Top Middle Tennessee commercial transactions for July 2017

|Saint Blaise
|Gallatin
|37066
|7/6
|Drees Premier Homes Inc
|SB of Gallatin LLC
|$975,000
|208 A College -D
|Gallatin
|37066
|7/24
|Graves Tammy; Graves Tim
|Lake Donald M Estate
|$625,000
|113 Higginson
|Gallatin
|37066
|7/26
|Reynolds Angela K; Reynolds Brian T
|Creekside Homes LLC
|$563,200
|210 Ashington
|Hndrsnville
|37075
|7/13
|West Colleen
|Celcbration Homes LLC
|$505,620
|215 Kirk Lane
|Gallatin
|37066
|7/14
|Jones Bradford R; Jones Lindsay B
|Ben The Builder LLC
|$479,900
|595 Ranch
|Portland
|37148
|7/5
|Whittaker Shirley; Whittaker Tommy
|Berry Leonard C Jr
|$449,900
|Brinkley Branch
|Hndrsnville
|37075
|7/19
|Gabers Bill; Gabers Eve
|Nimmo Holly R; Nimmo Scott R
|$435,600
|1715 Foxland Blvd
|Gallatin
|37066
|7/14
|Wardlow Chelsea L; Wardlow Daniel L
|Meritage Homes of TN Inc
|$435,038
|1017 Kendras
|Gallatin
|37066
|7/12
|Knowles Curtis Maitland Jr; Knowles Sandy Barnett
|Davis Amy M; Davis Michael A
|$408,500
|1426 Mud Hollow
|Hendersonville
|37075
|7/3
|Smith Erin Maire; Smith Jared Ryan
|Ben The Builder LLC
|$399,900
|1711 Foxland
|Gallatin
|37066
|7/3
|Nevill Daphne; Nevill Larry J
|Meritage Homes of TN Inc
|$394,818
|1009 Laffite
|Gallatin
|37066
|7/6
|Callahan Laroy Charles; Callahan Susan Lynn
|Clayton Prop Group Inc
|$390,732
|206 Calumet
|Gallatin
|37066
|7/12
|Burgbacher Kelley M; Burgbacher Robert W
|Clayton Prop Group Inc
|$387,972
|1704 Foxland
|Gallatin
|37066
|7/5
|Anderson Ann Louise; Anderson Ronald Gene
|Meritage Homes of TN Inc
|$385,712
|Carellton
|Gallatin
|37066
|7/18
|Baker Cristina; Baker James T
|Lennar Homes of TN LLC
|$385,000
|117 Circle
|Hndrsnville
|37075
|7/10
|Stalewska Katarzyna; Szpara Andrzej
|Green Hills Const LLC
|$380,000
|1596 Hunt Club
|Gallatin
|37066
|7/13
|Hegeman Barbara; Hegeman Gary
|Boone Darryl N; Boone Karen M
|$379,500
|625 Lingering
|Hndrsnville
|37075
|7/11
|Mullins Candice Lorraine; Paul Debra Lynn; Paul Jeffrey D
|Clayton Prop Group Inc
|$379,209
|815 Cherry Grove
|Hndrsnville
|37075
|7/11
|Lowry Jennifer L; Lowry Ronald M
|Clayton Prop Group Inc
|$377,471
|163 Bushs
|Gallatin
|37066
|7/3
|Distefano Amy D; Distefano Jason S
|Allwardt Chris; Allwardt Vanessa
|$370,000
|126 Shiloh
|Gallatin
|37066
|7/5
|Edison Carl W III; Edison Linda S
|Clarion Homes LLC
|$369,846
|187 Tara Lane
|Goodlttsvlle
|37072
|7/14
|Miller Terry L; Scott Sandra L
|Blackmore Sandra H
|$363,000
|206 Dry Fork Creek
|Bethpage
|37022
|7/10
|Broaddus Chrystal K; Broaddus William C
|Morales Steve
|$360,000
|859 Cherry Grove
|Hndrsnville
|37075
|7/28
|Toth Christina N; Toth Nicholas J
|Clayton Prop Group Inc
|$357,776
|1044 Merrick
|Hndrsnville
|37075
|7/24
|Gilday Mathew D; Gilday Stacey G
|Mullins Candice L; Paul Brittany; Paul Debra; Paul Jeffrey D
|$347,900
|137 Burntash
|Hndrsnville
|37075
|7/24
|Dawald Alex Thomas; Dawald Allison Lynn
|Southeastern Building Corp
|$343,233
|823 Cherry Grove
|Hndrsnville
|37075
|7/20
|Willoughby Anesa R
|Clayton Prop Group Inc
|$337,881
|1523 Drakes Creek
|Hndrsnville
|37075
|7/28
|Stumpfig John H; Stumpfig Sylvia C
|Lennar Homes of TN LLC
|$335,990
|152 Hackney
|Gallatin
|37066
|7/21
|Arendall Jamie L; Crunk Timothy P Jr
|NVR Inc
|$319,440
|811 Cherry Grove
|Hndrsnville
|37075
|7/20
|Kolodziej Brittany Elizabeth; Kolodziej Michael David
|Clayton Prop Group Inc
|$313,909
|268 Jocelyn Dr
|Cottontown
|37048
|7/14
|Shivers Michael; Shivers Tara
|Clayton Prop Group Inc
|$313,843
|455 Goodman
|Gallatin
|37066
|7/18
|Loehr David C; Muir Lindsey E
|NVR Inc; Ryan Homes
|$304,735
|105 Valcour
|Hndrsnville
|37075
|7/26
|Wherry Shatara D
|Southeastern Building Corp
|$299,556
|366 Lola
|Cottontown
|37048
|7/25
|Kirkpatrick Aaron Michael; Kirkpatrick Joanna Kasone
|Clayton Prop Group Inc
|$289,032
|407 Goodman
|Gallatin
|37066
|7/20
|Landsberg Morgan; Payne Conor Marquette
|NVR Inc
|$287,136
|52 Nokes
|Hndrsnville
|37075
|7/21
|Alvarado Brittany N; Alvarado Daniel Lee
|Parkside Builders LLC
|$286,695
|104 Bellingdon
|Gallatin
|37066
|7/11
|Hall Robin; Hall Shirley
|Boone Wanda J
|$284,900
|406 Lucy
|Gallatin
|37066
|7/6
|Hood Elizabeth A; Hood Walter Allan
|Jones Barbara; Jones Randall R
|$284,900
|236 Jocelyn
|Cottontown
|37048
|7/5
|Green Brenda M; Green Danielle R; Green David T; Villafana Kempess T
|Clayton Prop Group Inc
|$284,168
|1080 Sagewood
|Gallatin
|37066
|7/20
|Smith Angeline; Smith Brian
|Hughes Caleb L; Hughes Mariah
|$280,000
|176 Shun
|Cottontown
|37048
|7/3
|Goodwin Donnie Lee
|Wise Susan; Wise Ted
|$279,900
|167 Day Star
|Gallatin
|37066
|7/28
|Cross Linda H
|Clayton Prop Group Inc
|$278,668
|113 Clarice
|White House
|37188
|7/5
|Murph William S
|Wall Bob L; Wall Dorothy H
|$275,000
|205 Poppy Springs
|Hndrsnville
|37075
|7/10
|Hayes Detreke; Manning Clair T
|Clayton Prop Group Inc
|$270,461
|1101 Harsh
|Castalian Springs
|37031
|7/25
|Coile Leah; Coile Travis
|Kortely Linda; Kortely Steve
|$270,000
|201 Poppy Springs
|Hndrsnville
|37075
|7/5
|Berkin Bill; Berkin Karen
|Clayton Prop Group Inc
|$269,631
|825 Browns
|Gallatin
|37066
|7/6
|Kime Margaret J
|Pinnacle Dev Co Inc
|$266,166
|264 Jocelyn
|Cottontown
|37048
|7/20
|Moyes David III; Moyes Stephanie
|Clayton Prop Group Inc
|$264,925
|209 Poppy Springs
|Hndrsnville
|37075
|7/25
|Ratliff C R Jr
|Clayton Prop Group Inc
|$261,430
|825 Browns
|Gallatin
|37066
|7/6
|Reed Glenda J
|Pinnacle Dev Co Inc
|$259,900
|825 Browns
|Gallatin
|37066
|7/6
|Hoffman Carolyn
|Pinnacle Dev Co Inc
|$254,900
|126 Trenton
|Hndrsnville
|37075
|7/27
|Martindale Brooke; Martindale Miles
|Copeland Jennifer L; Copeland Phillip
|$250,000
|314 Stratford Park
|Gallatin
|37066
|7/6
|Blackburn Carmen; Blackburn Roger
|Genaro Lisa A; Genaro Tim E
|$250,000
|105 Mitchell
|Portland
|37148
|7/6
|Gregory Joshua Kyle; Gregory Pamela Megan
|Jr Builders LLC
|$249,900
|825 Browns
|Gallatin
|37066
|7/19
|Finley Elizabeth; Finley Lanny
|Pinnacle Dev Co Inc
|$249,900
|475 Lucy
|Gallatin
|37066
|7/6
|Puckett James H Jr; Puckett Willodene
|Jones Barbara; Jones Randall R
|$249,225
|1072 Sagewood
|Gallatin
|37066
|7/14
|Hp TN I LLC
|Sebestik David Alexander; Sebestik Samantha Jo
|$249,000
|1045 Campbell
|Gallatin
|37066
|7/19
|Anderson Rebecca; Parks Kenneth D
|Woodfin Carly; Woodfin Joseph
|$240,000
|241 Beacon
|Gallatin
|37066
|7/27
|Baquero Marco A
|Dennis Cynthia Lou Estate; Dennis Russell James; Smith Kimberly Neagle Adm
|$238,000
|703 Yosemite
|Gallatin
|37066
|7/27
|Crocker Dawn; Crocker Elvin M
|LGI Homes-TN LLC
|$237,900
|1043 Harper Dean
|Gallatin
|37066
|7/11
|Auen Erica N; Auen Richard W Jr
|Louallen Builders Inc
|$232,900
|458 Ryan
|Gallatin
|37066
|7/25
|Ferone Cathy A
|Clayton Prop Group Inc
|$230,600
|248 Jocelyn
|Cottontown
|37048
|7/6
|Boyle Crystal Jade; Haynes Adam Newman
|Clayton Prop Group Inc
|$230,145
|472 Lucy
|Gallatin
|37066
|7/11
|Carr Stacy Shannon; Tuck Christopher W
|Jones Barbara; Jones Randall R
|$229,300
|1057 Lindyn Lee Way
|Gallatin
|37066
|7/14
|Overton Izaak D Sr; Overton Lakeisha M
|Louallen Builders Inc
|$219,900
|214 Eastside
|White House
|37188
|7/21
|Schaper Kordel
|Guill Danny
|$215,000
|395 Devon Chase
|Gallatin
|37066
|7/25
|Mason Ervin H II
|Clayton Prop Inc
|$205,900
|131 Irish Oaks
|Portland
|37148
|7/12
|Reed Phillip
|Greenspace Partners
|$204,000
|Durham
|Hndrsnville
|37075
|7/28
|Lennar Homes of TN LLC
|Wfc Durham Holdings VII G P
|$201,555
|450 Broadway
|Portland
|37148
|7/11
|Keen Patricia; Keen Timothy
|Schaffhouser John; Schaffhouser Michelle
|$200,000
|95 Plumlee
|Hndrsnville
|37075
|7/14
|McCormick Timothy
|Lifestyle Home Builders Inc
|$185,900
|95 Plumlee
|Hndrsnville
|37075
|7/20
|Bennouna Omar; Skoukd Ghita
|Lifestyle Home Builders Inc
|$185,900
|95 Plumlee
|Hndrsnville
|37075
|7/14
|Story Demetria D
|Lifestyle Homes Builders Inc
|$184,900
|574 Cook
|Portland
|37148
|7/11
|Altamirano Miguel Sandoval; Mayorga Maria E
|Baggett General Contractors
|$175,000
|95 Plumlee
|Hndrsnville
|37075
|7/10
|Dalton Shelby L
|Caruthers Marilyn R; Goad Mary Christine
|$169,900
|326 Meadows
|Portland
|37148
|7/13
|Volner Joshua G
|Miller Derrick D
|$165,900
|641 Portland
|Portland
|37148
|7/20
|Proudfoot Cassie Deanne
|Baker Randall
|$165,500
|645 Portland
|Portland
|37148
|7/27
|Patana Tiffany L
|Baker Randall
|$165,500
|Durham
|Henderson
|37075
|7/3
|Weekley Homes LLC
|WFC Durham Holdings VII G P
|$147,606
|127 Burntash
|Hndrsnville
|37075
|7/28
|Southeastern Building Corp
|WC Land Inv LLC
|$140,000
|120 Burntash
|Hndrsnville
|37075
|7/28
|Southeastern Building Corp
|WC Land Inv LLC
|$140,000
|178 Flat Ridge
|Goodlttsvlle
|37072
|7/6
|McHenry John Charles; McHenry Stephanie Ann
|Gentry Connie Lynn; McHenry Stephanie Ann; Smiley Kimberly Renae
|$140,000
|76 Highway
|Portland
|37148
|7/6
|Harper Amy L; Harper Kenneth R
|Biggs Danny R; Biggs Elizabeth C
|$140,000
|1098, 1102 Summerstar
|Gallatin
|37066
|7/7
|Cages Bend Land Co GP
|Baywood Pointe Partnership
|$138,000
|674 Neals
|Gallatin
|37066
|7/5
|Beckner Jason Edward; Beckner Melissa Freeland
|Irvin Amanda B; Irvin Leland B
|$135,000
|11 Liberty
|Gallatin
|37066
|7/25
|Scott Mark A; Scott Melody C
|Dorris Patricia Jana
|$117,740
|732 Mike
|Gallatin
|37066
|7/7
|Bennett Bryan; Bennett Kimberly
|Davis Eric T; Davis Eric T Adm; Davis Jack Junior Estate
|$114,500