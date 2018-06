Top Middle Tennessee residential sales for May 2018

VOL. 42 | NO. 24 | Friday, June 15, 2018

Top residential real estate sales, May 2018, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 600 12th 37203 5/2 C Webb Edwards & Cathy J Edwards Revocable Trust 600 12th Avenue Trust $4,710,000 $1,477 408 Brookfield 37205 5/17 Reynolds Hadley; Reynolds Timothy L Bennett Ernest D III; Plowman Family 2008 Trust $3,500,000 $485 201 Lynnwood 37205 5/9 Tongueboy Trust Mark S Goldfarb Revocable Trust Agreement $2,779,250 $494 701 Woodleigh 37215 5/1 Canale Elizabeth D Ward James W Jr; Ward Susanne J $2,187,500 $1,300 6120 Jocelyn Hollow 37205 5/1 Jackson Edmund S; Jackson Lauren P Silva Anthony Jr; Silva Mary McEniry McFerrin $2,125,000 $419 4504 Wayland 37215 5/25 Flack English C; Flack Jonathan B Bolton Bryan; Bolton Rachel $2,080,750 $747 1029 Noelton 37204 5/2 Noelton Away Trust Keep It Together Inc $1,900,000 $565 153 Cheek 37205 5/15 Wells Beverly B; Wells Keith S Barfield Christen; Barfield Cole $1,891,765 $292 2606 Barton 37212 5/21 2606 Barton Trust Sage Investments LLC; Shaw Timothy B $1,851,700 $641 1401 Hildreth 37215 5/11 1401 Hildreth Drive Trust 1401 Hildreth LLC $1,850,000 $0 705 Belle Meade 37205 5/18 Lewis Brianna J; Lewis Patrick D Belle Meade Residential LLC $1,830,000 $1,789 5011 Granny White 37220 5/29 5011 Granny White Pike Trust McKenzie Const LLC $1,700,000 $0 155 Brookfield 37205 5/29 ODowd Daniel; ODowd Jacquelyn Laurinaitis James R; Laurinaitis Shelley $1,675,000 $721 103 Kennett 37138 5/21 Ragsdale Ben; Ragsdale Linda Braunscheidel Christine; Braunscheidel David $1,665,000 $231 2409 Belmont 37212 5/29 Moore Alexander Duncan; Staudt Genevieve Elaine Jolly Carina; Jolly Eric $1,625,000 $572 1132 Glenwood 37204 5/10 Arons Jenny Gilliand; Arons Murray M Sackston LLC $1,520,000 $0 6613 Sussex 37205 5/11 Robertson Michelle Leduc; Robertson Scott Thomas Nashville Const Co Inc $1,499,990 $776 4421 Wayland 37215 5/10 Simon/Longin Family Trust Cook-McHugh Elizabeth $1,475,000 $222 916 Halcyon 37204 5/9 Gensler Ashley B; Gensler Jonathan D S&L Partners GP $1,438,775 $1,236 1113 Radnor Glen 37027 5/2 Gardner Christy; Gardner Jeff Nowers Burton A; Nowers Lisa A $1,425,000 $184 305 Galloway 37204 5/29 Lusk Christopher James; Lusk Sarah Ann DRG Properties LLC $1,420,572 $0 2805 Hemingway 37215 5/1 Adams Elinor; Adams Peter Polk Julia B $1,385,000 $302 6231 Bresslyn 37205 5/1 Beaver Merritt E; Beaver Nathaniel N Arteaga Carlos L; Arteaga Hilda D $1,365,000 $231 2015A Castleman 37215 5/16 Roy Tina Ranae; Roy Antonio Joseph III Baird Graham Co LLC $1,350,000 $0 1516 Ferguson 37212 5/11 Feltwell Trust Agreement Wobensmith Christopher; Wobensmith Jennifer $1,299,000 $516 853 Bradford 37204 5/22 23 W Gordon Preservation Trust Noffsinger Aaron; Noffsinger Jennifer $1,285,000 $0 3500 Hilldale 37215 5/1 Shelton John M III Scott & Carolyn Kendall Living Trust $1,285,000 $342 515 Church 37219 5/18 Pappas Patricia Ann 505 Property LLC $1,270,000 $0 3617 Meadow 37215 5/3 Motuzas Cari L; Motuzas Craig P KMS Properties LLC $1,250,000 $372 600 12th 37203 5/15 Shah Robin S Buck Mary; Buck Ronald D $1,225,000 $1,413 2502 Ashwood 37212 5/30 Rushing Ashby Reid; Rushing Charles C Keith Michele E; Keith Michele K $1,215,000 $935 417 Glen West 37215 5/25 Titus Justin L; Titus Laura J Barlow Builders LLC $1,210,000 $0 2024 Overhill 37215 5/9 Smith Craig K Irwin Michael T; Jones William Bruce Jr; Urban Dev Group LLC; Garby Glenn W; Garby Kimberly M $1,200,000 $467 3619 Woodmont 37215 5/23 Ferguson Owen William; Ferguson Rhonda S Harvey 11 TN LLC $1,200,000 $0 515 Church 37219 5/8 Hughes Lorenzo Thomas 505 Property LLC $1,200,000 $0 1005 Lawrence 37204 5/25 Kalemeris George; Kalemeris Paula Hysmith Laura C; Hysmith Nathan $1,190,000 $0 1003 Grove 37203 5/1 Pate Anne Collins; Pate John Newton Coyle Jennifer A $1,150,000 $946 3628 Estes 37215 5/2 Braddy Katherine Koban; Braddy William H III Music City Investments LLC $1,110,000 $0 2206 Belmont 37212 5/16 2206 Belmont LLC Stempel David; Stempel Linsy $1,097,100 $2,094 3422A Benham 37215 5/22 Froschauer Heather A; Froschauer Jeffrey D Pantheon Dev LLC $1,080,206 $0 702 Cantrell 37215 5/31 Omalley Matthew R; Omalley Sabrina J Farmer John Charles Randolph $1,050,000 $266 1922 Castleman 37215 5/23 Cull Christopher L Noble Properties Inc $1,050,000 $444 1700 Woodmont 37215 5/25 Robinson Barbara C; Robinson James A Devin Clinton; Devin Jessica $1,045,000 $315 4303 Dale 37204 5/1 Elizondo Family Living Trust Knoller Kimberly $1,040,000 $0 515 Church 37219 5/1 Shirley Darren 505 Property LLC $1,000,000 $0 1726 Green Hills 37215 5/3 Bills Kelly C; Bills Sam C Jr R Ashley Milam Revocable Living Trust $980,000 $228 702 Bowling 37215 5/2 Dillard Gloria; Dillard Shawn Canale Elizabeth D; Eadie Robert B Jr $979,000 $248 412 Prestwick 37205 5/22 Mosby James; Mosby Susan Ortale Buford H; Ortale Cynthia C; Trust Two $975,000 $268 2260 Castleman 37215 5/9 Blackmon Benjamin Marion Jr; Blackmon Lori Potts Amico Anthony; Sanchez Carlos $974,000 $0 4114 Elder 37215 5/15 Horizons Usa Goldsmith Karen; Goldsmith Steven $973,000 $195 4703 Nevada 37209 5/7 Gedman Anna; Smith-Tyge Nathaniel Potter Brothers Const LLC $966,000 $763 1973 Tinnin 37072 5/7 Rowlett Richard H Ridings David; Ridings Lynda $932,500 $0 4400 Estes 37215 5/9 Erspamer Lisa Helton Joshua M; Helton Lauren L; Logue Lauren Elizabeth $930,000 $325 1869 Laurel Ridge 37215 5/16 Brown Richard L Nelson L Stephen; Nelson Sara T $929,000 $299 1003 Greenwich 37215 5/23 McGuire Elizabeth Pagano; McGuire John Obrien Jr Moore Robert N Jr Estate $925,000 $158 4028 Overbrook 37204 5/2 High Edith L; High James R Bivens Stephen D $925,000 $226 4707 Idaho 37209 5/2 Sartoris Andrew; Sartoris Stacy Bradley Christie; Bradley Nick $921,000 $1,599 4509 Nevada 37209 5/29 Kinser James P; Kinser Noelle C Aspen Const LLC $920,000 $0 4408 Lealand 37204 5/4 Carter Keith; Carter Kristin Thompson Brittany; Thompson Isaac $905,000 $0 2020B Galbraith 37215 5/11 Byrge Charles W II Lin Zhenhong; Ye Lin $904,000 $0 700 12th 37203 5/21 Adams Dale A Nance Benjamin E $900,000 $430 76 Wyn Oak 37205 5/4 Sebastian Teresa; Tunis Steven Patel Sucheta V; Patel Vikram P; Anderson Samuel F $895,000 $204 4645 Tara 37215 5/21 Horn Joseph D; Horn Shannon C Rosenthal Kate; Walls Charles; Walls Sara $890,001 $235 4420 LEALAND LN 37204 5/11 Lafontaine Leslie W; Lafontaine William A Teaster Ann Rebecca; Teaster Earnest C III $890,000 $0 1103 Draughon 37204 5/11 Reitmaier Alice; Reitmaier Richard Build Nashville DBH LLC $889,319 $0 515 Church 37219 5/4 Cline Beverly J; Cline Stephen D 505 Property LLC; 505 LLC $875,000 $0 1212 Laurel 37203 5/9 Aertker Gayle C; Aertker Walter III Hayes Family Trust $875,000 $0 2217 11th 37204 5/7 Murphy Patrick B Thompson Mark E Jr; Townsend Eric C $875,000 $0 818 Dewees 37204 5/2 Mitchell Brian Davidson; Mitchell Laura Frances Brady Anthony L Jr $875,000 $0 3302 Wimbledon 37215 5/21 Tompkins Nancy Caroline Fuller; Tompkins Thomas E Jr Geer Richard J $875,000 $269 3000 Poston 37203 5/25 Dean & Cheryl Rieger Living Trust Poston At The Park LLC $870,000 $0 1504 Beechwood 37212 5/3 Crain Jane Lynch McWeeney Dennis; McWeeney Heather Ann $850,000 $340 4416A Lealand 37204 5/7 Bachier Carlos; Zepeda Marissa White Pines Building Group LLC $850,000 $0 3920 Wallace 37215 5/14 Howorth Charles L III; Howorth Hillary N Jackson Lauren P; Jackson Edmund S $850,000 $231 902B Coral 37204 5/11 Kouchoukos Robert Buell; Kouchoukos Sandy Lussi Hill George B; Hill Sharon $849,000 $0 1914 Long 37206 5/2 Rice Joseph G; Rice Tara A JGLAC GP $825,000 $881 217 Kensington 37215 5/4 Doran Drew D; Doran Kate E Charles F Maguire Revocable Living Trust; Roberta D Maguire Revocable Living Trust $810,000 $194 4338 Estes 37215 5/25 Dade Caitlin McCormack; Dade James Randolph III Montgomery Kevin D; Shy Martha P; Shy Robert Anthony $800,000 $227 86 Valley 37205 5/21 Dunn Kevin E Stapp Loretta A $800,000 $174 3201 Acklen 37212 5/11 Lenoue Jennie M; Lenoue Sean R Carpenter Graham F; Carpenter Suzanne D $800,000 $196 9245 Natchez Pointe 37221 5/25 Ketelsen Keith; Ketelsen Lyn Dalamar Homes LLC $798,000 $0 4103B Lone Oak 37215 5/9 Mellen Jason J; Mellen Kelli A Carbine & Associates LLC $782,000 $0 1084 Archer 37203 5/16 Phillips Emma Reese; Phillips Matthew Kyle Province Builders LLC; Cantrell Chris $779,900 $0 1219 Villa 37212 5/25 Carr John J; Carr Michele P Hillside Homes Inc $779,000 $424 5574 Hill 37027 5/24 McWhorter June Michelle Potter Brothers Const LLC $775,000 $0 1003 Caruthers 37204 5/8 Campbell Britton S; Campbell Sydney E Kupecky Kelsey M; Kupecky Kyle W $770,000 $0 4115 Oriole 37215 5/30 Jewell Brandt A; Jewell Sonya N Ketelsen Keith; Ketelsen Lyn $765,000 $0 1706 Fatherland 37206 5/31 Watson Morgan Rae; Watson Tyler Austin Gibson Allyn; Gibson Jeffrey $760,000 $433 1057 Parkwood 37220 5/4 Friends of Radnor Lake Modern Remains Dev LLC $760,000 $264 104 Burlington 37215 5/25 Ellis Catherine C Robinson Barbara; Robinson James $756,000 $198 1025 Draughon 37204 5/24 Iams Brittany H; Iams Wade T 1027 Draughon LLC $750,000 $0 6018 Sherwood 37215 5/25 Hemmer Caleb S; Hemmer Lori B Blank Glenda A McCall; Blank Joseph John III $745,000 $214 1601B2 Eastside 37206 5/4 Bardol Janelle; Marple Jennifer S Echo Five LLC $742,328 $0 4105 Media 37209 5/29 Parrot Meredith R Alley Frank B; Alley Jean S $739,000 $282 1011B Caldwell 37204 5/16 Bartz Ryan Warren; Whitlock Callie Ann Piedmonte Anthony R; Piedmonte Emily $735,000 $0 600 12th 37203 5/29 Cassell Jacqueline S Robison Robbie; Robison Tina $735,000 $566 902 Boscobel 37206 5/16 Secor Jay Ketcham Fields Billy W; Fields Donna L $735,000 $244 2203B Old Hickory 37215 5/11 West Hunter O; West Jinanne M Kendrick Group LLC $733,000 $0 1012 Acklen 37203 5/18 Curtis Samuel S; Keeton Joshua M House Ellen; McKown Andrew $725,500 $274 1820 10th 37203 5/15 Mercy Catherine Sanders Matthew $725,000 $0 6052 Robin Hill 37205 5/1 Hecklin Sandra K; Hecklin Steven R Lee Myrna Strauss; Strauss William Alan; Strauss Leon Estate $725,000 $174 208 Chamberlin 37209 5/4 Cameron Gordon; Cameron Jessica M Potter Brothers Const LLC $723,300 $737 1011B Southside 37203 5/8 Sunseri James Cates Builders LLC $720,000 $0 3612 Meadow 37215 5/17 Michels Charles; Michels Lauren Butler Marlene Mason; Mason Oscar H Estate; Maxwell Teresa Mason; Nowers Melinda Mason $710,000 $332 110 31st 37203 5/14 Burchfiel Michael Scott; Robison Gordon Harms Elvia; Harms Russell $710,000 $0 107 Adams 37205 5/22 Gibbons Amy M; Gibbons John J Webb James A IV; Webb Tayler G $705,000 $130 1507 Ashwood 37212 5/21 Investor Nation LLC Brantley Brigitte Nicole; Driver Brandon Mark; Driver Kristie Dawn; Owoyemi Tunde Marcus; Driver Brandon; Driver Kristie; Owoyemi Kristie Driver $700,000 $356 4414 Forsythe 37205 5/22 Tate Clayton B; Tate Hannah J Thomas Judith B; Thomas David B Sr $700,000 $293

Williamson County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 4563 Peytonsville 37064 5/18 Hughes Family Revocable Living Trust Lackey Revocable Living Trust $1,799,000 $331 1044 Stockett 37221 5/1 Sievertsen Jennifer L; Sievertsen Scott M Trace Const Inc $1,626,100 $0 9263 Carrisbrook 37027 5/22 Drummonds Gina B; Drummonds Jeffery S ONneil Brian; ONeil Janet Lee $1,600,000 $276 11 Medalist 37027 5/25 Dills Hannah; Dills John M Huff Terri Linn; Huff Walter William $1,550,000 $0 1179 Echo 37069 5/18 Watercress Trust Alfrey M Julie; Alfrey Samuel A $1,489,000 $0 1808 Camborne 37027 5/23 Carlo Cristina Di; Ferrari Paolo Barlow Builders LLC $1,430,000 $0 849 Windstone 37027 5/7 Marks Leigh Ann; Marks Michael A Arons Jenny Gilliand; Arons Murray M $1,400,000 $271 1509 Fleetwood 37064 5/8 Carey Douglas E; Carey Julie C Green Joseph C $1,375,000 $231 109 Steeplechase 37221 5/30 Moore Allison; Moore Matthew A Cunningham Gina S & Marlon D Cunningham Revocable Living Trust $1,375,000 $238 1925 Campfire 37027 5/25 Douglass Sarah; Douglass Todd Old South Const LLC $1,334,089 $0 5225 Lysander 37027 5/11 Young Barry John; Young Noelle S Stubner Erica P $1,325,000 $250 8205 Penn Way 37064 5/10 Mayer Douglas B; Mayer Julia M Jones John R Sr; Jones Wendy M $1,313,000 $0 5609 Saddlewood 37027 5/14 Fry David Matthew Ivey Barbara J; Ivey John B $1,299,900 $241 9563 Hampton Reserve 37027 5/21 Shetty Shashirekha K; Yelameli Madhu S Damron Kurt A; Damron Lisa A $1,289,000 $227 88 Governors 37027 5/1 Rose Jason; Rose Kimberly Trotman Kwame K; Williams Percy D $1,275,000 $174 401 Brierly 37027 5/14 Diffendorf Donald James Hari Anuradha; Paluri Narsimha Rao $1,275,000 $254 750 Princeton Hills 37027 5/22 West Brooke; West William P Drummonds Gina B; Drummonds Jeffery S $1,275,000 $198 9267 Chevoit 37027 5/29 Decker Michael; Decker Misty L Bachier Carlos; Zepeda Marissa $1,249,900 $203 9608 Mitchell 37027 5/16 Overly Casey J; Overly Shane Berardi Pietro; Righini Nicoletta $1,230,000 $189 7000 Lanceleaf 37046 5/25 Gillette Alison; Gillette Randel Britt at Arrington LLC $1,185,000 $0 1516 Beckham 37027 5/24 Kennedy Emili A; Kennedy Michael Brett Turnberry Homes LLC $1,155,509 $0 660 Old Orchard 37027 5/4 Purifoy Lindsey; Purifoy Michael Hudson Kenna M; Hudson William T $1,150,000 $237 7104 Marsh Hawk 37014 5/1 Bua Spoletini Jennifer; Spoletini Jennifer Bua; Spoletini Patrick Purdue Julie Ann; Purdue Scott Alan $1,150,000 $214 409 Legends Park 37069 5/29 Arthur Erlene R; Arthur Stephen W Konyen Edward; Konyen Michelle $1,125,000 $244 1304 Andrews 37069 5/22 Walters Shawn Doyle Catherine M; Doyle John M $1,115,000 $208 226 11th 37064 5/25 Grosvenor Mark Ryan; Grosvenor Shanlynn Sutherland Slayden Gary $1,113,490 $0 9204 Bradbury 37027 5/25 Jessop Aaron C; Jessop Leticia Turnberry Homes LLC $1,101,814 $0 3303 Blazer 37064 5/18 Griffiths Marc Wynn; Howard Philbin Lucy; Philbin Lucy Howard; Wynn Griffiths Marc Lloyd Timothy R $1,100,000 $1,239 3001 Flagstone 37069 5/2 Naes Gregory J; Naes Kristie S Bills Kelly C; Bills Sam C Jr $1,095,000 $231 230 11th 37064 5/21 Lloyd Timothy; Walton Melissa Slayden Gary $1,095,000 $0 1552 Championship 37064 5/1 Lasezkay Family Trust 1552 Championship LLC $1,081,000 $286 634 Stonewater 37064 5/1 Sulak Shawn; Sulak William J Ruffin Jay A; Swallow L Taryn $1,080,000 $221 81 Governors 37027 5/24 Pees Dean; Pees Melody Shore Brian; Shore Rachel $1,079,000 $205 6347 Shadow Ridge 37027 5/3 Husong Heather Luke; Husong Richard Thomas Lori C; Thomas Morton D $1,065,000 $188 9553 Sanctuary 37027 5/10 Grega Jodijan Louise Bowman; Grega Mark Joseph Bank of America $1,060,500 $163 410 Tramore 37067 5/4 Malone Smarnunt; Malone Timothy Reitmaier Alice; Reitmaier Richard $1,060,000 $174 9402 Greyjoy 37027 5/17 Dickinson John Williams; Dickinson Zelma Ann Overton Drees Premier Homes Inc $1,052,098 $0 1452 Kittrell 37064 5/1 Long Donald Deane; Long Nancy Turvy; Sheldon Bryon Keith; Sheldon Summer Turvy Benton George; Benton Jamey S $1,000,000 $330 9147 Saddlebow 37027 5/17 Mitchell Curtis; Mitchell Rebecca Bautista John T; Bautista Linda M $1,000,000 $199 105 Derby Glen 37027 5/4 Jackson James Allison III; Jackson Melanie Patton Stockhoff Jane P; Stockhoff Michael J $992,000 $196 1908 Championship 37064 5/16 Badgett Margaret Lynn Revocable Trust Ford Mike Custom Builders LLC $987,590 $0 1049 Weston 37027 5/18 Ridinger Andrew; Ridinger Heather A Degala Sarath; Delgala Caroline $970,000 $239 8252 Cavendish 37027 5/31 Demetra Christopher J; Demetra Heather M Adams James E Jr; Adams Robert Glenn Jr $949,630 $0 7037 Lanceleaf 37046 5/1 Baker Jamie; Baker Sara Woodridge Homes LLC; Woodridge Prop LLC $943,850 $0 324 Holcombe 37064 5/15 Byrd Jeanne; Byrd Marshall Deer Creek Homes Inc $942,356 $0 216 Belgian 37135 5/4 Skelton Michael David; Skelton Shannon GP Luxury LLC $937,537 $0 1843 Championship 37064 5/1 Deyo Jennifer Aertker; Deyo Russell Bentz Ford Mike Custom Builders LLC $936,155 $0 4818 Harpeth Peytonsville 37179 5/17 Circle Living Trust King Stephen; King Vivienne $935,000 $0 112 Suffolk 37027 5/3 Gilbert Eric Scott; Gilbert Truda E Horn Parker Eva R; Parker Stephen R $935,000 $197 4321 Kings Camp 37014 5/14 Alcocer Rolando; Alcocer Suzanne Cadence Const LLC $934,900 $0 5098 Heathrow 37027 5/9 Pizzi John; Pizzi Margaret Bank of New York Mellon $929,000 $120 23 Missionary 37027 5/2 Colwell Ann Jennette; Colwell Jonathan Evan Anderson Family Revocable Living Trust $905,000 $207 3273 Blazer 37064 5/7 Rothfuss Jacob Eddy; Rothfuss Jessica Rain Poss Nancy L; Poss Theodore J $900,000 $0 727 Thurrock 37027 5/2 Sexton Brittain Weaks; Sexton Lindsey Lee Meinema Melissa D; Meinema Nicholas C $900,000 $0 1620 Championship 37064 5/2 Trevino Patricia; Trevino Zuniga Hingher Jeffrey O; Hingher Kimmra O $895,000 $212 9489 Stillbrook 37027 5/18 Doupona Jennifer M; Doupona Todd M Pulte Homes TN Limited Partnership $892,034 $0 1104 State 37064 5/25 Black Diane M; Black Robert J Comstock Family Trust $885,000 $217 2105 Casterline 37069 5/14 Post Michael T; Post Susanne S Ridgemont Homes LLC $880,065 $0 513 Bel Air 37027 5/3 Sheridan Dennis C; Sheridan Melody H Rousseau Alicia; Rousseau Bernard $875,000 $203 2228 Grey Cliff 37064 5/16 Cruz Selena Santa; Santa Cruz Selena Adkins Richard K Revocable Trust $870,000 $199 1825 Championship 37064 5/15 Lane Lori L Stonegate Homes LLC $865,470 $0 5210 Old Harding 37064 5/24 Lohmann Michael; Lohmann Tsianina Gill Byron M; Gill Katrina M $865,000 $0 3060 General Martin 37064 5/17 Bishop George P Jr 2012 Family Trust Ford Mike Custom Builders LLC $862,133 $0 5100 Beauregard 37027 5/31 Wilson Maegan; Wilson Trent White Edwin Dean III; White Lisa Parkins $850,000 $238 6020 Landmark 37027 5/29 Jominy Amy E; Jominy David Tyson Rumore Victor H Revocable Trust $847,500 $162 2654 Sanford 37135 5/16 Whisenant Kathy H; Whisenant Larry J Drees Premier Homes Inc $846,230 $0 9213 Hunterboro 37027 5/15 Roberts Elizabeth; Roberts Richard McClure Evelyn W & Gary C McClure Living Trust $845,000 $184 376 Shadow Creek 37027 5/16 Chokshi Saurin Akshay; Chokshi Swati Bansal Lee Jamie M; Lee Seung $830,355 $169 2103 Southern Preserve 37064 5/3 Raphael Trust Carbine & Associates LLC $829,000 $0 871 Arlington Heights 37027 5/16 Marshall Richard L Jr; Marshall Ruth A Maples Julie M; Maples Michael T $825,100 $238 7605 Nolensville 37135 5/1 Moran Ellen; Moran Jason Ozburn Carrie S $825,000 $202 8 Portrush 37027 5/9 Choi Seung Woo Nirider Henry Joseph; Nirider Jeanne Tanner $820,000 $213 5144 Bedford Creek 37064 5/21 Tochee Family Trust Ruddy Cynthia & William 2016 Trust $814,000 $188 2668 Benington 37135 5/11 Manzano Kristina Heavin; Manzano Matthew Philip Barlow Builders LLC $813,284 $0 999 Jones 37027 5/29 Brookfield Relocation Inc Pace Brian G; Pace Jennifer T $810,000 $160 999 Jones 37027 5/29 Hutcheson Ashley D; Hutcheson Phillip S Brookfield Relocation Inc $810,000 $160 1006 General Martin 37064 5/18 Veazey Rebecca K Celebration Homes LLC $804,015 $0 905 Hillmont 37221 5/30 Hempel Melissa; Hempel Robert Jeffries Susan; Jeffries Susan W $799,900 $215 4007 Camberley 37064 5/30 Glover Amy N; Glover Matthew W Ford Mike Custom Builders LLC $797,576 $0 3573 Creamery Bridge 37179 5/16 Nolan Cherri; Nolan Michael Gp Luxury LLC $788,031 $0 309 Lake Valley 37069 5/7 Cinti Diane Andes; Cinti John Smith Randall B; Smith Sonya R $784,900 $207 421 Oldenburg 37135 5/7 Scobee Jeffrey A; Scobee Mary F Hidden Valley Homes LLC $782,331 $0 909 Meadow 37221 5/14 Childress Mara L Nienstedt Ivette Angelica; Nienstedt John Michael $775,000 $192 1862 Wilson 37067 5/18 Cain Byrd D Jr Noreen Barbara L; Noreen John S $775,000 $236 903 Meadow 37221 5/4 McCoy Allison; McCoy Jacob Jackson James A III; Jackson Melanie P $775,000 $198 1867 Westbury 37027 5/3 Caudle Kelly S; Joyner Richard B Mohamed Rania H; Waly Amr A $774,122 $180 1450 Championship 37064 5/23 McVey Laura A; McVey Robin H Ford Mike Custom Builders LLC $770,375 $0 5 Ironwood 37027 5/31 Boner William H Candella James L; Candella Tammy N $770,000 $176 1702 Knightsbridge Park Close 37027 5/29 Tank Alicia Lynn; Tank Martin Andrew II Handley Alina E; Handley Michael J $770,000 $191 9200 Cline 37067 5/22 Morgan Brian A; Morgan Jennfier T Houston Jacob C; Houston Melissa L $765,000 $197 3067 General Martin 37064 5/15 Somers Carol L Mendez Laurie H; Mendez Nicholas R $765,000 $0 2116 Berry Patch 37179 5/15 Guy Andrea S; Guy Shaun A Mihacsi Mark D; Mihacsi Tina M $764,900 $0 1531 Eliot 37064 5/21 Williams Deborah J Slc Homebuilding LLC $764,334 $0 320 Liberty 37064 5/15 Huff Debra; Huff Michael Brown Barbara; Brown Douglas $760,000 $258 5132 Herschel Spears 37027 5/1 Winters Lori; Winters Scott Spangler James C; Spangler Trina R $760,000 $243 4063 Old Light 37014 5/23 Ziegler Gregory Alan; Ziegler Kathryn Lee Capital Communities LLC $760,000 $0 1501 Eliot 37064 5/4 Hayman Laura; Hayman William SLC Homebuilding LLC $755,533 $0 1504 Registry 37014 5/25 Simmons Grant; Simmons Sharon Benjamin Cary L; Benjamin Laurence S $755,000 $0 318 Jeb Stuart 37069 5/10 Myhr Jennifer; Myhr John Haury & Smith Contractors Inc $755,000 $0 4013 Camberley 37064 5/25 Kull Jena M; Kull Michael P Ford Mike Custom Builders LLC $753,025 $0 1024 Lawson 37135 5/18 Stone David K; Stone Diana L Turnberry Homes LLC $744,900 $0 104 Watertown 37135 5/7 Foote Craig A; Hennessey Jaime DAC Homebuilders LLC $741,790 $0 800 Delaware 37135 5/22 Strackman Kimberly L; Strackman Peter A Hunter Judd $740,000 $0 1522 Boreal 37027 5/18 Spradlin Dwayne H; Spradlin Michelle L Symington Diane M; Symington Scott N $740,000 $188 9648 Brunswick 37027 5/24 Littleford Amanda; Littleford Fitz Morgan Jr Drexler Diane Dunham; Drexler Wesley Mark $739,900 $189 214 Battle 37064 5/22 Rss Holdings LLC Bond Janet S; Bond William B $735,000 $293 3705 Covered Bridge 37179 5/21 Huff Patricia B; Huff William Michael Cheek Edna; Cheek Roger A $733,600 $178 6636 Flushing 37046 5/21 Creamer Ashley; Creamer Kyle McDaniel Farms Partners LLC $731,546 $0 2081 McAvoy 37064 5/14 Govic Anthony G; Govic Jessica E Ford Mike Custom Builders LLC $731,190 $0 5209 Meadowlake 37027 5/31 Hardeman J Greg; Hardeman Linda Crowe Emily P (Tr) $730,000 $256 772 Bathwick 37027 5/16 Austin John Robert; Austin Tonya Creamer Ashley; Creamer Kyle $728,000 $0 309 Holcombe 37064 5/24 Hawkins Anthony L; Hawkins Misty Tennille Johnson James F; Johnson Keleen K $725,000 $0 702 Pearre Springs 37064 5/11 Snyder Charles R; Snyder Pamela S Denham Leslie H; Denham Mark $725,000 $206 1528 Hillwood 37027 5/7 Netolicky Sara Rachel; Netolicky Thomas James Ridgemont Homes LLC $722,800 $0 905 Loggers 37069 5/7 Parone Brian Manning Margaret; Manning Matthew A $720,000 $161 1503 Pear Tree 37027 5/8 Hudson Kenna; Hudson William T Nesbitt Kimberly K $720,000 $168 324 Carawood 37064 5/14 Hunter James R; Hunter Rena N Crockett Woods Homes LLC $720,000 $0 1525 Eliot 37064 5/24 Beaumont Michael Cyril; Rawlings Anne Slc Homebuilding $716,610 $0 1512 Underwood 37135 5/29 Higgins Gina E; Higgins Matthew T Drees Premier Homes Inc $716,150 $0 7221 Kingston 37062 5/10 Nepp Dawn Marie Merrick Douglas A $715,000 $273 9718 Turner 37027 5/22 Brock Adam Dean; Brock Elizabeth Adams Cullum Kevin J; Cullum Tracie A $712,000 $174 9412 Smithson 37027 5/29 Petty David C Jr; Petty Mary Rachel F Mullenger Mary Keyes Revocable Trust; Mullenger Todd J Revocable Trust $709,900 $164 2019 Hornsby 37064 5/23 Huffman John Steven; Huffman Terri Brenley Crossing Partners LLC $708,083 $0 164 Timberline 37069 5/3 Thomas Lori; Thomas Morton Knox Rodney J $705,000 $135 137 Allenhurst 37067 5/1 Stubblefield Barbara; Stubblefield Dan Hippler Liza; Hippler Thomas $701,900 $156 9005 Fallswood 37027 5/22 Mehta Ricky A; Mehta Sravani V A Thomas Jessica C E; Thomas Tinu E $700,000 $175 1004 Lexington 37027 5/3 Martinez Andrew J; Martinez Jane Marie Mohr Connie M; Mohr Monte H $700,000 $183

Rutherford County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 3592 Shelbyville 37127 5/17 Five Star Joint Venture; Patel Chirag; Patel Gaurang; Patel Gautam; Patel Manish; Patel Prajesh Raper Harrison J Estate; Raper Sara F $1,100,000 $653 3981 Betty Ford 37130 5/15 Yurcic George Jr; Yurcic Wendy R Jackson Const LLC $888,309 $0 5310 Johnson 37127 5/21 Smith Brenda; Smith Jimmy Josey Bryan Franklin; Josey Shannon $875,000 $188 1422 Shagbark 37130 5/2 Lakes Heidi; Lakes James J IV Joyner Jeanine B; Joyner Kyle S $729,900 $133 407 Woodland 37167 5/29 Bowman Carla M; Bowman Clifford T Morgan Debbie L; Morgan Mitchell L $640,000 $167 1390 Compton 37130 5/17 Millennium Roofing & Const LLC Christiansen Chadwick P $625,000 $0 8699 Fosterville 37037 5/17 Dennis Lee Garrett; Dennis Sandra Lea Phelan Elizabeth M; Phelan Irvin R $592,500 $242 1925 Fairhaven 37128 5/29 Purdue Julie A; Purdue Scott A Southern Lifestyle Homes LLC $591,900 $0 101 Lincoln 37167 5/4 Langley Jason D; Langley Susan R Brendle Henry S; Brendle Linda C $587,500 $136 617 Twin View 37128 5/21 Brockman Alicia M; Brockman Joseph E Excel Builders $560,000 $0 828 Stone Mill 37130 5/3 Lester Monte; Lester Tamara Laurel Brook Homes Inc $524,900 $0 7701 Twelve Corners 37085 5/10 Rimsa Jordan Joseph Jones Amy Lynn; Jones Charles Lance $510,000 $0 4616 Red Tail 37167 5/11 Waltman Gregory M; Waltman Jessica L Southern Classic Homes LLC $505,900 $0 3338 Granite Springs 37130 5/2 Norwood Matthew Aaron; Norwood Roxanne Ivette Shibayama Juris; Shibayama Kim $500,000 $119 178 Beverly Randolph 37129 5/15 Coleman Clifford T; Farmer Christy Burnett Adrienne N; Burnett Mike A $495,500 $0 1100 Dayclear 37129 5/29 Willis Brittany Jean; Willis Joseph Wayne Bringier Amber; Bringier Brandon C $489,000 $149 2023 Watercolor 37128 5/4 Seagraves Darby B; Seagraves Robert Brian Southern Lifestyle Homes LLC $486,436 $0 2347 Garrison 37130 5/10 Lawrence Bryan V; Lawrence Mary E Riddle Kathy P; Riddle William K; Riddle William K Jr $486,000 $160 5449 Cavendish 37128 5/29 Sima Liva Tiruneh; Teferi Abey Sahile Meisenbach John J; Meisenbach Mary E $479,900 $110 2812 Battleground 37129 5/2 Alexandroni Cristina; Alexandroni Emanuel S Davidson Homes LLC $460,000 $0 636 Gardenia 37130 5/29 Baron Kari A; Baron Kenneth C McKnight Builders LLC $459,900 $0 337 Jade Creek 37135 5/8 Smith Elizabeth Sharon; Smith Lyle Michaels Homes LLC $456,538 $0 3840 Compton 37130 5/3 Dochow John R; Dochow Julie A Barrett Ashtynn; Barrett Robert $450,000 $0 2027 Watercolor 37128 5/22 Thompson Family Revocable Trust Southern Lifestyle Homes LLC $449,900 $0 1512 Winterberry 37130 5/18 Williams Lynda Jackson Paul A; Jackson Vanessa D $449,000 $121 1106 Batbriar 37128 5/16 Grindstaff Jason; Grindstaff Julie Celebration Homes LLC $447,092 $0 110 Big Sandia 37128 5/9 Dykes Amanda K; Dykes Cameron W Guiseppe Beverly; Guiseppe Robert $446,785 $105 1051 Kingman 37129 5/29 Akinsemoyin Margaret M; Akinsemoyin Rilwan Olaseni Williams Deatrice; Williams Nicholas Obrian $444,900 $128 1809 Jose 37130 5/10 Dillard James; Dillard Kelli Lee Comfort Design Homes LLC $444,900 $0 219 Beverly Randolph 37129 5/4 Wilson Mary Adams; Wilson Roy Christopher Richardson Group LLC The $444,825 $0 110 Woodcliff 37167 5/9 Akhom Pany; Akhom Vanchana Burton Bethany A; Burton Brian A $442,500 $116 2227 Shannon 37129 5/22 Smart Christian B; Smart Glenda H Kipping Finnie B $440,000 $122 3016 Robinwood 37128 5/7 Jones Alan O; Jones Carmen R Black Mountain Builders LLC $439,900 $0 3341 Clovercroft 37130 5/4 Barickman Aaron; Barickman Grace Haynes Lindsey C; Haynes Steven H $432,500 $0 602 Ruby Oaks 37128 5/29 Achenbach Amanda; Achenbach Joseph Harney Homes LLC $430,400 $0 2811 Hatteras 37129 5/15 Pearce Christine S Register Angela; Register Trevor $430,000 $0 7736 Hughes 37127 5/7 Niggemann Linda A; Niggemann Paul R Darsinos Dimetra; Darsinos Georgios V $425,000 $152 1204 Batbriar 37128 5/2 Walden Angela D; Walden Virgil L Jr Celebration Homes LLC $422,440 $0 606 Tamland 37167 5/2 Abdelmasih Hala Sabry; Zakhary Samir Elkommos Butler Justin S $419,900 $0 424 Old Orchard 37085 5/30 Hawkins Lindsey; Hawkins Michael Harmon Home Company LLC $410,000 $0 9085 Link 37037 5/9 Goins Angela; Goins Christopher McElroy Betty Gayle; McElroy Roger W $410,000 $205 208 Morningside 37086 5/8 Oliver Johnathan E; Oliver Olivia R New House Inc; Newhouse Inc $410,000 $0 5715 Colchester 37128 5/8 Daily Janet L; Daily Stephen C Somerville Leslie A; Somerville Steven J $409,300 $140 809 Furman 37129 5/2 Chmelik Amber; Chmelik Martin Foster Donald; Foster Jennifer Leigh; Gipson Jennifer Leigh $408,000 $143 2118 Woodcliff 37167 5/24 Persaud Gloria E; Persaud Tribeni T Curry Geraldine S; Curry Raymond Edward Jr $407,500 $132 301 Jade Creek 37135 5/2 Nguyen Quyen K; Nguyen Son T Michaels Homes LLC $402,877 $0 3303 Chinoe 37129 5/2 Parrish Stephanie; Stansbury Brandy Crescent Homes Tn LLC $400,558 $0 523 Urlacher 37129 5/2 Hanley Chelsea; Hanley Joseph Brown Brian K; Brown Heather R $400,000 $0

Sumner County

Address Zip Filing Date Buyers Sellers Price Price Per Sq Ft 850 Pickwick 37066 5/3 Sooker Colleen M; Sooker John W Wetzel Edward D; Wetzel Veronica $1,150,000 $364 127 Lake Harbor 37075 5/7 Melanie Marie Dempsey Glover Revocable Living Trust Monesmith Kenton A $895,000 $205 108 Rhodes 37075 5/2 Durand Harry J Jr; Durand Lisa Pomakoy William A; Shelton Phyllis R $885,000 $325 103 Indian Lake 37075 5/4 Jennings Jerelyn W; Jennings John C La Scola Prop LLC $845,000 $219 1167 Windsor 37066 5/29 Hughes Julie K; Hughes Mark E Stinson Alan L $775,000 $274 1019 Albatross 37066 5/21 Moseley Courtney; Moseley Justin Ballou Leonard W $619,950 $0 95 Blue Ridge 37075 5/2 Manley Christopher; Manley Darla A Sherwood Cheryl Marie; Sherwood Richard Cecil $569,000 $156 1079 Luxborough 37075 5/29 Ford Daniel J; Ford Jaquelyn M Crescent Homes Tn LLC $565,840 $0 2080 Rodman 37066 5/2 Burgess Andrew F; Burgess Jeannine A Hartrich Bradley B $555,000 $120 1082 Gadwall 37075 5/30 Sloan Kristie Sheppard; Sloan Robert Bryant Nguyen Hanh; Van Tuan Cong $545,000 $0 2116 Rodman 37066 5/3 Ritchie Angel D; Ritchie Jiles E Wallace Jordan C; Wallace Laura B $540,000 $113 200 Catalina 37075 5/15 Macias Benjamin; Macias Dara McCarney Weekley Homes LLC $533,117 $0 1479 Boardwalk 37066 5/2 Jacqueline Lea Barr-Pasquarella Trust Connor Amy Oterpohl; Connor Shaun Michael $520,000 $0 230 Graystone 37066 5/9 Phifer Misty; Phifer Robert A Brust Janice L; Brust Scott G $505,000 $140 1010 Brighton 37066 5/29 Earlie Brittany; Earlie Kyle Drees Premier Homes Inc $504,000 $0 124 Circle 37075 5/21 Seifert Jeffrey C; Seifert Pamela A Steinhauer Jane H $500,000 $218 203 Catalina 37075 5/4 Reichenbaugh Jerry Dennis; Reichenbaugh Susan Marie Crescent Homes Tn LLC $499,990 $0 1550 Drakes Creek 37075 5/29 Bruchas Linda H; Bruchas Mark E Celebration Homes LLC $494,950 $0 1011 Atherton 37075 5/3 Clem Chakota J; Clem Jeremiah James Elm Hill Homes Inc $488,227 $0 129 Thornwood 37075 5/17 Morren Cassie D; Morren Matthew H Gaines Home Building Corp $480,986 $0 255 Lindsey Hollow 37066 5/2 Oliver Benton C; Oliver Bonnie J Kelley Jackie D; Kelley Joyce W $470,000 $125 100B Saint Andrews 37075 5/4 Ridley Christian; Ridley Nina Amin Siddharth Anibhai; Sid Const Co $465,000 $0 1111 Summerstar 37066 5/3 Harris Amy L; Harris Dyra R Halcomb Homes LLC $460,000 $0 1275 Overton 37066 5/21 Goodman Marsha Apple Whicker Lawrence R; Whicker Margaret R $460,000 $0 1107 Summerstar 37066 5/25 Schultz Walter F Tr; Walter F Schultz Living Trust Padgett Brett Leon; Padgett Wendy Jane $457,000 $0 1674 Noah 37066 5/14 Russo Lee W; Russo Susan A Miller Gloria Janice; Miller Roy Alan $454,900 $0 106 Long 37072 5/8 Wairoa Family Holdings Ltd Jones Jeannie; Jones Jerry L Jr $450,000 $94 1097 Summerstar 37066 5/25 Todd Charla Kay; Todd Shawn Glen Frank Batson Homes Inc $449,103 $0 106 Macy 37075 5/21 Hochstetler James D Cropper Hannah; Ray Hannah; Ray Steven $447,000 $0 239 Spy Glass 37075 5/9 Blackburn James Kennedy; Blackburn Sherry Louallen Builders Inc $439,900 $0 113 Lake Harbor 37075 5/29 Gino Voltapetti 2017 Amended & Restated Revocable Trust Creekside Homes LLC $438,880 $0 877 Fairington 37066 5/22 Cron Cherie R; Cron Patrick L Friedmann John $435,000 $0 312 Archer 37075 5/23 Nolan Clint; Nolan Lisa Towe Building Group LLC $435,000 $0 1012 Crimson 37075 5/3 Clark Peggy; Terry Mike Dressler Bonnie L; Dressler Dennis A $429,900 $113 1078 Mansker Farm 37075 5/2 Gary W Waller Trust Agreement; Kona P Waller Trust Agreement Rice Ashley D; Rice Cale B $425,500 $109 1281 Twelve Stones 37072 5/3 Jones Becky A; Jones William B Mercer Craig R $424,000 $111 102 Sagamore 37075 5/4 Omara John A; Omara Lonnice A Hawkins Joan Carolyn; Hawkins Wallace $422,000 $134 1724 Foxland 37066 5/23 Morales Edlinda; Morales Michael P Meritage Homes of TN Inc $419,900 $0 324 Archer 37075 5/22 Del Savio Amy; Del Savio Casey B Morgan Homes Inc $419,900 $0 136 Houghland 37066 5/9 Huy Megan; Huy Samson Southeastern Building Corp $418,900 $0 672 Starpoint 37066 5/30 Gregory Carolyn B; Gregory James E Jr Garner D Brian; Garner Patti B $417,900 $112 107 Windmill Pointe 37075 5/7 Hines Joseph Pierre; Hines Rhonda Marie Beirau Dana Marie; Wright Dana Marie Beirau; Wright Drew Scott $415,000 $0 1977 Center Point 37075 5/15 Childers Danny R; Childers Monica Marie Loftis Patricia Warden $414,000 $189 109 Edenburg 37075 5/17 Kolts Anna Katherine Deasy; Kolts Christopher Jeffrey Weekley Homes LLC $412,467 $0 106 Nighthawk 37075 5/2 Towles Michael Gregory Drees Premier Homes Inc $411,400 $0 100 Dalton 37075 5/2 Adams Bryan A Lyons Robert W; Robinson Bernard; Robinson Tina $410,000 $133 132 Houghland 37066 5/29 Moody Melissa; Moody Russell Southeastern Building Corp $407,550 $0 311 Archer 37075 5/11 Rogers Shawn; Rogers Stephanie Morgan Homes Inc $405,960 $0 127A Windmill Pointe 37075 5/29 Rountree Daniel J; Rountree Heather S Jones Kenneth C; Jones Tonya R $405,000 $0 1743 Foxland 37066 5/2 Maddux Erin Sloane Meritage Homes of TN Inc $400,126 $0 1008 Calebs 37072 5/3 Jones Adrian M; Jones Bertha L Daruk Callie; Daruk Frank $400,000 $111 104 Ruland 37075 5/14 Devlin Lacey Claire; Devlin Robert Charles Pagoria Christine J; Pagoria Eric J $400,000 $0 2575 Highway 31 37066 5/14 Woodard Candace; Woodard David Reese Elizabeth C Estate $400,000 $119

Wilson County