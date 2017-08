Top Middle Tennessee commercial transactions for July 2017

VOL. 41 | NO. 34 | Friday, August 25, 2017

Top commercial real estate sales, July 2017, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 101, 201, 301, 401 Space Park South Nashville 37211 7/12 IC Industrial Reit Lightning Propco III LLC $62,840,000 5000 Mountain Springs Antioch 37013 7/28 Steadfast Discovery LLC MRP Mountain View LP $49,750,000 5610 Old Hickory Hermitage 37076 7/6 Hermitarel LLC Spyglass Nashville TN LLC $23,600,000 2973 Sidco Nashville 37204 7/28 Forstone Sidco LLC 2967 Sidco Drive Holdings LLC $13,300,000 301 2nd, 651, 660 Joseph Nashville 37207 7/5 Riverchase Holdings LP Riverchase Apts TN LLC $11,200,000 601 5th, 509 Lea, 500 Lafayette Nashville 37203 7/3 Randal Nashville Prop LLC Shirley Street Inv LLC $8,165,000 5312 Hickory Woods Antioch 37013 7/27 Hickory Woods Senior Living LLC Tnmurf LLC $6,000,000 1830 Spring Branch Madison 37115 7/26 1830 Spring Branch Dr LLC Spring Branch LLC $5,900,000 346 Ladybird Nashville 37217 7/13 Quarter Jackson LLC Music City Partners LLC $5,025,000 1809 Dabbs Nashville 37210 7/7 WVF Dabbs LLC 1809 Dabbs Avenue LLC $4,800,000 3739 Hoggett Ford Hermitage 37076 7/17 Beazer Homes LLC Daniel M Hessey Jr Trust $4,313,500 4000 Hillsboro Nashville 37215 7/5 Green Hills Mall Trg LLC Dillard TN Operating LP $4,185,000 93 Taylor Nashville 37208 7/3 East Germantown Inv LLC Charles T Allen Family Trust; Allen Charles T Estate $3,700,000 7119 Centennial Nashville 37209 7/18 Dore Frog LLC Centennial Boulevard Associates $3,400,000 2020 21st Nashville 37212 7/27 Hillsboro Aesthetics Partners LLC Hawkins William H Trustee $3,150,000 2303 Crestmoor Nashville 37215 7/5 2303 Crestmoor Inc Selby Andrea S; Selby Andrea L $3,070,000 3300 Murfreesboro Antioch 37013 7/17 Cascades Apts LLC Thomas George Ellis Jr $3,000,000 3046 Dickerson Nashville 37207 7/28 Maplewood Square LLC Hnp Prop $2,500,000 3049 Dickerson Nashville 37207 7/3 Jay Amba Ma LLC Jacksons Courtyard Partnership; Knabco LLC; Johnston Crews III; Lowe Rob $2,350,000 1920 Adelicia Nashville 37212 7/5 GRF Nashville Holdings LLC Kah Realty LLC $2,184,961 2400 Kline Nashville 37211 7/20 Craighead Capital Corp GT3 Prop $2,150,000 3817 Bedford Nashville 37215 7/10 3817 Bedford Partners LLC 218 Building LLC $2,075,000 3102 Belmont Nashville 37212 7/18 Lipscomb University Shinn George I $2,000,000 0 Old Hickory Hermitage 37076 7/13 ECG Hermitage LP Davco-O H Blvd Prop $1,850,000 6260 Nolensville Nashville 37211 7/28 Nazemi Mohammad; Hassanzadeh Shohreh Puckett Marsha; Beatty Tina; Argo Richard W; Richard Carney Argo Living Trust; Smithson Robbie Jo $1,750,000 874 Murfreesboro Nashville 37217 7/21 Piccadilly Holdings LLC Piccadilly Restaurants LLC $1,430,000 1921 Elm Hill Nashville 37210 7/21 Westchase Partners LLC; Westchase Series 1 CRB Prop LLC $1,336,000 5101 Kentucky Nashville 37209 7/6 VP Holdings LLC White Cannonball; White Donnie W $1,260,000 0 Stanley Nashville 37210 7/21 Cumberland Division Ser-Nmra Stanley Street LLC $1,100,000 2610 Westwood Nashville 37204 7/20 2610 Westwood GP Manz Mark $965,000 2837, 2839 Lebanon Nashville 37214 7/6 Gifford William C Jr Hollingsworth Family LP $850,000 332 Hill Nashville 37210 7/20 Haskins Prop LLC Thompson-Jahn Prop LLC $785,000 1401, 1403 9th Nashville 37208 7/24 Yafai Nabil R Ridgetop Inc $725,000 4901 Centennial Nashville 37209 7/21 4901 Centennial Partners LLC Gaydamachenko Yuriy; Samokhina Olena $705,000 1003, 1005 1st Nashville 37210 7/20 Tm Inv LLC Aci Supply Co Inc $645,000 3215 Ambrose Nashville 37207 7/24 Pinson Prop LLC Camden Holdings of TN LLC $580,000 4700 Whites Creek Whites Creek 37189 7/18 Sanders Sarah L; Teague James Matthew Bruno Vicki Gene; Martin Gregory Eugene; Martin Christopher Lee $575,000 2827 Murfreesboro Antioch 37013 7/3 Ch-2827 Murfreesboro Pike Nashville TN LLC Apex Bank; Bank of Camden $525,000 277 Gleaves Madison 37115 7/21 Reyes Ramiro; Reyes Aurelio Trust A; Howell William H Billy Sr Estate $525,000 514 Monroe Nashville 37208 7/6 JGLAC GP Donnelly Laren $525,000 606 Fesslers Nashville 37210 7/3 RSG Fesslers GP Claxton Robert Neeley; Claxton Sue C; Claxton Richard Burton; Claxton Sandra June; Claxton Jacqueline $500,000 0 Little Marrowbone Ashland City 37015 7/3 Whitlow Stacy; Boggs Jonathan Gilbert Charles Henry; Gilbert Harris A; Gilbert Charles Jr $495,000 1215 4th Nashville 37208 7/10 Patrcielli Family Trust Shearer Robert A; Shearer Sherry L $451,500 4005 Travis Nashville 37211 7/25 Scales Nutrition & Wellness Pllc V&C Holding LLC $415,000 17, 20 Keith Nashville 37210 7/10 Breedlove Daniel Joslin Robert J Jr; Lewis James A $400,000 3407 Clarksville Nashville 37218 7/6 3407 Clarksville Pike LLC Duke Tracy Wayne; Duke Karen Darlene $398,000 120 Main Goodlttsvlle 37072 7/20 Baggett Christy; Diaz-Barriga Herman Taras Antiques LLC $395,000 200 Glenrose Nashville 37210 7/10 Urzuas Auto Service Inc Akbari Jamshid; Akbari Hamid $370,000 7498 Charlotte Nashville 37209 7/21 Watters Vance Rader Larry D; Rader Samuel Herbert; Snider Leanne R; Paul Claudia; Mote Kathilu; Giuliani Teresa; Rader Samuel H $360,000 725, 727, 729, 731 Holder Nashville 37217 7/25 Cooley John T Wolff Family Revocable Trust $358,000 613, 615, 617, 619 Castlegate Nashville 37217 7/12 Woodard Debra; Woodward Mark Sims Darlene; Sims Darlene P $351,000 303 Criddle Nashville 37219 7/24 Laine Charles Edward Jr; Laine Susan Seelochan Alex R; Seelochan Ashley D; Seelochan Derek; Seelochan Pamela $325,000 1032 Maynor Nashville 37216 7/5 Robison Anne Marie North By Northeast Dev LLC $324,000 817 3rd Nashville 37201 7/19 Gaines Lauren E Thompson Dale $292,000 1413 Stratton Nashville 37206 7/6 Sargent Thomas Jr; Sargent Christine Lee Jeffrey A; Chance Matthew R $280,000 3702 Nolensville Nashville 37211 7/7 Reinke Melissa Christine Flores Moises; Rodriguez Laura Elena $271,000 324 Plus Park Nashville 37217 7/6 Black Patch Rock LLC Hood Bay LLC $269,000 1300 Stainback Nashville 37207 7/13 Maverick Prop LLC Dunn David $260,000 324 Harrison Nashville 37211 7/20 BBS Partners GP King Jeffrey C; King Tammy R $244,900 2203, 2205 Elliott Old Hickory 37138 7/21 Ciara Prop Gray Billy $233,000 3366 Stoners Bend Hermitage 37076 7/13 Chief Rental Inc Smith Ann B; Smith Jeffrey A $225,000 604 Fesslers Nashville 37210 7/3 RSG Fesslers GP 883 Ehp LLC $225,000 3001 Dickerson Nashville 37207 7/12 Qiqieh Saed Davis Lyman T Jr; Davis Sally S $208,000 0 Spence Nashville 37210 7/3 Olympus Dev LLC Jones Living Trust $200,000 6454 Alessio Joelton 37080 7/10 Central Zion Church New Birth Ministries Inc $185,000 972 Strouse Nashville 37206 7/6 Skyline Prop LLC Meade Stephen F $180,000 120 Donelson Nashville 37214 7/5 Natural Awakenings Hair Salon LLC Mooney Errol; Mooney Mary $165,500 4459 Little Marrowbone Joelton 37080 7/17 Camacho Robert F; Camacho Sara Leslie Collins Gordon; Collins Susan $165,000 3032, 3034 Mossdale Antioch 37013 7/28 Dreaminc Arkansas Partners LLC $165,000 201 Acklen Park Nashville 37203 7/3 Li Zhengling; Zhang Younian McDaniel William Bruce $147,000 1218 Massman Nashville 37217 7/28 Westrup Sylvia J Robbins Mark $140,000 105, 105B 24th, 2206 Old Hickory Old Hickory 37138 7/19 Bockman Jason Frogge James G Estate; Frogge Katherine Executor $135,000 1614 Jefferson Nashville 37208 7/10 Molette Lee O II William R McCarty Jr Living Trust $130,000 3315 Felicia Nashville 37209 7/3 Lipford Ernest; Sparks Diondria Johnson Karen $125,000 219 Anthony Old Hickory 37138 7/14 Pointer Catherine Lynn Blackwelder Judy $117,900 841 Wren Goodlttsvlle 37072 7/3 Rollins James L; Rollins Ying Cranford George Marshall $105,000

Williamson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 201 Gillespie Franklin 37067 7/20 IMT Capital IV Cool Springs LLC Bre Piper Mf Cool Springs TN LLC $97,500,000 5200 Maryland Brentwood 37027 7/27 New 165 LLC AF Parklane TN LLC $18,175,000 6662 Cross Keys College Gr 37046 7/3 Tts Holdings LLLP Hill Charleen Lee; Hill Joe M $5,500,000 1591 Mallory Brentwood 37027 7/14 Gardner School Partnership Gregel School Property III LLC $3,402,000 222 Mallory Station Franklin 37067 7/7 Crp Av Venture 3 Cool Springs LLC Franklin Radio Associates Inc $2,840,000 152 Wilson Pike Brentwood 37027 7/12 Bank of the Ozarks Duffield Lavada M $2,800,000 0 Wilkes Spring Hill 37174 7/12 Campbell Station LLC TN Spring Hill Wilkes LLC $2,604,428 2097 Wilson Franklin 37067 7/7 Stock Stephen Fly Edwin Lee; Fly Jerre M III; Fly Jerry M III; Vierling Paula Fly $2,231,430 305 Sheldon Valley Nolensville 37135 7/28 SV Retail LLC Tisano Realty Inc $2,115,000 2097 Wilson Franklin 37067 7/7 Thompson Melvin Inv Trust II Stock Stephen $1,881,430 5400 Waddell Hollow Franklin 37064 7/17 McDowell Kellie Evans Lynne Schuler $1,600,000 4 Sneed Brentwood 37027 7/20 Rutherford Nancy S Sneed Manor Dev Company Inc $1,300,000 3 Sneed Brentwood 37027 7/26 Jacobs Jeremy B; Jacobs Patricia H Sneed Manor Dev Company Inc $1,260,000 2017 Fairview Fairview 37062 7/14 Bates Austin Bank of America $1,251,100 7818 Old Nashville Fairview 37062 7/20 Otter Creek Holdings LLC Bufford Jennifer Rose; Jones James Ricky; Kidder Reda Olivia $900,000 3478 Sweeney Hollow Franklin 37064 7/31 Johnson Jill B; Johnson Samuel P Sweeney Holler Waller LLC $890,000 7465 Harpeth Franklin 37064 7/6 Garvey Cynthia A; Wilson Eddie K Sanders Alan; Sanders Alan B; Sanders Ann; Sanders Margaret A $815,000 3060 Mallory Franklin 37067 7/6 Waffle House Inc Lowes Home Centers LLC $800,000 0 Nolensville Nolensville 37135 7/31 Freegard Partners X Jtb Enterprises LLC $758,842 0 Nolensville Nolensville 37135 7/31 Storplace Partners of Nolensville Jtb Enterprises LLC $691,158 7199 Anderson Fairview 37062 7/18 Coffee Stephen Allen; Coffee Suzanne Keigley Davis Daylan E; Davis Keshia M $639,900 7711 Barnhill Primm Spr 38476 7/14 Fairview Prop LLC Richards Herman T Jr $499,000 1804 Williamson Brentwood 37027 7/6 Campbell Earl M; Campbell Elizabeth M; Dudycha Mark B Jain Anil K; Jain Neeru $490,000 9919 Maxwell Brentwood 37027 7/27 Wiesner Jack W Maxwell Alton W; Maxwell Debra L H $467,500 1934 Burke Hollow Nolensville 37135 7/20 Palelil John P Edwards Joyce L $410,000 7117 Anglin Fairview 37062 7/31 Abernathy Michael T; Abernathy Peyton S Blackburn Janie West; West Millard Cecil (Estate Of); Whitley Patricia West $374,000 2097 Wilson Franklin 37067 7/7 Thompson Melvin Blake Living Trust Stock Stephen $350,000 Thompsons Station Thomp St 37179 7/20 Williams Candace Old Hillsboro Building Company LLC $310,000 0 Nolensville Arrington 7/27 Ozburn Bonnie W; Ozburn Michael S Jr Ozburn James Lyle $304,000 1026 Holly Tree Gap Brentwood 37027 7/14 Davis Alphonse H Lovier John W $245,900 5708 Hopewell Ridge Franklin 37064 7/20 Adcock Carl Joseph; Adcock Sharon F Richards Mary J; Richards Timothy $225,000 1 Wilson Brentwood 37027 7/7 Bakkum Dean; Erskine Annette Austin Lola Mary $215,000 9853 Split Log Brentwood 37027 7/7 Guirguis Mariet Hoffman Amanda; Hoffman John B; Hoffman John R $140,000 9 Liberty Fairview 37062 7/20 Russell Brian M Fairview Prop LLC $115,000 0 Loblolly Pine Fairview 37062 7/10 Ficken Jackie P; Ficken Junae B; Ficken Luke R; Ficken Susan L; Killingsworth Alan W; Killingsworth Patti L Tomlin Tim (Estate Of); Tomlin Tim L (Estate Of); Tomlin Timothy (Estate Of); Tomlin Timothy L (Estate Of) $114,000 2 Hunting Camp Fairview 37062 7/3 Horner John Q Fairview Prop LLC $107,000

Rutherford County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price New Salem M'Boro 37128 7/24 Mini-Ent Murfreesboro LLC Polestar TN Murfreesboro (Cason) LLC $11,789,956 2039 Wilkinson M'Boro 37129 7/28 Nhi-Reit of TN LLC Polaris Hospital Holdings LLC $4,840,000 Fortress M'Boro 37129 7/26 Beaty Prop LLC Smith Clarissa D $4,379,000 1141 Fortress M'Boro 37128 7/25 Smith Clarissa D Hale Jewell M; Ipm; Kirby Robert L $4,325,000 2699 Lascassas M'Boro 37130 7/6 Clayton Prop Group Inc Elrod Anna W $1,907,217 Almaville Smyrna 37167 7/13 Rose Management LLC Nix Nun Ney $1,500,000 Morton Smyrna 37167 7/17 Cedar Hills Holding L P Elam David Price; Elam John Bernard; Elam Robert Southgate; Elam Roy O III; Reynolds Mary Louise Elam Estate $1,253,000 151 Bain La Vergne 37086 7/17 Bain General Partnership Beers Inv Group Inc $1,241,900 Rutherford M'Boro 37130 7/27 Speedway LLC Hearthwood Dev LLC; Hearthwood Prop No 1 LLC $1,190,000 1232 Salem Park M'Boro 37129 7/3 G-Mamary LLC Timmons J Douglas $1,165,000 11019 Threet Christiana 37037 7/20 11019 Threet Road Trust U/A/D June 26 2017; Taylor Robert Tr Sweeney Chad E; Sweeney Tonya M $1,150,000 8319 Rocky Fork Almaville Smyrna 37167 7/14 Collins Shawn B Tinkham John $900,000 1682 Memorial M'Boro 37129 7/3 Couk Out-MTSU Inc Cook Out-Murfreesboro Inc $550,000 Powells Chapel M'Boro 37129 7/18 H29 Const LLC Chapel Hills Dev Company $530,000 1497 Lowry Smyrna 37167 7/14 A-Z Enterprises Inc; Autoworld of Smyrna Sales & Repair Lowry Ventures LLC $516,000 6674 Johnson Lowe Christiana 37037 7/13 Archibald Shawn; Bartlett Matt; Castillo Josue; Paz William; Perez Alfonso Woodruff Jewell R Estate $260,500 603 Maney M'Boro 37130 7/10 Vantiegham Jessica M; Vantiegham Richard P Williams Buford Corey $249,000 6674 Johnson Lowe Christiana 37037 7/14 Harney Justin Woodruff Jewell Estate $232,000 9313 Pruitt Christiana 37037 7/28 Weatherly Thomas L Littrell Amber; Littrell Jeremy $215,000 5755 Miller Christiana 37037 7/25 Murchinson Heather D; Welcome Joshua D Swanson Devs L P; Swanson Prop Inc $174,900 2185 Allisona Eagleville 37060 7/25 Driver Gerald C; Driver Janet L Tune Mary $168,000 John Bragg Readyville 37149 7/18 Alexis Holdings LLC Belanger Joan E; Belanger Robert; Krantz Brenda M; Krantz Thomas; Neal Charles R; Neal Christine Estate; Perry Betty Jo; Perry Michael $150,000 284 Meigs M'Boro 37128 7/14 Qualls Ann F; Qualls Donald E Harney Stephen D $145,000 6525 Givens Lascassas 37085 7/10 Harvey Emma Jane; Harvey Jeffrey Jay Clark Melissa Bush; Clark Ronald B Jr $140,000 Rockdale Fellowship Mt Juliet 37122 7/6 Knight Jennifer M; Knight Jeremy A Hughes Kathy S; Hughes Tommy L $137,000 Hidden Smyrna 37167 7/6 Butler Scott CFIJ; Corley Donald R; Neff Thomas O Jr $119,000 130 Sunset La Vergne 37086 7/19 Harris Charlotte; Harris Chris Orman Marsha $115,500 2805 Thompson M'Boro 37128 7/12 Vines Jessica Staudt Christopher; Staudt Misti L $115,000 1053 Arlene Lavergne 37086 7/14 Allen & Co Property Management LLC Boone Marilyn D $115,000 1217 Cherrybark Smyrna 37167 7/18 Phillips Margie; Phillips Wallace Phillips Erik A $100,000

Sumner County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price Saint Blaise Gallatin 37066 7/6 Drees Premier Homes Inc SB of Gallatin LLC $975,000 208 A College -D Gallatin 37066 7/24 Graves Tammy; Graves Tim Lake Donald M Estate $625,000 113 Higginson Gallatin 37066 7/26 Reynolds Angela K; Reynolds Brian T Creekside Homes LLC $563,200 210 Ashington Hndrsnville 37075 7/13 West Colleen Celcbration Homes LLC $505,620 215 Kirk Lane Gallatin 37066 7/14 Jones Bradford R; Jones Lindsay B Ben The Builder LLC $479,900 595 Ranch Portland 37148 7/5 Whittaker Shirley; Whittaker Tommy Berry Leonard C Jr $449,900 Brinkley Branch Hndrsnville 37075 7/19 Gabers Bill; Gabers Eve Nimmo Holly R; Nimmo Scott R $435,600 1715 Foxland Blvd Gallatin 37066 7/14 Wardlow Chelsea L; Wardlow Daniel L Meritage Homes of TN Inc $435,038 1017 Kendras Gallatin 37066 7/12 Knowles Curtis Maitland Jr; Knowles Sandy Barnett Davis Amy M; Davis Michael A $408,500 1426 Mud Hollow Hendersonville 37075 7/3 Smith Erin Maire; Smith Jared Ryan Ben The Builder LLC $399,900 1711 Foxland Gallatin 37066 7/3 Nevill Daphne; Nevill Larry J Meritage Homes of TN Inc $394,818 1009 Laffite Gallatin 37066 7/6 Callahan Laroy Charles; Callahan Susan Lynn Clayton Prop Group Inc $390,732 206 Calumet Gallatin 37066 7/12 Burgbacher Kelley M; Burgbacher Robert W Clayton Prop Group Inc $387,972 1704 Foxland Gallatin 37066 7/5 Anderson Ann Louise; Anderson Ronald Gene Meritage Homes of TN Inc $385,712 Carellton Gallatin 37066 7/18 Baker Cristina; Baker James T Lennar Homes of TN LLC $385,000 117 Circle Hndrsnville 37075 7/10 Stalewska Katarzyna; Szpara Andrzej Green Hills Const LLC $380,000 1596 Hunt Club Gallatin 37066 7/13 Hegeman Barbara; Hegeman Gary Boone Darryl N; Boone Karen M $379,500 625 Lingering Hndrsnville 37075 7/11 Mullins Candice Lorraine; Paul Debra Lynn; Paul Jeffrey D Clayton Prop Group Inc $379,209 815 Cherry Grove Hndrsnville 37075 7/11 Lowry Jennifer L; Lowry Ronald M Clayton Prop Group Inc $377,471 163 Bushs Gallatin 37066 7/3 Distefano Amy D; Distefano Jason S Allwardt Chris; Allwardt Vanessa $370,000 126 Shiloh Gallatin 37066 7/5 Edison Carl W III; Edison Linda S Clarion Homes LLC $369,846 187 Tara Lane Goodlttsvlle 37072 7/14 Miller Terry L; Scott Sandra L Blackmore Sandra H $363,000 206 Dry Fork Creek Bethpage 37022 7/10 Broaddus Chrystal K; Broaddus William C Morales Steve $360,000 859 Cherry Grove Hndrsnville 37075 7/28 Toth Christina N; Toth Nicholas J Clayton Prop Group Inc $357,776 1044 Merrick Hndrsnville 37075 7/24 Gilday Mathew D; Gilday Stacey G Mullins Candice L; Paul Brittany; Paul Debra; Paul Jeffrey D $347,900 137 Burntash Hndrsnville 37075 7/24 Dawald Alex Thomas; Dawald Allison Lynn Southeastern Building Corp $343,233 823 Cherry Grove Hndrsnville 37075 7/20 Willoughby Anesa R Clayton Prop Group Inc $337,881 1523 Drakes Creek Hndrsnville 37075 7/28 Stumpfig John H; Stumpfig Sylvia C Lennar Homes of TN LLC $335,990 152 Hackney Gallatin 37066 7/21 Arendall Jamie L; Crunk Timothy P Jr NVR Inc $319,440 811 Cherry Grove Hndrsnville 37075 7/20 Kolodziej Brittany Elizabeth; Kolodziej Michael David Clayton Prop Group Inc $313,909 268 Jocelyn Dr Cottontown 37048 7/14 Shivers Michael; Shivers Tara Clayton Prop Group Inc $313,843 455 Goodman Gallatin 37066 7/18 Loehr David C; Muir Lindsey E NVR Inc; Ryan Homes $304,735 105 Valcour Hndrsnville 37075 7/26 Wherry Shatara D Southeastern Building Corp $299,556 366 Lola Cottontown 37048 7/25 Kirkpatrick Aaron Michael; Kirkpatrick Joanna Kasone Clayton Prop Group Inc $289,032 407 Goodman Gallatin 37066 7/20 Landsberg Morgan; Payne Conor Marquette NVR Inc $287,136 52 Nokes Hndrsnville 37075 7/21 Alvarado Brittany N; Alvarado Daniel Lee Parkside Builders LLC $286,695 104 Bellingdon Gallatin 37066 7/11 Hall Robin; Hall Shirley Boone Wanda J $284,900 406 Lucy Gallatin 37066 7/6 Hood Elizabeth A; Hood Walter Allan Jones Barbara; Jones Randall R $284,900 236 Jocelyn Cottontown 37048 7/5 Green Brenda M; Green Danielle R; Green David T; Villafana Kempess T Clayton Prop Group Inc $284,168 1080 Sagewood Gallatin 37066 7/20 Smith Angeline; Smith Brian Hughes Caleb L; Hughes Mariah $280,000 176 Shun Cottontown 37048 7/3 Goodwin Donnie Lee Wise Susan; Wise Ted $279,900 167 Day Star Gallatin 37066 7/28 Cross Linda H Clayton Prop Group Inc $278,668 113 Clarice White House 37188 7/5 Murph William S Wall Bob L; Wall Dorothy H $275,000 205 Poppy Springs Hndrsnville 37075 7/10 Hayes Detreke; Manning Clair T Clayton Prop Group Inc $270,461 1101 Harsh Castalian Springs 37031 7/25 Coile Leah; Coile Travis Kortely Linda; Kortely Steve $270,000 201 Poppy Springs Hndrsnville 37075 7/5 Berkin Bill; Berkin Karen Clayton Prop Group Inc $269,631 825 Browns Gallatin 37066 7/6 Kime Margaret J Pinnacle Dev Co Inc $266,166 264 Jocelyn Cottontown 37048 7/20 Moyes David III; Moyes Stephanie Clayton Prop Group Inc $264,925 209 Poppy Springs Hndrsnville 37075 7/25 Ratliff C R Jr Clayton Prop Group Inc $261,430 825 Browns Gallatin 37066 7/6 Reed Glenda J Pinnacle Dev Co Inc $259,900 825 Browns Gallatin 37066 7/6 Hoffman Carolyn Pinnacle Dev Co Inc $254,900 126 Trenton Hndrsnville 37075 7/27 Martindale Brooke; Martindale Miles Copeland Jennifer L; Copeland Phillip $250,000 314 Stratford Park Gallatin 37066 7/6 Blackburn Carmen; Blackburn Roger Genaro Lisa A; Genaro Tim E $250,000 105 Mitchell Portland 37148 7/6 Gregory Joshua Kyle; Gregory Pamela Megan Jr Builders LLC $249,900 825 Browns Gallatin 37066 7/19 Finley Elizabeth; Finley Lanny Pinnacle Dev Co Inc $249,900 475 Lucy Gallatin 37066 7/6 Puckett James H Jr; Puckett Willodene Jones Barbara; Jones Randall R $249,225 1072 Sagewood Gallatin 37066 7/14 Hp TN I LLC Sebestik David Alexander; Sebestik Samantha Jo $249,000 1045 Campbell Gallatin 37066 7/19 Anderson Rebecca; Parks Kenneth D Woodfin Carly; Woodfin Joseph $240,000 241 Beacon Gallatin 37066 7/27 Baquero Marco A Dennis Cynthia Lou Estate; Dennis Russell James; Smith Kimberly Neagle Adm $238,000 703 Yosemite Gallatin 37066 7/27 Crocker Dawn; Crocker Elvin M LGI Homes-TN LLC $237,900 1043 Harper Dean Gallatin 37066 7/11 Auen Erica N; Auen Richard W Jr Louallen Builders Inc $232,900 458 Ryan Gallatin 37066 7/25 Ferone Cathy A Clayton Prop Group Inc $230,600 248 Jocelyn Cottontown 37048 7/6 Boyle Crystal Jade; Haynes Adam Newman Clayton Prop Group Inc $230,145 472 Lucy Gallatin 37066 7/11 Carr Stacy Shannon; Tuck Christopher W Jones Barbara; Jones Randall R $229,300 1057 Lindyn Lee Way Gallatin 37066 7/14 Overton Izaak D Sr; Overton Lakeisha M Louallen Builders Inc $219,900 214 Eastside White House 37188 7/21 Schaper Kordel Guill Danny $215,000 395 Devon Chase Gallatin 37066 7/25 Mason Ervin H II Clayton Prop Inc $205,900 131 Irish Oaks Portland 37148 7/12 Reed Phillip Greenspace Partners $204,000 Durham Hndrsnville 37075 7/28 Lennar Homes of TN LLC Wfc Durham Holdings VII G P $201,555 450 Broadway Portland 37148 7/11 Keen Patricia; Keen Timothy Schaffhouser John; Schaffhouser Michelle $200,000 95 Plumlee Hndrsnville 37075 7/14 McCormick Timothy Lifestyle Home Builders Inc $185,900 95 Plumlee Hndrsnville 37075 7/20 Bennouna Omar; Skoukd Ghita Lifestyle Home Builders Inc $185,900 95 Plumlee Hndrsnville 37075 7/14 Story Demetria D Lifestyle Homes Builders Inc $184,900 574 Cook Portland 37148 7/11 Altamirano Miguel Sandoval; Mayorga Maria E Baggett General Contractors $175,000 95 Plumlee Hndrsnville 37075 7/10 Dalton Shelby L Caruthers Marilyn R; Goad Mary Christine $169,900 326 Meadows Portland 37148 7/13 Volner Joshua G Miller Derrick D $165,900 641 Portland Portland 37148 7/20 Proudfoot Cassie Deanne Baker Randall $165,500 645 Portland Portland 37148 7/27 Patana Tiffany L Baker Randall $165,500 Durham Henderson 37075 7/3 Weekley Homes LLC WFC Durham Holdings VII G P $147,606 127 Burntash Hndrsnville 37075 7/28 Southeastern Building Corp WC Land Inv LLC $140,000 120 Burntash Hndrsnville 37075 7/28 Southeastern Building Corp WC Land Inv LLC $140,000 178 Flat Ridge Goodlttsvlle 37072 7/6 McHenry John Charles; McHenry Stephanie Ann Gentry Connie Lynn; McHenry Stephanie Ann; Smiley Kimberly Renae $140,000 76 Highway Portland 37148 7/6 Harper Amy L; Harper Kenneth R Biggs Danny R; Biggs Elizabeth C $140,000 1098, 1102 Summerstar Gallatin 37066 7/7 Cages Bend Land Co GP Baywood Pointe Partnership $138,000 674 Neals Gallatin 37066 7/5 Beckner Jason Edward; Beckner Melissa Freeland Irvin Amanda B; Irvin Leland B $135,000 11 Liberty Gallatin 37066 7/25 Scott Mark A; Scott Melody C Dorris Patricia Jana $117,740 732 Mike Gallatin 37066 7/7 Bennett Bryan; Bennett Kimberly Davis Eric T; Davis Eric T Adm; Davis Jack Junior Estate $114,500

Wilson County