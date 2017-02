Top Middle Tennessee residential transactions for January 2017

VOL. 41 | NO. 7 | Friday, February 17, 2017

Top residential real estate sales, January 2017, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1854 Laurel Ridge 37215 1/27 Singleton Steven D; Singleton Christine C Cook Joseph C Jr; Cook Judith E $2,100,000 $308 3657 Richland 37205 1/6 Balser Jeffrey; Balser Melinda S Mike Ford Custom Builders LLC $2,083,379 NA 4533 Alcott 37215 1/5 Roe John H Jr Cook Thomas W III; Cook Caroline Bridges; Cook Caroline B $1,750,000 $299 3715 West End 37205 1/27 Wehrly Holdings LLC Lanford Gregory B; Lanford Brigitte B $1,730,000 $363 4512 Price Circle 37205 1/4 Donnelley Laren Branum Jerome; McNeil Rachel Rebekah; McNeil Joshua David; Rosenthal Kate $1,725,000 $223 705 Belle Meade 37205 1/20 Belle Meade Residential LLC Bueno Rueben Jr; Ferry Dana $1,600,000 $1,564 866 Glendale 37204 1/4 Black Christopher J; Black Ellen A Barlow Builders LLC $1,587,906 $559 2209 Cumberwell Close 37027 1/19 Bailey Joshua A; Bailey Allison Jenkins Brandon; Jenkins Caroline; Lucas Caldwell $1,500,000 NA 3 Annandale 37215 1/23 Nelson John; Nelson Jennifer K Longie Rick B; Longie Danae A $1,420,000 $294 814 Westview 37205 1/18 Rutledge Grant; Rutledge Rebecca Morris John; Morris Mariann W $1,395,000 $318 4308 Warner 37205 1/19 Morris John J; Morris Mariann W Filson Jerry Anne; Filson Ronnie L $1,325,000 $307 1317 Beddington 37215 1/26 Nord Charles Andrews; Nord Angela L Beech Derrick J; Montgomery Kevin D $1,160,000 $181 4405 Sheppard 37205 1/4 Ehrig Brian J; Ehrig Brian Jason; Ehrig Sheetal M; Ehrig Sheetal Modi Orr Jefferson C; Orr Lori S $1,075,000 $283 3415 Hopkins 37215 1/18 Moats Edwin Andy Kinsley Carrie A; Kinsley Tristan $1,010,000 NA 927 Kirkwood 37204 1/10 Snodgrass David J; Snodgrass Melody W Southern Elite Custom Homes LLC $1,000,000 NA 5453 Camelot 37027 1/25 Cox Michael; Cox Debbie Oak Hill School; First Presbyterian Church At Nashville $980,000 $123 3921 Albert 37204 1/13 Kirkwood Derrick; Kirkwood Joanna Kendrick Group LLC $959,900 NA 308 Page 37205 1/23 Scruggs Julian Cooley IV; Scruggs Laura Graham Stapleton Christopher A; Stapleton Morgane Hayes; Wiatr Kris $950,000 $268 1928 Edenbridge 37215 1/26 Gillmor Matthew Dale; Gillmor Stephanie Kirkpatrick Philip M; Kirkpatrick Douglas P $935,000 $154 2105 Chickering 37215 1/19 Barnett Jason Cory; Barnett Jennifer Rebecca Hargrove Michael Lee; Hargrove Mary Beth $933,000 $246 3416 Hopkins 37215 1/25 Yates Trent Meek; Yates Alexandra 3416 Hopkins Partners LLC $915,000 $436 2254 Castleman 37215 1/19 Bisig Courtney; Bisig Nicolas Bockman Jason $904,205 NA 6024 Bresslyn 37205 1/19 Sloane Danielle M; Sloane Charles A 6024 Bresslyn Road Trust $895,000 $232 3315 Nevada 37209 1/30 Hemmert Jack; Miller Ginger Jones Larry $885,000 NA 3737 West End 37205 1/13 Dezevallos George C Family Trust; Wells Charles Edmon Estate; TN Qtip Trust $882,500 $258 3014 Brightwood 37212 1/18 Heath Jane A; McWilliams Rita; Heath Kenan J D; Messick William Kolin Kumar; Kolin Jill Kanter; Kolintuwadi Kumar Balasubramnian; Kolintuwadi Kumar $870,050 $244 2513 Linden 37212 1/10 Towns Robert III; Towns Marcy Johnson Jeremiah; Johnson Ashley $868,000 $252 832 Clayton 37204 1/9 Olson Rachel; Olson Eric Magness Group Inc $858,467 NA 3506 Franklin 37204 1/18 Riggs Casey Walter Brown John P; Brown Anne K $855,000 $225 42 Wyn Oak 37205 1/3 Lesky Douglas A; Steele Jeffrey R Mize Phillip; Mize Monique $853,600 $159 929 Acklen 37203 1/11 Winkle Elizabeth Randall; Winkle Peter C Kathleen Blair Willoughby Rev Trust $853,000 $355 104 Ransom 37205 1/12 Cain Ryan M; Cain Roy M Barlow Builders LLC $842,382 NA 1002 Old Hickory 37027 1/27 Gardner Charles; Gardner Kimberly Zenker Joseph E; Zenker Robin H $835,000 $175 4212 Sneed 37215 1/5 Focus Builders LLC Marks Tracy $825,000 $261 208 Woodford 37215 1/27 Ryan Patrick; Ryan Susan Hartle Katherine T; Hartle Daniel J $818,000 $204 1128 Granny White 37204 1/30 Crawford Eric Davis Shayna D Humphrey Rev Trust $807,000 $194 1212 Laurel 37203 1/27 Lamb Kevin D; Lamb Sharon Ray Clifford T; Ray Andrea J; Whittington Andrea J $774,900 NA 703 Clearview 37205 1/13 Howorth William N; Howorth Camellia Hatch Rev Living Trust $760,000 $235 1107 Biltmore 37204 1/24 Hill Joseph C; Hill Lisa G Aspen Builders LLC $757,500 NA 1014 Glendale 37204 1/17 McDearmon Ryan L; McDearmon Kristen E Lovelace William Y; Lovelace Brooke Myrick $754,900 $255 4105 Estes 37215 1/18 Hocking Kyle Mitchell; Hocking Heather Mayzell Rutledge Grant Paul; Rutledge Rebecca Elizabeth $740,000 $207 1516 Otter Creek 37215 1/24 Hsu Lynn Y; Dwyer Sean R Watson Geoffrey; Watson Ashley $735,000 $227 813 Saussy 37205 1/25 Merkelz Kurt; Merkelz Brenda Morris Philip; Morris Tina $725,000 $171 302 54th 37209 1/18 Barbara A Columbia Living Trust Cadence Const LLC $724,000 $767 221 Lauderdale 37205 1/17 Finley Jeremy R; Finley Rebecca H Gregory Elizabeth V $720,000 $322 3300 Felicia 37209 1/24 Fugger Mark Heithcock Const LLC; Henderson Susan $717,000 NA 1033 Draughon 37204 1/30 Heinemann Carl M; Heinemann Marnie R Tenpenny David N; Tenpenny Penny S $709,000 $281 704 Crescent 37205 1/23 Davidson Robert A; Davidson Haley L Colclasure Co LLC $705,586 NA 221 Scott 37206 1/5 Burgevin Michael; Fazio Frank Vermeeren Charlotte $700,000 $444 1603 Eastside 37206 1/4 Tolbert Randi B; Tolbert Joshua G Echo Five LLC $699,900 $488 604 Hume 37208 1/12 Keene Kyle E; Keene Sarah J Norris Brian $695,000 $729 1613 Glen Echo 37215 1/4 Hoang Loc Weekley Homes LLC $680,000 NA 846 Clayton 37204 1/5 Flittner-Gilmore Rev Living Trust; Gilmore Joshua; Flittner Abigail Bonner Builders Inc $679,000 NA 5922 Cane Ridge 37013 1/13 Dawson Bryan A; Dawson Shelly A McElwain Ian E $675,000 $179 903 Estes 37215 1/5 L&H Building Group LLC Desprez Patricia W $675,000 $165 2803 Hazelwood 37212 1/9 Burks Barney IV; Burks Bree JGLAC GP $673,890 NA 1004 South 37203 1/20 Overton Matthew Thomas Cates Builders LLC $671,111 NA 1212 Laurel 37203 1/23 Hayes Family Trust Lutz John M $670,000 NA 1426 15th 37212 1/24 Vukovic Adam J2K Builders LLC $669,900 NA 50 Wyn Oak 37205 1/12 Brumm Sherri A; Dodd Andrew; Dodd Laurie Smith Martha Jane; Bilbrey Matthew N $665,000 $208 6036 Sedberry 37205 1/23 Welch Christopher A; Welch Lauren S West End Circle Prop $662,786 NA 914 Acklen 37203 1/4 Simpson Gregory P; Simpson Rebecca Chance Bryan A; Chance Randy E; Gleaves John $661,500 NA 1103 Archer 37203 1/4 Manning Scott; Manning Kristen Archer Development LLC $657,050 NA 733 Newberry 37205 1/10 Dagostino Jonathan; Dagostino Jade Melton-Patrick Rosaland J; Excel Builders of TN $645,000 $318 2351 Old Hickory 37215 1/11 Brown Donald C; Brown Elizabeth A Frensley Robert O Estate $642,500 $163 709 Vosswood 37205 1/19 Setchfield Tracy Hessel Barbara Valdes; Hessel Brent David $639,000 $225 1121 Archer 37203 1/4 Manning Scott J; Manning Kristen M Archer Dev LLC $637,050 NA 1515 Ashwood 37212 1/18 Cornell Rebecca A; Cornell Jimmie Allen Jr Brown Taylor Gerber; Brown Elliott G $635,000 $294 310 Chamberlin 37209 1/4 Wilcocks David Bna Investments GP $632,982 $586 1302 7th 37208 1/25 Moore Chad Allen Gramercy Germantown LLC $626,790 NA 2815 Kirkwood 37204 1/27 Zenk Chelsea E Bockman Jason $620,000 NA 6319 Valley 37205 1/23 East Valley Trust Howell Tal L; Cox Charles M $620,000 $178 1304A 7th 37208 1/30 Stines Andrew E; Stines Alyssa A Gramercy Germantown LLC $619,900 NA 906A Caruthers 37204 1/9 Surasky Jared; Siddall Whitney Evans David; Kennedy Jordan; Evans Jordan; Evans Jordan Kennedy $615,000 NA 1221 Old Hickory 37027 1/6 Ernst Nicholas C Gendron Ernie; Gendron Jennifer $615,000 $827 124 Wentworth 37215 1/11 Haitas Matthew; Haitas Lauren Stark Robert W; Stark Jennifer P $611,500 $187 1210 Hawkins 37203 1/3 Mariani Marc Lot 1 Partners LLC $610,000 NA 10 Valley 37205 1/11 McLaughlin Fred; McLaughlin Laura Richardson Albert W; Richardson Albert William; Richardson Pamela S $600,000 $217 702 Bowling 37215 1/19 Armistead Chelsea; Thornton Ashley Lynn C Doramus 2016 Rev Trust $600,000 $184

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 4330 Chapel 37067 1/30 Brown Paul E Crum Maria F; Crum Stuart R $2,650,000 $351 3308 Running Springs 37064 1/9 Frazier J T; Frazier Maria Teresa Vazquez Wright Margaret B; Wright Ronald S Jr $1,650,000 $233 214 Poydras 37069 1/31 Gorman Dina M Tobin; Gorman Slayton P; Tobin Gorman Dina M Trace Const Inc $1,500,536 NA 318 Lionheart 37067 1/5 Kelly Lisa H; Kelly Mark C GP Luxury LLC $1,200,000 NA 1495 Kellywood 37027 1/17 Otto Maryann; Otto Robert Schumacher Homes LLC $1,075,000 NA 1700 Championship 37064 1/18 Tolari Elizabeth; Tolari Geno Reagan Susan H; Reagan Willard J $995,000 $174 1885 Charity 37027 1/3 Frazer Joanne P; Frazer Robert Bruce Drees Premier Homes Inc $976,058 NA 9531 Midlothian 37027 1/20 Cook Bradley James 1000 Leaves LLC $950,000 $126 1867 Barnstaple 37027 1/31 Casey Heather M; Casey Timothy J Turnberry Homes LLC $908,692 NA 2309 Harts Landmark 37069 1/31 Webb David; Webb Diane Trace Const Inc $899,900 NA 9232 Weston 37027 1/3 Cleator John Henry; Cleator Maureen Pollack Brian E; Pollack Patricia M $890,000 $217 733 Green Hill 37027 1/9 Nayagadurai Arul; Subhashini Arul Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Ltd Part $879,649 NA 1848 Wadebridge 37027 1/3 Lee Charles A; Lee Katherine B Drees Premier Homes Inc $852,797 NA 6013 Martingale 37027 1/13 Milam Donnel; Milam Robert G McKnight Julie C; McKnight Lawrence Kevin $850,000 $267 6341 Wildwood 37027 1/30 Dongas Brent B; Dongas Maria Dalamar Homes LLC $839,422 NA 379 Childe Harolds 37027 1/30 James Susan V; Wilkens Ken Donahue Michelle M; Donahue Rafe M $827,500 $129 518 Midway 37027 1/13 McKnight Julie C; McKnight Lawrence Kevin Howard Margaret; Howard Michael James $825,000 $157 605 Cheshire 37069 1/18 Randolph Bonnie F; Randolph Patrick F Hartness Martha Suzanne $815,000 $127 6327 Canterbury Close 37027 1/30 Caldwell Kenneth M; Caldwell Tina B Brittin Geoffrey M; Brittin Jirapa K $810,000 $135 9503 Ashford 37027 1/9 Sundaramoorthy Munirathinam; Sundaramoorthy Shanthi Roth Robert M; Roth Teresa K $807,700 $150 5105 Fountainhead 37027 1/3 Boerman Melissa J; Boerman Steven J 5105 Fountainhead Dr Trust $799,000 $190 4107 Old Light 37014 1/19 McClaran Tiffany R Gregg And Rains Building Group LLC $770,895 NA 417 Oldenburg 37135 1/17 Gibbons Erica; Gibbons John Legend Homes LLC $756,975 NA 72 Governors 37027 1/10 Russell Laura Beth; Russell Scott B Scallions Amanda Lynn; Scallions Steven Eric $745,000 $171 225 King Arthur 37067 1/31 Schmahl Kathleen B; Schmahl Robert K Eden James D $710,000 $188 120 Lewisburg 37064 1/18 Anderson Cameron; Anderson William Reid Nelms Dana B; Nelms Danny A $705,000 $265 5309 Old 96 37064 1/27 Leipers Corner GP Cross True; Tat Harley $700,000 $385 1808 Legacy Cove 37027 1/3 Barad Udaykamal H Cannon Christopher L; Cannon Esha $699,900 NA 9504 Ashford 37027 1/30 Noble Jack Henry; Noble Sondra Dunn Becker Diane L; Becker Paul R $698,695 $178 4095 Old Light 37014 1/20 Welter Family 2008 Irrevocable Trust Dac Homebuilders LLC $691,808 NA 2659 Sporting Hill Bridge 37179 1/17 Hammond Brandon Blake Pfluke Lena A; Pfluke Ronald M $690,000 $167 821 Murfreesboro 37064 1/19 Birch Adam E; Birch Ashley H Barlow Builders LLC $685,000 NA 9248 Holstein 37135 1/30 Vichidvongsa Phoukhaothong; Vichidvongsa Siripaseut Turnberry Homes LLC $683,310 NA 4214 Buckeye 37014 1/3 Barlow Deana J; Barlow William E Legacy Homes of TN LLC $680,314 NA 6311 Milbrook 37027 1/30 Wiedman Brenna G; Wiedman Christopher B Trone James; Trone Misty $680,000 $281 1212 Roundgrove 37027 1/23 Donna And Lee Rev Trust; Lee And Donna Rev Trust Tuscany Prop LLC $665,000 NA 259 Keswick Grove 37067 1/30 Luecke Ernie; Mather Sarah E Kinder Mitch Dev LLC $660,000 $180 531 Leanne 37069 1/24 Fay Jordan B; Fay Virginia S Lamb J Kevin; Lamb Linda P $650,000 $188 9453 Highwood Hill 37027 1/30 Lynch Christina A; Lynch Kevin M Velasquez Andrea Rev Living Trust $650,000 $183 1725 Barker 37179 1/12 Lanning Justin W; Lanning Nikki Roland Chad; Roland Jennifer $650,000 $306 9962 Lodestone 37027 1/6 Lindsley Ashley Joell; Lindsley Philip Joseph Lane Ethan K; Lane Kimberly J $649,000 $176 5124 Falling Water 37135 1/20 Ramos David; Ramos Kelly Dac Homebuilders LLC $645,612 NA 111 Mealer 37067 1/5 Torcasio Georgianne; Torcasio Marco Hamm Dennis Kyle; Hamm Teresa A $645,000 $149 9572 Dresden 37027 1/17 Odubeko Ashley M; Odubeko Junaid Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Partnership $638,597 NA 803 Fontwell 37064 1/20 Ward Kathy Jean Nsh Nashville LLC $629,011 NA 9314 Concord 37027 1/24 Davis James; Sepanik Alicia M Woodall Gilbert E Jr; Woodall Sarah B $625,000 $155 9110 Holstein 37135 1/27 Brumfield Jane; Brumfield Steven Turnberry Homes LLC $617,195 NA 421 Tinnan 37067 1/24 McCoy Mack; McCoy Marika Levis Juanita $615,000 $198 1123 Pin Oak 37027 1/26 Michael Amira; Michael Hany Kivilaan Andres; Kivilaan Tina N $610,000 $146 4670 Murfreesboro 37067 1/17 Leon Jose L Garcia; Magana Yazmin Garcia Brandon James Wallace; Brandon Laura M $610,000 $167 307 Mansfield 37069 1/13 Allen Charles B; Allen Donna J Dawson Bryan A; Dawson Shelly $607,900 $185 1114 Eckerton 37135 1/13 Utley Craig; Utley Shelly Troy Drees Premier Homes Inc $604,323 NA 1108 Waterbridge 37135 1/25 McAllester Andrew D; McAllester Dana L Drees Premier Homes Inc $602,490 NA 1005 Fair 37064 1/27 McGrew Shirley K Hinton Julie A $600,000 $177

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 8265 Lascassas 37085 1/10 Magliacano Joseph M Butler Samuel A; Butler Sharon R $555,000 $157 1146 Compton 37130 1/5 Dufrene Lilly S; Dufrene Travis G Anderson Sam Const Inc $550,000 NA 3870 Shores 37128 1/13 Attermeyer Dorothy Living Trust The Frazier Timothy; Frazier Tracey $540,000 $139 1527 Anatole 37130 1/4 Douglas Charles; Douglas Patrease Williams Michael E; Williams Tammy M $530,000 $135 110 Annadel 37128 1/30 Jones Amy; Jones Timothy Hutsell Kristina; Hutsell William D $500,000 $217 1938 Central Park 37130 1/4 McElroy Larry; McElroy Nancye Hooper Robbie M; Hooper Thomas L III $485,000 $141 1765 Lovvorn 37037 1/9 Utterback Sarah; Utterback Zachary McAfee Marilyn C; McAfee Thomas B $482,500 $119 4515 Pretoria 37128 1/18 Hughes Robert; Hughes Stacey Holmes By Design LLC $480,206 NA 813 Stone Mill 37130 1/17 Jackson Cameron; Jackson La Tonja; Jackson Latonja Laurel Brook Homes Inc $470,000 NA 8025 Shelly Plum 37128 1/30 Denton Bryan Sr; Denton Susan R Harney Homes LLC $469,900 NA 4930 Central Valley 37129 1/5 Lewis Julie P; Lewis Kevin M Stacey Dwayne; Stacey Holly $463,500 NA 205 University 37130 1/5 Joaquin Dan; Joaquin Pam Bowers-Grace Patricia L; Grace Patricia L Bowers; Grace Stephen W $450,000 $120 100 New Dawn 37153 1/9 Hoesli Shane; Hoesli Shannon Huffman Darrell $449,000 NA 189 Beverly Randolph 37129 1/27 Matthews Derrick A; Matthews Janel L Heritage Custom Homes Inc $439,900 NA 2262 Central Valley 37129 1/5 Campbell James R Jarrell Jimmy W; Jarrell Patsy A $435,000 $181 706 Dallas 37130 1/13 Maddox Charles; Maddox Robin Jackson Const LLC $420,000 NA 1209 Dayclear 37129 1/10 Retzlaff Jason M; Retzlaff Mary Paran Homes LLC $418,849 NA 350 Baxter 37130 1/12 Powers Cynthia M Dewey Amy L; Dewey Stephen P $415,000 $110 1688 Newport 37086 1/25 Oster Mark Henry; Oster Penny Lynn Alexander George $410,000 NA 2327 Garrison 37130 1/27 Bowling Herbert M III; Bowling Kellie M Bangs Living Trust $400,000 $133 1220 Cherry 37129 1/30 Ho Jui-Lien Chou Rudd Charlotte R $400,000 $157 3513 Titus 37128 1/4 Baines Donald R; Baines Melanie Devault Homes Inc $399,900 NA 4528 Garcia 37128 1/26 Sloan Bruce Masterson Homes Inc $397,900 NA 1195 Ben Hill 37135 1/5 Franzer Kevin Yee; Franzer Kimbaly Anne Norfolk Homes of Nashville Inc $393,500 NA 4021 Manson 37129 1/17 Francis Robert E; Gill Jeffrey L Hagood Paul G; Majors W Frank $391,950 NA 5221 Stonewood 37167 1/18 Schleeter Davalynn K Powers Cynthia Michelle; Thornton Dorothy Euvema $390,000 $108 3038 Saint Johns 37129 1/10 Fearus Allyson; Fearus James Belsky Janet K $389,000 $107 1423 Oak 37128 1/30 Felice John D II NVR Inc; Ryan Homes $386,110 NA 5411 Saint Ives 37128 1/30 Wright Gary Eugene II; Wright Jessica L Feuerbacher John E; Feuerbacher Kim A $385,470 $126 2013 Higgins 37130 1/20 Hudson Brian C; Hudson Rhonda J Horton Ronald; Horton Teruyo Matsumoto $385,000 NA 2023 Woodcliff 37167 1/24 Duncan David Dogwood Financial Services; Dogwood Financial Services LLC $379,900 $107 4457 Maryweather 37128 1/9 Sutherland Joy L Brewer Cheryl A; Brewer John F III $377,500 NA 7808 Knobsdate 37167 1/18 Johnson Dennis; Johnson Gerald; Johnson Laura Beth Southwest Properties LLC $366,675 NA 2316 Lionheart 37130 1/19 Hidayati Siti; Walck Jeffrey Michaels Homes LLC $365,000 NA 2106 Higgins 37130 1/4 Spranklin Susanne G Dufrene Lilly; Dufrene Travis $364,900 $113 2378 Cason 37128 1/10 Limbaugh Carl Frank; Limbaugh Patricia A Trotter Deborah L; Trotter George M $360,000 NA 905 Promise 37128 1/10 Jarrell Jimmy W; Jarrell Patsy A Lennar Homes of TN LLC $360,000 NA 5613 Glenalden 37167 1/25 Thompson Akil A D R Horton Inc; Dr Horton Inc; Horton D R Inc; Horton Dr Inc $355,299 NA 1432 Lovvorn 37037 1/30 Jennings Ashley T; Jennings Terry L Solomon Lynn G; Solomon Robert H III $355,000 $167 1907 Splash 37130 1/9 Ramirez Anne Marie Honetcutt; Ramirez Frances P Moran Ave; Moran Edward $355,000 $103 3525 Titus 37128 1/4 Linder Gregory S; Linder Jessica V Excel Builders LLC $354,900 NA 5910 Sonoma 37167 1/23 Camp Jasmine Oxendine Anthony; Oxendine Darlene $352,500 NA 5008 Charles Johnston 37086 1/20 Cook Christopher; Cook Susan M Stokes James Tyler; Stokes Tisha Marie $350,000 $129 706 Burgundy 37167 1/18 Machovoe Denise L; Machovoe Donald J II Butler Scott Homes LLC $349,900 NA 117 Vaughnwood 37086 1/24 Felts Elton C; Felts Susan H Rutland Kay Charlene Estate; Rutland Ralph Estate $345,000 $194 2008 Leland 37128 1/9 Wilkerson Laura Michelle; Wilkerson Robert Wesley Blakely Sarah; Utterback Sarah; Utterback Zachary $345,000 $128 2415 Dewdrop 37128 1/4 Raque Kevin; Raque Whitney Haynes Erica Lanea; Haynes Erica Lenae; Haynes Jonathan Phillip $345,000 NA 4325 Patrick Henry 37086 1/13 Reid Lois; Reid Sammy Butler Justin S $344,900 NA 5825 Napa Valley 37167 1/24 Basta Emad; Nassif Abear A D R Horton Inc; Dr Horton Inc $341,890 NA 1014 Loblolly 37128 1/19 Montrose Denise K Bradley Henrietta S; Bradley Johnny G $340,000 $146 51 Lowry 37167 1/30 Valdez Maurice; Valdez Roksana Caleb Enterprises LLC $340,000 $155 2217 Sagewood 37128 1/30 Stolinsky Casey L; Stolinsky Kevin Jay Gingles Kimberly; Locke Sally; McCorkle Cary $339,900 NA 3308 Glebe 37128 1/13 Marshall Theresa; Richardt Sheri Lynn Henley Donald Const LLC $337,999 NA 3284 Allen Barrett 37129 1/30 Coleman Joshua D; Norris Melissa S Harding James; Harding Jo $337,400 $129 8035 Vineyard 37086 1/4 Davis Christine A; Davis Patrick L Sr Warrick Thomas Jackie $335,900 $125 2224 Sagewood 37128 1/9 Chrisman Anndrea N; Chrisman Chad M Hoesli Shane C; Hoesli Shannon $335,000 NA 7014 Venetian 37129 1/5 Dotson Carol R; Dotson Michael T Oliver Evelyn B; Oliver Jason B $332,750 NA 5322 Abbottswood 37167 1/25 Le Hoa Thi; Tran Hung Quoc Celebration Homes LLC $332,085 NA 823 Furman 37129 1/5 Whitley Amber E; Whitley Richard Z Morris Kimberly; Morris Travis J $329,900 $129 199 Almaville 37167 1/25 Hix Kevin R Gillespie Jason T Executor; Ryan Steven W Estate $327,500 $153 2004 Jose 37130 1/20 Shutes John I; Spencer Tabitha Lee Derek A; Lee Sonya M $325,000 $121 5860 Rocky Fork 37167 1/17 Musfeldt Nathan Schleeter Davalynn K; Wheeler Shannon B $320,000 $185 544 Schroer 37128 1/10 George Deborah A; George Thomas S Collins Angelita M; Holt Angelita M; Holt Charles E $320,000 NA 109 Saltville 37167 1/20 Lauer Karen McElwain; McElwain Ian Edmund Regent Homes LLC $319,000 NA 1004 Tiberius 37128 1/4 Pettitt James Philip; Pettitt Laural Marie Ole South Prop Inc $318,183 NA 5020 Lady Thatcher 37129 1/4 Jones Frederic C Michaels Homes LLC $315,000 NA 225 Red Jacket 37127 1/17 National Residential Nominee Services Inc Collins Jacquline; Collins Jesse J $313,000 $92 225 Red Jacket 37127 1/17 Allen Darryl National Residential Nominee Services Inc $313,000 $92 122 Saltville 37167 1/18 Maddox William Gary Regent Homes LLC $311,800 NA 704 Burgundy 37167 1/4 Marable John; Vannaketh Nitta Butler Scott Homes LLC $310,900 NA 1403 Rivercrest 37129 1/30 Knight Christopher Ryan; Knight Stacy N Rhb LLC $309,900 NA 2914 Saint Andrews 37128 1/9 Wattts Dominique M; Wattts Timothy Ole South Properties Inc $309,472 NA 523 Savannah 37127 1/12 Capurso Craig; Capurso Wendy Lee Govoni Johnson John E; Johnson Sherrie $309,000 $117 110 Saltville 37167 1/5 Russell Dennis K; Russell Lisa Ann Regent Homes LLC $307,250 NA 121 Cumulus 37127 1/4 Grozavescu Eric; Grozavescu Patricia Carr Tracy M; Robbins Robert; Robbins Tracy M $304,000 NA 2836 Schoolside 37128 1/30 Chamdin Adnan Berezo Christina E; Berezo Jonathan R $302,450 $106 914 Lunette 37128 1/10 Unzueta Guadalupe; Unzueta Martin D R Horton Inc; Dr Horton Inc; Horton D R Inc; Horton Dr Inc $302,000 NA 1104 Westlawn 37128 1/23 Biggs Courtney D R Horton Inc; Dr Horton Inc; Horton D R Inc; Horton Dr Inc $300,290 NA 1224 Stockwell 37128 1/23 Stone Galen C; Stone Kelsey Bogle Eric M; Bogle Melissa S $300,000 NA

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1264 Wavecrest 37066 1/18 Solon Dean Hughes Charles A; Hughes Janice $1,875,000 $320 176 Jones 37066 1/11 Brown Beth A; Brown Casey Knight Cecil W Jr; Knight Jennifer $935,000 $120 107 Liberty 37075 1/24 Jenkins Billy Joel; Jenkins Erin Michel Lynn R $870,000 $163 147 Akers 37066 1/13 Baggett Gerry; Baggett Lilliam Motter Anneli; Motter John $697,000 $85 3155 Patton Branch 37072 1/19 Lakatos Gina; Lakatos Jason Writesman Austin M; Writesman Austin Mark; Writesman Patricia Gayle $624,900 $152 1180 Plantation 37066 1/20 Solon Dean; Solon Valerie Leblanc Lawrence P; Vrbetic Helen $576,000 $131 1157 Chloe 37066 1/17 Slice Ann Collins; Slice Everett Lee 1980 Muffin Trust $571,500 $160 1019 Stirlingshire 37075 1/17 Giovannelli Christina B; Giovannelli Michael R Borders Lawrence A Jr; Borders Terri B $495,000 $116 112 Coarsey 37075 1/13 Lowery Stuart L Williams James E; Williams June E $478,000 $218 1004 Gadwall 37075 1/11 Walker Hugh E Sr; Walker Joann Byrnes Melanie Lynn; Byrnes Timothy Lawrence; Timothy Lawrence Byrnes & Melanie Lynn Byrnes Rev Living Trust $470,000 $109 1180 Douglas Bend 37066 1/12 Browder Adam S; Browder Jennifer Beebe Elliott Jennifer L; Elliott Stephen $420,000 $144 1036 Golf Club 37075 1/26 Garafola Jennifer W; Garafola Joseph P Qd Usa Inc $420,000 $135 1000 Carlyle 37075 1/19 Flanagan John P; Flanagan Lauren C Burnett Brian; Burnett Christy $418,000 $97 150B Trivett 37148 1/4 Thompson Hannah; Thompson Iaian Cornell Clinton R; Cornell Lois $399,900 $86 1045 Island Brook 37075 1/25 Jones Caitlin N; Jones Christopher Simms Michelle Sveller; Sveller Daniel D; Sveller Gloria A $394,000 $88 637 Bonita 37075 1/9 Hodges Edgar B Jr; Hodges Judith R Rowbatham Family Trust $385,000 $130 929 Aqua 37066 1/25 Ray Michael Wayne; Ray Tonya Renee Raum Katherine; Raum Rhett $385,000 $249 127 Lankford 37066 1/17 Muench Brittany; Muench Douglas Perry Douglas; Perry Rachel $380,000 $158 1032 Willow Park 37075 1/26 Markus Elizabeth A; Markus Joseph P F Luther Lynne C; Luther Roger D $379,900 $113 182 Tara 37072 1/3 Anglin Debbie B; Anglin Terry W Chance Margaret I $375,000 $153 1452 Mount Vernon 37022 1/23 Bishop Gregory A; Bishop Katherine A Webb Frank N; Webb Tracy M $365,000 $89 3345 Highway 259 37148 1/4 Mohaghan Pamela; Monaghan Ryan James Perlewitz Scott R; Scire James Joseph $365,000 $133 595 Bay Point 37066 1/25 Martin Kathleen; Martin Russell Maxwell Sonja Cook $365,000 $119 109 Ten Oaks 37075 1/3 Vann William Clay Brown Curt L; Brown Rhonda $364,000 $109 2000 Crencor 37072 1/26 Rudy Houston T; Rudy Jessica R Anglin Deborah B; Anglin Terry W $360,000 $107 135 Ridgeview 37075 1/12 Miller Heather L; Miller Mark A Mefford Lisa J; Mefford Raymond D $344,900 $104 109 Troon 37075 1/26 Zhuo Zhong Zhi Rothman Jeffery Alan Estate; Rothman Richard Exec $339,000 $82 132 Braxton 37075 1/12 May Robert Shannon Kathy D; Shannon Randy A $339,000 $128 124 Elm Hill 37075 1/11 Clayton Alice; Clayton Andrew Murdock Cynthia Renee; Murdock Donald Ray Jr $338,500 $101 1004 Abberley 37075 1/23 CSH Property One LLC Flanagan John P; Flanagan Lauren C $337,000 $102 939 Aqua 37066 1/12 Wolfe Jim Childers David; Thorpe James $334,000 $192 1005 Calebs 37072 1/10 Crosby Melanie Renee; Crosby William Drew Pope Cheryl; Pope Mike $330,000 $99 106 Saranac 37075 1/11 Regg Andrew W IV; Regg Wilma M Walker Hugh; Walker Jo Ann $325,000 $145 1028 Anderson 37075 1/11 Beatty Jayne A; Lucas Lynn A; Lucas Scott G Timblin Kathy L; Timblin Kevin R $324,900 $112 1020 Cross Bow 37075 1/18 Cummings Anthony; Cummings Jennifer Stinson Carol H; Stinson Gary John $320,000 $125 104 Ashford 37075 1/20 McDowell Joe D; McDowell Linda A Nicolas Shalini S Tr; Samagh Family Trust $319,900 $98 355 Indian Lake 37075 1/9 Hopkins Ashley; Hopkins Russell Fitzpatrick Emily C; Fitzpatrick Keith J $319,000 $174 102 Sumner 37075 1/13 Montgomery Allison P; Montgomery William A Johnson Gala M; Johnson Phillip A Jr $309,900 $86 106 Havenwood 37075 1/9 Walker Jerry Don Crutcher Linda $309,000 $97 151 Rose Garden 37072 1/13 Patel Harshad; Patel Urmila Hogan Eric; Hogan Kimberly $308,000 $99 111 Bentree 37075 1/24 CSH Property One LLC Eph 2 Assets LLC $304,898 $148 116 Riverchase 37075 1/24 Kirby John Collins; Kirby Kelbi Rachelle Stergar Lindsay L; Stergar Trever $300,200 $136 1021 Robert Lee 37075 1/27 Hartmann Brenda C; Hartmann George H Buck David $300,000 $89

Wilson County