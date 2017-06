Top Middle Tennessee residential transactions for May 2017

VOL. 41 | NO. 24 | Friday, June 16, 2017

Top residential real estate sales, May 2017, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1103 Belle Meade 37205 5/3 Alexee Allen Saunders Trust Arnholt David F; Arnholt Cynthia $3,145,000 $449 209 5th 37206 5/12 Clay Edward J Charitable Remainder Unitrust $2,950,000 $476 4415 Tyne 37215 5/30 4415 Tyne Blvd Trust Boos Julie Trustee; Lady Luck Land Trust $2,910,000 $468 3500 Woodmont 37215 5/25 Hildreth James; Hildreth Phyllis D K 3500 Woodmont LLC $2,200,000 $327 3000 Poston 37203 5/16 Bar J Farms GP Poston At The Park LLC $2,150,000 NA 1300 Graybar 37215 5/30 Bass John; Bass Felicia Doyle Robert W $2,000,000 $389 4303 Harding 37205 5/25 Ward Timothy; Ward Kristin Ktm Prop $1,990,000 $243 3649 Richland 37205 5/26 Sachtleben Family Trust 2002 Mike Ford Custom Builders LLC $1,962,068 NA 4505 Beacon 37215 5/10 Kappelman Paul; Kappelman Elizabeth Chandelier Dev Inc $1,960,000 $715 601 Enquirer 37205 5/3 Dale Bryan S; Dale Haley R Johnston Christopher S; Johnston Melissa Windham $1,800,000 $386 1405 Elmwood 37212 5/3 Sarro-Porritt Family Trust Dreaminc $1,750,000 NA 130 Alton 37205 5/5 Merhoff Theodore Land II; Merhoff Karen Sotsky Desloge Michelle Charlot Trustee; Trust of Michelle Charlot Desloge $1,680,000 $854 2711 Hemingway 37215 5/23 Lasley Robert L; Lasley Leigh Tanney Chandelier Dev Inc $1,655,000 $721 113 Tyne 37205 5/3 Oreilly Calahan; Findlay Terra E Bockman Jason; Bockman Erica $1,650,000 $869 600 12th 37203 5/1 Wilson James M; Wilson Lisa A Jarrells Family Trust $1,600,000 $1,699 4969 Tyne Ridge 37220 5/10 Hwy 65 LLC Clark Dennis W; Alexander James $1,585,000 $296 1130 Brookwood 37220 5/22 Conklin Jonathan Jackson Pope John C IV; Pope Kristi Cook $1,455,000 $258 600 Georgetown 37205 5/10 Bivens Shaun Michael Nashville Const Co Inc $1,434,900 $938 3519 Couchville 37076 5/19 Robert E Romeo Living Trust; Amy B Romeo Living Trust Ward James Robert Daniel; Ward Jennifer Elizabeth $1,308,500 $216 720 Summerly 37209 5/19 Ward James RD; Ward Jennifer E Thunder River Const LLC $1,300,000 NA 1318 Chickering 37215 5/4 Mason Steven J Jr; Mason Laura C Mason Steven J; Mason Linda L $1,300,000 $257 6003 Cargile 37205 5/17 Garner Laura L Moore Scott R; Moore Pamela S $1,299,999 $289 10 Agincourt 37027 5/9 Guma Virgilio A; Guma Kelly E Miller Marc J; Miller Cynthia $1,244,300 $179 200 Windsor 37205 5/2 McAbee Stephanie A; Keefer Christopher J Knight Alexander G; Knight Molly B; Mudter George E Jr $1,230,000 $258 600 Hillwood 37205 5/4 Dumas David M; Dumas Susan D Bennartz Ralf; Benkwitz Claudia $1,200,000 NA 5925 Robert E Lee 37215 5/4 Fassbender Paul A; Fassbender Diana M York John David; York Sally Jane $1,200,000 $237 127 Blackburn 37205 5/2 McAdams Ashley Dale Brye S; Dale Haley R $1,189,000 $334 924 Gilmore 37204 5/3 McKay Laura L; McKay Kevin H Hall Marshall $1,150,000 $674 308 Sunnyside 37205 5/16 Manning Christopher D; Manning Amanda Lauren Ikard Catherine H; Ikard Robert Winston Jr $1,117,500 $226 2307 Hampton 37215 5/4 Avery William T; Avery Sally H Costello Linda S; Schutt William C; Schutt William $1,100,000 $325 3512 Central 37205 5/8 May Frank Charles; May Diane Flood Elizabeth Edelbrock; Flood Charles Martin Jr $1,100,000 $203 611 Bowling 37215 5/8 Cottingham Cameron; Cottingham Laura Lale Revocable Trust $1,100,000 $252 2218 Belmont 37212 5/2 Adams David Wayne Thornton Robert Eric $1,065,000 NA 3815 Harding 37215 5/24 Vandan Dev LLC; Valdan Dev LLC Falzone Ross J; Falzone Kelly; Falzone Kelly C $1,050,000 $1,013 922 Bowring 37215 5/22 Bale Gary Stephen; Bale Patricia Rogers Harding Robert Weld; Reichenbach Allison Weld Harding; Harding Allison Weld $1,037,000 $269 122 Cheekwood 37205 5/16 Shah Guru; Shah Neha Patel Build Nashville Dbh LLC $1,020,000 NA 5610 Granny White 37027 5/18 Grant Ventures LLC Granny White Partners LLC $1,000,000 $437 120 Hardingwoods 37205 5/25 Lowrance Fred T; Lowrance Pocahontas M Granbery Horace Hill; Granbery Cornelia M $990,000 $283 826 Bradford 37204 5/25 Aycock Meitra K; Aycock Christopher S Bass John G; Bass Felicia $985,000 $304 2411 Crestmoor 37215 5/22 Cook Joseph C Jr; Cook Judith E Freeman William H; Freeman Barbara T; Beasley Judith E $950,000 $352 2211 29th 37212 5/10 Richmond Bradley W; Richmond Anna K Aspen Const Holdings LLC $947,500 NA 108 Lasalle 37205 5/25 Barraza John Michael; Barraza Ashley Keefer Christopher J; McAbee Stephanie A $915,000 $304 401 Avoca 37203 5/1 Billups Rocky L; Probasco Gregg W Design & Dev LLC $900,000 NA 2412 9th 37204 5/26 Neul Jeffrey; Neul Shari Aycock Christopher Scott; Aycock Meitra Khazaeli $895,500 $293 2140 Chickering 37215 5/8 Hopson John K; Hopson Helen K Wade Frank W; Wade Margaret W; Mudter George E Jr $885,000 $222 2513 Sunset 37212 5/1 Merryman William D; Merryman Erin C Merrill Walter J H; Barnes Katherine Margaret; Merrill Katherine Barnes $885,000 $843 3000 Poston 37203 5/3 Brock F Laurens Poston at the Park LLC $880,000 NA 3300 Trevor 37209 5/22 Lyons Zachary R Heithcock Const LLC $875,000 NA 4166 Outer 37204 5/8 Stimson Cary W; Stimson Majken V Robertson Amy C; Marshall Carl P $870,000 $211 4104 Utah 37209 5/18 Grace Matthew; Grace Sarah Smith Jennifer L; Lee Kathryn O $870,000 NA 153 Haverford 37205 5/25 Pease Gregory James; Pease Stephanie L Hopkins Dev Partners LLC $870,000 NA 800 Cerrito 37138 5/18 Davis Renee; King Gary Golden John W; Golden Madeline Marie $850,000 NA 110 Blackburn 37205 5/26 Boswell James S; Boswell Sarah Gay Emerson Brian Robert; Emerson Megan Stack; Emerson Brian R $850,000 $294 100 Ransom 37205 5/5 Bullock Kelli Barlow Builders LLC $828,496 NA 1629 Observatory 37215 5/4 Robinson Michael B; Robinson Chelsea F Walker Ronald C; Walker Jeanne M $825,000 $263 1212 Laurel 37203 5/19 Evans Jennifer Dawn McCormick Lee Richard; McCormick Meaghan Tracy $825,000 NA 900 20th 37212 5/17 Jones Sydney L Jr; Jones Laurie E Hall Melvin F $825,000 $520 1206 Nichol 37205 5/19 Hensler Raymond A; Hensler Kindy K 1206 Nichol Lane Trust $824,500 $309 133 Woodmont 37205 5/26 306090 LLC Mossman Michael I; Mossman Linda P $814,412 $205 3000 Poston 37203 5/9 Cutler David J Poston At The Park LLC $809,810 NA 1404 Woodmont 37215 5/11 Rosenthal Carla Oconnor Christina; Oconnor Michael; Catignani Linus D $802,000 $464 4004 Woodmont 37205 5/4 Venkatraman Santosh; Venkatraman Shanti Landmark Homes of TN Inc $801,000 NA 4510 Nebraska 37209 5/24 Pryor Michael Paul; Pryor Evelyn Te Graham Roy S Jr; Graham Shauna Burns $775,000 $247 1927 Castleman 37215 5/2 Kramer Evan J; Wet-Kramer Zarni De; Kramer James E; Kramer Leslie K Burnett Builders Inc $765,000 NA 1104 Clifton 37204 5/10 Benson Edwin W Jr; Benson Jamie P Bentley Benjamin Martin; Bentley Mary Katherine $765,000 $353 404 33rd 37209 5/2 Speranza Marcy; Speranza Camine Heithcock Const LLC $755,000 NA 1400 Rosa L Parks 37208 5/19 Casteel Seth; Casteel Keith W Hedley Powell $750,000 $337 1400 Woodmont 37215 5/15 Klein Owen; Demaria Lauren Nikkin Const LLC $749,900 NA 818 Woodland 37206 5/26 Cheadle Evalina C Richardson Jennifer A; Richardson Ryan M $742,000 $310 5837 Beauregard 37215 5/17 Johnson Zachary S; Johnson Amy D; Ward James W Jr Gunness Ellyn; Gunness Clark $730,000 $217 829 Clayton 37204 5/8 Chapman Christina C Bernstein Robert M; Bernstein Irma S Paz $730,000 $223 106 Wellington Park 37215 5/25 McCarthy James P; McCarthy Victoria H Childers Patricia J; Childers Edward J $729,900 $276 1114 Biltmore 37204 5/18 Hall Byron G; Hall Kathleen S Garner Elbert O; Garner Brenda H $727,000 $234 1205 Noelton 37215 5/5 Riley Wayne Joseph; Riley Charlene Maria Dewey Depalma Floyd L Jr $725,900 NA 3703 Nebraska 37209 5/30 Terker Andrew S; Terker Samantha R Aspen Const LLC $725,000 NA 3201 Granny White 37204 5/9 Thomas Riley Davis; Thomas Randee Caton Tatum Joseph A; Tatum Jessica $725,000 $326 1930A Kimbark 37215 5/30 Davidson Jeffrey Neil; Davidson Gillian Patrice Volunteer Builders LLC $710,000 NA 255 Lauderdale 37205 5/3 Russell Michael L; Russell Alice M Snowden Michael A; Morgans Alicia K $710,000 $270 1021 17th 37212 5/26 Wade Prop LLC Fleischer Sidney Estate; Newman Jay Executor $710,000 NA 6016 Post 37205 5/11 Valerie I Volkert Revocable Trust West End Circle Prop $709,900 NA 1709 Glen Echo 37215 5/1 Beazley Betsy W Weekley Homes LLC $705,000 NA 200 Moultrie 37205 5/15 Bi Jia Quillen Dale M Estate $700,000 $164 218 Cantrell 37205 5/3 Raines Margaret Anne Montgomery Bell Academy $700,000 $193

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 317, 321 Morning Mist 37064 5/4 Wieland Jennifer K; Wieland Leon S Taylor Ellen B; Taylor Terry L $2,500,000 $305 47 Governors 37027 5/9 East Property Management LLC East Asset Management LLC $2,283,400 $251 6336 Waterford 37027 5/19 Josey Bryan Franklin; Josey Shannon JP Morgan Mortgage Trust 2007 S1 $2,100,000 $193 9205 Weston 37027 5/22 Reichenbach Allison; Reichenbach Brian Brannon Kimberly H Revocable Living Trust $2,035,000 $327 1025 Vaughn Crest 37069 5/16 Ranzan Family Trust Shapiro Diane; Shpiro Tom $2,000,000 $256 310 Lionheart 37067 5/17 Harper James A; Harper Zo P Legacy Homes of TN LLC $1,949,900 NA 2304 Firefly 37069 5/23 Dubois Charles C Foster Revocable Trust $1,924,000 $312 5105 Cornell 37027 5/4 Hardesty Pete; Hardesty Terry Fair Debra S; Fair Robert J III $1,800,000 $248 317 Granny White 37027 5/15 Morrell Jennifer F; Morrell Stephen Wade Atkins Thomas J $1,750,000 $469 5130 Dale Ewing 37064 5/19 Baker Valerie A Curl Andrea F; Curl John D $1,650,000 NA 2040 Lynnwood 37069 5/26 Militana Diana; Militana Richard Ward Richard Duane $1,610,000 $191 6964 Arno Allisona 37046 5/18 Montgomery David Russell Hunnicutt Robert C; Hunnicutt Wendy W $1,610,000 $1,314 701 Sinclair 37027 5/8 Wu Jing McConnell Kirk; McConnell Linzi $1,610,000 $195 1804 Waterstone 37069 5/22 Crisp Harry Lee III; Crisp Stacie Renea Kinder Mitch Dev LLC $1,595,000 $197 1216 Echo 37069 5/1 Kephart Janetta K; Kephart Michael S Bloemer Bernie Custom Homes LLC $1,535,000 NA 450 Wild Elm 37064 5/8 Mosley Celi; Mosley Seth Carbine & Associates LLC $1,470,667 NA 7219 Prairie Falcon 37014 5/3 Garcia Amy L; Garcia Joaquin M Sanford Gregory $1,465,000 NA 754 Kirby 37027 5/5 Pal Tuya; Shah Shalin Naren Billington Dena L; Billington Jon M $1,465,000 $190 9552 Sanctuary 37027 5/9 Harmon Damien D; Harmon Katy J Holtz Christine Marie; Holtz Curtis Andrew $1,444,808 $198 1018 Buena Vista 37069 5/2 Brocklebank John C; Brocklebank Vicki H GP Luxury LLC $1,338,000 NA 8835 Drosera 37046 5/25 Manning Kelly Shea; Manning Mark Allan Slayden Gary F $1,337,000 NA 7032 Lanceleaf 37046 5/2 Farmer Brent; Farmer Jessica L Woodridge Homes LLC $1,300,000 NA 2501 Iron Gate 37069 5/4 Shaver Bradley; Shaver Rebecca D Younger Linda; Younger Randy Lee $1,232,000 $172 220 Lewisburg 37064 5/5 Hughes Karen S; Hughes Michael L Ross Eric C; Ross Ruthann H $1,194,000 $280 8405 Heirloom 37046 5/11 White Preston; Zipsie Brandi Myers Amy; Myers Jonathan $1,190,000 NA 3041 Flagstone 37069 5/23 Flagstone Drive Trust Henneberry Claudia D; Henneberry Scott M $1,185,000 $177 508 Rochester Close 37064 5/25 Smith Sharon A; Smith Sherman L Legend Homes LLC $1,181,490 NA 531 Bonaire 37064 5/1 Couch Brittney Nicole; Couch Sean W Ford Mike Custom Builders LLC $1,110,345 NA 213 Old Liberty 37064 5/4 Williams Family Trust Redstone Equity LLC $1,100,000 NA 8901 Calendula 37046 5/18 Vaught Kristine; Vaught Thomas Alan Trace Const Inc $1,099,900 NA 3 Torrey Pines 37027 5/17 Music Margaret M; Music Michael G Costa Joleen L; Costa Jonathan L $1,090,000 $179 1745 Umbria 37027 5/30 Lemelle Tuggle Reigen M; Tuggle Lynn K Jr; Tuggle Reigen M Lemelle Weekley Homes LLC $1,080,492 NA 5 Medalist 37027 5/2 Brannon Kimberly H; Brannon Todd C Taylor Chris A; Taylor Linda G $1,075,000 $206 7108 Mason Grove 37014 5/23 Mackie Jennifer; Mackie John Legend Homes LLC $1,007,644 NA 3303 Blazer 37064 5/4 Lloyd Timothy R Hall Family Trust $1,000,000 $1,126 9517 Elmbrooke 37027 5/18 Fair Debra S; Fair Robert J II Stephen Margaret; Stephen Margaret Living Trust $999,900 NA 9533 Whitby Crest 37027 5/3 Nielsen Tara A; Nielsen Tyler J Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Partnership $979,924 NA 1640 Valle Verde 37027 5/26 Helton Family Trust Gambill Patricia Gail; Gambill William Michael $979,500 $180 1843 Wadebridge 37027 5/18 Denny Paula Drees Premier Homes Inc $974,515 NA 1161 Echo 37069 5/24 Hill David; Hill Melanie Mullin Deborah H; Mullin William $970,000 $180 1850 Wadebridge 37027 5/25 Fraser Grant E; Fraser Yvette M Drees Premier Homes Inc $962,759 NA 507 Breithorn 37027 5/16 Schwedler Emily; Tashjian Randy Drees Premier Homes Inc $962,560 NA 1745 Ravello 37027 5/17 Porter Aaron Mennen Valerie $950,000 NA 5150 Hereford 37027 5/3 Medlin Katherine L; Medlin Thomas R III Zoretic Michael Andrew; Zoretic Nancy O $933,000 $180 712 Tyneside 37027 5/1 Ocampo Brandon Thomas; Ocampo Mary K Hammond Arthur B; Hammond Elizabeth A; Hammond Grantland W $925,000 $192 1035 Stockett 37221 5/3 Brown Leslie D; Brown Philip L III Arnold Homes LLC $920,000 NA 9536 Whitby Crest 37027 5/25 Morgan Sten Jacoby; Morgan Taylor Leigh Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Partnership $900,228 NA 90 Governors 37027 5/17 Culbreth Gwen; Culbreth John Rouhanifard Living Trust $900,000 $123 703 Ben Nevis 37027 5/19 Tabatabai Mohammad Ali; Tabatabai Yeganeh G Fleming Claranell; Fleming Herbon E $899,000 $140 6018 Blackwell 37064 5/31 Haedge Revocable Living Trust Drees Premier Homes Inc $898,025 NA 1857 Barnstaple 37027 5/24 Pedrotti Kimberly L; Pedrotti Michael D Turnberry Homes LLC $896,564 NA 500 Grand Oaks 37027 5/30 Schmitt Madelyn; Schmitt Robert Schmahl Kathleen B; Schmahl Robert K $890,000 $182 2109 Southern Preserve 37064 5/3 Knight Danielle; Knight Stephen House For Hope Foundation Inc $881,356 NA 2159 Hartland 37069 5/16 Shapiro Diane; Shapiro Tom Barlow Builders LLC $881,000 NA 6698 Hastings 37069 5/2 Beziat Ashley Robeson; Beziat Evan Thompson Dac Homebuilders LLC $880,000 NA 1553 Fleetwood 37064 5/3 Baldwin Tara M Ford Mike Custom Builders LLC $854,200 NA 9186 Fox Run 37027 5/25 Wilson Amy W; Wilson Joshua D Waldman Jeffrey M; Waldman Kelley B $854,000 $174 4129 Mirrasou 37067 5/15 Marx Alysha; Marx Chris; Marx Christopher Sterling Jennifer L; Sterling William G $849,900 NA 217 Gilchrist 37135 5/17 Akard Brad; Akard Terrah Ridgemont Homes LLC $835,888 NA 1575 Westhaven 37064 5/10 Ford Michael J; Ford Teshia M Alexander Allison And Dean Family Trust; Alexander Dean And Allison Family Trust $835,000 NA 1086 Blue Heron 37221 5/26 Hodges Adam J; Hodges Allison G Bohannon Deborah A; Bohannon Jeffery A $831,000 $185 207 Walter Roberts 37064 5/23 Degarmo Edward A; Degarmo Susan E Stonegate Homes LLC $825,439 NA 6409 Waterford 37027 5/25 Corley James Hunter; Hemmert Kelly Raei Schmitt Madelyn R; Schmitt Robert A $825,000 $188 915 Laurens 37027 5/31 Laprad Melissa; Laprad Ryan Hothorn Augustus F; Hothorn Patricia M $822,000 $170 9748 Concord 37027 5/15 Odgen Clifton; Odgen Jennifer Woods Ashley Frye; Woods Kelly W $820,000 $173 6533 Stableford 37069 5/31 Singleton Amanda; Singleton Bryan Crist Steven R; Crist Suzanne $815,000 NA 561 Midway 37027 5/23 Hall Fred; Hall Mary; McCullough Jana H; McCullough Todd A McDougal Sandy B $815,000 $218 331 Mealer 37067 5/19 Nash Raymond; Nash Taryn Drees Premier Homes Inc $807,900 NA 8513 Highland Rim 37046 5/30 Rollins Dawn D; Rollins Richard T Ford Mike Custom Builders LLC $805,000 NA 1763 MacAllan 37027 5/1 Miller Bret J; Miller Karen L Turnberry Homes LLC $803,821 NA 224 Chatfield 37067 5/8 Bradford Linda Revocable Trust Gibbons Charon C; Gibbons Sean C $800,000 $212 4510 Hyannis 37064 5/15 Lumpkin David; Lumpkin Natalia Devries Teri S; Devries Wendell G $800,000 $189 303 Hamlets End 37067 5/4 Depalma Floyd L Jr Daniel Courtney D; Daniel Thomas M $799,500 $188 512 Cheltenham 37064 5/30 Barker Christopher X; Barker Cynthia B Cregger Allison; Cregger Ryan $795,000 $217 5133 Donovan 37064 5/18 Getten Nancy H; Getten Thomas F Stonegate Homes LLC $793,765 NA 8916 Calendula 37046 5/8 Todd Hunter; Todd Melissa Ford Mike Custom Builders LLC $790,676 NA 1595 Glenellen 37027 5/1 Antoon Ashley Victoria; Antoon Kevin D Collignon James O Jr; Collignon Kaitlin Rae $789,400 NA 9009 Keats 37064 5/9 Pereyra Heather; Pereyra James Ford Mike Custom Builders LLC $787,475 NA 1853 Longmoore 37027 5/10 Peebles Mandy Runnels; Peebles William Ryan Gregory Donna L; Gregory Keith T $785,000 NA 6000 Captain Freeman 37064 5/2 Aron Fern E; Aron Gary M Celebration Homes LLC $772,246 NA 1635 Championship 37064 5/30 Denbrock Larry William; Denbrock Laurie Lynn Barnard Guy Patrick; Barnard Sarah Ruth $770,000 $216 1106 Watkins Creek 37067 5/23 Bryant Joe; Bryant Tira Turner Laura L; Turner Stephen A $764,900 $181 9534 Whitby Crest 37027 5/8 Surati Sonya Sreyas; Surati Sreyas Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Partnership $763,500 NA 1760 Forsyth Park 37027 5/16 Brown Anthony; Brown Heather Keenan Mary Ann; Keenan Thomas C $760,000 $187 2953 Polo Club 37221 5/30 Hughes Heidi M; Hughes Terry D III Kennedy Jason D; Kennedy Lisa A $760,000 $144 1119 Haverhill 37027 5/15 Davidson Garrett Meacham; Davidson Jennifer Seibels White David; White Gina $759,500 $207 9432 Gentlewind 37027 5/26 Parsons David A Bratton David M; Bratton Laura B $755,000 $164 4119 Old Light 37014 5/26 Pletkovich Thomas P Gregg And Raines Building Group LLC $750,000 NA 200 Mealer 37067 5/12 Myers Amy G; Myers Jonathan D Curran Deirdre E; Curran John F $750,000 NA 1512 Crockett Hills 37027 5/2 Steinlein Timothy Marshall Sherri Trisdale; Trisdale Sherri $750,000 $221 911 Laurens 37027 5/25 Mathias Stephanie; Seaman Jackson Fox Amy A $747,668 $163 1852 Burland 37027 5/22 Comeaux Mila S; Comeaux Ross W NSH Nashville LLC $747,397 NA 1859 Trebor 37027 5/31 Douglas Christy P; Douglas Samuel Brian Perdue Glenn $744,450 $156 110 Lewisburg 37064 5/1 Curtis J Diane McConnell Michael Thomas $742,500 $276 4 Torrey Pines 37027 5/19 Pearson Michael; Pearson Shana Latta Connie S $739,900 $195 309 Conoga 37135 5/19 Burden David; Burden Leigh Ann Dac Homebuilders LLC $729,101 NA 912 Laurens 37027 5/8 Ryder Marcia A Hughes Karen S; Hughes Michael L $725,000 $206 207 Old Liberty 37064 5/4 Johnson Diane M; Johnson Miles R Shortwave LLC $725,000 $533 509 Franklin 37069 5/15 Baldwin Letitia; Baldwin Russell Osburn Ben D Jr Living Trust $725,000 $604 1752 Warren Hollow 37135 5/17 Devan Jennifer L; Hawk Eric G Steffler Nancy Jo $725,000 $203 2637 Benington 37135 5/31 Trummel Donald E; Trummel Tamara A Barlow Builders LLC $724,000 NA 9231 Holstein 37135 5/26 Whitehurst Courtney D; Whitehurst Jonathan M Turnberry Homes LLC $722,645 NA 701 Shelley 37064 5/1 Hauter Living Trust Ford Mike Custom Builders LLC $722,490 NA 9650 Brunswick 37027 5/15 Harshman Scott; Harshman Viviana Martin Phyllis A; Pace Joel F $719,900 $176 227 Old Peytonsville 37064 5/1 Rager Cyril; Viaene Dominique McConnell Francesca Heather; McConnell James Jason $715,000 $159 4115 Old Light 37014 5/30 Bost John L; Bost Kimberly Legacy Homes of TN LLC $715,000 NA 1633 Championship 37064 5/24 Sparacino Nicholas A Jr; Sparacino Paige Pease Gregory; Pease Stephanie $710,000 $209 9769 Concord 37027 5/30 Buehler Daniel; Buehler Gloria C Drees Premier Homes Inc $708,873 NA 385 Childe Harolds 37027 5/2 Nadiya Nonamegiven McClard Rosalie S; McClard Thomas J $700,000 $136 3408 Colebrook 37179 5/1 Mathis Lisa Korean; Strong Christina Julianna Dooley Jamie K; Dooley Richard N $700,000 $125

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 3944 Leanna 37129 5/23 Simpson Chad M; Simpson Jessica McDaniel Peggy Joan Sweeney; Sweeney Peggy J; Sweeney Peggy Joan $955,000 $195 2818 Cherry Blossom 37129 5/4 Bouldin Beth; Bouldin Lee Gillispie Devon D; Gillispie Manuel G III $582,900 NA 7322 Magnolia Valley 37060 5/24 MacQueen Brian; MacQueen Patricia Simmons Builders Inc $550,949 NA 2834 Cherry Blossom 37129 5/22 Galloway Bailey C; Galloway Scott J Simpson Chad M; Simpson Jessica $550,000 NA 1723 McKinley 37130 5/3 Shirley Sara E; Stark Jeffrey R Southern Lifestyle Homes LLC $514,900 NA 1611 Fairhaven 37128 5/17 Obeissy Ayman; Zarzar Dima Veterans Affairs Secretary of The $494,000 $122 2761 Lascassas 37130 5/2 Cogdill Jeff; Cogdill Susie Black Geraldine $483,000 $265 7452 Magnolia Valley 37060 5/12 Tribout Danielle Lynnette; Tribout Joseph William Palazzolo Cynthia; Palazzolo Salvatore $482,500 NA 1828 Mosaic 37130 5/9 Wright Amy Ragsdale; Wright Cliff Calvin Jr Salcedo Humbreto; Salcedo Sabrina $470,000 $139 3207 Folcroft 37130 5/30 Barney Brent; Barney Sheral; Wray Judith L Bain Charles A; Bain Jenna L $470,000 NA 215 Churchill Farms 37127 5/8 Myers Angel N; Myers Michael P Alexander Derek $467,000 $130 706 River Birch 37130 5/8 Hearnsberger Dennis M; Hearnsberger Jane Eastland Dev Group LLC $459,900 NA 195 Beverly Randolph 37129 5/15 Judkins Emerson F; Judkins Jessica A Heritage Custom Homes Inc $459,900 NA 4413 Attleboro 37128 5/9 Blackburn Family Trust; Blackburn Joseph R Southern Lifestyle Homes LLC $457,555 NA 8206 Richpine 37128 5/3 Adbo Khalil Dudley Aaron; Dudley Tisha $457,500 NA 722 Dallas 37130 5/26 Lyles Randall J; Lyles Stacie S Nofi Group LLC $449,900 NA 4276 Central Valley 37129 5/30 Donnell Kristin M; Donnell Walter D II Milligan Lloyd; Milligan Pam $445,000 $173 5428 Cavendish 37128 5/1 Pettus Linda D; Pettus William H Cantrell Gary W; Cantrell Sheba $440,000 $126 1629 Constellation 37129 5/8 Smith David S; Smith Patricia J Southern Lifestyle Homes LLC $439,900 NA 2809 Battleground 37129 5/1 McWhorter Devin W; McWhorter Jo Lyn Celebration Homes LLC $437,500 NA 1672 Constellation 37129 5/2 Durbin Robert J; Durbin Sandy Excel Buildes LLC $433,250 NA 1942 Scarlett 37130 5/9 Moore Elizabeth V; Moore Harvell J Benson Ann; Benson Ned $430,000 $140 2214 Lionheart 37130 5/25 Davis James D Jr; Davis Lisa Caywood Builders LLC $429,900 NA 2836 Battleground 37129 5/19 Sabchareun Amelia G; Sabchareun Tik Legacy Home Builders Inc $429,000 NA 2805 Battleground 37129 5/30 Duncan Gail E; Duncan Jeffrey L Jones Brian M; Jones Elaine L $425,000 NA 4418 Garcia 37128 5/11 Mathis Brandon Scott; Olstad Lara Elizabeth Ldl Const Inc $424,900 NA 1205 Dayclear 37129 5/12 1205 Dayclear Drive Land Trust The; Crownover Paran Tr Paran Homes LLC $420,475 NA 4414 Garcia 37128 5/26 Spencer Jennifer; Spencer Marvin Ldl Const Inc $419,900 NA 1254 Pleasant Colony 37129 5/25 Derkits Daniel; Derkits Jennifer Comfort Design Homes LLC $419,900 NA 107 Ninebark 37128 5/22 Newhall Donald A; Newhall Melanie A Warren Amy; Warren Michael $415,000 $115 1641 Allendale 37135 5/22 Fields Brian E; Fields Misty S Degenahardt Chris B $409,904 $191 190 Beverly Randolph 37129 5/11 Brown Jacquelynn; Brown Terrence Richardson Group The LLC $409,900 NA 1217 Dayclear 37129 5/26 Kopecky Sharon A; Kopecky Vincent E Paran Homes LLC $406,490 NA 1203 Pleasant Colony 37129 5/5 Brooks Diana; Brooks Randall Paran Homes LLC $406,420 NA 8004 Richpine 37128 5/1 Cummins Bobbi J Harney Homes LLC $405,000 NA 4513 Garcia 37128 5/8 Larson Justin; Larson Teall Nofi Group LLC $404,900 NA 3241 Potts 37086 5/26 Lundstrom Gloria J; Lundstrom Lawrence A Morgan & Son Homes Inc $401,425 NA 645 Tybarber 37129 5/1 Merkler Jeffrey & Leah Living Trust Wells Emily G; Wells Micah P $399,900 NA 1468 Ansley Kay 37037 5/25 Kell Jeremy Ray; Kell Penny Marie Devault Homes Inc $399,900 NA 8025 Shelly Plum 37128 5/17 Scicolone Lindsey; Scicolone Vincent Harney Homes LLC $399,900 NA 4404 Maryweather 37128 5/16 Zamudio Julie A; Zamudio Louis G Southern Lifestyle Homes LLC $397,865 NA 504 Kilton 37135 5/30 Boudron Cassandra; Bourdon Nicholas A Wallis Emily H; Wallis James A; Wallis James H $396,000 NA 228 Old Orchard 37085 5/9 Ridings Ernest E; Ridings Michele A Waite Caroline A $395,860 NA 729 Furman 37129 5/15 Wood Douglas K; Wood Shawna Tatum Jennie; Tatum Michael $393,000 $138 404 Old Orchard 37085 5/4 Johnson Amanda; Johnson David Comfort Design Homes LLC $391,000 NA 3743 Berryhill 37127 5/1 Matthews Alysia M; Matthews Larry C Jr Excel Builders LLC $389,000 NA 4412 Rubicon 37128 5/8 Stevens Jason R; Stevens Jayme Ole South Prop Inc $387,839 NA 322 Saint Francis 37167 5/17 Mena Amal S; Soliman Fathi Prince Prop LLC $386,000 NA 2906 Frank Robinson 37130 5/5 Church Charles M Jr Summit Builders Corp $385,900 NA 105 Holywell 37167 5/12 Hintz Meredith; Hintz Michele Willard Donald R; Willard Ruth C $385,000 NA 4018 Merryman 37127 5/23 Fanelli Mackenzie; Moore Mark S Throneberry Vicki W $384,900 NA 757 Stone Mill 37130 5/25 Bailey Mary Ann; Bailey Willie F Cowan Aubrey L; Cowan James W $382,500 $107 1304 Saint Ives 37128 5/25 Breazeale David; Breazeale Karen Dishon Jason E; Dishon Jocelyn S; Dison Jocelyn S $382,000 $126 508 Liberty 37167 5/16 Richardson Mary E; Richardson Terry L Conrad Beverly J; Conrad William C $380,000 $137 2358 Garrison 37130 5/8 Anderson Charles W; Anderson Tiffany J; Obrien Diane Golliver Joey Rex $372,500 $121 2025 Higgins 37130 5/1 Scott Beth Lee Adcock Kristin; Adcock Scott $370,000 $92 111 Barvas 37085 5/25 Holcomb Brad A Carpenter Jodi L; Carpenter Tedd R $370,000 $133 1225 Hensfield 37128 5/26 Adams Charles; Adams Jennifer Harney Homes LLC $370,000 NA 636 Andy Peach 37128 5/3 Longuemire Monica Latoy; Matthias Jamell Wood Douglas K; Wood Shawna M $369,900 NA 1210 Charleston 37130 5/18 Kittle Michael D; Kittle Phyllis C Landmark Homes of TN Inc $367,155 NA 2318 Woodridge 37130 5/8 Duke Patrick Lee; Hewlett Salle A Meredith Bobbie J; Meredith Brandon $366,000 $113 140 Dobson Knob 37135 5/8 Navey Daniel C; Navey Laura R Michaels Homes LLC $365,490 NA 3257 Potts 37086 5/4 Witherspoon Julius; Witherspoon Karen Spencer Morgan & Son Homes Inc $362,900 NA 910 Scepter 37129 5/4 Shind Brian S; Shind Joy A Bennett Lyle Trust The; Bennett Lyle Tr $360,800 $121 4407 Maplestone 37167 5/26 Hughes Danelle; Tweten Caroline A; Tweten Timothy Nathan Landmark Homes of TN Inc $360,637 NA 2017 Emma Kate 37086 5/30 Flowers Amie M; Flowers Franklin J Rogers Katie Stooksbury; Rogers Mark $360,000 $112 2110 Woodcliff 37167 5/30 Burress Cindy Mazza; Burress Paul Hugh Warneld Aaron M; Warneld Jenny Rebecca $360,000 $129 7013 Venetian 37129 5/11 Goggins Keilani; Goggins Morris A Jr Engel Michael E; Engel Tara L $360,000 $138 6516 Tulip Tree 37128 5/15 Marlow Audry Nicole; Marlow Jeffrey David D R Horton Inc; Dr Horton Inc; Horton D R Inc; Horton Dr Inc $358,335 NA 5405 Cliffstone 37167 5/26 Wade Patrick E Jr Burden David R; Burden Leigh Ann $353,900 $124 1514 Oak 37128 5/5 Eidemiller Mindy M; Eidemiller Robert A NVR Inc $352,995 NA 5525 Stonefield 37167 5/24 Hyde Donald M Celebration Homes LLC $352,015 NA 5526 Stonefield 37167 5/26 Muniz Harison Perez; Muniz Jeimy S Perez; Perez-Muniz Harison; Perez-Muniz Jeimy S Landmark Homes of TN Inc $350,310 NA 3106 Palomar 37129 5/18 Landon Lori Ann; Williams Olin Taylor Landmark Homes of TN Inc $350,000 NA 443 Main 37130 5/5 Humnicky Michael S; Young Dena J Horwitz Patricia $350,000 $113

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1189 Chloe 37066 5/1 Keen Vickie B; McLaughlin Steven Beazley Betsy W; Beazley Ted A $850,000 $140 1205 Chloe 37066 5/1 Graves Jo Ann W; Graves William M IV West Cynthia Allen; West Roderick Jay $805,500 $138 138 Grassland 37066 5/11 Manning Elizabeth H; Manning Todd A Roland L Tittle Revocable Trust Agreement $749,900 $198 127 Shorecrest 37075 5/8 Kirby Arnold Jr; Kirby Theresa Westendorf Caroline L; Westendorf John C $740,000 $141 1000 Harlequin 37075 5/9 Baker Tamra M Hosay James II; Hosay James III; Hosay Mary Beth $584,000 $115 2898 Long Hollow 37075 5/22 Reece Chris Scott; Reece James S; Reece Jane M; Reece Jennifer C Allen D Curtis Sr Irrevocable Trust $565,000 $191 1030 Isaac Franklin 37066 5/1 Williams Leslie J; Willilams Teresa C Jenkins Bonnie S $562,000 $212 1232 Chloe 37066 5/5 Long Kevin D Wertenberger Brenda Kathleen; Wertenberger Michael W Jr $550,000 $125 1022 Kidron 37075 5/3 Warnke Kimberley D; Warnke William K Bain Gary Trenton; Bain Theresa L $497,180 $97 4 Lock 1244 37066 5/17 Fuller Patricia G; Fuller Robert E Staley Bobbie A; Staley James G $450,000 $173 978 Isaac Franklin 37066 5/10 Smolko Carolyn A; Smolko Thomas M Castleman Joseph R; Castleman Sonja F $444,900 $122 1022 Heathrow 37075 5/10 Dillehay Greg P; Dillehay Tara H Henning Thomas L $433,000 $119 1017 Crimson 37075 5/8 Wall Benjamin A; Wall Stephanie L Proffitt Kristina L; Proffitt Michael D $429,000 $143 103 Imperial 37075 5/2 Lott Martin H; Lott Sandra B Dallanegra Ricardo; Fox Tanya $420,000 $157 1028 Heathrow 37075 5/23 Gaeth Bonnie E; Gaeth William A Ford Julie; Ford Tracy E $419,900 $136 1166 Chloe 37066 5/8 Gaines Bradford L Donald M Lake Trust; Kristen C Lake Trust $410,000 $110 204 Chapel 37075 5/18 Shirgaonkar Shishir Joyce T Mathews Revocable Living Trust $401,000 $151 1025 Forest Harbor 37075 5/23 Allen David B; King Lisa K Keen Jerry L; Keen Susan H $400,000 $161 102 Hedgelawn 37075 5/1 Sanavitis Jennifer M; Sanavitis Michael Reynolds Jane L; Reynolds Jeffrey J; Reynolds Stacy $399,400 $130 1029 Island Brook 37075 5/12 Sheoran Vijay; Tyagi Sheeba Eller Charles R; Eller Rena M $398,000 $97 705 Park 37072 5/9 Matherley Carol T; Matherley James E Taylor James L; Taylor Janice E $389,900 $130 108 Carriage 37075 5/11 Sherrill Robert Crenshaw Family Trust; Crenshaw Paul Green Tr $367,000 $164 104 Hickory 37188 5/1 Cooper Lewis Scott; Cooper Misty Cobb Campbel Stehen L; Campbell Malissa A $364,000 $89 101 Sherbrooke 37075 5/10 Kolber Anthony Thomas; Kolber Ashley Dawn Frank Daniyel M $360,877 $172 1004 Peck 37075 5/5 McGinnis Barbara B; McGinnis Michael J Hassell Bienvenido V; Hassell Dolores M $360,000 $104 157 Windmill Pointe 37075 5/17 Arevalo Belyin Potter Margherita L; Potter Robert R II $360,000 $119 103 Oglethorpe 37066 5/12 Floarea Marcu United States Sec of Housing & Urban Dev $359,500 $85 117 Cheyenne 37075 5/22 Perry Dustin; Perry Jennifer Distefano Amy D; Distefano Jason S $359,000 $122 112 Stonehouse 37066 5/18 Blankenship Audrey J; Blankenship James J Williams Kristen D; Williams Kristopher B $349,900 $96 134 Stillwater 37075 5/22 Deyoung Aaron; Deyoung Christy Herr Kristin; Herr Martin $349,000 $114 111 Camarado 37075 5/12 Forsythe Judith Anne; Forsythe Kent Charles Galea Elena; Galea Viorel D $349,000 $127 146 Chesapeake Harbor 37075 5/10 Conar Heather Joanna; Conar Jeffery D Seaver Melanie F; Seaver William E $345,000 $134 107 Wallingford 37075 5/2 Taylor Trisha Bosley Charles B; Bosley Colette K $340,000 $144 150 Stonebrook 37075 5/1 Folsom Kathy J McGinnis Barbara B; McGinnis Michael J $335,000 $123 121 Buckhaven 37075 5/3 Parman Kimberly A; Parman Michael E Gregory Elena; Gregory Jeffrey S $335,000 $110 144 Cabin Branch 37075 5/23 Morissey Brian James; Panusheva Svetlana Lickteig Scott; Preyer Kristi Lyn $334,000 $100 129 Tamaras 37075 5/4 Case Larry Martin St Onge Kristine L; St Onge Richard J $333,000 $97 1005 Winton 37075 5/8 Nixon Karl J; Nixon Patsy W Tromblee Janice J; Tromblee Richard V $328,555 $114 87 Villa 37075 5/19 Lebensfeld Adam Spradlin Family Irrevocable Trust $324,900 $123 3372 Patton Branch 37072 5/4 Tagg Alex; Tagg Kristen E Blackwood Cherry J; Blackwood William L $322,000 $132 681 Turnbo 37066 5/24 Douglas Kari Maddox; Douglas Taylor Allen Allen Charles H IV; Allen Shannon $320,000 $133 135 Saint Andrews 37075 5/18 Farquhar Mary Elizabeth; Farquhar Stephen Eric Moquin Laurie; Moquin Richard $319,000 $128 124 Ridgeview 37075 5/3 Jimerson Adam; Jimerson Amy Anderson Ashley K; Anderson Philip Ward $317,500 $115 128 Riviera 37075 5/3 Duke Jason A; Duke Lisbeth A Algeo James; Algeo Suzanne $315,000 $164 112 Wyncrest 37075 5/5 Carter Alicia M; Carter Scott Carter Lucy R $315,000 $96 109 Braxton 37075 5/17 Ah4R-TN 3 LLC Jaquis Angela G; Odom Angela G $310,500 $173 156 Brightstar 37066 5/19 Ah4R-TN 3 LLC Macleod Valerie R $307,000 $94 117 Stark Knob 37075 5/5 Duerksen Family Trust McDaniel Apryl Dawn; McDaniel John Troy $305,500 $292 130 Settlers 37075 5/1 McClure Lance Donald; McClure Morgan Leigh Moore Bradley K; Moore Elizabeth A $305,000 $117 154 Bayshore 37075 5/3 Fowler Charles David; Fowler Jennifer Barry Asbridge Julie Ann; Hurt John Frederick III $303,500 $106 140 Hogans Branch 37072 5/11 Fyke Jason R; Lehman Amy McQuade James T $300,000 $101

Wilson County