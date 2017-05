Top Middle Tennessee commercial transactions for April 2017

VOL. 41 | NO. 20 | Friday, May 19, 2017

Top commercial real estate sales, April 2017, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 860 Murfreesboro Nashville 37217 4/26 Lion Summit LLC HCBH Overlook LLC $30,300,000 44 Vantage Nashville 37228 4/10 TDC Vantage LLC Vantage Way LLC $17,700,000 2108 Hayes Nashville 37203 4/19 Lee Apts LLC Lee Apartments LLC $14,500,000 3300 Park, 3301, 3307 Fairmont Nashville 37209 4/19 Blackstone Apts LLC Blackstone Apartments LLC $9,000,000 8188 Sawyer Brown Nashville 37221 4/5 BRE Knight SH TN Owner LLC HCP SH ELP2 Properties LLC $7,288,247 121 21st Nashville 37203 4/20 HH Nashville JV Holdings LLC HE Nashville LLC $6,285,000 0 Old Hickory Antioch 37013 4/24 Ch Realty VII-Drg Nashville Interchange Center LLC Colonial Pipeline Co $6,000,000 8041 River Road Nashville 37209 4/3 River Road Farm Trust Sherrill Partnership $3,600,000 1424 Lebanon Nashville 37210 4/17 Fulner Pamela Sanders Manufacturing Co $3,478,000 4305 Alabama Nashville 37209 4/3 Spacebox West Nashville LLC Option Rentals Inc; Calvin Dorris Brown; Calvin Dorris B; Calvin Dorris B Jr $2,800,000 329 Union Nashville 37201 4/17 Elite Wireless Inc Nieboer Robert Scott; Norwood Kevin D $2,700,000 15201 Old Hickory Nashville 37211 4/4 Monterra LLC Maddox Foundation $2,500,000 3324 Charlotte Nashville 37209 4/3 Grivley Properties LLC Grant Investments LLC $1,600,000 0 Hobson Antioch 37013 4/26 Jobalia Nishith; Patel Nayan BFE Corp $1,600,000 1122, 1124, 1126 3rd Nashville 37210 4/21 Layman 1128 LLC City Limits Const LLC $1,250,000 111 Rains Nashville 37203 4/10 PSBKGC LLC Ja-El Properties LLC $855,000 9366 Hester Beasley Nashville 37221 4/5 Pride Brittany G; Pride Joseph B Karen Billions Kloess Revocable Living Trust $825,000 3010 Nolensville Nashville 37211 4/24 Ba Holdings LLC JMB Partners $810,000 1106 18th Nashville 37212 4/3 Niarhos Timothy G; Niarhos Frances J Desha Roy C Jr $800,000 329 Donelson Nashville 37214 4/5 Darsinos Vasilios Spiros; Darsinos Stamatios Srinivas Suma $800,000 3750 Nolensville Nashville 37211 4/28 ACSJJ LLC Wise Mgmt LLC $775,000 3781, 3791, 3799, 3803 Pin Hook Antioch 37013 4/17 McGowan Family LP Bright Pointe LLC $750,000 1309 Woodland Nashville 37206 4/18 Driscoll Jerry; Driscoll Patricia A Connor Sean Michael; Connor Arbie Susanna Walker $711,000 9370 Hester Beasley Nashville 37221 4/5 Pride Caroll R Karen Billions Kloess Revocable Living Trust $625,000 2535 Perimeter Place Nashville 37214 4/27 Baron Development I LLC Corporate Investors Partnership V LLC $569,231 1215 Gallatin Madison 37115 4/12 WNR5-Madison LLC North Steve; North Jo Ann $550,000 522 Paragon Mills Nashville 37211 4/20 Samir Investments First Fellowship Mission Baptist Church $550,000 0 Mount Juliet Hermitage 37076 4/26 Couchville Land Partners LLC Family Trust; Shirley Jo Waters Beckham Marital Trust; Beckham Robert Joseph Estate; Beckham Shirley J; Beckham Robert J Estate; Beckham Shirley Jo $500,000 3 Westport Businees Nashville 37218 4/4 Bobinger Justine; Bobinger Joseph Cline Development LLC $470,750 3400 Clarksville Nashville 37218 4/26 Ludie Lou Holdings LLC; Rxr LLC Overstreet Maria L; Overstreet Lisa K; Huffine Kristi K; Overstreet Bobby G $450,000 346 Harrison Nashville 37219 4/24 Fritz Thomas J; Fritz Lynn M; Fritz Jamie R Stromei Shane Kyle; Stromei Katie Williams; Williams Katie W $447,500 0 Hobson Antioch 37013 4/13 Antioch-Mosaic Investors LLC Belz/Becker-Lewis-Shlenker Properties $393,790 5520 Kentucky Nashville 37209 4/5 Eltiti Shadi M; Eltiti Ghenwa Hunt Raleigh D $365,000 1717 3rd Nashville 37208 4/5 Jennette John Keith Gospel Tabernacle Baptist Church $360,000 312 Stewarts Ferry Nashville 37214 4/18 Bjork Garrett; Elliot Clint Dye John W Jr; Dye Brenda R $335,000 1104 Myatt Madison 37115 4/4 Safe Entry Inc Maple Ridge Properties LLC $327,500 1205 Graycroft Madison 37115 4/28 Arnett Darrell G; Arnett Debra Ann Thornton Erly Jr; Thornton Karen Jones $310,000 1219 4th Nashville 37208 4/13 Scott Kathryn G Whitaker Jill $310,000 1002 Industrial Old Hickory 37138 4/13 Fiberweb LLC E I Du Pont De Nemours & Co $306,784 0 Highway 100 Nashville 37221 4/3 Friends of The Warner Parks Inc Cowan Patricia C $300,000 2906 Berry Hill Nashville 37204 4/18 Harp Co Trustee; Hill Mark Christopher Hailey John C; Hailey Peggy T $300,000 286 Hermitage Nashville 37210 4/25 Dtd Properties LLC Piper Ruth; Dudney John; Piper James; Piper William Stone Jr; Bower Suzanne; Piper Clint Estate; Piper Clint Beasley Estate; Piper Suzanne Bower; Bower Suzanne Piper $300,000 4401 Michigan Nashville 37209 4/19 Longworth William Joseph; Longworth Jonathan David Longworth William David $300,000 406 Welshwood Nashville 37211 4/28 Nations Ministry Center Energetic Properties LLC $289,000 112, 114 Connell Goodlettsville 37072 4/5 Smiley James Brummett W C Jr; Brummett William C Jr; Brummett W C III $280,000 124 Two Mile Goodlettsville 37072 4/17 Arnett Built LLC Alpha Enterprises Inc $240,000 0 Battle Nolensville 37135 4/27 Murphree Richard L; Murphree Gracie L Tune Paul H $235,000 1303 Dickerson Goodlettsville 37072 4/19 Pourviseh Hamid; Pourviseh Parisa McMurtry Josephine Rose; McMurtry Jo Rose $225,000 9606 Highway 96 Nashville 37221 4/18 Howington Randy G Jr; Howington Samantha Community Bank & Trust; Community Bank And Trust $215,000 320 Welch Nashville 37211 4/17 Highsmith David Hall Andrew; Hall Andrew Eugene; Hall Yamel $211,500 1706 McDaniel Nashville 37208 4/28 DJS Enterprise Inc Burroughs Johnny; Burroughs Linda $200,000 1205 Joseph Nashville 37207 4/21 Ellis Joshua Stinson Phillip M $185,000 99 Bridgeway Old Hickory 37138 4/12 Heighway Mark Branch John W; Branch Mary B $175,000 908 Meadowlark Goodlettsville 37072 4/13 Staggs Charles E; Hood-Staggs Felicia D Hood Roger D; Hood Brenda J $160,000 110 Cedar Goodlettsville 37072 4/5 Fakunie Samuel A Cain Randy K; Cain Tonya L $155,000 2134 Fairfax Nashville 37212 4/26 Offutt Joshua G Debra Grimes Ira; Premier Trust Inc Custodian $154,000 2134 Fairfax Nashville 37212 4/12 Village Spaces LLC Mooers Family Revocable Living Trust Agreement; Mooers Philip F; Mooers Josephine E $152,000 3012 McCampbell Nashville 37214 4/18 Kramer Charles; Kramer Robert River of Life Church of God $150,000 3415 End Nashville 37203 4/12 Brown Michelle Metropolitan Office for Dev LLC $139,000 5722 Hickory Nashville 37211 4/24 Wellness I LP Frazier Nazarene $133,900 107 Northcrest Nashville 37211 4/20 One Nine Investments LLC D&C Investments LLC $131,000 533 Old Hickory MADISON 37115 4/4 Able Builders Inc Doss Albert $130,000 106 Northcrest Nashville 37211 4/20 One Nine Investments LLC D&C Investments LLC $126,000 608 6th Nashville 37206 4/10 Mutter Agency Inc Kenefick Timothy; Block Jill Rochlitz $125,000 3838 Clarksville Nashville 37218 4/5 Chandler Philip R George Brandy $118,000 2831 Lake Forest Nashville 37217 4/27 Maxwell Christina N Rodriguez Gustavo $112,000 108 Hillcrest Madison 37115 4/25 Knowles Chris Hillis David Mark; Harris Glenn A $110,000 34 Hill Nashville 37210 4/26 Whittington Kirtley Hovey William D $110,000 1006 Thompson Nashville 37211 4/28 Haris Wissam Hamoodi Yang Ju Weon $100,000

Williamson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 2120 Edward Curd Franklin 37067 4/19 Project Holding Company LLC Small Curd Management Company LLC; Small Curd Road LP $9,600,000 2141 Hartland Franklin 37069 4/18 Turnberry Homes LLC McKay Guilford; McKay Katherine Whitley; McKay Living Trust; Rice Virgil R Real Estate Trust $4,000,000 1816 Old Natchez Franklin 4/24 Edwards Derek W; Edwards Stephanie P Smith Frances Ratcliffe; Smith J Thomas $2,538,141 1648 Westgate Brentwood 37027 4/6 TRA LLC Lightman Cool Springs LLC; Thoroughbred Village LLC $2,500,000 6269 Lampkins Bridge Coll Grove 37046 4/7 Galloway Jack & Rhonda LLC Lampkins Bridge Road LLC $2,400,000 1268 Lewisburg Franklin 37064 4/4 Henpeck Village Market Inc Joe Max Moore LLC; Moore Joe Max LLC $2,170,000 4104 Clovercroft Franklin 37067 4/19 Holly Holy LLC Cornerstone Inv Inc $1,500,000 0 New Highway 96 Franklin 37064 4/13 Franklin TN Alzheimers Investors LLC Harpeth Medical Inv LLC $1,400,000 7399 Nolensville Nolnsville 37135 4/18 Terravista Dev Co Hayer Baldeep S $1,200,000 4120 Trinity Franklin 37067 4/12 Chesnut Mark; Chesnut Michelle Chesnut Enterprises LLC $1,060,326 390 Southwinds Franklin 37064 4/13 GSKS Properties LLC Cooper David LLC $1,000,000 4092 Carters Creek Franklin 37064 4/28 TN Land & Holdings LLC Gielda Norman; Gielda Teresa Judd; Judd Gielda Teresa $985,000 4520 Scenic Hills Franklin 37064 4/10 Spencer Craig; Spencer Suzanne Briscoe Howard; Briscoe Vanessa J $873,000 2245 Fairview Fairview 37062 4/11 Ris Realty LLC 2245 Fairview LLC $660,000 1399, 1401 Adams Franklin 37064 4/5 Henry Drilling LLC Broadway Investment Group Co Inc $650,000 1114 Main Franklin 37064 4/4 Msjb LLC Woodard James L $525,000 1857 Fairview Fairview 37062 4/5 Seely Micah D; Seely Tricia M Stevens James E Jr; Trotter John F $399,000 3326 Aspen Grove Franklin 37067 4/5 Tanksley Properties LLC Rezba Steve (DDS) $348,160 8351, 8355 Horton Coll Grove 37046 4/17 Hill Tim C; Mashburn Greg S Scales Urban Samuel $325,000 4918 Main Spring Hill 37174 4/10 Ali Shahid; Jabeen Shagufta TBM Properties LLC $325,000 1695 Sunset Brntwood 37027 4/28 Clayton Properties Group Inc Butner Alvin K Jr; Butner Patricia Ann $314,524 1216 Main Franklin 37064 4/11 Inman Hooper Reed Nancy L; Reese Pamela G; Reese Stacie L $300,000 4326 Peyt-Trinity Franklin 37064 4/17 Luzier Aspen; Luzier Raymond Lee Jr Bishop CC Investments LLC $275,000 5861, 5865 Garrison Franklin 37064 4/7 Leipers Frog LLC Hargrove Dauphine F (Estate Of) $270,000 5861 Garrison Franklin 37064 4/7 Sullivan Barry; Sullivan Lauren Hargrove Dauphine F (Estate Of); McKee Brenda $270,000 3326 Aspen Grove Franklin 37067 4/21 Higgs Kathie S; Higgs Randal P Zuccaro Paula D; Zuccaro Vincent $259,000 0 Del Rio Franklin 37069 4/28 Clayton Properties Group Inc FL Farms LLC $250,000 4800 Ash Hill Spring Hill 37174 4/11 Casillas Sergio A; Sampson Thomas A Medley Marjorie M; Medley Mark B $250,000 106 Mission Franklin 37067 4/20 Steinhauer Jeremiah; Steinhauer Maria Thompson Randall Alex $225,000 Cox Arrington 37104 4/11 Anderson Frank D; Anderson Vicki D Arrington National Development LLC $201,600 6485 Peytonsville Arno Coll Grove 37046 4/4 Kole Diane L; Kole Gerald M Jr Carter Cherry Diane $168,000 5888 Pinewood Franklin 37064 4/13 Willow Branch Partners LLC Crews C E Jr Kc Trust $150,000 7997 Old Pinewood Bon Aqua 37025 4/3 Bush Eva Decozio; Decozio Bush Eva Allen David D Sr $112,000

Rutherford County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 285 Rutherford M'boro 37130 4/4 Apexone Blue Raider LLC Murfreesboro I LLC $22,097,800 285 Rutherford M'boro 37130 4/4 Apexone Blue Raider LLC Blue Atlantic Murfreesboro II LLC $9,202,200 Westlawn M'boro 37128 4/28 DR Horton Inc Reo Funding Solutions III LLC $1,927,500 2460 Salem Creek M'boro 37128 4/19 Landquestor LLC Parsons David $1,780,800 6331 Franklin M'boro 37128 4/5 Swanson Dev LP Seay Linda $1,669,525 1831 Broad M'boro 37129 4/5 Fujiwara Makoto McAlpin Joseph Govenor; Murfreesboro Loge No 645 Loyal Order of Moose $817,000 230 Shelby M'boro 37127 4/18 Toman Ventures LLC Freehling Pamela Sue; Moody Pamela Sue Freeling; Moody Paul Michael Estate $805,000 307 Hickerson M'boro 37129 4/3 Ps Properties LLC Blankenship Inv Group LLC $670,000 941 Sgt Asbury Hawn Smyrna 37167 4/12 Heritage South Comm Credit Union Saltgood Properties LLC $660,000 425 Jayhawk M'boro 37128 4/10 Smith Blake J Jones Benny S; Jones Joan C; Rutledge Roger S; S&S Properties $525,000 3743 Franklin M'boro 37128 4/24 Dudley Aaron; Dudley Tisha Fuller John R; Fuller Rozlyn R $450,000 442 Nissan Smyrna 37167 4/5 Mat Real Estate LLC Jones Betty Mullins Revocable Living Trust $411,045 9179 Shelbyville Bell Buckle 37020 4/6 Hurdle Paul E Jr Niman Carey Holladay; Niman Charles E $375,000 1311 Memorial M'boro 37129 4/5 Davis Bo Jeremy; Davis Kristy Lauren Egles Cecilia Carol; Egles Richard A $350,000 4447 Manson M'boro 37129 4/5 Meadow Thomas Richard Jr; Sikes Benjamin Hord Blackman United Methodist Church; Church Blackman United Methodist $325,000 Cripple Creek Readyville 37149 4/17 Beasley Kelly Andrews Crystal Faye; Andrews Gregory Mark $300,000 244 Lowry Smyrna 37167 4/24 B&G Properties Joint Venture Sarfehjoo Janis; Sarfehjoo Mohsen $275,000 1934 Tulip Hill M'boro 37127 4/12 Michaels James W; Michaels Joyce A Cockrell Lucinda Poole Personal Representative; Poole Jane O Estate; Poole Jane Ozley Estate $270,000 400 Old Nashville La Vergne 37086 4/13 Aleshaa Rafik; Youssef George Mason Pope Robert B; Pope Ruth Estate $192,000 605 Fairview M'boro 37130 4/11 Cored LLC Patel Pinalkumar $165,000 7236 Hughes M'boro 37127 4/25 Sweeney Chad; Sweeney Tonya Pottmeyer Knounthanh Lauren; Pottmeyer William George $148,500 Rockdale Fellowship Mt Juliet 37122 4/13 Green April L; Green Christopher C Moore Pamela B; Moore William C $148,500 7876 Powells Chapel M'boro 37129 4/21 Zacharias Cindy C; Zacharias William V Craig Barbara L $148,500 Sand Hill La Vergne 37086 4/5 Atanacio Evaristo; Lugo Floriana Monroy Schklar Linda; Schklar Mark $145,000 Sims Christiana 37037 4/25 Weber Thomas F III Jennings Paul E; Jennings Suzanne $140,000 120 Plantation La Vergne 37086 4/5 Mitchell Deborah Sue Pelfrey Bobby W; Pelfrey Cynthia J $115,000 3466 Cripple Creek Readyville 37149 4/5 Godby Donald R; Godby Katherine Shannon Andrews Crystal Faye; Andrews Gregory Mark $115,000 2401 Kittrell Halls Hill Readyville 37149 4/27 Dietz Michael D Whitley Jesi $107,000 Mankin McKnight M'boro 37127 4/28 Harris Crystal K; Harris Mickey J Brewer Darryl D $105,000 Enon Springs Smyrna 37167 4/4 Memphis Finite Properties Zachary Lee Ray $105,000 Lowry Smyrna 37167 4/24 Metwaly Ahmed Fadiel Bank of Putnam County $105,000 1691 Middle Tennessee M'boro 37130 4/5 Davis Bo Jeremy; Davis Kristy Lauren Egles Cecilia Carol; Egles Richard A $100,000

Sumner County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Price 1151 Goshentown Hndrsnvlle 37075 4/27 VSL Hendersonville LLC Glenbrook Partners L P $2,826,600 112, 116, 120, 121, 124, 125, 128, 129, 132, 133, 136, 137 Dimmit Portland 37148 4/21 W&M Investments LLC Ricky Bobby Prop LLC $1,900,000 123 Davis Bethpage 37022 4/17 Portland Storage LLC Edens Danny $1,450,000 2940 Highway 31 Wh House 37188 4/3 White House Village LLC Grubbs Diana G $1,350,000 1455 Sandy Valley Hndrsnvlle 37075 4/28 Guidicy Jeffrey Robin; Guidicy Jill Ann Lovins Lisa Ann; Lovins Richard A $1,200,000 1155 Old Highway 109 Gallatin 37066 4/3 Rpd Real Estate Holding Co LLC Anderson Anna M; Anderson William R $950,000 635 Robertson Castalian Springs 37031 4/17 Kjerstad Lenden John MST Strategic Fund I LLC $950,000 1111 Jones Hndrsnvlle 37075 4/18 Harper James Edward Harper Brian W Jr; Harper Lindsey Ricketts $680,000 1619 Foxland Gallatin 37066 4/6 Palmer David W; Palmer Erin L Houdeshell Erin E; Houdeshell Joseph S $656,000 428, 429, 431, 434 Cherry Grove, 320, 322, 325, 338, 339, 340 Lingering Hndrsnvlle 37075 4/6 Clayton Properties Group Inc Real Estate Solutions Group LLC $650,000 111 Bingham Gallatin 37066 4/20 Eckers Robinette A; Eckers Thomas III Creekside Homes LLC $557,630 471 Penny Morris Portland 37148 4/25 Trammel Donna; Trammell Mark Craig Lisa; Craig Randall J $534,913 1046 Heathrow Hndrsnvlle 37075 4/3 McLaughlin Maria CL; McLaughlin Patrick D Shular Michael L Tr $529,900 1033 Montrose Gallatin 37066 4/28 Jones Christopher Leon; Jones Lorraine Reed Parkside Builders LLC $527,692 970 Vinings Gallatin 37066 4/3 Mayszak Michael Thomas; Mayszak Nancy Ann Drees Premier Homes Inc $522,910 111 Higginson Gallatin 37066 4/4 Grimes Paul; Grimes Wendy Creekside Homes LLC $493,900 1008 Crutcher Station Hndrsnvlle 37075 4/17 McIntosh Rhonda J; McIntosh Rick T NVR Inc $471,762 226 Scarsdale Hndrsnvlle 37075 4/28 Blandford Gregory S; Blandford Ryann Renee Roger Batey Construction $464,950 Durham Hndrsnvlle 37075 4/28 Lennar Homes of TN LLC WFC Durham Holdings VII G P $463,750 306 James Whitefield Bethpage 37022 4/10 Staples Colette; Staples David Dyer Daniel Clonton; Dyer Tonia Renae $460,000 1072 Luxborough Hndrsnvlle 37075 4/3 McDonnell Kelly Jo; McDonnell Michael Robert Eastland Construction Inc $459,900 214 Scarsdale Hndrsnvlle 37075 4/24 Frank Daniyel Roger Batey Constr Co $454,900 1253 Sandy Valley Hndrsnvlle 37075 4/24 Hall Dannielle; Southerland Kevin Fleming Homes LLC $453,500 1658 Foxland Gallatin 37066 4/3 Porter Shervetta R; Porter Stacy L Drees Premier Homes Inc $451,712 1021 Crutcher Station Hndrsnvlle 37075 4/11 Jones Joshua A Nvr Inc $448,786 213 Scarsdale Hndrsnvlle 37075 4/26 Braid Marcy L; Braid Matthew Gaines Homes Building Corp $444,950 1046 Laffite Gallatin 37066 4/20 Hunter Susan P Clayton Properties Group Inc $444,933 1017 Laffite Gallatin 37066 4/18 Sentieri Elisabeth A; Sentieri Gary L Clayton Properties Group Inc $441,157 1098 Liberty Gallatin 37066 4/25 Grooms David; Grooms Meredith Smith Patricia L; Smith Roy A $435,000 127 Ashington Hndrsnvlle 37075 4/3 Deborah C Doerr Living Trust; Dennis W Doerr Living Trust Drees Premier Homes Inc $429,900 1006 Laffite Gallatin 37066 4/26 Wilson Sharon Renee Clayton Properties Group Inc $428,047 312 Ironwood Gallatin 37066 4/12 Graves Josiah A; Graves Taylor M Cornerstone Homes Inc $424,900 131 Ashington Hndrsnvlle 37075 4/11 Neal Craig James; Neal Sara Marie Mesi Weekley Homes LLC $415,251 1592 Hunt Club Gallatin 37066 4/12 Hayes Erin M; Hayes Ryan J Taylor Kerri J; Taylor Michael W $410,000 156 Compton Gallatin 37066 4/5 Butler Bruce M; Butler Marci K Southeastern Building Corp $409,680 330 Browns Portland 37148 4/6 Powers Lorelei; Powers Steven Douglas Cantrell Jerry Irby; McGee Carolyn Ann $407,686 600 Lingering Hndrsnvlle 37075 4/27 Turnbow Jennifer; Turnbow Troy Clayton Properties Group Inc $407,024 714 Burgess Goodlettsville 37072 4/18 Roberts Edward Andrew; Roberts Miranda P Meritage Homes of TN Inc $404,338 315 Tanglewood Hndrsnvlle 37075 4/3 Story Kimberly; Story Richard Lennar Homes of TN LLC $389,464 1017 Vinings Gallatin 37066 4/28 Hester Denise Marie; Hester Thomas Henry Walker Katherine B; Walker Taylor A $380,000 1037 Merrick Hndrsnvlle 37075 4/10 Wharton Erin MacBrine; Wharton Timotrhy C Vest Mallory E; Vest Mitchell J $379,900 1013 Laffite Gallatin 37066 4/12 Boyer Ashley B; Boyer David A; Boyer Sandra J Clayton Properties Group Inc $376,591 222 Calumet Gallatin 37066 4/19 Rios James J Jr Clayton Properties Group Inc $372,390 103 Lombardi Hndrsnvlle 37075 4/17 Dickson John Thomas Jr; Dickson Judith Lee Weekley Homes LLC $372,259 234 Sydney Gdlttsville 37072 4/5 Zeleznik Jason S; Zeleznik Katherine Althea Meritage Homes of TN Inc $369,950 726 Burgess Gdlttsville 37072 4/4 Handley Jimmie L Jr; Handley Tamara M Meritage Homes of TN Inc $369,873 629 Goodman Gallatin 37066 4/24 Oldham Anthony E; Oldham Sheila G NVR Inc $365,048 101 Lombardi Hndrsnvlle 37075 4/19 Zhuo Xiaofen; Zhuo Xiaoli Weekley Homes LLC $355,775 151 Hackney Gallatin 37066 4/3 Jones Gary R; Jones Heather S NVR Inc; Ryan Homes $355,724 236 Ettington Gallatin 37066 4/24 Crawford James M; Crawford Kathy L Clayton Properties Group Inc $353,427 133 Burntash Hndrsnvlle 37075 4/12 McPherson James C; McPherson Tanya Southeastern Building Corp $351,735 156 Dayflower Hndrsnvlle 37075 4/12 Maynord Christopher W; Maynord Constance B Clayton Properties Group Inc $350,794 245 Carellton Gallatin 37066 4/10 Ketron Kristin; Ketron Micah C Bieber Henry Walter Jr; Bieber Holly $349,900 1038 Laffite Gallatin 37066 4/5 Haire Louis Reid; Nesmith Brenda J Clayton Properties Group Inc $348,229 128 Vaughan Gallatin 37066 4/24 Akin Kealy Southeastern Building Corp $346,900 360 Cornelius Hndrsnvlle 37075 4/5 Dollar Andrew; Dollar Jessica Meritage Homes of TN Inc $340,950 380 Cornelius Hndrsnvlle 37075 4/4 Keen Gloria Jean; Keen Richard M Meritage Homes of TN Inc $337,506 132 Gulfstream Gallatin 37066 4/3 Boyd Charles V III; Boyd Elizabeth D Clayton Properties Group Inc $328,371 108 Burntash Hndrsnvlle 37075 4/4 Willis Summer M; Willis Tony W Southeastern Building Corp $326,700 1625 Highway 109 Gallatin 37066 4/4 Brayden Madison Broadcasting LLC J&S Prop; Sparkman Seth H Jr; Williams Jackie W $325,000 628 Goodman Gallatin 37066 4/19 Ricketts Belinda B; Ricketts Ernie Jr NVR Inc $323,552 376 Cornelius Hndrsnvlle 37075 4/4 Albarran David Alcides; Elkin Lisa Dianne Meritage Homes of TN Inc $320,361 397 Blackthorn Gallatin 37066 4/17 Bell Brian C; Bell Melissa R Lennar Homes of TN LLC $318,120 2092 Albatross Gallatin 37066 4/17 Weatherford Kenneth L; Weatherford Patricia A Reynolds Lori $315,000 107 Dayflower Hndrsnvlle 37075 4/6 Donofrio Alex J Jr; Donofrio Lynn M CMH Parks Inc $313,941 214 Preston Gallatin 37066 4/28 Wohlers Soren Andrew; Wohlers Vanessa Callahan Lennar Homes of TN LLC $311,990 368 Cornelius Hndrsnvlle 37075 4/18 Giles Erin; Kloenne Brandon Meritage Homes of TN Inc $311,888 364 Cornelius Hndrsnvlle 37075 4/5 Pearce Craig W Meritage Homes of TN Inc $309,809 109 Dayflower Hndrsnvlle 37075 4/6 Coleman Anne B; Coleman Dennis J CMH Parks Inc $309,211 111 Monteview Hndrsnvlle 37075 4/10 Kimmerling Darci; Kimmerling Eric W Southeastern Building Corp $308,286 413 Blackthorn Gallatin 37066 4/28 Kelly Cory Lennar Homes of TN LLC $303,400 705 Broadway Portland 37148 4/3 Portland Prescription Shop LLC Wilkinson Land Co LLC $300,000

Wilson County