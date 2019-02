Top Middle Tennessee residential sales for January 2019

VOL. 43 | NO. 7 | Friday, February 15, 2019

Top residential real estate sales, January 2019, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1607 18th 37212 1/24 Apthorp Catherine Anne Luton; Apthorp Lawrence Henry Eric Haverkamp David $2,900,000 $454 3610 Richland 37205 1/7 Aloso Holdings LLC; Asher Holdings LLC Mike Ford Custom Builders LLC $2,304,544 NA 820 Curtiswood 37204 1/28 Park Mitchell Trust Faust Margaret Millis $1,975,000 $4,072 3420 Valley Brook 37215 1/22 Amos Jamie Sue; Kennedy Patrick B Miles Jeffrey Estate; Miles Nancy; Wolf Amanda $1,830,000 $690 4514 Shys Hill 37215 1/9 Kloiber Casey; Kloiber Diana Barlow Builders LLC $1,800,000 NA 4005 Crestridge 37204 1/22 Duggal Jenna; Duggal Sandeep Dorris John R Jr; Dorris Sharon H $1,740,000 $755 22 Lynnwood 37205 1/2 Uchrin Family Trust Blevins J William; Blevins Melba R $1,600,000 $319 8382 Collins 37221 1/22 Parks Marie Ann; Parks Robert Ainsworth Bayview Loan Servicing LLC $1,523,498 $118 2704 Brightwood 37212 1/18 Boos Julie M; Downey Jennifer Boos; Downey Michael Yekrangi-Tajvidi Arash $1,510,000 NA 834 Lynnbrook 37215 1/31 Thompson Mark F; Thompson Mary Ellen Del Favero Sara P; Del Favero Albert John $1,410,000 $289 116 Brook Hollow 37205 1/8 Parker Brandon L; Parker Rachel H Sacks Andrew B; Sacks Diane E $1,400,000 $268 1805 Castleman 37215 1/24 Chattanooga 1805 Trust Build Nashville Db2 LLC $1,387,094 NA 3912 Caylor 37215 1/24 A&M Prop LLC Bbw Prop LLC $1,362,500 NA 1716 Rosewood 37212 1/14 Goldsmith Herbert M; Goldsmith Lyda Girton Beem Brian Douglas Jr; Beem Lauren Kay Simmons $1,355,300 $299 2414 Sterling 37215 1/16 Richardson Gregory; Richardson Virgina Gallimore Whitney C; Gallimore Kristen R $1,330,000 $506 3004 New Natchez 37215 1/2 Oconnor Heather I; Oconnor Thomas F IV Blue Sky Prop LLC $1,328,000 $816 3528 Trimble 37215 1/31 Laura Michelle Arenson Revocable Living Trust; Pieter Michel Rossi Revocable Living Trust Jordan Marty S; Jordan Roy C $1,325,000 $352 774 Argyle 37203 1/29 St Joseph Prop LLC Richland Building Partners LLC $1,270,000 NA 3507 Ruland 37215 1/29 Phelan Matthew; Planz Virginia Brandes Bruce A; Brandes Kelly A $1,259,000 $592 5101 Franklin 37220 1/31 Allen Revocable Living Trust Elrod James P; Elrod Sharon A $1,250,000 $305 1211 Saxon 37215 1/10 Bhatt Sangeeta; Reddy Praveen K Ross Daren $1,224,000 $267 1811 Kimbark 37215 1/10 Carbine Development Co Horton Richard Reeder $1,200,000 $764 4419 Lone Oak 37215 1/15 Presley Martha; Tran Danny Amden Jessica; Amden Jose H $1,115,000 NA 4601 Granny White 37220 1/16 Young Amy S; Young Mark A Sunrise Homes LLC $1,100,000 NA 4309 Beekman 37215 1/10 Ingrassia John A Garside Leslie; Paxton Katherine; Paxton Matthew Colby $1,025,000 $160 309 Westview 37205 1/15 Nashville Design Build Inc Irvine Sandra M; Pirtle Raymond H Jr $1,015,000 $154 4109 Westlawn 37209 1/3 Kilgore Lauren Aspen Const LLC $1,010,000 $1,079 949 Caldwell 37204 1/28 Chan Warren; Huang Lin Gala LLC $1,010,000 NA 2302 Belmont 37212 1/10 Belmont Trust Thornton Robert E $975,000 $458 515 Church 37219 1/18 Wilson Mike; Wilson Niki 505 Property LLC $950,000 NA 3502 Grayswood 37215 1/15 Crawford Charles Weston; Crawford Kathryn Adams Kempf Bartholomew J; Kempf Lucy A $949,000 $291 1108 Russell 37206 1/16 Hudson & Piper Holdings LLC Gillespie John David; Gillespie Tiffan $930,000 $268 5744 Laura Hill 37215 1/7 Sacks Andrew B; Sacks Diane E Pepper Joel A; Pepper Reba J $925,000 $295 3701 Woodmont 37215 1/8 Taylor David; Taylor Jutras Ginsberg Andrew Louis; Ginsberg Jessica Lynn $925,000 $275 2007 Linden 37212 1/15 Kempf Bartholomew J; Kempf Lucy A Roantree Kathryn V $925,000 $301 900 20th 37212 1/16 Doran H Franklin Trustee; Harold G Doran Jr Gift Trust Tanglin Holdings LLC $921,500 $504 1906A Bernard 37212 1/2 St Hilaire James; St Hilaire Marsha Land Development.Com Inc $920,000 NA 847 Clayton 37204 1/16 Langan Emily; Langan John Aspen Const Holdings LLC $889,000 NA 3705B Estes 37215 1/25 Rush Kenneth G; Whitaker Allen K Scruggs Homes Gp $875,000 NA 4011 Overbrook 37204 1/30 Seibels Mary Katherine; Seibels Ryan Flatt Patsi W; Flatt Stephen F $850,000 $169 2402 Oakland 37212 1/14 Neil Jesse C Rogan John; Rogan Virginia $829,000 $343 4603 Skymont 37215 1/8 Gardner Matthew; Gardner Stacy 4603 Skymont Trust $800,000 $218 709 15th 37206 1/18 Longcrier Christian V Aerial Infill LLC $796,674 $768 48 Concord 37205 1/10 Clyne Holly; Lavelle Karen; Terrence Clyne Trust PHH Mortgage Corp; Tiaa Fsb; Everbbank $795,000 $169 4111B Lone Oak 37215 1/17 Higdon Brian; Higdon Kimberly Shane Hastings Family Lp #5 $790,000 NA 2810 Marlin 37215 1/29 Cheng Jason Eric; Zhang Jenny Bryant Jay P; Bryant Lee Ann; Heard Daniel $765,000 NA 1119 Archer 37203 1/22 Del Sur Hospitality LLC Lee Madison Edward; Lee Mary Lawless $755,000 NA 1108 Maplehurst 37204 1/31 Rer2 Partnership Nicholson Nathan T $750,000 $371 408 Wilson 37205 1/18 Brand-Schuman Nechama; Schuman Chaim Rabatin Brett; Rabatin Brett D; Rabatin Margaret T $749,900 $288 2160 Timberwood 37215 1/18 Cure Jarrod T Gilkey Shannon W; Riddle Meghan C $745,000 $210 3504 Lealand 37204 1/4 Tran Hong; Tran Hong Carmack Beverly O; Carmack Robert C; Carmack Beverly O; Carmack Robert C $731,500 $258 2801 Valley 37215 1/18 Mejia Sharon; Prince Aaron Carmichael Beverly K $725,000 NA 6304 Wildwood Valley 37027 1/15 Bruton James Andrew; Bruton Traci; Thompson Faye Rager Dorothy; Rager Ty $702,500 $203 1215 Woodland 37206 1/18 Butzer Daniel J; Noel Natalie Nadeau Adam J; Nadeau Jaclyn $700,000 $258 2118 Elliott 37204 1/24 Burton Daniel Nelson Eugene H; Withers James $689,000 NA 5706 Old Harding 37205 1/23 Collins Michael Reed West End Circle Prop $685,000 NA 1807 Cedar 37212 1/24 Eyyunni Swathi; Sarran Alvino Hubbard Steven Gregg; Miller Franklin Delano Jr $675,000 $233 3118 Long 37203 1/15 ZMX Inc Morrow Sarah A $670,000 NA 209 Cantrell 37205 1/2 Parker Katy; Parker Morgan Gillespie Stuart J $665,000 $281 1788 Woodsong 37027 1/22 Sells Jack Huddleston; Sells Michele Carter Voce Development Co LLC $665,000 NA 4728 Benton Smith 37215 1/8 Guazzini Jessica; Guazzini Paolo Lara Adin; Lara Kristin S $660,000 $270 6315 Bresslyn 37205 1/31 Elliott Ruth Eleanor Connor John M Jr; Connor Rosalind L $659,900 $228 607 27th 37209 1/3 Campbell Gregory Milton; Campbell Tamara S E3 Const Services LLC $650,000 NA 3637 Forte 37080 1/3 Bowling Robert E; Bowling Tracy Sadler Karen T $650,000 $135 318 Rosebank 37206 1/30 Smith Garry J; Smith Livia R Mitchell Designs LLC $649,900 NA 301 Demonbreun 37201 1/25 Hammontree Encore LLC Talbott Charles M Jr; Talbott Michelle $647,000 $546 6578 Bluff 37027 1/2 Baker Marvin Thomas; Gillis Ann Marie Potgeter Jennifer Gayle; Potgeter Todd Steven $645,000 $237 1212 Laurel 37203 1/3 Dimler Michael Parkland Prop LLC $645,000 NA 301 Demonbreun 37201 1/4 Houchins Ira II; Houchins Maria M; Houchins Ira II; Houchins Maria M Jackson Patricia Wright; Jackson Rogers Suiter; Jackson Patricia Wright; Jackson Rogers Suiter $644,000 $544 1725 14th 37212 1/10 Ruchotzke Joshua Gregory Pouliot Jonathon; Pouliot Deanna D $635,500 $582 1605 Stokes 37215 1/8 Cheri B Natcher Revocable Trust Moore Elizabeth J; Moore Willard A III $635,000 NA 1029 Wedgewood 37203 1/7 CBF Revocable Living Trust Chase Brian R; Chase Tonya F $635,000 NA 1704 Blair 37212 1/31 Earl Lee LLC Watterson Daniel J Jr; Watterson Lisa $630,000 $310 301 Demonbreun 37201 1/25 Isenberg Henry Lewis III Iron Mountain Solutions Inc $620,000 $574 4301 Colorado 37209 1/4 Carpenter Gregory; Carpenter Gregory Jones Christopher Joseph; Jones Jamie Leigh; Jones Christopher Joseph; Jones Jamie Leigh $620,000 NA 1144 Glendale 37204 1/28 Potter Brothers Const LLC Uptown Builders I LLC $615,000 NA 2401 Old Hickory 37221 1/3 Germann David M; Germann Kelly E; Slovenski Courtney C; Slovenski Steve O Daouk Michelle; Daouk Zaki $615,000 $146 1428 15th Ave S 37212 1/25 Mateer Samuel Coyn Bagley Chris; Bagley Melissa $609,000 NA 2215 Castleman 37215 1/16 St Joseph Prop LLC Richland Building Partners LLC $600,000 NA 2215 Castleman 37215 1/11 Richland Building Partners LLC Ziady Ferial $600,000 NA

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 9816 Sam Donald 37135 1/31 Vasta Daniel R; Vasta Victoria L McCain Donald Leon; McCain Kerma L $2,900,000 $323 642 Countess Nicole 37067 1/3 Lavoie Amy; Lavoie Rodney Kuipers Kraig; Kuipers Kristin $2,600,000 NA 1584 Old Hillsboro 37069 1/28 Cataldo Family Trust Green Marijean; Green Stephen J $2,197,000 $1,564 5229 Lysander 37027 1/11 McIlroy David; McIlroy Kym Spehr Tricia M; Spehr William A $1,569,500 $252 677 Jasper 37064 1/18 Norman Jeffrey S; Norman Roshare L Legend Homes LLC $1,424,092 NA 1013 Buena Vista 37069 1/28 Barton Richard; Barton Sarah Volpar Inc $1,421,515 NA 1650 Grassmere 37064 1/2 Thomson Margaret Riley; Thomson Timothy Neely Winn Holly; Winn Jason $1,400,000 NA 6452 Edinburgh 37221 1/8 Christensen Jon L; Christensen Tara D Goodman W Barry $1,350,000 $216 9633 Portofino 37027 1/15 Wolfe Buster Jr; Wolfe Mary D Martinez Dina; Martinez Joseph $1,190,500 $233 1495 Stephanie 37027 1/18 Montag Courtney; Montag Matthew Adams James E; Adams Robert Glenn Jr $1,185,970 NA 2123 Southern Preserve 37064 1/29 Wagner Brandi; Wagner David Timothy Carbine & Associates LLC $1,164,063 NA 1901 Chagford 37027 1/29 Michel Gregory A; Michel Rebekah S Drees Premier Homes Inc $1,152,735 NA 9615 Deer Track 37027 1/9 Morrow Carmen; Morrow William Coll Kathleen S $1,150,000 $155 5001 Buds Farm 37064 1/31 Micah 6:8 Trust Spoon Cindy M; Spoon John R $1,100,000 $221 30 Missionary 37027 1/29 Shinar Andrew; Shinar Lisa Roggensack Family Revocable Living Trust $1,045,000 $224 6017 Blackwell 37064 1/14 Chhajwani Balram; Chhajwani Hansa Drees Premier Homes Inc $1,029,249 NA 6024 Lookaway 37067 1/15 Rogers Jacqueline; Rogers Timothy Partners In Building of TN LLC $1,014,294 NA 9401 Arthur 37027 1/14 Walters John; Walters Nichole Drees Premier Homes Inc $991,220 NA 77 Governors 37027 1/29 Walker Billy J Jr; Walker Loren L Dellinger Cassie O; Dellinger J Daniel $986,000 $201 3610 Chester Land 37014 1/9 Barnes Muriel E; Barnes Stephen N White Ann S; White James A $960,000 $291 213 High Lea 37027 1/4 Becker David P; Becker Tracy A Hart Joseph B Revocable Living Trust; Hart Linda June Revocable Living Trust $950,000 $197 2508 Santa Barbara 37069 1/4 Carstarphen Kimberly O; Carstarphen Sylvester Owens Jr Turnberry Homes LLC $947,830 NA 9403 Arthur 37027 1/3 PRR Patel Prop LLC Drees Premier Homes Inc $936,387 NA 1515 Beckham 37027 1/11 Hagedorn Karl David; Hagedorn Melissa Ann Turnberry Homes LLC $915,000 NA 316 Hamlets End 37067 1/16 Gatliff Cory Sue; Gatliff Mark D Forte Revocable Trust $905,000 $173 6325 Turkey Foot 37067 1/22 Haedge Revocable Living Trust Partners In Building of TN LLC $894,856 NA 5605 Saddlewood 37027 1/31 Ayesh Salah Bank Of New York Mellon $889,350 $161 6873 Walnut Hills 37027 1/31 Jin Zhiren And Rong Shao Living Trust Cicalese Francis M; Cicalese Olga L $888,000 $132 73 Governors 37027 1/22 Heeke Kendra Shaye; Whitley Logan Byron Angelocci Demaree H; Angelocci Randy F $882,475 $187 254 Keswick Grove 37067 1/9 White Ann S; White James A Buford Jay A; Buford Lisa G $880,000 $217 249 Gillette 37069 1/4 Gallina Joseph Theodore; Gallina Julie Ann Atkinson Charles E Jr; Atkinson Jean C $860,000 $155 12 Innis Brook 37027 1/22 McNamara Kenneth R; McNamara Rachel Wheeler Constance Y; Wheeler Kevin J $855,000 $191 1864 Longmoore 37027 1/14 Story Andrea S; Story Garret B Pulte Homes Tennessee Inc; Pulte Homes Tennessee Limited Partnership $850,790 NA 226 Chatfield 37067 1/31 Plyler Kimberly Soules Hofman Cheryl A Living Trust $850,000 $196 9580 Crockett 37027 1/3 Clayton Ashley Elizabeth; Clayton Cody Lance Johnson Hal W III; Johnson Kristine D $850,000 $1,278 4300 Warren 37067 1/3 Bowman Carrie; Bowman Scott Campbell Curt; Campbell Kimberly S $850,000 $171 13 Innis Brook 37027 1/17 National Residential Nominee Services Inc Klein Robert; Oneil Julie $847,500 $192 2010 Williams 37135 1/25 Music City Assembly Of God Martin Deborah Y; Martin John W; Martin John W Jr $847,000 $312 2466 Durham Manor 37064 1/23 Bailey Dan; Bailey Randi Suzanne Woodward Bonnie; Woodward Thomas $840,000 $223 2079 Erwin 37064 1/25 Hanson Donald J II; Hanson Heather Lynn SLC Homebuilding LLC $839,734 NA 3126 Butternut 37067 1/10 Henegar Jeffrey W; Henegar Leslie B Tubandt Scott F; Tubandt Tammy M $815,500 NA 9015 Grey Pointe 37027 1/4 Johnson Hal W III; Johnson Kristine D Birdsong Carol; Birdsong David $812,500 $144 4608 Nadine 37064 1/3 Tuzzio Frank D III; Tuzzio Kelly L Franey Bridgette; Franey David G $812,500 NA 9624 Deer Track 37027 1/16 Barkley Christopher A; Barkley Sally A Hamlet Amanda; Hamlet Nathan Wayne $795,000 $198 9181 Holstein 37135 1/30 Turnipseed Juanita Turnberry Homes LLC $783,824 NA 1004 Cakebread 37067 1/31 Michael David Ray Jr; Michael Tracy Nicole Gramke Amanda; Gramke Benjamin $777,000 NA 6509 Windmill 37046 1/23 Perdue Jenna; Perdue John D McDaniel Farms Partners LLC $771,502 NA 1592 Glenellen 37027 1/8 Angotti Catherine; Angotti David Hoopingarner Brett M; Hoopingarner Megan C $769,900 NA 1735 Forsyth Park 37027 1/9 Rogus Bernard J; Rogus Susan D Baetens Gerda L; Fawaz Hussien $764,000 $203 2066 Erwin 37064 1/30 Dsilva Jennifer A; Dsilva Nocturne SLC Homebuilding LLC $761,212 NA 400 Sandcastle 37069 1/7 Saad Saad Doolan Kimberly K; Doolan Timothy P $760,000 $205 1118 Sneed Glen 37069 1/14 Simpson Patricia; Simpson Phillip Burns Christopher J; Burns Sharon M $760,000 $163 1618 Eliot 37064 1/3 Scholes Jessica; Scholes Michael SLC Homebuilding LLC $759,442 NA 307 Circuit 37064 1/3 Fisher Bradie; Fisher Stephen Capstone Homes LLC $759,063 NA 2023 Memorial 37064 1/14 Beach Amy S; Beach Beau Brenley Crossing Partners LLC $755,117 NA 321 Chalford 37069 1/22 MacWilliams Sherrie L; MacWilliams Steve Asher Jordon R; Mattison Jody M V $750,000 $130 4308 Union Springs 37014 1/28 Belcher Jason R; Belcher Rebecca M Gregg And Rains Building Group LLC $750,000 NA 8352 Lochinver Park 37027 1/10 Pouliot Deanna D; Pouliot Jonathan Thomas Jennifer S; Thomas Kent B $750,000 $200 2125 Homestead 37064 1/28 Barnard Cynthia Marie; Barnard Lawrence E Cornerstone Investments Inc $744,900 $153 6328 Noel 37027 1/8 Stone Laura M; Stone Robert Hagan Majka Matthew T; Majka Susan M $735,000 $176 116 Glenrock 37221 1/22 Foster Eric E; Foster Tami J Rochford Realty And Const Company Inc $729,032 NA 1093 Memorial 37064 1/2 Jones Courtney Brenley Crossing Partners LLC $717,905 NA 9321 Norwegian Red 37135 1/11 Plant Denise Daigle; Plant Richard Gaddis Carrie; Gaddis Thomas $710,900 NA 704 Nantucket 37069 1/9 American Gourmet Inc Painter Mattison C; Painter Robyn N $705,000 $203 6505 Windmill 37046 1/22 Privette Deanna K; Wiebold Marlo K McDaniel Farms Partners LLC $704,016 NA 2210 Saint Josephs 37027 1/22 Greenspan Shauli N Martin Andrew P; Martin Lorrie $700,000 $169 3525 Creamery Bridge 37179 1/29 Donnelly Brian; Donnelly Shannon Defatta Custom Homes LLC $698,384 NA 104 Hankins 37135 1/8 Chanthoumphone Phouangmala Drees Premier Homes Inc $696,175 NA 821 Walden 37064 1/23 Brown Julie; Brown Matthew T Yrigoyen Janet; Yrigoyen Michael $695,000 $170 3692 Ronstadt 37179 1/22 Crawford Dawn R; Crawford John A Shaw Enterprises Inc $690,350 NA 6752 Falls Ridge 37046 1/15 Brinkman Frank; Brinkman Stacy Branscome Dexter A IV; Branscome Kjersten $690,000 NA 914 Sunny Hill 37027 1/7 Courreges Anne D; Courreges Frank R III; Courreges Twyla Sherrill Charles A $678,500 $131 732 Vickery Park 37135 1/16 Dexter Rebecca Hidden Valley Homes LLC $676,093 NA 1716 Charity 37027 1/31 Flatt Patsi W; Flatt Stephen F Cloete Marc; Cloete Tanja M $675,000 $154 6541 Windmill 37046 1/29 Azzarito James Jr McDaniel Farms Partners LLC $670,323 NA 1715 Charity 37027 1/7 Stephan David Henley Martha S; Henley Simon A $669,900 $159 9436 Chenoweth 37027 1/3 Oesterle Rebecca M McKinley Sandra Lynn Tolley; Tolley Gregory Thomas $668,000 $176 2073 Erwin 37064 1/18 Rudell Elliot A; Rudell Robyn T SLC Homebuilding LLC $664,780 NA 320 Liberty 37064 1/22 Oneil Edwin E Jr; Oneil Sherry K Liberty Pike Trust $655,000 $263 1053 General Martin 37064 1/22 Stroop Thomas W; Stroop Valerie H Celebration Homes LLC $650,024 NA 6633 Flushing 37046 1/2 Dunnavant Jeffrey L McDaniel Farms Partners LLC $644,750 NA 6528 Windmill 37046 1/28 Reeder Juston L McDaniel Farms Partners LLC $643,004 NA 611 Lockwood 37064 1/17 Aurelius Lyn; Mosesso Monica Mallard Homes LLC $639,900 NA 140 Brooksbank 37135 1/15 Ouyang Ridong Jones Company of TN LLC $635,400 NA 1032 Amelia Park 37067 1/2 Hagan Joseph Steven; Stemplewski Stephanie Ashley Pulte Homes Tennessee Inc; Pulte Homes Tennessee Limited Partnership $631,264 NA 336 Whitewater 37064 1/4 Mendoza Javier Alberto; Mendoza Julie Ann Downey Marks Stephanie Joan Living Trust $630,000 $194 104 Hampsted 37069 1/16 Brown Michael A; Brown Paula Gallina Joseph Theodore; Gallina Julie Ann $629,000 $175 1026 Amelia Park 37067 1/3 Houston Melissa D; Houston Richard Pulte Homes Tennessee Inc; Pulte Homes Tennessee Limited Partnership $627,064 NA 330 Finnhorse 37064 1/8 Kruger Kurt Elton; Kruger Stacy Ann Jenkins Aimee; Jenkins Jeffrey L; Kamp Aimee $625,000 NA 5062 Nelson 37064 1/9 Hubbard Steven G Wooten Candy B; Wooten Curtis L Jr $622,500 NA 6513 Windmill 37046 1/23 Dunn Doris; Dunn Michael McDaniel Farms Partners LLC $618,596 NA 223 Winburn 37069 1/30 Nihill Burke; Nihill Holly Cartee Eric S; Cartee Mindy J $615,000 $148 2022 Memorial 37064 1/22 Beasley Drason; Beasley Sonya Stokes; Stokes Beasley Sonya Brenley Crossing Partners LLC $610,537 NA 7943 Nolensville 37014 1/14 Walter Amy Brooke; Walter Matthew David Clayton Ashley; Clayton Cody $610,000 $348 562 Great Angelica 37135 1/22 McCormack John W; McCormack Kristie A Caldwell Deborah W; Caldwell Michael D $610,000 NA 1939 Green Hills 37067 1/3 Lichtenwalner Bryan C; Lichtenwalner Kathleen E Spittle Donna; Spittle Stephen $605,000 $176 9716 Amethyst 37027 1/23 Bechtle Lois M; Bechtle Samuel J Shetty Shashirekha; Yelameli Madhu $600,000 $147 607 Forest Park 37027 1/28 Wakefield Heather; Wakefield Wesley Cummings Julia; Cummings Phillip $600,000 $234

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 13260 Halls Hill 37118 1/25 Christiansen Debra Ann; Christiansen Melvin Roy Janecke Andrew; Janecke Kitty $770,000 $188 2833 Bertram 37129 1/3 Taylor Kimberly Bills; Taylor Matthew Stephen Woodridge Prop LLC $614,840 NA 205 University 37130 1/14 Garrett Kirk; Garrett Lacey Joaquin Dan; Joaquin Pam $576,000 $154 1740 Side 37130 1/11 McClain Jeffrey C; McClain Joy C Masterson Homes Inc $491,500 NA 7190 Couchville 37122 1/2 Neese Ronald E; Perry Christine M Fleming Homes LLC $471,000 NA 4116 Weakley 37122 1/4 Spencer Jessica Morrisette; Spencer Kevin Elliot Tidwell Crista N; Tidwell Michael G $470,000 NA 2715 Battleground 37129 1/11 Smith Kenneth T; Smith Roseanna J Hester Andrea N; Hester William P $465,000 $127 2828 Earline 37128 1/28 Sims Mark Randall; Sims Myra Gail Black Mountain Builders LLC $460,000 NA 1509 Blueridge 37129 1/22 Killough Cathy W; Killough Gregory N Heritage Custom Homes Inc $459,900 NA 1101 Kittywood 37129 1/2 Muhammed Arkan; Muhammed Rahid Comfort Design Homes LLC $459,000 NA 7307 Couchville 37122 1/10 Barnes Cheryl Lynn Cornerstone Homes Inc $454,900 NA 120 Deer Run 37128 1/18 Tidwell Crista N; Tidwell Michael G Nikkin Const LLC $449,900 NA 175 Dobson Knob 37135 1/18 Burnett Calvin; Burnett Rosalind Michaels Homes LLC $440,365 NA 906 HAZELWOOD 37167 1/8 Mullican Gary E; Mullican Matthew S Dorani Morad K $440,000 $103 2035 WOODCLIFF 37167 1/7 Wildes Dwight D; Wildes Joy Gute Julia D; Gute Matthew D $440,000 $126 3126 THRONE 37129 1/22 Moore Melody Woolwine; Moore Robert Ernest Lotito Louis; Lotito Rhee N $437,500 $127 3465 Sulpher Springs 37129 1/2 Rodriguez Violeta Broaddus Katherine E $436,000 $152 7109 Couchville 37122 1/11 Matranga Patricia E Cornerstone Homes Inc $434,900 NA 1408 Burrows 37128 1/24 Davis Thierrie Aspen; Patterson Dwight Juan; Patterson Patricia Marie Lennar Homes of TN LLC $433,637 NA 2089 Trout 37129 1/8 Adams Anne M; Adams Daniel J Heritage Custom Homes Inc $429,900 NA 7042 Harriswood 37128 1/2 Arrollo Edelmiro Jr; Diaz Marisol Paran Homes LLC $427,500 NA 7025 Silver Fox 37167 1/15 Walker Anne K; Walker Steven D Southern Classic Homes LLC $425,735 NA 1105 Kittywood 37129 1/10 Muhammed Arkan Jasem; Muhammed Rahid; Sayfadeen Ramzia Comfort Design Homes LLC $425,000 NA 7827 Brenda 37129 1/14 Bice Annette Christine; Bice Timothy Wayne Taylor Home Builders Inc $424,618 NA 1712 Side 37130 1/2 Peith Jessica M Superior Const Inc $419,000 NA 1117 Stockwell 37128 1/15 Hollingsworth Matthew L; Hollingsworth Rachel S Carroll Cissy; Carroll Jason Lee $412,000 NA 1218 Piper Glen 37167 1/14 Barrientos Marelis; De Leon Freddy Torres RHB LLC $409,900 NA 1209 Piper Glen 37167 1/14 Silaphet Andy; Suwannakoot Wanida RHB LLC $407,000 NA 640 Twin View 37128 1/3 Knox James Taylor Jr; Knox Tannas Petry Newhouse Inc $402,000 NA 5254 Starnes 37128 1/2 Bystrom Luree Rene; Bystrom Wayne Charles Paran Homes LLC $400,228 NA

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1073 Madison Creek 37072 1/22 Ellis Benjamin Edwin; Ellis Sarah Eisen Montgomery Darrell; Montgomery Mekesha $1,130,000 $312 1208 Potter 37066 1/7 Bray Eric J; Bray Kristy Botsko Builders Inc $979,000 NA 102 Riva 37075 1/30 Weldzius Kathy Teller Pamela S $850,000 $142 1660 Boardwalk 37066 1/23 Bruno Angelo S; Bruno Cynthia Drees Premier Homes Inc $779,485 NA 699 Harris 37066 1/3 Lewin Robert Lee Bond Debora J; Bond Joshua A $700,000 $163 112 Tattnall 37066 1/9 Haggerty Neil; Haggerty Sharon B Gullett William C $662,500 $148 953 Vinings 37066 1/3 Bond Debbie J; Bond Joshua A Drees Premier Homes Inc $660,000 NA 1449 Dickerson Bay 37066 1/3 Beebe Joni A; Beebe Robert L Gage Scott; Gage Whitney H $650,000 $300 124 Circle 37075 1/9 Wolinski David Seifert Jeffrey C; Seifert Pamela A $629,000 $274 926 Lakeshore 37066 1/9 Pos Family Trust Saguare LLC $615,989 $179 1030 Brighton 37066 1/25 Hunter Lauren Drees Premier Homes Inc $600,290 NA 210 Higginson 37066 1/8 Jenkins Aimee; Jenkins Jeffrey Hickson Kristina L; Hickson Zachery N $590,000 NA 1597 Boardwalk 37066 1/22 Bell Lori J Hyatt Brian J; Hyatt Megan $579,900 NA 1431 Center Point 37075 1/22 Randall Gina C; Randall Sean Creekside Homes LLC $559,900 NA 2179 Highway 31 37022 1/25 Craft Leslie Allen; Craft Linda Yvonne Givens Sue P Estate $550,000 $146 2544 Steeplechase 37066 1/10 Deter Stephanie L; Trammell Frank M Kail Paul $540,000 $116 1150 Chloe 37066 1/30 Recinos Matthew Taylor; Recinos Meghan McMahon Wagman Robert Charles; Wagman Sarah Lee Owensby $525,000 $146 1335 Drakes Creek 37075 1/15 McLerran Harold; McLerran Ladona G Ruzzo Linda J; Ruzzo Vincent J $523,400 $261 198 Ashington 37075 1/29 Veith Richard J; Zanghellini Erica Celebration Homes LLC $511,214 NA 129 Flintshire 37075 1/30 Godsey Sheryl C; Godsey Thomas W Frank Batson Homes Inc $510,526 NA 1703 Noah 37066 1/22 Coley Elizabeth; Coley William Herschel Jr FFT $489,900 NA 112 Blue Ridge 37075 1/7 Irwin Family Trust Metzgar Sharon M $487,500 $117 1004 Heathrow 37075 1/28 McBride Ann G; McBride Timothy M Knox Laura Read; Knox William Chandler $480,000 $109 1126 Luxborough 37075 1/25 Gilley Amber L; Gilley Phillip T Creekside Homes LLC $479,683 NA 111 Flintshire 37075 1/14 King Corey Antonio; King Kirstan Tana Frank Batson Homes Inc $473,885 NA 419 Archer 37075 1/23 Spurlock Edward R III; Spurlock Lisa J Morgan Homes Inc $467,125 NA 135 Wynridge 37072 1/4 Ledford Amie; Ledford Russell Fontaine Anna Mary; Fontaine Dirk R $455,000 $130 1161 Lakewood 37066 1/28 Allen Amy; Allen Jason T Burnley William D Jr $455,000 $209 2035 Rodman 37066 1/3 Koban Luciane S; Koban Michael Carter Jake R; Carter Julie $455,000 $133 431 Bursby Branch 37066 1/22 Galanopoulos Cecily C; Galanopoulos Stephen R Adams Matthew D; Johnson Taylor $450,000 $185 108 Coachlight 37075 1/23 Siemers Amy A; Siemers Brian Crescent Homes Tn LLC $449,990 NA 1003 Montrose 37066 1/28 Freeman Brent; Freeman Erica Parkside Builders LLC $446,000 NA 140 Shorecrest 37075 1/4 Wraley Christopher D; Wraley Erika McPeak Katelyn B; McPeak Robert C $445,000 NA 207 Ettington 37066 1/17 Reeves Golden H; Reeves Joshua A Johanson Debbie; Johanson Glenn A $434,000 NA 155 Monarchos 37066 1/2 Lewis Douglas A Jr; Lewis Rhonda S Clayton Prop Group Inc $426,805 NA 1092 Summerstar 37066 1/18 Coleman Joshua D; Rager Brittany D Pitt Andrea Dee; Pitt Mark Layne $425,000 NA 1279 Rogues Fork 37022 1/29 Summers Lisa; Summers Scott Case John Paul $425,000 NA 391 Quarry 37066 1/2 Vasseur Irena Ber; Vasseur Keith Adair Clayton Prop Group Inc $419,888 NA 115 Edenburg 37075 1/25 Martin David; Martin Vanessa M Weekley Homes LLC $417,000 NA 111 Lombardi 37075 1/4 Bouton Barbara L Crownover Robert E Jr $416,450 NA 1080 Luxborough 37075 1/2 Edmondson Deandre J; Hill Schree Creekside Homes LLC $409,900 NA

