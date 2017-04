Top Middle Tennessee residential transactions for March 2017

VOL. 41 | NO. 15 | Friday, April 14, 2017

Top residential real estate sales, February 2017, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price per sq ft 4369 Chickering 37215 3/29 1209 Chickering Road Trust Anne H Zelle Revocable Trust $2,900,000 $498 2 Bridleway 37215 3/30 Two Bridleway Revocable Living Trust Agreement Weissmann Brian; Weissmann Page $2,365,000 NA 3719 Woodmont 37215 3/17 Humphreys Mark E Scott Underwood Trust $2,150,000 NA 3811 Harding 37215 3/21 Naisbitt Keith; Naisbitt Maria Fletcher Richard D; Fletcher Kim J $2,150,000 NA 3441 Benham 37215 3/21 Lanford Gregory B Legacy Homes of TN LLC $1,828,421 NA 3611 Hilldale 37215 3/22 Ikizler Alp; Ikizler Mine Halloran James; McGinn Kevin $1,650,000 NA 518 Monroe 37208 3/8 Shark Financial Holdings LLC Donnelley Laren $1,375,000 $417 2702 Brightwood 37212 3/1 Grant Kenneth J; Grant Robin L Cornelius Jonathan $1,373,000 $631 4705 Stuart Glen 37215 3/15 Haley David B; Haley Angela M Dilworth Lee C; Dilworth Julie B $1,325,000 $306 922 Westview 37205 3/17 Entrekin Hugh W Trustee Burch Hardy C; Burch Sherri D $1,300,000 $324 200 Haverford 37205 3/10 Andrea Renee Kirshner Non-Exempt Trust McGinn Kevin $1,260,000 NA 3215 Acklen 37212 3/2 Beckwith Jamie C JB Partners $1,250,000 NA 1135 Granny White 37204 3/1 Dunbar Wallace H III; Dunbar Jennifer E P JB Partners $1,220,000 NA 4017 Graybar 37215 3/29 Kendrick E V; Kendrick W Graymont Dev LLC $1,200,000 NA 2028 Castleman Dr 37215 3/29 Heathwood Trust Stern Const LLC $1,195,000 NA 906 Dorset 37027 3/28 Conley Joanna Jordan; Conley Richard Matthew Trimark Builders LLC $1,100,000 NA 3822 Harding 37215 3/30 Harwell Chris; Harwell Leah Wilson Gary L; Wilson Mary Beth $1,100,000 NA 3211 Overlook 37212 3/2 Tinsley Kristy L Paxson Nicole $1,020,000 $995 700 12th 37203 3/1 Lowe Richard; Lowe Amanda Simon L S $960,000 $459 2509B Natchez 37212 3/22 Lau Donny; Lau April Greenway Ave Inv LLC $957,000 NA 47 Green 37205 3/17 Mullendore David H; Mullendore Karen P Aderhold Glyna F; Aderhold James D Jr $955,000 $228 6008 Hill Circle 37209 3/10 Overlook Properties LLC Mitchell Bonnie $950,000 NA 2104 Elderton 37027 3/30 Weissmann Brian P; Weissmann Page A Jennings Stephen T; Jennings Jessica W $945,000 NA 11 Breckenridge 37215 3/29 Stone Family Trust Dibenedetto Emanuele; Hamm Heidi E; Rosenthal Kate $935,000 $171 6200 Robin Hill 37205 3/29 Groux Barbara A Zeitlin Bruce D; Zeitlin Beth M $935,000 $224 21 Castlewood 37215 3/7 Luckett Roy Winn; Luckett Patricia Ann Wood Stephen F; Wood Joyce C $925,000 $167 2219 29th 37212 3/14 Williams Justin Ryan; Burdine Laura Nicole Aspen Const Holdings LLC $919,900 NA 6620 Jocelyn Hollow 37205 3/1 Shearer John Richard; Shearer Clea Carter Michael A Sr $865,000 $338 2013 Kingsbury 37215 3/3 Reed Arthur D Jr; Reed Paula W Tolleson Robert E Jr; Tolleson Sarah Ansley $840,000 $183 1112 Biltmore 37204 3/22 Michel Robin Shanahan; Michel Frederick Henry III Parsons Mary Niles; Griscom Dana $840,000 NA 916 Westview 37205 3/15 Harris M Taylor; Harris Mary Ann Pankey Darwin C; Pankey Sandra L $830,000 $359 29 Bosley Oaks 37205 3/14 Ingram Thomas J; Ingram Cynthia A Vermund Sten H; Vargas Pilar; Vermund Julian E; Vermund Gabriel H $830,000 $178 116 Hardingwoods 37205 3/17 Mosher Bryan J; Mosher Diana Katharine Butts Emily C $830,000 $236 3612 Hampton 37215 3/2 Stone Oak Builders LLC Reed Paula W; Reed Arthur D Jr $815,000 $285 1421 Calvin 37206 3/1 Connor Roger S; Connor Sarah B Orourke Brenda; Orourke Kevin; Gleaves John $805,950 NA 1402 Woodmont 37215 3/14 Keen Taylor Oconnor Michael; Oconnor Christina; Catignani Linus D; Catignani Linus $795,000 $480 1494 Woodmont 37215 3/16 Yoeckel Brian D; Yoeckel Stacy B Uttich Shane D; Uttich Katie M $789,500 NA 909 Noelton 37204 3/22 Davidson Dallas; Davidson Natalia Aspen Const Holdings LLC $787,500 NA 314 Rosebank 37206 3/3 Nicholson Jonathan; Nicholson Michelle Al-Haddad Rababa N $775,000 $352 2402 9th 37204 3/1 Trotz Barry; Prokopchuk-Trotz Kimberly Dublin Ventures LLC $767,500 $401 8 Peach Blossom 37205 3/29 Bonde Bradley J; Cox Carolyn C Ginther John H $760,000 $262 836 Old Hickory 37027 3/29 Burton Louise Abbott Jobehdari Hamidreza $757,500 $203 4001 Skyline 37215 3/16 Everage Sarah E Meier Shadley B; Meier Ashley Herynk; Herynk Ashley $755,000 $302 600 12th 37203 3/2 Sandusky Brenda Boettcher Jodi $745,000 $574 933 South 37203 3/15 Johnson Jamie; Johnson Randy; Newman James Key City Properties LLC $739,900 $701 1007 9th 37203 3/23 Durham Linda J; Durham Elizabeth; James Lindsay Cates Builders LLC $717,000 NA 1509 Beechwood 37212 3/9 Schmidt Timothy Kramer; Cover Kristen Bowen Leah; Bowen Shane $715,000 $196 702 Bowling 37215 3/16 King William B; King Robin C Benjamin & Gertrude Caldwell TN Comm Prop Trust #2 $715,000 $219 1914 Kimbark 37215 3/21 Young Conan S; Young Margaret Wilson Volunteer Builders LLC $709,600 NA 3504 Murphy 37205 3/29 Bundy William F; Bundy Kimberly J Wyont Paula Denise; Boosalis Denise Wyont; Boosalis James $707,000 $245 110 31st 37203 3/3 Malatesta J Thomas; Malatesta Beverly Bruce Patsy A $700,000 $379 1304 7th 37208 3/15 Williams Anthony Wayne; Williams Karin Gramercy Germantown LLC $699,900 NA 808 12th 37206 3/8 Pool Victor; Boer Ruben Den; Ruben Den Boer Alpha One LLC $699,900 $612 1410 Lillian 37206 3/22 Hollingsworth Anna; Hollingsworth Timothy Eric Hsu Lynn Y; Dwyer Sean R $699,000 $872 215 La Vista 37215 3/21 Thrive Signature Homes LLC Cato Charles W II $697,500 $316 1703 Glen 37215 3/1 Laudato Andrew Weekley Homes LLC $690,175 NA 1212 Taggartwood 37027 3/7 Rankin Timothy Mehta; Rankin Kanika Mehta Owen Rachel A; Daves Suanne M $690,000 $137 110 31st 37203 3/30 Lea Clark D; Lea Pamela N Ryme 88 LLC $680,000 $312 3513 Richland 37205 3/29 Erbesler Armagan Ata McBride David T; McBride Ashley $670,000 $244 705 Vosswood 37205 3/23 Ludwig William A; Ludwig Jill M Sung Hak-Joon; Ha Hyun Jung; Patterson Gerald G $665,000 $253 4105 Media 37209 3/1 Alley Frank B; Alley Jean S Chevigny Katherine; Smith John $660,000 $252 1914 Warfield 37215 3/24 Wondem Henok; Wondem Nadine Warfield Dev LLC $659,900 NA 920 Kirkwood 37204 3/1 Summar William Chandler Aspen Builders LLC $659,900 NA 706 Crescent 37205 3/9 Jaskowski Bryce J; Holzapfel Sarah Hampf Madeline $659,000 $232 139 37th 37209 3/2 Dingle Henry Evan; Dingle Jodi Pfeffer Andrew N; Pfeffer Emily $650,000 NA 214 Chamberlin 37209 3/8 Bartek Inv-3 Ltd Keith David B; Keith Laura E; Gleaves John $650,000 $625 4306 Westlawn 37209 3/29 Giovino Nicholas; Giovino Margaret Seanache Homes Inc $649,999 $492 1826 Shackleford 37215 3/15 Sellers Jessica; Sellers William W Cadence Const LLC $649,900 NA 198 Kenner 37205 3/9 Kelsey Brian; Kelsey Meredith D Rollins Clark B; Rollins Lyndsey J $649,000 $365 2809 Oakland 37212 3/2 Stinson Phillip M; Butler Jimmy L Kidwell Laura; Wagnon Julianne H $649,000 $346 1004 Estes 37215 3/8 Story James R IV; Story Jena R Hahn Maureen K; Gresch Paul J $647,000 $2,022 3626 Valley Vista 37205 3/14 Mason Emily; Mason Frank Jr Haley David B; Haley Angela M $645,000 $264 913 Archer 37203 3/23 Adams David W Key Janice T $640,000 $606 5 Jones 37138 3/2 Griffin Todd; Griffin Tamara American Tire Distributors Inc $639,900 $164 209 Cantrell 37205 3/3 Gillespie Stuart J Ohare Brendan; Jambursaria Lisa $637,000 $269 6010 Hickory Valley 37205 3/9 Bell Derek Gillmor Matthew Dale; Gillmor Stephanie Lawrence $625,000 $197 102 Wentworth 37215 3/24 Wade Margaret W; Wade Frank W Landrum Mary Nell Estate $624,000 $177 1807 Lombardy 37215 3/21 Sakazi Odely; Sakazi Noah Whitmore Tyler A; Whitmore Mallory A $605,000 $238

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price per sq ft 19 Colonel Winstead 37027 3/27 Asberry Partnership LLC Schumacher Homes LLC $3,100,000 NA 4200 Two Rivers 37069 3/23 Abner Michael Todd Revocable Living Trust Seiters TN Comm Prop Trust $2,100,000 $267 1751 Charity 37027 3/24 Duraisamy Nepoleon; Nepoleon Jayasudha Watkins Clint W; Watkins Janice M $2,020,000 $196 9530 Sanctuary 37027 3/14 Hyatt Crystalina D; Hyatt James C Molette Kelli A Turner; Molette Lee II; Turner Molette Kelli A $1,950,000 $163 308 Deerwood 37027 3/17 Huddleston Amy P; Huddleston Jonathan Barnes Deerwood Trust $1,950,000 $317 8 Oxmoor 37027 3/30 Kremke Kevin L; Kremke Michelle D Asberry Partnership LLC $1,875,000 $262 825 Windstone 37027 3/29 Jacobs Arthur Robert Trust Park Allyson Furr; Park Sean P $1,725,000 NA 5246 McGavock 37027 3/30 Halas Marilynn P; Halas Stephen G Pitman Charles G; Pitman Christie M $1,665,000 $212 242 Governors 37027 3/6 Rose Jodie; Rose Tommy Carroll David; Carroll Heather $1,590,000 NA 5140 Murray 37027 3/8 Bailey John J III; Bailey Nancy C Boatright Britin H; Boatright Sherri A $1,562,000 NA 119 Harlinsdale 37069 3/23 Seiters TN Comm Prop Trust Exner Jeanne M; Exner Michael P $1,477,500 NA 5256 McGavock 37027 3/27 Sheppard Malissa; Sheppard Robert M McFarlin Julie; McFarlin Scott $1,360,000 $234 1802 Camborne 37027 3/1 Williamson Joe L; Williamson Sherri R Hidden Valley Homes LLC $1,328,122 NA 1009 Buena Vista 37069 3/9 Kaikaris Anita Rene; Kaikaris Paul Joseph Grove Park Const LLC $1,310,000 NA 1045 Holly Tree Gap 37027 3/2 Ervin Amber L; Woodroof Levi Graham Montgomery Classic Const $1,300,000 NA 482 Sterns 37027 3/24 Hakim Ruby Sabit; Hakimov Zarif Crowley Dana; Crowley Ryan E $1,275,000 NA 9203 Sheridan Park 37027 3/13 Hale Kevin T; Hale Paula R Gupta Navin; Gupta Savita $1,260,000 $198 402 Wilson 37027 3/31 2006 Dahlgren Family Trust; Dahlgren 2006 Family Trust Binkley Jolene B; Binkley Mark F $1,250,000 $264 6512 Brandon Park 37064 3/15 McKnight James R Jr; McKnight Joanna Hope Chesnut Mark; Chesnut Michelle $1,225,000 NA 1864 Barnstaple 37027 3/30 Crane Alicia S; Crane Robert J Turnberry Homes LLC $1,217,004 NA 405 Wild Elm 37064 3/3 Butler Suzanne Danielle; Leu John E Northcutt Danny H; Northcutt Sara B $1,175,000 $266 6275 Cox 37014 3/6 Hession Mark & Megan Osborne Revocable Trust Dees Cassandra Lee; Dees John Lester Jr $1,170,000 NA 7504 Redtail Hawk 37014 3/16 Durham Randall; Durham Tammy Nguyen Joy; Nguyen Quoc $1,109,500 $268 9399 Big Horn 37027 3/16 Hale Caroline; Hale Matthew Durham Randall; Durham Tammy $1,100,000 NA 9185 Brushboro 37027 3/15 Billington Dena; Billington Jon Sheppard Malissa; Sheppard Robert M $1,020,000 $203 316 Morning Mist 37064 3/3 Cloud Jay; Kelly Molly Nashville Const Company Inc $987,500 $210 2200 Stardust 37069 3/22 Ertel Marieke Georgiadis; Ertel Steven Keith Trace Const Inc $971,500 NA 9202 Brushboro 37027 3/31 Reed Adrienne M; Reed John P Meehan Elizabeth G; Meehan Timothy P $951,000 $170 101 Alpine 37069 3/21 Brown Meredith; Cottrell Daniel Bohlen Bart E; Bohlen Kelley S $950,000 $219 9504 Peebles 37027 3/28 Edwards Julie A; Edwards Paul R Rose Jodie Ann; Rose Tommy Ray Jr $950,000 $190 1893 Charity 37027 3/15 Wadhawan Arvind; Wadhawan Priya Drees Premier Homes Inc $943,749 NA 200 Cavanaugh 37064 3/23 McPherson David L; McPherson Susan F Ford Mike Custom Builders LLC $934,812 NA 212 Ennismore 37027 3/8 Lombardo Dennis; Lombardo Jeanette Berrios Carla; Berrios Carla Maria; Berrios Victor $920,000 $240 1705 Knightsbridge Park Close 37027 3/3 Williams James E; Williams Melinda S Ivey Ann; Ivey Gary W $915,000 $203 309 Haddon 37067 3/27 Haas Jacqueline S 1/24/08 Revocable Trust Lehman Gregg O; Lehman Robyn $899,900 $219 2645 Benington 37135 3/28 Yoanidis Nancy R Barlow Builders LLC $897,193 NA 1059 Main 37064 3/2 Trace Const Inc Edwards Debra Poe; Poe James Douglas; Poe Robert Bruce; Poe Robert L (Estate Of); Spears Shearer Tisdale; Tisdale Frank Cooper; Tisdale Robert Michael $880,000 $265 1839 Burland 37027 3/31 Carnley Christopher Craig; Carnley Courtney Dianne NSH Nashville LLC $868,444 NA 1844 Wadebridge 37027 3/31 Tyler Melinda; Tyler William Bartlett III Drees Premier Homes Inc $840,963 NA 6695 Eudailey Covington 37046 3/16 Contreras Dennis; Contreras Jennifer Tobens Shelley; Tobens Theodore $840,000 $189 209 Gilchrist 37135 3/9 Patrick Amy C; Patrick Jason D Ridgemont Homes LLC $836,543 NA 1816 Tiverton 37027 3/28 Leonard Erika; Leonard Robert Anthony Edwards Julie Ann; Edwards Paul Robert $832,500 NA 1050 Falling Leaf 37027 3/16 Barrett Bradley L Sr; Barrett Patricia Diane Pierce Hazel M $809,000 $229 2214 Dunblane 37069 3/27 Wagers Brenda Jo; Wagers James Richard Jr Rice Sandra N; Rice Theron J Jr $809,000 NA 430 Melba 37064 3/17 Dugger Deborah; Dugger Verrall Barlow Builders LLC; Butler Lindsay; Butler Lindsay T $806,830 NA 421 Minga 37064 3/15 Cordell Karen S; Durkin Dennis J Barlow Builders LLC; Butler Lindsay; Butler Lindsay T $800,000 NA 273 King Arthur 37067 3/16 Akatue Ola; Akatue Richmond Callahan Tamara L $800,000 $181 7017 Lanceleaf 37046 3/2 Turner Christopher P; Turner Jennifer L Tennessee Valley Homes Inc $795,000 NA 9624 Deer Track 37027 3/24 Hamlet Amanda; Hamlet Nathan Wayne Mauldin Janice D; Mauldin Russell Brian $780,000 $194 4324 Columbia 37064 3/16 Leblanc Kimberly D; Leblanc Roger L Owens Jerry W; Owens Lucy C $775,000 $224 9190 Keats 37064 3/3 Harris Pamela S; Harris Tom B III Stonegate Homes LLC $769,000 NA 425 Mealer 37067 3/31 Morrell Jonathan David; Stencel Amanda L Drees Premier Homes Inc $760,000 NA 449 Wild Elm 37064 3/3 Taylor David C; Taylor Melissa D Kelly Molly M $760,000 NA 5006 General Martin 37064 3/21 Hunnicutt Robert C; Hunnicutt Wendy W Ford Mike Custom Builders LLC $759,015 NA 109 Battlefield 37064 3/31 Bousquet Robert B; Bousquet Virginia P Hosler Fred W II $749,900 $209 749 Shelley 37064 3/31 Fishbone Abigail; Fishbone Andrew S Ford Mike Custom Builders LLC $749,258 NA 102 Hurstbourne Park 37067 3/14 Younger Linda M; Younger Randy L Drees Premier Homes Inc $742,500 $146 999 Jones 37027 3/31 Pace Brian G; Pace Jennifer T Grimson Allan Stuart $740,000 $146 9121 Holstein 37135 3/10 Mayes Johanna; Mayes John Turnberry Homes LLC $734,163 NA 4621 Delta Springs 37064 3/3 Ramsey Chad; Ramsey Michelle Johnson Bridget N; Johnson Scott B $730,000 NA 9244 Holstein 37135 3/1 Qian Keqin; Yi Yajun Turnberry Homes LLC $729,114 NA 508 Brennan 37067 3/24 Pitman Charles G Behlmaier Judith A; Behlmaier Michael D $727,000 $189 312 Cheltenham 37064 3/10 Wright Emily C; Wright William Brian Roden Laura; Roden Michael L $725,000 $169 768 Shelley 37064 3/10 Gordon Jeannie; Gordon Mark SLC Homebuilding LLC $723,184 NA 189 Rich 37064 3/31 Kaushal Jill; Kaushal Kunu Mueller Eric S; Mueller Gretchen $715,000 $122 707 Shelley 37064 3/3 Brann Pamela Lynn Ford Mike Custom Builders LLC $710,825 NA 4121 New Highway 96 37064 3/13 Collins Clyde E; Harmon Alison Kaye Buchanan Katie M; Buchanan Michael $710,000 $244 606 Shenandoah 37027 3/28 Suggs Stephen J; Suggs Tammy L Hackett Elizabeth Allison; Hackett S Ryan $710,000 $278 73 Governors 37027 3/30 Angelocci Demaree H; Angelocci Randy F Wallace Kelly; Wallace Mark $709,000 $150 9235 Holstein 37135 3/31 Perez Armando; Tamasi Stacey S Turnberry Homes LLC $708,901 NA 8029 Puddleduck 37174 3/16 Miller Jaymie M; Miller Peter J RG Custom Homes LLC $707,500 NA 1002 Gasserway 37027 3/27 Kaufmann Karen Leslie; Kaufmann Richard James Johnson Chris R; Johnson Michele R $700,000 $166

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price per sq ft 2135 Lovelace 37130 3/28 Shafer Melissa F; Shafer Scott D Chung Casey; Yoo Jaine $820,000 $162 2125 Stewart Creek 37129 3/17 Budds Beverley Day; Budds Thomas A Willis Barbara J; Willis Dwight W $659,000 $171 450 Hutchinson 37128 3/27 Farmer Laurel; Farmer Sterling Hutchison Joint Revocable Living Trust $630,000 $92 3408 Quail Chase 37129 3/16 Ledford Don Clayton II; Ledford Shannon Slayton Bobby N Jr; Slayton Suzanne $573,900 $160 1449 Bradberry 37130 3/27 Harris Christopher Cain; Harris K Watson Wright Mark Anthony $559,000 $119 4381 Pretoria 37128 3/24 Harris Earl D; Harris Kelli D Coonan Carrie L; Coonan Daniel P $514,000 NA 4421 Attleboro 37128 3/1 Halfacre Deborah B Southern Lifestyle Homes LLC $490,750 NA 821 Stone Mill 37130 3/3 Muscutt David; Muscutt Stephanie Laurel Brook Homes Inc $484,900 NA 710 Dallas 37130 3/23 Tharp Jeremy David; Tharp Whitney G Brackin Charles L $482,000 NA 7211 Magnolia Valley 37060 3/27 Huffman Darrell; Huffman Michelle Excel Builders $482,000 NA 1710 Riverview 37129 3/3 Hutsell Kristina L; Hutsell William Donald Harrison Jeremy; Harrison Jessica $480,000 $192 9590 Mona 37129 3/21 Green Christopher S; Green Lisa A Simmons Builders Inc $479,900 NA 3203 Folcroft 37130 3/23 Womack Linda L; Womack Randy L Simmons Builders Inc $471,000 NA 1502 Buckingham 37129 3/1 Kelley James; Kelley Leanne Loftis Jason A; Loftis Marti A $467,900 $135 185 Beverly Randolph 37129 3/15 Mason Amanda; Mason Kristopher Heritage Custom Homes Inc $449,900 NA 4425 Attleboro 37128 3/21 Brewer Cheryl A; Brewer John F III Southern Lifestyle Homes LLC $448,770 NA 120 Stonewood 37167 3/21 Russell Earl D; Tantular Naftalia S Daugherty Jason; Daugherty Michelle $445,000 $123 182 Beverly Randolph 37129 3/22 Odell Justin Ray; Odell Sonia Sablas Richardson Group LLC The $444,000 NA 2458 Kingwood 37153 3/1 Esper-Kanze Constance; Kanze Constance Esper; Kanze William M Darling Lawrence C; Darling Melissa A $440,000 $229 4548 Garcia 37128 3/15 Miller Charlena C Millennium Roofing And Const LLC $439,900 NA 173 Beverly Randolph 37129 3/17 Chaney Jennifer; Chaney Jon Heritage Custom Homes Inc $438,986 NA 2047 Woodcliff 37167 3/1 Woods Mark Smith Kristy A; Smith Randall L Jr $437,250 NA 4544 Garcia 37128 3/6 Smith Lequisha Shyvonta New Century Builders LLC $430,000 NA 1911 Splash 37130 3/21 Usinger Aaron; Usinger Lory Watkins Ahmon R; Watkins Kelly Kathleen $429,900 NA 4321 Seascape 37128 3/16 Willis Barbara J; Willis Dwight W Southern Lifestyle Homes LLC $429,900 NA 2035 Harvest 37085 3/21 Richardson Becky; Richardson Bruce Dingle Justice L; Dingle Tonya L $424,995 $126 4416 Thoroughbred 37127 3/22 Parker Gene; Parker Jennifer Garrett Carrie L; Garrett Christopher A $424,900 $133 2826 Hatteras 37129 3/6 Harris Benjamin C; Harris Darlene M Michaels Homes LLC $423,667 NA 1912 Mary Lake 37128 3/20 Bugbee Elizabeth L; Bugbee Michael T Barry Homes LLC $420,000 NA 9371 Rocky Fork Almaville 37167 3/15 Griffin Carol; Hale Ronald E Steel Keith $413,000 $140 1403 Oak 37128 3/13 Swinger Antonio L; Swinger Gina P NVR Inc; Ryan Homes $407,333 NA 5537 Stonefield 37167 3/27 Pack Anthony; Pack Brenda J; Pack Charles A Sr Tn Landmark Homes Of $406,295 NA 1714 Jose 37130 3/13 Richardson Gerald B; Richardson Valerie Y McKnight Builders LLC $405,350 NA 4509 Garcia 37128 3/21 Stricklin Jeremy; Stricklin Sonja LDL Const Inc $399,900 NA 2825 Battleground 37129 3/13 Beasley Cindy S; Beasley William J Trotter Deborah; Trotter George M $399,900 NA 4540 Garcia 37128 3/2 Allman Alyson; Allman Thomas Masterson Homes Inc $397,900 NA 1508 Rhonda 37037 3/21 England Brittany; England Joshua A Builders Excel LLC $395,000 NA 1406 Oak 37128 3/27 Bryant Dewayne M; Bryant Patricia L NVR Inc; Ryan Homes $391,383 NA 467 Annadel 37128 3/1 Jett Hollie; Jett Zachary Vanderpool Matthew N $389,000 $150 2043 Watercolor 37128 3/17 Dunn Sarah A Southern Lifestyle Homes LLC $388,600 NA 1215 Mullberry 37130 3/7 Layton Brian W; Layton Elisa C Hester Tommy $388,500 $98 1117 Stockwell 37128 3/21 Carroll Cissy; Carroll Jason Lee Middle TN Inv LLC $385,000 NA 590 Jim Cedar 37128 3/17 Hinton Brandy Dawn; Hinton Lamar Damon Harney Homes LLC $385,000 NA 2320 Lionheart 37130 3/24 Elrod Emily; Elrod Jason Michaels Homes LLC $379,900 NA 507 Larkspur 37128 3/15 Haskins Juanita O; Haskins Ronald Jr Beazer Homes Corp; Beazer Homes LLC $375,828 NA 7235 Woodbury 37127 3/16 Kreh Amanda; Kreh Brian Kushner Catherine M; Kushner Robert J $375,000 $146 2024 Jose 37130 3/24 King Jason N; King Julie R P Lykins Amy H; Lykins Jeffrey A $375,000 NA 2043 Higgins 37130 3/2 Hughes Lester C III; Hughes Natalie E Hearnsberger Dennis; Hearnsberger Jane $372,000 NA 906 Cascadeway 37129 3/6 Stover Amy L; Stover Jason W RHB LLC $369,980 NA 1662 Allendale 37135 3/10 Baker Susan M; Baker Thomas J Wint Marilyn; Wint Ronald $368,900 $149 1602 Buckingham 37129 3/23 Lykins Amy H; Lykins Jeffrey A Palmer Jonathan D; Palmer Stephanie $368,500 $111 143 Cherry 37130 3/1 Burns Amy Eugenia; Burns Olen B Wise Eugene Jr; Wise Janelee $365,000 $176 1231 Charleston 37130 3/6 Orr James W; Orr Wendy S Landmark Home of TN Inc $362,255 NA 2119 Long Shot 37085 3/30 Richard Joshua Aaron; Richard Melissa Diane RHB LLC $360,400 NA 709 Promise 37128 3/14 Humphries James D Lennar Homes of TN LLC $358,817 NA 5321 Abbottswood 37167 3/27 More Taylor Landmark Homes of TN Inc $357,795 NA 1923 Masterpiece 37130 3/15 Feralin Jennifer C; Feralin Steven E Jr Sissel Pamela Dawn; Sissel Robert E $355,000 $114 2608 Rocking Horse 37130 3/10 Nelson Christina M; Nelson Justin S Black Mountain Builders LLC $354,900 NA 5606 Glenalden 37167 3/20 McKibben Cortney; McKibben Keeva DR Horton Inc $350,643 NA 1927 Scarlett 37130 3/20 Rhoades Michelle J; Rhoades Ross Eric Todtman Ilene F Revocable Living Trust The $350,000 $147

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price per sq ft 1249 Willis Branch 37072 3/13 Rustic Properties LLC Phillips L Rayme; Phillips Wendy L $1,050,000 $393 122 Bella Vista 37072 3/3 Ray Chad; Ray Rebecca Barnfield Billy R Jr; Barnfield Cynthia R $940,000 $143 215 Harbor 37075 3/27 Hampton Crystal Rose; Hood Michael Stephen Scheriger Trent $810,000 $351 209 Hollis Chapel 37148 3/16 Jones Jason D; Jones Kimberly Riggs Jeremy R; Riggs Stephanie Erin $800,000 $1,111 162 Hidden Cove 37066 3/23 Stikeleather Leaann US Bank National Assn $650,000 $132 4 Lock 1268 37066 3/20 Lee Jennifer; Lee Jonathan; MacWilliams Kevin; MacWilliams Sada Casey Karen; Merritt Karen $635,000 $120 104 Gaston 37066 3/2 Fleming Angela R; Fleming Robert A Porter Aaron J; Porter Jennifer $608,000 $135 215 Graystone 37066 3/16 Pembridge Richard Jr; Pembridge Shari Bruce Joanne L; Bruce Roy T $584,000 $164 105 Hidden 37075 3/23 Wait Brian C; Wait Kristina J Sabders Richard G; Sanders Delise H $577,000 $159 285 Sanders Ferry 37075 3/29 Khazanov Jennifer M; Khazanov Max E3 Const Services LLC $550,000 $370 106 Venetian 37075 3/14 Pieri Christopher J; Pieri Mandy Braumiller Teresa; Sterrett John; Sterrett Teresa $535,000 $114 1435 Sandy Valley 37075 3/28 Sifer Jonathan Cain Randy; Cain Tonya $519,535 $158 139 Ashland 37075 3/20 Tompkins Stacie; Tompkins Troy Kotler Linda Dee $512,000 $222 136 Blue Ridge 37075 3/8 Corridon Aine C Crawford Dayna; Crawford Lawrence A $499,900 $134 3044 Highway 25 37048 3/7 Beck James Terry; Beck Mary N; Beck Rejyna D; Beck Stephen R Robinson Thomas K $480,000 $79 1194 Blackshear 37066 3/3 Maxwell Kathy; Maxwell Mary Beth Tacker Debbie; Tacker Ron $469,900 $89 187 Ray 37148 3/22 Justice-McCray Sharon Kaye; McCray Daymon A Clinard Donald W; Clinard Peggy Ann $450,000 $195 1317 Dickerson Bay 37066 3/14 Hagerty Michael; Okmin Laura Potter Clifton Scott; Potter Daphne $441,000 $177 115 Ashland 37075 3/28 Barker John C; Snyder Ashley Joiner Catherine A; Joiner Donald W $430,000 $103 1005 Lake Rise Overlook 37066 3/7 McLemore Amber; McLemore Michael Shane Moak Leigh A; Moak Richard C $429,000 $110 3125 New Hope 37075 3/14 Busch Lawrence; Vanderham Jennie Vanderham Cherylee; Vanderham Ronald H $419,000 $98 116 Drayton Downs 37066 3/22 Bassett Marie Sketo Grant C; Sketo Katherine R $418,500 $121 301 Forest Retreat 37075 3/29 Markham Richard Pel Rick L; Pell Rick L; Pell Shelia A $410,000 $183 540 Peach Valley 37066 3/15 Montgomery Jonathan; Montgomery Melissa Ellis Kanisha; Ellis Lakendrick $400,000 $86 2063 Cages Bend 37075 3/16 Anderson Angela M; Anderson Gary L Winters Donald Herman $390,000 $121 110 Tanasi 37066 3/3 Grisham Corinne O Daniel Adina L $380,000 $200 580 Carolyn 37066 3/28 Suddath Joshua; Suddath Rachel Areundieux Properties LLC $375,000 $114 1010 Harness 37066 3/7 King John Kenneth; King Susan G Johnson Jimmy D; Johnson Sherry $374,900 $119 1160 Inneswood 37066 3/17 Forrest Julie; Forrest Sean Rowland Jack M $368,000 $74 1015 Calebs 37072 3/2 Patel Chirag J; Patel Nisha Langdon Mary Jane $365,000 $125 103 Cedar Ridge 37075 3/29 Abdurasulov Shamshodbek Hall Norma Jean; Hall William T $359,900 $110 713 Park 37072 3/29 Holmes Van T; Pointer-Holmes Lisa Horn Georgia K; Horn James R $354,951 $154 113 Sagamore 37075 3/22 Miglin Jason; Miglin Lauren Griffin Kelly S; Griffin Kent $351,000 $132 105 Ashford 37075 3/9 Sword Joint Revocable Trust Bailey Ellen L; Bailey Kenny L $350,000 $106 103 Clairmonte 37075 3/23 McGee James Jr; McGee Johnice Baker Angelina; Szuch James $349,900 $91 2682 Highway 25 37048 3/13 Bobot Morgon; Bobot Stefan Jr Pieri Christopher J; Pieri Mandy $349,900 $150 102 Longview 37075 3/24 Kryzysik Jennifer M; Krzysik Timothy M Dye Carol A; Dye Michael B $348,000 $125 128 Country Club 37075 3/7 HP TN I LLC Wall Jack Kenneth $345,000 $126 133 Wynlands 37072 3/27 Liang Mo; Shi Shijie Landry Dwayne; Landry Lorie $342,500 $155 812 Park 37072 3/20 Dishman Stephen B Leclair Chad V; Leclair Ivy D $340,000 $127 119 Tyne Bay 37075 3/8 Russek Christine; Russek Raymond Hoschak Amy C; Hoschak Matthew C $340,000 $182 103 Applewood Valley 37075 3/6 Gibson Christopher T; Gibson Regina Lavonne Hodges Bennett Jr; Hodges Judith R $330,000 $144 479 Walton Ferry 37075 3/24 Buttram Wayne Morrison III; Ceballos Juliet Cochran Ronnie Lake; Cochran Shirley A $329,900 $151 333 Chickasaw 37072 3/6 Oliver Daniel W; Oliver Megan L Eller Hazel S $325,000 $116 213 Spy Glass 37075 3/30 Cummins Alicia E; Cummins Benjamin A Ferguson Joy; Plank Jonathan; Plank Joy $324,900 $101 120 Ruland 37075 3/30 Salada Mathew A; Salada Michelle E Barker John C $316,800 $103 106 Creekglen 37075 3/17 Lee Anna R; Lee David M Barber Jessica; Barber Jonathan $311,000 $100 1019 Five Coves 37066 3/9 Carter Zachary Tucker; Goodwin Sara Paige Dampier Leland R; Dampier Patricia Hitt $310,500 $98 1245 Amherst 37066 3/28 Anez Aura; Villalobos Orlando E Cadenas Wimberly Ryan; Wimberly Tiffany $310,000 $118 362 Woodlands 37066 3/21 Forbord John; Forbord Vivian Diane M Forbes Todd Revocable Trust; Todd M Forbes Tr $309,900 $102 130 Ervin 37075 3/22 Williams Robert C; Williams Shaaron M Morris Denise D; Morris Thomas E $308,000 $103 152 Brightstar 37066 3/24 Bateman Christopher M Latrobe Koons Robert Michael; Koons Sara Campbell $307,000 $89 883 Douglas Bend 37066 3/22 Fuellgraf Alexander C; Fuellgraf Lindsey Bruno Angelo S; Bruno Cynthia M $305,000 $99 104 Shadowhaven 37075 3/14 Briley Jeffrey Watson; Robbins Mathew; Robbins Samantha Briley Anderson Angela; Anderson Gary L $305,000 $119 175 Northview 37075 3/21 David Lacey M; David Warren C Haney Audra R; Haney William C $301,400 $95 101 Shadowhaven 37075 3/16 Edwards Patrick Michael Jr; Edwards Sonja Marie Chandler Judith; Chandler Paul R $300,000 $119 112 Cross Creek 37075 3/24 Bowman Linda C; Bowman Russell S Givens Jason; Givens Jessica L $300,000 $118

Wilson County