Top Middle Tennessee residential sales for June 2018

VOL. 42 | NO. 29 | Friday, July 20, 2018

Top residential real estate sales, June 2018, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 21 Northumberland 37215 6/29 Nashville Northumberland Trust 21 Northumberland Trust 4,300,000 $403 2046 Fransworth 37205 6/4 Fransworth Land Trust Montgomery Kevin D Trustee 3,000,000 $392 3910 Wallace 37215 6/15 Carraher Kevin Colclasure Co LLC 2,200,000 $748 4032 Overbrook 37204 6/7 4032 Overbrook Court Nominee Trust Agreement Riggs Jeffrey A; Riggs Jeffrey Allen 2,190,000 $976 5 Valhalla 37215 6/15 Graves James Henry; Graves Judy Terry Blaydes Keith E; Riedel Robert 2,070,000 $224 915 Drew 37205 6/20 Dominik Amy M; Dominik Mark J Edwards Diane P; Edwards William H Jr 2,015,000 $344 111 Taggart 37205 6/4 Cowhey Thomas F; Lasker Cynthia E Vahedian Halle S; Vahedian Tohid A 1,906,000 $997 2003 Straightway 37206 6/4 2003 East LLC Colley John G 1,900,000 $0 4001 Dorcas 37215 6/11 4001 Dorcus Drive Trust Glisson Linda H; Glisson Todd D 1,891,200 $316 4507 Carlton 37215 6/27 Jones Bridget M; Jones Llewellyn S Durrett Elizabeth L; Durrett Shannon H 1,850,000 $293 5129 Annesway 37205 6/8 5129 Annesway Drive Trust Steven L Davis Trust 1,850,000 $222 4306 Dale 37204 6/28 Parker Melissa B; Parker Scott L Paxton Katherine; Paxton Matthew Colby 1,830,000 $1,248 3604 Sycamore 37215 6/27 Evertsen Joshua; Evertsen Katherine Fry Classic Const LLC 1,690,000 $304 1803 Cedar 37212 6/20 Ward Carrie H; Ward John Phillips Odell James B; Odell Lisa A 1,680,000 $414 240 Haverford 37205 6/14 Coussoule Jane; Coussoule Nick Chandelier Dev Inc 1,675,000 $1,188 1208 Tyne 37215 6/22 Bergquist Joel Richard; Margaret King Trust Hammond Emily D; Hammond M Paul 1,645,000 $797 700 Enquirer 37205 6/12 Davis Joseph Marshall; Davis Susan McGugin Beckner Carolyn Thompson; Cherry Mary Rebecca Thompson; Thompson Diana R Estate; Wilker Diana Thompson 1,580,750 $362 3610 Hampton 37215 6/11 Albright Justin D; Albright Rachel B Sullivan Aaron P; Sullivan Janelle M 1,480,000 $384 3516 Hampton 37215 6/12 William & Julia Perry Revocable Living Trust Broughton Robert M; Broughton Tina S 1,450,000 $330 4000 Wallace 37215 6/15 Cropsey Christopher Lewis; Cropsey Sarah Elizabeth K&J Homes LLC 1,444,414 $0 2615 Ashwood 37212 6/1 Clements Marvin E Jr; Clements Mary V Advani Moni N; Advani Stacey 1,415,000 $0 2451 Old Hickory 37221 6/15 Jones Derek S; Jones Jean M Trapnell Andrew L; Trapnell Mary H 1,400,000 $315 1118 Crater Hill 37215 6/27 1118 Crater Hill Dr LLC Nashville Design Build Inc 1,350,000 $507 1908 Elliott 37204 6/25 Caughey Robert; Humphreys Kathryn Lehrer Deborah Lucas; Lehrer Richard 1,350,000 $318 1216 Vintage 37215 6/11 Atwell Betty A Carroll Frank E Jr; Carroll Saramae D 1,295,000 $252 4618 Lealand 37220 6/20 Perry Allen; Perry Leah Dennis Jennifer C; Dennis John C 1,290,000 $335 2424 Abbott Martin 37215 6/20 2424B Abbott Martin Land Trust Pearson J David 1,275,000 $0 525 Hillwood 37205 6/12 Reising Judith; Reising Myron Grant Ventures LLC 1,265,000 $522 3504 Amanda 37215 6/11 Shepard Bradley; Shepard Kimberly G Heitkamp Curtis L; Heitkamp Heidi L 1,255,000 $302 1510 Demonbreun 37203 6/25 Shamrock Capital LLC Hemphill Helen; Hemphill Neil 1,250,000 $440 121 Gilman 37205 6/26 Clinite Amy Lynn; Clinite Erik Andrew Straus Andrew I; Straus Patricia G 1,250,000 $322 901 Clearview 37205 6/18 Story Crandall; Story Roddy Goetz Catherine Varney; Goetz Merritt Davis 1,225,000 $276 515 Church 37219 6/25 Brewer Robert F 505 Property LLC 1,215,000 $0 3420 Benham 37215 6/1 Kim Dana M; Kim Stephen J Pantheon Dev LLC 1,208,918 $0 2024 Overhill 37215 6/19 Surkin Kenneth Howard; Wilcox Lyndy Jane Urban Development Group LLC; Garby Glenn W; Garby Kimberly M; Irwin Michael T; Jones William Bruce Jr 1,200,000 $467 2709 Oakland 37212 6/25 Beckley Janel R; Israel Craig E Hartley Katherine G; Hartley Mandy 1,200,000 $300 1324 Duncanwood 37204 6/22 Wideman Lauren; Wideman Zach Kocher Brooke Curtis; Kocher Ryan 1,195,000 $0 2 Wynstone 37215 6/7 Caden Jordan; Caden Vonde C Swanson Developments LP 1,195,000 $120 4519 Belmont Park 37215 6/22 Baskin James Blake Clark Amy Powell; Clark Craig 1,175,000 $0 6509 Radcliff 37221 6/19 Wood Britton R; Wood Elizabeth Rocco Carol L; Rocco Vito K; Reuther Sheila 1,150,000 $163 1339 Burton Valley 37215 6/6 Gregory David F; Gregory Deborah D Husband Agnes S; Husband Jay Gillman 1,150,000 $155 2455 Old Hickory 37221 6/18 Alison L Dexter Trust Rains Robin M 1,120,100 $332 515 Church 37219 6/6 Ware Don H; Ware Linda H 505 Property LLC 1,120,000 $0 702 Bowling 37215 6/15 Eckford Margarat; Reed William J Davis Virginia 1,095,000 $335 3808 Woodlawn 37215 6/12 KVR Homes LLC Stowe Ferron; Stowe Mary Margaret 1,067,000 $1,778 1313 Beddington 37215 6/27 Habeck Lucy Marie; Habeck Michael Scott Hemphill Joel W Jr; Hemphill Sue A 1,055,000 $178 327 Lynnwood 37205 6/14 Conk Catherine E; Conk Edward W Overbey Edward A; Overbey Fran W 1,050,000 $313 3400 Lealand 37204 6/6 Weisser Brian; Weisser Karen Andrew William Zenor & Karen Suzanne Zenor Joint Trust Agreement 1,040,000 $0 6048 Bresslyn 37205 6/21 Anderson Dwaine; Boulware Leilani Ball Stephen K 1,018,500 $362 1915 Ashwood 37212 6/4 Conour Kenneth; Conour Sharon Keith Nathan; Steinhilber Alicia D; Steinhilber Jack D Jr 1,000,000 $355 612 Westview 37205 6/29 Berry Janie Kelsey; Berry John Kirkman Farr Beverly H; Farr Brittany Claire 999,000 $266 9 Fox Vale 37221 6/8 Thompson Jennifer Renee; Thompson Joshua Scott Mayberry Christopher L; Mayberry Rita G 995,000 $194 5890 Ashland 37215 6/28 Gillory Lauren; Hermann Daniel Naylor Lydia; Naylor Scott 991,000 $178 1915 Beechwood 37212 6/4 Smiley Amanda; Smiley Luke Sohr Andrew P; Sohr Molly F 983,710 $375 707 26th 37208 6/7 E3 Const Services LLC Dorroll Nick 975,000 $1,108 2258 Castleman 37215 6/5 Horr Samuel; Horr Tara B W Amico Anthony; Sanchez Carlos 974,900 $0 209 38th 37209 6/11 Thorpe Christen; Thorpe David Graham Built LLC 970,000 $721 103 West End Close 37205 6/12 Carol Ann Ritchie Trust Agreement Hubbard A Scott; James Debra Kaye; Lowe Jeffery 940,000 $280 4903 Nebraska 37209 6/4 Merritt Jessica; Merritt Thomas Nava Alissa; Nava Dean 939,000 $0 845 Clayton 37204 6/27 Pape Bryan; Pape Rachel Aspen Const Holdings LLC 925,000 $0 1108 Nichol 37205 6/29 Richardson Gregory Paul; Richardson Virginia Eisenstein Robert D Estate 924,900 $296 1903 Lombardy 37215 6/20 Peyton Alexandra Pool; Peyton John Bronaugh Catignani Linus D 921,500 $541 500 Hillwood 37205 6/18 Prins William Gregory Jr; Turk Bronte Gabrielle Cowgill Ashley E; Hardeman J Greg; Johnson Stuart A 915,000 $258 1014 Southside 37203 6/21 Madden Nancy Eileen; Madden Shawn David Harris Richard J 913,763 $0 4957 Tyne Ridge 37220 6/20 Paine Elizabeth Bowden; Paine Robert Harvey Serra Julie G; Serra Steven J 907,750 $186 1413 Beddington 37215 6/25 Tucker Callie T; Tucker Jeremy D Davies Connally; Penley Charles; Penley Connally D 905,000 $210 1003 Bate 37204 6/15 Murray Michael F; Murray Sarah D Doran Harold 900,000 $741 1212 Laurel 37203 6/4 Cranch Constance W; Cranch Laurence E Dean & Cheryl Rieger Living Trust 895,000 $0 6537 Radcliff 37221 6/11 Steiner Carolyne; Steiner Charles Baten Susan F 890,000 $189 4006 West End 37205 6/27 Mann Jerri L; Mann Timothy Jr Lohrey Charlotte; Mosier Jason 889,750 $175 5550 Granny White 37027 6/25 Barnett Jason; Kenney Kristin Howell Gretchen D; Howell Patrick B 884,500 $226 919 Southside 37203 6/7 Keltner Howard Crosby D&M Dev LLC 880,000 $0 2606 Linden 37212 6/29 Nunez Jill Elise; Nunez Timothy Charles Hammond Grant; Patz Amy D; Patz Daniel M 875,000 $679 308 33rd 37209 6/14 Cohen Angelique; Cohen Elliot Mindful Home Solutions LLC 875,000 $0 1018 Gale 37204 6/8 Piedmonte Anthony R; Piedmonte Emily W Aspen Const LLC 871,311 $0 104 Clydelan 37205 6/29 Williams Kathleen Crews Sharp Kara Beth; Sharp Kevin Hunter 840,000 $246 5925 Sedberry 37205 6/4 Adams David Bream Peter Jr; Kurtz Mary Patricia; Bream Mary Kurtz 825,000 $173 2105 10th 37204 6/8 Seasons Realty Trust Bockelmann Andreas; Holley-Bockelmann Jocelyn K 825,000 $294 1807 Capers 37212 6/4 Drolet Brian C; Maclin Margaret V Nashville Partners Gp 823,875 $0 501 Brighton 37205 6/15 Luftman Afton Brianna; Luftman Kevin M Ozburn Hannah B; Ozburn William M Jr 815,000 $278 946 Caldwell 37204 6/26 522 4Th Ave S LLC Beasley Carole Ottaway 814,200 $0 4509 Harpeth Hills 37215 6/20 Axe Chelsea; Axe Joshua Elliston Maryde H 800,000 $289

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 5102 Pickney 37027 6/28 Puzder Andrew F & Deanna D Puzder Family Trust Snodgrass David J; Snodgrass Melody 3,750,000 $384 6453 Penrose 37027 6/4 Yuma Prop LP Hidden Valley Homes LLC 2,670,000 $0 753 Steadman 37027 6/12 Loyd Alex; Loyd Hope Tracey Arnold Homes LLC 2,614,804 $0 5073 Native Pony 37046 6/28 Buxton Bonnie S Huff Paul; Huff Teri Christine 2,415,000 $0 5120 Murray 37027 6/15 5120 Murray Lane Trust Dixon Eileen; Dixon William M 2,155,000 $257 9292 Exton 37027 6/5 Mitchell David Eric; Mitchell Rachael Aspen Jennifer; Mason Jennifer Aspen; Mason Paul 2,150,000 $310 6415 Johnson Chapel 37027 6/15 Reynolds Laura J Montgomery Classic Const LLC 1,875,000 $0 200 Emily 37064 6/18 Meneguzzi Ashlyn P; Meneguzzi Brian Scianna John & Paula Revocable Living Trust; Scianna Paula & John Revocable Living Trust 1,840,000 $368 16 Tradition 37027 6/27 Binhlam John Q Robinson Jaimie B; Robinson Jonathan T 1,744,000 $244 9535 Sunbeam 37027 6/1 Lompart Cynthia A; Lompart Ronald G Barbarick Revocable Trust 1,665,000 $179 773 Sinclair 37027 6/27 Dimaria Deborah Louise; Dimaria Matthew Sebastian Fallis Karen D; Fallis Robert J 1,625,000 $266 204 Ennismore 37027 6/8 Huber Candace; Huber David Gunter Jason L; Gunter Jennifer W 1,595,000 $223 9635 Stanfield 37027 6/18 Playle Angela M; Playle Darin Blackshear Faye; Blackshear John M 1,575,000 $223 10 Colonel Winstead 37027 6/14 Dellinger Cassie; Dellinger James Daniel Johnson Ava; Johnson Charles P 1,550,000 $219 9533 Sunbeam 37027 6/26 Nwofia John C; Nwofia Lorraine N 9533 Sunbeam Court LLC 1,550,000 $173 7209 Prairie Falcon 37014 6/5 Marsh Darlene T (Tr) Buxton Bonnie S; Buxton Michael 1,550,000 $304 501 Doubleday 37027 6/15 Bryant Andrew J; Bryant Erica Klaritch; Klaritch Thomas M Sr Celebration Homes LLC 1,547,902 $0 1413 Newhaven 37027 6/26 Faust Gregory Scott Ford Mike Custom Builders LLC 1,530,738 $0 1829 Stryker 37027 6/21 Sulpy David Leo; Sulpy Elizabeth Anne Elefante Coni; Elefante Dino 1,480,000 $0 9553 Hampton Reserve 37027 6/21 Brunecz Gregory J; Brunecz Sharon Croft Romney Snyder; Croft Scott M; Snyder Croft Romney 1,450,000 $175 203 3rd 37064 6/25 Byrd Andrew W; Byrd Marianne M Menefee Valere P (Estate Of) 1,440,000 $318 941 Sunset Ridge 37069 6/29 Wolfe Jason Van; Wolfe Kelly H Long James E; Long Keri G 1,430,000 $286 8548 Heirloom 37046 6/21 Venezia Melissa Lynn; Venezia Patrick Joseph McFarland Shane Const LLC 1,395,000 $0 1045 Buena Vista 37069 6/18 Spanton Christine Ray; Spanton Richard W Jr Broyles Forrest D 1,352,046 $0 374 Lake Valley 37069 6/28 Scott Rockwell; Scott Tammy Montgomery Classic Const LLC 1,350,500 $0 9628 Mitchell 37027 6/19 Elliot Lucas Thomas; Elliot Vicky Nicandros Boyles Ashley B; Boyles Dale W 1,350,000 $244 8 Vellano 37027 6/7 Paulick Iris Trust New Life Trust 1,308,000 $208 8545 Heirloom 37046 6/12 Puglisi Albert J & Lee Ann Puglisi Family Trust McFarland Shane Const LLC 1,279,500 $0 9599 Romano 37027 6/22 Briningstool Anthony Michael; Briningstool Patricia Luanne Weekley Homes LLC 1,251,898 $0 8428 Heirloom 37046 6/26 Peery Lisa D; Peery Robert W Trace Const Inc 1,245,000 $0 5065 Native Pony 37046 6/29 Huff Paul; Huff Teri Christine Luebke Cory; Luebke Hayley 1,240,000 $0 1026 Buena Vista 37069 6/26 Haritatos George; Haritatos Sisa Becker David 1,222,329 $0 144 Governors 37027 6/21 Echagile Nelly O; Echagile Sunny O Lawrence Amy L; Lawrence William W 1,180,000 $206 403 Brierly 37027 6/5 Middlebrooks Jean Margaret; Middlebrooks Jeffrey Hugh Gregory Betheny Lynn 1,165,000 $256 2004 Loomis 37069 6/5 Hargrove Charles; Hargrove Kenda Trace Const Inc 1,142,500 $0 9406 Greyjoy 37027 6/29 Ibrahim Marko; Ibrahim Nardin Drees Premier Homes Inc 1,140,863 $0 9246 Wardley Park 37027 6/14 Alfrey Mary Julia; Alfrey Samuel Sr Kaplan Ventures LLC 1,125,000 $226 804 Singleton 37027 6/28 Bellanca Joseph; Bellanca Tina Turnberry Homes LLC 1,100,979 $0 2296 Rocky Springs 37135 6/27 Kellar Andrew; Kellar Stephanie Jennings Wood Amy; Wood Jeffrey 1,100,000 $266 1701 Knightsbridge Park Close 37027 6/18 Haughey Jana Novak Faye C; Novak Vincent P 1,100,000 $182 6920 Owendale 37046 6/25 Achilles Dennis M Brown Kimberly; Brown Timothy A 1,100,000 $310 9512 Elmbrooke 37027 6/19 Clark Jack W Jr; Clark Jan Stewart Eller Patricia A; Eller Richard L 1,100,000 $0 1746 Ravello 37027 6/1 Maccabee Danielle W; Maccabee Theodore P Goodman Mark Z; Goodman Suzanne 1,093,500 $0 676 Old Orchard 37027 6/18 Amirsadri Amir; Jabarzadeh Faranak Miller Linda C; Miller Randolph A 1,090,000 $249 7220 Wildings 37046 6/29 Woida Cheryl A; Woida Michael S Legend Homes LLC 1,089,900 $0 7301 Harlow 37046 6/12 Bascomb Linck; Bascomb Lisa Aspen Const LLC 1,077,783 $0 7096 Lanceleaf 37046 6/7 Killen Mathew Thomas Aspen Const LLC 1,076,700 $0 219 Cavanaugh 37064 6/29 Meyer Henry W; Meyer Rhonda C Zurich Homes Group LLC 1,074,948 $0 1402 Newhaven 37027 6/19 Houston Jacob; Houston Melissa Turnberry Homes LLC 1,074,235 $0 4646 Peytonsville 37064 6/25 Acitelli Anthony A; Acitelli Carrie Achilles Dennis M 1,050,000 $203 2308 Harts Landmark 37069 6/19 Hengelbrok Michelle Lorene; Hengelbrok Noel Edward Seiffer Michael W; Seiffer Sarah K 1,045,000 $0 1709 Championship 37064 6/15 Porritt Kimberly; Porritt Michael J Parrott Henry Lee Jr; Parrott Patricia T 1,030,000 $180 9638 Monaco 37027 6/19 Petro Stephen; Petro Teresa Hillside Homes Inc 1,025,000 $0 536 Turtle Creek 37027 6/15 Goode Katie Jane; Goode Stephen Vollmer Jennifer L 1,015,000 $245 802 Singleton 37027 6/27 Duncan Robert Smith Jr Revocable Trust Turnberry Homes LLC 1,014,632 $0 9606 Stonebluff 37027 6/13 Quiogue Deborah S; Quiogue Manuel Turnberry Homes LLC 1,006,461 $0 1610 Grassmere 37064 6/26 Taylor Colleen C; Taylor Daniel J Logan Karen J; Logan Samuel C 1,000,000 $0 9522 Elmbrooke 37027 6/4 Brown Charles K; Brown Debra A Davis Bryant R; Davis Tesha 998,900 $0 1491 Kellywood 37027 6/18 Schmitt Ashley M; Schmitt Timothy W Jr Adams R G Const; Adams Robert Glenn Jr 990,450 $0 5221 Country Club 37027 6/14 Kolenic Anthony J Jr; Kolenic Margaret A Woolems James D Revocable Living Trust 975,000 $226 8563 Heirloom 37046 6/29 Beer David; Beer Kimberly Nunez Jill E; Nunez Timothy C 975,000 $0 5005 Country Club 37027 6/25 Weiland Dean & Linda Living Trust Portacci Paula 963,400 $181 508 Waxwood 37027 6/22 Beakes James A III; Beakes Katherine S Amorim Gwen R 960,000 $232 6212 Wild Heron 37046 6/1 Orgain Robert Boster Kenneth B Jr; Boster Lori A 956,000 $0 721 Priest 37067 6/14 Kennedy Jonathan Daniel Muckala Daniel; Muckala Jennifer 950,000 $159 1335 Jewell 37064 6/19 DKDS Revocable Trust West Emily; West Matthew 950,000 $193 10 Sawgrass 37027 6/25 Augustini Donna; Augustini Rick Ida Darrell A; Ida Roberta J 949,000 $207 713 Pendragon 37067 6/26 Weise Stuart Alexander Dyan K; Alexander William 942,500 $237 1608 Ridley 37064 6/6 Kenney Nathaniel; Kenney Rachel Bossi Caroline; Bossi Douglas R 940,000 $193 9642 Portofino 37027 6/15 Caliguire Gerard; Caliguire Yannina Floyd Georgia Yvette; Floyd James Christopher 939,900 $223 4008 Grace Creek Valley 37179 6/25 Berger Sarah; Berger Steven Rgpb Investments LLC 925,000 $0 5002 Nelson 37064 6/11 Fragale Joel A; Fragale Stepheni P Slc Homebuilding LLC 920,037 $0 9505 Nottaway 37027 6/11 Stumpf Daniel; Stumpf Donna McNulty John J; McNulty Kimberly A 910,000 $0 1832 Grey Pointe 37027 6/12 Steel Beth; Steele Kevin Wise Anne J; Wise Steven M 910,000 $199 1860 Longmoore 37027 6/27 Lorenz Leslie E; Lorenz Stephen D Pulte Homes Tennessee Inc; Pulte Homes Tennessee Limited Partnership 908,271 $0 9207 Duncaster 37027 6/7 Engstrom Stacey M; Engstrom Stephen M Turnberry Homes LLC 899,900 $0 3110 Butternut 37067 6/13 Chi Michael; Chi Monica Palmer Erik C; Palmer Erika 889,000 $0 4404 Ivan Creek 37064 6/12 Jones John R Sr; Jones Wendy M Martin Elizabeth A 885,000 $0 9190 Holstein 37135 6/29 Mahon Terry Jean; Mahon Theodore John Turnberry Homes LLC 877,263 $0 653 Aylesford 37069 6/4 Fitzgerald Brittany R; Fitzgerald J Carter Pagano Barbara Jordan; Pagano Russell Paul 875,000 $152 511 Chippenham 37069 6/15 Lowery Charles E III; Lowery Laura L Sinclair Whitely Peter; Whitely Peter Sinclair 870,000 $190 1817 Burland 37027 6/8 Earnhardt Alexandra; Earnhardt Charles Edward Boisvert Karen; Boisvert Ray; Moore Anaisa; Moore Ted 865,000 $0 1087 Sunset 37027 6/19 Choi Eunyoung; Sung Bong Hwan Fischer Rory M 850,000 $167 1849 Burland 37027 6/15 Gatena Judith Lynn Blevins Danette M; Gaffkey Lisa 850,000 $0 4422 Pratt 37064 6/29 Ravilla Madhava; Tummala Kishore K Jared Ben; Jared Ben B; Jared Melanie 850,000 $387 1537 Harpeth 37064 6/4 Valenti Daniel A; Valenti Kimberly B Murphy Elaine P 845,000 $293 1817 Tiverton 37027 6/25 Kudithini Nagireddy; Yannam Sudheera Tucker Callie T; Tucker Jeremy D 840,127 $0 236 Gardenridge 37069 6/22 Turner Nancy; Turner Simon A Hemrick Linda L; Hemrick William L 840,000 $169 104 Windsor 37069 6/19 Jacobs Sawyer Trust Ingram Culley K; Ingram Jason D 835,000 $270 5118 Country Club 37027 6/20 Allen Harris; Allen Marvelyn Hogan Heidi W; Martin Heidi Lee Woolems Hogan 830,000 $188 9405 Clovercroft 37067 6/4 Gilbert Chelsea & Justin Living Trust Thurmon Angela; Thurmon Cloyd W Jr 830,000 $161 611 Stonewater 37064 6/26 Harris Darren H; Harris Rebecca K Taylor Colleen C; Taylor Daniel J 825,000 $202 1641 Grassmere 37064 6/21 Corino Jacqueline Wright; Corino Steven J Sines Kristin; Sines Steve 825,000 $232 206 Saint Anne 37064 6/21 Lowry Edward S; Lowry Kristine Bigoness David W; Bigoness Debbie S 820,200 $161 1312 Jewell 37064 6/21 Broughton Robert; Broughton Tina S Jominy Amy E; Jominy David T 820,000 $213 5320 Stonewall 37027 6/12 Allen Rachel Fletcher; Allen Wyatt Rex Adams Elinor H; Adams Peter M 820,000 $222 9490 Stillbrook 37027 6/11 Thomas Christopher; Thomas Lauren Pulte Homes Tennessee Limited Partnership 819,009 $0 1316 Jewell 37064 6/27 Sebrell Penny A; Sebrell Thomas E IV Barcenilla Brandon; Barcenilla Lisa M 815,000 $204 4113 New Highway 96 37064 6/15 Brooks Burton; Underberg Shannon Liechty Cassandra L; Liechty Craig D 810,000 $191 9667 Brunswick 37027 6/12 Guo Dongcheng; Han Ye Tyler Cindy; Tyler Kevin E 805,000 $178 817 Wilson 37027 6/5 Rose Ashley; Rose Jonathan Dickinson John; Dickinson Zelma Ann Overton 805,000 $0 1226 Concord Hunt 37027 6/1 Robertson Dalana; Robertson Matthew P Blackmon James 801,000 $217

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 450 Main 37130 6/14 McCarter Gilbert Wayne Jr Hutson Arthur Curtis Jr 1,250,000 $1,133 1103 Julian 37128 6/4 Dinkins Adelyn M; Dinkins Jonathan M Holmes By Design LLC 846,457 $0 5985 Morgan 37153 6/14 Kays Kelly J Miller Amber L; Miller Daniel E 669,900 $0 8323 Del Thomas 37167 6/5 Andrews Charles J Bateman Sherri Crawford; Crawford Donald Frank Estate; Crawford Jason F; Crawford Sherri R 650,000 $235 1419 Northwoods 37130 6/5 Troutt Jonathan; Troutt Kristen Shepard Merrill R; Shepard Theodore G 631,000 $164 4306 Brazelton 37128 6/27 Patton Justin; Patton Tracy Southern Lifestyle Homes LLC 599,900 $0 4671 Cedar Grove 37127 6/15 Stagner Kevin; Stagner Nedrah C Rayshell Martha J 587,500 $194 1022 Julian 37128 6/5 Stilts Chad A; Stilts Emma L Strawn Prop LLC 580,000 $0 504 Cherry 37129 6/4 Landquestor LLC Luster Helen Redman Revocable Trust 575,000 $213 610 Stone Mill 37130 6/28 Hayman Jimmy N; Hayman Joetta D Woodall Kelly A; Woodall William D 549,000 $134 1615 Fairhaven 37128 6/18 Schardt David L Jr; Schardt Glorianna Faragalli Adam; Melekhin Vlada V 540,000 $159 4631 Shores 37128 6/18 Al Karaawi Ali; Al Krawae Ahmed; Karaawi Ali Al; Krawae Ahmed Al Martin Michael A; Martin Tracy E 530,000 $165 4408 Maryweather 37128 6/22 Haravey Daffey G; Harvey James S Mackenzie Brian E; Mackenzie Marsha L 518,000 $0 1710 McKinley 37130 6/21 Carlisle Sharon L; Carlisle Wayne G Trimco LLC 517,200 $0 2836 Thompson 37129 6/18 Xaykosee Kham; Xaykosee Soda Quesenberry Toney 499,900 $142 1923 Cliffview 37128 6/1 Saleeb Amira; Saleeb Eliya Promisor Relocation LLC 495,000 $127 3034 Saint Johns 37129 6/7 Hill Lisa A Tomchak George 495,000 $121 1923 Cliffview 37128 6/1 Promisor Relocation LLC Dunn Brian D; Dunn Martha E 495,000 $127 611 Stone Mill 37130 6/19 Desalvatore Joseph; Desalvatore Robin McKee Harry E Jr 491,000 $0 159 Dobson Knob 37135 6/4 Mather Charmaine; Mather Gary J Michaels Homes LLC 482,900 $0 2327 Garrison 37130 6/14 Houk-Raper Carrie Joy; Raper Carrie Joy Houk; Raper James W Bowling Herbert M III; Bowling Kellie M 475,900 $159 1645 Constellation 37129 6/12 Sullivan Helen Maxine Excel Builders LLC 475,700 $0 1907 Mosaic 37130 6/21 Trice Craig Efobi Anthony U; Efobi Deka A 472,500 $139 4079 Yeargan 37128 6/18 Davenport Jennifer S; Davenport Ronald S Beers Kenneth B 467,500 $186 7101 Rocky Fork 37167 6/5 Williams Vikki J; Williams Warren A Proctor Tammie; Proctor William A Jr 467,000 $174 120 Lakewood 37086 6/28 King Gretchen; King James Leo Clouse Carol L; Clouse Gary L 465,000 $123 2030 Watercolor 37128 6/8 Breece Chad P; Breece Cheryl Lynn Southern Lifestyle Homes LLC 462,468 $0 1303 John Hood 37153 6/22 Huffman Darrell; Huffman Michelle Bergh Ernest M; Bergh Teresa Jo 459,000 $137 1911 Estes 37130 6/1 Gregory Laramy T; Gregory Lois A Davis Betty C; Davis J Kermit 455,000 $148 2815 Presley 37128 6/29 Adams Samuel; Newlin Meghan Excel Builders LLC 449,900 $0 2806 Presley 37128 6/27 Bazdarevic Elvir; Bazdarevic Lauren Black Mountain Builders LLC 446,300 $0 5231 Middlebury 37128 6/7 Eze Nnamdi Ifeanyi; Eze Ogonna Chinwendu Meza Alfonzo T Jr; Meza Cassie 445,000 $0 1600 Ansley Kay 37037 6/19 Hewitt Karen R Devault Homes Inc 445,000 $0 218 Camilla 37129 6/22 Jackson Daniel; Jackson Kristin Uphus Richard E 445,000 $0 3127 Saint Johns 37129 6/4 Severn Stephen E; Severn Susan B Stiltz Chad A; Stiltz Emma L 444,000 $155 8821 Christiana Fosterville 37037 6/27 Perez Alaina Marie; Perez Brandon A Blasac Nathan; Blasac Sarah 442,400 $194 1601 Ansley Kay 37037 6/26 Boles Amanda; Boles Nicholas Devault Homes Inc 439,900 $0 222 Beverly Randolph 37129 6/4 Skeen Delores A; Skeen Michael A Brent David K; Brent Lisa C 439,000 $159 746 Main 37130 6/1 Harmon Jonathan Nicholson Gregory M 435,000 $863 8160 Mona 37129 6/4 Alsup Ashley; Alsup Jonathan Cho Brittanee L; Cho Chung Hee 435,000 $0 136 Century 37167 6/5 Copeland Mavon B Arlon III; Copeland Naomi Grace JCT Contracting LLC 433,151 $0 213 Kiley 37135 6/6 Slaughter Jeremy E; Slaughter Kimberley M Armstrong Jennifer; Armstrong Robert C 425,000 $175 100 Monty 37127 6/20 Clapper Chase; Clapper Morgan C Secker John Kent; Secker Laura G 422,500 $303 645 Twin View 37128 6/5 Johnson Royce Olen; Johnson Sara Jan Newhouse Inc 420,000 $0 2824 Earline 37128 6/1 Carr Anthony B Jr; Carr Victoria L Black Mountain Builders LLC 419,900 $0 2518 Armstrong Valley 37128 6/20 Brown Amanda; Brown Riley Michaels Homes LLC 418,750 $0 108 Bonifay 37167 6/22 Darjee Sajan; Darjee Subash Wickliff Anthony G; Wickliff Michelle M 415,000 $0 1108 Proprietors 37128 6/22 Chavez Sherryl D Celebration Homes LLC 412,943 $0 641 Twin View 37128 6/27 Milam Ashley Devault Homes Inc 409,900 $0 1154 Batbriar 37128 6/13 Reynolds Shelley; Reynolds Steven Paran Homes LLC 409,510 $0 1030 Empire 37130 6/18 Clark Autumn B; Insell Matthew Ollen Hunter Robert 405,000 $0 1122 Glasgow 37130 6/15 Gregory Derek W; Gregory Marina A Brackin Jill P; Brackin Wayne S Jr 400,000 $129 3015 Saint Johns 37129 6/18 Warren Katherine; Warren Timothy Fanelli Mackenzie Moore; Moore Corey; Moore Mark S 400,000 $113 1235 Bayard 37130 6/6 Lazare Jacques; Lazare Sonette Case Ronda; Case Winfred; Casea Winfred 400,000 $100 1459 Ansley Kay 37037 6/1 Hill Chelsea; Hill Joe Excel Builders LLC 400,000 $0

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 859 Plantation 37066 6/20 Duerksen Charlotte; Duerksen E William St Peters Jeffrey V; St Peters Margaret P 1,874,000 $320 760 Plantation 37066 6/29 Douglas-McVay Amy; Tapia Louis Ayers Daniel; Ayers Jacy; Ayers Jana; Ayers Jessie 1,100,000 $200 155 Bayshore 37075 6/20 Kimbro Cynthia; Kimbro Derek Pitt Andrea D; Pitt Mark L 960,000 $321 482 Bay Point 37066 6/8 Cruz Marcos J; Cruz Mariela Denton Allen R; Denton Mary Jo 950,000 $269 967 Bluejay 37066 6/4 Hart Janice; Hart John D Boettcher Jodi L 822,000 $208 103 Knob 37075 6/13 Hawthorne Chrystal; Hawthorne Patrick Carr David M; Carr Janet A 750,000 $312 1328 Brinkley Branch 37066 6/26 Tripp Robert L Jr; Tripp Shanda K Blair Brice; Blair Kelley 680,000 $0 1390 Rozella 37066 6/18 Thoke Christine A; Thoke Steven R La Scola Prop LLC 675,000 $0 150 Lake Park 37075 6/27 Reynolds Daniel Scott Sexton Frederick Frank; Sexton Kay B 675,000 $226 168 Roberta 37075 6/18 Nguyen Hanh T Nigliazzo Family Revocable Trust 668,000 $346 1121 McCrory 37066 6/4 Peters Amy V; Peters Douglas S Mortimer Brenda L; Mortimer Michael J 649,900 $0 121 Tattnall 37066 6/20 Connor Amy; Connor Shaun M Ioannou Dorothy C; Ioannou John M 635,000 $126 949 Vinings 37066 6/29 Hollis Annette Lyn; Hollis Daniel Drees Premier Homes Inc 631,170 $0 981 Vinings 37066 6/12 Petti David M Drees Premier Homes Inc 628,620 $0 209 Harbor 37075 6/1 Hunley Joshua Lee Scheriger Travis Lee 628,000 $238 964 Vinings 37066 6/20 Santangelo Joseph Michael; Santangelo Susan Ann Drees Premier Homes Inc 621,684 $0 3032 Highway 25 37048 6/25 Conyer Michael L; Conyer Susan D Kinkade Cecily D; Kinkade John Thomas 611,800 $187 1023 Somerset Downs 37075 6/4 Conner Tim J Reynolds Camile; Reynolds George Elgin 600,000 $146 1202 Potter 37066 6/20 Thompson Lorna V; Thompson Scott C Welch Mary Kendall; Welch Newton G III 582,705 $124 144A Dogwood Springs 37148 6/21 Davis Carmen White Loretta Lynn; White Randall A 578,000 $1,051 122 Lake Harbor 37075 6/27 Campbell Emily; Campbell Jessica L Guth Richard V 575,000 $146 1069 Barry 37066 6/12 Garner David Brian; Garner Patti B Wade Pearline S; Wade Ronald E 570,000 $100 204 Catalina 37075 6/25 Torres Clementina; Torres Eliseo Billitteri Joseph Eric; Billitteri Kara D 556,000 $0 211 Malayna 37075 6/29 Sanborn Craig J Drees Premier Homes Inc 554,900 $0 136 Captain Bell 37066 6/21 Martin Beau-Donovan; Martin Melanie Jerome David; Jerome Erin 554,000 $172 120 Copper Creek 37072 6/1 Kennedy Brian; Kennedy Lotte L Dalamar Homes LLC 538,957 $0 945 Vinings 37066 6/15 Harbin Linda; Harbin Roger Drees Premier Homes Inc 537,000 $0 1980 Shell 37075 6/28 Isaacs Benjamin; Isaacs Melinda Shanks Barbara J; Shanks Stephen W 535,000 $207 208 Ashington 37075 6/15 Sullivan Amy; Sullivan John Celebration Homes LLC 534,808 $0 743 Turnbo 37066 6/15 Murray April Michelle; Murray Vincent Zachery Timmerman Glenda J 530,000 $98 1005 Alrich 37066 6/15 Hawkinson Emily; Hawkinson Kevin Petrocci Heather; Petrocci Nicholas 520,000 $0 121 Manor 37075 6/12 Kodali Amita; Kodali Venkatasiva Prasad Crescent Homes Tn LLC 512,200 $0 934 Bluejay 37066 6/14 Sainato Donna Frances; Sainato John Adam Riddle Judith A; Riddle Stephen G 510,000 $0 107 Windham 37075 6/19 Nakum Hiren R; Sharma Purnima Ohning Donna; Ohning Joel 498,900 $95 1039 Luxborough 37075 6/26 Everett Bradley; Everett Elizabeth Crescent Homes Tn LLC 495,990 $0 753 Turnbo 37066 6/22 Robertson John M; Robertson Kristy M Van Benschoten John Wesley; Van Benschoten Shana 495,500 $91 1068 Dorset 37075 6/4 Starks Jody L; Starks Leslie R Terzo John II; Terzo Lesli 494,500 $128 109 Jasmine 37066 6/25 Mendoza Gina; Tidcomb Daniel West Christy M; West Clark J 490,000 $126 314 Lindsey Hollow 37066 6/22 Ontiveros Joel Richard; Ontiveros Taryn Walters Hesson Audrey; Hesson Jared 490,000 $130 104 Liberty 37075 6/5 Cothran Jessica; Cothran Sonny Davis Linda J; Davis Michael R 485,000 $101 1664 Kelvington 37066 6/19 Loschiavo Jane; Loschiavo Salvatore Roberts Jerry W; Roberts Julia A 482,000 $141 332 Archer 37075 6/27 Grim Carole Towe Building Group LLC 481,045 $0 2056 Albatross 37066 6/18 Johnson Heather Lauren; Johnson Rick D II Bmch Tennessee LLC 480,000 $0 246 Aqueduct 37066 6/4 Martinez Oscar Eduardo Zertuche; Rodriguez Rocio Herring Karla; Herring William O 480,000 $0 933 Bowling Branch 37048 6/28 Eisenhuth David G; Eisenhuth Michaela Grim Carole 471,000 $100 132B Robertson 37031 6/13 Hall Cynthia M; Hall John L Andrews Charles Lloyd; Helson Robert C 470,000 $158 106 Tipperton 37066 6/27 Bowser Eileen; Bowser Robert C Bardo Robert A; Bardo Shanna M 470,000 $101 980 Aqua 37066 6/21 Morris Justin; Morris Kristen Crook Thomas Wayne; Crook Wayne 469,900 $171 1015 Somerset Downs 37075 6/22 Howard Charles L; Howard Tisha Michelle Porter David B 469,900 $126 471 Bay Point 37066 6/19 Dickinson James; Dickinson Mardenna Stewart David L; Stewart Karen K 469,500 $103 2060 Albatross 37066 6/28 Keefer Kyle H; Musgove Chaney E Bmch Tennessee LLC 465,900 $0 111 Championship 37075 6/4 Davis Pamela L; Maatta Linda B Weekley Homes LLC 465,000 $0 115 Stillwater 37075 6/29 Tippens Caroline; Wagner Jason Harrell Angela L; Shrum Travis R 465,000 $116 106 Wynbrooke 37075 6/14 White Amanda; White James Herceg Lisa; Herceg Selena 465,000 $0 185 Snug Harbor 37075 6/12 Weiss Jill; Weiss Mark Hutchison James T Exec; Hutchison Marie I Estate 465,000 $286 1670 Long Hollow 37066 6/15 Day Lucinda J Gatlin Don Jr; Gatlin Dora 464,900 $220 1049 Island Brook 37075 6/18 Zhong Hua Morris Joshua; Poyner Lessie 460,000 $130 1095 McMahan 37066 6/29 Green Robert Charles; Green Sandra Brooks Primrose Julia F; Primrose Tracy 460,000 $127 108 Ashington 37075 6/22 Fulcher-Thompson Jennifer M; Thompson Douglas Allen Weekley Homes LLC 459,000 $0 104 Clarendon 37075 6/22 Jerome David; Jerome Erin Fowler David; Fowler Jennifer 457,500 $0 101 Stalbridge 37066 6/15 Tran Hang Thi Thu; Phan Andy Sperance James Ronald III; Sperance Whitney Marie 457,000 $0 459 Halltown 37148 6/19 Oconnor Doc; Oconnor Lisa Mark Triplet Const 455,000 $0 103 Berryfield 37075 6/20 Stamper Cristin E; Stamper James E Lexicon Govt Services LLC 453,500 $0 106 Oglethorpe 37066 6/28 Lawing Brian J; Lawing Krystal L Broekman Johannes Van Mourik; Lalley Eleanor S 449,950 $94 107 Crystal 37188 6/12 Hale Andrea; Hale Christopher Glen Fisher Shailee; Fisher Timothy 449,500 $0 106 Coachlight 37075 6/8 Harshman Carol L; Harshman Louis A Crescent Homes Tn LLC 446,990 $0 100 High Point Anchorage 37075 6/20 Harshman Kenneth M Jr; Harshman Sarah T Jim W Campbell Jr Revocable Living Trust; Pamela H Campbell Revocable Living Trust 446,000 $107 123 Ervin 37075 6/19 Dohrn Douglas N Jr; Dohrn Rebecca N Dalamar Homes LLC 438,398 $0 116 Sundown 37066 6/25 Vaughan John G; Vaughan Shannon S Frank Batson Homes Inc 433,235 $0 144 Ballentrae 37075 6/8 Kelly Caroline A; Kelly Colon II Barrett Michael Charles; Barrett Sherry Chantil 420,000 $122 111 Lake Harbor 37075 6/29 Antonelli Bethany Catherine Joy; Antonelli Kevin Anthony Creekside Homes LLC 418,900 $0 364B Ben Albert 37048 6/14 Jackson James O; Jackson Teresa Masacek Carolynne; Masacek Ronald 417,000 $138 463 Halltown 37148 6/14 Refi John M; Refi Katherine L Mark Triplet Const; Triplet Mark E 416,000 $0 103 Nighthawk 37075 6/22 Wade Kaitlyn; Wade Mark Alan; Wade Matthew George Weekley Homes LLC 415,000 $0 106 Windham 37075 6/19 Fernandes Fawn; Fernandes Filipe Rodgers Brittany; Rodgers Timothy J 400,000 $95

Wilson County