Top Middle Tennessee residential transactions for June 2017

VOL. 41 | NO. 29 | Friday, July 21, 2017

Top residential real estate sales, June 2017, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 410 Saint Edmunds 37027 6/12 Trigui Nizar; Trigui Hend Baugh Laura; Baugh Wendell P III $3,300,000 $266 1109 Belle Meade 37205 6/9 Davidson Dallas; Davidson Natalia Worley Glenn Trustee $2,500,000 $317 5025 Hill Place 37205 6/28 Hollomon Jay M; Hollomon Meredith Cook Barry W; Odom Harrell II $2,460,000 $456 2310 Hemingway 37215 6/12 Nashville Realty LLC White Marcia; White Donald J $2,000,000 $356 150 Chickering 37215 6/5 Berman 2006 Revocable Trust Agreement Baker Valerie A; Baker James G III $1,900,000 $284 919 Waterswood 37220 6/12 Baugh Wendell P III; Baugh Laura W Old South Const LLC $1,840,000 $796 204 Sunnyside 37205 6/5 McGugin William A; McGugin Nancy Rankin Williams Lockhart Henry Living Trust $1,810,000 $260 705 Lynnwood 37205 6/22 Coleman Will David; Coleman Patti Ashe Chandelier Dev Inc $1,762,500 $967 2200 Hampton 37215 6/16 Stokes Lowell L; Stokes Leann S Fundis Garth M; Fundis Ann T $1,700,000 $274 5930 Ashland 37215 6/2 Perkinson Brian T; Perkinson Christine M 5930 East Ashland LLC $1,695,000 $685 124 Clarendon 37205 6/16 Brundige Dudley; Palmer Elizabeth Smith Jeffrey B; Smith Mary A $1,695,000 $331 112 Alton 37205 6/21 Wayne Kathryn-Ann S; Wayne Adam M Stone Oak Builders LLC $1,542,000 $695 736 Darden 37205 6/16 James Adam W; James Patricia C Walker Phillip E; Walker Meredith L $1,495,000 $542 1504 Sweetbriar 37212 6/22 Belden Clara; Belden Wesley Sabatini Kim; Sabatini Shayna $1,468,000 $417 5019 Granny White 37220 6/19 Rosenblum David; Rosenblum Jessica Church Stephen T; Church Susan O $1,450,000 NA 4000 West End 37205 6/14 Cohen Teri; Cohen Alan Lanford Gregory B $1,412,500 $427 945 Overton Lea 37220 6/26 Hyndman Christopher Wayne McAdams Robert E Estate $1,312,500 $352 1233 Otter Creek 37215 6/1 Marcus Kent; Marcus Marie Rogers Austin; Rogers Sarah $1,310,000 $440 712 Bowling 37215 6/22 Garrison David W; Garrison Erica K Joseph Lang Aston Revocable Trust; Lisa Lew Aston Revocable Trust $1,300,000 $377 4100 Copeland 37215 6/20 McDaniel Kelly Colcashure Co $1,299,900 NA 1514 Elmwood 37212 6/16 Holley Donald Scott; Holley Elizabeth Laforge Trust $1,270,000 $339 914 Woodland 37206 6/7 Roberts Eric Cothern Michael W; Cothern Donna M; Cothern William C $1,250,000 NA 2008 Stonehurst 37215 6/6 Allen John; Allen Myra K Sheridon Jon B; Sheridon Michelle R $1,250,000 $289 408 Hyde Park 37215 6/14 Hickman Kevin E; Watts Heather E Meadows Patricia $1,235,000 $2,051 715 Belle Meade 37205 6/5 Webb Nancy G Petrikin Timothy M; Petrikin Timothy $1,220,000 $658 3415 Benham 37215 6/20 Booth James R; Booth Amy E Radnor Development LLC $1,200,000 NA 5134 Stanford 37215 6/13 Land Trust Agreement Boklage Paul E; Boklage Sally W $1,200,000 $232 2611 Essex 37212 6/7 Sims Gerald; Sims Elizabeth Hassell Sarah E $1,160,000 $251 1212 Vintage 37215 6/20 Turcotte Brad Alan; Turcotte Susan Thompson Tipton Waymon R Trustee; Waymon R Tipton Revocable Trust $1,150,000 $272 901 Dorset 37027 6/5 Lubnik David B; Lubnik Victoria J Brigman William G Jr $1,100,000 NA 621 Royal Oaks 37205 6/16 Zeglarski Megan Joyce; Zeglarski Robert Taylor H Denny Jr; Taylor Jennifer J $1,100,000 $292 3000 Poston 37203 6/8 Hackett John M; Hackett Lea L Poston At The Park LLC $1,100,000 NA 1148 Safety Harbor 37138 6/2 England Steven M; England Cynthia J Halstead Brian; Halstead Patricia $1,100,000 $174 109 42nd 37209 6/2 Will Adam Church Brendan H; Mitchell Laura; Church Mya Kayler $1,075,000 NA 14 Westlake 37205 6/19 Kost Stephen; Kost Beth Rosenthal Carla; Rosenthal Mark $1,072,500 $197 200 Jackson 37205 6/15 Pokrant Shawn; Pokrant Clenna Hall Margaret Victoria Fort $1,067,000 $2,270 1929 Edenbridge 37215 6/21 Wilson Price Pearce Douglas J; Pearce Anna E $1,050,000 $184 4035 General Bate 37204 6/20 Paterno Tatjana; Paterno Robert Pfeifer John; Pfeifer Karen $1,019,000 NA 397 Glen West 37215 6/7 Woodman Jay; Woodman Sherry Ferrell Odies C; Ferrell Linda K; Henderson Hutch $1,005,000 $263 500 Wilson 37205 6/23 Carver C Mark Trustee Nagle Thomas J; Nagle Linda S $1,000,000 $246 1760 Hillmont 37215 6/26 White Barry B II Elizabeth B Eldridge Revocable Trust $1,000,000 $509 1107 Overton Lea 37220 6/22 Ogrady Emily; Ogrady Michael Herzog John Thomas; Herzog Laura Lefler $999,000 $252 925 Waterswood 37220 6/13 Corey Donald R Jr; Corey Nicole L 925 Waterswood Drive Trust $995,000 $204 6200 Hickory Valley 37205 6/13 McGrane Tracy Jobin; McGrane Stuart McGinn Leslie; McGinn George $975,000 $248 3720 Central 37205 6/13 Poppy Son Trust Bridgers Anna S $975,000 $286 3421 Amanda 37215 6/22 Nashville Now Inv LLC Ubico Teresa Susan; Wolverton Allison Ubico; Gardiner Allison $975,000 $405 3603 Hampton 37215 6/19 Hysmith Nathan Fossick Sandra J; Ray Fossick Marital Trust $970,000 $300 2006 Overhill 37215 6/28 Carnes Jay C; Carnes Kari Jobe Spivey John M $949,900 $583 920 Kirkwood 37204 6/19 Young Charles William IV; Young Amanda Bill & Peg LLC $945,000 NA 2006 Overhill 37215 6/29 Lare Nelson D Spivey John M $940,000 NA 4159 Outer 37204 6/6 Kolakowski Jonathan M; Kolakowski Eliza Fleener Austine St Claire; Fleener Ryan $940,000 $257 104 Middleton 37215 6/20 Baltz Kevin C; Baltz Sarah Peter J Kyne Living Trust $930,000 $210 807 Fatherland 37206 6/13 Morris Shane Padgett; Morris Michelle Ann Dimmitt Russell A; Dimmitt Ritalynn Solomon $925,000 $201 4308 Beekman 37215 6/19 Hart Christopher F; Hart Eileen C Hull Robert Edward; Hull Josephine Bainbridge $925,000 $293 3923 Albert 37204 6/15 Beskow Stefan; Beskow Laura Kendrick Group LLC $920,000 NA 3208 Long 37203 6/6 Regent Homes LLC Wells Timothy $900,000 $331 700 12th 37203 6/8 Grassel Julie; Grassel Robert Goode Curtis L Jr; Goode Tina T $882,500 $422 1908 Edenbridge 37215 6/19 Hadley Thomas F; Hadley Stacia Sowards Susan W; Sowards Bryan K; Mudter George E Jr $878,550 $130 912 Buford 37204 6/2 Menachem Jonathan; Menachem Robin West Jared; West Nicole $870,000 $469 4807 Nebraska 37209 6/12 Burke Robert A; Burke Lacey D Graham Built LLC $858,000 $640 7 Valhalla 37215 6/12 Wysocki Charles Sparta GP Holding Reo Corp $851,500 $128 3937 Woodlawn 37205 6/29 603 Estes LLC Morgan Adam B; Morgan Amanda K $850,000 $293 1749 Hillmont 37215 6/7 Stein Aaron; Stein Amanda Dalby Danny; Dalby Wendi $850,000 $253 4905 Dakota 37209 6/1 Miller Neal E; Miller Martha S Aspen Construction LLC $849,900 $778 1402 Linden 37212 6/5 Bennett Austin; Bennett Hanna Padget S Yancey; Rota Renae A $845,000 $259 2209 Hemingway 37215 6/2 Liles William; Liles Elizabeth Greene Phelps Gregory M; Phelps Anne N $845,000 $295 205 Page 37205 6/16 Maggart Emily; Maggart Stephen Kuffner Michael; Kuffner Mary Thomas $840,000 $334 3224 Trevor 37209 6/8 Karls Heather L Heithcock Const LLC $838,000 NA 312 Allen 37205 6/12 Vaughn Steven B; Vaughn Billie J Leroy D Shannon $837,500 $184 1005 15th 37212 6/7 Ogden Seth R; Ogden Kristen M Starr Adele $830,000 $423 4104 Baldwin Arbor 37215 6/20 Wammack Tommy T; Wammack Valarie D Garwood Susan; Scruggs Jesse Earl $830,000 $189 4906 Nevada 37209 6/16 Trezevant Sloan Hamilton Aspen Const LLC $825,593 $629 412 Shackleford 37215 6/12 Pannock Linda C; Pannock Jurgen Ross Family Trust $825,000 $207 6116 Stonehaven 37215 6/6 Ranallo Michael J; Ranallo Anne Brooks Clark Craig A; Clark Amy Powell $820,600 $208 405 33rd 37209 6/12 Henry Derrick Rice Property Mgmt LLC $819,900 $626 4402 Wyoming 37209 6/27 Thachil Tariq; Bhattacharya Piyali Correnti Casey S; Correnti Krista L $810,348 $242 6128 Hillsboro 37215 6/16 Pfeifer John M; Pfeifer Karen L Andrews William H II; Andrews Stacey $810,000 $262 1610 Forrest 37206 6/6 Maxwell Elizabeth V; Maxwell Grant O; Orsborn Daniel E Echo Five LLC $805,000 NA 1420 Clifton 37215 6/14 Supko Brian E; Supko Michelle L Farren Chris $799,900 NA 300 Ashcroft 37215 6/22 Chen Yuche; Hu Kejia Harris Mary Ann; Harris M Taylor Jr $798,500 $259 106 Windsor 37205 6/13 Waymon R Tipton Revocable Trust Bainbridge William G; Bainbridge Shannon F $795,000 $259 5404 Camelot 37027 6/6 Keedy Vicky L; Keedy David P Collier Julian; Collier Jennifer P $793,000 $225 1927 Castleman 37215 6/5 Colone Marcia; Updegraff Jim Burnett Builders Inc $779,000 NA 1116 Draughon 37204 6/1 Lafreniere Andre J; Lafreniere Daniele Fassbender Paul Andrew; Fassbender Diana Marie Szego; Szego Diana Marie $775,000 $272 3626 Robin 37204 6/21 Gunn Rita; Gunn David Terrell Daniel J; Terrell Kelly M $775,000 $445 108 End Close 37205 6/21 Cooper Michael P; Cooper Sandra J Oliver Richard L Estate $775,000 NA 600 12th 37203 6/26 Chaudhry Deepak McConnell Ty; McConnell Anna $765,000 $612 110 31st 37203 6/27 May Joshua; Greenebaum Katherine Barnes Melville M Jr $755,000 $321 1702 Kingsbury 37215 6/13 Powell Jason; Powell Amy Cheeseman Kenneth C; Cheeseman Catherine B $750,000 $185 116 37th 37209 6/22 Ciombor David; Ciombor Kristen Coleman Will David; Coleman Patti A $750,000 $252 3013 New Natchez 37215 6/16 Wylly Cook; Wylly Mary Brette Lancaster Richard Jeptha; Lancaster Chelsey Mattia $747,707 $304 1212 Laurel 37203 6/2 Habeeb Keith Will Adam G $742,000 NA 4309 Estes 37215 6/29 Alexander Dave III; Alexander Victoria Leach Justin W; Leach Kerry D $740,000 $264 861 Glendale 37204 6/8 Stahl Michael G; Davidson Heather A Wilshire Micah; Wilshire Lori L $740,000 $364 48 Green 37205 6/12 Raghavan Padmasani; Simpson Stephen G Harris Thomas R; Harris Alene H $739,500 $166 3709 Ackerman 37204 6/12 Batson Hunter; Batson Ashley L White Pines Building Group LLC $736,500 NA 2045 Castleman 37215 6/27 Tolman Brandon R Anderson Betty J $735,000 $302 3997 Couchville 37076 6/19 Vecchio Maranda Faye; Vecchio Nikolaus Jay Ringelstein Zackary E; Ringelstein Leah G $730,000 $205 5818 Vine Ridge 37205 6/9 Wilson Kevin; Wilson Samantha McGrane Stuart Gavin; McGrane Tracy Jobin $730,000 $192 2003 Eastside 37206 6/21 Simpson Brittany Bartley; Simpson Jeffrey Luke Charlie Three LLC $729,900 $752 829 Dewees 37204 6/23 Faris Christopher; Faris Kaitlyn Odyssey Dev LLC $726,400 NA 1009 Grandview 37204 6/12 Walker Jordan S; Walker Michael Sexton Stephen C $725,000 NA 221 Lone Oak Village 37215 6/28 Bayer William T Kay L Kretsch Revocable Trust $725,000 $216 610 Linden 37215 6/16 Drew Janet D; Drew Homer W Doolittle Thomas M; Doolittle Lynne F $722,500 $238 6425 Worchester 37221 6/2 Leslie Marshall W; Leslie Cornelia H Frances A Irion Living Trust $722,500 $194 808 Crestwood 37204 6/1 8Gco Revocable Living Trust Herbold John K; Herbold Walker $715,000 $332 1338 Campbell 37072 6/14 Moore Arthur Thomas; Moore Sue Ellen Tower Amy Johnson; Tower Arthur $714,000 $194 3000 Poston 37203 6/1 Tashie Paul; Tashie Judd Steven Poston at The Park LLC $711,550 NA 2215 11th 37204 6/21 Rood Bryan; Tschofen Deborah Braun Kevin A $711,000 NA 4313 Dale 37204 6/15 Brown Katelyn; Brown Luke; Rutledge John Arnett James T Jr; Arnett Danna E $710,000 $263 946 Van Leer 37220 6/19 Gruner Erin; Gruner Jason Maitland Jerry M Jr; Maitland Candy R $708,000 $315 4008 Russellwood 37204 6/22 Jenkins Zach; Reinfeldt Elise Churchill Larry R; Churchill Sandra W $705,500 $305

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 855 Windstone 37027 6/30 Flanagan Mara L; Flanagan Nicholas V Davis Properties of TN LLC $2,468,001 NA 1463 Sneed 37069 6/9 Mjs 2009 Revocable Trust Franks Justin C; Franks Wylie P $2,450,000 NA 505 Legends Ridge 37069 6/12 Diab Labeed; Diab Sanaa Atkinson Const & Assoc LLC $2,075,000 NA 307 Seward 37027 6/12 Meehan Elizabeth G; Meehan Timothy P Dma Properties 2 LLC $1,615,544 $694 8291 Haley 37046 6/23 Gran Family Revocable Trust Gutting Judy; Gutting Louis $1,560,000 $313 6302 Wild Heron 37046 6/14 White Mark A; White Mirandy R Hidden Valley Homes LLC $1,505,000 NA 5015 Fountainhead 37027 6/2 Smith Brian J; Smith Mary K Ravener Lisa L; Ravener Robert D Jr $1,500,000 $261 1807 Camborne 37027 6/13 Bruno Adam Revocable Living Trust Barlow Builders LLC $1,356,103 NA 5203 Heathrow Hills 37027 6/29 Barrett Thomas Anthony; Barrett Traci Schubert Denmark Jennifer & Matthew Revocable Trust $1,350,000 $184 1805 Barnstaple 37027 6/9 Wilson Christina; Wilson Ryan Denver Barlow Builders LLC $1,349,463 NA 531 Rochester Close 37064 6/16 Willoughby Daniel K; Willoughby Tonya D Ford Mike Custom Builders LLC $1,337,348 NA 641 Legends Crest 37069 6/22 Alexander Angela; Alexander Shane Dixson Brad; Dixson Teresa Buswell $1,325,000 NA 3242 Kinnard Springs 37064 6/30 Davis Becky H; Davis Ronald R Thompson Tina F; Thompson Wayland E $1,289,000 $236 1739 Old Natchez 37069 6/22 Colella Amy A; Colella James E Jolley Wayne Ministries Inc $1,250,000 $306 1060 Stockett 37221 6/5 Olivier Mathew Shane; Olivier Rachel Ruppert Letkeman Kenneth B; Smail Brenda M $1,249,900 NA 1021 Falling Leaf 37027 6/28 Victory Cynthia; Victory Jimmy Jacobs Arthur R; Jacobs Kathryn L $1,245,000 NA 1010 Buena Vista 37069 6/19 Fitzsimmon Lisa; Fitzsimmons James Hidden Valley Homes LLC $1,245,000 NA 107 Harlinsdale 37069 6/30 Jacobs Jeremy Brent; Jacobs Patricia Horrell Cornerstone Premier Homes LLC $1,199,990 NA 9575 Hampton Reserve 37027 6/16 Kurbegov Amethyst; Kurbegov Dax Styles Christopher K; Styles Tanua A $1,199,000 $221 9544 Equestrian 37027 6/30 Boyett Stephen D; Boyett Susan L Herrod Craig Emmett; Herrod Jacqueline Marie $1,145,000 $244 7011 Lindley Hill Pvt 37046 6/22 Kristofich Abigail Lyn; Kristofich John P Kole Diane & Gerald Family Trust $1,140,000 NA 8448 Heirloom 37046 6/6 Hagen Laurie; Hagen Terence Butler Jennifer R; Butler Lindsay T $1,124,900 NA 6000 Blackwell 37027 6/6 Story Lanell A; Story Micheal T Drees Premier Homes Inc $1,114,503 NA 9506 Elmbrooke 37027 6/19 Rangel Lindsey Belak Jennifer J; Liang Bart $1,100,000 NA 9203 Selkirk 37027 6/13 Wilkins Edward Scott & Rita Kay Wilkins Revocable Trust Dorrell Karl; Dorrell Kimberly $1,100,000 NA 1440 Willowbrooke 37069 6/15 Rosenberg F Scott; Rosenberg Sarah C Overby James A II; Overby Melanie T $1,100,000 $196 1726 Ravello 37027 6/13 Jolly Marcia G; Jolly Stuart A Gregory Familly Trust $1,099,000 NA 1744 Ravello 37027 6/20 Shellabarger John Samuel Jr; Shellabarger Monica Cado Colton Billie; Colton Eric $1,082,500 NA 1449 Willowbrooke 37069 6/6 Fulton Brady J; Fulton Elizabeth J M Murphy Tammara; Wallin Dorothy; Wallin Jack L; Wallin Tammara $1,065,000 $233 9501 Edenbrook 37027 6/22 Lee Christopher; Lee Eileen Labonte Taylor Nicole Renee Trust $1,050,000 $245 5124 Walnut Park 37027 6/1 Morris Deborah L; Morris Oliver T Stuck Bonnie L; Stuck David A $1,049,000 $163 1257 Saddle Springs 37179 6/21 Potteiger Chad Eugene; Potteiger Debra Collins Dana; Collins Steve $1,030,000 NA 132 Old Liberty 37064 6/22 Currier Bryan; Currier Julie Redstone Equity LLC $1,020,000 $931 561 Turtle Creek 37027 6/1 Miller Allison McManus; Miller Michael Todd Elekes Trust $999,900 $182 1948 Burke Hollow 37135 6/30 Duque Estrada Carlos Augusto Jatahy Jr; Duque Estrada Deise Mari Ronchi Noffsinger Family Trust $990,000 $192 1860 Barnstaple 37027 6/23 Lorenz Melinda S; Lorenz Michael A Turnberry Homes LLC $979,987 NA 4229 Carrolton 37064 6/1 Waskey Valerie; Waskey William Grace Brian M; Grace Traci $965,000 $172 6105 Paddock 37027 6/28 Neff Abigail; Neff Matthew C Richards Jane B; Richards R Stephen $965,000 $209 4917 Buds Farm 37064 6/26 Glover Casey; Glover Tara J Bruno Adam Revocable Living Trust $955,000 NA 1731 Ravello 37027 6/5 Gloudeman Anne; Gloudeman Scott Barlow Carrie A; Barlow Jason W $949,500 NA 1517 Registry 37014 6/30 Williams Dena; Williams Robert L Bowman Joseph H IV; Pewitt Jere D $945,900 NA 4421 Buchanan 37064 6/2 Holloway Marina; Holloway William Conerstone Const Co of TN LLC $929,900 NA 1825 Savannah Springs 37179 6/23 San Miguel Armando; San Miguel Dena Jackson Valley Land Partners LLC $921,406 NA 2216 Hillsboro Valley 37027 6/5 Hart Christina Bigelow 2008 Trust; Mills Ron (Tr) Hart H Rodes Sr $900,000 $154 663 Old Orchard 37027 6/23 France Christina L Macmurdo; France Daniel J; Macmurdo France Christina L Duffer Michael Louis $899,900 $173 8924 Calendula 37046 6/22 Gutting Judith; Gutting Louis Ford Mike Custom Builders LLC $899,900 NA 2163 Hartland 37069 6/22 Knouse Denise Trust Barlow Builders LLC $894,900 NA 1703 Championship 37064 6/13 Hanzely Michelle A; Hanzely Thomas M Rudolph Frederick K III; Rudolph Tracy Lee Ann $886,000 $201 8 Medalist 37027 6/30 Subban Pernell Karl Frank Revocable Living Trust $885,000 $176 624 Calverton 37027 6/2 Dasso Frederick C; Dasso Jennifer Reed Adrienne M; Reed John P $885,000 NA 305 Conoga 37135 6/1 Harrison Amy T; Harrison Joe Preston Dac Homebuilders LLC $878,008 NA 24 Ironwood 37027 6/20 Margolis Jeffrey; Margolis Rachel Cichowski Lois A $875,000 $160 4044 Old Light 37014 6/2 Mitchell Shannon Dee; Mitchell Thomas Arnold Homes LLC $875,000 NA 5300 McGavock 37027 6/5 Atria Megan; Atria Nicklaus Doggett Donna M; Doggett Gary B $875,000 $218 2104 Southern Preserve 37064 6/6 Wright Lindsay H; Wright Matthew E Cadence Construction LLC $868,900 NA 1979 Championship 37064 6/12 Leet Pamela F; Leet Richard H II SLC Homebuilding LLC $867,592 NA 7217 Wildings 37046 6/1 Stromsness Chelsey R; Stromsness Dustin J Green Dennis Ray; Hoppes Thomas E $855,000 NA 1206 Devens 37027 6/5 Forbes Robert W; Forbes Vanessa Craft Kevin E; Craft Rebekah L $850,000 $198 9531 Whitby Crest 37027 6/5 Vineski Patricia G; Vineski Robert D Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Part $850,000 NA 577 Midway 37027 6/15 Shore Candace; Shore Daniel Coker David; Coker Renee $850,000 $212 2009 Claret 37067 6/12 Horwat Richard J Ried Eric L; Ried Laura L $839,000 NA 8207 Holly 37027 6/15 Kittell Robert P Bunnel Carol A; Bunnel David S $834,400 $193 1877 Burland 37027 6/23 McDonald Callie C; McDonald Stephen L II NSH Nashville LLC $834,118 NA 2113 Lake Ridge 37069 6/27 Jaeger Franchelle M; Jaeger Matthew W Frisby Paula H; Frisby Terry L $830,000 $200 1973 Championship 37064 6/6 Lamb Robert W; Lamb Valerie Slc Homebuilding LLC $828,887 NA 1825 Legacy Cove 37027 6/29 Belcher Lydia R; Belcher Zachary J Mastroleo Jeffrey S; Mastroleo Robyn Elaine $820,000 $178 305 Canton Stone 37067 6/6 Kreth Joyce Lynn; Kreth Timothy Kerwin Carlisle Anissa Nelson; Carlisle Charles; Nelson Carlisle Anissa $810,000 $199 1826 Bronwyn 37027 6/2 Dotson Gary W; Dotson Julie A Homan Charles T; Homan Melicent L $806,000 $185 5150 Walnut Park 37027 6/22 Goodall Ginger; Goodall Philip Les Pettus Linda D; Pettus William H $805,100 $153 325 Mealer 37067 6/1 Spoon John E; Spoon Tina M Haedge Revocable Living Trust $800,000 NA 704 Huckleberry 37221 6/1 Lindman Brian; Lindman Jenny Norris Andrew W; Norris Nina F $800,000 $195 7 Innis Brook 37027 6/21 Ragsdale Howard 2012 Irrevocable Trust Baumgartner Clyde D; Baumgartner Rita S $785,000 $218 1115 Indian Point 37027 6/5 Harris Elisa; Harris Kyle T Tetzlaff David L; Tetzlaff Kimberly H $780,000 $174 1822 Charity 37027 6/12 Aufdenkamp Allison G; Aufdenkamp Brett A Simpson Brian; Simpson Lauren $778,714 $160 4329 Ambergate 37064 6/26 Rutland Brent E; Rutland Rebecca M Foster Paula D $775,000 $154 8106 Victory 37027 6/22 Beightol Brandon K; Beightol Tara R Fister Donna K $772,000 $219 437 Wild Elm 37064 6/21 Lee Christopher Alan; Lee Laura Shever Amy Rose; Vold Daniel Patrick $770,000 $215 314 Mealer 37067 6/5 Sandoval Deanna Lynne; Sandoval Francisco Ruben Drees Premier Homes Inc $770,000 NA 307 High Lea 37027 6/30 Jacobs Lindsey A; Jacobs Ryan C McGown Amanda H; McGown Taylor C II $769,000 $252 9584 Liberty Church 37027 6/21 Lewis Lauren; Lewis Mitchell Dean Blue James; Blue Laura $758,000 $164 2136 Summer Hill 37064 6/2 Carter Bradley M; Carter Kristen N Hollingsworth Larry D; Hollingsworth Olisha L $758,000 $184 9084 Chardonnay 37067 6/2 Faddoul Ibrahim; Faddoul Vanessa Lingelbach Barry C II; Lingelbach Marcia M $755,000 $166 712 Dorris 37069 6/16 Clingenpeel Clarke F; Clingenpeel Erika N Mattson Karen H; Mattson Mark D $753,000 $189 1207 Concord Hunt 37027 6/5 Taylor Gayle N; Taylor William H Osbourn Shirley H Family Trust $750,000 $179 1401 Cerrisse 37027 6/1 Odell Karen; Odell William Stubblefield Barbara L; Stubblefield Dan L $750,000 $183 5005 Fountainhead 37027 6/29 Fields Camie T; Fields John Harlon Story Lanell; Story M Todd $730,000 $193 233 Waterbury 37067 6/2 Richards Jennifer C; Richards Jeremy W Smith Betty Frey; Smith James William $730,000 $177 370 Childe Harolds 37027 6/6 Van Tilburg Cheryl; Van Tilburg Robert Richter Kevin; Richter Sandra $729,000 $170 563 Turtle Creek 37027 6/19 Elekes Trust Dibblee Jerry T; Dibblee Lillian F $725,000 $204 1938 Championship 37064 6/16 McFarland Anna R; Schupp Matthew J Ford Mike Custom Builders LLC $723,495 NA 1092 Millwood 37027 6/12 Bergstresser Living Trust Maul TN Community Property Trust $719,000 $193 401 Oldenburg 37135 6/30 Lilius Amanda Elizabeth; Lilius Christopher L Barlow Builders LLC $717,900 NA 1763 Stillwater 37027 6/6 Salmon Jeremy T; Salmon Melissa A Stillwater LLC $715,000 $148 1805 Benziger 37027 6/8 Yi Seung Baek; Yi Zahra S Brown Michele M; Brown Michelle M; Brown Steven D $705,000 $178 1755 Ethan 37027 6/23 Boyce Kevin M; Boyce Natalia Yang Mikyoung $702,000 $194 4316 Union Springs 37014 6/6 Smith Kenton C; Smith Meshan Arnold Homes LLC $700,362 NA 275 Gillette 37069 6/1 Denney Brian; Denney Samara Skelton Bryan M $700,000 $150 9463 Chesapeake 37027 6/2 Daech Edward W; Daech Tammy J Puglese Deborah; Puglese Dominic F $700,000 $140

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 820 Thompson 37129 6/23 Jarrett Marco Swanson Developments L P; Swanson Properties Inc $877,371 NA 1550 Bear Branch 37130 6/6 Davis Burrell C II; Davis Kelly A Stewart Harrison John K; Harrison Rose $714,000 $163 1314 Bantry 37167 6/19 Johnson Daphne W; Johnson Jason M Peyton John D Jr; Peyton Tina $625,000 $112 115 Bo 37060 6/14 Cruz Juan A; Pena Maria A Ruggiero Michael; Ruggiero Renee $605,000 $175 6229 Jasper Johnson 37127 6/16 Cahill Daniel J; Cahill Jennifer J Blue Sky Construction Inc $565,142 NA 3037 Saint Johns 37129 6/16 Graham Elizabeth; Graham Mason Perkins Claire B; Perkins Jared M $550,000 $117 1120 Deer Run 37128 6/28 Brandstetter Frank Jeffrey; Brandstetter Gina McDonald Graham Meredith; Graham Michael $549,900 $573 415 Creekview 37128 6/9 Hon Candice; Hon Darrell E Gauther Donald G; Gauther Mary A $527,385 $138 2450 Highway 41A 37060 6/2 McBride Michelle D Binzer Taylor; Gentry Teresa Taylor $515,000 $115 133 Park 37130 6/26 South Daryl M; South Nancy T Buckley Barry; Buckley Pamela W $513,450 $182 1929 Fairhaven 37128 6/19 Phillips John C; Phillips Tamatha Southern Lifestyle Homes LLC $505,000 NA 2806 Hatteras 37129 6/22 Scott April N; Scott Jason E Michaels Homes LLC $505,000 NA 2038 Alexander 37130 6/20 Clayton Robert D; Clayton Wendy H McKissick Russell C; McKissick Stephanie T $505,000 $133 8478 Newton 37037 6/9 Winfield Deborah A; Winfield Robert Jr Michaels Homes LLC $499,900 NA 277 Fairmont 37129 6/5 Pearson Jaclyn Halley Simmons Builders Inc $499,900 NA 1922 Cliffview 37128 6/19 Yates Jennifer Marie; Yates Robert Clint Kambalouris Basil N; Kambalouris Catherine $490,000 $124 1317 Muirwood 37128 6/6 Milligan Charles Driver Francina; Driver Joshua $480,000 NA 2814 Craythorne 37129 6/22 Rich Alicia Corinne; Rich Kenneth W Jr Downey Paula Folino; Folino-Downey Paula $476,000 $123 4444 Maryweather 37128 6/29 Barkley Paula; Barkley William Jones Carol A Revocable Trust; Jones Carol A Tr; Jones Donald E Revocable Trust $468,000 NA 1625 Constellation 37129 6/19 Cardwell Danielle Nicole; Cardwell John Phillip Excel Builders $462,500 NA 820 Stone Mill 37130 6/8 Sledge Charlene; Sledge Larry Laurel Brook Homes Inc $460,900 NA 1477 Bradberry 37130 6/19 Moates Jason E; Moates Lindrel H Laughlin Danna A; Laughlin Larry W $450,900 $128 3329 Clovercroft 37130 6/20 Snodgrass James Lee; Snodgrass Shonna Lee Jackson Construction LLC $449,900 NA 1607 Buckingham 37129 6/15 Vaughn Elisabeth White; Vaughn John M Jr Graham Elizabeth; Graham Mason $449,900 $129 730 Dallas 37130 6/5 Desplinter Jennefer; Desplinter Seth Masterson Homes Inc $445,900 NA 3517 Titus 37128 6/21 Drew Greta H; Drew Robert L Jr Devault Homes Inc $445,340 NA 1688 Newport 37086 6/12 Gray Robert Mitchell III Oster Mark Henry; Oster Penny; Oster Penny Lynn $445,000 NA 1668 Constellation 37129 6/28 Devine Chad M; Devine Heather N Excel Builders $442,480 NA 5198 Lee 37167 6/21 Dong Chao Wen Millennium Trust Co LLC Custodian; Mridul Bajpai Ira $440,000 $272 304 Harkins 37135 6/26 Quinn Christopher Gerard; Quinn Melissa Anne Syling Joseph J; Syling Kristi M $440,000 $152 204 Sweet Maple 37135 6/8 Spicer Lynn A Jr; Spicer Tiffany D Michaels Homes LLC $440,000 NA 816 Stone Mill 37130 6/5 Westerfield David L; Westerfield Sherie W Laurel Brook Homes Inc $439,900 NA 3737 Franklin 37128 6/5 Bohon Christopher S; Bohon Cynthyia Starr Johnson Lisa $439,000 $157 2326 Calderwood 37130 6/23 Lawson Alfred J; Lawson Kimberly A Joaquin Dan; Joaquin Pam $432,400 $143 817 Stone Mill 37130 6/2 Cathey Julie Stapleton; Cathey Roger Dale Jr Laurel Brook Homes Inc $431,000 NA 1828 Jose 37130 6/5 Joye Elizabeth A; Joye Kenneth M Jr Excel Builders $430,000 NA 2843 Presley 37128 6/19 Brewer George R; Brewer Janice Excel Builders LLC $428,500 NA 2324 Lionheart 37130 6/19 Erskine Michael A Michaels Homes LLC $425,900 NA 1406 Trafalgar 37128 6/20 Blair Jeffrey D; Blair Laurie E Wilson Drema T; Wilson John W $425,000 $108 8029 Shelly Plum 37128 6/5 Walker Nancy; Walker William P Jr Harney Homes LLC $421,000 NA 3785 Eady 37046 6/29 Raines Erika Brooke; Raines Jason Wayne Meeks Elisha A III; Meeks Sherry $420,000 $229 909 Northbrook 37130 6/2 Burke Carol P; Burke Jonathan Patrick Young Keith L; Young Kimberly W $420,000 $132 1839 Jose 37130 6/6 Moake Jamie N; Moake Timothy R Builders Excel $417,500 NA 1512 Rhonda 37037 6/23 Cross Steven Edward; Cross Tammie Carol Excel Builders $415,000 NA 7026 Grindstone 37129 6/29 Koval Lora; Koval Timothy Theado Kellie; Theado Timothy $415,000 $141 3012 Robinwood 37128 6/26 Cummins James; Cummins Kathy Excel Builders $414,000 NA 2727 Wynthrope Hall 37129 6/14 Adams James; Adams Renee Vaughn Elisabeth White; Vaughn John Mark Jr $410,000 NA 5230 Saint Ives 37128 6/6 Merryman Abby; Merryman Ian A Davenport Jeremy; Davenport Kelly E $405,999 $116 669 Rock Springs Midland 37167 6/16 Merwin Jeffery; Merwin Paige Condon Ellen K; Condon Kevin $402,000 $192 1706 Jose 37130 6/6 Patel Nileshkumar A; Patel Sanjaykumar A Summit Builders Corp $400,000 NA

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1476 Rozella 37066 6/23 Solon Dean Leverett Reagan R; Leverett Shontay $1,925,000 $323 202 Cherokee 37075 6/2 McNeely Richard Loyd Sr; McNeely Susan Morris M Shawn; Morris Tina $1,375,000 $230 140 Lake Valley 37075 6/14 Vogel Amanda E; Vogel Gregory M Intress Kristin $1,250,000 $148 1146 Landing Private 37066 6/5 Rodden Keith; Rodden Lockey Smith Anita C; Smith Anthony R $1,200,000 $457 106 Governors Point 37075 6/26 Scheriger Travis Messer Judith $1,200,000 $387 118 Governors Point 37075 6/16 OConnell Amy L; OConnell Brian P Turner Gerald S; Turner Tracy S $1,150,000 $272 890 John Armfield 37066 6/12 Berie Mengistu; Indris Elsa Plante Deborah R; Plante Robert A $819,000 $137 873 Plantation 37066 6/20 Hoscheit Arika C; Hoscheit James B Ebbert Lisa; Ebbert Paul E $707,900 $123 113 High Point Anchorage 37075 6/12 Cottle Frances Emily Farley Gary; Farley Karen Sue; Land Karen $706,000 $182 143 Bay 37075 6/16 Hood Taylor J Hill Atwell A Jr; Hill Mary E $690,000 $260 104 Clifftop 37075 6/20 Rankin Amanda Paige; Welker Philip J Briner Luetta Sue $690,000 $242 168 Cherokee 37075 6/1 Tarpley Harry A Jr; Tarpley Mary Beth Weatherford Kenneth Leslie; Weatherford Patricia Anne $650,000 $387 1037 Sugartree 37066 6/1 Tomlin Amanda L; Tomlin Gregory J Curtis Lisa; Curtis Milton H $615,000 $226 940 Lakeshore 37066 6/21 Murphy Linda S; Murphy Richard E Crandell Ronald D $599,500 $292 1416 Drakes Creek 37075 6/22 Anderson John N Lawson Glen R; Lawson Nancy J $569,900 $159 265 Dry Fork Creek 37022 6/13 Bolduc Teri L; Kelly Mark R Reed Rebecca C $555,000 $146 1045 Edgewater 37066 6/9 Rexroad Kerry A Pieri James A; Pieri Sharon A $540,000 $183 136 Captain Bell 37066 6/12 Jerome David; Jerome Erin Lawson Brenda J $530,000 $164 224 Sequoyah 37075 6/20 Milhorn Kenneth C; Milhorn Tiffany M Stanley Regina; Stanley Richard $525,000 $400 197 Woodlake 37066 6/22 Riley Dorothea; Riley Michael J Graves Jo Ann W; Graves William M IV $515,000 $147 1150 Stirlingshire 37075 6/23 Doyle Anthony F; Doyle Helen Ihrig Bernard C; Ihrig Jennifer Fisher $510,000 $145 799 Plantation 37066 6/29 Solon Dean Maros Irene; Maros John $500,000 $84 2194 Gorden 37066 6/23 Ragan George Moore Justin; Moore Kayla $492,500 $126 635 Harris 37066 6/19 Lopez Christian A; Melendez Carolina Concepcion Perry Barbara A; Perry Robert Leon $492,000 $270 265 Cummings 37066 6/2 Robinson Joshua Dale; Robinson Selena Desantis Stewart Barbara M; Stewart John A $492,000 $194 1554 Hunt Club 37066 6/19 Haag Eric A; Haag Tina T Foley Phyllis; Foley Roger $485,000 $100 261 Hidden Lake 37075 6/23 Forsythe Judith A; Forsythe Kent C Jones Joan M; Jones Michael F $480,000 $92 117 Valley Brook 37075 6/14 Billingsley Jack W; Billingsley Shannon Billingsley Jerry W $475,000 $258 1253 Twelve Stones 37072 6/16 Hebron Delon; Hebron Ennas Lautt Chad A Tr; Tip Top Trust $475,000 $102 1027 Somerset Downs 37075 6/26 Grayson Anthony; Grayson Tracy Bell Austin; Bell Melanie S $470,000 $109 108 Sagamore 37075 6/23 Baron Bonita L; Baron Donn J Ragland Betty; Ragland Freddie M $469,000 $147 1034 Windsor 37066 6/20 Weatherspoon Allen D; Weatherspoon Deborah L; Weatherspoon Michelle A; Weatherspoon Robert D House Michael; Key Carolyn; McKinght Linda $467,000 $129 1698 Noah 37066 6/9 Lawler Kelli; Lawler Matthew Stewart Michelle P; Stewart Phillip M $465,000 $160 1043 Island Brook 37075 6/2 Sherer Angela; Sherer Roderick Muller Ernest; Muller Meredyth N $460,000 $107 3801 Long Hollow 37072 6/13 Slaughter Harrison; Slaughter Jenny Clark Chris M; Clark Kate D $450,000 $228 110 Ballentrae 37075 6/5 Fuselier Christopher C; Fuselier Dina L Home Touch Investors LLC $450,000 $125 1142 Blackshear 37066 6/16 Hays Gina; Hays Michael L Murphy Linda S; Murphy Richard E $449,900 $104 369 Raintree 37075 6/26 Billingsley Jerry Gillis Mathew D $445,000 $131 1007 Crimson 37075 6/22 Thompson Kelly; Thompson Robert Smith Kimberly Rose; Smith William Dustin $413,500 $109 107 Hedgelawn 37075 6/19 Shepherd Daniel Brooks Carolyn M; Brooks Scott J $410,000 $107 138 Fairways 37075 6/2 Simmons Daniel J; Simmons Meredith A Tarpley Harry A Jr; Tarpley Mary Beth $410,000 $201 1250 Sandy Valley 37075 6/21 Cook Anna M; Cook Christopher E Chambers Melissa; Chambers Robert M $410,000 $142 102 Meadowpointe 37075 6/20 Boone Jason Wayne; Boone Jennafer Corann Stanfill Steven E $401,000 $96 1189 Fairvue Village 37066 6/7 Ogden Pam Hanmnold Tanna; Hannold William M $400,000 $103

Wilson County