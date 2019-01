Top Middle Tennessee residential sales for 2018

VOL. 43 | NO. 3 | Friday, January 18, 2019

Top residential real estate sales, 2018, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 5738 Laura Hill 37215 12/14 Laura Hill Trust Mason David; Mason Margaret Ofarrell White $7,000,000 $1,731 511 Belle Meade 37205 3/2 Peds Trust Cates Lyn W; Cates Steven G $6,350,000 $1,591 515 Church 37219 10/17 Giarrantana Anthony D; Giarrantana Lisa R 505 Property LLC $5,500,000 NA 4409 Chickering 37215 4/20 Lennochmore LLC Robinson Bailey P III; Robinson Laura S $5,500,000 $471 515 Church 37219 3/7 Sable LLC 505 Property LLC $5,000,000 NA 4405 Iroquois 37205 1/31 Silva Mary McEniry McFerrin Vandewater Phyllis B; Vandewater David T $4,853,990 $395 600 12th 37203 5/2 C Webb Edwards And Cathy J Edwards Revocable Trust 600 12th Avenue Trust $4,710,000 $1,477 21 Northumberland 37215 6/29 Nashville Northumberland Trust 21 Northumberland Trust $4,300,000 $403 226 3rd 37201 4/18 Fed LLC Chambers Scott C; Choi Kyong S; Choi Won S $4,000,000 $217 1019 Stonewall 37220 10/4 Terry Falon H; Terry Shannon B Dogwood Trust $3,810,000 $549 411 Ellendale 37205 7/16 Greyswood Trust Gus And Gunvor Trust $3,760,000 $479 428 Westview 37205 8/2 Robert Douglas Trust Wendell Earl W; Wendell Janice W $3,600,000 $598 1645 Tyne 37215 10/2 No Bad Days LLC Landman Jeff; Landman Mary $3,500,000 $868 408 Brookfield 37205 5/17 Reynolds Hadley; Reynolds Timothy L Bennett Ernest D III; Plowman Family 2008 Trust $3,500,000 $485 2046 Fransworth 37205 6/4 Fransworth Land Trust Montgomery Kevin D Trustee $3,000,000 $392 15 Inveraray 37215 10/31 Piper Mark; Piper Tina Cato Joanne G $3,000,000 $558 4715 Sewanee 37220 8/7 Newell Julie M; Newell Robert J 8Gco Revocable Living Trust $3,000,000 $1,362 1314 Chickering 37215 8/31 Pork Revocable Trust Bottorff Dennis C; Bottorff Jean B $2,900,000 $341 201 Lynnwood 37205 5/9 Tongueboy Trust Mark S Goldfarb Revocable Trust Agmt $2,779,250 $494 406 Hillwood 37205 7/2 Sprules Karl Richardson Greg; Richardson Virginia $2,775,000 $412 4710 Sewanee 37220 8/24 Drew Bryce; Drew Tara Bronson Erin; Bronson Thomas M III $2,700,000 $1,035 621 Westview 37205 12/14 McRae Adrienne; McRae Richard D III Jones Lydia; Jones Owen D $2,700,000 $400 1224 Otter Creek 37215 4/30 Watts Angela Marie; Watts Robert Stephen Global Trust Inv Co LLC $2,650,000 $292 5113 Annesway 37205 12/18 Kisber Matthew; Kisber Paige Freedman Courtney Sapire; Freedman Joseph D $2,625,000 $457 120 Woodward Hills 37027 7/25 Hamilton Scott; Hamilton Tracie Russell Carol L; Russell John C $2,600,000 $239 1108 Overton Lea 37220 3/27 Fiona Whelan Prine Family Trust; John Prine Family Trust Overton Garland B; Overton Janette $2,600,000 $358 405 Jackson 37205 4/24 405 Jackson LLC Devlin Michael W; Devlin Roxanna A; Mudter George E Jr $2,600,000 $2,603 114 Clarendon 37205 7/6 5 String LLC Webb Nancy G $2,550,000 $354 5409 Stanford 37215 7/31 Richards Amy; Richards Clay Frank I Nebhut Jr & Judith M Nebhut TN Comm Prop Trust $2,505,000 $471 1512 Chickering 37215 3/21 2018B Residential Trust Pinnacle Trust $2,500,000 $407 4508 Millrace 37205 7/2 Michael Family Trust Collinge Cory Alan; Collinge Heather J $2,450,000 $351 3630 Richland 37205 9/12 Richland Ave Trust Mitchell Bonnie T; Mitchell William J $2,400,000 $871 903 Estes 37215 8/17 Zachary Boca Trust 114 Property LLC $2,395,000 $585 2021 Fransworth 37205 12/17 Born In Music City LLC Hollis Christina; Hollis J Blair $2,375,000 $224 9 Lynnwood 37205 12/19 Wilt Catherine E; Wilt Toby S Jr Milton Elizabeth; Milton Robert A $2,350,000 $351 515 Belle Meade 37205 4/25 Lionwolf Trust Powell Andrea; Powell Gregory L $2,350,000 $8,160 413 Brookfield 37205 4/16 Long Jacqueline; Long Jake Gremillion Daniel E; Gremillion Jennifer L $2,325,000 $368 1154 Travelers Ridge 37220 10/15 Goodman Jennifer; Goodman Thomas Randy Sherry Winn Howell Revocable Trust $2,300,000 $379 6024 Hillsboro 37215 9/19 Ward Christopher; Ward Taryn Peace Prop LLC $2,284,317 $318 108 Bancroft 37215 9/17 Williams James Hunter Land Kelly D; Vargas Vanessa Laura $2,267,000 $318 1212 Laurel 37203 4/25 McConlogue Family Trust J Parker Turner Revocable Trust $2,250,000 NA 6129 Hillsboro 37215 3/28 Coleman Christopher G; Williams Holly A Brittain Elizabeth S; Brittain Scott C $2,220,000 $357 3910 Wallace 37215 6/15 Carraher Kevin Colclasure Co LLC $2,200,000 $748 132 Hardingwoods 37205 11/7 Strane Julie; Strane Nicholas Gregg & Rains Building Group LLC $2,197,840 $660 4032 Overbrook 37204 6/7 4032 Overbrook Ct Nominee Trust Agmt Riggs Jeffrey A; Riggs Jeffrey Allen $2,190,000 $976 2016 Earlington 37215 11/16 Burnett Gina Kritikos; Burnett Keith A Goodman Jennifer R; Goodman Thomas Randy $2,188,009 $407 701 Woodleigh 37215 5/1 Canale Elizabeth D Ward James W Jr; Ward Susanne J $2,187,500 $1,300 3910 Hobbs 37215 7/5 Nguyen Amanda Jean Morehouse; Nguyen Duc Q Nashville Const Co Inc $2,165,000 $884 5895 Willshire Dr 37215 7/27 Allen Revocable Living Trust Tallent Garry; Tallent Tammy $2,150,000 $915 919 Waterswood 37220 9/19 Greenstone Howard B; Hu Grace Baugh Laura W; Baugh Wendell P III $2,150,000 $930 801 Wilson 37215 12/6 Turner James Stephen; Turner Judith Payne Turner Laura A $2,150,000 $352 3633 Richland 37205 10/2 Lisa R Kranc Lifetime Trust Mike Ford Custom Bldrs LLC $2,140,441 NA 6120 Jocelyn Hollow 37205 5/1 Jackson Edmund S; Jackson Lauren P Silva Anthony Jr; Silva Mary McEniry McFerrin $2,125,000 $419 3612 Hampton 37215 3/29 Rich Amy; Schmidt Edmund Stone Oak Bldrs LLC $2,100,000 $735 216 Jackson 37205 10/15 Dominicis Virginia Maria Trustee; Dominicis Revocable Trust Ledbetter Joseph; Ledbetter Molly Eliza $2,100,000 $694 5883 Willshire 37215 11/2 Succop Paige; Succop Ryan B Chandelier Dev Inc $2,100,000 $632 31 Inveraray 37215 9/18 Conk Christopher; Conk Karmyn 2014 Brick Family Trust $2,100,000 $202 622 Croley 37209 1/25 Becanni LLC Michaels Real Estate LLC $2,100,000 NA 4504 Wayland 37215 5/25 Flack English C; Flack Jonathan B Bolton Bryan; Bolton Rachel $2,080,750 $747 5 Valhalla 37215 6/15 Graves James Henry; Graves Judy Terry Blaydes Keith E; Riedel Robert $2,070,000 $224 4003 Dorcas 37215 12/11 Holmstrom Chrystie Perry; Holmstrom Kenneth Robert Vintage South LLC $2,050,000 $982 5912 Old Harding 37205 11/2 Barker Brenda; Barker Jimmy A Buhrig Marc; Buhrig Melissa M $2,035,000 $3,230 4516 Everett 37215 2/5 Pyles Ashley; Pyles Jason Blankinship James M $2,025,000 NA 119 Tyne 37205 8/3 119 West Tyne Trust Flinn Aaron B Trustee; W Tyne Land Trust $2,018,000 $1,049 915 Drew 37205 6/20 Dominik Amy M; Dominik Mark J Edwards Diane P; Edwards William H Jr $2,015,000 $344 4704 Churchwood 37220 10/15 Farro Jenna; Farro Josh Stone Oak Bldrs LLC $2,000,000 $880 2023 Otter Creek 37215 2/28 Vrabel Jennifer Lynn; Vrabel Michael G Old South Const LLC $1,999,900 $716 4441 Brookfield 37205 4/11 Glisson Linda; Glisson Linda H Anderson Dwaine L; Boulware Leilani S $1,989,999 $432 4506 Beacon 37215 4/26 Arvidsson Johan Baird Graham Co LLC $1,975,000 $969 1212 Laurel 37203 3/27 Paradis Paul Mary Kay Corbeil Revocable Trust $1,974,930 NA 1019 Chancery 37215 9/27 Belle Meade Title & Escrow Corp Allison Graves Robinson Living Trust $1,959,999 $405 407 Jackson 37205 3/13 Chase Dean; Chase Sandra C Bless Her Heart LLC $1,950,000 $318 607 Cantrell 37215 12/6 Reynolds Harvard Lafevor Adam G; Briggs Roger T Jr $1,930,000 $278 203 Leonard 37205 3/1 Cates Steven; Cates Lyn Brandes Bruce A; Brandes Kelly A $1,925,000 $324 111 Taggart 37205 6/4 Cowhey Thomas F; Lasker Cynthia E Vahedian Halle S; Vahedian Tohid A $1,906,000 $997 3610 Trimble 37215 11/1 Keller John Gresham; Keller Traci Sherman Owens Kim E $1,901,000 $315 422 Ellendale 37205 3/13 Hart Clayton Wilson; Hart Karly W Joseph C Davis LLC $1,900,000 $3,299 2003 Straightway 37206 6/4 2003 East LLC Colley John G $1,900,000 NA 1029 Noelton 37204 5/2 Noelton Away Trust Keep It Together Inc $1,900,000 $565 304 Maybelle 37205 2/28 Joyce Marie Eidson Revocable Trust Crowe Amber G; Crowe G Nelson II; McAdams Amber G $1,900,000 $361 117 Clydelan 37205 11/13 Childers Devin Garrett; Childers Emily R Chandelier Dev Inc $1,900,000 $699 2507 Hemingway 37215 11/5 Kurhajian Dalene L Woodlawn Partners LLC $1,895,000 $698 153 Cheek 37205 5/15 Wells Beverly B; Wells Keith S Barfield Christen; Barfield Cole $1,891,765 $292 4001 Dorcas 37215 6/11 4001 Dorcus Drive Trust Glisson Linda H; Glisson Todd D $1,891,200 $316 5899 Willshire 37215 4/19 Wakefield Emily Johnson; Wakefield Reid Samuel Ehrig Brian Jason; Ehrig Sheetal Modi; Wright Angela $1,886,500 $328 5118 Annesway 37205 4/23 David Blears Revocable Trust; Rita Spitz Revocable Trust Rosenblatt Paul A; Rosenblatt Peggy M $1,885,950 $309 3613 Richland 37205 7/2 Allen George Sewell; Allen Shannon Hersey Mike Ford Custom Bldrs LLC $1,867,327 NA 807 Melville 37204 4/3 Martin Bryan T; Martin Elizabeth A McKenzie Const LLC $1,862,500 $685 2606 Barton 37212 5/21 2606 Barton Trust Sage Invs LLC; Shaw Timothy B $1,851,700 $641 3821 End 37205 7/13 Melkus Barbara Lynn; Melkus Kenneth Baio James R; Baio Patricia E; Montgomery Kevin D $1,850,000 $468 4613 Villa Green 37215 12/19 Kelly Elizabeth Larsen Irrevocable Trust Edrm LLC $1,850,000 $1,020 4507 Carlton 37215 6/27 Jones Bridget M; Jones Llewellyn S Durrett Elizabeth L; Durrett Shannon H $1,850,000 $293 717 Westview 37205 1/24 Terry Falon; Terry Shannon B Joan L Neff Irrevocable Trust $1,850,000 $394 113 Tyne 37205 8/8 England Seth Findlay Terra E; OReilly Calahan $1,850,000 $974 5129 Annesway 37205 6/8 5129 Annesway Drive Trust; Sontag Michael D Trustee Steven L Davis Trust $1,850,000 $222 906 Overton Lea 37220 10/29 Willkie Trust Clark Brenda F; Clark Robert D $1,850,000 $464 1401 Hildreth 37215 5/11 1401 Hildreth Drive Trust 1401 Hildreth LLC $1,850,000 NA 4306 Dale 37204 6/28 Parker Melissa B; Parker Scott L Paxton Katherine; Paxton Matthew Colby $1,830,000 $1,248 705 Belle Meade 37205 5/18 Lewis Brianna J; Lewis Patrick D Belle Meade Residential LLC $1,830,000 $1,789 3701 Richland 37205 10/10 Bartlett Lou Stevens; Bartlett Thomas G Mike Ford Custom Bldrs LLC $1,828,798 NA 3637 Richland 37205 2/16 Ann Gildemeister 2002 Trust Mike Ford Custom Bldrs LLC $1,825,715 NA 4410 Honeywood 37205 10/17 McKenzie Caroline; McKenzie William Margaret Thompson Smith Trust $1,825,000 $343 1608 Windy Ridge 37027 11/16 Woodward Steven Charles; Woodward Terri L Meneguzzi Ashlyn Pierce; Meneguzzi Brian $1,825,000 NA 4015 Vailwood 37215 3/1 Duong David T; Matthews David L Hauco LLC $1,825,000 $1,231 201 Brook Hollow 37205 10/1 Hess Jodi A; Hess William H Simmons D Mark; Simmons Martha D $1,825,000 $343 629 Belle Park 37205 7/19 Melba R Blevins Revocable Living Trust Moskovitz Helen L; Moskovitz Perry W $1,814,800 $399 3520 Trimble 37215 3/19 Pohlman Amelia; Pohlman Scott Chandelier Dev Inc $1,805,000 $934 3530 Trimble 37215 4/16 Carlito & Elizabeth Jocson Family Trust Jb Partners $1,800,000 $617 5912 Old Harding 37205 1/2 Buhrig Marc; Buhrig Melissa M Draud Jon W $1,800,000 $2,857 1222 Old Hickory 37027 9/20 Kirby Bonnie L; Kirby Jeffrey R Montgomery Bobby D; Montgomery Cherie G $1,800,000 $767 932 Evans 37204 11/28 Garman James A; Garman Rosemarie C Nave Jud Trustee; Savage 2016 Trust $1,800,000 $581 3704 Richland 37205 10/1 Farr David Reagan; Farr Jessica Leveen Scarpero Harriette M; Scarpero Stephen C $1,790,000 $349 4010 Copeland 37215 11/6 Ryan Danna Rae; Ryan Michael Edward Cornelius Jonathan A $1,790,000 $987 1408 Richland Woods 37027 3/13 Lee Ethan; Lee Laura A Raymer Monica; Raymer Scott $1,775,000 $208 3902 Wayland 37215 7/3 Bacchetta Matthew D; Ruman Jane I Regnier Brandi; Regnier James $1,760,000 $294 1212 Laurel 37203 12/13 Repp Paul H; Winston-Repp Ellen Decker Daniel A; Decker Kelly E $1,760,000 NA 1103 Tyne 37220 10/16 Corwin Minnie Lane; Phillips Harry Johnson III Coleman Christopher G; Williams Holly $1,757,000 $433 212 Belle Meade 37205 4/4 Head Irene J; Head Philip F Savage Craig E; Savage Craig Elliot $1,750,000 $567 3910 Kimpalong 37205 1/4 Munoz Daniel; Schlendorf Kelly H 3910 Kimpalong LLC $1,750,000 NA 58 Annandale 37215 3/1 Franklin Leslie Huddleston; Franklin Stephen Wright Hamilton Kimm; Hamilton Rodney M $1,750,000 NA 219 2nd 37201 1/17 JHR Music Loft LLC Courtney Deward B; Courtney Rhonda L $1,750,000 $707 216 Page 37205 7/20 Mitchell Banford Raye Jr; Mitchell Elise Patricia Smith JGLAC GP $1,735,000 $831 4414 Honeywood 37205 2/14 Courtney Brian; Williams Bradley Green Paige Chittom; Green Peyton N $1,725,000 $340 110 Cheek 37205 8/1 Salvado Christopher A; Salvado Lauren B Hamburg Caroline S; Hamburg William A $1,720,123 $766 910 Evans 37204 9/10 Chaffin Gabrielle S; Chaffin Patrick S Stone Oak Bldrs LLC $1,700,000 $690 5011 Granny White 37220 5/29 5011 Granny White Pike Trust; Church Bryan Trustee McKenzie Const LLC $1,700,000 NA 125 Page 37205 10/22 Puricelli Anne M; Puricelli Steven J Kyle Christine; Kyle Elliott $1,700,000 $360 1014 13th 37212 3/1 Libra Holdings LLC STD Prop LLC $1,700,000 NA 2706 Belmont 37212 12/7 Mullins L Keith; Douwes Caissa Dorris David C; Dorris Emily $1,695,000 NA 3604 Sycamore 37215 6/27 Evertsen Joshua; Evertsen Katherine Fry Classic Const LLC $1,690,000 $304 1105 Nichol 37205 4/5 Stephens Byron II; Stephens Sara Colclasure Co LLC $1,685,000 $658 44 Old Club 37215 4/17 TN Cabin LLC Anderson Carolyn H; Anderson James E III $1,680,000 $349 1803 Cedar 37212 6/20 Ward Carrie H; Ward John Phillips Odell James B; Odell Lisa A $1,680,000 $414 155 Brookfield 37205 5/29 ODowd Daniel; ODowd Jacquelyn Laurinaitis James R; Laurinaitis Shelley $1,675,000 $721 2201 Golf Club 37215 7/24 Howard Branch Trustee; Coetlogon II Trust Ainlay Charles; Ainlay Jo $1,675,000 $442 240 Haverford 37205 6/14 Coussoule Jane; Coussoule Nick Chandelier Dev Inc $1,675,000 $1,188 800 Wilson 37215 10/30 Rogus Kristin; Young Mike Gleaves John; JGLAC GP $1,674,900 $961 103 Kennett 37138 5/21 Ragsdale Ben; Ragsdale Linda Braunscheidel Christine; Braunscheidel David $1,665,000 $231 3929 Woodlawn 37205 11/26 Johnson Kimberly; Johnson Timothy Chandelier Dev Inc $1,658,000 NA 2013 Castleman 37215 10/2 Dunlap Kelly Hayko LLC $1,650,000 NA 3508 Amanda 37215 3/27 Pearson John E; Pearson Kathleen S 8Gco Revocable Living Trust; Montgomery Kevin D $1,650,000 NA 2308 Belmont 37212 3/29 Brittain Elizabeth S; Brittain Scott C MD Prop LLC $1,650,000 NA 3734 Whitland 37205 4/19 Chretien Heidi; Chretien Todd Alldredge Eric; Alldredge Sarah $1,650,000 $413 414 Sunnyside 37205 1/8 Carney Lance D; Carney Laura M Taylor Rebecca Jones; Taylor Robert Kevin $1,650,000 $288 222 Heady 37205 7/9 Fong Anna; Fong Pete Blakely Johnetta; Blakely Martin L $1,650,000 $310 1208 Tyne 37215 6/22 Bergquist Joel Richard; Margaret King Trust Hammond Emily D; Hammond M Paul $1,645,000 $797 5012 High Valley 37027 10/4 Baker Andrea Rhodes Atkins Deborah S Trustee; Atkins Michael L Trustee; Deborah S Atkins Revocable Living Trust $1,635,000 $340 2409 Belmont 37212 5/29 Moore Alexander Duncan; Staudt Genevieve Elaine Jolly Carina; Jolly Eric $1,625,000 $572 201 Haverford 37205 11/30 Reese Colleen; Reese Justin P JLBW Prop LLC $1,625,000 $583 308 Walnut 37205 7/2 Blakely Laura Johnetta; Blakely Martin L McPherson Chris A; McPherson John A $1,615,000 $339 900 Westview 37205 12/11 Ozburn Christopher J; Ozburn Natalie M Larson Bryan E; Larson Rebecca S $1,612,500 $398 1212 Laurel 37203 2/26 Hayes Family Trust Ekholm Hans Mattias $1,606,250 NA 4300 Lillywood 37205 12/11 Howell Ashley Brown; Howell Joseph Californiasouth Co $1,604,714 $318 4416 Chickering 37215 2/1 Calendine Chad L; Calendine Dayla Joy MSMS Prop Trust $1,600,000 $248 6244 Hillsboro 37215 8/22 Calderon Karla D; Calderon Rafael A Smith Joyce M $1,600,000 $2,963 6008 Jocelyn Hollow 37205 8/31 6008 Jocelyn Hollow Revocable Trust Tehle David M; Tehle Mona $1,600,000 $248 1136 Glenwood 37204 10/9 Guarino Tracy Sackston LLC $1,600,000 NA 6509 Rolling Fork 37205 1/2 Wieck Andrea; Wieck Paul L II Jocelyn Prop GP $1,600,000 $661 1608 Windy Ridge 37027 1/25 Meneguzzi Ashlyn Pierce; Meneguzzi Brian Fry Classic Const LLC $1,599,000 NA 113 Woodward Hills 37027 8/3 Noe Beverly A Jiang Yandong; Liang Yafen $1,595,000 $221 755 Brownlee 37205 8/3 Lee Allen P; Lee Joni E JGLAC GP $1,583,380 $1,234 700 Enquirer 37205 6/12 Davis Joseph Marshall; Davis Susan McGugin Beckner Carolyn Thompson; Cherry Mary Rebecca Thompson; Thompson Diana R Estate; Wilker Diana Thompson $1,580,750 $362 1802 Writers 37027 11/2 John And Monica Mosunic Family Trust Domaine Dev LLC $1,579,200 NA 209 Paddock 37205 4/30 Alldredge Eric L; Alldredge Sarah Elliott Karen L; Elliott Robert C $1,579,000 NA 1212 Laurel 37203 3/20 Studio Ux LLC Dziczkowski David $1,575,000 NA 6237 Vosswood 37205 12/19 Lara James Adin; Lara Kristin S Zurich Homes Group LLC $1,572,632 $607 4044 General Bate 37204 11/1 Fountain Melinda K; Fountain Wesley D Clark Dennis W $1,570,000 $1,313 515 Church 37219 11/8 Russell And Dawn Nelson Family Trust 505 Property LLC $1,560,000 NA 137 Woodward Hills 37027 9/11 Alexander Christina Cripps; Dore Brook James Sullivan Kathleen Delaney; Sullivan Scott E $1,555,000 $179 909 Glendale 37204 1/26 Ozzie Inc Trust Agreement Mioton Guy Britton Jr; Mioton Janise Schenthal $1,554,500 $765 4022 Graybar 37215 8/14 Hari Shantilal Graymont Dev LLC $1,545,000 NA 4013 Estes 37215 1/25 Bettie Warren Family Family Partnership LP Clement Robert Lee; Clement Terri $1,530,000 $282 790 Norwood 37204 10/11 Father Ryan High School Inc Gilbert Connie; Gilbert David $1,525,000 $342 1132 Glenwood 37204 5/10 Arons Jenny Gilliand; Arons Murray M Sackston LLC $1,520,000 NA 4419 Forsythe 37205 8/15 Dickerson Joe P Jr Marge H Ewers Living Trust $1,520,000 $312 231 Deer Park 37205 7/20 Sandra M Irvine Revocable Trust Ward Caroline Hilton; Woodard Caroline Ward; Woodard Thomas $1,500,000 $330 600 Hillwood 37205 4/10 Interfaith Dental Clinic of TN Aladdin Park Partners $1,500,000 NA 5406 Granny White 37027 3/15 Coombs Holly A; Coombs Kerry S Harvey Timothy C $1,500,000 NA 2411 Old Hickory 37221 1/11 Greene Joseph C; Greene Michelle D Arledge Rayne; Arledge Regina $1,500,000 $283

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 5005 Lilly Valley 37064 4/6 Lentz Allen D (Tr) Pearson Dorene Jean; Pearson Stephen L; Williams Dorene Jean $4,230,000 $570 5102 Pickney 37027 6/28 Puzder Andrew F And Deanna D Puzder Family Trust Snodgrass David J; Snodgrass Melody $3,750,000 $384 1451 Witherspoon 37027 1/9 Witherspoon Trust Barlow Bldrs LLC $3,510,000 NA 1049 Vaughn Crest 37069 11/19 Batsuk Alexander B Sr; Batsuk Svetlana L Gwin David; Gwin Lynn $3,337,000 $299 2460 Hidden River 37069 8/7 Smyth Ryan A B; Smyth Stacey Dawn Meandering Meadows LLC; Mott Rodney B Sr Revocable Trust; Mott Vicki L Revocable Trust $3,225,000 $318 1020 Vaughn Crest 37069 9/20 Hope Christopher P 2017 Revocable Property Trust Orozco Alina R; Orozco Jose $3,190,000 NA 1468 Witherspoon 37027 9/28 Cozart Revocable Living Trust Stonegate Homes LLC $3,136,091 NA 2451 Hidden River 37069 8/14 Golden Yogi Trust Hamilton Scott S; Hamilton Tracie R $3,100,000 $336 6411 Johnson Chapel 37027 3/14 Jones Amy Smith Christopher Glenn Irrevocable Trust $3,000,000 NA 129 Steeplechase 37221 8/21 David James Scaife Danielle; Scaife Joe Carlos $3,000,000 $314 5017 Native Pony 37046 9/14 Robinson John; Robinson Lisa Mcarter Kathryn; McCarter Gilbert W $2,950,000 NA 1004 Cartwright Close 37027 9/4 Thompson Donna; Thompson Lee Trace Const Inc $2,928,711 NA 3545 Bailey 37064 9/20 Kortmeyer Kristin; Kortmeyer Scott Loyd Alex; Loyd Hope Tracey $2,925,000 $322 704 Brass Lantern 37027 4/10 Fulco Bridget; Fulco Darren Degner Deborah K; Degner Mark H $2,900,000 $431 1457 Witherspoon 37027 1/4 Cucci Anthony; Cucci Theodore L Living Trust Schumacher Homes LLC $2,795,000 NA 6453 Penrose 37027 6/4 Yuma Prop LP Hidden Valley Homes LLC $2,670,000 NA 36 Governors 37027 10/5 Svr Revocable Residence Trust Williams Rhonda; Williams Stephen $2,625,500 $214 753 Steadman 37027 6/12 Loyd Alex; Loyd Hope Tracey Arnold Homes LLC $2,614,804 NA 1984 Old Hillsboro 37064 11/30 Rokus Trust of 1997 Allentown Inv LLC $2,600,000 $986 2439 Hidden River 37069 8/23 Lyons Kathleen L; Lyons Robert A Baker Andrea R; Baker James H II $2,500,000 $370 5073 Native Pony 37046 6/28 Buxton Bonnie S Huff Paul; Huff Teri Christine $2,415,000 NA 822 Windstone 37027 4/4 Jarvis Elizabeth A; Jarvis Kevin T Goode Brent L; Goode Rachel K $2,375,000 NA 394 Lady of The Lake 37067 10/23 Sanzo John; Sanzo Nataliia Loebsack Gary; Loebsack Shirley $2,300,000 NA 287 Jones 37027 1/9 Strange David T; Strange Lanesia J Greene Joseph C; Greene Michelle D $2,300,000 $290 1452 Witherspoon 37027 1/29 Stone Family Trust Castle Contractors LLC $2,295,000 NA 1002 Liberty Church 37027 11/2 Sonia Family Trust Cate Ellen W; Cate John C $2,255,000 $461 359 Jones 37027 1/5 Kane Colleen Ann; Kane John Andrew Levin Family Trust $2,250,000 $314 401 Legends Park 37069 4/10 Ryan Logan Ware Scot K; Ware Sharon S $2,250,000 $229 301 Lionheart 37067 4/27 White Jeffrey N; White Sherry J McCrary Michael S; McCrary Stephanie Marie $2,200,000 NA 9530 Sanctuary 37027 10/23 Williams Jill S Hyatt Crystalina D; Hyatt James C $2,200,000 $184 1464 Witherspoon 37027 2/22 Cucci Nicholas; Cucci Theodore L Living Trust Schumacher Homes LLC $2,197,000 NA 423 Canterbury Rise 37067 1/19 Barbarick Revocable Trust Rice Melvin T; Rice Valerie Montgomery $2,180,000 $214 5120 Murray 37027 6/15 5120 Murray Lane Trust Dixon Eileen; Dixon William M $2,155,000 $257 9292 Exton 37027 6/5 Mitchell David Eric; Mitchell Rachael Aspen Jennifer; Mason Jennifer Aspen; Mason Paul $2,150,000 $310 1801 Waterstone 37069 8/6 Wright Family Trust Green Family Revocable Living Trust $2,100,000 $349 7368 Harlow 37046 10/31 Hull Brett A; Hull Darcie A TN Valley Homes Inc $2,100,000 NA 857 Windstone 37027 7/18 Kalil Carolyn C; Polenzani Joseph Elefante John; Elefante Michelle L $2,050,000 $226 43 Governors 37027 12/10 5 Seasons LLC Miller Beverly J $1,970,000 $218 5 Oxmoor 37027 2/28 Lynn Michael Lance Burton PV LLC; PV Burton LLC $1,950,000 $205 6468 Penrose 37027 7/31 Murphy Stephanie Hart; Murphy Tyler Caldwell Legend Homes LLC $1,929,900 NA 858 Windstone 37027 9/21 Mosley Carmen R Wolf Living Trust $1,900,000 $317 6415 Johnson Chapel 37027 6/15 Reynolds Laura J Montgomery Classic Const LLC $1,875,000 NA 304 Seward 37027 11/7 Snodgrass David J 2012 Family Trust DMA Prop LLC $1,872,118 $805 843 Windstone 37027 12/5 Shackell Ali; Shackell Nick Briggs Jeanne; Briggs Richard $1,855,000 $314 1032 Belle Terra 37027 10/17 Styles Christopher; Styles Tanua Amanda Partnerss In Building of TN LLC $1,854,807 NA 221 Governors 37027 7/3 Magill Leonard; Magill Tammy Harris David A $1,850,000 $221 200 Emily 37064 6/18 Meneguzzi Ashlyn P; Meneguzzi Brian Scianna John And Paula Revocable Living Trust; Scianna Paula And John Revocable Living Trust $1,840,000 $368 1021 Vaughn Crest 37069 12/4 Rougemont Caroline; Rougemont Michel Menz Victoria $1,834,000 $212 214 4th 37064 1/31 Deveydt Wayne; Jackson Michele Church Cindy $1,800,000 $480 1542 Amesbury 37069 7/6 Lohse Christine; Lohse James Legend Homes LLC $1,799,746 NA 8535 Heirloom 37046 3/15 Harmon Cam; Harmon Kay Southern Elite Custom Homes LLC $1,799,000 NA 4563 Peytonsville 37064 5/18 Hughes Family Revocable Living Trust Lackey Revocable Living Trust $1,799,000 $331 3296 Carl 37064 9/11 Messina James M Ingram April A; Young Jon M $1,785,000 $1,222 306 Deerwood 37027 8/6 Deane Angela R; Deane Silas E Wood Karen R; Wood Robert E $1,780,000 $290 403 Cornwall 37027 12/4 Thurnau Emma Miller; Thurnau Jeremy A Nashville Const Co Inc $1,775,000 $959 5110 Yale 37027 9/6 Fletcher Michelle A; White Stephanie J Hamlin John W II; Hamlin Lisa L $1,775,000 $251 16 Tradition 37027 6/27 Binhlam John Q Robinson Jaimie B; Robinson Jonathan T $1,744,000 $244 1420 Amesbury 37069 11/1 Hervey Brent A; Hervey Tracy A Davis Prop of TN LLC $1,721,954 NA 9265 Carrisbrook 37027 4/26 9265 Carrisbrook Trust Olszewski Amy S Living Trust $1,712,000 $329 1600 Whispering Hills 37069 7/17 Wright Jennifer Diane; Wright Kenneth Louis Liles Michael Scott; Liles Penni S $1,700,000 $188 105 Treemont 37069 3/12 Adams Timothy P Lanning Justin; Lanning Nikki $1,700,000 NA 1200 Old Hillsboro 37069 7/26 Phelan Stow It LLC H G Hill Realty Company LLC; Hill H G Realty Company LLC $1,700,000 NA 1084 Stockett 37221 4/6 Hemphill Joel Wesley Jr; Hemphill Sue Ann Hutson Solomon Lisa S Revocable Trust $1,700,000 $195 33 Governors 37027 11/20 Bishop Gary; Bishop Maria V Thwaits Ken; Thwaits Shelli $1,675,000 $207 1711 New Highway 96 37064 9/14 J & J Farm Holly H Rhea; Holly Margaret Kim $1,675,000 $356 9535 Sunbeam 37027 6/1 Lompart Cynthia A; Lompart Ronald G Barbarick Revocable Trust $1,665,000 $179 9104 Raindrop 37027 10/11 Johnson Christopher A; Johnson Melinda L Legacy Homes of TN LLC $1,662,071 NA 1419 Newhaven 37027 8/10 Esposito Alphonso; Jewell Jayne Ford Mike Custom Bldrs LLC $1,650,370 NA 1508 Fleetwood 37064 4/18 Hauter Living Trust Lannom Charles Anthony; Lannom Christina $1,650,000 $259 9447 Clovercroft 37067 10/19 Hyatt Crystalina D; Hyatt James C Myers Donna M $1,650,000 $307 1 Crooked Stick 37027 9/4 Talbott Charles M Jr; Talbott Michelle Marlette Family Revocable Living Trust $1,633,830 $280 1044 Stockett 37221 5/1 Sievertsen Jennifer L; Sievertsen Scott M Trace Const Inc $1,626,100 NA 5907 Old 96 37064 8/9 Von Tagen Sean; Von Tagen Tracey MacDonald Dena L; MacDonald Philip A $1,625,000 $413 773 Sinclair 37027 6/27 Dimaria Deborah Louise; Dimaria Matthew Sebastian Fallis Karen D; Fallis Robert J $1,625,000 $266 828 Princeton Hills 37027 11/21 Venable Jerry P; Venable Phoebe Jones Pickett David; Pickett Mary $1,625,000 $238 851 Windstone 37027 11/2 Barbieri Kathy E; Barbieri Robert G Thrasher Joseph Neil; Thrasher Lana Sue $1,621,987 NA 1519 Amesbury 37027 11/28 Lohmann Michael; Lohmann Tsianina Hidden Valley Homes LLC $1,618,210 NA 306 Berry 37064 1/10 George Carolyn Kaye Revocable Trust Meneguzzi Ashlyn Hines; Meneguzzi Brian E $1,612,500 NA 9602 Stanfield 37027 8/21 Motheral Brenda R; Motheral Robert Chad Redd Frances; Redd James T Sr $1,600,000 $194 9263 Carrisbrook 37027 5/22 Drummonds Gina B; Drummonds Jeffery S Oneil Brian; Oneil Janet Lee $1,600,000 $276 202 Ennismore 37027 1/3 Elliott Joseph R; Elliott Sarah E Cicon Cynthia E; Leonard John A $1,595,000 $248 204 Ennismore 37027 6/8 Huber Candace; Huber David Gunter Jason L; Gunter Jennifer W $1,595,000 $223 7384 Harlow 37046 8/16 Gregory Bobbi L; Gregory Bryan Wayne Legend Homes LLC $1,594,768 NA 5412 McGavock 37027 11/27 Jones Carol; Jones Kevin Duvall Paula A $1,585,000 NA 314 Lionheart 37067 4/24 Bruno Irene Restated Revocable Trust Allen Deborah; Harriman Robert $1,579,900 NA 9635 Stanfield 37027 6/18 Playle Angela M; Playle Darin Blackshear Faye; Blackshear John M $1,575,000 $223 9304 Exton 37027 10/3 Pelton Daniel A; Pelton Donna F Sirmon Lindsay D; Sirmon Peter A $1,575,000 NA 7154 Nolensville 37135 7/12 DJL LLC Camron Ruby Dean $1,565,000 $813 6508 Windmill 37046 8/29 Chilvers Matthew DJL LLC $1,565,000 NA 136 1st 37064 9/4 Piraino Daniel; Piraino Laura Newport Bob A Jr; Newport Terri T $1,560,000 $373 1806 Camborne 37027 10/29 Green Stephen C Barlow Bldrs LLC $1,555,509 NA 6018 Pelican 37046 11/20 Horlak Stuart C; Thomas Bonita Legend Homes LLC $1,550,000 NA 11 Medalist 37027 5/25 Dills Hannah; Dills John M Huff Terri Linn; Huff Walter William $1,550,000 NA 12 Tradition 37027 1/29 Lunsford John T Johnston Bonnie; Johnston John T $1,550,000 $182 7209 Prairie Falcon 37014 6/5 Marsh Darlene T (Tr) Buxton Bonnie S; Buxton Michael $1,550,000 $304 9106 Raindrop 37027 8/17 Franks Bh McClain Legacy Homes of TN LLC $1,550,000 NA 9533 Sunbeam 37027 6/26 Nwofia John C; Nwofia Lorraine N 9533 Sunbeam Court LLC $1,550,000 $173 10 Colonel Winstead 37027 6/14 Dellinger Cassie; Dellinger James Daniel Johnson Ava; Johnson Charles P $1,550,000 $219 1805 Morgan Farms 37027 10/11 Patel Bansari; Patel Nirav Crawford Dawn R; Crawford John A $1,550,000 NA 3221 Baker 37064 4/11 Borders Megan; Borders Tyler Headley Casey N; Headley Chase J $1,550,000 $197 501 Doubleday 37027 6/15 Bryant Andrew J; Bryant Erica Klaritch; Klaritch Thomas M Sr Celebration Homes LLC $1,547,902 NA 7080 Lanceleaf 37046 7/3 Nordin Christian S; Nordin Pamela D Celebration Homes LLC; Heritage Homes TN $1,541,514 NA 1507 Amesbury 37069 2/8 Meinhart Bradon; Meinhart Tracy Hidden Valley Homes LLC $1,539,000 NA 7238 Shagbark 37046 3/6 Kretschmer Maria E; Kretschmer R David Phillips Carol M; Phillips John W $1,535,000 NA 123 Harlinsdale 37069 1/17 Shiflet Robert George Jr Duncan J P III; Duncan Jamie $1,535,000 NA 1413 Newhaven 37027 6/26 Faust Gregory Scott Ford Mike Custom Bldrs LLC $1,530,738 NA 9578 Hampton Reserve 37027 11/5 Taylor Ryan; Taylor Shanon Haughey Jana; Haughey Michael A $1,530,000 $173 104 Scarlett Park 37069 8/23 Dillaha Larry M Wolfe Armer B Jr; Wolfe Mary D $1,524,500 NA 769 Princeton Hills 37027 3/1 Rose Benjamin; Rose Shalini V Upadhyaya; Upadhyaya Rose Shalini V Merrell David; Merrell Holly $1,520,000 $243 813 Sneed 37069 2/15 Barnes Desiree B; Barnes Robert K Zelenik Dana W; Zelenik William L $1,520,000 $333 5077 Native Pony 37046 4/12 Luebke Cory; Luebke Hayley Selke Charles A; Selke Susan W $1,510,000 NA 786 High Point Ridge 37069 11/15 Sunshine Girl Trust Williams James M; Williams Laura M $1,500,000 $457 5250 Wildings 37046 8/1 Green James Reed; Green Juanita Kay 2050 Revocable Trust $1,500,000 NA 9215 Old Smyrna 37027 8/8 TCM Real Estate LLC Weiland Dean & Linda Living Trust; Weiland Dean M; Weiland Linda; Weiland Linda & Dean Living Trust $1,500,000 $404 786 High Point Ridge 37069 11/16 Sunshine Girl Trust Williams James M; Williams Laura M $1,500,000 $457 4216 Two Rivers 37069 1/24 Mathus Karen C; Mathus Robert W Cohen Michael A; Cohen Patricia $1,500,000 $268 6220 Wild Heron 37046 7/10 Patel Alpesh; Patel Lisa Sauls Henderson Glen; Henderson Janee Rebecca $1,500,000 NA

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1467 Avellino 37130 11/26 Lange Jennifer W; Lange William E Parks Bob; Parks Marie Ann $2,100,000 $236 3923 Lakebrook 37130 3/28 Thure Brian D; Thure Julie M Hamlin A Vernon; Hamlin Carole S $1,636,200 $251 450 Main 37130 6/14 McCarter Gilbert Wayne Jr Hutson Arthur Curtis Jr $1,250,000 $1,133 3592 Shelbyville 37127 5/17 Five Star Joint Venture; Patel Chirag; Patel Gaurang; Patel Gautam; Patel Manish; Patel Prajesh Raper Harrison J Estate; Raper Sara F $1,100,000 $653 2127 Lovelace 37130 7/2 Dodson Jennifer S; Dodson John W Coleman Donald C; Coleman Lisa W $1,075,000 NA 4533 Shores 37128 7/2 Colyott David A; Colyott Sue A Stowell Maranee L; Stowell Michael S $989,000 $175 2273 Oak Leigh 37129 1/10 Converse Elisa Jill; Converse George M Zacharoudis Aris; Zacharoudis Melissa $981,000 $187 1546 Bear Branch 37130 8/3 Larson Heather; Larson Justin Arnold Homes LLC $943,359 NA 3981 Betty Ford 37130 5/15 Yurcic George Jr; Yurcic Wendy R Jackson Const LLC $888,309 NA 1710 Main 37130 4/11 Wade Patricia C; Wade William N Humnicky Michael S; Young Dena J $885,000 $121 9295 Christiana Fosterville 37037 7/3 Gentle Barn Foundation Helton Daniel L; Helton Jamie Gilman $875,000 $278 5310 Johnson 37127 5/21 Smith Brenda; Smith Jimmy Josey Bryan Franklin; Josey Shannon $875,000 $188 1103 Julian 37128 6/4 Dinkins Adelyn M; Dinkins Jonathan M Holmes By Design LLC $846,457 NA 4518 Veterans 37060 12/6 WMG Dev LLC Wright Mary Katheryn; Wright Mary Kathryn Thorne $825,000 $379 4311 Marymont Springs 37128 9/18 Agee John; Young Laurie Y Harvey Daffey G; Harvey James S $800,000 NA 1503 Downing 37129 8/7 Davis Burrel C II; Davis Kelly A Stewart Bloomfield Patricia Jones Tr; Jones Louise Family Trust $780,000 $190 5582 Rock Springs 37167 2/15 Garcia Carina Angulo; Guzman Rafael Saul Jimenez Arnold Bradley K; Arnold Jennifer Marie $779,000 $169 4512 Redbank 37128 7/10 Brooks Tracy Elizabeth; Yates James Mason Hicklen Emily Bogie; Hicklen Wesley Shawn $762,500 NA 3958 Shores 37128 10/8 Donahue Abby; Donahue Brian; Donahue Revocable Living Trust Peterson Jeffery E; Peterson Paula S $760,000 $198 2850 Roy Arnold 37130 3/5 Pope Vicky Lynn; Pope Wayne Todd Schilling Michael; Schilling Pamela $749,900 $145 1107 Julian 37128 2/21 McQuary Mary Geralyn Holmes By Design LLC $731,693 NA 1509 Avellino 37130 10/4 Wildish Deana; Wildish Jonathan Alcorn Derek $730,000 $141 1422 Shagbark 37130 5/2 Lakes Heidi; Lakes James J IV Joyner Jeanine B; Joyner Kyle S $729,900 $133 4606 Marymont Springs 37128 9/18 Patel Gautam; Patel Kinnari Burns John Const Inc $722,000 NA 2826 Cherry Blossom 37129 3/5 West Justin; West Tiffany Elli Mike; Elli Sarah $715,000 NA 1214 Bayard 37130 10/23 Ellsworth Edward L; Ellsworth Kimberly Howard Amos L Sr; Howard Yolanda Y $695,000 $163 1533 Marathon 37129 3/22 Birdsall Jessica; Birdsall Michael Deloach William $695,000 NA 1427 Hawthorn 37130 10/22 Hime Jason L Dame Donna; Dame Eric A $685,000 $139 4524 Marymont Springs 37128 3/7 Turner Calandra; Turner Irvin Southern Lifestyle Homes LLC $676,967 NA 5460 Rock Springs 37167 8/31 Peyton Prop LLC Ferrell Emmitt R $675,000 $170 2811 Craythorne 37129 3/27 Sain David; Sain Karen Cleveland Charles R Jr; Cleveland Susan J $675,000 $155 5985 Morgan 37153 6/14 Kays Kelly J Miller Amber L; Miller Daniel E $669,900 NA 1111 Julian 37128 3/28 Godwin Jeremy Richardson Group LLC The $669,000 NA 2565 Pitts 37130 11/2 Robinson Cynthia Gale; Rogers Sherri L Simmons Bldrs Inc $660,000 NA 5995 Ocala 37128 10/2 Russell Clint K; Russell Megan E Arender Belinda S; Arender Bobby J Jr $660,000 $250 4241 Lascassas 37130 7/10 Buttermore David L; Buttermore Rita J Simmons Bldrs Inc $656,000 NA 2937 Siegel 37129 11/15 Brannen James; Brannen Kathleen Simmons Bldrs Inc $655,000 NA 1390 Compton 37130 9/13 Christiansen Candace J; Christiansen Chadwick P Millennium Roofing And Const LLC $650,000 NA 8323 Del Thomas 37167 6/5 Andrews Charles J Bateman Sherri Crawford; Crawford Donald Frank Estate; Crawford Jason F; Crawford Sherri R $650,000 $235 2890 Roy Arnold 37130 1/3 Moseley Anthony; Moseley Drenda McKee Barbara; McKee Harry $649,900 $154 7783 Lowe Christiana 37037 4/19 Kunce Matthew; Kunce Thelma Jean Butler Samuel A; Butler Sharon R $649,500 $148 2240 Memorial 37129 3/27 Ozarks Inv Prop LLC Irwin Don $645,129 NA 2234 Memorial 37129 3/27 Falcon Custard Holdings LLC Qualified Exchange Titleholder 2015 LLC $645,129 NA 8117 Rhodes 37085 4/10 Jones Casey; Jones Emily Majka Katherine $641,500 NA 407 Woodland 37167 5/29 Bowman Carla M; Bowman Clifford T Morgan Debbie L; Morgan Mitchell L $640,000 $167 1419 Northwoods 37130 6/5 Troutt Jonathan; Troutt Kristen Shepard Merrill R; Shepard Theodore G $631,000 $164 2405 River 37129 1/26 Thigpen Kenneth Reed; Thigpen Patti Rann Holland Stephen M; Holland Terry L $628,000 $164 1887 Stewart Creek 37129 7/17 Windrow Stacy B; Windrow Vincent L Excel Bldrs $626,450 NA 1390 Compton 37130 5/17 Millennium Roofing And Const Christiansen Chadwick P $625,000 NA 1007 Rosemont 37167 2/15 Islam Lutfa; Islam Nazrul Windrow Stacy; Windrow Vincent $617,000 $124 1431 Northwoods 37130 11/19 Brown Kimberly F; Brown Timothy A McClain Jeffrey C; McClain Joy C $615,000 $131 2642 Big Eagle 37127 2/16 Lord Alan G; Lord Neena Jones Karen E; Jones Ricky L $609,000 $121 1509 Avellino 37130 3/13 Alcorn Derek Hester Thomas $600,000 $116 2821 Cherry Blossom 37129 4/2 Patel Hetal; Patel Hiren; Patel Shakriben; Patel Sureshchandra Jubenville Colby B; Jubenville Kathleen H $600,000 NA 7808 Rocky Fork Almaville 37167 8/21 Gholizadeh Arash Gambill Barbara A; Gambill Clyde D $600,000 $323 103 Churchill Farms 37127 10/10 Mitchell Nick; Mitchell Sara Smith Brenda; Smith Jimmy F $600,000 $162

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 885 Plantation 37066 7/18 Adams Michael L; Adams Pauletta D Botsko Bldrs Inc $2,075,000 NA 743 Plantation 37066 10/4 Ct-Anaqua Hill Country Texas LP Deboer April; Deboer David K $1,950,000 $471 859 Plantation 37066 6/20 Duerksen Charlotte; Duerksen E William St Peters Jeffrey V; St Peters Margaret P $1,874,000 $320 112 Bell 37075 10/24 Oreilly Calajan P; Oreilly Terra Brian Harris Homes LLC $1,699,000 NA 1140 Landing Private 37066 11/5 Wise Alan Richard Blanton Joseph M; Blanton Leeandra $1,539,000 $238 1389 Rozella 37066 1/10 Steen Monty K; Steen Susan L Rodden Keith D; Rodden Lockey H $1,450,000 NA 1469 Boardwalk 37066 1/17 Charles & Nancie Read Trust Milleman Jeffery Lee; Milleman Kimberly Ruth $1,375,000 $233 1118 Lochland 37066 11/8 Phillips Leslie K Bethea Rebecca B $1,300,000 $1,498 1126 Landing 37066 10/17 Carter Stefanie G; Carter Thomas Mark Latham Britt King Tr; Latham Yvonne B; Latham Yvonne B Tr $1,275,000 $350 240 Lake Valley 37075 8/28 Krehbiel Joe; Krehbiel Veronica Garrison Cynthia C Exec; Heinrich Craig Exec; Reaver Phyllis E Estate $1,250,000 $465 1120 Douglas Bend 37066 8/29 Smith Colen Bruce Bruno Angelo S; Bruno Cindy $1,175,000 $295 850 Pickwick 37066 5/3 Sooker Colleen M; Sooker John W Wetzel Edward D; Wetzel Veronica $1,150,000 $364 140 Lake Valley 37075 8/10 Intress Kristin Vogel Amanda E; Vogel Gregory M $1,130,000 $134 760 Plantation 37066 6/29 Douglas-McVay Amy; Tapia Louis Ayers Daniel; Ayers Jacy; Ayers Jana; Ayers Jessie $1,100,000 $200 1499 Boardwalk 37066 3/1 Lockwood Patricia M; Lockwood William D Waites Joline; Waites Kyle $1,100,000 $152 134 Bella Vista 37072 9/13 Truscello Matthew David; Truscello Whitney Justine Phillips Charles Lee; Phillips Karilynn A $1,075,000 $182 1070 Sir Francis 37066 7/31 Carter Jake; Carter Julie G Dunlap James E; Dunlap Marilyn M $1,050,000 $255 657 Neals 37066 3/27 McKarns Jessica L; McKarns Steven D Vargas Michelle $1,050,000 NA 745 Plantation 37066 4/2 McLaughlin Maria; McLaughlin Patrick Daniel Parnell Catherine W; Parnell Steve L $1,028,000 $249 1249 Wavecrest 37066 7/19 Solon Dean Connor Frederick F $1,025,000 $191 142 Riviera 37075 2/13 Tony Wayne Breeden Irrevocable Trust Cortese Lisa R; Cortese Tony J $1,012,500 $128 155 Bayshore 37075 6/20 Kimbro Cynthia; Kimbro Derek Pitt Andrea D; Pitt Mark L $960,000 $321 1184 Potter 37066 4/6 Monroe Ric Ernst Group LLC $956,500 NA 2028 Albatross 37066 11/5 McCarthy Amy E; McCarthy Patrick J Drees Premier Homes Inc $952,969 NA 482 Bay Point 37066 6/8 Cruz Marcos J; Cruz Mariela Denton Allen R; Denton Mary Jo $950,000 $269 1032 Kendras 37066 9/27 Holman Jarrod; Holman Robin Davis Kendall J; Davis Robin R $935,340 NA 100 Bluegrass 37075 10/18 Pate Jeffrey M; Pate Tami G Johnson Margaret Anne; Johnson William $915,000 $192 1109 Livingfield 37066 7/26 Philbrick Hope L; Philbrick Richard M Jr Davis Julie A; Davis Kevin S $900,000 $108 127 Lake Harbor 37075 5/7 Melanie Marie Dempsey Glover Revocable Living Trust Monesmith Kenton A $895,000 $205 2024 Albatross 37066 7/10 Campbell Brandon Chadwick; Campbell Jerica Marie Drees Premier Homes Inc $892,421 NA 272 Hidden Lake 37075 10/31 Hansen Robert; Hansen Stacy Jelley J Daniel; Jelley Robbie E $889,000 $269 108 Rhodes 37075 5/2 Durand Harry J Jr; Durand Lisa Pomakoy William A; Shelton Phyllis R $885,000 $325 4 Lock 1268 37066 1/29 Adkinson Jett Williams; Zumwait Kelly K Lee Jennifer; Lee Jonathan; MacWillams Sadie; MacWilliams Kevin $875,000 $165 324 Tartan 37075 11/26 Holtermann Amy; Holtermann Steve Towe Building Group LLC $872,000 NA 886 Plantation 37066 8/27 Wright Kara Leann; Wright Timothy Eric Underwood Judy G $869,900 $115 272 Lake Terrace 37075 7/5 Cuneo James B; Cuneo Mary Evans Depew Douglas L; Depew Marsha L $860,000 $434 103 Indian Lake 37075 5/4 Jennings Jerelyn W; Jennings John C La Scola Prop LLC $845,000 $219 100 Lake Vista 37075 7/27 Hayes Jeremy T; Hayes Leanne Jett Family Tenancy By The Entirety Trust $835,000 $305 100 Higginson 37066 8/16 Peters Megan Bacon John W; Harlan Beverly C $835,000 $113 804 Plantation 37066 3/20 Lenz Gordon N; Lenz Trudy C Lawson Dana W; Lawson Julia J $826,500 $156 841 Douglas Bend 37066 10/1 Strombitski Marianne Helen; Strombitski Terrence John Kidd Jonathan; Kidd Olivia Danielle $824,900 NA 967 Bluejay 37066 6/4 Hart Janice; Hart John D Boettcher Jodi L $822,000 $208 276 Bluegrass 37075 10/2 Knoble David G Roberts Glen L $820,000 $176 1184 Plantation 37066 7/27 Gustavson Cara; Gustavson Sean Ragsdale Patti L $800,000 $155 1112 Forest Harbor 37075 9/7 Walker Cheryl; Walker Jeffrey Monticello Brian K; Monticello Shannon M $800,000 $533 110 Tattnall 37066 10/30 Gentry Amy Joyce; Gentry Matthew Tyrone Southeastern Building Corp $799,900 NA 101 Affirmed 37075 4/3 Blain Allan Wilson Marietta C; Wilson William V $798,000 NA 107 Gaston 37066 8/29 Moore Jerry A; Moore Syrena L Hill Jeffrey A $790,000 $134 1659 Boardwalk 37066 7/2 Harrison James Taylor Jr; Harrison Leslie Coffer Drees Premier Homes Inc $787,070 NA 330 Odoms Bend 37066 7/10 Crear Alan Keith; Crear Linda Lee Bernier Dana N; Bernier Michael T $785,900 $172 1167 Windsor 37066 5/29 Hughes Julie K; Hughes Mark E Stinson Alan L $775,000 $274 1275 Windsor 37066 4/23 Flack Lynndel; Flack Philip W Osco S Freemon & Margaret J Freemon Joint Revocable Living Trust $775,000 $388 750 Upper Station Camp Crk 37066 4/4 Duncan Jason E David & Sandra Thompson Family Trust $775,000 $170 401 Bayshore 37075 11/8 401 Bayshore Drive Trust; Moore Catherine Tr Johnson Syble O $775,000 $347 108 The 37075 8/3 Oldham Jessica McCaleb; Oldham Van Daughenbaugh John Stewart; Daughenbaugh Kathleen A $768,000 $239 1531 Foxland 37066 9/17 Karl A Kalas Declaration of Trust; Sharon P Kalas Declaration of Trust Porterfield Deanna C; Porterfield Keith E $750,000 NA 120 Tattnall 37066 9/11 Harding Stephanie Coles Andrew $750,000 $187 103 Knob 37075 6/13 Hawthorne Chrystal; Hawthorne Patrick Carr David M; Carr Janet A $750,000 $312 265 Tom Ferrell 37148 7/20 Chomsavanh Lae; Lindsey Michael West Brandon; West Sue $750,000 NA 852 Plantation 37066 10/9 Grantham David R; Grantham Debra F Dennis T Rosenhagen Revocable Living Trust; Sharon L Rosenhagen Revocable Living Trust $745,000 $121 125 Lake Point 37066 11/7 Mad Barber Mgmt Inc Barnes Michael $735,000 NA 219 Harbor 37075 3/1 Cawthon Edward R; Cawthon Elvira Sheffey Ron C; Sheffey Teresa G $734,000 $205 925 Plantation 37066 3/5 Johnson Charles H; Johnson Eillen R Pendleton Tommy; Pendleton Wanda $730,000 $137 1112 Lochland 37066 8/31 Sadowski Keeley C; Sadowski Steven A Murray Deborah R; Murray Samuel J II $730,000 $204 1655 Foxland 37066 4/3 Waltz Family Trust Pettis Bldrs LLC $727,500 NA 1008 Forest Harbor 37075 8/31 Turner Andrea K; Turner Craig E Hastings Darlene Lewis; Hastings Michael L $725,000 $433 142 Cherokee 37075 9/17 Oday Colton J Kilgore Angela R; Kilgore Don B Jr $725,000 $351 404 Denning Ford 37148 10/1 Manning Christie R; Wheeley Felix Alexander Hutton Gerald W; Hutton Patricia G $720,000 $195 1026 Isaac Franklin 37066 8/3 Dunbar Lori R; Dunbar Russell C Norvell Heather L; Norvell John Michael $710,000 $164 106 Golf View 37075 7/13 Gleaves Amy N; Gleaves John T III Sooker Colleen M; Sooker John W $705,000 $147 1215 Chloe 37066 10/26 Zanghellini Laurie; Zanghellini Silvio Cameron Peter Allan; Pinkston Mary E $700,000 $163 904 Plantation 37066 8/21 Clark Rachael; Wade Michael A Schrett Jeffrey P; Schrett Laura L $700,000 $122 147 Island 37075 3/19 Batten Cherilyn M; Batten James W Jackson Martha A $699,900 $434 1112 Yorkville Belle 37066 1/29 Cheyne Nancy S; Cheyne Wilroy G Parker Bonita B; Steve M Parker Family Trust $699,000 $161 1237 Plantation 37066 9/10 Knutte Joseph D; Knutte Clara Braun Richard J; Fleming Patricia $699,000 $115 1467 Dickerson Bay 37066 10/29 Pitt Andrea D; Pitt Mark L Preston Emily; Preston Joshua N $695,125 $260 601 Bay Point 37066 1/29 Marcou Frances E; Marcou Ronald L Cheyne Nancy S; Cheyne Wilroy G $690,800 $295 125 Grassland 37066 8/28 Watson Deric W; Watson Julie A Jenkins Family Trust $685,000 $244 114 Nogs 37066 11/30 Anderson Cherilyn; Anderson Todd Ballou Const Co; Ballou Leonard W $684,453 NA 1678 Liberty 37066 3/7 Bedell David; Tode Joyce Rippy Angela B; Rippy Chris Jr $680,000 $159 106 Meadowlake 37066 10/5 Baxter James W; Baxter Tammy A John W Park & Daryl A Park Revocable Trust $680,000 $127 1328 Brinkley Branch 37066 6/26 Tripp Robert L Jr; Tripp Shanda K Blair Brice; Blair Kelley $680,000 NA 116 Sunset Island 37066 11/27 Baugh Laura Kate; Baugh Nathan M Badger Monica McIntyre $679,900 NA 988 Vinings 37066 3/15 Thompson Christina Jo; Thompson Cody Lane Drees Premier Homes Inc $675,513 NA 1390 Rozella 37066 6/18 Thoke Christine A; Thoke Steven R La Scola Prop LLC $675,000 NA 1010 Isaac Franklin 37066 2/13 Sadler Dale Anthony; Sadler Magda Vivien Pace Family Revocable Trust $675,000 $197 150 Lake Park 37075 6/27 Reynolds Daniel Scott Sexton Frederick Frank; Sexton Kay B $675,000 $226 976 Vinings 37066 10/1 Myers Belinda L; Myers Frank Drees Premier Homes Inc $669,338 NA 1004 Vinings 37066 10/31 McKinley Christopher Marcus; McKinley Dianne Lally Drees Premier Homes Inc $669,000 NA 103 Melanie 37075 2/22 Hubbard Matthew; Hubbard Sarah B Drees Premier Homes Inc $668,215 NA 168 Roberta 37075 6/18 Nguyen Hanh T Nigliazzo Family Revocable Trust $668,000 $346 984 Vinings 37066 10/29 McElroy Shirley Jane Drees Premier Homes Inc $667,471 NA 1083 Gadwall 37075 8/1 Zhao Katelyn; Zhao Larry Vega Danilo E; Vega Kimberly A $665,000 $159 1635 Boardwalk 37066 1/19 Janssen Dale Miriam; Janssen Lee Henry Piva John H; Piva Julie A $665,000 NA 715 Shute 37075 3/14 Munden Molly M; Poss Robert Nathan Creekside Homes LLC $659,900 NA 1012 Franklin 37066 9/14 Farrell Jenny Rebecca Lori B Moore Revocable Trust $659,900 $183 102 Whirlaway 37075 11/21 Botner Danielle Azelline; Botner Kevin Catalin Drees Premier Homes Inc $657,631 NA 1006 Madison Creek 37072 4/27 Leach Antwain Hannibal; Leach Candice Stromatt Jeff; Stromatt Melody G $655,000 $101 2396 Cages Bend 37066 4/4 Vantrease Allen; Vantrease Ashley Creekside Homes LLC $654,750 NA 164 River Chase 37075 12/5 Lori Beth Lugg Trust Collins John W; Collins Marlene Byrd $653,000 $148 1575 Jacobs 37066 1/2 Baird Brenda; Baird Richard Stikeleather Lea Ann G; Stikeleather Thomas D $650,000 $165 108 Gaston 37066 10/10 Fuentes Javier Lopez Fulps Steven L; Skillern David Eric $650,000 $113 1121 McCrory 37066 6/4 Peters Amy V; Peters Douglas S Mortimer Brenda L; Mortimer Michael J $649,900 NA 1249 Chloe 37066 9/4 Alvarez Merrialyce McHenry; Alvarez Steve Higdon Hunter; Higdon Kati $647,100 $140 201 Ward 37022 11/5 Curtis Clay; Curtis Jodi Bowman James C; Bowman Tracey A $645,000 $133 1510 Foxland 37066 1/19 Miller Kerry; Miller Wendi Moake Ana Maria; Moake James $642,000 NA 956 Vinings 37066 3/9 McVey Joanna; McVey Steven Drees Premier Homes Inc $640,046 NA 1030 Rock Springs 37022 7/31 Jones Gregory; Jones Maryann Dobbs Carrie; Dobbs Cory $639,900 NA 232 Waterview 37075 1/9 Daher Joseph P; Daher Mary R Hudson Leslie R; Hudson Robert M $636,000 $191 501 Fern Valley 37188 7/9 Tucker Marjorie; Tucker Shannon De Paredes Yeny Carolina Romero; Fuentes Jose Pable Paredes; Paredes Yeny Carolina Romero De $635,000 NA 121 Tattnall 37066 6/20 Connor Amy; Connor Shaun M Ioannou Dorothy C; Ioannou John M $635,000 $126 108 Cool Springs 37075 11/5 McLaughlin Steve; McLaughlin Vickie McClure Carol Elaine; McClure Steven Alston $635,000 $201 961 Vinings 37066 9/25 Monaco Carl R; Monaco Kristin Drees Premier Homes Inc $631,619 NA 949 Vinings 37066 6/29 Hollis Annette Lyn; Hollis Daniel Drees Premier Homes Inc $631,170 NA 981 Vinings 37066 6/12 Petti David M Drees Premier Homes Inc $628,620 NA 209 Harbor 37075 6/1 Hunley Joshua Lee Scheriger Travis Lee $628,000 $238 1147 Chloe 37066 3/2 Hardwick Bryan A Raible Palmer A; Raible Robert R $625,000 $131 110 Rose 37075 7/26 Matel Anthony Joseph; Matel Diane Catherine Bhh Prop LLC $625,000 NA 1345 Centerpoint 37075 8/16 Hickman Alicia M; Hickman Paul R Creekside Homes LLC $624,900 NA 965 Vinings 37066 3/1 Teasley Christopher Allen; Teasley Kendra Denise Drees Premier Homes Inc $624,442 NA 104 Fairlake 37075 4/26 Brim William John; Brim Melissa Blair Bridy Marcou Frances; Marcou Ronald $624,000 $154 964 Vinings 37066 6/20 Santangelo Joseph Michael; Santangelo Susan Ann Drees Premier Homes Inc $621,684 NA 453 Bay Point 37066 12/18 Strunk Kathy Babb Rebecca L; Lawson Anthony S $620,000 $182 1019 Albatross 37066 5/21 Moseley Courtney; Moseley Justin Ballou Leonard W $619,950 NA 1486 Boardwalk 37066 9/27 McCloud Derrick; McCloud Jennifer McCloud Debra Q; McCloud Donald L $615,700 NA 338 Ab Wade 37148 10/3 Halliburton Erle P; Halliburton Linda A Hunnicutt Frances P; Hunnicutt Julie; Hunnicutt Richard P $615,000 $122 717 Harris 37066 4/27 Manis Heather M; Manis Michael A Case Camille A; Case Roger G $615,000 $149 108 Higginson 37066 1/10 Dinh Tuyen; Nguyen Dat Creekside Homes LLC $614,950 NA 3032 Highway 25 37048 6/25 Conyer Michael L; Conyer Susan D Kinkade Cecily D; Kinkade John Thomas $611,800 $187 195 Caudill 37075 2/20 2016 Joy Carter Trust; Carter Joy L Tr Butler Joseph C; Butler Shelly G $610,000 $139 926 Lakeshore 37066 10/24 Saguare LLC Siebert Carol L $603,000 $176 933 Vinings 37066 3/14 Oxley Alison; Oxley Michael Drees Premier Homes Inc $600,000 NA 746 Plantation 37066 10/10 Pioch Kara; Pioch Steven F Adamopoulos Dimitrious; Adamopoulos Shelle $600,000 $114 114 Rose 37075 1/10 Darrah Michael BHH Prop LLC $600,000 NA 1023 Somerset Downs 37075 6/4 Conner Tim J Reynolds Camile; Reynolds George Elgin $600,000 $146

Wilson County