Top Middle Tennessee residential transactions for Dec. 2016

VOL. 41 | NO. 3 | Friday, January 20, 2017

Top residential real estate sales, December 2016, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1220 Chickering 37215 12/5 Residential Tech LLC Briggs Frances Currey $5,250,000 $448 415 Brookfield 37205 12/5 Cook Thomas W III; Cook Caroline B Wilt Lucianne; Wilt Toby S $2,828,000 $346 27 Bancroft 37215 12/5 Jake Leduc LLC Schwartz James J; Schwartz Kathleen M $2,825,000 $321 1900 Chickering 37215 12/21 Dunn Ronnie; Dunn Janine Frist Thomas F III; Frist Julie D $2,250,000 NA 110 Woodward Hills 37027 12/20 Hoover Ephriam Herbert IV; Hoover Kelly C Roper Joe D; Roper Joy $2,195,000 $226 5266 Granny White 37220 12/27 Owen William B; Owen Jean Marie Encore Const LLC $1,800,000 NA 112 Brookfield 37205 12/21 Perry Mollie; Perry Robert F C 112 Brookfield LLC $1,620,000 $827 806 Lynnwood 37205 12/27 Chrisley Julie Stowe Sherri S $1,600,000 $1,268 4626 Benton Smith 37215 12/9 Horn Jeffrey D; Butler Laura L 4626 Benton Smith LLC $1,575,000 $845 1645 Tyne 37215 12/14 Landman Jeff; Landman Mary William A Hewlett & Sally M Hewlett Family Trust $1,575,000 $391 4706 Belmont Park 37215 12/19 Ellison Jon; Ellison Jennifer Vintage 508 LLC $1,569,900 $704 3518 Central 37205 12/2 Ohare Brendan; Jambusaria Lisa Clements Terry; Clements Nancy $1,550,000 $385 104 Taggart 37205 12/14 Witters Gregory; Witters Mary K Domaine Dev LLC $1,550,000 $1,416 505 Park Center 37205 12/27 Marvel Jeffrey Blaine; Marvel Patty Milner Keeble Grace Barrett $1,535,000 $274 133 Vossland 37205 12/9 Butts Emily C Gilbert Elizabeth B; Larkin Thomas A $1,400,000 $384 509 32nd 37212 12/15 Richter William M Norris Brad $1,350,000 NA 235 Deer Park 37205 12/2 Webb Jeffrey A Jacobson Ellen Russell $1,350,000 $334 118 Westover 37205 12/20 McKnight William; McKnight Nancy W Harrington John K; Harrington Chandler C $1,350,000 $247 202 Leake 37205 12/7 Ferguson Tania A Coker Wesley Louis $1,300,000 $413 2515 Essex 37212 12/28 MacLachlan Ashley Shaw Timothy; Hayman Keith; Shaw John; Todd Zach $1,300,000 $688 4007 Graybar 37215 12/22 Harris Estelle Graymont Dev LLC $1,225,000 NA 1410 Caldwell 37212 12/5 Belmont Real Estate Holdings II LLC Wamble James D; Wamble Alisa S $1,200,000 $807 4424 Forsythe 37205 12/28 Johnston Anthony S; Johnston Patricia A Johnston Bart A; Johnston Bonnie L $1,200,000 $338 1732 Glen Echo 37215 12/5 Farran Christopher Henry E & Alberta N Martin Revocable Living Trust; Martin Henry Edward II $1,100,000 $377 1125 Glenwood 37204 12/2 Ward Michael Barrett; Ward Rachel D Shaffer Vance Bryan; Shaffer Amelia Y $1,025,673 $321 927 Kirkwood 37204 12/22 Ende Holly B Southern Elite Custom Homes LLC $1,025,000 NA 504 Glen Echo 37215 12/20 Weber Jennifer R; Weber Joshua J Trace Const Inc $1,015,000 NA 23 Fern 37207 12/2 King Tyler Robinson Const Group LLC $1,000,000 $744 3504 Echo Hill 37215 12/13 Knox Sandra L Regen Elizabeth M; Regen Eugene M Jr $1,000,000 $219 13 Castlewood 37215 12/2 Hart Gene Marshall Jr; Hart Kimberli Ezell Zoller Lee K; Zoller Holland S $980,000 $171 4303 Dale 37204 12/19 Knoller Kimberly Church Stephen T Trustee $960,000 NA 902 Bowring 37215 12/16 Levinson Marshall J; Delfino Kathleen C Wolverton Susan; Wolverton David $952,000 $197 32 Middleboro 37215 12/1 Bernstein Barry Dale; Bernstein Peggy Jones Robbins Kenneth Michael; Robbins Claire Miller $950,000 $183 3901 Valley 37205 12/20 Seckman John P; Seckman Lisa H Tomaso Stephen G; Tomaso Moira D $935,000 $258 849 Forest Acres 37220 12/16 Wade Family Trust Stephanie Lynne Chapman Living Trust $925,000 $242 3429 Benham 37215 12/21 Rossi James Earl Weber Jennifer R; Weber Joshua J $922,500 $250 1019 Battery 37220 12/7 Pope John; Pope Kristi Cornelius Designs LLC $915,000 $479 7 Peach Blossom 37205 12/21 Martin William Edwin; Nelson Jean Clinton Suntrust Bank Trustee; Lagerquist Martha S $900,000 $258 152 Windsor 37205 12/1 Brockman Henry W III; Brockman Ashley H McKnight William; McKnight Nancy $900,000 $287 153 Haverford 37205 12/15 Schwarcz Andrew L; Schwarcz Barbara B Hopkins Dev Partners LLC $899,000 NA 547 Close 37205 12/8 Kahl John Edward; Kahl Thalia Seo Soon Hee $880,000 $154 121 Lucile 37207 12/27 Cleveland Parke Partners Gp JH104 LLC $850,000 NA 2711 Hazelwood 37212 12/14 Johl Harbinder S; Johl Surinder JGLAC Gp $838,000 NA 4203 Hood 37215 12/27 Brock John; Brock Jaqueline Symons Scott D; Symons Beth E $834,900 NA 1706 Hillmont 37215 12/28 Roper Joy; Roper Joe Gala LLC $830,000 NA 3612 Belmont 37215 12/19 Rer Partnership Grant Kenneth J; Grant Robin L $825,000 $349 2607 Vaulx 37204 12/15 Faught Neal A; Faught Jennifer L Riggs Jeffrey A $815,000 NA 1012 Kirkwood 37204 12/29 McDuffee Richard J II; McDuffee Elizabeth H Cornerstone Inv Inc $809,000 NA 4041 General Bate 37204 12/14 Kious James David Build Nashville DB2 LLC $804,274 NA 415 Brookfield 37205 12/5 Cox Thomas F; Cox Nan Burrus Cook Thomas W III; Cook Caroline B $800,000 $98 3400 Trimble 37215 12/9 Creed Timothy J; Creed Cori B 3400A Trimble LLC $799,000 NA 4009 General Bate 37204 12/29 Stewart David W; Stewart Kathy L Beavers James M; Beavers Rachel D $785,000 $199 117 Windsor 37205 12/19 El Gammal Tarek M; El Gammal Dana D Crumbo Kevin; Crumbo Catherine; Crumbo Kevin W; Crumbo Catherine L $775,000 $309 1922 Kimbark 37215 12/12 Moon Niko Volunteer Bldrs LLC $775,000 NA 933 South 37203 12/14 Jennings Michael Thomas; Jennings Tisha Dawn Key City Prop LLC $761,900 NA 35 Concord 37205 12/5 Boklage Paul E; Boklage Sally W Sujuco Inv LLC $760,000 $236 4124 Lealand 37204 12/2 Bass Cody C; Bass Kari L Kiani Sanaz $758,144 NA 1917 Kimbark 37215 12/16 Hicks Carolyn E Aspen Const Holdings LLC $750,200 NA 2909 Vaulx 37204 12/13 Raybould Ryan Russell; Raybould Brooke Ila Tn Coolyst Prop LLC $750,000 NA 927 Gale 37204 12/14 Lucy Johnny Brian; Lucy Jamie Allen Lemus Brenda $750,000 NA 719 Boscobel 37206 12/28 Jacobs Mikael A; Jacobs Ashley H; Heinro Van Zyl Brown Thomas J; Zyl Heinro Van; McDowell Amanda $732,600 $211 6122 Hickory Valley 37205 12/2 Flowers Roy C Margaret K Harrell Revocable Living Trust Agreement $730,000 $300 702 Westview 37205 12/29 Leverett Shontay; Leverett Reagan Pankow Gerald R II; Pankow Jenny F $730,000 $371 121 46th 37209 12/19 Woodlawn-Danish Prop Gp Perry Mollie Shmerling; Perry Robert F C $712,500 $288 3321 Nevada 37209 12/20 Gipson Robin Leo; Kozel-Gipson Julie Christine; Kozel Agnes Claire Michael Sullivan Bldrs Gp; Sullivan Tracey $710,000 NA 853 Glen 37204 12/7 Dorris Anna; Dorris Daniel Rossi James E $710,000 $314 1918 Kimbark 37215 12/7 Indrigo John P; Indrigo Georgia Volunteer Bldrs LLC $707,500 NA 1707 Glen Echo 37215 12/30 May Richard D; Ailey Alice M Weekley Homes LLC $690,000 NA 6301 Pettus 37013 12/13 Castro Family Living Trust Stump William Barton; Stump Jennifer R; Biggs Donny Norman $690,000 NA 1927 Kimbark 37215 12/2 Robbins Kenneth Michael; Robbins Claire Miller Grant Ventures LLC $689,000 NA 1417 Edgehill 37212 12/2 Bobo Adam Green Daniel R $687,900 NA 1417 Eastland 37206 12/8 Campbell Matthew Dolan Harris Zachary Glenn; Harris Claire Rutter $681,000 $296 1705 5th 37208 12/5 Sloane Michael Stuart Westbrook Sarah K; Hetrick David William $680,000 $246 2015 Sweetbriar 37212 12/20 Dench Julian; Dench Nicola Seanache Homes Inc $680,000 $334 1910 Warfield 37215 12/7 Cummings Samori; Cummings Shelley Warfield Dev LLC $679,900 NA 1136 Stonewall Jackson 37220 12/16 Fridenstine Jason Trustee; Joseph Alexander Trust Brumm Sherri A; Brumm Sherri $673,000 $269 138 Prospect 37205 12/19 Frederiksen Jens; Frederiksen May Grabois Todd; Grabois Melissa $665,000 $133 3319 Nevada 37209 12/8 Ladd Anthony; Koenig Lisa Michael Sullivan Bldrs Gp; Sullivan Tracey $663,500 $332 1925 Kimbark 37215 12/14 Wilson Sarah E; Jackson Matthew Grant Ventures LLC $660,000 NA 732 Rodney 37205 12/16 Callahan Patrick E; Callahan Sandra J Austin Cheryl A $659,237 $125 1117 Archer 37203 12/30 Brannon Joe F III; Brannon Brandi M Archer Dev LLC $655,000 NA 2520 Blair 37212 12/14 Bailey Anthony; Bailey Emily Abely William F; Abely Claire B $651,150 $270 4009 Meadow 37218 12/20 Lozanov Susan; Lozanov Emmanuel Bonner Bldrs Inc $650,000 $500 1212 Laurel 37203 12/22 Wathne Brad Damron Charles Jr $650,000 NA 2222 Castleman 37215 12/5 Fischer Joseph G Chance Bryan A; Chance Randy E $650,000 NA 1904 Kimbark 37215 12/27 Walker Brittany E Shackleford Partners Gp $649,900 NA 1904 Sweetbriar 37212 12/2 Presler William Bolotin Kirill $649,900 $242 3646 Mayflower 37204 12/2 Harris Paige M Mayflower Partners Gp $649,900 NA 3906 Elkins 37209 12/30 Siegrist Kara K Luehrsen Const LLC $644,500 $877 1109 Archer 37203 12/13 Tm Investment LLC Archer Dev LLC $640,000 NA 5816 Fredricksburg 37215 12/2 Nolan James R Brown Lawrence G; Brown Anne W $640,000 $207 1107 Archer 37203 12/27 Prince Clayton Porter Archer Dev LLC $639,900 NA 1306 Ashwood 37212 12/21 Jayaram John H; Jayaram Jennifer N Adams Jessie C Morris; Adams Brian C; Morris Jessie C $639,000 $251 3408 Marlborough 37212 12/20 Laporte Vic Mason Franklin C $635,000 $207 3819 Estes 37215 12/21 Rappuhn Alex Rodgers Harriet $630,000 $169 1112 Glenview 37206 12/21 Kvaslerud Tore; Anderson Alicia Ann Charlie Three LLC $627,711 $761 3737 End 37205 12/19 Cheek Robert S II; Cheek Mamie Hutton Purcell David W $626,000 $355 1111 Graybar 37204 12/19 Hazen Luke T Pennington J Kelvin; Pennington Rhonda S $620,000 NA 905 Gilmore 37204 12/2 Brown Matthew Collin; Holsombeck Fawn Marie Ward M Barrett; Ward Rachel $620,000 $361 1302 7th 37208 12/30 Cicero Emanuele E; Cicero Sharon Gramercy Germantown LLC $616,300 NA 2274 Claylick 37189 12/27 Phillips Benjamin Marshal; Phillips Kari Lynn Elliott John G; Elliott Carol P $614,900 $231 5953 Sedberry 37205 12/2 Haddad Elias; Haddad Tracy Link William R; Link Penny Matthews; Link Banks $614,000 $196 929 Douglas 37204 12/12 Tomaso Stephen G; Tomaso Moira D Aspen Const Inv LLC $610,000 NA 4310 Lealand 37204 12/21 Riley Laurel Dover; Riley Daniel James Stejskal Family Revocable Trust $609,000 $257 4015 Vailwood 37215 12/7 Hauco LLC Vailwood Drive Partners LLC $600,000 $405 4007 Utah 37209 12/15 Crowley John R; Crowley Elizabeth M Edwards Todd L; Edwards Digna Rosa $600,000 NA

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1200 Waterstone 37069 12/21 Waterstone Trust Hyatt Christopher; Hyatt Crystal $2,700,000 $290 214 3rd 37064 12/14 Smith Margaret Thompson Trust Bodnar Ann G; Bodnar J Michael $2,275,000 $322 765 Princeton Hills 37027 12/30 Crye Harold; Crye Lisa Ward David K; Ward Debbie $2,200,000 $319 756 Sinclair 37027 12/1 King Laura; King Lloyd Hughes Family Living Trust; Hughes Johnnie G $2,175,000 $264 8 Colonel Winstead 37027 12/13 Powell George I Jr; Powell Joy S Vild Daniel Charles; Vild Gayla Justine $1,849,000 $230 8495 Heirloom 37046 12/8 Siren Robin; Siren William Hatcliff Const LLC $1,844,663 NA 5227 Lysander 37027 12/1 Ward David K; Ward Deborah R King Laura A; King Lloyd G $1,835,000 $254 116 Church 37064 12/30 Yeager Angeline Y; Yeager Samuel C Seifert Rachel A $1,510,000 $324 121 Lewisburg 37064 12/30 Newport Bob A; Newport Bobby A; Newport Terri T Hill Erin T; Hill Matthew J $1,360,000 $333 6013 Native Pony 37046 12/13 Abajian Kimberly; Abajian Theodore Mendez Laurie H; Mendez Nicholas R $1,350,000 NA 6410 Arden 37027 12/6 Pierson Melany; Pierson Tobin Rucker Group Inc $1,325,000 NA 1738 Ravello 37027 12/12 Sirva Relocation Credit LLC Kephart Family Trust $1,273,339 NA 1738 Ravello 37027 12/12 Willie Angela N; Willie Joshua B Sirva Relocation Credit LLC $1,273,337 NA 566 Grand Oaks 37027 12/29 Shofner Audrey Carr; Shofner Robert Stewart Bernard Charles W; Bernard Karen M $1,221,000 $128 1115 Wilson 37027 12/15 Povliches John Stuart; Povliches Michelle Jo Adams Duncan Betty Ann Bryan $1,220,000 $203 8239 Heirloom 37046 12/16 Luminoso Gerard A; Luminoso Melanie S Stonegate Homes LLC $1,194,900 NA 1039 Stockett 37221 12/30 McGimsey Jennifer J; McGimsey Randall B Volpar Inc $1,191,051 NA 6038 Pelican 37046 12/13 Brown Melissa Ann; Brown William J McFarland Shane Const $1,174,535 NA 703 Brass Lantern 37027 12/28 Hayes John C III Doyle Cathy J; Doyle Sean K $1,158,725 $150 115 Gillette 37069 12/1 Schluckbier Dan; Schluckbier Marci Utley Mark E Trust; Utley Rose Anne Trust $1,100,000 $179 8200 Penn Way 37064 12/19 Cook Nancy M; Cook Robert P Bowles Donald W; Bowles Linda M $1,065,000 $137 6395 Chartwell 37027 12/28 Sheriff Investment Group LLC Freitag Carissa M; Freitag Joseph H $1,050,000 $151 1017 Falling Leaf 37027 12/22 Jackson James Andrew; Jackson Mary Nell Clinton Joshua D; Clinton Sarah E $1,040,000 $213 6307 Wescates 37027 12/8 King Cynthia A; King Michael R Johnson Chris $1,040,000 $142 7 Wild Wing 37027 12/15 Borland David B Robold Darby J; Robold Kenneth J Jr $1,020,000 $209 1870 Barnstaple 37027 12/1 Douglas Heather Hardt; Douglas Michael Shane Turnberry Homes LLC $1,016,865 NA 2187 Hartland 37069 12/5 Prakash Jayashree; Ramachandran Prakash Ridgemont Homes LLC $975,953 NA 1950 Championship 37064 12/28 Stoltzfus Brian; Stoltzfus Erika Ford Mike Custom Bldrs LLC $950,440 NA 1767 Claybrook Park 37027 12/8 Musick Karen R; Musick Michael D Lee Libbi; Lee Robert $950,000 $232 619 Hunters 37027 12/28 Cato Charles W II Ackerman James L; Ackerman Laureen K $945,000 $165 7045 Lanceleaf 37014 12/6 Erb April; Erb Bryan T Legend Homes LLC $937,885 NA 4 Ironwood 37027 12/5 Brady Kristina K Levitre Andrew S; Levitre Kaitlin Ann $931,500 $182 8253 Frontier 37027 12/13 Ashkazari David; Ashkazari Laura Porter Aaron J $925,000 $213 8529 Highland Rim 37046 12/15 Barnett Hughes Sheryl A; Hughes Jack R; Hughes Sheryl A Barnett Ford Mike Custom Bldrs LLC $911,402 NA 8920 Calendula 37046 12/20 McCullough Jill L; McCullough Patrick S Ford Mike Custom Bldrs LLC $906,465 NA 1769 MacAllan 37027 12/28 Himatsingani Ashwin; Himatsingani Monica Turnberry Homes LLC $903,791 NA 1849 Barnstaple 37027 12/12 Francis Jimmy E; Francis Nadine Turnberry Homes LLC $896,638 NA 4047 Old Light 37014 12/5 Collinsworth Eric D; Collinsworth Kathryn R Carbine & Assoc LLC $894,359 NA 9533 Glenfiddich 37027 12/5 Walters Michael B; Walters Whitney P Turnberry Homes LLC $883,356 NA 1866 Barnstaple 37027 12/30 Patel Hitendrakumar; Patel Kailash Turnberry Homes LLC $873,732 NA 9010 Chardonnay 37067 12/1 Aaron LLC Turnberry Homes LLC $869,900 $173 404 Pearre Springs 37064 12/28 Berger Brittney Ann; Berger S Robert Delira Frederico Jr; Delira Kathleen $855,000 $195 722 Stonewater 37064 12/19 Foster Patrick Schardt Anna Faye; Schardt David L $846,450 $214 9018 Hood 37027 12/1 Cairnes Margot M; Cairnes Michael B Stone Oak Bldrs LLC $837,000 $366 1832 Tiverton 37027 12/20 Hayden John Michael; Younkin Lyndsay Debebe Anketse; Mengiste Tedros $835,000 NA 717 Green Hill 37027 12/28 Hamblin Ira W; Norfleet Ursula Pulte Homes TN Limited Partnership $828,580 NA 1771 MacAllan 37027 12/30 Love Christine; Love Ross Turnberry Homes LLC $820,916 NA 1318 Knox Valley 37027 12/28 Klueppelberg Edgar; Klueppelberg Lydia Faulkner Angela L; Faulkner Derek K $820,000 $174 9171 Weston 37027 12/8 Howard Geri K; Howard Kevin A Larock Jacqueline T; Larock Paul $814,770 $217 1835 Bronwyn 37027 12/1 Poladian Alex; Poladian Emily Mayfield Jeff; Mayfield Kristen D $795,000 $167 6951 Comstock 37046 12/22 Williams Amy L; Williams Mark A Hughes Patricia T; Hughes Ronald G $791,129 NA 9505 Peebles 37027 12/29 Kumar Rekha; Kumar Tajinder Bell Douglas A; Bell Linda D $789,000 $173 729 Green Hill 37027 12/29 Brown Carol A; Brown Larrie V Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Ltd Part $780,546 NA 1082 Watkins Creek 37067 12/30 Hopkins Paul R; Hopkins Shelley Malaikham Ruby Phonemany K; Ruby Marco A; Ruby Phonemany K Malaikham $750,000 $160 1537 Old Hickory 37027 12/28 Neu David A Drees Premier Homes Inc $746,526 NA 420 Oldenburg 37135 12/28 Chandler Susan K Legend Homes LLC $745,916 NA 816 Pine Terrace 37027 12/20 Thomas Chad; Thomas Karen Dayts Olga; Wanna George $741,500 $205 468 Sandcastle 37069 12/5 Adams George; Vallecorsa Jamie Tyrone Frances; Tyrone Scott R $735,000 $138 516 Bel Air 37027 12/15 Houser James; Houser Sarah Norwood Kevin D; Norwood Vicki C $735,000 $201 1829 Burland 37027 12/16 Caputo Daniel S; Caputo Doreen M Biersmith Mark; Biersmith Sally $732,500 NA 209 Lewisburg 37064 12/28 Jewell James W Jr; Jewell Madeline Bonner Crosby Crosby Robert C $725,000 $468 408 Eddy 37064 12/21 Melz Sandra Deer Creek Homes Inc $720,000 NA 4075 Old Light 37014 12/20 Mullen John H Jr; Mullen Sandra W Dac Homebuilders LLC $712,713 NA 2655 Benington 37135 12/28 Hendon John T; Hendon Kathryn K Barlow Bldrs LLC $711,595 NA 6323 Johnson Chapel 37027 12/28 Sawyer Eric W; Sawyer Heather L Wood Jo Ann; Wood Michael R $710,000 $133 2709 Cabin Run Bridge 37179 12/20 Ross Roderick C; Ross Tamatha T Arnold Homes LLC $710,000 NA 2967 McLemore 37064 12/14 Tennapel Angela; Tennapel Douglas Watson David R $710,000 $132 133 Azalea 37064 12/13 Johnson Clarence; Johnson Linda Deer Creek Homes Inc $701,243 NA 9531 Elgin 37027 12/19 Araya Azieb; Araya Habtom Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Ltd Part $700,000 NA 314 Robinhood 37027 12/28 Doyle Cathy J; Doyle Sean K Hayes John C III $700,000 $312 9710 Concord 37027 12/20 Morrison Mark A; Morrison Sarah H Bailey Jeffrey L; Bailey Melinda $700,000 $323 6214 Milbrook 37027 12/28 Reynolds Inez; Reynolds Willis J Stanfill K R $700,000 $159 904 Briarwood 37221 12/6 McElroy Ellen; McElroy Larry Dunn Ella Haile; Dunn Jeffery Todd $699,900 $145 2115 Willowmet 37027 12/28 Jensen Cliff; Jensen Mary Haegglund Magnus Carl; Haegglund Susanne $699,000 $143 4 Cherub 37027 12/20 Salehi Makameh M; Utz Jared J Brand Diane K; Brand Gary J $695,000 $161 437 Autumn Lake 37067 12/8 Shirk Carol; Shirk David Cain Roy M; Cain Ryan M $685,000 $204 2008 Blackberry Estates 37179 12/12 Santilli Kevin; Santilli Samantha Houston Debra; Houston Dwight D $685,000 NA 4071 Kings Camp 37014 12/15 Barrett Eric J; Barrett Kelly M Carbine & Assoc LLC $684,500 NA 9145 Holstein 37135 12/21 Reardon Jeffrey L; Reardon Tia N Turnberry Homes LLC $675,990 NA 1730 Surrey 37027 12/16 Wang Lijun; Wang Zhizhou Aminmadani Shabnam; Deledesma Santiago $674,500 $181 915 Lewisburg 37064 12/2 Johnson Deanna B; Johnson Jack C Lazarus Bill; Lazarus Loretta L $670,000 $190 2007 Tabitha 37064 12/28 Macon Cynthia R; Macon William R Pierucki Jessica R; Pierucki Paul A $665,000 $230 120 Princess 37064 12/20 Pennington Dean A; Pennington Teda R Burnswick Const Company Inc $665,000 NA 1050 Walnut Bend 37027 12/7 Akhundjanov Bokhodirjon D; Mannanova Barnokhon A Muellenbach Connie; Muellenbach Tom $660,000 $144 1646 Sunset Park 37135 12/28 Brennan Andrew S; Gregory Allyson J West Julie Anne $660,000 $179 117 Governors 37027 12/19 Silva Hector O; Silva Susana P Burks Kathy M; Burks Tommy R $659,000 $192 3608 Robbins Nest 37179 12/8 Brust Preston C Old South Const LLC $658,663 NA 4175 Old Light 37014 12/28 Wease Blain; Wease Shaloma Partners In Building of TN LLC $655,550 NA 507 Norman Park 37067 12/22 Nelson Mark James; Nelson Tallie R Wagstaff Judith Noel; Wagstaff Kevin Anthony $653,000 NA 540 Ploughmans Bend 37064 12/22 Jacques Chad; Jacques Jennifer Manion Kelly J; Manion Lyn M $652,500 $174 713 Splitrail 37027 12/5 Swaminathan Karpagam; Swaminathan Krishnamurthy Huh Michael; Huh Susan $650,000 $133 507 Cheltenham 37064 12/7 McLarty Patricia L; McLarty Tony L Price Lisa M $650,000 $184 314 Circuit 37064 12/9 Fagan Julian Walter IV Boulevard Building Group LLC $649,999 NA 542 Turtle Creek 37027 12/2 Grout Chad M; Grout Jennifer S Glaus William Diehl $649,000 $196 2071 Hunterwood 37027 12/29 Neu Angela L; Neu Stephen H Lesky Douglas A; Steele Jeffrey R $649,000 $193 9798 Glenmore 37027 12/30 Seltzer Donna; Seltzer Jo Ann Beazer Homes LLC $644,706 NA 1319 Cottingham 37067 12/9 Arends Carole B; Arends Stephen R Peterson Becky; Peterson Clayton $644,000 $139 9809 Glenmore 37027 12/21 Schaffer Brittany A; Schaffer Thomas J Beazer Homes LLC $643,725 NA 310 Toddington 37067 12/28 Wu Hongmei; Yin Zhaobao Noffsinger Norman J Jr $640,000 $157 913 Cherry Grove 37069 12/16 Sheffield Melissa Bell; Sheffield William L Goolsbey John T; Goolsbey Patricia R $630,000 $142 8017 Puddleduck 37174 12/15 Langerbeins Glenn Charles; Langerbeins Tammy Elizabeth R G Custom Homes LLC $627,875 NA 4079 Old Light 37014 12/15 Cazad Shannon D; Cazad Tara C TN Valley Homes Inc $627,000 NA 208 Everett 37135 12/1 Daniels James B; Daniels Stefanie L Dac Homebuilders LLC $620,967 NA 6453 Drumright 37046 12/14 Reeder Christopher; Reeder Susan H Batsel Reid Allen; Batsel Shirley Osborne $619,000 $212 528 Montridge 37067 12/8 Harris Claire R; Harris Zachary Glenn Barrett Eric John; Barrett Kelly Marie $610,000 $189 314 Fitzgerald 37064 12/21 Janski Family Trust Shearer Celeste; Shearer Paul $609,000 NA 213 Everett 37135 12/20 Forster Christina M; Forster James Michael Dac Homebuilders LLC $608,159 NA 4087 Kings Camp 37014 12/20 Wareham Barbara; Wareham Mark TN Valley Homes Inc $605,000 NA

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 2913 Cherry Blossom 37129 12/22 Rich Stephen A; Rich Vicki F Miller Craig H; Miller Jacquelyn R $825,000 $135 1514 Avellino 37130 12/19 Jaleel Mohammad A; Jaleel Vijaya L Knight Ronald F; Knight Rosaline G $800,000 $182 1935 Rolling Creek 37128 12/19 Douglass Garet; Douglass Lesley Southern Lifestyle Homes LLC $584,415 NA 2911 Pavilion 37129 12/20 Marty Joseph G Jr; Marty Sandra C Woods Chad F; Woods Heather G $535,000 NA 124 Glen Echo 37167 12/2 Pugh Steve G Jr Lopez Carlos R; Lopez Janis G $525,000 $94 2017 Rolling Creek 37128 12/16 Warren Amy L; Warren Michael C Southern Lifestyle Homes LLC $512,000 NA 5182 Cedar Grove 37127 12/16 Hoke April E; Hoke David Ryan Harney Justin; Harney Rebekah L $510,000 NA 1714 Riverview 37129 12/30 Wright Mark A Strawn Lance $495,000 $173 1788 Kimbro 37128 12/1 Achiever Dev LLC Land Development.Com Inc $480,000 $146 1706 McKinley 37130 12/29 Miller Craig H; Miller Jacquelyn R Southern Lifestyle Homes LLC $479,900 NA 14970 Mount Pleasant 37153 12/5 Robinson James; Robinson Linda Huffman Darrell; Huffman Michelle $469,900 NA 3469 Sulphur Springs 37129 12/22 Carlisle Sharon L; Carlisle Wayne G Rich Stephen Allen; Rich Vicki Fisher $467,900 $144 4408 Maryweather 37128 12/29 MacKenzie Brian E; MacKenzie Marsha L Southern Lifestyle Homes LLC $467,162 NA 3310 Saint Andrews 37128 12/28 Jensen Steve E Martin Mitchell T; Martin Susan L $465,000 $113 105 Lexham 37128 12/6 Pasca Titus Southern Lifestyle Homes LLC $464,900 NA 3247 Folcroft 37130 12/9 Pavlov Catherine R; Pavlov Gregory C Summit Bldrs Corp $464,900 NA 2724 Hatteras 37129 12/27 Tuck Joseph D; Tuck Mitzi Deshe Woodridge Homes LLC $439,900 NA 2334 Lionheart 37130 12/1 Cooper Misha; Cooper Robert Michaels Homes LLC $429,900 NA 133 Dobson Knob 37135 12/21 Hancock Glenn Edward Jr; Hancock Yuri Latrice Michaels Homes LLC $426,525 NA 3364 Clovercroft 37130 12/21 Carter John L; Carter Keri L Wall Greg; Weise Anna K $404,000 NA 111 Dobson Knob 37135 12/21 Abouaravong Nittaya; Abouaravong Peter Michaels Homes LLC $400,771 NA 2504 Main 37127 12/27 Blue Pointe Group Partnership Throneberry James D; Throneberry Vicki W $400,000 $261 2611 Ritz 37130 12/9 Howell Lisa; Howell Thomas McKnight Bldrs LLC $399,900 NA 213 Sweet Maple 37135 12/27 Pope Gary; Pope Melissa Michaels Homes LLC $399,900 NA 3215 Landview 37128 12/13 Beauman K Michelle; Beauman Michael W Morris Donald W; Morris Melora L; Morris Melora Leigh $399,900 $101 1315 Bantry 37167 12/7 Shingleton Kent; Shingleton Shawnah Fox Janice A; Fox Thomas E $395,000 $127 1215 Pleasant Colony 37129 12/9 Gates Amy S; Gates Clark D Comfort Design Homes LLC $394,900 NA 3530 Titus 37128 12/6 Brown Aaron; Brown Alyson Devault Homes Inc $394,900 NA 607 Promise 37128 12/5 Gordon Tenisha C; Gordon Will J Lennar Homes of TN LLC $385,000 NA 1529 Oak 37128 12/21 Smith Melinda J; Smith Michael A Fox Ridge Homes; NVR Inc $380,630 NA 705 Warrior 37128 12/1 Hubbard Mary A P; Hubbard Michael Montes Bailey C; Montes Jeremy J $380,100 $129 613 Stewart Valley 37167 12/2 Lawrence Casey R; Lawrence Marcela E Looper Lisa M; Looper Pat; McMahan Lisa A $380,000 $167 5501 Steeplechase 37037 12/19 Polford Jeffrey Marshall Parker Leslie K; Parker Robert E $376,000 $143 219 Sparrow Gap 37086 12/1 Crowley Lisa Marie; Crowley Ryan Joseph Morgan & Son Homes Inc $375,860 NA 2770 Stewart Creek 37129 12/27 Coram Candance; Coram Troy II Comfort Design Homes LLC $375,000 NA 6018 Burnt Knob 37129 12/15 Rogers Group Inc Sullivan Gerald D; Sullivan Gracie M $375,000 $170 5600 Glenalden 37167 12/16 Redinger Ctherine Marie; Redinger Scott A D R Horton Inc; Dr Horton Inc; Horton D R Inc; Horton Dr Inc $371,168 NA 8990 Ruel McKnight 37118 12/22 Mathis Andrea C; Mathis Nathan H Mathis Candace S; Mathis William R; Stacey Candace $370,000 $128 105 Noble 37128 12/8 Frank Jennifer; Frank Robert Hancock Beverly Y; Hancock Perry K $370,000 $131 824 Promise 37128 12/29 Vines Beth; Vines Jason K Patterson Company LLC $369,156 NA 7810 Knobsdate 37167 12/12 Beasley Debra; Beasley Mark C Southwest Prop LLC $368,155 NA 2041 Grandstand 37085 12/1 Garcia Layla M; Garcia Michael J Kuhnle Craig M; Kuhnle Michelle L $365,000 $102 2017 Higgins 37130 12/14 Bolyard Andrea M; Maginn Matthew D Dunne Amanda J; Dunne Timothy C $364,900 NA 1910 Satinwood 37129 12/15 Miller Suzanne Landmark Homes of TN Inc $364,900 NA 4317 Patrick Henry 37086 12/1 Burrell Angela; Shepperson Colby Morgan & Son Homes Inc $362,900 NA 828 Promise 37128 12/30 McLean Ian W; McLean Megan Patterson Company LLC $361,974 NA 8027 Vineyard 37086 12/13 Williams Donald K; Williams Donna Kay Carter James E; Carter Nancy J $359,997 NA 218 Steelson 37128 12/30 Crow Kimberly Shea; Ivy David Fowler Anita Y; Fowler Randall J $359,900 $178 2015 Richard Garrett 37037 12/5 Harper Devilon King Charles D $359,900 NA 117 Francis King 37167 12/28 Rodriguez Hugo Mena Johns A F Residential LLC $359,900 NA 126 Mannon 37127 12/20 Willard Cynthia McClard; Willard David Allen Jones Richard W $359,900 $135 2219 Clays Mill 37129 12/16 Scruggs Kenneth Brian; Scruggs Lindsay Brooke Regent Homes LLC $359,900 NA 4506 Rubicon 37128 12/2 Stebbins Jeff; Stebbins Jeri Ole South Prop Inc $359,518 NA 108 Bonifay 37167 12/1 Ervin Jennifer L; Ervin Lathaniel M Prince Prop LLC $354,900 NA 742 Cherokee 37130 12/2 Lowe Delmer; Lowe Justice Hayes James Arnold Estate; Hayes James Bryon; Hayes Mary Rise $352,000 $93 2819 Silver Springs 37128 12/9 Armstrong Kymberly M; Armstrong Ori M McQueen Angela A; McQueen Robert J $350,000 NA

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 104 Harris 37022 12/22 Galvin Prop LLC Elaster B Douglas Revocable Living Trust $1,125,000 $837 116 Hidden 37075 12/20 Dennison Richard A Davis Elizabeth A; Davis Robert N $865,000 $269 211 Harbor 37075 12/14 Rogers Martin A; Rogers Patti Jo Murnane John P; Murnane Linda S $760,000 $368 110 Jasmine 12/29 Gillis Matthew D Cherry David; Cherry Paula E; Evans Paula E $610,000 $128 1010 Isaac Franklin 37066 12/16 Pace Daniel J; Pace Sharon K McCarthy Joyce M $599,900 $175 918 Plantation 37066 12/20 Flowers Misty A; Flowers William P McElhaney Larry R II; McElhaney Penny L $595,000 $113 1051 Dorset 37075 12/16 Roeder Joe D Barreiro Efrain; Barreiro Tracy R $531,500 $100 128 Twelve Stones 37072 12/1 Flatt Amanda D; Flatt Stephen M King Brandie Marie; King Michael Russell $483,000 $102 979 Wyndham 37066 12/9 Williams Stephanie; Williams Stephen J L&H Trust $466,000 $84 1069 Dorset 37075 12/20 Hanks Heather; Hanks Judson Dunn Sloan Brian C; Sloan Carol Turner $465,000 $112 1127 Pruitt 37066 12/22 Tidwell Laura J; Tidwell Terry W Scott Mark A; Scott Melody C $450,000 $147 453 Bay Point 37066 12/15 Lawson Anthony S Jones Gina D; Jones Richard M $450,000 $132 1113 Inneswood 37066 12/19 Johnson Gala M; Johnson Phillip A Jr Upton Robert G $445,000 $126 100 Houghland 37066 12/2 Davis Elizabeth A; Davis Robert N King Lettie Barbara; King Martin F $439,900 $135 166 Roberta 37075 12/13 Vandewater David; Vandewater Melissa Jarrett Jeffrey L $438,000 $262 559 Cumberland Hills 37075 12/20 Anderson Sheldon; Anderson Victoria Adams Julia M; Adams Michael J $435,000 $122 133 Twelve Stones 37072 12/16 Hogan Annie P; Hogan Bobby J; Hogan Eric L Sr; Hogan Kimberly Forrester Robert A; Forrester Susan L Harriman $435,000 $123 1019 Heathrow 37075 12/12 Mitchell Carol C; Mitchell Kenneth W Douds Claudia; Douds Patrick $429,000 $100 1006 Dillon 37066 12/20 Rainey Catherine A; Rector Amy Elizabeth Dickson John T Jr; Dickson Judith L $412,000 $101 105 Riverbirch 37075 12/8 Wicks Todd M; Wicks Victoria J Buell Christopher S; Buell Megan $410,000 $93 1123 Forestpointe 37075 12/27 Betts Allan S; Betts Deborah A Humphrey Elaine B; Humphrey James M $409,000 $110 1124 Fairvue Village 37066 12/2 Lyter Cindy; Lyter Stephen Howe Tricia L $400,000 $134 513 Chickasaw 37072 12/6 Carver Diana B; Carver Robert A Wrye David; Wrye Karen $399,900 $151 143 Waterview 37075 12/8 Farmer Benjamin William Ian; Farmer Laura A Washington McPherson John T $399,900 $297 1046 Browns 37066 12/15 Edwards Douglas J; Edwards Maureen Hunter Brandon N; Hunter Lorrie $386,000 $143 1040 Heathrow 37075 12/13 Clough-Johnston Jill Flatt Amanda D; Flatt Stephen $385,000 $110 202 Crooked Creek 37075 12/30 Mayberry Jamandas J; Mayberry Laquesa S Spiess Ernest C; Spiess Lisa V $379,900 $89 150 Tanasi 37066 12/30 Mimms Kimberly M; Mimms Terry L Wilson Leltus H $377,750 $184 174 Tara 37072 12/28 Jennings Charles T; Jennings Sara K Owen Beatrice $377,500 $140 1074 Avery Trace 37075 12/22 Cavan Kathryn; Hasoon Laith Doherty Heather; Doherty Steve D $377,000 $102 140 Tara 37072 12/28 Collier Larry; Collier Suzanne Cameron Charles A; Cameron Jacqueline E $375,000 $154 708 Park 37072 12/2 Garcia Fernando John F Bellini & Carol T Bellini Revocable Trust $360,000 $94 2004 Crencor 37072 12/20 Foote Carolyn; Foote Lee A Collier Larry S; Collier Suzanne S $359,900 $165 730 Upper Station Camp Crk 37066 12/21 Ybarra Hilary M; Ybarra Robert R Griggs Dianne R; Griggs James D $359,000 $215 1022 Somerville 37048 12/8 Hillyard Ralph Allen; Hillyard Susan Marie Shough Raymond $357,500 $86 766 Greenlea 37066 12/9 Corley Cindi; Corley Paul Bride Kristene M; Bride Robert J Jr; Bride Robert J Sr $354,900 $102 113 Choctaw 37075 12/16 Wyatt Daniel F; Wyatt Stacey P Bobbitt Mary L; Bobbitt Ralph D $349,950 $132 105 Stonehollow 37075 12/15 Newman Bernadette; Newman Eric J Baun Glenn M Jr; Baun Sandra G $349,900 $89 116 Alexander 37022 12/2 Vaughn Tabitha F Clark Corey J; Clark Karen S $349,900 $110 724 Caldwell 12/22 Black Derhonda C; Black Tanasheia T; Colter Kelvin Meeks Randall W; Meeks Tina G $343,000 $93 124 Cabin Branch 37075 12/6 Russell James Vernon Bennett Blake; Bennett Heather; Day Heather $342,900 $122 993A Corum Hill 37031 12/21 Shoulders Marty United States Sec of Veterans Affairs $340,000 $75 161 Mansker Park 37075 12/29 Kilpatrick Christian T; Kilpatrick Christine C Ortmeier Curtis; Ortmeier Holly $339,900 $105 100 Spring View 37048 12/13 Lyle Corey; Lyle Hannah Sullins Cody; Sullins Cory; Sullins Heather; Sullins Jane Ann $338,000 $93 102 Eric 37072 12/9 Dysinger Jonathan Cole Keith T; Cole Natosha B $337,500 $149 108 Clairmonte 37075 12/27 Forsythe Judith A; Forsythe Kent C Swann Charles A; Swann Tina $333,000 $93 1040 Pittman 37066 12/13 Jose Laya; Scaria Giljo Eubank Michael Jason; Eubank Stacy M $330,000 $91 1123 Isaac Franklin 37066 12/7 Hill Jacqueline M; Hill Randell S Wheeler Phillip J $329,000 $155 905 Newton 37066 12/5 Kuykendall Gary Grayson Leslie Keith $325,000 $182 107 Laurens 37075 12/30 Moore Brittany; Moore Reggie K Jr Gammons Cerrie A $325,000 $98 1112 Kimberly 37072 12/30 Barton Amanda D; Barton Ross A Duke Jeanetta G; Duke William W; Mosley Jeanetta G $325,000 $135 106 Evian Springs 37075 12/14 Csh Property One LLC Webb Brian N; Webb Kelly S $325,000 $116 723 Wassil 37066 12/28 Cooper James D; Cooper Serena L Corder Dawnell D; Corder Rafael S $325,000 $75 113 Chaparral 37075 12/19 Freeman Luisa Melton; Preston Joseph Smith Genieve $317,000 $156 162 Grandview 37066 12/6 Hunt C Steven; Hunt Darla A Pirkle Curtis H; Pirkle Jeannelle P $310,000 $94 123 Millers 37066 12/9 Rasmussen Gerald E; Rasmussen Laurie J Dulin E Scott Estate; Kostadine Lynn D; Stellern Catherine D; Westlund Deborah D $310,000 $82 1320 New Deal Potts 37148 12/2 Lamberth Lauren; Lamberth William G II Waldron Brian; Waldron Nicole $305,000 $96 1056 Mansker Farm 37075 12/1 Mousharbash Nasren Ghrigsby Jhonna L; Ghrigsby Roger L $301,000 $92

Wilson County