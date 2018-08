$1 million-plus Middle Tennessee residential sales for Q2 2018

VOL. 42 | NO. 31 | Friday, August 3, 2018

Residential real estate sales, Second quarter 2018, of $1 million of more for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 4409 Chickering 37215 4/20 Lennochmore LLC Robinson Bailey P III; Robinson Laura S $5,500,000 $471 600 12th 37203 5/2 C Webb Edwards & Cathy J Edwards Revocable Trust 600 12th Avenue Trust $4,710,000 $1,477 21 Northumberland 37215 6/29 Nashville Northumberland Trust 21 Northumberland Trust $4,300,000 $403 226 3rd 37201 4/18 Fed LLC Chambers Scott C; Choi Kyong S; Choi Won S $4,000,000 $217 408 Brookfield 37205 5/17 Reynolds Hadley; Reynolds Timothy L Bennett Ernest D III; Plowman Family 2008 Trust $3,500,000 $485 2046 Fransworth 37205 6/4 Fransworth Land Trust Montgomery Kevin D Trustee $3,000,000 $392 201 Lynnwood 37205 5/9 Tongueboy Trust Mark S Goldfarb Revocable Trust Agmt $2,779,250 $494 1224 Otter Creek 37215 4/30 Watts Angela Marie; Watts Robert Stephen Global Trust Inv Co LLC $2,650,000 $292 405 Jackson 37205 4/24 405 Jackson LLC Devlin Michael W; Devlin Roxanna A; Mudter George E Jr $2,600,000 $2,603 515 Belle Meade 37205 4/25 Lionwolf Trust Powell Andrea; Powell Gregory L $2,350,000 $8,160 413 Brookfield 37205 4/16 Long Jacqueline; Long Jake Gremillion Daniel E; Gremillion Jennifer L $2,325,000 $368 1212 Laurel 37203 4/25 McConlogue Family Trust J Parker Turner Revocable Trust $2,250,000 $0 3910 Wallace 37215 6/15 Carraher Kevin Colclasure Co LLC $2,200,000 $748 4032 Overbrook 37204 6/7 4032 Overbrook Court Nominee Trust Agmt Riggs Jeffrey A; Riggs Jeffrey Allen $2,190,000 $976 701 Woodleigh 37215 5/1 Canale Elizabeth D Ward James W Jr; Ward Susanne J $2,187,500 $1,300 6120 Jocelyn Hollow 37205 5/1 Jackson Edmund S; Jackson Lauren P Silva Anthony Jr; Silva Mary McEniry McFerrin $2,125,000 $419 4504 Wayland 37215 5/25 Flack English C; Flack Jonathan B Bolton Bryan; Bolton Rachel $2,080,750 $747 5 Valhalla 37215 6/15 Graves James Henry; Graves Judy Terry Blaydes Keith E; Riedel Robert $2,070,000 $224 915 Drew 37205 6/20 Dominik Amy M; Dominik Mark J Edwards Diane P; Edwards William H Jr $2,015,000 $344 4441 Brookfield 37205 4/11 Glisson Linda; Glisson Linda H Anderson Dwaine L; Boulware Leilani S $1,989,999 $432 4506 Beacon 37215 4/26 Arvidsson Johan Baird Graham Co LLC $1,975,000 $969 111 Taggart 37205 6/4 Cowhey Thomas F; Lasker Cynthia E Vahedian Halle S; Vahedian Tohid A $1,906,000 $997 1029 Noelton 37204 5/2 Noelton Away Trust Keep It Together Inc $1,900,000 $565 2003 Straightway 37206 6/4 2003 East LLC Colley John G $1,900,000 $0 153 Cheek 37205 5/15 Wells Beverly B; Wells Keith S Barfield Christen; Barfield Cole $1,891,765 $292 4001 Dorcas 37215 6/11 4001 Dorcus Drive Trust Glisson Linda H; Glisson Todd D $1,891,200 $316 5899 Willshire 37215 4/19 Wakefield Emily Johnson; Wakefield Reid Samuel Ehrig Brian Jason; Ehrig Sheetal Modi; Wright Angela $1,886,500 $328 5118 Annesway 37205 4/23 David Blears Revocable Trust; Rita Spitz Revocable Trust Rosenblatt Paul A; Rosenblatt Peggy M $1,885,950 $309 807 Melville 37204 4/3 Martin Bryan T; Martin Elizabeth A McKenzie Const LLC $1,862,500 $685 2606 Barton 37212 5/21 2606 Barton Trust Sage Inv LLC; Shaw Timothy B $1,851,700 $641 5129 Annesway 37205 6/8 5129 Annesway Drive Trust Steven L Davis Trust $1,850,000 $222 1401 Hildreth 37215 5/11 1401 Hildreth Drive Trust 1401 Hildreth LLC $1,850,000 $0 4507 Carlton 37215 6/27 Jones Bridget M; Jones Llewellyn S Durrett Elizabeth L; Durrett Shannon H $1,850,000 $293 4306 Dale 37204 6/28 Parker Melissa B; Parker Scott L Paxton Katherine; Paxton Matthew Colby $1,830,000 $1,248 705 Belle Meade 37205 5/18 Lewis Brianna J; Lewis Patrick D Belle Meade Residential LLC $1,830,000 $1,789 3530 Trimble 37215 4/16 Carlito & Elizabeth Jocson Family Trust Jb Partners $1,800,000 $617 212 Belle Meade 37205 4/4 Head Irene J; Head Philip F Savage Craig E; Savage Craig Elliot $1,750,000 $567 5011 Granny White 37220 5/29 5011 Granny White Pike Trust McKenzie Const LLC $1,700,000 $0 3604 Sycamore 37215 6/27 Evertsen Joshua; Evertsen Katherine Fry Classic Const LLC $1,690,000 $304 1105 Nichol 37205 4/5 Stephens Byron II; Stephens Sara Colclasure Co LLC $1,685,000 $658 1803 Cedar 37212 6/20 Ward Carrie H; Ward John Phillips Odell James B; Odell Lisa A $1,680,000 $414 44 Old Club 37215 4/17 Tn Cabin LLC Anderson Carolyn H; Anderson James E III $1,680,000 $349 155 Brookfield 37205 5/29 Odowd Daniel; Odowd Jacquelyn Laurinaitis James R; Laurinaitis Shelley $1,675,000 $721 240 Haverford 37205 6/14 Coussoule Jane; Coussoule Nick Chandelier Dev Inc $1,675,000 $1,188 103 Kennett 37138 5/21 Ragsdale Ben; Ragsdale Linda Braunscheidel Christine; Braunscheidel David $1,665,000 $231 3734 Whitland 37205 4/19 Chretien Heidi; Chretien Todd Alldredge Eric; Alldredge Sarah $1,650,000 $413 1208 Tyne 37215 6/22 Bergquist Joel Richard; Margaret King Trust Hammond Emily D; Hammond M Paul $1,645,000 $797 2409 Belmont 37212 5/29 Moore Alexander Duncan; Staudt Genevieve Elaine Jolly Carina; Jolly Eric $1,625,000 $572 700 Enquirer 37205 6/12 Davis Joseph Marshall; Davis Susan McGugin Beckner Carolyn Thompson; Cherry Mary Rebecca Thompson; Thompson Diana R Estate; Wilker Diana Thompson $1,580,750 $362 209 Paddock 37205 4/30 Alldredge Eric L; Alldredge Sarah Elliott Karen L; Elliott Robert C $1,579,000 $0 1132 Glenwood 37204 5/10 Arons Jenny Gilliand; Arons Murray M Sackston LLC $1,520,000 $0 600 Hillwood 37205 4/10 Interfaith Dental Clinic of Tn Aladdin Park Partners $1,500,000 $0 6613 Sussex 37205 5/11 Robertson Michelle Leduc; Robertson Scott Thomas Nashville Const Co Inc $1,499,990 $776 3610 Hampton 37215 6/11 Albright Justin D; Albright Rachel B Sullivan Aaron P; Sullivan Janelle M $1,480,000 $384 4421 Wayland 37215 5/10 Simon/Longin Family Trust Cook-McHugh Elizabeth $1,475,000 $222 4013 Wallace 37215 4/23 Teaster Ann Rebecca; Teaster Earnest C III Haley Bob; Haley Julienne K $1,475,000 $1,107 3516 Hampton 37215 6/12 William & Julia Perry Revocable Living Trust Broughton Robert M; Broughton Tina S $1,450,000 $330 4000 Wallace 37215 6/15 Cropsey Christopher Lewis; Cropsey Sarah Elizabeth K&J Homes LLC $1,444,414 $0 916 Halcyon 37204 5/9 Gensler Ashley B; Gensler Jonathan D S&L Partners Gp $1,438,775 $1,236 1113 Radnor Glen 37027 5/2 Gardner Christy; Gardner Jeff Nowers Burton A; Nowers Lisa A $1,425,000 $184 305 Galloway 37204 5/29 Lusk Christopher James; Lusk Sarah Ann DRG Prop LLC $1,420,572 $0 2615 Ashwood 37212 6/1 Clements Marvin E Jr; Clements Mary V Advani Moni N; Advani Stacey $1,415,000 $0 2451 Old Hickory 37221 6/15 Jones Derek S; Jones Jean M Trapnell Andrew L; Trapnell Mary H $1,400,000 $315 304 Lynnwood 37205 4/18 Ozier John; Ozier Linsay Beckwith Jamie C $1,400,000 $292 1001 Overton Lea 37220 4/16 Dorris David; Dorris Emily Sullivan Bruce D; Sullivan Elaine H $1,400,000 $289 4020 Outer 37204 4/27 Seigle Lori G; Seigle Seth C 8Gco Revocable Living Trust; Hardeman Greg $1,387,000 $909 2805 Hemingway 37215 5/1 Adams Elinor; Adams Peter Polk Julia B $1,385,000 $302 1134 Glenwood 37204 4/5 Baker Suzanne MacCabe Sackston LLC $1,375,000 $0 6231 Bresslyn 37205 5/1 Beaver Merritt E; Beaver Nathaniel N Arteaga Carlos L; Arteaga Hilda D $1,365,000 $231 2015A Castleman 37215 5/16 Roy Tina Ranae; Roy Antonio Joseph III Baird Graham Co LLC $1,350,000 $0 1118 Crater Hill 37215 6/27 1118 Crater Hill Dr LLC Nashville Design Build Inc $1,350,000 $507 4607 Lealand 37220 4/10 Raja Deena K Gala LLC $1,350,000 $0 1908 Elliott 37204 6/25 Caughey Robert; Humphreys Kathryn Lehrer Deborah Lucas; Lehrer Richard $1,350,000 $318 1516 Ferguson 37212 5/11 Feltwell Trust Agmt Wobensmith Christopher; Wobensmith Jennifer $1,299,000 $516 1216 Vintage 37215 6/11 Atwell Betty A Carroll Frank E Jr; Carroll Saramae D $1,295,000 $252 4618 Lealand 37220 6/20 Perry Allen; Perry Leah Dennis Jennifer C; Dennis John C $1,290,000 $335 853 Bradford 37204 5/22 23 W Gordon Preservation Trust Noffsinger Aaron; Noffsinger Jennifer $1,285,000 $0 3500 Hilldale 37215 5/1 Shelton John M III Scott & Carolyn Kendall Living Trust $1,285,000 $342 2424 Abbott Martin 37215 6/20 2424B Abbott Martin Land Trust Pearson J David $1,275,000 $0 4605 Lealand 37220 4/20 Morgan Carrie; Morgan Matthew Gala LLC $1,275,000 $0 515 Church 37219 5/18 Pappas Patricia Ann 505 Property LLC $1,270,000 $0 525 Hillwood 37205 6/12 Reising Judith; Reising Myron Grant Ventures LLC $1,265,000 $522 515 Church 37219 4/30 Chandler David G 505 Property LLC $1,255,000 $0 3504 Amanda 37215 6/11 Shepard Bradley; Shepard Kimberly G Heitkamp Curtis L; Heitkamp Heidi L $1,255,000 $302 121 Gilman 37205 6/26 Clinite Amy Lynn; Clinite Erik Andrew Straus Andrew I; Straus Patricia G $1,250,000 $322 515 Church 37219 4/16 Francis Joseph Ambrose III Revocable Trust; Shelia Parker Ambrose Revocable Trust 505 Property LLC $1,250,000 $0 1510 Demonbreun 37203 6/25 Shamrock Capital LLC Hemphill Helen; Hemphill Neil $1,250,000 $440 3617 Meadow 37215 5/3 Motuzas Cari L; Motuzas Craig P Kms Prop LLC $1,250,000 $372 6202 Hickory Valley 37205 4/16 Songstad Brent; Songstad Ynell Moor Charles Geren; Moor Tracy Wright $1,250,000 $250 4912 Hickory Woods 37013 4/17 Deruelle Dennis P; Deruelle Erin Martin Sackston LLC $1,248,500 $484 2030 Castleman 37215 4/17 Steakley Jamie Gordon; Steakley Joseph Nathan Jr Kimbrell Betty L $1,235,000 $0 708 Overton 37215 4/19 Gremillion Daniel E; Gremillion Jennifer L Burns Barbara L; Burns Gregory L $1,227,000 $284 901 Clearview 37205 6/18 Story Crandall; Story Roddy Goetz Catherine Varney; Goetz Merritt Davis $1,225,000 $276 600 12th 37203 5/15 Shah Robin S Buck Mary; Buck Ronald D $1,225,000 $1,413 2502 Ashwood 37212 5/30 Rushing Ashby Reid; Rushing Charles C Keith Michele E; Keith Michele K $1,215,000 $935 515 Church 37219 6/25 Brewer Robert F 505 Property LLC $1,215,000 $0 417 Glen West 37215 5/25 Titus Justin L; Titus Laura J Barlow Builders LLC $1,210,000 $0 3420 Benham 37215 6/1 Kim Dana M; Kim Stephen J Pantheon Dev LLC $1,208,918 $0 2024 Overhill 37215 6/19 Surkin Kenneth Howard; Wilcox Lyndy Jane Urban Dev Group LLC; Garby Glenn W; Garby Kimberly M; Irwin Michael T; Jones William Bruce Jr $1,200,000 $467 2709 Oakland 37212 6/25 Beckley Janel R; Israel Craig E Hartley Katherine G; Hartley Mandy $1,200,000 $300 2024 Overhill 37215 5/9 Smith Craig K Irwin Michael T; Jones William Bruce Jr; Urban Dev Group LLC; Garby Glenn W; Garby Kimberly M $1,200,000 $467 515 Church 37219 5/8 Hughes Lorenzo Thomas 505 Property LLC $1,200,000 $0 1106 Grandview 37204 4/25 1106 Grandview Drive Revocable Living Trust Shaw Andrew; Shaw Andrew David; Shaw Kathryn; Shaw Kathryn Jane $1,200,000 $301 515 Church 37219 4/9 Hedley T Powell; Hedley Thomas 505 Property LLC $1,200,000 $0 1209 Cedar 37212 4/13 Calhoun Hollis; Hauck Timothy Welhoelter Robert Joseph $1,200,000 $329 3619 Woodmont 37215 5/23 Ferguson Owen William; Ferguson Rhonda S Harvey 11 TN LLC $1,200,000 $0 3513 Hopkins 37215 4/6 Geraldine M Depaulo Revocable Trust Agmt Graymont Dev LLC $1,200,000 $0 1324 Duncanwood 37204 6/22 Wideman Lauren; Wideman Zach Kocher Brooke Curtis; Kocher Ryan $1,195,000 $0 2 Wynstone 37215 6/7 Caden Jordan; Caden Vonde C Swanson Devs Lp $1,195,000 $120 1005 Lawrence 37204 5/25 Kalemeris George; Kalemeris Paula Hysmith Laura C; Hysmith Nathan $1,190,000 $0 4519 Belmont Park 37215 6/22 Baskin James Blake Clark Amy Powell; Clark Craig $1,175,000 $0 3132 Forrest Park 37215 4/4 Brisco Kevin Isaac Sr; Mallett Veronica Thierry Siegel Jane M $1,150,000 $210 1003 Grove 37203 5/1 Pate Anne Collins; Pate John Newton Coyle Jennifer A $1,150,000 $946 6509 Radcliff 37221 6/19 Wood Britton R; Wood Elizabeth Rocco Carol L; Rocco Vito K; Reuther Sheila $1,150,000 $163 615 Belle Meade 37205 4/16 Sullivan Elaine Langley Helen S $1,150,000 $302 1339 Burton Valley 37215 6/6 Gregory David F; Gregory Deborah D Husband Agnes S; Husband Jay Gillman $1,150,000 $155 2455 Old Hickory 37221 6/18 Alison L Dexter Trust Rains Robin M $1,120,100 $332 515 Church 37219 6/6 Ware Don H; Ware Linda H 505 Property LLC $1,120,000 $0 3628 Estes 37215 5/2 Braddy Katherine Koban; Braddy William H III Music City Inv LLC; Inv Prop LLC $1,110,000 $0 4807 Belmont Park 37215 4/24 Culpepper John; Culpepper Amy Moreland Brannan Ashley; Moreland Michael Robert $1,102,506 $217 5344 Stanford 37215 4/24 Exit Prop Gp McVicker Daniel N; McVicker Susan $1,100,000 $196 2206 Belmont 37212 5/16 2206 Belmont LLC Stempel David; Stempel Linsy $1,097,100 $2,094 702 Bowling 37215 6/15 Eckford Margarat; Reed William J Davis Virginia $1,095,000 $335 3422A Benham 37215 5/22 Froschauer Heather A; Froschauer Jeffrey D Pantheon Dev LLC $1,080,206 $0 3808 Woodlawn 37215 6/12 KVR Homes LLC Stowe Ferron; Stowe Mary Margaret $1,067,000 $1,778 1313 Beddington 37215 6/27 Habeck Lucy Marie; Habeck Michael Scott Hemphill Joel W Jr; Hemphill Sue A $1,055,000 $178 702 Cantrell 37215 5/31 Omalley Matthew R; Omalley Sabrina J Farmer John Charles Randolph $1,050,000 $266 327 Lynnwood 37205 6/14 Conk Catherine E; Conk Edward W Overbey Edward A; Overbey Fran W $1,050,000 $313 3619 Woodmont 37215 4/4 Harvey 11 TN LLC Harvey Timothy C $1,050,000 $0 1922 Castleman 37215 5/23 Cull Christopher L Noble Prop Inc $1,050,000 $444 1700 Woodmont 37215 5/25 Robinson Barbara C; Robinson James A Devin Clinton; Devin Jessica $1,045,000 $315 211 Hillwood 37205 4/23 Clayton Daniel L; Clayton Stacy E Petrucelli Anne McKee; Petrucelli John F $1,045,000 $215 4303 Dale 37204 5/1 Elizondo Family Living Trust Knoller Kimberly $1,040,000 $0 3400 Lealand 37204 6/6 Weisser Brian; Weisser Karen Andrew William Zenor & Karen Suzanne Zenor Joint Trust Agmt $1,040,000 $0 6048 Bresslyn 37205 6/21 Anderson Dwaine; Boulware Leilani Ball Stephen K $1,018,500 $362 5400 Hillsboro 37215 4/27 Shirock Bob; Shirock Shirley; Shirock Bob; Shirock Shirley Basile Allison; Basile Allison $1,009,900 $295 515 Church 37219 5/1 Shirley Darren 505 Property LLC $1,000,000 $0 2226 Blair 37212 4/12 444 Kids LLC Scott Henry Paul $1,000,000 $292 515 Church 37219 4/16 Stengel Marc K 505 Property LLC $1,000,000 $0 3815 Central 37205 4/12 Chouinard Sarah B Ozier John N; Ozier Linsay $1,000,000 $299 1915 Ashwood 37212 6/4 Conour Kenneth; Conour Sharon Keith Nathan; Steinhilber Alicia D; Steinhilber Jack D Jr $1,000,000 $355 415 Church 37219 4/27 Cunningham Jeffery; Cunningham Jeffery Dixon W Mark; Dixon William Mark; Dixon W Mark; Dixon William Mark $1,000,000 $0

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 5005 Lilly Valley 37064 4/6 Lentz Allen D (Tr) Pearson Dorene Jean; Pearson Stephen L; Williams Dorene Jean $4,230,000 $570 5102 Pickney 37027 6/28 Puzder Andrew F & Deanna D Puzder Family Trust Snodgrass David J; Snodgrass Melody $3,750,000 $384 704 Brass Lantern 37027 4/10 Fulco Bridget; Fulco Darren Degner Deborah K; Degner Mark H $2,900,000 $431 6453 Penrose 37027 6/4 Yuma Prop Lp Hidden Valley Homes LLC $2,670,000 $0 753 Steadman 37027 6/12 Loyd Alex; Loyd Hope Tracey Arnold Homes LLC $2,614,804 $0 5073 Native Pony 37046 6/28 Buxton Bonnie S Huff Paul; Huff Teri Christine $2,415,000 $0 822 Windstone 37027 4/4 Jarvis Elizabeth A; Jarvis Kevin T Goode Brent L; Goode Rachel K $2,375,000 $0 401 Legends Park 37069 4/10 Ryan Logan Ware Scot K; Ware Sharon S $2,250,000 $229 301 Lionheart 37067 4/27 White Jeffrey N; White Sherry J McCrary Michael S; McCrary Stephanie Marie $2,200,000 $0 5120 Murray 37027 6/15 5120 Murray Lane Trust Dixon Eileen; Dixon William M $2,155,000 $257 9292 Exton 37027 6/5 Mitchell David Eric; Mitchell Rachael Aspen Jennifer; Mason Jennifer Aspen; Mason Paul $2,150,000 $310 6415 Johnson Ch 37027 6/15 Reynolds Laura J Montgomery Classic Const LLC $1,875,000 $0 200 Emily 37064 6/18 Meneguzzi Ashlyn P; Meneguzzi Brian Scianna John & Paula Revocable Living Trust; Scianna Paula & John Revocable Living Trust $1,840,000 $368 4563 Peytonsville 37064 5/18 Hughes Family Revocable Living Trust Lackey Revocable Living Trust $1,799,000 $331 16 Tradition 37027 6/27 Binhlam John Q Robinson Jaimie B; Robinson Jonathan T $1,744,000 $244 9265 Carrisbrook 37027 4/26 9265 Carrisbrook Trust Olszewski Amy S Living Trust $1,712,000 $329 1084 Stockett 37221 4/6 Hemphill Joel Wesley Jr; Hemphill Sue Ann Hutson Solomon Lisa S Revocable Trust $1,700,000 $195 9535 Sunbeam 37027 6/1 Lompart Cynthia A; Lompart Ronald G Barbarick Revocable Trust $1,665,000 $179 1508 Fleetwood 37064 4/18 Hauter Living Trust Lannom Charles Anthony; Lannom Christina $1,650,000 $259 1044 Stockett 37221 5/1 Sievertsen Jennifer L; Sievertsen Scott M Trace Const Inc $1,626,100 $0 773 Sinclair 37027 6/27 Dimaria Deborah Louise; Dimaria Matthew Sebastian Fallis Karen D; Fallis Robert J $1,625,000 $266 9263 Carrisbrook 37027 5/22 Drummonds Gina B; Drummonds Jeffery S Oneil Brian; Oneil Janet Lee $1,600,000 $276 204 Ennismore 37027 6/8 Huber Candace; Huber David Gunter Jason L; Gunter Jennifer W $1,595,000 $223 314 Lionheart 37067 4/24 Bruno Irene Restated Revocable Trust Allen Deborah; Harriman Robert $1,579,900 $0 9635 Stanfield 37027 6/18 Playle Angela M; Playle Darin Blackshear Faye; Blackshear John M $1,575,000 $223 9533 Sunbeam 37027 6/26 Nwofia John C; Nwofia Lorraine N 9533 Sunbeam Court LLC $1,550,000 $173 10 Col Winstead 37027 6/14 Dellinger Cassie; Dellinger James Daniel Johnson Ava; Johnson Charles P $1,550,000 $219 7209 Prairie Falcon 37014 6/5 Marsh Darlene T (Tr) Buxton Bonnie S; Buxton Michael $1,550,000 $304 11 Medalist 37027 5/25 Dills Hannah; Dills John M Huff Terri Linn; Huff Walter William $1,550,000 $0 3221 Baker 37064 4/11 Borders Megan; Borders Tyler Headley Casey N; Headley Chase J $1,550,000 $197 501 Doubleday 37027 6/15 Bryant Andrew J; Bryant Erica Klaritch; Klaritch Thomas M Sr Celebration Homes LLC $1,547,902 $0 1413 Newhaven 37027 6/26 Faust Gregory Scott Ford Mike Custom Builders LLC $1,530,738 $0 5077 Native Pony 37046 4/12 Luebke Cory; Luebke Hayley Selke Charles A; Selke Susan W $1,510,000 $0 1179 Echo 37069 5/18 Watercress Trust Alfrey M Julie; Alfrey Samuel A $1,489,000 $0 1829 Stryker 37027 6/21 Sulpy David Leo; Sulpy Elizabeth Anne Elefante Coni; Elefante Dino $1,480,000 $0 9553 Hampton Reserve 37027 6/21 Brunecz Gregory J; Brunecz Sharon Croft Romney Snyder; Croft Scott M; Snyder Croft Romney $1,450,000 $175 203 3rd 37064 6/25 Byrd Andrew W; Byrd Marianne M Menefee Valere P (Estate Of) $1,440,000 $318 941 Sunset Ridge 37069 6/29 Wolfe Jason Van; Wolfe Kelly H Long James E; Long Keri G $1,430,000 $286 1808 Camborne 37027 5/23 Carlo Cristina Di; Ferrari Paolo Barlow Builders LLC $1,430,000 $0 1525 Amesbury 37069 4/13 Carvelli Stephen P Cornerstone Premier Homes LLC $1,423,901 $0 849 Windstone 37027 5/7 Marks Leigh Ann; Marks Michael A Arons Jenny Gilliand; Arons Murray M $1,400,000 $271 2455 Durham Manor 37064 4/4 Husak Damien Bivacca Beverly D; Bivacca Donald J $1,400,000 $193 8548 Heirloom 37046 6/21 Venezia Melissa Lynn; Venezia Patrick Joseph McFarland Shane Const LLC $1,395,000 $0 126 Gardengate 37069 4/6 Olson Benjamin D; Olson Tracy M Chung Hussain Helen Kei; Hussain Anwar Ahmed; Hussain Helen Kei Chung $1,385,000 $175 109 Steeplechase 37221 5/30 Moore Allison; Moore Matthew A Cunningham Gina S & Marlon D Cunningham Revocable Living Trust $1,375,000 $238 1509 Fleetwood 37064 5/8 Carey Douglas E; Carey Julie C Green Joseph C $1,375,000 $231 1045 Buena Vista 37069 6/18 Spanton Christine Ray; Spanton Richard W Jr Broyles Forrest D $1,352,046 $0 374 Lake Valley 37069 6/28 Scott Rockwell; Scott Tammy Montgomery Classic Const LLC $1,350,500 $0 9628 Mitchell 37027 6/19 Elliot Lucas Thomas; Elliot Vicky Nicandros Boyles Ashley B; Boyles Dale W $1,350,000 $244 1030 Buena Vista 37069 4/4 Breetz Shelia; Langley Lewis Gregory Gp Luxury LLC $1,349,900 $0 1925 Campfire 37027 5/25 Douglass Sarah; Douglass Todd Old South Const LLC $1,334,089 $0 5225 Lysander 37027 5/11 Young Barry John; Young Noelle S Stubner Erica P $1,325,000 $250 8205 Penn Way 37064 5/10 Mayer Douglas B; Mayer Julia M Jones John R Sr; Jones Wendy M $1,313,000 $0 208 Old Peytonsville 37064 4/18 Odonnell James P; Odonnell Pamela S Ford Mike Custom Builders LLC $1,311,934 $0 8 Vellano 37027 6/7 Paulick Craig A Trust; Paulick Iris Trust New Life Trust $1,308,000 $208 5609 Saddlewood 37027 5/14 Fry David Matthew Ivey Barbara J; Ivey John B $1,299,900 $241 9563 Hampton Reserve 37027 5/21 Shetty Shashirekha K; Yelameli Madhu S Damron Kurt A; Damron Lisa A $1,289,000 $227 1034 Buena Vista 37069 4/26 Richards Janie; Richards Timothy P Legacy Homes of Tn LLC $1,285,824 $0 8545 Heirloom 37046 6/12 Puglisi Albert J & Lee Ann Puglisi Family Trust McFarland Shane Const LLC $1,279,500 $0 88 Governors 37027 5/1 Rose Jason; Rose Kimberly Trotman Kwame K; Williams Percy D $1,275,000 $174 750 Princeton Hills 37027 5/22 West Brooke; West William P Drummonds Gina B; Drummonds Jeffery S $1,275,000 $198 401 Brierly 37027 5/14 Diffendorf Donald James Hari Anuradha; Paluri Narsimha Rao $1,275,000 $254 11 Crooked Stick 37027 4/30 Anderson Amy; Anderson J William Waugh Carol Ann $1,270,000 $204 9599 Romano 37027 6/22 Briningstool Anthony Michael; Briningstool Patricia Luanne Weekley Homes LLC $1,251,898 $0 9267 Chevoit 37027 5/29 Decker Michael; Decker Misty L Bachier Carlos; Zepeda Marissa $1,249,900 $203 8428 Heirloom 37046 6/26 Peery Lisa D; Peery Robert W Trace Const Inc $1,245,000 $0 5065 Native Pony 37046 6/29 Huff Paul; Huff Teri Christine Luebke Cory; Luebke Hayley $1,240,000 $0 9608 Mitchell 37027 5/16 Overly Casey J; Overly Shane Berardi Pietro; Righini Nicoletta $1,230,000 $189 1026 Buena Vista 37069 6/26 Haritatos George; Haritatos Sisa Becker David $1,222,329 $0 5536 Hawks Landing 37014 4/27 Le Diane; Le Duc Cunningham Leslie C; Osmer Susan Gail $1,200,000 $260 7317 Harlow 37046 4/2 Rubin Jordan; Rubin Nicki Old South Contruction LLC $1,200,000 $0 2205 Stardust 37069 4/30 Temple Anne; Temple Michael D Trace Const Inc $1,190,000 $0 7000 Lanceleaf 37046 5/25 Gillette Alison; Gillette Randel Britt at Arrington LLC $1,185,000 $0 144 Governors 37027 6/21 Echagile Nelly O; Echagile Sunny O Lawrence Amy L; Lawrence William W $1,180,000 $206 403 Brierly 37027 6/5 Middlebrooks Jean Margaret; Middlebrooks Jeffrey Hugh Gregory Betheny Lynn $1,165,000 $256 8904 Calendula 37046 4/16 Priest Leta D Trust Ford Mike Custom Builders LLC $1,160,000 $0 1516 Beckham 37027 5/24 Kennedy Emili A; Kennedy Michael Brett Turnberry Homes LLC $1,155,509 $0 7104 Marsh Hawk 37014 5/1 Spoletini Jennifer Bua; Spoletini Patrick Purdue Julie Ann; Purdue Scott Alan $1,150,000 $214 660 Old Orchard 37027 5/4 Purifoy Lindsey; Purifoy Michael Hudson Kenna M; Hudson William T $1,150,000 $237 9521 Nottaway 37027 4/6 Derringer Barbara Jean Barlow Builders LLC $1,149,500 $0 511 Waxwood 37027 4/6 Moreland Brannan; Moreland Michael Wade Dennis F; Wade Shelly M $1,149,000 $193 1952 Parade 37027 4/2 Yuma Prop L P Old South Const LLC $1,145,275 $0 2004 Loomis 37069 6/5 Hargrove Charles; Hargrove Kenda Trace Const Inc $1,142,500 $0 9406 Greyjoy 37027 6/29 Ibrahim Marko; Ibrahim Nardin Drees Premier Homes Inc $1,140,863 $0 9246 Wardley Park 37027 6/14 Alfrey Mary Julia; Alfrey Samuel Sr Kaplan Ventures LLC $1,125,000 $226 409 Legends Park 37069 5/29 Arthur Erlene R; Arthur Stephen W Konyen Edward; Konyen Michelle $1,125,000 $244 3584 Creamery Br 37179 4/27 Hawthorne Jody; Hawthorne Joel Legacy Homes of Tn LLC $1,118,115 $0 9524 Nottaway 37027 4/3 Figurelli Robert M Jr; Figurelli Tracey E Barlow Builders LLC $1,116,821 $0 1304 Andrews 37069 5/22 Walters Shawn Doyle Catherine M; Doyle John M $1,115,000 $208 226 11th 37064 5/25 Grosvenor Mark Ryan; Grosvenor Shanlynn Sutherland Slayden Gary $1,113,490 $0 9204 Bradbury 37027 5/25 Jessop Aaron C; Jessop Leticia Turnberry Homes LLC $1,101,814 $0 804 Singleton 37027 6/28 Bellanca Joseph; Bellanca Tina Turnberry Homes LLC $1,100,979 $0 1701 Knightsbridge 37027 6/18 Haughey Jana Novak Faye C; Novak Vincent P $1,100,000 $182 6920 Owendale 37046 6/25 Achilles Dennis M Brown Kimberly; Brown Timothy A $1,100,000 $310 2296 Rocky Springs 37135 6/27 Kellar Andrew; Kellar Stephanie Jennings Wood Amy; Wood Jeffrey $1,100,000 $266 9512 Elmbrooke 37027 6/19 Clark Jack W Jr; Clark Jan Stewart Eller Patricia A; Eller Richard L $1,100,000 $0 3303 Blazer 37064 5/18 Griffiths Marc Wynn; Howard Philbin Lucy Lloyd Timothy R $1,100,000 $1,239 3001 Flagstone 37069 5/2 Naes Gregory J; Naes Kristie S Bills Kelly C; Bills Sam C Jr $1,095,000 $231 230 11th 37064 5/21 Lloyd Timothy; Walton Melissa Slayden Gary $1,095,000 $0 1746 Ravello 37027 6/1 Maccabee Danielle W; Maccabee Theodore P Goodman Mark Z; Goodman Suzanne $1,093,500 $0 7036 Lanceleaf 37046 4/2 Villacci Jennifer L Living Trust Celebration Homes LLC $1,090,000 $0 676 Old Orchard 37027 6/18 Amirsadri Amir; Jabarzadeh Faranak Miller Linda C; Miller Randolph A $1,090,000 $249 7220 Wildings 37046 6/29 Woida Cheryl A; Woida Michael S Legend Homes LLC $1,089,900 $0 1552 Championship 37064 5/1 Lasezkay Family Trust 1552 Championship LLC $1,081,000 $286 634 Stonewater 37064 5/1 Sulak Shawn; Sulak William J Ruffin Jay A; Swallow L Taryn $1,080,000 $221 81 Governors 37027 5/24 Pees Dean; Pees Melody Shore Brian; Shore Rachel $1,079,000 $205 7301 Harlow 37046 6/12 Bascomb Linck; Bascomb Lisa Aspen Const LLC $1,077,783 $0 7096 Lanceleaf 37046 6/7 Killen Mathew Thomas Aspen Const LLC $1,076,700 $0 219 Cavanaugh 37064 6/29 Meyer Henry W; Meyer Rhonda C Zurich Homes Group LLC $1,074,948 $0 1402 Newhaven 37027 6/19 Houston Jacob; Houston Melissa Turnberry Homes LLC $1,074,235 $0 3016 Strickland 37221 4/5 Branyan Jill Renee; French Robert Jordan Legacy Homes of Tn LLC $1,065,000 $0 8228 Glover 37027 4/13 Gracey Allen Wayne Jr; Gracey Tonya Pruitt Barker Robert; Barker Rosalia $1,065,000 $236 6347 Shadow Ridge 37027 5/3 Husong Heather Luke; Husong Richard Thomas Lori C; Thomas Morton D $1,065,000 $188 320 Liberty 37064 4/9 Williams Dorene J Pannell Laurie Campbell; Pannell Timothy L $1,062,500 $280 9553 Sanctuary 37027 5/10 Grega Jodijan Louise Bowman; Grega Mark Joseph Bank of America $1,060,500 $163 410 Tramore 37067 5/4 Malone Smarnunt; Malone Timothy Reitmaier Alice; Reitmaier Richard $1,060,000 $174 9402 Greyjoy 37027 5/17 Dickinson John Williams; Dickinson Zelma Ann Overton Drees Premier Homes Inc $1,052,098 $0 701 Legends Crest 37069 4/10 Ware Scot K; Ware Sharon S Hall Brenda T; Hall David E $1,050,000 $158 4646 Peytonsville 37064 6/25 Acitelli Anthony A; Acitelli Carrie Achilles Dennis M $1,050,000 $203 1807 Fordgate 37027 4/2 Eshaghpour Ben A; Eshagpour Heather L Drees Premier Homes Inc $1,048,166 $0 2308 Harts Landmark 37069 6/19 Hengelbrok Michelle Lorene; Hengelbrok Noel Edward Seiffer Michael W; Seiffer Sarah K $1,045,000 $0 9211 Duncaster 37027 4/24 Henderson James & Lori Family Trust Turnberry Homes LLC $1,034,900 $0 1709 Championship 37064 6/15 Porritt Kimberly; Porritt Michael J Parrott Henry Lee Jr; Parrott Patricia T $1,030,000 $180 9638 Monaco 37027 6/19 Petro Stephen; Petro Teresa Hillside Homes Inc $1,025,000 $0 605 Calverton 37027 4/3 Dundon Carolyn; Dyriw Michael Sciullo Jared R; Sciullo Jenny C $1,020,000 $146 536 Turtle Creek 37027 6/15 Goode Katie Jane; Goode Stephen Vollmer Jennifer L $1,015,000 $245 802 Singleton 37027 6/27 Duncan Robert Smith Jr Revocable Trust Turnberry Homes LLC $1,014,632 $0 9606 Stonebluff 37027 6/13 Quiogue Deborah S; Quiogue Manuel Turnberry Homes LLC $1,006,461 $0 1452 Kittrell 37064 5/1 Long Donald Deane; Long Nancy Turvy; Sheldon Bryon Keith; Sheldon Summer Turvy Benton George; Benton Jamey S $1,000,000 $330 1610 Grassmere 37064 6/26 Taylor Colleen C; Taylor Daniel J Logan Karen J; Logan Samuel C $1,000,000 $0 9147 Saddlebow 37027 5/17 Mitchell Curtis; Mitchell Rebecca Bautista John T; Bautista Linda M $1,000,000 $199

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 450 Main 37130 6/14 McCarter Gilbert Wayne Jr Hutson Arthur Curtis Jr $1,250,000 $1,133

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 859 Plantation 37066 6/20 Duerksen Charlotte; Duerksen E William St Peters Jeffrey V; St Peters Margaret P $1,874,000 $320 850 Pickwick 37066 5/3 Sooker Colleen M; Sooker John W Wetzel Edward D; Wetzel Veronica $1,150,000 $364 760 Plantation 37066 6/29 Douglas-McVay Amy; Tapia Louis Ayers Daniel; Ayers Jacy; Ayers Jana; Ayers Jessie $1,100,000 $200 745 Plantation 37066 4/2 McLaughlin Maria; McLaughlin Patrick Daniel Parnell Catherine W; Parnell Steve L $1,028,000 $249

Wilson County