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VOL. 41 | NO. 34 | Friday, August 25, 2017

Top Middle Tennessee commercial transactions for July 2017

Updated 12:15PM
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Top commercial real estate sales, July 2017, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersPrice
101, 201, 301, 401 Space Park South Nashville 37211 7/12 IC Industrial Reit Lightning Propco III LLC $62,840,000
5000 Mountain Springs Antioch 37013 7/28 Steadfast Discovery LLC MRP Mountain View LP $49,750,000
5610 Old Hickory Hermitage 37076 7/6 Hermitarel LLC Spyglass Nashville TN LLC $23,600,000
2973 Sidco Nashville 37204 7/28 Forstone Sidco LLC 2967 Sidco Drive Holdings LLC $13,300,000
301 2nd, 651, 660 Joseph Nashville 37207 7/5 Riverchase Holdings LP Riverchase Apts TN LLC $11,200,000
601 5th, 509 Lea, 500 Lafayette Nashville 37203 7/3 Randal Nashville Prop LLC Shirley Street Inv LLC $8,165,000
5312 Hickory Woods Antioch 37013 7/27 Hickory Woods Senior Living LLC Tnmurf LLC $6,000,000
1830 Spring Branch Madison 37115 7/26 1830 Spring Branch Dr LLC Spring Branch LLC $5,900,000
346 Ladybird Nashville 37217 7/13 Quarter Jackson LLC Music City Partners LLC $5,025,000
1809 Dabbs Nashville 37210 7/7 WVF Dabbs LLC 1809 Dabbs Avenue LLC $4,800,000
3739 Hoggett Ford Hermitage 37076 7/17 Beazer Homes LLC Daniel M Hessey Jr Trust $4,313,500
4000 Hillsboro Nashville 37215 7/5 Green Hills Mall Trg LLC Dillard TN Operating LP $4,185,000
93 Taylor Nashville 37208 7/3 East Germantown Inv LLC Charles T Allen Family Trust; Allen Charles T Estate $3,700,000
7119 Centennial Nashville 37209 7/18 Dore Frog LLC Centennial Boulevard Associates $3,400,000
2020 21st Nashville 37212 7/27 Hillsboro Aesthetics Partners LLC Hawkins William H Trustee $3,150,000
2303 Crestmoor Nashville 37215 7/5 2303 Crestmoor Inc Selby Andrea S; Selby Andrea L $3,070,000
3300 Murfreesboro Antioch 37013 7/17 Cascades Apts LLC Thomas George Ellis Jr $3,000,000
3046 Dickerson Nashville 37207 7/28 Maplewood Square LLC Hnp Prop $2,500,000
3049 Dickerson Nashville 37207 7/3 Jay Amba Ma LLC Jacksons Courtyard Partnership; Knabco LLC; Johnston Crews III; Lowe Rob $2,350,000
1920 Adelicia Nashville 37212 7/5 GRF Nashville Holdings LLC Kah Realty LLC $2,184,961
2400 Kline Nashville 37211 7/20 Craighead Capital Corp GT3 Prop $2,150,000
3817 Bedford Nashville 37215 7/10 3817 Bedford Partners LLC 218 Building LLC $2,075,000
3102 Belmont Nashville 37212 7/18 Lipscomb University Shinn George I $2,000,000
0 Old Hickory Hermitage 37076 7/13 ECG Hermitage LP Davco-O H Blvd Prop $1,850,000
6260 Nolensville Nashville 37211 7/28 Nazemi Mohammad; Hassanzadeh Shohreh Puckett Marsha; Beatty Tina; Argo Richard W; Richard Carney Argo Living Trust; Smithson Robbie Jo $1,750,000
874 Murfreesboro Nashville 37217 7/21 Piccadilly Holdings LLC Piccadilly Restaurants LLC $1,430,000
1921 Elm Hill Nashville 37210 7/21 Westchase Partners LLC; Westchase Series 1 CRB Prop LLC $1,336,000
5101 Kentucky Nashville 37209 7/6 VP Holdings LLC White Cannonball; White Donnie W $1,260,000
0 Stanley Nashville 37210 7/21 Cumberland Division Ser-Nmra Stanley Street LLC $1,100,000
2610 Westwood Nashville 37204 7/20 2610 Westwood GP Manz Mark $965,000
2837, 2839 Lebanon Nashville 37214 7/6 Gifford William C Jr Hollingsworth Family LP $850,000
332 Hill Nashville 37210 7/20 Haskins Prop LLC Thompson-Jahn Prop LLC $785,000
1401, 1403 9th Nashville 37208 7/24 Yafai Nabil R Ridgetop Inc $725,000
4901 Centennial Nashville 37209 7/21 4901 Centennial Partners LLC Gaydamachenko Yuriy; Samokhina Olena $705,000
1003, 1005 1st Nashville 37210 7/20 Tm Inv LLC Aci Supply Co Inc $645,000
3215 Ambrose Nashville 37207 7/24 Pinson Prop LLC Camden Holdings of TN LLC $580,000
4700 Whites Creek Whites Creek 37189 7/18 Sanders Sarah L; Teague James Matthew Bruno Vicki Gene; Martin Gregory Eugene; Martin Christopher Lee $575,000
2827 Murfreesboro Antioch 37013 7/3 Ch-2827 Murfreesboro Pike Nashville TN LLC Apex Bank; Bank of Camden $525,000
277 Gleaves Madison 37115 7/21 Reyes Ramiro; Reyes Aurelio Trust A; Howell William H Billy Sr Estate $525,000
514 Monroe Nashville 37208 7/6 JGLAC GP Donnelly Laren $525,000
606 Fesslers Nashville 37210 7/3 RSG Fesslers GP Claxton Robert Neeley; Claxton Sue C; Claxton Richard Burton; Claxton Sandra June; Claxton Jacqueline $500,000
0 Little Marrowbone Ashland City 37015 7/3 Whitlow Stacy; Boggs Jonathan Gilbert Charles Henry; Gilbert Harris A; Gilbert Charles Jr $495,000
1215 4th Nashville 37208 7/10 Patrcielli Family Trust Shearer Robert A; Shearer Sherry L $451,500
4005 Travis Nashville 37211 7/25 Scales Nutrition & Wellness Pllc V&C Holding LLC $415,000
17, 20 Keith Nashville 37210 7/10 Breedlove Daniel Joslin Robert J Jr; Lewis James A $400,000
3407 Clarksville Nashville 37218 7/6 3407 Clarksville Pike LLC Duke Tracy Wayne; Duke Karen Darlene $398,000
120 Main Goodlttsvlle 37072 7/20 Baggett Christy; Diaz-Barriga Herman Taras Antiques LLC $395,000
200 Glenrose Nashville 37210 7/10 Urzuas Auto Service Inc Akbari Jamshid; Akbari Hamid $370,000
7498 Charlotte Nashville 37209 7/21 Watters Vance Rader Larry D; Rader Samuel Herbert; Snider Leanne R; Paul Claudia; Mote Kathilu; Giuliani Teresa; Rader Samuel H $360,000
725, 727, 729, 731 Holder Nashville 37217 7/25 Cooley John T Wolff Family Revocable Trust $358,000
613, 615, 617, 619 Castlegate Nashville 37217 7/12 Woodard Debra; Woodward Mark Sims Darlene; Sims Darlene P $351,000
303 Criddle Nashville 37219 7/24 Laine Charles Edward Jr; Laine Susan Seelochan Alex R; Seelochan Ashley D; Seelochan Derek; Seelochan Pamela $325,000
1032 Maynor Nashville 37216 7/5 Robison Anne Marie North By Northeast Dev LLC $324,000
817 3rd Nashville 37201 7/19 Gaines Lauren E Thompson Dale $292,000
1413 Stratton Nashville 37206 7/6 Sargent Thomas Jr; Sargent Christine Lee Jeffrey A; Chance Matthew R $280,000
3702 Nolensville Nashville 37211 7/7 Reinke Melissa Christine Flores Moises; Rodriguez Laura Elena $271,000
324 Plus Park Nashville 37217 7/6 Black Patch Rock LLC Hood Bay LLC $269,000
1300 Stainback Nashville 37207 7/13 Maverick Prop LLC Dunn David $260,000
324 Harrison Nashville 37211 7/20 BBS Partners GP King Jeffrey C; King Tammy R $244,900
2203, 2205 Elliott Old Hickory 37138 7/21 Ciara Prop Gray Billy $233,000
3366 Stoners Bend Hermitage 37076 7/13 Chief Rental Inc Smith Ann B; Smith Jeffrey A $225,000
604 Fesslers Nashville 37210 7/3 RSG Fesslers GP 883 Ehp LLC $225,000
3001 Dickerson Nashville 37207 7/12 Qiqieh Saed Davis Lyman T Jr; Davis Sally S $208,000
0 Spence Nashville 37210 7/3 Olympus Dev LLC Jones Living Trust $200,000
6454 Alessio Joelton 37080 7/10 Central Zion Church New Birth Ministries Inc $185,000
972 Strouse Nashville 37206 7/6 Skyline Prop LLC Meade Stephen F $180,000
120 Donelson Nashville 37214 7/5 Natural Awakenings Hair Salon LLC Mooney Errol; Mooney Mary $165,500
4459 Little Marrowbone Joelton 37080 7/17 Camacho Robert F; Camacho Sara Leslie Collins Gordon; Collins Susan $165,000
3032, 3034 Mossdale Antioch 37013 7/28 Dreaminc Arkansas Partners LLC $165,000
201 Acklen Park Nashville 37203 7/3 Li Zhengling; Zhang Younian McDaniel William Bruce $147,000
1218 Massman Nashville 37217 7/28 Westrup Sylvia J Robbins Mark $140,000
105, 105B 24th, 2206 Old Hickory Old Hickory 37138 7/19 Bockman Jason Frogge James G Estate; Frogge Katherine Executor $135,000
1614 Jefferson Nashville 37208 7/10 Molette Lee O II William R McCarty Jr Living Trust $130,000
3315 Felicia Nashville 37209 7/3 Lipford Ernest; Sparks Diondria Johnson Karen $125,000
219 Anthony Old Hickory 37138 7/14 Pointer Catherine Lynn Blackwelder Judy $117,900
841 Wren Goodlttsvlle 37072 7/3 Rollins James L; Rollins Ying Cranford George Marshall $105,000

Williamson County

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersPrice
201 Gillespie Franklin 37067 7/20 IMT Capital IV Cool Springs LLC Bre Piper Mf Cool Springs TN LLC $97,500,000
5200 Maryland Brentwood 37027 7/27 New 165 LLC AF Parklane TN LLC $18,175,000
6662 Cross Keys College Gr 37046 7/3 Tts Holdings LLLP Hill Charleen Lee; Hill Joe M $5,500,000
1591 Mallory Brentwood 37027 7/14 Gardner School Partnership Gregel School Property III LLC $3,402,000
222 Mallory Station Franklin 37067 7/7 Crp Av Venture 3 Cool Springs LLC Franklin Radio Associates Inc $2,840,000
152 Wilson Pike Brentwood 37027 7/12 Bank of the Ozarks Duffield Lavada M $2,800,000
0 Wilkes Spring Hill 37174 7/12 Campbell Station LLC TN Spring Hill Wilkes LLC $2,604,428
2097 Wilson Franklin 37067 7/7 Stock Stephen Fly Edwin Lee; Fly Jerre M III; Fly Jerry M III; Vierling Paula Fly $2,231,430
305 Sheldon Valley Nolensville 37135 7/28 SV Retail LLC Tisano Realty Inc $2,115,000
2097 Wilson Franklin 37067 7/7 Thompson Melvin Inv Trust II Stock Stephen $1,881,430
5400 Waddell Hollow Franklin 37064 7/17 McDowell Kellie Evans Lynne Schuler $1,600,000
4 Sneed Brentwood 37027 7/20 Rutherford Nancy S Sneed Manor Dev Company Inc $1,300,000
3 Sneed Brentwood 37027 7/26 Jacobs Jeremy B; Jacobs Patricia H Sneed Manor Dev Company Inc $1,260,000
2017 Fairview Fairview 37062 7/14 Bates Austin Bank of America $1,251,100
7818 Old Nashville Fairview 37062 7/20 Otter Creek Holdings LLC Bufford Jennifer Rose; Jones James Ricky; Kidder Reda Olivia $900,000
3478 Sweeney Hollow Franklin 37064 7/31 Johnson Jill B; Johnson Samuel P Sweeney Holler Waller LLC $890,000
7465 Harpeth Franklin 37064 7/6 Garvey Cynthia A; Wilson Eddie K Sanders Alan; Sanders Alan B; Sanders Ann; Sanders Margaret A $815,000
3060 Mallory Franklin 37067 7/6 Waffle House Inc Lowes Home Centers LLC $800,000
0 Nolensville Nolensville 37135 7/31 Freegard Partners X Jtb Enterprises LLC $758,842
0 Nolensville Nolensville 37135 7/31 Storplace Partners of Nolensville Jtb Enterprises LLC $691,158
7199 Anderson Fairview 37062 7/18 Coffee Stephen Allen; Coffee Suzanne Keigley Davis Daylan E; Davis Keshia M $639,900
7711 Barnhill Primm Spr 38476 7/14 Fairview Prop LLC Richards Herman T Jr $499,000
1804 Williamson Brentwood 37027 7/6 Campbell Earl M; Campbell Elizabeth M; Dudycha Mark B Jain Anil K; Jain Neeru $490,000
9919 Maxwell Brentwood 37027 7/27 Wiesner Jack W Maxwell Alton W; Maxwell Debra L H $467,500
1934 Burke Hollow Nolensville 37135 7/20 Palelil John P Edwards Joyce L $410,000
7117 Anglin Fairview 37062 7/31 Abernathy Michael T; Abernathy Peyton S Blackburn Janie West; West Millard Cecil (Estate Of); Whitley Patricia West $374,000
2097 Wilson Franklin 37067 7/7 Thompson Melvin Blake Living Trust Stock Stephen $350,000
Thompsons Station Thomp St 37179 7/20 Williams Candace Old Hillsboro Building Company LLC $310,000
0 Nolensville Arrington   7/27 Ozburn Bonnie W; Ozburn Michael S Jr Ozburn James Lyle $304,000
1026 Holly Tree Gap Brentwood 37027 7/14 Davis Alphonse H Lovier John W $245,900
5708 Hopewell Ridge Franklin 37064 7/20 Adcock Carl Joseph; Adcock Sharon F Richards Mary J; Richards Timothy $225,000
1 Wilson Brentwood 37027 7/7 Bakkum Dean; Erskine Annette Austin Lola Mary $215,000
9853 Split Log Brentwood 37027 7/7 Guirguis Mariet Hoffman Amanda; Hoffman John B; Hoffman John R $140,000
9 Liberty Fairview 37062 7/20 Russell Brian M Fairview Prop LLC $115,000
0 Loblolly Pine Fairview 37062 7/10 Ficken Jackie P; Ficken Junae B; Ficken Luke R; Ficken Susan L; Killingsworth Alan W; Killingsworth Patti L Tomlin Tim (Estate Of); Tomlin Tim L (Estate Of); Tomlin Timothy (Estate Of); Tomlin Timothy L (Estate Of) $114,000
2 Hunting Camp Fairview 37062 7/3 Horner John Q Fairview Prop LLC $107,000

Rutherford County

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersPrice
New Salem M'Boro 37128 7/24 Mini-Ent Murfreesboro LLC Polestar TN Murfreesboro (Cason) LLC $11,789,956
2039 Wilkinson M'Boro 37129 7/28 Nhi-Reit of TN LLC Polaris Hospital Holdings LLC $4,840,000
Fortress M'Boro 37129 7/26 Beaty Prop LLC Smith Clarissa D $4,379,000
1141 Fortress M'Boro 37128 7/25 Smith Clarissa D Hale Jewell M; Ipm; Kirby Robert L $4,325,000
2699 Lascassas M'Boro 37130 7/6 Clayton Prop Group Inc Elrod Anna W $1,907,217
Almaville Smyrna 37167 7/13 Rose Management LLC Nix Nun Ney $1,500,000
Morton Smyrna 37167 7/17 Cedar Hills Holding L P Elam David Price; Elam John Bernard; Elam Robert Southgate; Elam Roy O III; Reynolds Mary Louise Elam Estate $1,253,000
151 Bain La Vergne 37086 7/17 Bain General Partnership Beers Inv Group Inc $1,241,900
Rutherford M'Boro 37130 7/27 Speedway LLC Hearthwood Dev LLC; Hearthwood Prop No 1 LLC $1,190,000
1232 Salem Park M'Boro 37129 7/3 G-Mamary LLC Timmons J Douglas $1,165,000
11019 Threet Christiana 37037 7/20 11019 Threet Road Trust U/A/D June 26 2017; Taylor Robert Tr Sweeney Chad E; Sweeney Tonya M $1,150,000
8319 Rocky Fork Almaville Smyrna 37167 7/14 Collins Shawn B Tinkham John $900,000
1682 Memorial M'Boro 37129 7/3 Couk Out-MTSU Inc Cook Out-Murfreesboro Inc $550,000
Powells Chapel M'Boro 37129 7/18 H29 Const LLC Chapel Hills Dev Company $530,000
1497 Lowry Smyrna 37167 7/14 A-Z Enterprises Inc; Autoworld of Smyrna Sales & Repair Lowry Ventures LLC $516,000
6674 Johnson Lowe Christiana 37037 7/13 Archibald Shawn; Bartlett Matt; Castillo Josue; Paz William; Perez Alfonso Woodruff Jewell R Estate $260,500
603 Maney M'Boro 37130 7/10 Vantiegham Jessica M; Vantiegham Richard P Williams Buford Corey $249,000
6674 Johnson Lowe Christiana 37037 7/14 Harney Justin Woodruff Jewell Estate $232,000
9313 Pruitt Christiana 37037 7/28 Weatherly Thomas L Littrell Amber; Littrell Jeremy $215,000
5755 Miller Christiana 37037 7/25 Murchinson Heather D; Welcome Joshua D Swanson Devs L P; Swanson Prop Inc $174,900
2185 Allisona Eagleville 37060 7/25 Driver Gerald C; Driver Janet L Tune Mary $168,000
John Bragg Readyville 37149 7/18 Alexis Holdings LLC Belanger Joan E; Belanger Robert; Krantz Brenda M; Krantz Thomas; Neal Charles R; Neal Christine Estate; Perry Betty Jo; Perry Michael $150,000
284 Meigs M'Boro 37128 7/14 Qualls Ann F; Qualls Donald E Harney Stephen D $145,000
6525 Givens Lascassas 37085 7/10 Harvey Emma Jane; Harvey Jeffrey Jay Clark Melissa Bush; Clark Ronald B Jr $140,000
Rockdale Fellowship Mt Juliet 37122 7/6 Knight Jennifer M; Knight Jeremy A Hughes Kathy S; Hughes Tommy L $137,000
Hidden Smyrna 37167 7/6 Butler Scott CFIJ; Corley Donald R; Neff Thomas O Jr $119,000
130 Sunset La Vergne 37086 7/19 Harris Charlotte; Harris Chris Orman Marsha $115,500
2805 Thompson M'Boro 37128 7/12 Vines Jessica Staudt Christopher; Staudt Misti L $115,000
1053 Arlene Lavergne 37086 7/14 Allen & Co Property Management LLC Boone Marilyn D $115,000
1217 Cherrybark Smyrna 37167 7/18 Phillips Margie; Phillips Wallace Phillips Erik A $100,000

Sumner County

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersPrice
Saint Blaise Gallatin 37066 7/6 Drees Premier Homes Inc SB of Gallatin LLC $975,000
208 A College -D Gallatin 37066 7/24 Graves Tammy; Graves Tim Lake Donald M Estate $625,000
113 Higginson Gallatin 37066 7/26 Reynolds Angela K; Reynolds Brian T Creekside Homes LLC $563,200
210 Ashington Hndrsnville 37075 7/13 West Colleen Celcbration Homes LLC $505,620
215 Kirk Lane Gallatin 37066 7/14 Jones Bradford R; Jones Lindsay B Ben The Builder LLC $479,900
595 Ranch Portland 37148 7/5 Whittaker Shirley; Whittaker Tommy Berry Leonard C Jr $449,900
Brinkley Branch Hndrsnville 37075 7/19 Gabers Bill; Gabers Eve Nimmo Holly R; Nimmo Scott R $435,600
1715 Foxland Blvd Gallatin 37066 7/14 Wardlow Chelsea L; Wardlow Daniel L Meritage Homes of TN Inc $435,038
1017 Kendras Gallatin 37066 7/12 Knowles Curtis Maitland Jr; Knowles Sandy Barnett Davis Amy M; Davis Michael A $408,500
1426 Mud Hollow Hendersonville 37075 7/3 Smith Erin Maire; Smith Jared Ryan Ben The Builder LLC $399,900
1711 Foxland Gallatin 37066 7/3 Nevill Daphne; Nevill Larry J Meritage Homes of TN Inc $394,818
1009 Laffite Gallatin 37066 7/6 Callahan Laroy Charles; Callahan Susan Lynn Clayton Prop Group Inc $390,732
206 Calumet Gallatin 37066 7/12 Burgbacher Kelley M; Burgbacher Robert W Clayton Prop Group Inc $387,972
1704 Foxland Gallatin 37066 7/5 Anderson Ann Louise; Anderson Ronald Gene Meritage Homes of TN Inc $385,712
Carellton Gallatin 37066 7/18 Baker Cristina; Baker James T Lennar Homes of TN LLC $385,000
117 Circle Hndrsnville 37075 7/10 Stalewska Katarzyna; Szpara Andrzej Green Hills Const LLC $380,000
1596 Hunt Club Gallatin 37066 7/13 Hegeman Barbara; Hegeman Gary Boone Darryl N; Boone Karen M $379,500
625 Lingering Hndrsnville 37075 7/11 Mullins Candice Lorraine; Paul Debra Lynn; Paul Jeffrey D Clayton Prop Group Inc $379,209
815 Cherry Grove Hndrsnville 37075 7/11 Lowry Jennifer L; Lowry Ronald M Clayton Prop Group Inc $377,471
163 Bushs Gallatin 37066 7/3 Distefano Amy D; Distefano Jason S Allwardt Chris; Allwardt Vanessa $370,000
126 Shiloh Gallatin 37066 7/5 Edison Carl W III; Edison Linda S Clarion Homes LLC $369,846
187 Tara Lane Goodlttsvlle 37072 7/14 Miller Terry L; Scott Sandra L Blackmore Sandra H $363,000
206 Dry Fork Creek Bethpage 37022 7/10 Broaddus Chrystal K; Broaddus William C Morales Steve $360,000
859 Cherry Grove Hndrsnville 37075 7/28 Toth Christina N; Toth Nicholas J Clayton Prop Group Inc $357,776
1044 Merrick Hndrsnville 37075 7/24 Gilday Mathew D; Gilday Stacey G Mullins Candice L; Paul Brittany; Paul Debra; Paul Jeffrey D $347,900
137 Burntash Hndrsnville 37075 7/24 Dawald Alex Thomas; Dawald Allison Lynn Southeastern Building Corp $343,233
823 Cherry Grove Hndrsnville 37075 7/20 Willoughby Anesa R Clayton Prop Group Inc $337,881
1523 Drakes Creek Hndrsnville 37075 7/28 Stumpfig John H; Stumpfig Sylvia C Lennar Homes of TN LLC $335,990
152 Hackney Gallatin 37066 7/21 Arendall Jamie L; Crunk Timothy P Jr NVR Inc $319,440
811 Cherry Grove Hndrsnville 37075 7/20 Kolodziej Brittany Elizabeth; Kolodziej Michael David Clayton Prop Group Inc $313,909
268 Jocelyn Dr Cottontown 37048 7/14 Shivers Michael; Shivers Tara Clayton Prop Group Inc $313,843
455 Goodman Gallatin 37066 7/18 Loehr David C; Muir Lindsey E NVR Inc; Ryan Homes $304,735
105 Valcour Hndrsnville 37075 7/26 Wherry Shatara D Southeastern Building Corp $299,556
366 Lola Cottontown 37048 7/25 Kirkpatrick Aaron Michael; Kirkpatrick Joanna Kasone Clayton Prop Group Inc $289,032
407 Goodman Gallatin 37066 7/20 Landsberg Morgan; Payne Conor Marquette NVR Inc $287,136
52 Nokes Hndrsnville 37075 7/21 Alvarado Brittany N; Alvarado Daniel Lee Parkside Builders LLC $286,695
104 Bellingdon Gallatin 37066 7/11 Hall Robin; Hall Shirley Boone Wanda J $284,900
406 Lucy Gallatin 37066 7/6 Hood Elizabeth A; Hood Walter Allan Jones Barbara; Jones Randall R $284,900
236 Jocelyn Cottontown 37048 7/5 Green Brenda M; Green Danielle R; Green David T; Villafana Kempess T Clayton Prop Group Inc $284,168
1080 Sagewood Gallatin 37066 7/20 Smith Angeline; Smith Brian Hughes Caleb L; Hughes Mariah $280,000
176 Shun Cottontown 37048 7/3 Goodwin Donnie Lee Wise Susan; Wise Ted $279,900
167 Day Star Gallatin 37066 7/28 Cross Linda H Clayton Prop Group Inc $278,668
113 Clarice White House 37188 7/5 Murph William S Wall Bob L; Wall Dorothy H $275,000
205 Poppy Springs Hndrsnville 37075 7/10 Hayes Detreke; Manning Clair T Clayton Prop Group Inc $270,461
1101 Harsh Castalian Springs 37031 7/25 Coile Leah; Coile Travis Kortely Linda; Kortely Steve $270,000
201 Poppy Springs Hndrsnville 37075 7/5 Berkin Bill; Berkin Karen Clayton Prop Group Inc $269,631
825 Browns Gallatin 37066 7/6 Kime Margaret J Pinnacle Dev Co Inc $266,166
264 Jocelyn Cottontown 37048 7/20 Moyes David III; Moyes Stephanie Clayton Prop Group Inc $264,925
209 Poppy Springs Hndrsnville 37075 7/25 Ratliff C R Jr Clayton Prop Group Inc $261,430
825 Browns Gallatin 37066 7/6 Reed Glenda J Pinnacle Dev Co Inc $259,900
825 Browns Gallatin 37066 7/6 Hoffman Carolyn Pinnacle Dev Co Inc $254,900
126 Trenton Hndrsnville 37075 7/27 Martindale Brooke; Martindale Miles Copeland Jennifer L; Copeland Phillip $250,000
314 Stratford Park Gallatin 37066 7/6 Blackburn Carmen; Blackburn Roger Genaro Lisa A; Genaro Tim E $250,000
105 Mitchell Portland 37148 7/6 Gregory Joshua Kyle; Gregory Pamela Megan Jr Builders LLC $249,900
825 Browns Gallatin 37066 7/19 Finley Elizabeth; Finley Lanny Pinnacle Dev Co Inc $249,900
475 Lucy Gallatin 37066 7/6 Puckett James H Jr; Puckett Willodene Jones Barbara; Jones Randall R $249,225
1072 Sagewood Gallatin 37066 7/14 Hp TN I LLC Sebestik David Alexander; Sebestik Samantha Jo $249,000
1045 Campbell Gallatin 37066 7/19 Anderson Rebecca; Parks Kenneth D Woodfin Carly; Woodfin Joseph $240,000
241 Beacon Gallatin 37066 7/27 Baquero Marco A Dennis Cynthia Lou Estate; Dennis Russell James; Smith Kimberly Neagle Adm $238,000
703 Yosemite Gallatin 37066 7/27 Crocker Dawn; Crocker Elvin M LGI Homes-TN LLC $237,900
1043 Harper Dean Gallatin 37066 7/11 Auen Erica N; Auen Richard W Jr Louallen Builders Inc $232,900
458 Ryan Gallatin 37066 7/25 Ferone Cathy A Clayton Prop Group Inc $230,600
248 Jocelyn Cottontown 37048 7/6 Boyle Crystal Jade; Haynes Adam Newman Clayton Prop Group Inc $230,145
472 Lucy Gallatin 37066 7/11 Carr Stacy Shannon; Tuck Christopher W Jones Barbara; Jones Randall R $229,300
1057 Lindyn Lee Way Gallatin 37066 7/14 Overton Izaak D Sr; Overton Lakeisha M Louallen Builders Inc $219,900
214 Eastside White House 37188 7/21 Schaper Kordel Guill Danny $215,000
395 Devon Chase Gallatin 37066 7/25 Mason Ervin H II Clayton Prop Inc $205,900
131 Irish Oaks Portland 37148 7/12 Reed Phillip Greenspace Partners $204,000
Durham Hndrsnville 37075 7/28 Lennar Homes of TN LLC Wfc Durham Holdings VII G P $201,555
450 Broadway Portland 37148 7/11 Keen Patricia; Keen Timothy Schaffhouser John; Schaffhouser Michelle $200,000
95 Plumlee Hndrsnville 37075 7/14 McCormick Timothy Lifestyle Home Builders Inc $185,900
95 Plumlee Hndrsnville 37075 7/20 Bennouna Omar; Skoukd Ghita Lifestyle Home Builders Inc $185,900
95 Plumlee Hndrsnville 37075 7/14 Story Demetria D Lifestyle Homes Builders Inc $184,900
574 Cook Portland 37148 7/11 Altamirano Miguel Sandoval; Mayorga Maria E Baggett General Contractors $175,000
95 Plumlee Hndrsnville 37075 7/10 Dalton Shelby L Caruthers Marilyn R; Goad Mary Christine $169,900
326 Meadows Portland 37148 7/13 Volner Joshua G Miller Derrick D $165,900
641 Portland Portland 37148 7/20 Proudfoot Cassie Deanne Baker Randall $165,500
645 Portland Portland 37148 7/27 Patana Tiffany L Baker Randall $165,500
Durham Henderson 37075 7/3 Weekley Homes LLC WFC Durham Holdings VII G P $147,606
127 Burntash Hndrsnville 37075 7/28 Southeastern Building Corp WC Land Inv LLC $140,000
120 Burntash Hndrsnville 37075 7/28 Southeastern Building Corp WC Land Inv LLC $140,000
178 Flat Ridge Goodlttsvlle 37072 7/6 McHenry John Charles; McHenry Stephanie Ann Gentry Connie Lynn; McHenry Stephanie Ann; Smiley Kimberly Renae $140,000
76 Highway Portland 37148 7/6 Harper Amy L; Harper Kenneth R Biggs Danny R; Biggs Elizabeth C $140,000
1098, 1102 Summerstar Gallatin 37066 7/7 Cages Bend Land Co GP Baywood Pointe Partnership $138,000
674 Neals Gallatin 37066 7/5 Beckner Jason Edward; Beckner Melissa Freeland Irvin Amanda B; Irvin Leland B $135,000
11 Liberty Gallatin 37066 7/25 Scott Mark A; Scott Melody C Dorris Patricia Jana $117,740
732 Mike Gallatin 37066 7/7 Bennett Bryan; Bennett Kimberly Davis Eric T; Davis Eric T Adm; Davis Jack Junior Estate $114,500

Wilson County

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersPrice
Saint Blaise Gallatin 37066 6-Jul Drees Premier Homes Inc SB of Gallatin LLC $975,000
208 A College -D Gallatin 37066 24-Jul Graves Tammy; Graves Tim Lake Donald M Estate $625,000
113 Higginson Gallatin 37066 26-Jul Reynolds Angela K; Reynolds Brian T Creekside Homes LLC $563,200
210 Ashington Hndrsnville 37075 13-Jul West Colleen Celcbration Homes LLC $505,620
215 Kirk Lane Gallatin 37066 14-Jul Jones Bradford R; Jones Lindsay B Ben The Builder LLC $479,900
595 Ranch Portland 37148 5-Jul Whittaker Shirley; Whittaker Tommy Berry Leonard C Jr $449,900
Brinkley Branch Hndrsnville 37075 19-Jul Gabers Bill; Gabers Eve Nimmo Holly R; Nimmo Scott R $435,600
1715 Foxland Blvd Gallatin 37066 14-Jul Wardlow Chelsea L; Wardlow Daniel L Meritage Homes of TN Inc $435,038
1017 Kendras Gallatin 37066 12-Jul Knowles Curtis Maitland Jr; Knowles Sandy Barnett Davis Amy M; Davis Michael A $408,500
1426 Mud Hollow Hendersonville 37075 3-Jul Smith Erin Maire; Smith Jared Ryan Ben The Builder LLC $399,900
1711 Foxland Gallatin 37066 3-Jul Nevill Daphne; Nevill Larry J Meritage Homes of TN Inc $394,818
1009 Laffite Gallatin 37066 6-Jul Callahan Laroy Charles; Callahan Susan Lynn Clayton Prop Group Inc $390,732
206 Calumet Gallatin 37066 12-Jul Burgbacher Kelley M; Burgbacher Robert W Clayton Prop Group Inc $387,972
1704 Foxland Gallatin 37066 5-Jul Anderson Ann Louise; Anderson Ronald Gene Meritage Homes of TN Inc $385,712
Carellton Gallatin 37066 18-Jul Baker Cristina; Baker James T Lennar Homes of TN LLC $385,000
117 Circle Hndrsnville 37075 10-Jul Stalewska Katarzyna; Szpara Andrzej Green Hills Const LLC $380,000
1596 Hunt Club Gallatin 37066 13-Jul Hegeman Barbara; Hegeman Gary Boone Darryl N; Boone Karen M $379,500
625 Lingering Hndrsnville 37075 11-Jul Mullins Candice Lorraine; Paul Debra Lynn; Paul Jeffrey D Clayton Prop Group Inc $379,209
815 Cherry Grove Hndrsnville 37075 11-Jul Lowry Jennifer L; Lowry Ronald M Clayton Prop Group Inc $377,471
163 Bushs Gallatin 37066 3-Jul Distefano Amy D; Distefano Jason S Allwardt Chris; Allwardt Vanessa $370,000
126 Shiloh Gallatin 37066 5-Jul Edison Carl W III; Edison Linda S Clarion Homes LLC $369,846
187 Tara Lane Goodlttsvlle 37072 14-Jul Miller Terry L; Scott Sandra L Blackmore Sandra H $363,000
206 Dry Fork Creek Bethpage 37022 10-Jul Broaddus Chrystal K; Broaddus William C Morales Steve $360,000
859 Cherry Grove Hndrsnville 37075 28-Jul Toth Christina N; Toth Nicholas J Clayton Prop Group Inc $357,776
1044 Merrick Hndrsnville 37075 24-Jul Gilday Mathew D; Gilday Stacey G Mullins Candice L; Paul Brittany; Paul Debra; Paul Jeffrey D $347,900
137 Burntash Hndrsnville 37075 24-Jul Dawald Alex Thomas; Dawald Allison Lynn Southeastern Building Corp $343,233
823 Cherry Grove Hndrsnville 37075 20-Jul Willoughby Anesa R Clayton Prop Group Inc $337,881
1523 Drakes Creek Hndrsnville 37075 28-Jul Stumpfig John H; Stumpfig Sylvia C Lennar Homes of TN LLC $335,990
152 Hackney Gallatin 37066 21-Jul Arendall Jamie L; Crunk Timothy P Jr NVR Inc $319,440
811 Cherry Grove Hndrsnville 37075 20-Jul Kolodziej Brittany Elizabeth; Kolodziej Michael David Clayton Prop Group Inc $313,909
268 Jocelyn Dr Cottontown 37048 14-Jul Shivers Michael; Shivers Tara Clayton Prop Group Inc $313,843
455 Goodman Gallatin 37066 18-Jul Loehr David C; Muir Lindsey E NVR Inc; Ryan Homes $304,735
105 Valcour Hndrsnville 37075 26-Jul Wherry Shatara D Southeastern Building Corp $299,556
366 Lola Cottontown 37048 25-Jul Kirkpatrick Aaron Michael; Kirkpatrick Joanna Kasone Clayton Prop Group Inc $289,032
407 Goodman Gallatin 37066 20-Jul Landsberg Morgan; Payne Conor Marquette NVR Inc $287,136
52 Nokes Hndrsnville 37075 21-Jul Alvarado Brittany N; Alvarado Daniel Lee Parkside Builders LLC $286,695
104 Bellingdon Gallatin 37066 11-Jul Hall Robin; Hall Shirley Boone Wanda J $284,900
406 Lucy Gallatin 37066 6-Jul Hood Elizabeth A; Hood Walter Allan Jones Barbara; Jones Randall R $284,900
236 Jocelyn Cottontown 37048 5-Jul Green Brenda M; Green Danielle R; Green David T; Villafana Kempess T Clayton Prop Group Inc $284,168
1080 Sagewood Gallatin 37066 20-Jul Smith Angeline; Smith Brian Hughes Caleb L; Hughes Mariah $280,000
176 Shun Cottontown 37048 3-Jul Goodwin Donnie Lee Wise Susan; Wise Ted $279,900
167 Day Star Gallatin 37066 28-Jul Cross Linda H Clayton Prop Group Inc $278,668
113 Clarice White House 37188 5-Jul Murph William S Wall Bob L; Wall Dorothy H $275,000
205 Poppy Springs Hndrsnville 37075 10-Jul Hayes Detreke; Manning Clair T Clayton Prop Group Inc $270,461
1101 Harsh Castalian Springs 37031 25-Jul Coile Leah; Coile Travis Kortely Linda; Kortely Steve $270,000
201 Poppy Springs Hndrsnville 37075 5-Jul Berkin Bill; Berkin Karen Clayton Prop Group Inc $269,631
825 Browns Gallatin 37066 6-Jul Kime Margaret J Pinnacle Dev Co Inc $266,166
264 Jocelyn Cottontown 37048 20-Jul Moyes David III; Moyes Stephanie Clayton Prop Group Inc $264,925
209 Poppy Springs Hndrsnville 37075 25-Jul Ratliff C R Jr Clayton Prop Group Inc $261,430
825 Browns Gallatin 37066 6-Jul Reed Glenda J Pinnacle Dev Co Inc $259,900
825 Browns Gallatin 37066 6-Jul Hoffman Carolyn Pinnacle Dev Co Inc $254,900
126 Trenton Hndrsnville 37075 27-Jul Martindale Brooke; Martindale Miles Copeland Jennifer L; Copeland Phillip $250,000
314 Stratford Park Gallatin 37066 6-Jul Blackburn Carmen; Blackburn Roger Genaro Lisa A; Genaro Tim E $250,000
105 Mitchell Portland 37148 6-Jul Gregory Joshua Kyle; Gregory Pamela Megan Jr Builders LLC $249,900
825 Browns Gallatin 37066 19-Jul Finley Elizabeth; Finley Lanny Pinnacle Dev Co Inc $249,900
475 Lucy Gallatin 37066 6-Jul Puckett James H Jr; Puckett Willodene Jones Barbara; Jones Randall R $249,225
1072 Sagewood Gallatin 37066 14-Jul Hp TN I LLC Sebestik David Alexander; Sebestik Samantha Jo $249,000
1045 Campbell Gallatin 37066 19-Jul Anderson Rebecca; Parks Kenneth D Woodfin Carly; Woodfin Joseph $240,000
241 Beacon Gallatin 37066 27-Jul Baquero Marco A Dennis Cynthia Lou Estate; Dennis Russell James; Smith Kimberly Neagle Adm $238,000
703 Yosemite Gallatin 37066 27-Jul Crocker Dawn; Crocker Elvin M LGI Homes-TN LLC $237,900
1043 Harper Dean Gallatin 37066 11-Jul Auen Erica N; Auen Richard W Jr Louallen Builders Inc $232,900
458 Ryan Gallatin 37066 25-Jul Ferone Cathy A Clayton Prop Group Inc $230,600
248 Jocelyn Cottontown 37048 6-Jul Boyle Crystal Jade; Haynes Adam Newman Clayton Prop Group Inc $230,145
472 Lucy Gallatin 37066 11-Jul Carr Stacy Shannon; Tuck Christopher W Jones Barbara; Jones Randall R $229,300
1057 Lindyn Lee Way Gallatin 37066 14-Jul Overton Izaak D Sr; Overton Lakeisha M Louallen Builders Inc $219,900
214 Eastside White House 37188 21-Jul Schaper Kordel Guill Danny $215,000
395 Devon Chase Gallatin 37066 25-Jul Mason Ervin H II Clayton Prop Inc $205,900
131 Irish Oaks Portland 37148 12-Jul Reed Phillip Greenspace Partners $204,000
Durham Hndrsnville 37075 28-Jul Lennar Homes of TN LLC Wfc Durham Holdings VII G P $201,555
450 Broadway Portland 37148 11-Jul Keen Patricia; Keen Timothy Schaffhouser John; Schaffhouser Michelle $200,000
95 Plumlee Hndrsnville 37075 14-Jul McCormick Timothy Lifestyle Home Builders Inc $185,900
95 Plumlee Hndrsnville 37075 20-Jul Bennouna Omar; Skoukd Ghita Lifestyle Home Builders Inc $185,900
95 Plumlee Hndrsnville 37075 14-Jul Story Demetria D Lifestyle Homes Builders Inc $184,900
574 Cook Portland 37148 11-Jul Altamirano Miguel Sandoval; Mayorga Maria E Baggett General Contractors $175,000
95 Plumlee Hndrsnville 37075 10-Jul Dalton Shelby L Caruthers Marilyn R; Goad Mary Christine $169,900
326 Meadows Portland 37148 13-Jul Volner Joshua G Miller Derrick D $165,900
641 Portland Portland 37148 20-Jul Proudfoot Cassie Deanne Baker Randall $165,500
645 Portland Portland 37148 27-Jul Patana Tiffany L Baker Randall $165,500
Durham Henderson 37075 3-Jul Weekley Homes LLC WFC Durham Holdings VII G P $147,606
127 Burntash Hndrsnville 37075 28-Jul Southeastern Building Corp WC Land Inv LLC $140,000
120 Burntash Hndrsnville 37075 28-Jul Southeastern Building Corp WC Land Inv LLC $140,000
178 Flat Ridge Goodlttsvlle 37072 6-Jul McHenry John Charles; McHenry Stephanie Ann Gentry Connie Lynn; McHenry Stephanie Ann; Smiley Kimberly Renae $140,000
76 Highway Portland 37148 6-Jul Harper Amy L; Harper Kenneth R Biggs Danny R; Biggs Elizabeth C $140,000
1098, 1102 Summerstar Gallatin 37066 7-Jul Cages Bend Land Co GP Baywood Pointe Partnership $138,000
674 Neals Gallatin 37066 5-Jul Beckner Jason Edward; Beckner Melissa Freeland Irvin Amanda B; Irvin Leland B $135,000
11 Liberty Gallatin 37066 25-Jul Scott Mark A; Scott Melody C Dorris Patricia Jana $117,740
732 Mike Gallatin 37066 7-Jul Bennett Bryan; Bennett Kimberly Davis Eric T; Davis Eric T Adm; Davis Jack Junior Estate $114,500