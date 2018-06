Top Middle Tennessee commercial sales for May 2018

VOL. 42 | NO. 26 | Friday, June 29, 2018

Top commercial real estate sales, May 2018, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price 201 4th Nashville 37219 5/31 Fourth & Church Nashville LP Albany Road-Fourth & Church Nashville LLC $43,850,000 721 Due West Madison 37115 5/24 Highland Ridge Property LLC Highland Ridge Apartments LLC $18,750,000 510 Royal Nashville 37214 5/4 CCP-Royal LLC Albany Road-Royal LLC $15,970,000 501 Mainstream Nashville 37228 5/4 CCP-Riverview LLC Albany Road-Riverview LLC $13,960,000 5319 Mount View Antioch 37013 5/24 Mishorim Gold Nashville 1031 LLC Bre Retail NP Shoppes At Hickory Hollow Owner LLC $12,600,000 300 Webster Madison 37115 5/2 300 E Webster Street Holdings LP Hampton Terrace Apartments LLC $11,700,000 431 Great Circle Nashville 37228 5/4 CCP-Cumberland LLC Albany Road-Cumberland LLC $11,270,000 400 Fatherland Nashville 37206 5/2 East Nashville Flats Ltd; East Nashville Flats Ltd LP 400 Fatherland LLC $7,416,000 401, 407, 409, 411 4th Nashville 37201 5/3 Pizzuti Nashville Hotel Owner LLC Nashville Symphony Association $7,250,000 915, 927 Old Due West, 3465 Dickerson Madison 37115 5/10 Altitude At 41 LLC Chambliss Scotty; Denny Steve; Denny Terry $5,500,000 110 Hickory Hill Nashville 37214 5/10 110 Hickory Hill LLC McGinn Kevin $4,880,000 7527 Highway 70 Nashville 37221 5/2 TN Credit Union Crosspointe Christian Academy Inc; Davis Richard S Jr $2,895,000 100 Franklin Brentwood 37027 5/11 Lagasse Family Partners LLC BPI Crabtree Family Investments LLC; Bpi H Rodes Hart Jr Family Investments II LLC; BPI William M Warfield Family Investments II LLC; Diane M Crabtree 2012 Family Trust $2,700,000 7620 Highway 70 Nashville 37221 5/2 Hsre Bellevue Place LLC Bellevue Redev Assoc LP $2,653,050 5038 Thoroughbred Brentwood 37027 5/7 Bg&C Holdings LLC Geneva Brentwood Re LLC $2,050,000 0 Commercial Nashville 37218 5/22 Waste Management Inc of TN Refuge Foundation $1,750,000 620, 623, 629 Iris Nashville 37204 5/22 West Iris Realty LLC B&M Prop; McGavock Realty GP $1,650,000 1921, 1925 Church Nashville 37203 5/17 CJ Church Street Partners LLC Bryan Ward & Elmore Inc $1,600,000 7305 Whites Creek Joelton 37080 5/3 Real Estate Solutions Group LLC Clayton Hc Inc $1,600,000 3202 Agatha, 300 Chelsea, 3524 Gondola, 2920, 2925, 2907, 2915 Sheena, 3604, 3606, 3609, 3610, 3611, 3612 Wells Antioch 37013 5/17 Cothran Judy; Cothran T Blake; Pattee Nolan; Rohner Devin Buck Lori; Buck Lori A; Buck Randy $1,569,071 5270 Hickory Hollow Antioch 37013 5/4 Hickory Hollow Neighbor LLC Appalachian Land & Leasing Co LLC $1,500,000 207 23rd Nashville 37203 5/4 HG & V GP Cooper Kimberly W; Cooper Lindsey W Sr $1,399,000 2714 Westwood Nashville 37204 5/14 Sennett Blake Conederosa Enterprises Inc $1,385,000 311 Gallatin Nashville 37206 5/29 Warner Treglown Patton Winners Real Estate LLC $1,350,000 1431 Dickerson Nashville 37207 5/25 Uptown Fruits Market Inc Wall Patricia E $1,280,000 1213 16th Nashville 37212 5/30 1213 Music Row LLC Ham Properties $1,150,000 803 Dickerson Nashville 37207 5/11 Ayesh Motasem Mansour Hollingsworth Oil Co Inc $1,146,974 0 Commercial Nashville 37218 5/10 Refuge Foundation Brown Roger Coleman $1,100,000 2905 12th Nashville 37204 5/3 1205 Paris Real Estate Holdings LLC 1205 Paris LLC $955,000 741 Myatt Madison 37115 5/11 JWAV-M LLC Edenwald Properties $950,000 307 16th Nashville 37206 5/17 Sadsuzz Brewpub LLC Bernstein Living Trust $885,000 2134 Fairfax Nashville 37212 5/11 Fairfax Commerical LLC Frazmand Reza; Frazmand Suzy $825,000 3803 October Woods Antioch 37013 5/25 Turner Montgomery G Sr LAC Investments LLC $760,000 425 Metroplex Nashville 37211 5/1 Vinayak Hospitality LLC Richland South LLC $750,000 231 Old Hickory Madison 37115 5/4 Kshatri Rajan D Law J Michael; Law John Michael $613,000 0 8th Nashville 37203 5/2 Harris Peggy Flynn; Neely Gail Harris Frances Annette Cox Revocable Trust $600,000 4235 Murfreesboro Lavergne 37086 5/25 Mitchell Charlie B Jr Wolcott Randy J $592,000 2525 Murfreesboro Nashville 37217 5/2 Guadarrama Carlos R; Villegas Humberto C Atlaw Ashenafi $520,000 301 Demonbreun Nashville 37201 5/16 TTBON LLC Richmond Angela D; Richmond Christopher G $480,000 4705 Alabama Nashville 37209 5/4 4705 Alabama Avenue GP Kingston Group LLC $475,000 612 41st Nashville 37209 5/25 612 North LLC Carroll Carlyle $475,000 1405 Porter Nashville 37206 5/18 Quiram Eric M; Quiram Jason Andrew Penick Lawrence $468,600 513, 517 Old Hickory Old Hickory 37138 5/1 PSDHSS Group LLC Elder Connie; Elder Grady L Jr $465,000 387 Haywood Nashville 37211 5/29 Hajizadeh Daryoosh; Hajizadeh Maria Toghraei Buckner Joel; Bucker Angela S $465,000 3415 West End Nashville 37203 5/18 Continental Partners LLC Flautt Mary Louise Estate; Flautt Meredith E Jr; Meredith E Flautt Sr Family Trust; Moucka Lucylle Flautt; Satterwhite Margery Flautt $455,000 1241 4th Nashville 37208 5/1 Tracy Ryan M West Jenny; Yates Casey McKinley $454,900 1636 Antioch Antioch 37013 5/24 Hasan Hakeem Musa; Hussein Khalid A Irby Greg; Irby Sandra J $450,000 2194 Nolensville Nashville 37211 5/31 Michelotti Andrew STS Property Group LLC $439,900 4605 Gallatin Nashville 37216 5/22 Ideal Solutions LLC Hiam Family Revocable Living Trust $436,500 517 Weakley Nashville 37207 5/14 Gray Tiffany N; Thompson Kenwick Leon J Word Properties LLC $420,000 1804, 1810 12th Nashville 37208 5/22 JDM Development LLC Abyssinia Baptist Church; Abyssinia M B Church $415,745 1029, 1030, 1032, 1034 Regents Park Antioch 37013 5/21 Siddiqi Mukhtar Kemala Jenny; Nasab Ahad S; Nasab Ahad Sedghi $415,000 1704 8th Nashville 37203 5/23 Epiq Engineering LLC Everett Waymond Jr; Everett Waymond Sr; Page Lindsey Jr Estate; Prather Autumn; Page Edna Shields $400,000 4475 Ashland City Nashville 37218 5/22 Waste Management Inc of TN Brown Mildred Deal; Brown Roger C; Brown Mildred Christine Deal; Brown Roger Coleman; Richards Leigh Ann $400,000 2800 Columbine Nashville 37204 5/4 2800 Columbine Revocable Trust Charlene Harb Living Trust $350,000 832 Cherokee Nashville 37207 5/3 Center of Faith M Paran Primitive Baptist Church $350,000 7980 Coley Davis Nashville 37221 5/30 Kohanim Sepideh Christian Church In TN $325,000 1032 3rd Nashville 37210 5/18 Hellmer Josh Jones Donald Adelbert; Jones Joyce A $300,000 2721 Penn Meade Nashville 37214 5/10 Sandoval Derrick G; Sandoval Michelle D Johnson Michele $300,000 1111 63rd Nashville 37209 5/2 Genesco Inc Ingram Industries Inc $300,000 517 Weakley Nashville 37207 5/7 Madariaga Richard T; Orlando Mary Margaret J Word Properties LLC $299,900 5915 Stone Brook Brentwood 37027 5/2 Patterson Celeste; Wertelecky Bonnie Jane Wgq Properties LLC $295,000 2206 24th Nashville 37208 5/16 Swink Isis Ra-El Affordable Housing Resources Inc $290,000 866 Easthagen Nashville 37217 5/23 Bozman Cathie Oliver And Ally Properties LLC $285,000 3055 Greer Goodlttsvlle 37072 5/14 Gilbert Michael Kemper James $280,000 222 Polk Nashville 37203 5/4 Koffler Zac Woodmore Martha Ann $265,000 912 Emmett Nashville 37206 5/25 Rafetto Chelsea; Rafetto Christopher Reeves Douglas II; Reeves Kathryn $255,000 1209 Dickerson Goodlttsvlle 37072 5/16 Cross Robert J; Webster Carleigh Howard Eugene Edward III; Smith Craig V $252,500 708 Poplar Nashville 37210 5/7 Gilmore James F; Gilmore Suzanna D Binkley Kenneth Dean; Binkley Shirley Ann $252,000 925 Old Hickory Madison 37115 5/21 Pentecostal Fellowship of The Holy Spirit Church National Organization of The New Apostolic Church of North America $249,000 4425 Westlawn Nashville 37209 5/9 Olstad Lai Three Beans LLC $249,000 3845 Dickerson Nashville 37207 5/18 Hassan Husni Mansour Shaar Forero Properties Inc $230,000 0 River Road Nashville 37209 5/29 Bloodworth Walker G Wright Properties Inc $225,000 1351 RIVERBROOK DR Hermitage 37076 5/21 Amended And Restated Rhonda T Halcomb Revocable Trust Woodard Connie C $225,000 222 Polk Nashville 37203 5/2 Hey Yall Nashville LLC Wagner Alexander Y $220,000 3415 End Nashville 37203 5/22 Rhee Joam Soon McCombs Carla; McCombs Paul $215,000 2338 Murfreesboro Nashville 37217 5/4 Gosnell James W; Gosnell Vivian A Tic Nashville Sw LLC $215,000 215 Chestnut Nashville 37210 5/14 Sovereign Inv LLC Jpmorgan Chase Bank Na $205,000 4425 Westlawn Nashville 37209 5/7 Bonds Lauren Elizabeth Whaley Robert F; Whaley Sondra S $205,000 0 Dickerson Nashville 37207 5/1 Shukratov Dusmukhamedov Bekhzodkho Jr Properties Mgmt LLC $205,000 917 Old Hickory Madison 37115 5/21 Stroud Eric; Stroud Mary Covenant of The Cross $189,200 3837 Dr Walter S Davis Nashville 37209 5/1 Anchored Dev LLC Hellmer Josh $175,000 1208 Massman Nashville 37217 5/24 Moore Kelsey; Schwertfeger Sharon Robbins Mark G $174,500 0 Morgan Joelton 37080 5/9 Koons Donald; Koons Heather Salcedo Pepito Y; Salcedo Zenarosa C $172,000 939 Allen Nashville 37214 5/9 Abes Adam J; Ridha Ayhan Coleman Carolyn F $152,000 2722 Penn Meade Nashville 37214 5/10 Sandoval Derrick G; Sandoval Michelle D Johnson Michele $150,000 3820 Hydes Ferry Nashville 37218 5/30 Ing Christopher Family Venture Mgmt LLC $141,000 201 Point East Nashville 37216 5/30 Dehart Patsy Gay John W Dehart Trust $100,000

Williamson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price 0 McEwen Franklin 37067 5/8 SS CH Franklin LLC VUMC $20,000,000 741 Cool Springs Franklin 37067 5/4 Fund Xi 741 Cool Springs LLC Provident Label Group LLC $14,350,000 215 Gothic Franklin 37067 5/16 TN Youth Sports LLC Sports Land Group LLC $12,200,000 2008 Johnson Industrial Nolensville 37135 5/29 2008 Johnson Partners LLC McCullar Family Limited Part $5,000,000 0 Overlook Brentwood 37027 5/4 Corporate Ridge LLC Lcm Properties LLC $2,725,000 325 Bridge Franklin 37064 5/31 Blue Dog Investments Bridge Street Ventures LLC $2,700,000 554 Franklin Franklin 37069 5/1 554 Franklin LLC Franklin Funeral Home LLC $2,300,000 5770 Walker Hill Franklin 37064 5/2 Walker Hill Road Title Holding Trust Wallace TN Community Property Trust $2,200,000 4933 Main Spring Hill 37174 5/1 Brown Marital Trust; Fultheim Gary Chance Ava B; Chance Margaret I $2,129,333 Giles Hill College Gr 37046 5/7 Ogilvie M Anita Peacock Hill LLC $2,090,000 9285 Exton Brentwood 37027 5/30 Cooper Kimberly; Cooper Michael Thompson Donna And Lee Revocable Trust; Thompson Lee And Donna Revocable Trust $1,746,600 2698 McLemore Franklin 37064 5/3 Arledge Rayne; Arledge Regina PNB Holding Co 2 Inc $1,599,000 3730 Bosk College Gr 37046 5/29 Dangelo Paul Dodson Jennifer S; Dodson John W $1,275,000 9522 Elgin Brentwood 37027 5/25 Kirkpatrick Christopher Strange David; Strange Lanesia $1,145,000 Nolensville Nolensville 37135 5/7 Chilvers Julie; Chilvers Matthew Wells Jean C; Wells Willis G $1,000,000 9500 Elmbrooke Brentwood 37027 5/7 Sparks Anna Marie; Sparks Norman William Lowell Bradley D Sr; Lowell Daphne C $937,000 755 Vernon Franklin 37067 5/21 Bane Joanna; Bane Joel Vernon Kevin T; Vernon Mary $745,000 912 Oldham Nolensville 37135 5/17 Wash 37135 LLC Ceb2 LLC $675,000 6756 Arno Allisona College Gr 37046 5/31 Clarke Revocable Trust King Linda M; King Tandy R $571,250 6788 Arno Allisona College Gr 37046 5/14 Swallows Michelle Nicole; Swallows William Chad King George Wayne $550,000 6990 Giles Hill College Gr 37046 5/15 Carlisi Sabrina; Lorusso Vincenzo Sharp Ashleigh S; Sharp Joseph B $512,500 4704 Wild Turkey Thomp St 37179 5/9 Walker Benjamin; Walker Leanne R Fry Ricky D; Fry Ricky D Revocable Living Trust; Fry Sue S; Fry Sue S Revocable Trust $433,000 0 Pasquo Franklin 37221 5/8 Rochford Realty & Const Co Inc Natchez Assoc LP; Natchez Assoc LLC $432,000 128 Holiday Franklin 37067 5/10 Specialized Transport Solutions Co Carbine Company Inc $357,930 1016 Rural Plains Franklin 37064 5/4 Spaid Timothy Corkern Curtis F Jr; Corkern Dana K $340,000 321 Billingsly Franklin 37067 5/29 Gower Jacob Evan Billingsly Court LLC $275,000 Peytonsville Trinity Franklin 37064 5/31 Gregg And Rains Building Group LLC Moon Thomas W; Moon Vicki $270,000 8735 Horton College Gr 37046 5/15 Dame Pamela Mason Becky; Mason John $250,000 105 Parkway Franklin 37064 5/24 Ross Randy M Davis Diane K Trust No 1; Davis Kenneth A Trust No 1 $204,000

Rutherford County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price 1940 Almaville Smyrna 37167 5/18 Gear Southpark LLC Artemis Hip Southpark LLC $12,525,000 225 Industrial La Vergne 37086 5/11 Finlayson Logistics Assets LLC Exeter 225 Industrial LLC $11,100,000 442 Nissan Smyrna 37167 5/18 Taylor Farms TN Inc Jones Betty Mullins Revocable Living Trust $4,160,000 521 Broad M'boro 37130 5/15 DGHS LLC Invest Squared 521 Broad Murfreesboro LLC $2,991,435 Williams M'boro 37129 5/14 RBN Gateway Prop LLC Mtnre LLC $2,090,880 5237 Murfreesboro La Vergne 37086 5/17 Riverstone Inv LLC Eller William R Jr $1,850,000 5409 Broad M'boro 37129 5/24 Akshar 5409 Inc Chaudhury Group LLC The $1,725,000 0 Medical Center M'boro 37129 5/16 30Aip Murfreesboro LLC North Church LLC $1,568,160 1135 Old Salem M'boro 37129 5/22 Bluegrass Trucking Inc Stewart Carl Nile $1,500,000 Warrior M'boro 37128 5/29 Swanson Developments L P Atkinson Janice E $1,182,500 0 Off Barfield 5/9 Rivers Edge Homes LLC Phillips Claude D; Phillips Connie; Phillips Jennifer B; Phillips Wayne $1,155,601 1205 Sulphur Springs M'boro 37129 5/18 A+ Storage Northfield Village L P HWS Partnership; Waldron R Steven $980,000 4851 Vincion M'boro 37130 5/30 Baker David; Baker Julie Schroer Aaron; Schroer Matthew; Smalling Cassity Schroer $960,000 378, 382 Sandhill La Vergne 37086 5/30 3Xs Properties LLC Oglesby Larry J; Oglesby Robert E $850,000 303 Walnut Eagleville 37060 5/30 McCarter Gilbert Wayne II Bennett Ben E; Bennett Katherine M $650,000 5242 Murfreesboro La Vergne 37086 5/25 Laporte Josue; Laporte Marie National Loan Acquisitions Company $500,000 13240 Bradyville Readyville 37149 5/15 Taylor Mary Lou; Taylor Ronald L Haltom Gregory W; Haltom Tracy M $480,000 9133 Sims Christiana 37037 5/3 Marshall Family Properties LLC Jennings Paul G $475,000 545 Brandies M'boro 37128 5/14 Malone Denise; Malone Trent Malone Eddie; Malone Patricia $455,000 Sand Hill La Vergne 37086 5/18 Spectrum Renovations Inc D&A Partnership; Ritter Gina; Ritter Scott $450,000 5231 Murfreesboro La Vergne 37086 5/17 Riverstone Investments LLC Eller William R Jr $450,000 732 Old Salem M'boro 37129 5/23 De Roo Christopher; De Roo Stephanie Garvin David A $450,000 178 Lowry Smyrna 37167 5/15 John Properties LLC Hasuri Arman $430,000 2403 Halls Hill M'boro 37130 5/8 Turner Montgomery G Sr Swanson Dev LP $400,000 6655 Craddock Lascassas 37085 5/8 Crone Jessica; Crone Michael E Coppedge Jodie E; Coppedge William H $399,000 9147 Spantown Arrington 37014 5/2 Creger Daniel W; Creger Evon K Winters Phillip Floyd $380,000 4103 Webb M'boro 37128 5/2 Villeneuve Margaret E; Villeneuve Timothy D Bingham Cathy K $360,000 546 Main M'boro 37129 5/17 Highers James C Hale James; Hale Pamela $350,000 Carpenter Group M'boro 37129 5/22 Pirtle Family Limited Partnership First Vision Bank of TN $299,057 1313 Memorial M'boro 37129 5/2 Davis Bo; Davis Kristy Hollandsworth Peggy E; Moore Peggy E $299,000 815 Rock Springs Smyrna 37167 5/29 Marjolus Holdings LLC Chunduru Nageswara Rao; Madumbi Saranyacharyula V $298,000 2419 Midland Fosterville Bell Buckle 37020 5/30 Shelbyville Mills Baptist Church Inc Lebanon Campground Church $280,000 5518 Batey M'boro 37129 5/9 Butler Chad Allen; Butler Kelley Maureen; Holmes Andrew T Riggs Alan Kent $270,000 Miller Christiana 37037 5/24 Murkwell LLC Davis James D Jr; Davis Lisa M $235,000 6071, 6093 Shores M'boro 37128 5/10 McInturff Mark D; McInturff Mingxia L Hite Cynthia Darlene; Scott Susan Renee $230,000 104 Player M'boro 37128 5/2 Surface Meagan M Masonry Systems Inc $215,000 5500 Browns Mill Lascassas 37085 5/17 Lionstone Homes LLC Hixson Cory Thomas; Hixson Susan Elizabeth Hixson $200,000 112 Bilbro M'boro 37130 5/2 Abington Properties LLC Black Rock Real Estate LLC $195,000 123 Chunn Shelbyville 37160 5/30 Green B Clifford; Green Kathye F Nelson Clarence $185,000 9500 Pruitt Christiana 37037 5/17 Burknap Eric J; Burknap Tawni T Littrell Amber; Littrell Jeremy $176,000 Taylor Eagleville 37060 5/30 Sampsell Billie M; Sampsell Jay P Davis Dawne D; Davis John E $166,000 745 Church M'boro 37130 5/3 220 Belmont Park Trust; Southern Exchange & Acquisition Inc Tr Sterling Salon Group LLC The $160,000 Weakley Mt Juliet 37122 5/24 Johnson Andrew B Butner Ken $150,000 Puckett M'boro 37128 5/30 Harris Deborah Sides; Harris Jerry Keith Smith Mary Kaye $150,000 Trimble Milton 37118 5/11 Odom Chris; Odom Wendy Bruce Donald L Revocable Living Trust $149,500 Crestmount M'boro 37129 5/30 Kiepert Christopher; Kiepert Emily Lavalley Jean; Lavalley Joel $145,000 John Pearson Midland Christiana 37037 5/8 Winters James W III; Winters Robbie N Livesay Dev LLC $139,900 Oak Grove Christiana 37037 5/25 Patterson Gary M; Patterson Kathleen O Obrien Bo K; Obrien Hope C $134,734 Jordan Lascassas 37085 5/4 Haynes Lindsey C; Haynes Steven N Jordan Sandra P $119,900 Shores M'boro 37128 5/11 James Steffron T Hon Shores TN LLC $115,000 3238 Goochie Ford Readyville 37149 5/4 Davis Roberta D Fanelli; Davis Stevon R; Fanelli-Davis Roberta D Schultz Frieda; Schultz Lawrence $110,000 Manchester M'boro 37127 5/25 Brackin Charles L West William Devin $100,000

Sumner County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price 217 Indian Lake Hndrsnville 37075 5/15 Merchant Pointe TN Inc Merchant Pointe Dev Assoc LP $28,300,000 1483 Nashville Gallatin 37066 5/2 New Market - Gallatin LLC Bre Tarpon Greensboro Village LLC $14,300,000 225 Indian Lake Hndrsnville 37075 5/11 Lagasse Family Partners LLC H&S Inv Group LLC $4,725,000 1465 Brinkley Branch Hndrsnville 37075 5/29 Wells Robert E; Wells Wendy D Gabers Bill; Gabers Eve $2,815,000 0 25E Hwy Gallatin 37066 5/11 HDM Properties LLC Gregory Real Estate LLC $2,800,000 1249 Avondale Hndrsnville 37075 5/18 Go Store It Hendersonville I LLC R&S Storemore LLC $1,780,000 1068 Louisville Goodlttsvlle 37072 5/2 Cedarwood Mhp LLC Cedarwood Mobile Home Park LLC $1,370,000 101 Broadway, 302 Locust, 155 Hite Gallatin 37066 5/9 Vandercook William Derek Gallatin Warehousing $1,300,000 Saundersville Hndrsnville 37075 5/16 Beazer Homes LLC Tenn Holdings $1,200,000 1078 Water Gallatin 37066 5/14 Mental Health Cooperative Inc Neil A Marc; Neil Bonnie Melissa; Neil Marc $1,050,000 201 Donoho Portland 37148 5/29 Collins Betsy; Collins Randall Hunnicutt Frances P $800,000 1207 Louisville Goodlttsvlle 37072 5/21 Lumbo LLC Crouch Lynn D $750,000 209 Kirk Gallatin 37066 5/29 Mattingly Gregory; Mattingly Kimberly George Justin; George Reagan $480,000 729 Happy Hollow Goodlttsvlle 37072 5/17 Wantz Christina M; Wantz Wayne Jr Little Knot LLC $325,000 345B Saint Blaise Gallatin 37066 5/2 Wallace Jordan C; Wallace Laura B Wallace James D $300,000 308 Ranch Portland 37148 5/30 Bell Nicholas R Sargunas Marta F; Sargunas Michael J Jr $280,000 630 Douglas Gallatin 37066 5/21 Ponessa Anthony John; Ponessa Rhonda L Binkley Amon T; Binkley Andrea R $275,000 2598 Pleasant Grove Wstmorland 37186 5/15 Codgill Billy; Codgill Theresa Hawkins Roderick C; Hawkins Tammy R $269,900 1822 Highway 31 White House 37188 5/30 Leeson Jeremy L Smith Angela; Smith Roy E $260,000 4675 Highway 76 Cottontown 37048 5/16 Adams Carol L; Adams Danny W Sr Josephine R Frost Special Needs Trust $230,000 1220 Swamp Portland 37148 5/10 Grange Charles; Sumner Rebecca Vanatta Wilmoth $205,000 Harris Bethpage 37022 5/11 Doc Enterprises LLC Goodview Properties LLC $200,000 Dusty Cottontown 37048 5/30 Nolen Donald W; Nolen Gloria Wilson Eddie Ray $195,000 1936 Highway 52 Portland 37148 5/2 Sorrells Shonda; Sorrells Timothy H Baker Randall M $191,900 112 Victor Reiter Portland 37148 5/3 Lawrence James; Lawrence Mary Beth Aubrooks Heather; Ausbrooks Brent D $190,000 Red River Gallatin 37066 5/8 Ray Steve K Garrott Properties LLC $150,000 Sumner Bethpage 37022 5/17 Groves Jay; Groves Tammye Stockdale Emily; Stockdale Keith $140,000 1188 Highway 25 Gallatin 37066 5/29 Turbeville Teresa L; Turbeville Tommy D Christian Austin Jeffrey; Christian Michael Scott $135,000 Haze Hyde Hollow Bethpage 37022 5/16 Maza Michael S; Maza Tracy R Stone Doreen; Stone Michael $120,000 Highway 76 Cottontown 37048 5/29 Ricky Bobby Properties LLC Briley Billy Joe; Briley Patricia $110,000

