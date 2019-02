Top Middle Tennessee commercial sales for January 2019

VOL. 43 | NO. 8 | Friday, February 22, 2019

Top commercial real estate sales, January 2019, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Davidson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 419 3rd Nashville 37201 1/3 AVR Nashville CC Hotel I LLC; AVR Nashville CC Hotel II LLC; AVR Nashville CC Hotel III LLC; AVR Nashville CC Hotel IV LLC RB Nashville Sobro I LLC $125,000,000 920 Broadway Nashville 37203 1/11 NHT Nashville LLC Birchmont-HI Nashville LLC $117,500,000 7620 Highway 70 Nashville 37221 1/24 Metropolitan Life Insurance Co Bellevue Redev Assoc LP $92,848,500 555, 565 Marriott Nashville 37214 1/14 Nashland Tt LP Bna Highland Ridge LLC $49,600,000 1500 Brentridge Antioch 37013 1/10 Allegro On Bell LP Cottonwood Brentridge H LLC; CW Brentridge 1031 LLC $39,500,000 555, 565 Marriott Nashville 37214 1/14 Nashland Ll LP BNA Highland Ridge LLC $14,000,000 914 Winthorne Nashville 37217 1/9 Lion Avery LLC Glengarry Partners; Tune Carolyn N $13,120,000 401 Broadway Nashville 37203 1/17 W 401 Broadway LLC Tower 401 Broadway LLC $12,647,080 93 Taylor Nashville 37208 1/25 Neuhoff Acq LLC East Germantown Inv LLC $8,000,000 65 Music Nashville 37203 1/25 Mastran David V Brown Benny M $7,500,000 3212 Park Nashville 37203 1/25 Abby Lane Prop-West LLC Demontbrun-Park Holdings GP; Randolph & Parks Inc $7,000,000 3905 Lebanon Hermitage 37076 1/14 Bond Street Fund 18 LLC WVF Prop LLC $6,377,000 115 Lyle Nashville 37203 1/7 Vanderbilt University Von Collin Frederick W; Von Collin Toni P $5,898,373 1800 Gallatin Madison 37115 1/3 1800 Gallatin Investors TRU Trust 2016 LLC $5,700,000 7622, 7624 Highway 70 Nashville 37221 1/4 Tai J Jang And Teresa H Jang Family Trust Bellevue Redev Assoc LP; Bellevue Redev Assoc LP $5,368,000 2004, 2012 West End Nashville 37203 1/14 DRI/CA Nashville LLC Cleveland Assoc LP; Nordman Assoc Inc $5,300,000 457 McNally Nashville 37211 1/15 Nashville DEA LLC William H Nunnelly Revocable Trust of 2012 $4,270,300 1056, 1060, 1064 Trinity Nashville 37216 1/7 Main Street Land Trust 1060 E Trinity GP $4,000,000 118 20th Nashville 37203 1/7 Vanderbilt University Midtown Printing Inc; Copies Unlimited Inc $3,932,248 121 Donelson Nashville 37214 1/31 SMLA Donelson LLC Donelson Station Partners LLC $3,750,000 747 Douglas Nashville 37207 1/29 Douglas Village LLC Vaughn Manufacturing Co Inc; Wamser Stewart & Vaughn Mfg Co Inc $3,600,000 4111 Charlotte Nashville 37209 1/7 Sylvan Supply Owner LP 42nd & Charlotte LLC $3,575,000 0 Crutcher Nashville 37213 1/30 Equipment Finders Inc of TN Tower Assets LLC $3,400,000 363 White Bridge Nashville 37209 1/31 Spiva Family Partners Nelson Oscar Tivis Jr; Nelson Patricia $3,000,000 630, 634, 638, 640 Hamilton Nashville 37203 1/25 RSD Hamilton Ave LLC Kerr Brothers & Assoc Inc $2,750,000 11 Willow Nashville 37210 1/30 Eleven Willow LLC Wanda M Scott Family Trust $2,750,000 1800 Gallatin Madison 37115 1/3 Racetrac Petroleum Inc 1800 Gallatin Inv $2,725,000 5000 Mountain Springs Antioch 37013 1/22 AMH Mountain Springs Dev LLC ECG Mountain Springs LLC $2,461,966 2408 Lebanon Nashville 37214 1/7 HJL Prop GP Durnin George V; Durnin Sandra L $2,300,000 1425, 1505 4th Nashville 37210 1/25 Mad Dog Inv LLC Slate Paul; Slate Paul W; Slate Teresa J $2,168,615 457 Donelson Nashville 37214 1/23 Mahek Holdings LLC Donelson Pike Partners LLC $1,840,000 7119 Cockrill Bend Nashville 37209 1/8 G Carlton McGrew Jr Revocable Trust MHS Realty Group LLC $1,660,000 2915 Nolensville Nashville 37211 1/23 Mehran & Roushi LLC Arc Hr5Stp1001 LLC; Inland American St Portfolio LLC $1,530,000 1601, 1603, 1609 Buchanan, 1609 16th Buchanan Nashville 37208 1/22 Crossroads Campus Norman Terry $1,500,000 0 Bell Nashville 37214 1/18 Heron Pointe Village Phase 2 LLC Carillon II Inv Partners $1,408,000 4537 Nolensville Nashville 37211 1/9 Cash America Central Inc Christine Zheng Flood Trust $1,390,000 2424 Gallatin Madison 37115 1/22 Music City Autoplex LLC Carr Brenda W; Woodard Ernest T Jr; Woodard Paul Duane $1,235,000 1811 Air Lane Nashville 37210 1/4 Sanders William C Jr; Sanders William C Jr United Brotherhood of Carpenters & Joiners of America $1,170,494 317 Nix Madison 37115 1/17 Tuttle Jack Le Fevre Jeannie M $1,100,000 5845, 5851 Old Hickory Hermitage 37076 1/8 Crossman Olivia M; Crossman William C Crossman James A $1,000,000 2410 Belmont Nashville 37212 1/25 Thornton Robert Eric Somayaji Sumedha $1,000,000 6 Lewis, 2 Fairfield, 56 Trimble Nashville 37210 1/22 HF Prop LLC Fitzgerald John David III; Fitzgerald Mary Dale Trabue; Fitzgerald Mary T; Murphy Katherine T Fitzgerald $995,000 4309, 4335, 4381 Maxwell Antioch 37013 1/17 DR Horton Inc Jenkins Nashville Acs LLC $987,000 921 Myatt Industrial Madison 37115 1/3 French Landing Investors; Stafford Partners No 1 LP Jackson Jay D $900,000 5507, 5509, 5511 Centennial Nashville 37209 1/28 51St Deli LLC Hunt Patricia A; Hunt Roger L $770,000 2210, 2216 Buena Vista Nashville 37218 1/22 Buena Vista Amigos LLC Silmar Holdings LLC; Tree Mendus Dev; Up Dev LLC $750,000 3920 Clarksville Nashville 37218 1/8 Intercept Service Agency Inc Stuart Family Trust $749,500 2825 Columbine Nashville 37204 1/15 Super 98 Holdings LLC Mitchell Kenneth W; Robinson Janice S $650,000 1400 Calvin Nashville 37206 1/7 Steele William Patton III Hall Anita; Hall John David $644,900 3407 Clarksville Nashville 37218 1/11 Build-Eng Corp Inc 3407 Clarksville Pike LLC $600,000 1100 Old Hickory Old Hickory 37138 1/30 1100 Old Hickory LLC Anderson Thomas L $575,000 0 Hillcrest Nashville 37203 1/4 Acklen Park Partners LLC; Acklen Park Partners LLC American Center; American Center $500,000 4309 Gallatin Nashville 37216 1/7 Crystal Sea Inc 401K Trust Roth; Cunningham Ken Adams Jamie; Adams William Estate; Admas Linda $495,000 1507 County Hospital Nashville 37218 1/8 Carney Realty Co LLC Future-Hill Inv LLC $495,000 2606 Winford Nashville 37211 1/3 Bailey Elizabeth; Bailey Keith J Felts Donald F; Felts Ann B $430,000 1884, 1894 Union Hill Goodlttsvlle 37072 1/4 Wilkes Glenda; Wilkes James; Wilkes Glenda; Wilkes James Hadlock Donna W; Hadlock Donna W $400,000 3712 Nolensville Nashville 37211 1/4 Kamake Shevan Rizgar; Kamake Shevan Rizgar Lovell James N; Lovell Wanda A; Lovell James N; Lovell Wanda A $400,000 909 Harpeth Valley Nashville 37221 1/24 ATA Prop Summarell Judie A; Summarell Judith F; Summarell Larry M; Summarell William D $400,000 329 Peachtree Nashville 37210 1/10 Alshoweily Hassan S Carrell Greg $385,000 3012 Greer Goodlttsvlle 37072 1/25 Franz Nancy Popp Charlsey; Popp Jeff F $383,000 3250 Freeman Hollow Goodlttsvlle 37072 1/22 Patt Erika N; Patt Thomas W Mendoza Elaine Executrix; Tews Elaine M; Tews Elaine Mendoza; Tews Heinz Estate; Mendoza Elaine $379,225 513 13th Nashville 37206 1/10 Scruggs Gregory W Scruggs Homes GP $366,000 107 New Brick Church Goodlttsvlle 37072 1/9 Rust James U IV; Scott James Dale McWhirter Mary $350,000 4101, 4105, 4107, 4109 Old Hickory, 107 Center Old Hickory 37138 1/17 St John Chrysostom Church Watkins Timothy James $335,000 343 Luna Nashville 37211 1/3 3LS Prop Inc Beuerlein William Jr; Stevenson Andrew K; Stevenson Family Trust; Stevenson Paul Thomas Estate $300,000 910 Emmett Nashville 37206 1/31 Rafetto Chelsea; Rafetto Christopher Maier Cynthia M $271,000 823, 827 Cherokee Nashville 37207 1/2 Sneed Prop LLC Ghee Johnny; Ghee Johnny D $225,538 2338 Murfreesboro Nashville 37217 1/7 Carolina Building & Rest Inc Tic Nashville Sw LLC $215,000 3868 Dickerson Nashville 37207 1/17 Wheeler Curtis T David Wheeler And Helen Marie Wheeler Revocable Living Trust; Wheeler Helen Marie $200,000 4205 Libble Nashville 37218 1/9 Wayman Sheila; Wayman Sydnhya J; Wayman Timothy D Jr; Wayman Timothy D Sr Farmer David P; Farmer Mildred C; Farmer Raymond A $190,000 6165 Clarksville Joelton 37080 1/7 Sanders Michael W; Solanki Naina H Tanley Davinna; Tanley Randy Jr $175,000 120 Donelson Nashville 37214 1/2 Dominick Inv Services Trust Hileman Adam R; Speakeasy Capital LLC; Wallace Matthew E $170,000 0 Ashland City Nashville 37218 1/14 Copper Beech Farm LLC Freeman William H $158,000 0 Murfreesboro Antioch 37013 1/10 Attana Nabil; Said Sammy Revocable Jackson Living Trust; Jackson Janette L Trustee $155,560 2716 Penn Meade Nashville 37214 1/23 Sandoval Derrick G; Sandoval Michelle Johnson Michele $150,000 2411 Dickerson Nashville 37207 1/4 Mukahal Ahmad Azmi; Mukahal Ahmad Azmi Livingston John; Livingston John B; Livingston Michael B $150,000 2718 Penn Meade Nashville 37214 1/23 Sandoval Derrick G; Sandoval Michelle Johnson Michele $150,000 4204 Old Hickory Old Hickory 37138 1/23 Olkhovskiy Sergey Phillips Ashley T; Phillips Christopher A $150,000 0 Ashland City Nashville 37218 1/10 Walker Jason L Baker Billy A $139,000 7825 Highway 100 Nashville 37221 1/23 Dunbar Meredith; Dunbar Samuel Caverly Angelina M; Caverly William T $138,000 0 Benzing Antioch 37013 1/2 Bethel Healing Divine Church Baluch Masoud John; Hajizadeh Daryoosh $135,000 107 Rachels Trail Hermitage 37076 1/24 Najhawan Anish; Najhawan Deepa Arenault Sarrina; Arsenault Sarrina V $132,000 811 Netherlands Hermitage 37076 1/16 Nieto Ricardo Mekhail Mike $132,000 5535 Old Hickory Nashville 37218 1/15 Schmutz David Christian Odle Clarence Edwin $130,000 420 Elysian Fields Nashville 37211 1/30 White Angela Carol Belote Lauren; Belote Lauren Kelly $129,875 710 Luann Antioch 37013 1/9 Souryal Maged E Barrere Kathleen E Trustee; Barrere 2013 Living Trust $125,000 2735 Couchville Nashville 37217 1/24 Hamilton Creek Dev Co LLC Jones James Roy $110,000 661 Moormans Arm Nashville 37207 1/3 Naser Mohammed Wmmc Construction LLC $105,000 1017 Regents Park Antioch 37013 1/16 Siddiqi Mukhtar Dowdy Jamal; Dowdy Kamaria; Dowdy Ronald Jamar; Doretha L Greene Living Trust $104,000 917 Myatt Industrial Madison 37115 1/3 French Landing Inv; Stafford Partners No 1 LP Jackson L Jay $100,000

Williamson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 122 9th, 722, 736, 740 Columbia Franklin 37064 1/18 FSBTN001 LLC Columbia Ave Partners LLC $31,775,000 4400 Peytonsville Franklin 37064 1/25 TA Operating LLC HPT Ta Prop Trust $14,340,000 900 Franklin Brentwood 37027 1/30 Oman Dev LLC Oman Argie C; Oman Jack A $6,164,200 0 Nolensville Nolensville 37135 1/22 Burkitt Commons II LLC Dobson Donna Renata; Holmes Family Turst; Jennings Neal Lee Jr; McFarlin Donna R; McFarlin James N Family Trust; McFarlin James N Jr; McFarlin James N Marital Trust; McFarlin Ruth Marie; Stanley Terri Ellen Jennings $4,552,850 750 Riverview Franklin 37064 1/11 Golf Franklin Bridge LLC AGC Realty LLC $3,935,900 515 Church, 710 Evans Franklin 37064 1/2 Main Street Capital LLC Etc Mgmt LLC $2,446,000 0 Sneed Franklin 37069 1/23 Roberts Memree; Roberts Richardson Sneed Holdings Company LLC $2,400,000 7960 Nolensville Arrington 37014 1/3 Mapco Express Inc Grupke Kathy W; Herbst Kathy Virene; Whitley Joseph Terrell; Whitley Robert Michael $1,750,000 4662 Bethesda Thomp St 37179 1/15 Williamson County Dodson James H; Dodson Myrtle F $1,635,650 3008 Fairview Fairview 37062 1/9 Butts Robert W Buttrey Mary E; Buttrey Paul D $1,080,700 0 Asberry Nashville 37221 1/3 Roberts Memree Phillips; Roberts Richardson M Mansfield Revocable Living Trust $875,000 1500 Fallen Beetree Kingston Spr 37082 1/4 Lagrone Kathryn; Lagrone Richard Chadwick Hall Evelyn B; Hall George E $550,000 1612 Westgate Brentwood 37027 1/31 Westgate Plaza Holdings LLC Overlook Property LLC $505,000 6041 Rural Plains Franklin 37064 1/3 Rural Plains Retail Shops LLC BNB WCO Inv LLC; Rural Plains Partnership $464,175 Thompson Station Thomp St 37179 1/25 Williamson County Heron Nancy Nichols $420,000 0 Fairview Fairview 37062 1/3 Butts Robert W Adams Rosemary Sullivan; Greer Melissa Gay; McCray Melia Luanne; Shavers Amy Kathleen; Sullivan William Steve (Deceasd); Wheeler Carolyn Joan (Deceased); Wheeler Deanna Lynn; Wheeler Gary Bryan $418,000 0 Pinewood Franklin 37064 1/7 Lunsford Deborah Lynn; Lunsford Kevin Dean CC Trust; Crews C E Jr $410,000 0 Spencer Mill Fairview 37062 1/3 Butts Robert W Adams Rosemary Sullivan; Greer Melissa Gay; McCray Melia Luanne; Shavers Amy Kathleen; Sullivan William Steve (Deceasd); Wheeler Carolyn Joan (Deceased); Wheeler Deanna Lynn; Wheeler Gary Bryan $385,000 0 Anderson Fairview 37062 1/2 Gower Monica Norvell Beatrice Maxine (Estate Of) $375,000 1606 Thompson Station Thomp St 37179 1/8 Rodenbeck Crystal L; Rodenbeck Paul Morrison Kristy $330,000 0 Leipers Creek Franklin 37064 1/2 Behling Hansen Family Trust Pargh Franklin Adam; Pargh Sveta Lana Sorin; Sorin Pargth Sveta Lana $320,000 Bennett Hollow Thomp St 37179 1/9 Wilson Brad; Wilson Jennifer Harpeth Peytonsville Farm Prop L P; White David Richard; White Doris Carolyn $254,475 Liberty Fairview 37062 1/28 Yawn Elizabeth P; Yawn James W Fairview Prop LLC $175,000 0 Fairview Fairview 37062 1/3 Green Nick; Green Tammy Adams Rosemary Sullivan; Greer Melissa Gay; McCray Melia Luanne; Shavers Amy Kathleen; Sullivan William Steve (Deceasd); Wheeler Carolyn Joan (Deceased); Wheeler Deanna Lynn; Wheeler Gary Bryan $140,250

Rutherford County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 700 Team, 801, 805 Industrial Team Smyrna 37167 1/2 Yale Smyrna LLC CAPREF Smyrna LLC $27,400,000 6001 Reliance La Vergne 37086 1/2 Prologis-Exchange 6001 Reliance Drive LLC Hot Topic TN Inc $26,000,000 1803 Blackman M'boro 37128 1/15 Project Holding Company LLC Crowder Lassie McDonald; Crowder William Brown Estate; Mcdonald Donald Charitable Remainder Unitrust $8,000,000 201 Main M'boro 37130 1/23 Mboro Reopp L P; Simpson A Boyd Southeast STB Portfolio LLC $3,900,000 950 Thompson M'boro 37129 1/7 Saint Thomas Rutherford Hospital HCA Health Services of TN Inc $3,490,000 1925 Madison Square La Vergne 37086 1/7 Infinity Prop LLC Richmond Holdings; Richmond William T $2,550,000 Windrow Rockvale 37153 1/10 North Overall LLC Burgess Beverly; Fernandez Helen S Estate; Fernandez Marjorie Helan Steagall Estate; James Sandra; Steagall Alma Estate; Steagall Deborah; Steagall Richard $2,450,000 364 Crescent M'boro 37128 1/11 Mankin Pointe LLC Woodruff Patricia Marvene; Woodruff Thomas Carter Jr $2,300,520 6001 Jackson Square La Vergne 37086 1/7 Infinity Prop LLC Richmond Equities; Richmond William T $1,900,000 Lowry Smyrna 37167 1/10 Richland South LLC Smyrna Town Center Partnership; Williams W Fred $1,750,000 273, 283, 285, 291, 303 Blair La Vergne 37086 1/8 Lavergne Mhc LLC LMHP LLC $1,500,000 217 Cannon, 567 Cason, 222 Hermitage Park, 1410 TN, 409 Winfrey M'boro 37129 1/3 Beach Joseph Clay Farrer Charles F $1,400,000 Manchester Christiana 37037 1/22 Revolution Group Inc The Benz Brenda; Benz Brenda Jean $1,300,000 Epps Mill M'boro 37127 1/8 Omt Prop LLC Forbus Inv LLC $1,285,000 805, 807, 811 Broad M'boro 37129 1/16 Shams Prop LLC Willis Virginia M $1,100,000 5605 Murfreesboro La Vergne 37086 1/10 R&G Prop Investor LLC J R Prop Mgmt LLC $1,050,000 1122 Chapel Hill Eagleville 37060 1/4 Fulmer Joshua A; Howard George III; Howard Geroge III Bradey Betty Jean; Clary Betty Jean; Clary Robert A Jr; Clary Sue Ann $1,050,000 151 Charter La Vergne 37086 1/4 DBN Leasing LLC Creager Glenda Joyce; Creager Ronald A $900,000 155E Jones La Vergne 37086 1/17 DBM Enterprises Knestrick Prop Holdings LLC $760,000 2528 Halls Hill M'boro 37130 1/22 Davis James D Jr; Davis Lisa M Wheat Land Dev LLC $725,000 309 Main M'boro 37130 1/25 Vidura Holdings LLC Middle TN Inv; Ward Charles G; Wilson Howard W $675,000 155 Jones La Vergne 37086 1/17 Seward Hills LLC Knestrick Prop Holdings LLC $675,000 155 Jones La Vergne 37086 1/25 Ramsey Jalen Knestrick Prop Holdings LLC $675,000 155D Jones La Vergne 37086 1/17 Castellaw Group LLC Knestrick Prop Holdings LLC $627,134 14R Smyrna Smyrna 37167 1/11 WNR12-Smyrna LLC Hagood Jeff; Kroeger Steve; Saltgood Prop LLC $620,000 1616 Memorial M'boro 37129 1/10 Bartolotto Lisa A Jarman James Lee Jr $485,000 912 River Barfield M'boro 37128 1/4 Moore Annah H Harrison James T & Peggy A Revocable Trust; Harrison James T; Harrison James Taylor Sr; Harrison Peggy Ann $446,500 Shelbyville M'boro 37127 1/29 Shree Swaminarayan Siddhant Sajivan Mandal Southeast USA Inc Hodge Modesteen $437,500 Northfield M'boro 37130 1/29 Eslami Hassan; Kashani Khosro Jewell Inv LLC $412,000 5755, 6275 Miller Christiana 37037 1/14 Britton Justin W Murkwell LLC $376,821 7779 Highway 99 Rockvale 37153 1/23 Romero Jose A Santos; Tellez Abigal Ramos Emamalie Salem $300,000 2100 Murray Kittrell Readyville 37149 1/25 Hernandez Emilio Shane; Hernandez Vanessa Marie Rowland Deborah J; Rowland James T $264,900 Old Nashville M'boro 37129 1/17 Superior Const LLC Butts Sherry Y $250,000 12001 Old Jackson Ridge Rockvale 37153 1/18 Bo Jacks Market; Bugbee Barry; Jacks Bo Market Lewis Michael $229,000 6202 Corinth Mt Juliet 37122 1/2 Smith Eric Edward; Smith Tammy Finley Hilton E $225,090 4750 Almaville Smyrna 37167 1/16 Scollins2Prop LLC Blevins James B; Blevins Margaret L $202,000 730 Middle TN M'boro 37129 1/24 Watts Linda; Watts Martin Hall Chadwick Jason $193,000 9476 Pruitt Christiana 37037 1/9 Simpson Shawn M Moore Karla; Moore Shawn; Thormaehlen Karla $178,000 3756 Holly Grove Lascassas 37085 1/22 Burlason Christina L; Burlason Christopher G Russ Lesa; Russ Thomas M $166,000 546 Central Valley M'boro 37129 1/18 Kraly Joyce Dona Ludeman Cynthia A; Ludeman Richard C $160,000 7941 Manus Readyville 37149 1/28 Bardowski Edward Adam; Bardowski Elizabeth Ann Chunn Kevin; Chunn Patricia $155,000 Cobb Christiana 37037 1/3 Perez Alfonzo George Howard III; George Sheri L $155,000 4806 Arnold M'boro 37129 1/4 Alsup Felaria C Crockett Charlotte $153,000 1607 Jefferson M'boro 37129 1/3 Maxwell Lee H; Maxwell Melanie B Webb Donna Summar $150,000 540 Old Nashville La Vergne 37086 1/10 Driggers David M Barnes Allen; Barnes Tina; Barnes Tina J; Spencer Tina J $150,000 117 Richland Smyrna 37167 1/29 Camillocci Christine Wahner Glenda M; Wahner Xavier J $141,000 3535 Midland Fosterville Bell Buckle 37020 1/29 Allen Rex; Allen Suzanne Talley Faye; Talley Johnnie $140,000 Cobb Christiana 37037 1/3 Bartlett Matthew; Castillo Josue George Howard III; George Sheri L $127,500 7616 Rocky Fork Almaville Smyrna 37167 1/22 Scollins 2 Prop LLC Batey Gary Lynn $120,000 105 Highland La Vergne 37086 1/25 Gonzalez Rosa Hernandez Kincaid Mary Ann Estate; Van Cleave Mary Ann Estate; Van Cleave Steven; Van Cleave Steven Adminstrator $120,000 7132 Rhodes Lascassas 37085 1/18 2012 Elsa Wolfgang Gift Family Trust The Perry Elizabeth; Perry Herbert Lewis $112,500 630 Squire Jones Bell Buckle 37020 1/7 Wrona Kevin; Wrona Marybeth; Wrona Raven A Painter Donald R; Painter Maxine; Painter Maxine L $106,000

Sumner County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price New Shackle Island Hendrsnvlle 37075 1/16 Music City Ind Park LLC Richland South LLC $1,640,750 2198 Centerpoint Hendrsnvlle 37075 1/15 Defreitas Amy K; Defreitas David G Davis Afton N; Davis Daniel L $1,040,000 1059 Kennesaw Gallatin 37066 1/11 DNLI Prop LLC KF Land Partners $987,205 262 Harris Gallatin 37066 1/30 Placing Angels Corp Hudson Charles Dana; Hudson Dawn Renee $725,000 1025 Lavergne Hendrsnvlle 37075 1/9 Jen-Hill Const Material of TN & Ky Inc Perfection Tool Co Inc; Phillips Barbara D $650,000 1017 James Snow Westmorlnd 37186 1/11 Bell Carolyn E; Bell Lance A Linville Brent J; Linville Elizabeth K $560,000 1950 Old Gallatin Portland 37148 1/25 Bandy Wayne Wallace Nikki; Wallace Perry $400,000 3200 Hwy 31, 106, 108, 110 College Wh House 37188 1/17 TGTC Hall Elizabeth Grace; Hall Emma Caroline; Hall Kellye; Harold & Patsy Hall Living Trust; Mayhew Kelly E $350,000 Cages Bend Gallatin 37066 1/15 Freels Joe B; Freels Nathasha K Batey Leeann; Batey Roger $350,000 Cable Portland 37148 1/25 Irkliy Alexander Thompson J C Jr; Thompson Jc Jr; Weaver Mildred Marie $349,000 496D Pee Dee Branch Cottontown 37048 1/22 Stewart Clare Louise; Stewart Samuel Thomas Threet Fred A Jr; Threet Kim $300,000 960 Phillips Hollow Westmorlnd 37186 1/16 Dotty Walter III; Leffler Mary Helson Robert J $265,000 1161 Ridge Hill Goodlttsvlle 37072 1/3 Campbell James P; Masood-Campbell Sameena K Fannie Mae; Federal National Mortgage Assn $250,000 1004 Rock Springs Bethpage 37022 1/22 Diaz Carlos Wilfredo; Diaz Norma Yanira Boone Edward; Boone Robert $230,000 1604 Long Hollow Gallatin 37066 1/14 Grace Church Inc Ballinger Tara; Ballinger Timothy; Ballinger Vickie Estate $200,000 415 Nubia Westmorlnd 37186 1/24 Adams Janet; Adams Todd Vanhooser Clifford R $189,000 765 Red Tuttle Bethpage 37022 1/18 Slowey Thomas W Alsup H B; Alsup Susan Stratton $187,500 Old Dobbins Gallatin 37066 1/17 Townsend Christopher Kyle; Townsend Randi Butts Edith B Estate; Butts Edith Brown Estate; Butts Edith Estate $172,050 483 Halltown Portland 37148 1/24 Spragis Jamie Lane; Spragis Sonya Leigh Currey Patricia MacLeod; Currey Peter Leroy $154,500 811 Hogans Branch Hendrsnvlle 37075 1/18 Edwards Elizabeth; Edwards Micah Marklein James E; Marklein Karen M $148,460 Liberty Gallatin 37066 1/15 Ol Homebuilders LP Byrd William G Jr; Miller Michael A $145,000 Highway 52 Portland 37148 1/24 Reyes Ernesto Martines Freedle Laurie C; Freedle Roderic H $120,000

