Top Midstate residential transactions for second quarter 2017

VOL. 41 | NO. 30 | Friday, July 28, 2017

Top residential real estate sales, second quarter 2017, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 410 Saint Edmunds 37027 6/12 Trigui Nizar; Trigui Hend Baugh Laura; Baugh Wendell P III $3,300,000 $266 617 Westview 37205 4/21 Arnholt David F; Arnholt Cynthia H Cox Thomas F; Cox Nan Burrus $3,200,000 $282 1103 Belle Meade 37205 5/3 Alexee Allen Saunders Trust Arnholt David F; Arnholt Cynthia $3,145,000 $449 209 5th 37206 5/12 Clay Edward J Charitable Remainder Unitrust $2,950,000 $476 4415 Tyne 37215 5/30 4415 Tyne Boulevard Trust Lady Luck Land Trust $2,910,000 $468 1109 Belle Meade 37205 6/9 Davidson Dallas; Davidson Natalia Worley Glenn Trustee $2,500,000 $317 5025 Hill Place 37205 6/28 Hollomon Jay M; Hollomon Meredith Cook Barry W; Odom Harrell II $2,460,000 $456 1108 8th 37207 6/23 Childress Collision Center Damron Jody; Damron Carla $2,350,000 $1,317 3901 Estes 37215 4/17 Adelien Heldi B L Bennett & Associates Inc $2,200,000 $868 3500 Woodmont 37215 5/25 Hildreth James; Hildreth Phyllis D K 3500 Woodmont LLC $2,200,000 $327 3000 Poston 37203 5/16 Bar J Farms GP Poston At The Park LLC $2,150,000 NA 2310 Hemingway 37215 6/12 Nashville Realty LLC White Marcia; White Donald J $2,000,000 $356 1300 Graybar 37215 5/30 Bass John; Bass Felicia Doyle Robert W $2,000,000 $389 4303 Harding 37205 5/25 Ward Timothy; Ward Kristin Ktm Properties $1,990,000 $243 3649 Richland 37205 5/26 Sachtleben Family Trust 2002 Mike Ford Custom Builders LLC $1,962,068 NA 4505 Beacon 37215 5/10 Kappelman Paul; Kappelman Elizabeth Chandelier Development Inc $1,960,000 $715 150 Chickering 37215 6/5 Berman 2006 Revocable Trust Agreement Baker Valerie A; Baker James G III $1,900,000 $284 600 Belle Park 37205 4/21 Smith Frances Ratcliffe; Frances Smith 2012 Trust Edwards Derek W; Edwards Stephanie P $1,885,000 $335 23 Bancroft 37215 4/27 Marker Jacqueline Ward David Alan; Ward Deborah Courtney; Scruggs Robert L $1,845,000 $193 919 Waterswood 37220 6/12 Baugh Wendell P III; Baugh Laura W Old South Const LLC $1,840,000 $796 500 Lynnwood 37205 5/31 Maki John Logan; Maki Heather Chandelier Development Inc $1,830,000 $829 1616 Chickering 37215 4/18 Brophy R Gregory Civitts Glen Allen $1,823,600 $336 204 Sunnyside 37205 6/5 McGugin William A; McGugin Nancy Rankin Williams Lockhart Henry Living Trust $1,810,000 $260 601 Enquirer 37205 5/3 Dale Bryan S; Dale Haley R Johnston Christopher S; Johnston Melissa Windham $1,800,000 $386 705 Lynnwood 37205 6/22 Coleman Will David; Coleman Patti Ashe Chandelier Development Inc $1,762,500 $967 1405 Elmwood 37212 5/3 Sarro-Porritt Family Trust Dreaminc $1,750,000 NA 226 Robin Hill 37205 5/31 Deborah F Eller 2013 Trust Roy Antonio J III; Roy Tina R $1,750,000 $238 3630 West End 37205 4/24 May Jacob Welch College $1,750,000 NA 4500 Alcott 37215 4/28 MSMS Properties Trust Mason Laura C; Mason Steven J Jr $1,725,000 $295 2200 Hampton 37215 6/16 Stokes Lowell L; Stokes Leann S Fundis Garth M; Fundis Ann T $1,700,000 $274 5930 Ashland 37215 6/2 Perkinson Brian T; Perkinson Christine M 5930 East Ashland LLC $1,695,000 $685 124 Clarendon 37205 6/16 Brundige Dudley; Palmer Elizabeth Smith Jeffrey B; Smith Mary A $1,695,000 $331 130 Alton 37205 5/5 Merhoff Theodore Land II; Merhoff Karen Sotsky Trust of Michelle Charlot Desloge $1,680,000 $854 4507 Carlton 37215 4/3 Durrett Shannon H; Durrett Elizabeth L Spigel Marci M; Spigel David $1,675,000 $265 2711 Hemingway 37215 5/23 Lasley Robert L; Lasley Leigh Tanney Chandelier Development Inc $1,655,000 $721 1815 Cedar 37212 4/4 York John D; York Sally J Seckman John P; Seckman Lisa H $1,650,000 NA 113 Tyne 37205 5/3 Oreilly Calahan; Findlay Terra E Bockman Jason; Bockman Erica $1,650,000 $869 118 Gilman 37205 4/27 Leach Justin; Leach Kerry Tashie Paul; Tashi Paul $1,649,000 $1,092 600 12th 37203 5/1 Wilson James M; Wilson Lisa A Jarrells Family Trust $1,600,000 $1,699 620 Monroe 37208 4/28 England Seth Gramercy Germantown LLC $1,599,900 $0 4969 Tyne Ridge 37220 5/10 Hwy 65 LLC Clark Dennis W; Alexander James $1,585,000 $296 905 Alder 37220 4/20 Jeske Courtney A; Jeske Ryan M Baird Graham Co LLC $1,580,000 $602 112 Alton 37205 6/21 Wayne Kathryn-Ann S; Wayne Adam M Stone Oak Builders LLC $1,542,000 $695 736 Darden 37205 6/16 James Adam W; James Patricia C Walker Phillip E; Walker Meredith L $1,495,000 $542 1504 Sweetbriar 37212 6/22 Belden Clara; Belden Wesley Sabatini Kim; Sabatini Shayna $1,468,000 $417 1130 Brookwood 37220 5/22 Conklin Jonathan Jackson Pope John C IV; Pope Kristi Cook $1,455,000 $258 5019 Granny White 37220 6/19 Rosenblum David; Rosenblum Jessica Church Stephen T; Church Susan O $1,450,000 NA 4307 Iroquois 37205 4/18 Alexopoulos Sophoclis Pantelis; Oconnor Margaret Moira Evans Jonathan G W; Evans Cynthia M $1,445,000 $286 600 Georgetown 37205 5/10 Bivens Shaun Michael Nashville Const Co Inc $1,434,900 $938 4000 West End 37205 6/14 Cohen Teri; Cohen Alan Lanford Gregory B $1,412,500 $427 414 Ellendale 37205 4/17 Ellendale Trust McDonald Emmie J; McDonald Family Trust; Bass Clara; McDonald Emmie; Barry Emmie Keith McDonald; Milligan Clara McDonald; McDonald Hunter III; McDonald Patricia; McDonald Rob; McDonald Donald; Haggard Bill; Haggard Edward; Granbery Corneilia McDonald $1,350,000 $2,514 945 Overton Lea 37220 6/26 Hyndman Christopher Wayne McAdams Robert E Estate $1,312,500 $352 1233 Otter Creek 37215 6/1 Marcus Kent; Marcus Marie Rogers Austin; Rogers Sarah $1,310,000 $440 3519 Couchville 37076 5/19 Robert E Romeo Living Trust; Amy B Romeo Living Trust Ward James Robert Daniel; Ward Jennifer Elizabeth $1,308,500 $216 720 Summerly 37209 5/19 Ward James R D; Ward Jennifer E Thunder River Const LLC $1,300,000 NA 1318 Chickering 37215 5/4 Mason Steven J Jr; Mason Laura C Mason Steven J; Mason Linda L $1,300,000 $257 712 Bowling 37215 6/22 Garrison David W; Garrison Erica K Joseph Lang Aston Revocable Trust; Lisa Lew Aston Revocable Trust $1,300,000 $377 6003 Cargile 37205 5/17 Garner Laura L Moore Scott R; Moore Pamela S $1,299,999 $289 4100 Copeland 37215 6/20 McDaniel Kelly Colcashure Co $1,299,900 NA 1330 Burton Valley 37215 4/26 Lack Jeffrey S; Lack Cinda L Bashian Gregory G; Donnelly Lauren $1,285,000 $252 1127 Lipscomb 37204 4/18 Corbin Thaddeus B; Rios Lindsay Vintage South LLC $1,274,000 NA 1514 Elmwood 37212 6/16 Holley Donald Scott; Holley Elizabeth Laforge Trust $1,270,000 $339 4422 Forsythe 37205 4/4 Jennings Stephen T; Jennings Jessica Tyler Arthur Robinson Jr; Tyler Margaret Bass $1,250,000 $271 914 Woodland 37206 6/7 Roberts Eric Cothern Michael W; Cothern Donna M; Cothern William C $1,250,000 NA 2008 Stonehurst 37215 6/6 Allen John; Allen Myra K Sheridon Jon B; Sheridon Michelle R $1,250,000 $289 10 Agincourt 37027 5/9 Guma Virgilio A; Guma Kelly E Miller Marc J; Miller Cynthia $1,244,300 $179 408 Hyde 37215 6/14 Hickman Kevin E; Watts Heather E Meadows Patricia $1,235,000 $2,051 200 Windsor 37205 5/2 McAbee Stephanie A; Keefer Christopher J Knight Alexander G; Knight Molly B; Mudter George E Jr $1,230,000 $258 1715 Glen Echo 37215 4/26 Pardeshi Anurag; Curcio Natalie Barlow Builders LLC $1,223,453 NA 715 Belle Meade 37205 6/5 Webb Nancy G Petrikin Timothy M; Petrikin Timothy $1,220,000 $658 5134 Stanford 37215 6/13 Land Trust Agreement Boklage Paul E; Boklage Sally W $1,200,000 $232 600 Hillwood 37205 5/4 Dumas David M; Dumas Susan D Bennartz Ralf; Benkwitz Claudia $1,200,000 NA 3415 Benham 37215 6/20 Booth James R; Booth Amy E Radnor Development LLC $1,200,000 NA 4369 Chickering 37215 4/24 Dittmar John Vintage South LLC $1,200,000 $206 5925 Robert E Lee 37215 5/4 Fassbender Paul A; Fassbender Diana M York John David; York Sally Jane $1,200,000 $237 600 Westview 37205 5/31 Tardio Elizabeth; Tardio Christopher McGugin William A; McGugin Nancy Rankin Williams $1,195,000 $390 127 Blackburn 37205 5/2 McAdams Ashley Dale Brye S; Dale Haley R $1,189,000 $334 2611 Essex 37212 6/7 Sims Gerald; Sims Elizabeth Hassell Sarah E $1,160,000 $251 2014 Castleman 37215 4/18 Lassiter Steve Southern Elite Custom Homes LLC $1,155,000 NA 924 Gilmore 37204 5/3 McKay Laura L; McKay Kevin H Hall Marshall $1,150,000 $674 1212 Vintage 37215 6/20 Turcotte Brad Alan; Turcotte Susan Thompson Waymon R Tipton Revocable Trust $1,150,000 $272 308 Sunnyside 37205 5/16 Manning Christopher D; Manning Amanda Lauren Ikard Catherine H; Ikard Robert Winston Jr $1,117,500 $226 3000 Poston 37203 6/8 Hackett John M; Hackett Lea L Poston At The Park LLC $1,100,000 NA 3512 Central 37205 5/8 May Frank Charles; May Diane Flood Elizabeth Edelbrock; Flood Charles Martin Jr $1,100,000 $203 621 Royal Oaks 37205 6/16 Zeglarski Megan Joyce; Zeglarski Robert Taylor H Denny Jr; Taylor Jennifer J $1,100,000 $292 611 Bowling 37215 5/8 Cottingham Cameron; Cottingham Laura Lale Revocable Trust $1,100,000 $252 901 Dorset 37027 6/5 Lubnik David B; Lubnik Victoria J Brigman William G Jr $1,100,000 NA 1148 Safety Harbor 37138 6/2 England Steven M; England Cynthia J Halstead Brian; Halstead Patricia $1,100,000 $174 2307 Hampton 37215 5/4 Avery William T; Avery Sally H Costello Linda S; Schutt William C; Schutt William $1,100,000 $325 109 42nd 37209 6/2 Will Adam Church Brendan H; Mitchell Laura; Church Mya Kayler $1,075,000 NA 14 Westlake 37205 6/19 Kost Stephen; Kost Beth Rosenthal Carla; Rosenthal Mark $1,072,500 $197 200 Jackson 37205 6/15 Pokrant Shawn; Pokrant Clenna Hall Margaret Victoria Fort $1,067,000 $2,270 2218 Belmont 37212 5/2 Adams David Wayne Thornton Robert Eric $1,065,000 NA 3815 Harding 37215 5/24 Vandan Dev LLC Falzone Ross J; Falzone Kelly; Falzone Kelly C $1,050,000 $1,013 1929 Edenbridge 37215 6/21 Wilson Price Pearce Douglas J; Pearce Anna E $1,050,000 $184 922 Bowring 37215 5/22 Bale Gary Stephen; Bale Patricia Rogers Harding Robert Weld; Reichenbach Allison Weld Harding; Harding Allison Weld $1,037,000 $269 122 Cheekwood 37205 5/16 Shah Guru; Shah Neha Patel Build Nashville Dbh LLC $1,020,000 NA 4035 General Bate 37204 6/20 Paterno Tatjana; Paterno Robert Pfeifer John; Pfeifer Karen $1,019,000 NA 397 Glen West 37215 6/7 Woodman Jay; Woodman Sherry Ferrell Odies C; Ferrell Linda K; Henderson Hutch $1,005,000 $263 22 Middleton Park 37215 4/26 Jones Cynthia L Mary Henry Knestrick Revocable Trust $1,000,000 $273 1760 Hillmont 37215 6/26 White Barry B II Elizabeth B Eldridge Revocable Trust $1,000,000 $509 500 Wilson 37205 6/23 Carver C Mark Trustee Nagle Thomas J; Nagle Linda S $1,000,000 $246 5610 Granny White 37027 5/18 Grant Ventures LLC Granny White Partners LLC $1,000,000 $437 6002 New Hope 37076 4/13 Winton Bettie J Trustee Cloyd Donna Gleaves $1,000,000 $464

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 855 Windstone 37027 6/30 Flanagan Mara L; Flanagan Nicholas V Davis Properties of TN LLC $2,468,001 NA 1463 Sneed 37069 6/9 MJS 2009 Revocable Trust Franks Justin C; Franks Wylie P $2,450,000 NA 6409 Johnson Chapel 37027 4/26 Jenkins Brandon K; Jenkins Caroline C GP Luxury LLC $2,300,000 NA 47 Governors 37027 5/9 East Property Mgmt LLC East Asset Mgmt LLC $2,283,400 $251 6336 Waterford 37027 5/19 Josey Bryan Franklin; Josey Shannon J P Morgan Mortgage Trust 2007 S1 $2,100,000 $193 505 Legends Ridge 37069 6/12 Diab Labeed; Diab Sanaa Atkinson Const & Associates LLC $2,075,000 NA 9205 Weston 37027 5/22 Reichenbach Allison; Reichenbach Brian Brannon Kimberly H Revocable Living Trust $2,035,000 $327 1025 Vaughn Crest 37069 5/16 Ranzan Family Trust Shapiro Diane; Shpiro Tom $2,000,000 $256 310 Lionheart 37067 5/17 Harper James A; Harper Zo P Legacy Homes of TN LLC $1,949,900 NA 2304 Firefly 37069 5/23 Dubois Charles C Foster Revocable Trust $1,924,000 $312 5105 Cornell 37027 5/4 Hardesty Pete; Hardesty Terry Fair Debra S; Fair Robert J III $1,800,000 $248 317 Granny White 37027 5/15 Morrell Jennifer F; Morrell Stephen Wade Atkins Thomas J $1,750,000 $469 2216 Hillsboro Valley 37027 4/20 Hart H Rodes Sr Sieveking Carolyn Sue 2014 Trust $1,700,000 $291 5130 Dale Ewing 37064 5/19 Baker Valerie A Curl Andrea F; Curl John D $1,650,000 NA 307 Seward 37027 6/12 Meehan Elizabeth G; Meehan Timothy P Dma Properties 2 LLC $1,615,544 $694 701 Sinclair 37027 5/8 Wu Jing McConnell Kirk; McConnell Linzi $1,610,000 $195 6964 Arno Allisona 37046 5/18 Montgomery David Russell Hunnicutt Robert C; Hunnicutt Wendy W $1,610,000 $1,314 2040 Lynnwood 37069 5/26 Militana Diana; Militana Richard Ward Richard Duane $1,610,000 $191 3409 Sweeney Hollow 37064 4/24 Gielda Norman; Gielda Teresa Whitford Karen $1,610,000 $532 1804 Waterstone 37069 5/22 Crisp Harry Lee III; Crisp Stacie Renea Kinder Mitch Development LLC $1,595,000 $197 8291 Haley 37046 6/23 Gran Family Revocable Trust Gutting Judy; Gutting Louis $1,560,000 $313 9283 Wardley Park 37027 4/4 Massengale Darrell K; Massengale Mary I Sandfort Anita E Investment Services Trust; Sandfort Gregory A Investment Services Trust $1,550,000 NA 1216 Echo 37069 5/1 Kephart Janetta K; Kephart Michael S Bloemer Bernie Custom Homes LLC $1,535,000 NA 6302 Wild Heron 37046 6/14 White Mark A; White Mirandy R Hidden Valley Homes LLC $1,505,000 NA 5015 Fountainhead 37027 6/2 Smith Brian J; Smith Mary K Ravener Lisa L; Ravener Robert D Jr $1,500,000 $261 1413 Willowbrooke 37069 4/26 Civitts Glen A; Civitts Lynn J Jones Cynthia L; Lare Nelson D $1,490,000 $212 450 Wild Elm 37064 5/8 Mosley Celi; Mosley Seth Carbine & Associates LLC $1,470,667 NA 7219 Prairie Falcon 37014 5/3 Garcia Amy L; Garcia Joaquin M Sanford Gregory $1,465,000 NA 754 Kirby 37027 5/5 Pal Tuya; Shah Shalin Naren Billington Dena L; Billington Jon M $1,465,000 $190 3 Carmel 37027 4/18 Rohleder Douglas J; Rohleder Susan K Hinton Linda S $1,450,000 $211 9552 Sanctuary 37027 5/9 Harmon Damien D; Harmon Katy J Holtz Christine Marie; Holtz Curtis Andrew $1,444,808 $198 9288 Wardley Park 37027 4/4 Crowley Dana; Crowley Ryan Sullivan Linda C; Sullivan Richard H III $1,359,500 $290 1807 Camborne 37027 6/13 Bruno Adam Revocable Living Trust Barlow Builders LLC $1,356,103 NA 5203 Heathrow Hills 37027 6/29 Barrett Thomas Anthony; Barrett Traci Schubert Denmark Jennifer And Matthew Revocable Trust; Denmark Matthew And Jennifer Revocable Trust $1,350,000 $184 1805 Barnstaple 37027 6/9 Wilson Christina; Wilson Ryan Denver Barlow Builders LLC $1,349,463 NA 1018 Buena Vista 37069 5/2 Brocklebank John C; Brocklebank Vicki H GP Luxury LLC $1,338,000 NA 531 Rochester Close 37064 6/16 Willoughby Daniel K; Willoughby Tonya D Ford Mike Custom Builders LLC $1,337,348 NA 8835 Drosera 37046 5/25 Manning Kelly Shea; Manning Mark Allan Slayden Gary F $1,337,000 NA 641 Legends Crest 37069 6/22 Alexander Angela; Alexander Shane Dixson Brad; Dixson Teresa Buswell $1,325,000 NA 7032 Lanceleaf 37046 5/2 Farmer Brent; Farmer Jessica L Woodridge Homes LLC $1,300,000 NA 3242 Kinnard Springs 37064 6/30 Davis Becky H; Davis Ronald R Thompson Tina F; Thompson Wayland E $1,289,000 $236 8258 Heirloom 37046 4/21 Brooks Bill G; Brooks Dana T Mathus Karen C; Mathus Robert W $1,260,000 NA 8218 Holly 37027 4/3 Essenmacher Jenny M; Essenmacher Kurt M Balser Jeffrey R; Balser Melinda S $1,250,000 $153 1739 Old Natchez 37069 6/22 Colella Amy A; Colella James E Jolley Wayne Ministries Inc $1,250,000 $306 1060 Stockett 37221 6/5 Olivier Mathew Shane; Olivier Rachel Ruppert Letkeman Kenneth B; Smail Brenda M $1,249,900 NA 1010 Buena Vista 37069 6/19 Fitzsimmon Lisa; Fitzsimmons James Hidden Valley Homes LLC $1,245,000 NA 1021 Falling Leaf 37027 6/28 Victory Cynthia; Victory Jimmy Jacobs Arthur R; Jacobs Kathryn L $1,245,000 NA 8216 Holly 37027 4/18 Miller Louise R; Miller Michael G Brooks Bill G; Brooks Dana T $1,237,250 $214 2501 Iron Gate 37069 5/4 Shaver Bradley; Shaver Rebecca D Younger Linda; Younger Randy Lee $1,232,000 $172 107 Harlinsdale 37069 6/30 Jacobs Jeremy Brent; Jacobs Patricia Horrell Cornerstone Premier Homes LLC $1,199,990 NA 9575 Hampton Reserve 37027 6/16 Kurbegov Amethyst; Kurbegov Dax Styles Christopher K; Styles Tanua A $1,199,000 $221 768 Sinclair 37027 4/17 Burt Janice; Burt Rodney L Scully Judy Ann; Scully Peter S $1,195,000 $218 220 Lewisburg 37064 5/5 Hughes Karen S; Hughes Michael L Ross Eric C; Ross Ruthann H $1,194,000 $280 8405 Heirloom 37046 5/11 White Preston; Zipsie Brandi Myers Amy; Myers Jonathan $1,190,000 NA 3041 Flagstone 37069 5/23 Flagstone Drive Trust Henneberry Claudia D; Henneberry Scott M $1,185,000 $177 508 Rochester Close 37064 5/25 Smith Sharon A; Smith Sherman L Legend Homes LLC $1,181,490 NA 9544 Equestrian 37027 6/30 Boyett Stephen D; Boyett Susan L Herrod Craig Emmett; Herrod Jacqueline Marie $1,145,000 $244 7011 Lindley Hill Pvt 37046 6/22 Kristofich Abigail Lyn; Kristofich John P Kole Diane And Gerald Family Trust $1,140,000 NA 8448 Heirloom 37046 6/6 Hagen Laurie; Hagen Terence Butler Jennifer R; Butler Lindsay T $1,124,900 NA 6000 Blackwell 37027 6/6 Story Lanell A; Story Micheal T Drees Premier Homes Inc $1,114,503 NA 531 Bonaire 37064 5/1 Couch Brittney Nicole; Couch Sean W Ford Mike Custom Builders LLC $1,110,345 NA 1440 Willowbrooke 37069 6/15 Rosenberg F Scott; Rosenberg Sarah C Overby James A II; Overby Melanie T $1,100,000 $196 9506 Elmbrooke 37027 6/19 Rangel Lindsey Belak Jennifer J; Liang Bart $1,100,000 NA 9203 Selkirk 37027 6/13 Wilkins Edward Scott And Rita Kay Wilkins Revocable Trust Dorrell Karl; Dorrell Kimberly $1,100,000 NA 213 Old Liberty 37064 5/4 Williams Family Trust Redstone Equity LLC $1,100,000 NA 8901 Calendula 37046 5/18 Vaught Kristine; Vaught Thomas Alan Trace Const Inc $1,099,900 NA 1726 Ravello 37027 6/13 Jolly Marcia G; Jolly Stuart A Gregory Familly Trust $1,099,000 NA 1862 Barnstaple 37027 4/17 Wright Mary Kay Turnberry Homes LLC $1,091,406 NA 3 Torrey Pines 37027 5/17 Music Margaret M; Music Michael G Costa Joleen L; Costa Jonathan L $1,090,000 $179 9510 Elmbrooke 37027 4/26 Chokshi Dipti Suketu; Chokshi Suketu K Speer Heidi J; Speer Jeff T $1,090,000 NA 1744 Ravello 37027 6/20 Shellabarger John Samuel Jr; Shellabarger Monica Cado Colton Billie; Colton Eric $1,082,500 NA 1745 Umbria 37027 5/30 Lemelle Tuggle Reigen M; Tuggle Lynn K Jr; Tuggle Reigen M Lemelle Weekley Homes LLC $1,080,492 NA 5 Medalist 37027 5/2 Brannon Kimberly H; Brannon Todd C Taylor Chris A; Taylor Linda G $1,075,000 $206 1449 Willowbrooke 37069 6/6 Fulton Brady J; Fulton Elizabeth J M Murphy Tammara; Wallin Dorothy; Wallin Jack L; Wallin Tammara $1,065,000 $233 9501 Edenbrook 37027 6/22 Lee Christopher; Lee Eileen Labonte Taylor Nicole Renee Trust $1,050,000 $245 5124 Walnut Park 37027 6/1 Morris Deborah L; Morris Oliver T Stuck Bonnie L; Stuck David A $1,049,000 $163 1257 Saddle Springs 37179 6/21 Potteiger Chad Eugene; Potteiger Debra Collins Dana; Collins Steve $1,030,000 NA 132 Old Liberty 37064 6/22 Currier Bryan; Currier Julie Redstone Equity LLC $1,020,000 $931 8251 Ambrooke 37027 4/10 Arnold Kelly L; Arnold Timothy S Schumacher Homes LLC $1,015,000 NA 7108 Mason Grove 37014 5/23 Mackie Jennifer; Mackie John Legend Homes LLC $1,007,644 NA 3303 Blazer 37064 5/4 Lloyd Timothy R Hall Family Trust $1,000,000 $1,126

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 2711 Shannon 37129 4/18 Barrett Brandy Sue; Barrett Christopher Gene Bragg Jeanne C; Bragg John T Jr $875,000 $155 1550 Bear Branch 37130 6/6 Davis Burrell C II; Davis Kelly A Stewart Harrison John K; Harrison Rose $714,000 $163 1314 Bantry 37167 6/19 Johnson Daphne W; Johnson Jason M Peyton John D Jr; Peyton Tina $625,000 $112 7360 Leanna Central Valley 37129 4/17 Lafrenier Anthony A II; Lafrenier Kellie L Milam Christina; Milam Robert Jr $625,000 NA 115 Bo 37060 6/14 Cruz Juan A; Pena Maria A Ruggiero Michael; Ruggiero Renee $605,000 $175 2818 Cherry Blossom 37129 5/4 Bouldin Beth; Bouldin Lee Gillispie Devon D; Gillispie Manuel G III $582,900 NA 2480 Moore 37086 4/10 Giovanni Melissa Jean; Giovanni Sean James Portillo Francisco J $581,500 $109 6229 Jasper Johnson 37127 6/16 Cahill Daniel J; Cahill Jennifer J Blue Sky Const Inc $565,142 NA 7322 Magnolia Valley 37060 5/24 MacQueen Brian; MacQueen Patricia Simmons Builders Inc $550,949 NA 3037 Saint Johns 37129 6/16 Graham Elizabeth; Graham Mason Perkins Claire B; Perkins Jared M $550,000 $117 4795 Barfield Crescent 37128 4/26 Kulikowski Jeff; Kulikowski Tracey Bell Carver Sara; Carver Travis $550,000 NA 2834 Cherry Blossom 37129 5/22 Galloway Bailey C; Galloway Scott J Simpson Chad M; Simpson Jessica $550,000 NA 1120 Deer Run 37128 6/28 Brandstetter Frank Jeffrey; Brandstetter Gina McDonald Graham Meredith; Graham Michael $549,900 $573 273 Fairmont 37129 4/12 Ownby Justin D Simmons Builders Inc $535,700 NA 415 Creekview 37128 6/9 Hon Candice; Hon Darrell E Gauther Donald G; Gauther Mary A $527,385 $138 2450 Highway 41A 37060 6/2 McBride Michelle D Binzer Taylor; Gentry Teresa Taylor $515,000 $115 1723 McKinley 37130 5/3 Shirley Sara E; Stark Jeffrey R Southern Lifestyle Homes LLC $514,900 NA 133 Park 37130 6/26 South Daryl M; South Nancy T Buckley Barry; Buckley Pamela W $513,450 $182 1714 McKinley 37130 4/24 Camp Allison T; Camp J Conrad Trimco LLC $511,000 NA 2038 Alexander 37130 6/20 Clayton Robert D; Clayton Wendy H McKissick Russell C; McKissick Stephanie T $505,000 $133 2806 Hatteras 37129 6/22 Scott April N; Scott Jason E Michaels Homes LLC $505,000 NA 1929 Fairhaven 37128 6/19 Phillips John C; Phillips Tamatha Southern Lifestyle Homes LLC $505,000 NA 8478 Newton 37037 6/9 Winfield Deborah A; Winfield Robert Jr Michaels Homes LLC $499,900 NA 277 Fairmont 37129 6/5 Pearson Jaclyn Halley Simmons Builders Inc $499,900 NA 1611 Fairhaven 37128 5/17 Obeissy Ayman; Zarzar Dima Veterans Affairs Secretary of The $494,000 $122 1922 Cliffview 37128 6/19 Yates Jennifer Marie; Yates Robert Clint Kambalouris Basil N; Kambalouris Catherine $490,000 $124 2761 Lascassas 37130 5/2 Cogdill Jeff; Cogdill Susie Black Geraldine $483,000 $265 7452 Magnolia Valley 37060 5/12 Tribout Danielle Lynnette; Tribout Joseph William Palazzolo Cynthia; Palazzolo Salvatore $482,500 NA 1317 Muirwood 37128 6/6 Milligan Charles Driver Francina; Driver Joshua $480,000 NA 3317 Clovercroft 37130 4/4 Tessier Brian Raymond; Tessier Melissa Summit Builders Corp $479,000 NA 2814 Craythorne 37129 6/22 Rich Alicia Corinne; Rich Kenneth W Jr Downey Paula Folino; Folino-Downey Paula $476,000 $123 521 Tybarber 37129 4/7 Saltzman Allison; Saltzman Todd Rothchild Martin A; Rothchild Zova M $475,000 NA 3207 Folcroft 37130 5/30 Barney Brent; Barney Sheral; Wray Judith L Bain Charles A; Bain Jenna L $470,000 NA 1828 Mosaic 37130 5/9 Wright Amy Ragsdale; Wright Cliff Calvin Jr Salcedo Humbreto; Salcedo Sabrina $470,000 $139 4444 Maryweather 37128 6/29 Barkley Paula; Barkley William Jones Carol A Revocable Trust; Jones Carol A Tr; Jones Donald E Revocable Trust; Jones Donald E Tr $468,000 NA 215 Churchill Farms 37127 5/8 Myers Angel N; Myers Michael P Alexander Derek $467,000 $130 1625 Constellation 37129 6/19 Cardwell Danielle Nicole; Cardwell John Phillip Excel Builders $462,500 NA 820 Stone Mill 37130 6/8 Sledge Charlene; Sledge Larry Laurel Brook Homes Inc $460,900 NA 706 River Birch 37130 5/8 Hearnsberger Dennis M; Hearnsberger Jane Eastland Development Group LLC $459,900 NA 2022 Higgins 37130 4/6 Oclaray Christie Me Lan; Oclaray Thaddeus Keone Edwards Darlene; Edwards Jeffrey $459,900 NA 195 Beverly Randolph 37129 5/15 Judkins Emerson F; Judkins Jessica A Heritage Custom Homes Inc $459,900 NA 1916 Mary Lake 37128 4/28 Richardson Dustin; Richardson Kimberly McProperty Mgmt LLC $459,060 NA 4014 Merryman 37127 4/4 Brown Jeffrey O; Brown Kristina Woods Caywood Builders LLC $458,880 NA 4413 Attleboro 37128 5/9 Blackburn Family Trust; Blackburn Joseph R Southern Lifestyle Homes LLC $457,555 NA 8206 Richpine 37128 5/3 Adbo Khalil Dudley Aaron; Dudley Tisha $457,500 NA 2110 Windsor 37130 4/25 Smith Bobby D; Smith Liane J Campbell Jane M; Campbell Jerry N $455,000 $85 116 Rockingham 37129 4/11 Waddell Michelle; Waddell Stephen Knowles Daniel; Knowles Julianne $455,000 NA 1456 Ansley 37037 4/10 Burns Byron Keith; Burns Leticia Lorine Excel Builders LLC $451,200 NA 1477 Bradberry 37130 6/19 Moates Jason E; Moates Lindrel H Laughlin Danna A; Laughlin Larry W $450,900 $128 915 Twin View 37128 4/18 Billington Lynne N; Billington Matthew P Mitchell Brandi S; Mitchell Jay O $450,000 NA 5422 Stonewood 37167 4/4 Lazala Albert; Lazala Veniece Swafford Gregory L Jr; Swafford Robin Anne $450,000 NA 722 Dallas 37130 5/26 Lyles Randall J; Lyles Stacie S Nofi Group LLC $449,900 NA 3329 Clovercroft 37130 6/20 Snodgrass James Lee; Snodgrass Shonna Lee Jackson Const LLC $449,900 NA 1607 Buckingham 37129 6/15 Vaughn Elisabeth White; Vaughn John M Jr Graham Elizabeth; Graham Mason $449,900 $129 4306 Puckett Creek 37128 4/21 Lien Jason; Lien Shannon V Hensley Christine L; Hensley Timothy L $449,000 NA 128 Rockingham 37129 4/20 Dale Emily; Dale Jason Simmons Builders Inc $448,523 NA 730 Dallas 37130 6/5 Desplinter Jennefer; Desplinter Seth Masterson Homes Inc $445,900 NA 3517 Titus 37128 6/21 Drew Greta H; Drew Robert L Jr Devault Homes Inc $445,340 NA 1662 Constellation 37129 4/13 Dalton Krystal; Dalton Nicholas Excel Builders LLC $445,000 NA 1688 Newport 37086 6/12 Gray Robert Mitchell III Oster Mark Henry; Oster Penny; Oster Penny Lynn $445,000 NA 5331 Cavendish 37128 4/17 Wiswell Julie J; Wiswell Shane A Turner Calandra; Turner Irvin $445,000 $117 4276 Central Valley 37129 5/30 Donnell Kristin M; Donnell Walter D II Milligan Lloyd; Milligan Pam $445,000 $173 1668 Constellation 37129 6/28 Devine Chad M; Devine Heather N Excel Builders $442,480 NA 2721 Hatteras 37129 4/7 David James Richard; David Malorie Rose Woodridge Homes LLC $440,000 NA 5198 Lee 37167 6/21 Dong Chao Wen Millennium Trust Co LLC Custodian; Mridul Bajpai Ira $440,000 $272 204 Sweet Maple 37135 6/8 Spicer Lynn A Jr; Spicer Tiffany D Michaels Homes LLC $440,000 NA 304 Harkins 37135 6/26 Quinn Christopher Gerard; Quinn Melissa Anne Syling Joseph J; Syling Kristi M $440,000 $152 5428 Cavendish 37128 5/1 Pettus Linda D; Pettus William H Cantrell Gary W; Cantrell Sheba $440,000 $126 1304 Charleston 37130 4/20 Barnes Gail P; Barnes Russell J Landmark Homes of TN Inc $439,971 NA 1629 Constellation 37129 5/8 Smith David S; Smith Patricia J Southern Lifestyle Homes LLC $439,900 NA 816 Stone Mill 37130 6/5 Westerfield David L; Westerfield Sherie W Laurel Brook Homes Inc $439,900 NA 3737 Franklin 37128 6/5 Bohon Christopher S; Bohon Cynthyia Starr Johnson Lisa $439,000 $157 2809 Battleground 37129 5/1 McWhorter Devin W; McWhorter Jo Lyn Celebration Homes LLC $437,500 NA 2818 Craythorne 37129 4/3 Fields John V; Fields Sandra M Peregrine Denise M; Peregrine Stewart W $435,000 NA 1672 Constellation 37129 5/2 Durbin Robert J; Durbin Sandy Excel Buildes LLC $433,250 NA 1939 Satinwood 37129 4/17 Smith Donna; Smith Richard Glenn Crescent Homes TN LLC $432,552 NA 2326 Calderwood 37130 6/23 Lawson Alfred J; Lawson Kimberly A Joaquin Dan; Joaquin Pam $432,400 $143 817 Stone Mill 37130 6/2 Cathey Julie Stapleton; Cathey Roger Dale Jr Laurel Brook Homes Inc $431,000 NA 3328 Clovercroft 37130 4/10 Ortiz Norby A; Ortiz Tricia L Black Mountain Builders LLC $430,915 NA 1828 Jose 37130 6/5 Joye Elizabeth A; Joye Kenneth M Jr Excel Builders $430,000 NA 1942 Scarlett 37130 5/9 Moore Elizabeth V; Moore Harvell J Benson Ann; Benson Ned $430,000 $140 2214 Lionheart 37130 5/25 Davis James D Jr; Davis Lisa Caywood Builders LLC $429,900 NA 2836 Battleground 37129 5/19 Sabchareun Amelia G; Sabchareun Tik Legacy Home Builders Inc $429,000 NA 2843 Presley 37128 6/19 Brewer George R; Brewer Janice Excel Builders LLC $428,500 NA 2324 Lionheart 37130 6/19 Erskine Michael A Michaels Homes LLC $425,900 NA 2805 Battleground 37129 5/30 Duncan Gail E; Duncan Jeffrey L Jones Brian M; Jones Elaine L $425,000 NA 1230 Ben Hill 37135 4/7 Williams Alex; Williams Terry Whitaker Karie; Whitaker Nathan $425,000 NA 1406 Trafalgar 37128 6/20 Blair Jeffrey D; Blair Laurie E Wilson Drema T; Wilson John W $425,000 $108 4418 Garcia 37128 5/11 Mathis Brandon Scott; Olstad Lara Elizabeth LDL Const Inc $424,900 NA 186 Beverly Randolph 37129 4/6 Williams Billey Ray; Williams Karon Richardson Group LLC The $424,900 NA 833 Stone Mill 37130 4/3 Clark Jeannine Louise Masterson Homes Inc $424,900 NA 8029 Shelly Plum 37128 6/5 Walker Nancy; Walker William P Jr Harney Homes LLC $421,000 NA 1205 Dayclear 37129 5/12 1205 Dayclear Drive Land Trust The; Crownover Paran Tr Paran Homes LLC $420,475 NA 909 Northbrook 37130 6/2 Burke Carol P; Burke Jonathan Patrick Young Keith L; Young Kimberly W $420,000 $132 3785 Eady 37046 6/29 Raines Erika Brooke; Raines Jason Wayne Meeks Elisha A III; Meeks Sherry $420,000 $229 9710 Mona 37129 4/21 Hoffman Julia P Simmons Builders Inc $419,900 NA 4414 Garcia 37128 5/26 Spencer Jennifer; Spencer Marvin LDL Const Inc $419,900 NA 1254 Pleasant Colony 37129 5/25 Derkits Daniel; Derkits Jennifer Comfort Design Homes LLC $419,900 NA 2659 James Edmon 37129 4/5 Bouknight Jamie; Bouknight Robert Gencsi Regina; Wiser Regina G $419,900 $125 1839 Jose 37130 6/6 Moake Jamie N; Moake Timothy R Builders Excel $417,500 NA 7026 Grindstone 37129 6/29 Koval Lora; Koval Timothy Theado Kellie; Theado Timothy $415,000 $141 107 Ninebark 37128 5/22 Newhall Donald A; Newhall Melanie A Warren Amy; Warren Michael $415,000 $115 1512 Rhonda 37037 6/23 Cross Steven Edward; Cross Tammie Carol Excel Builders $415,000 NA 3012 Robinwood 37128 6/26 Cummins James; Cummins Kathy Excel Builders $414,000 NA 9933 McKee 37085 4/17 Archer Crystal; Archer Jeremy Home Team Inc The $412,400 NA 2727 Wynthrope Hall 37129 6/14 Adams James; Adams Renee Vaughn Elisabeth White; Vaughn John Mark Jr $410,000 NA 1641 Allendale 37135 5/22 Fields Brian E; Fields Misty S Degenahardt Chris B $409,904 $191 190 Beverly Randolph 37129 5/11 Brown Jacquelynn; Brown Terrence Richardson Group The LLC $409,900 NA 1217 Dayclear 37129 5/26 Kopecky Sharon A; Kopecky Vincent E Paran Homes LLC $406,490 NA 1203 Pleasant Colony 37129 5/5 Brooks Diana; Brooks Randall Paran Homes LLC $406,420 NA 5230 Saint Ives 37128 6/6 Merryman Abby; Merryman Ian A Davenport Jeremy; Davenport Kelly E $405,999 $116 8004 Richpine 37128 5/1 Cummins Bobbi J Harney Homes LLC $405,000 NA 3240 Potts 37086 4/13 Watson Cory; Watson Mary Jennifer L&E Prop Dev & Cont Inc $405,000 NA 710 River Birch 37130 4/3 Smith Donald M Jr; Smith Tammy G James And Linda Living Trust; Robinson James And Linda Living Trust $405,000 $170 4513 Garcia 37128 5/8 Larson Justin; Larson Teall Nofi Group LLC $404,900 NA 6981 Highway 99 37153 4/24 Ewing Adam; Ewing Lisa Michaels Homes LLC $402,149 NA 669 Rock Springs Midland 37167 6/16 Merwin Jeffery; Merwin Paige Condon Ellen K; Condon Kevin $402,000 $192 3241 Potts 37086 5/26 Lundstrom Gloria J; Lundstrom Lawrence A Morgan & Son Homes Inc $401,425 NA 5595 Murfreesboro 37086 4/17 Tolstov Pavel V JR Prop Mgmt LLC $400,000 $505 5015 MacArthur 37129 4/17 McMullen Carol Anne Patton David A; Patton Mndy M $400,000 $101 1706 Jose 37130 6/6 Patel Nileshkumar A; Patel Sanjaykumar A Summit Builders Corp $400,000 NA

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1476 Rozella 37066 6/23 Solon Dean Leverett Reagan R; Leverett Shontay $1,925,000 $323 202 Cherokee 37075 6/2 McNeely Richard Loyd Sr; McNeely Susan Morris M Shawn; Morris Tina $1,375,000 $230 123 Walnut 37075 4/24 Clark Duane Tr; Walnut Family Trust Lanigan Gregory A; Lanigan Susan S $1,325,000 $341 819 Plantation 37066 4/12 Fennell Patrick Shawn; Fennell Vicki D Black David Lee; Black Diane Lynn $1,300,000 $351 140 Lake Valley 37075 6/14 Vogel Amanda E; Vogel Gregory M Intress Kristin $1,250,000 $148 1146 Landing Private 37066 6/5 Rodden Keith; Rodden Lockey Smith Anita C; Smith Anthony R $1,200,000 $457 106 Governors Point 37075 6/26 Scheriger Travis Messer Judith $1,200,000 $387 118 Governors Point 37075 6/16 OConnell Amy L; OConnell Brian P Turner Gerald S; Turner Tracy S $1,150,000 $272 764 Plantation 37066 5/31 Hemby Sherry; Pond David Lee Fennell Patrick Shawn; Fennell Vicki D $1,125,000 $219 1161 Windsor 37066 4/18 Dale & Assoc Inc Cherry Dennis P; Cherry Stacey $899,900 $308 1189 Chloe 37066 5/1 Keen Vickie B; McLaughlin Steven Beazley Betsy W; Beazley Ted A $850,000 $140 160 Clifftop 37075 4/27 Lindroth Karen A Carver David R $830,000 $205 890 John Armfield 37066 6/12 Berie Mengistu; Indris Elsa Plante Deborah R; Plante Robert A $819,000 $137 1205 Chloe 37066 5/1 Graves Jo Ann W; Graves William M IV West Cynthia Allen; West Roderick Jay $805,500 $138 106 Affirmed 37075 4/18 Welch Mary Kendall; Welch Newton G III Brewster Janelle D; Brewster Steven R $784,000 $123 138 Grassland 37066 5/11 Manning Elizabeth H; Manning Todd A Roland L Tittle Revocable Trust Agreement; Tittle Roland L Tr $749,900 $198 127 Shorecrest 37075 5/8 Kirby Arnold Jr; Kirby Theresa Westendorf Caroline L; Westendorf John C $740,000 $141 873 Plantation 37066 6/20 Hoscheit Arika C; Hoscheit James B Ebbert Lisa; Ebbert Paul E $707,900 $123 113 High Point Anchorage 37075 6/12 Cottle Frances Emily Farley Gary; Farley Karen Sue; Land Karen $706,000 $182 104 Clifftop 37075 6/20 Rankin Amanda Paige; Welker Philip J Briner Luetta Sue $690,000 $242 143 Bay 37075 6/16 Hood Taylor J Hill Atwell A Jr; Hill Mary E $690,000 $260 233 Hunters 37075 4/28 Otto Katrina; Otto Michael Norman Kirk; Norman Lisa S $655,000 $148 168 Cherokee 37075 6/1 Tarpley Harry A Jr; Tarpley Mary Beth Weatherford Kenneth Leslie; Weatherford Patricia Anne $650,000 $387 270 Hidden Lake 37075 4/20 Schmidt Daniel William Halo Builders LLC $621,250 $201 1037 Sugartree 37066 6/1 Tomlin Amanda L; Tomlin Gregory J Curtis Lisa; Curtis Milton H $615,000 $226 400 Douglas Bend 37066 4/3 Krisko Greg; Krisko Mallory Murray Toni Elizabeth Farinelli $600,000 $78 1003 Diamond 37066 4/3 Morrison Michael; Tinal Deanna Myers Khristina; Myers Ralph $600,000 $120 940 Lakeshore 37066 6/21 Murphy Linda S; Murphy Richard E Crandell Ronald D $599,500 $292 1276 Potter 37066 4/13 Wilson Johnie T; Wilson Olivia Courtney Stovall Wilson Bank & Trust $597,000 $110 1000 Harlequin 37075 5/9 Baker Tamra M Hosay James II; Hosay James III; Hosay Mary Beth $584,000 $115 1020 Heritage Woods 37075 5/31 Moore Kenneth D Jr; Moore Yvette M Bye Ronald K; Bye Wanda S $580,000 $182 1416 Drakes Creek 37075 6/22 Anderson John N Lawson Glen R; Lawson Nancy J $569,900 $159 2898 Long Hollow 37075 5/22 Reece Chris Scott; Reece James S; Reece Jane M; Reece Jennifer C Allen D Curtis Sr Irrevocable Trust; Curtis Todd Tr $565,000 $191 1030 Isaac Franklin 37066 5/1 Williams Leslie J; Willilams Teresa C Jenkins Bonnie S $562,000 $212 265 Dry Fork Creek 37022 6/13 Bolduc Teri L; Kelly Mark R Reed Rebecca C $555,000 $146 1232 Chloe 37066 5/5 Long Kevin D Wertenberger Brenda Kathleen; Wertenberger Michael W Jr $550,000 $125 1045 Edgewater 37066 6/9 Rexroad Kerry A Pieri James A; Pieri Sharon A $540,000 $183 136 Captain Bell 37066 6/12 Jerome David; Jerome Erin Lawson Brenda J $530,000 $164 224 Sequoyah 37075 6/20 Milhorn Kenneth C; Milhorn Tiffany M Stanley Regina; Stanley Richard $525,000 $400 197 Woodlake 37066 6/22 Riley Dorothea; Riley Michael J Graves Jo Ann W; Graves William M IV $515,000 $147 1239 Twelve Stones 37072 5/26 Cole Jon R; Cole Susan J Payne Jeffrey B; Payne Y Dianne $510,000 $124 1150 Stirlingshire 37075 6/23 Doyle Anthony F; Doyle Helen Ihrig Bernard C; Ihrig Jennifer Fisher $510,000 $145 110 Tipperton 37075 4/27 Reed Jennifer S; Reed William Ryan Davis Brian Jay; Davis Lisa $505,000 $102 799 Plantation 37066 6/29 Solon Dean Maros Irene; Maros John $500,000 $84 1137 Chloe 37066 4/24 Mai Investments LLC Frisbie Brent K; Frisbie Teresa M $500,000 $140 1022 Kidron 37075 5/3 Warnke Kimberley D; Warnke William K Bain Gary Trenton; Bain Theresa L $497,180 $97 2194 Gorden 37066 6/23 Ragan George Moore Justin; Moore Kayla $492,500 $126 265 Cummings 37066 6/2 Robinson Joshua Dale; Robinson Selena Desantis Stewart Barbara M; Stewart John A $492,000 $194 635 Harris 37066 6/19 Lopez Christian A; Melendez Carolina Concepcion Perry Barbara A; Perry Robert Leon $492,000 $270 1061 Goshentown 37075 4/13 Galloway Jason W; Galloway Laura A Deshields Jennifer; Deshields Robert V $490,000 $162 1554 Hunt Club 37066 6/19 Haag Eric A; Haag Tina T Foley Phyllis; Foley Roger $485,000 $100 261 Hidden Lake 37075 6/23 Forsythe Judith A; Forsythe Kent C Jones Joan M; Jones Michael F $480,000 $92 106 Doral 37075 4/28 Joy Carolyn J; Perry Henry Lee Justice Martha E $480,000 $116 1253 Twelve Stones 37072 6/16 Hebron Delon; Hebron Ennas Lautt Chad A Tr; Tip Top Trust $475,000 $102 117 Valley Brook 37075 6/14 Billingsley Jack W; Billingsley Shannon Billingsley Jerry W $475,000 $258 129 Manor 37075 4/6 Harris James W III Harned Jane; Harned Kelly $475,000 $141 2240 New Hope 37075 5/25 Carmack Holly D; Carmack Jonathan E Petersen Robert; Petersen Stacy $475,000 $107 1027 Somerset Downs 37075 6/26 Grayson Anthony; Grayson Tracy Bell Austin; Bell Melanie S $470,000 $109 1945 Upper Station Camp Crk 37048 5/26 Hardin Chad; Hardin Jackey Hamlett Gary W $470,000 $150 116 Joshuas 37072 4/4 Yeiser Barry; Yeiser Summer Thekkeurumbil Lelidah V; Thekkeurumbil Vijaya R $469,000 $103 108 Sagamore 37075 6/23 Baron Bonita L; Baron Donn J Ragland Betty; Ragland Freddie M $469,000 $147 1034 Windsor 37066 6/20 Weatherspoon Allen D; Weatherspoon Deborah L; Weatherspoon Michelle A; Weatherspoon Robert D House Michael; Key Carolyn; McKinght Linda $467,000 $129 1698 Noah 37066 6/9 Lawler Kelli; Lawler Matthew Stewart Michelle P; Stewart Phillip M $465,000 $160 3481 New Hope 37075 4/17 Dangelo Mary K; Dangelo Matthew P Morton Daryll; Morton Debra A $464,900 $122 1043 Island Brook 37075 6/2 Sherer Angela; Sherer Roderick Muller Ernest; Muller Meredyth N $460,000 $107 67 Blue Ridge 37075 5/31 Mobley Elizabeth Brashear; Mobley Jimmie Ray Jr White Donna L; White Timothy J $456,000 $170 243 Hidden Lake 37075 4/17 Green Andrea W; Green Billy T Clark Roger D; Goodwin Kristi D $455,500 $113 3801 Long Hollow 37072 6/13 Slaughter Harrison; Slaughter Jenny Clark Chris M; Clark Kate D $450,000 $228 110 Ballentrae 37075 6/5 Fuselier Christopher C; Fuselier Dina L Home Touch Investors LLC $450,000 $125 1706 Noah 37066 4/17 Dull Ashia; Dull Gary Waddle Nancy F; Waddle Ronald A Sr $450,000 $132 4 Lock 1244 37066 5/17 Fuller Patricia G; Fuller Robert E Staley Bobbie A; Staley James G $450,000 $173 123 Hunters 37075 4/27 McBride Aaron Eugene; McBride Tonya Rae Jenkins Mack A; Jenkins Martha E $449,900 $183 1142 Blackshear 37066 6/16 Hays Gina; Hays Michael L Murphy Linda S; Murphy Richard E $449,900 $104 1658 Kelvington 37066 4/7 Burgess Roland Neil; Burgess Susan W Gibson Greg; Gibson Lisa $445,000 $134 369 Raintree 37075 6/26 Billingsley Jerry Gillis Mathew D $445,000 $131 978 Isaac Franklin 37066 5/10 Smolko Carolyn A; Smolko Thomas M Castleman Joseph R; Castleman Sonja F $444,900 $122 204 Applewood Valley 37075 4/26 Stout Aaron M; Stout Nia A Sprouse Sandra D; Sprouse William R $439,900 $127 122 Saranac 37075 4/4 Mitchell Janet C; Mitchell Ronald S Davis Paul Donald; Davis Sarah Jane $437,500 $106 1022 Heathrow 37075 5/10 Dillehay Greg P; Dillehay Tara H Henning Thomas L $433,000 $119 1017 Crimson 37075 5/8 Wall Benjamin A; Wall Stephanie L Proffitt Kristina L; Proffitt Michael D $429,000 $143 115 Stillwater 37075 4/4 Harrell Angela L; Shrum Travis R Heidemann Nicole; Smith Mark H $424,500 $106 103 Imperial 37075 5/2 Lott Martin H; Lott Sandra B Dallanegra Ricardo; Fox Tanya $420,000 $157 1028 Heathrow 37075 5/23 Gaeth Bonnie E; Gaeth William A Ford Julie; Ford Tracy E $419,900 $136 1610 Anderson 37075 4/6 Harris-Overstreet Cindy; Harris-Overstreet Lisa Kimberly Warren James N; Warren Teresa M $414,000 $158 1007 Crimson 37075 6/22 Thompson Kelly; Thompson Robert Smith Kimberly Rose; Smith William Dustin $413,500 $109 138 Fairways 37075 6/2 Simmons Daniel J; Simmons Meredith A Tarpley Harry A Jr; Tarpley Mary Beth $410,000 $201 107 Hedgelawn 37075 6/19 Shepherd Daniel Brooks Carolyn M; Brooks Scott J $410,000 $107 1166 Chloe 37066 5/8 Gaines Bradford L Donald M Lake Trust; Kristen C Lake Trust; Lake Kristen C Tr; Lake Stephen D Tr $410,000 $110 1250 Sandy Valley 37075 6/21 Cook Anna M; Cook Christopher E Chambers Melissa; Chambers Robert M $410,000 $142 120 Cedar Ridge 37075 4/12 Kassem Diban Ward James A Jr; Ward Melissa $410,000 $176 382 Raintree 37075 5/26 Luckett Brent; Luckett Kizar Vantandoost Cyrus I; Vantandoost Maria D $409,950 $136 1126 Forestpointe 37075 5/25 Maggart Beverly S; Maggart Ronald R Refreshco LLC $405,000 $112 204 Chapel 37075 5/18 Shirgaonkar Shishir Joyce T Mathews Revocable Living Trust; Mathews Joyce T Tr $401,000 $151 102 Meadowpointe 37075 6/20 Boone Jason Wayne; Boone Jennafer Corann Stanfill Steven E $401,000 $96 1025 Forest Harbor 37075 5/23 Allen David B; King Lisa K Keen Jerry L; Keen Susan H $400,000 $161 1189 Fairvue Village 37066 6/7 Ogden Pam Hanmnold Tanna; Hannold William M $400,000 $103

Wilson County