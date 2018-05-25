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The Ledger - EST. 1978 - Nashville Edition
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VOL. 42 | NO. 21 | Friday, May 25, 2018

Top Middle Tennessee commercial sales for April 2018

Updated 4:33PM
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Top commercial real estate sales, April 2018, for Davidson, Williamson, Rutherford, Wilson and Sumner counties, as compiled by Chandler Reports.

Chandler Reports has been publishing Real Estate Market Data since 1968. That year, Chandler began collecting residential sales information for the Chandler Residential Report, considered the authoritative source for residential real estate sales information. Over the next three decades, the publications have been continually refined, enhanced and expanded, growing to include lot sales data, new residential construction and absorption information, and commercial sales. In 1987, Chandler Reports began one of the first on–line real estate market data services in the country, and is a nationally recognized leader in the industry. In 2004, Chandler Reports was purchased by The Daily News Publishing Co. In 2007, Chandler introduced RegionPlus, including property research for Nashville and Middle Tennessee. Visit online at chandlerreports.com.

Davidson County

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersSale Price
710B Cleo Miller Nashville 37206 4/30 Cleo Acquisition Sub LLC Cleo Residences LLC $66,989,000
2953 Elm Hill Nashville 37214 4/6 RU Elm Hill Pike Nashville TN LLC Merle Elm Hill LLC $15,500,000
660 Melrose Nashville 37211 4/5 CC Nashville TN Landlord LLC Corecivic Inc; Corrections Corp of America $7,911,141
1271 Antioch Nashville 37211 4/9 1271 Antioch Pike LLC H&W Prop LLC $4,864,467
209 22nd Nashville 37203 4/13 22 Devs LLC Notrump Prop LLC $4,012,500
2949 Nolensville Nashville 37211 4/30 Collier IV Prop LLC International Church of The Foursquare Gospel $3,500,000
2034, 2037 Pittway Nashville 37207 4/27 ECG Oakwood LP Johnson Patricia A; Johnson Robert E; Johnson Patricia A; Johnson Robert E $2,700,000
120 2nd Nashville 37201 4/30 120 Second Ave South LLC 120 Second Avenue LLC; East Lot 120 Second Avenue LLC $2,413,000
1601 21st Nashville 37212 4/17 Vanderbilt University Holy Trinity Greek Orthodox Church; Hixon Kelley Bagwell; Moody Margaret Morris; Morris William L Jr; Morrison William Jason $2,350,000
1700 8th Nashville 37203 4/13 1700 8th Avenue LLC Clay GP $2,300,000
1801 Linder Industrial Nashville 37209 4/4 Shelpman James T; Wingfield David W Pattiani LLC $2,002,642
656 Iris Nashville 37204 4/3 Iris Hotel Nashville LLC Patel Ashok B; Patel Natvar B $2,000,000
110 Maplewood Nashville 37207 4/2 OM SAI 65 Inc Yogi Motel Inc $1,859,111
3901, 3905 Charlotte Nashville 37209 4/25 1975 Thomas Guv Pennington Trust; 3901 Charlotte Partners LLC Jenson Kim K $1,700,000
0 Cartwright Gdlttsville 37072 4/17 Ri Ck2 LLC Crystac Property II LLC; Snowflake Remainder II LLC $1,549,361
326 Travis Nashville 37211 4/27 326 Welch Partners Carell James W Estate; Carell James W Estate $1,500,000
1201 Fort Negley Nashville 37203 4/5 Terra Partners GP Riddle Inv Services Trust Two $1,460,000
1382 Rural Hill Antioch 37013 4/11 Red Group LLC Faltas Mecheal A; Mannan Ashraf W $1,400,000
1817 Broadway Nashville 37203 4/10 Clarke Rickey Lee Stevens Charles Michael; Stevens Priscilla G $1,350,000
217 22nd Nashville 37203 4/13 22 Devs LLC 1975 Thomas Guv Pennington Trust $1,337,500
593, 587 Greens, 3331, 3335, 3341 Whites Creek Nashville 37207 4/2 Kimbro Brothers Equities Melrose Prop Partners $1,200,000
1717 Charlotte Nashville 37203 4/19 Ri Ck2 LLC Crystac Property II LLC; Snowflake Remainder II LLC $1,184,806
7395 Old Hickory Whites Cr 37189 4/25 Tkm Real Estate LLC Grace Waldrop Batson Revocable Trust; Waldrop Owen Alvin Jr $1,060,000
130 Belle Forest Nashville 37221 4/16 Kinsman Co LLC Conners Richard G; Eatherly J D; Primo Holdings $900,000
5809 Nolensville Nashville 37211 4/13 5809 Nashville LLC Omaha Furniture Mart Inc $850,000
4424 Westlawn Nashville 37209 4/6 Hybrid Phoenix Holdings LLC Goddard Lonnie H; Mattice Joyce $775,000
2412 Gallatin Nashville 37206 4/2 Neighborhood Holdings LLC 2410 Gallatin Avenue LLC $760,000
2738 Rock Wall Nashville 37221 4/12 Williams Andrea L; Williams Todd A 2012 JTP Trust $700,000
2828 Azalea Nashville 37204 4/10 Reid John K Scruggs Randy Lynn; Scruggs Sandra Diane; Scruggs Lindsey K $700,000
7661 Highway 70 Nashville 37221 4/4 Brown William Conoly; Hood David A Jr Gower Joe $650,000
903, 905 14th Nashville 37206 4/12 Teesdale Prop LLC Prc Services LLC $640,000
14899 Old Hickory Antioch 37013 4/9 Yafai Hafiz; Muhsin Rashid Johnson Gregory; Johnson John; McClain Searcy; McClain Searcy Jerry; McClain Teagh; Rouse Matilda Juanita Watson; Shepherd Ava Johnson; Watson Alvin D; Watson Alvin J Sr; Watson Antonin Sr; Watson Harold J Jr; Watson Jamya Zenee; Watson Marynette; Watson Melvin R; Watson Patricia Ann; Watson Patricia Ann Guardian; Watson Rhea; Watson Stephen; Watson Tommy Wallace; Watson William R $600,000
1510 Demonbreun Nashville 37203 4/13 Ragan Carl B III Greenfield Eric; Patel Swati $580,000
2809 Bransford Nashville 37204 4/18 Richardson Connie C; Richardson Ross E Jr Rudolph Sharon Sanders $560,000
7171, 7177 Douglas Joelton 37080 4/23 Barge Dawn M; Barge Hezekiah Jr Hanson Duane O; Hanson Suzanne L $555,000
7501 Highway 70 Nashville 37221 4/4 Parkvue Dev LLC Hazelwood Victor $550,000
1306 Gallatin, 102 McKinley Madison 37115 4/3 Rabiei Mojtaba Yoon John J; Yoon Susie M $550,000
0 Oakwood Nashville 37207 4/27 Oakwood Investors LLC Johnson Patricia A; Johnson Robert E; Johnson Patricia A; Johnson Robert E $550,000
601 Main Gdlttsville 37072 4/3 Farid Hany Bernstein Living Trust $545,000
0 Nolensville Nashville 37211 4/20 Nazemi Mohammad T Forest Acres Estates Trust $540,000
0 Cub Creek Nashville 37209 4/2 Bloodworth Walker G Dozier Helen C; Dozier W D $515,500
1740 Jp Hennessy La Vergne 37086 4/20 Hennessey Drive LLC Whirlpool Corp $500,000
6509 Highway 100 Nashville 37205 4/11 Patterson James; Patterson Sara Gel Inv GP $495,000
3809 Charlotte Nashville 37209 4/10 Breeyear Joseph; Lyall Taylor Nicole Therrien Kenson M $365,000
15 Keith Nashville 37210 4/13 Keith Street Dev LLC Joslin Robert J Jr; Lewis James A $360,000
500 Madison Nashville 37208 4/9 Butler Erika Howell Elizabeth; Howell Elizabeth A; Howell Graham $315,000
4717 Humber Nashville 37211 4/12 Mt Rental Prop LLC Sc2 Prop LLC $312,500
8175, 8181 Old Springfield Gdlttsville 37072 4/25 Metcalf Carrie; Owens Jonathan Eckard Chris; Eckard Erin $305,000
6404 Eatons Creek Joelton 37080 4/25 Meadow Village & Venue Inc Winters E Wayne Trustee; Anita K Winters Irrevocable Trust Agreement $300,000
134, 136 Belle Forest Nashville 37221 4/4 Davachi Farshad Sullivan Megan D $290,000
11 Music Nashville 37203 4/16 Kushner Elizabeth; Kushner Kenneth Mark A Miller Revocable Trust $264,900
524 Janice Antioch 37013 4/3 Khup Thang Lian Burton Susan; Young Wayne M $229,000
141 Thompson Nashville 37211 4/9 J2Kbuilders LLC Omni Community Health Inc $225,000
419 Main Gdlttsville 37072 4/10 Blanton Donna; Blanton Kent Johnson Deborah Lynn $220,000
1031 12th Nashville 37208 4/4 Dang Benjamin; Dang Leena Ridley Grace S; Scruggs Lee Ella $200,000
2831 Hillside Nashville 37212 4/3 Campbell Trevor Noble; Campbell Yuina Nukokawa Regal Prop Inc $199,900
6909 Lenox Village Nashville 37211 4/25 Hall Keyona Ole South Prop Inc $179,990
301 Hermitage Nashville 37210 4/26 Ali Abdirahman; Ali Mohamed; Amin Mohamed Hussein Rainwater Jason $175,000
2132 Sanborn Nashville 37210 4/17 Scully Adam; Scully Tia Harsh Chapel Baptist Church; Scenic View Baptist Church $154,000
841 Wren Gdlttsville 37072 4/6 Sarco GP Revision Homes LLC $150,000
3151 Justin Towne Antioch 37013 4/3 Doyle Marci J; Needham Karis Michelle Freedom Prop LLC $139,900
805 Meadowlark Gdlttsville 37072 4/16 Dwell Dynamic LLC Qureshi Halima A; Qureshi Mohammed Humayun; Qureshi Halima Akhtar; Qureshi Mha $135,000
110 Glancy Gdlttsville 37072 4/30 Well Future Prop LLC Glancy Partners $116,202
5029 Clarksville Whites Cr 37189 4/25 Grindstaff David K Waller Brothers Part $110,000
62, 65 Robertson Nashville 37210 4/17 Jain Rinki; Jain Vikas Haynes Kenneth Clay $110,000

Williamson County

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersSale Price
1004, 1010 Murfreesboro Franklin 37064 4/4 Pedro First LLC; SMBC Mesmer L P Bpi Crabtree Family Inv LLC; Franklin Iron Wood Retail Partners; Madison Brookside Cary Jv Member LLC $29,050,000
910 Murfreesboro Franklin 37064 4/3 BKD Franklin LLC HCP SH ELP1 Prop LLC $21,418,600
416 Mary Lindsay Polk Franklin 37067 4/2 HRC Aspen Grove LLC Duke Realty Corp; Duke Realty Limited Part $15,750,000
331 Mallory Station Brentwood 37027 4/24 Sharp Land Holding 1 LLC Hickman Emily G; Hickman Family Part; Hickman Winston C; Taylor Ernest D; Taylor Ernest D Family Part; Taylor Gloria H; Westwood Company $7,975,000
1201 Liberty Franklin 37067 4/24 Evansville Teachers Federal Credit Union LC Part LLC $2,760,000
9019 Overlook Brentwood 37027 4/27 BFG Part; Blanton Anna Kristen Ira; Blanton Glynn; Entrust TN; Forshee David; Groomes Family Realty Inv II LLC Corporate Ridge II Prop LLC $2,600,000
5685 Pinewood Franklin 37064 4/10 Elliott Beverly Babb Smith Elynor Lucille; Smith Elynor W $2,500,000
332 Main Franklin 37064 4/25 332 Inv LLC A Marshall Family Foods Inc; Marshall A Family Foods Inc $2,300,000
116 Seaboard Franklin 37067 4/4 Bronville Inv Group Thomason John M Family Trust $2,100,000
144 Parkway Franklin 37064 4/5 N&W Inv LLC Southeast Park Prop LLC $2,100,000
1733 Mallory Brentwood 37027 4/2 Broadstone Kkd Portfolio LLC Krispy Kreme Doughnut Corp $1,968,000
Franklin Brentwood 37027 4/24 TN Municipal League Risk Mgmt Pool Franklin Funeral Home LLC $1,950,000
6994 Giles Hill Coll Grove 37046 4/9 Coomer Sandra S; Coomer Timothy L Peacock Hill LLC $1,923,725
1800 Mallory Brentwood 37027 4/24 1800 Mallory LLC Gazelle Prop LLC $1,900,000
Spanntown Arrington 37014 4/6 Franks Family Trust Rifaat Hassan S; Rifaat Roberta S $1,900,000
109 Carr Franklin 37064 4/19 Siegrist J C Jr Chunn Jan; J & M Prop LLP; Spears Joel $1,480,000
4351 Peytonsville Trinity Franklin 37064 4/9 Moon Thomas W Blaylock Connie Elaine; Clark Sandra Louise; Davis Barbara $1,425,000
4683 Harpeth Peytonsville Thomp St 37179 4/3 Norris Christina R; Stone Nicholas D Discount Tire Co of TN $1,400,000
Eudailey Covington Coll Grove 37046 4/23 Vineyard Valley LLC Cwc Inv LLC; Rb Smith Inv LLC $1,307,500
1623 Galleria Brentwood 37027 4/9 Belleau Christine E Bett; Belleau Joseph T; Bett Belleau Christine E A G Investco LLC $1,295,000
5011 Lilly Valley Private Franklin 37064 4/10 Lentz Allen D (Tr) Crudele Anthony F Family Trust; Crudele Diane M Family Trust $1,170,000
6220 Cox Arrington 37014 4/27 Daly Brock; Daly Tabitha Larson Peggy S $1,062,500
906 Evans Franklin 37064 4/25 Lannom Charles Anthony; Lannom Christina Taylor Donald G & Rebecca L Revocable Trust $929,000
1641 Mallory Brentwood 37027 4/6 L Pack Prop LLC Richland South LLC $850,000
7292 Nolensville Nolensville 37135 4/18 RLR Prop LLC Suttmiller Deborah; Suttmiller Rodney $750,000
4510 Scenic Hills Franklin 37064 4/30 Baker Leigh Colby; Baker Nathan Thomas Ten Pistols Land Trust $725,000
0 McCanless Arrington 37014 4/13 Adams Robert G Adams Rob G $685,500
4815 Bethesda Duplex Coll Grove 37046 4/27 Lasseter Jonathan T; Lasseter Whitney E Maurer Jane; Miralles Mario $665,000
322 Fitzgerald Franklin 37064 4/27 Cotton Lindsey H; Cotton Neal A Sulak Shawn E; Sulak William J $555,000
0 Harpeth-Peytonsville Thomp St 37179 4/13 Cowell Austin; Cowell Sara Ferguson Gary B; Ferguson Tina M $546,765
3270 Boyd Mill Franklin 37064 4/26 Clark Richard W; Clark Tania E 3270 Boyd Mill Avenue LLC $525,000
6603 Arno College Grove Coll Grove 37046 4/30 Margraf Sara H; Margraf William L Adams Sarah J $513,000
7506 King Fairview 37062 4/3 Dimare Oliver Caitlin Geraldine; Oliver Allen Thomas Greer Daniel E; Greer Susan Michele Burkett $500,000
5830 Peach Hollow Franklin 37064 4/18 Choteau Creek Holdings LLC Barnes Frances; Barnes Linda Frances; Ray Betty $499,000
109 Holiday Franklin 37067 4/12 WMBL Inv LLC Militana Diana M; Militana Richard $440,000
1706 Fairview Fairview 37062 4/3 MMGC Prop LLC Knck Inv LLC $385,000
7238 Haley Industrial Nolensville 37135 4/2 Parchman Mike Jenkins Brandon (IRA); Kottas William M Jr (IRA); Lucas Daniel (IRA) $375,000
Garrison Franklin 37064 4/5 Albritton Bryan Heath C&S Joint Venture $350,000
4386 Gosey Hill Franklin 37064 4/10 Arnold Lillian; Arnold Ray Arnold Paul $172,000
Pratt Franklin 37064 4/3 Jared Ben; Jared Melanie Anthony Camille P $125,000

Rutherford County

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersSale Price
481 Sam Ridley Smyrna 37167 4/26 Bond Street Fund 16 LLC Lee John A Jr; Tashie Paul $6,400,000
3500 Manson M'boro 37129 4/18 Carmax Auto Superstores Inc Puckett Creek Station LLC; Puckett Creek Station LLP $3,270,922
3405 Manson M'boro 37129 4/19 Carmax Auto Superstores Inc Smith Clarissa; Smith Clarissa D; Smith Janice H Revocable Trust Agreement The $3,102,666
2369 Castlewood, 2325 Memorial M'boro 37129 4/2 Sharifi Jamshid; Vafai Parvin Irongate Assoc LLC $3,068,750
3239 Memorial M'boro 37129 4/10 Little Ryan E; Montgomery Dean S; Pirtle Family Limited Part Haynes Bros Lumber Co; Haynes Bros Lumber Co LP; Haynes Bros Lumber Company; Haynes Carolyn N; Haynes Dev Company; Haynes Lisa S; Haynes Terry G $3,050,000
2896 Rutherford M'boro 37130 4/26 Patel Nayan; Patel Sital Rossa LLC $2,475,000
4068 Murfreesboro La Vergne 37086 4/2 Nyenhuis Family Inv LLC Invest Squared 5068 Murfreesboro LLC; Invest Squared Lavergne LLC $1,884,500
605 River Rock M'boro 37128 4/10 Dill Eric M Mitchell Charlie B Jr $1,600,000
8319 Rocky Fork Almaville Smyrna 37167 4/6 Rocky Fork Partners Collins Shawn B $1,524,658
806 Old Fort M'boro 37129 4/24 Arendelle Prop LLC Colt Michael Automotive Group Inc; Michael Colt Automotive Group Inc $1,400,000
Parkway Office M'boro 37129 4/24 Volunteer Behavioral Health Care System A TN Not For Profit Corp Pirtle Mark Gateway LLC; Pirtle-Defoor Gateway LLC $1,273,454
Rucker M'boro 37128 4/24 Alcorn Prop LLC Parks Bob $1,225,000
500 Lytle M'boro 37130 4/3 Woodlee Adam Lytle Street Inv; Russell Jack L $883,400
3447 Memorial M'boro 37129 4/23 Freegard Partners X Demastus Geraldine W $755,000
7152 Couchville Mt Juliet 37122 4/26 Fleming Homes LLC Jones Wayne; Williams Richard Wayne; Williams Timothy Kyle $750,000
Almaville Smyrna 37167 4/23 Diona Acquisitions LLC SV2OP LLC $700,000
1962 Almaville Smyrna 37167 4/18 OReilly Automotive Stores Inc Palmetto Smyrna-Almaville Rd LLC $650,000
8575 Rocky Fork Almaville Smyrna 37167 4/6 Rocky Fork Partners SC2 Prop LLC $575,342
John Rice M'boro 37129 4/19 Rutherford Park LP Beach And Farrer Prop; Beach Joseph Clay; Farrer Charles Frederick $565,000
9125 Highway 269 Bell Buckle Christiana 37037 4/6 Burks Daniel B; Burks Sarah E Harris Michael W; Harris Sherrie $415,000
Elam M'boro 37127 4/19 Elam Road Partners Cross Inv LLC $362,500
7941 Manus Readyville 37149 4/2 Henson Robert; Henson Teresa Hajik Joseph T; Hajik Lauretta F $351,000
105 Manor Smyrna 37167 4/10 Stanley Joel M Townley Beverly; Townley Steve $322,900
Lee Victory Smyrna 37167 4/23 B&T Land Partners LLC Harris Sue; Lee David Allen; Lee Evelyn Carter Estate; Lee Harold Wayne; Lee Lynn C; Lee Ray C $318,500
1106 Lakeshore M'boro 37130 4/11 Biles Prop LLC 1106 North Lakeshore Drive Land Trust $317,500
1417 Bradyville M'boro 37130 4/11 Biles Prop LLC 1417 Bradyville Pike Land Trust $317,500
1 Christiana Hoovers Gap Christiana 37037 4/4 Goco Andrea Christine Hardison Marjory W; Johnson Marjory W Hardison $315,000
Murfreesboro La Vergne 37086 4/10 Ahn Geun Hee; Ahn Young Seop Ferdowsi Faran; Sharghi Sohail $280,000
1727 Broad M'boro 37129 4/2 David James R; David Richard P Neely Cecil Mark $266,500
300 Vine M'boro 37130 4/9 Frizzell Eben; Frizzell Jessica; Frizzell Lance; Frizzell Pamela Jean Church First Baptist of Murfreesboro Incorporated $250,000
1327 Kittrell Halls Hill Readyville 37149 4/6 Duman Matthew Sterling Gammon Kenneth A $240,000
3 Woodbury M'boro 37127 4/24 Bohn Beverlee; Bohn John S Tanner Manivone L $240,000
14175 Mount Pleasant Rockvale 37153 4/23 Wheeler James R; Wheeler Jessica L Beshears Joyce $225,000
604 Martinsdale La Vergne 37086 4/19 Gobrial Karmanz; Khalil Maher S Kostyk Nathaly; Rodriguez Jose $220,000
2347 Will Drew M'boro 37128 4/27 Kimbrough Becky L Ragland Cathey T $203,000
4543 Givens Lascassas 37085 4/13 Elvira Julio R Lira; Lira Elvira Julio R; Lira Teresa Williams Donna Pittard; Williams Jeremy D $186,500
2546 Keegan M'boro 37130 4/9 Ibrahim Sherif; Tadros Amira Neely Alicia C; Simms Alicia C $175,000
9575 Sims Christiana 37037 4/2 Horne Cassie; Horne Robert McMahan Ridge T $173,900
814 General Cabot M'boro 37129 4/17 Bratcher Fred Christopher II Jones Charles; Jones Jinna; Waddell Jinna $170,000
105 4Th M'boro 37130 4/16 Wolterman James Bates Denise; Bates-Fredi Denise; Fredi Denise Bates; Fredi Joseph L $168,000
2219 Keegan M'boro 37130 4/3 Hammond Travis Straton Dickens Marcia A $165,000
0 Horton Coll Grove 37046 4/2 Brown Dayton Eagle View Village G P; Eagle View Village General Part; Jones John C III; Sewell Craig; Sewell Shandy $165,000
8190 Highway 99 Rockvale 37153 4/23 Williams Matthew H Moody George Jefferson; Moody Tammy $150,000
1491 Brothers Bell Buckle 37020 4/23 Alsip Cathy J; Estes Marshall Woodrow Hamlett Charles W; Hamlett Sherry $149,900
1408 Bunny M'boro 37130 4/3 Vitt Christine M; Vitt David; Vitt Shannon West Hugh; West Robin $148,000
7941 Manus Readyville 37149 4/18 Chunn Kevin; Chunn Patricia Hajik Joseph T; Hajik Lauretta F $140,000
4024 Cody La Vergne 37086 4/5 Floyd Frances Maher Pollyanna Mae; McKinney Garth Patrick $132,000
Puckett M'boro 37128 4/10 Hall Austin B Smith Mary Kaye $125,000
Midland Christiana 37037 4/12 Gipson Kim R; Gipson Nathan C Livesay Dev LLC $125,000
1320 McElroy Readyville 37149 4/19 McTyre Shawn Chaudhry Luttefurrahman $124,300
Briley Smyrna 37167 4/3 Justice Theadore L Jr; Justice Wilma J Hall Austin Bart $114,900
2850 Middle Tennessee M'boro 37130 4/9 Villager Partners of Murfreesboro LLC Miller George M $106,000
Florence M'boro 37129 4/16 Bratcher Fred Christopher II Murfreesboro City Of $101,150

Sumner County

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersSale Price
271 Indian Lake Hndrsnville 37075 4/27 Bond Street Fund 16 LLC Lgc 271 Indian Lake LLC $4,450,000
593 New Shackle Island Hndrsnville 37075 4/12 Hab Prop LLC Nsi Group LLC $2,670,000
3000 Business Park Gdlttsville 37072 4/13 Green Farms II L P 3000 Northcreek LLC $2,500,000
245, 247 Main Hndrsnville 37075 4/19 Byrd Dunn Commons LLC Maple Row Partners LLC $2,340,000
Kennesaw Farms Gallatin 37066 4/19 American Home Realty LLC Kennesaw Farms Inv Partners $1,900,000
101 Broadway Gallatin 37066 4/25 Shree Ganeshay LLC Patel Surekhaben $1,800,000
2105 Cages Bend Gallatin 37066 4/4 Godsey McCann & Sheldon LLC Tripp Edith A; Tripp Robert Laverne $900,000
161 Dogwood Springs Portland 37148 4/25 Taggart Angelia C; Taggart William R Archual Cheryl; Archual Michael $665,000
1625 Greenlea Gallatin 37066 4/27 Longview Missionary Baptist Church Hopkins Donald L; Hopkins Nancy C $490,000
111 Forest Retreat Hndrsnville 37075 4/4 Barnyashev Miroslav Sarco GP $490,000
206 Dry Fork Creek Bethpage 37022 4/11 Rambo Barbara T Broaddus Chrystal K; Broaddus William C $415,000
0 Briley Portland 37148 4/23 TN Const Assoc Briley Evon Perdue Estate; Mayes Lisa Briley Exec $340,000
413 Highway 52 Portland 37148 4/23 Crossroads Medical Group PLLC L&W Prop GP $296,000
365 Hollis Chapel Portland 37148 4/10 Tabb Kevin; Tabb Sue Stout Kenneth A; Stout Tammy $225,000
1715 Fairfield Wstmorlnd 37186 4/25 Pena Robert Tea Darla; Tea Donovan $220,000
109 North Portland 37148 4/13 Russell Joshua Ponce Lou; Ponce Lu $190,240
1460 Woods Ferry Gallatin 37066 4/16 Chaffin Elizabeth Jill; Owens Susan Chaffin; Wyllie Ann Chaffin Chaffin William Edward $175,000
325 Old Highway 52 Portland 37148 4/2 Stem Amber; Stem Clifford Baker Randall M $165,000
Boiling Springs Portland 37148 4/12 Brooks Lucas Bryan Upchurch Judy Dianne; Upchurch Larry Wayne $150,000
25W Highway Cottontown 37048 4/23 Triplet Mark Lamberth Edwin E $150,000
863 Highway 259 Portland 37148 4/13 Hinton Larry; Law Samantha; Lesemann Ginger Strunk Kathy B $150,000
102 Hazel Path Hndrsnville 37075 4/23 Aaa Comm Inc Morgan Glen Edward $147,000
244 Butler Mill Hollow Bethpage 37022 4/12 Haynes Sarah E Tr; Sarah E Haynes Trust Haynes Clay $130,000
31W Highway Gdlttsville 37072 4/2 Burton Anna B; Burton Austin T Sanders J Dennis Jr $130,000
424 Creekmore Cottontown 37048 4/10 Craig Brandi Russell Josh $109,000
650 Water Gallatin 37066 4/26 Noble Sheri Legal Aid Society of Middle TN & The Cumberlands $105,000
2 Highway 25W Gallatin 37066 4/3 Louw Katherine Orgain; Louw Rico Nokes M Bone Revocable Trust $100,000
Highway 25 Gallatin 37066 4/3 Swindell Baylor Bone; Swindell Richard Ryan Nokes M Bone Revocable Trust $100,000

Wilson County

AddressCityZipFiling DateBuyersSellersSale Price
4610 Old Murfreesboro Lebanon 37090 4/10 Christie Monica L; Christie William D Jr Bennett Joseph Haddon; Bennett Rebecca K $657,000
1076 Trammel Lebanon 37090 4/18 Redditt Kristin E; Redditt Mark S Blackwell John $620,000
535 Hunting Hills Mt Juliet 37122 4/13 Jones Robert A Hollis Lynna G; Myrick Michael S $610,000
0 Main Lebanon   4/3 McMillen Jeff; Trantum Laura McMillen McMillen Bobby; McMillen Judy $600,000
0 Hartsville Pk     4/2 Holland Debbie; Holland James Ray John M; Ray Phyllis J $565,000
346 Porterfield Hill Watertown 37184 4/10 Epperson Kortni; Epperson Logan Tichenor Joan J; Tichenor Joseph M $526,500
728-730 Cole Lebanon   4/26 Mallory April Beth; Mallory Stephen R; Satter Andrew M; Satter Bryan G; Satter Jamie M; Satter Janet F Bismark Corp $492,500
0 Division Lebanon   4/2 Mt Juliet Asset Mgmt LLC Ensley David R $450,000
5301 Tater Peeler Lebanon 37090 4/16 TN Outdoor Prop LLC McGregor Misty L; McGregor William M $425,000
5566 Hartsville Lebanon 37087 4/16 Starkey Bobby J Jr; Starkey Tikina K Langley Nathan Member; Mid State Inv LLC $407,700
2502 Philadelphia Lebanon 37087 4/9 Bowers Hank C Jr; Shavitz Jessica H Midgett Angela J; Midgett Joe B $384,900
5660 Coles Ferry Lebanon 37087 4/20 Hubbard Sandra J; Hubbard Terry J Hubbard Barbara C; Hubbard Darryl; Hubbard Julia; Hubbard Terry $380,000
0 Taylorsville Lebanon   4/6 Versluis Robert Troy; Versluis Tammy Rochelle Bone Hal Member; Horizon Const & Dev LLC $363,900
0 Westhill Lebanon   4/9 Long Jon Alan; Taylor Robert L Jr; Tyree Morris W II Baird Edward H; Baird Walter P $325,000
1383 Philadelphia Lebanon 37087 4/17 McCormick Gabbrielle Buturuga Daniel C $260,000
1055 Chatsworth Old Hickory 37138 4/20 Belsante Nicole Vastland Northcrest Dev LLC $231,805
1055 Chatsworth Old Hickory 37138 4/4 White Theresa L; White Walter K Jr Vastland Northcrest Dev LLC $230,275
1055 Chatsworth Old Hickory 37138 4/5 Taylor Robert G Vastland Northcrest Dev LLC $229,400
2222-2224 Cooks Mt Juliet 37122 4/24 Lane Audrey; Taylor Sarah Belcher David $205,000
0 Rutland     4/25 Mathis Noelle D Combs Christy; Combs Shawn E $199,900
0 Knob Lebanon 37087 4/26 Drury Samuel Four Anne LLC $161,200
0 Hurricane Creek Lebanon 37090 4/16 Williams Annina; Williams James Capers Bobby Jr Exec; Capers Bobby Sr Estate; Capers Christi; Capers Sherron Estate; Capers Sherron Gale Duncan Estate; Cook Kelli; Martin Jeffre Ann $152,674
0 Alsup Mill Lebanon   4/12 Stover Dennis A; Stover Melinda S Tyree Dale Richard $150,000
531 Commerce Church Watertown 37184 4/9 Roy Stanley C; Thompson Barbara Jorgenson Valerie A $142,000
5455 Big Springs Lebanon 37090 4/2 Alverson Kimberly M; Alverson Travis E Woosley Charlotte H; Woosley Donald K $130,000
830 830 Carthage Hwy Lebanon   4/20 Fleming Jordan Bare Richard A; Beasley Kent; Heath Daniel $130,000
0 Murphy     4/23 Mullins Charles M Jr; Mullins Kimberly G Hurd J Brent Gen Partner; Hurd Part; Hurd Raymond Gen Partner $120,000