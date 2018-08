Top Middle Tennessee residential sales for July 2018

VOL. 42 | NO. 33 | Friday, August 17, 2018

Top residential real estate sales, July 2018, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 411 Ellendale 37205 7/16 Greyswood Trust Gus & Gunvor Trust $3,760,000 $479 406 Hillwood 37205 7/2 Sprules Karl Richardson Greg; Richardson Virginia $2,775,000 $412 120 Woodward Hills 37027 7/25 Hamilton Scott; Hamilton Tracie Russell Carol L; Russell John C $2,600,000 $239 114 Clarendon 37205 7/6 5 String LLC Webb Nancy G $2,550,000 $354 5409 Stanford 37215 7/31 Richards Amy; Richards Clay Frank I Nebhut Jr & Judith M Nebhut TN Comm Prop Trust $2,505,000 $471 4508 Millrace 37205 7/2 Michael Family Trust Collinge Cory Alan; Collinge Heather J $2,450,000 $351 3910 Hobbs 37215 7/5 Nguyen Amanda Jean Morehouse; Nguyen Duc Q Nashville Const Co Inc $2,165,000 $884 5895 Willshire Dr 37215 7/27 Allen Revocable Living Trust Tallent Garry; Tallent Tammy $2,150,000 $915 3613 Richland 37205 7/2 Allen George Sewell; Allen Shannon Hersey Mike Ford Custom Builders LLC $1,867,327 NA 3821 End 37205 7/13 Melkus Barbara Lynn; Melkus Kenneth Baio James R; Baio Patricia E; Montgomery Kevin D $1,850,000 $468 629 Belle Park 37205 7/19 Melba R Blevins Revocable Living Trust Moskovitz Helen L; Moskovitz Perry W $1,814,800 $399 3902 Wayland 37215 7/3 Bacchetta Matthew D; Ruman Jane I Regnier Brandi; Regnier James $1,760,000 $294 216 Page 37205 7/20 Mitchell Banford Raye Jr; Mitchell Elise Patricia Smith JGLAC GP $1,735,000 $831 2201 Golf Club 37215 7/24 Coetlogon II Trust Ainlay Charles; Ainlay Jo $1,675,000 $442 222 Heady 37205 7/9 Fong Anna; Fong Pete Blakely Johnetta; Blakely Martin L $1,650,000 $310 308 Walnut 37205 7/2 Blakely Laura Johnetta; Blakely Martin L McPherson Chris A; McPherson John A $1,615,000 $339 231 Deer Park 37205 7/20 Sandra M Irvine Revocable Trust Ward Caroline Hilton; Woodard Caroline Ward; Woodard Thomas $1,500,000 $330 3327 Acklen 37212 7/5 King Derek Mitchell JLB Modern Const LLC $1,374,000 $1,616 4311 Prescott 37204 7/5 Montijo Joint Trust Harwell Aubrey B III $1,325,000 $1,093 4324 Signal Hill 37205 7/11 Sauer Edmund S; Sauer Elizabeth C Davis Joseph Marshall; Davis Susan McGugin $1,325,000 $329 775 Norwood 37204 7/26 Father Ryan High School Inc Delle Moon Brown Family Trust $1,315,200 $342 4512 Granny White 37204 7/2 Martes Yanire; Masucci Gregory R Knox Brandon C; Knox Elizabeth C $1,300,000 NA 715 Belle Meade 37205 7/9 Robinson Allison G; Robinson Edwin W Joyce Alexis Jones; Joyce Douglas Henry $1,300,000 $883 1917 Beechwood 37212 7/17 Underwood James R; Underwood Meg N James Oliver Williams Jr Revocable Living Trust; Mary Katherine Scott Williams Revocable Living Trust $1,299,000 $401 4208 Farrar 37215 7/24 Corvino Dina; Corvino Timothy F Morris David Brent; Watson Marissa Lynne $1,280,000 NA 918 Cadillac 37204 7/26 Reed Edward P; Reed Roxana Nicoleta Cramer Anna J; Cramer Phillip $1,275,000 $266 3723 Central 37205 7/3 Kavalali Ege; Monteggia Lisa Wilkinson Gary R; Wilkinson Lynne P $1,250,000 $330 6115 Hillsboro 37215 7/11 6115 Hillsboro Pike Trust Marks Leigh Ann; Marks Michael A $1,235,000 $259 426 Page 37205 7/19 Rogers Alfred T Jr; Rogers Alfred T Sr; Rogers Martha Stone Crowe Amber G; Crowe George Nelson $1,195,000 $267 390 Wayside 37205 7/18 Degey Jerome Joseph Philippe; Young Elisa Grace Bailey Anita L; Bailey Ben C $1,170,000 $357 5111 Franklin 37220 7/30 Saitta Patrick; Stoll Julia Gibbons Amy M; Gibbons John James Jr; Montgomery Amy M $1,156,000 $326 900 20th 37212 7/30 Young Craig Adelicia Holdings LLC; Madden Melinda Carroll $1,150,000 $629 1211 Paris 37212 7/23 Benjamin Pearl Revocable Trust; Keith Nathan Trustee Pontes Miranda Whitcomb $1,150,000 $896 416 Oakleigh 37215 7/2 Howell Gretchen; Howell Patrick Turner Nancy; Turner Simon A $1,100,000 $195 1302 Caldwell 37212 7/23 Belmont Real Estate Holdings II LLC Pace Ralph Jr $1,080,000 NA 3912 Abbott Martin 37215 7/16 Griffith Patricia A 3910 Abbott Martin LLC $1,075,000 NA 851 Pasadena 37204 7/26 Olson Kerry R; Olson Trevor J Staggs J William; Staggs James W; Staggs Mary Lynn $1,050,000 $308 3425 Amanda Ave 37215 7/27 Hernandez Christopher; Hernandez Jovita Nashville Now Invs LLC $1,049,900 NA 4700 Churchwood 37220 7/25 McGinty Lisa M; McGinty Steven W Gill Revocable Trust $1,032,000 $225 921A Gale 37204 7/27 Bolona Melissa Jeff Estepp LLC $1,030,500 NA 4115 Nebraska 37209 7/25 Chowdhury Naweed; Khan Zerleena Build Nashville Db2 LLC $1,020,000 $444 4309 Beekman 37215 7/3 Paxton Katherine; Paxton Matthew Colby Werthan Betty Kornman; Werthan Anthony Louis $1,000,000 $156 3621 Woodmont 37215 7/30 Gatto Laura A Harvey Timothy C $995,000 $364 851 Clayton 37204 7/31 Richardson Calle Beatrice; Richardson Marla Aspen Const Holdings LLC $979,477 NA 2725 Wortham 37215 7/2 Liles Malcolm Leighton; Liles Melissa Bush McGuire Elizabeth P; McGuire John $979,000 $309 607 Green 37215 7/9 Ward James; Ward Susanne Mary C Youree Revocable Trust $975,000 $186 1507 4th 37208 7/13 Kargarzadeh David Evans Craig L; Evans Megan M $915,000 NA 4401 Curtiswood 37204 7/3 Brown John M; Brown Kelli Glynn J Griggs Revocable Living Trust; Julie Hinds Griggs Revocable Living Trust $901,000 $192 852 Glendale 37204 7/30 Benedetti Daniel; Benedetti Kaci Fletcher Carla A; Fletcher Grant W $900,000 $258 300 35th 37209 7/3 Sdnashville Real Estate Group LLC Toran Dajuana $900,000 $1,172 1031A Draughton Ave 37204 7/30 Hutchison Beverly B; Hutchison Robert W HHP Inv Partners LLC $890,000 NA 1109 Batey 37204 7/5 Beagle Debra A McCollough Jillyn; Rosenthal Kate; Fuchs Mark A $890,000 $253 4403 Hunt 37215 7/18 Holzer Bartholomew Nicholas; Holzer Kara Farwell McQueen Andrew L; McQueen Candice D $887,000 $203 2011 Linden 37212 7/5 Marcovitz David E; Poon Sabrina J McCostlin Elizabeth Brooks; McCostlin Ryan Forbes $885,000 $298 18 Compton 37215 7/2 Roberson Caroline M; Roberson Jason A Robinson Jennifer; Robinson Thomas Jeffrey $877,500 $122 1016 Gale 37204 7/16 Schleicher Magdalena Luchini; Schleicher Stephen Matthew Aspen Const LLC $872,756 $416 1208 Sigler 37203 7/3 Hasan Emile J Music City Invs LLC $870,000 NA 1917 Overhill 37215 7/5 Trujillo Jessalyn Joyce; Trujillo Mario Andres Spivey John Mark $865,000 NA 900 20th 37212 7/5 Johnson Michael David Patty Milner Marvel Generation Skipping Trust $860,000 $414 1007 Battery 37220 7/12 Enyedy Noel D Potter Brothers Const LLC $850,000 NA 4000 Cambridge 37205 7/17 Fulton Adam; Warren Melissa Fabling Justin; Fabling Katherine $849,900 $858 413 2nd 37201 7/18 Howell Park Partners LLC McRedmond Judith Ashley; Parsley Ashley Simmons $835,000 $663 1100 Draughon 37204 7/26 Gordon Jane; Gordon Nicholas Carter March Developments LLC $827,700 NA 904 Van Leer 37220 7/9 Hutchinson John R; Hutchinson Katherine R Murphy Nancy G; Murphy Robert K $825,000 $290 1034 Woodvale 37204 7/10 Morris David Brent; Watson Marissa Lynne Ragsdale Suzanne $820,000 $331 203 Page 37205 7/17 Fabling Justin; Fabling Katherine Drumwright J Carlton; Molter Elisabeth R; Molter Steven I $819,900 $304 2614 Belmont 37212 7/23 Dpt Miller Enterprises LLC Garafola Properties LLC $815,000 NA 1409 Beddington 37215 7/26 Tallent Garry Stenhouse Stephen C; Weavind Liza M $815,000 $186 2302 Oxford 37215 7/6 Levine Elizabeth Sims; Levine Robert S Calton Amy K; Calton Christopher $810,000 $323 1002 Draughon 37204 7/16 Martinez Joseph L March Developments LLC $809,900 NA 4310 Utah 37209 7/26 Snape Jennifer Rae; Snape Mark Hayes Jeremy T; Hayes Leanne K $808,000 $276

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 857 Windstone 37027 7/18 Kalil Carolyn C; Polenzani Joseph Elefante John; Elefante Michelle L $2,050,000 $226 6468 Penrose 37027 7/31 Murphy Stephanie Hart; Murphy Tyler Caldwell Legend Homes LLC $1,929,900 NA 221 Governors 37027 7/3 Magill Leonard; Magill Tammy Harris David A $1,850,000 $221 1542 Amesbury 37069 7/6 Lohse Christine; Lohse James Legend Homes LLC $1,799,746 NA 1200 Old Hillsboro 37069 7/26 Phelan Stow It LLC Hill H G Realty Co LLC $1,700,000 NA 1600 Whispering Hills 37069 7/17 Wright Jennifer Diane; Wright Kenneth Louis Liles Michael Scott; Liles Penni S $1,700,000 $188 7154 Nolensville 37135 7/12 DJL LLC Camron Ruby Dean $1,565,000 $813 7080 Lanceleaf 37046 7/3 Nordin Christian S; Nordin Pamela D Celebration Homes LLC; Heritage Homes Tn $1,541,514 NA 6220 Wild Heron 37046 7/10 Patel Alpesh; Patel Lisa Sauls Henderson Glen; Henderson Janee Rebecca $1,500,000 NA 5001 Lone Oak Pvt 37064 7/2 Ritter William R III Brown Darrell Raiford Jr; Brown Sareece $1,475,000 $323 1809 Camborne 37027 7/20 Kennedy Brian M; Kennedy Danya L Barlow Builders LLC $1,442,699 NA 1823 Acadia Cove 37027 7/26 Miller Heather Shaine; Miller Scott Edward Barlow Builders LLC $1,368,130 NA 1738 Ravello 37027 7/31 Campbell Chad A; Campbell Laura C Willie Angela N; Williw Joshua B $1,349,900 NA 1491 Willowbrooke 37069 7/30 McCrea Douglas J; McCrea Melinda Bray Boney Julie K; Boney Stephen W $1,334,800 $211 4440 Ivan Creek 37064 7/18 Jones Kevin D; Jones Regina B Bruno Irene Restated Revocable Trust $1,275,000 NA 8220 Heirloom 37046 7/16 Faragalli Adam; Melekhina Vlada Atkins & Associates Homebuilders Inc $1,266,052 NA 3061 Old Hillsboro 37064 7/26 McIntosh Durand; McIntosh Tina McGinty Lisa M; McGinty Steven W $1,235,000 $252 8622 Belladonna 37046 7/25 Wallis Harold B Jr; Wallis Traci D Thomas R Const LLC $1,230,000 NA 1746 Umbria 37027 7/31 Grenier Daniel Aaron Weekley Homes LLC $1,228,119 NA 305 Morning Mist 37064 7/3 Dodd Joshua David; Dodd Lauren Denise Hutchins Bobby W; Hutchins Kellie A $1,200,000 $167 521 Grand Oaks 37027 7/3 Coburn Bradley; Coburn Elizabeth Arsta Brett; Arsta Julie $1,180,000 $201 9266 Wardley Park 37027 7/5 Shore Brian David; Shore Rachel Work Mercy Joy M $1,170,000 $206 1085 Wilmington 37027 7/30 Carroll Melinda McCrossan Jo Lynn; McCrossan Terrence $1,165,000 $231 515 Grand Oaks 37027 7/3 McCann Jason S & Lucy M McCann Trust Miller Kimberly; Miller Tyler $1,160,000 $189 10 Portrush 37027 7/16 Craciun Morgan King; Craciun Raymond Alexander Arcella David J; Arcella Mia $1,150,000 $267 210 Green 37069 7/2 Smith Lenwood Perkins Jr Papsidera Living Trust $1,145,000 $314 1618 Valle Verde 37027 7/5 Levent Ufuk; Levent Yesim Valle Verde Inc $1,141,000 NA 9488 Crediton 37027 7/25 Bargatze Laura Blair; Bargatze Nathaneal Lee Miller Heather; Miller Scott Edward $1,135,000 NA 6414 High Top 37067 7/3 Krueger Erin Suzanne Partners In Building Of TN LLC $1,123,207 NA 9602 Stonebluff 37027 7/30 Ridel Family Trust Turnberry Homes LLC $1,103,347 NA 6884 Walnut Hills 37027 7/17 Haddad Evelyn Butler; Haddad Gregg Lawrence Banks Family Trust $1,095,000 $159 9020 Mayfield 37027 7/25 McMullen Kelly; McMullen Sean Philbrick Hope L; Philbrick Richard M Jr $1,075,000 $175 1580 Championship 37064 7/10 Colleran Linda Lee; Colleran Michael Patrick Huxtable Gena F; Huxtable Richard F $1,075,000 $230 122 Gardengate 37069 7/13 Sloan Anita H; Sloan Michael H Thomson Albert J; Thomson Sheila J $1,071,500 $174 1805 Fordgate 37027 7/10 Mitra Prodipto; Mitra Sutapa Drees Premier Homes Inc $1,066,904 NA 9485 Whetstone 37027 7/26 Li Helen; Li Rile Drees Premier Homes Inc Inc $1,057,900 NA 1416 Willowbrooke 37069 7/5 Kakac Amanda; Kakac Kyle Hannah Julie; Taleghani Christopher K; Taleghani Julie $1,050,000 $245 3016 Wilson 37067 7/2 Brown Darrell Raiford Jr; Brown Sareece Head Jonathan; Head Stacy $1,050,000 $265 9403 Greyjoy 37027 7/20 Vella Daniel Drees Premier Homes Inc $1,043,067 NA 1804 Fordgate 37027 7/25 Berger Living Trust Drees Premier Homes Inc $1,031,620 NA 207 Cavanaugh 37064 7/17 Taylor David Nuckolls Jerimi D; Nuckolls Kelly E $1,025,000 NA 8221 Glover 37027 7/6 Edwards Cheryl; Edwards Gary Adams Larry T $1,023,000 NA 5214 Harpeth Ridge 37027 7/27 Roe Joy Trust Gauthier Ernest I; Gauthier Kimberly M $1,015,000 $362 9202 Heritage 37027 7/31 Impoco James A; Marrow Linda K Chalfant J Graham IV; Chalfant Michelle $1,010,000 $215 2005 Loomis 37069 7/2 Kowalski Kelly L; Kowalski Thomas M Trace Const Inc $999,900 NA 1222 Adams 37064 7/3 Immerfall Mark D; Immerfall Suzanne M Garden Gate Homes Inc $999,900 $2,164 6030 Blackwell 37064 7/25 Pyke Krystyna K; Pyle Jason Mack Drees Premier Homes Inc $989,900 NA 9124 Brentmeade 37027 7/23 Webb Emily; Webb Robert T Jr Benenson David J; Benenson Nancy M $985,000 $205 811 Singleton 37027 7/2 Robertson John; Robertson Julie Turnberry Homes LLC $979,622 NA 1531 Championship 37064 7/16 Risemberg Erik; Risenberg Susan McLean Foltynewicz Gary; Frizzell Mona Gail $960,000 NA 1926 Campfire 37027 7/27 Pagliara Maryalison Drees Premier Homes Inc $951,430 NA 1878 Charity 37027 7/2 Wormuth Jane; Wormuth Thomas Maccabee Danielle W; Maccabee Theodore P $947,000 NA 5170 Remington 37027 7/11 Batlle Marta; Torre Nestor Jones Bart W; Jones Nicole H $935,000 $215 1823 Bronwyn 37027 7/10 Richardson Jerome M; Richardson Nada Johnston Kathleen S $920,000 $209 1034 Maycroft 37027 7/13 Schwartz Bart; Schwartz Daryn Lazas Donald J Jr; Lazas Kathleen D $910,000 $165 112 Glass Springs 37064 7/26 Devereaux Jennifer; Devereaux Sean Berry Anna; Berry Jeffrey C $909,500 $265 206 Franklin 37064 7/17 Liles Michael S; Liles Penni Ferguson Andrew D; Ferguson Cara M $900,000 NA 6105 Pleasant Water 37027 7/23 Staggs James W; Staggs Mary Lynn Beakes James A III; Beakes Katherine $895,000 $280 414 Boyd Mill 37064 7/17 Hurley Jeri; Hurley Thomas M Troy Annette B; Troy John J; Troy John T $895,000 NA 732 Sneed 37069 7/3 Frey Lenore M; Frey Walter W Sloan Margaret G; Sloan Paul L III $890,000 $280 2206 Georgian 37067 7/3 Greene George E III; Greene Mitzi M Edge Janice W; Edge Jimmy A $878,750 NA 11 Ironwood 37027 7/3 Diamond Darin M; Diamond Deborah L CK Trust $875,000 $191 9402 Placid 37027 7/13 Abdelmasih Demiana; Dous Osama Blake Alicia; Blake Donaye $872,500 NA 3596 Robbins Nest 37179 7/30 Shaw Cindy M; Shaw Mark R Orgain Morgan; Orgain Robert $865,000 NA 4820 Murfreesboro 37014 7/17 Bennett Mark Frederick; Bennett Melissa Faulkner Bennett Michael E; Bennett Tawnee $860,200 $451 1809 Burland 37027 7/24 Sea Eagles Trust Bey Aaron Jones; Jones Bey Aaron; Jones Delilah Morgan $860,000 NA 439 Wild Elm 37064 7/6 Shap Jonathan D; Shap Karen E Stark Gail W; Stark Peggy G $855,000 NA 2650 Sanford 37135 7/5 Confer Audrey T; Confer Denver L Defatta Custom Homes LLC $852,123 NA 2004 Ober Brienz 37064 7/26 Arender Belinda Shows; Arender Bobby Joe Jr Carpenter Casey N; Carpenter Christopher E $850,000 NA 4001 Arno 37067 7/27 Mizell Jody A; Mizell Troy A Avprop LLC $848,000 NA 3045 Trotters 37067 7/24 Chin Michael S Y; Chin Michael Shu Yun Snell Carla; Snell Joseph $847,000 $119 327 Gillette 37069 7/27 Demotte Benjamin E; Demotte Laura Y Clements Marvin E Jr; Clements Mary V $845,600 $180 3455 Stagecoach 37067 7/3 Goldberg Jacqueline; Goldberg Neil M Young Jeffrey D; Young Lindsay Myers $843,500 $166 9533 Midlothian 37027 7/25 Spivey James Min; Spivey So Han Oberg Christopher; Oberg Laura W $838,000 $182 1702 Grassmere 37064 7/11 Wadia Rishad; Wadia Uma Ford Mike Custom Builders LLC $832,338 NA 429 Oldenburg 37135 7/20 Forte David T; Forte Stacey P Gipson Bradford T; Gipson Heather $830,000 NA 9160 Sydney 37027 7/2 Allen Donald A; Allen Stephanie J Walick Lisa M; Walick Robert G $827,775 $181 9213 Sydney 37027 7/12 Christian Daniel; Newman Caroline Hamid Mohannad; Siddiqui Samina $825,000 $167 9483 Smithson 37027 7/17 Depriest Josh D; Depriest Stephanie J McGee Gloria A; McGee William D $820,000 $151 433 Oldenburg 37135 7/31 Cardenas Elizabeth; Cardenas Frank Legacy Homes Of Tn LLC $817,361 NA 1829 Bronwyn 37027 7/25 Gutting Danielle Reanne; Gutting Jacob Andrew Gautier Sunnie S $811,000 $187 1811 Burland 37027 7/25 Menon Bindi; Menon Ravi National Residential Nominee Services Inc $810,000 NA 219 King Arthur 37067 7/2 Lanai Lisa; Lanai Timothy Williams Gina M; Williams Stanley J $810,000 $151 609 Pearre Springs 37064 7/5 Latham Ellen Carman Tammy; Carman William S Jr $810,000 $182 9029 Fallswood 37027 7/12 Drake Alexis Lee; Gebhardt David John Johnson Christopher A; Johnson Melinda L $800,000 $193

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 2127 Lovelace 37130 7/2 Dodson Jennifer S; Dodson John W Coleman Donald C; Coleman Lisa W $1,075,000 NA 4533 Shores 37128 7/2 Colyott David A; Colyott Sue A Stowell Maranee L; Stowell Michael S $989,000 $175 9295 Christiana Fosterville 37037 7/3 Gentle Barn Foundation Helton Daniel L; Helton Jamie Gilman $875,000 $278 4512 Redbank 37128 7/10 Brooks Tracy Elizabeth; Yates James Mason Hicklen Emily Bogie; Hicklen Wesley Shawn $762,500 NA 4241 Lascassas 37130 7/10 Buttermore David L; Buttermore Rita J Simmons Builders Inc $656,000 NA 1887 Stewart Creek 37129 7/17 Windrow Stacy B; Windrow Vincent L Excel Builders $626,450 NA 2089 Lascassas 37130 7/23 Patel Miteshkumar Arvindkumar; Patel Sanjaykumar A Inv Partners LLC; Kirby Robert L $575,000 NA 7235 Magnolia Valley 37060 7/25 Knight Cynthia; Knight Kevin L Panepinto Robingale A $559,900 NA 1634 Constellation 37129 7/11 Richardson Angellette; Richardson Jeremiah Excel Builders LLC $525,000 NA 7227 Magnolia Valley 37060 7/3 Watts Jack; Watts Lavena S Emamalie Alyson E; Emamalie Brandon Salem $514,250 NA 3003 Newport 37129 7/10 Chaffins Constance; Chaffins Michael Peasley Kristin Marie; Peasley Michael C $512,000 $125 2720 Blooming Oak 37130 7/25 Miller George L; Miller Jamie L James Michael T; James Tanya L $500,000 NA 4305 Seascape 37128 7/24 Skipworth Donald; Skipworth Elaine Southern Lifestyle Homes LLC $497,415 NA 5347 Cavendish 37128 7/26 Block Betty A; Estes Steven G Hamilton Jeffrey D $497,000 $137 1239 Ben Hill 37135 7/24 Hareyn Abdo; Saleh Abdulwali; Saleh Abeer Abdulwali; Saleh Abudlwali; Saleh Hajaj Dunwoody Kimberly R; Dunwoody Michael A $492,500 $175 1638 Constellation 37129 7/12 Piacine Brandon M; Piacine Rachael M Tidewater Const LLC $488,500 NA 5673 Elam 37127 7/19 Fogt Amy; Fogt Calvin II Tobin Belinda; Tobin Dennis $485,000 $131 7112 Springwater 37167 7/5 Magee Eugene Jr; Magee Pamela Kingdom Const LLC $472,500 NA 5353 Sherrington 37128 7/27 Henderson Brenda Boyd Donna Lynn $472,500 $125 189 Beverly Randolph 37129 7/25 Willoughby Cassi Pope; Willoughby William Matthews Derrick A; Matthews Janel L $467,000 NA 1637 Constellation 37129 7/30 Crews Stephen A; Crews Suzanne M Tidewater Const LLC $464,900 NA 3405 Quail Chase 37129 7/3 Rushton Gregory; Rushton Tricia Ann Reidy Denise A; Reidy Mike $460,000 $151 1663 Constellation 37129 7/5 Perry Jessica L; Perry Marlon D Southern Lifestyle Homes LLC $459,900 NA 2720 Craythorne 37129 7/13 Warren Amy Leigh; Warren Michael Chase Smith Brooks; Smith Nancy $459,900 $134 1211 Ben Hill 37135 7/30 Lewandowski Kimberly D; Lewandowski Matthew P Crews Stephen A; Crews Suzanne M $455,000 NA 1000 Kittywood 37128 7/3 Rubio Ashley; Rubio Justin Paran Homes LLC $451,095 NA 106 Blackberry 37130 7/2 Brewton Eric J; Brewton Kimberly A Bolinger Aimee M; Bolinger Shawn; Bollinger Shawn J $447,500 $147 1210 Proprietors 37128 7/2 Lynn Carla M; Lynn John E Celebration Homes LLC $441,190 NA 7026 Silver Fox 37128 7/11 Eaves April Michelle; Eaves Jason Douglas Creviston Rex $440,000 NA 3527 Cortona 37129 7/30 Bowness Cheryl; Bowness Eric Landmark Homes Of TN Inc $437,000 NA 1811 Breckenridge 37129 7/5 Nixon John R; Nixon Monica R Stewart Paula $434,500 $105 128 Stonewood 37167 7/23 Evins Joseph L II Dayton James E; Dayton Mary R $434,500 $140 1612 Side 37130 7/16 Maxwell Anthony D; Sivells Donald R Anderson Sam Const Inc $433,748 NA 7275 Couchville 37122 7/12 Dosky Bewar J; Meho Asya M Fleming Homes LLC $432,225 NA 1214 Dayclear 37129 7/23 Wilson Christopher Blake; Wilson Jennifer S Hytry Angela L; Hytry Daniel M $429,900 NA 140 Century 37167 7/25 Harrell Duane Clark; Harrell Nicole JCT Contracting LLC $428,150 NA 8320 New Salem 37153 7/25 Robinson Valerie Jill; Shannon Zachary L Crabtree Kristie; Crabtree Martin Jr $425,000 $238 118 Aubry 37153 7/10 Keach Mary K Thomas Angela M; Thomas Rodney Glenn $425,000 $160 1336 Saint Ives 37128 7/17 Travis Todd; Travis Wendy McClaugherty Ann F; McClaugherty Robert C $425,000 $141 637 Twin View 37128 7/13 Phillips Erin; Phillips Neal LDL Const Inc $424,900 NA 4917 Rucker Christiana 37037 7/23 Hunt Evelyn; Hunt Harrell E Slayton Homes LLC $424,900 NA 4026 Merryman 37127 7/20 Gay Crystal N; Gay Ryan C Heritage Custom Homes Inc $423,000 NA 7963 Richpine 37128 7/17 Vrettos James; Vrettos Kyleigh Warner Davis L; Warner Taylor D $422,500 NA 7981 Richpine 37128 7/25 Weber Cornelia; Weber Dale Harney Homes LLC $422,400 NA 5771 Napa Valley 37167 7/30 Young Elfreida Celebration Homes LLC $420,352 NA 1823 Broad 37130 7/18 Lopezjayo Candi Lee; Lopezjayo Roberto Michael Duke Ronnie $420,000 $122 4806 Saint Ives 37128 7/27 Vazquez Penny G; Vazquez Roy R Paran Homes LLC $419,034 NA 241 McClaran 37129 7/23 Guthrie Edith L; Guthrie Hollis G Harney Homes LLC $415,900 NA 1445 Marathon 37129 7/20 Notgrass Kristen; Saeed Farid Jenkins Jonathan; Jenkins Trina $415,000 $144 4512 Garcia 37128 7/16 Green Jonathan P; Green Sonja Millikan Alfred Garnett; Millikan Julie Jones $415,000 NA 4026 Gilreath 37127 7/19 Ford Brittany; Ford Christopher Heritage Custom Homes Inc $414,791 NA 1146 Batbriar 37128 7/11 Hughett Eileen; Hughett Eric Celebration Homes LLC $407,110 NA 1172 Batbriar 37128 7/11 Wingate Donnie; Wingate Sandra Jill Celebration Homes LLC $406,900 NA 2082 Trout 37129 7/13 Curtis Autumn; Curtis Joshua A Holmes By Design LLC $405,032 NA 1606 Oak 37128 7/5 Laue Pamela K Nvr Inc; Ryan Homes $404,211 NA 4854 Kingdom 37128 7/2 Miles Gregory Allen; Miles Talisa Patterson Company LLC $402,137 NA 7049 Silver Fox 37167 7/5 Mandel Brian C; Mandel Naomi B Dalamar Homes LLC $401,025 NA 112 Maney 37130 7/12 Swartz Amy; Swartz Kevin Becker David E; Becker Julie A $400,400 $136 2127 Creekwalk 37130 7/12 Roberts Joseph M Jr; Roberts Judy K Nothan James Brett; Nothan Teresa L $400,000 $140

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 885 Plantation 37066 7/18 Adams Michael L; Adams Pauletta D Botsko Builders Inc $2,075,000 NA 1249 Wavecrest 37066 7/19 Solon Dean Connor Frederick F $1,025,000 $191 1109 Livingfield 37066 7/26 Philbrick Hope L; Philbrick Richard M Jr Davis Julie A; Davis Kevin S $900,000 $108 2024 Albatross 37066 7/10 Campbell Brandon Chadwick; Campbell Jerica Marie Drees Premier Homes Inc $892,421 NA 272 Lake Terrace 37075 7/5 Cuneo James B; Cuneo Mary Evans Depew Douglas L; Depew Marsha L $860,000 $434 100 Lake Vista 37075 7/27 Hayes Jeremy T; Hayes Leanne Jett Family Tenancy By The Entirety Trust $835,000 $305 1184 Plantation 37066 7/27 Gustavson Cara; Gustavson Sean Ragsdale Patti L $800,000 $155 1659 Boardwalk 37066 7/2 Harrison James Taylor Jr; Harrison Leslie Coffer Drees Premier Homes Inc $787,070 NA 330 Odoms Bend 37066 7/10 Crear Alan Keith; Crear Linda Lee Bernier Dana N; Bernier Michael T $785,900 $172 265 Tom Ferrell 37148 7/20 Chomsavanh Lae; Lindsey Michael West Brandon; West Sue $750,000 NA 106 Golf View 37075 7/13 Gleaves Amy N; Gleaves John T III Sooker Colleen M; Sooker John W $705,000 $147 501 Fern Valley 37188 7/9 Tucker Marjorie; Tucker Shannon De Paredes Yeny Carolina Romero; Fuentes Jose Pable Paredes; Paredes Yeny Carolina Romero De $635,000 NA 110 Rose 37075 7/26 Matel Anthony Joseph; Matel Diane Catherine BHH Prop LLC $625,000 NA 1105 Livingfield 37066 7/16 Blair Brice; Blair Kelley D Bostic Kimberly; Bostic William $590,000 $105 112 Nan 37075 7/17 Barker Denise Feole Fannie F; Feole Theodore G $585,000 $246 1019 Peck 37075 7/17 McGinnis Barbara Boone; McGinnis Michael James McCarroll James M $584,000 NA 109 Shore Hill 37075 7/30 Walker Dedra A Dong Christine Changhong; Tang Tianlai $580,000 $553 110 Country Club 37075 7/18 Kirby Mary Alice R Perschke Linda J; Perschke Robert A $566,500 $141 1010 Kidron 37075 7/6 Mayhew Jon E; Mayhew Kellye Tripp Robert L Jr; Tripp Shanda K $565,000 $155 118 Drayton Downs 37066 7/26 Gideon-Parker Kristen Anne; Parker Michael Steven Brewington John C; Brewington Neill H $555,400 NA 1307 Shoreside 37075 7/2 Gass Mary Margaret; Gass Nathan Phillip Moulton John; Moulton Melissa $554,400 $403 274 Lakeview 37066 7/19 Draper Angela S; Draper Daniel A Anderson Bradley F; Anderson Jackie $547,500 NA 134 Moonlight 37066 7/16 Washko Brian M; Washko Margaret P Upchurch Michael $530,000 NA 116 Worcesters 37075 7/5 Galbraith Gregory P; Riggsbee Laura L Gaines Home Building Corp $529,950 NA 1028 Somerset Downs 37075 7/30 Swetland Aaron; Swetland Crystal Gustavson Cara M; Gustavson Sean $515,000 $127 890 Weeping Willow 37075 7/5 Andersen Joanne Lynn; Andersen Scott Evert Ben The Builder LLC $499,900 NA 107 Jasmine 37066 7/13 Rightmyer Erin Sue; Rightmyer John Charles Schmidt Daniel R; Schmidt Misty B $499,900 $139 102 Pembroke 37075 7/3 Leidy Carl John; Leidy Phyllis E Palmer Gina; Palmer Marc S $495,900 $159 1037 Island Brook 37075 7/2 Oyedotun Oyewole; Oyewole Oghenevwairhe Fervent Pulley James C; Pulley Karen $490,000 $99 1906 Shell 37075 7/2 Wills David C; Wills Wendy A Miller Chris Lane; Miller Deirdre A $465,000 $279 238 Aquaduct 37066 7/30 Ritz Casey K; Ritz Miranda N Creekside Homes LLC $461,500 NA 1166 Chloe 37066 7/17 Wright Daryle E; Wright Tamra R Gaines Bradford L $458,000 $123 250 Hunters 37075 7/2 Hooper Deborah M; Hooper Robert A Massa Ethan Michael; Massa Heather Michelle $457,249 $247 138 Saranac 37075 7/3 Hughes Douglas Roven; Hughes Jane Stoll Hemingway-Large Fran E; Large James C $454,000 $134 115 Sundown 37066 7/30 Wilson Natasha; Wilson Terence L Frank Batson Homes Inc $453,006 NA 1044 Baxter 37066 7/18 Uhl Gregory S Roberts Debra K; Roberts Teddy D $452,000 NA 234 Aqueduct 37066 7/3 Simms Penny C; Thurman Jonathan W Mitchell Thomas R; Mitchell Veronica L $450,000 NA 1001 Barry 37066 7/19 Wells Jennie K; Wells Wade C Evans Jodi A; Evans Joseph G $449,900 $159 2052 Albatross 37066 7/26 Robertson Amy; Robertson Paul Michael Bmch TN LLC $447,000 NA 1015 Atherton 37075 7/12 Seiler Jessica; Seiler Josiah Southeastern Building Corp $445,900 NA 1019 Del Ray 37075 7/17 Meyer Camden; Meyer Theresa Southeastern Building Corp $439,000 NA 291 Ben Albert 37048 7/12 Spivey Christopher A; Spivey Stacy L Clarion Homes LLC $435,000 NA 1723 Foxland 37066 7/30 Carney Jonathan W Burks Glen; Burks Tina $434,000 NA 1007 Alameda 37148 7/2 Kristoffersen Linda McCormick Jennifer K; McCormick Thomas $425,000 NA 597 Fall Creek 37072 7/2 Kim Meesun; Kim Peter Meritage Homes Of TN Inc $422,231 NA 109 Cedar Ridge 37075 7/23 Cheyne Jeffrey Robert; Cheyne Leslie Renee Paul James W; Paul Sandra M $420,000 $104 Lauderdale 37022 7/30 Grothe Dena L; Grothe Michael P Carter Chadrick E; Carter Cheryl L $420,000 NA 759 Nelms 37066 7/26 Carter Chadrick E; Carter Cheryl L Louellen Heather B; Louellen Kenneth H Jr $420,000 NA 1009 Dillon 37066 7/24 Church Allison; Church Chad Johnson Justin R; Johnson Lisa $419,500 $156 128 Houghland 37066 7/30 Smith Janice Southeastern Building Corp $418,700 NA 107 Manor 37075 7/20 Risolvato Christa M Coscolluela Victor $418,000 $140 788 Turnbo 37066 7/10 Biggs-Ross Okturia Lachelle; Ross Kevin L McVicker Elden R; McVicker Patricia J $416,900 $86 1012 Grider 37066 7/10 Scobey Cathy; Scobey Joseph Burrum Sherry L $416,000 $109 1212 Bayview 37066 7/20 Kirby Rommy E; Kirby Thomas H Doubleday George G $412,000 $388 557 Fall Creek 37072 7/2 Zust Keith; Zust Monica Meritage Homes Of TN Inc $409,916 NA 1005 Calebs 37072 7/5 Moran Nicholas; Moran Theresa Crosby Melanie Renee; Crosby William Drew $405,000 $121 114 Creekmore 37048 7/30 Fairfield Bridget; Fairfield Timothy W TN Const Assoc $404,400 NA 118 Collinwood 37066 7/30 Brown Kevin Michael; Brown Lauren Michele Neville Rhonda P; Neville Thomas J $401,500 NA 115 Ascot 37066 7/25 Padgett John M; Padgett Kim D Southeastern Building Corp $401,180 NA

Wilson County