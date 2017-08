Top Middle Tennessee residential transactions for July 2017

VOL. 41 | NO. 33 | Friday, August 18, 2017

Top residential real estate sales, June 2017, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 3612 Brighton 37205 7/20 Andrews Frank Maxwell Bowie Philip; Bowie Carolyn $2,145,000 NA 5255 Granny White 37220 7/28 Ingram Revocable Living Trust Gw Partners LLC $2,100,000 NA 701 Woodleigh 37215 7/12 Ward James W Jr; Ward Susanne J Chandelier Dev Inc $1,939,424 $1,152 4304 Lillywood 37205 7/6 Leach James; Seacrest Meredith Marie Epstein & Underwood #2 LLC $1,925,000 $294 3617 Sperry 37215 7/3 Osborne Eleanor Marshall Douglas Kevin; Douglas Jessica $1,885,000 $1,242 402 Hillwood 37205 7/5 Std Prop LLC Kingdom Builders of Tn LLC $1,850,000 $522 4918 Maymanor 37205 7/11 Basile Frank Anthony; Basile Dina Acciai Reeder Russell; Reeder Kathryn $1,845,000 $305 3617 Hampton 37215 7/14 Cook Joseph C III; Cook Ashley B Infante Jeffrey R; Infante Julie Anne $1,830,000 $411 3818 Hilldale 37215 7/3 Trumbo Mark; Krauss Maile Colclasure Ethan; Colclasure Ashley $1,735,000 $1,048 126 Gilman 37205 7/3 Langan Justin; Langan Leslie Allentown Investment LLC $1,660,000 $1,158 3622 Central 37205 7/17 Kreisberg Stacy A Paulus Daniel C Trustee $1,475,000 $236 884 Van Leer 37220 7/28 Lebow Richard; Lebow Kelly Church Bryan P; Church Natalie S $1,450,000 $616 2711 Brightwood 37212 7/20 Bowie Philip Glen; Bowie Carolyn Marie Stone Oak Builders LLC $1,425,000 $600 3119 Forrest Park 37215 7/18 Sands Kenneth E; Sands Joan M Crowell Carol L Estate; Bayer William T; Bourbeau Mary Margaret Crowell; Crowell J Frank III $1,400,000 $355 956 Battery 37220 7/10 Carmichael Beverly K Focus Group of Tn LLC $1,399,900 NA 222 Deer Park 37205 7/12 Polycarpou Polinus Dauska Andrew; Dauska Becca A; Drumwright J Carlton $1,358,000 $4,244 1008 Chancery 37215 7/18 Altenbern Douglas; Altenbern Catherine Alejandro And Lori Krell Living Trust $1,350,000 $222 989 Greerland 37204 7/17 Hinkley David; Hinkley Morgan Hybrid Phoenix Holdings LLC $1,350,000 $932 910 Dorset 37027 7/13 Pope Stan; Pope Angela Drumm Shannon; Drumm Scott; Day Joseph C $1,325,000 $272 4304 Harding 37205 7/11 Patel Samir; Patel Bina Qualkenbush Zahra S; Qualkenbush Zahara S $1,300,000 $573 4311 Lindawood 37215 7/26 Bodzy Benjamin H; Bodzy Allison J 4309 Lindawood LLC $1,262,500 NA 103 Westover 37205 7/24 Perdikis Ingrid; Perdikis Galen Shillinglaw Andrew C; Shillinglaw Rebecca R $1,200,000 $353 2513 Old Hickory 37221 7/21 Revocable Land Trust Agreement of Westies Property Trust Haltom James A; Haltom Claire C $1,186,000 $246 3205 Lakeshore 37138 7/19 Thomas George Ellis Jr Seal Jeff $1,178,500 $214 900 20th 37212 7/27 Bell Janie Anne Trustee; Janie Anne Bell Living Trust Hyneman J Kevin $1,175,000 $642 1105 Gateway 37220 7/27 Landman Michael Erik; Landman Lindsay Wilson Benson Edwin W Jr; Benson Jamie Parks $1,160,000 $302 2709 Oakland 37212 7/28 Hartley Katherine G; Hartley Mandy Little Joseph A IV; Soper Paul F; Little Meghan $1,150,000 $287 5500 Stanford 37215 7/14 Flink Aaron; Flink Michelle Carter J Blake; Carter Stefanie P $1,140,000 NA 6118 Hickory Valley 37205 7/5 Picker Robert; Picker Laurie Cunningham Barbara; Cunningham Don $1,125,000 $280 3722 Nevada 37209 7/28 Gilbert David; Gilbert Connie Cain Robert P III Executor; Cain Maryanne Boillin Estate $1,100,000 $995 118 Cheekwood 37205 7/10 Weber Yannick Build Nashville Db2 LLC $1,059,000 NA 2121 Linden 37212 7/28 Voss Eric R; Voss Brandi A Saddleback Capital Group LLC $1,055,000 NA 2708 Fairfax 37212 7/12 Little Joseph Alexander IV Saddleback Capital Group LLC $1,055,000 $750 3504 Amanda 37215 7/13 Heitkamp Curtis L; Heitkamp Heidi L Wiltz Bradley R; Wiltz Lisa A $1,050,000 $252 3609 Richland 37205 7/28 Mitchell Designs LLC Mike Ford Custom Builders LLC $1,040,000 NA 204 Acklen Park 37203 7/24 Terry S Kimbrell Irrevocable Trust 204 Acklen LLC $1,020,000 NA 408 Sunnyside 37205 7/6 Wolfson Matan; Wolfson Blair Wagner Chad E; Wagner Rebecca A; Mudter George E Jr $1,008,075 $190 1837 Laurel Ridge 37215 7/18 Hackett Brian P Singleton Steven D; Singleton Christine C $1,000,000 $282 2009 Castleman 37215 7/6 Bryant Paul; Bryant Suzanne Grout Chad M; Grout Jennifer $995,000 $239 3829 Richland 37205 7/14 Lefler Hugh Talmage II; Lefler Mary M Deane John A; Deane Natasha G $993,000 $274 112 Middleton 37215 7/18 Berhow Kathryn; Berhow Brian T Harwell Jane R; Harwell Jane R Trustee; James F Harwell Gst-Exempt Family Trust $965,000 $202 120 Cheekwood 37205 7/6 Gaccetta Andre V; Gaccetta Jill Build Nashville Dbh LLC $965,000 $414 1311 7th 37208 7/19 Marx Henry Sacks Trust; Sacks Kenneth L; Sacks Mary Lisa; Luplow Lisa Gaston $949,000 NA 1211 Sigler 37203 7/27 Conrad Roger Music City Inv LLC $935,000 $280 891 Robertson Academy 37220 7/10 Petree William H; Petree Tucker Wall David; Wall Amy $935,000 $283 120 Windsor 37205 7/28 Wellman Gerald Jr; Wellman Jamie Woodward Geoffrey; Woodward Sarah $920,000 $296 4411 Lone Oak 37215 7/24 I Am Damon Trust Bodzy Benjamin H; Bodzy Allison J $910,500 NA 5185 Granny White 37220 7/19 Byerley Joel David; Byerley Kristy Lee Rose Marcy $900,000 $152 3802 Tulane 37215 7/28 Matsuoka Lea Kiku Tulane Partners $899,900 NA 3000 Poston 37203 7/6 KVR Homes LLC Poston At The Park LLC $893,000 NA 1119 Biltmore 37204 7/27 Vogel Stephen Gala LLC $885,000 NA 3908 Kimpalong 37205 7/26 Frazier John David; Frazier Kelly Diane Anderson Kathy Smith; Malloy David $880,000 $258 2201 Old Hickory 37215 7/17 Crossman William C Call Therese Frey; Call Richard $875,000 $171 5820 Chaseview 37221 7/17 Betts Elizabeth Donna Sedlak Hummell Revocable Trust; Hummell Donna Sedlak $870,000 $152 2121 Belmont 37212 7/11 Perkins Timothy D Blair & Belmont LLC $862,140 $0 2308 10th 37204 7/24 Martin Nathan L Pfeiffer Matthew R; Pfeiffer Whitney West $850,000 $392 1830 Tyne 37215 7/18 Blair Frank IV; Blair Lauren Morgan E Allen; Morgan Mary Mina S; Crabtree Mary Ashley $840,000 $181 1907 Benjamin St 37206 7/21 Proverbs Land Trust Mudter George E Jr Trustee; 1907 Benjamin Land Trust $825,000 NA 8444 River Road 37209 7/5 Giordano Kandis K; Giordano Jason K Williams Jessica G; Williams Fredrick Scott; Williams Frederick S $815,000 $148 4107 Idaho 37209 7/14 Halloran Thomas; Halloran Jennifer Aspen Const LLC $812,000 $644 4483 Heath 37221 7/18 Adams James J; Billingsley Chandra D Disilvestro Roger P $800,000 $152 951 Southside 37203 7/25 Sub Innovations LLC Progressive Dev LLC $800,000 NA 900 20th 37212 7/18 Santonastaso Kevin; Santonastaso Kim Wrigley James $800,000 $504 949 Southside 37203 7/25 Sub Innovations LLC Progressive Dev LLC $800,000 $806 107 Rolling Mill 37138 7/21 Elizabeth Leonard Lemons Revocable Trust Satterfield Robert G $800,000 $135 1930B Kimbark 37215 7/24 Abdullah Farhan; Ehtsham Maryam Volunteer Builders LLC $799,000 NA 1924 Kimbark 37215 7/18 Schaefer Matthew J; Schaefer Cammie E Volunteer Builders LLC $799,000 NA 2000 Cedar 37212 7/28 Wobensmith Christopher C; Wobensmith Jennifer M Dale T Reifschneider Revocable Living Trust Agreement; Larney R Wilson Jr Revocable Living Trust Agreeement $797,000 $323 1501 South 37212 7/18 Quarles Stephen L Nashville Partners GP $792,585 NA 1102 Draughon 37204 7/3 Schneider Donald; Dennis Shari Register Jesse Bradwell; Register Ellen Hicks $770,000 NA 4607 Utah 37209 7/17 Philip Mary Tally Sarah Lodge; Tally Earl Burton; Tally Trey; Lodge Sarah $769,900 $359 600 12th 37203 7/10 Haag Family Inv LLC Farmer Peter Patrick $760,000 $608 4408 Westlawn 37209 7/21 Schuster Daniel; Fill Mary-Margaret Akers John Austin; Akers Katherine McCrary; Akers Katherine $754,000 $295 457 2nd 37201 7/3 Howell Park Partners LLC Hudgins Kolleen B; Atwell James $751,000 $596 3302 Trevor 37209 7/26 Valu LLC Heithcock Const LLC $745,000 NA 3125 Parthenon 37203 7/3 Elayan Mohammed M; Elayan Holly Rebecca Hunt Cole M; Hunt Jennifer $742,500 $324 2611B Kirkwood 37204 7/21 Dangelo Daniel W; Dangelo Kimberly A Progressive Dev LLC $735,000 NA 1106 Biltmore 37204 7/7 Joyce Matthew; Joyce Manda M Wiltz Bradley R; Wiltz Lisa A $735,000 $222 3801 Nebraska 37209 7/18 Ahlert Daniel Charles; Ahlert Patricia A Katzenstein Terri; Katzenstein Howard; Rubin Marilyn $735,000 NA 1310 Stratton 37206 7/25 Hernandez Rachel Rose; Hernandez-Lara Adrian Buchsbaum Richard S; Darnell Margaret $735,000 $220 222 Page 37205 7/14 Johnson Douglas B; Johnson Sara F Slattery Stephen P; Slattery Elizabeth H $731,900 $270 3537 Trimble 37215 7/3 Trimble Road House Trust Agreement Hale Matthew C; Hale Emily Caroline Vester $725,000 $171 829 Dewees 37204 7/5 Jackson John R; Jackson Kassandra K Scout Inv LLC $724,900 NA 1209 Tyne 37215 7/17 Atkins Zachary Thomas; Atkins Emily Baird Hardison Robert E Jr; Hardison Patricia H $720,000 $245 1932B Kimbark 37215 7/12 Jolly Jacob; Jolly Julie Volunteer Builders LLC $718,880 NA 2121 Belmont 37212 7/3 Evans William A Jr; Evans Susan B Blair & Belmont LLC $716,100 NA 1932A Kimbark 37215 7/10 Adcock Mary Lynn; Adcock Chad Volunteer Builders LLC $714,300 NA 4613 Tara 37215 7/3 Dervan Lucian E; Dervan Anne A McCord Steven N; McCord Keith M $705,000 $234 1212 Laurel 37203 7/5 McCray Family Trust Hartung Peter; Hartung Nancy L; Motley Jonathan $705,000 NA 600 Linden 37215 7/18 Ebin Zachary I; Ebin Elisheva Willis Martin D; Willis Karen D $705,000 $181 4101 Lone Oak 37215 7/6 Root Jessica H Rad Dev Inc $704,000 NA 893 Lakemont 37220 7/25 Butera Barry; Butera Sabrina Medlin Thomas R; Medlin Katherine L $700,000 $234 95 Glenrose 37210 7/6 New Level LLC Mtlc Prop LLC $700,000 $903

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1004 Liberty Church 37027 7/18 Reed Familly Trust Anderson Amy J; Anderson J William $3,500,000 $387 1057 Vaughn Crest 37069 7/14 Fine Joel L; Fine Stefanie L Anderson David G; Anderson Linda R $2,200,000 $203 31 Governors 37027 7/21 New Life Trust Gibbs Gary R; Gibbs Shareen $1,725,000 $190 31 Missionary 37027 7/26 Melamed Warren F Aspen Const LLC $1,516,574 NA 832 Windstone 37027 7/6 Kazemi Essy; Kazemi Nasrin 832 Windstone Boulevard Trust $1,507,000 NA 1009 Lookout Ridge 37027 7/31 Van Decar James P; Van Decar Tama Deen Michele Marie; Poss Stephen D $1,450,000 $268 114 Lewisburg 37064 7/24 Wade Stacey R Klatt Daniel B; Klatt Denise R $1,450,000 $587 5629 Pinewood 37064 7/27 Blevins J William McConnell Michael T; McConnell Michael Thomas $1,445,000 $662 104 Alpine 37069 7/21 Seals John L; Seals Kim Grosvenor Mark R; Grosvenor Shanlynn $1,340,000 $273 1101 Athena 37069 7/5 Featherstone Larisa; Featherstone Phillip Legend Homes LLC $1,300,000 NA 9607 Romano 37027 7/10 Awm Irrevocable Trust Hegener Family Trust $1,257,500 NA 5714 Cascade 37179 7/7 Gian Andrea; Gian Victor Woodis Gregory L; Woodis Julie D $1,220,000 $374 6503 Arrowhead Springs 37027 7/17 Baechler Susan; Trom Bradley M Day John A; Day Joy B $1,200,000 $2,778 1614 Valle Verde 37027 7/14 Goldstine Brian Marc; Goldstine Suzanne Jean Superior Remodeling LLC $1,195,000 NA 1052 Stockett 37221 7/12 Wall Amy B; Wall David H Achee Frances; Achee MacAllynn J Jr $1,180,000 NA 1852 Wadebridge 37027 7/26 Mehta Pranav C; Mehta Sona Drees Premier Homes Inc $1,171,204 NA 638 Post Oak 37027 7/5 Newton Amy L; Newton Blake R Cotton Amy R; Cotton James E $1,140,000 $224 617 Calverton 37027 7/18 Vanns Kenneth; Vanns Tabitha Flanagan TN Community Property Trust $1,115,000 $227 1002 Lookout Ridge 37027 7/11 Glaser Alessandra (Md); Glaser Michael W Boswell Kathleen R; Boswell Michael G $1,110,000 $174 543 Trace Creek 37221 7/27 Bradshaw Robert C; Bradshaw Rosemary Hamilton Ashley Fraley; Hamilton Travis Jason $1,105,000 NA 10 Portrush 37027 7/14 Arcella David J; Arcella Mia Fitz Ashley A; Fitz Michael B $1,100,000 $255 311 Morning Mist 37064 7/11 Curatola Justin; Curatola Rachel L Lyon Jeremy J; Lyon Melanie K $1,095,000 $165 2104 Granby 37069 7/25 Barton Jennifer; Barton Michael Trace Const Inc $1,091,687 NA 109 Scarlett Park 37069 7/6 Nagy Elizabeth Green; Nagy Timothy Elliot Myers Mark B; Myers Penny $1,050,000 NA 6 Sawgrass 37027 7/20 Westlund Charles; Westlund Karen Lisle Howard B; Lisle Janis K $1,049,000 $231 701 Stonewater 37064 7/28 Russell Nancy K Legend Homes LLC $1,037,377 NA 2100 Granby 37069 7/20 King Jennifer C; King Joseph R Trace Const Inc $1,025,000 NA 6394 Chartwell 37027 7/12 Maccoon Trust Haller Alice M Peacock; Haller Hugh R; Peacock Haller Alice M $1,019,500 $202 214 Ennismore 37027 7/27 Hanley Eve R; Hanley Glenn L Pope Angela; Pope Stan $991,875 $215 6737 Schwartz 37046 7/11 Smart Crystal; Smart Leslie Matthew Schwartz Shirley A $990,300 $900 2441 Berrys Chapel 37069 7/17 Tabscott Christopher C; Tabscott Denise M Loecher John; Loecher Virginia A $989,500 $282 1750 Tuscany 37027 7/17 Claunch Carol Dickinson; Claunch Dewitt Butler Charles; Butler Penny $982,000 $226 507 Bonaire 37064 7/13 Myers John Fielding; Myers Katie E Montgomery Classic Const LLC $977,500 NA 1559 Westhaven 37064 7/3 Gonzalez Kelli; Gonzalez Kent Brittan Andrew $959,000 NA 1744 Fontanella 37027 7/11 Lindsell Christopher John; Lindsell Dana Marie Bluhm Gerri; Diele Johannes $950,000 NA 105 Everbright 37064 7/27 Oesterle Family Revocable Living Trust Hoppe Bonnie M; Hoppe Paul T $949,900 $331 1059 Main 37064 7/31 Turner Leigh Alison; Turner Timothy Trace Const Inc $933,000 $281 6241 Wild Heron 37046 7/18 Still David Lee; Still Laura Ann Murphy Cynthia; Murphy E Michael; Murphy Family Trust $925,000 NA 1206 Devens 37027 7/28 Markham John Forbes Robert W; Forbes Vanessa $915,000 $213 6225 Waxwood 37027 7/12 De Hombre Albert; De Hombre Jessie Vaughan Cooper Michael P; Cooper Sandra J $911,500 $207 8505 Highland Rim 37046 7/5 Kergosien Carole A; Kergosien Harold A Mullins Elizabeth Ann; Scarvey Elizabeth Mullins $911,315 NA 19 Missionary 37027 7/20 Brush Beth H; Brush Stephen F Davalos Veronica; Zendejas Alfonso $910,000 $169 501 Murfreesboro 37064 7/3 Garden Gate Dev LLC Montague Jane McCall $900,000 $281 1711 Richbourg Park 37027 7/20 Harris Jennifer Surlock; Harris Regan Colby Sisk Brian Keith; Sisk Melissa Scott Azlin $900,000 $195 1827 Grey Pointe 37027 7/18 Hu Yilan; Huang Weiqiang Huelsmann Angelique Y; Huelsmann Gerard A $898,000 $217 6104 Wendover 37027 7/19 Hackett Elizabeth Allison; Hackett Ryan Floyd Devin N; Floyd Mark A $875,000 $235 9537 Whitby Crest 37027 7/3 Olechowski Candice Turner; Olechowski Joseph R Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Ltd Part $873,371 NA 4908 Buds Farm 37064 7/3 Steward Kurt; Steward Rhodora George Douglas Gavin; George Gavin; George Kelly $864,900 NA 623 Calverton 37027 7/6 Sensoy Berk A; Sensoy Michelle Victory Cynthia A; Victory Cynthia D; Victory Jimmy D Jr $859,900 $183 502 Abbey 37027 7/14 Bauchiero Daniel S; Bauchiero Jessica D Crye Harold E; Crye Lisa H $857,500 $178 1865 Burland 37027 7/27 Mugnano John A; Mugnano Kendra Nsh Nashville LLC $856,286 NA 1767 MacAllan 37027 7/3 Owens James A; Owens Laura Turnberry Homes LLC $850,100 NA 5015 Buds Farm 37064 7/12 Kirby Living Trust Bednarzyk Dan; Bednarzyk Tammy $850,000 $184 9503 Wexcroft 37027 7/17 Hensley Karen Aileen Living Trsut Harris Jennifer Surlock; Harris Regan Colby $843,900 $172 1309 State 37064 7/3 McGettigan Brook; McGettigan Patrick J Hansen Nancy $840,000 $203 1808 Benziger 37027 7/18 Hassell Amy; Hassell Travis Ahlert Daniel C; Ahlert Patricia A $839,000 NA 219 Walter Roberts 37064 7/7 Jones Myrna D Stonegate Homes LLC $838,400 NA 205 Gilchrist 37135 7/31 Stover Rayna; Stover Romondous Ridgemont Homes LLC $835,818 NA 8053 Horton 37014 7/19 Key 7 Real Estate LLC Barr Genell D; Barr Jeffrey L $825,000 $281 1758 Tuscany 37027 7/10 Bell Schultheis Kimberly; Schultheis Joseph Wood Jennifer; Wood Matthew A $820,000 NA 3897 Robinson 37179 7/28 Weaver Heather; Weaver Justin Drees Premier Homes Inc $817,793 NA 3520 Creamery Bridge 37179 7/10 Deppa Manley Shaunia; Manley Robert III Dac Homebuilders LLC $811,123 NA 9209 Dutch Belted 37135 7/19 McKinnon Shauna L; McKinnon William A Turnberry Homes LLC $808,101 NA 1847 Wadebridge 37027 7/31 Kumar Ashok; Kumar Harish Drees Premier Homes Inc $807,536 NA 201 Bellegrove 37069 7/13 Russel Donald; Russell Karen Cain Trey; Sutton David A; Sutton Heidi A $800,000 $220 4067 Old Light 37014 7/20 Upton Brady E; Upton Jenny Dac Homebuilders LLC $799,770 NA 6612 Hastings 37069 7/27 Clemmer Carrie M; Clemmer Robert A Phillips Cheryl; Phillips Jeffrey $796,500 $261 1956 Championship 37064 7/17 Hostler 2011 Revocable Trust Ford Mike Custom Builders LLC $795,650 NA 108 Steeplechase 37221 7/27 Hendry Williams Courtney Elizabeth; Williams Courtney Elizabeth Hendry; Williams Ronald Jeffery Frazier John D; Frazier Kelly D $795,000 $205 1726 Surrey 37027 7/17 Kertai Miklos David Oshaughnessy Denise A; Oshaughnessy Jon C $790,000 $191 9513 Midlothian 37027 7/19 Mathis Cory; Mathis Nicole Weise Karen; Weise Stuart $784,900 $170 4072 General Martin 37064 7/28 Clarke Amy M; Clarke S Gregory Ford Mike Custom Builders LLC $784,247 NA 8311 Alamo 37027 7/3 Freeze Brigham C; Freeze Jill L Davidson Kirk; Davidson Melissa $783,500 $208 4901 Buds Farm 37064 7/6 Baum Alison; Baum Roger McGill Laura; McGill Mark $780,000 $206 5145 Donovan 37064 7/17 Ragsdale Family Trust Ford Mike Custom Builders LLC $779,215 NA 8324 Alamo 37027 7/12 Sutterer Lucas; Sutterer Rebecca Easley Cindy Revocable Trust; Easley Michael Revocable Trust $770,000 $194 1786 Penicuik 37027 7/7 Firoozbakhsh Farhad; Khezri Farahnaz Duffe Debra A; Duffe Ronald D $768,000 $164 5161 Donovan 37064 7/18 Crawford Myles Allen; West Stephanie Ford Mike Custom Builders LLC $765,660 NA 3421 Herbert 37067 7/21 Benson Beau; Benson Lee Ann Cook Ashley; Cook Tyler $759,900 NA 9118 Holstein 37135 7/17 Syling Joseph J Turnberry Homes LLC $754,457 NA 1000 Scramblers Knob 37069 7/26 Medsker Lauren; Medsker Scott Cash Edmond Martin; Cash Kerry $750,000 $195 1046 Highland 37027 7/21 Sabiston Randy C; Sabiston Susan P Granered Per A $750,000 $215 4231 Gosey Hill 37064 7/28 Bryant Palmer Kimberly Strange; Palmer Kimberly Strange Bryant Bentley Julia H $749,900 $346 9017 Grey Pointe 37027 7/7 Garcia Anna; Garcia Miguel Bowman Lori Jane $749,000 $183 9047 Clovercroft Preserve 37067 7/14 Moffett James C; Moffett Sharon K Nvr Inc; Ryan Homes $737,836 NA 1341 Jewel 37064 7/31 May David L; May Michelle D Bradshaw Robert C; Bradshaw Rosemary $735,000 NA 1400 Mentelle 37069 7/19 Grsw Stewart Real Estate Trust Akers Revocable Living Trust $730,000 $186 315 Canton Stone 37067 7/5 Cotton Amy R; Cotton James E Hammond Audrey W; Hammond Robert Jr $730,000 $197 1400 Mentelle 37069 7/19 Corbin Jehan H; Corbin Scott A Grsw Stewart Real Estate Trust $730,000 $186 9510 Wicklow 37027 7/28 England Lauren E; England Paul; England Wyatt Jordan West Irvin Ray; West Patricia Lynn $729,900 $189 5888 Pinewood 37064 7/25 Lush Jon Michael; Lush Malary Willow Branch Partners LLC $729,475 NA 113 Wynthrope 37067 7/5 Paydar Nikoo E; Shelton Andrew F Cecchi Micol; Corbo Sergio $725,000 $199 6113 Foxland 37027 7/24 Romans Elisa Dawn; Romans Paul Trent Kurtz Jean; Kurtz John $725,000 $211 8202 Foxview 37027 7/17 Porter Aaron J Miller Andrea; Miller Matthew W $725,000 $228 9590 Liberty Church 37027 7/5 Giggie Joy A; Giggie Michael P Hagler Jessica; Root Jessica Hagler $725,000 $165 307 Hamlets End 37067 7/10 Sliwinski Melissa; Sliwinski Stanley J Jr Charitable Remainder Unitrust $725,000 $103 119 Hampsted 37069 7/7 Glover Daniel Brian; Glover Jennifer Garrison Brugman Sharon D; Brugman Steven K $720,000 $149 7008 Crimson Leaf 37046 7/31 Shiffert John C; Shiffert Julie K Jones Company of TN LLC $713,593 NA 8109 Shady 37027 7/3 Randall Amy; Randall Jason Fang Xiangdong D; Lin Na $710,700 $142 301 Conoga 37135 7/20 Beaudry Angela R; Beaudry Scott C Dac Homebuilders LLC $706,826 NA 1411 Robert E Lee 37027 7/18 Mohamed Riad Edwards Michelle T $705,000 $203

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 4620 Franklin 37128 7/3 Zakaria Michael Gershom Medical Prop LLC $1,600,000 $204 1423 Avellino 37130 7/21 Allison James; Allison Susan B Quesenberry Larry C; Quesenberry Susan M $995,000 $171 1466 Avellino 37130 7/21 Paquette-Strong Louise; Strong Kelly; Strong Louise Paquette Lee David J; Lee Jeanette M $990,000 $142 6608 Franklin 37128 7/27 Piatko Matthew A McKnight Pat; McKnight Steve $570,000 $148 2027 Alexander 37130 7/11 Oneal Debbie E; Oneal Larry G South Daryl M; South Nancy Turner $547,500 $137 4485 Shores 37128 7/25 Dolan John R; Dolan Kimberly Farwell Knight; Farwell Nancy; Farwell Tricia $540,000 $135 4335 Brazelton 37128 7/17 Tehennepe Jeffrey O; Tehennepe Melissa L Southern Lifestyle Homes LLC $532,720 NA 2009 Rolling Creek 37128 7/24 Snover Kathy; Snover Roy Rogers Bruce; Rogers Roberta $518,000 $163 3409 Quail Chase 37129 7/24 Davis Jennifer Cox; Davis Todd Wayne Ward Charles; Ward Charles Gordon; Ward Kathryne; Ward Kathy Dawn $510,000 $156 5420 Steeplechase 37037 7/7 Keith Eric W; Keith Lindsay M Heerdink Jennifer J; Meyer Jennifer J $510,000 $223 3392 Fann 37128 7/11 Blasac Nathan; Blasac Sarah Dolan John R III; Dolan Kimberly L $500,000 $257 2609 Sequoya 37127 7/26 Chaudhari Mital; Chaudhari Sejal Blount Gary; Blount Gary W; Blount Jane; Blount Jane C $500,000 $135 8205 Richpine 37128 7/24 Sadler Donald D; Sadler Lisa R Nicholson Daniel; Nicholson Sindy A $499,900 NA 7314 Magnolia Valley 37060 7/10 Holt Eric Neal; Holt Nicole Lynne Simmons Builders Inc $491,900 NA 5416 Cavendish 37128 7/18 Rogers Carol Ann Co-Tr; Rogers Steven Dale Co-Tr; Snc Trust Miley C Devera; Miley James W $490,000 $107 2066 Alexander 37130 7/14 Field Jacob S; Field Joey J Garrett Joe E III; Garrett Tammy L $485,000 $145 714 Dallas 37130 7/18 Kolb Gregory Allen; Kolb Stacey M Southern Classic Homes LLC $485,000 NA 6061 Lascassas 37085 7/3 Crockarell Danny; Crockarell Sandra Walkup Mary Beth; Walkup Thomas M Jr $475,000 $158 1642 Constellation 37129 7/13 Suggs Kimberly C; Suggs Thomas E Jr Tidewater Const LLC $475,000 NA 2047 Alexander 37130 7/13 Whorton Lee W; Whorton Mark Stephen Crook Ronald Jay Storm; Crook Tracey; Crook Tracy $469,000 $150 5206 Saint Ives 37128 7/13 Davis Amy M; Davis Michael A Jansen Jan; Jansen Janice; Jansen Jeffrey $465,000 $114 9630 Mona 37129 7/27 McCain Samuel P; McCain Sylvia M Simmons Builders Inc $463,500 NA 1654 Constellation 37129 7/12 Gracey Michael; Gracey Tracey Excel Builders $462,388 NA 178 Beverly Randolph 37129 7/7 Burnett Adrienne N; Burnett Mike A Richardson Group LLC The $461,350 NA 2031 Watercolor 37128 7/11 Rogers Reginald E; Rogers Theresa J Southern Lifestyle Homes LLC $449,900 NA 1913 Fairhaven 37128 7/20 Bell Marvin E; Bell Mindi Southern Lifestyle Homes LLC $449,725 NA 7986 Richpine 37128 7/18 Weber Daniel Michael Jr; Weber Sheri Duvall Harney Homes LLC $445,000 NA 1026 Glastonbury 37129 7/14 Ryan Gayle; Ryan Pat Onafowokan Adedayo; Onafowokan Obafemi $442,500 NA 4516 Pretoria 37128 7/3 Day Laura; Day Taylor Holmes By Design LLC $440,000 NA 2034 Watercolor 37128 7/13 Miley Clinton D; Miley James W Southern Lifestyle Homes LLC $435,351 NA 1915 Satinwood 37129 7/13 Goetsch Jeffrey G; Rosevear Terisa D Crescent Homes Tn LLC $435,169 NA 2714 Morton 37167 7/26 Freeman Lonnie D; Freeman Megan Raby Pamela C; Raby Robert D $435,000 $129 1008 Kittywood 37129 7/21 Parker Justin L; Parker Kristi N Paran Homes LLC $431,134 NA 2160 Alexander 37130 7/11 Elliott Andrew C; Elliott Emily Fogarty Andrea; Fogarty John P; Fogarty John P Jr $430,000 $127 5810 Mankin McKnight 37127 7/10 Crocker Nathan W; Crocker Sarah A Blue Sky Const Inc $429,900 NA 116 Fontana 37128 7/5 McPherson Carla F; McPherson Robert J Gaccetta Andre; Gaccetta Jill $429,000 $121 1906 Higgins 37130 7/25 Drescher Brian Darren; Drescher Susan Harb Herbert H Tr; Harb Herbert Tr; McLaughlin Janine M Tr $424,900 $136 1307 Chelmsford 37128 7/20 Nipper Clarence III; Nipper Stephanie Billington Lynne N; Billington Matthew P $420,000 $119 110 Lila 37128 7/5 English Shannon K; Reeves David R; Reeves Julia A Field Jacob Scott; Field Joey Jacqueline Sandra $416,500 NA 2416 Garrison 37130 7/6 Pingel Adam Scott; Pingel Darcy McKay Logsdon Mark $415,000 $117 3014 Landview 37128 7/12 Schilling Christopher T; Schilling Linda M Priddy Robert W; Priddy Tracy L $415,000 $106 2731 Battleground 37129 7/21 Hall Wesley Catron II; Schroder Kathryn Rebecca Elliott Gerald P; Elliott Susie D $409,000 NA 2346 Armstrong Valley 37128 7/28 Fannin David B; Fannin Shelby L Nightingale David D; Nightingale Kelly E $408,500 $204 691 Cranor 37130 7/12 Abbott Amy Aloisia; Abbott Thomas Dale Cleveland Daniel; Cleveland Heather M $407,000 $187 1939 Robinson 37130 7/19 Farwell Knight; Farwell Nancy; Farwell Tricia Barnes Chris; Barnes Natasha $400,000 $109 9887 Bradley Creek 37118 7/18 Young Jesse L; Young Ruby Lee Barnes Angela A; Barnes Charles R II $400,000 $187

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 101 Bayshore 37075 7/26 Susan L Groenwald 2008 Living Trust Linn Deborah S; Linn Mark A $900,000 $245 1249 Twelve Stones 37072 7/6 Harb Tara Dawn; Harb William Joseph Talmadge Marina S; Talmadge Todd M $850,000 $147 1073 Madison Creek 37072 7/3 Montgomery Darrell; Montgomery Mekesha Ferguson J Roger $800,000 $221 1210 Chloe 37066 7/7 Whitley Brian E; Whitley Susan D Wilson Michael T; Wilson Wendy B $757,500 $151 2351 New Hope 37075 7/25 Rutherford Kristy R; Rutherford Timothy L Messer Briane; Messer Tonya $756,000 $206 159 Bay 37075 7/17 Buck Christen L; Buck Christopher C Camacho Robert F; Camacho Sara Leslie; Kaufman Sara Leslie $752,500 $175 713 Cumberland Hills 37075 7/27 Parker Diane Kiley; Parker Marilyn; Parker Todd S Middleton Gena; Middleton Kevin $750,000 $343 1015 Carriage Hill 37075 7/3 Schneider Christopher Montgomery Darrell; Montgomery Mekesah $649,000 $112 1249 Chloe 37066 7/24 Higdon Hunter; Higdon Kati Sloan Carolyn D; Sloan Joe F $615,000 $133 1134 Longview 37075 7/3 Burchfiel Jonathan D; Burchfiel Kristin L Thompson Jeanette; Thompson Sandy I $600,000 $172 1007 Rebecca 37066 7/20 Allen Jon; Allen Leslie Brown Linda M; Brown Ron $599,900 $136 106 Glen Leven 37075 7/13 Lake Anthony D; Lake Heather D Lascola Paul $590,000 $166 230 Cherokee 37075 7/12 Owen Audrey M; Owen Hunter B Kirkpatrick A H Jr; Kirkpatrick Arthur H Jr; Kirkpatrick Linda R $589,000 $290 157 Ballentrae 37075 7/3 Byrd Jeffrey; Byrd Stacy Keen Vickie Birge $542,000 $161 121 Spy Glass 37075 7/19 Clark Corey J; Clark Karen S Tompkins Stacie L; Tompkins Troy $508,000 $163 122 Summit 37075 7/21 Mercer Anna; Mercer Benjamin Albert Louis Torri & Ruth Faquin Torri Revocable Trust; Torri Albert Louis Tr $505,000 $206 107 Tipperton 37066 7/25 Skonicki Kenneth; Skonicki Lori Dunn Hahn Erica; Hahn Joshua $475,000 $128 1062 Edgewater 37066 7/7 Fletcher Deana; Fletcher Edward C Jr Belcher Jon Tr; Glenn A & Mary Swinehart Revocable Trust $470,000 $244 188 Jones 37066 7/25 Knight Dennie; Knight Kellye Bagwell Cheryl J; Bagwell James G $455,000 $167 1116 Elizabeth 37066 7/21 Escue Cynthia; Escue James Lamb Robert; Lamb Valerie D $441,000 $127 1199 Old Shiloh 37072 7/21 Brown Daniel A; Brown Rachel E Stokes Cameron V; Stokes Katrina M $440,000 $159 105 Chapel 37075 7/3 Scott Family Revocable Living Trust Valente Kelly D; Valente Stephen C $425,000 $99 1128 Stirlingshire 37075 7/3 McDowd Joshua R; McDowd Tracy L Messer Glenda J; Messer Robert E $415,000 $141 132 Pilot Knob 37075 7/5 Long John Chadwick; Long Lauren J United States Sec of Veterans Affairs $410,000 $87 105 Spy Glass 37075 7/10 Brodnicki Aura Luz; Brodnicki Robert L Holevas Marital Trust; Holevas Marital Trust; Holevas Saundra Shead; Holevas Theodore E Estate $405,000 $107 304 Anderson 37075 7/17 Koren Lori N; Koren Sean R Solomon Robert Owen $404,900 $131 102 Monitor 37075 7/18 Morgan Christina; Morgan Douglas L Brown Clint; Brown Elizabeth A $401,126 $157 1125 Madison Creek 37072 7/14 Qiqueh Saed Hoffman Bill; Hoffman Carolyn $399,900 $113 1001 Avery Trace 37075 7/26 Olin Amanda; Olin Benjamin Moberg Sheila A; Moberg Thomas F $399,900 $95 115 Stonewall 37075 7/14 Baker Christina L; Baker Jason K Byrd Jeffrey L; Byrd Stacy $399,000 $119 124 Crosspointe 37075 7/12 Campbell Gemma; Campbell Patrick Brown Grady M; Brown Sherry L $397,000 $127 111 Haynes 37148 7/24 Jenkins Charles R; Jenkins Susan M Wheeler Karen L $394,900 $133 1356 Dickerson Bay 37066 7/26 Worsley Mark; Worsley Tanis Harper Donita G; Harper Ryan D $390,000 $122 223 Butler Bridge 37148 7/6 Stephenson Kelly; Stephenson William C Slater Lyndelle A; Slater Richard J $384,900 $126 1114 Kennesaw 37066 7/14 Church Nicholas M; Wheetley-Church Joylenn R Lockwood James $381,500 $119 209 Keene 37075 7/10 Mathews Larry W; Mathews Linda P McKnight Cathleen Agnes; McKnight Sean Patrick $369,900 $127 1001 Peck 37075 7/7 Messer Judith A Hassell Bienvendio V; Hassell Dolores M $369,900 $150 146 Wynridge 37072 7/11 Murphy Joe; Murphy Kim Hargis Andrea L; Hargis John K $364,000 $119 112 Ten Oaks 37075 7/3 McDonald Yvonne Crandall Jaysoin; Crandall Jennifer $362,500 $117 1059 Avery Trace 37075 7/3 Woo Christopher Donald; Woo Shannon Vann Baker J Brent $360,000 $106 1151 Lakewood 37066 7/6 Bacus Frank; Bacus Joyce Lee Ganteaume Robert; Inman Martitia $355,700 $186 127 Windham 37075 7/18 Owen Jason E; Owen Tina D Thame Kirk $350,000 $102 220 Spy Glass 37075 7/11 Nguyen Annie Thuy; Phan Linh Thanh Linda G Pualsson Revocable Trust; Ralf E Paulsson Revocable Trust $350,000 $117 107 Highland 37075 7/25 Bennett Jeffery W Jr Hancock Dana J; Hancock Paul A Sr $350,000 $95 1099 Wrights 37066 7/7 Percival Deborah S; Percival Ronald J Whitaker William Howard $350,000 $123