Top Middle Tennessee commercial transactions for June 2017

VOL. 41 | NO. 29 | Friday, July 21, 2017

Top commercial real estate sales, June 2017, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price 0 Linbar 37211 6/15 Albany Road-Haywood Oaks LLC YTG Nashville LP $34,750,000 1111 Airport Center 37214 6/6 Hotel 1111 Airport Center LP Garrison Nashville Hotel Propco LLC $18,400,000 601 Bakertown 37013 6/8 Drake Pacer Bakertown Acquisition LLC YTG Nashville LP $14,600,000 401, 407, 413, 417, 419, 421, 427, 431, 437, 439, 445, 447, 449, 451, 453, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 477 2nd Avenue

37201 6/13 Howell Park Part LLC Varnell Kathryn G; Ebbert Sprigg; Ebbert Kathy; Catignani Linus D; Russell Gene A; Edwards Alan A; Sae Prop LLC; Fitts Lisa M; Gnyp Andrew; Gnyp Andrew Jr; Gnyp Alene M; Taylor Brian; Tom Douglas Binns Trust; Hodges Rondy; Harris Michael J; Lucado Andrea P; Bodart Brock L; Irvin Jason M; Tarpy James Michael; Tarpy Susan Gentry; Howard Derek; Stanfill Chadwick W; Stanfill Joel W; Varnell James; Irvin Christina Marie; Chapman Will; Taylor Sherry; Kimbrough Josslyn H; Sackl Diane L $12,476,800 5330 Cane Ridge 37013 6/21 Nash Fields LLC D3 Hickory Hollow LLC $10,450,000 621 Mainstream 37228 6/8 Drake Pacer Mainstream Acq LLC YTG Nashville LP $10,400,000 0 Villa 37212 6/8 AP Edgehill Inv LLC Edgehill Village Inv LLC $6,000,000 519, 530 Donelson 37214 6/19 Donelson Inv LLC; Donelson Pike Restaurant Part Owen Parthip; Owen LP $5,800,000 0 Charlotte 37209 6/6 Bells Bluff LLC Beach Lake Prop LLC $5,228,000 429 Houston 37203 6/23 429B Houston St LLC Lle Prop LLC $4,075,000 2165, 2167, 2171 Nolensville 37211 6/13 LVH LLC Donelson Pike Restaurant Part $3,900,000 0 Centennial 37029 6/2 Nashville Bend LLC R Manuel-Centennial $3,800,000 333 Union 37201 6/23 Manek Holdings LLC Andys Union LLC $3,800,000 1301, 1307, 1309 Lebanon 37210 6/5 Michael Shmerling Waggoner G G Jr $2,600,000 3410 Granny White, 1016 Noelton 37204 6/1 Midtown Fellowship Inc First Evangelical Reformed Church $2,500,000 1817 Patterson 37203 6/20 DRG 1817 Patterson LP 1817 Patterson Street LP $2,300,000 3232 Clarksville 37218 6/8 Groseth Family Trust-2006 Invest Squared 3232 Clarksville LLC $2,237,136 520 Central 37211 6/13 Payant Daniel Deeks & Co Inc; Deeks & Co Inc $2,150,000 210 Venture 37228 6/20 Gracemark LLC Fawcett Charles W III $2,020,000 1217 16Th 37212 6/1 Chera Jane M D Leasing LLC $2,000,000 261 French Landing 37228 6/22 261 French Landing Parthip Fawcett Charles W III $2,000,000 1511 16Th 37212 6/2 Groveland Inv Group Dismas Inc $1,850,000 518 Russell 37206 6/12 Tulip Street LLC Nashville District TN Conf of The United Methodist Church; Tulip Street Methodist Episcopal Church $1,800,000 942 Jefferson 37208 6/19 Fifteenth Ave Baptist Church Inc Fifteenth Avenue Baptist Comm Dev Corp $1,609,896 13105 Old Hickory 37013 6/29 Blue Beacon Int Inc Rose Management LLC $1,600,000 3250 Dickerson 37207 6/2 Skyline Omega Building LLC Dr Inv LLC $1,550,001 2313 21St 37212 6/13 2313 21st Ave LLC Guinsburg Philip; Woodman Jay; Smith Gregory $1,510,000 1200 Northgate Business 37115 6/7 Crossman James A Perales Pedro J Estate; Perales Betty M Executrix $1,350,000 1236 Martin 37203 6/15 LVH LLC Corsair Artisan LLC $1,325,000 1708 Pearl 37203 6/7 Pearl Street Family Part GP Grace M Eaton Day Child Care & Early Learning Center $1,325,000 427 Harding 37211 6/21 Oh Mi Sook; Bae Jeong Hwan Ncw-National Car Wash GP $1,300,000 0 Blue Hole 37013 6/14 Oxford Brentwood Apts LLC Bell Road LP $1,300,000 125, 131, 137 Park South 37210 6/12 Mayberry Rodney A; Mayberry Connie L Thurman Morris Jr; Corlew Candra; Thurman Carlton $1,200,000 651 Old Hickory 37209 6/21 Marcor Prop Hendricks Robert A; Hendricks Beverly R $1,175,000 5516 Clarksville 37080 6/6 Kane LLC G-Mamary LLC $1,080,000 810 Vantage Way 37228 6/28 BF Nashville Inc Br Foods LLC $1,005,717 2117, 2121, 2145 Shaw 37072 6/23 Wall Michael J; Wall Julie R Wright Dawn; Wright Dawn Monet Eanes; Knight Kellye; Knight Kellye Rhea Eanes; Eanes H Ray Estate $1,000,000 1017 17th 37212 6/1 McCollister Watson Feldman Janice H $833,000 2120 24th 37208 6/9 Buena Vista Part Eagle Point Outdoor LLC $830,000 33 Music 37203 6/13 PPS Dev Inc Kirt Bryan Webster Rev Living Trust Agmt $710,000 212, 214 Glenrose, 2140 Dayton 37210 6/6 Carman William S Jr Glenrose Avenue Inv LLC $641,251 510 17th 37206 6/8 Hesson Steve Sims Elizabeth W; Sims Gerald W $615,000 2700 Larmon 37204 6/26 Feagles Louis; Wagstrom Lois Johnson McKinley F III $612,500 1027, 1029 Trinity 37216 6/2 Urban Prop LLC CJ Trinity Dev Part LLC $600,000 1027 11th 37203 6/13 Martin Emmit J Archer Dev LLC $579,000 1902 Sweetbriar 37212 6/2 Prahl Michael Way Kathleen W $575,000 0 October Woods 37013 6/19 Corner At Burkitt LLC Piller Zachary Paul $560,000 2831 Azalea 37204 6/23 Cumberland Industries LLC Alsamora LP $515,000 224 11th 37206 6/2 Metropolitan Wine Inc Blevins Family LP $510,000 5305 Pennsylvania 37209 6/20 12:06 LLC 5301 Pennsylvania LLC $470,000 415 2nd 37201 6/13 Howell Park Part LLC Haury & Smith Contractors Inc $470,000 2125 24th, 2407 Hyde 37208 6/23 Woodford Const LLC JLG LLC; C & M Const Mgmt LLC $465,000 5710 Hickory 37211 6/1 Rabiei Mojtaba Smith Lonnie Richard; Smith Linda Sue $460,000 305 Arrington 37207 6/15 305 Arrington Part LLC Duke Kamica; Duke Reginald; Duke Reggie $450,000 1233 4th 37208 6/27 Byrnes Patrick J Petree William H III; Pollard Tucker T; Anderson Josh $449,900 7484 Charlotte 37209 6/12 First United Pentecostal Church of Nashville Inc Mondelli Michael F; Mondelli Anne H; Mondelli James V; Mondelli Paula D; Mondelli Leslie L Jr; Mondelli Frank E; Mondelli Gail E; Mondelli Mark L; Mondelli Brenda D $430,000 1058 Murfreesboro 37217 6/19 Hughes Alex E; Sadler David M Miller Michael G; Miller Louise H $405,000 270 Tampa 37211 6/26 Menenial Prop Part LLC Safeoak LLC $405,000 3500, 3510, 3524 Murfreesboro, 5916 Mt. View 37013 6/8 Thorntons Inc Kozy Stephen J; Kozy Charlene $400,000 2111 Murfreesboro 37217 6/13 Gayed Adel; Suror Salwa; Khalil Magdy; Khalil Kamelia Ibrahem Adel E $400,000 8500 Biggs 37209 6/21 Page John Byron; Page Ashley Bell Susan Myers $395,000 1969 Springfield 37072 6/2 Moradipour Hossein; Moradipour Cynthia L Hale Eugene C; Hale Flossie P; Hale Eugene $350,000 514 Mulberry 37203 6/16 Premier Ventures LLC Wheeler Brandon Wade; Wheeler Don $340,000 1602 8th 37203 6/20 1602 Eighth Avenue LLC Exit Prop GP $339,050 1107 Baptist World Center 37207 6/8 Nikravan Erik G Co Inv LLC $335,000 1292 Dickerson 37072 6/9 Asamany George T Callaghan Richard; Callaghan Selena $309,000 0 Bell 37013 6/14 Oxford Brentwood Apts LLC Warren Kristi L $300,000 0 Old Hickory 37013 6/19 Murphy Marian Givens Mary; Givens Molly $285,000 814 Meadowlark 37072 6/12 Option Rentals Inc Hoover Nanette Bloodworth $275,000 1300 Hadley 37138 6/29 Masner Paula A Old Hickory United Methodist Church $268,000 11 Music 37203 6/14 Gaskin Carlos L; Gaskin Cheryl W Harrell Wilson $259,900 470 Monticello 37207 6/8 Schonewill Kyle Dean; Schonewill Annika Lynne Wise Dustin Rory; Wise Mary Kathryn $237,500 2604 Clifton 37209 6/12 Dorroll Nick Hatcher Jasper G Jr; Hatcher Jasper Jr; Hatcher Jasper G $230,000 1807 Cephas 37208 6/28 Newsom Real Estate Inv LLC Ufford Raymond $215,000 9618 Highway 96 37221 6/1 Mountain Jessica Marie Comm Bank & Trust $205,000 2025 Woodmont 37215 6/16 Butterfield William J; Butterfield Linda M Floyd David A Jr $197,998 3415 End 37203 6/28 Lewis Calvin P; Lewis Mary M Barksdale Josephine Andrews Estate $187,000 2201 Dickerson 37207 6/20 Gina F Brazil Exempt Trust Bromley Rose M Formosa; Eubank Catherine Marina $175,750 1013 Pewter 37115 6/1 Pinera Jimmy Iglesias Cruz Jesus $166,000 2507 Clifton 37209 6/28 Ira Innovations LLC; Max Khazanov Ira E3 Const Services LLC $164,000 2134 Fairfax 37212 6/27 Ira Innovations LLC; Angela U Adams Ira Goffaux Pierre $157,000 13905 Old Hickory 37013 6/6 Patsy A Pence Revocable Living Trust Pence Howard; Pence Howard W $155,667 812 Wren 37072 6/26 Pruitte Jason R; Pruitte Rachel Brooke Albert S Roslyn Revocable Trust; Albert Steven Roslyn By-Pass Trust $155,000 5170 Hickory Hollow 37013 6/29 Clift Syavada D Ni Calvin; Zheng Calvin; Zhao Chuchu $145,000 1216 Massman 37217 6/28 Ducharme Melissa Robbins Mark $145,000 362 Clearwater 37217 6/14 Albanez Oscar V Ascencio Wright David; Wright Sharon $136,000 1716 Simpkins 37208 6/14 Qin Ke Parks Irene $111,100 236 Orlando 37209 6/28 Woodland Street Part LLC Lawson James E III; Lawson Kathleen A $100,000

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price 145 Legends Club 37069 6/23 Ironhorse Franklin Apts LLC Iron Horse Park LLC $6,508,930 1222 Liberty 37067 6/6 Gateway Mosby Cool Springs LLC Mosby Cool Springs LLC $5,004,000 300 Beasley 37064 6/16 Williamson County Genie LLC $3,100,000 559 Church 37027 6/22 Hetherington Brent; Malakouti Mohsen; Real Ready Part M&S Holdings LLC $2,200,000 1577 Old Hillsboro 37069 6/2 Finley Lyle Trust Coyne Michael W $2,175,000 230 Royal Oaks 37064 6/22 Miles Cars Ro LLC Bass E Warner (Tr) $1,800,000 102 Werthan 37064 6/29 Cornerstone Financial Credit Union Inc Magli Thomas F; McMillan Mark $1,750,000 5763 Walker Hill 37064 6/1 Coley Billy & Claire Joint Revocable Living Trust; Coley Claire & Billy Joint Revocable Living Trust Landers John William $1,600,000 1614 Franklin 37027 6/16 B Holdings LLC Kennedy Prop LLC $1,575,000 300 Beasley 37064 6/16 Williamson County Premiere Equity LLC $1,400,000 5800 Green Chapel 37064 6/2 Traceland LLC Sullivan Mazel E Family Trust $1,260,000 204 9Th 37064 6/1 204 Ninth Ave Part LLC 204 9th Ave South LLC $1,125,000 6475 Peytonsville Arno 37046 6/7 Byram Anita S; Byram James S Smithson Doris W (Estate Of) $1,100,000 4845 Byrd 37046 6/15 Card Giulietta C; Card Lawrence T Anders Carroll Scott $1,075,000 7055 Lick Creek 38476 6/9 Soukup Charles J Anglin Lisa Southall; Anglin William Travis; Southall Katherine Jean; Southall Lisa G $1,000,000 7917 Nolensville 37014 6/2 CK Residential LLC Cotton Danny B; Cotton Linda; Wampler Christy; Wampler Kevin $960,000 195 Berry Farms Town 37064 6/21 McDonalds Real Estate Company Berry Tyler IV & Avalyn Berry Swain Rural Plains Parthip; Berry Tyler IV Rural Plains Parthip; Bnb Wco Inv LLC; Rural Plains Parthip; Swain Avalyn Berry & Tyler Berry IV Rural Plains Parthip; Swain Avalyn Berry Family Parthip $900,000 4412 Franklin South 37064 6/19 Old South Const of TN LLC Headden Marc; Moore Robert N Jr (Estate Of); Morris Sondra F; $865,000 2079 Old Hillsboro 37064 6/5 Wolf John G Home Value Renovators I LLC $850,000 5143 Main 37174 6/21 Varney Paul Const LLC Harvey Edmund; Harvey Jeffrey $780,000 0 Columbia 37179 6/28 Tri Star Energy LLC Hill Lillian C $764,750 223 Fitzgerald 37064 6/1 Palmeri Mark Louis; Palmeri Michelle Renee Rieke Mary $519,600 2025 Brisbane 37174 6/12 Reynolds Courtney; Reynolds Phillip Mackie Jennifer R; Mackie John K $476,000 5600 Boy Scout 37064 6/29 TH Farm LLC Crews Charles E; Crews Kimberly $412,500 2997 Americus 37179 6/30 Eagle Lisa Michelle; Eagle Michael F Brown Christine M; Brown Stephen M; Marshall Christine N $395,000 2309 Carouth 37135 6/9 CSH Prop One LLC Prickett Brad; Prickett Valbona $380,000 134 Frierson 37027 6/5 Equity Trust Company; Jenkins Brandon Sep IRA; Lucas Daniel Caldwell Jr Simple IRA Berkey Charles J Jr; Lovell John C $370,000 2555 York 37135 6/28 McAdams Richard Ccd Oldsmith Singleton LLC $350,000 1082 Aenon 37174 6/15 Canepari John Edward; Canepari Margaret Helen Tuminello Cassie; Tuminello Paul A Jr $347,900 1367 Fairview 37062 6/19 Extreme Lighting & Sounds LLC Boothby Denise Morrison; Morrison Denise $324,000 3986 Burwood 37179 6/12 Hall Alex Dendy Ronald W; Stewart R Scott Jr $300,000 7909 Nolensville 37014 6/2 CK Residential LLC Cotton Danny; Cotton Linda $243,518 504 Autumn Springs 37067 6/2 Curwen Rob; Curwen Summer White Keith $225,000 3902 Sparkman 37179 6/30 RGPD LLC R&J Land Company LLC $219,900 Egypt Hollow 37064 6/27 Lord Laticia Lynn; Lord William Dennis Berger Marianne; Berger Patrick E $195,000 Smithson 37046 6/7 Allen Rebekah L McKennon Jo Ann Smithson; Pruitt Jayden A; Smithson Jo Ann; Smithson Sam C Jr (Will Of) $170,000 7331 Old Cox 37062 6/5 Lampley Debby G; Lampley Roger E Fox Betty J; Lankford Carla G; Lankford Joyce A $120,000 Liberty 37062 6/2 Freeman Harold; Freeman Susan Fairview Prop LLC $113,000 1 Hunting Camp 37062 6/12 Frye Donna Ruth; Frye Wesley Curtis Fairview Prop LLC $106,000 0 Hunting Camp 37062 6/2 Doolan Kimberly K; Doolan Timothy P Fairview Prop LLC $105,000 8445 Horton 37046 6/30 Walter Rose; Walter Scott C Russell Allen L; Russell Caroline Isbey $100,000 7818 Nolensville 37135 6/15 Wright W & Co LLC W Morton Jacqueline; Patton J C Jr; Polk Mamie F; Shaw Hattie Williams; Vaughn Annie Margaret Patton; Williams Carlton; Williams Charles; Williams Larry; Williams Shaw Hattie $100,000

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price 648 Ken Pilkerton 37167 6/29 Copperfield Acquisition L P Copperfield Lodge LLC $47,210,000 810 Expo 37167 6/22 Smyrna Interstate Hotels LLC Hamister Hospitality Rutherford I LLC $7,165,000 444 Dick Buchanan 37086 6/13 Carter Lumber of The South Inc Northstar 1 LLC $4,650,000 2015, 2021, 2023, 2027, 2029, 2033, 2035, 2041, 2043 Bradyville, 603, 621 Crestland, 1012 Eaton, 1021 Ewing, 1814 Gardner, 2133, 2203, 2205, 2209, 2211, 2215, 2217, 2221, 2223, 2227, 2229, 2233, 2235, 2241 Rutherford 37130 6/2 Troubadour Inv LLC Henley Sam W; Murfreesboro Prop; Partin James E; Riddle James D $3,592,000 2424 Church, 118 Westgate 37127 6/16 Ayodhya LLC Saraswat Suresh C; Shiva Associates II $2,700,000 992 Baker 37167 6/14 Vision Dev Part GP Alcorn Prop LLC $2,600,000 1098 Sgt Asbury Hawn 37167 6/16 Douglas Hoff Income Trust; Hoff Douglas Income Trust Invest Squared 1098 Sgt Asbury LLC $2,184,562 Leanna Central Valley 37129 6/20 Leanna Inv LLC Bartlett Matthew; Schuetz Jonathan $1,800,000 480 Glenwood 37167 6/2 Nash 2 Sf LLC Bain Thomas $1,750,000 6640 Shores 37128 6/19 Stoneybrook Land Corp LLC Bruce Donald L Rev Living Trust Agmt The $596,700 2837 Battleground 37129 6/23 Feril Steven; Feril Steven M Shepard Inv LLC $449,000 411 Squire Hall 37020 6/15 Rouston Billie; Rouston Robert Glasner Beckye L; Glasner Robert D $445,000 8575 Rocky Fork Almaville 37167 6/9 Sc2 Prop LLC Adcock Linda Sue King; Garton Barbara Faye King; Jones Mary Louise King; King Marshall Wayne Jr; King Michael Thomas; King Walter M Jr Estate; King Walter Jr Estate $425,000 839 Spur 37129 6/14 3M Enterprises Farrer Helen Olivia; Farrer Prop $390,000 3330 Shacklett 37129 6/8 Delcampo Alisa K; Delcampo Genaro A Rettell Catherine C; Rettell Steven J $380,000 5482 Cedar Grove 37127 6/20 Berwari Mateen; Berwari Omed; Nebi Peiman Mohammed Barrett Eddy $320,000 4071 Highship 37130 6/5 Vaughn Casey; Vaughn Jennifer Ole South Prop Inc $280,000 818 Lillard 37130 6/26 Hayes Bobby D; Hayes Merle Chambers Barbara Joyce Dement; Chambers Jeremy $255,000 Allisona 37060 6/6 Prince David V; Prince Sheila G Banks Betty; Banks Roger $250,500 704 East 37130 6/19 Farrer Prop Linder Mark A $231,000 514 Maney 37130 6/27 Tuzel Tom McDougal Jacqueline F; McDougal John B $227,500 Rucker 37037 6/12 Secker John Kent Morgan Amber; Morgan Rick $215,000 1031 Jefferson 37130 6/14 Collett Charles D Jones Jeremy L; Jones Joanna Marie $204,000 Murray Kittrell 37149 6/20 Elliott Chandra; Elliott John Wilson Terry Ace Revocable Living Trust The $192,432 1321 McElroy 37149 6/28 Levy Bryan C; Levy Michele E Brown Don Alan $175,000 112 Bilbro 37130 6/8 Black Rock Real Estate LLC Mayo Bobby; Mayo Jean $150,000 1055 Coleman Hill 37153 6/2 Austin Douglas Jay Reiterman Beverlee Ann Estate; Reiterman Beverlee Estate; Reiterman Christopher J; Reiterman Danny L; Reiterman George Jr Estate; Reiterman Kimberly A Estate; Reiterman Marsha L; Watkins Jacqueline Suzanne; Watkins James III; Watkins Jennifer Marie; Watkins Kimberly A Reiterman Estate $110,000

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price 364, 580 Main 37066 6/6 Sovran HHF Storage Holdings LLC Spensa TN II LLC $14,149,395 1104 Broadway 37148 6/13 RKS Group LLC KB Fuels Inc $2,755,000 145 Anderson 37075 6/16 Four Ts Hendersonville Office Bldg LLC $2,350,000 0 Cages 37075 6/29 Franklin John S Franklin Nancy A $1,404,459 160 Manskers Acres 37072 6/6 Harper Brian W Jr; Harper Lindsey Jackson Family Parthip $1,200,000 0 Station Camp Creek 37066 6/29 Franklin Nancy A Franklin John S $976,310 3616 Highway 31 37188 6/2 Schaffhouser Electric Co LLC Tate Revocable Living Trut $950,000 841A Douglas Bend 37066 6/1 Bednar Jennifer; Bednar Kelly Lober Gina; Lober Kenneth $849,900 843 Corum Hill 37031 6/12 Terrell Amy Beth; Terrell Russell Lee Stetar Beth Ann; Stetar Michael J $780,000 Anderson 37075 6/2 Pulte Homes TN Limited Parthip Jennings Robert; Norman W Scott $721,200 131 Sanders Ferry 37075 6/1 Associated Retailer Group Ptr; Coman Beniamin; Coman Violica Butler Joseph C; Butler Shelly G $720,000 Millstone 37075 6/29 Clayton Prop Group Inc Real Estate Solutions Group LLC $715,000 Durham 37075 6/23 Weekley Homes LLC WFC Durham Holdings VII G P $709,596 941 Vinings 37066 6/1 Stohr Alana C; Stohr Kenneth R Jr Drees Premier Homes Inc $635,000 985 Vinings 37066 6/7 Ramirez Casie; Ramirez Daniel Drees Premier Homes Inc $619,957 960 Vinings 37066 6/5 Hamor Robert H; Hamor Tina Rene Drees Premier Homes Inc $569,459 1021 Kendras 37066 6/5 Davis Kendall Joe; Davis Robin Lyons Family Trust $510,000 119 Ashington 37075 6/9 Ward Gary Lynn Jr; Ward Stacy Nadler Drees Premier Homes Inc $503,527 630 Tunnel 37066 6/23 Russell Josh Blair Beth $500,000 1664 Foxland 37066 6/6 Melgoza Kenneth; Melgoza Rebecca Davies Karl; Davies Tracy $499,900 218 Scarsdale 37075 6/1 Hodge Abbye Layne; Hodge Cline Fleming Roger Batey Const $499,000 1035 Luxborough 37075 6/16 Meyer Elyse A; Meyer Tony A TR&D Homes Inc $494,900 5, 6, 11, 12, 21, 22, 23, 32, 33, 34 Foxland 37066 6/9 Clayton Prop Group Inc Green Trails LLC $492,880 1528 Drakes Creek 37075 6/14 Peden Elizabeth; Peden James E Celebration Homes LLC $474,900 1030 Laffite 37066 6/13 Lyday Derrick W Clayton Prop Group Inc $473,338 208 Buckleigh 37066 6/20 Harding Matthew T; Harding Michelle Ignatoski Bradley A; Ignatoski Katherine M; McGee Katherine $470,000 1540 Drakes Creek 37075 6/29 Beard Harold A; Beard Jennifer Celebration Home SLLC $456,904 108 Revere 37075 6/15 Headley-Bartels Bunny Suezann Roger Batey Const Co $450,440 Carellton 37066 6/12 Clayton Prop Group Inc Green Trails LLC $442,588 329 Fern Valley 37188 6/2 Walker Brittany Aric Timothy A $440,000 1028 Baxter 37066 6/5 Finney Jeffery W; Finney Lori K Harriman Ana Maria $440,000 105 Ashington 37075 6/1 Hamilton Donmald Ray Jr; Hamilton Sue Ann Weekley Homes LLC $434,656 110 Thornwood 37075 6/6 Elliott Josh D; Elliott Katherine Ann Roger Batey Const Co $426,493 217 Arlington 37066 6/7 Patel Rameshbhai V; Patel Sangitaben S Creekside Homes LLC $424,225 607 Lingering 37075 6/6 Golden Nancy A; McCleary John W Clayton Prop Group Inc $418,187 129 Deer Run 37022 6/22 Iadaresta Gina; Iadaresta Michael McCormick Jane M; McCormick William E $416,000 1034 Laffite 37066 6/27 Davison Clark T; Davison Janet C Clayton Prop Group Inc $407,066 1050 Laffite 37066 6/20 Foley Phyllis A; Foley Roger G Clayton Prop Group Inc $405,184 147 Hackney 37066 6/7 Bailey Marianne; Bailey Michael NVR Inc $400,646 1026 Laffite 37066 6/8 Batdorf Tyson; Franklin Shana Clayton Prop Group Inc $387,055 1027 Five Coves 37066 6/26 Jaeckel Gary W; Wainwright Edythe Anne Lapsley David; Lapsley Melissa $371,000 9, 10, 17, 18, 72, 92, 93, 94 Waterford 37075 6/16 Parkside Builders LLC Delta Inv Parthip $369,750 218 Calumet 37066 6/13 Bell Eldridge W; Bell Kimberly R Clayton Prop Group Inc $369,405 1077 Abberley 37075 6/5 McClay Maud; McClay Nicholas K Geyer Andrea; Geyer Chase Robert $368,000 1022 Del Ray 37075 6/22 Brambila Saul Martinez Southeastern Building Corp $366,775 139 Hackney 37066 6/29 Phillips Albert S; Phillips Jennifer L NVR Inc $366,196 107 Lombardi 37075 6/12 Knight Mindy Darlene; Knight Ralph Henry Jr Drees Premier Homes Inc $366,136 232 Ettington 37066 6/13 Braat Christopher J; Braat Roberta M Clayton Prop Group Inc $362,010 307 Tanglewood 37075 6/5 Welch Orion James Jr; Welch Sandra Thomas Lennar Homes of TN LLC $360,194 236 Preston 37066 6/21 Estep Christopher G; Estep Rachel B Lennar Homes of TN LLC $358,990 Durham 37075 6/23 Drees Premier Homes Inc WFC Durham Holdings Vii G P $357,476 137 Brierfield 37075 6/23 Nevels Josh L; Nevels Michelle Jaeckel Gary W; Wainwright Edythe A $354,000 152 Dayflower 37075 6/20 Corley Abigail M; Corley Josiah Clayton Prop Group Inc $351,659 425 Water 37066 6/15 Parsons Jonathan A; Parsons Josie A Parker Judy; Parker Kerry B $350,000 119 Burntash 37075 6/5 Jones Kristen M Southeastern Building Corp $333,410 1027 Caballo 37066 6/2 McLane Matthew; McLane Michelle Clarion Homes LLC $333,110 498 Canoe Branch 37031 6/28 Mandeville Louise Elaine; Mandeville Ralph David Park Carrie; Park John W $330,000 417 Blackthorn 37066 6/27 Strzemkowski Krzysztof Lennar Homes of TN LLC $327,605 117 Burntash 37075 6/8 Boyd Kenneth Wayne Southeastern Building Corp $324,900 237 Blackthorn 37066 6/6 Jackson Stephen T; Jackson Susan Murphy Ben $320,000 1015 Middleton 37066 6/5 McAttee Wayne D; McAttee Wendy Arnold Andrea Ricke; Arnold Dean; Ricke-Moore Andrea $314,900 224 Jocelyn 37048 6/27 Brown Dennis W; Brown Janet E Clayton Prop Group Inc $312,615 1055 Middleton 37066 6/28 Ah4R-Tn 3 LLC Bartolomeo Kelli Marie; Bartolomeo Kelli W; Bartolomeo Ricky $309,900 216 Jocelyn 37048 6/13 Hardcastle Herbert H; Hardcastle Laura Bethany Clayton Prop Group Inc $306,500 403 Goodman 37066 6/28 Sword Joint Revocable Trust NVR Inc $306,410 288 Blackthorn 37066 6/26 Croskey Carol A; Pratt Susan R Lennar Homes of TN LLC $303,900

Wilson County