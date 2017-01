$1 million-plus Middle Tennessee residential transactions for 2016

VOL. 41 | NO. 2 | Friday, January 13, 2017

Residential real estate sales of $1 million or more for for Davidson (308 total), Williamson (241), Rutherford (4), Wilson (5) and Sumner (3) counties in 2016, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1220 Chickering 37215 12/5 Residential Tech LLC Briggs Frances Currey $5,250,000 $448 1303 Chickering 37215 9/7 1303 Chickering Trust Anderson Candace A; Anderson Allen F $5,000,000 $968 170 Chickering 37215 4/28 170 Chickering Meadows Trust Price Bobby E Jr; Price Bobby $3,570,000 $457 115 McArthur Ridge 37220 1/20 Holden Christopher A; Holden Carla J Pereira Timothy; Pereira Carissa M $3,400,000 $298 4816 Post 37205 7/13 Dettwiller Fred; Dettwiller Kathryn Pandey Aneel M; Pandey Belinda B $3,250,000 $243 1224 Otter Creek 37215 6/14 Global Trust Inv Co LLC Land Dev.Com Inc $3,000,000 $331 5335 Stanford 37215 5/9 Deepwood Land Trust Agmnt Jason Wayne Owen Rev Trust $3,000,000 $552 1002 Tyne 37220 4/4 Jason Wayne Owen Rev Trust Tallent Garry; Tallent Tammy $3,000,000 $459 1216 Canterbury 37205 2/16 Frist William Harrison Jr; Frist Ashley Gluck Daniel; Gluck Amanda $3,000,000 $384 4412 Chickering 37215 6/21 Ragsdale Harold Ray Mary Ruth Shell Rev Trust $2,850,000 $4,279 415 Brookfield 37205 12/5 Cook Thomas W III; Cook Caroline B Wilt Lucianne; Wilt Toby S $2,828,000 $346 27 Bancroft 37215 12/5 Jake Leduc LLC Schwartz James J; Schwartz Kathleen M $2,825,000 $321 1201 Belle Meade 37205 4/1 Suanders Alexee Allen Trustee Lazenby Fred W $2,756,000 $467 301 Westview 37205 8/8 Dana M Curtis Rev Living Trust Cates Steven G; Cates Lyn W $2,685,000 $383 2026 Fransworth 37205 6/3 Martin Brian Rice Judith W $2,524,500 $272 514 Park Center 37205 10/27 Fox Charles Brian; Fox Megan M Ingram Henry Preston; Sidwell K Thomas $2,500,000 $299 4412 Sheppard 37205 9/2 Riddick John Alston; Riddick Amy B Sieveking Nicholas E; Sieveking Elizabeth W $2,500,000 $441 4121 Franklin 37204 6/7 Epstein & Underwood LLC Earl E Scruggs Trust $2,438,500 $264 1412 Richland Woods 37027 11/30 Schwartz James J; Schwartz Kathleen Oboyle Michael P; Oboyle Colleen D; Chapman Will $2,350,000 $280 2614 Hemingway 37215 5/31 Shallcross Richard J; Shallcross Kimberly Ezrin Robert; Ezrin Janet $2,350,000 $438 5008 Brentview 37220 9/23 5008 Brentview Trust Nashville Const Co Inc $2,347,700 $1,046 3823 Whitland 37205 4/29 Fagin Randy S; Fagin Heather A Wyatt Richard B Jr $2,295,000 $806 1512 Chickering 37215 11/1 Pinnacle Trust Dale Corinne Howell; Redding Joseph Michael $2,250,000 $366 4365 Chickering 37215 5/26 E&A Trust Woodard James M; Woodard Rebekah B $2,220,719 $270 301 Bowling 37205 6/24 Gulch Pad LLC Mary Elizabeth Franklin Rev Trust $2,210,000 $456 1160 Brookwood 37220 9/26 Keenan Robert O; Keenan Vivienne C Thomas Michael L; Thomas Julie B $2,200,000 $745 823 Tyne Valley 37220 8/2 Susan Sharpe Rev Trust McWhorter Ralph Clayton Estate $2,200,000 $292 110 Woodward Hills 37027 12/20 Hoover Ephriam Herbert IV; Hoover Kelly C Roper Joe D; Roper Joy $2,195,000 $226 4931 Franklin 37220 9/21 Yellow House Trust Clayton Gregory Scott; Clayton Pamela A $2,125,000 $285 43 Bancroft 37215 3/21 Ciolino Paul; Ciolino Carol Thompson Mark F; Thompson Mary Ellen $2,120,000 $362 909 Overton Lea 37220 6/27 Mary Elizabeth Franklin Rev Trust Martha Braun Rev Trust $2,100,000 $372 1024 Grassland 37220 10/21 Jarrell Glen R; Jarrell Kelton R 8Gco Rev Living Trust $2,077,500 $762 4032 Overbrook 37204 10/3 Riggs Jeffrey A; Riggs Jeffrey Allen Bronson Thomas; Bronson Erin; Bronson Stewart D Jr $2,030,000 $904 1110 Nichol 37205 6/16 Hasselbeck Timothy; Hasselbeck Elisabeth MacLeod Don M; MacLeod Jane; Fridrich Steve $2,030,000 $285 4500 Malone 37205 6/21 Ryerson Carlos A; Ryerson Polly D Jacobs Ellen W; Jacobs J Kenneth $2,026,000 $430 5895 Willshire 37215 7/5 Tallent Tammy; Tallent Garry Chandelier Dev LLC $2,000,000 $851 1212 Laurel 37203 10/3 Forsberg Carl Filip Anton Rieger Dean; Rieger Cheryl; Shacklock Kim $1,950,000 NA 1212 Laurel 37203 4/18 Blackstock Narvel Hedley T Powell $1,950,000 NA 60 Old Club 37215 6/2 Davis Daniel A; Davis Amy R Higdon Patrick J; Higdon Sue H $1,935,000 $326 2609 Hemingway 37215 8/2 Wilson Gary L; Wilson Mary Beth Haile Ferrell $1,925,000 $676 508 Huckleberry 37205 11/2 Scruggs Jesse Earl; Garwood Susan Kay Paul Michael Gaustad Rev Trust; Danielle Marie Gaustad Rev Trust $1,919,500 $275 1092 Lynnwood 37215 10/25 Wallace Robert B; Lawson Deborah J Wammack Tommy T; Wammack Valarie D $1,917,000 $244 425 Westview 37205 2/23 Hart H Rodes Jr; Hart Page E Alice M Thomas Rev Trust $1,900,000 $419 515 Westview 37205 9/26 Elliott Robert G; Elliott Cassondra M Putnam Jacqueline P; Putnam Joe B Jr $1,887,500 $239 112 Bellevue 37205 10/28 Solomon Patrick; Solomon Barbara Chandelier Dev LLC $1,850,000 $742 627 Royal Oaks 37205 5/2 Okeefe Michael G; Okeefe Chandra T Larimore Mark Andrew; Larimore Nancy Sherilyn Fain; Lyons Joel T $1,845,000 NA 909 Oak Valley 37220 6/15 Krafft Lance; Krafft Ann 8Gco Rev Living Trust $1,825,000 $668 2028 Sunset Hills 37215 6/9 Sweatt John David; Strifert Kim Elizabeth Kuhn Elaine R; Kuhn Gus D III $1,825,000 $270 4304 Warner 37205 5/13 Hayes Halle Rebekah; McLauchlan Scott West Puricelli Steven J; Puricelli Anne M $1,820,000 $332 2803 Hemingway 37215 4/1 Scruggs Robert L Trustee Chandelier Dev LLC $1,820,000 $544 1228 Mary Helen 37220 6/29 Schatz Walter Ezell John W Jr; Ezell Janene; Smith Regina $1,812,500 $177 5266 Granny White 37220 12/27 Owen William B;Owen Jean Marie Encore Construction LLC $1,800,000 NA 1304 Old Hickory 37027 11/14 Bulger Marc; Bulger Mavis Hart G Marshall Jr $1,800,000 $334 323 Walnut 37205 3/15 Wade Mary; Wade Alex Balcomb Melanie S; Prichard Amy M $1,800,000 $343 1630 Chickering 37215 9/23 Acc Invs Maxwell Eve M $1,775,000 $359 119 Taggart 37205 10/27 Orlando Tony Michael; Gordon Mary Jennifer Castle Contractors LLC $1,772,999 NA 130 Alton 37205 4/19 Michelle Charlot Desloge Trust Focus Group of TN LLC $1,769,890 $900 3823 Trimble 37215 1/27 Turner Anne Kristina Elizabeth Fullerton Cain Trust $1,762,500 NA 2029 Fransworth 37205 10/31 Shell Catherine T Bonau Debra Bordelon; Bonau Roger A $1,759,000 $275 4409 Sheppard 37205 9/12 Bowen James N II; Bowen Laura J Earthman Melissa L; Earthman William F III $1,750,000 $297 428 Lynnwood 37205 6/7 Browne Tim; Browne Blythe Decker William S III; Decker Courtenay E $1,750,000 $297 301 Clarendon 37205 1/20 Perry Craig; Perry Sara G Dennis Marc P; Dennis Kennon K $1,750,000 $8,578 2055 Timberwood 37215 8/5 Brody-Waite Michael A Nealon William H $1,710,000 $250 6120 Jocelyn Hollow 37205 7/21 Silva Mary Mceniry McFerrin Waller Rev Living Trust $1,707,500 $337 1420 Richland Woods 37027 8/19 Bartholomew William Hurd; Bartholomew Shelly Renee Sheriff Inv Group LLC $1,705,885 NA 6418 Jocelyn Hollow 37205 7/1 Bolton John B; Bolton Courtney C Rochford Realty & Const Co Inc $1,705,000 $846 716 Woodleigh 37215 8/26 Robert S Patterson 4-Year Qualified Personal Residence Trust; Robert S Patterson 6-Year Qualified Personal Residence Trust Woodleigh Partners LLC $1,700,000 NA 1011 Grassland 37220 8/3 Hayles Raymond Sisler III; Hayles Kara M 1011 Grassland Rev Trust $1,700,000 $858 4338 Chickering 37215 7/15 Towery William McClain; Towery Jacqueline Thompson Martin Elizabeth Dibrell; Mitchell Adele Billingsley; Ferguson Gayle Smith; Smith Alden H Jr Estate $1,700,000 $332 3621 End 37205 6/3 Blackstock Narvel Lynch Jeffrey C $1,700,000 $285 1212 Laurel 37203 5/3 Deane Natasha Grant McLallen Walter F IV; McLallen Walter FV $1,685,000 NA 210 Lynnwood 37205 8/29 Laborde Cregan James; Laborde Sarah Blair Locke Franklin G; Locke Kristin S $1,680,000 $4,000 111 Taggart 37205 6/13 Vahedian Tohid A; Vahedian Halle S Hauco LLC $1,680,000 $879 3809 Whitland 37205 5/25 Harbison William L; Harbison Patricia B 3809 Whitland Part $1,680,000 $719 2221 Old Hickory 37215 1/21 Pereira Timothy R; Pereira Carissa M Oldham Sharon C; Oldham Mark H; Oldham Dortch; Oldham Carol $1,670,000 $342 2712 Wortham 37215 8/10 Burcham Michael R; Cato Hal G 2712 Wortham LLC $1,650,000 NA 155 Brookfield 37205 7/18 Laurinaitis James R; Laurinaitis Shelly Baird Graham Co LLC $1,650,000 $711 3500 Trimble 37215 5/27 Wachsman David; Wachsman Lauren S 3500 Trimble LLC $1,650,000 $1,207 120 Taggart 37205 2/22 Nick Jonathan; Nick Alpa Waters John Bennet Jr; Waters Jane Pope $1,650,000 $1,183 4300 Wallace 37215 8/24 4300 Wallace Lane Trust Ryan Patrick; Ryan Susan $1,640,000 $284 2227 Belmont 37212 4/4 Clarke Robin; Clarke Clare Rayson G Scott; Rayson Caroline P $1,629,500 $321 1708 Graybar 37215 8/24 Spigel David Robert; Spigel Marci M 1708 Graybar LLC $1,628,500 $593 112 Brookfield 37205 12/21 Perry Mollie; Perry Robert F C 112 Brookfield LLC $1,620,000 $827 3609 Trimble 37215 2/12 McClanahan Janice S Hedley Powell $1,616,887 $713 806 Lynnwood 37205 12/27 Chrisley Julie Stowe Sherri S $1,600,000 $1,268 429 Lynnwood 37205 5/16 Crabtree Jackie Chandelier Dev LLC $1,600,000 $583 100 Rolling Mill 37138 3/28 Butler Leslie W; Lanier John D Niederhauser Adelaide F Estate $1,600,000 $478 4215 Harding 37205 10/11 White Marcia J Adam J Liff Living Trust $1,598,000 $1,094 4921 Maymanor 37205 11/17 Tramel Lynn Nelson; Tramel Toni Louise Drummond Franklin J; Drummond Deena Chardkoff $1,591,000 $283 2507 Belmont 37212 8/24 Doyle Robert W; Von Hoffmann Alexandra Aaron Mark F; Aaron Jennifer V $1,580,550 $1,399 1645 Tyne 37215 12/14 Landman Jeff; Landman Mary William A Hewlett & Sally M Hewlett Family Trust $1,575,000 $391 4626 Benton Smith 37215 12/9 Horn Jeffrey D; Butler Laura L 4626 Benton Smith LLC $1,575,000 $845 3701 Sugartree 37215 8/1 Jones Benjamin; Jones Alexandria Colclasure Co LLC $1,575,000 $632 4706 Belmont Park 37215 12/19 Ellison Jon; Ellison Jennifer Vintage 508 LLC $1,569,900 $704 1504 Cedar 37212 2/4 Schwarz Jacob P; Hemnes Anna R Sheer Jason; Sheer Elizabeth $1,565,000 $359 1810 Tyne 37215 6/28 Wood Stephen F Hemmings Terry A; Hemmings Jane W; Andrews Frances $1,560,000 $242 104 Taggart 37205 12/14 Witters Gregory; Witters Mary K Domaine Dev LLC $1,550,000 $1,416 3518 Central 37205 12/2 Ohare Brendan; Jambusaria Lisa Clements Terry; Clements Nancy $1,550,000 $385 3422 Hampton 37215 10/25 Riebeling Brooke Bloom Shell Catherine Tosh; Shell William A Jr $1,550,000 $335 3508 Hilldale 37215 5/2 Skelton Bryan M; Skelton Jennifer E Gilco-Woodwell Properties LLC $1,550,000 NA 2503 Belmont 37212 4/4 Bryant Riley; Bryant Sarah Haverkamp David L $1,550,000 $577 3617 Sperry 37215 1/11 Douglas Kevin; Douglas Jessica Montgomery Classic Const LLC $1,550,000 $1,021 3901 Kimpalong 37205 10/27 Hays Cheryl Fry Classic Const LLC $1,549,000 $816 1709 Tyne 37215 9/7 Frederik Bennett Trust 1709 Tyne Blvd Land Title Trust Agmnt $1,540,000 $259 505 Park Center 37205 12/27 Marvel Jeffrey Blaine; Marvel Patty Milner Keeble Grace Barrett $1,535,000 $274 4426 Brookfield 37205 1/19 Wells David B; Wells Elizabeth B Desha Roy C Jr; Whitworth Christine M; Desha Christine M $1,510,000 $342 88 Valley 37205 11/7 Patsiokas Alanna; Hoy Thomas N Williamson William A III; Williamson Catherine $1,505,000 NA 614 Lynnwood 37205 11/7 Sims Robert E; Sims Laura M Dennis & Catherine Delaney Living Trust $1,500,000 $401 2504 Tyne 37215 11/4 Herrington John K; Harrington Chandler C Bassin David; Bassin Lynn T; Chapman Will $1,500,000 $239 5207 Nolensville 37211 9/30 El-Titi Hussien M Akbari Fariborz $1,500,000 NA 5 Agincourt 37027 9/20 Steinberg Martin L; Steinberg Leslie A Elliott Warren; Elliott Kimberly $1,500,000 $246 2808 Wimbledon 37215 7/1 Wimbledon Corner LLC Wright John K; Wright Catherine T $1,500,000 $494 6 Strawberry 37215 4/4 Millsopp Michael J; Millsopp Theresa Y Barton Barbara B; Barton Michael W $1,500,000 $207 4013 Vailwood 37215 3/22 Vickery Edwin; Vickery Elizabeth 1125 Ridgeview LLC $1,500,000 $600 208 Carden 37205 3/30 Gorney Michael; Gorney Susan Bowie Philip; Bowie Carolyn $1,499,000 $311 2306 Sterling 37215 6/24 Freeman Mark; Freeman Rhonda White Jody D; White Marjorie $1,495,000 $584 906 Lynnwood 37205 7/7 Perry David L Jr; Perry Laurie P Cole Devin S; Cole Sheila A $1,492,000 $324 127 Heady 37205 6/16 Sprouse Lee; Sprouse Caroline Radnor Dev LLC $1,490,340 $893 2708 Valley Brook 37215 10/3 Lane Josh Mathew; Lane Ashley McDonnell Edwards Brandon; Edwards Michele $1,480,000 $267 913 Glendale 37204 8/19 Dale Kevin; Dale Joanne 913 Glendale LLC $1,452,000 $990 4515 Belmont Park 37215 4/29 Kim Sejin; Jung Sungae Hybrid Phoenix Holdings LLC $1,448,214 $817 932 Evans 37204 11/23 Savage 2016 Trust Shaffer Home Services LLC $1,444,000 $466 1032 Lynnwood 37215 6/30 Menzie Craig; Menzie Jennifer Bailey Nancy V; Bailey Allan $1,443,000 $2,638 213 Carden 37205 7/1 Clinton Joshua D; Clinton Sarah E Neimat Joseph S; Neimat Deena; Andrews Frances $1,438,000 $522 424 Glenpark 37217 3/16 Brown Gregory Scott Barlow Builders LLC $1,436,223 $713 3924 Kimpalong 37205 5/13 Beavers James; Beavers Rachel Pankow Gerald Richard II; Pankow Jenny Fields $1,435,000 $774 6131 Jocelyn Hollow 37205 11/2 Hessel Brent D; Hessel Barbara V; Hessel Frank Jay Owens Jerry W $1,433,200 $540 501 Westview 37205 10/18 Fry Julian; Fry Christine Weaver John; Weaver Helen $1,432,500 $315 704 Lynnwood 37205 7/29 Schmidt Justin C; Schmidt Melissa B Crook Jerrall P Jr; Crook Elizabeth W $1,425,000 $338 3821 End 37205 5/23 Rogers Barbara M Mosby James L; Mosby Susan B $1,425,000 $350 1612 Windy Ridge 37027 2/18 Kottas Myleen L GP Luxury LLC $1,421,174 NA 4636 Tara 37215 3/4 Stany Michael P; Stany Alma R Old South Const LLC; Cash Lorraine J $1,419,094 $552 133 Vossland 37205 12/9 Butts Emily C Gilbert Elizabeth B; Larkin Thomas A $1,400,000 $384 315 Walnut 37205 10/27 Cck Projects LLC Riddick John; Riddick Amy Liz $1,400,000 $299 4212 Arundel 37215 9/23 Becker Scott E; Becker Dawn A Wheelock John B; Brennan Margaret M $1,400,000 $263 2811 Wimbledon 37215 6/17 Halloran James M Jones Elliott Warner Sr Co Trustee $1,400,000 $460 119 Bowling 37205 3/21 Paxson Nicole Mitchell Bonnie T $1,400,000 $634 4240 Wallace 37215 2/4 Prince Justin; Prince Rachel Brooke; Prince Rachel Vintage South LLC $1,400,000 $674 712 Estes 37215 11/21 Rivas Alejandro; Osses Ana Maria Open Door Prop LLC $1,395,000 NA 121 Page 37205 3/14 Lazenby Virginia Frist William Harrison Jr; Frist Ashley H $1,395,000 $323 1007 Halcyon 37204 2/24 Preston Aubrey Taylor; Preston Destiny Richards Williams Holly A; Coleman Christopher G $1,388,020 $607 313 Walnut 37205 6/28 Hitchens Hayes Bowman; Hitchens Michael Maxwell Doolittle Christopher S; Doolittle Elizabeth K; Patterson Gerald G $1,385,000 $340 1910 Linden 37212 3/9 Steinmetz Jan Philip; Steinmetz Susan Stinson Phillip M; Butler Jimmy L $1,385,000 NA 1101 Safety Harbor 37138 10/4 Mason Ralph L; Mason Louise G Vallett Anita J $1,380,000 $160 2305 Hampton 37215 8/15 Haston Cauley Harris; Lebous Carlene Susskind Cynthia; Steele Malcolm $1,375,000 $343 2013 19th 37212 6/7 Frederiksen Martin; Frederiksen Sherri Linn 19th Ave Trust $1,365,000 $483 208 Paddock 37205 9/8 Roberts Cullen Flynn; Roberts Kerry Boyle Vintage 508 LLC $1,357,500 $687 118 Westover 37205 12/20 McKnight William; McKnight Nancy W Harrington John K; Harrington Chandler C $1,350,000 $247 235 Deer Park 37205 12/2 Webb Jeffrey A Jacobson Ellen Russell $1,350,000 $334 4308 Dale 37204 8/1 Norman Amy M; Norman Peter J 4308 Dale LLC $1,350,000 $673 4406 Iroquois 37205 3/22 SJ Carpenter Rev Trust Hemnes Anna R; Bonadies Mary Brooke; Schwarz Jacob $1,350,000 $307 1939 Old Hickory 37027 1/14 Chasney Jeffrey P; Chasney Victoria S Tiedt Rodney J $1,350,000 NA 915 Dorset 37027 5/5 Baldock Jennifer B; Baldock Henry J Castle Contractors LLC $1,349,000 NA 2108 Timberwood 37215 2/17 Maharrey Timothy J; Maharrey Tammy Nrt LLC $1,340,000 NA 1809 Otter Creek 37215 7/25 1809 Otter Creek Road Trust Chapman Steven B $1,330,000 $656 508 Lynnwood 37205 1/19 Rishel Stephanie Lyons Joel T; Lyons Lindsey R $1,330,000 $994 4704 Belmont Park 37215 5/17 Wood Kent; Wood Stacey Stone Oak Builders LLC $1,329,123 $568 717 Lakeshore 37138 10/31 Duffer Michael L Bohan Jeffrey S; Bohan Cheryl M $1,325,000 $170 1807 Beechwood 37212 10/12 Siegel Jane; Dyer Calvin R Stone Oak Builders LLC $1,325,000 $992 923 Lynnwood 37205 5/3 Corts Andrew K; Corts Jennifer R Kyle Elliott; Kyle Christine $1,325,000 $340 3629 Woodmont 37215 10/5 Zager Lisa Southern Elite Custom Homes LLC $1,322,500 NA 21 Annandale 37215 9/7 Patton C Benton; Patton Carrie E Whitfield Bradley W $1,317,500 NA 108 Belle Meade 37205 8/26 Lyons Nathan Wayne; Lyons Lauren Keri Lentz John D; Lentz Susan P $1,310,000 $299 418 Lynnwood 37205 3/1 Stauffer Megan Partridge; Stauffer Clarence Roy III Black Christopher James; Black Ellen Ann $1,310,000 $502 2515 Essex 37212 12/28 MacLachlan Ashley Shaw Timothy;Hayman Keith;Shaw John;Todd Zach $1,300,000 $688 202 Leake 37205 12/7 Ferguson Tania A Coker Wesley Louis $1,300,000 $413 4209 Arundel 37215 10/20 Segrest Jere P; Segrest Katherine B Ellis Christopher R; Ellis Wendy Drew $1,300,000 $280 2510 Essex 37212 8/22 Norfolk Marilyn Meadors; Norfolk Stephanie Greer Lacher Micah $1,300,000 $468 2704 Brightwood 37212 7/26 Yekrangi-Tajvidi Arash Vintage South LLC $1,300,000 NA 237 Haverford 37205 7/20 Jenny Donald K; Jenny Phyllis P Stanberry Carl W; Stanberry Brenda N $1,300,000 $325 900 20th 37212 6/28 Lydia Properties LLC Perkins Bradley A; Lindegren Mary Louise $1,300,000 $711 1212 Laurel 37203 4/29 Hinrichs Peter Underwood Scott; Underwood Cheryl $1,300,000 NA 933 Forest Acres 37220 3/16 Forest Acres Trust KRS Rev Trust $1,300,000 $297 1212 Laurel 37203 2/8 Ekholm Hans Mattias Laurel Property LLC $1,300,000 NA 207 La Vista 37215 5/16 Wheeler Nickolas Don Lavista I LLC $1,299,900 NA 1133 Granny White 37204 9/26 Hoda Jonathan A; Hoda Kaley A JB Partners $1,299,000 NA 222 Deer Park 37205 7/8 Dauska Andrew; Dauska Becca Drake Herrick A; Drake Mary Jo; Drake Herrick A Jr $1,299,000 $4,059 310 Sutherland 37205 6/8 Vogeli Angela G; Vogeli Michael K Cate Regenia B; Cate Regenia; Cate Regina B $1,295,000 $346 623 Lynnwood 37205 9/20 Wisniewski Anthony J; Wisniewski Nancy M La Invs LLC $1,290,000 $418 5 Annandale 37215 8/23 Thomas Michael Lane; Thomas Julie Bynum Ritter Thomas J; Ritter Krista G $1,290,000 $203 6122 Elizabethan 37205 7/1 Crook Jerrall P; Crook Elizabeth W Logan W Gage III; Logan Shelley K $1,290,000 $239 804 Timber 37215 11/1 Weitkamp Asli; Weitkamp Joern-Hendrik Hays Cheryl L; Hays Michael W $1,287,500 $288 420 Powder Mill 37205 11/10 Mabry Donald R; Mabry Amy R Shirey Terrence B Jr; Shirey Melissa M; Sheriff Brett; Antoniadis Theo $1,282,000 $297 3905 Wallace 37215 2/22 Cook Christopher Mark; Cook Rebecca Sara Huang Jian; Lin Susie $1,279,735 $158 4422 Iroquois 37205 6/22 Ezell Jeffrey; Ezell Emily Anton John J; Anton Melissa L $1,275,000 $353 942 Evans 37204 5/13 Lewis Ryan D Nashville Const Co Inc $1,275,000 $1,088 1213 Vintage 37215 4/22 Gaffney Kristin Kimball Gary R; Kimball Carroll E $1,275,000 $237 915 Monroe 37208 3/4 Fl Monroe LLC Cottage Partners LLC $1,275,000 NA 1129 Lipscomb 37204 11/21 Beasley Robert Brent; Beasley Lari Vintage South LLC $1,274,000 NA 110 Balleroy 37027 11/8 Hutts Daniel G; Hutts Melissa K Burton James N; Burton Lauren $1,270,000 $208 497 Old Hickory 37209 1/20 Pierce Thomas H Moss Willie E; Moss Joyce Marie $1,265,385 $956 1212 Laurel 37203 5/3 Krich Jeffrey S; Krich Bonnie B Laurel Property LLC $1,258,000 NA 4008 Graybar 37215 8/24 Aaron Mark Freeman; Aaron Jennifer Vance Graymont Dev LLC $1,250,000 NA 4125 Saundersville 37138 8/3 Stonehorse Real Estate Holdings LLC Turner Virginia W Trustee; White Tom Trustee; Turner Charles H Trustee $1,250,000 $1,359 428 Glen West 37215 7/25 Van Doren Martin S; Van Doren Denise A Barlow Builders LLC $1,250,000 NA 205 Meade 37205 7/15 Horn Stephen E; Horn Ann T McGinn Kevin $1,250,000 NA 210 Mockingbird 37205 5/13 Talley J Turner Structure Craft LLC $1,250,000 NA 900 Dorset 37027 4/18 Noe Larry; Noe Beverly Elefante Michelle; Elefante John; Elefante John A; Elefante Michelle L $1,250,000 NA 131 Allendale 37205 3/17 Ryan Sean P; Ryan Elizabeth T Homes By Larsson Inc $1,250,000 $797 1318 Pillow 37203 2/2 Pillow Street Cottages LLC Ewing Holdings LLC $1,250,000 $1,400 2705 Brightwood 37212 8/31 Long Jake; Long Jacqueline Pantheon Dev LLC $1,249,489 $1,001 809 Foster 37215 6/1 Strunk Amy Adams Jenny Donald K; Jenny Phyllis P $1,249,000 $235 3638 Richland 37205 9/6 Elvidge Jason T; MacGregor Margaret Robbins Jason B; Robbins Amy $1,240,000 $238 1215 Goodloe 37215 4/21 Niswender Kevin D; Niswender Colleen M Burkhalter Charles S; Burkhalter Steve $1,239,500 $212 1308 Duncanwood 37204 10/18 Saoud Joseph; Saoud Isabel Cristina Argo Seth M; Argo Lindsay C $1,235,000 NA 229 Hillwood 37205 6/7 Sarb Matt; Sarb Ashley Barton John W III; Barton Shannon K $1,230,000 $265 4014 Graybar 37215 8/16 Asbun-Luna Gabriel; Boschi-Asbun Ieda Graymont Dev LLC $1,225,000 NA 419 Ellendale 37205 6/1 Greer Charles E; Greer Kristen Raskin Joan K; Law Susan R $1,225,000 $314 4324 Lindawood 37215 4/18 James Gregory Lamar; Gaspard Earl Lynn L&S Dev LLC; L & S Dev LLC $1,225,000 NA 801 Tyne 37220 8/12 Michael Eliot; Michael Toni Marie Shedd James Harold $1,215,000 $289 4424 Forsythe 37205 12/28 Johnston Anthony S; Johnston Patricia A Johnston Bart A; Johnston Bonnie L $1,200,000 $338 1410 Caldwell 37212 12/5 Belmont Real Estate Holdings II LLC Wamble James D; Wamble Alisa S $1,200,000 $804 2005 Belmont 37212 10/27 McEwen Thornton LLC; Bongo Productions LLC Fleischer Sidney Estate $1,200,000 NA 1320 Sweetbriar 37212 10/11 Pantoja Roberto G Jarrell Glen R Jr; Jarrell Kelton R; Russell Kelton R; Russell Kelton Bakhaus $1,200,000 $350 6817 Charlotte 37209 10/7 VGF Tennessee LLC Canady Jack T; Canady Kathleen M $1,200,000 $530 207 3rd 37201 3/22 Megale John Angelo Bush Bradley D; Bush Shana K $1,200,000 $502 6545 Radcliff 37221 3/10 Honeybone Lola B; Honeybone Andrew David Mayes Ralph D; Mayes Brenda G $1,200,000 $195 5847 Ashland 37215 1/21 Richter Henry; Richter Dina Malkofsky-Berger Joshua D; Malkofsky-Berger Rena S $1,200,000 $201 200 Windsor 37205 3/15 Knight Alexander G; Knight Molly B Barnes R Don; Barnes Marion L $1,199,900 $251 2012 Castleman 37215 10/31 Michael Dean Andres Rev Trust; Connie Marie Andres Rev Trust Southern Elite Custom Homes LLC $1,199,000 $355 2305 Ashwood 37212 5/2 Waddell Amy Klee; Bell Darek Brandon Hong Dominic; Smith Lauren E $1,198,000 NA 1 Middleton Park 37215 9/28 Benveniste Joel S; Benveniste Karen D Hoffman William P IV; Hoffman Elizabeth M $1,195,000 $250 504 Hillwood 37205 9/13 Smith Brandon T Rice Property Mgmt LLC $1,195,000 $408 900 Cadillac 37204 9/12 Crocker David; Crocker Alison Moi Joseph K $1,195,000 $1,026 4020 Russellwood 37204 1/26 Phillips Joshua; Phillips Katharine Elizabeth Nashville Const Co Inc $1,180,922 $729 206 Leonard 37205 7/18 Talmadge Randall L; Livingston Travilyn Turner David W $1,180,000 $326 4304 Lillywood 37205 5/17 Epstein & Underwood #2 LLC Cates Steven G $1,175,400 $179 826 Maxwell 37220 8/26 Winton Bettie J Trustee Page George E Jr; Page Annette P $1,175,000 $271 1143 Gateway 37220 8/4 Borden Mercer IV; Borden Jennifer Ann Harris Bishop Rev Trust; Bishop Ann Harris Estate; Porch Ann Harris Estate $1,175,000 $272 5836 Beauregard 37215 4/4 Grell Walter Henry IV; Grell Lauren Sohr Benjamin; Sohr Genifer $1,175,000 $289 3109 Acklen 37212 3/23 Stack Lawrence B; Stack Venette F JB Partners GP $1,175,000 $743 844 Treemont 37220 1/4 Johnson Kimberly Beth; Northwall Joel W Truxton Trust $1,165,000 $115 101 End Close 37205 6/3 Higdon Patrick J Renasant Bank $1,160,000 $288 4517 Belmont Park 37215 2/5 Pusateri James A Hybrid Phoenix Holdings LLC $1,159,465 NA 3623 Trimble 37215 10/11 Coppeans David L; Coppeans Ruth W Elisabeth Burch Taron 2013 Irrevocable Trust $1,155,000 $211 925 Waterswood 37220 8/4 925 Waterswood Drive Trust Hayles Ray S III; Hayles Kara M $1,155,000 $237 4425 Forsythe 37205 9/19 Huddleston Paul L; Huddleston Mary Hollis Ghertner Douglas M; Ghertner Shea S $1,152,500 $271 4000 End 37205 10/4 Andrews Margaret A Kimbrell Betty L $1,150,000 $347 625 Woodleigh 37215 10/3 Aston Joseph L; Aston Lisa L Ward James W Jr; Ward Susanne J $1,150,000 $352 1021 Tyne 37220 9/19 Lipscomb Casey Chollet; Lipscomb Ryan Cullen Holling Michael F; Holling Christina E $1,150,000 $233 6105 Hickory Valley 37205 7/19 Andrews William Brown Gary M; Brown Lou Ann B $1,150,000 $310 3600 Knollwood 37215 7/15 Galloway Kevin C; Galloway Emily C Phillips Noe William E; Noe Sharon M $1,150,000 $303 2311 Warfield 37215 3/24 Whelan David; Sobel Rachel Lvh LLC $1,150,000 $442 137 Alton 37205 3/2 Cunningham Charles Albert III; Cunningham Jennifer Black Honeybone Andrew D; Honeybone Lola B $1,150,000 $258 12 Breckenridge 37215 2/22 Clark Melia O; Oakes Norma B; Clark Michael W Hamburg Brenda L; Hamburg William J $1,150,000 $132 905 Wilson 37215 9/2 Norton Jameson K; Norton Anna K Coppeans David L; Coppeans Ruth W $1,149,000 $363 1516 Ferguson 37212 7/20 Feltwell Trust Magness Group Inc $1,142,247 $751 921 Waldkirch 37204 7/18 Edwards Bryan; Edwards Jessica Magness Group Inc $1,141,116 $674 4507 Beacon 37215 4/21 Pritchartt Alexander V III; Long Sarah Kathleen Dever Scott E; Dever Suzanna J $1,135,000 $152 1212 Laurel 37203 4/4 Robert A Carter M D Inc Profit Sharing Plan & Trust Orange Isle LLC $1,130,000 NA 1112 Park Ridge 37215 4/25 Simmons Keith Barton; Simmons Kay S Quarles Stephen L; Quarles Abbe $1,127,500 $292 612 Hume 37208 4/28 Dauchot Shannon M; Dauchot Patrick R Barrett Kenneth E; Barrett Stephanie L $1,125,496 NA 4300 Lillywood 37205 2/24 Californiasouth Co Andrews David S; Andrews Maryanne P; Andrews David; Andrews Maryanne $1,125,000 $223 805 Azura 37138 2/1 Wilmes Kenneth W; Wilmes Dawn M Doug Myhand Const LLC $1,125,000 NA 2307 Warfield 37215 1/5 French Bradley S; French Elizabeth Winfree William W Jr; Winfree Terra T; Alexander James $1,125,000 $233 3602 Caldwell 37204 10/27 Pierce Richard A Jr; Pierce Shannon C Nuck & Beal LLC $1,124,900 NA 1309 Beechwood 37212 9/8 Kunz David; Kunz Margaret Simply At TN LLC $1,124,077 $654 3516 Richland 37205 7/13 Hinote Jennifer H; Hinote Lloyd 3516 Richland LLC $1,115,000 NA 998 Clifton 37204 4/5 Adams Larry T Lipscomb University $1,115,000 NA 5 Goldstone 37215 2/18 Cowan Mary Lucile Thompson John G; Thompson Gail N $1,115,000 $204 1732 Glen Echo 37215 12/5 Farran Christopher Henry E & Alberta N Martin Rev Living Trust; Martin Henry Edward II $1,100,000 $377 930 Oak Valley 37220 9/6 Miller Jami Lyn Hickman Mary R; Hickman Del $1,100,000 $202 3434 Hampton 37215 6/6 Crow John D; Crow Gail Connell Birdwell Warrie R; Birdwell Elizabeth K $1,100,000 $275 2110 Sunset 37212 5/4 Guha Subir; Mauras Noridia LVH LLC $1,100,000 $891 809 Wilson 37215 5/3 Sleeva James R; Sleeva Jane D Harmuth John C; Harmuth Jill $1,100,000 $399 789 Elysian Fields 37204 3/10 Cantrell Christopher Lee; Cantrell Valerie Hunter Margo B; Hunter Jeffrey H $1,100,000 $204 5815 Still Hollow 37215 10/13 Eckhard Felix M; Lappe Kathleen A Deaton Rev Living Trust $1,095,000 $420 817 Azura 37138 9/14 Madigan Kathleen E Doug Myhand Const LLC $1,088,291 NA 804 Montrose 37204 6/28 Thompson Connie Sweeney Pantheon Dev LLC $1,085,252 $602 110 Bellevue 37205 6/14 Savage Samuel P; Savage Marion B Coyle Jennifer; Carrillo Donald $1,083,700 $2,779 4317 Signal Hill 37205 6/20 McDugald Robert T; McDugald Janette R Salvino Victor E; Salvino Kimberly A; Barringer Jodie $1,075,000 $266 1212 Laurel 37203 6/3 Adams Barclay Kapnick Scott; Kapnick Kathleen $1,070,000 NA 208 Wilsonia 37205 6/3 Lyman Stewart L Chickey Robert J $1,066,000 $204 1139 Duncanwood 37204 7/29 Gluck Jonathan M; Gluck Dina F Dorris John Jr; Dorris Sharon; Dorris Sharon H; Dorris John R Jr $1,065,000 NA 5742 Laura Hill 37215 10/7 Caputo Christopher; Caputo Julie Ryan Maybard Robert P; Maynard Cherie; Maynard Robert P $1,062,500 $225 4303 Dale 37204 4/19 Ellis Ryan James 8Gco Rev Living Trust $1,060,000 NA 1212 Laurel 37203 5/3 Krich Jeffrey S; Krich Bonnie B Laurel Property LLC $1,059,000 NA 708 Overton 37215 11/8 Burns Gregory L; Burns Barbara L Mary Anne Harwell Spousal Residence Trust $1,055,300 $244 2303 20th 37212 4/21 Reichstein David A; Reichstein Caitlin S Cornelius Jonathan A $1,052,000 $947 428 Van Buren 37208 10/21 White Jeffrey N; White Sherry J ZM Dev Partners LLC $1,050,000 NA 3602 Caldwell 37204 9/7 Gibson Steven A; Gibson Sherrie D Nuck & Beal LLC $1,050,000 NA 3423 Hopkins 37215 8/8 Hedges Van E; Hedges Mary V Simpkins Family Trust; Simpkins Otto Kent; Simpkins Erin K $1,050,000 $173 822 Shadowstone 37220 6/29 JKB Nominee Trust Waters Joseph J Jr; Waters Patricia F $1,050,000 $170 2223 Woodmont 37215 5/31 Ehrenfeld Jesse M; Taback Judd Cassidy Karen V $1,050,000 $175 1103 Nichol 37205 5/19 Duke Kathyrn McKinney Ridgemont Homes LLC $1,050,000 NA 608 Lakemeade 37138 3/18 Pinhal Joseph A; Pinhal Leigh Ann-Marie Sensabaugh Karen $1,050,000 $121 2410 Oakland 37212 1/12 Johnson Mark; Rudeva Anna Douglas Kevin H; Douglas Jessica F $1,050,000 $424 3717 Wimbledon 37215 6/22 Sloan James M Jr Wimbledon Partners $1,040,000 NA 1103 Nichol 37205 6/8 Dressler Paul B; Dressler Christine F Ridgemont Homes LLC $1,040,000 NA 1313 Duncanwood 37204 5/26 Goodman Andrew; Goodman Lindsey Paxton Matthew C; Paxton Katherine $1,030,000 NA 1113 Halcyon 37204 10/13 Bodnar James Matthew; Bodnar Samantha MBS Const LLC $1,027,546 $960 4017 Aberdeen 37205 5/17 Michelotti Sandra B; Michelotti Donald Philip New Beginnings Enterprises LLC $1,027,400 $850 1125 Glenwood 37204 12/2 Ward Michael Barrett; Ward Rachel D Shaffer Vance Bryan; Shaffer Amelia Y $1,025,673 $321 2530B Ashwood 37212 11/2 Dale Corinne Howell; Redding Joseph Michael Blumenthal Steven E; Edmondson Beth E $1,025,000 NA 1100 Radnor Glen 37027 9/12 Simpson Phillip Matthew; Simpson Allison Thompson Dominic J Mancuso Jr Living Trust; Teresa L Mancuso Living Trust $1,025,000 $164 1617 Graybar 37215 1/4 Wojtkiewicz Peter; Wojtkiewicz Jacqueline McLaughlin Fred T; McLaughlin Laura R $1,025,000 $286 3411 Benham 37215 6/9 Gilco-Woodwell Properties LLC Frist Baptist Church of Nashville $1,022,000 $551 916 Bradford 37204 10/19 Hester Douglas L; Hester Sydney M Province Builders LLC $1,021,974 $512 723 Greeley 37205 9/12 Whitworth David C Greeley Drive Trust $1,020,000 $217 3504 Echo Hill 37215 12/13 Knox Sandra L Regen Elizabeth M; Regen Eugene M Jr $1,000,000 $219 23 Fern 37207 12/2 King Tyler Robinson Const Group LLC $1,000,000 $744 3605 Hoods Hill 37215 9/26 3605 Hoods Hill Road Trust Roady Thomas G III; Roady Kristin G $1,000,000 $333 4241 Whites Creek 37189 8/16 Fontanel Properties LLC Brown Melvin; Brown Alta Denise; Brown Melvin Jr; Brown Alta $1,000,000 $521 4418 Forsythe 37205 8/16 Herring Robert H; Rohde Sarah L Earthman Daniel S; Earthman Robyn B $1,000,000 $243 1816 Cedar 37212 7/18 Head Gregory; Head Fabrienne Martin Brian; Martin Kathryn $1,000,000 $312 815 Tyne 37220 5/5 Parker Andrew B; Lee Melati E Keene Emily Ruth $1,000,000 $219 511 Church 37027 5/2 Church Street East Dev LLC Laughlin Family Trust; McCord Lisa Laughlin; Santisteban Mary Kathryn; Laughlin Lawrence Paul Jr; Laughlin David Lawrence $1,000,000 $606 1018 Wedgewood 37203 4/25 Wedge Properties Beverly Myra E $1,000,000 $760

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 2875 Sawyer Bend 37069 6/6 Gorley Ashley Glenn Miller Lisa Marie Knight; Miller Mark A $3,500,000 $822 17 Oxmoor 37027 3/28 Cucci Joanne M Living Trust Schumacher Homes LLC $3,346,000 NA 836 Windstone 37027 11/10 Sandfort Anita E Inv Services Trust; Sandfort Gregory A Inv Services Trust Classic Design Contractors Inc $3,260,000 NA 1809 Pace 37069 6/1 Baier David D; Baier Lucinda M Shallcross Kimberly G; Shallcross Richard $3,250,000 $267 299 Jones 37027 10/28 Jumble Land Trust Sharp Bennie R; Sharp Michele L $3,075,000 $288 1606 Whispering Hills 37069 4/19 Murray Demarco A Bender F David $2,950,000 $313 612 Fair 37064 8/16 Bodnar Ann G; Bodnar J Michael Thompson Cheryl H; Thompson Mel $2,870,000 $628 698 Brass Lantern 37027 7/5 Garrett Meredith R Spangler James; Spangler Trina $2,750,000 $334 1200 Waterstone 37069 12/21 Waterstone Trust Hyatt Christopher; Hyatt Crystal $2,700,000 $290 704 Brass Lantern 37027 6/6 Degner Deborah K; Degner Mark H Dubois Charles C; Dubois Shanna L $2,700,000 $401 1204 Waterstone 37069 8/9 Bryant Douglas E; Bryant Treva M James Family Trust $2,608,500 $277 23 Governors 37027 11/23 Dunn Samuel D Changed Land Trust $2,425,000 $257 222 Poydras 37069 10/26 Cyr Carey Ann; Hendricks Wade Harold Butler Jennifer R; Butler Lindsay T $2,375,000 NA 214 3rd 37064 12/14 Smith Margaret Thompson Trust Bodnar Ann G; Bodnar J Michael $2,275,000 $322 7129 Brandon Park 37064 9/14 Angelos John Peter; Valentine Margaret Kniskern Bertuca Theodore J $2,275,000 $270 1616 Whispering Hills 37069 8/19 Barton Kurt Dale; Barton Natalie Nicole Hutts Daniel G; Hutts Melissa K $2,275,000 $267 5186 Colleton 37027 1/29 Naslund Carole; Naslund Thomas C Lassiter Jenna W; Lassiter Mark $2,210,000 $244 765 Princeton Hills 37027 12/30 Crye Harold; Crye Lisa Ward David K; Ward Debbie $2,200,000 $319 1539 Old Hillsboro 37069 11/4 Hickory Lodge Trust Greer Gerald C; Hoffman Scott (Dr) $2,200,000 $1,240 756 Sinclair 37027 12/1 King Laura; King Lloyd Hughes Family Living Trust; Hughes Johnnie G $2,175,000 $264 1090 Stockett 37069 7/12 Archie Crystal; Archie Michael Collins Brooke; Collins Kerry $2,150,000 $240 112 Church 37064 8/12 Hemphill Bethni; Hemphill William T Pons Pauline Astrum; Pons Pierre Ralph $2,025,000 $318 2013 John J 37067 5/11 Alexander Mark; Palazzo Joann W Real Estate Trust $2,000,000 $300 2485 Old Natchez 37069 4/6 Ashley Bart Edward Jr; Ashley Mandi Anna Hasty John T; Hasty Lisa $2,000,000 $362 112 Church 37064 3/4 Pons Pauline Astrum; Pons Pierre Ralph Ray John; Ray Lori $1,975,000 $311 700 Pendragon 37067 3/4 Onken Michele; Onken Thomas Old South Const LLC $1,950,514 NA 117 Treemont 37069 5/5 Taylor Chris; Taylor Linda Couch John Calloway Jr; Couch Leslie A $1,940,000 NA 823 Windstone 37027 5/2 Berryman Tracy Cullison Eric D; Cullison Susan H $1,940,000 NA 3 Oxmoor 37027 10/28 Waerin LLC Andres Connie J; Andres Michael D $1,900,000 $203 1200 Talon 37069 8/24 Rynerson Graciella; Rynerson James Swanson Douglas E; Swanson Tamela J $1,900,000 $215 308 Deerwood 37027 8/10 Deerwood Trust Burcham Michael R; Cato Hal $1,875,000 $304 9130 Old Smyrna 37027 8/29 Nguyen Joy E; Nguyen Quoc V Hentrich Craig; Hentrich Lisa $1,860,000 $274 8 Colonel Winstead 37027 12/13 Powell George I Jr; Powell Joy S Vild Daniel Charles; Vild Gayla Justine $1,849,000 $230 8495 Heirloom 37046 12/8 Siren Robin; Siren William Hatcliff Const LLC $1,844,663 NA 108 Church 37064 2/1 Simovich Christopher Ozburn Elaine J; Ozburn F Perry Jr $1,840,000 $327 5227 Lysander 37027 12/1 Ward David K; Ward Deborah R King Laura A; King Lloyd G $1,835,000 $254 1409 Willowbrooke 37069 5/25 Polkowski Gregory G; Polkowski Larissa V Saul Andrew L; Saul Laura P $1,785,000 $216 632 Good Springs 37027 7/5 Marshall Sherri Dianne Witcher Gerald L $1,760,000 $265 7 Carmel 37027 4/7 Dunion Elsa C S; Dunion John J IV Jake Leduc LLC; Leduc Jake LLC $1,755,000 $234 204 Yorkshire Garden 37067 4/27 Price Bobby E Jr Legacy Homes of TN LLC $1,749,934 NA 106 Church 37064 10/17 Deaton Robert Leslie; Deaton Susan Puckett Barrier Jim G $1,725,000 $356 1012 Sundown 37069 4/19 Aluyi Clement; Aluyi Utibe Atkinson Charles Jr; Atkinson Jean $1,695,000 NA 5248 McGavock 37027 3/24 Ward David K; Ward Deborah R Lad Trust $1,680,000 $269 5 Carmel 37027 3/15 Reynolds Britt; Reynolds Laura Jill Bruner Jack; Bruner Verena S $1,680,000 $201 9539 Sunbeam 37027 8/1 Esmaili Farnaz; Zad Payman Hanna Gerges; Hanna Gihan $1,670,000 $225 16 Tradition 37027 5/9 Robinson Jaimie B; Robinson Jonathan T Tisherman Family Trust $1,670,000 $233 1411 Willowbrooke 37069 7/22 Bennett Ashley A; Bennett Ralph J Trace Const $1,659,623 NA 5166 Colleton 37027 4/28 Hayes Allison L; Hayes James M Strange Glen J $1,652,000 $219 1208 Waterstone 37069 10/31 2015 Lucas Family Trust Rothrock Britt Moses; Rothrock John Grayson $1,648,000 $253 1006 Main 37064 11/1 Clendenin Juli; Clendenin Robert Bristol West Main Partners LLC $1,620,000 $522 5248 McGavock 37027 6/21 Geiger Kali L; Geiger Timothy M Ward David K; Ward Deborah R $1,600,000 $256 10 Crooked Stick 37027 6/23 Jensen Chad; Jensen Laura Toman David Luke; Toman Michelle Rene $1,599,999 $240 4805 Toll Bridge 37179 8/16 Serff Angie; Serff Jared Hill Iila; Hill Stacy $1,595,000 $192 2017 John J 37067 6/7 Alexis Holding LLC Bradley Lisbeth $1,575,000 $177 4590 Columbia 37179 11/17 Bovill Robert Cowan F Donald Jr; Cowan Nancy S $1,550,000 $322 9304 Exton 37027 6/1 Sirmon Lindsay D; Sirmon Peter A Wheeler Bryan D; Wheeler Kelly D $1,530,000 NA 5110 Cornell 37027 4/26 Huff Daniel L; Huff Sharon A Oesterle Family Revocable Living Trust $1,525,000 $252 4219 Two Rivers 37069 8/1 Adkins Daniel; Adkins Karen Barton Kurt Dale; Barton Natalie Nicole $1,517,000 $240 116 Church 37064 12/30 Yeager Angeline Y; Yeager Samuel C Seifert Rachel A $1,510,000 $324 1037 Holly Tree Gap 37027 11/22 Brewer Harold E; Brewer Tammy P GP Luxury LLC $1,505,438 NA 5153 Remington 37027 9/7 Smith Derek M; Smith Kristine Kelly Reddy Nirmala; Reddy Venkat $1,501,000 $186 9263 Carrisbrook 37027 9/9 Oneil Brian; Oneil Janet Lee Simpson Allison Thompson; Simpson Phillip Matthew $1,500,000 $259 315 Morning Mist 37064 6/23 Greyson Ashley S; Greyson Mindy Sheets Jeffrey D; Sheets Wende A $1,500,000 $172 8209 Penn Way 37064 6/20 Mathus Karen C; Mathus Robert W Belford Christopher Matthew; Belford Karen M $1,500,000 $129 1572 Old Hillsboro 37069 4/1 Wahl Kelly McCready Mary Ann (Tr) $1,500,000 $1,971 2865 Sawyer Bend 37069 6/30 Shaw Trust Miller Frank D; Miller Kelli $1,475,000 $280 1185 Echo 37069 9/13 Zaft Barbara T; Zaft Peter D George Eric W; George Rachel P $1,470,000 NA 5137 Remington 37027 7/27 Reedy James T III; Reedy Samantha J Deredita Anthony M; Deredita Ruth M $1,451,000 $199 2500 Iron Gate 37069 7/15 Donovan Patricia R Rector Stephen; Rector Suzanne $1,440,000 $211 5205 Colleton 37027 2/16 Babu Ashok N; Babu Nicole F Kottas Myleen L; Kottas William M Jr $1,435,000 $197 459 Wild Elm 37064 11/10 Warrington Mary Ann E; Warrington Paul Wesley Jr Legend Homes LLC $1,410,018 NA 1001 Buena Vista 37069 6/14 Wenzel Aaron; Wenzel Sarah Owens Jerry $1,405,000 NA 244 Governors 37027 1/12 Tisherman Family Trust National Residential Nominee Services Inc $1,400,001 $179 5109 Harvard 37027 9/12 Reynolds John R; Reynolds Shirley K Sosman Jeffrey Alan; Ziebel Dana Suzanne $1,400,000 $207 20 Ironwood 37027 9/8 Lee Libbi; Lee Robert Zelenak John; Zelenak R Michelle $1,400,000 NA 1465 Willowbrooke 37069 3/18 Thompson Mark; Thompson Mary Ellen Cogen Jeffrey D; Cogen Jill $1,400,000 $185 1185 Echo 37069 1/15 George Eric W; George Rachel P Hidden Valley Homes LLC $1,399,000 NA 5237 Lysander 37027 5/2 Hera Revocable Living Trust Reynolds Britt T; Reynolds Jill $1,398,000 $270 3017 Smith 37069 5/13 Stevens Craig; Stevens Kathryn Delong Chris A; Delong Karol Ann $1,392,500 $276 121 Lewisburg 37064 12/30 Newport Bob A; Newport Bobby A; Newport Terri T Hill Erin T; Hill Matthew J $1,360,000 $333 8255 Heirloom 37046 10/24 Ocheltree Michael; Ocheltree Wendy Legend Homes LLC $1,359,000 NA 1211 Echo 37069 9/29 Nelson Connia; Nelson Darrell Hidden Valley Homes LLC $1,352,984 NA 6013 Native Pony 37046 12/13 Abajian Kimberly; Abajian Theodore Mendez Laurie H; Mendez Nicholas R $1,350,000 NA 1014 Buena Vista 37069 10/4 Charpentier Ronald R; Charpentier Willie Hidden Valley Homes LLC $1,350,000 NA 1015 Falling Leaf 37027 7/27 Day John A; Day Joy B Clark Michael B; Clark Stacye W $1,350,000 $204 100 Church 37064 5/26 Mitchell Mary Jane Ashley Bart; Ashley Brownstone Partnership; Pokrant Clenna $1,350,000 $261 4291 Pate 37064 5/25 Mizell Jody A; Mizell Troy A Orshowitz Bridget; Orshowitz Michael $1,350,000 $364 1806 Morgan Farms 37027 7/1 Kang Byung Soo; Kang Michileen Barlow Builders LLC $1,349,900 NA 322 Lionheart 37067 7/29 Murry Acie C Jr; Murry Velma M GP Luxury LLC $1,329,900 NA 6410 Arden 37027 12/6 Pierson Melany; Pierson Tobin Rucker Group Inc $1,325,000 NA 111 Deerfield 37069 10/24 Pons Pauline Astrum; Pons Pierre Ralph Anderton James G; Anderton Janice M $1,325,000 $340 5504 Iron Gate 37069 9/29 Hoover Kimberly G; Hoover Michael S Wiatrak Mitchell L; Wiatrak Stacy L $1,325,000 $245 116 Alpine 37069 10/6 Boudreau Mark; Boudreau Patricia Burnett Pamela; Burnett Robert $1,320,000 $252 6509 Stargazer 37046 8/9 Reddick Clarence; Reddick Geri Maurer Jane; Miralles Mario $1,310,000 $242 4525 Ballow 37221 8/2 Thornton David; Thornton Joanne GP Luxury LLC $1,308,098 NA 9303 Old Smyrna 37027 6/13 Hammond Elizabeth Anne; Hammond Grantland W Scalisi Marie $1,307,000 $310 11 Camel Back 37027 7/15 5F Way Land Trust Tillman Mark A; Tillman Robbin O $1,305,000 $183 6298 Wild Heron 37046 2/16 Wheeler Judith; Wheeler Scott Hidden Valley Homes LLC $1,301,333 NA 1420 Willowbrooke 37069 9/2 Toshinskiy Ilya; Toshinskiy Llya Howell Living Trust $1,300,000 $189 1486 Willowbrooke 37069 5/13 Ellis Christopher R; Ellis Wendy D Oliver Carla M; Oliver Jerald G Sr $1,300,000 $228 9570 Liberty Church 37027 3/21 Kemp Wilson Evans Jr Gilchrist Edward Glenn; Gilchrist Mary Eugenia $1,300,000 $340 7020 Lanceleaf 37046 11/4 Kendall Patricia S; Kendall Robert L Jr Legend Homes LLC $1,289,900 NA 8810 Drosera 37046 8/17 Sorgi Vincent F Slayden Gary $1,286,700 NA 308 Seward 37027 4/18 Kelley Kenneth; Kelley Lori DMA Prop LLC $1,285,152 $604 10 Spyglass 37027 7/5 Padden Neil E; Padden Pamela K Vanosdale Erica; Vanosdale Mcarthur G $1,285,000 $221 1159 Saddle Springs 37179 7/1 Miller Richard L Perruque Pamela Greenen La $1,285,000 NA 503 Wilson 37027 11/7 Celebration Homes LLC Haury & Smith LLC $1,280,000 $558 9556 Sanctuary 37027 2/1 Kanal Chandler; Kanal Sunita Stella Patrick J; Stella Shelia R $1,275,000 $167 1738 Ravello 37027 4/22 Kephart Anthony S; Kephart Kimberly Artisan Custom Homes LLC $1,273,339 NA 1738 Ravello 37027 12/12 Sirva Relocation Credit LLC Kephart Family Trust $1,273,339 NA 1738 Ravello 37027 12/12 Willie Angela N; Willie Joshua B Sirva Relocation Credit LLC $1,273,337 NA 225 Chapelwood 37069 9/9 Kennedy Carmen; Kennedy Kelly O Smith Daniel P; Smith Lisa M $1,268,000 $277 1168 Waller 37027 11/1 Nash Edward; Nash Nicola England Seth $1,265,000 $272 314 Lionheart 37067 6/6 Allen Deborah; Harriman Robert Old South Const LLC $1,264,900 NA 6685 Hastings 37069 9/20 Edwards Leslie R; Edwards Michael Troy Encore Const LLC $1,262,342 NA 1808 Morgan Farms 37027 10/25 Kelley Julie; Kelley Marshall Milstone Aaron P; Milstone Lisa Lynn $1,260,879 NA 5162 Remington 37027 8/4 Pneuman Susan M; Pneuman Wayne C Skiera Ann; Skiera Michael G $1,250,000 $214 1 Vellano 37027 8/3 Robold Darby; Robold Kenneth Forbush Diane Kathleen Smith; Forbush Matt $1,250,000 NA 660 Legends Crest 37069 5/9 Heathington Betty S; Heathington Kenneth W Tropauer David; Tropauer Deborah A $1,250,000 $187 6339 Wildwood Valley 37027 7/27 Driskell Brian; Driskell Poppy Wangner Rebecca Jean; Wangner Robert Carl $1,248,000 $213 8716 Wolfsbane 37046 6/10 Medley Maree Mae; Medley Mark B McFarland Shane Const LLC $1,245,000 NA 8208 Heirloom 37046 10/19 Whetstone Danny; Whetstone Marilyn Slayden Gary $1,227,580 NA 9640 Portofino 37027 7/5 Mollica Anthony V; Mollica Tracy Mason Marci $1,226,000 $192 649 Legends Crest 37069 4/21 Johnson Melanie H Trace Const Inc $1,225,000 NA 566 Grand Oaks 37027 12/29 Shofner Audrey Carr; Shofner Robert Stewart Bernard Charles W; Bernard Karen M $1,221,000 $128 1115 Wilson 37027 12/15 Povliches John Stuart; Povliches Michelle Jo Adams Duncan Betty Ann Bryan $1,220,000 $203 9 Camel Back 37027 11/10 Tobin Catherine; Tobin James R Melia K Michael; Melia Susan K $1,215,000 $210 2012 McPherson 37221 7/1 Carlson Kimberly; Carlson Ronald Brandon Jill; Brandon Parkes A $1,215,000 $265 1732 Ravello 37027 9/2 Scarlett Andrew Sinclair; Scarlett Jennifer Marie Artisan Custom Homes LLC $1,212,288 NA 520 Rochester Close 37064 10/12 Abel Marcy Janice; Lincoln Curtis Michael Stonegate Homes LLC $1,209,258 NA 1029 Falling Leaf 37027 4/15 Flow David; Flow Lisa Henderson Family (Credit Shelter) Trust; Henderson James & Lori Family Trust $1,204,276 $232 7 Winged Foot 37027 4/29 Larsen Kelly E Irrevevocable Trust Legacy Homes of TN LLC $1,202,023 NA 903 Main 37064 9/2 Perry Tatum M; Perry William C Gathmann Bertha Maye (Estate Of) $1,200,000 $256 5243 Lysander 37027 8/11 Burke Amy; Burke Todd Day Stewart G; Day Susan B $1,200,000 $199 8462 Covington 37060 7/25 Bailey Park LLC Gawthorpe Erik; Hubbell Jeannette $1,200,000 $368 9301 McArthur 37064 6/10 Barker John; Barker Trudy Blalock Homes LLC $1,200,000 NA 522 Arden Wood 37027 4/20 Scarlet Jonathan; Scarlet Sarah Boozer Eric; Boozer Shirley $1,200,000 $202 8239 Heirloom 37046 12/16 Luminoso Gerard A; Luminoso Melanie S Stonegate Homes LLC $1,194,900 NA 1039 Stockett 37221 12/30 McGimsey Jennifer J; McGimsey Randall B Volpar Inc $1,191,051 NA 1802 Morgan Farms 37027 11/9 Shaner Cynthis A; Shaner Jeffery S Hidden Valley Homes LLC $1,189,900 NA 6600 Hastings 37069 4/18 Pennington Bruce; Pennington Summor Custom Living Homes LLC $1,189,000 NA 5065 Native Pony 37046 9/7 Luebke Cory; Luebke Hayley Schmidt Justin; Schmidt Melissa $1,185,000 NA 6 Vellano 37027 8/17 Hepper Clifford D; Hepper Jean H Merryman Jerry Pace; Merryman Mark D $1,183,000 $183 1800 Morgan Farms 37027 10/27 Suvarna Stephanie; Suvarna Sudarshan Turnberry Homes LLC $1,179,900 NA 7030 Nolensville 37135 4/22 Burkitt Commons LLC Holmes Mary L; Jennings Neal Lee Jr; McFarlin James N Family Trust; McFarlin James N Jr; McFarlin James N Tennessee Marital Trust; McFarlin Ruth Marie; Stanley Terri Ellen Jennings $1,176,000 $425 1040 Natchez Valley 37064 8/31 Northcutt Danny H; Northcutt Sara B Patterson Vicky Moore Trust $1,175,000 $217 6430 Arno College Grove 37046 5/31 Baskin Randall Ray III Livingston Heather; Livingston Jeffrey $1,175,000 $344 6038 Pelican 37046 12/13 Brown Melissa Ann; Brown William J McFarland Shane Const $1,174,535 NA 9545 Sanctuary 37027 8/16 Porter Aaron Tata Larry $1,167,450 $155 105 Patricia Lee 37069 10/3 Larock Jacqueline T; Larock Paul D Oglesby Barbara R $1,166,500 NA 7004 Lanceleaf 37046 10/12 ABP Capital LLC TN Valley Homes Inc $1,163,648 NA 9471 Highland Bend 37027 10/6 Bucciarelli Gary W; Bucciarelli Janet M Hidden Valley Homes LLC $1,163,250 NA 824 Legends Glen 37069 10/6 Stauffer Michael R; Stauffer Nicole D Callender David; Callender Krista $1,160,000 $205 703 Brass Lantern 37027 12/28 Hayes John C III Doyle Cathy J; Doyle Sean K $1,158,725 $150 519 Rochester Close 37064 7/1 Jabbari Bijan; Jabbari Sarah Legend Homes LLC $1,155,499 NA 945 Sunset Ridge 37069 9/2 Benedict Diana Collins Toshinskiy Ilya; Toshinskiy Melissa $1,150,000 $220 1447 Franklin 37027 8/12 Putatunda Bhabendra; Putatunda Shipra Jenkins Brandon Ira; Jenkins Caroline Ira $1,150,000 $1,024 610 Prince Valiant 37067 8/9 Darsow Doug; Longtin Brent Polk Reginald M; Polk Tanora E $1,150,000 NA 1605 Grassmere 37064 6/6 Jordan Jeffrey Chad; Jordan Jennifer T Morrell Jennifer; Morrell Stephen $1,150,000 NA 330 Haddon 37067 1/14 Binder Alvin Michael; Hubbard Ann George Eric W; George Rachel P $1,150,000 $224 741 Duncan 37027 1/11 King Matthew A; King Shelli M Dobyns Amy Krupicka & Jeffrey Thomas Dobyns Living Trust $1,150,000 $218 8216 Heirloom 37046 6/28 Livingston Heather; Livingston Jeffrey Stonegate Homes LLC $1,143,000 NA 8431 Heirloom 37046 6/9 Castro Michael J; Castro Regina McFarland Shane Const LLC $1,142,000 NA 757 Duncan 37027 8/16 Mooney Katharine; Mooney Sean Hackett Elizabeth; Hackett Michael $1,140,000 $226 320 Haddon 37067 7/14 Carlisle Anissa Nelson; Carlisle Charles; Nelson Carlisle Anissa Hayes Allison L; Hayes James M $1,140,000 $226 516 Cheltenham 37064 4/1 Thomas Andrea L; Thomas Timothy Harris Hampton Amanda Katherine Revocable Trust $1,140,000 $248 9457 Winston 37027 7/12 Calarco Mark A; Singsaas Anika F Houk Scott T $1,138,500 $167 1803 Burland 37027 1/27 Cooney Brigitte; Cooney Edgar J NSH Nashville LLC $1,136,585 NA 303 Haddon 37067 5/4 Washington Kenneth L; Washington Yvette Kjos David J; Kjos Elaine M $1,135,000 $191 1041 Falling Leaf 37027 7/20 Kinney Allyson; Kinney Steven Ross Jr Alfrey Julie; Alfrey Sam $1,130,000 $229 5311 Parker Branch 37064 9/19 Brown Christine F; Brown J Hunter Eowski Cynthia L Separate Property Trust $1,127,500 $240 6557 Stableford 37069 6/15 Martin Christine Elizabeth; Martin Robert Jeremy Hall Clisby; Zarabi Robert H $1,125,000 $218 206 Poydras 37069 8/22 Such Karen Crane Appel Amie L; Appel Richard A $1,116,500 $251 1567 Glenellen 37027 9/7 Brassfield Angela; Brassfield Robert Brandon Maiolo Family Revocable Trust $1,110,000 NA 204 Alcott 37069 4/12 Baisden Brandon M; Baisden Kathleen W Drury Anita O; Drury Scott E $1,110,000 $226 6013 Moss Rose 37027 8/17 Bennett Emily C; Bennett Ernest D III; Bennett Mary Jane; Brashear Brian A; Brashear Sarah J Foster Mary Y Rau; Foster Richard E; Rau Foster Mary Y $1,108,000 $162 115 Gillette 37069 12/1 Schluckbier Dan; Schluckbier Marci Utley Mark E Trust; Utley Rose Anne Trust $1,100,000 $179 9417 Big Horn 37027 9/15 Dizenhouse Joey James Susan V; Wilkens Kenneth L $1,100,000 NA 234 Gardenridge 37069 9/12 Strickland Craig B; Strickland Lisa L Menzie Craig Warren; Menzie Jennifer K $1,100,000 $226 3300 Bridle Path 37179 9/6 Kirby Brian L; Kirby Susan Michelle Humerick Serena L; Humerick Timothy A $1,100,000 $211 2221 Osburn 37014 9/2 Bartlett Patricia A; Bartlett Wesley A Stallings Leslie O; Vanderhart Glen J $1,100,000 $310 6589 Stableford 37069 8/8 Spalding Linda B; Spalding Thomas D Morgan Clay Const LLC $1,100,000 NA 1759 Charity 37027 7/11 Hamm Ritchie; Hamm Tracy Bush Belinda K; Bush Steven B $1,100,000 $230 5410 Parker Branch 37064 7/5 Parsons Jamie Annenberg Leonore Trust; Sorenson Elizabeth K Kabler $1,100,000 $190 1438 Willowbrooke 37069 5/31 Vollman Linda Blair Mitzi Gregory; Gregory Ordic; Gregory Shelby $1,100,000 $228 1702 Richbourg Park 37027 5/17 Aminmadani Shabnam; De Ledesma Santiago; Ledesma Santiago De Briggs Karsten J; Briggs Kimberly R $1,100,000 $187 9608 Mitchell 37027 4/22 Berardi Pietro; Righini Nicoletta Hart Kerry M; Hart Linda T $1,100,000 $169 1730 Ravello 37027 5/24 Kimpel Elizabeth Ann Holland; Kimpel Jonathan Aspen Const LLC $1,099,999 NA 803 Jones 37027 5/6 Kasiewicz Julie M; Kasiewicz Simon E Russell Julie W; Russell Thomas R $1,099,000 $184 516 Excalibur 37067 7/26 Dowland David; Dowland Myrta Teresa Curran Mardi F; Curran Randall E; Curran Randall Edward $1,095,000 NA 9624 Mitchell 37027 7/14 Cho Jae H Murray Katherine B; Murray Michael J $1,090,000 $176 8208 Boxmere 37027 7/25 Couch John Calloway Jr; Couch Leslie A Dodson Andrew B; Dodson Judith K $1,075,000 $197 1028 Benelli Park 37064 4/5 Seery Susan Acton; Seery Thomas Jay Majors Const LLC $1,075,000 NA 710 Valhalla 37027 1/4 Curtis Nick Dunbar Bradley; Dunbar Traci $1,075,000 NA 315 Ledgelawn 37064 9/26 Ullrich Cheryl L; Ullrich Jeffrey F 110 3rd Avenue Trust $1,073,000 NA 5182 Wildings 37046 1/8 Lucas Robert K; Lucas Robin A Hidden Valley Homes LLC $1,069,900 NA 8211 Heirloom 37046 8/12 Wright Daniel E; Wright Tammy G Stinson Phillip M $1,069,000 NA 8200 Penn Way 37064 12/19 Cook Nancy M; Cook Robert P Bowles Donald W; Bowles Linda M $1,065,000 $137 5217 Apple Mill 37027 10/19 Cochrane John Douglas Tiedt Rodney J $1,065,000 $219 8203 Boxmere 37027 6/16 Campbell Brett A; Campbell Kathryn E Folk Laila A; Folk Mark D $1,065,000 $226 3705 Pishon 37064 5/20 Pop Oana; Wetzel Jordy Litz Claude; Litz Diana G $1,065,000 NA 9455 Appleton 37027 1/20 Stevenson Melody N; Stevenson Scott E Fitzsimmons James; Fitzsimmons Sandra L $1,065,000 $206 9205 Cline 37067 10/14 Waugh Beth Marie; Waugh Scott M Laura Francine; Laura Richard $1,060,000 $158 1000 Chapel Lake 37069 7/20 Shafer Genine; Shafer Jason Epstein Adam John; Legends Ridge Partners One $1,060,000 NA 6605 Hastings 37069 5/5 Ramsey Jeffrey; Ramsey Kristin Kemp Wilson Evans Jr $1,060,000 NA 1744 Ravello 37027 3/14 Colton Billie; Colton Eric Shearer Clea; Shearer John R $1,060,000 NA 4041 Ayleworth 37069 7/7 Reavis Amy S; Reavis Jay R Trace Const Inc $1,057,000 NA 1085 Stockett 37221 5/17 Hartsfield Lauren; Hartsfield Miles L Longo Trace $1,055,000 NA 1320 Ashby Valley 37014 1/29 Fly Barry L; Fly Bonnigene Drees Premier Homes Inc $1,050,336 NA 6395 Chartwell 37027 12/28 Sheriff Investment Group LLC Freitag Carissa M; Freitag Joseph H $1,050,000 $151 1008 Blakefield 37027 11/29 Murphy Enda; Murphy Mary Pearson Ronald $1,050,000 $191 1313 Ashby Valley 37014 11/2 Bennett Jason R; Bennett Mandy M Hockenbery David J; Hockenbery Sherie J $1,050,000 $199 526 Turtle Creek 37027 9/22 Oldham Jeffrey Alan; Oldham Kristy Lowe Beahm David C; Beahm Regina $1,050,000 $181 5209 Country Club 37027 8/8 Church John L Jr; Church Nancy P Hasty Brenda B; Hasty Paul Leslie $1,050,000 $193 370 Lady of The Lake 37067 6/27 Galiwango Charles K Rogers Justin W; Rogers Marianna S $1,050,000 NA 6232 Wild Heron 37046 4/26 Scripa Christine D; Spaid John Atkins & Associates Homebuilders Inc $1,050,000 NA 801 Princeton Hills 37027 8/22 Tiedt Rodney J Carolan Sharon J; Carolan Stephen T $1,049,900 $232 1017 Falling Leaf 37027 12/22 Jackson James Andrew; Jackson Mary Nell Clinton Joshua D; Clinton Sarah E $1,040,000 $213 6307 Wescates 37027 12/8 King Cynthia A; King Michael R Johnson Chris $1,040,000 $142 221 Arrowhead 37069 9/30 Harris David Mark; Harris Jennifer S Beasely Cynthia Warden; Pewitt Sue Warden; Short Rita Warden; Warden Richard Allen $1,040,000 $205 1316 Ashby Valley 37014 10/12 Baron Jennifer Lisa Vedral; Baron John Daniel; Vedral Baron Jennifer Lisa Ernst Group LLC $1,035,000 NA 1859 Burland 37027 2/8 Berg Darin A; Berg Melissa D NSH Nashville LLC $1,034,543 NA 1736 Ravello 37027 7/28 Peyser Jennifer; Peyser Scott Hillside Homes Inc $1,028,900 NA 4033 Ayleworth 37221 6/17 Hall Julie; Hall Marshall Perdue Aaron Matthew; Perdue Stephanie $1,025,000 $131 1509 Fleetwood 37064 5/3 Greene Joseph C Bourne Ellen P; Bourne John R $1,025,000 $172 7 Wild Wing 37027 12/15 Borland David B Robold Darby J; Robold Kenneth J Jr $1,020,000 $209 1206 State 37064 11/16 Lake Kathy S; Lake Steven C Garner Christina; Garner Phillip $1,020,000 $206 3029 Flagstone 37069 7/8 Rigtrup Cathey K; Rigtrup Kevin Polkowski Gregory G; Polkowski Larissa V $1,019,500 $187 1870 Barnstaple 37027 12/1 Douglas Heather Hardt; Douglas Michael Shane Turnberry Homes LLC $1,016,865 NA 5125 Fire Tower 37064 6/6 Legner Laura; Legner Victor J Lee Sammye Todd; Lee Stephen Charles $1,010,000 $153 6054 Pelican 37046 3/28 McDowell Laura; McDowell Ronald Hidden Valley Homes LLC $1,006,129 NA 1868 Barnstaple 37027 11/30 Croft Ashley; Croft John A Turnberry Homes LLC $1,005,273 NA 4920 Buds Farm 37064 11/14 Wigton Diane Lynn; Wigton Michael Charles Trace Const Inc $1,003,340 NA 6430 Annandale 37027 11/21 Bonds Tracie; Whitney William Sherrod Kathryn; Sherrod Phillip $1,000,000 $178 1205 State 37064 11/16 Parmenter Eric; Parmenter Sherry L Siren Robin R; Siren William E $1,000,000 $238 1049 Stockett 37221 10/19 McFarland Mary Elizabeth GP Luxury LLC $1,000,000 NA 9914 Sam Donald 37135 9/28 Cmh Parks Inc Burns John G; Burns Sandra Kaye; Gleaves Sandra W $1,000,000 $371 2224 Grey Cliff 37064 9/6 Gero Christopher John Ragsdale Adam M; Ragsdale Hollie $1,000,000 $182 24 Colonel Winstead 37027 7/26 Hansell Charles E; Yocum Stephanie W Anderson Beverly H & William M Anderson Revocable Living Trust $1,000,000 $221 9554 Sanctuary 37027 5/17 Werner Laurie N Mathur Vinita 2014 Revocable Trust $1,000,000 $143 1747 Old Natchez 37069 3/21 Hedley Thomas Powell Truscott Carolyn S $1,000,000 $344

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 151 Rucker 37128 1/8 Togrye Anthony Hutson Barbara G $1,350,000 $388 1420 Avellino 37130 8/16 Lange Jennifer Wood; Lange William E Arnold Michelle G; Arnold Randy $1,249,900 NA 1131 Julian 37128 11/7 Sinquefield Jess; Sinquefield Stacey Ole South Properties Inc $1,040,232 NA 1534 Bear Branch 37130 2/17 Gallimore D Crawford; Gallimore Nancy M Ryan Kathy A $1,000,000 $176

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1128 Landing 37066 11/9 Uhl Jennifer G; Uhl Mark D Thomas McCrystal & Diane McCrystal Living Trust $1,150,000 $318 792 Plantation 37066 9/1 Gregory Family Trust Linner Paul J $1,600,000 $444 1100 Willis Branch 37072 8/5 Garrett Kara Phillips H Jason; Phillips Leslie K $1,155,000 $228 890 Plantation 37066 6/9 Nelson Serena; Nelson Trent W Elitebuilds.Com LLC $1,490,000 $334 825 Plantation 37066 4/26 Diane C Barr Revocable Living Trust Kelly Barbara M; Kelly Terence M $1,100,000 $376

Wilson County