Top Middle Tennessee residential transactions for February 2017

VOL. 41 | NO. 11 | Friday, March 17, 2017

Top residential real estate sales, February 2017, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 939 Tyne 37220 2/8 Soma Trust Luckett Roy Winn; Luckett Patricia Ann F $3,400,000 $331 4515 Yancey 37215 2/22 Manning Brian; Manning April JWMJ Lead LLC $1,970,000 $887 226 3rd 37201 2/24 Choi Won S Choi Sung K; Choi Jae S $1,884,000 $102 616 Enquirer 37205 2/15 Ahrend Family Trust; Knollwood Trust Satz Eric M; Satz Katherine Staten Davis $1,825,000 $366 5023 Granny White 37220 2/24 Wendi Lyn Lowery Dalby 2011 Family Trust McKenzie Const LLC $1,739,900 NA 4416 Chickering 37215 2/10 MSMS Prop Trust Gambill Mary Stamps; Gambill Thomas K $1,599,999 $248 617 Westover 37205 2/6 Woodward Geoffrey; Woodward Sarah Fridrich Steve G; Fridrich Phyllis $1,480,000 $249 1142 Balbade 37215 2/16 Satz Eric M; Satz Katerine D St Croix Rev Living Trust; Gendron Jennifer $1,435,000 $359 3419 Hampton 37215 2/16 Rollins Clark; Rollins Lyndsey J Thompson Overton III; Thompson Robin J $1,425,000 $382 734 Brownlee 37205 2/7 Bannock Shaila; Bannock Brandon Tate Clayton B; Crockett Hannah $1,300,000 $798 3714 Wimbledon 37215 2/16 Thompson Overton III; Thompson Robin J Morgan David S; Bloch Karen C $1,246,450 $223 1112 Safety Harbor 37138 2/3 Whitmire Jennifer Bates Vicki Lynn; Ayers Jacy; Gleaves John; Ayers Daniel $1,200,000 $117 226 3rd 37201 2/24 Choi Kyong S Choi Sung K; Choi Jae S $1,191,000 $65 709 Bresslyn 37205 2/9 Werthan Jeremy Steven; Hill Tiffini ELB Prop LLC $1,190,000 $665 4311 Prescott 37204 2/6 Harwell Aubrey B III; Cox Shelby B Cadence Const LLC $1,125,000 $928 913 Halcyon 37204 2/15 Roberts David; Roberts Anne Magness Group Inc $1,116,843 $1,178 810 Curtiswood 37204 2/9 Mannion Kyle; Mannion Mariah Spadafora Timothy Taylor K; Spadafora Kathryn $1,100,000 $254 2204 Belmont 37212 2/14 McLallen Walter F IV Big Borassa Music $1,100,000 $288 2215 10th 37204 2/15 Healy Paul; Healy Kathy Province Builders LLC $1,030,000 $720 704 Crescent 37205 2/9 Hawkins Anne Z; Hawkins Alexander T Colclasure Co LLC $1,020,621 NA 1716 Blair 37212 2/22 Bryan Jaime H; Watrous Mark A Bass John; Bass Felicia $985,000 $279 776 Newberry 37205 2/1 Millet Peter Edmund; Millet Marcia J Drees Premier Homes Inc $975,000 NA 35 Middleboro 37215 2/8 McKinney Marian C Duling Albert III; Duling Judi P; Puling Albert III; Puling Judi P $943,000 $157 614 Monroe 37208 2/2 Secord Gregory L; Secord Cynthia N Gramercy Germantown LLC $928,500 NA 1915A Overhill 37215 2/3 Capps Kent E Shearer John; Shearer Clea $925,000 NA 1803 Shackleford 37215 2/8 Hamilton Kevin Michael; Hamilton Christy Cranford Werthan Jeremy $910,000 $186 409 Hillwood 37205 2/3 Sterling Hillwood LLC Oolie Sam Estate; Koch Nathanael Adam Executor $885,000 $219 2306 9th 37204 2/2 Huffines James; Merritt Laura Blattner Eric S; Blattner Amy L $879,750 $297 1138 Duncanwood 37204 2/3 Pattison William; Pattison Catherine Bockman Jason $875,000 $273 1014B Kirkwood 37204 2/23 Shelby Sean R; Sitar Stacey R Cornerstone Investments Inc $805,000 NA 227 Lauderdale 37205 2/8 Pankey Darwin C; Pankey Sandra N Alger Pat; Alger Susan $760,000 $275 300 54th 37209 2/16 Phillips Jessica Cornerstone Investments Inc $757,500 NA 884 Montrose 37204 2/24 Copeland Christopher; Gonnella Lauren Palmer Huffines James Daniel; Merritt Laura Peggy $754,500 $279 900 Southside 37203 2/15 Cantrell Matthew R; Calabrese Tiffany M Schilling Ross; Province Builders LLC $752,108 NA 1915 Kimbark 37215 2/17 Vicars Patrick D; Vicars Julie A Aspen Const Holdings LLC $749,900 NA 300 54th 37209 2/2 Cha Jee Yeon; Boyd Tim Stefan Rabel Cornerstone Investments Inc $747,500 NA 1777 Hillmont 37215 2/14 Jennifer Brook Speyer Trust Cornerstone Investments Inc $725,000 NA 2208 Tyne 37215 2/1 Sullivan Richard Hugh III; Sullivan Linda Christensen Welsh Kathleen C $711,000 $225 3101A Belwood 37203 2/7 Rue David H; Rue Linda Regent Homes LLC $708,155 NA 845 Belton 37205 2/17 Bullock Ellen K; Bullock Noel I Lindahl Shonda Marie; Lindahl Eric; York Shonda Marie $704,500 $147 700 12th 37203 2/22 Hadjesmaili Hossein Hawkins Julia G $700,000 $432 2911 Vaulx 37204 2/10 Southern Exchange & Acquisitions Inc TN Coolyst Prop LLC $693,000 NA 1902 Kimbark 37215 2/2 Watnick Caroline; Fabbri Daniel Shackleford Partners Gp $679,900 NA 1912 Kimbark 37215 2/1 Albrecht Kevin; Laird Jessica Warfield Dev LLC $666,550 NA 2916 Woodlawn 37215 2/2 Zerbonia Zachary S Wellman Gerald Park Jr; Wellman Jamie Schmeal $665,000 NA 1908 Warfield 37215 2/24 Mankin Andy Warfield Developement LLC $659,900 NA 6670 Clearbrook 37205 2/6 Billingsley Daniel K Perkerson Brian S; Perkerson Andra $657,500 $261 301 Demonbreun 37201 2/3 Dunham Robert G; Dunham Catherine C Boone Ryan $650,000 $602 3121 Belwood 37203 2/17 Li Lingfeng Revive Dev LLC $649,000 $325 2815 Kirkwood 37204 2/1 Mitchell Mary Bockman Jason $640,000 NA 301 Demonbreun 37201 2/3 Talbott Charles M Jr; Talbott Michelle Davids Ann Lacour; Davids Jeffery Wayne $635,000 $536 1212 Laurel 37203 2/6 Gray Donald J; Gray Tammy L Eakin William Tolbert $625,000 NA 319 Garfield 37208 2/24 Cohen Lee Jeffrey 4th & Garfield LLC $619,675 NA 105 Lauderdale 37205 2/22 Greer Anna F; Greer Tyler V Lock Kenneth B; Sharpe Susan K $610,000 $169 1720 6th 37208 2/16 Visbeen Adam James Lane Lori L; Jhant John P III; Jhant John $610,000 $522 918 Waldkirch 37204 2/15 Schledwitz Karly A Khan Jessica Elaine; Kahn Jabran A $606,950 $231 213 Gentry 37206 2/3 Mallison Jay; Mallison Kelly LVH2 LLC $600,000 NA 154 Vaughns Gap 37205 2/24 Chancey Blake; Chancey Jackie Campbell Walter R; Osborn Emily Ruth $600,000 $214

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1216 Waterstone 37069 2/23 Mitchell Charlie Ben Jr Coleman Lavon W $1,800,000 $166 859 Windstone 37027 2/10 Benveniste Joel S; Benveniste Karen D Lemaistre TN Community Property Trust $1,550,000 $232 526 Rochester Close 37064 2/1 Garner Christina Walker; Garner Phillip Doyle Zurich Homes Inc; Zurich Nashville $1,475,000 NA 405 Lake Valley 37069 2/7 Showalter David E; Showalter Julie A Small Camille Elizabeth; Small Walter Lee $1,393,500 $210 1205 Echo 37069 2/8 Nicolarsen Brian S; Nicolarsen Meghan M Davis Prop of TN LLC $1,330,000 NA 1810 Morgan Farms 37027 2/2 Taylor Ryan; Taylor Shanon Mason Derrick Rev Trust $1,285,000 NA 9282 Wardley Park 37027 2/22 Becker Diane L; Becker Paul R Maltz Brad E; Maltz Farrah Bowes $1,280,000 $258 6674 Hastings 37069 2/2 Mason Derrick Rev Trust Atkinson Const & Associates LLC $1,180,000 NA 5125 Walnut Park 37027 2/8 Fazili Mohammad F; Fazili Shazia Salimi Javad; Salimi Mahin $1,180,000 $204 5607 Saddlewood 37027 2/6 Buchanan Sibyl M; Poris Mitchell N Griffin Michael; Griffin Shantel Denice $1,130,000 $239 16 Angel 37027 2/8 Ridel Kristin A; Ridel Mark S Watson John B; Watson Linda R $1,015,000 $222 1891 Charity 37027 2/1 Funck Cindy J Kozak; Funck Patrick L; Kozak Funck Cindy J Drees Premier Homes Inc $1,002,557 NA 19 Cherub 37027 2/16 Thermal Wire & Cable LLC Old South Const LLC $998,000 NA 302 Granny White 37027 2/22 Wilson James Lynn; Wilson Janine E Naes Greg; Naes Kristie $975,000 NA 2186 Berrys Chapel 37069 2/13 Weber John Walter Ward Richard Duane $975,000 NA 1847 Barnstaple 37027 2/15 Steele Deanna; Steele William Turnberry Homes LLC $950,500 NA 400 Wiregrass 37064 2/23 ODonnell Lynda H; ODonnell William Badgett Margaret Lynn; Badgett Margaret Lynn Rev Trust $950,000 $219 5121 Walnut Park 37027 2/9 Chang Yalin; Wang Gordon Guan Sisk Cheryl Ann; Sisk Christopher R $915,000 $202 7 Vellano 37027 2/28 Nashe Turner Jr Head Emma; Head Phillip W $915,000 $174 1749 Umbria 37027 2/21 Hosay James F III; Hosay Mary Beth Weekley Homes LLC $902,093 NA 4254 Old Hillsboro 37064 2/7 Pot N Kettle LLC McConnell Michael $900,000 $1,883 1819 Burland 37027 2/13 McPike Jonathan; McPike Kimberlee NSH Nashville LLC $874,900 NA 5008 Bentgrass 37069 2/27 Haynes Delton; Haynes Marcia Rosenberg F Scott; Rosenberg Sarah C $874,900 $233 1802 Championship 37064 2/23 1802 Championship Boulevard Trust SLC Homebuilding LLC $836,230 NA 4373 Carothers 37064 2/3 Crescent Lockwood LLC King Stephen; King Vivienne $825,000 $241 116 Deejay 37064 2/23 Douthett Seth; Taylor Erin Gregg & Rains Building Group LLC $807,096 NA 719 Green Hill 37027 2/1 Jones Jason D; Jones Myranda C Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Partnership $796,004 NA 6214 Milbrook 37027 2/7 Burton James N; Burton Lauren R Reynolds Inez; Reynolds Willis J $780,000 $177 4002 General Martin 37064 2/28 Walker Jennifer; Walker Jordan A Ford Mike Custom Builders LLC $772,280 NA 280 Gillette 37069 2/10 Lukasiak Christopher J; Lukasiak Ona C Charpentier Ronald R; Charpentier Willie C $765,000 $143 4054 Old Light 37014 2/1 Keener Rebecca; Keener Scott F Drees Premier Homes Inc $762,871 NA 9300 Norwegian Red 37135 2/7 Tweedie Ashli; Tweedie Brett A Turnberry Homes LLC $750,554 NA 713 Murfreesboro 37064 2/27 Erwin Albert S Jr; Erwin Janice L; Luna Custom Homes LLC Brown Samuel Ralph Jr $750,000 $245 9530 Whitby Crest 37027 2/14 Schonland Bridget D; Schonland Marc C Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Partnership $750,000 NA 104 Lewisburg 37064 2/17 Lewisburg Trust Rolling Hollow Property LLC $747,500 $221 9241 Holstein 37135 2/13 Fisher Dana; Fisher Paul Turnberry Homes LLC $741,649 NA 4154 Old Light 37014 2/1 Roe Jennifer L; Roe John Leslie Drees Premier Homes Inc $741,555 NA 601 Moss 37064 2/13 Nesbitt John Paul; Nesbitt Trisha Wiggins Haws Susan McLean $711,500 $198 204 Belgian 37135 2/17 Kiedrowski Catherine; Kiedrowski James Gp Luxury LLC $705,135 NA 101 Hurstbourne Park 37067 2/23 Bailey Heath; Bailey Jeannie Pradhan Asish Kumar; Sinha Sanghamitra $697,500 $140 1104 Eckerton 37135 2/14 Rozell Bethany Jill; Rozell Jason Dean Drees Premier Homes Inc $687,486 NA 325 Conoga 37135 2/21 Jordan Mitchell; Jordan Neysa Dac Homebuilders LLC $681,829 NA 7388 Nolensville 37135 2/8 Brentwood Baptist Church Kirby James E Jr; Kirby Nancy Ann $679,900 $401 1616 Knox 37027 2/3 Tipton Justin; Tipton Lauren A Church John L Jr; Church Nancy P $665,000 $185 2681 Thompson Station 37179 2/13 King Ronald Wayne; King Tawny Marie Smith Ashli; Smith Eric $659,600 $96 6826 Falls Ridge 37046 2/27 Schmidt Allan; Schmidt Pamela Jones Co. of TN LLC $655,888 NA 1806 Sonoma 37027 2/28 Larimer Beth A; Larimer Michael R Kaliher Susan J; Kaliher Timothy P $655,000 $197 1808 Championship 37064 2/7 Roberts Amy Marie; Roberts David Blanding Slc Homebuilding LLC $652,859 NA 5008 Perth 37174 2/7 Danylov Dmitri Southeastern Dev Enterprise LLC $650,000 NA 9533 Thoroughbred 37027 2/2 West Denice A; West Jeffrey Council William R III $650,000 $158 400 Lovell 37069 2/2 Witherspoon Christi A; Witherspoon Roger Demeyers Gregory S; Demeyers Marianne $649,000 $172 1642 Sunset Park 37135 2/17 Flansbaum Amanda Kelly; Flansbaum Drew Monterroso Armando G; Monterroso Maria T $645,000 $186 1331 Eliot 37064 2/21 Harrison Michael T; Harrison Michaeline Nichole Howell Kenneth Curtis Jr; Howell Linda Marie $645,000 $183 9739 Turner 37027 2/16 Grabois Melissa M; Grabois Todd E Kim Chon H; Sun Guo Liang; Sun James Guo $644,800 $148 3010 Coral Bell 37067 2/28 Aukerman Craig A; Aukerman Summer M Santini Danilo Thomas Trust $640,000 $136 1913 Beechville 37027 2/28 Kuli Zade Gulam; Kuli Zade Kristen Pakis Glen C; Pakis Sharon L $640,000 $232 1111 Eckerton 37135 2/28 Purcell Matthew T; Smith Tiffany D Drees Premier Homes Inc $635,997 NA 342 Childe Harolds 37027 2/27 Kamtarin Farzad; Kamtarin Shahpar Frautschy Jeanie; Frautschy Thomas $634,500 $145 102 Princess 37064 2/17 Brunson Jerry R Jr Burnswick Const Co. Inc $630,000 NA 5028 Rockport 37064 2/28 Stone Christine; Stone Paul Nvr Inc; Ryan Homes $629,183 NA 2026 Valley Brook 37027 2/24 Byers John; Byers Vanessa Chan Grace Chee San; Ngo Huy J $625,300 $181 6764 Falls Ridge 37046 2/24 Warner Jenelle M; Warner Robert J Jones Co. of TN LLC $625,000 NA 1624 Diamond 37064 2/2 Kondlapudi Sushma Reddy; Vadlakonda Suman Mohr Connie M; Mohr Monte H $625,000 $138 6014 Maysbrooke 37064 2/1 Procopio Joseph; Procopio Maura Ann Ford Mike Custom Builders LLC $624,124 NA 2013 Daylily 37067 2/14 Pirtle Mark; Pirtle Mary Leigh Muphy Michael; Murphy Debra; Murphy Michael $622,500 $164 459 Wiregrass 37064 2/2 Sander Jeffrey P Trust Regg George J Jr; Regg Patricia L $622,000 $196 4012 Blossom Trail 37064 2/13 Barton Timothy A Insignia Homes LLC $621,800 NA 5024 Rockport 37064 2/1 Dodge N P Jr; National Equity Inc Reiser Bethany; Reiser Ralf $620,000 NA 121 Addison 37064 2/21 Bailey Rachael Marie Rightmyer Johnna; Rightmyer Rob $615,000 $182 1124 Jewell 37064 2/24 Badgett Margaret Lynn Rev Trust Broderick Martha A & Michael E Broderick Rev Trust $615,000 $207 661 Springlake 37064 2/14 Callard Martha C; Callard Robert E Upshaw Cheri Jill; Windings Judy C $614,500 $178 1989 Eulas 37135 2/10 Garcia Gerardo De La Torre Regent Homes LLC $611,825 NA 9812 Glenmore 37027 2/13 Du Thach H; Truong Thy A Beazer Homes LLC $610,501 NA 9411 Highwood Hill 37027 2/14 Laffer Allison; Lindsey Jonathan Roque Antonio; Roque Melissa L $610,000 $155 1664 Sunset Park 37135 2/28 Roberts Samuel M; Roberts Tehri K Bryant Johnny W; Bryant Joyce M $610,000 $186 367 Circuit 37064 2/10 Mathews Jonathan C; Mathews Robin L Gregg & Rains Building Group LLC $608,000 NA 116 Stream Valley 37064 2/22 Wine Tyler J Lewis Brenda $606,900 NA 4062 Old Light 37014 2/28 Rozuk Jane M; Rozuk Thomas J Drees Premier Homes Inc $606,000 NA 9570 Dresden 37027 2/28 Friedman Richard Allen; Friedman Susan Terry Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Partnership $601,260 NA

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 4127 Betty Ford 37130 2/6 Tennmo Prop LLC Phillips Claude D; Phillips Connie; Phillips Jennifer B; Phillips Wayne $736,700 NA 1430 Georgetown 37129 2/1 Lampley Caroline B; Lampley Travis M McIntosh David O; McIntosh Patricia A $545,000 $146 6751 Burnt Knob 37129 2/6 Smith Alonna L; Smith Earl R Jr Excel Builders LLC $538,000 NA 512 Liberty 37167 2/10 Bailey Donna; Britt David W Russell Agnes T; Russell Ricky Dale $520,000 $123 1632 Breckenridge 37129 2/1 Fitch Jason M; McFaddin Valerie Y Lampley Caroline; Lampley Travis M $519,900 $189 1067 Old Salem 37129 2/6 Vulcan Holdings LLC Hays Angelina $510,000 $306 3333 Clovercroft 37130 2/6 Mimms Heather; Mimms Joshua Southern Classic Homes LLC $505,000 NA 114 Bilbro 37130 2/6 Hazlett Katherine L Beach Joseph Clay; Beach Paula A; Beach Paula Annette $500,000 $579 2377 River 37129 2/14 Parker James Jefferson; Parker Melisa Davis Gardner Oscar D; Gardner Sharon L $490,000 $145 4417 Attleboro 37128 2/16 Jones Carol A Rev Trust; Jones Donald E Rev Trust Southern Lifestyle Homes LLC $487,303 NA 447 Annadel 37128 2/16 Gobbell Beverly Walsh; Gobbell Richard C Jefsen Joyce A; Jefsen Stephen M $480,000 $158 5328 Sherrington 37128 2/15 Gale Gary G II; Gale Tamanette F Metzger Brian; Metzger Bryan; Metzger Heather $460,000 $124 117 Rock Bluff 37135 2/14 Dyson Jarrett P; Dyson Shauna Nicole Michaels Homes LLC $446,600 NA 2732 Craythorne 37129 2/14 Beuerlein John Young Neil; Young Sharon $435,000 NA 504 Milesdale 37167 2/24 Cox Christy E; Cox David L Simpson Linda B $415,000 $290 8960 Big Oak 37129 2/23 Sipp Amy Luette; Sipp Robert L Stuver Dianna L $415,000 $161 2815 Avington 37128 2/6 D Arezzo Family Trust The; Darezzo Family Trust The Nordin Christian S; Nordin Denise $401,290 $113 5610 Glenalden 37167 2/1 Fite Tabitha DR Horton Inc $398,893 NA 112 Bonifay 37167 2/7 Green Michael D Hernandez Jose Acevedo $398,500 NA 2312 Lionheart 37130 2/14 Panyavong Khampheng; Panyavong Pasitsom Michaels Homes LLC $395,000 NA 1419 Rhonda 37037 2/6 Greene Justin LDL Const Inc $394,900 NA 2343 River Terrace 37129 2/6 Smith Kristy A; Smith Randall L Jr Lynch Eric B; Lynch Michele A; West Linda Lynch $390,000 NA 4729 Kingdom 37128 2/27 McArdle Ashley S; McArdle Matthew C Lennar Homes of TN LLC $389,953 NA 3246 Potts 37086 2/22 Rappe Terri L L&E Prop Dev & Cont Inc; Resha & Sams Dev & Cont Inc $389,900 NA 11098 Rockvale 37153 2/14 Retter Stuart; Retter Susan M Burns John Const Inc $386,000 NA 8004 Shelly Plum 37128 2/7 Scott Jamin B; Scott Matthew T Harney Homes LLC $380,000 NA 5025 Hannah 37128 2/7 Martin Benjamin D; Martin Christina B Ramsey Elizabeth; Ramsey Keith $379,000 $117 3200 Landview 37128 2/27 Hale Christina; Hale Mark Boisseau Adam; Boisseau Toni Stark; Stark Toni $370,000 NA 1210 Bayard 37130 2/6 Barton Michael; Pardy Nancy Quesenberry Samuel Gene; Quesenberry Zenith Kay $368,000 $134 2605 Miranda 37128 2/14 Konda Satya L; Thiruvengadam Praveenkumar Beazer Homes Corp; Beazer Homes LLC $362,180 NA 2970 Navajo 37127 2/15 Lux Christopher L; Lux Dalene P Sinquefield Chase; Sinquefield Greta $359,900 $119 6851 Buffalo 37128 2/24 Farless Steven Nicholas Morgan & Son Homes Inc $359,900 NA 5319 Abbottswood 37167 2/21 Dutton Traci M; Wald Michelle C Celebration Homes LLC $357,040 NA 326 Kevin 37129 2/10 Sims Geoffrey; Sims Pamela Barr Wanda M $355,000 $103 3324 Hampton Turner 37128 2/6 Casteel Heather; Casteel Jason K Southern Lifestyle Homes LLC $354,900 NA 1836 Jose 37130 2/14 Bandy Angela G; Bandy Jeffrey L Black Mountain Builders LLC $354,900 NA 611 Palisade 37129 2/6 Adcock Amy; Adcock Jameson Jennings Ashley; Jennings Terry $354,000 $132 5206 Ladybug 37129 2/22 Fee Lisa K; Fee William R Michaels Homes LLC $353,550 NA 707 Burgandy 37167 2/21 White Charles H; White Theresa A Samuel Butler Justin S $349,900 NA 1117 Timber Creek 37128 2/21 Garland Brandie Rena; Garland Robert Joseph Paran Homes LLC $348,990 NA 3913 Merryman 37127 2/14 Dacus Brent D; Dacus Denise R Caywood Builders LLC $347,215 NA 2423 Dewdrop 37128 2/6 Barrett Kristina Lee Mohr Brian J; Mohr Leslie A $342,900 NA 2323 River Terrace 37129 2/27 Gregory Christopher B; Gregory Sandra H Landmark Homes of TN Inc $340,000 $121 6519 Tulip Tree 37128 2/1 Norris Derrick Q; Norris Kasey N DR Horton Inc $336,322 NA 1311 Sweetspire 37128 2/9 South Joshua; South Megan Bailey Donna Sue $335,000 NA 6590 John Sams 37086 2/2 Davidson Anita; Davidson Mario Turner Ross A; Turner Tracey C $335,000 $117 418 Foundry 37128 2/7 Cawthorn Christoffer Jennings Susan M; Jennings Todd $332,000 $112 107 January 37129 2/6 Hutchinson Cynthia Scott; Hutchinson Richard Mark Jones Karen B; Jones Wendell T $325,000 $423 3007 Regency Park 37129 2/7 Hardiman Janette; Hardiman Jonathan M Gouws Dana E; Gouws Johannes Van Eeden $325,000 $115 2665 Jefferson 37129 2/27 Owens Frances D; Owens Samuel G Gilley Gary Bruce; Gilley Melissa; Gilley Millissa M $324,000 $146 3309 Glebe 37128 2/27 Jones Lauren B; Whitney Alfred Y Henley Donald Const LLC $320,000 NA 2232 Sassafras 37128 2/1 Mattingly Donna; Mattingly Gary Carlton Dorothy A; Fladung Dorothy A; Fladung Robert J Jr $320,000 $140 2102 Moccasin 37129 2/14 Smith Glenn; Smith Mary Ford Colin M; Ford Karen $319,900 $115 5240 Middlebury 37128 2/14 Carroll Larry Sean JFST LLC $319,400 NA 2143 Stone Center 37128 2/10 Jewett Nancy L; Jewett Paul C Terranova Dev Corp $319,000 NA 2311 Northwoods 37130 2/1 Segars Harold Hoyt III Tomko Jason T $315,000 $105 4310 Puckett Creek 37128 2/15 Davidson Thomas C Fraser Paul B; Frasier Annette L $315,000 NA 4358 Sulphur Springs 37129 2/13 Jones Judy Ellen; Jones Vernon Andrew Dunaway David Miles; Dunaway Teresa Jones $312,100 $208 1111 Rutledge 37153 2/27 Thomas David E; Thomas Sharon M Brooks Chris Allen; Brooks Jennifer Ann $312,000 $118 2113 Grandstand 37085 2/8 York Darrell W; York Tabitha D RHB LLC $309,900 NA 130 Sayre 37127 2/13 Martz Frieda; Martz Ralph King Johnathan; King Melissa $309,000 $117 4402 Maplestone 37167 2/2 Lie Swi Kwung; Wibowo Arie; Wiendarno Andrew Landmark Homes of TN Inc $305,145 NA 3347 Mosey 37127 2/22 Baldwin Janet; Baldwin Matthew Fisher Donald N; Fisher Sharon K $304,900 $120 5207 Ladybug 37129 2/16 Keith Thomas E; Owens Kimberly N Michaels Homes LLC $302,787 NA 2019 Creekwalk 37130 2/27 Bassie Susan A; Behrens Martin F Bowman William C Estate; Halfacre Mary Bowman; Halfacre Mary Bowman Personal Representative $300,000 $99 941 Manson Crossing 37128 2/2 Hudson Tyler DR Horton Inc $300,000 NA

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1065 Sir Francis 37066 2/9 Blosser Kendall C; Blosser Michael W Clemens Family Rev Living Trust $1,750,000 $255 1469 Boardwalk 37066 2/14 Milleman Jeffery Lee; Milleman Kimberly Ruth Charles & Nancie Read Trust $1,485,000 $251 125 Tattnall 37066 2/2 Williams Kristen D; Williams Kristopher B Davenport Linda $775,000 $157 856 Plantation 37066 2/16 Cummings Sara Jennifer Uhl Trust $730,000 $159 127 Tattnall 37066 2/9 Stokes Cameron V; Stokes Katrina M Stokely Andrew W; Stokely Crystal D $724,900 $173 119 Breakwater 37075 2/1 Garrott Kimberly; Garrott Philip Farmer Pamela; Farmer Robert Donald $690,000 $245 3038 Highway 25 37048 2/1 Shelton Mary A; Shelton Matthew K Foote Kristen M; Foote Richard L $649,000 $773 117 Tattnall 37066 2/16 Landry Dwayne; Landry Lorie Walker Alexandria; Walker Ronald E $619,900 $114 1037 Cherry Springs 37048 2/2 Cuskey Michael R; Cuskey Wendy S Edwards Carol Ann; Edwards Michael D $585,000 $128 1176 Madison Creek 37072 2/21 Bailey Bethany; Bailey Devin Chase Venable Mary Leah; Venable Sam $560,000 $125 908 Plantation 37066 2/16 Yepes Javier Enrique Morris David Scott; Morris Elizabeth Sanger $515,000 $106 940 Plantation 37066 2/16 Hy Irrevocable Living Trust Atmore Jessica; Atmore Michael $512,000 $125 139 Caudill 37075 2/10 Bainer Sean; Green Marguerite Victoria Refreshco LLC $507,900 $111 1443 Long Hollow 37066 2/22 Paier-Mullan Nicole Herring Carol E; Thibodeau Carol E; Thibodeau Jon $420,000 $126 154 Wynridge 37072 2/27 Sparks David P; Sparks Diane R Naquin Cynthia K; Naquin Rodale D $405,000 $112 1027 Brixton 37075 2/14 Ingram Jason; Ingram Michelle Parry Stephanie; Parry Timothy $395,000 $109 114 Lake Terrace 37075 2/15 Granato Emily S; Granato Joseph F Shoemake Brenda L $382,000 $167 2529 Steeplechase 37066 2/16 Passmore Dora; Passmore Matthew S Stout Joe B; Tripp-Stout Elizabeth A $379,000 $126 1262 Twelve Stones 37072 2/8 Coleman Kendra S; Coleman Richard W Brake Jeffrey W; Brake Kimberly D $373,900 $105 1026 Morning View 37066 2/6 Biton Moises M; Biton Priscilla Grace Rice Norma $360,000 $134 134 Fieldcrest 37075 2/24 Rollinson Ann; Rollinson Mark Sherwood Heidi; Sherwood Matthew M $355,000 $84 1015 Cabriolet 37066 2/10 Harris Amanda M; Harris Charlie J Smith Charles C III; Smith Kinsley A $355,000 $141 100 Mayfield 37075 2/1 Likens Cathy L; Likens John W Moore Briggette D; Moore Rick L $350,000 $107 1003 Grider 37066 2/24 Barr Mary Catherine; Barr Michael David Overholser Ryan; Overholser Traci $349,999 $90 112 Pilot Knob 37075 2/27 Howard Jeffrey S; Howard Kathryn Dongas Maria $345,000 $93 206A Drakewood 37148 2/3 Law Christina L; Law Paul D Gibson Charles K; Gibson Patricia H $340,000 $128 101 Woodhaven 37075 2/2 Merryman Andrea; Merryman Travis Fecke Dale H; Fecke Joseph F $335,000 $106 113 Highland 37075 2/14 Brooks Kelly R Crismon Family Living Rev Trust; Crismon Jean B $325,000 $118 1015 Harmony 37075 2/1 Csh Property One LLC Harris Amanda M; Harris Charles J $317,900 $107 314 Hunters 37075 2/13 Barile Kathleen M; Georgakopoulos Kerri Bumbalough Betty L; Bumbalough Robert L $315,000 $157

