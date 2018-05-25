Top Middle Tennessee commercial sales for April 2018

|710B Cleo Miller
|Nashville
|37206
|4/30
|Cleo Acquisition Sub LLC
|Cleo Residences LLC
|$66,989,000
|2953 Elm Hill
|Nashville
|37214
|4/6
|RU Elm Hill Pike Nashville TN LLC
|Merle Elm Hill LLC
|$15,500,000
|660 Melrose
|Nashville
|37211
|4/5
|CC Nashville TN Landlord LLC
|Corecivic Inc; Corrections Corp of America
|$7,911,141
|1271 Antioch
|Nashville
|37211
|4/9
|1271 Antioch Pike LLC
|H&W Prop LLC
|$4,864,467
|209 22nd
|Nashville
|37203
|4/13
|22 Devs LLC
|Notrump Prop LLC
|$4,012,500
|2949 Nolensville
|Nashville
|37211
|4/30
|Collier IV Prop LLC
|International Church of The Foursquare Gospel
|$3,500,000
|2034, 2037 Pittway
|Nashville
|37207
|4/27
|ECG Oakwood LP
|Johnson Patricia A; Johnson Robert E; Johnson Patricia A; Johnson Robert E
|$2,700,000
|120 2nd
|Nashville
|37201
|4/30
|120 Second Ave South LLC
|120 Second Avenue LLC; East Lot 120 Second Avenue LLC
|$2,413,000
|1601 21st
|Nashville
|37212
|4/17
|Vanderbilt University
|Holy Trinity Greek Orthodox Church; Hixon Kelley Bagwell; Moody Margaret Morris; Morris William L Jr; Morrison William Jason
|$2,350,000
|1700 8th
|Nashville
|37203
|4/13
|1700 8th Avenue LLC
|Clay GP
|$2,300,000
|1801 Linder Industrial
|Nashville
|37209
|4/4
|Shelpman James T; Wingfield David W
|Pattiani LLC
|$2,002,642
|656 Iris
|Nashville
|37204
|4/3
|Iris Hotel Nashville LLC
|Patel Ashok B; Patel Natvar B
|$2,000,000
|110 Maplewood
|Nashville
|37207
|4/2
|OM SAI 65 Inc
|Yogi Motel Inc
|$1,859,111
|3901, 3905 Charlotte
|Nashville
|37209
|4/25
|1975 Thomas Guv Pennington Trust; 3901 Charlotte Partners LLC
|Jenson Kim K
|$1,700,000
|0 Cartwright
|Gdlttsville
|37072
|4/17
|Ri Ck2 LLC
|Crystac Property II LLC; Snowflake Remainder II LLC
|$1,549,361
|326 Travis
|Nashville
|37211
|4/27
|326 Welch Partners
|Carell James W Estate; Carell James W Estate
|$1,500,000
|1201 Fort Negley
|Nashville
|37203
|4/5
|Terra Partners GP
|Riddle Inv Services Trust Two
|$1,460,000
|1382 Rural Hill
|Antioch
|37013
|4/11
|Red Group LLC
|Faltas Mecheal A; Mannan Ashraf W
|$1,400,000
|1817 Broadway
|Nashville
|37203
|4/10
|Clarke Rickey Lee
|Stevens Charles Michael; Stevens Priscilla G
|$1,350,000
|217 22nd
|Nashville
|37203
|4/13
|22 Devs LLC
|1975 Thomas Guv Pennington Trust
|$1,337,500
|593, 587 Greens, 3331, 3335, 3341 Whites Creek
|Nashville
|37207
|4/2
|Kimbro Brothers Equities
|Melrose Prop Partners
|$1,200,000
|1717 Charlotte
|Nashville
|37203
|4/19
|Ri Ck2 LLC
|Crystac Property II LLC; Snowflake Remainder II LLC
|$1,184,806
|7395 Old Hickory
|Whites Cr
|37189
|4/25
|Tkm Real Estate LLC
|Grace Waldrop Batson Revocable Trust; Waldrop Owen Alvin Jr
|$1,060,000
|130 Belle Forest
|Nashville
|37221
|4/16
|Kinsman Co LLC
|Conners Richard G; Eatherly J D; Primo Holdings
|$900,000
|5809 Nolensville
|Nashville
|37211
|4/13
|5809 Nashville LLC
|Omaha Furniture Mart Inc
|$850,000
|4424 Westlawn
|Nashville
|37209
|4/6
|Hybrid Phoenix Holdings LLC
|Goddard Lonnie H; Mattice Joyce
|$775,000
|2412 Gallatin
|Nashville
|37206
|4/2
|Neighborhood Holdings LLC
|2410 Gallatin Avenue LLC
|$760,000
|2738 Rock Wall
|Nashville
|37221
|4/12
|Williams Andrea L; Williams Todd A
|2012 JTP Trust
|$700,000
|2828 Azalea
|Nashville
|37204
|4/10
|Reid John K
|Scruggs Randy Lynn; Scruggs Sandra Diane; Scruggs Lindsey K
|$700,000
|7661 Highway 70
|Nashville
|37221
|4/4
|Brown William Conoly; Hood David A Jr
|Gower Joe
|$650,000
|903, 905 14th
|Nashville
|37206
|4/12
|Teesdale Prop LLC
|Prc Services LLC
|$640,000
|14899 Old Hickory
|Antioch
|37013
|4/9
|Yafai Hafiz; Muhsin Rashid
|Johnson Gregory; Johnson John; McClain Searcy; McClain Searcy Jerry; McClain Teagh; Rouse Matilda Juanita Watson; Shepherd Ava Johnson; Watson Alvin D; Watson Alvin J Sr; Watson Antonin Sr; Watson Harold J Jr; Watson Jamya Zenee; Watson Marynette; Watson Melvin R; Watson Patricia Ann; Watson Patricia Ann Guardian; Watson Rhea; Watson Stephen; Watson Tommy Wallace; Watson William R
|$600,000
|1510 Demonbreun
|Nashville
|37203
|4/13
|Ragan Carl B III
|Greenfield Eric; Patel Swati
|$580,000
|2809 Bransford
|Nashville
|37204
|4/18
|Richardson Connie C; Richardson Ross E Jr
|Rudolph Sharon Sanders
|$560,000
|7171, 7177 Douglas
|Joelton
|37080
|4/23
|Barge Dawn M; Barge Hezekiah Jr
|Hanson Duane O; Hanson Suzanne L
|$555,000
|7501 Highway 70
|Nashville
|37221
|4/4
|Parkvue Dev LLC
|Hazelwood Victor
|$550,000
|1306 Gallatin, 102 McKinley
|Madison
|37115
|4/3
|Rabiei Mojtaba
|Yoon John J; Yoon Susie M
|$550,000
|0 Oakwood
|Nashville
|37207
|4/27
|Oakwood Investors LLC
|Johnson Patricia A; Johnson Robert E; Johnson Patricia A; Johnson Robert E
|$550,000
|601 Main
|Gdlttsville
|37072
|4/3
|Farid Hany
|Bernstein Living Trust
|$545,000
|0 Nolensville
|Nashville
|37211
|4/20
|Nazemi Mohammad T
|Forest Acres Estates Trust
|$540,000
|0 Cub Creek
|Nashville
|37209
|4/2
|Bloodworth Walker G
|Dozier Helen C; Dozier W D
|$515,500
|1740 Jp Hennessy
|La Vergne
|37086
|4/20
|Hennessey Drive LLC
|Whirlpool Corp
|$500,000
|6509 Highway 100
|Nashville
|37205
|4/11
|Patterson James; Patterson Sara
|Gel Inv GP
|$495,000
|3809 Charlotte
|Nashville
|37209
|4/10
|Breeyear Joseph; Lyall Taylor Nicole
|Therrien Kenson M
|$365,000
|15 Keith
|Nashville
|37210
|4/13
|Keith Street Dev LLC
|Joslin Robert J Jr; Lewis James A
|$360,000
|500 Madison
|Nashville
|37208
|4/9
|Butler Erika
|Howell Elizabeth; Howell Elizabeth A; Howell Graham
|$315,000
|4717 Humber
|Nashville
|37211
|4/12
|Mt Rental Prop LLC
|Sc2 Prop LLC
|$312,500
|8175, 8181 Old Springfield
|Gdlttsville
|37072
|4/25
|Metcalf Carrie; Owens Jonathan
|Eckard Chris; Eckard Erin
|$305,000
|6404 Eatons Creek
|Joelton
|37080
|4/25
|Meadow Village & Venue Inc
|Winters E Wayne Trustee; Anita K Winters Irrevocable Trust Agreement
|$300,000
|134, 136 Belle Forest
|Nashville
|37221
|4/4
|Davachi Farshad
|Sullivan Megan D
|$290,000
|11 Music
|Nashville
|37203
|4/16
|Kushner Elizabeth; Kushner Kenneth
|Mark A Miller Revocable Trust
|$264,900
|524 Janice
|Antioch
|37013
|4/3
|Khup Thang Lian
|Burton Susan; Young Wayne M
|$229,000
|141 Thompson
|Nashville
|37211
|4/9
|J2Kbuilders LLC
|Omni Community Health Inc
|$225,000
|419 Main
|Gdlttsville
|37072
|4/10
|Blanton Donna; Blanton Kent
|Johnson Deborah Lynn
|$220,000
|1031 12th
|Nashville
|37208
|4/4
|Dang Benjamin; Dang Leena
|Ridley Grace S; Scruggs Lee Ella
|$200,000
|2831 Hillside
|Nashville
|37212
|4/3
|Campbell Trevor Noble; Campbell Yuina Nukokawa
|Regal Prop Inc
|$199,900
|6909 Lenox Village
|Nashville
|37211
|4/25
|Hall Keyona
|Ole South Prop Inc
|$179,990
|301 Hermitage
|Nashville
|37210
|4/26
|Ali Abdirahman; Ali Mohamed; Amin Mohamed Hussein
|Rainwater Jason
|$175,000
|2132 Sanborn
|Nashville
|37210
|4/17
|Scully Adam; Scully Tia
|Harsh Chapel Baptist Church; Scenic View Baptist Church
|$154,000
|841 Wren
|Gdlttsville
|37072
|4/6
|Sarco GP
|Revision Homes LLC
|$150,000
|3151 Justin Towne
|Antioch
|37013
|4/3
|Doyle Marci J; Needham Karis Michelle
|Freedom Prop LLC
|$139,900
|805 Meadowlark
|Gdlttsville
|37072
|4/16
|Dwell Dynamic LLC
|Qureshi Halima A; Qureshi Mohammed Humayun; Qureshi Halima Akhtar; Qureshi Mha
|$135,000
|110 Glancy
|Gdlttsville
|37072
|4/30
|Well Future Prop LLC
|Glancy Partners
|$116,202
|5029 Clarksville
|Whites Cr
|37189
|4/25
|Grindstaff David K
|Waller Brothers Part
|$110,000
|62, 65 Robertson
|Nashville
|37210
|4/17
|Jain Rinki; Jain Vikas
|Haynes Kenneth Clay
|$110,000