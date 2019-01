Top Middle Tennessee residential sales for December 2018

VOL. 43 | NO. 3 | Friday, January 18, 2019

Top residential real estate sales, December 2018, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 5738 Laura Hill 37215 12/14 Laura Hill Trust Mason David; Mason Margaret O'Farrell White $7,000,000 $1,731 621 Westview 37205 12/14 McRae Adrienne; McRae Richard D III Jones Lydia; Jones Owen D $2,700,000 $400 5113 Annesway 37205 12/18 Kisber Matthew; Kisber Paige Freedman Courtney Sapire; Freedman Joseph D $2,625,000 $457 2021 Fransworth 37205 12/17 Born In Music City LLC Hollis Christina; Hollis J Blair $2,375,000 $224 9 Lynnwood 37205 12/19 Wilt Catherine E; Wilt Toby S Jr Milton Elizabeth; Milton Robert A $2,350,000 $351 801 Wilson 37215 12/6 Turner James Stephen; Turner Judith Payne Turner Laura A $2,150,000 $352 4003 Dorcas 37215 12/11 Holmstrom Chrystie Perry; Holmstrom Kenneth Robert Vintage South LLC $2,050,000 $982 607 Cantrell 37215 12/6 Reynolds Harvard Lafevor Adam G; Briggs Roger T Jr $1,930,000 $278 4613 Villa Green 37215 12/19 Kelly Elizabeth Larsen Irrevocable Trust EDRM LLC $1,850,000 $1,020 1212 Laurel 37203 12/13 Repp Paul H; Winston-Repp Ellen Decker Daniel A; Decker Kelly E $1,760,000 NA 2706 Belmont 37212 12/7 Mullins L Keith; Douwes Caissa Dorris David C; Dorris Emily $1,695,000 NA 900 Westview 37205 12/11 Ozburn Christopher J; Ozburn Natalie M Larson Bryan E; Larson Rebecca S $1,612,500 $398 4300 Lillywood 37205 12/11 Howell Ashley Brown; Howell Joseph Californiasouth Co $1,604,714 $318 6237 Vosswood 37205 12/19 Lara James Adin; Lara Kristin S Zurich Homes Group LLC $1,572,632 $607 5113 Boxcroft 37205 12/6 5113 Boxcroft Land Trust Follin Mary Coble Estate $1,377,076 $323 515 Church 37219 12/3 Ware Don H; Ware Linda H 505 Prop LLC $1,335,000 NA 515 Church 37219 12/5 Reese Cynthia G; Reese Gregory Glen 505 Prop LLC $1,325,000 NA 3905 Wallace 37215 12/4 Bradshaw Francesca; Bradshaw Marques L Cook Christopher Mark; Cook Rebecca Sara $1,300,000 $160 110 Bellevue 37205 12/14 Kyle Elliot Savage Marion B; Savage Samuel P $1,300,000 $3,333 1625 Observatory 37215 12/4 Martha Henderson Trust 8Gco Revocable Living Trust; Church Stephen Trustee $1,285,000 NA 113 Mockingbird 37205 12/14 Zeppos Nicholas S Ash Richard J; Samfilippo Joseph M $1,250,000 $327 3604 Sycamore 37215 12/5 Coleman Christopher G; Williams Holly A Bailey John H III; Bailey Sallie W $1,240,000 $223 4000 Wallace 37215 12/17 Kirschner Christian Vance; Kirschner Robyn K&J Homes LLC $1,225,000 $387 5129 Boxcroft 37205 12/17 Hundley Franklin Y Jr Hilton Robert Candee $1,220,000 $400 3904 Valley 37205 12/19 Delany Catherine Fisher; Delany James Edward Countess Julie M; Gibson Russell E $1,200,000 $304 1809 Castleman 37215 12/12 Saros Juuse Dsrm LLC $1,199,900 NA 840 Kirkwood 37204 12/3 Fogle Connie; Fogle Richard JGLAC GP $1,199,000 NA 3516 Richland 37205 12/11 Mattoon Dean L; Mattoon Kimberly S Hinote Jennifer H; Hinote Lloyd $1,170,000 NA 1102 Caruthers 37204 12/14 Caruthers Family Legacy Trust; Edwards William D Trustee Whitson Clay; Whitson Jeannette $1,100,000 NA 3625 Woodmont 37215 12/10 Patton Anna T; Patton Thomas M Harvey Timothy C $1,049,000 NA 3408 Lealand 37204 12/11 Jacques Colby Chapin; Jacques Hayden Cotting Graham Built LLC $1,025,000 NA 3616C West End 37205 12/3 Cardall Kristina Ann; Cardall Paul Mike Ford Custom Bldrs LLC $1,012,390 NA 3207 Granny White 37204 12/4 Liggett Brandon Ethan Allen Hawley Trust $1,000,000 $954 4113 Colorado 37209 12/19 Cook-McHugh Elizabeth C; Proctor Robert Walston Jr Build Nashville DBH LLC $987,000 $671 1608 Graybar 37215 12/4 Muckala Daniel; Muckala Jennifer Baker Joseph Carr; Zhito Lisa T $981,000 $334 2216 29th 37212 12/3 Rabatin Brett Peterson Andrew; Peterson Rebecca $949,900 $685 8 Wyndham 37215 12/10 Ormseth Michelle J; Ormseth Reid Michael Edward Ryan Jr Revocable Trust; Danna Rae Ryan Revocable Trust $937,500 $182 4313 Signal Hill 37205 12/17 Clayton Grace O; Young Marie Pass Amy; Schickling Christopher Brian; Schickling Whitney Hart $900,000 $250 900 20th 37212 12/7 Hyneman Capital LLC Varki Jolly; Varki Vijay $900,000 $567 4047 Lealand 37204 12/13 Denton Emily Gay; Denton Phillip M Chung Chan; Chung Jayme Flynn $880,000 NA 3705 Estes 37215 12/10 Ervin Mallory Christina Scruggs Homes GP $875,000 NA 3806A Tulane 37215 12/17 Crook Amy; Crook Travis White Pines Building Group LLC $869,900 NA 1927A Warfield 37215 12/12 Sarma Asha; Seay Daniel BR Group LLC $869,395 NA 4317 Westlawn 37209 12/17 Rich David Tate Jr Clayton Grace Oneal; Young Marie $868,500 $286 1201 Holly 37206 12/17 Non-Zero-Sum Holdings LLC Kreyling Christine M; Kreyling Michael P $864,000 $291 1025 Granbery Park 37027 12/3 Pinson Brian; Pinson Kaitlin Adams Turnberry Homes LLC $813,393 NA 1809 Capers 37212 12/17 Hasty Alan G; Hasty Alyssa M Nashville Partners GP $800,000 NA 3513B General Hood 37204 12/4 Brown Amanda N; Brown Andrew T Build Nashville Db2 LLC $799,000 NA 119 30th 37212 12/3 Castro Bryan; Castro Julee IRA Innovations LLC; IRA Account #2101309; IRA Account #2201079 $789,500 NA 6432 Currywood 37205 12/14 Sullivan Allyson Y; Sullivan Conor F Alford Shana W; Alford Stephen R $785,000 $207 3923 Kimpalong 37205 12/4 Franklin Pike Holding LLC Brough Randall; Warren Michael Dale $782,000 $271 721 Vail 37215 12/11 Jones Lydia Alyce Clougherty Trustee; Lacj Family Trust Hickok Andrea; Hickok Benjamin $774,500 NA 416 33rd 37209 12/14 Blackstock Shelby M Family Trust; Marital Trust; Trinkler George O Estate $749,000 NA 215 Cantrell 37205 12/5 Steffen Jane E Baysinger Curtis L; Baysinger Mary R $742,000 $237 224 Cherokee Station 37209 12/11 Clerk Colin Donald; Sullivan Marsha Joyner Colleen Levert; Levert Colleen M $741,500 $279 4020 Westlawn 37209 12/4 Carr Adam M; Carr Melissa New Day Homes LLC $736,750 NA 92 Victoria 37205 12/17 Presser Crystal Ming Lee; Presser Naftali Garrett George M; Garrett Terri $735,000 $180 1021 Granbery Park 37027 12/13 Woodke Barbara M; Woodke Michael H Turnberry Homes LLC $732,429 NA 919 South 37203 12/17 Ira Innovations LLC; Noel Crisman Boggan Ira Aspen Dev LLC $725,000 NA 34 Whitworth 37205 12/14 Menz Jerrod; Menz Melinda Tonelson Leon $725,000 $187 144 Vaughns Gap 37205 12/12 Demery Christopher; Demery Elizabeth Ulysses Christopher Walls Revocable Living Trust $710,000 $153 446A Humphreys 37203 12/4 Clearwater Holdings LLC Cumberland Holdings Co LLC $709,000 NA 229 Lauderdale 37205 12/18 McCostlin Elizabeth B; McCostlin Ryan F Cason Peggy B Estate; Steen Leah B Executor $699,000 $312 1011 Bate 37204 12/11 Flynn Alyson S; Flynn Zachary F Ferrell Katherine Bedinger; Ferrell Paul Brent Jr $697,500 $435 1792 Woodsong 37027 12/6 Elrod Burton F Voce Dev Co LLC $690,000 NA 907 South 37203 12/5 Herndon Chace W Jones Larry D $690,000 NA 211 Page 37205 12/10 Page Gen X LLC Stabile Jeanne Sutton; Stabile Michael J $685,000 NA 4010 Dorcas 37215 12/3 Baird Graham Co LLC Merkel Elizabeth M; Millsaps Elizabeth G $685,000 $264 4207A Lone Oak 37215 12/4 Millsaps Elizabeth G Carbine & Associates LLC $675,000 NA 3016 New Natchez 37215 12/14 Gilmer Andrew S Foy Benton Quick; Foy Maureen M $670,000 $254 1621 Harding 37215 12/18 Schmidt Jordan M Wright James $665,555 $219 820 Benton 37204 12/14 Mendoza Mark; Mendoza Sara Merritt Jessica; Merritt Thomas A; Salisbury Jessica M $655,000 $396 611 27th 37209 12/11 Khazanov Jennifer E3 Const Services LLC $650,000 NA 605 27th 37209 12/13 Windon Kimberly; Windon Ronald E3 Const Services LLC $650,000 NA 2009 Beech 37204 12/17 Black Dog Prop LLC 2003 Beech Avenue Unit 4 LLC $630,000 NA 935 Glendale 37204 12/11 Soreq Avigal; Yehiav Adva Elza A Smith Revocable Trust; Smith Elza A Trustee $630,000 $136 6573 Rolling Fork 37205 12/5 Atwood Michael J; Atwood Sara C Lyons Anna; Lyons Jeremy $625,000 $260 2811 Oakland 37212 12/3 T&K Capital LLC Jackson Tracy; Rieck Rich $618,000 $328 3501 Woodmont 37215 12/14 Browning Carolyn Wallace; McNeilly Edward Tate Berberich Caroline Hale; Berberich Garrick M $610,000 $263 301 Demonbreun 37201 12/17 Evans Joan; Evans Randolph Hermann Gary; Hermann Virginia $610,000 $548 1468 Tyne 37215 12/13 Harris Brock A Ford Michael; Foster-Ford Shelly $610,000 $223 1611 Observatory 37215 12/3 North Observatory Prop LLC Carman Jon N; Carman Lyla $600,000 $309 1016 Battlefield 37204 12/7 O'Brien Richard; O'Brien Tracy Sanders James Isaac; Sanders Jensi Caroline $600,000 $218

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 43 Governors 37027 12/10 5 Seasons LLC Miller Beverly J $1,970,000 $218 843 Windstone 37027 12/5 Shackell Ali; Shackell Nick Briggs Jeanne; Briggs Richard $1,855,000 $314 1021 Vaughn Crest 37069 12/4 Rougemont Caroline; Rougemont Michel Menz Victoria $1,834,000 $212 403 Cornwall 37027 12/4 Thurnau Emma Miller; Thurnau Jeremy A Nashville Const Company Inc $1,775,000 $959 338 Haddon 37067 12/13 Osborne Julia & Matthew Osborne Trust Atema Revocable Living Trust $1,275,000 $207 3212 Baker 37064 12/6 Donnell Mark Richard Trust McClary Alice; McClary David S $1,265,000 $187 4419 Carothers 37064 12/17 VSR Partners LLC Helm Lillian M $1,200,000 $364 2445 Durham Manor 37064 12/7 Redmond Gregory; Redmond Pamela Willis Danny Jr; Willis Dena; Willis Tonya S $1,200,000 $226 217 Ennismore 37027 12/10 Merrikh Christopher; Merrikh Houra Pagliara Maryalison $1,125,000 $251 7605 Nolensville 37135 12/10 Harteis Fredrick Scott Moran Ellen; Moran Jason $1,124,950 $275 1718 Championship 37064 12/12 Anderson Mary Katherine; Anderson Phillip Martin McWherter Angela B; McWherter James Brandon $1,096,750 $244 95 Governors 37027 12/3 Wesley Brian K; Wesley Gabrielle D Sullivan Mindy J $1,079,000 $179 16 Missionary 37027 12/13 Rondinelli Gregg; Rondinelli Marcee Spence Dianne Marjorie; Spence John Bruce $967,600 $210 9461 Winston 37027 12/5 Pillard Cynthia; Pillard Sean Michael Oldani Maria D; Oldani Mark H $955,000 $167 9430 Weatherly 37027 12/4 Braunlin Daniel E; Braunlin Jeri Lynn M Robinson James E; Robinson Linda R $947,300 $218 339 Gillette 37069 12/17 Smith Brian R; Smith Julia D Becker David P; Becker Tracy A $920,000 $175 520 Meadowlark 37027 12/14 Davis Kenneth W; Davis Laura H Hiett Hailey; Hiett Jeremy $910,000 $306 621 Sparrow 37221 12/14 Alexander William Moody Margaret M; Moody Samuel H $881,500 $213 506 Turtle Creek 37027 12/17 Hardwick David; Hardwick Rachel Jamieson Charmaine; Jamieson David S $835,000 $170 9550 Calumet 37027 12/7 Wilde Kimberly S; Wilde Michael L Hine Cynthia B; Hine Henry B $810,000 $215 440 Coburn 37069 12/11 Hulett Lisa A; Hulett Randy L Mihnovich James R; Mihnovich Tracy $760,000 $192 131 Jackson Lake 37069 12/17 Smith Daniel; Smith Stephanie J Griffith Steven R $695,000 $181 6850 Owen Hill 37046 12/12 Fallis Betty C M; Mathews Lester K; Mathews Pamela Marie Odgers Darlene A; Odgers David K $690,000 $210 1505 Pumpkin Ridge 37135 12/10 Potts Christopher; Potts Erin Curry Lauren Z; Curry Spence L $680,000 $185 3722 New Highway 96 37064 12/12 Forte Ami Kathryn Gulfport Qualified Personal Residence Trust Nordhoff Dennis L Sr; Nordhoff Jo Ann $680,000 $242 1831 Sonoma 37027 12/4 Shousha Anne; Shousha Dora Annette Bailey Melody G; Bailey Neil A $678,000 $194 708 Rosslare 37027 12/7 Misto Berivan; Misto Mehdi Brunner Cassandra L $659,900 $191 812 Hawthorne 37069 12/4 McGee Kevin; McGee Sarah Mattingly Betty; Mattingly Michael H $655,000 $155 7073 Morningside 37027 12/14 Huang Jun; Li Lei Williams Elizabeth Carol; Williams Jim $650,000 $201 820 Denby 37064 12/10 Hofman Cheryl A Living Trust Haynes David III; Haynes Keitha $649,000 $184 2328 Brookfield 37027 12/4 Ibrahim Claudine H; Ibrahim Husam N White Jimmy C; White Valerie D $640,000 $170 1205 Walkabout 37135 12/3 Jebsen Raymond Michael; Jebsen Susan Elizabeth Thompson Christopher M; Thompson Peyton M $622,000 $158 1302 Jewell 37064 12/6 Hazlett Natasha N; Hazlett Richard G Train Ariane M Revocable Trust; Train Kevin M Revocable Trust $620,000 $211 6316 Laurelwood 37027 12/13 Mello Robert Davis; Mello Virginia M Mello Linda M; Mello Ralph W $600,000 $165 3109 Kottas 37027 12/11 King Kimberly; New Diane; New James Albonetti Lisa M; Albonetti Timothy A $596,000 $178 1183 Westhaven 37064 12/3 Brubaker Nancy Wilson Revocable Living Trust Froedge Revocable Living Trust $595,900 $205 721 Sneed 37069 12/6 Connelly Eva Lea; Connelly William Harold Bivins Sandra M $595,000 $225 811 Appomattox 37064 12/14 Graves Jessica; Graves Kirk Preheim Arnold W; Preheim Marci $594,900 $158 1708 Stillwater 37027 12/13 Arrowsmith Andrea Mayer Carlos; Mayer Sabine $594,000 $187 1520 Crockett Hills 37027 12/10 King Gerald Hathorn; King Mary Trzil Jones David R; Jones Elizabeth W $589,500 $189 110 Cornerstone 37064 12/12 Sanford Robbin S; Sanford Robert T Terry Adam Jason; Terry Tracey Michelle $567,000 $164 1104 Pin Oak 37027 12/13 Lagace Family Trust Smith Daniel; Smith Stephanie J $565,000 $189 320 Stillcreek 37064 12/11 Boyce Michael A; Boyce Molly K Arevalo Jessica; Arevalo Marcus $565,000 $149 951 Pinkerton 37027 12/3 Thor Trust Kiskadden Kirby; Sorensen Violeta $560,000 $132 819 Appomattox 37064 12/13 Lorenz Brian R; Lorenz Jessica L Fritz Michelle B Trust $555,000 $165 308 Hayeswood 37027 12/10 Pantheon Dev LLC Payne Billie Jo $550,000 $209 5008 Longstreet 37027 12/6 Diaz Antonio L; Diaz Jacqueline D Chapel Hill LLC $550,000 $310 170 Sturbridge 37064 12/12 Scudder Karen; Scudder Peter Wilson John C Sr; Wilson Patsy S $540,000 $169 514 Pennystone 37067 12/14 Hayes Barbara H Dorsey Albert R And Patricia C Dorsey Revocable Living Trust $540,000 $172 1012 Crimson Clover 37027 12/5 McCracken Jeff E; McCracken Shannon Walters John A; Walters Nichole J $539,000 $203 1225 Parker 37027 12/5 Painter Katherine; Painter Robert Knapek Richard; Knapek Sarah $532,000 $231 2036 Valley Brook 37027 12/11 Sweda Kip; Sweda Marlene Mooney Collin; Mooney Michalyn $530,000 $171 6724 Creekwood 37027 12/17 Jeong Jae Eun; Park Nung Seo Gann Ira Lynn; Gann Lynn $525,000 $169 3016 Bridlewood 37067 12/7 Easling Elma; Easling Peter Hendricks Mark A; Hendricks Sherry $520,000 $149 9432 Lillian 37027 12/4 Stavich Adam; Stavich Jennifer L Williams Tristan James $520,000 $189 1914 Green Hills 37067 12/11 Richardson Amy Olivia; Richardson Kyle Eugene Bristow Alecia E; Bristow Lorin B $519,000 $194 1996 Brisbane 37174 12/17 Hammock Barbara; Hammock William Eshenroder Stacie J; Eshenroder William F $516,000 $130 6657 Arno Allisona 37046 12/3 Woodside Kimberly; Woodside Travis Woodside Ellen W $500,000 $209

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 4518 Veterans 37060 12/6 WMG Dev LLC Wright Mary Katheryn; Wright Mary Kathryn; Wright Mary Kathryn Thorne $825,000 $379 933 Main 37130 12/5 Stewart Anna; Stewart Gregory Coleman Cecil B $550,000 $170 1816 Mosaic 37130 12/3 Rosenak Chad; Rosenak Molly E Lakes Heidi; Lakes James J IV $530,000 $140 3228 Compton 37130 12/6 Johnson Adrienne Leigh; Johnson Larry Wayne Scott Doyle W; Scott Michele Meadows; Scott Michelle M $375,000 $128 7002 Cedar Grove 37127 12/4 Strange Cynthia J; Strange Melvin D Sloan Stephanie $375,000 $188 123 Carol 37128 12/17 Blake Jared; Blake Jennifer Colter Clinton R; Colter Tessie Diane $339,600 $125 919 Shoreham 37130 12/3 Melton Crystal Shea; Melton Jason Barrett Kubly Cindy A; Kubly Joshua C $325,000 $129 6068 Williams 37037 12/3 Holder Erin A; Holder Jon E Conger Gretchen K; Conger Jack M $325,000 $157 9464 Oregon 37085 12/17 Meyer Kevin; Meyer Regina Hayes Margaret; Hayes Richard $325,000 $184 2810 Amber 37129 12/6 Morris Dana Goodman Delbert E Estate; Goodman Joyce Elizabeth Estate; Goodman Robert Daryl; Goodman Robert Daryl Executor; Goodman Steven Wayne; Goodman Terry Alan $315,000 $131 316 Saint Francis 37167 12/12 Sebree Timothy R Rucker Sherri R; Rucker Timothy $315,000 $127 1124 Ben Hill 37135 12/7 Desveaux Brian; Desveaux Jenna Lewandowski Kimberly; Lewandowski Matthew P $314,440 $193 4205 Griffith 37167 12/13 Barnett Michael; Totty Ashley Michelle Hodge Chandra L; Weeden Chandra L; Weeden Mark T $305,000 $137 5843 Foothills 37129 12/7 Jackson-Litral Barbara Segale; Litral Barbara Segale Jackson; Litral Timothy Francis Management Co Inc The; Francis Fred Bldrs L P $304,900 $212 1120 Kingwood 37153 12/14 Hanna Abir; Hanna Habib Hoose William Blake Van; Van Hoose William Blake; Zheng Xiangcha $300,000 $157 1313 Main 37060 12/12 Vincion Harold; Vincion Linda Jones Erika; Jones Gordon $300,000 $129 310 Bluebell 37129 12/11 McNiel-Walkup Elizabeth J; Walkup Richard M Elliott Dubbye J; Elliott Joe W $300,000 $151 2965 Greentree 37167 12/7 Sadek Mervat; Taklaa Wael Vickers Courtney L; Vickers Graham $298,000 $126 129 Surevue 37127 12/6 Patterson Angela II; Patterson James C II Fults Christopher Corey; Hall Michael Scott; McGuire James Richard $296,000 $153 5136 Republic 37129 12/14 Robinson Johnnie L Jr; Robinson Stephanie C Gray Roger; Gray Tamela $295,000 $99 706 Orkney 37167 12/7 Eaton Daniel Latone; Eaton Keynia Suntate Conroy Chasiti $295,000 $127 223 Briarcotes 37086 12/17 Albarati Moad Khalid Clontz Jessica $294,000 $175 307 Regal 37129 12/6 Gibbs Barbara; Gibbs Gary Johnson Adrienne L; Johnson Larry W $294,000 $131 143 Skyview 37128 12/3 Lewis Jeremy Russell; Lewis Rachel Brown Cuneo Cindy W; Ramirez Joseph A $290,000 $156 112 Ashington 37128 12/11 Kreis Kevin D; Kreis Lisa Hightower Kayla $290,000 $120 4510 Scottish 37128 12/6 McKenzie Richard Lawrence Rockwood Stacy E; Rockwood Zachard R $290,000 $105 1143 Stratus 37127 12/10 Miller Tabitha; Williams David Thompson Heather J; Thompson Jamie L $289,900 $131 1114 Whitehall 37130 12/17 Weedman Christopher Joel; Weedman Eudora Amelia Boutte Scotty W $289,900 $112 2988 White Dove 37128 12/10 Zingale Alexander; Zingale Hannah Zingale Charles A; Zingale Michelle $289,500 $134 3027 Wentworth 37127 12/12 Jones Chena Stevenson; Stevenson-Jones Chena Boland Laurie $289,000 $121 365 Stewart Springs 37167 12/3 AH4R TN Prop Two LLC Valladares Jacob Alexander; Valladares Julie A $288,000 $97 487 Kingwood 37153 12/7 Porter Aaron Frederick; Porter Jennifer Anne Dubose Lois C; Dubose Lois Carol $287,000 $157 1623 Lewis 37129 12/14 Yuenger Lori Messner Crystal; Messner Daniel $284,900 $126 5191 Windrow 37153 12/6 Wrenn Anabel L; Wrenn Stephen B Williams Wade $279,900 $131 517 Davis 37167 12/7 Nunez Dianne; Nunez Luis Brookshire Anthony J $277,500 $180 1420 Colyn 37128 12/17 Ezugwu Jennifer N; Ogbonna David N Highcock Jeff S $276,000 $116 1002 Tomahawk Trce 37129 12/6 Gogolin Henry J Jr; Gogolin Stacy M Shannon Megan; Shannon Michael J $275,400 $119 540 Woodland Hills 37086 12/3 Larose Jeffrey Hooper Jeffrey C; Hooper Rebekah L $275,000 $128 2211 Garrison 37130 12/17 Wisemen Inv Group Inc Little Ruby; Little Ruby W $272,500 $76 1715 Kensington 37127 12/12 Opendoor Prop W18 LLC Langeland Grace; Wicks Benjamin $270,800 $131 834 Chaqueta 37167 12/7 Opendoor Prop C LLC Neloms Moneique; Neloms Stevon $269,500 $134 905 Hogan 37128 12/7 Baggett Donnie D Parkhurst Kelly R; Parkhurst Kris T $269,500 $138 1324 Sunray 37127 12/3 Nowlin Ericka Niggemann Linda; Niggemann Paul R $267,000 $98 2029 Harbor 37167 12/17 Young Jeffery K; Young Jenita Brown Amanda E; Brown David T $267,000 $139 4869 Nina Marie 37129 12/13 Opendoor Prop C LLC Langton James D; Langton James J; Lanton Noraann; Williams Glorianna Rochelle $264,500 $88 615 Blossom Hill 37167 12/3 Ah4R TN Prop LLC Hedden Daniel John; Hedden Patricia $263,900 $105 122 Reelfoot 37129 12/17 Smith Alissa S; Smith Benjamin C Starling Jamie Lynn $260,000 $152 2638 English Hill 37130 12/10 Patel Jyoti; Patel Mahesh Fick Joseph; Fick Katie J $260,000 $125 2231 Bridgeway 37128 12/13 Hogan Keely S Dubin Marsha C; Dubin Richard J $259,900 $147 2402 Mission Ridge 37130 12/5 Garcia Silvia Lizeth Santin; Olvera Jose Keuanoudone Nang X; Tong Thanh P $259,900 $141 671 Compton 37130 12/12 Opendoor Prop C LLC Breard Jeanne; Breard Michael Anthony; Breard Mike $255,500 $113 1306 Minerva 37130 12/4 Tobi Steven; Tobi Victoria Warren Donna M; Warren Ronald M $255,000 $147 625 Village Green 37128 12/17 Szewc Beatrice I; Szewc Leon R Barry Myrna M $255,000 $144 2719 Comer 37128 12/5 Hobbs Scott L Royster Linda R H $255,000 $133 2020 Red Mile 37127 12/17 Eary Chuck And Brenda Living Trust Hawks James McPherson; Hawks Sharron Rena $255,000 $148 1808 Antebellum 37128 12/4 Saadiy Asmaa Al; Saadiy Mowafak Al Opendoor Prop D LLC $255,000 $121 914 Nimbus 37127 12/17 Stiles Christopher; Stiles Dallas C Lemley Artchalee; Lemley Benjamin $253,000 $125 1901 Stoney Meadow 37128 12/3 Bahmanziari Tammy E Weber Kelly; Weber Thomas $252,000 $135 607 Mable 37086 12/17 Garcia Nubia Vaughn Family Trust The $251,000 $122 2406 Long Meadow 37129 12/3 Locke Elliott V; Locke Melissa McMurray Jennifer Lee; McMurray Milton R Estate $250,000 $108

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 785 Plantation 37066 12/7 Steen Monty; Steen Susan L Harrington Cyndi D; Harrington Cynthia D; Harrington David A; Malone Cynthia Diane $3,000,000 $249 164 River Chase 37075 12/5 Lori Beth Lugg Trust Collins John W; Collins Marlene Byrd $653,000 $148 453 Bay Point 37066 12/18 Strunk Kathy Babb Rebecca L; Lawson Anthony S $620,000 $182 149 Branham Mill 37066 12/19 Druen Danny G; Druen Paula S Krieger Robert $520,000 $88 114 Stoddard 37066 12/5 Crilley Colleen B; Crilley Frank W Baker Diane A; Baker Jon T $517,500 $145 1893 Highway 25 37066 12/7 Hutton Jaime M Seeley Daniel B; Seeley Judy L $435,000 $133 1020 Sweet Oak 37075 12/12 Teachenor James W II; Teachenor Jennifer M Tate David L $430,000 $204 1007 Crimson 37075 12/14 Corlew David Jr; Corlew Heather Thompson Kelly; Thompson Robert $423,000 $112 913 Emilee 37066 12/7 Mason Charlotte; Mason William Tuck Gary G; Tuck Jo Ann $390,000 $199 123 Tara 37072 12/7 Solomon Ritalynn Okelley Paul L $390,000 $132 509 Indian Hills Mound 37072 12/18 Donaldson Jodee; Donaldson Richard Rust Brock A; Rust Tara A $375,000 $142 1005 Kellyn 37075 12/17 Opendoor Prop N LLC Epley Bradley T; Epley Judith A $373,700 $131 109 Sioux 37075 12/19 Foerstner Dieter; Foerstner Lauren Hardaway Tammy R $373,000 $167 129 Deerfoot 37075 12/3 Opendoor Prop C LLC Tumlin Brian A $370,300 $104 117 Shadowhaven 37075 12/12 Chapman Justin; Chapman Katherine Dyer Kimberly Beth $360,000 $128 1007 Orange Blossom 37075 12/11 Schock Jennifer; Schock Joshua Mosley-Mann Chyrl A $350,000 $112 1249A Reese 37022 12/11 Tapley Russell Wade; Templeton Melissa Lynn Driver Casie; Driver Stephen Kyle $345,000 $113 184 Spy Glass 37075 12/10 Collins Brittany N Diek Michael E Sheran; Sheran Jessica L $343,000 $135 386 Martin 37048 12/13 Piro M Luke; Piro Tessila F Rosseau Marv O $340,000 $110 115 Judson 37075 12/18 Bailey Debra; Bailey Robert Dancer Rebecca Carrie $332,900 $101 116 Riverchase 37075 12/17 Magnant Michael F; Magnant Patricia Ann Kirby John Collins; Kirby Kelbi Rachelle $329,900 $149 905 Cynthia 37072 12/12 Opendoor Prop D LLC Van Norstran Daniel; Van Norstran Laura $329,000 $197 100 Cresthaven 37075 12/17 Spalding Ronald; Spalding Yvette Pickens James; Pickens Rochell $327,500 $102 326 Denning Ford 37148 12/13 Prince Fred J; Prince Valerie R Robert J & Lois M Taylor Revocable Living Trust $317,500 $133 105 Maple 37075 12/10 Duarte Alberto Ploger Damon Lyle $315,200 $164 1008 Golf Club 37075 12/6 Dobbins Jeffrey L; Dobbins Tonya M Hoolihan Elise J Townsend; Hoolihan William; Townsend Elise J $315,000 $135 109 Fairgrove 37075 12/6 McComb Jerome; McComb Kourtney A Bernard Tony $313,000 $116 142 Newport 37075 12/18 Cobb Gary Gammon Allison Brooke; Gammon Kenneth Dan II $310,500 $79 158 Waters Edge 37075 12/10 Johnson Bridgette L Lazarus Les $302,000 $151 811 Sagewood 37066 12/6 Berry Jeanne; Warner Cindy Davis Charles W; Davis Sandra $300,000 $117 206 Waterview 37075 12/3 Miller Krystel D; Miller Michael G Geegan Audrie L; Geegan Matthew J $300,000 $101 125 Victoria 37075 12/3 Watts Johnny W III Pruett Amanda R $300,000 $94

Wilson County