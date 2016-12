Top Middle Tennessee residential transactions for Nov. 2016

VOL. 40 | NO. 51 | Friday, December 16, 2016

Top residential real estate sales, November 2016, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1512 Chickering 37215 11/1 Pinnacle Trust Dale Corinne Howell; Redding Joseph Michael $2,250,000 $366 508 Huckleberry 37205 11/2 Scruggs Jesse Earl; Garwood Susan Kay Paul Michael Gaustad Rev Trust; Danielle Marie Gaustad Rev Trust $1,919,500 $275 1304 Old Hickory 37027 11/14 Bulger Marc; Bulger Mavis Hart G Marshall Jr $1,800,000 $334 4921 Maymanor 37205 11/17 Tramel Lynn Nelson; Tramel Toni Louise Drummond Franklin J; Drummond Deena Chardkoff $1,591,000 $283 88 Valley 37205 11/7 Patsiokas Alanna; Hoy Thomas N Williamson William A III; Williamson Catherine $1,505,000 NA 614 Lynnwood 37205 11/7 Sims Robert E; Sims Laura M Dennis&Catherine Delaney Living Trust $1,500,000 $401 2504 Tyne 37215 11/4 Herrington John K; Harrington Chandler C Bassin David; Bassin Lynn T; Chapman Will $1,500,000 $239 932 Evans 37204 11/23 Savage 2016 Trust Shaffer Home Services LLC $1,444,000 $466 6131 Jocelyn Hollow 37205 11/2 Hessel Brent D; Hessel Barbara V; Hessel Frank Jay Owens Jerry W $1,433,200 $540 712 Estes 37215 11/21 Rivas Alejandro; Osses Ana Maria Open Door Prop LLC $1,395,000 NA 804 Timber 37215 11/1 Weitkamp Asli; Weitkamp Joern-Hendrik Hays Cheryl L; Hays Michael W $1,287,500 $288 420 Powder Mill 37205 11/10 Mabry Donald R; Mabry Amy R Shirey Terrence B Jr; Shirey Melissa M; Sheriff Brett; Antoniadis Theo $1,282,000 $297 1129 Lipscomb 37204 11/21 Beasley Robert Brent; Beasley Lari Vintage South LLC $1,274,000 NA 110 Balleroy 37027 11/8 Hutts Daniel G; Hutts Melissa K Burton James N; Burton Lauren $1,270,000 $208 708 Overton 37215 11/8 Burns Gregory L; Burns Barbara L Mary Anne Harwell Spousal Residence Trust $1,055,300 $244 2530B Ashwood 37212 11/2 Dale Corinne Howell; Redding Joseph Michael Blumenthal Steven E; Edmondson Beth E $1,025,000 NA 201 Kensington 37215 11/15 Urell Stephanie L; Genung Mary S Charlotte B Wood Rev Living Trust Agmt $995,000 $143 4419 Lone Oak 37215 11/1 Amden Jose H; Amden Jessica Lone Oak LLC $935,000 NA 3506 Amanda 37215 11/1 8Gco Rev Living Trust West Shirley Ann Frazier $900,000 $341 1212 Laurel 37203 11/8 Uptown Property Holdings LLC David J Snodgrass Family Trust; David J Snodgrass 2012 Family Trust $900,000 NA 1 Valhalla 37215 11/9 Chitty Richard Bryan; Chitty Kelly Cooper Elliott Robert G; Elliott Cassondra M $890,000 $137 5400 Hillsboro 37215 11/23 Basile Allison 5400 Hillsboro Pike Trust $875,000 $256 4409 Belmont Park 37215 11/21 Head William Michael; Barr Stephenie J Brahan Frank W; Brahan Connie $869,000 NA 2709 Hazelwood 37212 11/22 Hellen Donald; Hellen Darlene Marie JGLAC GP $854,000 NA 315 Lauderdale 37205 11/15 Love James Madison II Scarpero Stephen C; Scarpero Harriette; Scarpero Stephen $850,000 $224 1421 Calvin 37206 11/16 Lentz Robert; Lentz Linda Chesnut Enterprises LLC $837,500 NA 2519 Hobbs 37215 11/16 Sterba Sonya Kourany; Preacher Kristpher J Bockman Jason $825,000 NA 4205B Hood 37215 11/8 Drew Bryce; Drew Tara Sloane Jessica Burgess; Sloane Michael Stuart $824,900 NA 905 Noelton 37204 11/18 Delpozzo Luciano; Zanetti Benedetta Aspen Const Holdings LLC $815,000 NA 1040 Lynnwood 37215 11/22 Harrington Mary Hilliard; Harrington Ryan Harbison William L; Harbison Patricia B $800,000 $197 1604 Shackleford 37215 11/15 TST Group LLC Raley Lamar; Raley Terri $799,000 $188 915B Halcyon 37204 11/8 Banerjee Ritu; Kloek Andrew Nord Richard W II; Nord Loren $790,000 NA 105 Ransom 37205 11/15 Sanford Prop LLC Barlow Builders LLC $790,000 NA 4224 Wallace 37215 11/18 Vintage 508 LLC Herron Lee Ann $775,000 $238 519 Crieve 37220 11/18 Champion John C; Champion Rachel W Felts Larry B; Felts Candace $765,000 $201 855 Glendale 37204 11/2 Hardy Edward T; Hardy Kim S Robert E Gowan Rev Trust; Amy Adams Gowan Rev Trust $760,000 $243 2218 11th 37204 11/9 Crow Philip E; Crow Susan E Progressive Dev LLC; Johnson Harold $736,400 $658 4101 Lone Oak 37215 11/7 Erdmannsdoerfer Matthias; Erdmannsdoerfer Gladis Rad Dev Inc $720,000 NA 1005 9th 37203 11/18 Berndt David W; Tisdale Jerald Cates Builders LLC $720,000 $539 2901 Westmoreland 37212 11/10 Tannenbaum Aaron D Mabry Donald R; Mabry Amy C $710,000 $381 1702 Villa 37212 11/21 Cynthia Wood MacLean Rev Trust; Bradley A MacLean Rev Trust Watson Jan $710,000 $432 1487 Woodmont 37215 11/1 Grubbs Kenneth Jr; Gee Steven Weekley Homes LLC $709,990 NA 1485 Woodmont 37215 11/3 Cantrell Ben H; Cantrell Rose P Weekley Homes LLC $699,990 NA 71 Brookwood 37205 11/22 Beehan Nicholas G III; Beehan Paige D Kornet Francis M; Kornet Tracy N $689,000 NA 110 31st 37203 11/7 Griffith Rolf Parker Balch Timothy; Balch Linda; Balch Timothy J; Balch Linda E $687,500 $373 2616 Woodlawn 37212 11/7 Ellis Joseph Scott; Ellis Kelley House Jennifer Leigh $685,477 $442 1614 5th 37208 11/1 Dunn Jeffrey J; Howe Tricia L Miller Viola P; Miller Richard F II $685,000 $276 140 Keyway 37205 11/15 Schrecker Daniel; Schrecker Jenifer Musser Matthew R; Musser Whitney S $680,000 $261 1919 Kimbark 37215 11/21 Mufarreh Karen M Nashville Now Investments LLC $679,900 NA 308 Greenway 37205 11/23 Wright Anne Davis John W; Davis Stacy Talbott; Talbott Stacy $675,000 $301 3627 Saratoga 37205 11/28 Crane Janice B Spicher Matthew K Trustee; Tater Trust $670,000 $180 303 Charlesgate 37215 11/17 Berry Taylor Averill; Hanson David Rivers Succop Nathan; Succop Briana $662,500 $172 1212 Laurel 37203 11/3 Huynh Willard Ba; Huynh Laila Le Hancock Clifton; Wagman Bonnie $660,000 NA 3638 Mayflower 37204 11/17 Spaventa Lee C&E LLC $652,500 NA 6004 Robert E Lee 37215 11/14 Flanagin Thomas G Jr; Flanagin Annie B Hunter Jeffrey; Hunter Jenny $650,000 $186 107 13th Avenue 37212 11/4 Helton David P&F Prop $650,000 NA 3694 Auburn 37215 11/1 Burleson Amy JB Partners GP $650,000 NA 1101 Archer 37203 11/29 Casey Scott G Archer Dev LLC $649,000 NA 1820 Ordway 37206 11/15 Ferguson Colin; Orezzoli Fiorela Bullington Heather C; Zeller Mike; Bullington Ryan $646,000 $251 2812 McNairy 37204 11/9 Russell Kristin Lacher Micah A; Dorris David $640,000 NA 1105 Archer 37203 11/29 Gerbig Christopher; Gerbig Tori Archer Dev LLC $639,000 NA 3642 Mayflower 37204 11/15 Irwin Jeaninne M Church Stephen Trustee; 8Gco Rev Living Trust $635,000 NA 4314 Sunnybrook 37205 11/21 Doherty Kevin M Ceccacci Jeffrey M; Ceccacci Kelly Majoy $630,000 $227 5898 Willshire 37215 11/16 Moto Man LLC Nolan James Robert $630,000 $273 2114 Natchez 37212 11/3 Harris Amy H; Brown Dale J Aspen Builders LLC $629,900 NA 1115 Archer 37203 11/18 Young Kevin; Myers Darryl G Archer Dev LLC $629,000 NA 1119 Archer 37203 11/16 Seng Mary Lawless Archer Dev LLC $629,000 NA 1015 12th 37203 11/23 Ladd Joshua; Ladd Tiffany DC Nashville Real Estate II LLC $625,900 NA 1618 Linden 37212 11/8 Gilbert Paul Russell Kristin $625,000 $409 704 Newberry 37205 11/23 Hargreaves Raymond; McGowan Catherine C Atchley Dawn Hesse; Hesse Dawn E; Atchley Michael; Hesse Dawne E $624,500 $248 823 Brook Hollow 37205 11/9 Indrigo Michael R; Indrigo Shawn C Bryan Adam $622,500 $408 4228 Wallace 37215 11/18 Vintage 508 LLC 4228 Wallace LLC $617,600 $199 872 Lakemont 37220 11/28 Kaiser Karen; Kaiser Clifton Bradford Tedgina N $615,500 $184 769 Darden 37205 11/10 Turner James F Jr; Turner Barbara B Claxton Robert H $615,000 $248 3001 Blakemore 37212 11/17 Harris Paul Alan; Harris Elizabeth Landon Everard Stephen M; Everard Sandra $614,000 $275 600 12th 37203 11/21 Heacock Kathy Hamrick Pamela L $614,000 $464 2200 Harding 37215 11/21 Theriac Brian J; Thomas Rachael M Frontera Walter; Jimenez Aida L $612,500 $171 4205 Stammer 37215 11/14 Dietz Bobbie S Sanders Jeanne Margaret; Montgomery Kevin D $609,000 NA 929 Douglas 37204 11/3 Sloane Jessica B; Burgess Jerry W; Burgess Melanie B Aspen Const Investments LLC $605,000 NA 9 Valley 37205 11/1 Mallory Ward J; Mallory Peggy Thomas Cory Cora J $600,000 $196 900 Villa 37212 11/3 Hargrove Randy; Hargrove Sharon Shoemaker Moore Benjamin; Shoemaker Ashley Hall $600,000 $238 1131 Archer 37203 11/22 Sears Brittany Nicole Archer Dev LLC $600,000 NA

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 836 Windstone 37027 11/10 Sandfort Anita E Investment Services Trust; Sandfort Gregory A Investment Services Trust Classic Design Contractors Inc $3,260,000 NA 23 Governors 37027 11/23 Dunn Samuel D Changed Land Trust $2,425,000 $257 1539 Old Hillsboro 37069 11/4 Hickory Lodge Trust Greer Gerald C; Hoffman Scott (Dr) $2,200,000 $1,240 1006 Main 37064 11/1 Clendenin Juli; Clendenin Robert Bristol West Main Partners LLC $1,620,000 $522 4590 Columbia 37179 11/17 Bovill Robert Cowan F Donald Jr; Cowan Nancy S $1,550,000 $322 1037 Holly Tree Gap 37027 11/22 Brewer Harold E; Brewer Tammy P GP Luxury LLC $1,505,438 NA 459 Wild Elm 37064 11/10 Warrington Mary Ann E; Warrington Paul Wesley Jr Legend Homes LLC $1,410,018 NA 7020 Lanceleaf 37046 11/4 Kendall Patricia S; Kendall Robert L Jr Legend Homes LLC $1,289,900 NA 503 Wilson 37027 11/7 Celebration Homes LLC Haury & Smith LLC $1,280,000 $558 1168 Waller 37027 11/1 Nash Edward; Nash Nicola England Seth $1,265,000 $272 9 Camel Back 37027 11/10 Tobin Catherine; Tobin James R Melia K Michael; Melia Susan K $1,215,000 $210 1802 Morgan Farms 37027 11/9 Shaner Cynthis A; Shaner Jeffery S Hidden Valley Homes LLC $1,189,900 NA 1008 Blakefield 37027 11/29 Murphy Enda; Murphy Mary Pearson Ronald $1,050,000 $191 1313 Ashby Valley 37014 11/2 Bennett Jason R; Bennett Mandy M Hockenbery David J; Hockenbery Sherie J $1,050,000 $199 1206 State 37064 11/16 Lake Kathy S; Lake Steven C Garner Christina; Garner Phillip $1,020,000 $206 1868 Barnstaple 37027 11/30 Croft Ashley; Croft John A Turnberry Homes LLC $1,005,273 NA 4920 Buds Farm 37064 11/14 Wigton Diane Lynn; Wigton Michael Charles Trace Const Inc $1,003,340 NA 6430 Annandale 37027 11/21 Bonds Tracie; Whitney William Sherrod Kathryn; Sherrod Phillip $1,000,000 $178 1205 State 37064 11/16 Parmenter Eric; Parmenter Sherry L Siren Robin R; Siren William E $1,000,000 $238 6314 Murray 37027 11/21 Malachi Life Trust McLarty Patricia L; McLarty Tony L $984,000 $854 1887 Charity 37027 11/23 Smith Al F; Smith Sharon Katrina Drees Premier Homes Inc $968,355 NA 9636 Portofino 37027 11/21 Sanborn Moira F; Sanborn Nathan G Tinney Brian R; Tinney Callie E $968,000 $213 9602 Romano 37027 11/15 Cihak Janice; Cihak Scott Weekley Homes LLC $960,000 NA 715 Green Hill 37027 11/22 Pino Joseph R; Pino Melissa J Pulte Homes TN Limited Part $956,220 NA 6305 Murray 37027 11/18 Miller Kimberly; Miller Tyler Halbert John E; Halbert Marjorie L $950,000 $205 1762 MacAllan 37027 11/21 Sanchez Florence; Turner Louis Hampton Turnberry Homes LLC $912,736 NA 1889 Charity 37027 11/29 Lampley Stephanie P; Lampley Timothy W Drees Premier Homes Inc $904,490 NA 2183 Hartland 37069 11/16 Davis Yvonne Trace Const Inc $899,900 NA 6342 Wildwood 37027 11/14 Krakauer Maria Gillam; Krakauer Mark Dalamar Homes LLC $853,956 NA 8037 Keats 37064 11/8 Grimsley Kelly; Piers Joane Stonegate Homes LLC $853,000 NA 120 Jennings 37064 11/10 Wiatrak Mitchell L; Wiatrak Stacy L Garden Gate Dev LLC $849,900 $902 9108 Gasserway 37027 11/18 Wilson David C; Wilson Sara O Shemancik Ellen D; Shemancik John A $835,000 $166 1706 Championship 37064 11/2 Moss Holly; Moss John Black Julie Picken; Black Kenneth D $830,000 $168 480 Sandcastle 37069 11/1 Riesinger Jason D; Riesinger Kathryn Robinson John E; Robinson Sarah K $829,000 $149 725 Green Hill 37027 11/16 Ponugoti Shashank; Potlapalli Tejaswini Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Part $825,081 NA 5117 Walnut Park 37027 11/3 Duncan Chantelle; Duncan Christopher Usry Deborah O; Usry James H Jr $825,000 $122 9525 Glenfiddich 37027 11/23 Jetter Monique; Jetter William Pearce Turnbery Homes LLC $822,143 NA 304 James 37064 11/7 Moore Allison T; Moore Annita; Moore Anthony Cypress Grove Const LLC $820,000 $820 9512 Wexcroft 37027 11/4 Matney Cassandra Y; Matney Cory S Boudreau Mark D; Boudreau Patricia $815,000 $183 1739 Fontanella 37027 11/17 Rayburn Andrew James; Rayburn Megan Paige Filsinger Kimberly; Nathan Jacob $811,000 NA 9364 Bournsmouth 37027 11/14 Wade Philip A; Wade Viki L Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Part $809,349 NA 1858 Burland 37027 11/3 Jackson Grace; Jackson Vincent E Nsh Nashville LLC $805,000 NA 1622 Grassmere 37064 11/29 Myers Margaret T; Myers Roland H III Fontenot Murphy Louis Rev Trust $790,000 $229 4296 Old Hillsboro 37064 11/17 Milk Money Farm Trust McKinney Alan W; McKinney Ann G $770,000 $450 930 Norwegian Red 37135 11/2 Voss Adam L; Voss Jessica Turnberry Homes LLC $760,788 NA 806 Quail Valley 37027 11/18 Powers Cary G; Powers Nathan L Culp Kevin L; Culp M Kathleen $760,000 $171 9514 Glenfiddich 37027 11/9 Bhatia Vishal; Singh Lavanya Turnberry Homes LLC $757,826 NA 737 Green Hill 37027 11/16 Barber Kyle A; Fossey Sallyanne C Pulte Homes TN Inc; Pulte Homes TN Limited Part $750,010 NA 5127 Donovan 37064 11/18 Spalding Savannah M; Spalding William D Ford Mike Custom Builders LLC $740,221 NA 2999 McLemore 37064 11/18 Knight Laura; Knight Stanton Moll Theodore S Declaration of Trust $740,000 $143 2005 Claret 37067 11/16 Aown Bryan D; Aown Shari L Cooke Kelly; Cooke Peter M $737,400 NA 9516 Glenfiddich 37027 11/21 Livezey Josh T; Livezey Sabrina N Turnberry Homes LLC $736,130 NA 4307 Old Hillsboro 37064 11/22 Jenkins Brittany; Jenkins Matthew K Garrett 2015 Trust $725,000 $269 3529 Grove Park 37046 11/30 Silberman Erika; Silberman Michael Cabale Erickson L; Cabale Kari E $719,900 $175 1020 Jones 37027 11/1 Hite Robert Sanders El Jammal Randa M; Jammal Randa M El; Sidani Mohamad A $715,216 $166 9106 Holstein 37135 11/29 Jesop Matthew A; Jesop Michelle R Turnberry Homes LLC $705,753 NA 114 Vaughn 37221 11/10 Bodway Craig; Johnson Jill Bennett Jason R; Bennett Mandy M $700,000 $186 1034 Carlisle 37064 11/8 Belle Vista Phase 03 LLC Melz Commercial Prop LLC $700,000 $251 2027 Ober Brienz 37064 11/4 Krekeler Daniel; Krekeler Rhonda Rezba Steven $698,000 NA 103 Hurstbourne Park 37067 11/23 Wilson Henri T; Wilson Karen S Chrisco Jennifer R; Chrisco Peter A $695,000 $132 105 Mayberry 37064 11/14 Moses Glyndal Britt Moses Bert M; Moses Beth S $690,000 $256 611 Hunters 37027 11/7 Helton Danielle Nicole; Helton Justin Matthew Thompson Randall Alex $687,500 $298 231 Halberton 37069 11/9 Putman Julie A; Putman Timothy C Minnick Kenneth W; Minnick Lisa A $686,500 $133 1490 Marcasite 37027 11/7 Edwards Digna Velez; Edwards Todd Hortman Nancy W; Hortman Robert P $679,500 $159 107 Battle 37064 11/23 Lollis Ashley Louise; Lollis Kyle Anthony Envesta Partners LLC $679,500 $350 2026 Daylily 37067 11/18 Carver Diana; Lewis Kenneth Herrin Debra H; Herrin Michael B $675,000 $137 2025 Clifton Johnston 37135 11/21 Reed Lauren; Reed Richard Low Amanda; Low Jason M $665,000 NA 4111 Old Light 37014 11/14 Kolis Michele; Kolis Raymond Old South Const LLC $664,838 NA 1832 Championship 37064 11/29 Boatman Mary H; Boatman William G Slc Homebuilding LLC $664,335 NA 105 Old Radnor 37135 11/17 Berresheim Joshua Alan; Berresheim Kimberly Appleton Regent Homes LLC $664,300 NA 311 Appomattox 37027 11/21 Zauner Aaron A; Zauner Jacqueline B Curtis Jack N (Estate of ) $663,000 $174 6004 Canberra 37174 11/1 Utley Rose Anne Trust Clark Custom Homes LLC $662,764 NA 4083 Old Light 37014 11/9 Lanni Francis Joseph; Lanni Nancy Anne Dac Homebuilders LLC $659,487 NA 420 Watercress 37064 11/1 Small Camille; Small Walter Fieldson Anna A; Fieldson Jeffrey S $656,800 $119 6405 Wildwood 37027 11/18 Tozer Lisa Zauner Aaron; Zauner Jacqueline $656,350 $201 117 Wynthrope 37067 11/7 Kang Amy Jee; Seo Hyun Sik Seo Hyunmi Kate; Seo Joong $650,000 $146 2993 Polo Club 37221 11/30 Hanai Ramin; Hanai Sara G Sedaghat Nahid Yazdian $650,000 $136 3680 Bear Creek 37179 11/1 Engberg Gary; Engberg Mary Michael Katin Michael Joseph $649,000 $276 169 Allenhurst 37067 11/22 Hill Jodi; Hill Simon L Musick Karen R; Musick Michael D $649,000 $139 1413 Westhaven 37064 11/15 Krause Jeffrey; Krause Michelle Hembrough Family Trust $646,000 $196 1605 Glenellen 37027 11/28 Norwood Kevin D; Norwood Vicki J Pharr Phill; Pharr Sharon $635,000 $166 2737 Cabin Run Bridge 37179 11/15 Lopez Rafael A Weathers Amy J; Weathers Jeffrey T $635,000 NA 2008 Championship 37064 11/30 Tremba Andrew T; Tremba Heather N SLC Homebuilding LLC $633,960 NA 123 Deejay 37064 11/2 Denney Jeanine J; Denney Thomas Wade Travis Diana R; Travis Hugh M III $630,000 $161 1893 Shamrock 37027 11/16 Sokolowski James William; Sokolowski Mary Ann Powell Huff Bobby J II; Huff Christy T $629,000 $185 364 Shadow Creek 37027 11/28 Wang Weijie; Yang Congjun Cho Hyun W; Cho Sung K $625,000 $157 3008 Brookfield 37027 11/8 Childers Alicia M Crawford Amber; Velotta Amber; Velotta Nicholas $625,000 $151 4031 Old Light 37014 11/4 Gerth Shari L; Gerth Vernon J Old South Const LLC $624,985 NA 1621 Old Hickory 37027 11/22 Jeans Gwilym; Jeans Katherine Frost Charles David; Frost Esther L $620,000 $116 6070 Stags Leap 37064 11/30 Quarantello Anthony; Quarantello Jennifer Fell Joseph C; Fell Luann $620,000 $168 4094 Old Light 37014 11/30 Nennstiel George N Jr; Nennstiel Lynne C Dac Homebuilders LLC $615,685 NA 1004 Lexington 37027 11/16 Mohr Connie M; Mohr Monte H Hohman Richard C; Hohman Sharon A $615,000 $161 1459 Marcasite 37027 11/15 Lewis Peter Summar Emily W; Summar William Chandler $615,000 $150 447 Pearre Springs 37064 11/9 Rockett Ginger M; Rockett Russell L Conner Tommy A $615,000 $185 977 Hornsby 37064 11/15 Oneal Chad W; Oneal Marissa L Brenley Crossing Partners LLC $614,575 NA 6778 Falls Ridge 37046 11/30 Holbrook Lesley Pettis; Holbrook Randall Paul Jones Company of TN LLC $612,980 NA 1814 Championship 37064 11/10 Leslie Barbara Jean; Leslie James R SLC Homebuilding LLC $611,618 NA 5306 Williamsburg 37027 11/1 Ladouceur Michael S; Ladouceur Penny J Ward Bessie & Cecil Living Trust $600,000 $341

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 1131 Julian 37128 11/7 Sinquefield Jess; Sinquefield Stacey Ole South Prop Inc $1,040,232 NA 1411 Avellino 37130 11/18 Tucker Caroline N; Tucker John R Clark Carol; Clark Jeff $950,000 NA 2313 River 37129 11/4 McKnight Pat; McKnight Steve Swanson Joseph M Jr; Swanson Terry T $800,000 $120 1518 Riverview 37129 11/15 Bryan Stephanie L Family Trust; Bryan Stephanie L Tr Hawkins Candee T; Watson Glyn Douglas Jr $700,000 $167 1534 Anatole 37130 11/8 Busey Michael; Busey Ronda Wojick Daniel R; Wojick Lindsay R $589,500 $182 1007 Caitlin 37167 11/1 Morris David P; Morris Karen M French Nora; French Nora J $585,000 $124 1507 Downing 37129 11/2 Bencic Ariana Lea Perkins Matthew L; Perkins Mishelle P $580,000 $147 2909 Pendarvis 37130 11/21 Rose James M; Rose Staci A Jonas Bonnie Lee; Jonas Matthew L $574,900 $174 1210 Compton 37130 11/23 Nichols Dustin W; Nichols Heather D Livesay Prop Inc $534,900 NA 733 Rob 37085 11/21 Freeman Forrest G; Freeman Ginger C Click James L; Click Viola D $528,000 $144 2319 River Terrace 37129 11/16 Honeycutt Billie Jeanne; Honeycutt Philip Garland Lien William S $500,000 NA 107 Dobson Knob 37135 11/28 Childress Lastacia D; Childress Mario Michaels Homes LLC $490,738 NA 6741 Burnt Knob 37129 11/23 Thompson David Clifton; Thompson Tamara Excel Builders LLC $486,000 NA 6761 Burnt Knob 37129 11/14 Haley Farrah R; Haley Michael E Excel Builders LLC $470,000 NA 2703 Bertram 37129 11/14 Evans Daniel Scott; Evans Julie Lynne Harrington Homes LLC $450,755 NA 1931 Scarlett 37130 11/29 Lien William Scott Meredith Alvin F; Meredith Mary S $450,000 $108 5329 Saint Ives 37128 11/2 Fulmer Akiko; Fulmer Mitchum Lee Jr Douglass Garet J; Douglass Lesley $437,000 $115 7313 Farmington 37085 11/2 Marks Brittany A; Marks Carlos J; Marks Clint J Waite Caroline A; Waite William A $434,900 NA 1910 Fairhaven 37128 11/2 Dempsey Kelly E; Dempsey Wesley W Southern Lifestyle Homes LLC $432,775 NA 705 Promise 37128 11/22 Laird Joel A; Laird Whitney M Lennar Homes of TN LLC $427,145 NA 1310 Shagbark 37130 11/21 Gregory Hunter; Gregory Sharon Burrow Deborah K; Swett Deborah K $420,000 $116 8009 Shelly Plum 37128 11/14 Wilde Cristin; Wilde Roy Trent Harney Homes LLC $419,900 NA 10851 Threet 37037 11/29 Caudell Bobby Joe; Caudell Kimberly Ann Smith Jennifer P; Smith Kenneth $415,000 $229 4419 Garcia 37128 11/4 Hanning Jenny A; Hanning William F Devault Homes Inc $414,900 NA 1231 Lunar 37129 11/4 Knoup Brian; Knoup Kaycee Stahl Amy L; Stahl Steven Joseph $412,500 $124 2237 Richard Garrett 37037 11/14 Schuh Deborah; Schuh Robert Reeves Larry R; Reeves Sharon B $409,000 $130 1307 Marathon 37129 11/7 Reynolds Crystal Aurora Rose; Reynolds Neil S Herman Timothy M; Nadler Gina $405,000 $132 2614 Ritz 37130 11/21 Montgomery Vickie L McKnight Builders LLC $399,900 NA 2848 Barfield 37128 11/29 Mead Carly; Mead George Hoke April; Hoke David Ryan $399,000 NA 2220 Armstrong Valley 37128 11/4 Johnson James; Johnson Stephanie Prop Tried; Tried Prop $399,000 $97 1430 Rhonda 37037 11/2 Kostmayer Jennifer; Kostmayer Samuel Iv Devault Homes Inc $396,900 NA 4423 Garcia 37128 11/29 Patel Monika; Patel Vishal Nobles George Wayne; Nobles Kathryn M $395,000 NA 1422 Charleston 37130 11/8 Dodd Nancy S Living Trust Gardner Charlotte A $394,000 $127 4702 Compassion 37128 11/23 Ajamu Sangogbemi; Rogers Jassmin Lennar Homes of TN LLC $390,418 NA 411 Annadel 37128 11/8 Haffner Gina L; Haffner Joseph E Weimann Laura; Weimann Michael $389,900 $134 2323 Chasteen 37130 11/18 Boyd James S; Boyd Lori B Rose James M; Rose Staci A $385,500 $137 827 Promise 37128 11/8 Dean Alexis J; Dean Terika S Lennar Homes of TN LLC $384,412 NA 8013 Richpine 37128 11/2 Reymann Cheryl; Reymann Joseph B Southern Venture Prop LLC $379,900 NA 1027 Kingman 37129 11/18 Freshwater Rachel D; Freshwater Richard M Lee Joshua R; Lee Kelly $379,900 $121 823 Promise 37128 11/29 Gaytan-Martinez Manuel; Martinez Manuel Gaytan Lennar Homes of TN LLC $377,271 NA 1104 Dayclear 37129 11/14 Derry Tonya M Paran Homes LLC $375,988 NA 127 Hidden Cove 37128 11/4 Hancock Christy; Hancock Wesley Mackens Austin W; Mackens Jessica A $375,000 $138 1931 Satinwood 37129 11/3 Ozga Lindsay Frances Landmark Homes of TN Inc $373,290 NA 4711 Beryl 37128 11/4 Patel Ankit D; Patel Dhami A Lennar Homes of TN LLC $372,277 NA 6880 Buffalo 37086 11/23 Panyavong Khamphanh Morgan And Son Homes Inc $369,900 NA 3902 Rowland 37128 11/21 Bleiler Diane E; Bleiler Thomas M Burns John Const Inc $369,900 NA 4321 Patrick Henry 37086 11/1 Blackman Elisha H; Blackman Jeffrey Eli Morgan&Son Homes Inc $369,900 NA 1505 Rhonda 37037 11/14 Crabtree Richard V; Crabtree Sandra Y Excel Builders LLC $369,900 NA 5193 Cedar Grove 37127 11/23 Dambrosio Jason; Dambrosio Rosina Brooks Andrew E; Brooks Jennifer $367,500 $143 7311 Grainfield 37085 11/16 Allen Connie M; Allen James D Harmon Home Company LLC $366,373 NA 2216 Sagewood 37128 11/15 Goddard Alma; Goddard Shannon L Richardson Dustin R; Richardson Kimberly R $365,000 NA 8201 Couchville 37122 11/17 Weavil Clint; Weavil Stacie Zago Dante; Zago Richard D; Zago Tracy $363,000 $139 824 Furman 37129 11/23 Click James Lyndel; Click Viola Darlene Skelton Danielle; Skelton Randall $359,900 $136 2726 Hardwick 37130 11/29 Lloyd Kenny J; Loyd Kenny J Porch Carla Y; Porch Charles W $358,500 $113 6876 Buffalo 37086 11/2 Ruediger James E; Ruediger Jodie L Morgan And Son Homes Inc $357,400 NA 507 Spinnaker 37167 11/1 Bannister Jessica N; Bannister Zachary M Murphy Jimmy; Murphy Joyce $357,000 $119 7319 Grainfield 37085 11/7 Callor Erin L; Callor Jonathan Southern Venture Prop LLC $355,900 NA 4410 Maplestone 37167 11/14 Ameen Bashar A; Sehaelat Arkan Ali Celebration Homes LLC $355,590 NA 7486 Gum Puckett 37127 11/2 Ranz Mary P; Ranz Paul J Cox George M; Cox Lori D $355,000 $126 3728 Sulphur Springs 37129 11/22 Fullerton David Pierce; Fullerton Deanna Lynn Trotter Deborah; Trotter George M $353,700 NA 1524 Oak 37128 11/4 Moore Britt N; Moore Michael G Fox Ridge Homes; NVR Inc $351,484 NA 819 Promise 37128 11/1 Chandyna Usphea; Chhim Kim Long; Neang Houn Lennar Homes of TN LLC $351,115 NA

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 111 Tennessee 37075 11/14 84 Prop LLC Spirit Spe Portfolio 2007-2 LLC $1,619,800 $38 1128 Landing 37066 11/9 Uhl Jennifer G; Uhl Mark D Thomas McCrystal&Diane McCrystal Living Trust $1,150,000 $318 916 John Armfield 37066 11/2 Jana John; Larobardiere-Jana Margaret Vero Julie R; Vero Robert N $755,000 $133 1104 Yorkville Belle 37066 11/1 Headrick Matthew A; Headrick Pamela E Slice Ann Collins; Slice Everett Lee $720,000 $155 1277 Potter 37066 11/21 Tucker Jessica Morris; Tucker Wilson Edward Jr Smith Lisa Fowler; Smith Timothy E $667,500 $115 1531 Oxford 37066 11/17 Garrison Mark; Hand Brandi S Short Billy R II; Short Lori A $659,500 $167 647 Bay Point 37066 11/1 Sullivan Emily; Sullivan Jaron Legg Jacequelyn R; Legg Jacquelyn R; Legg William E $655,000 $152 114 Turning Leaf 37075 11/10 Thomas Marcus J; Thomas Martha J; Thomas Tenille E Spencer George C; Spencer Lisa $650,000 $113 1177 Plantation 37066 11/9 Roeder Jeffrey J; Roeder Robin Nale Christine M; Nale Rodney C $635,000 $135 228 Lake Terrace 37075 11/28 Spiess Ernest C; Spiess Lisa V Baer Emily; Baer Bryan $624,000 $156 1019 Gadwall 37075 11/2 Cavender Autumn; Cavender Micah Hande Karen A; Hande Scott A $542,500 $104 1215 Churchill 37066 11/14 Stone Mark E; Stone Myra J Ruskin Daniel R; Ruskin Tara L $535,000 $112 1015 Kidron 37075 11/21 Casey John Joseph III Hatfield Julie M; Hatfield William A $525,000 $93 106 Saltwood 37075 11/1 Collins Jessica B; Collins Nicholas D Stumm George A; Stumm Kristi R $500,000 $127 1027 Heathrow 37075 11/3 Daniel Benjamin L; Daniel Sarah Littlepage James; Littlepage Tammy $470,000 $119 104 Sioux 37075 11/18 Alexander Heather S; Alexander Richard W Ours Jennie L; Ours Matthew B $467,000 $157 142 Country Club 37075 11/17 Edwards James Thomas Jr; Edwards Kimberlee Kalb Carlene B; Kalb Cyrus W Jr $465,000 $97 1079 Jenkins 37075 11/4 Littlepage Tammy; Littlepage. James Ford Arden D; Ford Rebecca F $460,000 $140 122 Beth 37066 11/15 Cook John W; Cook Patricia I McKee Julia J $449,900 $116 1056 Dorset 37075 11/23 Vogel Rachel M; Vogel Victor R Shular Michael L Tr $445,000 $114 1036 Gadwall 37075 11/21 Brown Amy S; Brown Tray D Carson Donald D; Carson Shirley M $438,480 $119 1022 Heathrow 37075 11/14 Henning Thomas L Hedge Shirley June $437,500 $120 1011 Bates 37075 11/7 Horn Alysia Rene; Horn William Lee Whited Roxanne; Whited Steve $435,000 $118 1006 Carlyle 37075 11/22 Harris James S; Harris Patricia A Armijo Mary M; Armijo Robert James $433,000 $143 1010 Durham 37066 11/9 Lewellyn Kenneth W; Lewellyn Merry Ann; Roberts Diana B MacLean Cameron; MacLean Christina $429,900 $111 1000 Heathrow 37075 11/9 Malbrough John Walker Dan; Walker Pam $418,000 $108 74 Valley Brook 37075 11/4 Felder Andrew M; Felder Elizabeth G Prigmore Caroline P; Prigmore Shaun T $417,700 $117 744 Keytown 37148 11/16 Sterling Rachel R; Sterling Toby J Pitt Linda Jean $399,900 $444 1011 Whispering Wind 37075 11/29 Hughes Jonathan; Hughes Tia M Sprowl Aaron; Sprowl Allison Swank $390,000 $109 107 Fountain Brooke 37075 11/9 Neuman Christina Shaw Crystal L; Shaw Floyd E II $385,000 $99 733 Turnbo 37066 11/2 Norris Caroll E; Norris Kay Rust Bradley; Rust Joyce $380,000 $135 520 Carolyn 37066 11/29 Messmer Gary; Messmer Jolene Ann Mimms Kimberly M; Mimms Terry L $379,900 $125 1015 Washington 37048 11/18 Roberts Dawna; Roberts Tony Smithson Corrine; Smithson Rick $379,900 $113 104 Windham 37075 11/18 Moore Kimberly M; Moore Robert M Mateo Kellie S; Mateo Miguel $374,500 $92 107 Stonebrook 37075 11/2 Bruce Jennifer Paige; Loury Sharon Niznik Susan J $373,900 $105 1100 Spearpoint 37075 11/2 Kopko David C; Kopko Jennifer L Murphy David; Murphy Julie W $361,000 $114 1016 Carolyn 37075 11/22 Minetto Pamela J Vaughan Fiona; Vaughan Hugh $355,000 $126 122 Cedar Ridge 37075 11/2 Williams Kathryn J; Williams Patrick C Kutchey Kenneth; Kutchey Deborah $347,000 $102 1007 Pittman 37066 11/22 White Alex L; White Emma J Innovative Solutions Group Inc $345,000 $79 1003 Golf 37075 11/28 Primrose Delores Faye; Primrose Floyd W Jr Romich Richard F Jr $345,000 $105 1115 Jensen 37075 11/3 Dougherty Manda Shaun; Dougherty Philip Joseph Akers Peggy F; Akers Thomas F $340,000 $107 1020 Notting Hill 37066 11/4 Henderson Harry; Henderson Sharon Castleman Jamison; Castleman Jessi $337,000 $117 148 Dalton 37075 11/29 Starling Carla; Starling Phillip Walker Daniel J; Walker Jennifer D $335,000 $89 1040 Addington 37075 11/7 Hughes Benjamin; Hughes Dana Mills Kelly; Mills Scott $334,850 $106 1006 Crimson 37075 11/23 Carneal Amber N; Carneal Patrick B Campbell Jeffrey W; Campbell Lauren Flinn $332,000 $99 102 Cedar Ridge 37075 11/9 Davis Cayce; Davis Jonathan Wilson Constance B; Wilson Gary W $330,000 $126 101 Troon 37075 11/2 Niznik Susan Eidson Tanya C; Wilson Tanya C $326,500 $127 165 Grandview 37066 11/10 Simmons Shawn C; Simmons Tammy D McMurtry Anissa R; McMurtry John C $326,000 $108 1025 Newmans 37075 11/14 Heitmeyer Ailey; Heitmeyer Nicholas S Horn Alysia R; Horn William L $325,000 $125 1802 Lori Lee 37066 11/1 Glithero John P; Glithero Susan A Dibenedetto Salvatore; Dibenedetto Cheryl A $324,900 $144 111 Stonebrook 37075 11/29 Knight Cynthia W; Knight Jerry R Jr Hogin Johnnie S $320,000 $91 237 Spy Glass 37075 11/9 Powell Katelyn Baker; Powell Will Lewellyn Kenneth W; Lewellyn Merry Ann $320,000 $98 1005 Lacebark 37075 11/21 King Jason Scott Nichols Mary; Nichols Warren R $318,000 $99 112 Stonebrook 37075 11/4 Lafon D J Mottern Edward; Mottern Janice $315,000 $129 105 Stark Knob 37075 11/2 Ruhl Laura B Brewington John; Brewington Neill $310,000 $103 1036 Pittman 37066 11/9 Yunker Amy; Yunker Bradley Nation Angela J; Nation Philip W II $310,000 $112 1004 Margaret 37075 11/16 Harbsmeier David M Conte James C; Conte Joan M $305,000 $119 1008 Brookwood 37066 11/21 Brewer Timothy M; Brewer Tonya M Hand Brandi S $304,900 $160 833 Long Hollow 37072 11/15 Dibenedetto Cheryl; Dibenedetto Salvatore Bill & Louise Hall Trust $301,000 $154 129 Chipwood 37075 11/9 Suhr Cara; Suhr Kevin Carroll Sean Robert $300,000 $97 1019 Westbank 37075 11/22 Hart Christopher P; Hart Deana Burrell Dena R; Burrell Stephen L $300,000 $95 2627 Hartsville 37031 11/10 McDonald Jane C; McDonald Raymond M Anderson Harold; Anderson Linda $300,000 $117

Wilson