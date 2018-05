Top Middle Tennessee commercial sales for April 2018

VOL. 42 | NO. 21 | Friday, May 25, 2018

Top commercial real estate sales, April 2018, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Davidson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price 710B Cleo Miller Nashville 37206 4/30 Cleo Acquisition Sub LLC Cleo Residences LLC $66,989,000 2953 Elm Hill Nashville 37214 4/6 RU Elm Hill Pike Nashville TN LLC Merle Elm Hill LLC $15,500,000 660 Melrose Nashville 37211 4/5 CC Nashville TN Landlord LLC Corecivic Inc; Corrections Corp of America $7,911,141 1271 Antioch Nashville 37211 4/9 1271 Antioch Pike LLC H&W Prop LLC $4,864,467 209 22nd Nashville 37203 4/13 22 Devs LLC Notrump Prop LLC $4,012,500 2949 Nolensville Nashville 37211 4/30 Collier IV Prop LLC International Church of The Foursquare Gospel $3,500,000 2034, 2037 Pittway Nashville 37207 4/27 ECG Oakwood LP Johnson Patricia A; Johnson Robert E; Johnson Patricia A; Johnson Robert E $2,700,000 120 2nd Nashville 37201 4/30 120 Second Ave South LLC 120 Second Avenue LLC; East Lot 120 Second Avenue LLC $2,413,000 1601 21st Nashville 37212 4/17 Vanderbilt University Holy Trinity Greek Orthodox Church; Hixon Kelley Bagwell; Moody Margaret Morris; Morris William L Jr; Morrison William Jason $2,350,000 1700 8th Nashville 37203 4/13 1700 8th Avenue LLC Clay GP $2,300,000 1801 Linder Industrial Nashville 37209 4/4 Shelpman James T; Wingfield David W Pattiani LLC $2,002,642 656 Iris Nashville 37204 4/3 Iris Hotel Nashville LLC Patel Ashok B; Patel Natvar B $2,000,000 110 Maplewood Nashville 37207 4/2 OM SAI 65 Inc Yogi Motel Inc $1,859,111 3901, 3905 Charlotte Nashville 37209 4/25 1975 Thomas Guv Pennington Trust; 3901 Charlotte Partners LLC Jenson Kim K $1,700,000 0 Cartwright Gdlttsville 37072 4/17 Ri Ck2 LLC Crystac Property II LLC; Snowflake Remainder II LLC $1,549,361 326 Travis Nashville 37211 4/27 326 Welch Partners Carell James W Estate; Carell James W Estate $1,500,000 1201 Fort Negley Nashville 37203 4/5 Terra Partners GP Riddle Inv Services Trust Two $1,460,000 1382 Rural Hill Antioch 37013 4/11 Red Group LLC Faltas Mecheal A; Mannan Ashraf W $1,400,000 1817 Broadway Nashville 37203 4/10 Clarke Rickey Lee Stevens Charles Michael; Stevens Priscilla G $1,350,000 217 22nd Nashville 37203 4/13 22 Devs LLC 1975 Thomas Guv Pennington Trust $1,337,500 593, 587 Greens, 3331, 3335, 3341 Whites Creek Nashville 37207 4/2 Kimbro Brothers Equities Melrose Prop Partners $1,200,000 1717 Charlotte Nashville 37203 4/19 Ri Ck2 LLC Crystac Property II LLC; Snowflake Remainder II LLC $1,184,806 7395 Old Hickory Whites Cr 37189 4/25 Tkm Real Estate LLC Grace Waldrop Batson Revocable Trust; Waldrop Owen Alvin Jr $1,060,000 130 Belle Forest Nashville 37221 4/16 Kinsman Co LLC Conners Richard G; Eatherly J D; Primo Holdings $900,000 5809 Nolensville Nashville 37211 4/13 5809 Nashville LLC Omaha Furniture Mart Inc $850,000 4424 Westlawn Nashville 37209 4/6 Hybrid Phoenix Holdings LLC Goddard Lonnie H; Mattice Joyce $775,000 2412 Gallatin Nashville 37206 4/2 Neighborhood Holdings LLC 2410 Gallatin Avenue LLC $760,000 2738 Rock Wall Nashville 37221 4/12 Williams Andrea L; Williams Todd A 2012 JTP Trust $700,000 2828 Azalea Nashville 37204 4/10 Reid John K Scruggs Randy Lynn; Scruggs Sandra Diane; Scruggs Lindsey K $700,000 7661 Highway 70 Nashville 37221 4/4 Brown William Conoly; Hood David A Jr Gower Joe $650,000 903, 905 14th Nashville 37206 4/12 Teesdale Prop LLC Prc Services LLC $640,000 14899 Old Hickory Antioch 37013 4/9 Yafai Hafiz; Muhsin Rashid Johnson Gregory; Johnson John; McClain Searcy; McClain Searcy Jerry; McClain Teagh; Rouse Matilda Juanita Watson; Shepherd Ava Johnson; Watson Alvin D; Watson Alvin J Sr; Watson Antonin Sr; Watson Harold J Jr; Watson Jamya Zenee; Watson Marynette; Watson Melvin R; Watson Patricia Ann; Watson Patricia Ann Guardian; Watson Rhea; Watson Stephen; Watson Tommy Wallace; Watson William R $600,000 1510 Demonbreun Nashville 37203 4/13 Ragan Carl B III Greenfield Eric; Patel Swati $580,000 2809 Bransford Nashville 37204 4/18 Richardson Connie C; Richardson Ross E Jr Rudolph Sharon Sanders $560,000 7171, 7177 Douglas Joelton 37080 4/23 Barge Dawn M; Barge Hezekiah Jr Hanson Duane O; Hanson Suzanne L $555,000 7501 Highway 70 Nashville 37221 4/4 Parkvue Dev LLC Hazelwood Victor $550,000 1306 Gallatin, 102 McKinley Madison 37115 4/3 Rabiei Mojtaba Yoon John J; Yoon Susie M $550,000 0 Oakwood Nashville 37207 4/27 Oakwood Investors LLC Johnson Patricia A; Johnson Robert E; Johnson Patricia A; Johnson Robert E $550,000 601 Main Gdlttsville 37072 4/3 Farid Hany Bernstein Living Trust $545,000 0 Nolensville Nashville 37211 4/20 Nazemi Mohammad T Forest Acres Estates Trust $540,000 0 Cub Creek Nashville 37209 4/2 Bloodworth Walker G Dozier Helen C; Dozier W D $515,500 1740 Jp Hennessy La Vergne 37086 4/20 Hennessey Drive LLC Whirlpool Corp $500,000 6509 Highway 100 Nashville 37205 4/11 Patterson James; Patterson Sara Gel Inv GP $495,000 3809 Charlotte Nashville 37209 4/10 Breeyear Joseph; Lyall Taylor Nicole Therrien Kenson M $365,000 15 Keith Nashville 37210 4/13 Keith Street Dev LLC Joslin Robert J Jr; Lewis James A $360,000 500 Madison Nashville 37208 4/9 Butler Erika Howell Elizabeth; Howell Elizabeth A; Howell Graham $315,000 4717 Humber Nashville 37211 4/12 Mt Rental Prop LLC Sc2 Prop LLC $312,500 8175, 8181 Old Springfield Gdlttsville 37072 4/25 Metcalf Carrie; Owens Jonathan Eckard Chris; Eckard Erin $305,000 6404 Eatons Creek Joelton 37080 4/25 Meadow Village & Venue Inc Winters E Wayne Trustee; Anita K Winters Irrevocable Trust Agreement $300,000 134, 136 Belle Forest Nashville 37221 4/4 Davachi Farshad Sullivan Megan D $290,000 11 Music Nashville 37203 4/16 Kushner Elizabeth; Kushner Kenneth Mark A Miller Revocable Trust $264,900 524 Janice Antioch 37013 4/3 Khup Thang Lian Burton Susan; Young Wayne M $229,000 141 Thompson Nashville 37211 4/9 J2Kbuilders LLC Omni Community Health Inc $225,000 419 Main Gdlttsville 37072 4/10 Blanton Donna; Blanton Kent Johnson Deborah Lynn $220,000 1031 12th Nashville 37208 4/4 Dang Benjamin; Dang Leena Ridley Grace S; Scruggs Lee Ella $200,000 2831 Hillside Nashville 37212 4/3 Campbell Trevor Noble; Campbell Yuina Nukokawa Regal Prop Inc $199,900 6909 Lenox Village Nashville 37211 4/25 Hall Keyona Ole South Prop Inc $179,990 301 Hermitage Nashville 37210 4/26 Ali Abdirahman; Ali Mohamed; Amin Mohamed Hussein Rainwater Jason $175,000 2132 Sanborn Nashville 37210 4/17 Scully Adam; Scully Tia Harsh Chapel Baptist Church; Scenic View Baptist Church $154,000 841 Wren Gdlttsville 37072 4/6 Sarco GP Revision Homes LLC $150,000 3151 Justin Towne Antioch 37013 4/3 Doyle Marci J; Needham Karis Michelle Freedom Prop LLC $139,900 805 Meadowlark Gdlttsville 37072 4/16 Dwell Dynamic LLC Qureshi Halima A; Qureshi Mohammed Humayun; Qureshi Halima Akhtar; Qureshi Mha $135,000 110 Glancy Gdlttsville 37072 4/30 Well Future Prop LLC Glancy Partners $116,202 5029 Clarksville Whites Cr 37189 4/25 Grindstaff David K Waller Brothers Part $110,000 62, 65 Robertson Nashville 37210 4/17 Jain Rinki; Jain Vikas Haynes Kenneth Clay $110,000

Williamson County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price 1004, 1010 Murfreesboro Franklin 37064 4/4 Pedro First LLC; SMBC Mesmer L P Bpi Crabtree Family Inv LLC; Franklin Iron Wood Retail Partners; Madison Brookside Cary Jv Member LLC $29,050,000 910 Murfreesboro Franklin 37064 4/3 BKD Franklin LLC HCP SH ELP1 Prop LLC $21,418,600 416 Mary Lindsay Polk Franklin 37067 4/2 HRC Aspen Grove LLC Duke Realty Corp; Duke Realty Limited Part $15,750,000 331 Mallory Station Brentwood 37027 4/24 Sharp Land Holding 1 LLC Hickman Emily G; Hickman Family Part; Hickman Winston C; Taylor Ernest D; Taylor Ernest D Family Part; Taylor Gloria H; Westwood Company $7,975,000 1201 Liberty Franklin 37067 4/24 Evansville Teachers Federal Credit Union LC Part LLC $2,760,000 9019 Overlook Brentwood 37027 4/27 BFG Part; Blanton Anna Kristen Ira; Blanton Glynn; Entrust TN; Forshee David; Groomes Family Realty Inv II LLC Corporate Ridge II Prop LLC $2,600,000 5685 Pinewood Franklin 37064 4/10 Elliott Beverly Babb Smith Elynor Lucille; Smith Elynor W $2,500,000 332 Main Franklin 37064 4/25 332 Inv LLC A Marshall Family Foods Inc; Marshall A Family Foods Inc $2,300,000 116 Seaboard Franklin 37067 4/4 Bronville Inv Group Thomason John M Family Trust $2,100,000 144 Parkway Franklin 37064 4/5 N&W Inv LLC Southeast Park Prop LLC $2,100,000 1733 Mallory Brentwood 37027 4/2 Broadstone Kkd Portfolio LLC Krispy Kreme Doughnut Corp $1,968,000 Franklin Brentwood 37027 4/24 TN Municipal League Risk Mgmt Pool Franklin Funeral Home LLC $1,950,000 6994 Giles Hill Coll Grove 37046 4/9 Coomer Sandra S; Coomer Timothy L Peacock Hill LLC $1,923,725 1800 Mallory Brentwood 37027 4/24 1800 Mallory LLC Gazelle Prop LLC $1,900,000 Spanntown Arrington 37014 4/6 Franks Family Trust Rifaat Hassan S; Rifaat Roberta S $1,900,000 109 Carr Franklin 37064 4/19 Siegrist J C Jr Chunn Jan; J & M Prop LLP; Spears Joel $1,480,000 4351 Peytonsville Trinity Franklin 37064 4/9 Moon Thomas W Blaylock Connie Elaine; Clark Sandra Louise; Davis Barbara $1,425,000 4683 Harpeth Peytonsville Thomp St 37179 4/3 Norris Christina R; Stone Nicholas D Discount Tire Co of TN $1,400,000 Eudailey Covington Coll Grove 37046 4/23 Vineyard Valley LLC Cwc Inv LLC; Rb Smith Inv LLC $1,307,500 1623 Galleria Brentwood 37027 4/9 Belleau Christine E Bett; Belleau Joseph T; Bett Belleau Christine E A G Investco LLC $1,295,000 5011 Lilly Valley Private Franklin 37064 4/10 Lentz Allen D (Tr) Crudele Anthony F Family Trust; Crudele Diane M Family Trust $1,170,000 6220 Cox Arrington 37014 4/27 Daly Brock; Daly Tabitha Larson Peggy S $1,062,500 906 Evans Franklin 37064 4/25 Lannom Charles Anthony; Lannom Christina Taylor Donald G & Rebecca L Revocable Trust $929,000 1641 Mallory Brentwood 37027 4/6 L Pack Prop LLC Richland South LLC $850,000 7292 Nolensville Nolensville 37135 4/18 RLR Prop LLC Suttmiller Deborah; Suttmiller Rodney $750,000 4510 Scenic Hills Franklin 37064 4/30 Baker Leigh Colby; Baker Nathan Thomas Ten Pistols Land Trust $725,000 0 McCanless Arrington 37014 4/13 Adams Robert G Adams Rob G $685,500 4815 Bethesda Duplex Coll Grove 37046 4/27 Lasseter Jonathan T; Lasseter Whitney E Maurer Jane; Miralles Mario $665,000 322 Fitzgerald Franklin 37064 4/27 Cotton Lindsey H; Cotton Neal A Sulak Shawn E; Sulak William J $555,000 0 Harpeth-Peytonsville Thomp St 37179 4/13 Cowell Austin; Cowell Sara Ferguson Gary B; Ferguson Tina M $546,765 3270 Boyd Mill Franklin 37064 4/26 Clark Richard W; Clark Tania E 3270 Boyd Mill Avenue LLC $525,000 6603 Arno College Grove Coll Grove 37046 4/30 Margraf Sara H; Margraf William L Adams Sarah J $513,000 7506 King Fairview 37062 4/3 Dimare Oliver Caitlin Geraldine; Oliver Allen Thomas Greer Daniel E; Greer Susan Michele Burkett $500,000 5830 Peach Hollow Franklin 37064 4/18 Choteau Creek Holdings LLC Barnes Frances; Barnes Linda Frances; Ray Betty $499,000 109 Holiday Franklin 37067 4/12 WMBL Inv LLC Militana Diana M; Militana Richard $440,000 1706 Fairview Fairview 37062 4/3 MMGC Prop LLC Knck Inv LLC $385,000 7238 Haley Industrial Nolensville 37135 4/2 Parchman Mike Jenkins Brandon (IRA); Kottas William M Jr (IRA); Lucas Daniel (IRA) $375,000 Garrison Franklin 37064 4/5 Albritton Bryan Heath C&S Joint Venture $350,000 4386 Gosey Hill Franklin 37064 4/10 Arnold Lillian; Arnold Ray Arnold Paul $172,000 Pratt Franklin 37064 4/3 Jared Ben; Jared Melanie Anthony Camille P $125,000

Rutherford County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price 481 Sam Ridley Smyrna 37167 4/26 Bond Street Fund 16 LLC Lee John A Jr; Tashie Paul $6,400,000 3500 Manson M'boro 37129 4/18 Carmax Auto Superstores Inc Puckett Creek Station LLC; Puckett Creek Station LLP $3,270,922 3405 Manson M'boro 37129 4/19 Carmax Auto Superstores Inc Smith Clarissa; Smith Clarissa D; Smith Janice H Revocable Trust Agreement The $3,102,666 2369 Castlewood, 2325 Memorial M'boro 37129 4/2 Sharifi Jamshid; Vafai Parvin Irongate Assoc LLC $3,068,750 3239 Memorial M'boro 37129 4/10 Little Ryan E; Montgomery Dean S; Pirtle Family Limited Part Haynes Bros Lumber Co; Haynes Bros Lumber Co LP; Haynes Bros Lumber Company; Haynes Carolyn N; Haynes Dev Company; Haynes Lisa S; Haynes Terry G $3,050,000 2896 Rutherford M'boro 37130 4/26 Patel Nayan; Patel Sital Rossa LLC $2,475,000 4068 Murfreesboro La Vergne 37086 4/2 Nyenhuis Family Inv LLC Invest Squared 5068 Murfreesboro LLC; Invest Squared Lavergne LLC $1,884,500 605 River Rock M'boro 37128 4/10 Dill Eric M Mitchell Charlie B Jr $1,600,000 8319 Rocky Fork Almaville Smyrna 37167 4/6 Rocky Fork Partners Collins Shawn B $1,524,658 806 Old Fort M'boro 37129 4/24 Arendelle Prop LLC Colt Michael Automotive Group Inc; Michael Colt Automotive Group Inc $1,400,000 Parkway Office M'boro 37129 4/24 Volunteer Behavioral Health Care System A TN Not For Profit Corp Pirtle Mark Gateway LLC; Pirtle-Defoor Gateway LLC $1,273,454 Rucker M'boro 37128 4/24 Alcorn Prop LLC Parks Bob $1,225,000 500 Lytle M'boro 37130 4/3 Woodlee Adam Lytle Street Inv; Russell Jack L $883,400 3447 Memorial M'boro 37129 4/23 Freegard Partners X Demastus Geraldine W $755,000 7152 Couchville Mt Juliet 37122 4/26 Fleming Homes LLC Jones Wayne; Williams Richard Wayne; Williams Timothy Kyle $750,000 Almaville Smyrna 37167 4/23 Diona Acquisitions LLC SV2OP LLC $700,000 1962 Almaville Smyrna 37167 4/18 OReilly Automotive Stores Inc Palmetto Smyrna-Almaville Rd LLC $650,000 8575 Rocky Fork Almaville Smyrna 37167 4/6 Rocky Fork Partners SC2 Prop LLC $575,342 John Rice M'boro 37129 4/19 Rutherford Park LP Beach And Farrer Prop; Beach Joseph Clay; Farrer Charles Frederick $565,000 9125 Highway 269 Bell Buckle Christiana 37037 4/6 Burks Daniel B; Burks Sarah E Harris Michael W; Harris Sherrie $415,000 Elam M'boro 37127 4/19 Elam Road Partners Cross Inv LLC $362,500 7941 Manus Readyville 37149 4/2 Henson Robert; Henson Teresa Hajik Joseph T; Hajik Lauretta F $351,000 105 Manor Smyrna 37167 4/10 Stanley Joel M Townley Beverly; Townley Steve $322,900 Lee Victory Smyrna 37167 4/23 B&T Land Partners LLC Harris Sue; Lee David Allen; Lee Evelyn Carter Estate; Lee Harold Wayne; Lee Lynn C; Lee Ray C $318,500 1106 Lakeshore M'boro 37130 4/11 Biles Prop LLC 1106 North Lakeshore Drive Land Trust $317,500 1417 Bradyville M'boro 37130 4/11 Biles Prop LLC 1417 Bradyville Pike Land Trust $317,500 1 Christiana Hoovers Gap Christiana 37037 4/4 Goco Andrea Christine Hardison Marjory W; Johnson Marjory W Hardison $315,000 Murfreesboro La Vergne 37086 4/10 Ahn Geun Hee; Ahn Young Seop Ferdowsi Faran; Sharghi Sohail $280,000 1727 Broad M'boro 37129 4/2 David James R; David Richard P Neely Cecil Mark $266,500 300 Vine M'boro 37130 4/9 Frizzell Eben; Frizzell Jessica; Frizzell Lance; Frizzell Pamela Jean Church First Baptist of Murfreesboro Incorporated $250,000 1327 Kittrell Halls Hill Readyville 37149 4/6 Duman Matthew Sterling Gammon Kenneth A $240,000 3 Woodbury M'boro 37127 4/24 Bohn Beverlee; Bohn John S Tanner Manivone L $240,000 14175 Mount Pleasant Rockvale 37153 4/23 Wheeler James R; Wheeler Jessica L Beshears Joyce $225,000 604 Martinsdale La Vergne 37086 4/19 Gobrial Karmanz; Khalil Maher S Kostyk Nathaly; Rodriguez Jose $220,000 2347 Will Drew M'boro 37128 4/27 Kimbrough Becky L Ragland Cathey T $203,000 4543 Givens Lascassas 37085 4/13 Elvira Julio R Lira; Lira Elvira Julio R; Lira Teresa Williams Donna Pittard; Williams Jeremy D $186,500 2546 Keegan M'boro 37130 4/9 Ibrahim Sherif; Tadros Amira Neely Alicia C; Simms Alicia C $175,000 9575 Sims Christiana 37037 4/2 Horne Cassie; Horne Robert McMahan Ridge T $173,900 814 General Cabot M'boro 37129 4/17 Bratcher Fred Christopher II Jones Charles; Jones Jinna; Waddell Jinna $170,000 105 4Th M'boro 37130 4/16 Wolterman James Bates Denise; Bates-Fredi Denise; Fredi Denise Bates; Fredi Joseph L $168,000 2219 Keegan M'boro 37130 4/3 Hammond Travis Straton Dickens Marcia A $165,000 0 Horton Coll Grove 37046 4/2 Brown Dayton Eagle View Village G P; Eagle View Village General Part; Jones John C III; Sewell Craig; Sewell Shandy $165,000 8190 Highway 99 Rockvale 37153 4/23 Williams Matthew H Moody George Jefferson; Moody Tammy $150,000 1491 Brothers Bell Buckle 37020 4/23 Alsip Cathy J; Estes Marshall Woodrow Hamlett Charles W; Hamlett Sherry $149,900 1408 Bunny M'boro 37130 4/3 Vitt Christine M; Vitt David; Vitt Shannon West Hugh; West Robin $148,000 7941 Manus Readyville 37149 4/18 Chunn Kevin; Chunn Patricia Hajik Joseph T; Hajik Lauretta F $140,000 4024 Cody La Vergne 37086 4/5 Floyd Frances Maher Pollyanna Mae; McKinney Garth Patrick $132,000 Puckett M'boro 37128 4/10 Hall Austin B Smith Mary Kaye $125,000 Midland Christiana 37037 4/12 Gipson Kim R; Gipson Nathan C Livesay Dev LLC $125,000 1320 McElroy Readyville 37149 4/19 McTyre Shawn Chaudhry Luttefurrahman $124,300 Briley Smyrna 37167 4/3 Justice Theadore L Jr; Justice Wilma J Hall Austin Bart $114,900 2850 Middle Tennessee M'boro 37130 4/9 Villager Partners of Murfreesboro LLC Miller George M $106,000 Florence M'boro 37129 4/16 Bratcher Fred Christopher II Murfreesboro City Of $101,150

Sumner County

Address City Zip Filing Date Buyers Sellers Sale Price 271 Indian Lake Hndrsnville 37075 4/27 Bond Street Fund 16 LLC Lgc 271 Indian Lake LLC $4,450,000 593 New Shackle Island Hndrsnville 37075 4/12 Hab Prop LLC Nsi Group LLC $2,670,000 3000 Business Park Gdlttsville 37072 4/13 Green Farms II L P 3000 Northcreek LLC $2,500,000 245, 247 Main Hndrsnville 37075 4/19 Byrd Dunn Commons LLC Maple Row Partners LLC $2,340,000 Kennesaw Farms Gallatin 37066 4/19 American Home Realty LLC Kennesaw Farms Inv Partners $1,900,000 101 Broadway Gallatin 37066 4/25 Shree Ganeshay LLC Patel Surekhaben $1,800,000 2105 Cages Bend Gallatin 37066 4/4 Godsey McCann & Sheldon LLC Tripp Edith A; Tripp Robert Laverne $900,000 161 Dogwood Springs Portland 37148 4/25 Taggart Angelia C; Taggart William R Archual Cheryl; Archual Michael $665,000 1625 Greenlea Gallatin 37066 4/27 Longview Missionary Baptist Church Hopkins Donald L; Hopkins Nancy C $490,000 111 Forest Retreat Hndrsnville 37075 4/4 Barnyashev Miroslav Sarco GP $490,000 206 Dry Fork Creek Bethpage 37022 4/11 Rambo Barbara T Broaddus Chrystal K; Broaddus William C $415,000 0 Briley Portland 37148 4/23 TN Const Assoc Briley Evon Perdue Estate; Mayes Lisa Briley Exec $340,000 413 Highway 52 Portland 37148 4/23 Crossroads Medical Group PLLC L&W Prop GP $296,000 365 Hollis Chapel Portland 37148 4/10 Tabb Kevin; Tabb Sue Stout Kenneth A; Stout Tammy $225,000 1715 Fairfield Wstmorlnd 37186 4/25 Pena Robert Tea Darla; Tea Donovan $220,000 109 North Portland 37148 4/13 Russell Joshua Ponce Lou; Ponce Lu $190,240 1460 Woods Ferry Gallatin 37066 4/16 Chaffin Elizabeth Jill; Owens Susan Chaffin; Wyllie Ann Chaffin Chaffin William Edward $175,000 325 Old Highway 52 Portland 37148 4/2 Stem Amber; Stem Clifford Baker Randall M $165,000 Boiling Springs Portland 37148 4/12 Brooks Lucas Bryan Upchurch Judy Dianne; Upchurch Larry Wayne $150,000 25W Highway Cottontown 37048 4/23 Triplet Mark Lamberth Edwin E $150,000 863 Highway 259 Portland 37148 4/13 Hinton Larry; Law Samantha; Lesemann Ginger Strunk Kathy B $150,000 102 Hazel Path Hndrsnville 37075 4/23 Aaa Comm Inc Morgan Glen Edward $147,000 244 Butler Mill Hollow Bethpage 37022 4/12 Haynes Sarah E Tr; Sarah E Haynes Trust Haynes Clay $130,000 31W Highway Gdlttsville 37072 4/2 Burton Anna B; Burton Austin T Sanders J Dennis Jr $130,000 424 Creekmore Cottontown 37048 4/10 Craig Brandi Russell Josh $109,000 650 Water Gallatin 37066 4/26 Noble Sheri Legal Aid Society of Middle TN & The Cumberlands $105,000 2 Highway 25W Gallatin 37066 4/3 Louw Katherine Orgain; Louw Rico Nokes M Bone Revocable Trust $100,000 Highway 25 Gallatin 37066 4/3 Swindell Baylor Bone; Swindell Richard Ryan Nokes M Bone Revocable Trust $100,000

