2/11 Matthews Dawn Michelle; Matthews Kim Kevin Anton Nick; Anton Tiffany $395,000 $153 6110 Silver Dollar 37085 2/6 Bancroft Gloria R; Bancroft Johnathan P Johnson Kelly P; Johnson Michael S $390,000 NA 1513 Mockingbird 37130 2/19 Jordan Brad; Jordan Melanie Lennar Homes of TN LLC $389,900 NA 4505 Lancaster 37167 2/15 Birdwell Erlinda; Escobar Rodney Paran Homes LLC $389,900 NA 1507 Emily Rae 37037 2/26 Reaux Anthony Jay; Reaux Brittany Alexandria McFann Bradley Lewis; McFann Tara N $389,200 NA 1413 Burrows 37128 2/19 Steele Lakeisha Paran Homes LLC $385,000 NA 4506 Lancaster 37167 2/22 Ratcliffe Louis; Ratcliffe Shelley Mayfield Jacob; Mayfield Sarah $381,950 NA 1201 Cascadeway 37129 2/1 Payne Marcedes L; Payne Shenika Dihigo Bryan; Dihigo Iashea $378,742 NA 3705 Willow Bay 37128 2/14 Smith Byron T; Smith Santana T McKnight Builders LLC $376,630 NA 5342 Cavendish 37128 2/19 Rowe Brian; Rowe Kari L Vines Beth; Vines Jason K $376,000 $119 1111 Sycamore Leaf 37129 2/21 Rogers Krystal Waldron Gregory E $374,800 NA 3620 Willow Bay 37128 2/22 Muhammet Idris; Salam Fatma Matranga Patricia E $372,500 NA 3323 Robinwood 37128 2/4 Schmitz Kurt G; Schmitz Tasha M Ingram Andy; Ingram Rayna $370,000 NA 535 Rucker 37128 2/8 Huene James C; Huene Lois L Coleman Building Company LLC $369,900 NA 3518 Kepeharm 37128 2/19 Hall Mark; Hall Sequina Chante Landmark Homes of TN Inc $369,900 NA 1336 Farmwood 37128 2/5 Helton Alyson L; Helton William K Ldl Const Inc $363,900 $157 1130 Spring Creek 37129 2/26 Clark Kevin Lennar Homes of TN LLC $358,990 NA 318 Sayre 37127 2/22 Jordan Delorean D; Jordan Krystal P Ross Landmark Homes of TN Inc $357,000 $114 447 Garden City 37127 2/13 Gibbs Clorice N; Gibbs Palmer G Rhb LLC $355,000 $127 506 Ruby Oaks 37128 2/12 Patel Hemant; Patel Nidhi; Patel Usha Beazer Homes LLC $352,900 NA 110 Lee Hollow 37167 2/6 Cromer Lori J; Cromer Michael L Coleman Catherine R; Coleman William R $350,000 $201

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 119 Bluegrass 37075 2/19 Phillips Jessica Taylor Beazer Homes LLC $1,300,000 $281 1024 Club View 37066 2/22 Hughes Charles A; Hughes Janice E Damanti Faye A $1,055,817 NA 1024 Club View 37066 2/4 Connor Fred F Brazelton Janet L $871,021 NA 208 Woodlake 37066 2/20 Lindberg Brent Beazer Homes LLC $730,000 $177 1685 Saundersville 37075 2/25 Tnhomesites.Com Rivers Sharon K $710,000 $271 1028 Edgewater 37066 2/6 Thorp Andrew; Thorp Mindy Cartaya Patricia; Orr Jason E $684,000 $452 174 Butts 37148 2/7 Fisher David B; Fisher Ruth A Opendoor Property W34 LLC $670,000 NA 127 Avondale Access 37075 2/25 Dominguez Julian Schmidt Gregory A; Schmidt Melissa $579,900 NA 1024 Club View 37066 2/4 Blazer Joseph M Harney Homes LLC $569,122 NA 1008 Westbrook 37066 2/21 Decoopman-McKinney Doug; McKinney Brian L Heasley Jacqueline Amanda; Smith Jackie D Estate; Smith Jackie Dean Estate; Smith James Craig; Smith Jeffrey Steven $560,622 NA 1024 Club View 37066 2/1 Johnson Margaret Anne; Johnson William H $553,433 NA 126 Thornwood 37075 2/20 Nelson Donna; Nelson Joseph Randall Sr Costello Christopher; Costello Cristy $549,900 NA 1413 Centerpoint 37075 2/13 Spillers Bonnie L; Spillers Jason D Foxland Harbor Condos LLC $538,100 NA 301 Hunters 37075 2/7 Jones Eileen Marie; Jones Michael Ray Foxland Harbor Condos LLC $530,000 $147 1013 Jarman 37066 2/19 Costello Christopher Kimber Robert W $512,800 NA 1038 Brighton 37066 2/4 Mumma Ann Marie; Mumma Timothy Russell Carr Jenny $500,000 NA 695 Fredericksburg 37066 2/1 Jorstad Marlene; Jorstad Ryan Harris Jennifer; Harris Michael P $500,000 NA 103 Misty 37075 2/5 Gardner Hannah B; Gardner Ryan P Daniels Judy Katherine; Daniels Weyman Steven $500,000 NA 1576 Drakes Creek 37075 2/6 Clark Brandon J; Clark Caroline M Barnes Jessica Lynn; Barnes Michael D $496,056 NA 527 Tom Link 37048 2/15 Lawson Christopher J; Lawson Tabatha Foxland Harbor Condos LLC $474,065 NA 133 Ashington 37075 2/20 Weis April R; Weis Richard M Frank Batson Homes Inc $460,000 NA 1572 Long Hollow 37066 2/27 Lohan Jessica; Lohan Taylor Foxland Harbor Condos LLC $457,000 $217 137 Mulberry 37066 2/15 Ocean Blue Trust Gaines Home Building Corp $450,500 $132 1121 Luxborough 37075 2/1 Mexic Dale; Mexic Darla Creekside Homes LLC $450,315 NA 1025 Heathrow 37075 2/26 Allen Bo Dalton; Allen Kelsey Longbotham Robert Keith $432,500 $97 1012 Atherton 37075 2/15 Gates Timothy W; Gates Vicky Jo Blackman Homes Inc $430,000 NA 116 Championship 37075 2/20 Wilson Amanda; Wilson Phillip Drees Premier Homes Inc $424,900 NA 467 Halltown 37148 2/13 Stout Larry J; Stout Mary E McKinzie Amy; McKinzie Stephen $420,000 NA 641 Harris 37066 2/27 Head Robert R; Head Sally L Weekley Homes LLC $420,000 $148 776A Rock Springs 37031 2/13 Evers Tammy; Evers William D Weekley Homes LLC $415,000 $109 1024 Club View 37066 2/14 Platinum Investment Group LLC Monroe James W $410,710 NA 809 Vasser 37066 2/5 Fender Derek; Fender Jennifer Stone Nicole T; Stone Scott P $409,967 NA 3381 Highway 52 37022 2/27 Donelson Andrew L; Donelson Raquel L Creekside Homes LLC $403,500 $185 212 The Hollows 37075 2/5 Day John K; Day Rosa L Brown Kelley Renee; Thomas Kelley Renee; Thomas William Nicholas $400,000 $108 2317 Cages Bend 37066 2/27 Hilton Keith A; Hilton Sarah Southeastern Building Corp $400,000 $144 634 Cummings 37048 2/19 Katz Dwayne E; Katz Robin M Drees Premier Homes Inc $400,000 NA 996 Golf Club 37075 2/21 Ray A Bidinger 2011 Rev Trust Mark Triplet Const LLC $399,900 NA 716 Yvonne 37072 2/1 Valdez Evelyn Yadira; Valdez Victor Manuel Valdez Shelley Carol; Shelley James Richard $395,000 $111 105 Ackerman 37075 2/12 Nesbit Erica L; Sarno Toby Barnes Michael E $393,900 NA 580 Goodman 37066 2/12 Rivera James; Rivera Kyla Dianne Barnes Michael E $392,599 NA 110 Copper Creek 37072 2/11 Ward William C Fitzgerald Beverly P; Fitzgerald George H Jr $391,299 NA 1023 Stafford 37075 2/27 Dubree Jonathan; Dubree Katrina Foxland Harbor Condos LLC $390,000 $146 100 Whistler 37075 2/22 Patel Pushpaben V; Patel Vishnubhai R Nvr Inc; Ryan Homes $389,900 NA 579 Indian Lake 37075 2/11 Rex Michael Jason; Rex Sabrina Jane Cruz Selena A Santa; Santa Cruz Selena A $389,500 $118 471 Fall Creek 37072 2/5 Meyer Jerome C; Meyer Rebecca S Kessel William; Von Kessel Janna L; Von Kessel William C $389,397 NA 117 Country Club 37075 2/22 Cheek David M; Cheek Gina M Heflin Jennifer; Heflin Ross $385,000 $132 119 Edenburg 37075 2/27 Valdivia Emilio A; Valdivia Gilda Y Davidson Amber Nicole; Fulghum Joseph Gaines $384,900 NA 101 Sorrel 37075 2/4 Yang Chia; Yang Ngia Kinsman Co LLC $379,000 $117 283 Tanglewood 37075 2/20 Barcous Alvin; Barcous Priscilla Despain Ronald E Jr; Despain Stephanie $374,185 NA 101 Ackerman 37075 2/21 Patel Sejal S Southeastern Building Corp $371,475 NA 297 Tanglewood 37075 2/13 Bateman John M; Bateman Kelley D Nvr Inc; Ryan Homes $369,990 NA 146 Saranac 37075 2/22 Woodard James D; Woodard Lindsey Michelle Dalamar Homes LLC $369,900 $145 1030 Merrick 37075 2/4 Haught Brandi; Haught Bryan Opendoor Property W18 LLC $369,900 NA 384 Blackthorn 37066 2/19 Yokley Caitlin McKenna; Yokley Charles Tyler Southeastern Building Corp $367,312 NA 246 Tanglewood 37075 2/20 Devries Teri Sanders Sutton Jennifer; Sutton Robert $366,180 NA 1008 Nichols 37066 2/15 Ball Karen Sue Meritage Homes of TN Inc $365,000 $183 1086 Lillian 37066 2/4 Opendoor Property N LLC Weis April R; Weis Richard $362,400 NA 468 Fall Creek 37072 2/19 Wahidi Nargis; Wahidi Rahheej Drees Premier Homes Inc $358,846 NA 476 Marlin 37188 2/1 Bailey Brandy Wright; Bailey Loren John Breckenridge Property Fund 2016 LLC $356,000 NA 519 Tom Link 37148 2/27 Russell Brittany; Russell Jacob Lennar Homes of Tn LLC $355,000 NA 499 Fall Creek 37072 2/26 Schott Dottie Southeastern Building Corp $354,333 NA 1405 Jones 37075 2/21 Anderson Cynthia A; Minchew Charles Lennar Homes of TN LLC $352,000 $171 104 Riverbirch 37075 2/1 Ritchie Charlotte; Ritchie Gregory Trieu Pinh; Trieu Steve $352,000 $94 577 Goodman 37066 2/4 Chadderton George Bradley; Chadderton Meribeth Matzke Brian W; Matzke Marcie $350,000 NA

Wilson County